Las 10 mejores aplicaciones para tomar notas en Android en 2026

Hay innumerables situaciones en las que tomar notas es esencial en tu trabajo diario, ya sea para anotar lo que se dice en una reunión, capturar ideas durante reuniones rápidas de brainstorming o simplemente apuntar tu última inspiración. O tal vez hayas encontrado recientemente algunas noticias interesantes en Internet que quieras guardar para consultarlas más adelante.

Cuando eso ocurre, lo último que necesitas es un sistema de notas manuscritas poco fiable y desorganizado. En su lugar, lo que necesitas es una app para tomar notas que te permita escribirlas sobre la marcha con facilidad, organizarlas en categorías eficaces y convertir tus notas en ideas prácticas.

Si eres usuario de Android, algunas de las mejores aplicaciones para tomar notas para Android ofrecen funciones y ventajas exclusivas y específicas para este sistema operativo que te permitirán sacar el máximo partido a tus notas.

¿Qué es una app para tomar notas?

Una app para tomar notas es una herramienta digital que te permite escribir, guardar y organizar todas tus notas importantes. En algunos casos, incluso puede incluir el almacenamiento y la organización de notas manuscritas, gracias a la posibilidad de escanear documentos para añadirlos a tu sistema de archivo.

La mayoría de las aplicaciones para tomar notas en Android no son simples editores de texto con un sistema de carpetas incorporado. Por el contrario, ofrecen funciones avanzadas, como la posibilidad de:

Organiza las notas en grupos, según su finalidad y origen

Guarda notas de vídeo, voz y texto

Uso compartido de notas entre dispositivos, lo que te permite tomar notas en tu teléfono y revisarlas más tarde en tu tableta

Incorpora imágenes o notas de audio y añade archivos como adjuntos a tus notas para contextualizarlas

Las mejores aplicaciones para tomar notas en Android también ofrecen funciones avanzadas más allá de las básicas que se enumeran en la lista, como la posibilidad de crear notas adhesivas para la lluvia de ideas. Sin embargo, su objetivo principal sigue siendo el mismo: las aplicaciones para tomar notas ayudan a que el proceso de anotar ideas o información sea más fácil y sencillo.

Qué debes buscar en una app para tomar notas en Android

Aunque hay muchas opciones, todas las buenas aplicaciones para tomar notas suelen tener un uso compartido de algunas funciones que vale la pena examinar con más detalle. Presta mucha atención a las funciones que se indican a continuación cuando quieras llevar tus estrategias para tomar notas al siguiente nivel con tu aplicación de Android.

Facilidad de uso: Cuanto más fácil sea escribir notas, gestionarlas y realizar el uso compartido de ellas con otros dispositivos o usuarios, mejor

Gratuitas o a bajo precio: Es probable que te encuentres con algunas compras dentro de la aplicación o niveles premium para acceder a todas las funciones. Pero una buena aplicación para tomar notas debería ofrecer una versión gratuita que te permita crear notas rápidas y listas de tareas pendientes.

Organización clara: No se trata solo de poder acceder a las notas. Tu app debería facilitarte la organización de las notas por tema o categoría.

Búsqueda intuitiva: cuanto más fácil sea encontrar archivos de notas recientes o incluso texto dentro de esas notas, más útil será la app, lo cual es especialmente importante a medida que los procesos de tu organización se vuelven más complejos con el tiempo

Funciones avanzadas: Por ejemplo, Por ejemplo, ¿incluye la aplicación para tomar notas herramientas de IA ? ¿Puedes exportar notas a otras aplicaciones y cómo interactúa la aplicación con otros servicios de Google?

Las 10 mejores aplicaciones para tomar notas en Android

Teniendo en cuenta estos detalles, es hora de pasar a la lista. Descubramos las mejores aplicaciones para tomar notas en Android que te ayudarán a mejorar tu organización y tu memoria.

Descarga ClickUp Docs, con tecnología de IA, en tu teléfono para disfrutar de una experiencia fluida

ClickUp es el primer entorno de trabajo convergente con IA del mundo que incluye herramientas para tomar notas, como ClickUp Docs y ClickUp Bloc de notas. Gracias a su amplio conjunto de funciones y a su facilidad de uso, es incluso una de las mejores alternativas a Google Keep del mercado.

Los usuarios pueden acceder fácilmente a ClickUp Docs para tomar notas y anotar tareas, así como para crear sus bases de conocimientos y wikis.

Las opciones de formato de texto enriquecido, como viñetas, listas de control, tiras, títulos, resaltados y bloques de código, te permiten personalizar tus documentos y destacar secciones concretas de tus notas (¡una ventaja para quienes aprenden de forma visual!). También puedes añadir e incrustar elementos multimedia en Docs.

ClickUp también admite enlaces bidireccionales dentro de las tareas de ClickUp mediante relaciones, una forma sencilla de conectar tareas similares y obtener una panorámica completa de mi flujo de trabajo.

ClickUp Brain funciona como parte integral de tu estrategia para tomar notas. Esta herramienta de IA te ayuda a resumir notas largas, crear tablas con datos precisos, recibir actualizaciones automáticas de tareas y encontrar rápidamente información desde cualquier lugar de mi entorno de trabajo.

Cuando tengas prisa, puedes usar ClickUp Brain para resumir los hilos de comentarios de las tareas de ClickUp y así entender lo que está pasando sin tener que leer cada uno de los más de 200 comentarios.

Sin embargo, si tus problemas con la toma de notas se limitan a las reuniones, ¡recurre a ClickUp AI Meeting Notetaker! Captura cada detalle de la reunión y te lo entrega en forma de documento estructurado de ClickUp, para que puedas centrarte más en lo que se dice en lugar de tener que apurarte a tomar notas.

Una vez que tengas el documento, solo tienes que pedirle a ClickUp Brain que cree tareas a partir de las notas o que envíe un resumen a tus compañeros mediante ClickUp Chat.

Convierte automáticamente las reuniones en notas, transcripciones y tareas con ClickUp AI Notetaker

El Bloc de notas de ClickUp es otra función para tomar notas rápidamente, disponible tanto en mi teléfono como en mi escritorio. Lo mejor es que, si lo necesito, también puedo convertir estas entradas en tareas con seguimiento.

Cuando no tengas tiempo para hacer una llamada y explicarle algo a un miembro del equipo, utiliza ClickUp Clips. Te permite compartir grabaciones de pantalla directamente en las notas, añadiendo un elemento visual e interactivo del que carecen incluso algunas de las mejores aplicaciones para tomar notas.

Puedes obtener transcripciones con tecnología IA para estos Clips, lo que permite buscar cada palabra pronunciada dentro de ClickUp.

Transcribe notas de voz y vídeo con IA utilizando ClickUp Clips

También puedes probar el Bloc de notas online gratuito de ClickUp directamente en tu navegador sin necesidad de realizar un registro.

Además de estas, ClickUp ofrece numerosas plantillas para tomar notas que te permiten ahorrar tiempo y aumentar la eficiencia. Una de las favoritas entre los usuarios es la plantilla de notas de proyecto de ClickUp.

Con las aplicaciones de ClickUp para todos los dispositivos, incluido Android, puedes realizar un uso compartido fácil de tus notas recientes entre tu PC, teléfono y tableta. Es la solución perfecta para cualquiera que no solo busque una aplicación dedicada a tomar notas, sino un conjunto completo de aplicaciones de productividad combinadas en una única plataforma.

Las mejores funciones de ClickUp

Bloc de notas: Una forma sencilla de tomar notas rápidamente, añadir imágenes y convertir notas de texto básicas en tareas prácticas y elementos pendientes

Docs : la herramienta ideal para clasificar y colaborar en notas de material que van más allá de las notas de texto sin formato, sustituyendo a Documentos de Google y otros procesadores de texto.

ClickUp AI Assistant : un asistente de IA que genera resúmenes de reuniones y notas en cuestión de minutos, convierte las notas en elementos pendientes y aplica formato o realiza edición automática de tus notas para facilitar su uso compartido y publicación.

Amplias integraciones: La capacidad de integrarse con todas las herramientas que necesitas para tu productividad, incluyendo Google Calendar, Outlook y Dropbox La capacidad de integrarse con todas las herramientas que necesitas para tu productividad, incluyendo Google Calendar, Outlook y Dropbox

Limitaciones de ClickUp

Su amplio conjunto de funciones puede suponer una curva de aprendizaje para algunos usuarios

La aplicación móvil tiene algunas funciones limitadas para los usuarios que desean disfrutar de la experiencia completa de ClickUp a través de sus aplicaciones de Android.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 8700 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3800 opiniones)

🧨 No todos los elementos pendientes son un problema (a menos que seas una pequeña empresa) Cuando gestionas el trabajo a través de varias aplicaciones independientes, sin el soporte de equipos de operaciones o de administradores, toda esa coordinación recae en una sola persona, normalmente en ti. La productora de vídeo path8 Productions se topó con ese problema a medida que crecía. El trabajo se repartía entre herramientas como Smartsheet, Slack, Toggl y Dropbox Paper. Los productores dedicaban tiempo a copiar actualizaciones entre sistemas en lugar de avanzar en los proyectos, lo que ralentizaba la entrega y aumentaba el riesgo de retrasos. En lugar de añadir más procesos o personal, lo consolidaron todo en la Small Business Suite de ClickUp. ⚡ El impacto Seis herramientas sustituidas por un único entorno de trabajo unificado

Un 60 % menos de tiempo dedicado a preparar las reuniones de equipo (de 30-60 minutos a unos 10 minutos)

Implementación completa en menos de 8 semanas

Visibilidad en tiempo real de la planificación, la mensajería y el control de tiempo Al centralizar la comunicación, el seguimiento de proyectos y los registros de tiempo, el problema de «actualizar cada herramienta» desapareció. Ahora los productores registran el tiempo directamente en las tareas, las conversaciones permanecen vinculadas al trabajo y las agendas de las reuniones se generan automáticamente a partir de los datos de los proyectos en tiempo real. Para el fundador Pat Henderson, la mayor ventaja no fue solo la eficiencia. Fue la capacidad de mantener al equipo trabajando a buen ritmo sin aumentar los gastos operativos.

2. OneNote

A través de Microsoft OneNote

OneNote de Microsoft es una de las mejores aplicaciones gratuitas para tomar notas, gracias a su sencillez y a su integración con otras herramientas de productividad habituales. Se integra directamente con aplicaciones como Outlook, Excel y Word, pero funciona en todos los sistemas operativos de Apple, Windows y, por supuesto, Android.

En muchos aspectos, es el estándar para tomar notas en dispositivos Windows, y muchos consideran que sus competidores de la misma categoría son alternativas a OneNote.

Las mejores funciones de OneNote

Opción de recortar notas y capturas de pantalla de páginas web externas y otras herramientas para añadir tus propias notas básicas y garabatos

Soporte multimedia para imágenes, grabaciones de audio y notas escritas a mano

Escáner integrado para añadir hojas escritas a mano u otros documentos a tus listas de tareas y otros tipos de notas

Clasificación de notas según su importancia, lo que puede facilitar la búsqueda y localización de lo que necesitas

Limitaciones de OneNote

Las notas se guardan en Microsoft OneDrive de forma predeterminada, lo que puede suponer un inconveniente para los usuarios de otras alternativas de almacenamiento en la nube.

La integración completa con otras aplicaciones de la suite de productividad de Microsoft requiere una suscripción a Microsoft Office 365.

Precios de OneNote

Free

Los planes de pago empiezan en 1,99 $.

Valoraciones y reseñas de OneNote

G2: 4,5/5 (más de 1800 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 1300 opiniones)

3. Evernote

vía Evernote

Evernote, un popular competidor de Google Keep, se encuentra entre las mejores aplicaciones para tomar notas en Android gracias a su versatilidad. Ofrece un potente editor de texto, una gran variedad de plantillas y una sincronización perfecta entre dispositivos, lo que la distingue de otras aplicaciones para tomar notas.

Las mejores funciones de Evernote

Una amplia biblioteca de plantillas de Evernote que abarca desde la planificación de reuniones hasta apuntes de clase y registros diarios

Una potente función de búsqueda que facilita encontrar notas de audio, recortes web y otros contenidos dentro de la app

Atajos de teclado, que te permiten crear o bloquear notas, realizar el uso compartido de notas o aplicar el formato a las notas según sea necesario

Soporte con lápiz óptico para aplicaciones móviles, lo que permite tomar notas de forma libre

Limitaciones de Evernote

A diferencia de otras aplicaciones para tomar notas, la versión gratuita tiene algunos límites, como poco espacio de almacenamiento, la ausencia de plantillas personalizadas y la falta de opciones de gestión de tareas.

Algunos usuarios han informado de tiempos de carga lentos en la aplicación de escritorio y web en comparación con las aplicaciones móviles nativas.

Precios de Evernote

Free

Los planes de pago empiezan en 14,99 $.

Valoraciones y reseñas de Evernote

G2: 4,4/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 8000 opiniones)

4. Squid

Vía Squid

Si no quieres dejar de lado por completo las notas escritas a mano, Squid —antes conocida como Papyrus, que cambió de nombre en 2015— puede ser tu mejor opción. A diferencia de otras aplicaciones de Google, la experiencia gira en torno al uso del dedo o de un lápiz óptico para anotar tus ideas directamente en la interfaz.

Las mejores funciones de Squid

Editor de papel infinito, que te permite crear tantas notas como quieras en una sola pantalla

Los ajustes dinámicos de la escritura a mano mejoran la legibilidad de tus notas en la pantalla

Función de importación de PDF, que te permite anotar manualmente documentos de gran tamaño

Múltiples opciones de fondo y la posibilidad de insertar imágenes y compartirlas, lo que amplía las oportunidades creativas a la hora de crear notas para mostrar a otras personas.

Limitaciones de Squid

El sistema de archivo y organización no es tan fácil de usar como algunas de las otras opciones de esta lista

El software no es ideal para quienes prefieren escribir notas o crear notas de audio.

Precios de Squid

Gratis para siempre

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Squid

G2: Sin reseñas hasta la fecha

Capterra: Sin reseñas hasta la fecha

5. Google Keep

a través de Google Keep

Google Keep es una alternativa popular a Evernote, pero es mucho más que eso. Se encuentra entre las aplicaciones para tomar notas más populares para Android, gracias en gran parte a un amplio conjunto de funciones que te permiten hacer de todo, desde crear una nota rápida hasta elaborar extensas actas y documentos multimedia.

Las mejores funciones de Google Keep

Una función de recordatorio que también puedes ajustar para que se repita, de modo que nunca más te olvides de crear notas.

La posibilidad de añadir fácilmente imágenes a cualquier nota, incluida la integración directa desde el carrete de tu cámara a la app

Una función de lista de tareas con casillas de selección que se pueden convertir automáticamente en tareas

La posibilidad de utilizar el software sin coste alguno, ya que todas las funciones están disponibles de forma gratuita

Limitaciones de Google Keep

No se requieren permisos para bloquear tus notas; los destinatarios pueden realizar la edición de cualquier nota que realices mediante el uso compartido de la app

Opciones de formato limitadas en comparación con algunas de las otras aplicaciones gratuitas para tomar notas de esta lista

Precios de Google Keep

Free

Valoraciones y reseñas de Google Keep

G2: Sin reseñas hasta la fecha

Capterra: 4,7/5 (más de 150 opiniones)

6. ColorNote Bloc de notes de notes

A través de ColorNote

ColorNote es, quizás, la aplicación para tomar notas más popular de Google Play por una buena razón, con una valoración de 4,9 basada en más de 3 millones de reseñas. Destaca por su interfaz de usuario sencilla e intuitiva y permite la creación de notas tanto mediante listas de control como en formato de texto sin formato.

Las mejores funciones de ColorNote

Los recordatorios y las notificaciones facilitan la gestión de las tareas básicas de tu lista diaria de cosas pendientes

Una función de widget te permite añadir y crear notas importantes en la pantalla de inicio de tu dispositivo

La función de búsqueda te permite buscar notas mediante búsqueda por texto o por voz

La protección con contraseña te permite mantener tus notas privadas

Limitaciones de ColorNote

Solo disponible para Android, por lo que no puedes realizar el uso compartido ni crear notas en dispositivos de escritorio

Un sistema de archivo con límite en el número de archivos puede tener dificultades para mantener el orden a medida que aumenta el número de archivos

Precios de ColorNote

Free

Valoraciones y reseñas de ColorNote

G2: Sin reseñas hasta la fecha

Capterra: Sin reseñas hasta la fecha

7. Simplenote

A través de Simplenote

Si buscas aplicaciones para tomar notas que prioricen la simplicidad, Simplenote es tu mejor opción. Prescinde de todos los adornos superfluos y se centra en lo que más importa: mantener tus ideas organizadas de una forma sencilla (y digital).

Las mejores funciones de Simplenote

Sincronización en tiempo real en todas las plataformas, incluida la posibilidad de ir más allá de Android

Las funciones de etiquetado con palabras clave y fijación facilitan la búsqueda y clasificación de tus notas

Función para el uso compartido público, que permite a cualquier persona con un enlace ver tus notas

Compatibilidad con Markdown, lo que te permite dar formato a tus notas sin necesidad de utilizar un editor WYSIWYG

Limitaciones de Simplenote

No tiene compatibilidad para imágenes, audio ni dibujos

No tiene función de deshacer, lo que puede dificultar la corrección de errores

Precios de Simplenote

Free

Los planes de pago empiezan en 19,99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Simplenote

G2: 4,2/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 10 opiniones)

8. Nimbus Nota (ahora Fusebase)

A través de Nimbus Nota

Con Nimbus Note, puedes crear lo que el creador denomina «supernotas» —audio, vídeo, texto, listas de control interactivas, hojas de cálculo y tablas— todo en la misma aplicación. Añade recortes web con anotaciones y tendrás la que podría ser la opción más avanzada de esta lista.

Las mejores funciones de Nimbus Note

Herramienta avanzada de recorte web para archivos PDF y páginas individuales, con opciones de anotación incluidas

La compatibilidad multimedia más avanzada de todas las aplicaciones de esta lista

Interfaz de usuario intuitiva y con excelentes funciones de búsqueda que facilita la incorporación

Plantillas para los tipos de notas más comunes que minimizan el tiempo dedicado a prepararlas

Limitaciones de Nimbus Note

La versión gratuita tiene un conjunto de funciones muy limitado, ya que se trata principalmente de una versión de prueba de los planes de pago.

Funcionalidad limitada para hojas de cálculo y tablas en comparación con alternativas como Microsoft Excel y Hojas de cálculo de Google

Precios de Nimbus Note

Free

Los planes de pago empiezan en 32,00 $.

Valoraciones y reseñas de Nimbus Note

G2: 4,6/5 (más de 70 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 150 opiniones)

9. Bundled Notes

A través de Bundled Notes

Como su nombre indica, Bundled Notes sirve para clasificar las notas que tomas en un día, una semana o un mes determinados. Pero eso no significa que su editor tenga que quedarse atrás, ya que cuenta con una interfaz intuitiva y elegante que hace que el proceso de anotar tus ideas sea muy sencillo.

Las mejores funciones de Bundled Notes

Organiza tus notas en tableros al estilo Kanban para crear mejores asociaciones visuales

Agrupa y etiqueta las notas para que te resulte más fácil clasificarlas y encontrarlas más adelante

Configura los paquetes exactamente como mejor te convenga con funciones de personalización mejoradas

Limitaciones de Bundled Notes

No hay opción de uso compartido de notas con otras personas que podrían beneficiarse de ellas

Notas ilimitadas y compatibilidad con navegadores web solo disponibles con el plan de suscripción

Precios de notas bundeladas

Free

Bundled Pro: 1,89 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Bundled Notes

G2: Sin reseñas hasta la fecha

Capterra: Sin reseñas hasta la fecha

10. Standard Notes

A través de Standard Notes

Standard Notes es de código abierto, lo que la hace más flexible que muchas de las otras opciones de esta lista. Es personalizable por naturaleza, pero sigue contando con un conjunto avanzado de funciones que la convierten en una de las mejores aplicaciones para tomar notas disponibles.

Las mejores funciones de Standard Notes

El cifrado avanzado de extremo a extremo y la autenticación de dos factores garantizan que tus notas privadas sigan siendo privadas

El sencillo proceso de transferir notas desde otras plataformas a Standard Notes facilita la migración desde dichas plataformas

La sincronización de notas en tiempo real con una barra de estado clara te mantiene al tanto del proceso de sincronización y de carga/descarga

Sincronización ilimitada en todas las plataformas, incluidos iOS y dispositivos de escritorio

Limitaciones de Standard Notes

Limitado a notas de texto sin formato sin suscripción

La sincronización y el cifrado de notas pueden ser lentos, especialmente en dispositivos móviles que no tienen conexión a internet.

Precios de Standard Notes

Free

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Standard Notes

G2: 3,9/5 (más de 10 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 10 reseñas)

Lleva la toma de notas en tu Android al siguiente nivel con ClickUp

Encontrar la mejor aplicación para tomar notas en Android no es nada fácil. Sin embargo, si tenemos en cuenta el contexto general y las integraciones, ClickUp se lleva la palma.

Puedes crear fácilmente tantas notas como quieras. Aprovecha funciones como el Bloc de notas, Docs y los resúmenes de reuniones con IA. Vincula tus notas directamente a la gestión de tareas para que tu lista de tareas pendientes sea más práctica.

Y lo mejor de todo es que es totalmente gratuito, lo que te permite probar sus funciones como aplicación para Android antes de comprometerte con algunas de las funciones más completas.

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