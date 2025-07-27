Über 50 KI-Bildvorlagen für atemberaubende Grafiken

Stellen Sie sich Folgendes vor: Es ist spät in der Nacht, und Sie befinden sich in einer Endlosschleife aus Skizzieren, Radieren und Überdenken. Sie probieren ein Schema aus Farbe aus, dann ein anderes, optimieren die Komposition, und Ihr Bild sieht immer noch nicht richtig aus.

KI-Bildgeneratoren ermöglichen es Künstlern und auch denen von uns, die keine Designkenntnisse haben, atemberaubende Bilder zu erstellen, indem sie ihre Konzepte einfach in Worten beschreiben.

Allerdings hängen Ihre Bilder, genau wie bei anderen KI-Tools, von den Eingaben ab, die Sie machen. Von realistischen Porträts bis hin zu traumhaften abstrakten Landschaften können Sie unendlich viele Bilder erstellen.

In diesem Blog stellen wir Ihnen über 50 KI-Bildvorlagen vor, mit denen Sie Ihre Vision für verschiedene Anwendungsfälle zum Leben erwecken können. 🎯

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung So erstellen Sie atemberaubende Grafiken mit KI-Prompts: Geben Sie den KI-Tools klare Anweisungen zur Bilderzeugung, in einem Bereich von einfachen bis hin zu detaillierten Beschreibungen. Geben Sie den Bildtyp, das Hauptmotiv, die Hintergrundszene, den Kompositionsstil und weitere Details an. Seien Sie konkret, vermitteln Sie Stimmung, nutzen Sie künstlerische Referenzen, verfeinern Sie durch Iteration und experimentieren Sie, um KI-generierte Bilder zu erstellen.

Sie können Bilder für professionelles Design, Kunst, Cartoons, Videospiele, Marketingbroschüren, Ereignisse und vieles mehr erstellen!

Priorisieren Sie Aufgaben mit ClickUp Aufgaben, brainstormen Sie mit Whiteboards, speichern Sie Prompts in Dokumenten und arbeiten Sie über ClickUp Chatten zusammen, um Feedback in Echtzeit zu erhalten.

Was sind KI-Bildvorlagen?

Ein KI-Bildprompt ist eine klare Anweisung oder Beschreibung, die zur Erzeugung eines visuellen Bildes verwendet wird. Es handelt sich um eine detaillierte Anleitung für das KI-Tool, in der Aspekte wie Thema, Stil, Beleuchtung, Farbe und Stimmung umrissen werden.

Die Qualität der Eingabeaufforderung hängt davon ab, wie gut Sie Ihre Vision beschreiben. Eine klare und detaillierte Eingabeaufforderung reduziert Verwirrung und führt zu besseren Ergebnissen.

Wesentliche Elemente einer guten Vorlage

Ein starker Prompt ist klar, spezifisch und ansprechend und gibt der KI genügend Kontext, um ihre Reaktion zu steuern, während gleichzeitig Raum für Kreativität bleibt.

Es sollte das gewünschte Format oder Ergebnis umreißen – sei es ein Aufsatz, eine Liste oder eine Erzählung – und alle wichtigen Details enthalten, die zur Form der Antwort beitragen.

Sehen wir uns einige Tipps für KI-Bildvorlagen an. 👇

Bildtyp

Wählen Sie die Art von Bild, die Sie möchten: ein 3D-Modell, eine Illustration, eine animierte Szene oder sogar eine handgezeichnete Skizze. Sie müssen auch Ihre Präferenzen hinsichtlich des visuellen Stils angeben, z. B. cartoonhaft oder hyperrealistisch.

📌 Beispiel: „Erstellen Sie ein hyperrealistisches 3D-Modell eines futuristischen Sportwagens mit schlanken Kurven und leuchtend blauer Unterbeleuchtung.“

⚠️ Sie möchten ein zusätzliches KI-Tool für die Bilderzeugung kaufen? Warten Sie noch! Wir haben ein tool, das Ihren gesamten Workflow abdeckt!

Hauptthema

Geben Sie das Schlüsselmotiv des Bildes klar an. Dies kann ein Zeichen, ein Objekt, ein Tier oder sogar eine Szene wie eine Bergkette oder eine Skyline sein. Seien Sie so konkret wie möglich; Sie können bei Bedarf die Pose, das Aussehen oder die Rolle in der Szene beschreiben.

📌 Beispiel: „Ein von Cyberpunk inspiriertes Zeichen in einer Lederjacke mit leuchtenden kybernetischen Armen, das selbstbewusst im Regen steht.“

📖 Lesen Sie auch: Die besten KI-Tools für Designer

Hintergrundszene

Legen Sie die Umgebung für Ihr Motiv fest. Ob es sich um eine belebte Stadtstraße, einen friedlichen Wald oder etwas Abstraktes handelt – der Hintergrund trägt zur Form des Bildes bei.

📌 Beispiel: „Ein geschäftiger, futuristischer Marktplatz mit holografischen Schildern, Roboterverkäufern und lebhaften Menschenmengen.“

Kompositionsstil

Geben Sie an, wie das Bild angeordnet werden soll. Handelt es sich um eine Nahaufnahme oder eine Weitwinkelaufnahme? Möchten Sie ein klares, minimalistisches Design oder ein detailreicheres? Berücksichtigen Sie bei Ihren KI-Kunst-Prompt-Ideen auch stimmungsvolle Elemente wie dramatische Schatten oder weiches, warmes Licht.

📌 Beispiel: „Eine dramatische Nahaufnahme des Auges eines Drachen, in dem sich die Silhouette eines Ritters widerspiegelt, der mit erhobenem Schwert näherkommt.“

🔍 Wussten Sie schon? Laut einer weltweiten Umfrage von Adobe nutzen 83 % der Kreativprofis generative KI in ihrer Arbeit. 20 % geben an, dass ihre Arbeitgeber oder Kunden KI in ihrer Arbeit verlangen. Dies unterstreicht die wachsende Erwartung an Fachleute, KI in ihren Designprozess zu integrieren.

Weitere Details

Fügen Sie den Prompts des KI-Kunstgenerators einzigartige Details hinzu und verleihen Sie Ihrem Bild mehr Zeichen. Dazu können Texturen wie die Rauheit einer Steinmauer oder die Glätte einer Glasoberfläche gehören.

Sie können auch Farbschemata, die Energie der Szene oder sogar künstlerische Einflüsse beschreiben – wie lebhafte Farben, die von der Pop-Art inspiriert sind, oder einen weichen, verblassten Look, der an Vintage-Fotos erinnert.

📌 Beispiel: „Die Federn des Phönix sollten in Regenbogenfarben schimmern und seine Augen sollten wie geschmolzene Lava leuchten.“

Bonus: Erfahren Sie, wie Sie mit ChatGPT Bilder generieren können!

Warum es wichtig ist, KI-Bildvorlagen zu beherrschen

Wenn Sie KI-Prompts beherrschen, können Sie das Potenzial von Bildgeneratoren voll ausschöpfen und die Lücke zwischen vagen Ideen und atemberaubenden Bildern schließen. Sie haben die Kontrolle über Stil, Stimmung und andere komplexe Details, um Ihre künstlerische Vision zu verwirklichen.

So helfen Ihnen diese Vorschläge:

Verbesserte Kreativität: Sie können schnell einen größeren Bereich an Konzepten und Stilen erkunden, um unkonventionelle und experimentelle visuelle Ideen zu generieren.

Erhöhte Effizienz: KI-Tools automatisieren und beschleunigen den Designprozess für agile Design-Workflows wie Marketingkampagnen.

Verbesserte Entscheidungsfindung: Prompt Engineering ermöglicht schnelles Feedback und visuelle Einblicke in Designentscheidungen, sodass Stakeholder verschiedene Konzepte schnell bewerten können.

Kosteneffizienz: Die Erstellung von Bildern mit KI-Prompts reduziert die Abhängigkeit von traditionellen Grafikdesign-Ressourcen, die teuer und zeitaufwändig sein können.

Beispiele für effektive KI-Bildvorlagen

Um inspirierende und einzigartige Kunstwerke zu schaffen, kann die richtige Eingabe den entscheidenden Unterschied ausmachen. Sehen wir uns einige Beispiele für KI-Kunst-Eingaben an, um eine großartige KI-Bild-Eingabe zu finden. Wir werden uns auch einige andere Anwendungsfälle ansehen. 💁

l. Kunst

Hier sind einige effektive KI-Kunst-Prompts, mit denen Sie atemberaubende, KI-generierte Kunstwerke erstellen können:

Storyboard-Erstellung: Erstellen Sie Storyboard-Panels für [Filmtyp], die wichtige Schlüsselmomente wie [Szenenbeschreibung] illustrieren. Konzentrieren Sie sich auf [Emotionen] mit einem Stil, der [visuellen Stil] kombiniert Redaktionelle Illustrationen: Erstellen Sie eine redaktionelle Illustration für [Art der Veröffentlichung] zum Thema [Thema, z. B. psychische Gesundheit]. Verwenden Sie [künstlerische Elemente], um [Konzept] visuell darzustellen.

via Stable Diffusion

Illustrationen für Kinderbücher: *Entwerfen Sie fantasievolle Zeichen für eine Kindergeschichte zum Thema [Thema] mit [Details]. Fügen Sie Einstellungen wie [Ort] mit einem einheitlichen [Stil] hinzu. Surreale Kunst: Erzeugen Sie surreale Bilder, die [Konzept] mit [Schlüsselelementen] darstellen. Verwenden Sie eine Mischung aus [Farben], um eine [Stimmung] zu erzeugen. Abstrakte Kunst: Erzeugen Sie surreale Bilder, die [Konzept] mit [Schlüssel] mit [Schlüsselelementen] darstellen. Verwenden Sie eine Mischung aus [Farben], um eine [Stimmung] zu erzeugen. Experimentelle Kunst: Erstellen Sie ein experimentelles Werk, in dem [Element] mit [unerwarteten Formen] zu einer surrealen und dennoch harmonischen Fusion verschmilzt.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain benutzerdefinierte Bilder mithilfe von Eingaben in natürlicher Sprache.

Landschaftskunst: Erstellen Sie eine impressionistische Darstellung von [Einstellung] mit dicken Pinselstrichen und warmen Farbtönen, um [Emotion] hervorzurufen. Porträtkunst: Erstellen Sie ein skurriles Porträt von [Zeichen] und integrieren Sie dabei surreale Elemente wie schwebende Laternen oder tierische Begleiter mit menschenähnlichen Ausdrucksformen. Konzeptkunst: *Entwerfen Sie ein konzeptionelles Werk, das [Idee] darstellt und Elemente wie antike Architektur in Verbindung mit neonbeleuchteten Drähten und Bildschirmen kombiniert.

II. Professionelle Designs

Hier sind einige Beispiele für KI-Prompts für professionelle Designs:

Layout einer E-Commerce-Website: Erstellen Sie ein [Adjektiv] Layout für eine E-Commerce-Website, die [Produktkategorie] verkauft. Die Startseite sollte ein großes Hero-Bild des [Feature-Produkts] enthalten und eine übersichtliche Navigation mit Bereichen für [bestimmte Kategorien] bieten. Verwenden Sie eine moderne Farbe und achten Sie darauf, dass das Layout einfach zu navigieren ist, wobei der Schwerpunkt auf der Benutzererfahrung liegt. Design einer Unternehmensbroschüre: Entwerfen Sie eine Unternehmensbroschüre für [Firmenname], ein Unternehmen der [Branche]. Die Broschüre sollte Abschnitte mit einer Übersicht, den angebotenen Dienstleistungen und Client-Referenzen enthalten. Verwenden Sie [Farbe] und integrieren Sie [spezifische visuelle Elemente]

via Stable Diffusion

Logo-Design für [Geschäftsname]: *Entwerfen Sie ein maximalistisches Logo für [Geschäftsname], ein [Branche]. Das Logo sollte [Schriftart] verwenden und ein dezentes grafisches Element enthalten, das die [Werte] des Unternehmens widerspiegelt. Die Farbpalette sollte [Farben] umfassen, um einen modernen und klaren Look zu erzielen. UI-Design für mobile Apps: Entwerfen Sie eine elegante und intuitive Benutzeroberfläche für eine mobile App für [App-Name], eine [App-Funktion]. Die App sollte ein [Farbschema] aufweisen und über leicht zu bedienende Registerkarten, Schaltflächen und Benachrichtigungen verfügen. Der Startbildschirm sollte [Schlüssel-Features] anzeigen, und die App sollte [spezifische Designelemente] enthalten. 3D-Produktrendering für [Produktname]: Erstellen Sie ein fotorealistisches 3D-Rendering von [Produktname], das dessen Features in [Einstellung] zeigt. Das [Produkt] sollte auf einer glatten Oberfläche mit Lichtreflexionen positioniert sein. Das Rendering sollte [bestimmte Features] hervorheben, wobei die [Beleuchtung] die Texturen und Konturen des Produkts betonen sollte.

über den KI-Bildgenerator in ClickUp Brain

Produktverpackungsdesign: Entwerfen Sie eine elegante, moderne Verpackung für [Produktname]. Sie sollte [bestimmtes Material] und eine [Farbe] Feature. Das Produktlogo muss eine minimalistische Typografie aufweisen; zusätzlicher Text sollte in [Schriftart] gehalten sein. Das Design sollte [Markenattribute] vermitteln.

III. Fotografie

Hier sind einige KI-Bildvorlagen für verschiedene Arten der Fotografie:

über Adobe Firefly

Reiseblogs/Website: Erstellen Sie Fotos von der Einstellung des Sonnenuntergangs über [bestimmtes Reiseziel] und fangen Sie dabei das warme Licht der Dämmerung ein. Fügen Sie [Details wie Silhouetten von Gebäuden oder einen farbenfrohen Himmel mit Farbrändern in Orange, Rosa und Lila] hinzu. Produktpräsentation: Machen Sie ein hochauflösendes Foto von [Produkttyp] auf einer [Oberflächentyp] in einer [Studio-Einstellung]. Gestalten Sie die Komposition in einem [Kompositionsstil], um [Produkteigenschaften] wie [spezifische Merkmale] hervorzuheben. Lifestyle-Magazine: Erstellen Sie Fotos von [Wohnumgebung], durchflutet von natürlichem Licht, das durch [Art der Fenster] fällt. Heben Sie [Schlüssel-Dekorationselemente] hervor, mit kleinen Details wie [dekorativen Akzenten] Wellness-Blogs: Erstellen Sie ruhige Bilder von Personen, die [Wellness-Aktivität] an [Speicherort] zu [Tageszeit] ausüben. Verwenden Sie eine Palette von [bestimmten Farbtönen], um [Gefühl] zu vermitteln.

Verwendung von Lifestyle-Produkten: Nehmen Sie ein Bild von [Person, z. B. einem Mann, einer Frau oder einem Kind] auf, die [Produkttyp] an einem [bestimmten Ort, z. B. in der Küche oder im Wohnzimmer] verwenden. Zeigen Sie sie bei [bestimmter Handlung, z. B. beim Genuss einer Tasse Kaffee oder bei der Verwendung des Produkts] mit weichem, natürlichem Licht aus einer [Lichtquelle, z. B. einem Fenster oder einer Lampe]. Mode-Editorial: *Erstellen Sie ein High-Fashion-Editorial-Shooting mit [Thema] als Feature in [Ort]. Beziehen Sie Models mit [Elementen] ein, die in [dynamischen Posen] posieren. Verwenden Sie eine Beleuchtung, die [Stimmung] betont, um [Schlüsselmerkmalen] hervorzuheben.

IV. Cartoons und Karikaturen

Hier sind einige KI-Bildvorlagen zum Erstellen von Cartoons und Karikaturen:

Zeichendesign für Webserien: Erstellen Sie einzigartige Zeichen für [Serienthema] und integrieren Sie dabei [Design-Features]. Betonen Sie [bestimmten Ton] mit einem [Stil]. Aktion-Karikaturen: Entwerfen Sie humorvolle Karikaturen für [Veranstaltungstyp], mit [übertriebenen Ausdrucksformen, wichtigen Requisiten oder verspielten Einstellungen], die zum [Thema] der Kampagne passen.

über Adobe Firefly

Benutzerdefinierte Souvenirs: Erstellen Sie Karikaturen von [bestimmten Personen] und halten Sie dabei [Schlüssel-Details] fest, die deren [Erfahrungen oder Persönlichkeiten] widerspiegeln. Öffentliche Wandmalereien: Entwerfen Sie ein lebendiges Wandbildkonzept, das [Thema] feiert und [Schlüssel] enthält. Stellen Sie sicher, dass das Design [bestimmte Botschaften] in einem [Stil] vermittelt.

🔍 Wussten Sie schon? Die weltweite Marktgröße für KI-Bildgeneratoren wird in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich auf 917.448.000 US-Dollar wachsen.

V. Video-Spieldesign

Hier sind einige KI-Bildvorlagen für das Design von Video-Spielen:

Farben und Themen: *Entwickeln Sie eine Farbpalette für [Spieltyp] mit [bestimmten Farbtönen], die [Emotionen] hervorrufen. Achten Sie darauf, dass die Palette [Schlüssel] ergänzt. Zeichen-Design: Entwerfen Sie Designs für [Zeichen-Typ] in [Spiel-Einstellung]. Konzentrieren Sie sich auf [Details], die ihre [Rollen] widerspiegeln.* Umgebungskonzepte: Erzeugen Sie Bilder von [bestimmter Ort] und zeigen Sie dabei [Details]. Verwenden Sie [Beleuchtung], um die [Stimmung] der Umgebung zu verbessern. Werbematerial für Spiele: Entwerfen Sie ein Banner für [Spieltyp] mit [Feature] oder [Szene]. Fügen Sie [Details] hinzu, um Aufmerksamkeit zu erregen und die [Alleinstellungsmerkmale] des Spiels hervorzuheben.

Brain kann Ihnen sogar dabei helfen, Ihre Prompts zu verfeinern und präzisere Ergebnisse zu erzielen!

VI. Branding und Identität

Hier sind einige KI-Vorschläge, die Sie für Bilder im Zusammenhang mit Branding und Identität verwenden können:

Branding-Materialien: Erstellen Sie visuelle Branding-Materialien wie Karten und Briefköpfe unter Verwendung des Logos und der Farbe von [Markenname]. Stellen Sie sicher, dass alles einheitlich ist und die Identität der Marke widerspiegelt, mit Elementen wie [z. B. klare Linien, professionelle Schriftarten]. Verpackungsdesign: Entwerfen Sie Verpackungskonzepte für [Produkttyp] unter Verwendung umweltfreundlicher Materialien wie [z. B. Recyclingpapier, biologisch abbaubarer Kunststoff] und moderner Designelemente, die [Markenstil] widerspiegeln. Produkt-Mockups: Erstellen Sie Mockups von Markenartikeln wie T-Shirts oder Tassen mit dem Logo von [Markenname], um zu zeigen, wie Ihre Produkte in der Realität aussehen würden.

via Stable Diffusion

Event-Standdesign: Entwerfen Sie Grafiken für einen Event-Stand, an dem Produkte von [Markenname] als Feature präsentiert werden. Berücksichtigen Sie Banner, Display-Setups und Elemente wie [z. B. Markenrequisiten], um die Marke wirkungsvoll zu präsentieren.

VII. Typografie und Grafikdesign

Hier sind einige Vorschläge, die Ihnen helfen werden, KI für Grafikdesign und Typografie zu nutzen:

Experimentelle Typografie-Layouts: *Erstellen Sie ein auffälliges und futuristisches Typografie-Design, das überdimensionale, sich überlappende Buchstaben in [Farbe] feature. Integrieren Sie geometrische Muster und abstrakte Formen als visuelle Ergänzungen, um einen dynamischen Flow der Text-Elemente zu gewährleisten. Textintegrierte Illustrationen: Entwerfen Sie ein typografisches Werk, bei dem die Buchstaben Teil einer Illustration sind, wie z. B. [Beispielthema]. Verwenden Sie [bestimmten Stil], um Text und Bild nahtlos zusammenzuführen. Posterdesign: Erstellen Sie ein Grafikdesign-Poster im [Stil] mit klarer Typografie und auffälligen Negativräumen. Verwenden Sie eine einfache Schriftart mit [bestimmter Farbe], um Klarheit und Wirkung zu betonen. Typografische Muster: Entwerfen Sie ein sich wiederholendes Muster, das vollständig aus Typografie besteht, wobei die Buchstaben verzerrt, gedreht oder zu dekorativen Motiven abstrahiert werden. Wählen Sie [Thema] und eine harmonische Farbe für ein einheitliches Design

über Adobe Firefly

Typografie und Fotografie verschmelzen: Entwerfen Sie ein Bild, in dem Typografie in ein Foto integriert ist, beispielsweise Wörter, die ein [Wahrzeichen oder Objekt] bilden. Achten Sie darauf, dass die Buchstaben die Textur und Beleuchtung des Fotos nachahmen, um eine nahtlose Verschmelzung zu erzielen.

VIII. Marketing-Grafiken

Hier sind einige KI-Bildvorlagen für das Marketing:

Infografik im Stil sozialer Medien:* Erstellen Sie eine farbenfrohe Infografik, die die Vorteile von [Dienstleistung/Produkt] hervorhebt. Verwenden Sie Symbole wie [Beispielsymbole] und kurzer Text, um die Infografik optisch ansprechend und leicht verständlich zu gestalten. Countdown-Timer für soziale Medien: Erstellen Sie eine Countdown-Grafik für den bevorstehenden Verkauf von [Produkt]. Verwenden Sie dynamische Elemente wie Uhren oder Timer, begleitet von Phrasen wie „[Name des Verkaufs]” oder „[Countdown-Details]”, um Vorfreude zu wecken. Kopfzeile-Bild für E-Mail-Marketing: Entwerfen Sie eine klare und ansprechende Kopfzeile für Ihren E-Mail-Newsletter, mit [Thema oder Produkt] als Feature, Ihrem Logo auf einer Seite und einem einfachen Hintergrund in [Farbe/Textur] Banner: Erstellen Sie ein Banner für die E-Mail-Kampagne von [Produkt], um für den Rabatt auf [Produkt/Dienstleistung] zu werben. Verwenden Sie eine fette Schriftart mit Schwerpunkt auf [Rabattprozentsatz] und lebhafte Farben, um Aufmerksamkeit zu erregen. Call-to-Action-Schaltfläche: Entwerfen Sie eine auffällige Schaltfläche für einen Call-to-Action. Der Text sollte „[Aktionsphrase]” in fetten, leuchtenden Farben lauten, um zum Klicken anzuregen.

via Stable Diffusion

Landingpage-Grafiken:* Entwerfen Sie Grafiken für die Landingpage von [Name der Website], die die Schlüssel-Features von [Produkt/Dienstleistung] hervorheben. Verwenden Sie Symbole und kurzen Text wie „[Feature 1], [Feature 2], [Feature 3]”, um die Darstellung einfach und wirkungsvoll zu halten. Benutzerdefinierte Illustrationen: Entwickeln Sie benutzerdefinierte Illustrationen für [Name der Website], die [die Kernwerte Ihrer Marke] repräsentieren, vor relevanten Hintergründen, die zur Botschaft passen, wie [z. B. Stadtsilhouette, von der Natur inspirierte Motive]. Display-Anzeigenbild: Entwerfen Sie eine Display-Anzeige mit [Produkttyp] vor einem einfarbigen Hintergrund. Verwenden Sie fettgedruckten Text wie „[wichtigster Vorteil des Produkts]” und auffällige Farben wie [leuchtendes Orange, Blau usw.], um die Anzeige hervorzuheben. Video-Miniaturansicht: Erstellen Sie eine auffällige Miniaturansicht für Ihre Videoanzeige zu [Dienstleistung/Produkt]. Verwenden Sie ansprechende Grafiken wie [z. B. Produkt in Aktion, animierter Text] und Textüberlagerungen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Werbeflyer: Erstellen Sie einen attraktiven Flyer, um für Ihre Veranstaltung oder Ihren Verkauf zu werben. Fügen Sie Bilder der [Feature-Produkte] und alle wichtigen Veranstaltungsdetails wie [Veranstaltungsdatum, Veranstaltungsort] in einem übersichtlichen, leicht lesbaren Format ein. Infografik zur Fallstudie: *Erstellen Sie eine Infografik, die die Schlüsselergebnisse einer Fallstudie zu [Thema oder Produkt] zusammenfasst und diese visuell leicht verständlich macht. Grafiken für Whitepaper: Entwerfen Sie Grafiken für ein Whitepaper zum Thema [Thema], indem Sie komplexe Ideen in einfache visuelle Elemente aufschlüsseln, um das Verständnis zu verbessern.

IX. Ereignis-Marketing

Hier sind einige KI-Bildgenerator-Vorgaben für das Ereignis-Marketing:

Konferenz-Banner: Entwerfen Sie Grafiken für Konferenz-Banner, um Sitzungen zu Themen aus dem Bereich [Branche oder Fachgebiet] zu bewerben, damit diese besonders auffallen. Grafik für Einladungen zu Ereignissen: Erstellen Sie eine Einladungsgrafik für Ihr Ereignis, auf der Datum, Uhrzeit, Ort und RSVP-Details deutlich sichtbar sind, und das in einem ansprechenden Design.

über Adobe Firefly

Sponsoren-Anerkennungsschilder: Entwerfen Sie Schilder, die Ihre Sponsoren des Ereignisses würdigen, indem Sie deren Logos und Markenelemente in ein klares, professionelles Layout integrieren. Fotokabinen-Hintergrunddesign: Erstellen Sie ein lustiges Fotokabinen-Hintergrunddesign für Ihr Ereignis, das das Thema des Ereignisses aufgreift und Platz für Ihr Logo lässt. Grafik zur Nachbetrachtung des Ereignisses: Entwerfen Sie Grafiken, die die Höhepunkte Ihres Ereignisses zusammenfassen, einschließlich Schlüsselzitate, Erkenntnisse der Referenten und Erfahrungsberichte der Teilnehmer.

Erstellen Sie ganz einfach Marketingmaterialien mit ClickUp Brain.

🔍 Wussten Sie schon? 71 % der in den sozialen Medien freigegebenen Bilder werden in den USA mit KI generiert. In Kanada und im asiatisch-pazifischen Raum liegt dieser Anteil mit 77 % noch höher, während er in Europa bei 68 % liegt.

Bevor wir uns damit befassen, wie man eine KI-Bildvorlage schreibt, wollen wir uns zunächst mit KI-Kunst-Tools vertraut machen.

Hier sind einige Beispiele, die Sie verwenden können: DALL. E 3: Integriert in ChatGPT bietet es eine nahtlose Erfahrung für die Erstellung von Prompts und deren Generierung. Midjourney: Midjourney ist bekannt für seine künstlerischen Ergebnisse und generiert Bilder, die oft professionellen Illustrationen und Konzeptkunst ähneln. Stable Diffusion: Aufgrund seiner Flexibilität und Benutzerdefiniertheit eignet es sich besonders für Entwickler und Creator. Es handelt sich um ein Open-Source-KI-Tool, das zur Feinabstimmung verwendet wird. Adobe Firefly: Firefly ist in die Adobe Creative Suite integriert und eignet sich ideal für Marketingfachleute und Designer, die an ausgefeilten Inhalten arbeiten.

Die richtigen tools vereinfachen diesen Prozess und machen die Erstellung von Prompts intuitiver und effizienter.

Prompt-Engineering-tools wie ChatGPT können Ihnen dabei helfen, kreative Prompts zu verfeinern und zu entwickeln, während Plattformen wie Canva die generierten Konzepte optimieren.

Aber es gibt noch etwas Besseres.

Mit ClickUp, der Alles-App für die Arbeit*, können Sie einzigartige Prompts basierend auf benutzerdefinierten Parametern wie Kunststil, Thema und Farbvorlieben generieren.

📮 ClickUp Insight: 11 % unserer Befragten nutzen KI in erster Linie für Brainstorming und Ideenfindung. Aber was passiert anschließend mit diesen brillanten Ideen? Hier kommt ein KI-gestütztes Whiteboard wie ClickUp Whiteboards ins Spiel , mit dem Sie Ideen aus der Brainstorming-Sitzung sofort in Aufgaben umsetzen können. Und wenn Sie ein Konzept nicht ganz erklären können, bitten Sie einfach den KI-Bildgenerator , ein Bild basierend auf Ihrer Eingabe zu erstellen. Es ist die Alles-App für die Arbeit, mit der Sie schneller Ideen entwickeln, visualisieren und umsetzen können!

ClickUp Brain

Mit ClickUp Brain ist die KI-Eingabe viel einfacher.

Im Gegensatz zu generischen KI-tools versteht ClickUp Brain Ihren Arbeit-Kontext – Sie müssen sich also keine Gedanken über Ihre Eingaben machen oder komplizierte Anweisungen verwenden.

Übergeben Sie Ihr Marken-Kit und lassen Sie die KI ihre Arbeit tun!

Egal, ob Sie Meetings zusammenfassen, Inhalt erstellen oder Routineaufgaben automatisieren möchten – geben Sie einfach in einfacher Sprache ein, was Sie benötigen, und ClickUp Brain liefert Ihnen intelligente, relevante Ergebnisse. Damit entfällt das Rätselraten bei KI-Eingabeaufforderungen, sodass diese für alle Mitglieder Ihres Teams zugänglich und leistungsstark sind.

Außerdem unterstützt es Sie bei der Erstellung präziser und effektiver Prompts, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Dieses Feature ist besonders wertvoll für diejenigen, denen es schwerfällt, abstrakte Ideen in umsetzbare Beschreibungen zu übersetzen.

💟 Möchten Sie Ideen festhalten, sobald sie Ihnen in den Sinn kommen? Mit Brain MAX, dem Desktop-KI-Begleiter von ClickUp, können Sie die KI mit Ihrer Stimme steuern – perfekt für das Denken im Bewusstseinsstrom und die Kreativität im Flow-Zustand. Sprechen Sie einfach, und Brain MAX verwandelt Ihre Gedanken in atemberaubende Kunst, ohne dass Sie sie mühsam eintippen müssen!

ClickUp bietet auch Funktionen für das Aufgaben- und Projektmanagement. Es bietet alles, was Ihr Design-Workflow benötigt, von Vorlagen für Brainstorming- s bis hin zu effektiven Tools für die Zusammenarbeit.

Sehen wir uns einige Features an, die Sie für Ihre Kunst- und Grafikprojekte nutzen können. 📃

ClickUp-Aufgabe

Optimieren Sie Ihren Design-Workflow mit ClickUp Aufgaben.

ClickUp Aufgaben vereinfachen Ihren kreativen Workflow und ermöglichen es Ihnen, ansprechende Bilder zu erstellen und dabei organisiert zu bleiben. Teilen Sie Ihre Design-Zeitleiste in kleinere, besser zu bewältigende Aufgaben auf.

Jede Aufgabe erfasst Details wie Projektbeschreibungen, Fristen und Prioritäten, damit Sie den Überblick behalten.

Wenn Sie beispielsweise Brainstorming zu KI-generierten Bildern betreiben, können Sie Aufgaben erstellen, um Konzepte für bestimmte Stile wie Typografie, Konzeptkunst oder Grafikdesign aufzulisten. Fügen Sie klare Prioritäten hinzu, um die dringendsten Projekte zuerst anzugehen.

📖 Lesen Sie auch: Wichtige Midjourney-Prompt-Beispiele für Künstler und Designer

ClickUp Whiteboards

Planen Sie Projekte visuell und arbeiten Sie mit Ihrem Team in Echtzeit zusammen – mit ClickUp Whiteboards.

ClickUp Whiteboards eignen sich hervorragend, um ein Ideenboard zu erstellen, Brainstorming zu betreiben und KI-Prompt-Ideen zu planen, und bieten eine dynamische und kollaborative Teamumgebung. Mit verschiedenen kreativen Tools wie Haftnotizen, Mindmaps und Flussdiagrammen können Sie Ihre Gedanken visuell darstellen, um Ideen zu organisieren und zu verfeinern.

Dank der Echtzeit-Kollaborationsfunktionen können mehrere Team-Mitglieder gleichzeitig Ideen hinzufügen und Bearbeitung durchführen, Kommentare hinterlassen und die Vorschläge der anderen ergänzen. So wird sichergestellt, dass alle Beiträge effizient erfasst werden.

Wenn Sie beispielsweise eine surreale Kunstserie planen, können Sie Abschnitte für Themen wie „Traumlandschaften“, „Natur-Technik-Hybride“ und „abstrakte Figuren“ erstellen.

🧠 Wissenswertes: Das teuerste KI-Kunstwerk wurde für 432.000 US-Dollar verkauft. Es ist bekannt als Portrait of Edmond de Belamy und zeigt das Porträt einer imaginären Person, die von einer KI namens Generative Adversarial Network erstellt wurde. Es wurde von Mitgliedern des französischen Kunstkollektivs „Obvious Art“ in die Einstellung gebracht.

ClickUp Dokumenten

Erstellen Sie eine zentralisierte KI-Bild-Prompt-Datenbank innerhalb von ClickUp Dokumenten.

ClickUp Docs ist ein hervorragendes tool zum Erstellen und Speichern eines zentralen Repositorys von KI-Kunst - en , mit denen Sie Ihre kreativen Ideen an einem Ort organisieren und darauf zugreifen können.

Teams können nahtlos zusammenarbeiten und Prompts für verschiedene künstlerische und gestalterische Aufgaben erstellen, Bearbeitung und Verfeinerung vornehmen.

Sie organisieren diese Prompts in verschachtelten Seiten, Ordnern oder Space nach Kategorien wie „KI-Kunsterstellung“, „Produktfotografie“ oder „Social-Media-Grafiken“. Außerdem lässt es sich nahtlos mit Aufgaben und Whiteboards verbinden, sodass alle Ihre Informationen zentralisiert bleiben.

📖 Lesen Sie auch: Die 11 besten Alternativen und Konkurrenten zu Midjourney für die KI-Bildgenerierung

ClickUp Chatten

Holen Sie sich Feedback von Ihrem Team und entwickeln Sie gemeinsam mit ClickUp Chat Ideen für Änderungen.

ClickUp Chat bietet leistungsstarke Tools für die Zusammenarbeit, um die Kommunikation und das Feedback im Team in Echtzeit zu fördern. Sie können Chat nutzen, um Ideen zu diskutieren, Erkenntnisse zu freigeben oder die Arbeit der anderen zu kritisieren, wenn Sie an Kunstprojekten arbeiten.

Sie können auch spezielle Kanäle für bestimmte Projekte in der Einstellung einrichten oder diese in Aufgaben und Dokumente integrieren, sodass alle an Diskussionen teilnehmen und gleichzeitig direkten Zugriff auf die relevanten Prompts und Ressourcen haben.

Verwenden Sie ClickUp Assign Comments, um bestimmte Stakeholder für Feedback zu taggen.

Darüber hinaus* verbessert ClickUp Assign Comments den Feedback-Prozess, indem Kommentare in umsetzbare Aufgaben umgewandelt werden. So können Sie beispielsweise während einer Designprüfung den Designer direkt für eine Layoutanpassung taggen.

Es sendet ihnen sofort eine Benachrichtigung, um eine klare Verantwortlichkeit zu gewährleisten.

Best Practices und Tipps zur Verfeinerung Ihrer Prompts

Die Erstellung effektiver Prompts für die KI-Bildgenerierung ist entscheidend, um die gewünschten visuellen Ergebnisse zu erzielen.

Hier sind einige Schlüssel-Strategien zur Verbesserung Ihrer Prompts: Stimmung und Stil: Adjektive sind eine gute Möglichkeit, um die gewünschte Stimmung oder Ästhetik zu vermitteln. Wenn Sie einen modernen, klaren Look suchen, könnten Sie beispielsweise angeben: „Erstellen Sie ein minimalistisches Design mit klaren Linien und einer neutralen Farbe“. Künstlerische Referenzen: Beziehen Sie sich auf berühmte Künstler oder Bewegungen. Fragen Sie beispielsweise nach einem „impressionistischen Bild“ oder einem Bild, das „an Picassos abstrakte Arbeit erinnert“. Ausgewogenes Verhältnis zwischen Länge und Detailgenauigkeit: Eine gute Eingabe muss detailliert sein, sollte den Bildgenerator jedoch nicht überfordern. Für einfache Konzepte eignen sich 5 bis 7 Wörter als Arbeit, während komplexe Eingaben möglicherweise etwas mehr Erläuterungen erfordern. Verfeinern Sie durch Iteration: Wenn die KI Ihre Vision beim ersten Versuch nicht erfasst, passen Sie Ihre Eingabe an und versuchen Sie es erneut. Kleine Änderungen können einen großen Unterschied machen, und das Führen eines Protokolls über erfolgreiche Eingaben hilft, zukünftige Ergebnisse zu verbessern. Experimentieren Sie mit Variationen: Versuchen Sie, Adjektive zu ändern oder neue Elemente hinzuzufügen, um verschiedene Ergebnisse zu erzielen. Das Experimentieren mit unterschiedlichen Formulierungen oder Details hilft dabei, neue visuelle Interpretationen zu entdecken und dem perfekten Ergebnis näher zu kommen.

Verwandeln Sie Ihre Ideen mit ClickUp in atemberaubende Bilder

Mit über 50 KI-Bildvorlagen aus diesem Blogbeitrag in Ihrem Toolkit sind die Möglichkeiten zur Erstellung atemberaubender Grafiken unbegrenzt. Von Produktfotografie bis hin zu ansprechenden Social-Media-Beiträgen – KI kann Ihren kreativen Prozess auf ein neues Niveau heben.

KI bietet zwar unendliche Inspiration, aber um Erfolg zu erzielen, müssen Sie Ihre kreativen Projekte organisieren und auf Kurs halten. Hier kommt ClickUp ins Spiel.

ClickUp organisiert Ihre Aufgaben, legt Fristen fest und ermöglicht eine mühelose Zusammenarbeit, sodass Ihre Ideen nicht nur Konzepte bleiben, sondern auf möglichst effiziente Weise verwirklicht werden.

Möchten Sie Ihre KI-generierten Bilder und Kunstprojekte auf ein neues Level bringen? Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅