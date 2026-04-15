Lernen Sie die 15 besten GPTs für SEO im Jahr [Jahr] kennen

Wie Sie wissen, geht es bei der Suchmaschinenoptimierung heute nicht mehr nur um die blauen Links. Es ist ein komplexes Zusammenspiel zwischen KI-Übersichten, LLM-Zitaten und hyper-personalisierten Ergebnissen.
Das manuelle Erstellen von Keyword-Clustern oder das Erraten der Suchabsicht funktioniert nicht mehr. Sie benötigen tools, die Ihnen einen Teil der Arbeit abnehmen. ChatGPT ist nützlich, aber etwas zu allgemein gehalten. Benutzerdefinierte GPTs, die speziell für bestimmte Aufgaben trainiert wurden, sind die ideale Wahl.
Die Herausforderung? Die besten GPTs für diese Aufgabe zu finden.
In diesem Blogbeitrag haben wir eine Liste der besten GPTs für SEO zusammengestellt, damit Sie Zeit sparen und Ihre Effizienz steigern können. Dies sind benutzerdefinierte GPTs, die Ihre API-Guthaben für technische Audits, thematische Autorität und Rankings wirklich wert sind. 🎯
|Name des Tools
|Am besten geeignet für
|Wichtigste Features
|Preise
|SEO-Leitfaden für Qualitätsbewerter
|Anpassung von Inhalten an die E-E-A-T-Standards von Google
|E-E-A-T-Bewertung, Aufschlüsselung der Richtlinien für Qualitätsbewerter, strukturiertes Audit-Feedback
|Benutzerdefinierte Preisgestaltung
|SEO-Linkbuilding-GPT
|Skalierbare Automatisierung der Backlink-Akquise und -Kontaktaufnahme
|Identifizierung von Link-Möglichkeiten, Entwürfe für Kontaktanfragen, Backlink-Lückenanalyse
|Benutzerdefinierte Preisgestaltung
|Julian Goldie GPT
|Bewährte Linkbuilding-Strategien und KI-gestützte SEO-Leitfäden
|Fortgeschrittene Frameworks für den Linkaufbau, Keyword-Optimierung, skalierbare Outreach-Anfragen
|Benutzerdefinierte Preisgestaltung
|Ist es ein Ranking-Faktor GPT?
|Echte Google-Ranking-Signale vs. SEO-Mythen
|Bewertung von Ranking-Faktoren, Aufschlüsselung von SEO-Updates, Priorisierung von Optimierungsmaßnahmen
|Benutzerdefinierte Preisgestaltung
|Abfragen-Analysator
|Entschlüsselung der SERP-Absicht und der Muster bei der Platzierung von Seiten
|Aufschlüsselung der Ranking-Seiten-Typen, Identifizierung der Suchabsicht, Analyse struktureller Muster
|Benutzerdefinierte Preisgestaltung
|Tool zur Optimierung der Suchabsicht
|Die Absicht des Inhalts an Googles Qualitätsanforderungen anpassen
|Identifizierung der primären/sekundären Absicht, Analyse der Lücke zwischen Entwurf und SERP, Qualitätsanpassung
|Benutzerdefinierte Preisgestaltung
|Streudiagramm der Veränderungen im GSC-Keyword-Ranking
|Visualisierung der Auswirkungen von Algorithmus-Updates auf die Keyword-Performance
|Vergleich der Positionen vor und nach der Optimierung, Visualisierung als Streudiagramm, Erkennung von Ausreißern
|Benutzerdefinierte Preisgestaltung
|KOSTENLOSER SEO-Blog-Inhaltsplan-Ersteller
|Schnelle Erstellung von SERP-optimierten Blog-Strukturen
|SEO-orientierte Gliederungen, Überschriftenstrukturen basierend auf Ranking-Mustern, Vorschläge zur thematischen Vertiefung
|Benutzerdefinierte Preisgestaltung
|SEO Topical Karte Maker
|Aufbau einer strukturierten thematischen Autorität in Ihrer Nische
|Erstellung thematischer Karten, TOFU/MOFU/BOFU-Clustering, Unterstützung bei der internen Verlinkung
|Benutzerdefinierte Preisgestaltung
|Tool zur Keyword-Clusterung
|Verhindern Sie Keyword-Kannibalisierung in großem Maßstab
|Semantische Keyword-Gruppierung, Reduzierung von Duplikaten, Stärkung der thematischen Autorität
|Benutzerdefinierte Preisgestaltung
|GA4-Implementierungsassistent
|Unordentliche GA4-Setups und Lücken in der Nachverfolgung beheben
|Diagnose des GA4-Setups, Empfehlungen zur Struktur der Ereignisse, Klarheit bei der Attribution
|Benutzerdefinierte Preisgestaltung
|Post Cheetah SEO
|Sofortige SEO-Leistungsanalyse auf Seite-Ebene
|Bewertung der Keyword-Ausrichtung, On-Page-SEO-Lücken, Bewertung der Qualität des Inhalts
|Benutzerdefinierte Preisgestaltung
|Sie kennt Alt-Text-Texte
|Skalierbare Bildoptimierung mit Fokus auf Barrierefreiheit
|Kontextbezogene Generierung von Alt-Texten, Barrierefreiheit + Keyword-Balance, Batch-Optimierung
|Benutzerdefinierte Preisgestaltung
|Web-Performance-Ingenieur
|Verbesserung der Core Web Vitals und der technischen Leistung
|Diagnose der Core Web Vitals, Empfehlungen zur Optimierung von Assets, UX-orientierte Korrekturen
|Benutzerdefinierte Preisgestaltung
|Schema Advisor GPT
|Implementierung präziser, wirkungsorientierter Schema-Markups
|Maßgeschneiderte Schema.org-Empfehlungen, Eignung für Rich Results, Anpassung strukturierter Daten
|Benutzerdefinierte Preisgestaltung
So bewerten wir Software bei ClickUp
Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerunabhängigen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren.
Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.
Wie sich GPTs in SEO-Workflows einfügen
Ein benutzerdefiniertes GPT ist ein personalisierter KI-Assistent, der auf OpenAI’s ChatGPT basiert und für die Ausführung spezifischer Aufgaben entwickelt wurde. Es besteht aus drei Kernkomponenten:
|Feature
|Was es leistet
|Anleitung
|Ein festes Regelwerk, das der KI vorgibt, wie sie sich verhalten soll, welchen Ton sie anschlagen soll und welche Schritte sie befolgen muss (damit Sie Ihre Eingabeaufforderungen nicht jedes Mal wiederholen müssen)
|Wissen
|Sie können Ihre eigenen Dateien (PDFs, Tabellen, Dokumente) hochladen, denen der GPT Vorrang vor seinen allgemeinen Trainingsdaten einräumt.
|Funktionen
|Sie können bestimmte Funktionen umschalten, wie z. B. Webbrowsing, DALL-E (Bildgenerierung) oder Code Interpreter (Datenanalyse).
Für SEO sind GPTs unverzichtbare tools zur Optimierung von Inhalten, zur Erstellung von Texten mit vielen Keywords und zur Steigerung der Interaktion der Benutzer durch aufschlussreiche, kontextbezogene Inhaltsvorschläge.
Als zusätzlichen Vorteil können Sie Ihre Markenrichtlinien, Keyword-Listen und Beispiele für Inhalte, die Sie bevorzugen, hochladen. Das benutzerdefinierte GPT generiert dann Ergebnisse, die Ihren Marken- und SEO-Standards entsprechen, ohne dass Sie Alles erneut erklären müssen.
⚙️ Bonus: Erfahren Sie, wie Sie ChatGPT in Ihren SEO-Berichten korrekt zitieren und eine ordnungsgemäße Quellenangabe in Ihrer Recherche sicherstellen.
📖 Lesen Sie auch: ChatGPT-Anwendungsfälle mit Beispiel-Prompts und Anwendungsvorschlägen
Was macht ein GPT gut für SEO?
Ein hochwertiges SEO-GPT schreibt nicht einfach nur Texte, sondern folgt einer bestimmten strategischen Logik. Es liefert durchweg suchmaschinenoptimierte, absichtsorientierte und strukturell fundierte Ergebnisse, die tatsächlich Rankings erzielen und Traffic generieren.
Die leistungsstärksten Modelle erstellen kontextbezogene Inhalte, generieren Meta-Beschreibungen und helfen bei Schema-Markup und strukturierten Daten.
Zu den Schlüsselmerkmalen, die ein GPT-Modell für SEO hervorragend machen, gehören:
- Erstellung und Optimierung von Inhalten: Es erstellt SEO-freundliche Blogbeiträge, Produktbeschreibungen und Artikel, die sowohl Benutzer als auch Suchmaschinen ansprechen.
- Keyword-Recherche & Strategie: Es identifiziert relevante Keywords, einschließlich Long-Tail-Phrasen, und analysiert die Inhalte von Mitbewerbern, um Targeting-Strategien zu ermitteln
- On-Page-SEO-Unterstützung: Erstellt Meta-Tags und Überschriften und schlägt Verbesserungen vor, um die Lesbarkeit und die E-E-A-T-Werte (Erfahrung, Fachwissen, Autorität und Vertrauenswürdigkeit) zu verbessern.
- Technischer SEO-Support: Es kann strukturierte Daten oder Schema-Markups generieren, Code-Schnipsel für Webentwickler schreiben und die Website-Struktur verbessern, um das Crawling zu erleichtern
- Effizienz und Skalierbarkeit: Sie sparen Zeit durch die Automatisierung routinemäßiger SEO-Aufgaben, wie zum Beispiel die Erstellung von Metadaten oder die Analyse von Inhalten zur Optimierung
Wichtige Überlegungen:
- Einschränkungen: GPT-Modellen fehlen detaillierte Metriken wie Suchvolumen und Keyword-Schwierigkeitsgrad, weshalb zusätzlich spezielle tools eingesetzt werden müssen.
- Menschliche Kontrolle: Die besten Ergebnisse erzielt man, wenn man KI für Recherche und Entwurf nutzt und anschließend manuell bearbeitet, um Qualität, Markenstimme und Genauigkeit sicherzustellen.
📖 Lesen Sie auch: LLM vs. generative KI: Ein ausführlicher Leitfaden
Die 15 besten GPTs für SEO (KI-Assistenten zur Verbesserung der Platzierungen)
Nicht alle GPTs sind für SEO Ihre Zeit wert. Diese hier sind die richtigen.
Notiz: Die Preise für GPT-basierte SEO-Tools sind in der Regel benutzerdefiniert und hängen von der Nutzung, den Features und dem Umfang ab.
1. Quality Raters SEO Guide (Ideal, um Inhalte an Googles E-E-A-T-Standards anzupassen)
Um in umkämpften Nischen gut zu ranken, müssen Sie die Qualitätsstandards von Google erfüllen. Dieses GPT hilft Ihnen dabei, wie ein Qualitätsbewerter zu denken, nicht nur wie ein Autor von Inhalten.
Es überprüft Ihre Inhalte anhand der E-E-A-T-Prinzipien und weist auf fehlende Elemente hin. Das Ergebnis? Stärkere, glaubwürdigere Seiten, die darauf ausgelegt sind, gut zu ranken.
Die besten Features des Quality Raters SEO-Leitfadens
- Schlüsselt die Qualitätsrichtlinien von Google in umsetzbare Kriterien auf, die Sie beim Verfassen von Blogbeiträgen, auf Seiten zu Produkten und auf Landingpages anwenden können
- Bewertet Inhalte anhand der E-E-A-T-Kriterien (Erfahrung, Fachwissen, Autorität und Vertrauenswürdigkeit) und zeigt Lücken auf
- Hilft Ihnen dabei, Ihre Strategie für den Inhalt für regulierte oder sensible Branchen mithilfe von klarem kontextbezogenem Feedback zu verfeinern
- Erzeugt strukturiertes Feedback, das Sie in SEO-Audits, Berichten für Clients und internen Überprüfungen für Agenturen verwenden können
Limit des Quality Raters SEO-Leitfadens
- Ist kein Anbieter von Echtzeit-Metriken wie Suchvolumen, Keyword-Schwierigkeitsgrad oder Google-Analytics-Daten
- Eignet sich am besten als Ebene für qualitative Überprüfungen, sodass Sie weiterhin spezielle Tools für die Keyword-Recherche und technische SEO benötigen.
Preise für den Quality Raters SEO Guide
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zum Quality Raters SEO Guide
- G2: Nicht genügend Bewertungen
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
💡 Profi-Tipp: Mit ClickUp Brain MAX schreiben Sie mühelos erstklassige Texte. Sie können Inhalte in „Talk to Text“ diktieren, anstatt sie manuell einzutippen. Brain MAX:
- Transkribiert den Text und korrigiert automatisch Füllwörter
- Vereinfacht komplexe und weitschweifige Sätze für eine bessere Lesbarkeit
- Passt den Ton und den Stil an – ganz gleich, ob Sie einen akademischen Stil für eine Forschungsarbeit, einen lockeren Stil für einen Diskussionsbeitrag oder einen prägnanten Stil für Lernnotizen benötigen
📖 Lesen Sie auch: So nutzen Sie ChatGPT für das Marketing
2. SEO Link Building GPT (Am besten geeignet für skalierbare Backlink-Akquise und die Automatisierung von Outreach-Maßnahmen)
Backlinks sind nach wie vor wichtig, aber manuelle Kontaktaufnahme lässt sich nicht skalieren. Dieses GPT hilft Ihnen dabei, den Linkaufbau in einen wiederholbaren Prozess zu verwandeln.
Es findet Chancen, strukturiert Listen mit Interessenten und entwirft Kontaktnachrichten. Das bedeutet eine schnellere Umsetzung, ohne die Richtung aus den Augen zu verlieren.
Die besten Features des SEO-Linkbuilding-GPT
- Identifiziert Link-Möglichkeiten auf der Grundlage von Nischen- und Keyword-Recherchen
- Erstellt Entwürfe für Kontaktanfragen, die auf Ihre Marke und Ihre Kampagnenziele abgestimmt sind
- Erstellt Listen für Agenturen mit hohem Auftragsvolumen
- Hilft Ihnen dabei, Backlink-Lücken und Daten von Mitbewerbern zu analysieren
Limitierungen von SEO-Linkbuilding-GPTs
- Ersetzt keine speziellen Backlink-Crawler oder umfassende SEO-Suiten für detaillierte Analysen
- Outreach erfordert nach wie vor menschliche Kontrolle, um die Qualität zu gewährleisten und Spam-Signale zu vermeiden
Preise für SEO-Linkbuilding-GPTs
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu SEO-Linkbuilding-GPTs
- G2: Nicht genügend Bewertungen
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
📮 ClickUp Insight: 88 % der Menschen nutzen mittlerweile KI in irgendeiner Form, wobei beeindruckende 55 % sie mehrmals täglich einsetzen. Da KI für Fachleute zu einem alltäglichen tool wird, wächst ihre Rolle bei der Recherche, der Aufgabenverwaltung und der Entscheidungsfindung stetig.
ClickUp optimiert diese KI-gesteuerten Workflows, indem es Intelligenz direkt in Ihren Workspace integriert. Es extrahiert wichtige Erkenntnisse aus umfangreichen Dokumenten, stellt Projekt-Updates in Echtzeit zusammen und wandelt Diskussionen in umsetzbare Aufgaben um. Es rationalisiert komplexe Prozesse, sodass Sie sich auf Aufgaben mit hoher Wirkung konzentrieren können.
📖 Lesen Sie auch: So nutzen Sie ChatGPT-4o bei der Arbeit
3. Julian Goldie GPT (Am besten geeignet für praxiserprobte Linkbuilding-Strategien und KI-gestützte SEO-Leitfäden)
Wenn Sie bewährte SEO-Strategien suchen, ist dieses GPT genau das Richtige für Sie. Es basiert auf realen Linkbuilding-Frameworks und Leitfäden wie dem Link Building Mastery Ebook.
Sie erhalten strukturierte Anleitungen, keine oberflächlichen Tipps. Das erleichtert es Ihnen, den Plan für das zu erstellen, was tatsächlich funktioniert, umzusetzen und zu skalieren.
Julian Goldie – Die besten Features von GPT
- Erläutert fortgeschrittene Linkbuilding-Frameworks für Agenturen
- Hilft Ihnen dabei, Ihre Strategien zur Keyword-Optimierung und zum Aufbau von Autorität zu verfeinern
- Bietet gebrauchsfertige Ideen für Prompts, um die Erstellung von Inhalten und die Reichweite zu steigern
- Schafft eine Verbindung zwischen taktischem Linkbuilding und einer umfassenderen Strategie für den Inhalt sowie den Ranking-Zielen
Julian Goldie GPT-Limit
- Der Schwerpunkt liegt stark auf der Linkakquise, sodass Sie für detaillierte Analysen und technische Audits weiterhin separate tools benötigen.
- Funktioniert am besten in Kombination mit Ihren eigenen Leistungsdaten und dem Kontext Ihrer Nische
Julian Goldie GPT-Preise
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Julian Goldie GPT-Bewertungen und Rezensionen
- G2: Nicht genügend Bewertungen
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
📖 Lesen Sie auch: Wie man Benutzerforschung durchführt
4. Ist es ein Ranking-Faktor-GPT (Ideal zur Klärung echter Google-Ranking-Signale im Vergleich zu SEO-Mythen)
Im Bereich SEO gibt es viele Meinungen. Dieses GPT hilft Ihnen dabei, Fakten von Gerüchten zu unterscheiden.
Hier erfahren Sie, was sich tatsächlich auf die Platzierungen auswirkt und was nicht. So können Sie Ihren Aufwand dort konzentrieren, wo er wirklich zählt.
Ist es ein Ranking-Faktor? Die besten Features von GPT
- Prüft, ob bestimmte Elemente die Google-Rankings beeinflussen
- Schlüsselt SEO-Updates in praktische Erkenntnisse auf
- Hilft Ihnen dabei, den Aufwand für Optimierungsmaßnahmen anhand bewährter Ranking-Faktoren zu priorisieren
- Unterstützt die strategische Planung für die Erstellung von Inhalten und technisches SEO
Ist es ein Ranking-Faktor? Limitierungen von GPTs
- Ersetzt weder umfassende Audit-Plattformen noch praktische Analysetools
- Der Fokus liegt auf der Überprüfung von Rankings, nicht auf allgemeiner Keyword-Recherche oder Linkaufbau
Ist es ein Ranking-Faktor? GPT-Preise
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Sind GPT-Bewertungen und Rezensionen ein Ranking-Faktor?
- G2: Nicht genügend Bewertungen
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
🤝 Freundliche Erinnerung: KI lernt aus vorhandenen Daten, was bedeutet, dass sie Vorurteile übernehmen kann. Analysieren Sie Ergebnisse stets kritisch und seien Sie sich potenzieller Ungenauigkeiten bewusst, insbesondere bei sensiblen Themen.
📖 Lesen Sie auch: Wie erstellt man einen virtuellen Assistenten mit ChatGPT?
5. SEO: Search Query Analyzer (Ideal zum Entschlüsseln der SERP-Absicht und zum Erkennen von Ranking-Mustern auf Seiten)
Bevor Sie Inhalte erstellen, müssen Sie die SERP verstehen. Dieses GPT analysiert, was bereits rankt und warum.
Es zeigt Absichten, Formate und Muster in den Top-Ergebnissen auf. Das bedeutet, dass Sie Inhalte erstellen können, die genau dem entsprechen, was Google belohnt.
Die besten Features des Search Query Analyzer
- Schlüsselt die Arten von Ranking-Seiten für bestimmte Abfragen auf
- Erkennt kommerzielle, informative oder Transaktions-Absichten
- Hebt häufige Strukturmuster in den Top-Ergebnissen hervor
- Unterstützt eine intelligentere Erstellung von Inhalten, die auf Ranking-Faktoren abgestimmt ist
Einschränkungen der Abfrage-Analyse
- Der Fokus liegt auf der SERP-Analyse, nicht auf der Analyse oder Überprüfung der gesamten Website
- Ersetzt keine tools für die gründliche Keyword-Recherche
Preise für den Search Query Analyzer
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Search Query Analyzer
- G2: Nicht genügend Bewertungen
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
6. GPT-Tool zur Optimierung der Suchabsicht (Ideal, um die Absicht Ihrer Inhalte an die Qualitätsanforderungen von Google anzupassen)
Gutes SEO beginnt mit der Abstimmung auf die Suchabsicht. Dieses GPT hilft Ihnen dabei, Ihre Inhalte auf das abzustimmen, was Benutzer tatsächlich wollen.
Es geht über die oberflächliche Keyword-Optimierung hinaus und deckt Lücken zwischen Ihrem Entwurf und den SERPs auf. Dadurch wirken Ihre Seiten relevanter und erzielen bessere Ergebnisse.
Die besten Features zur Optimierung der Suchabsicht
- Ermittelt die primäre und sekundäre Suchabsicht hinter Einzelziel-Keywords
- Passt Inhalte an die Qualitäts- und Bewertungsstandards von Google an
- Zeigt Lücken zwischen Ihrem Entwurf und den SERP-Erwartungen auf
- Stärkt den strategischen Plan für Blogbeiträge, Landingpages und kommerzielle Inhalte
Limit bei der Optimierung der Suchabsicht
- Ersetzt keine Deep-Analytics-Plattformen oder vollständigen SERP-Crawler
- Der Fokus liegt auf der Ausrichtung auf die Suchabsicht statt auf der Suche nach allgemeinen Keywords
Preise für GPT zur Optimierung der Suchabsicht
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu GPTs für die Optimierung der Suchabsicht
- G2: Nicht genügend Bewertungen
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
🤝 Freundliche Erinnerung: GPTs können überzeugende, aber nicht existierende wissenschaftliche Quellen generieren. Überprüfen Sie KI-generierte Quellen immer sorgfältig auf ihre Richtigkeit, bevor Sie sie in Forschungsarbeiten zitieren.
7. GSC-Streudiagramm zu Veränderungen im Keyword-Ranking (Ideal zur Visualisierung der Auswirkungen von Algorithmus-Updates auf die Keyword-Performance)
Wenn sich der Traffic verändert, brauchen Sie schnell Klarheit. Dieses GPT wandelt Ihre Search-Console-Daten in übersichtliche Grafiken um.
Sie können Steigerungen, Rückgänge und Ausreißer schnell erkennen. Das erleichtert es Ihnen, selbstbewusst auf Algorithmus-Updates zu reagieren.
GSC-Keyword-Ranking-Änderungen – Streudiagramm: die besten Features
- Vergleicht Keyword-Positionen vor und nach Google-Updates
- Visualisiert die Schwankungen der Rankings mithilfe einer Streudiagrammanalyse
- Hebt Ausreißer hervor, die einer eingehenderen Untersuchung bedürfen
- Unterstützt die Bewertung der Auswirkungen von Updates auf mehrere Websites
Einschränkungen des Streudiagramms für Keyword-Ranking-Änderungen in GSC
- Erfordert saubere und genaue Search-Console-Datenexporte
- Der Fokus liegt auf Ranking-Veränderungen, nicht auf umfassenden technischen oder inhaltlichen Analysen
GSC-Keyword-Ranking-Änderungen – Streudiagramm-Preise
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
GSC-Keyword-Ranking-Änderungen – Streudiagramm, Bewertungen und Rezensionen
- G2: Nicht genügend Bewertungen
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
📖 Lesen Sie auch: ChatGPT-Automatisierung: So nutzen Sie KI zur Optimierung von Aufgaben
8. KOSTENLOSER SEO-Blog-Inhalt-Ersteller (Ideal für die schnelle Erstellung von SERP-optimierten Blog-Strukturen)
Dieses GPT hilft Ihnen, innerhalb von Minuten vom Keyword zum Entwurf zu gelangen. Keine Angst mehr vor den leeren Seiten.
Es erstellt strukturierte, SEO-freundliche Rahmenkonzepte auf der Grundlage der aktuellen Rankings. So können Sie schneller schreiben, ohne Schlüsselabschnitte zu übersehen.
Die besten Features des SEO Blog Inhalt-Erstellers
- Erstellt SEO-orientierte Blog-Entwürfe rund um Einzelziele
- Strukturiert Überschriften auf der Grundlage von Ranking-Mustern und SEO-Strategien
- Bietet Vorschläge zur Stärkung der thematischen Tiefe und Autorität
- Unterstützt skalierbare Workflows für Agenturen, die mehrere Websites verwalten
Einschränkungen des SEO-Blog-Inhalt-Erstellers
- Ersetzt keine gründliche Wettbewerbsanalyse oder umfassende tools
- Erfordert menschliche Überarbeitung hinsichtlich Tonfall, Fachwissen und Markenpositionierung
Preise für den SEO-Blog-Inhalt-Ersteller
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zum SEO-Inhalt-Ersteller
- G2: Nicht genügend Bewertungen
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
📖 Lesen Sie auch: Was ist ein GPT-Planungstool? (+ Wie man eines mit AI erstellt)
9. SEO Topical Map Maker (Ideal zum Aufbau strukturierter thematischer Autorität in Ihrer Nische)
Bei SEO geht es nicht nur um einzelne Beiträge. Dieses GPT hilft Ihnen dabei, ganze Themencluster zu planen, damit Sie eine Sichtbarkeit aufbauen, die sich im Laufe der Zeit verstärkt.
Es fungiert als Generator für thematische Autorität und richtet Ihre Content-Strategie an einem zentralen Schwerpunkt aus. So stellen Sie sicher, dass Ihre Websites klare Relevanzsignale an Suchmaschinen senden.
Die besten Features des SEO Topical Map Maker
- Erstellt strukturierte Themenkarten rund um Kern-Keywords
- Organisiert TOFU-, MOFU- und BOFU-Inhalte in logische Cluster
- Stärkt die interne Verlinkung und die thematische Tiefe
- Unterstützt langfristige SEO-Optimierungsstrategien, die auf den Aufbau von Autorität ausgerichtet sind
Einschränkungen des SEO Topical Map Maker
- Ersetzt weder technische Audits noch Leistungsanalysen
- Erfordert eine manuelle Priorisierung auf der Grundlage von Geschäftszielen und Ressourcen
Preise für SEO Topical Map Maker
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu SEO Topical Map Maker
- G2: Nicht genügend Bewertungen
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
📖 Lesen Sie auch: Wie man KI im Marketing einsetzt – mit anschaulichen Beispielen
10. Keyword-Clustering-Tool (Ideal zur Vermeidung von Keyword-Kannibalisierung in großem Maßstab)
Mehr Inhalt ist nicht immer besser. Wenn sich Seiten überschneiden, konkurrieren sie miteinander.
Dieses GPT gruppiert verwandte Keywords in übersichtliche Cluster. So bleiben Ihre Inhalte fokussiert, gut strukturiert und für Suchmaschinen leichter verständlich.
Die besten Features des Keyword-Clustering-Tools
- Gruppiert semantisch ähnliche Keywords in übersichtliche Cluster
- Reduziert Duplikate und interne Konkurrenz zwischen Websites
- Unterstützt eine intelligentere Planung Ihrer Content-Strategie
- Stärkt die thematische Autorität im Rahmen umfassenderer SEO-Strategien
Einschränkungen des Keyword-Clustering-Tools
- Ersetzt keine fortschrittlichen tools zur Keyword-Recherche oder zur Analyse von Suchvolumina und Trends
- Erfordert eine Überprüfung durch einen Menschen hinsichtlich der Ausrichtung des Geschäfts und der Nuancen der Suchabsicht
Preise für das Keyword-Clustering-Tool
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zum Keyword-Clustering-Tool
- G2: Nicht genügend Bewertungen
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
📖 Lesen Sie auch: Die besten KI-Tools für das Marketing, um die Produktivität zu steigern
11. GA4-Implementierungsassistent (Ideal zur Behebung fehlerhafter GA4-Setups und Lücken in der Nachverfolgung)
Die meisten Teams installieren GA4. Nur wenige konfigurieren es richtig. Dieses GPT hilft Ihnen dabei, Ihr Google Analytics-Setup in eine zuverlässige Quelle für Entscheidungsgrundlagen zu verwandeln.
Es identifiziert Lücken und schlägt bessere Strukturen für Ereignisse vor, sodass Sie Ihren Daten tatsächlich vertrauen können.
Die besten Features des GA4-Implementierungsassistenten
- Erkennt unvollständige oder falsch konfigurierte GA4-Setups
- Empfiehlt übersichtlichere Strukturen für Ereignisse, die auf die Geschäftsziele abgestimmt sind
- Hilft dabei, die Nachverfolgung auf konversionsorientierte SEO-Strategien abzustimmen
- Verbessert die Transparenz der Attribution über mehrere Kanäle hinweg
Einschränkungen des GA4-Implementierungsassistenten
- Ersetzt nicht das manuelle Debugging im Tag Manager oder im Code
- Erfordert Zugriff auf genaue Implementierungsdetails und Website-Daten
Preise für den GA4-Implementierungsassistenten
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zum GA4-Implementierungsassistenten
- G2: Nicht genügend Bewertungen
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
📖 Lesen Sie auch: Wie KI-Marketingagenturen Ihre digitale Strategie transformieren können
12. Post Cheetah SEO (Am besten geeignet für die sofortige Analyse der SEO-Leistung auf Seite-Ebene)
Manchmal braucht man einfach nur eine schnelle, praktische Diagnose. Dieses GPT bietet Ihnen eine schnelle, praktische SEO-Prüfung für jede beliebige Seite.
Es analysiert, inwieweit eine Seite mit den Einzelzielen, der Suchintention und den On-Page-SEO-Signalen übereinstimmt. So können Sie Verbesserungen priorisieren, ohne ein vollständiges technisches Audit durchführen zu müssen.
Die besten Features von Post Cheetah SEO
- Bewertet die Übereinstimmung von Keywords und Suchintention
- Identifiziert Lücken in On-Page-SEO-Strategien für Seiten
- Hebt die Qualität der Inhalte und Optimierungsmöglichkeiten hervor
- Unterstützt eine schnellere Iteration für Agenturen, die mehrere Websites verwalten
Limit von Post Cheetah SEO
- Der Fokus liegt auf der SEO-Analyse auf Seitenebene, nicht auf tiefgehenden technischen Crawls
- Ersetzt keine Analysetools oder Backlink-Tools für Unternehmen
Preise für Post Cheetah SEO
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Post Cheetah SEO
- G2: Nicht genügend Bewertungen
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
📖 Lesen Sie auch: Wie man KI für SEO nutzt (Anwendungsfälle & Tools)
13. She Knows Alt Text (Am besten geeignet für skalierbare, barrierefreie Bildoptimierung)
Alt-Text wird oft erst im Nachhinein berücksichtigt. Dieses GPT hilft Ihnen dabei, ihn jedes Mal richtig zu erledigen.
Es generiert klare, kontextbezogene Beschreibungen für Ihre Bilder, um die Barrierefreiheit und das SEO zu verbessern. Dies stärkt die Kommunikation Ihrer Website mit Benutzern und Suchmaschinen.
Die besten Features von She Knows Alt Text
- Erstellt beschreibenden Alt-Text, der auf den Kontext der Seite abgestimmt ist
- Schafft einen Ausgleich zwischen Barrierefreiheitsstandards und intelligenter Keyword-Optimierung
- Beschleunigt die Bildoptimierung in Blogs und sozialen Medien
- Unterstützt konsistente Workflows zur Erstellung von Inhalten für Agenturen
Sie kennt die Limite von Alt-Text
- Erfordert eine manuelle Überprüfung hinsichtlich des Markentons und der Nuancen
- Ersetzt keine umfassenderen On-Page-SEO-Strategien für Seiten
Preise für She Knows Alt Text
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
She Knows Alt Text – Bewertungen und Rezensionen
- G2: Nicht genügend Bewertungen
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
📖 Lesen Sie auch: So erstellen Sie eine SEO-Roadmap (+ kostenlose Vorlagen)
14. Web Performance Engineer (Am besten geeignet zur Verbesserung der Core Web Vitals und der technischen Performance)
Die Geschwindigkeit Ihrer Website wirkt sich direkt darauf aus, wie Benutzer Ihre Website erleben und wie Suchmaschinen sie bewerten. Dieses GPT hilft Ihnen dabei, die Ursachen für Verzögerungen zu erkennen.
Es analysiert Probleme mit der Leistung und schlägt Lösungen vor, um Ladezeiten, Reaktionsgeschwindigkeit usw. zu verbessern. So lädt Ihre Website schneller, läuft flüssiger und bietet insgesamt eine bessere Leistung.
Die besten Features des Web Performance Engineers
- Diagnostiziert Probleme, die sich auf die Core Web Vitals auswirken
- Schlüsselt Optimierungsmöglichkeiten für Bilder, Skripte und Assets auf
- Stimmt technische Korrekturen auf echte Ranking-Faktoren ab
- Unterstützt eine bessere Benutzererfahrung und konversionsorientierte SEO-Strategien
Limit des Web Performance Engineers
- Erfordert Zugriff auf echte Leistungsberichte und Daten auf Website-Ebene
- Der Fokus liegt auf Performance-Engineering, nicht auf einem umfassenden Konzept für den Inhalt
Preise für Web Performance Engineer
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen von Web Performance Engineers
- G2: Nicht genügend Bewertungen
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
15. Schema Advisor GPT (Am besten geeignet für die Implementierung präziser, wirkungsorientierter Schema-Markups)
Für Agenturen und Fachleute im technischen Marketing ist dieses GPT eine strategische Komponente innerhalb Ihres KI-Tool-Stacks. Es hilft Ihnen dabei, strukturierte Daten hinzuzufügen, die die Sichtbarkeit in Suchmaschinen verbessern – ohne unnötige Markups anzuhäufen.
Außerdem erfahren Sie, welches Schema Sie verwenden sollten und wie Sie es einsetzen. Alles ist auf Ihr Geschäftsmodell, Ihre Inhalte und Ihre SEO-Ziele zugeschnitten. Das Ergebnis? Suchmaschinen verstehen Ihre Website besser, und Ihre Seiten erzielen mit größerer Wahrscheinlichkeit bessere Ergebnisse.
Die besten Features von Schema Advisor GPT
- Empfiehlt maßgeschneiderte Schema.org-Markups für bestimmte Seiten-Typen
- Passt strukturierte Daten an die Suchabsicht und die Struktur des Inhalts an
- Unterstützt eine verbesserte Sichtbarkeit durch die Eignung für Rich Results
- Stärkt die technischen SEO-Grundlagen durch eine saubere Implementierungslogik
Einschränkungen von Schema Advisor GPT
- Ersetzt keine vollständigen technischen Audits oder Validierungstests-Tools
- Erfordert genaue Angaben zum Seitenkontext und zur Position des Geschäfts
Preise für Schema Advisor GPT
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Schema Advisor GPT
- G2: Nicht genügend Bewertungen
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
📚 Lesen Sie auch: So erstellen Sie eine SEO-Roadmap (+ kostenlose Vorlagen)
Weitere KI-Tools für Agenturen
Es gibt Dutzende von GPT-Tools für einzelne SEO-Aufgaben. Das Keyword-Clustering-Tool dient beispielsweise einem anderen Zweck als der Schema Advisor GPT. Wenn Sie jedoch zu viele Tools hinzufügen, geraten Sie in den mühsamen Zyklus der KI-Zersplitterung.
Genau hier spielt eine umfassende Workflow-Management-Plattform wie ClickUp ihre Stärken aus. Anstatt KI als eine Sammlung einzelner Tools zu betrachten, verwandelt ClickUp sie in ein vernetztes System.
Der konvergierte KI-Arbeitsbereich von ClickUp verbindet Aufgaben, Diskussionen, Keyword-Recherchen, Analysen und die Nachverfolgung von Ergebnissen miteinander. Anstatt zwischen GPTs, Dokumenten und Tabellen hin und her zu springen, können Sie alles an einem Ort verwalten – von der Recherche bis zur Umsetzung.
So funktioniert es.
Organisieren Sie Ihre Keyword-Recherche mit ClickUp Brain
Beginnen Sie ganz am Anfang mit ClickUp Brain, der in ClickUp integrierten KI. Bitten Sie sie, Trends, Wettbewerbsdaten und Suchabsichten zu analysieren und eine Liste wirkungsvoller Keywords für Ihre Nische zu erstellen.
Im Gegensatz zu GPT-Tools und deren eng gefasstem Ansatz bündelt ClickUp Brain Erkenntnisse zu Keywords. So können Sie besser entscheiden, welche Begriffe Sie priorisieren sollten, wie Sie diese innerhalb des Inhalts strukturieren und wo sie in Ihre allgemeine SEO-Strategie passen.
🦸🏻♀️ Probieren Sie den Keyword Research Automator Agent in ClickUp aus.
Geben Sie dem Agenten ein Thema, eine URL eines Mitbewerbers oder eine Reihe von Start-Keywords ein, und er liefert Ihnen einen strukturierten, bewerteten und gruppierten Keyword-Plan, für den sonst ein Vollzeit-Analyst tagelang arbeiten müsste.
Schreiben Sie besser mit ClickUp Brain
Vom Verfassen über die Bearbeitung bis hin zur Optimierung mit SEO-Elementen ist ClickUp Brain ein leistungsstarker, KI-basierter kreativer Partner.
Der KI-Schreibassistent kann Ihnen dabei helfen, Ihren ersten Entwurf zu erstellen. Die Rechtschreibprüfung korrigiert Ihre Tippfehler auf sanfte Weise. Brain kann Ihnen außerdem dabei helfen, Meta-Beschreibungen, Überschriften und interne Links zu erstellen sowie die Lesbarkeit zu verbessern.
Und das Beste daran? Da es den Kontext Ihrer Arbeit kennt, lernt es aus Ihren bisherigen SEO-Ergebnissen. Seine Empfehlungen sind auf Ihre SEO-Ziele zugeschnitten, sodass Optimierungen strategischer ausfallen.
💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie ClickUp Super Agents, um eine konsistente Abwicklung von Aufgaben zu gewährleisten.
Super Agents sind die KI-gestützten Teamkollegen von ClickUp, die dafür entwickelt wurden, mehrstufige Workflows unter Verwendung Ihres Workspace-Kontextes auszuführen. Es handelt sich um Hintergrundagenten, die kontinuierlich arbeiten können, während der Zugriff kontrolliert bleibt. Sie können sie @erwähnen, ihnen Aufgaben zuweisen und ihnen direkt Nachrichten senden.
Stellen Sie ein Team von Agenten zusammen, um jeden Schritt Ihres Workflows zu verwalten – von der Keyword-Recherche und der Erstellung von Briefings bis hin zur SERP-Analyse, dem Verfassen von Inhalten und der Erstellung von Meta-Beschreibungen.
Erfahren Sie, wie ein Super Agent die Aufgabe übernehmen kann, SEO-freundliche Blog-Titel in großem Umfang zu generieren!
Super Agents können Keyword-Lückenanalysen durchführen, On-Page-Elemente überprüfen, Backlink-Profile überwachen und priorisierte Optimierungsempfehlungen erstellen. Sehen Sie sich unser komplettes Angebot an vorgefertigten SEO-Super Agents an!
Zentralisieren Sie verstreute SEO-Arbeiten in gemeinsam nutzbaren ClickUp-Dokumenten
Die meisten SEO-Arbeiten enden fragmentiert – Keyword-Listen in Tabellen, Gliederungen in Dokumenten, Feedback in Kommentaren und endgültige Entwürfe an anderer Stelle.
ClickUp Docs vereint all das. Sie können an einem Ort Briefings erstellen, Inhalte entwerfen, Recherchen einbinden und mit Ihrem Team zusammenarbeiten. Alles bleibt mit ClickUp Aufgaben verbunden, sodass die Umsetzung nicht von dem Plan abweicht.
Außerdem erleichtert es die Iteration. Sie können Inhalte aktualisieren, Änderungen nachverfolgen und Ihre SEO-Assets auf dem neuesten Stand halten, ohne sich durch mehrere tools wühlen zu müssen.
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Führen Sie die Nachverfolgung Ihrer Daten an einem Ort mit ClickUp-Dashboards durch
SEO-Daten sind oft verstreut – Rankings in einem tool, Traffic in einem anderen, Aufgaben wieder woanders. Das macht es schwer, sich einen Überblick zu verschaffen.
ClickUp-Dashboards vereinen alles an einem Ort. Sie können den Fortschritt Ihrer Inhalte verfolgen, wichtige SEO-Metriken überwachen und die Leistung visualisieren – alles an einem Ort.
Dadurch wird die Berichterstellung beschleunigt und die Entscheidungsfindung klarer. Anstatt nach Updates zu suchen, sehen Sie sofort, was Aufmerksamkeit erfordert und worauf Sie sich als Nächstes konzentrieren sollten.
ClickUps Vorlage für SEO-Recherche und -Management
Gutes SEO erfordert die richtige Mischung aus Recherche, Planung und Umsetzung – doch ohne geeignete tools kann dies schwierig sein.
Deshalb ist die SEO-Recherche- und Management-Vorlage von ClickUp eine so wertvolle Ressource. Sie bietet Ihnen alles, was Sie zur Überwachung und Steuerung Ihres SEO-Aufwands benötigen, darunter:
- Funktionen zur Keyword-Recherche
- Tools zur Wettbewerbsanalyse
- Flexible Features zur Aufgabenverwaltung
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Vereinfachen Sie die Suchmaschinenoptimierung mit ClickUp
Suchmaschinenoptimierung ist heutzutage nicht mehr auf bestimmte Tools beschränkt. Wie Sie gesehen haben, können KI-Tools Ihnen dabei helfen, Keywords zu recherchieren, SERPs zu analysieren und Texte in wenigen Minuten zu optimieren.
Die eigentliche Lücke liegt in der Umsetzung. Wenn Sie mit mehreren voneinander getrennten tools arbeiten, geht der Kontext verloren und Erkenntnisse gehen unter.
GPTs helfen Ihnen dabei, bestimmte SEO-Aufgaben besser zu erledigen. ClickUp hilft Ihnen dabei, diese Aufgaben in einem System zu verknüpfen, das tatsächlich Ergebnisse liefert. Es vereint Ihre Recherchen, Inhalte, Aufgaben und Entscheidungen an einem Ort, sodass Ihre SEO-Arbeit tatsächlich vorankommt.
Worauf warten Sie noch? Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos!
Häufig gestellte Fragen zu GPTs für SEO
Was ist das beste GPT für SEO?
Es gibt nicht das eine „beste“ GPT für SEO. Die richtige Wahl hängt von Ihrem Workflow ab – ob Sie Keyword-Recherche, Strukturierung des Inhalts, technische Audits oder Schema benötigen. Die meisten Agenturen kombinieren spezialisierte GPTs, um verschiedene Bereiche ihrer SEO-Strategien zu unterstützen.
Können GPTs SEO-Tools wie Ahrefs oder SEMrush ersetzen?
Nein. GPTs ergänzen Tools wie Ahrefs und SEMrush, ersetzen diese jedoch nicht. Herkömmliche Plattformen bieten proprietäre Daten, Backlink-Indizes und Metriken zum Suchvolumen. GPTs helfen dabei, diese Daten zu interpretieren, Erkenntnisse zu gewinnen und Workflows zur Erstellung von Inhalten zu optimieren.
Wie genau sind KI-generierte SEO-Empfehlungen?
/AI-generierte Empfehlungen können für die Ideenfindung und Strukturierung äußerst nützlich sein, insbesondere im Zusammenhang mit Keywords und On-Page-SEO. Die Genauigkeit hängt jedoch vom Kontext und der Qualität der Eingaben ab. Menschliche Validierung und echte Leistungsanalysen sind für strategische Entscheidungen nach wie vor unerlässlich.
Wie lassen sich GPTs in eine langfristige SEO-Strategie integrieren?
GPTs fungieren als Beschleunigungsschichten innerhalb langfristiger SEO-Strategien. Sie unterstützen Recherche, Optimierung und die Entwicklung von Strategien für den Inhalt, doch nachhaltige Rankings beruhen nach wie vor auf soliden Grundlagen – technischer Gesundheit, dem Aufbau von Autorität und einer konsequenten, datengesteuerten Umsetzung.