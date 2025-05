Wie man mit ChatGPT einen KI-Agenten für benutzerdefinierte Lösungen erstellt

Das Management von Projekten fühlt sich heute wie ein endloser Zyklus von Fristen, E-Mails und Nachverfolgungen an. Selbst mit mehreren Tools für das Aufgabenmanagement verfolgen Teams Aktualisierungen oft manuell nach, erstellen Berichte und suchen Informationen, sodass nur wenig Zeit für die eigentliche Arbeit bleibt.

Es ist keine Überraschung, dass KI dies schnell verändert.

Eine Umfrage von Capgemini ergab, dass 82 % der Unternehmen planen, innerhalb der nächsten drei Jahre KI-Agenten zu integrieren, denen sie Aufgaben wie die Erstellung von E-Mails, das Programmieren und die Datenanalyse anvertrauen.

Für diejenigen, die den Wechsel vollzogen haben, ist die Wirkung offensichtlich: Aktualisierungen werden automatisiert, die Erstellung von Berichten dauert nur Sekunden und Meetings werden sofort zusammengefasst. Anstatt sich mit Kleinigkeiten aufzuhalten, können sich Teams auf Entscheidungen von hohem Wert konzentrieren und die KI die alltägliche Arbeit erledigen lassen.

Möchten Sie wissen, wie KI-Agenten Ihren Workflow verändern können? In diesem Blogbeitrag erklären wir Ihnen Schritt für Schritt alles, was Sie über die Erstellung eines KI-Agenten mit ChatGPT wissen müssen.

Wenn Sie jedoch eine viel coolere, vorgefertigte, kontextbezogene KI-Agent-Alternative von ClickUp ausprobieren möchten, bleiben Sie bis zum Ende bei uns!

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Die Erstellung eines KI-Agenten mit ChatGPT kann die Produktivität erheblich steigern, indem sich wiederholende Aufgaben automatisiert und die Effizienz des Workflows verbessert werden

KI-Agenten sind autonome Softwareeinheiten, die ihre Umgebung wahrnehmen, Informationen verarbeiten und Aufgaben ohne ständige menschliche Eingaben ausführen

Sie verlassen sich auf KI-Techniken wie maschinelles Lernen und natürliche Sprachverarbeitung, um Entscheidungen zu treffen und mit Benutzern zu interagieren

GPT-4 spielt eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung von KI-Agenten, indem es kontextbezogene Antworten, Gedächtnisleistung und komplexe Problemlösungen ermöglicht

Um einen KI-Agenten mit ChatGPT zu entwickeln, führen Sie die folgenden Schritte aus: Definieren Sie den Zweck Ihres Agenten. Wählen Sie einen geeigneten Tech-Stack für die Entwicklung, das Testen und die Bereitstellung aus. Konfigurieren Sie das KI-Modell basierend auf Ihrem Zweck und Ihren Anwendungen. Trainieren Sie das Modell mit benutzerdefinierten Daten. Entwickeln Sie eine Benutzeroberfläche. Führen Sie Tests und Optimierungen durch. Setzen Sie den Agenten ein und überwachen Sie ihn

Durch die Erstellung benutzerdefinierter Agenten mit ChatGPT können Unternehmen eine kostengünstige Lösung erstellen, die ihre spezifischen Workflows versteht und Aufgaben automatisieren, sofortige Berichte erstellen und Kundeninteraktionen effizient bearbeiten kann

ClickUp bietet eine KI-gestützte Alternative namens ClickUp Brain, die Workflows automatisiert, Wissen organisiert und Echtzeit-Einblicke bietet, sodass keine benutzerdefinierte Entwicklung mehr erforderlich ist

Was sind KI-Agenten und wie erledigen sie ihre Arbeit?

KI-Agenten sind Software-Einheiten, die ihre Umgebung wahrnehmen, Informationen verarbeiten und eigenständig Maßnahmen ergreifen können, um bestimmte Ziele zu erreichen. Sie nutzen Techniken der künstlichen Intelligenz wie maschinelles Lernen, natürliche Sprachverarbeitung (NLP) und bestärkendes Lernen, um Entscheidungen zu treffen und mit Benutzern, Systemen oder anderen Agenten zu interagieren.

Die Hauptfunktion eines KI-Agenten besteht in der Automatisierung sich wiederholender Aufgaben, sodass Sie sich auf strategischere Arbeiten konzentrieren können.

📌 Beispiel: Nehmen wir zum Beispiel einen KI-gestützten HR-Assistenten. Anstatt nur eine Liste mit Stellenangeboten zu erstellen, automatisieren KI-Agenten die Einstellung von Mitarbeitern, indem sie Lebensläufe prüfen, Vorstellungsgespräche planen und häufig gestellte Fragen von Bewerbern beantworten.

Wie arbeiten KI-Agenten?

Die Arbeit von KI-Agenten basiert auf vier Schlüsseln:

Wahrnehmung und Verständnis : Sie verarbeiten Eingaben wie Text, Sprache oder Daten mithilfe von NLP und maschinellem Lernen

Entscheidungsfindung : Sie bewerten mehrere Optionen auf der Grundlage von Echtzeitdaten und wählen die effektivste Maßnahme aus

Autonome Ausführung : Sie erledigen Aufgaben wie die Beantwortung von Abfragen, die Analyse von Berichten oder die Erstellung von Inhalten

Kontinuierliches Lernen: Sie lernen aus Ihren bisherigen Interaktionen und werden mit der Zeit immer schärfer und effizienter

Aber wie erreichen KI-Agenten dieses Intelligenzniveau?

Die Rolle von GPT-4 bei der Entwicklung von KI-Agenten

KI-Agenten erhalten ihre Intelligenz durch eine Kombination aus Deep Learning, neuronalen Netzen und riesigen Datensätzen – aber das Herzstück vieler dieser Systeme sind GPTs (Generative Pre-trained Transformers).

GPTs werden mit riesigen Mengen an Texten aus Büchern, Artikeln, Websites und mehr trainiert. Dadurch entwickeln sie ein grundlegendes Verständnis von Sprache, Logik und Kontext. Diese Vorschulungsphase verleiht KI-Agenten ihre grundlegende Intelligenz, die es ihnen ermöglicht, Muster zu erkennen und fundierte Vorhersagen zu treffen.

Der Schlüssel zur Innovation liegt hier im Selbstaufmerksamkeitsmechanismus, der der KI dabei hilft, festzustellen, welche Wörter in einem Satz (oder satzübergreifend) für einander am relevantesten sind. Dadurch werden die Antworten kohärenter und kontextbezogener.

Hier erfahren Sie, warum GPT-4 das Rückgrat der Intelligenz von KI-Agenten ist und wie es ChatGPT-Anwendungsfälle in realen Anwendungen unterstützt:

1. GPT-4 gibt kontextbezogene Antworten

Dank generativer KI kann GPT-4 Kontext, Ton und Absicht erfassen, sodass sich Interaktionen natürlich anfühlen. Ob bei der Beantwortung komplexer Abfragen oder der Zusammenfassung langer Berichte – GPT-4 sorgt für einen flüssigen Flow der Unterhaltung.

📌 Beispiel: Einer der wirkungsvollsten Anwendungsfälle für KI ist der Bildungsbereich. Der KI-Tutor der Khan Academy, Khanmigo, nutzt GPT-4, um Schülern personalisierte, kontextbezogene Lernerfahrungen zu bieten.

2. GPT-4 merkt sich, was Sie sagen

Im Gegensatz zu früheren Modellen merkt sich GPT-4 vergangene und zukünftige Interaktionen über längere Unterhaltungen hinweg, sodass Sie sich nicht wiederholen müssen. Dadurch sind KI-Agenten nützlicher für laufende Projekte, den Kundensupport oder alles, was Nachverfolgung erfordert.

📌 Beispiel: Ein Kunde wendet sich wegen eines Problems mit der Reihenfolge an einen KI-gestützten Support-Mitarbeiter bei Shopify. Eine Woche später kommt er mit einer Anschlussfrage zurück, und die KI erinnert sich an die vorherige Unterhaltung, ohne dass Details wiederholt werden müssen.

3. GPT-4 ist hervorragend geeignet, um komplexe Probleme zu lösen

GPT-4 ist besser im logischen Denken und in der Problemlösung als seine Vorgänger. KI-Agenten, die GPT-4 nutzen, können komplexe Szenarien analysieren, Probleme aufschlüsseln und strukturierte, gut durchdachte Antworten liefern.

Als Ergebnis fördern KI-Agenten, die auf GPT-4 basieren, den Handel durch Unterhaltung mit personalisierten Einkaufserlebnissen, automatisieren Verkaufsprozesse und bieten sofortigen Kundensupport.

📌 Beispiel: Der KI-Einkaufsassistent von Amazon hilft Kunden, Outfits nach ihren Vorlieben zu finden, und macht das Online-Shopping interaktiver.

🔍 Wussten Sie schon? OpenAI und andere Anbieter bieten GPT-4 als API an, sodass Entwickler es in KI-Agenten für verschiedene Anwendungen integrieren können – Chatbots, virtuelle Assistenten, Automatisierung und vieles mehr. So können Unternehmen benutzerdefinierte KI-Lösungen erstellen, ohne ihre eigenen Modelle von Grund auf neu trainieren zu müssen.

Warum sollte man einen KI-Agenten mit ChatGPT erstellen?

Einen benutzerdefinierten KI-Agenten mit ChatGPT zu erstellen bedeutet, einen Assistenten zu haben, der Ihre Sprache spricht und Ihre Workflows versteht.

Hier erfahren Sie, warum die Erstellung eines KI-Agenten mit ChatGPT hilfreich sein kann:

1. Benutzerdefinierte KI, die zu Ihrer Arbeit passt

Mit ChatGPT können Sie einen KI-Agenten erstellen, der Ihr Geschäft versteht und Aufgaben nach Ihren Wünschen erledigt. Dieser Agent fungiert als wissensbasierter Agent, der mithilfe logischer Schlussfolgerungen genaue Antworten und Lösungen liefert.

Außerdem kann der Agent Kundenfragen beantworten, Leads qualifizieren, beim Onboarding helfen oder Support-Tickets verwalten wie ein echtes Mitglied des Teams. Sie entscheiden über den Ton, den Detaillierungsgrad und die Informationsquelle, um sicherzustellen, dass er mit Ihrer Marke und Ihren Prozessen übereinstimmt.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie vor der Erstellung Ihres ChatGPT-Agenten ein Persona-Dokument mit idealen Antworten, Tabuthemen und fünf bis sieben Beispielen für Unterhaltungen. Geben Sie es frühzeitig an Ihr Team weiter, um endlose Anpassungen zu vermeiden. Dieser einfache Schritt kann die Entwicklungszeit um 30–40 % verkürzen!

2. Kostengünstige Automatisierung

KI-Agenten nehmen menschlichen Teams viel Arbeit ab und senken die Betriebskosten. Außerdem kann ChatGPT Tausende von Unterhaltungen gleichzeitig mit LLM-Agenten, die leistungsstarke Sprachmodelle mit Planung und Gedächtnis verbinden, jonglieren. Das bedeutet, dass Geschäfte skalieren können, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass ihre Support-Teams überlastet werden.

3. Mehr in weniger Zeit erledigen

Niemand verbringt gerne Stunden mit Aufgaben, die eigentlich von Administratoren erledigt werden sollten. Diese Lücke wird durch KI-Agenten geschlossen.

🦾 Automatisierung von Workflows → Keine manuelle Zuweisung von Aufgaben mehr📊 Sofortige Berichterstellung → KI fasst Daten in Sekundenschnelle zusammen🎧 Bearbeitung von Kundeninteraktionen → Beantwortung von Anfragen in Echtzeit

Möchten Sie wissen, wie Sie KI optimal für die Produktivität im Alltag nutzen können? Hier sind einige Ideen für den Einstieg 👇🏽

4. Besserer Datenschutz und mehr Sicherheit

KI-Tools von Drittanbietern bedeuten, dass Sie anderen Ihre Daten anvertrauen. Wenn Sie Ihre eigene KI erstellen, behalten Sie die Kontrolle. Einfach ausgedrückt:

Entscheiden Sie, wo und wie Daten gespeichert werden

Beschränken Sie den Zugriff auf bestimmte Teams

Stellen Sie die Einhaltung der Datenschutzgesetze ( DSGVO HIPAA usw.) sicher.

📖 Bonus-Leseempfehlung: ChatGPT-Spickzettel (mit Beispielen für Eingabeaufforderungen)

Wie man einen KI-Agenten mit ChatGPT erstellt

Sie müssen kein Datenwissenschaftler sein, um mit ChatGPT einen KI-Agenten zu erstellen. Mit einem sehr minimalen Setup sind Sie startklar.

Hier ist eine Einführung 👇

Schritt 1: Definieren Sie den Zweck Ihres KI-Agenten

Bevor Sie sich in die technischen Details vertiefen, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, was Ihr KI-Agent zu erledigen hat.

Fragen Sie sich: *welche spezifischen Aufgaben wird mein KI-Agent übernehmen? (z. B. Beantwortung von FAQs, Bearbeitung von Support-Tickets, Datenvisualisierung und Zusammenfassung von Berichten usw.)

Wer wird am meisten darauf angewiesen sein? (z. B. Kundenservice-Teams, Vertriebsmitarbeiter, Website-Besucher)

*welche Art von Daten wird verarbeitet? (z. B. Kundenanfragen, interne Dokumente, CRM-Aufzeichnungen)

Wie soll er kommunizieren? (z. B. Live-Chat, Sprachassistent, Automatisierung von E-Mails)

Sobald Sie ein klar definiertes Ziel haben, können Sie mit dem technischen Setup fortfahren.

Schritt 2: Wählen Sie Ihren Tech-Stack

ChatGPT ist nicht nur die treibende Kraft hinter Ihrem KI-Agenten, sondern benötigt auch eine solide technische Basis, um reibungslos zu funktionieren. Die richtige Kombination von Technologien bestimmt, wie gut die Ergebnisse sind.

Folgendes müssen Sie beachten:

Programmierung: Python (ideal für KI/ML)

NLP-Modell: GPT-4 für intelligente Antworten

*hosting: Cloud-basiert (AWS, Azure, Google Cloud) oder selbst gehostet

*frameworks: LangChain, OpenAI API, FastAPI für webbasierte Schnittstellen

Datenbank: PostgreSQL oder MongoDB

*integrationen: Zapier, ClickUp API für nahtlosen Workflow

Schritt 3: Richten Sie Ihr KI-Modell mit ChatGPT ein

Jetzt ist es an der Zeit, Ihr KI-Modell zu konfigurieren. Sie müssen auf die API von OpenAI zugreifen und das Modell an Ihren Anwendungsfall anpassen. Außerdem müssen Sie den Ton festlegen, Antwortgrenzen setzen und API-Aufrufe implementieren.

📌 Beispiel: import openai response = openai. ChatCompletion. create(model="gpt-4″,messages=[{"role": "Benutzer", "Inhalt": "Wie ist das Wetter heute?"}]) print(response["choices"][0]["message"]["Inhalt"])

Auf diese Weise kann Ihr KI-Agent auf der Grundlage der Eingaben des Benutzers mit der Generierung von Antworten beginnen.

Schritt 4: Trainieren Sie Ihre KI mit benutzerdefinierten Daten

ChatGPT weiß von Haus aus eine Menge, aber es kennt Ihr Geschäft nicht. Um Ihren KI-Agenten nützlich zu machen, müssen Sie ihn mit Daten trainieren, die für Ihre Branche und Ihre Workflows spezifisch sind.

Woher kommen die Trainingsdaten?

📝 Interne Wissensdatenbank: FAQs, SOPs und hilfreiche Dokumente 💬 Frühere Chat-Protokolle: Echte Unterhaltungen mit Kunden (falls verfügbar) 🧑🏻‍💻 CRM- oder Ticketing-System: Support-Tickets, Kundenanfragen und Lösungen

Je mehr relevante Daten Sie in ChatGPT eingeben, desto intelligenter und genauer wird Ihr KI-Agent.

🔍 Wussten Sie schon? GPT-2 hat aus 40 Milliarden Tokens aus über 8 Millionen Seiten im Internet gelernt – alle aus Reddit-Beiträgen, die mindestens drei Upvotes erhalten haben! Im Grunde genommen besteht die Möglichkeit, dass die KI, die Sie heute verwenden, mit einem Beitrag trainiert wurde, der für andere interessant genug war, um ihn mit einem Upvote zu versehen.

Schritt 5: Erstellen Sie die KI-Schnittstelle

Ihre KI ist nur so gut wie die Art und Weise, wie Menschen mit ihr interagieren. Eine klobige Benutzeroberfläche? Frustrierend. Eine reibungslose, intuitive? Ein Meilenstein.

So können Sie es einrichten:

💬 Chatbot: Fügen Sie ihn zu Slack, Teams oder Ihrer Website hinzu, um sofortige Unterhaltungen zu führen. 📞 Sprachassistent: Verbinden Sie ihn mit Twilio, um telefonischen Support zu erhalten. 📧 E-Mail-KI: Automatisieren Sie Antworten über Gmail oder Outlook

Wählen Sie die richtige Benutzeroberfläche basierend auf der Interaktion der Benutzer aus, und Sie erhalten eine KI, mit der Sie auf natürliche Weise interagieren können.

🧠 Fun Fact: Moderne KI-Agenten nutzen verstärktes Lernen (wie RLHF – Reinforcement Learning from Human Feedback), um ihre Antworten zu verfeinern. Sie lernen aus den Interaktionen der Benutzer und optimieren so die Genauigkeit, Relevanz und das Engagement.

Schritt 6: Testen und optimieren Sie Ihren KI-Agenten

Sobald Ihr KI-Agent erstellt ist, müssen Sie seine Antworten auf bestimmte Aufgaben testen und verfeinern.

Hier ist eine Checkliste für Tests, die Sie benötigen 👇

Test Was zu überprüfen ist Warum es wichtig ist Unit-Tests API-Antworten überprüfen Gewährleistet eine genaue Datenabfrage Benutzertests Sammeln Sie echtes Feedback von Benutzern Verbessert die Erfahrung und Genauigkeit Fehlerbehandlung Testen Sie die Wiederherstellung der KI nach Fehlern Verhindert Störungen und Verwirrung Leistungsprüfung Optimieren Sie die Geschwindigkeit und Reaktionszeit Sorgt für reibungslose Interaktionen

Schritt 8: Bereitstellen und Überwachen

Es ist an der Zeit, Ihren KI-Agenten in den beiden realen Szenarien einzusetzen. Je nach Anwendungsfall können Sie:

Hosten Sie es auf AWS/GCP für groß angelegte Anwendungen

Setzen Sie es als SaaS-Tool für Kundeninteraktionen ein

Sie müssen Ihre KI auch kontinuierlich überwachen. Mit anderen Worten:

Feedback analysieren und KI-Antworten verbessern

Aktualisieren Sie regelmäßig Ihre Trainingsdaten

Neue Features basierend auf den Bedürfnissen der Benutzer hinzufügen

Verbessern Sie die Leistung Ihres KI-Agenten auf der Grundlage von Feedback, um ihn intelligenter, schneller und hilfreicher zu machen.

Lesen Sie mehr: Die besten KI-Apps zur Optimierung von Workflows

ChatGPT benutzerdefiniert für Ihren eigenen KI-Agenten anpassen

Sie haben also mithilfe von ChatGPT einen KI-Agenten erstellt – großartig! Aber eine generische KI ist wie ein Praktikant am ersten Tag. Sie kennt die Grundlagen, muss aber geschult werden, um hilfreich zu sein. Damit sie Ihre Arbeit erleichtert, passen Sie das Arbeitsprinzip von ChatGPT benutzerdefiniert an. Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung:

1. Passen Sie ChatGPT für Ihren Anwendungsfall an

ChatGPT ist auf Allgemeinwissen trainiert, aber Ihre KI benötigt fachspezifisches Wissen.

*trainieren Sie ihn mit Ihren Daten: Laden Sie Abfragen von Kunden, SOPs und frühere Interaktionen hoch, um die Genauigkeit zu verbessern

*antworten verfeinern: Verwenden Sie die API von OpenAI zur Feinabstimmung, um die KI an Ihre geschäftlichen Anforderungen anzupassen

Außerdem können Sie es über APIs mit internen Dokumentationen, Wissensdatenbanken oder Echtzeitdaten verbinden, um sicherzustellen, dass die Antworten korrekt sind und mit Ihrem Geschäft übereinstimmen.

2. Verbessern Sie Antworten mit Prompt-Engineering

Manchmal bedeuten bessere Eingabeaufforderungen auch bessere Antworten. Wenn Sie effektive Systemeingabeaufforderungen verwenden, können Sie die KI anleiten, relevantere Antworten zu generieren. Zum Beispiel

❌ "Erzählen Sie mir etwas über den Verkauf."

via ChatGPT

✅ "Liste die drei wichtigsten B2B-SaaS-Verkaufsstrategien mit Beispielen auf."

3. Setzen Sie Leitplanken, um die Antworten der KI in Schach zu halten

KI ist intelligent, aber nicht perfekt. Sie kann irreführende Informationen generieren, wenn sie nicht überprüft wird. Richten Sie Mechanismen zur Faktenprüfung, Längenbegrenzungen für Antworten und Compliance-Filter ein, um ungenaue oder riskante Ergebnisse zu verhindern.

4. KI basierend auf den Rollen der Benutzer personalisieren

KI sollte sich an ihr Publikum anpassen. Kunden erhalten einfache Erklärungen, während interne Teams detaillierte, wertvolle Einblicke erhalten. Rollenbasierte Antworten machen Interaktionen nützlicher und kontextbezogener.

Sie können ChatGPT in einen leistungsstarken KI-Agenten verwandeln, der Ihnen wirklich bei der Arbeit hilft, indem Sie die richtigen Daten anpassen und integrieren. Aber wie versprochen gibt es eine noch coolere Lösung als ChatGPT-Agenten, also lesen Sie weiter.

Best Practices bei der Entwicklung von KI-Agenten

Durch die Befolgung einiger Best Practices erstellen Organisationen benutzerdefinierte KI-Agenten, die effizient, benutzerfreundlich und verantwortungsbewusst sind.

Schlüsselaspekte für die Erstellung von KI-Agenten

Die Erstellung von KI-Agenten erfordert ein Gleichgewicht zwischen technischer Präzision und strategischer Planung. Dabei sind folgende wesentliche Faktoren zu berücksichtigen:

1. Beginnen Sie mit einem klaren Ziel

KI-Agenten sind am effektivsten, wenn sie mit einem bestimmten Ziel vor Augen entwickelt werden.

📌 Beispiel: Ein Anbieter im Gesundheitswesen, der einen KI-Agenten erstellt, sollte Folgendes entscheiden: Ist es für die Terminplanung von Patienten?

Ist es ein medizinischer Forschungsassistent für Ärzte?

Jeder erfordert einen anderen Ansatz, Trainingsdaten und einen anderen Satz von datenwissenschaftlichen und KI-Modellen.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie ein "Entscheidungsbaumdokument", bevor Sie Ihren KI-Agenten mit Code versehen. Identifizieren Sie alle möglichen Absichten der Benutzer und die genauen Aktionen Ihres Agenten für jedes Szenario. Diese visuelle Darstellung hilft dabei, potenzielle Sackgassen und zirkuläre Unterhaltungen frühzeitig zu erkennen.

2. Wählen Sie das richtige KI-Modell und die richtigen Trainingsdaten aus

Nicht alle KI-Modelle sind gleich. Ein Chatbot für den Kundenservice benötigt nicht dasselbe Modell wie ein KI-gestütztes System zur Erkennung von Finanzbetrug.

📌 Beispiel: Ein KI-Chatbot für den Einzelhandel sollte auf Kundenservice-Interaktionen und Produkt-FAQs trainiert werden. Ein KI-Agent für Cybersicherheit sollte auf betrügerische Verhaltensmuster und Verlaufsdaten zu Bedrohungen trainiert werden.

3. Machen Sie die KI kontextsensitiv

KI funktioniert am besten, wenn sie den Kontext einer Unterhaltung versteht. Sie sollte Echtzeitinformationen aus Ihren internen Produktdatenbanken, CRM-Systemen oder Tools für das Projektmanagement abrufen, um aussagekräftige Antworten zu liefern.

Gewährleistung ethischer Standards bei der Implementierung von KI-Agenten

Ein KI-Modell, das ethischen Standards folgt, baut auf Vertrauen und Compliance auf. Hier sind einige ethische Standards, die es einhalten sollte:

*transparenz: Benutzer haben ein Recht darauf zu erfahren, wie Entscheidungen getroffen werden, welche Daten verwendet werden und wo die Limits liegen. Wenn KI transparent ist, schafft sie Vertrauen und hilft den Menschen, fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, wie sie mit ihr interagieren

Menschenzentrierter Ansatz : KI sollte das Leben erleichtern, nicht das menschliche Urteilsvermögen ersetzen. Sie muss mit grundlegenden menschlichen Werten in Einklang stehen und mit Blick auf das Wohlergehen der Menschen gestaltet werden

Fairness und Vorurteilsminderung : KI sollte alle Menschen fair behandeln (ohne Ausnahmen). Vorurteile in Daten können zu unfairen Ergebnissen führen, daher sind ständige Kontrollen und verschiedene Trainingssätze ein Muss

Datenschutz und Datensicherheit: Personenbezogene Daten sind aus gutem Grund personenbezogen. KI sollte nur das Nötigste erfassen, die Daten sicher aufbewahren und den Benutzern die Kontrolle über ihre Informationen geben

Limits bei der Verwendung von ChatGPT als KI-Agent

ChatGPT ist zwar ein leistungsstarkes KI-Tool, hat aber als eigenständiger KI-Agent einige Limits. Kurz gesagt sind dies:

❌ Kein integrierter Speicher für die Kontextspeicherung

ChatGPT kann den Kontext bei längeren Interaktionen nur dann beibehalten, wenn Sie benutzerdefinierte Speicherebenen erstellen. Wenn Sie es zum Beispiel bitten, die Notizen eines Meetings aus mehreren Sitzungen zusammenzufassen, wird es sich nicht an frühere Zusammenfassungen erinnern, es sei denn, der Kontext wird explizit angegeben.

❌ Limitierte Möglichkeiten zur Ausführung von Aufgaben

ChatGPT kann zwar Inhalte generieren und Empfehlungen aussprechen, aber ohne externe Integrationen keine Aktionen wie das Versenden von E-Mails, das Planen von Meetings oder das Aktualisieren des Status von Aufgaben direkt ausführen.

❌ Gefahr ungenauer Antworten

ChatGPT wurde oft als "halluzinierend" bezeichnet, was bedeutet, dass es manchmal irreführende, falsche oder unsinnige Antworten generiert, insbesondere in komplexen oder technischen Feldern.

📖 Bonuslektüre: KI am Arbeitsplatz

Verwenden Sie ClickUp als Alternative zu ChatGPT

Wenn Sie einen KI-Agenten mit ChatGPT erstellen möchten, sind Sie wahrscheinlich daran interessiert, Ihre Workflows effizienter zu gestalten. Aber warum sollten Sie sich die Mühe machen, etwas von Grund auf neu zu erstellen oder mehrere Agenten zu entwickeln?

Lernen Sie ClickUp kennen, die App für alles bei der Arbeit. ✅

Es kombiniert Projektmanagement, Wissensmanagement und Chatten auf einer Plattform – beschleunigt durch KI-Automatisierung und -Suche der nächsten Generation.

Der KI-Agent ClickUp Brain ist direkt in die App integriert und soll Teams bei der Automatisierung von Workflows und dem Zugriff auf Echtzeit-Einblicke aus den Daten in ihrem Arbeitsbereich unterstützen – ohne dass Code geschrieben oder komplexe Aufgaben konfiguriert werden müssen. Dieser Agent erleichtert das Projektmanagement, indem er als intelligenter Co-Pilot fungiert und bei der Priorisierung von Aufgaben, der Erstellung von Inhalten und der Zusammenfassung wichtiger Informationen hilft.

Mit ClickUp Brain erhalten Sie Echtzeit-Updates zu Aufgaben, Details zu Unteraufgaben und vieles mehr

Das meinen wir damit:

Erhalten Sie schnelle Zusammenfassungen Ihrer ClickUp Aufgaben , Sprach- und Video Clips in ClickUp und Unterhaltungen, um auf dem Laufenden zu bleiben, ohne alles lesen/ansehen zu müssen

Beschleunigen Sie das Schreiben, indem Sie E-Mails, Berichte oder Brainstorming-Ideen in ClickUp erstellen

Konzentrieren Sie sich auf Aufgaben mit hoher Wirkung, basierend auf Fristen und Workload, basierend auf KI-gestützten Erkenntnissen

Rufen Sie in wenigen Sekunden Schlüsselinformationen zu Projekten aus Aufgaben, Notizen und Dokumenten ab

Als KI-Agent bringt ClickUp Brain auch die Leistungsfähigkeit der Automatisierung natürlicher Sprache in Workflows ein. Anstatt komplexe Wenn-dann-Bedingungen manuell einzurichten, können Sie mit ClickUp Brain Aufgaben automatisieren, indem Sie einfach beschreiben, was Sie benötigen.

📌 Zum Beispiel können Benutzer, anstatt sich durch mehrere Einstellungen zu klicken, Folgendes eingeben:

"Wenn eine Aufgabe als "dringend" markiert ist, weisen Sie sie mir zu und benachrichtigen Sie das Team."

ClickUp Brain versteht Absichten und richtet die Automatisierung sofort ein – ohne dass Code erforderlich ist.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Automatisierungen in natürlicher Sprache mit ClickUp Brain

Aber ClickUp bietet noch mehr. Neben der KI-gestützten Automatisierung erleichtert ClickUp Chat auch die Kommunikation im Team. Es ist der fehlende Wert eines Puzzles für Teams, die es leid sind, zwischen Apps hin- und herzuspringen, nur um mit den Unterhaltungen bei der Arbeit Schritt zu halten.

📮ClickUp Insight: 60 % der Arbeitnehmer reagieren innerhalb von 10 Minuten auf Sofortnachrichten, aber jede Unterbrechung kostet bis zu 23 Minuten an konzentrierter Arbeitszeit, was zu einem Paradoxon in Bezug auf die Produktivität führt. Durch die Zentralisierung all Ihrer Unterhaltungen, Aufgaben und Threads zum Chatten in Ihrem Workspace ermöglicht ClickUp Ihnen, das ständige Wechseln zwischen verschiedenen Plattformen zu vermeiden und die schnellen Antworten zu erhalten, die Sie benötigen. Kein Kontext geht jemals verloren!

Anstatt separate Tools für das Chatten und das Projektmanagement zu verwenden, vereint ClickUp alles unter einem Dach – so können Sie an einem Ort sprechen, Pläne schmieden und Maßnahmen ergreifen.

Halten Sie die Arbeit und die Unterhaltungen im Team mit ClickUp Chat in Verbindung

Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Chatten mit ClickUp:

Unterhaltung wird zu Arbeit : Keine "Schreiben wir diese Aufgabe auf"-Momente mehr. Verwandeln Sie einfach jede Nachricht mit einem einzigen Klick in eine Aufgabe

Alles bleibt miteinander verknüpft : Unterhaltungen werden automatisch mit Aufgaben, Dokumenten und anderen Diskussionen verknüpft, sodass Sie nie den Kontext verlieren

Brain has your back : Benötigen Sie eine schnelle Antwort? ClickUp Brain kann Antworten vorschlagen, lange Threads zusammenfassen und sogar automatisch Aufgaben aus Unterhaltungen erstellen

Anrufe mit sofortigen Ergebnissen: Nehmen Sie über SyncUps an einem Sprach- oder Videoanruf teil, und der KI-Agent von ClickUp erstellt automatisch Zusammenfassungen und Elemente für Maßnahmen für Sie

KI-gestützte Automatisierung und nahtloses Chatten sind zwar großartig, aber was passiert, wenn man in verstreuten Dokumenten, unerledigten Aufgaben und endlosen Wissenssilos ertrinkt?

Anstatt sich durch alte Nachrichten zu wühlen oder sich durch endlose Ordner zu klicken, nutzen Sie die KI-Wissensmanagement-Funktionen von ClickUp, um die richtigen Informationen zu organisieren, abzurufen und genau dann bereitzustellen, wenn sie benötigt werden.

Mit ClickUp AI Knowledge Management haben Sie Informationen immer zur Hand

Im Gegensatz zu herkömmlichen KI-Agenten, die passiv auf Aufforderungen reagieren, bietet ClickUp einen KI-gestützten, zentralisierten Wissenshub, der Informationen auf Ihrer Workstation aktiv organisiert, aktualisiert und abruft.

Damit erhalten Sie:

Automatisierte Strukturierung von Inhalten : ClickUp kategorisiert und taggt Unternehmensinformationen auf intelligente Weise und erleichtert so das Auffinden und Verwenden von Daten bei Bedarf

Wissensaktualisierungen in Echtzeit : Brain schlägt Verbesserungen vor und stellt sicher, dass Dokumente korrekt und aktuell bleiben

Kontextbezogene Antworten: Im Gegensatz zu ChatGPT, das wiederholte Eingaben erfordert, ruft ClickUp Brain Antworten auf der Grundlage strukturierter Daten in Ihrem Workspace ab

Sehen Sie sich diese hilfreiche Erklärung zum Aufbau und zur Pflege Ihrer eigenen KI-Wissensdatenbank an 👇🏽

Mit ClickUp Brain bleibt Ihre Arbeit schlank und kontextbezogen

Klar, einen KI-Agenten mit ChatGPT zu erstellen, klingt spannend. Aber bei KI geht es nicht nur darum, Fragen zu beantworten, sondern auch darum, die Arbeit intelligenter, schneller und organisierter zu gestalten.

Mit ChatGPT erhalten Sie einen großartigen KI-Assistenten. Aber mit ClickUp Brain? Erhalten Sie eine KI, die Ihren Workflow tatsächlich versteht. Sie generiert nicht nur Antworten, sondern automatisiert Aufgaben, organisiert Wissen und stellt sicher, dass Sie genau dann über die richtigen Informationen verfügen, wenn Sie sie benötigen.

Wenn Sie nach einer intelligenteren Art der Arbeit suchen, bei der KI Ihnen hilft, mehr zu erledigen, ohne dass Sie ständig Kontext eingeben müssen, ist ClickUp Brain die Lösung.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und verändern Sie Ihre Arbeit!