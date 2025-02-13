15 plantillas gratuitas de Evernote para tomar notas en 2025

Si te encanta aumentar tu productividad, sabes lo valiosas que pueden ser las aplicaciones para tomar notas. Desde anotar ideas para tu próximo proyecto hasta planear las metas del mismo y crear una base de conocimientos con toda la información importante, estas herramientas te ofrecen información útil para dar el siguiente paso. Pero estos hubs de datos también pueden llevar mucho tiempo crear y gestionar.

Ahí es donde entran en juego las plantillas. Los diseños prediseñados facilitan la introducción de información relevante para desarrollar los documentos y notas que necesitas para mejorar tu rendimiento. Tanto si buscas plantillas de Evernote como plantillas de alternativas a Evernote, tenemos lo que necesitas.

Aquí repasaremos qué es una plantilla de Evernote, destacaremos cinco de las mejores y compartiremos 10 plantillas alternativas de Evernote para que las pruebes hoy mismo. 🛠️

¿Qué es una plantilla de Evernote?

Evernote es una de las muchas aplicaciones para tomar notas. Estas herramientas están diseñadas para aliviar parte de tu carga de trabajo y proporcionar estructura a tu proceso de pensamiento o trabajo.

A través de Evernote

Las plantillas de Evernote son listas y páginas de notas estructuradas o con formato que te ayudan a ahorrar tiempo. Hay plantillas gratuitas y de pago. Si tienes una cuenta de pago de Evernote, puedes crear una nueva nota o plantilla basada en tus necesidades empresariales o personales específicas.

Muchos sitios de terceros, incluido ClickUp, también crean plantillas de Evernote para usar con Evernote u otra aplicación de listas de tareas pendientes. Una vez más, estas plantillas tienen como objetivo agilizar tu proceso y facilitarte la tarea de anotar ideas y completar tareas redundantes. ✅

¡Compara Evernote con Notion!

¿Qué hace que una plantilla de Evernote sea buena?

No todas las herramientas de IA para tomar notas son iguales. Algunas son mejores que otras, especialmente si necesitas una herramienta para tomar notas con fines profesionales en lugar de personales. ✍️

Esto es lo que debes buscar en las mejores plantillas de Evernote:

Estructura clara y organizada: parte de la toma de notas consiste en mantenerse organizado y crear un diseño que facilite la revisión de la información clave. Busca plantillas de Evernote o crea una nueva nota con viñetas, encabezados, secciones y otros elementos estructurales.

Navegación sencilla: una de las razones por las que la gente utiliza aplicaciones para tomar notas es para poder realizar un seguimiento de la información importante. Busca una aplicación que ofrezca una navegación intuitiva para que sepas dónde está todo.

Personalización: las plantillas de Evernote deben ser personalizables para dividir el contenido en segmentos que tengan sentido, o en las que puedas elegir el idioma que más te convenga.

Colaboración: las plantillas de productividad funcionan mejor cuando puedes utilizarlas con tu equipo. Si tienes pensado utilizar una plantilla original de Evernote para realizar el seguimiento de las notas de las reuniones, crear agendas y realizar el seguimiento de los proyectos, busca una que ofrezca una colaboración fluida.

5 plantillas de Evernote

¿Estás listo para encontrar una plantilla de Evernote que te ayude a optimizar tus flujos de trabajo u organizar tu vida?

Hemos recopilado una lista de cinco opciones de la galería de plantillas de Evernote, tanto si quieres crear listas de la compra colaborativas, obtener información de las reuniones o encontrar formas de impulsar tu proceso de lluvia de ideas. 🤔

1. Plantilla de notas de reuniones de Evernote

a través de Evernote

La plantilla de notas de reuniones de Evernote cuenta con cuatro secciones estructuradas para los detalles de la reunión, el seguimiento, las decisiones y el cierre. Es fácil añadir una nueva nota y hacer clic en la plantilla para rellenarla antes de que comience la reunión, de modo que tengas la información relevante del proyecto para que todos sepan lo que se está discutiendo.

Durante la reunión, anota las conclusiones y decisiones mencionadas por cada miembro del equipo. Asegúrate de añadir detalles de la discusión y cualquier información relevante, como los recursos necesarios para los siguientes pasos y los miembros del equipo que tendrán que desbloquear las dependencias.

Asigna tareas de seguimiento a los miembros del equipo pertinentes después de la reunión. Incluye fechas límite, prioridades y cualquier información adicional que los miembros del equipo necesiten saber sobre el alcance del trabajo.

2. Plantilla de agenda de reuniones de Evernote

a través de Evernote

A menudo, los empleados consideran que las reuniones son una pérdida de tiempo en la que no se consigue nada, pero eso suele ser el resultado de una mala planificación o de la falta de un formato de agenda para las reuniones. La plantilla de agenda para reuniones de Evernote está diseñada para rellenarla y compartirla antes de la reunión. De este modo, los miembros del equipo pueden prepararse adecuadamente y acudir a la reunión listos para debatir, en lugar de perder tiempo durante la reunión poniendo al día a todo el mundo.

3. Plantilla de Evernote para planificar reuniones

a través de Evernote

Otro elemento clave para que una reunión sea un éxito es planificar lo que quieres sacar de la discusión. Con tu cuenta de Evernote, usa esta plantilla de planificación de reuniones de Evernote antes de una reunión para sentar las bases del éxito y obtener más consejos sobre lo que debes incluir. Rellena las secciones «Preparación», «Agenda» y «Presentación» con lo que quieres lograr. Después de la reunión, toma notas en la sección «Seguimiento» para asignar rápidamente las tareas necesarias.

4. Plantilla de planificador semanal de Evernote

a través de Evernote

Una plantilla de calendario puede ayudarte a planificar tus tareas diarias, semanales o mensuales para que te resulte más fácil alcanzar tus metas personales y las de tus proyectos. Utiliza la plantilla de planificador semanal de Evernote para dividir tu semana en tareas manejables y una pequeña lista de control. Así te resultará más fácil encontrar lo que buscas o coordinar tu agenda.

Solo tienes que establecer objetivos semanales y obtener una panorámica rápida de lo que quieres lograr en el cuerpo de la nota visual para ahorrar tiempo al revisar la página.

5. Plantilla de seguimiento de proyectos de Evernote

a través de Evernote

Si gestionas un equipo, la plantilla Project Tracker de Evernote te ofrece información sobre quién es responsable de qué y cómo están completando su trabajo. Divide la plantilla en proyectos y elabora una lista de elementos para cada uno de ellos para ahorrar tiempo.

Rellena las columnas de prioridad, fecha de inicio, fecha límite y persona asignada para obtener una panorámica rápida del proyecto y una perspectiva del seguimiento de las metas, o edítalas a medida que surjan las limitaciones del proyecto.

10 plantillas alternativas de Evernote

Aunque Evernote es una excelente opción como herramienta para tomar notas, no es la única aplicación disponible. Aquí tienes 10 de las mejores alternativas a Evernote para llevar tu rendimiento al siguiente nivel. Encontrarás plantillas de gestión de proyectos para administrar tu calendario de redes sociales, tomar mejores notas de reuniones y realizar el seguimiento de los hitos. 👀

1. Plantilla de estilo para notas de reuniones de ClickUp

Registra los puntos clave y realiza el seguimiento de las discusiones importantes con la plantilla de estilo de notas de reunión de ClickUp.

La plantilla de estilo de notas de reuniones de ClickUp es una forma sencilla de realizar el seguimiento de la información importante y los avances que se producen en las reuniones de equipo. La plantilla de una página incluye secciones para la información de la reunión, el enlace de grabación, las conclusiones clave y las medidas a tomar. Solo tienes que realizar la edición o dar acceso a tu equipo para colaborar juntos en el documento.

Rellena los detalles de la reunión y comparte la plantilla con los miembros del equipo antes de la reunión. Úsala para anotar ideas o escribir un resumen de lo que se ha tratado. Por último, completa la sección de acciones pendientes, donde puedes asignar automáticamente tareas de ClickUp a los miembros del equipo pertinentes en función de lo discutido.

2. Plantilla de notas de proyecto ClickUp

La plantilla de notas de proyecto de ClickUp es una forma ideal para el uso compartido de información adicional sobre un proyecto en curso. Esta información puede incluir actualizaciones sobre el respaldo financiero, cambios en los recursos y asociaciones. La idea detrás de las notas de proyecto es mantener a los miembros internos del equipo y a las partes interesadas externas al tanto de los avances importantes a lo largo del proceso.

La plantilla incluye secciones para una breve panorámica del proyecto, así como una sección de resumen para destacar nueva información y novedades. Añade elementos de marca y estilo a la plantilla si la vas a utilizar en un uso compartido con socios externos o partes interesadas.

3. Plantilla de notas de clase de ClickUp

Toma notas informativas de las clases para estudiar de forma más eficiente con la plantilla de notas de clase de ClickUp.

ClickUp no es solo para empresas. También es una excelente herramienta para tomar notas y colaborar para los estudiantes. La plantilla ClickUp Class Notes te permite organizar tus notas para que el estudio y el aprendizaje sean más eficaces.

Asigna tipos de categorías a tus notas para cada curso o estilo de toma de notas diferente, como las notas Cornell. Añade subtareas para revisar las notas de forma periódica.

La plantilla personalizada facilita la redacción de nuevas notas y la consulta de notas antiguas como referencia. También puedes compartir notas con tus compañeros de clase cuando necesites trabajar en proyectos de equipo. Las funciones de colaboración también facilitan la realización de sesiones de estudio en grupo con alta productividad. Puedes incluir conclusiones y preguntas para el profesor si necesitas alguna aclaración. ✨

4. Plantilla de notas de lanzamiento de ClickUp

Lanza productos, comparte actualizaciones y realiza el seguimiento de los cambios con la plantilla de notas de lanzamiento de ClickUp.

Como desarrollador, sabes que lanzar nuevos productos puede ser emocionante y estresante al mismo tiempo. Hay tantos detalles que controlar que resulta difícil mantener toda la documentación en un solo lugar.

Utiliza las notas de lanzamiento para reducir la ansiedad, ya que te permiten realizar un seguimiento sencillo de los cambios y compartir las actualizaciones con las partes interesadas en un solo lugar. La plantilla de notas de lanzamiento de ClickUp incluye campos personalizados, estados y vistas para crear flujos de trabajo, realizar un seguimiento de los avances y publicar notas sobre el producto.

5. Plantilla de actas de reuniones de ClickUp

Crea actas de reuniones rápidas, detalladas y eficientes con la plantilla de actas de reuniones de ClickUp.

Para cuando las reuniones no deben limitarse a un correo electrónico, la plantilla de actas de reuniones de ClickUp es la opción ideal para realizar el seguimiento de los debates y registrar las conclusiones más importantes. Incluye secciones para los asistentes, enlaces relevantes, medidas a tomar y elementos del orden del día.

Reutiliza la hoja de trabajo para las reuniones semanales y rellena previamente la información recurrente, o aprovecha la plantilla para diseñar una reunión única personalizada. Comparte la plantilla de actas de la reunión con todos los asistentes después del debate. De esta manera, podrán realizar el seguimiento de las medidas que se deben tomar y consultar la información para futuras reuniones.

6. Plantilla para reuniones individuales de ClickUp

Establece roles y expectativas claras en tus reuniones individuales con esta plantilla de ClickUp.

Como gerente, sabes lo importante que es comunicarte con los miembros de tu equipo. Las reuniones individuales son una parte integral para obtener comentarios, expresar expectativas y discutir cambios y mejoras.

Con la plantilla 1-on-1s de ClickUp, mantén todo el historial de tus reuniones en un solo lugar. Esto facilita ver el progreso a lo largo del tiempo y adaptar las reuniones a cada miembro del equipo. Crea secciones personalizadas para destacar los roles y los elementos deseados e identificar notas y conclusiones clave para el trabajo futuro. 📝

7. Plantilla de seguimiento de reuniones de ClickUp

Utiliza la plantilla ClickUp Meeting Tracker para redactar agendas de reuniones, asignar moderadores y llevar a cabo reuniones rotativas con éxito.

La plantilla Meeting Tracker de ClickUp mantiene todas tus reuniones organizadas en una sola vista, lo que reduce la probabilidad de perderte un evento importante u olvidar ideas clave. Personaliza el rastreador en la vista Tabla de ClickUp y asigna elementos que surjan de las discusiones. Asegúrate de revisar y actualizar tu rastreador de reuniones para mantenerte al día.

8. Plantilla de registro diario de ClickUp

Utiliza la plantilla de registro diario de ClickUp para añadir una lista de tareas pendientes y estar al tanto de todas tus actividades.

¿Buscas una agenda diaria para estar al tanto de las actividades de tus proyectos o de tus listas de tareas personales? Utiliza la plantilla de registro diario de ClickUp para anotar tus tareas diarias, asignar fechas límite y priorizar actividades. Acostúmbrate a actualizar el registro diario para reflejar el progreso y realizar un seguimiento de las áreas que se pueden mejorar. Si utilizas este documento como parte del flujo de trabajo de un equipo, comparte tu registro diario para que cada persona sepa en qué estás trabajando y cómo puede afectar a sus propios horarios.

9. Plantilla de notas diarias de ClickUp

Organiza tus pensamientos y almacena ideas en un lugar práctico con la vista Lista de notas diarias de ClickUp.

La plantilla de notas diarias de ClickUp te permite anotar fácilmente tus ideas diarias y crear tareas basadas en tus actividades. Tanto si quieres gestionar tareas de tu vida personal, como la compra, como si tienes otros objetivos, como la escritura creativa, hazlo con esta agenda digital.

Utiliza la vista Lista para obtener una visión general de todas las tareas y elementos de tu lista de tareas diarias. Divide las tareas en categorías personalizadas y asigna prioridad a las que deben completarse antes. Añade fechas límite y actualiza las tareas con comentarios y observaciones a medida que las vas completando.

Lo bueno de la vista Notas diarias es que puedes usarla tanto para el trabajo como para tu vida personal. Aprovéchala como herramienta de escritura creativa para desglosar los perfiles de los personajes de un libro en el que estés trabajando. También puedes usar plantillas como esta con tu familia para guardar todas las actividades y cosas pendientes en un solo lugar práctico. 🌻

10. Plantilla de ClickUp para actas de reuniones (MoM)

Recuerda los puntos clave de la reunión municipal con la plantilla de actas de reuniones de ClickUp.

Si organizas muchas reuniones o participas en debates en profundidad con tu equipo, es difícil llevar a cabo el seguimiento de toda la información relevante que se comparte. Con la plantilla de actas de reuniones (MoM) de ClickUp, puedes crear un registro de los debates, las decisiones y las conclusiones de cada reunión.

Asigna la responsabilidad de las notas de la reunión a un miembro del equipo. Una vez creadas las notas finales de la reunión, pide a cada asistente que las revise para comprobar que estén completas. Añade cualquier idea adicional que surja del paso de revisión y comparte el acta final de la reunión con todos los miembros relevantes del equipo.

Lleva tu productividad al siguiente nivel con ClickUp.

Aunque las plantillas de Evernote son una forma estupenda de organizarse, no son la única opción. Si sigues sin encontrar plantillas y documentos que puedas utilizar junto con una herramienta de gestión de proyectos, ¡quizás sea el momento de empezar a usar ClickUp!

Nuestra galería cuenta con más de 1000 plantillas para aumentar la productividad, realizar el seguimiento de las metas de los proyectos y optimizar el rendimiento de las reuniones. Cada una de ellas ofrece varias vistas para que puedas obtener una panorámica o profundizar en los detalles.

Con los campos personalizados, puedes adaptar las plantillas para ayudarte a ser más productivo en todos los aspectos de tu vida. 💪