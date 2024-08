Wie man Benutzerforschung durchführt

Stellen Sie sich vor, Sie entwickeln ein Softwareprodukt, stecken stundenlang Arbeit in Strategie, Design und Funktion, nur um dann festzustellen, dass niemand es gerne benutzt. Frustrierend, oder?

Aus diesem Grund ist die Benutzerforschung die Grundlage für eine erfolgreiche Softwareentwicklung. Im Durchschnitt bringt Ihnen jeder Dollar, den Sie in UX investieren, 100-an ROI von 9.900% !

Die Nutzerforschung sammelt Informationen über Ihr Einzelziel, die in Design- und Entwicklungsentscheidungen einfließen. Es geht darum, den Benutzern aktiv zuzuhören und ihre Probleme, Ziele und mentalen Modelle zu verstehen, anstatt Annahmen zu treffen.

Wenn sie richtig erledigt wird, hilft sie Ihnen:

Bedürfnisse der Benutzer frühzeitig zu erkennen

ein Produkt zu entwickeln, das intuitiv, effizient und angenehm zu benutzen ist, was zu einer höheren Zufriedenheit und Bindung der Benutzer führt

Ihr Produkt auf die spezifischen Probleme der Benutzer zuschneiden, was letztlich die Akzeptanz bei den Benutzern erhöht

Dieser Leitfaden hilft Ihnen, den Code der Erwartungen Ihrer Benutzer zu knacken, und verwandelt kopfzerbrechende "Warum"-Fragen in "Wow"-Momente. Tauchen Sie ein und lernen Sie, wie Sie Benutzer effektiv recherchieren können, um Software zu entwickeln, die sie lieben werden.

Die Grundlagen der Benutzerforschung

Effektive Benutzerforschung hängt von einem gut definierten Ansatz ab. Gute Benutzerforschung konzentriert sich auf die Ziele der Benutzer und nicht auf vorgefasste Ideen. Sie nutzt verschiedene Forschungsmethoden, um ein ganzheitliches Verständnis zu erlangen, und analysiert die Daten objektiv, um Muster und Trends zu erkennen.

Schlechte Benutzerforschung hingegen stützt sich auf Annahmen oder limitierte Datenpunkte. Sie verwendet eine einzige Forschungsmethode, die möglicherweise nicht das gesamte Bild erfasst, und ignoriert das Feedback der Benutzer, das den ursprünglichen Annahmen widerspricht.

Hier sind weitere Merkmale, die die beiden unterscheiden:

Charakteristika Gute Benutzerforschung Schlechte Benutzerforschung Fokus Ziele und Schmerzpunkte der Benutzer Vorgefasste Ideen oder Annahmen Forschungsmethoden Vielfalt (z.B. Interviews, Umfragen, Usability-Tests) Einzelmethode (z.B. Umfrage) Datenanalyse Objektiv, identifiziert Muster und Trends Voreingenommen, ignoriert widersprüchliche Daten Stichprobenauswahl Zielt auf repräsentative Benutzer ab Verwendet geeignete Beispiele (z. B. Kollegen) Forschungsfragen Offene, explorative Fragen Leitfragen mit dem gewünschten Ergebnis Forscherrolle Moderator, unvoreingenommener Beobachter Befürworter einer bestimmten Lösung Ergebnisse Ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse der Benutzer, das in Designentscheidungen einfließt Produkte verfehlen ihr Ziel, was zu höheren Entwicklungskosten aufgrund von Nacharbeit führt Vorteile Schafft Produkte, die die Benutzer lieben, reduziert Entwicklungskosten Produkte verfehlen das Ziel; führt zu höheren Entwicklungskosten aufgrund von Nacharbeit

Stellen Sie sicher, dass Sie eine gute Benutzerforschung durchführen, indem Sie die folgenden Best Practices berücksichtigen:

Verfeinern Sie die Forschungsfragen und -methoden auf der Grundlage der laufenden Ergebnisse

Stellen Sie sicher, dass Ihre Beispiele Ihr Einzelziel widerspiegeln

Testen Sie Ihren Ansatz mit einer kleinen Gruppe, bevor Sie eine umfassende Untersuchung durchführen

Sorgen Sie für eine genaue Datenanalyse, indem Sie detaillierte Notizen und Aufzeichnungen machen

Kombinieren Sie verschiedene Forschungsmethoden, um Erkenntnisse zu validieren

Holen Sie während des gesamten Design- und Entwicklungsprozesses Feedback ein

Die Rolle der Benutzerforschung im UX-Designprozess

Die Benutzerforschung bildet die Grundlage für einen benutzerzentrierten Designansatz (UCD). UCD priorisiert die Bedürfnisse der Benutzer während des gesamten Designprozesses, was zu funktionalen und benutzerfreundlichen Produkten führt.

Wenn Designer die Bedürfnisse und Probleme der Benutzer verstehen, können sie intuitive Benutzeroberflächen und Flows entwerfen, die diese Bedürfnisse effektiv erfüllen.

Sie können die Benutzerforschung nutzen, um Benutzer-Personas zu definieren, zu erstellen user Journey Karten und informieren über Usability-Tests, die allesamt wesentliche Schritte im UCD-Prozess darstellen.

Wert der Benutzerforschung in der Produktentwicklung

Die Benutzerforschung kommt der Produktentwicklung in mehrfacher Hinsicht zugute:

Identifizierung von Möglichkeiten: Die Benutzerforschung hilft Ihnen, unerfüllte Bedürfnisse der Benutzer aufzudecken und Möglichkeiten für Innovationen zu identifizieren

Die Benutzerforschung hilft Ihnen, unerfüllte Bedürfnisse der Benutzer aufzudecken und Möglichkeiten für Innovationen zu identifizieren Priorisierung von Features: Wenn Sie die Prioritäten der Benutzer kennen, können Sie den Aufwand für die Entwicklung auf die wichtigsten Features konzentrieren

Wenn Sie die Prioritäten der Benutzer kennen, können Sie den Aufwand für die Entwicklung auf die wichtigsten Features konzentrieren Entwürfe validieren: So können Sie Ihre Entwurfskonzepte testen und frühzeitig und häufig Benutzer-Feedback einholen, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt auf dem richtigen Weg ist, um die Probleme der Kunden zu lösen

How to Conduct User Research in 5 Steps

Sie verfügen vielleicht über demografische und psychografische Daten Ihrer Benutzer aus Website-Cookies, Produktanmeldungen und -interaktionen, Clickstreams, Beschwerden und weiteren Datenpunkten. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass Sie sie in- und auswendig kennen. Mit Hilfe der Nutzerforschung können Sie diese Daten mit den Motivationen und dem Kaufverhalten der Nutzer verknüpfen und erhalten so tiefe Einblicke in das "Warum" der Reaktionen Ihrer Nutzer - und nicht nur in das "Was" und das "Wie".

Im Folgenden finden Sie eine Aufschlüsselung der wichtigsten Schritte, um Benutzerforschung richtig durchzuführen:

Schritt 1: Identifizieren Sie die Ziele

Definieren Sie die spezifischen Ziele, die Sie mit Ihrer Forschung erreichen wollen. Identifizieren Sie die spezifischen Probleme oder Fragen, die Sie durch Ihre Forschung beantworten wollen. Dieser Schritt gibt die Richtung für den gesamten Prozess vor.

Verwenden Sie ClickUp Dokumente zum Brainstorming von Forschungszielen mit Ihrem Team. Erstellen, bearbeiten und bearbeiten Sie gemeinsam genutzte Dokumente in Echtzeit, halten Sie Ideen fest und stellen Sie sicher, dass sich alle an den Forschungszielen orientieren.

Erstellen Sie das perfekte Dokument oder Wiki mit verschachtelten Seiten, Styling-Optionen und Vorlagen mit ClickUp Docs

So wird's gemacht:

Erstellen Sie ein Dokument und nutzen Sie es als kollaborative Leinwand für ein Brainstorming von Forschungszielen. Listen Sie potenzielle Benutzerbedürfnisse und Schmerzpunkte auf. Nutzen Sie die Funktionen von ClickUp, wie Mindmaps und Aufzählungspunkte, um Ideen zu erfassen und zu kategorisieren

Listen Sie potenzielle Benutzerbedürfnisse und Schmerzpunkte auf. Nutzen Sie die Funktionen von ClickUp, wie Mindmaps und Aufzählungspunkte, um Ideen zu erfassen und zu kategorisieren Verwenden Sie Docs, um Informationen über Konkurrenzprodukte zusammenzustellen. Fügen Sie zumindest Features, Einzelziele und Bewertungen von Benutzern hinzu. Auf diese Weise können Sie potenzielle Marktlücken identifizieren und Bereiche aufzeigen, in denen sich Ihr Produkt auszeichnen kann

zusammenzustellen. Fügen Sie zumindest Features, Einzelziele und Bewertungen von Benutzern hinzu. Auf diese Weise können Sie potenzielle Marktlücken identifizieren und Bereiche aufzeigen, in denen sich Ihr Produkt auszeichnen kann Stellen Sie Benutzerdaten aus verschiedenen Quellen zusammen, z. B. Marketing-Personas oder frühere Benutzeruntersuchungen. Fassen Sie diese Informationen in einem Dokument zusammen, um eine abgerundete Benutzer-Persona zu erstellen, die die Ziele und Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe widerspiegelt

zusammen, z. B. Marketing-Personas oder frühere Benutzeruntersuchungen. Fassen Sie diese Informationen in einem Dokument zusammen, um eine abgerundete Benutzer-Persona zu erstellen, die die Ziele und Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe widerspiegelt Verwenden Sie Dokumente, um gemeinsam Ihre quantitativen und qualitativen Forschungsfragen zu verfeinern. Ein zentraler Speicherort, an dem die Fragen diskutiert und überarbeitet werden können, stellt sicher, dass sie mit Ihren allgemeinen Zielen übereinstimmen und verwertbare Erkenntnisse liefern

Schritt 2: Stellen Sie Hypothesen auf

Formulieren Sie auf der Grundlage Ihrer ersten Erkenntnisse fundierte Vermutungen über das Verhalten der Benutzer. Hypothesen verhindern, dass Sie blindlings in die Forschung gehen. Sie helfen Ihnen, sich auf bestimmte Aspekte des Benutzerverhaltens zu konzentrieren, die Sie verstehen möchten.

Eine gute Hypothese ist:

Spezifisch: Sie konzentriert sich auf einen bestimmten Aspekt des Benutzerverhaltens oder der Funktion der Software

Sie konzentriert sich auf einen bestimmten Aspekt des Benutzerverhaltens oder der Funktion der Software Umsetzbar: Sie sollte mit den von Ihnen gewählten Forschungsmethoden getestet werden können

Sie sollte mit den von Ihnen gewählten Forschungsmethoden getestet werden können Messbar: Sie sollten in der Lage sein, Metriken für den Erfolg zu definieren, um die Hypothese zu bestätigen oder zu widerlegen

Verwenden Sie ClickUp Mindmaps um gemeinsame Frustrationen oder Herausforderungen der Benutzer im Zusammenhang mit Ihrer Software in Echtzeit zu sammeln. Die Visualisierung der Hypothesen bringt mehr Klarheit in Ihren Ansatz.

Visualisieren Sie Ihre Hypothesen zur Benutzerforschung mit ClickUp Mindmaps

Beginnen Sie mit dem Hauptforschungsobjekt in der Mitte der Karte. Erstellen Sie Unterbereiche für jede Hypothese, die mit diesem Ziel zusammenhängt.

Sie können jeder Hypothese Details hinzufügen, indem Sie eine prägnante Aussage, eine Benutzergruppe (z. B. neue Benutzer, mobile Benutzer usw.) und individuelle Hypothesen in Bezug auf Ihre Ziele einfügen (z. B. Wenn wir die Anmeldung über soziale Medien anbieten, wird die Anmeldezeit um 20 % sinken).

Berücksichtigen Sie die Ziele der Benutzer: Was wollen die Benutzer mit Ihrer Software erreichen? Auf welche Hindernisse könnten sie stoßen? Gibt es Annahmen, die Sie über das Verhalten der Benutzer haben? Formulieren Sie diese als überprüfbare Hypothesen.

Verwenden Sie verschiedene Farben oder Symbole, um Forschungsziele oder Benutzergruppen visuell abzugrenzen.

Schritt 3: Entwickeln Sie einen Plan für die Benutzerforschung

Ein gut definierter Plan stellt sicher, dass Sie zielgerichtet vorgehen und die notwendigen Daten zur Beantwortung Ihrer Forschungsfragen sammeln. Dieser Plan umreißt die:

Forschungsmethodik

Wählen Sie je nach Ihren Zielen die am besten geeigneten Forschungsmethoden (Umfragen, Interviews usw.).

Tipp: Umfragen eignen sich hervorragend, um eine große Menge an Daten von einem breiten Publikum zu erheben. Sie sind ideal, um die Stimmung, Präferenzen und Meinungen der Benutzer zu einem bestimmten Thema zu ermitteln. Sie sind effizient und kosteneffektiv, bieten aber keine tiefgreifenden Erkenntnisse.

Interviews und Fokusgruppen hingegen bieten die Möglichkeit zu ausführlichen Unterhaltungen, die einen umfassenden Einblick in die Motivationen, das Verhalten und die Denkprozesse der Benutzer geben. Sie können nützlicher sein, um Ideen zu entwickeln, die Wahrnehmungen der Benutzer zu erforschen und gemeinsame Themen zu identifizieren.

Teilnehmerrekrutierung

Rekrutieren Sie Teilnehmer, die Ihr Einzelziel, die Benutzer, repräsentieren. Nutzen Sie Online-Rekrutierungsplattformen oder Ihr bestehendes Netzwerk von Benutzern, um geeignete Teilnehmer zu finden.

Verwenden Sie ClickUp Whiteboards und die ClickUp Research Whiteboard Vorlage um mit Ihrem Team ein Brainstorming durchzuführen und Kriterien für die Teilnehmerrekrutierung festzulegen. Erstellen Sie eine visuelle Karte des idealen Benutzerprofils und diskutieren Sie Rekrutierungsstrategien.

Organisieren Sie alle Ihre Forschungsdaten in übersichtlichen Visualisierungen mit der ClickUp Research Whiteboard-Vorlage

Verwenden Sie farbliche Codes, um zwischen verschiedenen Rekrutierungskanälen oder Teilnehmerstatus (z. B. kontaktiert, geprüft, bestätigt) zu unterscheiden. Integrieren Sie ClickUp in die von Ihnen verwendeten Rekrutierungstools, um den Prozess zu optimieren.

Verwenden Sie ClickUp's Chat funktion können Sie mit Ihren Teammitgliedern Rekrutierungsstrategien direkt auf dem Whiteboard diskutieren.

Während das Whiteboard Feature den Fokus auf Brainstorming und Flexibilität legt, bietet die Whiteboard Vorlage für die Forschung mit ihren vorgefertigten Abschnitten einen strukturierten Ansatz.

Skizzieren Sie die Methoden, die Sie zur Datenerhebung verwenden werden (Fragebögen, Notizen, Usability-Tests, Kartensortierung und A/B-Tests).

Verwenden Sie ClickUp Formulare zur Erstellung benutzerfreundlicher Umfragen und Feedback Formulare zur Erfassung quantitativer Daten. Passen Sie Fragen an, wenden Sie bedingte Logik an, um die Umfrage zu strukturieren, sammeln Sie Daten anonym und analysieren Sie Antworten in ClickUp.

Umfragen und Fragebögen benutzerdefiniert gestalten mit ClickUp Formularen

Rationalisieren Sie den gesamten Prozess mit dem ClickUp Vorlage für einen Benutzer-Forschungsplan .

Holen Sie den größten Wert aus Ihrer Forschung heraus, indem Sie die ClickUp Vorlage für den Plan zur Benutzerforschung verwenden

Diese Vorlage enthält Abschnitte zur Definition von Zielen und Methoden, zur Rekrutierung von Teilnehmern und zur Planung von Sitzungen. Füllen Sie diese Abschnitte mit den Details Ihres spezifischen Forschungsplans aus.

Legen Sie Ihre Forschungsziele in den dafür vorgesehenen Abschnitten klar und deutlich dar. Gliedern Sie Ihre Forschungsaktivitäten in umsetzbare ClickUp Aufgaben . Dies kann die Rekrutierung von Teilnehmern, die Erstellung von Interview-Skripten, die Durchführung von Umfragen oder die Analyse von Daten umfassen.

Legen Sie für jede Aufgabe Fristen fest und erstellen Sie eine realistische Zeitleiste für Ihr Projekt. Laden Sie relevante Interessengruppen ein, in Echtzeit mitzuarbeiten.

Sie können auch verschiedene Möglichkeiten zur Visualisierung Ihres Forschungsplans ausprobieren. Verwenden Sie die Listenansicht für eine lineare Aufschlüsselung der Aufgaben oder die Kanban-Ansicht in ClickUp zur Nachverfolgung des Fortschritts in einem Kanban-System.

Schritt 4: Durchführen und synthetisieren

In diesem Schritt setzen Sie Ihren Plan in die Tat um. Setzen Sie die von Ihnen gewählten Forschungsmethoden ein und analysieren Sie die gesammelten Daten, um Muster und Erkenntnisse zu ermitteln.

Durchführung der Untersuchung: Sorgen Sie während der Sitzungen für eine angenehme und unvoreingenommene Atmosphäre. Konzentrieren Sie sich auf aktives Zuhören und stellen Sie offene Fragen andetaillierte Kundeneinblicke zu erhalten.

Zentralisieren Sie alle gesammelten Erkenntnisse mit dem ClickUp Vorlage für Benutzerstudien .

Einfaches Erfassen und Analysieren von Benutzereingaben mit der ClickUp Vorlage für Benutzerstudien

Die Vorlage bietet einen strukturierten Rahmen, um Erkenntnisse zu sammeln, ihre Gültigkeit zu analysieren und geeignete Maßnahmen zu empfehlen, um Ihre Software benutzerfreundlicher zu gestalten

Analyse der Daten: Sobald Sie Daten gesammelt haben, analysieren Sie diese, um Muster und Trends zu erkennen. Suchen Sie nach wiederkehrenden Themen und nutzen Sie diese, um Rückschlüsse auf Ihre Benutzer zu ziehen.

Sobald Sie Daten gesammelt haben, analysieren Sie diese, um Muster und Trends zu erkennen. Suchen Sie nach wiederkehrenden Themen und nutzen Sie diese, um Rückschlüsse auf Ihre Benutzer zu ziehen. Nutzen Sie die ClickUp Vorlage für Nutzerstudien als zentralen hub, um Forschungsergebnisse, Zitate von Benutzern und Schlüssel zu dokumentieren.

Analysieren Sie qualitative Daten (Benutzerkommentare) und quantitative Daten (Umfrageantworten), um die Erfahrungen der Benutzer besser zu verstehen.

Suchen Sie nach Mustern und Trends in den Daten. Gibt es häufige Frustrationen, auf die Benutzer bei der Verwendung eines bestimmten Features stoßen? Gibt es Probleme mit der Benutzerfreundlichkeit, die Benutzer davon abhalten, ihre Ziele zu erreichen?

Schritt 5: Ergebnisse freigeben

Teilen Sie Ihrem Team Ihre Forschungsergebnisse klar und prägnant mit. Unterstützen Sie Ihre Ergebnisse mit visuellen Darstellungen wie Diagrammen und Schaubildern. ClickUp's benutzerdefinierte Ansichten können hier sehr hilfreich sein.

So wird sichergestellt, dass alle im Team auf der gleichen Seite stehen und diese Erkenntnisse während des gesamten Entwicklungsprozesses nutzen können.

Organisieren Sie Aufgaben mit flexiblen Sortier-, Filter- und Gruppierungsoptionen in benutzerdefinierten Ansichten von ClickUp

Erstellen Sie überzeugende Präsentationen, um Ihre Forschungsergebnisse an Stakeholder und Mitglieder Ihres Teams weiterzugeben. Dokumentieren Sie Ihre Forschungsergebnisse an einem zentralen Speicherort, z. B. in einem ClickUp Dokument, um den Zugriff darauf zu erleichtern und später darauf zurückgreifen zu können.

Verschiedene Arten von Benutzer-Forschungsmethoden

Bei der Softwareentwicklung helfen Methoden der Benutzerforschung zu verstehen, wie Menschen mit der Software interagieren und diese erleben. Diese Methoden können grob in zwei Haupttypen unterteilt werden:

Qualitative Forschung

Sie konzentriert sich auf ein tiefgehendes Verständnis der Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen der Benutzer und verwendet Techniken wie:

Benutzerinterviews: Durchführung von Einzelgesprächen, um die Bedürfnisse und Motivationen der Benutzer zu verstehen

Durchführung von Einzelgesprächen, um die Bedürfnisse und Motivationen der Benutzer zu verstehen Fokusgruppen: Organisation von Gruppendiskussionen, um einen Bereich von Perspektiven zu erfassen

Organisation von Gruppendiskussionen, um einen Bereich von Perspektiven zu erfassen Kartensortierung: Benutzer kategorisieren Informationen, um ihre mentalen Modelle zu verstehen

Benutzer kategorisieren Informationen, um ihre mentalen Modelle zu verstehen Tagebuchstudien: Nachverfolgung der Erfahrungen der Benutzer mit der Software im Laufe der Zeit

Quantitative Forschung

Diese Art der Forschung konzentriert sich auf das Sammeln messbarer Daten, um Trends und Muster zu erkennen, wobei Techniken wie diese verwendet werden:

Umfragen: Sammeln von Meinungen und Präferenzen der Benutzer durch Fragebögen

Sammeln von Meinungen und Präferenzen der Benutzer durch Fragebögen Benutzerfreundlichkeitstests: Beobachtung der Benutzer beim Abschließen von Aufgaben, um Probleme bei der Benutzerfreundlichkeit zu erkennen

Beobachtung der Benutzer beim Abschließen von Aufgaben, um Probleme bei der Benutzerfreundlichkeit zu erkennen A/B-Tests: Vergleich verschiedener Versionen eines Software-Features, um festzustellen, welche Version besser abschneidet

Vergleich verschiedener Versionen eines Software-Features, um festzustellen, welche Version besser abschneidet Analytik: Analyse von Daten zum Verhalten der Benutzer, um Nutzungsmuster zu verstehen

Die Wahl der Methode hängt von den Forschungszielen und der Phase der Softwareentwicklung ab. Oft können Sie diese Methoden kombinieren, um Ihre Benutzer besser zu verstehen.

Die Rolle von UX Personas in der Benutzerforschung

UX-Personas sind fiktive Zeichen, die Segmente Ihrer Benutzer im Einzelziel darstellen. Sie basieren auf Daten aus der Benutzerforschung und helfen Ihnen, Ihre Benutzer zu vermenschlichen und ihre Anforderungen zu analysieren , Motivationen und Verhaltensweisen auf einer tieferen Ebene.

Eine gut entwickelte UX-Persona umfasst die folgenden Punkte:

Demografische Daten: Alter, Geschlecht, Beruf, Speicherort, usw.

Alter, Geschlecht, Beruf, Speicherort, usw. Ziele: Was der Benutzer mit Ihrem Produkt erreichen möchte

Was der Benutzer mit Ihrem Produkt erreichen möchte Bedürfnisse: Was der Benutzer von Ihrem Produkt benötigt, um erfolgreich zu sein

Was der Benutzer von Ihrem Produkt benötigt, um erfolgreich zu sein Verhalten: Wie der Benutzer typischerweise mit Produkten und Technologien interagiert

Wie der Benutzer typischerweise mit Produkten und Technologien interagiert Schmerzpunkte: Herausforderungen und Frustrationen, die der Benutzer mit ähnlichen Produkten erlebt

Herausforderungen und Frustrationen, die der Benutzer mit ähnlichen Produkten erlebt Zitate: Direkte Zitate aus der Benutzerforschung, um Ihrer Persona eine Stimme zu geben Benutzer-Personas spielen während des gesamten Prozesses der Benutzerforschung eine entscheidende Rolle:

Direkte Zitate aus der Benutzerforschung, um Ihrer Persona eine Stimme zu geben Benutzer-Personas spielen während des gesamten Prozesses der Benutzerforschung eine entscheidende Rolle: Forschungsplanung: Personas helfen bei der Definition Ihrer Forschungsziele und der Auswahl geeigneter Forschungsmethoden

Personas helfen bei der Definition Ihrer Forschungsziele und der Auswahl geeigneter Forschungsmethoden Rekrutierung: Personas helfen Ihnen, Ihren Aufwand für die Rekrutierung gezielt zu steuern, um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Benutzergruppen in Ihre Forschung einbeziehen

Personas helfen Ihnen, Ihren Aufwand für die Rekrutierung gezielt zu steuern, um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Benutzergruppen in Ihre Forschung einbeziehen Datenanalyse: Sie können Personas als Objektiv verwenden, um Nutzerforschungsdaten zu analysieren und herauszufinden, wie sie sich auf bestimmte Benutzersegmente beziehen

Sie können Personas als Objektiv verwenden, um Nutzerforschungsdaten zu analysieren und herauszufinden, wie sie sich auf bestimmte Benutzersegmente beziehen Entwurfsentscheidungen: Personas informieren über Entwurfsentscheidungen, indem sie die Bedürfnisse und Verhaltensweisen der Benutzer in den Vordergrund des Entwicklungsprozesses stellen

Die effektivsten Methoden zur Entwicklung von Benutzer-Personas sind das Sammeln von Benutzerforschungsdaten, die Identifizierung von Benutzersegmenten (mit gemeinsamen Merkmalen, Bedürfnissen und Verhaltensweisen) und die Entwicklung klarer Benutzerprofile.

Verwenden Sie die ClickUp Benutzer Persona Whiteboard Vorlage zu detaillierte Benutzer-Personas erstellen .

Erstellen Sie ein Abbild Ihres Einzelziels mit der ClickUp User Persona Whiteboard Vorlage

Erstellen Sie ein genaues Porträt Ihres Kunden durch:

Sammeln von Informationen aus Untersuchungen, Interviews und Umfragen

Organisieren von Benutzerdaten in aussagekräftigen Personas

Visualisierung von Benutzerszenarien auf einer Whiteboard-Leinwand

UX-Forschung in verschiedenen Phasen des Produktlebenszyklus

Die Durchführung von Benutzerforschung ist keine einmalige Aktivität, sondern sollte in den gesamten Produktlebenszyklus integriert werden. Im Folgenden wird erläutert, welche Rolle die Benutzerforschung in den einzelnen Phasen spielt:

Produktentdeckungsphase: Benutzerforschung hilft Ihnen, die Bedürfnisse und Probleme der Benutzer zu verstehen, um potenzielle Produktmöglichkeiten zu identifizieren

Benutzerforschung hilft Ihnen, die Bedürfnisse und Probleme der Benutzer zu verstehen, um potenzielle Produktmöglichkeiten zu identifizieren Produktentwicklungsphase:Entwicklung des Produkts auf der Grundlage von Erkenntnissen aus der Benutzerforschung zu entwickeln, ist für ein benutzerzentriertes Design entscheidend.



Verwenden Sie Forschungsergebnisse alstools zur Orientierung für Ihr Design entscheidungen zu leiten und sicherzustellen, dass das Produkt den Bedürfnissen der Benutzer gerecht wird. Führen Sie während der gesamten Entwicklung Usability-Tests durch, um Probleme bei der Benutzerfreundlichkeit frühzeitig zu erkennen und zu beheben.



Verwenden SieClickUp Software Team Projekt Management Software undClickUp Software für das Projektmanagement um Ihre Erkenntnisse aus der Benutzerforschung mit dem Software-Design- und Entwicklungsprozess in Einklang zu bringen

Setzen Sie die Ergebnisse Ihrer Benutzerforschung mit der ClickUp Software Team Projekt Management Software um

Produktpflege und -aktualisierung mit kontinuierlicher Benutzerforschung: Kontinuierlich produkt-Feedback einholen durch UX-Forschungsumfragen, Benutzerinterviews und Support-Tickets, um zu verstehen, wie Benutzer mit dem Produkt interagieren, und um Bereiche mit Verbesserungspotenzial zu identifizieren.



Nutzen Sie das Feedback der Benutzer, um Ihr Produkt weiterzuentwickeln und das Benutzererlebnis im Laufe der Zeit zu verbessern

Vorteile und Herausforderungen der Benutzerforschung

Die Benutzerforschung liefert Daten, die Design- und Entwicklungsentscheidungen unterstützen und zu einem erfolgreicheren Produkt führen, das bei Ihren Einzelzielen auf Resonanz stößt, was wiederum zu höheren Akzeptanzraten führt.

Das frühzeitige Erkennen und Eingehen auf die Bedürfnisse der Benutzer verhindert vergeudeten Aufwand bei der Entwicklung von Features, die die Benutzer nicht wünschen.

Benutzerforschung ist für den Erfolg von Produkten in allen Branchen unerlässlich.

Nehmen wir an, Sie möchten eine Fitness App entwickeln, die sich auf spaßige Workouts konzentriert, aber die Benutzererfahrungsforschung zeigt, dass sich die Menschen nach klaren Anweisungen sehnen. Also fügen Sie Aktualisierungen hinzu, um Videodemonstrationen den Vorrang zu geben, was zu zufriedeneren Benutzern führt.

Eine App zur Fotobearbeitung mag nach den Vorstellungen des Designers perfekt erscheinen, aber Benutzertests zeigen, dass die Nutzer mit bestimmten Tools Schwierigkeiten haben. Indem Sie diese Features vereinfachen, können Sie die App benutzerfreundlicher und erfolgreicher machen.

Benutzerforschung hilft der Softwareentwicklung, auf dem richtigen Weg zu bleiben und Produkte zu entwickeln, die von den Benutzern wirklich gewünscht werden und leicht zu bedienen sind.

Es ist jedoch wichtig, sich der folgenden Herausforderungen bewusst zu sein:

Voreingenommenheit der Benutzer: Seien Sie sich der potenziellen Voreingenommenheit der Daten aus der Benutzerforschung bewusst. Benutzer sind möglicherweise nicht immer ehrlich oder sind sich ihrer Bedürfnisse nicht bewusst.

Verwenden Sie mehrere Forschungsmethoden, um Ihre Ergebnisse zu triangulieren und die Auswirkungen von Verzerrungen zu verringern

Seien Sie sich der potenziellen Voreingenommenheit der Daten aus der Benutzerforschung bewusst. Benutzer sind möglicherweise nicht immer ehrlich oder sind sich ihrer Bedürfnisse nicht bewusst. Verwenden Sie mehrere Forschungsmethoden, um Ihre Ergebnisse zu triangulieren und die Auswirkungen von Verzerrungen zu verringern Kostenmanagement: Benutzerforschung kann zeitaufwändig sein und Ressourcen erfordern. Planen Sie Ihre Forschung effektiv, um die Rentabilität Ihrer Investition zu maximieren.

Erforschen Sie kosteneffiziente Methoden der Benutzerforschung wie Online-Umfragen oder Remote-Usability-Tests

Benutzerforschung kann zeitaufwändig sein und Ressourcen erfordern. Planen Sie Ihre Forschung effektiv, um die Rentabilität Ihrer Investition zu maximieren. Erforschen Sie kosteneffiziente Methoden der Benutzerforschung wie Online-Umfragen oder Remote-Usability-Tests Rekrutierung von Teilnehmern: Es kann schwierig sein, die richtigen Teilnehmer für Ihre Forschung zu finden, insbesondere für Nischenzielgruppen.

Bieten Sie den Teilnehmern Anreize, um sie zur Teilnahme an Benutzerforschungsaktivitäten zu bewegen

Bessere Produkte durch benutzerzentrierte Forschung

Benutzerforschung ist ein unschätzbares tool für die Entwicklung erfolgreicher Softwareprodukte.

Wenn Sie die oben beschriebenen Schritte befolgen und die Benutzerforschung in den gesamten Zyklus des Produkts integrieren, können Sie Ihre Benutzer tiefgreifend verstehen, Produkte entwickeln, die ihre Bedürfnisse wirklich erfüllen, und letztendlich einen langfristigen Produkterfolg erzielen.

Verwendung von vorlagen für Forschungspläne und Kollaborationstools von ClickUp können dazu beitragen, den Prozess zu rationalisieren und ihn effizienter und aufschlussreicher zu gestalten.

