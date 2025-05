Beispiele für KI-Negativeingabeaufforderungen für bessere Inhalte

Endlich haben Sie die perfekte Eingabeaufforderung für KI-Kunst geschrieben. Sie klicken auf "Generieren" und warten, nur um mit einem verzerrten Albtraum konfrontiert zu werden – abgetrennte Gliedmaßen, verzerrte Gesichtszüge und seltsame Texturen.

KI-Modelle benötigen nicht nur gute Eingabeaufforderungen, sondern auch negative Eingabeaufforderungen, um unerwünschte Elemente herauszufiltern. Wenn Sie sich jemals gefragt haben, warum Ihre Ergebnisse seltsame Artefakte oder unerwünschte Stile aufweisen, liegt das wahrscheinlich daran, dass Sie diesen entscheidenden Schritt übersehen haben.

In diesem Leitfaden finden Sie Beispiele für negative KI-Eingabeaufforderungen, die Ihnen dabei helfen, die generierten Inhalte zu verfeinern und sicherzustellen, dass Ihre Erstellung klar, sauber und genau so ausfällt, wie Sie es sich vorgestellt haben.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier erfahren Sie, warum negative Eingabeaufforderungen der Schlüssel zur Verbesserung von KI-generierten Inhalten sind: Negative Eingabeaufforderungen sind für die Präzision unerlässlich: Sie verfeinern KI-generierte Bilder und Texte, indem sie Verzerrungen, falsche Stile und irrelevanten Text entfernen und so professionelle Ergebnisse erzielen

Verwenden Sie fallspezifische negative Eingabeaufforderungen: Ob Sie realistische Porträts, Anime-Kunst, realistische Fotos, einen Artikel oder ein Python-Skript erstellen, die Anpassung Ihrer negativen Eingabeaufforderungen sorgt für Konsistenz und weniger Fehler durch KI

Balance ist der Schlüssel bei der Erstellung von Eingabeaufforderungen: Eine Überladung mit negativen Eingabeaufforderungen kann die KI verwirren. Testen Sie daher iterativ und verwenden Sie Gewichtungstechniken zur Kontrolle

Verschiedene KI-Plattformen verarbeiten Eingabeaufforderungen auf unterschiedliche Weise: Zum Beispiel ermöglicht Stable Diffusion eine erweiterte Feinabstimmung der negativen Eingabeaufforderung, während MidJourney keine Befehle verwendet, um Elemente auszuschließen

AI negative prompting ist nur ein Teil des Prozesses: Die Optimierung von Eingabeaufforderungen im Laufe der Zeit ist für die Effizienz von entscheidender Bedeutung. Tools wie ClickUp Brain & Whiteboards helfen bei der Nachverfolgung von KI-generierten Projekten

Was sind KI-Negativeingabeaufforderungen?

Negative KI-Eingabeaufforderungen teilen einem KI-Modell mit, was bei der Erstellung von Bildern oder Texten vermieden werden soll. Genau wie eine normale Eingabeaufforderung die KI anleitet, was sie einbeziehen soll, verfeinert eine negative Eingabeaufforderung die Ausgabe, indem unerwünschte Elemente entfernt werden.

Eine negative Eingabeaufforderung wird häufig in Modellen zur Erstellung von Texten, Bildern und Videos verwendet, um die Ergebnisse zu verfeinern und unerwünschte Elemente auszuschließen. Dies ist besonders nützlich, wenn es um KI-Modelle geht, die unscharfe Details, schlecht gerenderte Features, seltsame Verzerrungen, überflüssige Details oder falsche Stile erzeugen.

Beispiel: Wenn Sie ein realistisches Porträt erstellen, aber immer wieder unscharfe Hintergründe und übermäßig scharfe Gesichtszüge erhalten, könnte Ihre Eingabeaufforderung lauten: 👉 Regelmäßige Aufforderung: "Ein hyperrealistisches Porträt einer Frau mit sanfter Beleuchtung" 👉 Negative Eingabeaufforderung: "Unscharfer Hintergrund, grelles Licht, verzerrtes Gesicht, zusätzliche Gliedmaßen, unnatürliche Farben"

Durch das Hinzufügen von negativen Eingabeaufforderungen konzentriert sich die KI auf die Verbesserung der Qualität der gewünschten Elemente und beseitigt gleichzeitig häufige Fehler. Diese einfache Änderung kann die Präzision drastisch verbessern und dazu beitragen, realistische Fotos und Texte zu erstellen.

Negative Eingabeaufforderungen werden hauptsächlich bei generativen KI-Modellen verwendet, insbesondere bei solchen, die mit der Erzeugung von Text zu Bild oder Text zu Text zusammenhängen.

Wenn ein Modell verwendet wird, das negative Prompts unterstützt (insbesondere bei der Bilderzeugung), passt die KI die Darstellung des latenten Raums an, um das Vorhandensein der angegebenen unerwünschten Elemente zu minimieren.

Warum negative Eingabeaufforderungen bei der KI-Bildgenerierung verwenden?

Negative Eingabeaufforderungen verhindern unerwünschte Elemente in KI-generierten Bildern und machen sie so ausgefeilter und genauer. Durch das Entfernen von Verzerrungen und irrelevanten Details kann Zeit gespart und die Qualität verbessert werden. Hier sind die Gründe, warum sie so wichtig sind:

1. Vermeiden Sie verzerrte oder unnatürliche Features

KI-Modelle erzeugen manchmal abgetrennte Gliedmaßen, schlecht gezeichnete Gesichter oder nicht zusammenpassende Körperteile – insbesondere bei Porträts oder Zeichen von Figuren. Negative Eingabeaufforderungen helfen, diese Probleme zu beheben.

Beispiel: Aufforderung: "Ein detaillierter Fantasy-Krieger in Rüstung, filmreife Beleuchtung"

Hier ist, was ChatGPT mit der obigen Eingabeaufforderung erstellt hat:

Die gleiche Eingabeaufforderung mit einer zusätzlichen negativen Eingabeaufforderung wie "zusätzliche Gliedmaßen, verzerrtes Gesicht, unnatürliche Proportionen, verschwommene Details" liefert jedoch das Ergebnis:

Negative Eingabeaufforderung mit ChatGPT

Das erste Bild hatte kreative Variationen, wie übertriebene Features oder weniger Fokus auf die Standardproportionen des Menschen. Diese können sich manchmal als leicht unnatürliche Elemente in der Darstellung des Aussehens oder der Haltung des Kriegers manifestieren.

Das zweite Bild, das mit der negativen Eingabeaufforderung erstellt wurde, vermeidet diese Features gezielt. Es behält die menschlichen Standardproportionen bei und sorgt dafür, dass Gesicht und Gliedmaßen natürlich und realistisch aussehen.

Die Details sind scharf und klar, ohne Unschärfe, die von der Komplexität der Rüstung oder der Gesamtschärfe der Szene ablenkt.

2. Verfeinern Sie Kunststile und Konsistenz

KI kann Stile ungewollt vermischen – Realismus mit Anime mischen oder malerische Texturen hinzufügen, wenn Sie einen sauberen digitalen Look wünschen. Negative Eingabeaufforderungen erzwingen Konsistenz.

Beispiel: Aufforderung: "Eine saubere Vektorgrafik einer Katze."

Vektorgrafik einer Katze

Dieselbe Eingabeaufforderung, wenn sie zusammen mit einer negativen Eingabeaufforderung gegeben wird, wie z. B.: "Aquarell, Ölgemälde, 3D-Rendering, Rauschen, raue Textur. " Die Ausgabe ändert sich zu:

Negative Eingabeaufforderung

Die erste Vektorgrafik war zwar sauber und modern, wurde aber ohne Einschränkungen erstellt. Dies kann zu unbeabsichtigten Variationen in der Textur oder im Stil führen, die nicht vektorbasierten Kunstformen ähneln.

Andererseits wurde die zweite Illustration bewusst so gestaltet, dass bestimmte Merkmale wie Aquarelleffekte, Ölmaltexturen, 3D-Rendering-Optik, Rauschen und raue Texturen ausgeschlossen wurden.

Das Ergebnis war eine verfeinerte Grafik im strengen Vektorstil, die sicherstellte, dass das Design klar, deutlich und in kräftigen Farben blieb.

3. Beseitigung unerwünschter Farben und Probleme mit der Beleuchtung

Manchmal übertreibt KI mit den Farben oder führt zu harten Lichteffekten, die die beabsichtigte Stimmung stören. Negative Eingabeaufforderungen helfen, dies zu kontrollieren.

Beispiel: Aufforderung: "Eine düstere Cyberpunk-Straße mit Neonlichtern."

Eine düstere Cyberpunk-Straße mit Neonlichtern

Dieselbe Eingabeaufforderung mit einem negativen Zusatz: "Verwaschene Töne, Übersättigung, übermäßiges Leuchten, neblig" ergibt:

Negative Eingabeaufforderung

In der Regel stützen sich uneingeschränkte Cyberpunk-Grafiken stark auf atmosphärische Effekte wie Nebel und Glühen, um eine düstere Stimmung und ein Gefühl der Andersweltlichkeit zu vermitteln. Das Ergebnis ist ein verschwommenes oder weniger detailliertes Erscheinungsbild, bei dem lebendige Farben ineinander übergehen und ein abstrakteres Bild erzeugen.

Im Gegensatz dazu bietet das Bild mit einer negativen Eingabeaufforderung eine deutlich schärfere und klarere Darstellung einer Cyberpunk-Straßenszene, als man es von einem Bild erwarten würde, das ohne diese Einschränkungen erstellt wurde.

💡 Profi-Tipp: Eine gut strukturierte Eingabeaufforderung sorgt für bessere Ergebnisse der KI. Verwenden Sie klare, detaillierte Formulierungen, anstatt vage Eingaben zu schreiben, um Zufälligkeiten zu vermeiden. Hier finden Sie Beispiele für die Erstellung von Eingabeaufforderungen aus der Praxis.

Warum negative Prompts bei der KI-Textgenerierung verwenden?

Negative Eingabeaufforderungen (oder Leitbeschränkungen) bei der Erstellung von Texten helfen bei der Feinabstimmung von Antworten, stellen sicher, dass sie bestimmte Anforderungen erfüllen, und vermeiden unerwünschte Inhalte. Sie sind besonders nützlich, um die Ergebnisse in tools wie ChatGPT, Claude, Gemini und Codex zu verfeinern.

Hier erfahren Sie, warum negative Eingabeaufforderungen bei der Erstellung von Texten durch KI wertvoll sind:

1. Verbesserung der Relevanz und Genauigkeit

KI-generierte Antworten enthalten manchmal themenfremde Details, redundante Informationen oder Annahmen, die die Genauigkeit verringern. Durch die Verwendung negativer Eingabeaufforderungen können irrelevante Inhalte herausgefiltert werden, wodurch die Antwort fokussierter und präziser wird.

Beispiel: Effekt: Stellt sicher, dass die Zusammenfassung historisch bleibt und keine spekulativen zukünftigen Inhalte enthält

Aufforderung: "Fassen Sie die Geschichte der künstlichen Intelligenz zusammen"

Negative Eingabeaufforderung: "Keine futuristischen Vorhersagen oder persönlichen Meinungen einfügen"

2. Schreibstil und Tonfall kontrollieren

KI kann Antworten generieren, die zu formell, zu informell, zu detailliert oder zu technisch für Ihre Bedürfnisse sind. Negative Eingabeaufforderungen können den Ton, die Lesbarkeit und die Tiefe des Inhalts beeinflussen.

Beispiel: Effekt: Stellt sicher, dass die Erklärung einfach und anfängerfreundlich ist

Aufforderung: "Erkläre die Blockchain-Technologie für Anfänger"

Negative Prompt: "Vermeiden Sie Fachjargon und komplexe mathematische Erklärungen"

3. Vermeiden Sie redundante oder sich wiederholende Inhalte und fördern Sie die Kreativität

KI wiederholt manchmal dieselben Punkte mit unterschiedlichen Formulierungen, wodurch die Antworten unnötig lang werden. Manchmal werden generische oder überstrapazierte Phrasen anstelle einzigartiger, ansprechender Inhalte produziert.

Negative Aufforderungen helfen dabei, einen prägnanten und ansprechenden Schreibstil beizubehalten und die KI zur Originalität zu drängen.

Beispiel: Effekt: Zwingt die KI, einzigartige Vorteile aufzulisten, anstatt dieselben Punkte neu zu formulieren, und vermeidet vorhersehbare Phrasen

Aufforderung: "Beschreibe die Vorteile von Bewegung"

Negative Prompt: "Wiederhole nicht denselben Vorteil mit anderen Worten und vermeide Klischees wie "Gib niemals auf""

4. Voreingenommenheit und Subjektivität herausfiltern

KI-Modelle werden anhand umfangreicher Datensätze trainiert, was manchmal zu Verzerrungen oder subjektiven Meinungen in den Antworten führen kann. Negative Eingabeaufforderungen helfen dabei, die Antworten neutral und faktenbasiert zu halten.

Beispiel: Effekt: Stellt sicher, dass die Antwort objektiv und datengesteuert und nicht spekulativ ist

Aufforderung: "Diskutieren Sie die Auswirkungen von KI auf Arbeitsplätze"

Negative Prompt: "Keine persönlichen Meinungen äußern oder unbelegte Behauptungen aufstellen"

5. Ausschluss unerwünschter Themen oder sensibler Informationen

Manchmal enthalten von KI generierte Inhalte kontroverse Themen, sensible Details oder unerwünschte Themen, die für die Anfrage irrelevant sind. Negative Eingabeaufforderungen können solche Inhalte explizit herausfiltern.

Beispiel: Effekt: Konzentriert sich auf Techniken zur Steigerung der Produktivität, ohne gesundheitsbezogene Faktoren zu diskutieren

Aufforderung: "Schreibe einen Blog über Zeitmanagementstrategien"

Negative Prompt: "Erwähne nicht Diät oder Sport"

Beispiele für KI-Negativeingabeaufforderungen nach Anwendungsfall

Negative Eingabeaufforderungen helfen bei der Feinabstimmung von KI-generierten Inhalten, indem sie Verzerrungen, unerwünschte Elemente, Voreingenommenheit und Inkonsistenzen beseitigen. Ob Sie an realistischen Porträts, Anime-Kunst, Landschaften, Produktfotografie, Werbetexten oder einem Blog arbeiten, die richtigen negativen Eingabeaufforderungen machen den Unterschied.

Nachfolgend finden Sie praktische Beispiele für negative Aufforderungen, die auf unterschiedliche kreative Bedürfnisse zugeschnitten sind.

1. Realistische Porträts von Menschen

KI hat Probleme mit Anatomie, Gesichtssymmetrie und natürlich aussehenden Features. Diese negativen Aufforderungen helfen dabei, den Realismus zu bewahren.

❌ Beispiele für negative Aufforderungen: "Zusätzliche Gliedmaßen, zusätzliche Finger, zusätzliche Arme, schlecht gezeichnetes Gesicht, asymmetrische Features, schlechte Anatomie, verzerrte Augen, verschwommene Details, plastische Textur, unheimliches Tal, übermäßig geschärft, übertriebene Muskeln, körnige Haut."

💡 Profi-Tipp: Wenn die KI immer wieder gruselige Hände generiert, fügen Sie "schlechte Hände, zusätzliche Finger, zu viele Finger, verwachsene Finger, unnatürlicher Griff" zu Ihrer negativen Eingabeaufforderung hinzu.

2. Anime- und Cartoon-Zeichen

KI kann Stile mischen oder seltsame anatomische Fehler erzeugen, wenn sie Anime-Kunst erstellt. Verwenden Sie diese Tipps, um Ihre Zeichen klar und scharf zu halten:

❌ Beispiele für negative Aufforderungen: "Realistische Details, übermäßig detaillierte Texturen, 3D-Elemente, Hyperrealismus, unscharfe Linien, gezackte Kanten, schlechte Proportionen, zusätzliche Augen, schlecht gezeichnete Hände, falsche Anime-Proportionen, Rauschen, verwaschene Farben, Realismusfilter"

🧠 Fun Fact: Einige KI-Modelle fügen Anime-Zeichen versehentlich Nasen hinzu, weil sie mit der 2D-Stilisierung zu kämpfen haben!

3. Produktfotografie und E-Commerce-Bilder

Bei produktfokussierten Bildern fügt KI oft unerwünschte Reflexionen, überladene oder langweilige Hintergründe oder eine uneinheitliche Beleuchtung hinzu. Die folgenden negativen Aufforderungen können dies verhindern:

❌ Beispiele für negative Aufforderungen: "Text, Wasserzeichen, Logo, zusätzliche Objekte, Schatten, Unordnung, langweiliger Hintergrund, falsche Reflexionen, ungleichmäßige Beleuchtung, schlechte Qualität, Objektivverzerrung in schlechter Qualität, schlechte Auflösung, überbelichtet, verschwommen, hässliche Finger, normale Qualität, niedrige Auflösung"

💡 Profi-Tipp: KI-generierte Grafiken müssen verfeinert werden. Negative Eingabeaufforderungen helfen dabei, unerwünschte Elemente zu entfernen und sorgen so für sauberere Kompositionen. Erfahren Sie hier, wie KI das Grafikdesign verbessern kann.

4. Landschaften und Stadtansichten

Bei Umweltbildern kann KI manchmal schwebende Objekte, unrealistische Beleuchtung oder unerwünschte Menschenmengen erzeugen.

❌ Beispiele für negative Aufforderungen: "Unnatürliche Schatten, Übersättigung, schwebende Objekte, verzerrte Gebäude, fehlende Texturen, unrealistische Reflexionen, geringer Kontrast, falsche Beleuchtung, Störungsartefakte, verwaschener Himmel, überbelichtete Highlights, doppelte Elemente"

5. Cyberpunk und futuristische Science-Fiction-Kunst

KI könnte Neonbeleuchtung, unnatürliche Farben oder verzerrte Elemente in Sci-Fi-Kompositionen übertreiben.

❌ Beispiele für negative Aufforderungen: "Überbelichtung, unrealistisches Leuchten, übermäßiges Neonlicht, falsche Perspektive, Linsenreflexionen, unscharfe Kanten, schlechter Kontrast, zusätzliche Lichter, Störungsartefakte, verpixelt, verzerrte Geometrie, doppelte Gebäude."

🧠 Fun Fact: KI-Modellen fehlen manchmal Daten für bestimmte Ausgabebilder, und in diesem Fall "halluzinieren" sie oft Antworten, indem sie Daten falsch interpretieren oder Antworten erfinden!

6. Fantasy-Kunst und Fabelwesen

Generationen, die sich mit Fantasiewelten beschäftigen, fügen manchmal inkonsistente Details, zusätzliche Gliedmaßen oder falsche Anatomie zu Fabelwesen hinzu.

❌ Beispiele für negative Eingabeaufforderungen: "Zusätzliche Flügel, unproportionale Körperteile, zufällige leuchtende Elemente, plastische Texturen, übersättigte Farben, deformierte Beine, Asymmetrie, falsch platzierte Schatten, falsche Perspektive, schlecht überblendete Details"

🎯 Bonus-Tipp: Vermeiden Sie KI-Realismus für einen gemalten Fantasy-Look, indem Sie der negativen Eingabeaufforderung "fotorealistisch, 3D-Rendering, hyperdetailliert, lebensecht" hinzufügen.

7. Vintage- und Retro-Kunststile

KI fügt manchmal moderne Texturen oder falsche Farben hinzu, wenn sie Vintage-Stile nachahmt.

❌ Beispiele für negative Eingabeaufforderungen: "HD, High Definition, scharfe Kanten, digitale Artefakte, moderner Stil, Übersättigung, New-Age-Details, falsche Epoche, futuristische Elemente, Plastiktextur"

8. Horror und düstere Kunst

KI-Horrorbilder können manchmal ungewollt komisch oder übertrieben blutig wirken. Negative Aufforderungen helfen dabei, den unheimlichen Effekt zu verfeinern.

❌ Beispiele für negative Aufforderungen: "Cartoonhaft, albern, übertriebener Horror, übermäßiges Blut, übermäßig detaillierte, unnatürliche Farben, unrealistische Gesichtsausdrücke, schlecht gezeichnetes Gesicht, schlechter Kontrast, verwaschene Töne, leerer Hintergrund, verschwommener Körper."

➡️ Lesen Sie mehr: Dall-E-Alternativen zur Erstellung von KI-Bildern!

9. Architekturvisualisierungen und Innenräume

KI fügt in Architekturbildern häufig falsche Beleuchtung, zusätzliche Möbel oder verzerrte Strukturen hinzu.

❌ Beispiele für negative Aufforderungen: "Ungleichmäßige Beleuchtung, verzerrte Wände, unrealistische Reflexionen, schwebende Objekte, schlechte Perspektive, zusätzliche Möbel, überladener Hintergrund, verzerrte Proportionen, falsche Schatten, fehlende Details, Fischaugenverzerrung, grobe Proportionen"

10. Food-Fotografie und Kochkunst

Bilder von Lebensmitteln, die mit KI erstellt wurden, sehen manchmal zu künstlich, zu glatt oder seltsam strukturiert aus.

❌ Beispiele für negative Aufforderungen: "Plastiktextur, unrealistischer Glanz, falsche Lebensmittelproportionen, zusätzliche Objekte, Unordnung, Text, Wasserzeichen, Logo, falsche Zutaten, schwebende Elemente, übermäßig gesättigt, verschwommene Kanten, cartoonartig, 3D-gerendert"

11. Werbetexten

KI kann eine zu allgemeine, übertriebene oder zu verkaufsorientierte Sprache erzeugen, die die Glaubwürdigkeit mindern kann. Diese negativen Aufforderungen helfen bei der Erstellung überzeugender und dennoch realistischer Anzeigen.

❌ Beispiele für negative Eingabeaufforderungen: "Clickbait, übertriebene Behauptungen, übermäßige Aktionen, sich wiederholende Phrasen, unnatürliche Begeisterung, allgemeine Schlagworte, vage Vorteile, roboterhafter Ton, erzwungene Dringlichkeit, übermäßiger Gebrauch von Ausrufezeichen, irrelevante Details."

12. Erstellung von E-Mails zur Kundenansprache

Von KI generierte E-Mails können zu roboterhaft, unpersönlich oder zu förmlich klingen, was sie für die Interaktion weniger effektiv macht. Diese negativen Aufforderungen helfen dabei, E-Mails natürlich und ansprechend zu halten.

❌ Beispiele für negative Aufforderungen: "Allgemeine Begrüßung, übertriebene Formalität, roboterhafte Sprache, unnatürliche Phrasierung, übermäßig entschuldigender Ton, vage Betreffzeile, unpersönlicher Ansatz, übertriebene Schmeichelei, übermäßig lange Absätze, irrelevante Informationen, CTA im Clickbait-Stil."

13. Business reports

KI-generierte Geschäftsberichte können manchmal Füllinhalte, vage Schlussfolgerungen oder einen zu lockeren Ton enthalten. Diese negativen Aufforderungen helfen dabei, einen professionellen und datengesteuerten Ansatz beizubehalten.

❌ Beispiele für negative Aufforderungen: "Unbegründete Behauptungen, saloppe Sprache, übermäßige Verwendung von Adjektiven, redundante Informationen, vage Schlussfolgerungen, unnötiges Geschichtenerzählen, übermäßige Wortwahl, nicht belegte Meinungen, zu allgemeine Statistiken, Sprache im Marketingstil."

14. Geschichten schreiben

KI kann Klischees, sich wiederholende Handlungspunkte oder eine zu stark vereinfachte Entwicklung der Zeichen einführen. Diese negativen Aufforderungen fördern Originalität und Tiefe beim Geschichtenerzählen.

❌ Beispiele für negative Aufforderungen: "Klischeehafte Wendungen, vorhersehbare Handlung, eindimensionale Zeichen, übermäßige Exposition, unrealistische Dialoge, Info-Dumping, sich wiederholende Phrasen, überstrapazierte Tropen, erzwungene Happy Ends, mangelnde emotionale Tiefe."

15. Code-Schnipsel

KI kann ineffizienten, veralteten oder unnötig komplexen Code generieren. Diese negativen Eingabeaufforderungen helfen dabei, sauberen, modernen und lesbaren Code zu gewährleisten.

❌ Beispiele für negative Eingabeaufforderungen: "Veraltete Funktionen, ineffiziente Schleifen, übermäßig komplexe Logik, unnötige Kommentare, schlechte Einrückung, übermäßige Verschachtelung, unsichere Praktiken, veraltete Bibliotheken, redundanter Code, fehlende Fehlerbehandlung."

16. Nachrichtenzusammenfassungen

KI kann zu Voreingenommenheit, unnötigen Meinungen oder übermäßigen Details in Nachrichtenzusammenfassungen führen. Diese negativen Eingabeaufforderungen helfen dabei, Zusammenfassungen sachlich, prägnant und neutral zu halten.

❌ Beispiele für negative Aufforderungen: "Spekulationen, persönliche Meinungen, übertriebene Sprache, voreingenommene Formulierungen, übermäßige Hintergrunddetails, emotionsgeladene Wörter, irreführende Überschriften, unnötige Wiederholungen, Füllinhalte, saloppe Ausdrucksweise."

17. Social-Media-Untertitel

Von KI generierte Bildunterschriften können zu allgemein, zu werblich oder zu wenig ansprechend sein. Diese negativen Beispiele helfen Ihnen, prägnante, ansprechende und fesselnde Inhalte zu erstellen.

❌ Beispiele für negative Aufforderungen:"Clickbait, übermäßige Emojis, Großbuchstaben, erzwungener Enthusiasmus, allgemeine Phrasen, roboterhafter Tonfall, zu formell, vage Botschaften, übermäßig lange Bildunterschriften, unnötige Hashtags."

➡️ Mehr zum Thema: Die besten Alternativen zur stabilen Diffusion für die Erstellung von Kunstwerken

Best Practices für die Erstellung effektiver negativer Prompts

Negative Eingabeaufforderungen helfen dabei, von KI generierte Bilder und Texte zu verfeinern, aber ihre Erstellung erfordert eine Strategie. Anstatt einfach nur eine Liste mit allgemeinen Begriffen zu erstellen, kann eine Feinabstimmung Ihres Ansatzes dazu beitragen, präzise und qualitativ hochwertige Ergebnisse zu erzielen.

Hier sind einige sofort umsetzbare Best Practices, um Ihre grundlegenden negativen Aufforderungen zu verbessern.

1. Vermeiden Sie es, Ihre negative Eingabeaufforderung mit zu vielen Begriffen zu überladen

Es ist verlockend, jedes unerwünschte Element in die negative Eingabeaufforderung zu werfen, aber zu viele Einschränkungen können die KI verwirren.

Dies kann dazu führen, dass Details vernachlässigt werden oder die Ergebnisse unvorhersehbar werden. Beginnen Sie stattdessen mit Schlüsselbegriffen, die auf spezifische Probleme abzielen, wie "zusätzliche Gliedmaßen" oder "unscharfe Details". Wenn das Problem weiterhin besteht, verfeinern Sie es, indem Sie nach und nach weitere Begriffe hinzufügen.

💡 Profi-Tipp: Speichern und kategorisieren Sie erfolgreiche Eingabeaufforderungen, um die Effizienz zu steigern. ClickUp hilft bei der Nachverfolgung und Verfeinerung für die zukünftige Verwendung. Hier finden Sie vorgefertigte Vorlagen für KI-Eingabeaufforderungen.

2. Verwenden Sie Gewichtungsanpassungen für eine präzisere Steuerung

Viele KI-Tools zur Bilderzeugung ermöglichen die Gewichtung von Begriffen, um ihren Einfluss zu steuern. Durch die Anpassung der Wichtigkeit mithilfe von Syntax wie (Wort:1,5) oder [Wort] können Sie größere Mängel priorisieren, ohne kleinere Elemente vollständig zu entfernen.

✅ Beispiel: Wenn die KI weiterhin harte Schatten erzeugt, versuchen Sie es mit "harte Schatten: (1, 5), verschwommener Hintergrund: (0, 8)", um die Unschärfe abzuschwächen und gleichzeitig die Schatten stark zu reduzieren.

🎯 Warum es funktioniert: Es passt die Interpretation der KI an, anstatt ein Element vollständig zu blockieren, was manchmal zu unerwarteten Ergebnissen führen kann.

3. Negative Eingabeaufforderungen funktionieren am besten, wenn sie mit präzisen Haupt-Eingabeaufforderungen kombiniert werden

Eine starke Hauptaufforderung ist genauso wichtig wie eine negative Aufforderung. Wenn Ihre positive Aufforderung vage ist, hat die KI mehr Spielraum für Zufälligkeiten, wodurch Ihre negative Aufforderung weniger effektiv wird. Seien Sie bei der Hauptaufforderung so detailliert wie möglich, bevor Sie negative Begriffe anpassen.

🔹 Schlechtes Beispiel: "Eine schöne Frau in einer Stadt" + "schlechte Anatomie, verschwommen" 🔹 Besser: "Ein sehr detailliertes, symmetrisches Porträt einer Frau, weiche Beleuchtung, natürliche Pose" + "schlechte Anatomie, zu viele Finger, Asymmetrie, Übersättigung, JPEG-Artefakte."

🚀 Profi-Tipp: Eine fokussierte Hauptaufforderung reduziert Tests und Fehler beim Verfeinern von Bildern.

4. Testen Sie jeweils nur eine Änderung, anstatt blind zu raten

Versenden Sie nicht sofort negative Aufforderungen, wenn ein von KI generiertes Bild oder ein Text nicht richtig angezeigt wird. Ändern Sie stattdessen jeweils nur eine Sache, um zu sehen, was sich auf das Ergebnis auswirkt.

⚒️ Fehlerbehebung:

Führen Sie Ihre Eingabeaufforderung ohne negative Begriffe aus und notieren Sie Fehler

Fügen Sie einen negativen Begriff als Einzelziel für das größte Problem hinzu

Erneut generieren und Änderungen vergleichen

Wiederholen Sie dies, indem Sie nach und nach Begriffe hinzufügen oder anpassen

📌 Warum es funktioniert: Dieser Ansatz isoliert, was funktioniert und was nicht, wodurch die Verfeinerung schneller und gezielter erfolgt.

5. Entfernen Sie nicht einfach Elemente – verwenden Sie negative Aufforderungen, um den Stil zu lenken

Negative Aufforderungen dienen nicht nur dazu, Fehler zu beheben – sie können auch den künstlerischen Stil und die Stimmung verfeinern. Wenn Sie einen künstlerischen Look wünschen, können Sie Realismus negativ auffordern. Wenn Sie glatte digitale Kunst bevorzugen, entfernen Sie raue Texturen und verrauschte Details.

Wenn Sie einen Text erstellen, der sich leicht und fröhlich lesen soll, versuchen Sie es mit einer negativen Eingabeaufforderung für die formelle Sprache.

🎨 Beispiel: ✅ Für eine klare Anime-Ästhetik: Negative Eingabeaufforderung: "Realismus, fotorealistisch, 3D-gerendert, Ölgemälde, raue Texturen" ✅ Für einen Vintage-Film-Look: Negative Eingabeaufforderung: "digital, scharfer Fokus, übersättigt, moderner Stil"

⚡ Bonus-Tipp: Denken Sie darüber nach, was Sie stilistisch nicht wollen, nicht nur technische Fehler. Negative Eingabeaufforderungen sind für die Kuratierung der Ästhetik genauso nützlich wie das Filtern von Fehlern.

Wie man negative Prompts in KI-Plattformen verwendet

Negative Eingabeaufforderungen helfen dabei, KI-generierte Inhalte zu verfeinern, indem unerwünschte Elemente entfernt werden. Verschiedene KI-Tools für Bilder, wie Stable Diffusion und Midjourney, ermöglichen es Benutzern, negative Eingabeaufforderungen hinzuzufügen, um die endgültige Ausgabe zu steuern. In ähnlicher Weise erkennen auch KI-Tools für die Generierung von Texten, wie ChatGPT und Claude, negative Eingabeaufforderungen.

Nachfolgend finden Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die effektive Nutzung negativer Eingabeaufforderungen auf den wichtigsten Plattformen für generative KI.

Unter Verwendung von negativen Eingabeaufforderungen von Stable Diffusion

Stable Diffusion gibt Benutzern eine präzise Ausgabesteuerung an die Hand und ermöglicht so eine detaillierte negative Eingabeaufforderung.

⚒️ Schritte zur Verwendung negativer Eingabeaufforderungen in Stable Diffusion:

schritt 1: Öffnen Sie die Benutzeroberfläche von Stable Diffusion*

Verwenden Sie Plattformen wie Automatic1111, InvokeAI oder ComfyUI, um auf Stable Diffusion zuzugreifen. Verwenden wir HuggingFace, um auf das 3.5-Modell von Stable Diffusion zuzugreifen und zu verstehen, wie man Eingabeaufforderungen gibt.

schritt 2: Geben Sie Ihre Hauptaufforderung ein*

Seien Sie so detailliert wie möglich, um sicherzustellen, dass die KI den Stil und das Thema versteht. Hier ist ein Beispiel für eine Eingabeaufforderung, die Sie verwenden können:

"Erstellen Sie ein hyperrealistisches Porträt einer Frau mit sanfter Beleuchtung, filmischer Tiefenschärfe, detaillierter Hautstruktur und natürlichem Haar-Flow. Der Hintergrund sollte eine verschwommene Stadtlandschaft mit warmen Goldtönen bei Sonnenuntergang sein."

schritt 3: Fügen Sie eine negative Eingabeaufforderung hinzu*

Suchen Sie nach dem Eingabefeld "Negative Prompt" und geben Sie Elemente ein, die entfernt werden sollen (z. B. "unscharf, zusätzliche Finger, deformiertes Gesicht, Text, Wasserzeichen")

Hier ist die negative Aufforderung, die Sie geben können:

"Unscharf, zusätzliche Finger, fehlende Arme, fehlende Beine, schlecht gezeichnete Hände, fehlende Finger, unnatürliche Beleuchtung, plastikartige Textur, körnig, übermäßig scharf, Wasserzeichen, Text, Logo, zusätzliche Gliedmaßen."

*schritt 4: Anpassen der Methode und Einstellungen für Beispiele

Verschiedene Sampler (Euler, DDIM usw.) verarbeiten negative Aufforderungen unterschiedlich, testen Sie also verschiedene Varianten.

Einstellungen in KI-Plattformen

schritt 5: Verwenden Sie die CFG-Skala und -Schritte*

Eine höhere CFG-Skala (7–12) stellt sicher, dass die KI die Anweisungen genau befolgt, während weitere Schritte die Details verfeinern.

schritt 6: Generieren und verfeinern*

Führen Sie die Eingabeaufforderung aus, suchen Sie nach unerwünschten Elementen und passen Sie die negative Eingabeaufforderung nach Bedarf an. So sieht das Endergebnis aus:

Bild generiert durch KI

💡 Profi-Tipp: Wenn Artefakte oder unerwünschte Details weiterhin bestehen, experimentieren Sie mit negativen Einbettungen (wie EasyNegative), um die Ergebnisse zu optimieren.

Verwendung von negativen Eingabeaufforderungen in Midjourney

Midjourney hat einen einfacheren Ansatz, erlaubt aber dennoch negative Eingabeaufforderungen für eine bessere Kontrolle.

⚒️ Schritte zur Verwendung von negativen Eingabeaufforderungen in Midjourney:

Geben Sie Ihre Hauptaufforderung ein: Beginnen Sie in Discord mit /imagine, gefolgt von Ihrer beschreibenden Aufforderung

Fügen Sie eine negative Eingabeaufforderung hinzu: Verwenden Sie "–no", gefolgt von den Begriffen, die Sie entfernen möchten (z. B. "–no Text, Wasserzeichen, zusätzliche Gliedmaßen, verschwommen, dunkle Schatten")

Seitenverhältnis und Qualität anpassen: Verwenden Sie –ar für das Seitenverhältnis und –q für die Bildqualität, um die Ergebnisse zu optimieren

*experimentieren Sie mit Versionen und Stilen: Die verschiedenen Versionen von Midjourney (V5, V6 usw.) verarbeiten Eingabeaufforderungen unterschiedlich, wechseln Sie also bei Bedarf die Version

Aufwerten und verfeinern: Wenn unerwünschte Elemente weiterhin angezeigt werden, führen Sie den Vorgang mit aktualisierten negativen Eingabeaufforderungen erneut aus oder verwenden Sie Variationen, um die Komposition zu optimieren

💡 Profi-Tipp: MidJourney reagiert anders auf Eingabeaufforderungen als Stable Diffusion. Wenn die Ergebnisse nicht zufriedenstellend sind, passen Sie sowohl positive als auch negative Eingabeaufforderungen an, um ein Gleichgewicht zu erreichen. Hier finden Sie Beispiele für Top-Eingabeaufforderungen von MidJourney.

Verwendung von negativen Eingabeaufforderungen in DALL·E

Wenn Sie DALL·E verwenden, können Sie Ihre Ergebnisse verfeinern, indem Sie die Struktur Ihrer Eingabeaufforderungen anpassen.

⚒️ Schritte zur Verwendung negativer Eingabeaufforderungen in DALL·E:

Schreiben Sie Ihre Eingabeaufforderung neu, um unerwünschte Elemente auszuschließen: Anstelle von "Eine futuristische Stadt mit Menschen" versuchen Sie es mit "Eine futuristische Stadt, leere Straßen, keine Menschen, klare Architektur"

Gewünschte Attribute explizit angeben: Wenn DALL·E dazu neigt, etwas Unerwünschtes zu generieren (z. B. verschwommene Bilder), betonen Sie Wörter wie "scharf, hohe Detailtiefe, professionelle Beleuchtung"

verwenden Sie kontrastierende Beschreibungen:* Anstatt zu sagen: "Keine dunklen Farben", sagen Sie: "Helle und lebendige Farben dominieren die Szene"

Verfeinern und wiederholen: Wenn unerwünschte Elemente immer noch erscheinen, passen Sie die Formulierung Ihrer Eingabeaufforderung an und generieren Sie das Bild neu, um bessere Ergebnisse zu erzielen

Verwendung von negativen Eingabeaufforderungen in ChatGPT

Sie können die Antworten von ChatGPT steuern, indem Sie ihm mitteilen, was in Ihrer Eingabeaufforderung vermieden werden soll.

⚒️ Schritte zur Verwendung von negativen Eingabeaufforderungen in ChatGPT:

Geben Sie an, was Sie nicht wollen: Anstelle von "Schreiben Sie eine Zusammenfassung des Klimawandels" sagen Sie "Schreiben Sie eine Zusammenfassung des Klimawandels ohne politische Meinungen oder Spekulationen"

Kontrollieren Sie Ton und Stil: Wenn Sie eine neutrale Erklärung wünschen, sagen Sie: "Erklären Sie dies in einfachen Worten und vermeiden Sie komplexe Fachbegriffe."

Verwenden Sie explizite Ausschlüsse: Wenn ChatGPT zu viele Details liefert, fordern Sie "Unter 100 Wörtern halten, unnötige Hintergrundinformationen vermeiden" an

Verfeinern Sie mit Follow-ups: Wenn ChatGPT etwas Unerwünschtes enthält, können Sie sagen: "Schreiben Sie das um, aber entfernen Sie alle persönlichen Meinungen oder dramatische Sprache."

Verwendung von negativen Eingabeaufforderungen in Claude KI

Claude KI reagiert, wie ChatGPT, gut auf strukturierte Anweisungen, die ihr vorgeben, was sie in ihren Antworten vermeiden soll.

⚒️ Schritte zur Verwendung negativer Eingabeaufforderungen in Claude KI:

Seien Sie direkt in Ihrer Aufforderung: Anstatt "Erkläre Blockchain", sagen Sie "Erkläre Blockchain in einfachen Worten und vermeide dabei tiefgehende technische Details"

Geben Sie unerwünschte Elemente an: Wenn Sie eine fokussierte Antwort wünschen, sagen Sie: "Fassen Sie diesen Artikel zusammen, aber schließen Sie Meinungen und sich wiederholende Details aus."

limit response length:* Ask for "a concise summary under 200 words, avoiding unnecessary background context"

Auf Grundlage der Ergebnisse iterieren: Wenn Claude etwas einfügt, das Sie nicht möchten, verfeinern Sie es mit einer Nachbearbeitung wie "Das ist zu technisch – formulieren Sie es in Laiensprache um"

➡️ Lesen Sie auch: Die besten Prompt-Engineering-Tools für generative KI

Negative Eingabeaufforderungen helfen dabei, KI-generierte Inhalte zu verfeinern, aber sie sind nicht perfekt. KI-Modelle interpretieren Eingaben immer noch falsch, haben Probleme mit bestimmten Details und ignorieren Eingabeaufforderungen möglicherweise ganz. Hier sind einige der wichtigsten Limits, die bei KI-Kunst und Textgeneratoren zu beachten sind:

KI kann immer noch unerwünschte Elemente generieren: Einige Begriffe werden ignoriert, insbesondere bei komplexen Eingabeaufforderungen

Übermäßige Verwendung von negativen Aufforderungen kann Bilder flach wirken lassen: Wenn zu viele Details entfernt werden, kann dies Tiefe und Realismus beeinträchtigen

Verschiedene KI-Modelle interpretieren Eingabeaufforderungen unterschiedlich: Was in Stable Diffusion funktioniert, funktioniert möglicherweise nicht in Midjourney. Daher sollten Sie verschiedene Beispiele für negative Eingabeaufforderungen der KI mit verschiedenen Modellen testen

Negative Aufforderungen können die Kreativität einschränken: Zu viele Einschränkungen können einzigartige und künstlerische Ergebnisse limitieren

Limitierte Effektivität bei hochspezifischen Details: KI kann immer noch Artefakte oder Inkonsistenzen erzeugen

Die Leistung variiert je nach Version des Modells: Einige KI-Updates können negative Eingabeaufforderungen besser verarbeiten als andere

➡️ Mehr zum Thema: Die besten Alternativen und Konkurrenten für KI-Bildgenerierung

