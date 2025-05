die 10 besten KI-Spracherkenner zur Identifizierung und Analyse von KI-generierter Sprache

Die KI-Technologie hat die Unterscheidung zwischen authentischen und künstlichen Stimmen verwischt. Sie können jetzt realistische Sprachclips erstellen, die den Tonfall echter Personen imitieren.

Solche KI-generierten Stimmen stellen jedoch auch eine ernsthafte Bedrohung dar, da der Durchschnittsbürger echte Stimmen nicht von KI-generierter Sprache unterscheiden kann. Dies birgt das Risiko von Desinformation, Falschmeldungen und Finanzbetrug.

🔍 Wussten Sie schon? Deepfake-Betrugsfälle haben allein in Nordamerika und den APAC-Regionen um 1740 % bzw. 1530 % zugenommen.

Ob Sie nun Inhalte erstellen, sich für KI interessieren oder ein Experte für Cybersicherheit sind – Sie profitieren von einem KI-Sprachdetektor, um sicher zu bleiben. Es wird Sie freuen zu hören, dass wir 10 KI-Sprachdetektoren für Sie zum Ausprobieren zusammengestellt haben!

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier sind unsere Top-Empfehlungen für KI-Sprachdetektoren, die für Ihre Sicherheit sorgen: ElevenLabs : Am besten für fortgeschrittenes Stimmenklonen und -erkennung

Resemble. AI : Am besten für die KI-Sprachgenerierung und die Erkennung von Deepfakes geeignet

PlayHT Voice Classifier : Am besten geeignet für die Erzeugung vielseitiger synthetischer Stimmen

AI Voice Detector : Am besten für eine umfassende Analyse der Authentifizierung von Audio geeignet

Veritone : Am besten für die Erkennung von Deepfakes in Unternehmen geeignet

Deepfake Detector : Am besten für die schnelle Identifizierung von gefälschten Audio-/Videoinhalten geeignet

Otter. ai : Am besten für die genaue Transkription von KI-generierter Sprache geeignet

murf*: Am besten für die hochwertige KI-Sprachgenerierung für Podcasts geeignet

Listnr AI : Am besten geeignet für die Umwandlung von Text in Sprache oder Video

Deepware Scanner : Am besten zum Scannen und Erkennen von gefälschten Videos

Wenn es darum geht, KI in Ihren täglichen Workflow zu integrieren, geht jedoch nichts über ClickUp , die App für alles bei der Arbeit. Nutzen Sie die native KI, um Audio- und Videoclips zu transkribieren, sofortige Antworten aus Ihren Workspace-Daten zu finden und sogar Inhalte zu generieren

Was sind KI-Sprachdetektoren und warum werden sie eingesetzt?

KI-Sprachdetektoren sind hochentwickelte tools, die menschliche Stimmen von KI-generierten unterscheiden. Dieser Mechanismus wird durch einen Algorithmus für maschinelles Lernen unterstützt, der Variationen in Tonhöhe, Tonfall und Rhythmus oder Muster analysiert, um KI-Stimmen zu erkennen.

Hier erfahren Sie, warum Privatpersonen und Geschäfte KI-Tools zur Spracherkennung verwenden sollten:

Schützen Sie sich vor Betrug oder Fehlinformationen, indem Sie synthetische Stimmen oder Deepfake-Audio identifizieren

Schützen Sie den Ruf Ihrer Marke, indem Sie sicherstellen, dass die mit Ihrem Geschäft verbundenen Audio-Inhalte vertrauenswürdig sind

Schützen Sie sensible Kommunikation vor unbefugtem Zugriff oder Manipulation

Halten Sie sich bei der Nutzung von KI in Ihrer Branche an rechtliche und ethische Standards

Seien Sie KI-Herausforderungen und -Bedrohungen immer einen Schritt voraus, indem Sie sich über den sich ständig verändernden Bereich des synthetischen Audios auf dem Laufenden halten und Risiken proaktiv mindern

📖 Lesen Sie auch: KI-Statistiken: Erfahren Sie mehr über die Auswirkungen und Zukunftsprognosen von KI

Worauf sollten Sie bei einem KI-Stimmendetektor achten?

Angesichts der entscheidenden Rolle, die das richtige KI-Tool zur Stimmenerkennung spielt, sollte bei der Auswahl viel Fingerspitzengefühl an den Tag gelegt werden. Um sicherzustellen, dass Sie die effektivste Lösung auswählen, sollten Sie die folgenden Features berücksichtigen:

Genauigkeit : Achten Sie auf Tools mit hoher Bewertungsgenauigkeit, die zwischen menschlichen und KI-generierten Stimmen unterscheiden können

Echtzeitanalyse : Wählen Sie ein Tool aus, das Audio in Echtzeit analysiert und sofortiges Feedback zur Authentizität gibt

Mehrsprachiger Support : Eine Software, die mehr als eine Sprache unterstützt, erweitert ihren Einsatzbereich

*benutzerfreundliche Oberfläche: Priorisieren Sie Tools mit einer einfachen Oberfläche, um die KI-Spracherkennung für alle Mitglieder Ihres Teams zugänglich zu machen

Integrationsfähigkeiten : Wählen Sie ein Tool, das sich nahtlos in Ihre bestehende Technologieumgebung integrieren lässt

Regelmäßige Updates : Suchen Sie nach einem KI-Stimmendetektor, der mit den Veränderungen in der KI-Technologie Schritt hält

*berichterstellung und Analyse: Wählen Sie ein Tool, das detaillierte Berichte erstellt und tiefere Einblicke in erkannte Anomalien und potenzielle Bedrohungen bietet

Die 10 besten KI-Apps zur Spracherkennung

Da Sie nun wissen, worauf Sie den Schwerpunkt legen müssen, finden Sie hier die 10 besten KI-Erkennungstools für Deepfakes:

1. ElevenLabs (am besten für fortgeschrittenes Stimmenklonen und -erkennung)

via ElevenLabs

ElevenLabs verwendet ein fortschrittliches KI-Modell, das in der Lage ist, menschliche Stimmen mit nur wenigen Minuten Audio zu klonen. Dadurch können realistische Stimmen erzeugt und Audioinhalte in 29 Sprachen synchronisiert werden. ElevenLabs hat außerdem einen Sprachklassifikator auf den Markt gebracht, der KI-generierte Stimmen identifiziert, um den Missbrauch seines Tools zu verhindern.

die besten Features von ElevenLabs*

Konvertieren Sie textbasierte Eingabeaufforderungen in einen kostenlosen Flow in verschiedenen Stimmen

Trainieren Sie das KI-Modell mithilfe von Spracheingaben. Ändern Sie verschiedene Audio-Clips ganz einfach in Ihre Stimme um

Vertonen Sie Video- und Audio-Clips in mehreren Sprachen, um universelle Barrierefreiheit zu gewährleisten

Geben Sie Text ein, um Spezialeffekte zu erstellen und diese in Ihr Audio einzubinden, um es dynamischer zu gestalten

Limits von ElevenLabs

Bietet nur begrenzte Kontrolle über die Aussprache, insbesondere in bestimmten Sprachen

Mehrsprachige Unterstützung erfordert geänderte Eingabeaufforderungen für genaue Ausgaben

ElevenLabs-Preise

Free

Starter : 5 $

Ersteller : 22 $/Monat

Pro : 99 $/Monat

Maßstab : 330 $/Monat

Business : 1.320 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von ElevenLabs

G2 : 4, 7/5 (über 160 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Das sagen Benutzer aus der Praxis über ElevenLabs

Ich verwende ElevenLabs auf folgende Weise: Ein professioneller Klon meiner eigenen Stimme. Damit kann ich Texte in Echtzeit so in Sprache umwandeln, dass es zu 90–95 % so klingt, als würde ich tatsächlich sprechen, einschließlich meiner Eigenheiten und meines Akzents. Ich habe einen tiefen Appalachen-Akzent, der nicht sehr verbreitet ist. ElevenLabs kommt damit problemlos zurecht.

2. Resemble. AI (am besten für die KI-Sprachgenerierung und die Erkennung von Deepfakes geeignet)

Resemble. KI spielt bei Sprachclips eine zweifache Rolle. Erstens wandelt die generative KI textbasierte Eingaben in Sprache um. Zweitens können Sie mit dem Deepfake-Detektor Audio-, Video- und Bilddateien hochladen, um jede Art von Manipulation zu erkennen.

Die beiden sich ergänzenden Dienste machen Resemble. AI zu einer Komplettlösung für die Erstellung von Inhalten mit KI und die Erkennung von Audio-Fälschungen.

Ähneln. Die besten Features der KI

Klonen Sie menschliche Stimmen auf der Grundlage von Beispielen oder wählen Sie aus voreingestellten, von KI generierten Stimmen aus

Unterstützung für über 60 Sprachen, darunter Englisch, Japanisch, Bangla, Vietnamesisch, Dänisch und mehr

Erkennen Sie Deepfake-Medien mithilfe einer multimodalen Schallwellenprüfung in Echtzeit

Fügen Sie Ihren Erstellungen ein KI-Wasserzeichen hinzu, um Ihr geistiges Eigentum zu schützen

Ähneln. Limits der KI

Die Qualität der von KI generierten Stimme ist nicht konsistent

Unterstützt begrenzte Integrationen

Ähneln. KI-Preise

Ersteller : 20 $/Monat

Professional : 99 $/Monat

Business : 499 $/Monat

enterprise*: Benutzerdefinierte Preise

Ähneln. Bewertungen und Rezensionen zu KI

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? Das Bewusstsein für das Klonen von Stimmen ist höher als für Deepfakes. Dennoch sind die Menschen mehr über Deepfakes besorgt als über das Klonen von Stimmen.

3. PlayHT Voice Classifier (am besten geeignet für die Erzeugung vielseitiger synthetischer Stimmen)

via PlayHT

PlayHT erzeugt ultrarealistische KI-generierte Audiodaten und unterstützt über 800 natürlich klingende KI-generierte Stimmen in über 130 Sprachen und Akzenten. Diese umfangreichen Features bieten eine immense Flexibilität bei der Erstellung hochwertiger Audiodateien.

Darüber hinaus hilft die Voice Generation API beim Klonen und Generieren von Stimmen in Echtzeit für Anwendungen wie E-Learning, Podcasting und Unterhaltung mit KI.

Die besten Features von PlayHT Voice Classifier

Integrieren Sie menschliche Elemente wie Emotionen in KI-generierte Stimmen

Fügen Sie Ihrer Bibliothek benutzerdefinierte Aussprachen von Nischenbegriffen und Akronymen hinzu

Erstellen und veröffentlichen Sie Podcasts direkt auf Plattformen wie iTunes, Spotify und Google Podcasts

Erstellen Sie KI-Sprachagenten für den Kundensupport, für Rollen an der Rezeption, für persönliche Assistenz und vieles mehr

PlayHT Voice Classifier Limits

Die Benutzeroberfläche ist nicht sehr intuitiv, was die Lernkurve steil macht

Möglicherweise müssen Sie mit den Einstellungen der Audiodateien experimentieren, um die gewünschte Natürlichkeit zu erreichen

PlayHT Voice Classifier-Preisgestaltung

PlayHT Studio

Free-Plan

Ersteller : 39 $/Monat

Unlimited : 99 $/Monat

enterprise*: Benutzerdefinierte Preise

PlayHT API

Free-Plan

Hacker : 5 $/Monat

Pro : 49 $/Monat

Startup : 299 $/Monat

Wachstum : 999 $/Monat

Business: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu PlayHT Voice Classifier

G2 : 4, 5/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer aus der Praxis über PlayHT Voice Classifier sagen

*Play. ht beeindruckt mich mit seiner umfangreichen Auswahl an lebensechten Stimmen, die eine Reihe von Akzenten und Sprachen bieten, die meine/unsere Inhalte wirklich aufwerten. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und macht es einfach, Text nahtlos in Sprache umzuwandeln. Diese Vielfalt und Benutzerfreundlichkeit sind für die Erstellung vielfältiger und ansprechender Audioinhalte von unschätzbarem Wert

4. KI-Sprachdetektor (am besten für eine umfassende Analyse der Authentifizierung von Audio geeignet)

Wie der Name schon sagt, erkennt der KI-Sprachdetektor, ob eine Audiodatei echt oder von einer KI generiert ist.

Das Tool verfügt über integrierte Features, um Hintergrundgeräusche zu eliminieren, Musik zu entfernen und die Erkennungsgenauigkeit zu verbessern. Es ist im Internet und als Erweiterung für den Browser verfügbar.

die besten Features des KI-Stimmendetektors*

Entfernt Hintergrundgeräusche und Musik für eine höhere Genauigkeit bei der KI-Spracherkennung

Arbeitet sogar mit Audio-Clips von nur sieben Sekunden Dauer

Erkennt geklonte Stimmen von verschiedenen KI-Plattformen zur Stimmenerzeugung

Fügen Sie die Erweiterung für den Browser hinzu, um Stimmen von Plattformen wie YouTube, WhatsApp, TikTok, Zoom und Google Meet zu scannen

Limits des KI-Stimmendetektors

Bei der Arbeit mit nicht-englischen Audiodateien und Dialekten etwas unzuverlässig

Die Vorverarbeitung von Audio aufgrund von Hintergrundgeräuschen oder Musik beeinträchtigt die Genauigkeit

Preisgestaltung für KI-Sprachdetektor

*monatliches Abonnement: 12,99 $/Monat

Jährliches Abonnement : 130 $/Jahr

Enterprise Solution und API: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu KI-Sprachdetektoren

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

➡️ Weitere Informationen: KI-Techniken: Maschinelles Lernen, Deep Learning und NLP meistern

5. Veritone (am besten für die Erkennung von Deepfakes in Unternehmen geeignet)

via Veritone Voice

Veritone bietet Software, Anwendungen und Dienstleistungen im Bereich der künstlichen Intelligenz für Unternehmen an. Das führende Angebot ist aiWARE, ein anpassbares KI-Betriebssystem mit hoher Flexibilität, um spezifischen geschäftlichen Anforderungen gerecht zu werden.

aiWARE verfügt über KI-Sprachmodule, die Sprecher anhand von verräterischen Anzeichen wie Tonfall, Tonhöhe, natürlichen Pausen und mehr identifizieren. Außerdem werden lebensechte Stimmen für verschiedene Branchen und Anwendungen generiert.

Die besten Features von Veritone

Entdecken Sie eine umfassende Suite von KI-Tools, -Anwendungen und -Diensten, die auf Sprache basieren

Erstellen Sie benutzerdefinierte KI-Stimmen oder klonen Sie die Stimmen von Prominenten und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens

Wählen Sie aus einer Bibliothek mit über 300 Standardstimmen und übersetzen Sie Inhalte in über 150 Sprachen

Integrieren Sie eine KI-generierte Stimme mit Branding in alle Produkte und Projekte mit API

Veritone-Limits

Einzelziele sind in erster Linie Unternehmen, die über das technische Know-how verfügen, um die verschiedenen Features zu nutzen

Bietet nur begrenzte Transparenz bei der Preisgestaltung

Veritone-Preise

Benutzerdefinierte Stimmen : Ab 9.000 $/Stimme

Standard- und Premium-Stimmen : 500 $/Monat

Enterprise Workflows : Benutzerdefinierte Preise

aPI & Real-Time Voice*: Benutzerdefinierte Preise

Veritone-Bewertungen und -Rezensionen

G2 : 4, 2/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht verfügbar

🧠 Fun Fact: Das Wort "Deepfake" wurde 2017 von einem Reddit-Benutzer geprägt, der sich "u/deepfakes" nannte. Der Redditor war dafür berüchtigt, anstößige Inhalte mithilfe von Open-Source-Technologie zum Austausch von Gesichtern zu erstellen.

6. Deepfake Detector (am besten für die schnelle Identifizierung von gefälschten Audio-/Videoinhalten)

via Deepfake Detector

Wenn Sie KI-generierte Deepfakes erkennen möchten, ist das Tool Deepfake Detector genau das Richtige für Sie. Sie können damit Audio- und Video-Dateien hochladen, um eine schnelle Analyse durchzuführen und die Wahrscheinlichkeit synthetischer Medien zu bestimmen.

Es ist auch als Erweiterung für den Browser verfügbar, sodass Sie das Tool direkt auf Websites wie YouTube und TikTok ausführen können.

die besten Features des Deepfake-Detectors*

Verwenden Sie den integrierten Hintergrundgeräusch- und Musikentferner für eine höhere Genauigkeit

Fügen Sie die Erweiterung für den Browser hinzu, um den Deepfake-Detektor direkt auf verschiedenen Plattformen auszuführen

Greifen Sie auf die API zu, um die Integration in Ihre Geschäftssysteme zu vereinfachen

Limits des Deepfake-Detectors

Neigt zu falschen positiven und falschen negativen Ergebnissen

Unterstützt nicht alle Formate

Deepfake Detector-Preisgestaltung

*monatliches Abonnement: 16,80 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Deepfake Detector

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Sie möchten Ihren Workflow mit KI beschleunigen, wissen aber nicht, wo Sie anfangen sollen? Sehen Sie sich die Vorlagen für KI an, die Ihnen bei der Erstellung verschiedener Arten von Inhalten, Bildern oder Code helfen. Sie lassen sich leicht modifizieren und bieten Ihnen den strukturierten Flow, den Sie benötigen, um Dinge schneller zu erledigen!

7. Otter. ai (am besten für die genaue Transkription von KI-generierter Sprache geeignet)

Otter.ai ist eine Software zur Umwandlung von Sprache in Text, die gesprochene Wörter in Echtzeit in geschriebenen Text umwandelt. Es ist ein großartiges Tool, um Transkripte von Podcasts, Meetings, Vorträgen oder Interviews zu erstellen.

Neben der Transkription von Audio verwendet Otter.ai maschinelles Lernen für seine Sprechererkennungsmethode, um Sprecher anhand ihrer Stimme, Tonalität und ihres Sprechstils zu identifizieren.

Die besten Features von Otter.ai

Population hochpräziser KI-Transkriptionen aus Audio-/Video-Dateien

Erhalten Sie automatisierte Notizen und Zusammenfassungen von Meetings mit OtterPilot, dem KI-Meeting-Assistenten

Erstellen Sie Inhalte mit Otter AI Chat, um sofortige Updates zu erhalten oder freizugeben

Integration in Plattformen wie Zoom, Slack, Salesforce, Microsoft SharePoint usw.

Otter. KI-Limits

Manchmal kann es Probleme mit der genauen Sprecheridentifizierung geben

Das Freigeben von Aufnahmen für andere Teams kann manchmal eine Herausforderung darstellen

Otter. ai-Preisgestaltung

Basic : Free

Pro : 16,99 $/Monat pro Benutzer

Business : 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Otter. KI-Bewertungen und -Rezensionen

G2 : 4, 3/5 (290+ Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (90+ Bewertungen)

Was echte Benutzer über Otter.ai sagen

Otter.ai ist ein großartiges KI-Tool zum Transkribieren von Audio- und Videodateien. Die Premium-Version ist großartig, da man damit mehr Audiominuten hochladen kann. Das Beste daran ist die Zeitstempelung und Genauigkeit. Ich benutze die Premium-Version schon seit langer Zeit und das jüngste Upgrade, bei dem KI dabei hilft, die erforderlichen Informationen aus der Unterhaltung zu extrahieren, ist äußerst hilfreich.

8. Murf (am besten für hochwertige KI-Sprachgenerierung für Podcasts geeignet)

Murf ist ein vielseitiger Sprachgenerator und eine Text-to-Speech-Software. Daher ist es nicht verwunderlich, dass es eines der besten All-in-One-KI-Tools für Podcaster ist. Ob Sie ein Voice-Over machen oder Ihre Inhalte in mehr als 20 Sprachen synchronisieren, Murf erledigt den Job.

Murf best features

Wählen Sie aus mehr als 120 KI-generierten Stimmen oder erstellen Sie geklonte Stimmen

Steuern Sie die Intonation, das Sprechtempo, die Tonhöhe und andere Sprechmuster geklonter Stimmen, um echte Sprecher zu imitieren

Betonen Sie bestimmte Wörter in Ihrem Skript, um die genaue Absicht zu vermitteln

Integrieren Sie diese in Tools wie PowerPoint, Articulate 360, Google Slides, Notion, Adobe und mehr

Murf-Limits

Die benutzerdefinierte Anpassung der Stimme unterliegt im Vergleich zu anderen Tools auf dieser Liste gewissen Limits

Die Aussprache der KI kann manchmal ungenau sein und muss korrigiert werden

Murf-Preisgestaltung

Murf Studio

Free

Ersteller : 29 $/Monat (Lite); 49 $/Monat (Plus+)

Business : 99 $/Monat (Lite); 199 $/Monat (Plus+)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Murf Dub

Free

Pay as you go : 1 $/Guthaben

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Murf API

Free

Pay as you go : 1 $/10.000 Zeichen

Benutzerdefiniert: Benutzerdefinierte Preise

Murf-Bewertungen und -Rezensionen

G2 : 4, 7/5 (1.320+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

➡️ Mehr lesen: Wie man KI eine Frage stellt: Holen Sie das Beste aus Ihren KI-Tools heraus

9. Listnr KI (am besten geeignet für die Umwandlung von Text in Sprache oder Video)

via Listnr AI

Listnr AI ist ein ultrarealistischer KI-Sprachgenerator. Er bietet über 1000 lebensechte Stimmen in mehr als 142 Sprachen.

Sie können damit auch einen Klon Ihrer Stimme erstellen, um die Vertrautheit mit der Stimme Ihrer Marke zu erhalten. Sie können damit sogar gesichtslose Videos mit KI erstellen, die auf einer Eingabeaufforderung in Textform basieren.

Die besten Features von Listnr KI

Wählen Sie aus über 1000 Stimmen in 142 Sprachen und Akzenten

Erstellen Sie Stimmklone anhand eines einfachen 5-sekündigen Beispiels, auch wenn dieses nicht in hoher Qualität vorliegt

Erstellen Sie für nur ein paar Dollar gesichtslose Videos mit Voice-Over

Verwenden Sie die Features für Pausen und Satzzeichen, um Ihrem Audio den gewünschten Rhythmus und Flow zu verleihen

Limits der KI von Listnr

Die Stimme fühlt sich nicht so natürlich an, was für einige Benutzer ein Limit darstellen kann

Es gibt keinen kostenlosen oder Freemium-Plan, was es zu einer teureren Option macht

Preise für Listnr KI

Einzelperson : 19 $/Monat

Solo : 39 $/Monat

Agentur: 99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Listnr KI

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Das sagen Benutzer aus der Praxis über Listnr KI

Es ist einfach zu testen und es stehen eine Vielzahl von Sprachen und Akzenten zur Auswahl. Seit kurzem gibt es auch die Möglichkeit, den Vorlesestil auszuwählen, wodurch das Video noch verständlicher und glaubwürdiger wird.

10. Deepware Scanner (am besten zum Scannen und Erkennen von gefälschten Videos)

Der Deepware Scanner wurde von Deepware.ai entwickelt und hilft bei der Erkennung von KI-Stimmen und gefälschten Videos.

Führen Sie den Scan durch, indem Sie eine Datei hochladen oder die URL des Videos direkt auf der Plattform freigeben, um eine schnelle Analyse zu erhalten. Der Dienst befindet sich derzeit in der Phase der Beta-Version und wird voraussichtlich mit der Zeit weiter verfeinert werden.

Die besten Features des Deepware Scanners

Erkennen Sie Stimmklone und Deepfakes, indem Sie Dateien hochladen oder Videos freigeben

Integrieren Sie die Tools zur Erkennung von Deepfakes mithilfe von API in Ihren Workflow

Limits des Deepware Scanners

Derzeit in der Phase Beta und es wird einige Zeit dauern, bis die Genauigkeit verbessert ist

Deepware Scanner-Preisgestaltung

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Deepware Scanner

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Hier sind einige weitere tools, die bei der Auswahl eines KI-Stimmdetektors berücksichtigt werden sollten:

KnowBe4 : Schulen Sie Ihre Mitarbeiter darin, KI-Stimmen und gefälschte Audiodaten zu erkennen, um das Risiko menschlicher Fehler zu minimieren

Deepgram : Verwenden Sie APIs für Sprach-zu-Text-, Text-zu-Sprache- und Sprach-zu-Sprache-Sprachagenten

Soiniox: Verwenden Sie das Tool, um die Nuancen von Unterhaltungen zu verstehen, wie z. B. Emotionen und nonverbale Signale

ClickUp (am besten geeignet zur Steigerung der Produktivität durch KI)

ClickUp ist zwar kein KI-Sprachdetektor, verwendet aber einen leistungsstarken nativen KI-Assistenten, um die Produktivität zu steigern und Ihre täglichen Workflows – von der Erstellung von Dokumentationen bis hin zur Berichterstellung über Fortschritte – effizienter zu gestalten.

Als Ergebnis der Verwendung von ClickUp: 87. 5 % der Teams berichten von einer verbesserten Sichtbarkeit

87. 9 % berichten von einer besseren Zusammenarbeit

96. 7 % berichten von einer höheren Effizienz

Als die Alles-in-einem-App für die Arbeit kombiniert ClickUp Projektmanagement, Wissensmanagement und Chatten – alles auf Basis von KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

ClickUp Brain und ClickUp Clips arbeiten zusammen, um Video- und sprachbasierte Workflows zu vereinfachen.

Nehmen Sie mit ClickUp Clips ganz einfach Sprache und Videos auf, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen

Mit ClickUp Clips können Sie Videos/Bildschirmaufnahmen und Sprachnachrichten aufnehmen. Verwenden Sie sie, um Produkt-Walkthroughs zu erstellen, komplexe Konzepte einfach zu vermitteln und detailliertes Feedback für Ihr Team zu hinterlassen.

Sie können diese Aufnahmen sofort über öffentliche oder private Links freigeben und sie sogar an die entsprechenden ClickUp Aufgaben anhängen, um den Kontext zentral zu halten. Ganz gleich, ob Sie Ideen festhalten oder Diskussionen dokumentieren, mit den Clips von ClickUp wird jedes Detail genau dokumentiert.

Transkribieren Sie Clips mit ClickUp Brain automatisch

ClickUp Brain erleichtert die Transkription von Sprache und Video und arbeitet nahtlos mit ClickUp Clips zusammen, um gesprochene Worte in bearbeitbaren Text umzuwandeln. Clips erfassen Audio und Video, während Brain die Inhalte automatisch transkribiert und verfeinert, um die Zugänglichkeit zu verbessern.

Kein Durchsuchen von Aufnahmen mehr – suchen Sie einfach im Transkript nach Schlüsselinformationen, extrahieren Sie Aktionselemente und wandeln Sie diese sofort in Aufgaben um. Müssen Sie Erkenntnisse freigeben? Erstellen Sie Zusammenfassungen, heben Sie Entscheidungen hervor und halten Sie alle ohne manuellen Aufwand auf dem Laufenden.

Fassen Sie die Inhalte Ihrer ClickUp Clips zusammen und finden Sie mithilfe einfacher Eingabeaufforderungen alles im Transkript mit ClickUp Brain

Sie können diese Aufnahmen sogar für schriftliche Inhalte verwenden, indem Sie ClickUp Brain anweisen, das erforderliche Material auf der Grundlage der freigegebenen Erkenntnisse zu generieren. Dies ist ideal für Ersteller von Inhalten, Podcaster, YouTuber usw.

Durch die Integration von KI in Ihren Workflow eliminiert ClickUp unnötige Arbeit, sodass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können – die Dinge zu erledigen.

📮 ClickUp Insight: Nur 12 % der Befragten unserer Umfrage nutzen in Produktivitätssuites eingebettete Features der künstlichen Intelligenz. Diese geringe Akzeptanz deutet darauf hin, dass es den aktuellen Implementierungen möglicherweise an einer nahtlosen, kontextbezogenen Integration mangelt, die die Benutzer dazu bewegen würde, von ihren bevorzugten eigenständigen Plattformen für Unterhaltungen zu wechseln. Kann die KI zum Beispiel einen Workflow zur Automatisierung auf der Grundlage einer Nur-Text-Eingabeaufforderung des Benutzers ausführen? ClickUp Brain kann das! Die KI ist tief in jeden Aspekt von ClickUp integriert, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Zusammenfassen von Chat-Threads, das Entwerfen oder Bearbeiten von Texten, das Abrufen von Informationen aus dem Workspace, das Generieren von Bildern und vieles mehr! Schließen Sie sich den 40 % der ClickUp-Kunden an, die 3+ Apps durch unsere Alles-App für die Arbeit ersetzt haben!

ClickUp hat uns dabei geholfen, die Transparenz und Sichtbarkeit zu erhöhen. Außerdem konnten wir damit überflüssige Prozesse eliminieren und effizienter werden.

mit ClickUp Audiodateien erstellen und freigeben – ganz einfach*

Mit dem Fortschritt der KI-Technologie müssen wir festlegen, wie wir sie nutzen. Böswillige Akteure haben Wege gefunden, sie für schädliche Zwecke zu nutzen, aber auch gute Samariter haben Tools zum Abhören und Melden synthetischer Audiodaten entwickelt.

Wir haben mehrere KI-Stimmdetektoren behandelt, die die Wahrscheinlichkeit angeben, mit der ein Ton authentisch oder synthetisch ist. Wir haben auch ein leuchtendes Beispiel dafür gesehen, wie KI für gute Zwecke eingesetzt werden kann – zur Steigerung von Produktivität und Effizienz. Tools wie ClickUp AI sind ein Beispiel dafür, wie wir mit KI Großes erreichen können.

Sind Sie bereit, es selbst auszuprobieren? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und erleben Sie, welchen Unterschied KI für Ihre tägliche Produktivität machen kann!