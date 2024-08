Confluence vs. Google Docs: Welches Kollaborationstool ist das Beste?

Confluence und Google Docs sind beides großartige Optionen, wenn Sie nach einem Ort suchen, an dem Sie mit entfernten Teammitgliedern zusammenkommen, gemeinsam an Dokumenten arbeiten und eine organisierte Bibliothek von Dateien aufbauen können. Aber welche ist die richtige für Sie?

In diesem Leitfaden vergleichen wir Confluence und Google Docs, um herauszufinden, welche Lösung am besten geeignet ist. Wir haben recherchiert, welche Funktionen am wichtigsten sind und wie die beiden Tools im Vergleich abschneiden. Bonus: Wir stellen Ihnen eine beeindruckende Alternative zu diesen beliebten Tools für die Teamzusammenarbeit vor.

Lassen Sie uns eintauchen und herausfinden, wer im Kampf zwischen Confluence und Google Docs die Nase vorn hat. 🥊

Was ist Confluence?

über AtlassianConfluence ist eine Plattform für kollaboratives Arbeiten von dem bekannten Softwareunternehmen Atlassian. Das Tool soll als Ihr digitaler Arbeitsbereich dienen - ein Ort, an dem Sie zusammenkommen und Ideen entwickeln, zusammenarbeiten, bearbeiten und Entscheidungen treffen können.

Zu den Funktionen von Atlassian Confluence gehören Pages (für textbasierte Dokumente), Whiteboards (für die digitale Zusammenarbeit) und Spaces (für die Gruppierung bestimmter Seiten), und sie alle sind in jedem Plan enthalten. Das Tool wird ständig verbessert, mit neuen Funktionen wie Datenbanken (ein Begriff oder Google-Tabellen rivalisierend) kommt bald.

Confluence-Funktionen

Die Funktionen von Confluence machen es zu einem guten Ort für die Erledigung von Aufgaben, aber welche sind die wichtigsten, wenn es darum geht, es mit Google Docs zu vergleichen? Hier sind einige der herausragenden Funktionen, die beide Anwendungen enthalten.

Kollaboratives Arbeiten

über Atlassian Wie jedes gute werkzeug für die Zusammenarbeit im Unternehmen ist es eine der Hauptprioritäten von Confluence, die Zusammenarbeit zu erleichtern.

Die Kollaborationsfunktionen von Confluence ermöglichen es Teams, in verschiedenen Formaten, einschließlich Whiteboards, besser zusammenzuarbeiten. Co-Editieren Sie gemeinsam mit Ihren Teammitgliedern mit Echtzeit-Bearbeitung, einer Historie, hervorgehobenen Änderungen und Kommentaren. Benachrichtigungen sorgen dafür, dass jeder über Aktualisierungen und Änderungen auf dem Laufenden bleibt.

Die Plattform ermöglicht nicht nur die Zusammenarbeit an einem Dokument oder Whiteboard, sondern auch den Austausch von Informationen. Personalisierte Home-Feeds ermöglichen es den Teammitgliedern, sich über die für sie wichtigsten Projekte auf dem Laufenden zu halten und Unternehmensankündigungen zu sehen.

Und sicher ist es auch. Systemadministratoren können die Benutzerberechtigungen so anpassen, dass nur relevante Dateien für die richtigen Personen freigegeben werden. 🔐

Schablonen

Wenn Sie mit einem neuen Tool für die Zusammenarbeit beginnen, kann eine leere Seite einschüchternd wirken. Confluence verfügt über eine Sammlung von Vorlagen, die Ihnen den Übergang erleichtern.

Von Projektmanagement über E-Mail-Kampagnen bis hin zu Aufgabenlisten - mit der umfangreichen Vorlagensammlung können Benutzer schnell mit ihren Online-Dokumenten beginnen, anstatt wertvolle Zeit damit zu verschwenden, alles von Grund auf neu zu machen.

Integrationen

Confluence lässt sich natürlich mit anderen Atlassian-Produkten integrieren, darunter Jira Software, Jira Service Management und Trello .

Darüber hinaus können Sie Ihre Erfahrung anpassen, indem Sie Confluence mit einer Reihe von anderen Anwendungen verbinden. Dazu gehört Salesforce, Microsoft Teams und Google Drive. Die App-Bibliothek von Confluence ist umfangreich und enthält Links zu Apps, die sowohl allgemein verwendet werden (wie Slack ) und speziellere (wie GitHub ).

Confluence Preisgestaltung

Kostenloser Plan

Standard: $5.75/Monat pro Benutzer

$5.75/Monat pro Benutzer Premium: $11/Monat pro Benutzer

$11/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Was ist Google Docs?

über Google-DokumenteGoogle-Dokumente ist eines der bekanntesten Tools zur Dokumentenerstellung und -verwaltung auf dem Markt. Es hat sich zu einer Anlaufstelle für Nutzer entwickelt, die vollständig benutzerdefinierte Dokumente erstellen möchten, ohne in die Microsoft Büro ökosystem.

Die Dokumenten-App von Google ist voll von Funktionen, die das Schreiben, Bearbeiten und Freigeben von Dokumenten erleichtern. Nutzer können schnell Dateien erstellen und in ihren Google Drive , über Kommentare zusammenarbeiten und Dateien in einer Vielzahl von Dateitypen speichern.

Wir konzentrieren uns in diesem Vergleich auf Confluence vs. Google Docs, aber es ist wichtig zu erwähnen, dass Sie mit anderen Google Workspace-Produkten eine ähnliche Umgebung wie mit Confluence schaffen können.

Durch die Kombination von Google Docs mit Google Sheets (für Datenbanken), Google Jamboard (für Whiteboards) und Google Drive (für das Wissensmanagement) entsteht ein funktionsreicher gemeinsamer Arbeitsbereich für Ihr Team. ✨

Google Docs-Funktionen

Google Text & Tabellen mag bekannt sein, aber wie sieht es mit seinen Funktionen aus? Schauen wir uns an, was dieses beliebte Tool zur Dokumentenerstellung in denselben Kategorien zu bieten hat.

Kollaboratives Arbeiten

Dies ist ein Tool für die Zusammenarbeit an Dokumenten, mit dem Sie gut zusammenarbeiten können. Benutzer können direkt oder im Vorschlagsmodus Änderungen vornehmen, Kommentare für andere hinterlassen und anhand des Versionsverlaufs leicht erkennen, was sich geändert hat.

Google Text & Tabellen bietet nützliche Möglichkeiten zur Zusammenarbeit innerhalb eines Dokuments, aber das war's auch schon. Da Google Docs Teil einer App-Sammlung und keine vollwertige Plattform ist, müssen Sie andere Google-Produkte hinzufügen oder Anwendungen von Drittanbietern integrieren, um weitere Funktionen für die Zusammenarbeit hinzuzufügen.

Vorlagen

Wie Confluence bietet auch Google Text & Tabellen eine Reihe von Vorlagen. Auf diese können Sie von Ihrem Dokument aus leicht zugreifen, und sie bieten eine hilfreiche Anleitung, wenn Sie ganz von vorne anfangen.

Die Vorlagensammlung ist begrenzter als die von Confluence und konzentriert sich auf eher traditionelle Dokumenttypen wie Besprechungsnotizen, Briefe und Lebensläufe. Es gibt aber auch die Möglichkeit, als kostenlose Partner-Add-Ons Zugang zu Vorlagen für die Bereiche Recht, Vertrieb und Strategie zu erhalten. 📄

Integrationen

über Google-Dokumente Es ist ganz einfach, neue Anwendungen und Funktionen zu Google Text & Tabellen hinzuzufügen, und zwar direkt aus dem Dokument, an dem Sie gerade arbeiten. Öffnen Sie das Menü "Add-ons", um eine große Auswahl an Apps und Integrationen zu sehen.

Sie können wählen zwischen AI-Schreibwerkzeuge bis hin zu E-Signatur-Apps und Formularerstellern. Neben diesen Integrationen von Drittanbietern hat Google auch direkte Integrationen für Salesforce und Zendesk entwickelt.

Google Docs Preise

Kostenlos

Confluence vs. Google Docs: Funktionen im Vergleich

Wir haben beide Tools und ihre Funktionsweise untersucht, aber wie schneiden sie im Vergleich zueinander ab? Hier finden Sie einen Vergleich zwischen Confluence und Google Text & Tabellen, wenn es um die besten Funktionen geht.

Kollaboratives Arbeiten

Google Docs ist intuitiv und einfach zu bedienen. Fast jeder hat es schon einmal benutzt, so dass sich die gemeinsame Arbeit daran nahtlos anfühlt. Es fehlen jedoch Funktionen, die in Confluence standardmäßig enthalten sind, wie Whiteboards, ein anpassbares Dashboard und eine effektive Dokumentenorganisation.

Für die gemeinsame Arbeit an Textdokumenten ist Google Text & Tabellen die erste Wahl. Für eine breitere Zusammenarbeit bietet Confluence den Nutzern mehr. 🙌

Vorlagen

über Atlassian Beide Tools verfügen über eine Sammlung vorgefertigter Vorlagen, die ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung stehen. Confluence gewinnt hier gegenüber Google Docs mit einer beeindruckenderen Sammlung, die Ihnen nicht nur Plug-and-Play-Vorlagen, sondern auch nützliche Tipps bietet, damit Sie das Beste aus ihnen herausholen können.

Integrationen

Sowohl Confluence als auch Google Text & Tabellen bieten eine große Auswahl an App-Integrationen für eine bessere und funktionsreichere Erfahrung. Beide Plattformen verfolgen bei den Integrationen einen Marktplatz-Ansatz, mit Apps von unterstützten Partnern und Drittanbietern.

Diese Runde ist unentschieden. Unabhängig davon, für welche Plattform Sie sich entscheiden, sind Integrationen für fast jeden Wunsch oder Bedarf leicht verfügbar. 🧩 Vergleich Confluence Vs. Microsoft Teams !

Confluence Vs. Google Docs auf Reddit

Confluence und Google Docs sind beides beliebte Tools für die Zusammenarbeit an Dokumenten und das Projektmanagement, und beide haben ihre Vor- und Nachteile. Wir haben uns auf Reddit umgehört, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Nutzer in der Praxis über die beiden Tools denken.

Für netzwerk- und Systemadministration sprechen sich die Reddit-Nutzer für Confluence aus:

"Wir sind gerade auf die gesamte Atlassian-Suite (Confluence, Jira, Bitbucket) umgestiegen, und ich finde, dass Confluence sehr sauber und einfach zu handhaben ist, wenn es um die Zusammenstellung von technische Dokumentation . Wir haben Google Docs nie auf Unternehmensebene eingesetzt, aber nachdem wir es in der Vergangenheit für kleinere Projekte verwendet haben, würde ich Confluence [over] Docs auf jeden Fall für jede Art von Geschäftsdokumentation wählen - insbesondere, wenn Sie kontrollieren müssen, wer auf der Grundlage von Nutzergruppen und Rollen Zugriff auf welche Dokumentationskategorien hat."

Als es darum ging Reddit-Nutzer diskutieren über Produktmanagement hat ein Nutzer eine bessere Alternative - ClickUp:

"Ich bin erstaunt, dass das noch niemand gesagt hat, aber ClickUp. Sie haben Whiteboarding in die Anwendung integriert, und man kann andere Tools direkt in die Dokumente einbetten. Die kollaborative Bearbeitung ist wesentlich einfacher, und wenn man es für die Erstellung von Roadmaps und die Verfolgung von Sprints verwendet, kann man die Dinge wirklich sauber halten." 🤩

Meet ClickUp: Die beste Alternative zu Confluence und Google Docs

ClickUp wird nicht nur von diesem einen Reddit-Nutzer geliebt. Es hat sich schnell zur besten Alternative zu kollaborationssoftware und wissensbasis tools wie Confluence und Google Docs.

Mit ClickUp steht die Zusammenarbeit im Mittelpunkt Ihres Handelns. Arbeiten Sie gemeinsam in einem webbasierten Arbeitsbereich mit Dokumenten, Whiteboards, Aufgaben, Zielen und mehr. Halten Sie die Konversation in Echtzeit mit Chat am Laufen, markieren Sie Nutzer bei Aufgaben und Projekten und hinterlassen Sie Kommentare, um in Dokumenten zusammenzuarbeiten.

Und wir gehen über die Zusammenarbeit an Dokumenten hinaus. Softwareentwicklungsprojekte und andere Projekte lassen sich mit unseren beeindruckenden Projektmanagementfunktionen reibungslos verwalten. Bauen Sie ein CRM-System auf, das genau so funktioniert, wie Sie es wollen. Verwalten Sie alle Ihre Vorgänge von einem Ort aus.

ClickUp ist nicht nur ein Ort, an dem Sie Textdokumente gemeinsam bearbeiten oder an einem Whiteboard Ideen entwickeln können - es ist eine App, die all das ersetzt. ✨

ClickUp Docs

Gemeinsames Erkennen und Bearbeiten, Hinzufügen von Kommentaren und Einbetten von Links in ClickUp Docs ClickUp-Dokumente vereint die Benutzerfreundlichkeit von Google Docs mit den organisatorischen Möglichkeiten von Confluence. Genießen Sie eine einfachere Art, Dokumente jeglicher Art zu erstellen, zu bearbeiten und zu teilen - mit integrierter Zusammenarbeit.

Erstellen Sie nicht nur eigenständige Docs, sondern auch Sammlungen von Seiten und Wikis -perfekt für den Aufbau einer leistungsfähigen internen Wissensbasis von Dokumenten, Vorlagen und projektdokumentation .

Organisation und Branding sind mit ClickUp ganz einfach: Gruppieren Sie Ihre Dokumente mit Kategorien und verschachtelten Seiten, und finden Sie mit Lesezeichen schnell, was Sie brauchen. Und passen Sie sie mit Formatierungen, Kopfzeilenbildern und Branding an.

Unser Editor setzt Gedanken in die Tat um. Dokumente bearbeiten mit Ihrem Team in Echtzeit. Markieren Sie andere Benutzer dort, wo Sie ihre Aufmerksamkeit benötigen, und wandeln Sie Kommentare einfach in Aufgaben um, die Sie in ClickUp verfolgen können.

Dokumente sind auch mit Aufgaben verbunden, und Widgets aktualisieren Workflows und weisen Aufgaben zu, damit Ihr Team keinen Schritt verpasst.

Und da es bei der Zusammenarbeit vor allem um die gemeinsame Nutzung und die Sicherheit geht, haben wir auch das einfach gemacht. Nutzen Sie unsere robusten Funktionen zur Verwaltung von Berechtigungen, um sicherzustellen, dass Ihre Dokumente nur die Personen erreichen, die Zugriff benötigen. Erstellen Sie mühelos gemeinsam nutzbare Links und bieten Sie Gästen oder der Öffentlichkeit Zugang zu öffentlich zugänglichen Dokumenten.

ClickUp AI

Fassen Sie lange Kommentar-Threads mit einem Klick auf eine Schaltfläche zusammen - mit ClickUp AI

Sagen Sie Hallo zu einer Funktion, die Ihnen helfen wird, Ihre Arbeit schneller zu erledigen ClickUp AI .

ClickUp AI ist ein KI-gestützter Assistent, der Ihnen hilft, Ihre Zeit zu optimieren, indem er sich wiederholende oder zeitraubende Aufgaben erleichtert.

Nutzen Sie unser leistungsstarkes AI-Tool für Notizen und die Erstellung von Inhalten, um in Sekundenschnelle Zusammenfassungen von Dokumenten zu erstellen, anstatt sie manuell zu prüfen und Notizen zu machen. Oder erstellen Sie eine Liste von aktionspunkte auf der Grundlage von Erkenntnissen in Ihren Aufgaben und Dokumenten und machen Sie schneller Fortschritte.

Unsere KI wird auch Ihre Kommunikation verbessern, indem sie Ihnen Vorschläge macht, wie Sie Ihre Texte klarer, prägnanter und ansprechender gestalten können. Und mit vorstrukturierten Überschriften, Tabellen und mehr verbringen Sie weniger Zeit mit der Formatierung und mehr mit der Erstellung.

Bei der Ideenfindung beschleunigt ClickUp AI den Prozess und liefert Ihnen frische Ideen. Brainstormen Sie sich Ihren Weg zu kreativen Kampagnenstrategien, Eventplänen, Taglines und mehr.

Und es ist noch mehr in der Entwicklung. Bald können Sie schnell Zusammenfassungen von Projekten und Standups erstellen, Aufgaben und Unteraufgaben anlegen und ClickUp AI auch unterwegs nutzen.

ClickUp Whiteboards

Brainstorming, Notizen hinzufügen und die besten Ideen auf einer kreativen Leinwand zusammenbringen mit ClickUp Whiteboards

Confluence hat zwar eine Whiteboard-Funktion und Google bietet Jamboard an, aber nichts ist vergleichbar mit ClickUp Whiteboards . Arbeiten Sie visuell in einem digitalen Raum zusammen und verwandeln Sie Ihre Ideen und Konzepte mit ein paar Klicks in umsetzbare Aufgaben.

ClickUp Whiteboards nehmen die Ideenfindung und zusammenarbeit im Team prozesse und straffen sie. Anstatt Notizen aufzuschreiben und dann zu überlegen, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, verwandeln Whiteboards Kommentare und Vorschläge direkt in Handlungsaufgaben.

Verwenden Sie Whiteboards zum Brainstorming, für Strategieideen, zur Darstellung von Customer Journeys und zur Visualisierung von Schritten in Ihrem Agiler Arbeitsablauf . Arbeiten Sie gemeinsam in Echtzeit an der beste Whiteboard-Software unabhängig davon, wo Sie sich befinden.

Visualisieren Sie Ihre Ideen, erstellen Sie Roadmaps und Arbeitsabläufe mit integrierten Objekten, und fügen Sie Bilder und Links hinzu, um ein intensiveres Erlebnis zu schaffen.

Vergleichen_ SharePoint vs. Confluence !

Starten Sie noch heute mit ClickUp

Vielleicht ziehen Sie Confluence gegen Google Docs in Betracht, aber es scheint, dass die beste Option hier ClickUp ist. Mit Echtzeit-Bearbeitung und Zusammenarbeit über Docs, Whiteboards und den gesamten Projektmanagement-Prozess hinweg, bietet ClickUp einfach mehr.

Wenn Sie bereit sind, einen besseren Ansatz für kollaboratives Arbeiten auszuprobieren, testen Sie ClickUp noch heute kostenlos . ✨