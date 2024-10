Wie man ChatGPT-4o bei der Arbeit benutzt

ChatGPT ist nicht nur ein trendiges Tool, sondern ein KI-Modell, das sich nahtlos in unser Arbeitsleben integriert hat. Die meisten Menschen kratzen jedoch nur an der Oberfläche dessen, was dieses Kraftpaket der künstlichen Intelligenz zu erledigen vermag.

ChatGPT-4o ist mehr als nur ein Chatbot. Mit ein paar Anpassungen kann er Ihr On-Demand-Assistent, Datenanalyst, Ersteller von Inhalten und Produktivitätssteigerer in einem sein.

Die eigentliche Frage ist also nicht, was ChatGPT-4o ist, sondern wie man es einsetzt, um mehr in weniger Zeit zu erledigen.

Im Gegensatz zu anderen Auflistungen von KI-Tools soll dieser Leitfaden Ihre Blaupause für die Beherrschung von ChatGPT-4o und die Umgestaltung Ihres Workflows sein, unabhängig davon, ob Sie ein Vermarkter, Eigentümer eines Geschäfts oder ein Fachmann für digitales Marketing sind, der ChatGPT-4o für seine Arbeit nutzen möchte.

Sind Sie bereit zu lernen, wie Sie ChatGPT-4o bei der Arbeit nutzen können? Lassen Sie uns beginnen.

ChatGPT-4o Anwendungsfälle für die Arbeit

Hier ist, wie Sie ChatGPT-4o verwenden können:

Erstellen Sie ein kostenloses Konto, indem Sie die Website von OpenAI besuchen und sich mit Ihrer E-Mail oder Ihrem Microsoft-Konto anmelden

Erforschen Sie die Benutzeroberfläche und machen Sie sich mit den Tools vertraut

Die kostenlose Version bietet immer noch leistungsstarke KI-Generierungsfunktionen, aber wenn Sie Zugang zu fortgeschrittenen Features wie höheren Limits für die Texteingabe, verbesserter Sprachinteraktion und schnellerer Bildanalyse benötigen, erwägen Sie ein Upgrade auf die kostenpflichtige Version

Wahrscheinlich haben Sie bereits mit ChatGPT-4o experimentiert, um Antworten auf einige Fragen zu erhalten. Aber haben Sie das volle Potenzial bei der Arbeit ausgeschöpft?

ChatGPT-4o kann Ihre Produktivität steigern, indem es wiederkehrende Prozesse automatisiert, als Ihr Brainstorming-Partner fungiert und Kundenfeedback analysiert

Es ist, als hätten Sie einen KI-gesteuerten Assistenten in Bereitschaft, der Ihre zeitaufwändigsten Aufgaben erledigt - von der Zusammenfassung komplexer Berichterstellungen in wenigen Minuten bis zur Automatisierung Ihrer Daten-Workflows ohne Code. Verwendung einiger intelligenter KI-Eingabeaufforderungen können Sie ChatGPT-4o auf eine Art und Weise nutzen, an die Sie vielleicht noch nicht gedacht haben, und so die Effizienz und Kreativität in Ihrem Arbeitsalltag maximieren.

Hier sind zehn Möglichkeiten, wie Sie ChatGPT-4o nutzen können. 🙌

1. Verbesserung des Kundensupports mit vorformulierten Antworten

Für Geschäfte mit einem hohen Aufkommen an Kundenanfragen kann ChatGPT-4o professionelle, durchdachte Antworten erstellen. Sie können es verwenden, um schnelle Antworten zu generieren oder Chatbot-Interaktionen zu automatisieren, um den Support zu unterstützen und gleichzeitig einen persönlichen Ton beizubehalten.

Beispiel für eine Aufforderung: "schreiben Sie eine Antwort für den Kundendienst an jemanden, der sich nach einer Rückerstattung für ein defektes Produkt erkundigt. Geben Sie einen freundlichen und entschuldigenden Ton an, fügen Sie Anweisungen für die Bearbeitung einer Rücksendung bei und bieten Sie aus Kulanz einen Rabatt auf künftige Einkäufe an."

2. Automatisierung von Notizen zu Meetings und Elementen von Aktionen

Überspringen Sie die mühsame Aufgabe, manuell Notizen zu machen. ChatGPT-4o hilft Ihnen dabei, indem es die Diskussionen aus Ihren Meetings automatisch zusammenfasst und in umsetzbare Elemente umwandelt. Diese KI-Tool hilft Ihnen, Ihre Zeit zu sparen und zu verwalten mit erhöhter Genauigkeit. Zu erledigen ist lediglich, dass Sie ChatGPT-4o die Abschrift der Aufzeichnung Ihres Meetings zur Verfügung stellen.

Beispiel für eine Aufforderung: ""Fassen Sie die wichtigsten Diskussionspunkte unseres Meetings zur Marketingstrategie für die Produkteinführung im vierten Quartal zusammen. Heben Sie alle getroffenen Entscheidungen hervor und erstellen Sie eine Liste mit Handlungsschritten für das Produktteam, die Marketingabteilung und den Vertrieb.""

3. Vereinfachung der Verwaltung von Aufgaben

Lassen Sie ChatGPT-4o zu Ihrem virtuellen persönlichen Assistenten werden. Er kann Ihnen helfen, Ihre Aufgaben zu organisieren, Erinnerungen einzustellen und sicherzustellen, dass Ihr täglicher Workflow reibungslos abläuft, ohne dass Sie Fristen verpassen.

Beispiel Aufforderung: "erstellen Sie eine nach Prioritäten geordnete Liste mit Aufgaben für die kommende Woche meines Marketing-Teams. Wir müssen die Neugestaltung der Website abschließen, eine E-Mail-Kampagne starten, die Strategie für die sozialen Medien überprüfen und den Bericht für das dritte Quartal fertigstellen."

4. Erstellung von Inhalten für soziale Medien und Marketing

Ob Sie Beiträge in sozialen Medien veröffentlichen oder Marketingtexte verfassen, ChatGPT-4o kann Inhalte erstellen, die auf den Ton und Stil Ihrer Marke zugeschnitten sind. Es bietet auch Variationen, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte auf verschiedenen Plattformen aktuell bleiben.

Beispiel für eine Aufforderung: "schreiben Sie drei Varianten eines Instagram-Posts, in dem die Einführung unserer neuen umweltfreundlichen Produktlinie angekündigt wird. Der Ton sollte spielerisch und dennoch informativ sein und die nachhaltigen Features hervorheben."

5. Zusammenfassen komplexer Dokumente und Berichte

Wenn Sie unter Zeitdruck stehen und ein langes Dokument durchsehen müssen, kann ChatGPT-4o die Schlüsselpunkte zusammenfassen und entscheidende Erkenntnisse extrahieren, so dass Sie die wichtigsten Ideen schnell erfassen können, ohne jedes Wort lesen zu müssen.

Beispiel für eine Aufforderung: "fassen Sie die Schlüsselinformationen für diesen 30-seitigen Marktanalysebericht über die Tech-Industrie zusammen. Heben Sie die wichtigsten Trends, Chancen und Herausforderungen für kleine Geschäfte hervor, die in den Markt eintreten wollen."

6. Brainstorming für kreative Marketingkampagnen

Brauchen Sie neue Ideen für Ihre nächste Marketingkampagne? ChatGPT-4o kann Ihr kreativer Partner oder leistungsstarker Recherche-Assistent sein, der Ihnen beim Brainstorming für einzigartige Kampagnenideen, neue Produktnamen oder Inhaltsstrategien hilft.

Beispiel für eine Aufforderung: "nennen Sie mir fünf einzigartige Ideen für eine Marketingkampagne für unser neues umweltfreundliches Hautpflegeprodukt. Der Schwerpunkt sollte auf Nachhaltigkeit und natürlichen Inhaltsstoffen liegen und sich an Millennials richten."

Für Teams, die sich wiederholende Aufgaben wie die Dateneingabe verwalten, kann ChatGPT-4o Code-Schnipsel schreiben, um diese Prozesse zu automatisieren. Dies hilft Vermarktern und Eigentümern von Geschäften, Zeit zu sparen, indem Aufgaben vereinfacht werden, ohne dass Entwickler eingestellt werden müssen.

Beispiel Aufforderung: "schreiben Sie ein Python-Skript, das Daten aus unserem CRM-System abruft, Kontaktinformationen für neue Leads extrahiert und sie in eine CSV-Datei einfügt"

8. Verbesserung der Kundenerfahrung durch Feedback-Analyse

Mit ChatGPT-4o können Sie große Mengen an Kundenfeedback analysieren, Muster und Trends erkennen und kI nutzen, um Ihren Kundenservice zu verbessern . So können Sie auf der Grundlage von Kundenempfindungen umsetzbare Schritte unternehmen und Ihre Produkte und Dienstleistungen schneller verbessern.

Beispiel für eine Aufforderung: "analysieren Sie dieses Kundenfeedback aus unserer letzten Produktversion. Fassen Sie die wichtigsten Trends zusammen, identifizieren Sie die Probleme der Kunden und schlagen Sie mögliche Verbesserungen für unser nächstes Produktupdate vor."

In diesem Szenario wird davon ausgegangen, dass Sie Ihr Kundenfeedback bereits in ChatGPT eingegeben haben.

9. Erstellen von Videoskripten für Marketing- oder Produktschulungsvideos

ChatGPT-4o hilft Ihnen bei der Erstellung von Drehbüchern und stellt sicher, dass Ihre Botschaft bei der Entwicklung von Video-Inhalten klar und prägnant ist. ChatGPT stellt sicher, dass Ihr Inhalt Flow hat und alle Schlüsselpunkte trifft, egal ob es sich um eine Produktdemo oder ein Schulungsvideo für Mitarbeiter handelt.

Beispiel für eine Aufforderung: "Schreiben Sie ein Skript für ein 3-minütiges Video-Tutorial über die Verwendung unserer Projektmanagement-Software. Fügen Sie eine Einleitung, die wichtigsten Features und eine Schlussfolgerung hinzu, in der Sie neue Features und die" _Vorteile für Eigentümer kleiner Geschäfte hervorheben."

Beispiel für eine Aufforderung: "erstellen Sie einen detaillierten Onboarding-Leitfaden für neue Marketingmitarbeiter, in dem die wichtigsten Tools, die sie verwenden werden, wichtige Prozesse, die sie befolgen müssen, und die Ansprechpartner für die verschiedenen Bereiche aufgeführt sind"

Limitierungen der Verwendung von ChatGPT-4o für die Arbeit

Obwohl sich ChatGPT-4o wie ein unverzichtbarer persönlicher Assistent anfühlen kann, ist es nicht ohne seine Macken. Trotz all seiner Brillanz bei der Bewältigung von sich wiederholenden Aufgaben, der Erstellung von Inhalten oder sogar der Analyse von Daten, gibt es bestimmte Limits, die es nicht überwinden kann.

Wie jedes tool hat es seine blinden Flecken, und wenn Sie diese verstehen, können Sie Ihre Erwartungen besser steuern und sein volles Potenzial ausschöpfen.

Hier sind einige wichtige Limits, die Sie beachten sollten, wenn Sie chatGPT-4o bei der Arbeit verwenden :

Falsche Informationen : Kann wie die meisten KI-Modelle veraltete oder ungenaue Daten liefern, insbesondere für kostenlose Benutzer, die keinen Zugang zu den neuesten Updates haben

: Kann wie die meisten KI-Modelle veraltete oder ungenaue Daten liefern, insbesondere für kostenlose Benutzer, die keinen Zugang zu den neuesten Updates haben Mangel an Echtzeit-Einblicken : Kann nicht in Echtzeit arbeiten, d. h. es können keine Echtzeitdaten wie bei Google Analytics gesammelt oder analysiert werden

: Kann nicht in Echtzeit arbeiten, d. h. es können keine Echtzeitdaten wie bei Google Analytics gesammelt oder analysiert werden Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Daten : Erfordert Vorsicht beim Freigeben sensibler oder geschützter Daten mit einem KI-Tool

: Erfordert Vorsicht beim Freigeben sensibler oder geschützter Daten mit einem KI-Tool Limitiertes Kontextverständnis : Kann mit komplexeren Konzepten, die eine menschliche Interpretation erfordern, Schwierigkeiten haben

: Kann mit komplexeren Konzepten, die eine menschliche Interpretation erfordern, Schwierigkeiten haben Abhängigkeit von Eingaben: Hängt stark von der Klarheit der Texteingabe ab

ClickUp Brain verwendet, um die Produktivität der Arbeit zu optimieren

ChatGPT hat zwar Limits, aber die gute Nachricht ist, dass ein fortgeschrittenes ChatGPT alternatives tool wie zum Beispiel ClickUp kann helfen, sie zu überwinden.

ClickUp nutzt KI nicht nur zur Verbesserung der Produktivität. Es verfolgt einen umfassenden Ansatz, indem es leistungsstarke KI-Features direkt in Ihr Projektmanagement-System integriert. Wenn Sie Notizen zu Meetings zusammenfassen, Elemente für Aktionen erstellen oder Datenanalysen für umfangreiche Datensätze durchführen müssen, ClickUp Brain liefert und sich nahtlos an Ihre Aufgaben und Ihren Workflow anpasst.

Werfen wir einen Blick auf wie ClickUp's AI Brain gegen ChatGPT abschneidet :

1. KI Wissensmanager

Dieses Feature ermöglicht es Ihnen, Fragen zu stellen und sofortige Antworten von Ihren Aufgaben, Dokumenten und Personen in ClickUp zu erhalten. Es macht das manuelle Durchsuchen von Dokumenten überflüssig und liefert schnelle und präzise Antworten, die auf dem Kontext Ihrer Arbeit basieren.

Mit ClickUp Brain erhalten Sie sofortige Antworten aus Ihren Dokumenten und Threads

2. KI Projekt Manager

Automatisieren Sie Projektzusammenfassungen, Fortschrittsaktualisierungen und Aufgabenmanagement. Dieses Feature reduziert den Zeitaufwand für manuelle Aktualisierungen und sorgt dafür, dass Ihre Projekte immer mühelos aktualisiert werden.

Analysieren Sie mit ClickUp Brain große Datenmengen und leiten Sie daraus zusammengefasste Erkenntnisse ab

3. KI Writer for Work

Verbessern Sie Ihr Schreiben mit einer integrierten assistent, der Ihnen beim Schreiben von Texten hilft , dem Verfassen von Inhalten, der Bearbeitung, dem Formatieren und der Erstellung schneller Antworten. ClickUp Brain erstellt auch Vorlagen, Tabellen und Transkripte für die nahtlose Erstellung von Inhalten.

Nutzen Sie ClickUp Brain, um all Ihre Inhalte auf integrierte Weise zu verwalten

Pro-Tipp: Sie müssen einen Blogbeitrag erstellen? ClickUp Brain hilft Ihnen dabei, ihn zu schreiben, Fristen zu setzen, Editoren zuzuweisen und den Fortschritt zu verfolgen - alles an einem Ort.

4. Automatisierung von Aufgaben

ClickUp Brain kann sich wiederholende Aufgaben automatisieren, z. B. die Erstellung von Unteraufgaben aus Aufgabendetails, die automatische Eingabe von Informationen und die Generierung von Aktionselementen aus Notizen zu Meetings. Diese workflow-Automatisierung spart Zeit und verringert das Risiko von Fehlern.

Automatisieren Sie Ihre Business-Workflows ganz einfach mit ClickUp Brain

Zum Beispiel kann ClickUp Brain nach einem Meeting sofort Elemente für Aktionen generieren, Aufgaben automatisieren und Erinnerungen setzen - alles automatisch verknüpft mit aktuellen Informationen über Ihre laufenden Projekte. Brain integriert diese Ergebnisse direkt in Ihr Projektmanagement-System, so dass die Aufgaben nicht mehr manuell aktualisiert werden müssen.

Analysieren Sie große Mengen an Informationen schnell. ClickUp Brain hilft Ihnen dabei, Daten zusammenzufassen, Erkenntnisse zu gewinnen und Berichte zu erstellen, die es Ihnen erleichtern, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Mit ClickUp Brain können Sie Rohdaten in Tabellen umwandeln, Analysen durchführen und umfassende Erkenntnisse gewinnen

Sie können zum Beispiel große Mengen an Informationen aus einem Bericht analysieren, Daten in Ihren Dashboards automatisch visualisieren oder auf der Grundlage von Schlüsselergebnissen Folgeaufgaben zuweisen lassen.

6. Übersetzung und Antworten per E-Mail

ClickUp Brain kann Texte übersetzen und E-Mail-Antworten erstellen, um eine klare und effektive Kommunikation in verschiedenen Sprachen und Regionen zu gewährleisten.

Professionelle E-Mails generieren mit ClickUp Brain

Erreichen Sie Ihre Ziele in Sachen Produktivität mit ClickUp

Während ChatGPT-4o ein praktisches KI-Tool für die Automatisierung von Aufgaben, die Erstellung von Inhalten und die Steigerung der Produktivität ist, verbessert die Kombination mit ClickUp Ihre Arbeit. Die KI-gesteuerten Features von ClickUp beheben nicht nur die Grenzen von ChatGPT-4o, sondern bieten auch eine nahtlose, integrierte Erfahrung, die für Vermarkter, Eigentümer von Geschäften und digitale Profis gleichermaßen maßgeschneidert ist.

Mit ClickUp Brain nutzen Sie die Leistungsfähigkeit der Sprachfunktionen von ChatGPT-4o zusammen mit den robusten Projektmanagement tools von ClickUp.

ClickUp Brain bietet Ihnen das Beste aus beiden Welten - ChatGPT-4o's Sprachfähigkeiten und ClickUp's KI-Integration zur Verbesserung Ihres Projektmanagements . Es geht um mehr als nur um die Beantwortung von Fragen oder das Schreiben von Beiträgen für soziale Medien. Es geht darum, Ihren Workflow effizienter, Ihre Datenanalyse schärfer und die Erstellung von Inhalten schneller zu machen.

Warum sollten Sie sich mit "gut genug" zufrieden geben, wenn Sie intelligentere und effizientere Lösungen finden können? arbeit mit KI die sich wirklich in Ihre täglichen Aufgaben integrieren lässt? Anmeldung für ClickUp kostenlos an und erleben Sie den Unterschied selbst.