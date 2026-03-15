So erstellen Sie eine Wissensdatenbank in OneNote

Die meisten Menschen behandeln OneNote wie ein digitales Notizbuch. Man schreibt etwas auf, vergisst, wo es ist, und findet es nie wieder. Das ist keine Wissensdatenbank, das ist ein Friedhof für gute Ideen.

Eine echte Wissensdatenbank funktioniert anders. Sie verknüpft das Gelernte, stellt das Benötigte bereit und wird mit der Zeit immer nützlicher. OneNote bietet alles, was Sie zum Aufbau einer solchen Datenbank benötigen – vorausgesetzt, Sie wissen, wie man sie richtig einrichtet.

Dieser Leitfaden bietet eine klare Schritt-für-Schritt-Anleitung und erklärt, wie Sie eine Wissensdatenbank in OneNote aufbauen. Wir stellen außerdem ClickUp als leistungsstarke Alternative für diejenigen vor, die ihr Wissensmanagement noch weiter ausbauen möchten.

Was ist eine OneNote-Wissensdatenbank?

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Eine OneNote-Wissensdatenbank ist ein strukturiertes, durchsuchbares System innerhalb von OneNote, in dem Sie Alles, was es wert ist, aufbewahrt zu werden, speichern, organisieren und miteinander verbinden können.

Stellen Sie sich das als Ihre persönliche Wikipedia vor, die sich um Ihre Arbeit, Ihr Denken und Ihr Leben dreht. Im Gegensatz zu zufällig zusammengetragenen Notizen steckt hinter einer OneNote-Wissensdatenbank eine klare Absicht. Ihre Notizen sind miteinander verknüpft, folgen einer einheitlichen Struktur und sind so organisiert, dass Sie Dinge leicht finden können. Das ist der Unterschied zwischen einer Bibliothek und einem Stapel Bücher.

Eine OneNote-Wissensdatenbank kann alles enthalten: Notizen von Meetings, Recherchen, Standardarbeitsanweisungen, Referenzen zu Projekten, Lernprotokolle, Ideen und vieles mehr.

📮 ClickUp Insight: Der durchschnittliche Berufstätige verbringt täglich mehr als 30 Minuten mit der Suche nach arbeitsbezogenen Informationen – das sind über 120 Stunden pro Jahr, die durch das Durchforsten von E-Mails, Slack-Threads und verstreuten Dateien verloren gehen. Ein intelligenter KI-Assistent, der in Ihren Workspace integriert ist, kann das ändern. Entdecken Sie ClickUp Brain. Es liefert sofortige Einblicke und Antworten, indem es innerhalb von Sekunden die richtigen Dokumente, Unterhaltungen und Details zu Aufgaben anzeigt – damit Sie nicht mehr suchen, sondern direkt mit der Arbeit beginnen können. 💫 Konkrete Ergebnisse: Teams wie QubicaAMF haben durch den Einsatz von ClickUp mehr als 5 Stunden pro Woche eingespart – das sind über 250 Stunden pro Jahr und Person –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse abgeschafft haben. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal alles erreichen könnte!

Bevor Sie sich mit den Einzelheiten von OneNote befassen, sehen Sie sich diese Übersicht an, um die grundlegenden Prinzipien und Best Practices für die Erstellung einer internen Wissensdatenbank zu verstehen, die Ihr Team nutzen wird.

Vorteile der Nutzung von OneNote als Wissensdatenbank

OneNote bietet einen einfachen Einstieg in das Wissensmanagement. Hier sind die Schlüsselvorteile:

Keine zusätzlichen Kosten: Wenn Ihr Team bereits über Microsoft 365-Abonnements verfügt, können Sie sofort mit dem Aufbau Ihrer Wissensdatenbank beginnen, ohne dass neue Kosten entstehen.

Vertraute Benutzeroberfläche: Die meisten Mitarbeiter haben bereits Erfahrung mit OneNote, was die Einarbeitungszeit erheblich verkürzt und die Akzeptanz fördert

Plattformübergreifender Zugriff: Ihr Team kann die Wissensdatenbank auf Windows, Mac, in Browsern und auf Mobilgeräten anzeigen und bearbeiten, wobei alle Änderungen automatisch synchronisiert werden

Flexible Inhaltstypen: Sie sind nicht nur auf Text beschränkt. Sie können Bilder einbetten, Anhänge anhängen, Tabellen erstellen, Audio-Notizen aufnehmen und sogar handschriftliche Diagramme auf einer einzigen Seite einfügen.

Integrierte Suche: Die Suchfunktion von OneNote kann Inhalte in all Ihren Notizbüchern finden. Sie nutzt sogar optische Zeichenerkennung (OCR), um Text in Bildern und Screenshots zu finden.

Zusammenarbeit in Echtzeit: Mehrere Mitglieder des Teams können Mehrere Mitglieder des Teams können in Echtzeit zusammenarbeiten und dieselbe Seite gleichzeitig bearbeiten, um Dokumente gemeinsam zu aktualisieren.

Offline-Zugriff: Sie können Ihre Wissensdatenbank auch ohne Internetverbindung in der Ansicht anzeigen und bearbeiten. Ihre Änderungen werden automatisch während der Synchronisierung durchgeführt, sobald Sie wieder online sind.

🧠 Wissenswertes: Eines der frühesten Beispiele für eine Bedienungsanleitung ist der Mechanismus von Antikythera, ein antiker griechischer Analogcomputer aus dem Jahr 100 v. Chr. Die Anweisungen waren tatsächlich direkt auf seine Bronzeplatten eingraviert. Diese Anleitungen erklärten, wie man die Zahnräder zur Vorhersage von Sonnenfinsternissen und Planetenbahnen nutzen konnte, was ihn zur weltweit ersten dokumentierten Benutzeroberfläche machte.

So erstellen Sie eine Wissensdatenbank in OneNote

Das Erstellen eines funktionalen OneNote-Wikis ist unkompliziert und das Setup dauert weniger als eine Stunde. Die folgenden Schritte gelten für OneNote für Windows, Mac und das Web, wobei die Benutzeroberfläche geringfügige Abweichungen aufweisen kann.

Wir halten diese Anleitung kurz und prägnant. 🛠️

Schritt 1: Erstellen Sie ein neues Notizbuch

Öffnen Sie zunächst OneNote und wählen Sie Neu. Geben Sie Ihrem Notizbuch einen klaren, aussagekräftigen Namen, den jeder versteht, wie beispielsweise „Unternehmens-Wissensdatenbank“ oder „[Abteilung]-Wiki“.

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Als Nächstes wählen Sie aus, wo Sie sie speichern möchten. Diese Wahl ist wichtig, um sie freizugeben:

OneDrive: Am besten geeignet für persönliche Wissensdatenbanken oder sehr kleine Teams, in denen eine Person die Freigabe verwaltet

SharePoint: Die richtige Wahl für abteilungs- oder unternehmensweite Wissensdatenbanken. Durch das Speichern auf einer SharePoint-Website wird sichergestellt, dass das Notizbuch dem Team gehört.

🔍 Wussten Sie schon? Bevor Papier aus Zellstoff erschwinglich wurde, wurden hochwertige Dokumente auf Pergament erledigt. Dabei handelte es sich buchstäblich um gespanntes Kalbsleder. Da es so teuer war, kratzten Schreiber oft alten Text ab, um darüber Neues zu schreiben. Diese „recycelten“ Dokumente werden Palimpseste genannt.

Schritt 2: Richten Sie Abschnitte für Kategorien ein

Erstellen Sie nun Abschnitte, die als Hauptkategorien für Ihre Wissensdatenbank dienen. Stellen Sie sich diese als die Hauptkapitel Ihres Wikis vor.

Wenn Sie viele Themen haben, können Sie verwandte Abschnitte in einer Abschnittsgruppe zusammenfassen. Eine Gruppe „Abteilungen“ könnte beispielsweise Abschnitte für Marketing, Vertrieb und Technik enthalten.

Beginnen Sie mit fünf bis acht Kernabschnitten, um die Benutzer nicht zu überfordern. Sie können später jederzeit weitere hinzufügen. Verwenden Sie klare, handlungsorientierte Bezeichnungen. Zum Beispiel ist „Onboarding-Prozess“ viel besser als ein allgemeiner Titel wie „Neue Mitarbeiter“.

Hier ist eine einfache Struktur für den Einstieg:

Erste Schritte & Einarbeitung

Richtlinien und Verfahren

Anleitungen zu Tools und Software

Teamkontakte und Rollen

Vorlagen & Ressourcen

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

💡 Profi-Tipp: Machen Sie es sich zur Gewohnheit, oben auf jeder Seite das Datum der letzten Aktualisierung anzugeben. Dieses kleine Detail vermittelt den Lesern das Vertrauen, dass die Informationen aktuell und zuverlässig sind.

Schritt 3: Seiten hinzufügen und organisieren

Erstellen Sie innerhalb jedes Abschnitts Seiten für einzelne Artikel, Anleitungen oder Themen.

Um eine logische Struktur aufzubauen, können Sie Seiten in Unterseiten umwandeln. Klicken Sie dazu einfach mit der rechten Maustaste auf eine Seite im Navigationsbereich und wählen Sie die Auswahl Als Unterseite festlegen. Dadurch wird die Seite eingerückt und es entsteht eine visuelle Verbindung zu der darüber liegenden übergeordneten Seite.

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Eine einheitliche Namenskonvention ist entscheidend, damit Ihre Wissensdatenbank übersichtlich bleibt. Es empfiehlt sich außerdem, am Anfang jedes Abschnitts eine Seite mit einem Inhaltsverzeichnis anzulegen. Diese kann Links zu den wichtigsten Artikeln dieser Kategorie enthalten und dient so als Schnellstartanleitung für das jeweilige Thema.

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Schritt 4: Erstellen und formatieren Sie Ihre Inhalte

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Achten Sie beim Verfassen Ihrer Inhalte vor allem auf Klarheit und Übersichtlichkeit. Niemand möchte einen endlosen Text-Block lesen. Nutzen Sie die integrierten Formatierungs-Tools von OneNote, um Ihre Informationen leicht verständlich zu gestalten.

Verwenden Sie Überschriften: Unterteilen Sie lange Artikel mit Überschriften und Unterüberschriften in logische Abschnitte (verwenden Sie Verknüpfungen wie Strg+Alt+1 für Überschrift 1).

Fügen Sie visuelle Elemente hinzu: Ein gut platzierter Screenshot oder ein Diagramm kann einen komplexen Vorgang viel schneller erklären als Text allein

Halten Sie die Absätze kurz: Streben Sie zwei bis drei Sätze pro Absatz an, damit der Inhalt auf jedem Gerät leicht zu überfliegen ist.

Wichtige Elemente kennzeichnen: Verwenden Sie integrierte Tags wie „Zu erledigen“, „Wichtig“ oder „Frage“, um auf wichtige Informationen oder zu erledigende Aufgaben hinzuweisen.

Sie können auch eine Seitenvorlage aus einer vorhandenen Seite erstellen, was für wiederkehrende Dokumenttypen wie Notizen zu Meetings oder Projektzusammenfassungen nützlich ist. So wird sichergestellt, dass jeder Eintrag ein einheitliches Layout hat.

🔍 Wusstest du schon? Während der Apollo-11-Mission löste ein 1202-Alarm aus, weil der Computer der Mondlandefähre mit Daten überlastet war. Die Mission wäre beinahe abgebrochen worden. Ein junger Ingenieur namens Jack Garman hatte jedoch jeden möglichen Fehlercode auf einem „Spickzettel“ an seinem Schreibtisch dokumentiert. Er erkannte den Code sofort und teilte dem Team mit, dass man gefahrlos fortfahren könne, wodurch er die Mission rettete.

Schritt 5: Verknüpfen Sie Seiten und Abschnitte miteinander

Interne Verknüpfungen machen aus einem einfachen Notizbuch ein echtes, vernetztes OneNote-Wiki. Sie helfen Benutzern, relevante Informationen zu finden, ohne danach suchen zu müssen.

Um einen Link zu erstellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen einer beliebigen Seite oder eines Abschnitts und wählen Sie Link zur Seite/zum Abschnitt kopieren. Markieren Sie anschließend den Text, den Sie in einen Link umwandeln möchten, und fügen Sie ihn ein. Für einen schnelleren Workflow geben Sie zwei eckige Klammern [[ gefolgt vom Namen der Seite ein, zu der Sie einen Link erstellen möchten, und OneNote schlägt Ihnen Seiten vor, mit denen Sie eine Verbindung herstellen können.

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Erstellen Sie ganz am Anfang Ihres Notizbuchs eine Seite mit dem Index mit Verknüpfungen zu jedem wichtigen Abschnitt. So erhalten Sie einen zentralen Ausgangspunkt, um durch die gesamte Wissensdatenbank zu navigieren.

Schritt 6: Freigeben und gemeinsam mit Ihrem Team arbeiten

Wie Sie Inhalte mit Ihrem Team freigeben und zusammenarbeiten, hängt davon ab, wo Sie Ihre Wissensdatenbank gespeichert haben. Wenn Ihr Notizbuch in SharePoint gespeichert ist, können Sie den Zugriff über Ihre SharePoint-Website oder den zugehörigen Microsoft Teams-Kanal verwalten.

Wenn sich die Datei in OneDrive befindet, klicken Sie in OneNote auf die Schaltfläche Teilen und laden Sie Teammitglieder per E-Mail ein. Sie können die Berechtigungen entweder auf Kann bearbeiten für Mitwirkende oder auf Kann anzeigen für den schreibgeschützten Zugriff festlegen.

Speicherort Am besten geeignet für Freigabemethode OneDrive Für den privaten Gebrauch oder kleine Teams Per E-Mail-Einladung teilen SharePoint Abteilungs- oder unternehmensweit Über eine SharePoint-Website oder Teams freigeben

Beachten Sie die größte Einschränkung beim Freigeben in OneNote: Berechtigungen werden auf Notizbuch-Ebene eingestellt. Sie können den Zugriff nicht auf eine bestimmte Seite oder einen bestimmten Abschnitt beschränken, planen Sie daher die Struktur Ihres Notizbuchs entsprechend.

🧠 Wissenswertes: Das Wort „Datei“ stammt vom lateinischen Wort filum ab, was „Thread“ bedeutet. Bevor es Ordner oder digitale Clouds gab, verwahrten Sachbearbeiter Dokumente, indem sie buchstäblich ein Loch in die Ecke des Papiers stachen und diese mit einem Stück Schnur aneinanderbanden.

Tipps zum Organisieren Ihrer OneNote-Wissensdatenbank

Sie haben Ihre OneNote-Wissensdatenbank aufgebaut, aber die Arbeit ist noch nicht getan. Ohne kontinuierliche Pflege kann selbst das am besten organisierte Wiki zu einem digitalen Schrottplatz werden. Dies führt dazu, dass Mitglieder des Teams in alte Gewohnheiten zurückfallen, wie zum Beispiel Kollegen nach Informationen zu fragen, die sie nicht finden können, was den gesamten Zweck eines zentralen Repositorys zunichte macht.

Um dies zu verhindern, müssen Sie von Anfang an ein solides Rahmenwerk für die Steuerung des Projekts etablieren. Diese Gewohnheiten sorgen dafür, dass Ihre Wissensdatenbank eine lebendige, zuverlässige Ressource bleibt.

Bestimmen Sie einen Eigentümer: Eine Wissensdatenbank ohne Eigentümer ist wie ein Waisenkind. Beauftragen Sie eine Person (oder ein kleines Gremium) damit, die Struktur zu pflegen, alte Inhalte zu archivieren und sicherzustellen, dass die Standards eingehalten werden.

Erstellen Sie einen Styleguide: Ein einfaches, eine Seite umfassendes Dokument, das Namenskonventionen, Formatierungsregeln und die Verwendung von Tags beschreibt, sorgt für einheitliche Inhalte, unabhängig davon, wer sie erstellt.

Verwenden Sie eine einheitliche Seitenvorlage: Erstellen und verwenden Sie für wiederkehrende Inhalte wie Anleitungen oder Notizen zu Meetings eine Vorlage. So stellen Sie sicher, dass jeder Artikel eine vorhersehbare Struktur hat, wodurch Benutzer leichter finden, was sie suchen.

Archivieren statt löschen: Wenn ein Dokument veraltet ist, verschieben Sie es in einen speziellen Archivbereich, anstatt es zu löschen. So bleiben die Informationen erhalten, falls sie jemals für historische Zusammenhänge benötigt werden.

💡 Profi-Tipp: Planen Sie alle drei Monate eine wiederholende Aufgabe ein, um die Wissensdatenbank zu überprüfen. Das ist Ihre Gelegenheit, veraltete Inhalte zu aktualisieren, defekte Links zu reparieren und eventuelle Informationslücken zu identifizieren.

Einschränkungen von OneNote als Wissensdatenbank

Ihre OneNote-Wissensdatenbank war ein guter Anfang, aber jetzt wächst Ihr Team. Das Notizbuch wird langsam, neue Mitarbeiter finden nichts, und Sie machen sich Sorgen, dass sensible Informationen zu leicht zugänglich sind. Das tool, das einst eine Lösung war, wird nun Teil des Problems.

Das ist ein häufiger Weg. Während OneNote zu Beginn zuverlässig ist, werden seine Limite deutlicher, wenn Ihr Team und Ihre Wissensdatenbank wachsen.

Keine detaillierten Berechtigungen: Sie können den Zugriff nicht auf eine bestimmte Seite oder einen bestimmten Abschnitt beschränken. Wenn Sie Personalrichtlinien für Führungskräfte, aber nicht für das gesamte Team freigeben müssen, müssen Sie ein völlig separates Notizbuch erstellen, was zu mehr Sie können den Zugriff nicht auf eine bestimmte Seite oder einen bestimmten Abschnitt beschränken. Wenn Sie Personalrichtlinien für Führungskräfte, aber nicht für das gesamte Team freigeben müssen, müssen Sie ein völlig separates Notizbuch erstellen, was zu mehr Arbeitsaufwand führt.

Eingeschränkte Versionshistorie: OneNote führt die Nachverfolgung von Seitenversionen durch, doch das Wiederherstellen von Inhalten oder das Vergleichen von Änderungen zwischen zwei Versionen ist nicht ganz einfach. Wenn jemand versehentlich einen wichtigen Absatz löscht, kann dessen Wiederherstellung eine Herausforderung darstellen.

Keine Genehmigungsworkflows: Es gibt keine Genehmigungsworkflows; Inhalte sind sofort nach der Erstellung verfügbar, was dazu führen kann, dass ungenaue Informationen freigegeben werden

Uneinheitliche Suche: Die Suche in OneNote ist zwar leistungsstark, kann jedoch bei sehr großen Notizbüchern langsam werden und irrelevante Ergebnisse liefern, sodass Benutzer gezwungen sind, manuell nach dem Gesuchten zu suchen.

Herausforderungen bei der Skalierung: Wenn ein Notizbuch auf Hunderte von Seiten und eingebettete Dateien anwächst, stehen Sie vor erheblichen Herausforderungen bei der Skalierung: Die Leistung nimmt ab, und die einfache tabbasierte Navigation wird unübersichtlich.

Keine Analysen: Sie haben keine Möglichkeit zu erfahren, welche Artikel aufgerufen werden, nach welchen Begriffen gesucht wird oder welche Seiten veraltet sind. Wenn es darum geht, Ihre Wissensdatenbank zu verbessern, tappen Sie im Dunkeln.

Flache Verlinkung: In OneNote können Sie Links zu anderen Seiten erstellen, aber es werden keine Backlinks angezeigt (d. h. welche anderen Seiten auf diese Seite verweisen). Dadurch ist es schwierig zu verstehen, wie Informationen miteinander verbunden sind, oder eine Seite sicher zu aktualisieren oder zu löschen, ohne dass dabei Verknüpfungen an anderer Stelle unterbrochen werden.

🔍 Wussten Sie schon? Die Große Bibliothek von Alexandria war der erste Versuch, Alles in der bekannten Welt zu dokumentieren. Man nahm das so ernst, dass jedes Schiff, das im Hafen anlegte, seine Schriftrollen abgeben musste. Die Bibliothek kopierte sie, behielt die Originale und gab die Kopien an die Eigentümer zurück.

ClickUp als Alternative zur OneNote-Wissensdatenbank

Organisieren Sie Ihre Dokumente in ClickUp Docs

Teams nutzen häufig Notiz-Tools, um Ideen, Recherchen und interne Dokumentationen zu speichern. Mit der Zeit verlieren diese Notizen jedoch den Bezug zu der eigentlichen Arbeit, die sie unterstützen. Die Mitarbeiter durchsuchen mehrere Apps, kopieren Links in Chats und verlieren bei alltäglichen Aufgaben den Kontext aus den Augen.

ClickUp löst dieses Problem durch einen konvergierten KI-Workspace, in dem Dokumentation neben Projekten, Aufgaben und Diskussionen gespeichert wird. Das Wissen bleibt mit der Umsetzung verbunden, was den SaaS-Wildwuchs reduziert und ständige Kontextwechsel überflüssig macht.

Erstellen Sie strukturiertes Wissen mit ClickUp-Dokumenten

Erstellen Sie strukturiertes Wissen mit ClickUp-Dokumenten

ClickUp Docs bildet die Grundlage für das Wissensmanagement innerhalb des Arbeitsbereichs. Teams organisieren die Dokumentation parallel zu den damit verbundenen Aufgaben, sodass Informationen relevant und leicht auffindbar bleiben.

Angenommen, ein Produktteam unterhält eine Wissensdatenbank für die Einarbeitung neuer Ingenieure. Es erstellt ein Dokument mit dem Titel „Leitfaden zur Einarbeitung von Entwicklern“, das Anweisungen zum Setup, Codierungsstandards und Links zu internen Tools enthält. Dasselbe Dokument ist direkt mit den Einarbeitungsaufgaben in ClickUp verknüpft, sodass jeder neue Mitarbeiter die Dokumentation sieht, während er die erforderlichen Schritte abschließt.

Dank der Rich-Text-Bearbeitung in Docs lassen sich Dokumente einfach strukturieren und überblicken. Teams formatieren Informationen übersichtlich durch:

Überschriften, die große Teile der Dokumentation strukturieren

Tabellen, die strukturierte Daten wie API-Parameter oder Tool-Zugriffsdaten auflisten

Emojis, die wichtige Hinweise oder Kurztipps hervorheben

Code-Blöcke, in denen technische Beispiele oder Skripte gespeichert werden

Ein Entwicklerhandbuch könnte beispielsweise eine Tabelle enthalten, in der Staging- und Produktionsumgebungen aufgelistet sind, während in Code-Blöcken Beispiel-API-Anfragen gespeichert sind, die Entwickler während des Setups kopieren.

Organisieren Sie Informationen logisch mithilfe von Unterseiten

Je mehr Dokumentation entsteht, desto wichtiger wird die Struktur. ClickUp Docs unterstützt verschachtelte Unterseiten, die klare Wissenshierarchien schaffen.

Organisieren Sie Wissenshierarchien mithilfe von Unterseiten in ClickUp-Dokumenten

Ein Marketingteam erstellt beispielsweise ein zentrales Dokument mit dem Titel „Marken-Wissensdatenbank“. Auf Unterseiten wird der Inhalt in Abschnitte wie Richtlinien zur Markenstimme, Vorlagen für soziale Medien, Rahmenwerke für die Kampagnenplanung und Checklisten für die Inhaltsprüfung unterteilt.

Jede Unterseite konzentriert sich auf ein Thema, was die Navigation auch dann vereinfacht, wenn die Dokumentation wächst.

Dokumentationen erfordern oft Klarstellungen oder Aktualisierungen. ClickUp Docs unterstützt Kommentare und Erwähnungen, die diese Unterhaltungen mit dem Inhalt verknüpfen.

Besprechen Sie Änderungen an der Dokumentation mithilfe der Kommentare in ClickUp Docs

Angenommen, ein Produktmanager überprüft ein Roadmap-Dokument und bemerkt veraltete Details zu Features.

Sie markieren den Abschnitt, taggen den technischen Leiter und bitten um aktualisierte Zeitleisten. Der Ingenieur antwortet im selben Kommentarstrang und führt die Bearbeitung des Dokuments sofort durch. Teams klären Fragen, ohne separate Kommunikationstools am Arbeitsplatz öffnen zu müssen.

Hören Sie es von einem tatsächlichen Benutzer der App:

Ich nutze ClickUp überall. Es ist das Herzstück meines täglichen Workflows, meines Projekts und meiner Wissensdatenbank. Ich finde es toll, dass alles an einem Ort ist. Ich habe im Laufe der Jahre viele tools genutzt, um die Nachverfolgung meiner Arbeit zu gewährleisten, und ClickUp löst alle meine Probleme. Ich schätze die Flexibilität, die ClickUp bietet – ich habe so viele Listen erstellt, von Aufgabenmanagement über Renovierungen, Projektmanagement, Softwareprojekte und Immobilieninvestitionen bis hin zu Meeting-Protokollen und Informationen zur Nachverfolgung. Ich bin der Meinung, dass es ein Muss für jedes Geschäft ist – vom Ein-Mann-Betrieb bis hin zu größeren Unternehmen.

Ich nutze ClickUp überall. Es ist das Herzstück meines täglichen Workflows, meines Projektplans und meiner Wissensdatenbank. Ich finde es toll, dass alles an einem Ort ist. Ich habe im Laufe der Jahre viele tools verwendet, um die Nachverfolgung meiner Arbeit zu gewährleisten, und ClickUp löst alle meine Probleme. Ich schätze die Flexibilität, die ClickUp bietet – ich habe so viele Listen erstellt, von Aufgabenmanagement über Renovierungen, Projektmanagement, Softwareprojekte und Immobilieninvestitionen bis hin zu Meeting-Protokollen und Informationen zur Nachverfolgung. Ich bin der Meinung, dass es ein Muss für jedes Geschäft ist – vom Ein-Mann-Betrieb bis hin zu größeren Unternehmen.

Rufen Sie Wissen sofort mit ClickUp Brain ab

Mit zunehmendem Dokumentationsumfang wird die Suche unverzichtbar. ClickUp Brain hilft Teams dabei, Antworten aus Dokumenten, Aufgaben und Unterhaltungen zu finden.

Rufen Sie mit ClickUp Brain Einblicke in die Dokumentation ab

Angenommen, ein Customer Success Manager benötigt die aktuelle Eskalationsrichtlinie für Enterprise-Konten. Anstatt mehrere Dokumente zu durchsuchen, stellt er ClickUp Brain direkt eine Frage.

📌 Probieren Sie diese Eingabeaufforderung aus: Fassen Sie den Eskalationsprozess im Unternehmen zusammen und erstellen Sie eine Liste der zuständigen Teams.

ClickUp Brain analysiert vorhandene Dokumente und liefert eine prägnante Erklärung sowie Links zur entsprechenden Dokumentation.

Reduzieren Sie die Ausbreitung von KI mit ClickUp Brain MAX

Viele Teams nutzen separate KI-Tools zum Verfassen, Suchen und Zusammenfassen von Informationen. ClickUp Brain MAX bündelt diese Funktionen innerhalb des Workspaces.

Beispielsweise diktiert ein Forschungsleiter Notizen zum Meeting mithilfe von „Talk to Text“. Brain MAX wandelt die gesprochene Eingabe in strukturierte Dokumentation innerhalb eines Dokuments um.

Später durchsucht das gleiche System Aufgaben, Dokumente und Projektdiskussionen, um relevante Zusammenhänge aufzudecken. Teams reduzieren die Fragmentierung der Tools und pflegen eine einheitliche, intelligente Wissensebene im gesamten Workspace.

Durchsuchen Sie das Wissen in Ihrem ClickUp-Workspace mit ClickUp Brain MAX

ClickUp unterstützt auch den mobilen Zugriff, sodass das Wissen auch außerhalb der Desktop-Umgebung verfügbar bleibt. Die mobile App ermöglicht den Offline-Zugriff auf Dokumente, sodass Teams Unterlagen auch auf Reisen, bei Außeneinsätzen oder bei eingeschränkter Internetverbindung einsehen können.

Sobald das Gerät wieder verbunden ist, erfolgt die Synchronisierung der Aktualisierungen automatisch und die Daten im gesamten Workspace werden auf dem neuesten Stand gehalten.

Erstellen Sie mit ClickUp eine Wissensdatenbank, die zu Ihnen passt

OneNote ist ein praktischer Ausgangspunkt für eine Wissensdatenbank, insbesondere für Teams, die bereits im Microsoft-Ökosystem arbeiten. Der Erfolg hängt vor allem von einer klaren Struktur, einer konsequenten Pflege und klaren Zuständigkeiten ab – Prinzipien, die für jeden wichtigen Prozess entscheidend sind, vom Wissensmanagement bis hin zur Festlegung von Onboarding-Zielen.

Doch mit dem Wachstum Ihres Teams wachsen auch Ihre Anforderungen an das Wissensmanagement.

Hier zeichnet sich ClickUp als skalierbarere Alternative aus. Anstatt Dokumentation von der Ausführung zu trennen, verbindet ClickUp Wissen direkt mit der Arbeit. Mit Docs erstellen Teams strukturierte, verschachtelte Dokumentationen, die parallel zu Projekten und Aufgaben existieren.

Mit zunehmendem Dokumentationsumfang verändert ClickUp Brain die Art und Weise, wie Teams Informationen suchen und abrufen. Fügen Sie integrierte Kommentare, Erwähnungen, Versionshistorie, Vorlagen und verknüpfte Dokumentation hinzu, und Sie erhalten ein intelligentes System, das sich mit Ihrem Workflow weiterentwickelt.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Können mehrere Mitglieder des Teams gleichzeitig eine OneNote-Wissensdatenbank bearbeiten?

Ja, OneNote unterstützt die gemeinsame Bearbeitung in Echtzeit, was bedeutet, dass mehrere Personen dieselbe Seite gleichzeitig bearbeiten und die Änderungen der anderen in Echtzeit sehen können.

2. Wie schneidet ein OneNote-Wiki im Vergleich zu spezieller Wissensdatenbank-Software ab?

OneNote eignet sich hervorragend für grundlegende Anforderungen, verfügt jedoch nicht über erweiterte Features wie detaillierte Berechtigungen, GenehmigungsWorkflows und Analysen, die spezielle Wissensdatenbank-Tools für eine bessere Verwaltung und Skalierbarkeit bieten.

3. Eignet sich OneNote für eine unternehmensweite Wissensdatenbank?

Für kleinere Organisationen kann dies funktionieren, doch größere Unternehmen stoßen häufig auf Probleme mit Berechtigungen, Leistung und Content-Management, die eine dedizierte Lösung zu einer praktischeren Wahl machen

4. Was passiert mit meiner OneNote-Wissensdatenbank, wenn jemand das Team verlässt?

Wenn das Notizbuch auf einer freigegebenen SharePoint-Website gespeichert ist, bleibt es weiterhin zugänglich. Wenn es jedoch im persönlichen OneDrive eines ausscheidenden Mitarbeiters gespeichert war, muss ein Administrator die Eigentümerschaft übertragen, bevor das Konto deaktiviert wird, um Datenverlust zu vermeiden.