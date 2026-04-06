Holen Sie mit ClickUp AI mehr aus ChatGPT heraus

ClickUp oder ChatGPT? Du musst dich nicht entscheiden.

Ihr Team nutzt ChatGPT täglich. Das macht ClickUp noch wertvoller, nicht weniger.

ChatGPT ist ein Denkwerkzeug: Recherche, Analyse, Entwurf, Argumentation und Brainstorming. ClickUp AI ist ein operatives Tool: Es verwaltet die Arbeit, die durch das Denken entsteht.

ChatGPT hilft Ihrem Team dabei, Lösungen zu finden, die zu erledigen sind. ClickUp AI unterstützt das Unternehmen dabei, diese Lösungen umzusetzen, zu verfolgen, zu automatisieren und zu messen. Gemeinsam verwandeln sie KI-gestütztes Denken in KI-gestützte Umsetzung.

Lies weiter und erfahre, wie du mit ClickUp AI noch mehr aus ChatGPT herausholen kannst.

💡 Brauchst du Hilfe dabei, herauszufinden, wie sich ClickUp AI und ChatGPT in deine Workflows integrieren lassen?

So funktioniert ClickUp AI

ClickUp AI ist eine umfassende Suite von KI-Funktionen, die in die Plattform integriert ist, in der Ihre Teams bereits ihre Arbeit verwalten.

Anstatt KI als eigenständiges Add-On zu betrachten, das keinen Bezug zu Ihrer Arbeit hat, bietet Ihnen ClickUp den weltweit ersten konvergierten KI-Workspace – in dem die KI Ihre Aufgaben, Dokumente und Unterhaltungen genau versteht, um Ihnen in jedem Abschnitt Ihres Workflows relevante, kontextbezogene und zeitsparende Unterstützung zu bieten.

Die Zukunft der Arbeit liegt in Konvergenz und KI

Und das macht es möglich:

ClickUp Brain

ClickUp Brain ist die integrierte Intelligenz-Ebene innerhalb von ClickUp. Sie macht den gesamten Workspace für jeden Benutzer und jedes verbundene tool intelligenter.

Priorisieren Sie Aufgaben für die Umsetzung direkt aus Ihrem Workspace heraus mithilfe der kontextbezogenen Antworten von ClickUp Brain

@mention Brain : Tag Brain wie einen Teamkollegen in jeder Aufgabe, jedem Dokument oder beim Chatten. Es ist dein intelligenter Assistent, der rund um die Uhr für dich da ist. : Tag Brain wie einen Teamkollegen in jeder Aufgabe, jedem Dokument oder beim Chatten. Es ist dein intelligenter Assistent, der rund um die Uhr für dich da ist.

Ambient Answers : Die KI beantwortet Fragen automatisch in Chats und Kommentarthreads, sodass Menschen dies nicht tun müssen : Die KI beantwortet Fragen automatisch in Chats und Kommentarthreads, sodass Menschen dies nicht tun müssen

Kontextintelligenz : Überwacht den gesamten Kontext der Arbeit, um Wissensdatenbanken kontinuierlich zu erfassen und zu aktualisieren

Unternehmensweite Suche : Stellen Sie eine Frage in natürlicher Sprache und erhalten Sie Antworten aus Aufgaben, Dokumenten, Chats, Kommentaren und Anhängen. Berücksichtigt die Berechtigungen des Workspace : Stellen Sie eine Frage in natürlicher Sprache und erhalten Sie Antworten aus Aufgaben, Dokumenten, Chats, Kommentaren und Anhängen. Berücksichtigt die Berechtigungen des Workspace

AI-benutzerdefinierte Felder: Felder, die sich automatisch anhand des Aufgabeninhalts ausfüllen: Stimmungsanalyse, Bewertung der Priorität, Kategorisierung und Zusammenfassungen. Es ist keine Eingabeaufforderung erforderlich.

📮ClickUp Insight: 62 % unserer Befragten nutzen dialogorientierte KI-Tools wie ChatGPT und Claude. Ihre vertraute Chatbot-Oberfläche und ihre vielseitigen Fähigkeiten – wie das Erstellen von Inhalten, das Analysieren von Daten und vieles mehr – könnten der Grund dafür sein, dass sie in so vielen verschiedenen Rollen und Branchen so beliebt sind. Wenn ein Benutzer jedoch jedes Mal zu einer anderen Registerkarte umschalten muss, um der KI eine Frage zu stellen, summieren sich die damit verbundenen Wechsel- und Kontextwechselkosten mit der Zeit. Nicht so bei ClickUp Brain. Es befindet sich direkt in Ihrem Workspace, weiß, woran Sie gerade arbeiten, versteht Nur-Text-Anweisungen und liefert Ihnen Antworten, die für Ihre Aufgaben hochrelevant sind! Erleben Sie eine doppelte Steigerung der Produktivität mit ClickUp!

Superagenten

Super-Agenten sind KI-Teamkollegen, die Sie mithilfe des Super-Agent-Builders mit Anweisungen, Auslösern, Tools, Wissen und Speicher konfigurieren.

Erstellen Sie benutzerdefinierte ClickUp-Super-Agents mit einem No-Code-Builder, mit dem Sie Anweisungen in natürlicher Sprache freigeben können

Du kannst sie markieren, ihnen Aufgaben zuweisen, ihnen im Chat eine Direktnachricht senden und sie sogar direkt an deiner Arbeitsstelle mit @ erwähnen. Sie verhalten sich wie ein menschliches Teammitglied und führen die notwendigen Schritte selbstständig aus, um die zugewiesene Arbeit abzuschließen.

Man muss sie nicht bei jedem Schritt anleiten. Sie erledigen ihre Arbeit selbstständig.

🎥 Schau dir dieses Video an, um weitere Informationen über die Erstellung und die Arbeit mit Super-Agenten zu erhalten:

Jede Abteilung verfügt über vorgefertigte Agentenpakete, die mit ClickUp Accelerator sofort einsatzbereit sind :

Abteilung Agenten Projektmanagement Bearbeiter für die Erfassung, Bearbeiter für die Zuweisung, Bearbeiter für das Projektmanagement, Bearbeiter für Live Answers Marketing Kurzbericht-Agent, Inhalt-Agent, Marken-Agent, Live-Intel-Agent Produkt & Technik PRD-Agent, Triage-Agent, Codegen-Agent, Live-Answers-Agent Personalwesen Onboarding-Mitarbeiter, Pulse-Check-Mitarbeiter, Schulungsmitarbeiter, Live-Answers-Mitarbeiter Führung Agent für Zielerinnerungen, Agent für die Zielausrichtung, Agent für Schlüsselergebnisse, Agent für Statusaktualisierungen Verkauf Benutzerdefinierte Agenten für Workflows im Vertrieb

Bell Direct beweist, dass man mit ClickUp kein technisches Team benötigt, um KI sinnvoll einzusetzen.

Mithilfe von ClickUp Super Agents automatisierte das Team einen durchgängigen Workflow für die Erfassung und Triage, ohne Code schreiben oder neue tools hinzufügen zu müssen.

💡 Möchten Sie ähnliche Effizienzsteigerungen für Ihr Team erzielen?

Autopilot und Umgebungsagenten

Das sind ständig aktive Agenten, die im Hintergrund laufen, ohne dass man sie dazu auffordern muss. Stellen Sie sich Folgendes vor:

Jeden Morgen erstellte Dashboard-Übersichten

Status-Updates, die ohne Check-ins gepostet werden

Aufgaben werden automatisch nach Priorität sortiert und weitergeleitet

Überfällige Elemente werden markiert und eskaliert

Daten, die im gesamten Workspace kontinuierlich ergänzt werden

Zertifizierte Vertreter

Für Workflows, bei denen der Einsatz so hoch ist, dass eine benutzerdefinierte Lösung erforderlich ist, entwickeln und implementieren die „Forward Deployed Engineers“ von ClickUp einen Agenten, der genau auf die spezifischen Prozesse Ihres Unternehmens zugeschnitten ist. Mit „Certified Agents“ profitieren Sie von einem erstklassigen Setup sowie einer unbegrenzten Nutzung.

👀 Wusstest du schon? Der Certified Agent von ClickUp erzielte in einem direkten Vergleich von umsetzungsreifen Projektplänen 96 von 100 Punkten. Der nächste Konkurrent erreichte 61 Punkte, während die meisten anderen bei 40 bis 50 Punkten blieben. In der Praxis könnten Teams in einem einzigen Schritt von der Idee über den Plan bis zur Umsetzung gelangen, wobei nur minimale manuelle Nachbearbeitung erforderlich wäre. Genau das hebt den Certified Agent in diesem Vergleichstest von anderen ab.

KI-Meetings

Mit dem ClickUp-Kalender und dem KI-Notetaker können Teams Meetings im Kontext planen und Notizen automatisch erfassen.

Lassen Sie ClickUp AI Ihre Meetings automatisieren – von der Terminplanung über die Protokollführung bis hin zur Zusammenfassung

Verwenden Sie Befehle in natürlicher Sprache, um die Kalender Ihrer Teams auf freie Termine zu überprüfen und Meetings zu planen

Nehmen Sie direkt in ClickUp an Meetings teil, ohne die Registerkarte wechseln zu müssen

Erhalten Sie automatische Notizen zu Meetings in Ihrem ClickUp-Posteingang – mit Beschreibungen der Redner, Zusammenfassungen, wichtigen Themen und hervorgehobenen Entscheidungen

Die KI extrahiert Aktionspunkte aus Meeting-Notizen und wandelt sie in nachverfolgbare ClickUp-Aufgaben um

Die Nachverfolgung ist mit dem entsprechenden Projekt verknüpft

Die Zusammenfassungen werden im entsprechenden ClickUp-Space veröffentlicht

Jeder Teilnehmer des Meetings hat Sichtbarkeit darüber, was besprochen wurde, was als Nächstes zu tun ist und wer dafür verantwortlich ist.

Zahlreiche KI-Modelloptionen auf einer Plattform

ClickUp ist modellunabhängig. Benutzer können direkt über die ClickUp-Symbolleiste zwischen GPT-5.2, GPT-4.1, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3 und 14 weiteren KI-Modellen von OpenAI, Anthropic und Google umschalten, ohne die Plattform verlassen zu müssen.

Mit ClickUp Brain erhalten Sie Zugriff auf mehrere KI-Modelle zum Preis von einem

Brain nutzt diese Modelle für die Workspace-Intelligenz, und Super-Agenten können jedes verfügbare Modell nutzen. Administratoren können festlegen, welche Modelle pro Workspace verfügbar sind.

Ihr Team erhält bereits die gleichen GPT-Modelle, auf die es vertraut, und zwar angewendet auf den gesamten Arbeitsgraphen: Aufgaben, Dokumente, Chat, Dashboards, Clips, Ziele und Formulare. Es ist kein separates Abonnement und kein separater API-Schlüssel erforderlich.

📚 Lesen Sie auch: Externe KI-Modelle in ClickUp nutzen

Was ChatGPT zu bieten hat

🧠 Wissenswertes: ChatGPT hat bereits fünf Tage nach seinem Start die Marke von 1 Million Benutzern überschritten. Es rangiert mittlerweile auf Platz 4 der weltweit meistbesuchten Websites.

ChatGPT ist die weltweit am häufigsten genutzte KI-Anwendung, und in Verbindung mit ClickUp bietet sie einen echten Wert für die individuelle Produktivität und die Zusammenarbeit im Team:

ChatGPT (Unterhaltung) : Universeller KI-Assistent für Recherche, Analyse, Entwurfserstellung, Brainstorming und Problemlösung. Zeichnet sich durch tiefgreifendes logisches Denken und die Fähigkeit zur Synthese in einem breiten Kontext aus

Deep Research : Ein automatisierter Recherche-Agent, der das Internet durchsucht, Ergebnisse zusammenfasst und umfassende Berichte erstellt

Benutzerdefinierte GPTs : Wiederverwendbare KI-Konfigurationen mit benutzerdefinierten Anweisungen, Wissen und Tools. Können innerhalb von Business- und Enterprise-Workspaces geteilt werden

ChatGPT Agent : Ein agentischer Modus, der mehrstufige Schritte ausführen kann: Surfen im Internet, Code-Schreiben, Dateianalyse und die Nutzung von Tools im Rahmen einer Unterhaltung

Codex : Der Programmieragent von OpenAI für die autonome Codegenerierung und -Bearbeitung

Projekte: Organisierte Workspaces innerhalb von ChatGPT zum Gruppieren von Unterhaltungen, Dateien und : Organisierte Workspaces innerhalb von ChatGPT zum Gruppieren von Unterhaltungen, Dateien und benutzerdefinierten GPTs zu einem bestimmten Thema

ChatGPT unterstützt nun MCP (Model Context Protocol) über seinen Entwicklermodus und sein App-Verzeichnis (über 300 Integrationen, darunter Monday.com, Notion, Linear, Stripe und Hex). Es können benutzerdefinierte MCP-Server mit Verbindungen zu proprietären Systemen verbunden werden, um Lese- und Schreibzugriff darauf zu erhalten. Codex-Plugins können MCP-Serverkonfigurationen zusammen mit Skills und App-Integrationen bündeln.

Vier Gründe, warum ChatGPT und ClickUp zusammen besser sind

1. Mit ChatGPT planen, mit ClickUp umsetzen

🙇🏻‍♂️ ChatGPT eignet sich hervorragend für die ersten Schritte einer Arbeit: die Recherche zu einem Thema, die Analyse von Daten, die Ausarbeitung einer Strategie und die Erarbeitung eines möglichen Workflows. Seine größte Stärke liegt in der Zusammenführung von Informationen aus verschiedenen Quellen. Genau das ist die Stärke einer universellen Schlussfolgerungsmaschine.

🤝 Bei ClickUp werden diese Erkenntnisse in konkrete Arbeit umgesetzt. Die Strategie wird zu einem Projekt mit Meilensteinen. Die Analyse wird zu Aufgaben mit Eigentümern. Das Workflow-Design wird zu einem „Super Agent“, der bei jeder Statusänderung als Auslöser dient. Der Entwurf wird zu einem Dokument, das mit dem Briefing verknüpft ist und im Sprint nachverfolgt wird.

ChatGPT hilft Ihnen beim Nachdenken. ClickUp AI unterstützt das Unternehmen dabei, Aufgaben in großem Maßstab für jedes Team umzusetzen, ohne dass jemand erneut Anweisungen geben muss.

2. System für gemeinsame Arbeit vs. persönliche KI-Unterhaltungen

🙇🏻‍♂️ Was Sie in ChatGPT erstellen, bleibt in Ihrem Konversationsverlauf oder in einem Projekt gespeichert. Benutzerdefinierte GPTs können innerhalb eines Workspaces freigegeben werden, aber die Ergebnisse sind weiterhin Unterhaltungen. Wenn Sie in ChatGPT etwas Tolles erstellen, muss der Rest des Teams wissen, dass es existiert, wissen, wie man es nutzt, und daran denken, es zu öffnen.

🤝 ClickUp AI ist von Grund auf auf Zusammenarbeit ausgelegt:

Super-Agenten sind im Workspace sichtbar. Wenn eine Person einen Agenten erstellt, profitiert die gesamte Organisation davon

ClickUp-Automatisierungen sind für alle als Auslöser aktiv, nicht nur für die Person, die sie eingerichtet hat

Die benutzerdefinierten AI-Felder werden für das gesamte Team ausgefüllt

Die Wissensdatenbanken sind für jeden Benutzer und jeden Mitarbeiter zugänglich

Wenn jemand das Unternehmen verlässt, bleiben seine ChatGPT-Unterhaltungen und benutzerdefinierten GPTs zwar möglicherweise im Workspace erhalten, doch das unternehmensinterne Workflow-Wissen wird nicht in derselben Weise übertragen wie die Auslöser, Anweisungen und der Kontext eines ClickUp-Agenten.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie KI-Plattformen wie ChatGPT prüfen, sollten Sie sich folgende Frage stellen: „Wenn jemand aus Ihrem Team einen KI-Workflow in ChatGPT erstellt, können dann auch die anderen Mitarbeiter im Unternehmen diesen sehen, nutzen und davon profitieren? Oder bleibt er auf diese eine Person beschränkt?“

📮ClickUp Insight: Auf die Frage, was KI-Agenten wirklich nützlich machen würde, lautete die häufigste Antwort nicht „Geschwindigkeit“ oder „Leistung“. Fast 40 % der Befragten gaben an, dass sie einen Agenten benötigen, der ihren Arbeitskontext perfekt versteht. Das leuchtet ein, denn die meisten KI-Agenten scheitern, wenn sie nicht verstehen, warum Entscheidungen getroffen wurden oder wie der Flow der Arbeit aussehen soll. Da Super-Agenten den Kontext beibehalten, sich an frühere Entscheidungen erinnern und kontinuierlich arbeiten, können sie weitaus zuverlässiger agieren als promptbasierte Agenten. Sie stützen sich auf einen dynamischen Workspace-Verlauf, bleiben im Zuge der Arbeitsfortschritte aktiv und arbeiten innerhalb klarer Berechtigungen und mit lückenlosen Prüfpfaden. Wenn die KI die Arbeit versteht und sie sicher ausführt, werden Sie endlich das Gefühl haben, mit einem virtuellen Kollegen zusammenzuarbeiten, auf den Sie sich wirklich verlassen können.

3. Ständig verfügbare Informationen vs. Antworten auf Abruf

🙇🏻‍♂️ ChatGPT funktioniert, wenn jemand die Anwendung öffnet und etwas eingibt. Wenn niemand eine Frage stellt, passiert nichts. Der ChatGPT-Agent kann mehrstufige Aktionen ausführen, aber jemand muss die Unterhaltung dennoch initiieren.

🤝 ClickUp AI arbeitet ununterbrochen, egal ob jemand darauf achtet oder nicht:

Brain wertet die Daten im Hintergrund auf: Es fasst Projekte zusammen, füllt Benutzerdefinierte Felder aus und aktualisiert Wissensdatenbanken

Autopilot-Agenten überwachen den Workspace rund um die Uhr: Sie kennzeichnen überfällige Elemente, sortieren neue Aufgaben automatisch und fassen Dashboard-Übersichten zusammen

Super-Agenten sind Auslöser für Workflow-Ereignisse: Statusänderungen, neue Aufgaben, Erwähnungen und voreingestellte Zeitpläne

Der Arbeitsbereich wird von Stunde zu Stunde intelligenter, ohne dass jemand aktiv eingreifen muss. ClickUp AI nutzt man nicht so wie ChatGPT. Es läuft einfach.

4. Ein Arbeitsumfeld, das ChatGPT intelligenter macht

🤝 ClickUp AI erweitert kontinuierlich die Daten in Ihrem Workspace. Vom System generierte Zusammenfassungen, durch KI klassifizierte Benutzerdefinierte Felder und sogar strukturierte Einblicke in Projekte werden ganz ohne manuelles Eingreifen erstellt.

Wenn Ihr Team ChatGPT für Analysen nutzt und diese Ergebnisse wieder in ClickUp einspeist, greift die ClickUp AI darauf zu: Sie klassifiziert die Daten automatisch, löst Auslöser aus und aktualisiert Dashboards. Und wenn jemand ChatGPT mit ClickUp-Daten nutzt (über die API oder manuell eingegebene Kontext), verbessern die angereicherten Daten aus ClickUp die Ergebnisse von ChatGPT.

Der Verstärkungskreis:

Das Ergebnis: ChatGPT liefert bessere Ergebnisse, da ClickUp AI die mühsame Arbeit der Organisation, Klassifizierung und Anreicherung der Daten bereits erledigt hat. Und wenn ChatGPT etwas Wertvolles hervorbringt, wandelt ClickUp AI dies in operative Maßnahmen um, von denen das gesamte Unternehmen profitiert.

Unsere Kunden sind sich einig, dass diese Kombination bahnbrechend ist:

ClickUp vs. ChatGPT: Das richtige tool für den richtigen Anwendungsfall

Es geht nicht darum, ChatGPT durch ClickUp AI zu ersetzen. Es geht darum, die richtige KI für die jeweilige Aufgabe einzusetzen.

Anwendungsfall Das beste tool Warum Gründliche Recherche und Analyse ChatGPT Surfen im Internet, Zusammenfassung langer Texte, Deep Research Brainstorming und Ideenfindung ChatGPT Kommunikativ, kreativ, gut darin, Ideen zu entwickeln Erstellung von Inhalten ChatGPT Starker Schreibstil, mit einem guten Gespür für den richtigen Ton Programmieren und Fehlerbehebung Codex Autonomer Codierungsagent Aktuelle Informationen zum Status des Projekts ClickUp AI Ständig aktiv, automatisch aus tatsächlichen Aktivitäten generiert Sprint-Planung und -Nachverfolgung ClickUp AI Workload-Lastverteilung, Erkennung von Blockern, Dashboards Inhalt der Projektdokumente ClickUp AI Im Kontext, verknüpft mit dem Auftrag und der Aufgabe Fragen zur Arbeit Gehirn Sofortige Antworten aus Aufgaben, Dokumenten, Chats und Kommentaren Aufgabenverteilung und Triage Superagenten Ereignisgesteuert, Workspace-orientiert, basierend auf Berechtigungen Meeting-Notizen und Folgemaßnahmen KI-Meetings Automatische Erfassung, Erstellung von Aufgaben Hintergrundüberwachung Autopilot-Agenten Rund um die Uhr, ohne Aufforderung, immer in Betrieb Benutzerdefinierte Workflows für hohe Einsätze Zertifizierte Vertreter Speziell entwickelt, FDE-unterstützt, unbegrenzt Persönliche Produktivität ChatGPT Eigenständiges Denken, Entwerfen, Erkunden Gemeinsame Team-Workflows Superagenten Für die Organisation sichtbar, auf Workspace-Ebene verwaltet

🔑 Kernaussage: ChatGPT übernimmt das persönliche, tiefgreifende und allgemeine Denken. ClickUp AI kümmert sich um die teamweiten, stets aktiven operativen Workflows. Mit diesen beiden Lösungen decken Sie das gesamte Unternehmen ab.

Was dies für Ihr Unternehmen bedeutet

Für jedes Team-Mitglied

Eine KI, die sofort nach dem Öffnen von ClickUp einsatzbereit ist – ganz ohne ChatGPT-Abonnement, ohne API-Setup und ohne Kenntnisse im Bereich Prompt Engineering. Brain beantwortet ihre Fragen, Agenten übernehmen Routineaufgaben, Benutzerdefinierte Felder klassifizieren Aufgaben automatisch und Meeting-Notizen erstellen sich von selbst.

Für erfahrene ChatGPT-Benutzer

Nutzen Sie ChatGPT weiterhin für gründliche Recherchen, Analysen und kreative Arbeit. Übertragen Sie die Ergebnisse in ClickUp, wo sie zu Aufgaben mit Nachverfolgung und Eigentümern, Fristen und Automatisierungen werden. Die Erkenntnisse bleiben nicht im Chat-Fenster. Sie werden in die Praxis umgesetzt.

Für IT und Führungskräfte

Eine einheitliche KI-Plattform mit denselben SSO-Funktionen, Berechtigungen und Compliance-Standards wie der Rest von ClickUp. ISO 42001-zertifiziert für KI-Management, keine Datenspeicherung durch KI-Partner und zentralisierte Verwaltungsfunktionen zur Steuerung, welche Modelle, Agenten und Funktionen aktiviert sind. Vergleichen Sie dies mit Hunderten einzelner ChatGPT-Instanzen mit unterschiedlichen Plänen und ohne zentrale Sichtbarkeit darüber, was die KI mit den Unternehmensdaten erzeugt.

Für die KI-Strategie

ClickUp ist modellunabhängig und umfasst GPT-5.2, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3 sowie 14 weitere KI-Modelle von OpenAI, Anthropic und Google. Ihr Team erhält bereits die gleichen GPT-Modelle, denen es vertraut, und zwar angewendet auf den gesamten Arbeitsgraphen. Sollte morgen ein besseres Modell auf den Markt kommen, wechselt ClickUp automatisch dazu, ohne dass jemand die Workflows neu erstellen muss.

Außerdem vermeiden Sie die Kosten, die mit einem „AI-Wildwuchs“ verbunden sind (also der Nutzung und Bezahlung mehrerer KI-Tools ohne Strategie oder Kontrolle).

👀 Wusstest du schon? Die „AI Sprawl“-Umfrage von ClickUp ergab, dass fast die Hälfte aller Arbeitnehmer (46,5 %) gezwungen ist, zwischen zwei oder mehr KI-Tools hin und her zu wechseln, um eine einzige Aufgabe abzuschließen.

Wie ChatGPT und ClickUp zusammenarbeiten: Die Architektur

Lassen Sie ChatGPT mit ClickUp noch intelligenter arbeiten

ChatGPT ist vielleicht die KI, auf die Ihr Team als Erstes zurückgreift. ClickUp AI ist das, was diese Intelligenz in Ihre tatsächlichen Workflows integriert.

ClickUp Brain bringt kontextbezogene KI in Ihren ClickUp-Workspace und die damit verbundenen Apps. Super Agents helfen Ihnen dabei, mehr zu leisten, als menschlich möglich ist – als KI-Teamkollegen, die rund um die Uhr im Einsatz sind.

In diesem Beitrag geht es nicht um einen Vergleich zwischen ClickUp AI und ChatGPT. Es geht darum, die richtige KI für den richtigen Zweck einzusetzen. Während ChatGPT das Denken unterstützt, unterstützt ClickUp AI das Handeln. Und wenn Sie beide in einem Workspace vereinen, können Sie 10-mal schneller schreiben, Code schreiben, veröffentlichen und ausführen als bei der alleinigen Nutzung von ChatGPT.