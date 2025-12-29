Wir stellen vor: Super Agents™ – die weltweit ersten menschenähnlichen KI-Agenten

Super Agents sind menschenähnliche KI-Teamkollegen, die in ClickUp leben.

Im Gegensatz zu eigenständigen KI-Tools sehen und verstehen sie genau, wie Ihre Arbeit über Aufgaben, Dokumente, Chats, Meetings, Zeitpläne und verbundene Tools hinweg miteinander verbunden ist. Genau so, wie Sie und Ihr Team es tun.

Mit vollständigem Kontext können Super Agents rund um die Uhr Workflows ausführen, mit Teamkollegen zusammenarbeiten und innerhalb der Wissens-, Berechtigungs- und Sicherheitsvorkehrungen Ihres Unternehmens agieren.

In diesem Beitrag wird erläutert, wie sie funktionieren, warum die zugrunde liegende Architektur wichtig ist und was sie grundlegend von anderen Agenten unterscheidet, die Sie vielleicht schon kennen.

Warum herkömmliche KI-Agenten bisher noch nicht überzeugt haben

Die meisten KI-Initiativen scheitern aus einigen einfachen Gründen:

Kein echter Kontext : Chatbots und generische Agenten kennen Ihre Arbeit nicht wirklich. Sie sehen eine Eingabeaufforderung, nicht Ihre Projekte, Kunden oder Entscheidungen.

Unverbundene Tools : Ihre Aufgaben, Dokumente, Tickets, E-Mails und Analysen befinden sich in verschiedenen Apps. Es ist mühsam, KI dazu zu bringen, über alle diese Tools hinweg zu agieren.

Anfällige Automatisierungen : Sie können einmalige Workflows skripten, aber diese funktionieren nicht mehr, sobald sich Ihre Prozesse oder Tools ändern.

Keine Zusammenarbeit auf menschlichem Niveau: Sie können ihnen keine Arbeit zuweisen, sie in einer Unterhaltung @erwähnen oder darauf vertrauen, dass sie sich daran „erinnern“, was letzte Woche passiert ist.

Das Ergebnis: unzählige KI-Experimente, aber nur sehr geringe nachhaltige Auswirkungen.

Was sind Super Agents?

Super Agents in ClickUp sind KI-Kollegen, die direkt in Ihrem ClickUp-Workspace integriert sind. Sie erscheinen wie Teamkollegen, da sie im Hintergrund wie echte Benutzer modelliert sind.

Sie können:

Weisen Sie ihnen Aufgaben zu : Übertragen Sie ihnen die Verantwortung für wiederkehrende Arbeiten, Projekte oder ganze Workflows.

Erwähnen Sie sie überall : Beziehen Sie sie in Dokumente, Aufgaben oder Chats ein, um Kontext hinzuzufügen, Fragen zu beantworten oder die Arbeit voranzubringen.

Senden Sie ihnen eine Direktnachricht : Bitten Sie um Hilfe, delegieren Sie Routineaufgaben oder lassen Sie sich auf dem Laufenden halten, genau wie Sie es mit einem Teamkollegen tun würden.

Weisen Sie ihnen Zeitpläne und Auslöser zu: Lassen Sie sie jeden Morgen Berichte erstellen, neue Anfragen sofort nach Eingang bearbeiten oder Workflows im Hintergrund überwachen.

Ein Projektmanager-Agent wurde speziell für die End-to-End-Abwicklung von PM-Workflows entwickelt.

Anstatt einfach nur auf Eingaben zu reagieren, nehmen Super Agents gemeinsam mit Menschen an Ihrem Workflow teil. Und das tun sie kontinuierlich, proaktiv und mit vollständiger Sichtbarkeit hinsichtlich der Arbeit, die sie erledigen.

Die drei Kernkompetenzen von Super Agents

Super Agents basieren auf drei Säulen: Kontext, Ambient KI und Sicherheit.

1. Kontext: Immer intelligent

Super Agents beziehen den Kontext in Echtzeit direkt aus Ihrem Workspace und den verbundenen Apps, um maßgeschneiderte Unterstützung zu bieten.

Super Agents sind die ersten Agenten mit echter menschlicher Gedächtnis- und Kontextfähigkeit. Sie:

Verbindung zu all Ihren Dateien, Apps und Daten : Super Agents lassen sich in Ihren Workspace und die verbundenen tools integrieren und bilden so eine einzige Ebene der Unternehmensintelligenz , anstatt verstreute Wissensinseln zu schaffen.

Sehen Sie die Arbeit so, wie Menschen sie sehen : Aufgaben, Dokumente, Chats, Meetings und Updates sind keine zufälligen Texte. Es handelt sich um strukturierte, lebendige Kontexte, in denen Ihr Super Agent navigieren und handeln kann.

Speichern und verwenden Sie verschiedene Arten von Speicher , darunter: Aktueller Speicher: Was gerade in einer Aufgabe, einer Unterhaltung oder einem Workflow passiert ist Einstellungen: Wie Ihr Team gerne arbeitet – Tonfall, Formatierung, Weiterleitungsregeln und mehr Langzeit- und episodischer Speicher: Wichtige Entscheidungen, Muster und Projektverlauf, die in Docs gespeichert sind und von jedem Mitarbeiter eingesehen und verfeinert werden können

Super Agents nehmen kontinuierlich Aktualisierungen in Ihrem Workspace auf. So bleiben sie auch langfristig präzise, zuverlässig und wirklich hilfreich.

2. Ambient KI: Immer im Einsatz

Super Agents sind anpassbar und können mit minimalem Konfigurationsaufwand hochspezifische Workflows für Sie übernehmen.

Die meisten KI-Agenten warten darauf, dass Sie eine Frage stellen. Super Agents machen das Gegenteil: Sie arbeiten im Hintergrund, damit Sie es nicht tun müssen.

Das ist Intelligenz, die:

Rund um die Uhr im Einsatz : Super Agents führen Arbeiten nach von Ihnen festgelegten Zeitplänen aus und achten auf Auslöser wie gestellte Fragen, neu erstellte Aufgaben oder eingereichte Formulare.

Nutzt echte Arbeitsfähigkeiten : Sie rufen nicht nur eine API auf. Sie können Dokumente entwerfen, Aufgaben aktualisieren, E-Mails versenden, Tickets verwalten, Meetings zusammenfassen und vieles mehr – und das mit denselben tools, die Ihr Team heute verwendet.

Verhält sich wie ein Teamkollege : Sie können ihnen eine Direktnachricht senden, um einmalige Hilfe zu erhalten, und sie sogar in einem Dokument @erwähnen, um aus einem Brainstorming einen klaren Plan zu machen.

Proaktive Schritte: Super Agents können Probleme eskalieren, Erkenntnisse aufzeigen und Risiken hervorheben, bevor Sie diese überhaupt bemerken.

Jede Arbeit, die Sie normalerweise einer Person zuweisen und auf deren Erledigung Sie tagelang warten würden? Sie können sie jetzt an einen Super Agent auslagern und beobachten, wie er sie im Hintergrund ausführt.

3. Sicherheit: Immer sicher

Entscheiden Sie mit detaillierten Berechtigungseinstellungen genau, wo und wie Sie Ihre Super Agents einsetzen möchten.

Super Agents sind erstklassige Benutzer in Ihrem Workspace. Das macht ihr Modell der Sicherheit so einzigartig.

Sie verfügen über dieselben Benutzerberechtigungen wie Ihr Team, sodass Sie:

Entscheiden Sie genau, was jeder Super Agent sehen kann und was nicht.

Steuern Sie, wer einen Super Agent sehen, als Auslöser verwenden oder verwalten darf.

Schützen Sie Kundendaten, interne Dokumente und sensible Projekte zuverlässig.

Jede Aktion eines Super Agents wird in Echtzeit-Audit-Protokollen erfasst, sodass Sie immer wissen, was wann und warum passiert ist.

Bei wichtigen Entscheidungen halten Super Agents den Menschen auf dem Laufenden und bitten um Zustimmung, bevor sie weitreichende Maßnahmen ergreifen, beispielsweise indem sie Sie bitten, einen Entwurf für eine E-Mail vor dem Versenden zu überprüfen. Sie behalten die Kontrolle, während sie die schwere Arbeit übernehmen.

So funktionieren Super Agents: Ein Schritt-für-Schritt-Workflow

Schauen wir uns einmal genauer an, wie es aussieht, einen Super Agent in Ihr Team zu integrieren.

1. Beschreiben Sie die Aufgabe

Beschreiben Sie Ihre Anforderungen an den agentenbasierten Workflow in natürlicher Sprache, um loszulegen.

Mit Super Agent Studio müssen Sie keine Workflows entwickeln, kein Experte für Eingabeaufforderungen sein und keinen Code schreiben.

Sie beschreiben einfach:

Die Aufgabe, die der Agent zu erledigen hat

Der Workflow, den Sie automatisieren möchten

Die Routinearbeiten, die Sie abgeben möchten

Auf dieser Grundlage konfiguriert das Studio die richtigen Fähigkeiten, Tools und Leitplanken. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wo Sie anfangen sollen, können Sie aus bewährten Vorlagen und empfohlenen Super Agents auswählen, die bereits von ClickUp fein abgestimmt wurden.

2. Schließen Sie die Verbindung zum richtigen Kontext

Ordnen Sie Ihren Super-Agenten den richtigen Dokumentationen und Workspaces zu, damit er immer über den richtigen Kontext verfügt.

Als Nächstes können Sie festlegen, auf welche Wissensquellen Ihre Agenten Zugriff haben:

Listen, Ordner oder Spaces in ClickUp

Dokumente und Wikis, die für ihre Arbeit wichtig sind

Verbundene Apps wie E-Mail, Kalender oder Support-Tools

Da Super Agents dasselbe Benutzermodell wie Menschen verwenden, erhalten sie impliziten Zugriff auf das öffentliche Wissen in Ihrem Workspace und expliziten Zugriff auf alle Bereiche, die Sie freigeben möchten. Sie müssen nicht Hunderte von separaten Wissensdatenbanken mikromanagen.

3. Entscheiden Sie, wann und wie sie handeln sollen

Definieren Sie Kriterien für Workflows, damit Ihr Super Agent genau weiß, wann er Maßnahmen ergreifen muss.

Sie können jeden Agenten einsetzen für:

Zeitpläne („Jeden Werktag um 8 Uhr morgens die Arbeit des Vortags zusammenfassen und einen Bericht senden”. )

Auslöser („Wenn ein Fehler mit hoher Priorität gemeldet wird, sortieren Sie ihn und benachrichtigen Sie das zuständige Team.“)

On-Demand-Workflows („Wenn ich dich in einer Aufgabe @erwähne, bereinige die Beschreibung und füge einen klaren Plan hinzu.“)

Von dort aus läuft der Agent wie ein Uhrwerk, arbeitet mit Ihrem Team bei Aufgaben, Dokumenten und Chats zusammen und eskaliert, sobald ein Mensch eingreifen muss.

Was Super Agents in Ihren Teams zu erledigen haben

Da sie auf Ihren tatsächlichen Workflows basieren, passen sich Super Agents an fast jedes Team an.

Hier sind einige Beispiele:

Für Betriebs- und Projektleiter

Automatisierte Berichterstellung zum Status : Jeden Morgen ruft Ihr Super Agent Updates zu wichtigen Projekten ab, hebt Risiken hervor und sendet den Beteiligten eine übersichtliche Zusammenfassung.

Playbooks durchsetzen : Wenn eine neue Anfrage eingeht, wird die Arbeit basierend auf Ihrem Prozess mit einem Tag versehen, weitergeleitet und strukturiert.

Projekte auf Kurs halten: Sie führen die Nachverfolgung von Fälligkeitsdaten, Abhängigkeiten und Hindernissen durch und benachrichtigen die Eigentümer, bevor Elemente aus dem Ruder laufen.

Für Markteinführungs- und Support-Teams

Triage eingehender Anfragen : Automatische Klassifizierung, Priorisierung und Weiterleitung von Tickets, Kunden-E-Mails oder Formular-Übermittlungen

Entwerfen Sie personalisierte Antworten : Nutzen Sie Ihre Wissensdatenbank und vergangene Unterhaltungen, um Antworten vorzuschlagen, die Ihr Team schnell überprüfen und versenden kann.

CRM und Workspaces synchronisieren: Protokollieren Sie wichtige Aktualisierungen, Notizen und Folgemaßnahmen dort, wo Ihre Teams tatsächlich arbeiten.

Für Produkt und Technik

Feedback in Maßnahmen zusammenfassen : Fassen Sie Feedback aus Aufgaben, Dokumenten und Chats zu klaren Themen und priorisierten Backlogs zusammen.

Veröffentlichungen überwachen : Beobachten Sie Fehler-Signale, Kundenkommentare und Akzeptanzdaten und machen Sie dann deutlich, was Aufmerksamkeit erfordert.

Wiederkehrende Wartungsaufgaben erledigen: Von der Aufarbeitung von Rückständen bis zur Aktualisierung von Versionshinweisen können Agenten repetitive Arbeiten übernehmen.

Für Führungskräfte

Bleiben Sie live am Pulse des Geschäfts : Fragen Sie einen Super Agent nach den neuesten Informationen zu wichtigen Initiativen und erhalten Sie Antworten, die auf Ihren tatsächlichen Aufgaben, Dokumenten und Diskussionen basieren.

Erkennen Sie Muster, die Sie sonst übersehen würden: Sehen Sie, welche Arten von Arbeit Teams ausbremsen, welche Projekte immer wieder verschoben werden und wo KI den Mitarbeitern Arbeit abnehmen kann.

In jedem Fall ist das Ziel dasselbe: Menschen konzentrieren sich auf Urteilsvermögen, Kreativität und Beziehungen. Super Agents kümmern sich um Alles.

Super faire Abrechnungsrichtlinie

Wenn wir optimieren, sparen Sie Geld.

Wenn unsere Teams KI-Kosten einsparen, geben wir diese Einsparungen an Sie weiter. Wenn es aufgrund neuer Modelle oder anderer Änderungen zu einem plötzlichen Anstieg der KI-Kosten kommt, subventionieren wir die Kosten, damit Sie keine plötzlichen Erhöhungen Ihres Guthabens feststellen.

Eine neue Ära der Menschheit mit Super Agents

Mit ClickUp Super Agents können Sie:

Verbringen Sie weniger Zeit mit Status-Updates, Weiterleitungen und wiederholenden Aufgaben.

Geben Sie jedem Mitglied des Teams einen eigenen KI-Kollegen, der seine Arbeit wirklich versteht.

Schaffen Sie ein System, in dem die Arbeit auch dann voranschreitet, wenn niemand das Board beobachtet.

Sie entscheiden, worauf Sie sich konzentrieren möchten. Ihre Super Agents kümmern sich um den Rest.

Starten Sie mit Ihrem ersten Super Agent

Sie benötigen kein Data-Science-Team, keine sechsmonatige Implementierung und keine Unmengen an Skripten, um loszulegen.

Mit unserem kostenlosen Builder, der Sie Schritt für Schritt durch den Prozess führt, kann wirklich jeder Super Agents erstellen, um seine Produktivität zu maximieren.

Sind Sie bereit zu erfahren, wie sich das Leben mit KI-Kollegen anfühlt?

Weitere Informationen zu ClickUp Super Agents und erstellen Sie noch heute Ihren ersten Agenten.