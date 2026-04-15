Lernen Sie die 15 besten GPTs für SEO im Jahr [Jahr] kennen

Wie Sie wissen, geht es bei der Suchmaschinenoptimierung heute nicht mehr nur um die blauen Links. Es ist ein komplexes Zusammenspiel zwischen KI-Übersichten, LLM-Zitaten und hyper-personalisierten Ergebnissen.

Das manuelle Erstellen von Keyword-Clustern oder das Erraten der Suchabsicht funktioniert nicht mehr. Sie benötigen tools, die Ihnen einen Teil der Arbeit abnehmen. ChatGPT ist nützlich, aber etwas zu allgemein gehalten. Benutzerdefinierte GPTs, die speziell für bestimmte Aufgaben trainiert wurden, sind die ideale Wahl.

Die Herausforderung? Die besten GPTs für diese Aufgabe zu finden.

In diesem Blogbeitrag haben wir eine Liste der besten GPTs für SEO zusammengestellt, damit Sie Zeit sparen und Ihre Effizienz steigern können. Dies sind benutzerdefinierte GPTs, die Ihre API-Guthaben für technische Audits, thematische Autorität und Rankings wirklich wert sind. 🎯

Name des Tools Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise SEO-Leitfaden für Qualitätsbewerter Anpassung von Inhalten an die E-E-A-T-Standards von Google E-E-A-T-Bewertung, Aufschlüsselung der Richtlinien für Qualitätsbewerter, strukturiertes Audit-Feedback Benutzerdefinierte Preisgestaltung SEO-Linkbuilding-GPT Skalierbare Automatisierung der Backlink-Akquise und -Kontaktaufnahme Identifizierung von Link-Möglichkeiten, Entwürfe für Kontaktanfragen, Backlink-Lückenanalyse Benutzerdefinierte Preisgestaltung Julian Goldie GPT Bewährte Linkbuilding-Strategien und KI-gestützte SEO-Leitfäden Fortgeschrittene Frameworks für den Linkaufbau, Keyword-Optimierung, skalierbare Outreach-Anfragen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Ist es ein Ranking-Faktor GPT? Echte Google-Ranking-Signale vs. SEO-Mythen Bewertung von Ranking-Faktoren, Aufschlüsselung von SEO-Updates, Priorisierung von Optimierungsmaßnahmen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Abfragen-Analysator Entschlüsselung der SERP-Absicht und der Muster bei der Platzierung von Seiten Aufschlüsselung der Ranking-Seiten-Typen, Identifizierung der Suchabsicht, Analyse struktureller Muster Benutzerdefinierte Preisgestaltung Tool zur Optimierung der Suchabsicht Die Absicht des Inhalts an Googles Qualitätsanforderungen anpassen Identifizierung der primären/sekundären Absicht, Analyse der Lücke zwischen Entwurf und SERP, Qualitätsanpassung Benutzerdefinierte Preisgestaltung Streudiagramm der Veränderungen im GSC-Keyword-Ranking Visualisierung der Auswirkungen von Algorithmus-Updates auf die Keyword-Performance Vergleich der Positionen vor und nach der Optimierung, Visualisierung als Streudiagramm, Erkennung von Ausreißern Benutzerdefinierte Preisgestaltung KOSTENLOSER SEO-Blog-Inhaltsplan-Ersteller Schnelle Erstellung von SERP-optimierten Blog-Strukturen SEO-orientierte Gliederungen, Überschriftenstrukturen basierend auf Ranking-Mustern, Vorschläge zur thematischen Vertiefung Benutzerdefinierte Preisgestaltung SEO Topical Karte Maker Aufbau einer strukturierten thematischen Autorität in Ihrer Nische Erstellung thematischer Karten, TOFU/MOFU/BOFU-Clustering, Unterstützung bei der internen Verlinkung Benutzerdefinierte Preisgestaltung Tool zur Keyword-Clusterung Verhindern Sie Keyword-Kannibalisierung in großem Maßstab Semantische Keyword-Gruppierung, Reduzierung von Duplikaten, Stärkung der thematischen Autorität Benutzerdefinierte Preisgestaltung GA4-Implementierungsassistent Unordentliche GA4-Setups und Lücken in der Nachverfolgung beheben Diagnose des GA4-Setups, Empfehlungen zur Struktur der Ereignisse, Klarheit bei der Attribution Benutzerdefinierte Preisgestaltung Post Cheetah SEO Sofortige SEO-Leistungsanalyse auf Seite-Ebene Bewertung der Keyword-Ausrichtung, On-Page-SEO-Lücken, Bewertung der Qualität des Inhalts Benutzerdefinierte Preisgestaltung Sie kennt Alt-Text-Texte Skalierbare Bildoptimierung mit Fokus auf Barrierefreiheit Kontextbezogene Generierung von Alt-Texten, Barrierefreiheit + Keyword-Balance, Batch-Optimierung Benutzerdefinierte Preisgestaltung Web-Performance-Ingenieur Verbesserung der Core Web Vitals und der technischen Leistung Diagnose der Core Web Vitals, Empfehlungen zur Optimierung von Assets, UX-orientierte Korrekturen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Schema Advisor GPT Implementierung präziser, wirkungsorientierter Schema-Markups Maßgeschneiderte Schema.org-Empfehlungen, Eignung für Rich Results, Anpassung strukturierter Daten Benutzerdefinierte Preisgestaltung

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerunabhängigen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Wie sich GPTs in SEO-Workflows einfügen

Ein benutzerdefiniertes GPT ist ein personalisierter KI-Assistent, der auf OpenAI’s ChatGPT basiert und für die Ausführung spezifischer Aufgaben entwickelt wurde. Es besteht aus drei Kernkomponenten:

Feature Was es leistet Anleitung Ein festes Regelwerk, das der KI vorgibt, wie sie sich verhalten soll, welchen Ton sie anschlagen soll und welche Schritte sie befolgen muss (damit Sie Ihre Eingabeaufforderungen nicht jedes Mal wiederholen müssen) Wissen Sie können Ihre eigenen Dateien (PDFs, Tabellen, Dokumente) hochladen, denen der GPT Vorrang vor seinen allgemeinen Trainingsdaten einräumt. Funktionen Sie können bestimmte Funktionen umschalten, wie z. B. Webbrowsing, DALL-E (Bildgenerierung) oder Code Interpreter (Datenanalyse).

Für SEO sind GPTs unverzichtbare tools zur Optimierung von Inhalten, zur Erstellung von Texten mit vielen Keywords und zur Steigerung der Interaktion der Benutzer durch aufschlussreiche, kontextbezogene Inhaltsvorschläge.

Als zusätzlichen Vorteil können Sie Ihre Markenrichtlinien, Keyword-Listen und Beispiele für Inhalte, die Sie bevorzugen, hochladen. Das benutzerdefinierte GPT generiert dann Ergebnisse, die Ihren Marken- und SEO-Standards entsprechen, ohne dass Sie Alles erneut erklären müssen.

⚙️ Bonus: Erfahren Sie, wie Sie ChatGPT in Ihren SEO-Berichten korrekt zitieren und eine ordnungsgemäße Quellenangabe in Ihrer Recherche sicherstellen.

Was macht ein GPT gut für SEO?

Ein hochwertiges SEO-GPT schreibt nicht einfach nur Texte, sondern folgt einer bestimmten strategischen Logik. Es liefert durchweg suchmaschinenoptimierte, absichtsorientierte und strukturell fundierte Ergebnisse, die tatsächlich Rankings erzielen und Traffic generieren.

Die leistungsstärksten Modelle erstellen kontextbezogene Inhalte, generieren Meta-Beschreibungen und helfen bei Schema-Markup und strukturierten Daten.

Zu den Schlüsselmerkmalen, die ein GPT-Modell für SEO hervorragend machen, gehören:

Erstellung und Optimierung von Inhalten : Es erstellt SEO-freundliche Blogbeiträge, : Es erstellt SEO-freundliche Blogbeiträge, Produktbeschreibungen und Artikel, die sowohl Benutzer als auch Suchmaschinen ansprechen.

Keyword-Recherche & Strategie : Es identifiziert relevante Keywords, einschließlich Long-Tail-Phrasen, und analysiert die Inhalte von Mitbewerbern, um Targeting-Strategien zu ermitteln

On-Page-SEO-Unterstützung : Erstellt Meta-Tags und Überschriften und schlägt Verbesserungen vor, um die Lesbarkeit und die E-E-A-T-Werte (Erfahrung, Fachwissen, Autorität und Vertrauenswürdigkeit) zu verbessern.

Technischer SEO-Support: Es kann strukturierte Daten oder Schema-Markups generieren, Code-Schnipsel für Webentwickler schreiben und die Website-Struktur verbessern, um das Crawling zu erleichtern

Effizienz und Skalierbarkeit: Sie sparen Zeit durch die Automatisierung routinemäßiger SEO-Aufgaben, wie zum Beispiel die Erstellung von Metadaten oder die Analyse von Inhalten zur Optimierung

Wichtige Überlegungen:

Einschränkungen: GPT-Modellen fehlen detaillierte Metriken wie Suchvolumen und Keyword-Schwierigkeitsgrad, weshalb zusätzlich spezielle tools eingesetzt werden müssen.

Menschliche Kontrolle: Die besten Ergebnisse erzielt man, wenn man KI für Recherche und Entwurf nutzt und anschließend manuell bearbeitet, um Qualität, Markenstimme und Genauigkeit sicherzustellen.

Die 15 besten GPTs für SEO (KI-Assistenten zur Verbesserung der Platzierungen)

Nicht alle GPTs sind für SEO Ihre Zeit wert. Diese hier sind die richtigen.

Notiz: Die Preise für GPT-basierte SEO-Tools sind in der Regel benutzerdefiniert und hängen von der Nutzung, den Features und dem Umfang ab.

1. Quality Raters SEO Guide (Ideal, um Inhalte an Googles E-E-A-T-Standards anzupassen)

via ChatGPT

Um in umkämpften Nischen gut zu ranken, müssen Sie die Qualitätsstandards von Google erfüllen. Dieses GPT hilft Ihnen dabei, wie ein Qualitätsbewerter zu denken, nicht nur wie ein Autor von Inhalten.

Es überprüft Ihre Inhalte anhand der E-E-A-T-Prinzipien und weist auf fehlende Elemente hin. Das Ergebnis? Stärkere, glaubwürdigere Seiten, die darauf ausgelegt sind, gut zu ranken.

Die besten Features des Quality Raters SEO-Leitfadens

Schlüsselt die Qualitätsrichtlinien von Google in umsetzbare Kriterien auf, die Sie beim Verfassen von Blogbeiträgen, auf Seiten zu Produkten und auf Landingpages anwenden können

Bewertet Inhalte anhand der E-E-A-T-Kriterien (Erfahrung, Fachwissen, Autorität und Vertrauenswürdigkeit) und zeigt Lücken auf

Hilft Ihnen dabei, Ihre Strategie für den Inhalt für regulierte oder sensible Branchen mithilfe von klarem kontextbezogenem Feedback zu verfeinern

Erzeugt strukturiertes Feedback, das Sie in SEO-Audits, Berichten für Clients und internen Überprüfungen für Agenturen verwenden können

Limit des Quality Raters SEO-Leitfadens

Ist kein Anbieter von Echtzeit-Metriken wie Suchvolumen, Keyword-Schwierigkeitsgrad oder Google-Analytics-Daten

Eignet sich am besten als Ebene für qualitative Überprüfungen, sodass Sie weiterhin spezielle Tools für die Keyword-Recherche und technische SEO benötigen.

Preise für den Quality Raters SEO Guide

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zum Quality Raters SEO Guide

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Mit ClickUp Brain MAX schreiben Sie mühelos erstklassige Texte. Sie können Inhalte in „Talk to Text“ diktieren, anstatt sie manuell einzutippen. Brain MAX: Transkribiert den Text und korrigiert automatisch Füllwörter

Vereinfacht komplexe und weitschweifige Sätze für eine bessere Lesbarkeit

Passt den Ton und den Stil an – ganz gleich, ob Sie einen akademischen Stil für eine Forschungsarbeit, einen lockeren Stil für einen Diskussionsbeitrag oder einen prägnanten Stil für Lernnotizen benötigen

📖 Lesen Sie auch: So nutzen Sie ChatGPT für das Marketing

2. SEO Link Building GPT (Am besten geeignet für skalierbare Backlink-Akquise und die Automatisierung von Outreach-Maßnahmen)

via ChatGPT

Backlinks sind nach wie vor wichtig, aber manuelle Kontaktaufnahme lässt sich nicht skalieren. Dieses GPT hilft Ihnen dabei, den Linkaufbau in einen wiederholbaren Prozess zu verwandeln.

Es findet Chancen, strukturiert Listen mit Interessenten und entwirft Kontaktnachrichten. Das bedeutet eine schnellere Umsetzung, ohne die Richtung aus den Augen zu verlieren.

Die besten Features des SEO-Linkbuilding-GPT

Identifiziert Link-Möglichkeiten auf der Grundlage von Nischen- und Keyword-Recherchen

Erstellt Entwürfe für Kontaktanfragen, die auf Ihre Marke und Ihre Kampagnenziele abgestimmt sind

Erstellt Listen für Agenturen mit hohem Auftragsvolumen

Hilft Ihnen dabei, Backlink-Lücken und Daten von Mitbewerbern zu analysieren

Limitierungen von SEO-Linkbuilding-GPTs

Ersetzt keine speziellen Backlink-Crawler oder umfassende SEO-Suiten für detaillierte Analysen

Outreach erfordert nach wie vor menschliche Kontrolle, um die Qualität zu gewährleisten und Spam-Signale zu vermeiden

Preise für SEO-Linkbuilding-GPTs

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu SEO-Linkbuilding-GPTs

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📮 ClickUp Insight: 88 % der Menschen nutzen mittlerweile KI in irgendeiner Form, wobei beeindruckende 55 % sie mehrmals täglich einsetzen. Da KI für Fachleute zu einem alltäglichen tool wird, wächst ihre Rolle bei der Recherche, der Aufgabenverwaltung und der Entscheidungsfindung stetig. ClickUp optimiert diese KI-gesteuerten Workflows, indem es Intelligenz direkt in Ihren Workspace integriert. Es extrahiert wichtige Erkenntnisse aus umfangreichen Dokumenten, stellt Projekt-Updates in Echtzeit zusammen und wandelt Diskussionen in umsetzbare Aufgaben um. Es rationalisiert komplexe Prozesse, sodass Sie sich auf Aufgaben mit hoher Wirkung konzentrieren können.

📖 Lesen Sie auch: So nutzen Sie ChatGPT-4o bei der Arbeit

3. Julian Goldie GPT (Am besten geeignet für praxiserprobte Linkbuilding-Strategien und KI-gestützte SEO-Leitfäden)

via ChatGPT

Wenn Sie bewährte SEO-Strategien suchen, ist dieses GPT genau das Richtige für Sie. Es basiert auf realen Linkbuilding-Frameworks und Leitfäden wie dem Link Building Mastery Ebook.

Sie erhalten strukturierte Anleitungen, keine oberflächlichen Tipps. Das erleichtert es Ihnen, den Plan für das zu erstellen, was tatsächlich funktioniert, umzusetzen und zu skalieren.

Julian Goldie – Die besten Features von GPT

Erläutert fortgeschrittene Linkbuilding-Frameworks für Agenturen

Hilft Ihnen dabei, Ihre Strategien zur Keyword-Optimierung und zum Aufbau von Autorität zu verfeinern

Bietet gebrauchsfertige Ideen für Prompts, um die Erstellung von Inhalten und die Reichweite zu steigern

Schafft eine Verbindung zwischen taktischem Linkbuilding und einer umfassenderen Strategie für den Inhalt sowie den Ranking-Zielen

Julian Goldie GPT-Limit

Der Schwerpunkt liegt stark auf der Linkakquise, sodass Sie für detaillierte Analysen und technische Audits weiterhin separate tools benötigen.

Funktioniert am besten in Kombination mit Ihren eigenen Leistungsdaten und dem Kontext Ihrer Nische

Julian Goldie GPT-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Julian Goldie GPT-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📖 Lesen Sie auch: Wie man Benutzerforschung durchführt

4. Ist es ein Ranking-Faktor-GPT (Ideal zur Klärung echter Google-Ranking-Signale im Vergleich zu SEO-Mythen)

via ChatGPT

Im Bereich SEO gibt es viele Meinungen. Dieses GPT hilft Ihnen dabei, Fakten von Gerüchten zu unterscheiden.

Hier erfahren Sie, was sich tatsächlich auf die Platzierungen auswirkt und was nicht. So können Sie Ihren Aufwand dort konzentrieren, wo er wirklich zählt.

Ist es ein Ranking-Faktor? Die besten Features von GPT

Prüft, ob bestimmte Elemente die Google-Rankings beeinflussen

Schlüsselt SEO-Updates in praktische Erkenntnisse auf

Hilft Ihnen dabei, den Aufwand für Optimierungsmaßnahmen anhand bewährter Ranking-Faktoren zu priorisieren

Unterstützt die strategische Planung für die Erstellung von Inhalten und technisches SEO

Ist es ein Ranking-Faktor? Limitierungen von GPTs

Ersetzt weder umfassende Audit-Plattformen noch praktische Analysetools

Der Fokus liegt auf der Überprüfung von Rankings, nicht auf allgemeiner Keyword-Recherche oder Linkaufbau

Ist es ein Ranking-Faktor? GPT-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Sind GPT-Bewertungen und Rezensionen ein Ranking-Faktor?

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🤝 Freundliche Erinnerung: KI lernt aus vorhandenen Daten, was bedeutet, dass sie Vorurteile übernehmen kann. Analysieren Sie Ergebnisse stets kritisch und seien Sie sich potenzieller Ungenauigkeiten bewusst, insbesondere bei sensiblen Themen.

📖 Lesen Sie auch: Wie erstellt man einen virtuellen Assistenten mit ChatGPT?

5. SEO: Search Query Analyzer (Ideal zum Entschlüsseln der SERP-Absicht und zum Erkennen von Ranking-Mustern auf Seiten)

via ChatGPT

Bevor Sie Inhalte erstellen, müssen Sie die SERP verstehen. Dieses GPT analysiert, was bereits rankt und warum.

Es zeigt Absichten, Formate und Muster in den Top-Ergebnissen auf. Das bedeutet, dass Sie Inhalte erstellen können, die genau dem entsprechen, was Google belohnt.

Die besten Features des Search Query Analyzer

Schlüsselt die Arten von Ranking-Seiten für bestimmte Abfragen auf

Erkennt kommerzielle, informative oder Transaktions-Absichten

Hebt häufige Strukturmuster in den Top-Ergebnissen hervor

Unterstützt eine intelligentere Erstellung von Inhalten, die auf Ranking-Faktoren abgestimmt ist

Einschränkungen der Abfrage-Analyse

Der Fokus liegt auf der SERP-Analyse, nicht auf der Analyse oder Überprüfung der gesamten Website

Ersetzt keine tools für die gründliche Keyword-Recherche

Preise für den Search Query Analyzer

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Search Query Analyzer

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

6. GPT-Tool zur Optimierung der Suchabsicht (Ideal, um die Absicht Ihrer Inhalte an die Qualitätsanforderungen von Google anzupassen)

via ChatGPT

Gutes SEO beginnt mit der Abstimmung auf die Suchabsicht. Dieses GPT hilft Ihnen dabei, Ihre Inhalte auf das abzustimmen, was Benutzer tatsächlich wollen.

Es geht über die oberflächliche Keyword-Optimierung hinaus und deckt Lücken zwischen Ihrem Entwurf und den SERPs auf. Dadurch wirken Ihre Seiten relevanter und erzielen bessere Ergebnisse.

Die besten Features zur Optimierung der Suchabsicht

Ermittelt die primäre und sekundäre Suchabsicht hinter Einzelziel-Keywords

Passt Inhalte an die Qualitäts- und Bewertungsstandards von Google an

Zeigt Lücken zwischen Ihrem Entwurf und den SERP-Erwartungen auf

Stärkt den strategischen Plan für Blogbeiträge, Landingpages und kommerzielle Inhalte

Limit bei der Optimierung der Suchabsicht

Ersetzt keine Deep-Analytics-Plattformen oder vollständigen SERP-Crawler

Der Fokus liegt auf der Ausrichtung auf die Suchabsicht statt auf der Suche nach allgemeinen Keywords

Preise für GPT zur Optimierung der Suchabsicht

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu GPTs für die Optimierung der Suchabsicht

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🤝 Freundliche Erinnerung: GPTs können überzeugende, aber nicht existierende wissenschaftliche Quellen generieren. Überprüfen Sie KI-generierte Quellen immer sorgfältig auf ihre Richtigkeit, bevor Sie sie in Forschungsarbeiten zitieren.

via ChatGPT

Wenn sich der Traffic verändert, brauchen Sie schnell Klarheit. Dieses GPT wandelt Ihre Search-Console-Daten in übersichtliche Grafiken um.

Sie können Steigerungen, Rückgänge und Ausreißer schnell erkennen. Das erleichtert es Ihnen, selbstbewusst auf Algorithmus-Updates zu reagieren.

GSC-Keyword-Ranking-Änderungen – Streudiagramm: die besten Features

Vergleicht Keyword-Positionen vor und nach Google-Updates

Visualisiert die Schwankungen der Rankings mithilfe einer Streudiagrammanalyse

Hebt Ausreißer hervor, die einer eingehenderen Untersuchung bedürfen

Unterstützt die Bewertung der Auswirkungen von Updates auf mehrere Websites

Einschränkungen des Streudiagramms für Keyword-Ranking-Änderungen in GSC

Erfordert saubere und genaue Search-Console-Datenexporte

Der Fokus liegt auf Ranking-Veränderungen, nicht auf umfassenden technischen oder inhaltlichen Analysen

GSC-Keyword-Ranking-Änderungen – Streudiagramm-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

GSC-Keyword-Ranking-Änderungen – Streudiagramm, Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📖 Lesen Sie auch: ChatGPT-Automatisierung: So nutzen Sie KI zur Optimierung von Aufgaben

8. KOSTENLOSER SEO-Blog-Inhalt-Ersteller (Ideal für die schnelle Erstellung von SERP-optimierten Blog-Strukturen)

via ChatGPT

Dieses GPT hilft Ihnen, innerhalb von Minuten vom Keyword zum Entwurf zu gelangen. Keine Angst mehr vor den leeren Seiten.

Es erstellt strukturierte, SEO-freundliche Rahmenkonzepte auf der Grundlage der aktuellen Rankings. So können Sie schneller schreiben, ohne Schlüsselabschnitte zu übersehen.

Die besten Features des SEO Blog Inhalt-Erstellers

Erstellt SEO-orientierte Blog-Entwürfe rund um Einzelziele

Strukturiert Überschriften auf der Grundlage von Ranking-Mustern und SEO-Strategien

Bietet Vorschläge zur Stärkung der thematischen Tiefe und Autorität

Unterstützt skalierbare Workflows für Agenturen, die mehrere Websites verwalten

Einschränkungen des SEO-Blog-Inhalt-Erstellers

Ersetzt keine gründliche Wettbewerbsanalyse oder umfassende tools

Erfordert menschliche Überarbeitung hinsichtlich Tonfall, Fachwissen und Markenpositionierung

Preise für den SEO-Blog-Inhalt-Ersteller

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zum SEO-Inhalt-Ersteller

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

9. SEO Topical Map Maker (Ideal zum Aufbau strukturierter thematischer Autorität in Ihrer Nische)

via ChatGPT

Bei SEO geht es nicht nur um einzelne Beiträge. Dieses GPT hilft Ihnen dabei, ganze Themencluster zu planen, damit Sie eine Sichtbarkeit aufbauen, die sich im Laufe der Zeit verstärkt.

Es fungiert als Generator für thematische Autorität und richtet Ihre Content-Strategie an einem zentralen Schwerpunkt aus. So stellen Sie sicher, dass Ihre Websites klare Relevanzsignale an Suchmaschinen senden.

Die besten Features des SEO Topical Map Maker

Erstellt strukturierte Themenkarten rund um Kern-Keywords

Organisiert TOFU-, MOFU- und BOFU-Inhalte in logische Cluster

Stärkt die interne Verlinkung und die thematische Tiefe

Unterstützt langfristige SEO-Optimierungsstrategien, die auf den Aufbau von Autorität ausgerichtet sind

Einschränkungen des SEO Topical Map Maker

Ersetzt weder technische Audits noch Leistungsanalysen

Erfordert eine manuelle Priorisierung auf der Grundlage von Geschäftszielen und Ressourcen

Preise für SEO Topical Map Maker

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu SEO Topical Map Maker

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📖 Lesen Sie auch: Wie man KI im Marketing einsetzt – mit anschaulichen Beispielen

10. Keyword-Clustering-Tool (Ideal zur Vermeidung von Keyword-Kannibalisierung in großem Maßstab)

via ChatGPT

Mehr Inhalt ist nicht immer besser. Wenn sich Seiten überschneiden, konkurrieren sie miteinander.

Dieses GPT gruppiert verwandte Keywords in übersichtliche Cluster. So bleiben Ihre Inhalte fokussiert, gut strukturiert und für Suchmaschinen leichter verständlich.

Die besten Features des Keyword-Clustering-Tools

Gruppiert semantisch ähnliche Keywords in übersichtliche Cluster

Reduziert Duplikate und interne Konkurrenz zwischen Websites

Unterstützt eine intelligentere Planung Ihrer Content-Strategie

Stärkt die thematische Autorität im Rahmen umfassenderer SEO-Strategien

Einschränkungen des Keyword-Clustering-Tools

Ersetzt keine fortschrittlichen tools zur Keyword-Recherche oder zur Analyse von Suchvolumina und Trends

Erfordert eine Überprüfung durch einen Menschen hinsichtlich der Ausrichtung des Geschäfts und der Nuancen der Suchabsicht

Preise für das Keyword-Clustering-Tool

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zum Keyword-Clustering-Tool

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

11. GA4-Implementierungsassistent (Ideal zur Behebung fehlerhafter GA4-Setups und Lücken in der Nachverfolgung)

via ChatGPT

Die meisten Teams installieren GA4. Nur wenige konfigurieren es richtig. Dieses GPT hilft Ihnen dabei, Ihr Google Analytics-Setup in eine zuverlässige Quelle für Entscheidungsgrundlagen zu verwandeln.

Es identifiziert Lücken und schlägt bessere Strukturen für Ereignisse vor, sodass Sie Ihren Daten tatsächlich vertrauen können.

Die besten Features des GA4-Implementierungsassistenten

Erkennt unvollständige oder falsch konfigurierte GA4-Setups

Empfiehlt übersichtlichere Strukturen für Ereignisse, die auf die Geschäftsziele abgestimmt sind

Hilft dabei, die Nachverfolgung auf konversionsorientierte SEO-Strategien abzustimmen

Verbessert die Transparenz der Attribution über mehrere Kanäle hinweg

Einschränkungen des GA4-Implementierungsassistenten

Ersetzt nicht das manuelle Debugging im Tag Manager oder im Code

Erfordert Zugriff auf genaue Implementierungsdetails und Website-Daten

Preise für den GA4-Implementierungsassistenten

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zum GA4-Implementierungsassistenten

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📖 Lesen Sie auch: Wie KI-Marketingagenturen Ihre digitale Strategie transformieren können

12. Post Cheetah SEO (Am besten geeignet für die sofortige Analyse der SEO-Leistung auf Seite-Ebene)

via ChatGPT

Manchmal braucht man einfach nur eine schnelle, praktische Diagnose. Dieses GPT bietet Ihnen eine schnelle, praktische SEO-Prüfung für jede beliebige Seite.

Es analysiert, inwieweit eine Seite mit den Einzelzielen, der Suchintention und den On-Page-SEO-Signalen übereinstimmt. So können Sie Verbesserungen priorisieren, ohne ein vollständiges technisches Audit durchführen zu müssen.

Die besten Features von Post Cheetah SEO

Bewertet die Übereinstimmung von Keywords und Suchintention

Identifiziert Lücken in On-Page-SEO-Strategien für Seiten

Hebt die Qualität der Inhalte und Optimierungsmöglichkeiten hervor

Unterstützt eine schnellere Iteration für Agenturen, die mehrere Websites verwalten

Limit von Post Cheetah SEO

Der Fokus liegt auf der SEO-Analyse auf Seitenebene, nicht auf tiefgehenden technischen Crawls

Ersetzt keine Analysetools oder Backlink-Tools für Unternehmen

Preise für Post Cheetah SEO

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Post Cheetah SEO

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

13. She Knows Alt Text (Am besten geeignet für skalierbare, barrierefreie Bildoptimierung)

via ChatGPT

Alt-Text wird oft erst im Nachhinein berücksichtigt. Dieses GPT hilft Ihnen dabei, ihn jedes Mal richtig zu erledigen.

Es generiert klare, kontextbezogene Beschreibungen für Ihre Bilder, um die Barrierefreiheit und das SEO zu verbessern. Dies stärkt die Kommunikation Ihrer Website mit Benutzern und Suchmaschinen.

Die besten Features von She Knows Alt Text

Erstellt beschreibenden Alt-Text, der auf den Kontext der Seite abgestimmt ist

Schafft einen Ausgleich zwischen Barrierefreiheitsstandards und intelligenter Keyword-Optimierung

Beschleunigt die Bildoptimierung in Blogs und sozialen Medien

Unterstützt konsistente Workflows zur Erstellung von Inhalten für Agenturen

Sie kennt die Limite von Alt-Text

Erfordert eine manuelle Überprüfung hinsichtlich des Markentons und der Nuancen

Ersetzt keine umfassenderen On-Page-SEO-Strategien für Seiten

Preise für She Knows Alt Text

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

She Knows Alt Text – Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

14. Web Performance Engineer (Am besten geeignet zur Verbesserung der Core Web Vitals und der technischen Performance)

via ChatGPT

Die Geschwindigkeit Ihrer Website wirkt sich direkt darauf aus, wie Benutzer Ihre Website erleben und wie Suchmaschinen sie bewerten. Dieses GPT hilft Ihnen dabei, die Ursachen für Verzögerungen zu erkennen.

Es analysiert Probleme mit der Leistung und schlägt Lösungen vor, um Ladezeiten, Reaktionsgeschwindigkeit usw. zu verbessern. So lädt Ihre Website schneller, läuft flüssiger und bietet insgesamt eine bessere Leistung.

Die besten Features des Web Performance Engineers

Diagnostiziert Probleme, die sich auf die Core Web Vitals auswirken

Schlüsselt Optimierungsmöglichkeiten für Bilder, Skripte und Assets auf

Stimmt technische Korrekturen auf echte Ranking-Faktoren ab

Unterstützt eine bessere Benutzererfahrung und konversionsorientierte SEO-Strategien

Limit des Web Performance Engineers

Erfordert Zugriff auf echte Leistungsberichte und Daten auf Website-Ebene

Der Fokus liegt auf Performance-Engineering, nicht auf einem umfassenden Konzept für den Inhalt

Preise für Web Performance Engineer

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Web Performance Engineers

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

15. Schema Advisor GPT (Am besten geeignet für die Implementierung präziser, wirkungsorientierter Schema-Markups)

via ChatGPT

Für Agenturen und Fachleute im technischen Marketing ist dieses GPT eine strategische Komponente innerhalb Ihres KI-Tool-Stacks. Es hilft Ihnen dabei, strukturierte Daten hinzuzufügen, die die Sichtbarkeit in Suchmaschinen verbessern – ohne unnötige Markups anzuhäufen.

Außerdem erfahren Sie, welches Schema Sie verwenden sollten und wie Sie es einsetzen. Alles ist auf Ihr Geschäftsmodell, Ihre Inhalte und Ihre SEO-Ziele zugeschnitten. Das Ergebnis? Suchmaschinen verstehen Ihre Website besser, und Ihre Seiten erzielen mit größerer Wahrscheinlichkeit bessere Ergebnisse.

Die besten Features von Schema Advisor GPT

Empfiehlt maßgeschneiderte Schema.org-Markups für bestimmte Seiten-Typen

Passt strukturierte Daten an die Suchabsicht und die Struktur des Inhalts an

Unterstützt eine verbesserte Sichtbarkeit durch die Eignung für Rich Results

Stärkt die technischen SEO-Grundlagen durch eine saubere Implementierungslogik

Einschränkungen von Schema Advisor GPT

Ersetzt keine vollständigen technischen Audits oder Validierungstests-Tools

Erfordert genaue Angaben zum Seitenkontext und zur Position des Geschäfts

Preise für Schema Advisor GPT

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Schema Advisor GPT

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Es gibt Dutzende von GPT-Tools für einzelne SEO-Aufgaben. Das Keyword-Clustering-Tool dient beispielsweise einem anderen Zweck als der Schema Advisor GPT. Wenn Sie jedoch zu viele Tools hinzufügen, geraten Sie in den mühsamen Zyklus der KI-Zersplitterung.

Genau hier spielt eine umfassende Workflow-Management-Plattform wie ClickUp ihre Stärken aus. Anstatt KI als eine Sammlung einzelner Tools zu betrachten, verwandelt ClickUp sie in ein vernetztes System.

Der konvergierte KI-Arbeitsbereich von ClickUp verbindet Aufgaben, Diskussionen, Keyword-Recherchen, Analysen und die Nachverfolgung von Ergebnissen miteinander. Anstatt zwischen GPTs, Dokumenten und Tabellen hin und her zu springen, können Sie alles an einem Ort verwalten – von der Recherche bis zur Umsetzung.

So funktioniert es.

Organisieren Sie Ihre Keyword-Recherche mit ClickUp Brain

Beginnen Sie ganz am Anfang mit ClickUp Brain, der in ClickUp integrierten KI. Bitten Sie sie, Trends, Wettbewerbsdaten und Suchabsichten zu analysieren und eine Liste wirkungsvoller Keywords für Ihre Nische zu erstellen.

Im Gegensatz zu GPT-Tools und deren eng gefasstem Ansatz bündelt ClickUp Brain Erkenntnisse zu Keywords. So können Sie besser entscheiden, welche Begriffe Sie priorisieren sollten, wie Sie diese innerhalb des Inhalts strukturieren und wo sie in Ihre allgemeine SEO-Strategie passen.

Die Antwort von ClickUp Brain auf die ausführliche Keyword-Recherche für diesen Blogbeitrag

🦸🏻‍♀️ Probieren Sie den Keyword Research Automator Agent in ClickUp aus. Geben Sie dem Agenten ein Thema, eine URL eines Mitbewerbers oder eine Reihe von Start-Keywords ein, und er liefert Ihnen einen strukturierten, bewerteten und gruppierten Keyword-Plan, für den sonst ein Vollzeit-Analyst tagelang arbeiten müsste. Beschleunigen Sie Ihren SEO-Prozess mit dem Keyword Research Automator Agent für Automatisierung

Schreiben Sie besser mit ClickUp Brain

Vom Verfassen über die Bearbeitung bis hin zur Optimierung mit SEO-Elementen ist ClickUp Brain ein leistungsstarker, KI-basierter kreativer Partner.

Schreiben Sie besser mit dem KI-Writer von ClickUp Brain

Der KI-Schreibassistent kann Ihnen dabei helfen, Ihren ersten Entwurf zu erstellen. Die Rechtschreibprüfung korrigiert Ihre Tippfehler auf sanfte Weise. Brain kann Ihnen außerdem dabei helfen, Meta-Beschreibungen, Überschriften und interne Links zu erstellen sowie die Lesbarkeit zu verbessern.

Und das Beste daran? Da es den Kontext Ihrer Arbeit kennt, lernt es aus Ihren bisherigen SEO-Ergebnissen. Seine Empfehlungen sind auf Ihre SEO-Ziele zugeschnitten, sodass Optimierungen strategischer ausfallen.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie ClickUp Super Agents, um eine konsistente Abwicklung von Aufgaben zu gewährleisten. Super Agents sind die KI-gestützten Teamkollegen von ClickUp, die dafür entwickelt wurden, mehrstufige Workflows unter Verwendung Ihres Workspace-Kontextes auszuführen. Es handelt sich um Hintergrundagenten, die kontinuierlich arbeiten können, während der Zugriff kontrolliert bleibt. Sie können sie @erwähnen, ihnen Aufgaben zuweisen und ihnen direkt Nachrichten senden. Stellen Sie ein Team von Agenten zusammen, um jeden Schritt Ihres Workflows zu verwalten – von der Keyword-Recherche und der Erstellung von Briefings bis hin zur SERP-Analyse, dem Verfassen von Inhalten und der Erstellung von Meta-Beschreibungen.

Erfahren Sie, wie ein Super Agent die Aufgabe übernehmen kann, SEO-freundliche Blog-Titel in großem Umfang zu generieren!

Super Agents können Keyword-Lückenanalysen durchführen, On-Page-Elemente überprüfen, Backlink-Profile überwachen und priorisierte Optimierungsempfehlungen erstellen. Sehen Sie sich unser komplettes Angebot an vorgefertigten SEO-Super Agents an!

Zentralisieren Sie verstreute SEO-Arbeiten in gemeinsam nutzbaren ClickUp-Dokumenten

Die meisten SEO-Arbeiten enden fragmentiert – Keyword-Listen in Tabellen, Gliederungen in Dokumenten, Feedback in Kommentaren und endgültige Entwürfe an anderer Stelle.

Fassen Sie Ihre Briefings, Recherchen und Inhalte mit ClickUp Docs an einem Ort zusammen

ClickUp Docs vereint all das. Sie können an einem Ort Briefings erstellen, Inhalte entwerfen, Recherchen einbinden und mit Ihrem Team zusammenarbeiten. Alles bleibt mit ClickUp Aufgaben verbunden, sodass die Umsetzung nicht von dem Plan abweicht.

Außerdem erleichtert es die Iteration. Sie können Inhalte aktualisieren, Änderungen nachverfolgen und Ihre SEO-Assets auf dem neuesten Stand halten, ohne sich durch mehrere tools wühlen zu müssen.

📚 Lesen Sie auch: Die beste SEO-Agentur-Software zur Steigerung Ihres organischen Traffics

Führen Sie die Nachverfolgung Ihrer Daten an einem Ort mit ClickUp-Dashboards durch

SEO-Daten sind oft verstreut – Rankings in einem tool, Traffic in einem anderen, Aufgaben wieder woanders. Das macht es schwer, sich einen Überblick zu verschaffen.

Sehen Sie mit ClickUp-Dashboards in Echtzeit, was funktioniert (und was nicht).

ClickUp-Dashboards vereinen alles an einem Ort. Sie können den Fortschritt Ihrer Inhalte verfolgen, wichtige SEO-Metriken überwachen und die Leistung visualisieren – alles an einem Ort.

Dadurch wird die Berichterstellung beschleunigt und die Entscheidungsfindung klarer. Anstatt nach Updates zu suchen, sehen Sie sofort, was Aufmerksamkeit erfordert und worauf Sie sich als Nächstes konzentrieren sollten.

ClickUps Vorlage für SEO-Recherche und -Management

Gutes SEO erfordert die richtige Mischung aus Recherche, Planung und Umsetzung – doch ohne geeignete tools kann dies schwierig sein.

Deshalb ist die SEO-Recherche- und Management-Vorlage von ClickUp eine so wertvolle Ressource. Sie bietet Ihnen alles, was Sie zur Überwachung und Steuerung Ihres SEO-Aufwands benötigen, darunter:

Funktionen zur Keyword-Recherche

Tools zur Wettbewerbsanalyse

Flexible Features zur Aufgabenverwaltung

📚 Lesen Sie auch: Optimieren Sie Ihren SEO-Workflow mit ClickUp

Vereinfachen Sie die Suchmaschinenoptimierung mit ClickUp

Suchmaschinenoptimierung ist heutzutage nicht mehr auf bestimmte Tools beschränkt. Wie Sie gesehen haben, können KI-Tools Ihnen dabei helfen, Keywords zu recherchieren, SERPs zu analysieren und Texte in wenigen Minuten zu optimieren.

Die eigentliche Lücke liegt in der Umsetzung. Wenn Sie mit mehreren voneinander getrennten tools arbeiten, geht der Kontext verloren und Erkenntnisse gehen unter.

GPTs helfen Ihnen dabei, bestimmte SEO-Aufgaben besser zu erledigen. ClickUp hilft Ihnen dabei, diese Aufgaben in einem System zu verknüpfen, das tatsächlich Ergebnisse liefert. Es vereint Ihre Recherchen, Inhalte, Aufgaben und Entscheidungen an einem Ort, sodass Ihre SEO-Arbeit tatsächlich vorankommt.

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Häufig gestellte Fragen zu GPTs für SEO

Was ist das beste GPT für SEO?

Es gibt nicht das eine „beste“ GPT für SEO. Die richtige Wahl hängt von Ihrem Workflow ab – ob Sie Keyword-Recherche, Strukturierung des Inhalts, technische Audits oder Schema benötigen. Die meisten Agenturen kombinieren spezialisierte GPTs, um verschiedene Bereiche ihrer SEO-Strategien zu unterstützen.

Nein. GPTs ergänzen Tools wie Ahrefs und SEMrush, ersetzen diese jedoch nicht. Herkömmliche Plattformen bieten proprietäre Daten, Backlink-Indizes und Metriken zum Suchvolumen. GPTs helfen dabei, diese Daten zu interpretieren, Erkenntnisse zu gewinnen und Workflows zur Erstellung von Inhalten zu optimieren.

Wie genau sind KI-generierte SEO-Empfehlungen?

/AI-generierte Empfehlungen können für die Ideenfindung und Strukturierung äußerst nützlich sein, insbesondere im Zusammenhang mit Keywords und On-Page-SEO. Die Genauigkeit hängt jedoch vom Kontext und der Qualität der Eingaben ab. Menschliche Validierung und echte Leistungsanalysen sind für strategische Entscheidungen nach wie vor unerlässlich.

Wie lassen sich GPTs in eine langfristige SEO-Strategie integrieren?

GPTs fungieren als Beschleunigungsschichten innerhalb langfristiger SEO-Strategien. Sie unterstützen Recherche, Optimierung und die Entwicklung von Strategien für den Inhalt, doch nachhaltige Rankings beruhen nach wie vor auf soliden Grundlagen – technischer Gesundheit, dem Aufbau von Autorität und einer konsequenten, datengesteuerten Umsetzung.