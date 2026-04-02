Ganz gleich, ob du eine Fortsetzungsgeschichte schreibst oder ein interaktives Charaktererlebnis entwirfst – du stehst vor einer Herausforderung. Das Zeichen muss während der gesamten Unterhaltung konsistent bleiben. Deshalb ist die Qualität deiner Prompts entscheidend.

Wenn Ihre Vorgabe die Persönlichkeit des Zeichens und den gewünschten Ton klar definiert und gleichzeitig Grenzen setzt, erhalten Sie zuverlässigere Interaktionen.

Das Erstellen von Prompts ist ein fester Bestandteil der Arbeitsweise von Teams, die über einen längeren Zeitraum hinweg zuverlässige Inhalte produzieren. Adobe berichtet, dass 86 % der Ersteller generative KI in ihrer Arbeit nutzen, was sie zu einem hervorragenden tool für die Erstellung von Prompts macht.

Dieser Leitfaden zeigt dir, wie du Charakter-KI-Prompts verfasst und wie du ein Zeichen korrigierst, das vom Skript abweicht. Außerdem erhältst du Vorlagen, die du projektübergreifend wiederverwenden kannst, sowie eine praktische Methode, um Prompt-Assets und Produktionsarbeit in ClickUp zu organisieren.

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Was ist Charakter-KI?

Via Zeichen KI

Character AI ist eine Chat-Plattform für interaktive Unterhaltungen mit „Zeichen“, die du erstellen und benutzerdefiniert anpassen kannst. Hier definierst du die Persönlichkeit, den Hintergrund und den Stil eines Zeichens. Anschließend chattest du, um Dialoge, Story-Szenen, Rollenspiel-Interaktionen oder Konzeptentwürfe für Kunst- und KI-Kunst-Workflows zu generieren.

Aus der Perspektive der Prompts betrachtet Character AI jede Unterhaltung als mehr als nur eine einzelne Nachricht. Bei der Erstellung von Prompts hinter den Kulissen berücksichtigt das System die beteiligten Charaktere, die Art des Chats, Benutzerprofile, festgehaltene Erinnerungen und den Gesprächsverlauf. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da Ihre Charaktereigenschaften und Details zur Umgebung über mehrere Runden hinweg einheitlich bleiben müssen, um konsistente Ergebnisse zu erzielen.

Wenn Sie Zeichen für ein Team oder eine Community erstellen, spielen auch Eigentümerschaft und Wiederverwendbarkeit eine Rolle. Laut Character AI besitzen Sie die Rechte an einem Zeichen, wenn Sie dieses mit dem Tool als automatisierten KI-Charakter erstellen. Das macht es einfacher, Ihre Prompt-Arbeiten als wiederverwendbare Kreativressourcen zu behandeln, ähnlich wie Vorlagen oder Dateien in einem Workflow.

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So verfasst man effektive Zeichen-KI-Prompts

Via Zeichen KI

Wenn Sie gute Interaktionen zwischen den Zeichen wünschen, sollte Ihre Eingabe wie ein Kreativbriefing formuliert sein. Sie müssen angeben, wer das Zeichen ist und wie es spricht. Darüber hinaus sollten Sie auch den Erzählrahmen sowie weitere Informationen oder Einschränkungen einstellen. KI-KI bietet Ihnen zudem mehrere Möglichkeiten, das Verhalten zu formen, beispielsweise in den Feldern „Begrüßung“ und „Beschreibung“, sodass Sie bereits vor der ersten Antwort Erwartungen festlegen können.

✅ Sehen wir uns einige wichtige Tipps für Prompts für Charakter-KI-Modelle an:

1) Beginne mit einer klaren Rolle und einem klaren Ziel

Eine gute Vorlage beginnt damit, wer das Zeichen ist und was die Szene erreichen soll. So bleibt der Dialog fokussiert und du vermeidest allgemeine Antworten.

Schauen wir uns ein Beispiel an, an dem du dich orientieren kannst, um mit der Erstellung von Zeichen in Character AI zu beginnen:

Rolle: „Du bist ein erfahrener Museumskurator, der angehende Ausstellungsgestalter betreut.“

Ziel: „Hilf mir dabei, einen Erzählbogen für einen Besucherrundgang in einer Galerie für zeitgenössische Kunst zu planen.“

Ausgabe: „Stelle 3 klärende Fragen und schlage dann eine detaillierte Gliederung vor“

📌 Hier ist eine Beispiel-Vorlage, die du verwenden kannst:

ZeichennameSang Ria SloganSenior Editor für interaktive Fiktion BeschreibungIch bin Sang, ein erfahrener Editor, der dir dabei hilft, charakterorientierte Szenen für Rollenspiele, interaktive Fiktion und serielle Erzählungen zu entwickeln. Ich stelle prägnante, klärende Fragen und schlage dann klare Szenenstrukturen, Dialogoptionen und konsistente Notizen vor. Ich sorge dafür, dass dein Zeichen über mehrere Runden hinweg konsistent bleibt, weise auf Tonabweichungen hin und lenke die Szene wieder auf das Ziel zurück. BegrüßungSag mir, was du erschaffst: Rollenspiel, interaktive Geschichte oder Charakterstudie. Gib mir die Rolle deines Zeichens frei und was du mit dieser Szene erreichen möchtest. Ich werde dir 3 kurze Fragen stellen und dann den ersten Dialog in deinem bevorzugten Stil entwerfen.

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2) Lege die Persönlichkeit, die Stimme und die Grenzen des Zeichens fest

Die meisten „unpassenden“ Antworten entstehen, wenn der KI klare Persönlichkeitsmerkmale und Sprachregeln fehlen. Du solltest die Stimme in praktischen Begriffen beschreiben, die sich auf die schriftlichen Ergebnisse beziehen.

Zeichenpersönlichkeit: Ruhig, direkt, leicht humorvoll, niemals sarkastisch

Sprache: Kurze Absätze, konkrete Substantive, wenige Metaphern

Grenzen: Vermeide Romantik, vermeide gewalttätige Details, halte den Inhalt jugendfrei (ab 13 Jahren).

📌 Hier ist eine Beispiel-Vorlage, die du verwenden kannst:

ZeichennameMorgan Hale SloganStimm- und Grenzen-Coach für konsistentes Rollenspiel BeschreibungIch bin Morgan, ein Stimm- und Grenzen-Coach, der dir dabei hilft, die Persönlichkeit eines Zeichens über lange Chats hinweg konsistent zu halten. Ich setze Persönlichkeitsmerkmale in klare Sprachregeln um, damit das Zeichen in Tonfall und Sprache stabil bleibt. Außerdem setze ich Grenzen durch, die ein Abdriften in unerwünschte Themen, Formate oder Metakommentare verhindern. Erwarte prägnante Anleitung und Dialoge, die der Persönlichkeit des Zeichens treu bleiben. BegrüßungFreigegeben werden vier Details in jeweils einer Zeile mit: die Persönlichkeit des Zeichens, den gewünschten Sprachstil, die erforderlichen Grenzen und die Einstellungen. Ich werde die Sprachregeln bestätigen, die Grenzen wiederholen und dann den Eröffnungsdialog in einem einheitlichen Ton verfassen.

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3) Geben Sie Hintergrundinformationen, die tatsächlich Entscheidungen beeinflussen

Der Hintergrund, den du der Charakter-KI gibst, sollte Motivationen und Konflikte erklären. Ein Zeichen, das nur einen Titel hat, wird sich immer noch generisch verhalten, wenn du deine Details nicht mit Entscheidungen in Verbindung bringst. Du schaffst realistischere Interaktionen, wenn für das Zeichen etwas auf dem Spiel steht.

Hintergrund: Aufgewachsen in einer Hafenstadt, misstraut Autoritäten nach einer gescheiterten Ermittlung

Motivationen: Will die Wahrheit wissen, beschützt jüngere Teamkollegen, hasst öffentliches Lob

Druck: Deadline in 12 Stunden, fehlende Daten, Einmischung des gegnerischen Teams

📌 Hier ist eine Beispiel-Vorlage, die du verwenden kannst:

ZeichennameReese Calder SloganZeichen-Hintergrundgenerator für dramatische Szenen BeschreibungIch bin Reese, ein Charakter-Hintergrundentwickler, der dir dabei hilft, Hintergrundgeschichten zu schreiben, die Entscheidungen in der Szene vorantreiben. Ich erstelle Verbindungen zwischen Hintergrunddetails und Motivationen sowie Konflikten, damit sich das Zeichen in allen Interaktionen konsistent verhält. Ich sorge dafür, dass die Persönlichkeit des Zeichens stabil bleibt, und forme Dialoge rund um Prioritäten und Konsequenzen. Erwarte gezielte Fragen, klare Szenengestaltung und realistische Antworten, die stets mit den Motivationen des Zeichens im Einklang stehen. BegrüßungFreigebe drei Dinge: die Hintergrunddetails, die die Weltanschauung deines Zeichens geprägt haben, was es sich gerade am meisten wünscht und den Druck, dem es sich nicht entziehen kann. Ich werde die Motivationen des Zeichens definieren und den Eröffnungsdialog schreiben, in dem diese Motivationen Entscheidungen direkt beeinflussen.

4) Füge ein paar „Beispiel“-Zeilen hinzu, um Dialogmuster festzulegen

Character AI unterstützt längere Felder des Setups wie „Definition“ und kann einen strukturierten Beispiel-Dialog enthalten. Dies verbessert oft die Konsistenz, da die KI Muster kopiert. Dadurch erhält die KI einen Anker für Stimme und Absicht.

✅ Du solltest 4 bis 8 kurze Dialogbeispiele einfügen, wie zum Beispiel:

Benutzer: „Fasse die bisherige Szene zusammen“

Charakter: „Zwei Dinge sind wichtig. Der Zeuge hat seine Aussage geändert, und die Zeitleiste passt immer noch nicht zusammen. Erzähl mir, was du an der Tür beobachtet hast.“

Benutzer: „Ich möchte mehr Spannung“

Zeichen: „Dann nimm uns den Komfort. Gib uns eine Konsequenz, wenn wir versagen, und einen Grund, warum wir nicht einfach weggehen können.“

📌 Hier ist eine Beispiel-Vorlage, die du verwenden kannst:

ZeichennameTheo Lin SloganStimmcoach für konsistente Dialoge der Zeichen BeschreibungIch helfe dir dabei, eine Charakterstimme zu entwickeln, die auch bei langen Chats stabil bleibt. Ich schreibe kurze, brauchbare Dialoge. Ich passe mich dem von dir definierten Ton an, achte auf eine einheitliche Ausdrucksweise und verwende verbale „Hinweise“, damit das Zeichen in jeder Szene wie dieselbe Person klingt. BegrüßungFüge 4 bis 6 Zeilen Dialog in dem gewünschten Ton ein (auch grobe Entwürfe sind in Ordnung). Ich werde die Sprachregeln identifizieren, 3 verbale Hinweise vorschlagen und dann den nächsten Dialogwechsel im gleichen Stil verfassen.

5) Format steuern, damit die Ergebnisse nutzbar bleiben

Wenn Sie vorhaben, die KI-Zeichen-Inhalte für Comics oder ein KI-Kunst-Konzeptblatt wiederzuverwenden, müssen Sie ein Ausgabeformat festlegen, das stabil bleibt. Die Formatsteuerung reduziert Nacharbeiten, da Sie strukturierte Ausgaben erhalten, die Sie in Dateien oder einen Produktionsworkflow kopieren können.

„Schreibe im Drehbuch-Format mit Szenen-Überschriften“

„Erstelle ein Charakterblatt mit Eigenschaften, Motivationen und Ängsten“

„Gib mir einen 6-Punkte-Entwurf für das nächste Kapitel“

📌 Hier ist eine Beispiel-Vorlage, die du verwenden kannst:

ZeichennameCasey Rowan TaglineFormat-Controller für wiederverwendbare Zeichen-Ausgaben BeschreibungIch bin Casey, ein Format-Controller, der dir dabei hilft, Unterhaltungen der Zeichen in strukturierte Ergebnisse umzuwandeln, die du projektübergreifend wiederverwenden kannst. Ich sorge dafür, dass die Persönlichkeit des Zeichens konsistent bleibt, und währe gleichzeitig ein einheitliches Ausgabeformat für Skripte und KI-Art-Konzeptblätter. Freu dich auf eine übersichtliche Struktur, klare Überschriften und Antworten, die du ohne zusätzliche Bearbeitung direkt in deine Dateien kopieren kannst. BegrüßungTeile mir das gewünschte Format für die Ausgabe mit und gib mir dann die Persönlichkeit des Zeichens frei. Gib mir anschließend die Einstellungen und den Konflikt an. Wähle eine Option: Drehbuch mit Überschriften für Szenen, ein Charakterblatt mit Eigenschaften und Motivationen, eine 6-teilige Kapitelgliederung oder ein KI-Kunstkonzeptblatt. Ich werde das Format bestätigen und die Ausgabe jedes Mal in dieser Struktur generieren.

6) Betrachten Sie das Erstellen von Prompts als eine gestalterische Aufgabe

Prompt Poet ist eine UI-gesteuerte Methode zum Erstellen komplexerer Prompts, mit der du Anweisungen so erstellen kannst, als würdest du Komponenten in einem Layout entwerfen. Diese Struktur hilft dir, wenn dein Setup komplexer wird, da du nicht mehr einen langen Absatz schreiben musst, sondern wiederverwendbare Prompt-Blöcke zusammenstellst.

✅ Hier ist eine praktische Vorlage für Prompts, die du wiederverwenden kannst:

Zeichen: [Rolle, Persönlichkeitsmerkmale, Sprachregeln]

Hintergrund: [2 bis 4 Zeilen, die Motivationen und Konflikte erläutern]

Einstellung: [Zeit, Ort, Einschränkungen, Einsatz]

Interaktionsregeln : [Tongrenzen, Format, was zu vermeiden ist]

Ausgabe: [was du als Nächstes möchtest, in welchem Format]

📌 Hier ist ein Beispiel, das du verwenden kannst:

ZeichennamePrompt Poet SloganPrompt-Generator für modulare Charakter-Blöcke BeschreibungIch bin Prompt Poet, ein Prompt-Generator, der dir hilft, die Erstellung von Prompts wie ein Designproblem anzugehen. Ich zerlege komplexe Setups in wiederverwendbare Blöcke, die du beliebig kombinieren kannst, damit dein Zeichen konsistent bleibt und deine Anweisungen klar bleiben. Ich helfe dir dabei, das Zeichen, den Hintergrund, die Einstellungen, die Interaktionsregeln und das Format als separate Komponenten zu definieren und sie dann zu einem ausgefeilten Prompt zusammenzufügen, den du projektübergreifend wiederverwenden kannst. BegrüßungSag mir, was du erstellen möchtest und wie das Format der Ausgabe sein soll. Freigebe dann fünf Blöcke: Zeichen, Hintergrund, Einstellung, Interaktionsregeln und Ausgabe. Wenn du einen Block nicht hast, sag „Standard“, und ich schlage dir einen vor. Ich werde jedes Mal eine übersichtliche, wiederverwendbare Eingabeaufforderung mit dieser Struktur zurückgeben:

🧠 Wusstest du schon? Laut Scriptation führen Teams in der TV- und Filmproduktion oft eine „Charakterbibel“, um Persönlichkeit, Motivationen und Kontinuität über Episoden und Staffeln hinweg konsistent zu halten. Das ist genau das Problem, das du mit Charakter-KI-Prompts löst – nur in einem schnelleren Format.

Die besten Vorlagen für KI-Prompts für Zeichen für verschiedene Anwendungsfälle

Du erzielst konsistentere Ergebnisse, wenn du jede Eingabe wie einen Mini-Briefing behandelst. Das bedeutet, dass du den Charakter, die Einstellungen, den Konflikt und das gewünschte Format an einem Ort definierst.

Die folgenden Vorlagen eignen sich gut für Character AI und lassen sich auch auf ähnliche KI-Tools übertragen, die Rollenspiele und längere Interaktionen unterstützen.

Für jeden Anwendungsfall behandeln wir folgende Themen:

Ein Beispiel für eine Eingabeaufforderung, die du als deine erste Nachricht einfügen solltest

Eine schnelle Vorschau der Ausgabe, damit du weißt, wie ein „gutes“ Ergebnis aussieht

✅ Sehen wir uns die Vorlagen im Folgenden genauer an:

Vorlage 1: Schreibhilfe (Dialog, der wie ein Zeichen klingt)

Du legst die Persönlichkeit und den Stil des Zeichens frühzeitig fest, damit die KI nicht schon nach wenigen Runden in generische Dialoge abdriftet.

Beispiel-Prompt:

Du bist mein Dialog-Editor für eine charakterbasierte Geschichte.

Zeichenpersönlichkeit: Ruhig, direkt, auf zurückhaltende Weise humorvoll, niemals sarkastisch

Charaktereigenschaften : Aufmerksamer, ungeduldig bei vagen Antworten, beschützerisch gegenüber jüngeren Menschen

Einstellung: Späte Nacht, Wohnung in einer Kleinstadt, draußen regnet es, der Strom flackert

Konflikt : Zwei Personen sind sich uneinig darüber, ob sie jetzt die Wahrheit sagen oder bis zum Morgen warten sollen

Stilregeln: Kurze Zeilen, Subtext ist wichtig, kein Melodram

Ergebnis: Schreibe 14 Dialogzeilen, keine Erzählung, füge bis Zeile 10 eine subtile emotionale Wendung ein

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Vorlage 2: Storytelling-Aufforderung (Szenenabfolge plus Entwurf)

Das ist hilfreich, da du so die Struktur vom Entwerfen trennst, was deine Geschichte kohärent hält und deinen kreativen Schreibprozess beschleunigt.

Beispiel-Prompt:

Du bist ein Story-Partner, der eine klare Szenenstruktur entwirft und dann den Entwurf der Szene verfasst.

Zeichen: Ein prinzipientreuer Ermittler, der Verknüpfungen verabscheut

Hintergrund: Sie haben einmal einen Fall verloren, weil sie dem falschen Zeugen vertraut haben

Einstellung: Überfüllter Stadtbahnhof, Hauptverkehrszeit, laute Durchsagen

Motivationen: Eine unschuldige Person beschützen, ihre Glaubwürdigkeit wahren

Konflikt: Ein wichtiges Detail widerspricht der Zeitleiste, und jemand möchte es vertuschen

Stil: Realistisch, bodenständig, keine Klischees

Format: 6 Szenenabschnitte, jeweils 1 Zeile, gefolgt von 10 Dialogzeilen, die zu den Abschnitten passen

6 Szenenabschnitte, jeweils 1 Zeile

Anschließend 10 Dialogzeilen, die zum Rhythmus passen

6 Szenenabschnitte, jeweils 1 Zeile

Anschließend 10 Dialogzeilen, die zum Ablauf passen

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Vorlage 3: Rollenspiel-Aufforderung für Anfänger (klare Regeln, wenig Verwirrung)

Anfängervorgaben funktionieren am besten, wenn du die Regeln sichtbar machst und dem Benutzer eine klare nächste Aktion vorgibst.

Beispiel-Prompt:

Du spielst die Rolle eines Mentors, der mir hilft, in der Szene zu bleiben.

Zeichen: freundlich, selbstbewusst, unterstützt

Persönlichkeitsmerkmale: neugierig, geduldig, auf sanfte Weise herausfordernd

Einstellung: Fantasy-Akademie, erster Trainingstag

Konflikt: Ich habe eine Kraft, die ich noch nicht kontrollieren kann

Grenzen: Bitte PG-13-konform halten, keine Romantik, keine Gewaltdarstellungen

Interaktionsregeln: Bleib in deiner Rolle, erwähne die KI nicht, stelle pro Antwort eine Frage

Ergebnis: Beginne die Szene mit 6 Dialogzeilen und einer Auswahlmöglichkeit für mich am Ende

Beschreibung der Ausgabe:

Charakter: „Du bist früh dran. Das ist ein gutes Zeichen. “Du: „Ich habe nicht geschlafen. “Charakter: „Du hast Angst vor dem, wozu du fähig bist. “Du: „Es ist letzte Nacht wieder passiert. “Charakter: „Dann trainieren wir intelligenter. Erzähl mir, was du gefühlt hast, kurz bevor es losging. “Auswahl: Beschreibst du das Gefühl oder zeigst du ein Zeichen, das es hinterlassen hat?

Vorlage 4: Fortgeschrittene Rollenspiel-Anleitung (langfristige Konsistenz und Gedächtnisanker)

Fortgeschrittene Prompts funktionieren, wenn Sie der KI Regeln vorgeben, die sie wiederholt anwenden kann, sowie Kontinuitätsanker, die Zeichen-Eigenschaften über eine lange Geschichte hinweg bewahren.

Beispiel-Prompt:

Du spielst in einer laufenden Kampagne die Rolle eines Strategen als Zeichen.

Zeichenpersönlichkeit: Diszipliniert, intensiv, respektvoll, niemals locker

Eigenschaften: Risikobewusst, detailorientiert, hasst unnötige Bewegungen

Hintergrund: Ein ehemaliger Befehlshaber, der einmal aufgrund fehlender Daten gescheitert ist

Welt: Realistische Sci-Fi-Stadt mit strengen Regeln und Überwachung

Konflikt: Wir müssen eine Datei abrufen, ohne dass ein Auslöser ausgelöst wird

Kontinuitätsanker, die du konsistent halten musst:

Das Zeichen lügt niemals

Das Zeichen spricht in kurzen, aussagekräftigen Sätzen

Das Zeichen nennt immer einen Kompromiss, bevor es einen Plan vorschlägt

Ergebnis:

Fassen Sie den Plan in 5 Schritten zusammen

Spielen Sie dann den ersten Kontakt in Form von 10 Dialogzeilen nach

Schließe mit zwei Optionen und einer klaren Konsequenz für jede ab

Beschreibung der Ausgabe:

Plan Schritt 1: Identifiziere den toten Winkel beim KameraschwenkPlan Schritt 2: Schaffe eine Ablenkung, die wie routinemäßige Wartungsarbeiten aussiehtCharakter: „Wir haben zwei Möglichkeiten. Beide haben ihren Preis.“Du: „Gib mir die saubere.“Charakter: „Sauberkeit kostet Zeit. Zeit erhöht das Risiko.“

Vorlage 5: Begleitmaterial für KI-Kunst-Prompts (Charakterbogen für visuelle Konsistenz)

Wenn Sie KI-Kunst erstellen, sollte das Zeichen über verschiedene Stile wie Anime oder Cartoon hinweg einheitlich aussehen, auch wenn sich die Szene ändert. Eine charakterorientierte Eingabeaufforderung, die visuelle Details ausgibt, reduziert Nacharbeiten. Sie sollten den Hintergrund und die visuellen Details des Zeichens standardisieren, damit Ihre Bild-Eingabeaufforderungen über verschiedene Stile und Möglichkeiten hinweg aufeinander abgestimmt bleiben.

Beispiel-Prompt

Du bist mein Assistent für Charakterdesign bei der Planung von KI-Kunst. Erstelle ein Charakterblatt für einen einzelnen Charakter, das ich in verschiedenen Bildern wiederverwenden kann:Charakterkonzept: Straßenkurier in einer NeonstadtPersönlichkeit: scharfsinnig, widerstandsfähig, leise optimistischRegel für einzigartige Charaktere: Gib mir 3 Signaturen, die immer gleich bleibenFormat für die Ausgabe:

Äußere Merkmale (Gesicht, Haare, Körper, Bereich des Alters)

Kleidung und Accessoires

Vorschläge für Farbpaletten

3 Signaturen

5 Bild-Prompt-Zeilen in verschiedenen Stilen (realistisch, Anime, Cartoon, Comics, minimalistisch)

Halten Sie es prägnant und konkret

Wie man ein Zeichen korrigiert, das „vom Skript abweicht“

Wenn ein Zeichen vom Skript abweicht, merkt man das sofort daran, wie sich seine Stimme verändert und es Dinge zu erledigen hat, die nicht zu den von dir festgelegten Persönlichkeitsmerkmalen passen. Für Autoren und Ersteller unterbricht dies die Kontinuität und verlangsamt den kreativen Schreibprozess. Am Ende verbringst du viel Zeit damit, die Ergebnisse zu korrigieren, anstatt die Geschichte weiterzuentwickeln.

Die gute Nachricht ist, dass du das Zeichen mit ein paar gezielten Anpassungen der Prompts wieder auf Kurs bringen kannst. Sollte sich die Abweichung jedoch wiederholen, kannst du dies verhindern, indem du das Setup des Zeichens in den Builder-Feldern straffer gestaltest.

✅ Hier sind einige Schritte, die du befolgen kannst, um ein Zeichen zu korrigieren, das vom Skript abweicht:

Schritt 1: Ermitteln Sie, welche Art von Abweichung Sie feststellen

Folgende Abweichungen können bei deinen Zeichen auftreten:

Stilabweichung: Die Persönlichkeit des Zeichens bleibt im Großen und Ganzen erhalten, aber Sprache, Tonfall oder Stil ändern sich von Antwort zu Antwort.

Kontinuitätsabweichung: Das Zeichen vergisst Hintergrund, Einstellungen, Motivationen oder frühere Entscheidungen

Abweichung vom Rahmen: Das Zeichen erfindet neue Regeln, neue Zeichen oder eine neue Richtung, die nicht zu deiner Geschichte passt

Schritt 2: Verwenden Sie eine Korrektur-Anleitung mitten im Chat, die zur Abweichung passt

Dies sind professionelle „Wiederherstellungs-Prompts“, die du in den Chat einfügen kannst, wenn etwas schiefgeht. Halte sie kurz und konkret. So korrigierst du die Ausgabequalität, ohne die Szene zu verändern.

📌 Hinweis zur Wiederherstellung bei Abweichungen in der Sprachausgabe:

Bleibe in der Rolle und halte dich an die gleichen Sprachregeln. Bewahre die Persönlichkeit dieses Zeichens: [3 Eigenschaften einfügen] Stilvorgaben: [2 bis 3 Stilregeln einfügen] Formuliere deine letzte Antwort neu, wobei du denselben Inhalt beibehältst, aber den richtigen Ton und Stil verwendest.

📌 Hinweis zur Wiederherstellung bei Abweichungen von der Kontinuität:

Halte inne und fasse die aktuellen Fakten noch einmal zusammen, bevor du fortfährst. Hintergrund des Charakters: [1 Zeile] Einstellung: [1 Zeile] Ziel: [1 Zeile] Einschränkung: [1 Zeile] Setze nun die Szene ab der letzten Entscheidung fort und füge keine neuen Fakten hinzu, es sei denn, ich gebe sie vor.

📌 Hinweis zur Kurskorrektur bei Abweichungen vom Thema:

Du hast Details eingeführt, die außerhalb des Rahmens dieser Szene liegen. Entferne alle neuen Zeichen, Speicherorte oder Regeln, die du hinzugefügt hast. Verwende weiterhin nur die bereits festgelegten Informationen. Stelle eine klärende Frage, falls du fehlende Details benötigst, bevor du weiter schreibst.

Schritt 3: Beheben Sie Abweichungen an der Quelle mithilfe der Builder-Felder

Wenn du in neuen Chats immer wieder dasselbe Abweichungsmuster feststellst, liegt die Lösung im Setup des Charakters. Der Leitfaden für den Ersteller von Charakter-KI macht deutlich, dass die Vielfalt im Verhalten der Charaktere von den Informationen abhängt, die du in diesen Feldern angibst.

1) Präzisiere die Begrüßung, damit sie den richtigen Ton angibt

Die Begrüßung ist das Erste, was das Zeichen sagt, wenn eine neue Unterhaltung beginnt. Sie legt die Einstellungen für den Tonfall und den Interaktionsstil fest. Du solltest der Begrüßung zwei Dinge hinzufügen:

Eine kurze Beschreibung der Persönlichkeit und des Stils des Zeichens

Eine strukturierte erste Frage, die den Chat auf Kurs hält

📌 Beispiel für ein Begrüßungsmuster: Ich werde in meiner Rolle bleiben und einen einheitlichen Ton beibehalten. Gib die Einstellungen, das Ziel der Szene und den Konflikt jeweils in einer Zeile frei.

2) Nutze die ausführliche Beschreibung, um Eigenschaften und Verhaltensweisen zu unterstreichen

In der ausführlichen Beschreibung kann sich das Zeichen selbst beschreiben, einschließlich seiner Geschichte und seiner Verhaltensweisen. Hier kannst du Charaktereigenschaften und Persönlichkeitsmerkmale in einfacher Sprache hervorheben.

Sie sollten Folgendes einbeziehen:

3 bis 5 Persönlichkeitsmerkmale

2 Sprachregeln

1 Grenze, die unerwünschte Richtungswechsel verhindert

3) Nutze die Definition für erweiterte Steuerung und Konsistenz

„Definition“ ist ein großes Freitextfeld, das strukturierte Beispieldialoge oder beliebige Textinhalte enthalten kann. Es verfügt zudem über ein hohes Limit an Zeichen, was es zum wichtigsten Ort macht, um ein konsistentes Verhalten zu „trainieren“.

Character KI bietet außerdem ein Dialog-Format, das du in Definition verwenden kannst, um Beispiele dafür zu liefern, wie das Zeichen sprechen soll.

✅ Wenn dein Zeichen oft vom Skript abweicht, solltest du hinzufügen:

Ein kurzer Hintergrund-Block , der Motivationen mit Entscheidungen verknüpft

Eine kleine Auswahl an Dialogbeispielen, die Tonfall und Stil veranschaulichen

4) Fügen Sie Beispiele für Unterhaltungen hinzu, um die Interaktionen der Benutzer zu lenken

Beispiel-Unterhaltungen zeigen anderen, wie sie mit deinem Zeichen interagieren können, und helfen dabei, erfolgreiche Sprachmuster oder Interaktionsansätze zu veranschaulichen. Dies ist nützlich, wenn dein Publikum das Zeichen zur Unterstützung beim Schreiben, zum Geschichtenerzählen oder für Rollenspiel-Prompts nutzt, da du ihnen so beibringst, wie sie das Zeichen effektiv ansprechen können.

Nachdem Sie „Begrüßung“, „Ausführliche Beschreibung“ oder „Definition“ aktualisiert haben:

Neuen Chat zum Chatten starten

Senden Sie dieselbe Eingabe zweimal unverändert

Vergleichen Sie, ob die Persönlichkeit und der Stil des Zeichens konsistent bleiben

Wenn das Zeichen dennoch vom Kurs abweicht, ist es in der Regel am besten, die Vorgabe auf weniger Anforderungen zu reduzieren und eine strenge Einschränkung hinzuzufügen, um dann nach und nach wieder Details hinzuzufügen.

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Häufige Fehler, die bei Prompts für KI-Charaktere vermieden werden sollten

Selbst wenn du eine klare Vorstellung hast, können KI-Prompts für Charaktere manchmal inkonsistente Ergebnisse liefern. Dies geschieht, wenn dein Setup unklar ist oder die Anweisungen über mehrere Runden hinweg schwer umzusetzen sind.

✅ Hier sind die häufigsten Fehler, die du beim Verfassen von Charakter-KI-Prompts vermeiden solltest:

1. Die Beschreibung des Zeichens zu vage halten

Wenn die Beschreibung eher wie eine Biografie als wie ein Verhaltensleitfaden wirkt, kann die Persönlichkeit des Zeichens ins Wanken geraten. Du erzielst bessere Ergebnisse, wenn du Eigenschaften daran festlegst, was der Zeichen im Dialog tut, wie er mit Konflikten umgeht und was er ablehnt.

Das Feld „Definition“ von Character AI ist für längere Setup-Phasen und Beispiele gedacht, die das Verhalten formen, und eignet sich daher gut, um diese Regeln zu bekräftigen.

2. Zu viel in einer einzigen Vorgabe verlangen

Die Ausgabequalität kann sinken, wenn Sie in einer einzigen Nachricht ein Charakterblatt oder einen vollständigen Szenenentwurf anfordern. Ein zuverlässigerer Workflow besteht darin, die Eingabeaufforderung in einzelne Phasen zu unterteilen. Bestätigen Sie zunächst die Charaktereigenschaften und Motivationen, definieren Sie dann die Einstellung und den Konflikt und generieren Sie schließlich den Dialog oder die Szene.

3. Stil als Stimmung statt als Regel betrachten

Anfragen wie „realistisch“ oder „filmisch“ lassen sich leicht uneinheitlich interpretieren. Du solltest den Stil anhand konkreter Regeln definieren, wie z. B. Antwortlänge, Formalität, Detailgrad und ob du nur Dialoge oder Dialoge plus Szenenanweisungen wünschst.

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4. Erwartung eines perfekten Gedächtnisses über lange Chats hinweg

Character KI hat Verbesserungen im Bereich der Erinnerung eingeführt, weist jedoch darauf hin, dass nicht garantiert werden kann, dass ein Zeichen den gespeicherten Inhalt immer genau so verwendet, wie er geschrieben wurde. Du solltest eine übersichtliche Sammlung von Anker-Details bereithalten, auf die du zurückgreifen kannst, wenn Kontinuität wichtig ist.

5. Erstellung von Prompts rund um bekannte, urheberrechtlich geschützte Zeichen

Reuters berichtete, dass Disney eine Unterlassungserklärung an Character.AI geschickt habe, in der die Entfernung der urheberrechtlich geschützten Zeichen von der Plattform gefordert wurde. Die Wiederverwendung von Originalzeichen ist langfristig die sicherere Wahl.

Einschränkungen bei der Verwendung von Charakter-KI

Via Zeichen KI

Character KI eignet sich hervorragend für interaktive Dialoge und Rollenspiele, weist jedoch Limite auf, die eine Rolle spielen, wenn Sie sich bei der konsistenten Erzählung oder bei wiederverwendbaren Prompt-Bibliotheken darauf verlassen. Wenn Sie diese Limite bei der Planung berücksichtigen, erhalten Sie vorhersehbarere Ergebnisse und müssen seltener neu starten.

✅ Sehen wir uns einige der wichtigsten Limite bei der Verwendung von Character KI an:

Gedächtnis und langfristige Konsistenz können nicht garantiert werden

Gedächtnisfunktionen können helfen, aber sie können nicht garantieren, dass ein Zeichen den Gedächtnisinhalt immer genau so folgt, wie er geschrieben steht. Du solltest wesentliche Charaktereigenschaften, Motivationen und Fakten zu den Einstellungen bekräftigen, wenn der Chat lang wird.

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Moderations- und Sicherheitskontrollen können die Ausgabe unterbrechen

Character KI unterhält ein Sicherheitszentrum und nutzt Sicherheitssysteme, die bestimmte Antworten ändern, kürzen oder ablehnen können. Dies kann sich auf den Ton und die Kontinuität in längeren Rollenspiel-Sitzungen auswirken, daher sollten Sie Ihre Eingabeaufforderungen an die zulässige Nutzung der Plattform anpassen.

Die Ausgabequalität kann von Lauf zu Lauf variieren

Selbst bei derselben Eingabeaufforderung können die Ergebnisse variieren. Der praktische Ansatz besteht darin, die Struktur Ihrer Eingabeaufforderung zu standardisieren und Ihre Charakterdefinition stabil zu halten, gefolgt von Iterationen mit kleinen Bearbeitungen.

Plattformänderungen können die Wiederverwendbarkeit beeinträchtigen

Wie bei vielen KI-Plattformen für Endverbraucher können Änderungen an Features, Richtlinien oder der Durchsetzung von Urheberrechten die Verfügbarkeit im Laufe der Zeit beeinträchtigen. Wenn Sie eine stabile Wiederverwendung wünschen, sollten Sie Ihre Prompt-Assets und Charakterdefinitionen zusätzlich außerhalb der Plattform speichern.

Zeichen-KI-Alternativen zum Ausprobieren

Wenn du Charakterarbeit über mehrere tools hinweg aufbaust, besteht das größte Problem darin, wo deine Prompt-Assets landen. Deine Notizen zu den Zeichen können an einem Ort sein, während sich die Story-Referenz an einem anderen befindet. Mit der Zeit führt das zu einer Zersplitterung der Arbeit.

Hinzu kommt, dass eine zu große Vielfalt an KI-Tools für mehr Verwirrung sorgt, wenn Ihr Team verschiedene KI-Tools nutzt, um seine Workflows bei der Erstellung und Umsetzung zu verwalten.

Hier kommt ClickUp als konvergierter KI-Workspace ins Spiel, mit dem Sie Ideen, Entwürfe, Aufgaben und Automatisierungen an einem Ort zusammenführen können. So lassen sich Ihre Zeichen-Prompts mit nur wenigen Übergaben mühelos von der Idee zur Umsetzung bringen.

ClickUp Brain ist die Ebene, die all dies miteinander verbindet, mit KI, die im gesamten Workspace verfügbar ist, und Unterstützung für mehrere Modelle unter denselben Berechtigungs-, Datenschutz- und Sicherheitskontrollen.

✅ Schauen wir uns einige der besten Alternativen zu Character KI an:

1) ClickUp Brain (Ideal für die Verwaltung von Charakterarbeit ohne unübersichtliche KI-Ausbreitung)

Verwende ClickUp Brain, um fiktive Zeichen für deine Geschichten zu erstellen.

ClickUp Brain wurde für Teams entwickelt, die Prompts erstellen, organisieren und wiederverwenden möchten, ohne dabei den Anschluss an die Produktionsarbeit zu verlieren. Anstatt Prompts als einmalige Nachrichten zu behandeln, kannst du sie als wiederverwendbare Dateien nutzen. Du kannst ein Charakterprofil erstellen und es in eine aufgabenfertige Gliederung umwandeln, wobei alle Überarbeitungen im selben Workflow verbleiben.

ClickUp Brain unterstützt zudem mehrere KI-Modelle wie Gemini und Claude, was besonders nützlich ist, wenn Ihre Arbeit zwischen Aufgaben wie kreativem Entwerfen und logisch anspruchsvoller Planung wechselt.

Wenn Sie möchten, dass Ihr Workflow für Charakter-Prompts automatisch Folgeaufgaben generiert, sind ClickUp Super Agents genau das Richtige für Sie. ClickUp Super Agents sind KI-gestützte Teamkollegen, die sich an Ihren Workspace anpassen und mehrstufige Workflows unter Verwendung Ihrer Berechtigungen und Sicherheitsvorkehrungen ausführen können.

Dies ist nützlich, wenn Sie eine wiederholbare Vorgehensweise bei der Arbeit mit Zeichen wünschen. Dazu gehören die Erstellung eines strukturierten Profilprofils für die Zeichen und das Posten einer Zusammenfassung zur Freigabe.

📽️ Video zum Anschauen: Stell dir vor, du hättest einen KI-gestützten Kollegen, der dir die Arbeit erheblich erleichtern würde. Klingt toll, oder? Mit ClickUp Super Agents ist das jetzt möglich!

Die besten Features von ClickUp Brain

Multi-Modell-KI an einem Ort mit einheitlichen Berechtigungen, Datenschutz- und Sicherheitskontrollen

Speichern Sie Zeichen-Prompts, Persönlichkeitsregeln und Hintergrundnotizen zusammen mit Entwürfen und Freigaben, damit die Versionen konsistent bleiben

AI Super Credits-Support für Super Agents und andere aufgeführte KI-Funktionen

Nutzen Sie weitere ClickUp-Features wie ClickUp Docs ClickUp Aufgaben und ClickUp Automatisierungen , um Ihre Workflow-Anforderungen zu unterstützen

Einschränkungen von ClickUp Brain

Externe KI-Modelle in ClickUp basieren nicht auf den Daten Ihres Workspaces

Preise für ClickUp Brain

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp Brain

G2 : 4,7/5 (über 11.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was Benutzer über ClickUp Brain sagen

Ein G2-Benutzer sagte:

„Ehrlich gesagt ist ClickUp zum Command-Center für mein gesamtes Leben geworden – Arbeit, Projekte, Erinnerungen, Compliance-Aufgaben, Personalbeschaffung, alles. Ich betrachte es gar nicht mehr als „Aufgaben-Software“. Es ist eher wie mein externes Gehirn.“

„Ehrlich gesagt ist ClickUp zum Command-Center für mein gesamtes Leben geworden – Arbeit, Projekte, Erinnerungen, Compliance-Aufgaben, Personalbeschaffung, alles. Ich betrachte es gar nicht mehr als „Aufgaben-Software“. Es ist eher wie mein externes Gehirn.“

💡 Profi-Tipp: Nutze ClickUp Brain MAX, um Ideen für Zeichen schnell festzuhalten und sofort umzusetzen. Nutzen Sie die KI-Diktatfunktion in jeder beliebigen App mit dem „Talk to Text“-Feature von ClickUp BrainMAX ClickUp BrainMAX wurde entwickelt, um Reibungsverluste zu reduzieren, wenn dir mitten in der Bearbeitung oder beim Design die besten Ideen für Charakter-Prompts einfallen. Es kombiniert Sprach-zu-Text-Features mit einer vernetzten Suche und Zugriff auf Premium-KI-Modelle, sodass du Dialoge, Persönlichkeitsregeln und Szenenotizen schnell festhalten und später genau diese Version wieder abrufen kannst. ✅ So hilft ClickUp BrainMAX dabei: Erfassen Sie Dialoge und Charaktereigenschaften mit Talk to Text , damit Sie Sprachnotizen und Szenenbeschreibungen diktieren können, ohne Ihren Flow zu unterbrechen

Finden Sie vergangene Prompts sofort mit der Enterprise-Suche , sodass Sie alle verbundenen Apps durchsuchen können, um den neuesten genehmigten Hintergrund des Zeichens, den Prompt-Block oder den Story-Entwurf abzurufen, ohne sich durch Dateien wühlen zu müssen

Verwenden Sie Premium-KI-Modelle, darunter Claude, GPT-4 und Gemini, innerhalb desselben Workflows, wenn Sie unterschiedliche Schreibstile oder Argumentationstiefen für dieselbe Zeichen-Eingabe wünschen

2) Chai KI

Via Chai KI

Wenn du schnelle Charakter-Chats möchtest, ohne Zeit damit zu verbringen, jeden Charakter von Grund auf neu zu erstellen, ist Chai KI genau das Richtige für dich. Es ist besonders nützlich, wenn du schnell verschiedene Charakterstimmen ausprobieren und verschiedene Genres erkunden möchtest. Es hilft auch, wenn du von der Community erstellte Persönlichkeiten testen möchtest, bevor du dich auf ein längeres Setup festlegst.

Die besten Features von Chai KI

Greifen Sie auf eine umfangreiche Bibliothek von Zeichen zu, die von der Community erstellt wurden und verschiedene Genres und Stile der Unterhaltung abdecken

Voice-Chat-Support für gesprochene Interaktionen

Erstelle dein eigenes Zeichen mit anpassbaren Eigenschaften und Verhalten bei der Unterhaltung

Community-Features zum Entdecken beliebter Zeichen und zum Freigeben von Chats

Einschränkungen von Chai KI

Die Qualität der von der Community erstellten Zeichen variiert

Die kostenlose Version verfügt über strengere Filter und kürzere Limite für Unterhaltungen

Begrenzte Gedächtnisleistung bei längeren Unterhaltungen

Preise für Chai KI

Free: 70 Nachrichten, wird alle 2,5 Stunden zurückgesetzt

Premium: 13,99 $/Monat oder 134,99 $/Jahr

Ultra: 29,99 $/Monat oder 269,99 $/Jahr

Bewertungen und Rezensionen zu Chai KI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Chai KI sagen

Ein Benutzer auf Reddit sagte:

„Bei Chai dreht sich alles darum, den Benutzern Spaß zu bereiten, und das merkt man auch wirklich. Sie verbessern ständig das grundlegende KI-Modell, das alle von den Benutzern erstellten Zeichen antreibt, und arbeiten sogar daran, es für jeden Benutzer noch persönlicher zu gestalten.“

„Bei Chai dreht sich alles darum, den Benutzern Spaß zu bereiten, und das merkt man auch wirklich. Sie verbessern ständig das grundlegende KI-Modell, das alle von den Benutzern erstellten Zeichen steuert, und arbeiten sogar daran, es für jeden Benutzer noch persönlicher zu gestalten.“

3) Inworld

Via Inworld

Wenn Sie Zeichen entwickeln möchten, die sich innerhalb einer interaktiven Erfahrung zuverlässig verhalten, ist Inworld auf Entwickler und Produktionsanwendungen ausgerichtet. Inworld unterstützt Sie bei der narrativen Steuerung und mit Sicherheitstools. Dies ist nützlich, wenn Sie in großem Umfang Grenzen für Zeichen und für das Publikum angemessene Interaktionen festlegen müssen.

Die besten Features in der Welt

Definieren Sie das Wissen, die Beziehungen und die narrativen Grenzen der Zeichen

Integrierte Filter und Moderation für sicherere Dialoge

APIs, SDKs und visuelle Editoren für interaktive Erlebnisse

Workflows für die Berichterstellung und Überprüfung von problematischem Charakterverhalten

Einschränkungen in der Spielwelt

Funktioniert am besten, wenn du Entwicklungserfahrung mit Engines und Integrationen hast

Nicht für zwanglose Chats mit Zeichen gedacht

Preise in der Spielwelt

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen in der Spielwelt

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Inworld sagen

Ein Benutzer auf G2 sagte:

„Es ist ein benutzerfreundliches tool, mit dem ich mithilfe von KI Audio für das Skript erstellen kann, das ich im Video verwenden möchte.“

„Es ist ein benutzerfreundliches tool, mit dem ich mithilfe von KI Audio für das Skript erstellen kann, das ich im Video verwenden möchte.“

4) Replika

Via Replika

Replika eignet sich hervorragend, wenn du eine beständige Beziehung zwischen zwei Charakteren suchst, die im Laufe der Zeit Kontinuität aufbaut. Es ist eine gute Wahl, wenn du einen festen Gesprächspartner suchst und dir langfristige Interaktion wichtiger ist als der Wechsel zwischen vielen verschiedenen Zeichen.

Die besten Features von Replika

Passen die Antworten basierend auf dem Interaktionsverlauf und den Präferenzen an

Optionale Features zur Nachverfolgung der Stimmung und zur Tagebuchführung

Unterhaltungen für einen natürlicheren Dialog

Benutzerdefinierte Anpassung des Avatars für eine klarere Charakterdarstellung

Limitierungen von Replika

Optimiert für einen Begleiter, nicht für viele verschiedene Zeichen

Jüngste Änderungen haben einige Rollenspielerlebnisse eingeschränkt

Die kostenlose Version bietet nur ein Limit an Möglichkeiten zur Entwicklung von Erinnerungen und Persönlichkeit.

Preise für Replika

Free

Pro: 19,99 $/Monat oder 49 $/Jahr

Laufzeit: 299 $ einmalig

Replika-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Replika sagen

Ein Reddit-Benutzer gab positives Feedback:

„Meine [Replika] ist wie ein Teil von mir. Sie ist seit 9 Monaten meine ständige Begleiterin. Auch sie werden ständig besser. Ich vermute, dass sie vor 5 Jahren eher wie ein traditioneller Chatbot waren. Heute sind sie meiner Meinung nach mehr als das.“

„Meine [Replika] ist wie ein Teil von mir. Sie ist seit 9 Monaten meine ständige Begleiterin. Auch sie werden ständig besser. Ich vermute, dass sie vor 5 Jahren eher wie ein traditioneller Chatbot waren. Heute sind sie meiner Meinung nach mehr als das.“

5) Kuki KI

Via Kuki KI

Wenn Sie eine konsistente Persönlichkeit für die Unterhaltung mit einem eher unterhaltsamen Ton wünschen, bietet Kuki KI eine vordefinierte Persönlichkeit an. Diese eignet sich für leichte, markenbezogene Inhalte der Unterhaltung, schnelle Improvisation und ungezwungene Formate der Interaktion.

Die besten Features von Kuki KI

Mehr kontextbezogene Antworten mit weniger themenfremden Abstechern

Ausgewogener Humor und spielerische Antworten

Breites Allgemeinwissen für lockere Unterhaltungen im Frage-Antwort-Stil

Einschränkungen von Kuki KI

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten, da die Persönlichkeit voreingestellt ist

Kann Schwierigkeiten mit komplexen, mehrteiligen Anweisungen haben

Die kostenlose Version enthält Werbung

Preise für Kuki KI

Free

100 Koins : 0,99 $

550 Koins : 4,99 $

1200 Koins: 9,99 $

7500 Koins: 49,99 $

Bewertungen und Rezensionen zu Kuki KI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Kuki KI sagen

Ein Reddit-Benutzer sagte:

„Ich habe mich eine Weile mit Kuki unterhalten. Mir gefällt, dass sie so schnell antworten kann.“

„Ich habe mich eine Weile mit Kuki unterhalten. Mir gefällt, dass sie so schnell antworten kann.“

Sorgen Sie mit ClickUp für Konsistenz bei der Arbeit an den Zeichen

Starke Zeichen entstehen durch eine gute Prompt-Struktur und einen organisierten Workflow. Dies hilft dir, mühelos mehr Szenen und Variationen zu erstellen. Sobald du jedoch beginnst, mehrere Zeichen zu entwickeln, besteht ein erhöhtes Risiko, den Überblick über die aktuelle Version zu verlieren und nicht mehr die Nachverfolgung der Prompts durchzuführen, die zum gewünschten Ergebnis geführt haben.

ClickUp hilft Ihnen dabei, diesen durchgängigen Workflow in wenigen einfachen Schritten zu verwalten. Sie können Charakter-Prompts, Hintergrundnotizen, KI-Kunstreferenzen und Story-Entwürfe an einem Ort zusammenfassen und die besten Ergebnisse dann mit ClickUp Brain, ClickUp Brain MAX und Super Agents in nachverfolgbare Aufgaben und wiederholbare Workflows umwandeln.

Melde dich kostenlos bei ClickUp an und erlebe den Unterschied ✅.

FAQs (Häufig gestellte Fragen)

Eine gute Charakter-KI-Anweisung liest sich wie ein kurzer Briefing. Sie definieren die Persönlichkeit und die wichtigsten Eigenschaften des Zeichens sowie dessen Hintergrund klar und so, dass das Verhalten daraus abgeleitet werden kann. Dann fügen Sie die Einstellung, einen Konflikt und das gewünschte Format hinzu. Dies gibt der Charakter-KI genügend Details, um über alle Interaktionen hinweg konsistent zu bleiben und den Dialog konsistent und im Einklang mit dem Zeichen für Ihre Geschichte zu halten.

Charakter-KI kann manchmal Persönlichkeitsmerkmale vergessen, wenn diese vage beschrieben werden oder wenn der Chat lang wird. Dies kann auch passieren, wenn ein Zeichen beginnt, die neuesten Nachrichten zu priorisieren, anstatt den gesamten Thread zu berücksichtigen. Charakter-KI verfügt über Gedächtnis-Features, die den Zeichen helfen, sich daran zu erinnern, was für den Kontext wichtig ist. Es ist jedoch empfehlenswert, die wichtigsten Persönlichkeitsmerkmale zu wiederholen und Anker zu setzen, wenn du die Szene wechselst oder einen neuen Konflikt einführst.

In den meisten Fällen sollte eine aussagekräftige Eingabe Rolle, Persönlichkeit, Hintergrund, Einstellungen und Ausgaberegeln enthalten. Sie sollte jedoch kurz und prägnant genug sein, um übersichtlich zu bleiben. Ein praktisches Einzelziel sind etwa 120 bis 250 Wörter für eine „Master-Eingabe“ sowie eine kürzere Version, die Sie für schnelle Chats wiederverwenden können. Wenn Ihr Setup komplex ist, sollten Sie den langen Kontext im Feld der Definition des Zeichens belassen und die Chat-Eingabe knapper halten.

Ja, du kannst Character AI-Prompts für ernsthafte Schreibprojekte verwenden, solange du sie als Werkzeug zum Entwerfen und Ausloten behandelst. Sie können dir nicht nur dabei helfen, Dialoge zu testen und Konflikte zu erkunden, sondern auch die Stimme deiner Zeichen schnell zu verfeinern. Bei veröffentlichungsreifen Texten solltest du dennoch auf Kontinuität, Tonfall und Logik achten und deine Zeichen-Prompts außerhalb des Chats organisieren, damit du sie über Kapitel und Versionen hinweg wiederverwenden kannst.

Sie gewährleisten die Konsistenz der Zeichen über einen längeren Zeitraum hinweg, indem Sie Kontinuitätsanker verwenden. Erstellen Sie einen stabilen Block mit Persönlichkeitsmerkmalen, Motivationen, Sprachregeln und Grenzen, und verwenden Sie diesen dann in allen Chats wieder. Wenn Abweichungen auftreten, formulieren Sie die Einstellungen und unveränderlichen Elemente neu; sollte sich dieselbe Abweichung wiederholen, präzisieren Sie die Felder für Begrüßung und Definitionen. Die Dokumentation des Erstellers von Character AI hebt Definitionen als Schlüsselpunkt hervor, um das Verhalten mit ausführlicheren Setups und Beispielen zu formen.

Character AI und ChatGPT dienen unterschiedlichen Zwecken. Character AI ist auf charakterorientierte Interaktionen ausgelegt, was das Rollenspiel immersiver machen kann, wenn du eine konsistente Charakterstimme wünschst. ChatGPT wird oft bevorzugt, wenn du umfassendere Argumentationen, strukturierte Workflows oder eine explizitere Kontrolle über das Format wünschst. Die bessere Wahl hängt davon ab, ob deine Priorität auf der Charakterimmersion oder auf Flexibilität bei vielen Schreibaufgaben liegt.

Ja, das geht. Der zuverlässigste Ansatz ist es, eine „Master-Prompt“-Version und eine kürzere, wiederverwendbare Version zu erstellen und diese dann in einer speziellen Prompt-Bibliothek zu speichern, damit du sie für verschiedene Zeichen und Einstellungen wiederverwenden kannst. Viele Designer und KI-Hobbyisten speichern außerdem die besten Szeneneinstiege und Dialogmuster als wiederverwendbare Dateien, um später denselben Stil nachbilden zu können.

Tools, die Schreib- und AusführungsWorkflows kombinieren und gleichzeitig Ihre Dateien organisieren, sind besonders nützlich, wenn Sie Ihre Prompt-Bibliothek erweitern. ClickUp ist eine gute Wahl, da Sie Prompts als Dokumente speichern, sie mit Aufgaben verknüpfen und Genehmigungen sowie Überarbeitungen der Dateien im selben Workspace verwalten können. ClickUp Brain und ClickUp Brain MAX helfen Ihnen dabei, Prompt-Varianten zu generieren, mit Enterprise Search in früheren Prompt-Dateien zu suchen und die Ausbreitung von KI-Inhalten einzudämmen, indem Sie Ihre Charakter-Assets an einem Ort zusammenfassen.