Asana vs. ClickUp: Was kleine Unternehmen jetzt brauchen

Sie sind gerade in der Mitte eines Kunden-Projekts, als die Dinge langsam aus dem Ruder laufen. Eine Aufgabe, die letzte Woche „fast erledigt“ war, ist es immer noch nicht, und das Feedback ist in einem Kommentar-Thread vergraben, den niemand finden kann.

Sie tun also das, was die meisten kleinen Teams tun. Sie fügen ein weiteres tool, eine Checkliste oder eine Notlösung hinzu. Ein oder zwei Wochen lang scheint alles wieder unter Kontrolle zu sein. Doch dann ist es das nicht mehr.

Im Vergleich zwischen Asana und ClickUp versprechen beide Tools, Ordnung ins Chaos zu bringen. Für ein kleines Unternehmen kommt es bei dieser Entscheidung jedoch darauf an, wie Ihr Team tatsächlich arbeitet, wenn die Fristen knapp sind, sich Aufgaben überschneiden und es keine Betriebsabteilung gibt, die hinter den Kulissen für Ordnung sorgt. Vergleichen wir die beiden, damit Sie die beste Wahl treffen können! 🌟

Asana vs. ClickUp im Überblick

Bevor wir ins Detail gehen, hier ein kurzer Überblick darüber, wie Asana und ClickUp im Vergleich abschneiden.

Diese Tabelle zeigt die wesentlichen Unterschiede in ihrem Ansatz auf und hilft Ihnen so, von Anfang an zu erkennen, welche Philosophie besser zu den Anforderungen Ihres Teams passt. 👇

Kategorie Asana ClickUp Am besten geeignet für Teams, die ein fokussiertes Aufgabenmanagement wünschen Teams, die eine Plattform für alle Arbeiten suchen Kernkompetenz Übersichtliche Benutzeroberfläche, unkomplizierte Workflows Integrierter KI-Workspace, benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten, integrierte Dokumente, Whiteboards, Chatten und weitere Features KI-Ansatz Add-On-KI-Features Native KI (ClickUp Brain) in allen Features Lernkurve Geringerer anfänglicher Lernaufwand Höhere Einstiegskosten, mehr Flexibilität auf lange Sicht Ansichten und Struktur Starke Listen, Boards, Kalender; Gantt/Workload erfordert höhere Tarife Umfangreiche ClickUp-Ansichten (Liste, Board, Gantt-Diagramm, Kalender, Mindmap, Workload) in den unteren Tarifen Zusammenarbeit Aufgabenkommentare, @Erwähnungen, einfache Nachrichtenfunktion Integrierte Dokumente, Chat, Whiteboards und Bildschirmaufzeichnung reduzieren die Tool-Flut Automatisierung Einfache Regeln und Vorlagen Detaillierte Automatisierungen mit Bedingungen/Auslösern lassen sich besser skalieren Support Gutes Hilfecenter; rund um die Uhr, hauptsächlich für Unternehmen 24/7-Support auch in den günstigeren Tarifen, schnelle Veröffentlichung neuer Features

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, auf Recherchen basierenden und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts beruhen. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Was ist ClickUp?

ClickUp ist der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, in dem Ihre Projekte, Dokumente, Unterhaltungen und Analysen zusammenlaufen, mit kontextbezogener KI als integrierter Intelligenzebene, die Ihre Arbeit versteht und dabei hilft, sie voranzubringen.

Für ein kleines Geschäft ist dieser Unterschied entscheidend, da er darüber entscheidet, ob Sie für eine Reihe separater tools bezahlen und diese verwalten müssen oder Ihren gesamten Betrieb von einem einzigen Ort aus steuern können.

📮 ClickUp Insight: 24 % der Menschen träumen von einer „Master-Registerkarte“, die Alles auf einmal erledigt. Die Logik ist einfach: Unser Gehirn ist nicht dafür ausgelegt, Dutzende geöffneter Registerkarten unter einen Hut zu bringen, und jedes neue Fenster verursacht subtilen Stress und kognitiven Mehraufwand, auch wenn man es nicht bemerkt. 🧠 Mit ClickUp Brain MAX können Sie Informationen zentralisieren, mehrere KI-Modelle durchsuchen und sofort das finden, was Sie brauchen. Dieser KI-Desktop-Begleiter bietet Ihnen einen zentralen Zugriffspunkt, ohne dass Sie alles offen halten müssen. Weniger Unordnung, weniger Stress, mehr Kontrolle. ✨

Preise für ClickUp

Was ist Asana?

Was ist Asana?

via Asana

Asana ist eine cloudbasierte Arbeitsmanagement-Plattform, die Teams dabei unterstützt, Aufgaben zu organisieren, Projekte zu verfolgen und effizient zusammenzuarbeiten. Sie gliedert die Arbeit in Projekte, Aufgaben, Unteraufgaben und Zeitleisten.

Sie können Aufgaben zuweisen, Fristen festlegen und den Fortschritt über intuitive Ansichten wie Listen, Boards, Kalender und Gantt-Diagramme überwachen. Es bietet eine übersichtliche, vorhersehbare Methode zur Verwaltung linearer Projekte.

Preise für Asana

Free

Starter: 13,49 $/Monat pro Benutzer

Vorteil: 30,49 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

📖 Lesen Sie auch: Asana vs. ClickUp

Feature-Vergleich für kleine Teams

Eine lange Liste von Features ist ohne Kontext nutzlos. Was wirklich zählt, ist, wie diese Features die realen Probleme lösen, mit denen Ihr kleines Team täglich konfrontiert ist – insbesondere, wenn Sie keinen dedizierten Verantwortlichen für das Projektmanagement haben, der komplexe Systeme konfigurieren kann.

Los geht’s! 💪

Feature Nr. 1: Benutzerfreundlichkeit und Lernkurve

Die größte Hürde für jede neue Software besteht darin, Ihr Team dazu zu bringen, sie auch tatsächlich zu nutzen. Ist das Setup zu komplex, fallen die Mitarbeiter in ihre alten Gewohnheiten zurück und nutzen weiterhin E-Mails und Tabellenkalkulationen, wodurch der Zweck der Investition zunichte gemacht wird. Die Lernkurve eines Tools wird zu einem entscheidenden Faktor:

Asana

Asana ist für seine anfängliche Einfachheit bekannt. Dank der übersichtlichen Benutzeroberfläche und dem unkomplizierten Design können die meisten Teammitglieder innerhalb weniger Minuten mit der Erstellung und Verwaltung von Aufgaben beginnen. Für ein kleines Unternehmen, das lediglich eine einfache To-do-Liste benötigt, um sich schnell zu organisieren, ist dies ein wesentlicher Vorteil.

ClickUp

ClickUp verfolgt einen anderen Ansatz. Es gibt Ihnen mehr Kontrolle darüber, wie Ihr Workspace eingerichtet ist, einschließlich Status, Ansichten, Aufgabenstrukturen und Automatisierungen, um sicherzustellen, dass Sie Arbeitsüberlastung vermeiden. Diese Flexibilität bedeutet jedoch, dass es keinen einheitlichen Ausgangspunkt gibt. Im Vorfeld ist etwas mehr Überlegung erforderlich.

Hier kommt ClickUp ins Spiel. Anstatt Ihr Team in eine festgelegte Arbeitsweise zu zwingen, können Sie das Tool an Ihre bestehenden Arbeitsabläufe anpassen.

🏆 Gewinner: Es steht unentschieden! Wenn Sie etwas benötigen, das Ihr Team mit minimalem Setup sofort nutzen kann, hat Asana die Nase vorn. Wenn Sie jedoch ein System suchen, das sich an das Wachstum Ihres Geschäfts anpassen kann, ist ClickUp die bessere Wahl.

💡 Profi-Tipp: Vermeiden Sie Probleme beim Setup, indem Sie ClickUp-Vorlagen verwenden, die vorgefertigte Strukturen für Hunderte von Anwendungsfällen bieten, von Marketingkampagnen bis hin zum Client-Onboarding. So können Sie schnell loslegen und die Plattform dann an das Wachstum Ihres Geschäfts anpassen.

Feature Nr. 2: Aufgaben- und Projektmanagement

Ihr Geschäft jongliert wahrscheinlich mit verschiedenen Arten von Arbeiten wie Client-Projekten, internen Abläufen, Marketingkampagnen und Produktentwicklung. Ein starres System, das alle Arbeiten gleich behandelt, sorgt für Chaos:

Asana

Asana ist auf Übersichtlichkeit ausgelegt. Aufgaben, Unteraufgaben, Zeitleisten und Abhängigkeiten lassen sich einfach einrichten und verfolgen. Sie können Aufgaben zuweisen, Fälligkeitsdaten hinzufügen, Anhänge anhängen und den Fortschritt ohne großen Aufwand verfolgen. Features wie Zeitleisten, Meilensteine und Abhängigkeiten machen es einfach, die Arbeit zu planen, ohne sich in den Details zu verlieren.

ClickUp

ClickUp geht sowohl beim Aufgaben- als auch beim Projektmanagement noch einen Schritt weiter. Es nutzt eine verschachtelte Struktur aus Workspace, Space, Ordner, Liste und ClickUp-Aufgabe, um alles zu organisieren. Das bedeutet, dass Sie für jede Abteilung einen eigenen Space erstellen können, beispielsweise „Marketing“ oder „Kundenarbeit“, und dann Ordner und Listen verwenden können, um einzelne Projekte und Initiativen innerhalb dieser Abteilung zu verwalten.

🏆 Gewinner: ClickUp triumphiert! Es bewältigt komplexe Aufgaben besser, und für kleine, wachsende Geschäfte macht diese Flexibilität einen echten Unterschied.

🚀 Der Vorteil von ClickUp: Betrachten Sie Ihre Arbeit aus jedem Blickwinkel mit über 15 ClickUp-Ansichten. Sie sind nicht an ein einziges Format gebunden, und jedes Team-Mitglied kann die Ansicht wählen, die am besten zu seiner Denk- und Planungsweise passt.

Weisen Sie Aufgaben mehreren Mitarbeitern zu, gliedern Sie die Arbeit in Unteraufgaben auf und führen Sie die Zeiterfassung mit ClickUp-Ansichten durch

Sie erhalten Zugriff auf:

Listenansicht: Eine leistungsstarke To-do-Liste zum Organisieren, Sortieren und Filtern von Aufgaben

Board-Ansicht: Ein Board im Kanban-Stil, das sich perfekt zur Ein Board im Kanban-Stil, das sich perfekt zur Visualisierung von Workflows eignet

Gantt-Diagramm: Eine Zeitleiste für die Projektplanung und das Management von Abhängigkeiten

Kalender-Ansicht: Ein klassischer Kalender zur Terminierung und Planung von Inhalten oder Kampagnen

Zeitleiste: Eine lineare Ansicht für Roadmapping und Eine lineare Ansicht für Roadmapping und Ressourcenmanagement

Wenn die Unterhaltungen Ihres Teams in einer App stattfinden, Ihre Pläne für das Projekt in einer anderen und Ihre Dokumentation in einer dritten, entsteht ein unübersichtlicher Kontext. Das bedeutet, dass Teams Stunden damit verschwenden, auf mehreren Plattformen nach den benötigten Informationen zu suchen.

Asana

Asana verbindet die Zusammenarbeit im Unternehmen eng mit den Aufgaben. Sie können Aufgaben direkt kommentieren, Teamkollegen markieren, Dateien anhängen und Unterhaltungen im Kontext halten. Es gibt außerdem einen Posteingang, der Updates, Erwähnungen und Aktivitäten projektübergreifend anzeigt und so jedem Einzelnen hilft, den Überblick über seine Arbeit zu behalten. Das Tool lässt sich gut mit anderen Tools wie Slack oder E-Mail kombinieren, anstatt alles an einem Ort zusammenzufassen.

ClickUp

ClickUp treibt die Zentralisierung der Zusammenarbeit innerhalb des Tools weiter voran. Auf Ebene der Aufgaben stehen Ihnen Thread-Kommentare, Erwähnungen, Dateifreigaben und die Möglichkeit zur Verfügung, Kommentare als umsetzbare Aufgaben zuzuweisen. Auf diese Weise wird Feedback zu Arbeit.

Beenden Sie die Flut der Arbeit mit direkt in ClickUp integrierten Tools für die Zusammenarbeit.

ClickUp Chat : Führen Sie Unterhaltungen in speziellen Kanälen oder direkt neben Ihren Aufgaben, damit die Diskussionen immer mit der Arbeit verbunden bleiben Führen Sie Unterhaltungen in speziellen Kanälen oder direkt neben Ihren Aufgaben, damit die Diskussionen immer mit der Arbeit verbunden bleiben

ClickUp Docs : Erstellen Sie Projektbeschreibungen, Tagesordnungen für Meetings und Unternehmens-Wikis, die direkt mit Ihren Aufgaben verknüpft sind, damit jeder Zugriff auf die neuesten Informationen hat Erstellen Sie Projektbeschreibungen, Tagesordnungen für Meetings und Unternehmens-Wikis, die direkt mit Ihren Aufgaben verknüpft sind, damit jeder Zugriff auf die neuesten Informationen hat

ClickUp Whiteboards : Brainstormen Sie Ideen, entwerfen Sie Workflows und planen Sie Projekte gemeinsam mit Ihrem Team visuell in Echtzeit Brainstormen Sie Ideen, entwerfen Sie Workflows und planen Sie Projekte gemeinsam mit Ihrem Team visuell in Echtzeit

🏆 Gewinner: ClickUp gewinnt! Es vereint Unterhaltungen, Dokumente und Planung in einem System und reduziert so den Wechsel zwischen verschiedenen Tools.

Bringen Sie Ihr Team online zusammen:

Feature Nr. 4: Funktionen der Automatisierung

Als kleines Unternehmen muss Ihr Team viele verschiedene Aufgaben übernehmen. Jede Minute, die für manuelle Prozesse wie die Aktualisierung des Projekt-Status oder die Erinnerung an eine Frist aufgewendet wird, ist eine Minute, die nicht für strategische, umsatzgenerierende Aktivitäten genutzt wird.

Beide Plattformen bieten Automatisierung, unterscheiden sich jedoch in Bezug auf Zugänglichkeit und Leistungsfähigkeit:

Asana

Asana verfolgt bei der Automatisierung einen einfachen Ansatz. Mit dem Feature „Regeln“ können Sie gängige Aktionen wie das Aktualisieren von Fälligkeitsdaten und das Versenden von Benachrichtigungen automatisieren. Die Automatisierung in Asana bleibt jedoch tendenziell innerhalb festgelegter Grenzen. Lineare Workflows werden gut bewältigt. Wenn Ihre Prozesse jedoch Bedingungen, projektübergreifende Aktionen oder mehrschichtige Logik beinhalten, stoßen Sie möglicherweise an Limite.

ClickUp

ClickUp-Automatisierungen sind darauf ausgelegt, Ihre Workflows für Sie auszuführen und zu optimieren. Mit einer umfangreichen Bibliothek an Auslösern, Bedingungen und Aktionen können Sie fast jede sich wiederholende Aufgabe automatisieren, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen.

Sie können aus einer großen Bibliothek vorgefertigter Automatisierungsrezepte wählen oder eigene erstellen. Ihnen stehen Auslöser (ein Ereignis, das eine Automatisierung auslöst), Bedingungen (Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit die Automatisierung ausgeführt wird) und Aktionen (die Aufgabe, die die Automatisierung ausführt) zur Verfügung.

🏆 Gewinner: ClickUp geht als Sieger hervor! Es bietet mehr Flexibilität, Kontrolle und Skalierbarkeit und eignet sich daher besser für Teams.

🚀 Der Vorteil von ClickUp: Automatisieren Sie Entscheidungen und deren Umsetzung mit ClickUp Super Agents. Sie können über die regelbasierte Automatisierung hinausgehen und Workflows nutzen, die sich tatsächlich an den Kontext anpassen und darauf reagieren. Im Grunde können Sie Teile Ihres Workflows an eine KI delegieren, die versteht, was in Ihrem Workspace vor sich geht.

Reduzieren Sie den Bedarf an manueller Koordination komplett mit ClickUp Super Agents

Sie haben beispielsweise gerade eine Aufgabe in den Ordner „Client-Prüfung“ verschoben. Anstatt die nächsten Schritte manuell zu koordinieren, können Sie einen benutzerdefinierten Agenten erstellen, um:

Überprüfen Sie, ob alle Unteraufgaben fertiggestellt sind

Fassen Sie das Ergebnis in einem kundenfreundlichen Update zusammen

Taggen Sie den Kundenbetreuer und weisen Sie eine Nachverfolgung zu

Richten Sie eine Erinnerung ein, falls der Client innerhalb von zwei Tagen nicht geantwortet hat

Erstellen Sie Ihren ersten Super-Agenten:

Kein einzelnes Tool kann alles leisten, und Ihr kleines Unternehmen ist wahrscheinlich auf einige wenige wichtige Apps angewiesen, wie Google Drive für Dateien oder Teams für schnelle Chats. Das Problem dabei ist, dass dadurch Informationssilos entstehen. Sowohl Asana als auch ClickUp bieten einen breiten Bereich an Integrationen mit beliebten Business-Tools:

Asana

Asana lässt sich nahtlos in die meisten Tools integrieren, die kleine Unternehmen bereits nutzen. Dazu gehören Apps für die Kommunikation (wie Slack), die Dateifreigabe (Google Drive, Dropbox) und Kalender. Die Stärken liegen hier in der Zuverlässigkeit und dem einfachen Setup. Die meisten Integrationen funktionieren nach dem Plug-and-Play-Prinzip: Sie verbinden das Tool, legen ein paar Einstellungen fest, und schon funktioniert es.

ClickUp

ClickUp verfolgt einen umfassenderen Ansatz. Mit ClickUp-Integrationen können Sie eine Verbindung zu über 1.000 verschiedenen Tools aus verschiedenen Bereichen herstellen, darunter Kommunikation, Entwicklung, Speicher, Zeiterfassung und mehr. Es versucht jedoch auch, die Tool-Flut einzudämmen, indem es die Anzahl der benötigten Tools von vornherein reduziert.

Anstatt sich stark auf externe Tools zu verlassen, vereint ClickUp beispielsweise Features wie Dokumente, Chat, Whiteboards und Zeiterfassung auf einer einzigen Plattform.

🏆 Gewinner: Es steht unentschieden! Wenn Sie mehr Kontrolle und die Möglichkeit wünschen, Tools im Laufe der Zeit zu konsolidieren, bietet Ihnen ClickUp mehr Flexibilität, während Asana mit unkomplizierten Integrationen punktet.

KI-Features für Teams in kleinen Unternehmen

KI für kleine Unternehmen ist wie das zusätzliche Mitglied des Teams, das Sie sich nicht leisten können, einzustellen. Es ist der Texter, der Ihnen beim Verfassen von Marketing-E-Mails hilft, der Administrator, der Notizen zu Meetings zusammenfasst, und der Projektkoordinator, der Engpässe aufzeigt.

Die Verwendung mehrerer, voneinander getrennter KI-Tools führt zu einer KI-Wildwuchs. Dabei handelt es sich um die ungeplante Verbreitung von KI-Tools und -Plattformen ohne Aufsicht oder Strategie, was zu verschwendeten Abonnementkosten, doppelem Aufwand, Sicherheitsrisiken und einem völligen Kontrollverlust über den KI-Fußabdruck Ihres Unternehmens führt.

Vergleichen wir die beiden:

Asana

Asana Intelligence konzentriert sich darauf, bei Aufgaben zu helfen und Projekte auf Kurs zu halten, ohne die grundlegende Funktionsweise des Tools zu verändern.

Der KI-Assistent hilft bei:

Aufgabenübersichten: Verschaffen Sie sich schnell einen Überblick über lange Kommentarthreads oder Aktualisierungen

Intelligente Vorschläge: Empfehlen Sie Fälligkeitsdaten, Prioritäten oder nächste Schritte

Ziel- und Statusaktualisierungen: Erstellen Sie Projektzusammenfassungen für die Berichterstellung

Hilfe bei grundlegenden Inhalten: Nachrichten umformulieren oder den Ton anpassen

Es verbessert Sichtbarkeit und Übersichtlichkeit, bleibt aber größtenteils auf die Unterstützung für Aufgaben beschränkt.

ClickUp

Die KI von ClickUp ist stärker in die tatsächlichen Arbeitsabläufe eingebunden und interagiert mit Ihrem Workspace, Ihren Daten und Ihren Workflows.

Sie erhalten:

Kontextbezogene KI-Unterstützung

ClickUp Brain fungiert als arbeitsbereichsorientierter Assistent. Es bezieht Kontextinformationen aus Ihren aktuellen Aufgaben, Dokumenten, Kommentaren und sogar aus verbundenen Tools.

Bitten Sie ClickUp Brain, Informationen aus Ihrem Workspace abzurufen und Ihnen umsetzbare Erkenntnisse zu liefern

Was es kann:

Beantworten Sie Fragen zu Ihrer Arbeit („Was behindert dieses Projekt?“)

Erstellen Sie Aufgaben, Unteraufgaben und Pläne für Projekte

Fassen Sie ganze Projekte oder Aktivitätsströme zusammen

Automatisches Ausfüllen von Eigenschaften von Aufgaben wie Mitarbeiter oder Prioritäten

Durchsuchen Sie verschiedene tools (Google Drive, GitHub usw.) nach Kontext

Wenn Sie beispielsweise mitten in einem Projekt einsteigen, können Sie ClickUp Brain einfach fragen: „Was blockiert derzeit das Projekt zur Neugestaltung der Website?“ Es scannt Aufgaben, Kommentare und Status und teilt Ihnen dann mit, welche Aufgaben überfällig sind, welche Abhängigkeiten festgefahren sind und wer für was verantwortlich ist.

💡 Profi-Tipp: Lassen Sie den ClickUp AI Notetaker an Ihren virtuellen Meetings teilnehmen. Er transkribiert automatisch die Unterhaltung, erstellt eine Zusammenfassung und generiert sogar Aktionselemente für Sie.

Ein KI-Tool für den Desktop

Während ClickUp Brain innerhalb Ihres Workspaces angesiedelt ist, erweitert ClickUp Brain MAX diese Leistungsfähigkeit außerhalb davon. Stellen Sie es sich als eine Desktop-KI-Ebene vor, die alle Ihre Tools übergreift.

Erweitern Sie Ihre KI-Fähigkeiten auf alle Ihre Tools und Workflows mit ClickUp Brain MAX

Das sind die Unterschiede:

Funktioniert als ständiger KI-Assistent in verschiedenen Apps (E-Mail, Dokumente, Slack usw.)

Ermöglicht es Ihnen, an einem Ort zwischen mehreren KI-Modellen zu wechseln , darunter GPT, Claude und Gemini

Ermöglicht die Bearbeitung direkt in der App (Text direkt in jeder App umschreiben)

Beinhaltet Sprachsteuerung ( ClickUp Talk to Text ), um Aufgaben oder Inhalte schneller zu erstellen

Erstellt eine Verbindung zu Ihrem ClickUp-Workspace für Aktionen in Echtzeit

So wählen Sie das richtige tool für Ihr Team aus

Vereinfachen Sie Ihre Entscheidung, indem Sie einem praktischen Rahmenkonzept folgen.

Konzentrieren Sie sich darauf, die tatsächlichen Bedürfnisse Ihres Teams zu verstehen, anstatt jedes Feature zu vergleichen.

Überprüfen Sie Ihre aktuellen Tools: Erstellen Sie eine Liste Erstellen Sie eine Liste aller Anwendungen , die Ihr Team für Projektmanagement, Dokumentation und Kommunikation nutzt . Finden Sie heraus, wo Informationen verloren gehen oder Arbeit übersehen wird, wenn zwischen den Anwendungen gewechselt wird. Identifizieren Sie Ihre Workflows: Sind Ihre Projekte im Allgemeinen ähnlich und wiederholbar oder variieren sie stark? Müssen verschiedene Teams (z. B. Marketing vs. Betrieb) ihre Arbeit auf unterschiedliche Weise betrachten? Berücksichtigen Sie Ihre Wachstumsentwicklung: Wo sehen Sie Ihr Geschäft in einem Jahr? Wenn Sie planen, Ihr Team zu verdoppeln oder komplexere Projekte anzunehmen, wählen Sie ein Tool, das diesen zukünftigen Zustand bewältigen kann, nicht nur Ihren aktuellen. Testen Sie mit echter Arbeit: Erstellen Sie nicht einfach nur ein „Testprojekt“. Nutzen Sie die kostenlose Version beider Plattformen, um ein kleines, reales Projekt von Anfang bis Ende durchzuführen. Achten Sie genau darauf, wo Sie Reibungspunkte und wo Sie Dynamik spüren. Bewerten Sie den Nutzen der KI: Für ein kleines Team kann KI einen entscheidenden Unterschied machen. Testen Sie die KI-Features der einzelnen Plattformen bei Ihren täglichen Aufgaben. Finden Sie heraus, welche Ihnen mehr Zeit beim Schreiben, Zusammenfassen von Informationen oder Erstellen von Aktionspunkten spart.

Welches Tool passt zu Ihrem kleinen Geschäft?

Die richtige Wahl hängt ganz von den Anforderungen Ihres Teams und Ihrer Workflow-Philosophie ab. Es gibt nicht das eine „beste“ tool, sondern nur das für Sie am besten geeignete.

Entscheiden Sie sich für Asana, wenn:

Ihr Team benötigt ein einfaches, übersichtliches Tool für die Nachverfolgung von Aufgaben, das keine umfangreichen benutzerdefinierten Anpassungen erfordert.

Sie sind bereits zufrieden mit Ihren bestehenden Tools für Dokumente, Chatten und interne Wikis

In wenigen Minuten loslegen zu können ist wichtiger als eine Plattform zu haben, die skalierbar ist, um komplexe, sich weiterentwickelnde Workflows zu bewältigen

Ihre Projekte sind in der Regel unkompliziert und folgen einem einheitlichen Muster

Entscheiden Sie sich für ClickUp, wenn:

Sie möchten Ihre Arbeit konsolidieren und die Anzahl der Abonnements reduzieren, für die Sie bezahlen

Ihr Team verwaltet eine Vielzahl von Projektarten, die unterschiedliche Ansichten und benutzerdefinierte Prozesse erfordern

Sie erkennen den Wert eines KI-Assistenten, der beim Schreiben, Zusammenfassen und bei der Automatisierung von Arbeiten helfen kann

Sie rechnen mit einem Wachstum Ihres Geschäfts und benötigen eine Plattform, die mit Ihnen mitwachsen kann, ohne dass später eine Migration erforderlich wird

Das sagt Derek Clements, Marketing Manager bei BankGloucester, über ClickUp:

ClickUp bietet mehr Funktionen und eine bessere Benutzererfahrung als die anderen. Asana war der älteste Konkurrent und eignet sich hervorragend für das Aufgabenmanagement, verfügt aber darüber hinaus nicht über viele Funktionen… Ich nutze die Grundfunktionen von ClickUp wie Spaces/Ordner/Listen und die Kalenderansicht am häufigsten, da sie am vielseitigsten sind. Wenn Sie jedoch ein bestimmtes Format oder eine bestimmte Visualisierung benötigen, bietet ClickUp jede Menge weiterführende Funktionen wie Zeiterfassung, Automatisierung von Aufgaben, Dashboards und mehr.

ClickUp bietet mehr Funktionen und eine bessere Benutzererfahrung als die anderen. Asana war der älteste Konkurrent und eignet sich hervorragend für das Aufgabenmanagement, verfügt aber darüber hinaus nicht über viele Funktionen… Ich nutze die Grundfunktionen von ClickUp wie Spaces/Ordner/Listen und die Kalenderansicht am häufigsten, da sie am vielseitigsten sind. Wenn Sie jedoch ein bestimmtes Format oder eine bestimmte Visualisierung benötigen, bietet ClickUp jede Menge weiterführende Funktionen wie Zeiterfassung, Automatisierung, Dashboards und mehr.

Das Fazit für kleine Geschäfte

Asana und ClickUp stehen für zwei unterschiedliche Philosophien darüber, wie Arbeit verwaltet werden sollte. Asana bietet erstklassiges Aufgabenmanagement, das sich nahtlos in ein Ökosystem aus anderen spezialisierten Tools einfügt. ClickUp basiert auf der Überzeugung, dass eine Vielzahl von Tools der Feind der Produktivität ist, und bietet einen einzigen, konvergierten Workspace, der dieses gesamte Ökosystem ersetzt.

Für ein kleines Geschäft ist die Wahl heute klar.

Der konvergente Ansatz von ClickUp löst moderne Arbeitsprobleme direkt. Er bietet eine skalierbare Plattform, auf der Ihre Aufgaben, Dokumente, Chats und KI zusammenlaufen, und gibt Ihrem kleinen Team die Tools an die Hand, um effizienter zu arbeiten.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅

Häufig gestellte Fragen

Können kleine Unternehmen den Free-Plan von ClickUp für echte Arbeit nutzen?

Ja, ClickUp bietet unbegrenzte Aufgaben und mehrere Projektansichten und gibt kleinen Teams so vom ersten Tag an alles, was sie zur Verwaltung von Kundenprojekten und internen Aufgaben benötigen.

Wie schneidet ClickUp im Vergleich zu Asana für wachsende Teams ab?

Skalieren Sie mit der Komplexität Ihres Teams mithilfe der umfassenden benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten und nativen Features von ClickUp wie Dokumente und Chat – Sie müssen keine weiteren Tools hinzufügen, wenn Ihr Team wächst.

Wie lässt sich der Wechsel von Asana zu ClickUp am schnellsten bewerkstelligen?

Übertragen Sie Ihre Projekte, Aufgaben und Mitarbeiter in wenigen Minuten mit dem direkten Asana-Import-Tool von ClickUp und nutzen Sie unsere Onboarding-Ressourcen, um Ihr Team schnell auf den neuesten Stand zu bringen.

Meta-Titel: Asana vs. ClickUp: Was kleine Unternehmen jetzt brauchen

Meta-Beschreibung: Vergleichen Sie Asana und ClickUp hinsichtlich Features, Automatisierung, KI und Benutzerfreundlichkeit, um das richtige Tool für das Projektmanagement für Ihr kleines Unternehmen zu finden.