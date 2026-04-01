Las 10 mejores aplicaciones para tomar notas en Android en 2026

Hay innumerables situaciones en las que tomar notas es esencial en tu trabajo diario, ya sea para anotar lo que se dice en una reunión, capturar ideas durante reuniones rápidas de brainstorming o simplemente apuntar tu última inspiración. O tal vez hayas encontrado recientemente algunas noticias interesantes en Internet que quieras guardar para consultarlas más adelante.
Cuando eso ocurre, lo último que necesitas es un sistema de notas manuscritas poco fiable y desorganizado. En su lugar, lo que necesitas es una app para tomar notas que te permita escribirlas sobre la marcha con facilidad, organizarlas en categorías eficaces y convertir tus notas en ideas prácticas.
Si eres usuario de Android, algunas de las mejores aplicaciones para tomar notas para Android ofrecen funciones y ventajas exclusivas y específicas para este sistema operativo que te permitirán sacar el máximo partido a tus notas.
¿Qué es una app para tomar notas?
Una app para tomar notas es una herramienta digital que te permite escribir, guardar y organizar todas tus notas importantes. En algunos casos, incluso puede incluir el almacenamiento y la organización de notas manuscritas, gracias a la posibilidad de escanear documentos para añadirlos a tu sistema de archivo.
La mayoría de las aplicaciones para tomar notas en Android no son simples editores de texto con un sistema de carpetas incorporado. Por el contrario, ofrecen funciones avanzadas, como la posibilidad de:
- Organiza las notas en grupos, según su finalidad y origen
- Guarda notas de vídeo, voz y texto
- Uso compartido de notas entre dispositivos, lo que te permite tomar notas en tu teléfono y revisarlas más tarde en tu tableta
- Incorpora imágenes o notas de audio y añade archivos como adjuntos a tus notas para contextualizarlas
Las mejores aplicaciones para tomar notas en Android también ofrecen funciones avanzadas más allá de las básicas que se enumeran en la lista, como la posibilidad de crear notas adhesivas para la lluvia de ideas. Sin embargo, su objetivo principal sigue siendo el mismo: las aplicaciones para tomar notas ayudan a que el proceso de anotar ideas o información sea más fácil y sencillo.
Qué debes buscar en una app para tomar notas en Android
Aunque hay muchas opciones, todas las buenas aplicaciones para tomar notas suelen tener un uso compartido de algunas funciones que vale la pena examinar con más detalle. Presta mucha atención a las funciones que se indican a continuación cuando quieras llevar tus estrategias para tomar notas al siguiente nivel con tu aplicación de Android.
- Facilidad de uso: Cuanto más fácil sea escribir notas, gestionarlas y realizar el uso compartido de ellas con otros dispositivos o usuarios, mejor
- Gratuitas o a bajo precio: Es probable que te encuentres con algunas compras dentro de la aplicación o niveles premium para acceder a todas las funciones. Pero una buena aplicación para tomar notas debería ofrecer una versión gratuita que te permita crear notas rápidas y listas de tareas pendientes.
- Organización clara: No se trata solo de poder acceder a las notas. Tu app debería facilitarte la organización de las notas por tema o categoría.
- Búsqueda intuitiva: cuanto más fácil sea encontrar archivos de notas recientes o incluso texto dentro de esas notas, más útil será la app, lo cual es especialmente importante a medida que los procesos de tu organización se vuelven más complejos con el tiempo
- Funciones avanzadas: Por ejemplo, ¿incluye la aplicación para tomar notas herramientas de IA? ¿Puedes exportar notas a otras aplicaciones y cómo interactúa la aplicación con otros servicios de Google?
Las 10 mejores aplicaciones para tomar notas en Android
Teniendo en cuenta estos detalles, es hora de pasar a la lista. Descubramos las mejores aplicaciones para tomar notas en Android que te ayudarán a mejorar tu organización y tu memoria.
1. ClickUp
ClickUp es el primer entorno de trabajo convergente con IA del mundo que incluye herramientas para tomar notas, como ClickUp Docs y ClickUp Bloc de notas. Gracias a su amplio conjunto de funciones y a su facilidad de uso, es incluso una de las mejores alternativas a Google Keep del mercado.
Los usuarios pueden acceder fácilmente a ClickUp Docs para tomar notas y anotar tareas, así como para crear sus bases de conocimientos y wikis.
Las opciones de formato de texto enriquecido, como viñetas, listas de control, tiras, títulos, resaltados y bloques de código, te permiten personalizar tus documentos y destacar secciones concretas de tus notas (¡una ventaja para quienes aprenden de forma visual!). También puedes añadir e incrustar elementos multimedia en Docs.
ClickUp también admite enlaces bidireccionales dentro de las tareas de ClickUp mediante relaciones, una forma sencilla de conectar tareas similares y obtener una panorámica completa de mi flujo de trabajo.
ClickUp Brain funciona como parte integral de tu estrategia para tomar notas. Esta herramienta de IA te ayuda a resumir notas largas, crear tablas con datos precisos, recibir actualizaciones automáticas de tareas y encontrar rápidamente información desde cualquier lugar de mi entorno de trabajo.
Cuando tengas prisa, puedes usar ClickUp Brain para resumir los hilos de comentarios de las tareas de ClickUp y así entender lo que está pasando sin tener que leer cada uno de los más de 200 comentarios.
Sin embargo, si tus problemas con la toma de notas se limitan a las reuniones, ¡recurre a ClickUp AI Meeting Notetaker! Captura cada detalle de la reunión y te lo entrega en forma de documento estructurado de ClickUp, para que puedas centrarte más en lo que se dice en lugar de tener que apurarte a tomar notas.
Una vez que tengas el documento, solo tienes que pedirle a ClickUp Brain que cree tareas a partir de las notas o que envíe un resumen a tus compañeros mediante ClickUp Chat.
El Bloc de notas de ClickUp es otra función para tomar notas rápidamente, disponible tanto en mi teléfono como en mi escritorio. Lo mejor es que, si lo necesito, también puedo convertir estas entradas en tareas con seguimiento.
Cuando no tengas tiempo para hacer una llamada y explicarle algo a un miembro del equipo, utiliza ClickUp Clips. Te permite compartir grabaciones de pantalla directamente en las notas, añadiendo un elemento visual e interactivo del que carecen incluso algunas de las mejores aplicaciones para tomar notas.
Puedes obtener transcripciones con tecnología IA para estos Clips, lo que permite buscar cada palabra pronunciada dentro de ClickUp.
También puedes probar el Bloc de notas online gratuito de ClickUp directamente en tu navegador sin necesidad de realizar un registro.
Además de estas, ClickUp ofrece numerosas plantillas para tomar notas que te permiten ahorrar tiempo y aumentar la eficiencia. Una de las favoritas entre los usuarios es la plantilla de notas de proyecto de ClickUp.
Con las aplicaciones de ClickUp para todos los dispositivos, incluido Android, puedes realizar un uso compartido fácil de tus notas recientes entre tu PC, teléfono y tableta. Es la solución perfecta para cualquiera que no solo busque una aplicación dedicada a tomar notas, sino un conjunto completo de aplicaciones de productividad combinadas en una única plataforma.
Las mejores funciones de ClickUp
- Bloc de notas: Una forma sencilla de tomar notas rápidamente, añadir imágenes y convertir notas de texto básicas en tareas prácticas y elementos pendientes
- Docs: la herramienta ideal para clasificar y colaborar en notas de material que van más allá de las notas de texto sin formato, sustituyendo a Documentos de Google y otros procesadores de texto.
- ClickUp AI Assistant: un asistente de IA que genera resúmenes de reuniones y notas en cuestión de minutos, convierte las notas en elementos pendientes y aplica formato o realiza edición automática de tus notas para facilitar su uso compartido y publicación.
- Amplias integraciones: La capacidad de integrarse con todas las herramientas que necesitas para tu productividad, incluyendo Google Calendar, Outlook y Dropbox
Limitaciones de ClickUp
- Su amplio conjunto de funciones puede suponer una curva de aprendizaje para algunos usuarios
- La aplicación móvil tiene algunas funciones limitadas para los usuarios que desean disfrutar de la experiencia completa de ClickUp a través de sus aplicaciones de Android.
Precios de ClickUp
Valoraciones y reseñas de ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 8700 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 3800 opiniones)
🧨 No todos los elementos pendientes son un problema (a menos que seas una pequeña empresa)
Cuando gestionas el trabajo a través de varias aplicaciones independientes, sin el soporte de equipos de operaciones o de administradores, toda esa coordinación recae en una sola persona, normalmente en ti.
La productora de vídeo path8 Productions se topó con ese problema a medida que crecía. El trabajo se repartía entre herramientas como Smartsheet, Slack, Toggl y Dropbox Paper. Los productores dedicaban tiempo a copiar actualizaciones entre sistemas en lugar de avanzar en los proyectos, lo que ralentizaba la entrega y aumentaba el riesgo de retrasos.
En lugar de añadir más procesos o personal, lo consolidaron todo en la Small Business Suite de ClickUp.
⚡ El impacto
- Seis herramientas sustituidas por un único entorno de trabajo unificado
- Un 60 % menos de tiempo dedicado a preparar las reuniones de equipo (de 30-60 minutos a unos 10 minutos)
- Implementación completa en menos de 8 semanas
- Visibilidad en tiempo real de la planificación, la mensajería y el control de tiempo
Al centralizar la comunicación, el seguimiento de proyectos y los registros de tiempo, el problema de «actualizar cada herramienta» desapareció. Ahora los productores registran el tiempo directamente en las tareas, las conversaciones permanecen vinculadas al trabajo y las agendas de las reuniones se generan automáticamente a partir de los datos de los proyectos en tiempo real.
Para el fundador Pat Henderson, la mayor ventaja no fue solo la eficiencia. Fue la capacidad de mantener al equipo trabajando a buen ritmo sin aumentar los gastos operativos.
2. OneNote
OneNote de Microsoft es una de las mejores aplicaciones gratuitas para tomar notas, gracias a su sencillez y a su integración con otras herramientas de productividad habituales. Se integra directamente con aplicaciones como Outlook, Excel y Word, pero funciona en todos los sistemas operativos de Apple, Windows y, por supuesto, Android.
En muchos aspectos, es el estándar para tomar notas en dispositivos Windows, y muchos consideran que sus competidores de la misma categoría son alternativas a OneNote.
Las mejores funciones de OneNote
- Opción de recortar notas y capturas de pantalla de páginas web externas y otras herramientas para añadir tus propias notas básicas y garabatos
- Soporte multimedia para imágenes, grabaciones de audio y notas escritas a mano
- Escáner integrado para añadir hojas escritas a mano u otros documentos a tus listas de tareas y otros tipos de notas
- Clasificación de notas según su importancia, lo que puede facilitar la búsqueda y localización de lo que necesitas
Limitaciones de OneNote
- Las notas se guardan en Microsoft OneDrive de forma predeterminada, lo que puede suponer un inconveniente para los usuarios de otras alternativas de almacenamiento en la nube.
- La integración completa con otras aplicaciones de la suite de productividad de Microsoft requiere una suscripción a Microsoft Office 365.
Precios de OneNote
- Free
- Los planes de pago empiezan en 1,99 $.
Valoraciones y reseñas de OneNote
- G2: 4,5/5 (más de 1800 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 1300 opiniones)
3. Evernote
Evernote, un popular competidor de Google Keep, se encuentra entre las mejores aplicaciones para tomar notas en Android gracias a su versatilidad. Ofrece un potente editor de texto, una gran variedad de plantillas y una sincronización perfecta entre dispositivos, lo que la distingue de otras aplicaciones para tomar notas.
Las mejores funciones de Evernote
- Una amplia biblioteca de plantillas de Evernote que abarca desde la planificación de reuniones hasta apuntes de clase y registros diarios
- Una potente función de búsqueda que facilita encontrar notas de audio, recortes web y otros contenidos dentro de la app
- Atajos de teclado, que te permiten crear o bloquear notas, realizar el uso compartido de notas o aplicar el formato a las notas según sea necesario
- Soporte con lápiz óptico para aplicaciones móviles, lo que permite tomar notas de forma libre
Limitaciones de Evernote
- A diferencia de otras aplicaciones para tomar notas, la versión gratuita tiene algunos límites, como poco espacio de almacenamiento, la ausencia de plantillas personalizadas y la falta de opciones de gestión de tareas.
- Algunos usuarios han informado de tiempos de carga lentos en la aplicación de escritorio y web en comparación con las aplicaciones móviles nativas.
Precios de Evernote
- Free
- Los planes de pago empiezan en 14,99 $.
Valoraciones y reseñas de Evernote
- G2: 4,4/5 (más de 2000 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (más de 8000 opiniones)
4. Squid
Si no quieres dejar de lado por completo las notas escritas a mano, Squid —antes conocida como Papyrus, que cambió de nombre en 2015— puede ser tu mejor opción. A diferencia de otras aplicaciones de Google, la experiencia gira en torno al uso del dedo o de un lápiz óptico para anotar tus ideas directamente en la interfaz.
Las mejores funciones de Squid
- Editor de papel infinito, que te permite crear tantas notas como quieras en una sola pantalla
- Los ajustes dinámicos de la escritura a mano mejoran la legibilidad de tus notas en la pantalla
- Función de importación de PDF, que te permite anotar manualmente documentos de gran tamaño
- Múltiples opciones de fondo y la posibilidad de insertar imágenes y compartirlas, lo que amplía las oportunidades creativas a la hora de crear notas para mostrar a otras personas.
Limitaciones de Squid
- El sistema de archivo y organización no es tan fácil de usar como algunas de las otras opciones de esta lista
- El software no es ideal para quienes prefieren escribir notas o crear notas de audio.
Precios de Squid
- Gratis para siempre
- Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Squid
- G2: Sin reseñas hasta la fecha
- Capterra: Sin reseñas hasta la fecha
5. Google Keep
Google Keep es una alternativa popular a Evernote, pero es mucho más que eso. Se encuentra entre las aplicaciones para tomar notas más populares para Android, gracias en gran parte a un amplio conjunto de funciones que te permiten hacer de todo, desde crear una nota rápida hasta elaborar extensas actas y documentos multimedia.
Las mejores funciones de Google Keep
- Una función de recordatorio que también puedes ajustar para que se repita, de modo que nunca más te olvides de crear notas.
- La posibilidad de añadir fácilmente imágenes a cualquier nota, incluida la integración directa desde el carrete de tu cámara a la app
- Una función de lista de tareas con casillas de selección que se pueden convertir automáticamente en tareas
- La posibilidad de utilizar el software sin coste alguno, ya que todas las funciones están disponibles de forma gratuita
Limitaciones de Google Keep
- No se requieren permisos para bloquear tus notas; los destinatarios pueden realizar la edición de cualquier nota que realices mediante el uso compartido de la app
- Opciones de formato limitadas en comparación con algunas de las otras aplicaciones gratuitas para tomar notas de esta lista
Precios de Google Keep
- Free
Valoraciones y reseñas de Google Keep
- G2: Sin reseñas hasta la fecha
- Capterra: 4,7/5 (más de 150 opiniones)
6. ColorNote Bloc de notes de notes
ColorNote es, quizás, la aplicación para tomar notas más popular de Google Play por una buena razón, con una valoración de 4,9 basada en más de 3 millones de reseñas. Destaca por su interfaz de usuario sencilla e intuitiva y permite la creación de notas tanto mediante listas de control como en formato de texto sin formato.
Las mejores funciones de ColorNote
- Los recordatorios y las notificaciones facilitan la gestión de las tareas básicas de tu lista diaria de cosas pendientes
- Una función de widget te permite añadir y crear notas importantes en la pantalla de inicio de tu dispositivo
- La función de búsqueda te permite buscar notas mediante búsqueda por texto o por voz
- La protección con contraseña te permite mantener tus notas privadas
Limitaciones de ColorNote
- Solo disponible para Android, por lo que no puedes realizar el uso compartido ni crear notas en dispositivos de escritorio
- Un sistema de archivo con límite en el número de archivos puede tener dificultades para mantener el orden a medida que aumenta el número de archivos
Precios de ColorNote
- Free
Valoraciones y reseñas de ColorNote
- G2: Sin reseñas hasta la fecha
- Capterra: Sin reseñas hasta la fecha
7. Simplenote
Si buscas aplicaciones para tomar notas que prioricen la simplicidad, Simplenote es tu mejor opción. Prescinde de todos los adornos superfluos y se centra en lo que más importa: mantener tus ideas organizadas de una forma sencilla (y digital).
Las mejores funciones de Simplenote
- Sincronización en tiempo real en todas las plataformas, incluida la posibilidad de ir más allá de Android
- Las funciones de etiquetado con palabras clave y fijación facilitan la búsqueda y clasificación de tus notas
- Función para el uso compartido público, que permite a cualquier persona con un enlace ver tus notas
- Compatibilidad con Markdown, lo que te permite dar formato a tus notas sin necesidad de utilizar un editor WYSIWYG
Limitaciones de Simplenote
- No tiene compatibilidad para imágenes, audio ni dibujos
- No tiene función de deshacer, lo que puede dificultar la corrección de errores
Precios de Simplenote
- Free
- Los planes de pago empiezan en 19,99 $ al mes
Valoraciones y reseñas de Simplenote
- G2: 4,2/5 (más de 30 opiniones)
- Capterra: 4,3/5 (más de 10 opiniones)
8. Nimbus Nota (ahora Fusebase)
Con Nimbus Note, puedes crear lo que el creador denomina «supernotas» —audio, vídeo, texto, listas de control interactivas, hojas de cálculo y tablas— todo en la misma aplicación. Añade recortes web con anotaciones y tendrás la que podría ser la opción más avanzada de esta lista.
Las mejores funciones de Nimbus Note
- Herramienta avanzada de recorte web para archivos PDF y páginas individuales, con opciones de anotación incluidas
- La compatibilidad multimedia más avanzada de todas las aplicaciones de esta lista
- Interfaz de usuario intuitiva y con excelentes funciones de búsqueda que facilita la incorporación
- Plantillas para los tipos de notas más comunes que minimizan el tiempo dedicado a prepararlas
Limitaciones de Nimbus Note
- La versión gratuita tiene un conjunto de funciones muy limitado, ya que se trata principalmente de una versión de prueba de los planes de pago.
- Funcionalidad limitada para hojas de cálculo y tablas en comparación con alternativas como Microsoft Excel y Hojas de cálculo de Google
Precios de Nimbus Note
- Free
- Los planes de pago empiezan en 32,00 $.
Valoraciones y reseñas de Nimbus Note
- G2: 4,6/5 (más de 70 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 150 opiniones)
9. Bundled Notes
Como su nombre indica, Bundled Notes sirve para clasificar las notas que tomas en un día, una semana o un mes determinados. Pero eso no significa que su editor tenga que quedarse atrás, ya que cuenta con una interfaz intuitiva y elegante que hace que el proceso de anotar tus ideas sea muy sencillo.
Las mejores funciones de Bundled Notes
- Organiza tus notas en tableros al estilo Kanban para crear mejores asociaciones visuales
- Agrupa y etiqueta las notas para que te resulte más fácil clasificarlas y encontrarlas más adelante
- Configura los paquetes exactamente como mejor te convenga con funciones de personalización mejoradas
Limitaciones de Bundled Notes
- No hay opción de uso compartido de notas con otras personas que podrían beneficiarse de ellas
- Notas ilimitadas y compatibilidad con navegadores web solo disponibles con el plan de suscripción
Precios de notas bundeladas
- Free
- Bundled Pro: 1,89 $ al mes
Valoraciones y reseñas de Bundled Notes
- G2: Sin reseñas hasta la fecha
- Capterra: Sin reseñas hasta la fecha
10. Standard Notes
Standard Notes es de código abierto, lo que la hace más flexible que muchas de las otras opciones de esta lista. Es personalizable por naturaleza, pero sigue contando con un conjunto avanzado de funciones que la convierten en una de las mejores aplicaciones para tomar notas disponibles.
Las mejores funciones de Standard Notes
- El cifrado avanzado de extremo a extremo y la autenticación de dos factores garantizan que tus notas privadas sigan siendo privadas
- El sencillo proceso de transferir notas desde otras plataformas a Standard Notes facilita la migración desde dichas plataformas
- La sincronización de notas en tiempo real con una barra de estado clara te mantiene al tanto del proceso de sincronización y de carga/descarga
- Sincronización ilimitada en todas las plataformas, incluidos iOS y dispositivos de escritorio
Limitaciones de Standard Notes
- Limitado a notas de texto sin formato sin suscripción
- La sincronización y el cifrado de notas pueden ser lentos, especialmente en dispositivos móviles que no tienen conexión a internet.
Precios de Standard Notes
- Free
- Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Standard Notes
- G2: 3,9/5 (más de 10 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 10 reseñas)
Lleva la toma de notas en tu Android al siguiente nivel con ClickUp
Encontrar la mejor aplicación para tomar notas en Android no es nada fácil. Sin embargo, si tenemos en cuenta el contexto general y las integraciones, ClickUp se lleva la palma.
Puedes crear fácilmente tantas notas como quieras. Aprovecha funciones como el Bloc de notas, Docs y los resúmenes de reuniones con IA. Vincula tus notas directamente a la gestión de tareas para que tu lista de tareas pendientes sea más práctica.
Y lo mejor de todo es que es totalmente gratuito, lo que te permite probar sus funciones como aplicación para Android antes de comprometerte con algunas de las funciones más completas.
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