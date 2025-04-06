So erstellen Sie ein benutzerdefiniertes GPT für personalisierte Antworten

Sie stellen einem Chatbot eine einfache Frage und erhalten statt einer hilfreichen Antwort eine generische Antwort, die klingt, als wäre sie aus einem Lehrbuch entnommen. Das liegt daran, dass die Qualität Ihrer KI-Ausgabe von dem Kontext abhängt, mit dem Sie sie füttern.

Mit einem benutzerdefinierten GPT hingegen können Sie eine KI erstellen, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist – eine KI, die Ihre Projekte, Richtlinien, Workflows und Kunden versteht. Das Beste daran? Jeder kann es tun!

In diesem Blogbeitrag erklären wir, wie Sie ein benutzerdefiniertes GPT erstellen, das Ihnen Zeit spart, mühsame Aufgaben eliminiert und intelligentere, nützlichere Antworten liefert. 🎯

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Ein benutzerdefiniertes GPT-Modell ist eine spezialisierte Version des GPT von OpenAI, die auf bestimmte Daten trainiert wurde, um die Genauigkeit und Relevanz in bestimmten Feldern zu verbessern

Hier sind die Schritte zum Erstellen eines benutzerdefinierten GPT-Modells: GPT-Builder öffnen (auf "GPTs erkunden" > "Erstellen" klicken), *Name und Beschreibung anpassen , Verhalten konfigurieren , testen und veröffentlichen (privat freigeben oder öffentlich machen) und überprüfen und aktualisieren (regelmäßig über "Meine GPTs")

ClickUp Brain ein KI-gestützter Projektmanager, der Meetings automatisch zusammenfasst, Aktionselemente generiert und die nächsten Schritte vorschlägt. Mit ClickUp Knowledge Management können Sie alle wichtigen Erkenntnisse, Entscheidungen und Dokumente Ihres Geschäfts an einem Ort organisieren und darauf zugreifen. Mit ClickUp Chat können Sie nahtlos mit Ihrem Team zusammenarbeiten, indem Sie einen KI-gestützten Chat verwenden, der die Unterhaltungen umsetzbar und kontextbezogen hält ClickUp hingegen bietet mehr als nur einen KI-Chatbot. Es kombiniert Projektmanagement, Wissensmanagement und Chatten – alles auf Basis von KI, die Ihnen hilft, Ihre Arbeit schneller und intelligenter zu erledigen. Kurz gesagt istein KI-gestützter Projektmanager, der Meetings automatisch zusammenfasst, Aktionselemente generiert und die nächsten Schritte vorschlägt. Mitkönnen Sie alle wichtigen Erkenntnisse, Entscheidungen und Dokumente Ihres Geschäfts an einem Ort organisieren und darauf zugreifen. Mitkönnen Sie nahtlos mit Ihrem Team zusammenarbeiten, indem Sie einen KI-gestützten Chat verwenden, der die Unterhaltungen umsetzbar und kontextbezogen hält

Was ist ein benutzerdefiniertes GPT-Modell?

Ein benutzerdefiniertes GPT im Ökosystem von OpenAI ermöglicht es Benutzern, eine Version von ChatGPT zu erstellen, die auf bestimmte Bedürfnisse, Branchen oder Workflows zugeschnitten ist. Anstatt sich auf das Standard-ChatGPT-Modell zu verlassen, kann ein benutzerdefiniertes GPT mit maßgeschneiderten Anweisungen, Einstellungen zur Persönlichkeit, Wissensdatenbanken und sogar API-Integrationen verfeinert werden, um einen bestimmten Anwendungsfall besser zu bedienen.

via OpenAI

Benutzerdefinierte GPTs ermöglichen es Ihnen, die KI ohne Code an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Benutzer können das Verhalten der KI durch einfache Eingabe von Text in den GPT-Builder anpassen.

Sie fasst Ihre Vorschläge in einem Regelsatz zusammen. Sie können sogar Referenzdateien hochladen oder das benutzerdefinierte GPT mit Drittanbieterdiensten wie Workflow-Automatisierung und Webbrowsing verbinden, um mehr Kontext und genauere Ergebnisse zu erhalten.

🔍 Wussten Sie schon? ChatGPT wurde mit etwa 45 TB an Datensätzen, darunter Webseiten, Bücher und andere Quellen, trainiert. Dieses umfangreiche Training ermöglicht es ihm, viele Themen zu verstehen und darauf zu reagieren.

Warum ein benutzerdefiniertes GPT-Modell erstellen?

Allgemeine GPT-Modelle sind nicht auf Ihr Geschäft zugeschnitten und können Ergebnisse liefern, denen branchenspezifisches Wissen fehlt.

Ein benutzerdefiniertes GPT ändert das. Sehen wir uns an, wie Sie ChatGPT für mehr Produktivität nutzen können: 👀

Personalisierte Antworten : Ein benutzerdefiniertes GPT versteht Ihre Bedürfnisse und gibt Ihnen Antworten, die für Ihr Geschäft oder Ihre Nische tatsächlich sinnvoll sind

Tiefgreifende Branchenkenntnisse : Trainieren Sie es mit spezifischen Daten, damit es zu einem Experten auf Ihrem Feld wird, sei es Steuerplanung, Immobilien oder Softwareprodukte

Schnellerer Workflow : Automatisierung der Erstellung von Inhalten, E-Mails oder FAQs unter Beibehaltung der Markenkonsistenz, sodass Sie weniger Zeit für wiederholte Bearbeitungen aufwenden müssen

Mehr Datenschutz und Kontrolle: Im Gegensatz zu öffentlichen KI-Tools bleiben Ihre Daten bei einem benutzerdefinierten GPT in Ihrem System, wodurch Sicherheitsrisiken reduziert werden

🧠 Fun Fact: Es gibt viele lustige Beispiele für benutzerdefinierte GPTs, wie z. B. "Simpsonize Me", das Fotos in Kunst im Simpsons-Stil verwandelt. Ein weiteres Beispiel ist "Game Time", das Brettspiele für Spieler jeder Spielstärke erklärt!

Arbeitsweise von GPT-Modellen: Eine kurze Übersicht

GPT-Modelle (Generative Pre-trained Transformer) generieren menschenähnliche Texte mithilfe einer Kombination aus Deep Learning, riesigen Datensätzen und Vorhersagealgorithmen.

Anstatt einfach nur auswendig gelernte Fakten wiederzugeben, sagen sie das wahrscheinlichste nächste Wort in einer Sequenz basierend auf dem Kontext voraus.

Lassen Sie uns verstehen, wie GPT arbeitet 👇

1. Vorab-Training mit einem umfangreichen Datensatz

Das Herzstück von GPT ist das Vortraining, bei dem das Modell mit Terabytes an Texten aus Büchern, Websites und anderen Quellen gefüttert wird. Es "merkt" sich keine Fakten, sondern lernt Sprachstrukturen, Muster und Beziehungen zwischen Wörtern.

✅ Beispiel: Wenn Sie "Künstliche Intelligenz verändert ..." eingeben, sagt GPT Wörter voraus, die normalerweise folgen, wie "Geschäft", "Gesundheitswesen" oder "Branchen"

2. Transformer-Neuronale-Netzwerke

GPT-KI-Modelle verwenden eine Transformer-Architektur, eine Deep-Learning-Technik, die Wörter parallel verarbeitet (anstatt sie einzeln zu verarbeiten, wie bei älteren Modellen).

🔍 Schlüsselinnovation: GPT verwendet den Selbstaufmerksamkeitsmechanismus, der Wörtern in einem Satz unterschiedliche Wichtigkeitsstufen zuweist, wodurch Kontext und Bedeutung verstanden werden können.

✅ Beispiel: In dem Satz "Er goss Kaffee in die Tasse. Dann nahm er sie in die Hand" weiß GPT dank Selbstaufmerksamkeit, dass sich "es" auf die Tasse und nicht auf den Kaffee bezieht.

3. Feinabstimmung für Genauigkeit und Relevanz

Nach dem Vortraining wird das Modell einer Feinabstimmung unterzogen, bei der es auf bestimmte Datensätze trainiert wird, um die Relevanz, Genauigkeit und ethische Aspekte zu verbessern. In diesem Schritt wird das Modell an die menschliche Absicht und die Anforderungen des Geschäfts angepasst.

✅ Beispiel: Ein juristischer KI-Assistent wird auf Gerichtsurteile, Rechtsprechung und Rechtsdokumente abgestimmt, um sicherzustellen, dass er zuverlässige rechtliche Erkenntnisse anstelle von allgemeinen Zusammenfassungen liefert.

4. Antwortgenerierung (Vorhersage des nächsten Wortes)

Wenn ein Benutzer eine Frage stellt, "kennt" GPT die Antwort nicht – es prognostiziert sie auf der Grundlage seines erlernten Wissens und des Kontexts. Diese Vorhersage wird durch die Zuweisung von Wahrscheinlichkeiten zu Wörtern und die Auswahl des wahrscheinlichsten nächsten Tokens getroffen.

🔍 Temperaturregelung:

Höhere Temperatur (z. B. 1, 0) → Kreativere, aber riskantere Antworten

Niedrigere Temperatur (z. B. 0,2) → Vorhersehbarere, faktenbasierte Antworten

✅ Beispiel: Aufforderung: "Wie kann man 10.000 $ am besten anlegen?"

Antwort bei niedriger Temperatur: "Ein diversifiziertes Portfolio mit Indexfonds ist eine sichere Wahl"

Antwort bei hohen Temperaturen: "Erwägen Sie Immobilien, aufstrebende Technologieaktien oder sogar Kryptowährungen, wenn Sie mit der Volatilität umgehen können."

5. Kontinuierliches Lernen durch RLHF

GPT-Modelle werden im Laufe der Zeit durch menschliche Feedbackschleifen verbessert. OpenAI verwendet Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF), um Antworten basierend auf folgenden Faktoren zu optimieren:

Upvotes/Downvotes auf Chatbot-Antworten

Korrekturen durch Experten

Erkennung von Voreingenommenheit und Sicherheitsabgleich

✅ Beispiel: Wenn Benutzer wiederholt eine Antwort zum Thema "Best Practices für Codes" ablehnen, passt das Trainingsteam von OpenAI das Modell an, um zukünftige Antworten zu verbessern.

⚡️ Quick Hack: Hier ist ein kleiner ChatGPT-Spickzettel: Neuen Chat öffnen: Strg + Umschalt + 0 (Windows) und Cmd + Umschalt + 0 (Mac)

Fokus auf Chat-Eingaben: Umschalt + Esc

chat löschen: *Strg + Umschalt + Rücktaste (Windows) und Cmd + Umschalt + Rücktaste (Mac)

So erstellen Sie ein benutzerdefiniertes GPT

Die Erstellung eines benutzerdefinierten GPT mag komplex klingen, ist aber mit dem richtigen Ansatz überraschend einfach.

Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen benutzerdefinierter GPTs:

Schritt 1: Zugriff auf den GPT-Builder

Melden Sie sich bei Ihrem OpenAI-Konto an. Sie benötigen ein ChatGPT Plus- oder Enterprise-Abonnement, um ein benutzerdefiniertes Modell zu erstellen. Klicken Sie in der Seitenleiste auf GPTs erkunden.

Wählen Sie nun "Erstellen", um den GPT-Builder zu starten.

Lesen Sie mehr: Wie man ein Prompt Engineer wird

Schritt 2: Definieren Sie Ihr benutzerdefiniertes GPT

Beschreiben Sie im GPT-Builder von OpenAI, was Ihr GPT tun soll. Von der Bearbeitung von Kundenanfragen bis hin zur Erstellung von Branchenberichten – dieser Schritt gibt die Form der Antworten der KI vor.

Der GPT-Builder schlägt einen Namen und eine Beschreibung vor, die Sie zur besseren Anpassung an Ihren Anwendungsfall bearbeiten können.

Schritt 3: Passen Sie das Verhalten Ihres GPT an

Sie können das Verhalten Ihres GPT über die Benutzeroberfläche für Unterhaltungen des Builders anpassen. Außerdem können Sie diese Antworten über die Registerkarte "Konfigurieren" oben weiter anpassen.

Fügen Sie einige Gesprächsstarter hinzu, definieren Sie Eingabeaufforderungen oder Beispielfragen, um Benutzer bei der Interaktion mit Ihrem GPT anzuleiten.

Bei Bedarf können Sie auch einige benutzerdefinierte Anweisungen hinzufügen:

Dateien hochladen: Stellen Sie Referenzdokumente wie PDFs, Richtlinien oder Datensätze für zusätzlichen Kontext für das GPT bereit

Integration mit externen tools: Verbinden Sie Ihr GPT über APIs mit Drittanbieterdiensten, damit es Aufgaben planen oder Daten abrufen und über den GPT-Store darauf zugreifen kann

Anpassung des Erscheinungsbilds: Laden Sie ein Profilbild hoch oder generieren Sie eines mit KI-Tools wie DALL·E

Schritt 4: Testen und veröffentlichen Sie Ihr GPT

Testen Sie Ihr benutzerdefiniertes GPT vor dem Abschluss, um sicherzustellen, dass es wie erwartet reagiert. Passen Sie die Einstellungen bei Bedarf an. Wenn Sie mit dem Setup zufrieden sind, klicken Sie auf "Erstellen", um Ihr GPT zu starten. Sie können es privat über einen Link freigeben oder öffentlich auffindbar machen.

⚙️ Bonus: Sehen Sie sich diese Liste der besten Prompt Engineering Tools für Generative KI an, um Ihren Workflow zu optimieren, die Genauigkeit zu verbessern und das Beste aus Ihren KI-gestützten Projekten herauszuholen.

Um Ihre benutzerdefinierte GPT effektiv zu halten, besuchen Sie regelmäßig den Abschnitt "Meine GPTs" in der Seitenleiste, um darauf zuzugreifen und sie bei Bedarf zu ändern.

Wenn sich Ihre Anforderungen ändern, können Sie neue Dateien hochladen, Einstellungen aktualisieren (klicken Sie auf "Aktualisieren") oder das Verhalten anpassen, um die Relevanz sicherzustellen. Vergessen Sie nicht, alle Änderungen zu speichern, damit Ihr GPT optimal funktioniert.

💡Profi-Tipp: Führen Sie eine klare Dokumentation Ihrer Trainingsdaten, Parameter und aller vorgenommenen Änderungen. So sparen Sie Zeit bei der späteren Fehlerbehebung oder Aktualisierung Ihres Modells. Wenn Sie ein GPT löschen möchten, gehen Sie einfach zu ChatGPT > Meine GPTs, klicken Sie auf das Dreipunktmenü (•••) neben Ihrem benutzerdefinierten GPT, wählen Sie GPT löschen und bestätigen Sie.

So optimieren und verwalten Sie Ihr benutzerdefiniertes GPT

Wie jedes KI-Tool muss auch Ihr GPT regelmäßig aktualisiert, optimiert und überwacht werden, um eine optimale Leistung zu erzielen.

Die besten Möglichkeiten zur Optimierung und Wartung Ihres benutzerdefinierten GPT sind:

Ihr GPT ist nur so schlau wie die Daten, aus denen es lernt. Stellen Sie sicher, dass Sie es mit genauen, relevanten und vielfältigen Inhalten trainieren, insbesondere wenn Sie ChatGPT für die Erstellung von Inhalten, im Gesundheitswesen, im Marketing, im Vertrieb und für andere Zwecke verwenden.

✅ Beispiel: Wenn Sie einen KI-gesteuerten Bot für den Kundensupport verwalten, können Sie ihn mit neuen Features oder aktuellen Trends im Support aktualisieren, damit er bessere Antworten gibt, anstatt sich auf veraltete Antworten zu verlassen.

Überprüfen und testen Sie für eine bessere Leistung

Richten Sie eine Feedbackschleife ein, in der Benutzer Bewertungen abgeben oder Probleme melden können, damit Sie genau wissen, was verbessert werden muss. Durch A/B-Tests (Vergleich der aktuellen Version mit einer aktualisierten Version) können Sie herausfinden, welche Änderungen tatsächlich zu einer Verbesserung führen.

✅ Beispiel: Wenn Benutzer melden, dass Ihr GPT bei bestimmten Anfragen Probleme hat, nutzen Sie ihr Feedback, um die Antworten zu optimieren und die Genauigkeit zu verbessern.

⚡ Quick Hack: Anstatt nach einer Liste mit Ideen zu fragen, kehren Sie den Prozess um, indem Sie zuerst nach den schlechtesten Ideen fragen. Dies ist ein fantastischer ChatGPT-Hack! Zum Beispiel: Anstatt zu fragen: "Geben Sie mir Marketingstrategien für ein SaaS-Produkt", fragen Sie: "Was sind die schlechtesten Marketingstrategien, die für ein SaaS-Produkt scheitern würden?" Fragen Sie dann nach: "Verwandeln Sie diese nun in Erfolgsstrategien." Pushen Sie ChatGPT, um unerwartete, hochwertige Erkenntnisse anstelle von oberflächlichen Antworten zu generieren.

Achten Sie auf Leistungsmetriken

Genau wie bei der Überwachung des Website-Traffics oder der Leistung von Apps sollten Sie Schlüssel-Metriken wie Antwortgenauigkeit, Geschwindigkeit und Benutzerzufriedenheit nachverfolgen, um Qualitätseinbrüche zu erkennen. Identifizieren Sie Probleme, bevor sie zu Problemen werden.

Hier sind einige KPIs, die Sie nachverfolgen können:

Genauigkeit und Zeit der Antworten

Kundenzufriedenheitswert (CSAT/NPS)

Bewertung der abgeschlossenen Aufgaben

Eskalationsrate

Bindung und Engagement

Drifterkennung

✅ Beispiel: Nehmen wir an, Ihr GPT, das auf Support zugeschnitten ist, bearbeitet Abfragen von Kunden. Wenn Sie eine Zunahme von Beschwerden von Benutzern über irrelevante Antworten oder verspätete Antworten bemerken, ist dies ein Warnsignal. Überprüfen Sie die Protokolle auf Antwortzeiten und Genauigkeit; sie werden Probleme aufzeigen und das Modell entsprechend anpassen.

Limits von benutzerdefiniertem GPT

Benutzerdefinierte GPTs haben Limits, die sich auf ihre Leistung in realen Anwendungen auswirken können. Wenn Sie diese Einschränkungen kennen, sind Sie besser darauf vorbereitet, häufige Fallstricke zu vermeiden 👇

Zeichenbeschränkungen: Benutzerdefinierte GPTs haben ein Limit von 8.000 Zeichen für Anweisungen, was bedeutet, dass Sie präzise sein müssen. Wenn Sie versuchen, einen komplexen Workflow einzurichten, der detaillierte Anweisungen erfordert, kann es eine Herausforderung sein, alle Details in diesen Space zu packen

Komplexität ist ein Problem: Wenn Ihre Aufgabe eine tiefgreifende Logik, eine lange Argumentation in mehreren Schritten oder Integrationen über die grundlegende Erstellung von Texten hinaus erfordert, benötigen Sie möglicherweise externe tools, um die Lücken zu schließen

Die Größe der Datei ist wichtig: Jede hochgeladene Datei ist auf 512 MB begrenzt, und obwohl Sie mehrere Dateien verwenden können, kann das gleichzeitige Hochladen zu vieler Dateien zu Fehlern führen

Token-Obergrenzen: Es gibt ein Limit von 2 Millionen Token pro Datei, was bedeutet, dass große Datensätze möglicherweise abgeschnitten werden

Nachrichtenlimits: Wenn Sie ChatGPT Plus verwenden, können Ratenlimits (z. B. 40 Nachrichten pro 3 Stunden) auftreten. Für Benutzer mit hohem Datenaufkommen kann dies zu einem schwerwiegenden Engpass führen

🔍 Wussten Sie schon? Eine effektive Gestaltung von Eingabeaufforderungen ist bei der Arbeit mit KI-Tools von großer Bedeutung. Hier sind einige Rahmenbedingungen, die Sie bei der Strukturierung Ihrer Eingabeaufforderungen verwenden können: RACE: Rolle, Aktion, Kontext, Erwartungen

APE: Aktion, Zweck, Erwartung

COAST: Zeichen, Ziele, Aktionen, Szenario, Aufgabe

TAG: Aufgabe, Aktion, Ziel

Warum ClickUp eine leistungsstarke Alternative zu benutzerdefiniertem GPT ist

Benutzerdefinierte GPTs eignen sich perfekt für maßgeschneiderte KI-Chats. Wenn Sie jedoch die Arbeit optimieren, Wissen zentralisieren und Aufgaben über Unterhaltungen hinaus automatisieren müssen, benötigen Sie eine umfassendere Alternative.

Geben Sie ClickUp ein, die Alles-App für die Arbeit.

Anstatt an einem benutzerdefinierten GPT herumzubasteln und trotzdem alles manuell strukturieren zu müssen, bietet ClickUp KI-gestützte Arbeit, Wissensmanagement, Zusammenarbeit in Echtzeit und vieles mehr unter einem Dach.

Schauen wir uns an, was passiert, wenn ChatGPT und ClickUp gegeneinander antreten:

1. Brain

Das erste, was Sie auf der Plattform ausprobieren sollten, ist ClickUp AI, der integrierte KI-Assistent, der speziell für die Arbeit entwickelt wurde.

Im Gegensatz zu benutzerdefinierten GPTs automatisiert Brain Aufgaben, fasst Meetings zusammen, priorisiert Arbeit und schlägt sogar die nächsten Schritte vor. Brain ist kein Brainstorming-Partner, sondern ermöglicht es Ihnen, zu handeln, zusammenzuarbeiten und Dinge zu erledigen

Das Beste daran? Sie müssen es nicht manuell konfigurieren. Brain ist in ClickUp integriert und versteht Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente und Workflows, ohne dass Sie diese explizit erwähnen müssen.

Fragen Sie ClickUp Brain nach täglichen Updates für Ihr Team und Meilensteinen für Ihr Projekt, auch unterwegs

Im Kern dient Brain als:

AI knowledge manager: Haben Sie schon einmal Zeit damit verschwendet, E-Mails, Slack-Nachrichten oder Dokumente zu durchsuchen, nur um eine einzige Info zu finden? ClickUp AI merkt sich alles in Ihren Tools und liefert sofort Antworten (kontextsensitiv, jederzeit)

Erinnern Sie sich an die Schlüsselelemente Ihres Projekts und handeln Sie sofort mit ClickUp Brain

AI-Projektmanager: Das Management von Projekten bedeutet die Nachverfolgung von Fristen, die Nachverfolgung von Aufgaben und die Sicherstellung, dass nichts unbemerkt bleibt. Mit Brain können Sie all dies und mehr automatisieren und sich gleichzeitig auf andere wichtige Aufgaben konzentrieren

✅ Was Brain kann: Aktualisieren Sie den Fortschritt des Projekts automatisch basierend auf der Fertigstellung der Aufgaben

Erstellen Sie Berichte, damit Sie dies nicht tun müssen

Schlagen Sie die nächsten Schritte basierend auf den Ereignissen im Projekt vor

Erhalten Sie mit ClickUp Brain sofortige Updates zu Aufgaben, chatten Sie, nehmen Sie an Meetings teil und nutzen Sie Workflows

KI-Schreiber für die Arbeit: Brain kann in Ihrem Stil für Sie schreiben, sei es beim Verfassen einer E-Mail an einen Client oder beim Zusammenfassen einer langen Diskussion

Bitten Sie ClickUp Brain, Inhalte für Sie zu schreiben, zu bearbeiten oder zusammenzufassen

Als Bonus haben Sie mit ClickUp Brain jetzt die Möglichkeit, mehrere LLMs wie ChatGPT, Gemini und Claude zu verwenden.

2. ClickUp Wissensmanagement

Die Erstellung kontextbezogener Informationen ist eine Sache, aber sicherzustellen, dass der Chatbot sie für zukünftige Referenzzwecke speichert, ist eine andere. Die Wissensmanagement-Lösung von ClickUp hilft Ihnen dabei.

Verwenden Sie die Wissensmanagement-Lösung von ClickUp, um Schlüsselinformationen zu speichern und zu organisieren

Kurz gesagt: Nutzen Sie diese KI-Wissensdatenbank, um Folgendes zu erhalten:

Sofortige KI-gestützte Antworten : ClickUp Brain zieht Erkenntnisse aus Ihren Dokumenten, Wikis, Aufgaben und Kommentaren, sodass Ihr Chatbot (und Ihr Team) sofort genaue Informationen abrufen können

Nahtloser Wissensimport : Fügen Sie Dokumente, Tabellen und Notizen aus verschiedenen Tools hinzu und konsolidieren Sie alles an einem Ort

*mühelose Erstellung von Wikis: Verwandeln Sie jedes Dokument mit nur wenigen Klicks in ein vollständig organisiertes Wiki

Echtzeit-Zusammenarbeit : Wissensarbeiter können Wikis in Echtzeit bearbeiten, aktualisieren und kommentieren, um das Wissen aktuell und relevant zu halten

Granulare Berechtigungen und Versionskontrolle : Sorgen Sie mit rollenbasiertem Zugriff für die Sicherheit Ihrer Informationen und verfolgen Sie jede Änderung mit dem Versionsverlauf nach

Centralized docs hub: Schnelles Suchen, Filtern und Verwalten aller : Schnelles Suchen, Filtern und Verwalten aller Unternehmens-Wikis und -Kenntnisse in einem intuitiven Space

ClickUp bietet eine Vielzahl von Funktionen an einem Ort, wie z. B. Projektmanagement, Brainstorming-Optionen, Aufgabenverwaltung, Projektplanung, Dokumentationsverwaltung usw. Es hat das Leben definitiv vergleichsweise einfacher gemacht, da es einfach zu bedienen ist, die Benutzeroberfläche gut gestaltet ist und die Zusammenarbeit innerhalb des Teams und mit anderen Teams einfacher ist. Wir konnten die Arbeit besser verwalten, die Arbeit einfach nachverfolgen und Berichte erstellen, und basierend auf den täglichen Fortschritten war die Zukunftsplanung einfach.

3. ClickUp Chatten

Mit ClickUp Chat werden alle Ihre Unterhaltungen im Rahmen der Arbeit an einem Ort gespeichert, an dem Sie auch Ihre Projekte verwalten. Ob es um die Besprechung von Aufgaben, Ankündigungen im Team in Form von Beiträgen oder die Nachverfolgung von Elementen geht – mit Chat bleibt alles in Verbindung – genau dort, wo es hingehört.

Kombinieren Sie Aufgabenverwaltung, unternehmensweite Ankündigungen und direkte Nachrichtenübermittlung mit ClickUp Chat

So hilft es 👀

Unterhaltungen in Taten umsetzen: Mit Chat können Sie jede Nachricht mit einem Klick in eine Mit Chat können Sie jede Nachricht mit einem Klick in eine ClickUp Aufgabe umwandeln

Alle auf dem Laufenden halten: Die Leitung eines Teams bedeutet die Nachverfolgung einer Million Dinge auf einmal. Mit FollowUps können Sie wichtige Nachrichten markieren, sie Teammitgliedern zuweisen und sicherstellen, dass Sie nichts verpassen

Kommunizieren Sie mit Ihrem Team: Mit SyncUps können Sie direkt in ClickUp einen Sprach- oder Videoanruf tätigen, Ihren Bildschirm freigeben und Aufgaben in Echtzeit zuweisen. Sie benötigen keine zusätzlichen Zoom-Links oder Notizen zu Meetings – die Plattform fasst automatisch die Schlüsselpunkte zusammen und erstellt Aktionselemente für Sie

Überspringen: Sie waren ein paar Stunden (oder Tage) nicht da und haben einen langen Chat-Thread verpasst? KI-Aufholjagd gibt Ihnen eine schnelle Zusammenfassung der Schlüsselpunkte, sodass Sie direkt zu den wichtigen Themen springen können, anstatt durch Threads zu scrollen

📮ClickUp Insight: 92 % der Wissensarbeiter riskieren, Schlüsselentscheidungen zu verlieren, die in endlosen Chats, E-Mails und Tabellen vergraben sind. Ohne ein zentralisiertes System gehen wichtige Erkenntnisse verloren. Mit ClickUp ist das jedoch kein Problem. Verwandeln Sie Chats, Kommentare, Dokumente und sogar E-Mails sofort in umsetzbare Aufgaben – so geht nichts verloren und jede Entscheidung bringt die Arbeit voran!

Modellieren Sie Ihr Projekt für den Erfolg mit ClickUp

Die Erstellung eines benutzerdefinierten GPT für personalisierte Antworten ist nur der Anfang.

Sie möchten ein KI-gestütztes System, das Ihren gesamten Workflow verwaltet, organisiert und optimiert, und zwar in einem Tool, das Sie täglich für fast alle Ihre Aufgaben verwenden.

Mit ClickUp erhalten Sie einen KI-gestützten Assistenten, der Aufgaben, Dokumente und Wissen in Ihrem Unternehmen in Echtzeit miteinander verbindet. Warum sollten Sie sich also auf nur ein KI-Tool beschränken, wenn Sie einen vollständig integrierten KI-Workspace haben können?

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅