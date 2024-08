Confluence vs. SharePoint: Welches Kollaborationstool ist das Beste?

Jonglieren kommunikation und Zusammenarbeit im Team kann sich manchmal anfühlen wie das Drehen von Tellern. Diese Momente, in denen Nachrichten in der Übersetzung verloren gehen oder teamziele scheinen bewegliche Ziele zu sein, können besonders frustrierend sein.

Dies ist, wo werkzeuge für die Online-Zusammenarbeit ins Spiel kommen. Sie wurden entwickelt, um die Arbeitsabläufe in Ihrem Team zu optimieren und dafür zu sorgen, dass alle auf derselben Seite stehen, manchmal sogar im wahrsten Sinne des Wortes (stellen Sie sich vor, Sie müssten alle gleichzeitig dieselbe Seite bearbeiten)! 👀

In der Welt der Kollaborationssoftware haben sich Confluence und Microsoft SharePoint als Vorreiter der Branche einen Namen gemacht. Beide nehmen für sich in Anspruch, die Besten zu sein. Wie soll man sich also zwischen ihnen entscheiden?

In diesem Test haben wir Confluence und SharePoint sorgfältig analysiert und ihre Funktionen Seite an Seite verglichen. Und jetzt kommt der Clou: Gerade wenn Sie denken, dass Sie die beste Option für Ihr Team gefunden haben, stellen wir Ihnen eine alternative Lösung vor, die das Ass im Ärmel sein könnte, um Ihre Produktivität zu steigern. 🙌

Was ist Confluence?

Über Zusammenfluss Confluence ist ein zentraler Knotenpunkt, an dem alle großen Ideen, Projektdetails und wichtigen Dokumente Ihres Teams zusammenlaufen, ähnlich wie Bäche, die sich zu einem Fluss vereinigen - daher der Name. 🌊

Aber Confluence ist viel mehr als ein statischer Speicherplatz - es ist ein interaktiver und kollaborativer Spielplatz, auf dem sich die Gedanken aller Beteiligten vermischen. Die Plattform fördert eine Kultur der Transparenz und des kollektiven Wissens und dient als das persönliche Wiki Ihres Teams .

Die intuitive Einfachheit der Nutzung hebt Confluence wirklich von anderen ab und macht es für Teams aller Fähigkeits- und Erfahrungsstufen zugänglich.

Confluence-Funktionen

Von den Fähigkeiten bei der Verwaltung von Inhalten, der intelligenten Versionierung und der einfachen Anpassung bis hin zu umfassenden Tools für die Zusammenarbeit - Confluence bietet Ihrem Team alle Funktionen, die es für eine effektive Zusammenarbeit benötigt. ⚒️

Lassen Sie uns die Funktionen auspacken, die es ausmachen zu einem der wichtigsten Akteure macht in der Arena der Teamzusammenarbeit.

1. Unbegrenzte Räume, Seiten und strukturierte Seitenbaumorganisation

Confluence bietet die Freiheit, so viele Bereiche und Seiten zu erstellen, wie Ihr Team benötigt, damit Ihre Ideen Raum haben, zu wachsen und sich zu entwickeln. 🌳

Und mit der strukturierten Seitenbaumorganisation hat alles seinen Platz, so dass Ihre Inhalte leicht zu navigieren und zu finden sind. 🧭

2. Echtzeit-Bearbeitung, -Kommentare und -Benachrichtigungen

Confluence bietet eine interaktive Umgebung, in der jeder gleichzeitig einen Beitrag leisten kann. Es unterstützt Echtzeit-Bearbeitung und -Kommentierung, um dynamische Diskussionen und Zusammenarbeit zu fördern. Und dank des Benachrichtigungssystems sind Sie immer über alle Aktualisierungen und Änderungen informiert. 🆕

3. Versionierung von Seiten

Mit der Seitenversionierung von Confluence können Sie in aller Ruhe bearbeiten. Sie verfolgt die Historie der Änderungen und ermöglicht es Ihnen, verschiedene Versionen zu vergleichen oder bei Bedarf zu einer früheren Version zurückzukehren.

4. Vorlagenbibliothek

Mit der Vorlagenbibliothek von Confluence können Sie schnell und effizient loslegen. Sie ist vollgepackt mit fertig einsetzbaren Frameworks für verschiedene Anwendungsfälle, und Sie haben auch die Flexibilität, benutzerdefinierte Vorlagen für spezifischere Anforderungen zu erstellen.

5. Überprüfen von Berechtigungen und externer Zusammenarbeit

Mit Confluence wird die Verwaltung des Zugriffs auf Ihre Inhalte vereinfacht. Sie können Berechtigungen einfach zuweisen, ändern und überprüfen und so sicherstellen, dass die richtigen Personen den richtigen Zugriff haben. Die Möglichkeit, bis zu fünf Gäste pro zahlendem Benutzer einzubeziehen, bedeutet, dass Sie Ihren Kreis der Zusammenarbeit über das unmittelbare Team hinaus erweitern können.

Confluence-Preise

Kostenlos bis zu 10 Benutzer

bis zu 10 Benutzer Standard: $5,75/Monat pro Benutzer

$5,75/Monat pro Benutzer Premium: $11/Monat pro Benutzer

$11/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontaktieren Sie das Vertriebsteam für individuelle Preise

Was ist SharePoint?

Über: SharePoint Als Teil der Microsoft Office Suite wurde SharePoint entwickelt, um Ihr Team zusammenzubringen und Arbeitsabläufe zu optimieren. Es dient als Drehscheibe für die Zentralisierung all Ihrer Projektinformationen, Dateien und Aktualisierungen, aber Ihr Team kann auch aktiv mit den gespeicherten Inhalten arbeiten.

Dank seiner hohen Anpassungsfähigkeit lässt sich SharePoint an die individuellen Arbeitsabläufe und die Art der Zusammenarbeit in Ihrem Team anpassen. Es ermöglicht Ihnen auch die Erstellung benutzerdefinierter Websites für verschiedene Abteilungen oder Projekte, wodurch es einfacher wird, alles und jeden auf dem Laufenden zu halten.

SharePoint-Funktionen

SharePoint bietet eine breite Palette weiterer Tools für die Dokumentenspeicherung und Kommunikation. Im Folgenden haben wir die wichtigsten Funktionen für Sie zusammengefasst zu beurteilen, ob SharePoint den Anforderungen Ihres Teams entspricht .

1. Erheblicher Stauraum

SharePoint bietet einen großzügigen 1TB OneDrive-Speicherplatz pro Benutzer für alle Preispläne. Das ist genug für die gemeinsame Nutzung von Dateien, Daten, Nachrichten und Ressourcen. Der Zugriff ist über PCs, Macs und mobile Geräte möglich, was es zu einem praktischen Tool für Teams macht, die in verschiedenen Umgebungen arbeiten.

2. Co-Authoring in Echtzeit

Sowohl die Web- als auch die Desktop-Versionen anderer Microsoft-Tools ermöglichen die gemeinsame Erstellung von Dokumenten in Echtzeit. Das bedeutet, dass Sie und Ihr Team gemeinsam und gleichzeitig an demselben Word- oder PowerPoint-Dokument arbeiten können - sogar einige neuere Versionen von Excel unterstützen diese Funktion. Das Dokument muss allerdings vom Autor über SharePoint freigegeben werden.

3. Intranetseiten und Portale

Mit SharePoint können Sie angepasste und gepflegte Intranet-Sites . Sie sind leicht zugänglich und sehen auf jedem Gerät gut aus (dank der SharePoint Mobile App). Die im Intranet freigegebenen Informationen können Unternehmensereignisse, Ressourcen und personalisierte Inhalte umfassen, z. B. Nachrichten-Updates von Ihren häufig besuchten Websites.

4. Inhaltsmanagement und kollektives Wissen

Die reichhaltigen Content-Management-Funktionen von SharePoint und die leistungsstarken Suchfunktionen machen das Auffinden von Informationen zu einem Kinderspiel. 🍃

Die Plattform wurde entwickelt, um den Wissensfluss innerhalb einer Organisation zu verbessern und die Geschwindigkeit zu maximieren, mit der Informationen ausgetauscht und Entscheidungen getroffen werden.

5. Gäste und Berechtigungen

SharePoint erleichtert die sichere Dateifreigabe innerhalb und außerhalb Ihrer Organisation. Mit der Berechtigungsfunktion können Sie steuern, wer auf welche Informationen zugreifen darf, und so eine zusätzliche Sicherheitsebene schaffen.

SharePoint-Preise

SharePoint (Plan 1): $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer SharePoint (Plan 2): $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Office 365 E3: $23/Monat pro Nutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Confluence Vs. SharePoint: Funktionen im Vergleich

Sowohl Confluence als auch SharePoint sind umfassende Plattformen mit robusten Tools für die Zusammenarbeit im Team und die Verwaltung von Inhalten. Sie bieten Echtzeit-Bearbeitungsfunktionen, die eine nahtlose Interaktion zwischen den Teammitgliedern und eine reibungslosere Erstellung von Inhalten ermöglichen.

Außerdem gewährleisten sie eine sichere Zusammenarbeit durch ein ausgefeiltes Berechtigungsmanagement, mit dem Teams den Zugriff auf ihre Inhalte steuern können.

Sie unterscheiden sich in Bezug auf den Speicherplatz, wobei SharePoint mit seinem beträchtlichen Angebot von 1 TB OneDrive-Speicherplatz pro Benutzer hervorsticht, selbst in seinem Grundpreisplan.

Lassen Sie uns also ein letztes Mal die Funktionen von SharePoint und Confluence gegenüberstellen, wobei wir sie anhand der drei wichtigsten Kriterien miteinander vergleichen werden.

Integrationen

Confluence und SharePoint haben gleichermaßen beeindruckende Integrationsmöglichkeiten

Confluence wurde von Atlassian entwickelt und fügt sich daher nahtlos in das Atlassian-Ökosystem ein. Wenn Ihr Team Tools wie Jira für das Projektmanagement oder HipChat für die Kommunikation verwendet, kann Confluence mit diesen Systemen verbunden werden, um eine optimierte Arbeitsumgebung zu schaffen. Die Interaktion zwischen diesen Plattformen kann den Informationsaustausch vereinfachen und die Produktivität steigern, obwohl die Lernkurve sehr steil ist.

In ähnlicher Weise arbeitet SharePoint Hand in Hand mit dem umfangreichen Angebot an Microsoft 365-Tools. Wenn Sie bereits OneDrive für die Dateispeicherung, Outlook für E-Mails oder Microsoft Teams für die Zusammenarbeit nutzen, wird SharePoint genau in Ihre Komfortzone passen.

Anpassung

In der Anpassungsecke nimmt SharePoint die Trophäe mit nach Hause. 🏆

Es ist vollgepackt mit verschiedenen Anpassungsoptionen und -funktionen, vor allem mit der Möglichkeit, Intranetseiten zu erstellen und automatisierte Arbeitsabläufe einzurichten. Dies macht SharePoint zum bevorzugten Tool für größere Unternehmen, die eine komplexe, hochgradig anpassbare Umgebung für die Zusammenarbeit benötigen.

Auch wenn Confluence mit seinen Anpassungsoptionen eine gute Figur macht, kann es mit den weitreichenden Möglichkeiten von SharePoint einfach nicht mithalten.

Benutzerfreundlichkeit

Was die Benutzerfreundlichkeit angeht, ist Confluence der klare Sieger. 🏅

Die benutzerfreundliche, intuitive Oberfläche, die zuverlässigen Suchfunktionen und die unkomplizierte Organisation von Dokumenten haben der Software viel Anerkennung eingebracht, insbesondere bei kleinen und mittleren Unternehmen und bei denjenigen unter uns, die keine Technikfreaks sind.

SharePoint bietet zwar eine Fülle von Funktionen, hat aber eine steilere Lernkurve, die für Neueinsteiger eine Herausforderung darstellen kann. Für diejenigen, die bereits in das Microsoft-Ökosystem eingetaucht sind, ist es jedoch ein bisschen so, als ob man einen neuen Dialekt einer Sprache lernt, die man bereits beherrscht, so dass die Herausforderung mit etwas Mühe zu bewältigen ist.

Was ist besser, Confluence oder SharePoint?

Da jede Plattform ihre Stärken hat, ist es schwierig, einen klaren Sieger im Vergleich zwischen Confluence und SharePoint zu ermitteln! 🍪

Wenn Sie auf der Suche nach einer integrierten und nahtlosen Content-Management- und Collaboration-Lösung sind, insbesondere wenn Sie bereits Jira oder HipChat verwenden, könnte Confluence Ihre erste Wahl sein. Es leistet eine lobenswerte Arbeit bei der Erleichterung echtzeit-Zusammenarbeit und effektive Organisation von Inhalten.

Auf der anderen Seite bietet SharePoint eine beeindruckende Vielseitigkeit. Es geht über die Verwaltung von Inhalten hinaus und bietet selbst bei den Basispaketen einen umfangreichen Speicherplatz, was ein entscheidender Vorteil sein kann. Und wenn Ihr Team bereits Microsoft 365-Tools verwendet, kann SharePoint wie eine natürliche Erweiterung Ihres Arbeitsbereichs wirken.

Die Lösung des SharePoint vs. Confluence Dilemmas hängt im Wesentlichen von den spezifischen Anforderungen Ihres Teams, dem vorhandenen Software-Ökosystem und Ihren persönlichen Vorstellungen von einem Collaboration-Tool ab.

Anstatt nach einer endgültigen Antwort zu suchen, ist es besser, sich zu überlegen, was die einzelnen Plattformen besonders gut können, und dies mit den Anforderungen und dem Arbeitsstil Ihres Teams abzugleichen. Auf diese Weise können Sie das perfekte Tool für Ihr Team finden und das Beste daraus machen!

Treffen Sie ClickUp: Die beste Alternative zu Confluence und SharePoint ClickUp ist eine ausgezeichnete Wahl für Teams, die eine umfassende Projektmanagementlösung suchen. Da es ausdrücklich zur Steigerung der Teamproduktivität entwickelt wurde, stellt es eine hervorragende Alternative zu SharePoint und Confluence dar.

Der Eckpfeiler der Attraktivität von ClickUp liegt in der Breite der Anpassungsmöglichkeiten. Ob Sie mit einer vorgefertigten Vorlage beginnen oder Ihren Arbeitsbereich von Grund auf neu erstellen, mit ClickUp können Sie Ihre Projektmanagement-Spielwiese an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen.

Es bietet mehr als 15 verschiedene Ansichten, darunter Liste, Kanban-Tafel und Gantt-Diagramm, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Arbeitspensum so zu visualisieren, wie es für Sie am besten funktioniert.

Entdecken Sie die über 15 Ansichten in ClickUp, um Ihren Arbeitsablauf an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Aber ClickUp beschränkt sich nicht auf die Visualisierung. Seine Funktionen zur Priorisierung von Aufgaben, wie z. B. benutzerdefinierte Status, Tags, Etiketten und Sprint-Punkte, bieten Ihnen eine Reihe von Werkzeugen zur effizienten Verwaltung Ihres Arbeitsaufkommens.

Sie können sogar Ihren Arbeitsablauf mit rationalisieren benutzerdefinierten Automatisierungen .

Verwenden Sie vorgefertigte Automatisierungsrezepte oder passen Sie sie nach Ihren Bedürfnissen an

Bei ClickUp dreht sich alles um Zusammenarbeit. Die Plattform lässt sich mit über 1.000 Tools integrieren und ermöglicht es Teams, ihre gesamte Arbeit an einem Ort zusammenzuführen. Die intuitive Benutzeroberfläche mit Online- und Offlinemodus macht es einfach, die asynchron zusammenzuarbeiten und halten Teams auf dem Laufenden, egal wo sie sich befinden.

ClickUp geht mit Funktionen wie ClickUp Docs für das Wissensmanagement, ClickUp Whiteboards für komplexe Arbeitsabläufe und ClickUp AI für die Automatisierung von Schreibaktivitäten über das Projektmanagement hinaus und hilft Ihnen, Ihre Arbeit effizienter zu erledigen. Schauen wir uns diese Funktionen genauer an.

ClickUp Docs für kollaborative Bearbeitung und mehr

Wenn Sie Confluence im Vergleich zu SharePoint für die Dokumentation in Betracht ziehen, weil Ihr Team eine zentralisierte wissensbasis finden Sie die ClickUp-Dokumente funktion besonders praktisch.

Ihr Kern ist die Fähigkeit dokumente zu erstellen und zu verwalten direkt in Ihrem ClickUp-Arbeitsbereich. Das bedeutet, dass alle Ihre Notizen, Berichte, Richtlinien und unbegrenzten Wiki-Seiten jetzt an einem Ort sind, auf den Sie jederzeit zugreifen können, wenn Sie sie brauchen.

ClickUp Docs ermöglicht umfangreiche Formatierungen und Schrägstrich-Befehle um effizienter zu arbeiten

Die Strukturierung Ihrer Inhalte ist in ClickUp Docs ein Kinderspiel. Sie können Seiten ganz einfach ineinander verschachteln und mit Titelbildern und benutzerdefinierten Symbolen ein gewisses Flair erzeugen. Gleichzeitig können Sie mit der Suchfunktion im Handumdrehen genau den Inhalt finden, den Sie innerhalb eines Dokuments benötigen. 🔍

Lassen Sie uns nun über die Zusammenarbeit sprechen. ClickUp Docs Unterstützung kollaborative Bearbeitung und bieten umfangreiche Kommentarfunktionen, die Feedback und Diskussionen in Echtzeit ermöglichen. Sie können sogar bestimmte Dokumente mit Tags versehen, um sie leichter zu filtern, so dass es kein Problem mehr ist, sich in einem Meer von Inhalten zurechtzufinden. 🏷️

Mit ClickUp Docs können Sie mühelos und ohne Überschneidungen zusammenarbeiten

Für die Momente, in denen Sie einen Überblick über die Entwicklung eines Dokuments haben möchten, ist die History-Funktion sehr nützlich. Sie können frühere Versionen überprüfen und sehen, welche Änderungen von wem vorgenommen wurden. Darüber hinaus können Sie Eigentümer- und Mitwirkungsrollen zuweisen und so für mehr Verantwortlichkeit und Klarheit in Ihrem Dokumentationsprozess sorgen.

Ideen zum Leben erwecken mit ClickUp Whiteboards ClickUp's Whiteboards bringt Ihr gesamtes Team, einschließlich Kunden und Stakeholder, auf dieselbe Seite. Dieses Tool wurde entwickelt, um das Projektmanagement auf die nächste Stufe zu heben, ganz gleich, ob Sie es für

software-Entwicklung oder kreative Brainstorming-Sitzungen. 💡

Nutzen Sie ClickUp Whiteboards, um Software-Entwicklungsteams eine unendliche Arbeitsfläche zu bieten

Das Herzstück der Whiteboard-Funktion ist die Möglichkeit, Mindmaps, Roadmaps und Arbeitsabläufe mit Echtzeit-Beiträgen Ihres Teams zu erstellen und so Überschneidungen und Unklarheiten zu vermeiden. Dies garantiert reibungslose und effiziente Projektbesprechungen, bei denen Sie einfach eine Whiteboard-URL freigeben und Diskussionen, Brainstorming-Sitzungen oder Projektfreigaben rationalisieren können.

Mit ClickUp Whiteboards können Sie Ihre Ideen nahtlos in umsetzbare Aufgaben verwandeln. Wandeln Sie Formen, Objekte und Text auf dem Whiteboard in Aufgaben um und gehen Sie so nahtlos von der Ideenfindung zur tatsächlichen Umsetzung über.

Verwenden Sie ClickUp Whiteboards, um Aufgaben zuzuweisen, Empfänger zu markieren und alles, was Sie für den Start Ihres nächsten Projekts benötigen

Ein weiterer wertvoller Aspekt von ClickUp Whiteboards ist, dass sie oft in den vorgefertigten Vorlagen der Plattform enthalten sind. Vorgefertigte Diagramme, Tabellen und Frameworks helfen Ihnen, Ihre Projekte zu strukturieren und sparen Ihnen in der Planungsphase Zeit.

Die Vorlagen sind in hohem Maße anpassbar und eignen sich für verschiedene Anwendungsfälle, so dass sie für jeden geeignet sind, unabhängig von seiner Erfahrung oder seinem Komfort im Umgang mit Whiteboards im Allgemeinen.

Verbringen Sie weniger Zeit mit dem Schreiben und mehr Zeit mit Innovationen - mit ClickUp AI

Die ClickUp AI funktion hilft Ihnen, ein noch nie dagewesenes Maß an Produktivität zu erreichen. Am deutlichsten wird diese Funktion bei der Umformung Ihres Schreibens. ✍️

Sie können jeden beliebigen Text in ClickUp markieren, sei es in einem Dokument, einem Kommentar oder einer Aufgabenbeschreibung, und ihn mit der KI-Symbolleiste verbessern, indem Sie ihn länger, kürzer, besser oder einfacher machen.

Verwenden Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben und Ihre Texte, E-Mail-Antworten und vieles mehr zu verbessern

Die KI-Funktion hilft auch beim Verfassen von Texten zu beliebigen Themen und verkürzt die Zeit, die Sie normalerweise für das Skizzieren einer E-Mail oder eines Blogbeitrags benötigen, erheblich. Sie wurde entwickelt, um administrative Aufgaben zu eliminieren, indem sie Dokumente zusammenfasst oder Aktionspunkte generiert und so sofortige Zusammenfassungen liefert und die nächsten Schritte effizient extrahiert.

Längere Texte mit ClickUp AI zusammenfassen

Darüber hinaus können Sie mit der KI-Funktion Unterhaltungen nachverfolgen, Aktionspunkte generieren, Rechtschreibung und Grammatik überprüfen und sogar Sprachen übersetzen - alles innerhalb der ClickUp-Plattform. Diese Funktionen steigern nicht nur Ihre Produktivität, sondern machen ClickUp auch zu einem Tool, das sich an die unterschiedlichen Bedürfnisse Ihres Teams und Ihre globale Präsenz anpassen kann. 🌏

ClickUp Wiki-Vorlage

Erstellen Sie eine zentrale, leicht zu navigierende Informationsdrehscheibe für Ihre Organisation mit ClickUp Wiki Template

ClickUp's Wiki-Vorlage

ist ein hervorragendes Werkzeug, das Ihrem Team hilft, wichtige Informationen nahtlos zu erfassen, zu organisieren und zu teilen. Dank der Flexibilität der Vorlage kann sie an das Branding Ihres Unternehmens angepasst werden und ermöglicht gleichzeitig eine schnellere Erstellung neuer Inhalte. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass jeder im Team problemlos auf die Wissensdatenbank zugreifen und einen effektiven Beitrag leisten kann.

Die Vorlage enthält verschiedene benutzerdefinierte Elemente wie Status, Felder und Ansichten, die eine reibungslose Verwaltung Ihrer Wiki-Seiten ermöglichen. Außerdem bietet sie Funktionen wie Kommentarreaktionen, kollaborative Bearbeitung und KI zur Verbesserung der Wiki-Verfolgung.

Durch die Integration anderer ClickUp-Funktionen wie Whiteboards für Brainstorming-Sitzungen und Docs für die Erstellung von Inhalten bringt die Vorlage Ihren Workflow in Schwung!

Der Einstieg in die Wiki-Vorlage von ClickUp ist einfach. Nachdem Sie sich angemeldet und die Vorlage zu Ihrem Arbeitsbereich hinzugefügt haben, können Sie Ihre Teammitglieder zur Zusammenarbeit einladen.

Die umfassenden Funktionen ermöglichen es Ihnen, alle Informationen an einem Ort zu speichern, Aufgaben zuzuweisen, mit Beteiligten zusammenzuarbeiten und Aufgaben effektiv zu überwachen. So wird die Wiki-Vorlage zu einem unschätzbaren Werkzeug für das Wissensmanagement und die Zusammenarbeit in Ihrem Unternehmen.

Diese Vorlage herunterladen

Beginnen Sie noch heute mit ClickUp

ClickUp ist mehr als nur ein Dokumentenmanagement- oder Brainstorming-Tool - es ist Ihr One-Stop-Shop für alles, was mit Arbeit zu tun hat, vom Projektmanagement bis zur Teamzusammenarbeit und darüber hinaus.

ClickUp konkurriert problemlos mit Sharepoint und Confluence auf deren eigenem Terrain. Mit seiner unglaublich breiten Palette an Funktionen und Anwendungen spielt es jedoch in einer ganz eigenen Liga, wenn es um die Steigerung von Produktivität und Organisation geht. Melden Sie sich für ClickUps kostenlosen Forever Plan an um es auszuprobieren und den Unterschied zu erleben.