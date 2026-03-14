10 kostenlose Vorlagen nach dem Frayer-Modell für mehr Klarheit

Haben Sie schon einmal ein neues Wort – Entropie, Ironie, Opportunitätskosten – angestarrt und festgestellt, dass Sie es „irgendwie“ kennen, es aber nicht klar erklären können?

Das Frayer-Modell wurde entwickelt, um dieses Problem zu lösen.

Anstatt Definitionen auswendig zu lernen, die man wieder vergisst, fördert diese Methode echtes Verständnis, indem sie ein Konzept in vier Teile zerlegt (mehr dazu später 😉). Sie ist grundsätzlich auf Transfer ausgelegt: Sobald die Lernenden die Merkmale beschreiben können, erkennen sie das Konzept in neuen Texten, Fragen und sogar Präsentationen wieder.

In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen einige der besten kostenlosen Frayer-Modell-Vorlagen vor, die Sie kopieren, benutzerdefiniert anpassen und wiederverwenden können – sowie kurze Tipps für den Einsatz im Unterricht, bei Lernsitzungen und bei Teamtrainings.

Die besten Frayer-Modell-Vorlagen auf einen Blick

Was ist das Frayer-Modell?

Ein Frayer-Modell ist ein vierteiliges grafisches Schema, das Lernenden dabei hilft, ein tieferes Verständnis für ein Wort oder einen Begriff zu entwickeln, insbesondere beim Vokabel- und Begriffsunterricht. Dabei wird der Zielbegriff in der Regel in die Mitte gesetzt und die Schüler werden gebeten, die vier umgebenden Abschnitte abzuschließen.

Das 1969 von Dorothy Frayer entwickelte Modell führt Teams und Lernende über das reine Auswendiglernen hinaus zu echtem Verständnis. Anstatt ein Wort nur zu definieren, beleuchtet man es aus allen Blickwinkeln.

Das Modell ist wie folgt aufgebaut:

Definition: Was bedeutet der Begriff in deinen eigenen Worten?

Merkmale: Was sind die wesentlichen Eigenschaften oder Fakten, die für dieses Konzept immer zutreffen?

Beispiele: Was sind konkrete, spezifische Instanzen dieses Konzepts in der Praxis?

Nicht-Beispiele: Was sind Dinge, die ähnlich erscheinen, aber definitiv nicht das Konzept sind?

🔖 Beispiel: Angenommen, Ihr Begriff lautet „Ökosystem“. Das Frayer-Modell würde dann wie folgt aussehen: Definition: Eine Gemeinschaft von Lebewesen, die miteinander und mit ihrer Umwelt interagieren

Merkmale: Umfasst lebende und nicht lebende Teile; Organismen sind voneinander abhängig

Beispiele: Wald, Teich, Korallenriff

Nicht-Beispiele: Ein einzelner Stein, ein einzelnes Tier, eine Plastikflasche

Der letzte Quadrant – „Nicht-Beispiele“ – ist der wirkungsvollste Teil. Er zwingt Sie dazu, klare Grenzen um ein Konzept zu ziehen, und schärft Ihr Verständnis, indem er definiert, was es nicht ist. Obwohl dieses Modell ursprünglich für den Wortschatzunterricht im Klassenzimmer entwickelt wurde, ist es unglaublich effektiv, um Fachjargon, technische Spezifikationen und den Umfang des Projekts zu klären.

👀 Wussten Sie schon? Eine TESL-EJ-Studie über Englischlernende in der Sekundarstufe enthält einen Bericht über das Frayer-Modell als wirksames Tool zum Aufbau von „Wortkompetenz“ (über das bloße Erkennen hinaus hin zu einem nutzbaren Verständnis).

10 kostenlose Vorlagen nach dem Frayer-Modell für die Vokabel- und Begriffsanalyse

Das richtige Format für Ihr Frayer-Modell zu finden, kann eine Herausforderung sein. Statische PDF-Dateien eignen sich hervorragend zum Ausdrucken, sind aber für die Zusammenarbeit im Team ungeeignet, während Sie bei einem leeren Dokument die gesamte Formatierung selbst übernehmen müssen. Die richtige Vorlage sollte zu Ihrem Workflow passen, egal ob Sie mit Auszubildenden arbeiten oder mit einem verteilten Team Brainstorming betreiben.

Diese Vorlagen umfassen den Bereich von traditionellen Layouts mit vier Feldern bis hin zu kreativen digitalen Anpassungen, die das Frayer-Modell in Ihre Arbeit integrieren.

Die meisten sind editierbar und sofort einsatzbereit und helfen Ihnen dabei, vom oberflächlichen Auswendiglernen zu einem tiefen, umsetzbaren Verständnis zu gelangen.

Schauen wir sie uns einmal an:

1. ClickUp-Vorlage für Brainstorming

Kostenlose Vorlage herunterladen Erfassen Sie Definitionen, Beispiele und Missverständnisse mit der ClickUp-Brainstorming-Vorlage

Wenn Sie Vokabeln unterrichten oder das Verständnis von Konzepten fördern möchten, benötigen Sie eine Vorlage, die Denkprozesse sichtbar macht.

Die ClickUp-Brainstorming-Vorlage bietet Ihnen Raum, ein Konzept in Teile zu zerlegen, Schwerpunkte festzulegen und Antworten über Phasen, Teams oder Kategorien hinweg zu organisieren. Es geht darum, zu bestimmten Begriffen Ideen zu sammeln und zu entwickeln.

Darüber hinaus können Sie die Felder und Ansichten benutzerdefiniert anpassen, um den Kernbegriff, die Definition, Merkmale, Beispiele und Missverständnisse in einem übersichtlichen Format festzuhalten.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verwenden Sie anpassbare ClickUp-Benutzerdefinierte Felder und Spalten (wie Problembeschreibung, Lösung, Priorität oder benutzerdefinierte Beschreibungen), um die Abschnitte des Frayer-Modells in einem Layout abzubilden

Gruppieren Sie Einträge nach Status, Kategorie oder Phase, um den Fortschritt über mehrere Begriffe oder Konzepte hinweg zu verfolgen

Weisen Sie den Schülern oder Gruppen Aufgaben zu, wenn Sie Frayer-Modelle für gemeinschaftliche Aktivitäten, gegenseitige Überprüfung oder stationsbasiertes Lernen einsetzen.

✅ Ideal für: Lehrer und Unterrichtscoaches, die gemeinsame Aktivitäten zum Aufbau von Vokabular und Konzepten durchführen.

📮ClickUp Insight: 57,75 % der Menschen sagen, dass Sprach-zu-Text-Software „Alles“ in der Arbeit verändern könnte, doch die meisten sitzen nach wie vor an ihren Tastaturen fest. Warum? Weil Tippen eine tief verwurzelte Gewohnheit ist, obwohl es viermal langsamer ist als die Sprach-zu-Text-Umwandlung. Mit „Talk-to-Text“ von Brain MAX umgehen Sie diesen Engpass und halten Ihre Ideen so schnell fest, wie Sie sprechen können. Nie wieder den Faden verlieren oder Mühe haben, Ihren Gedanken zu folgen. Mit Brain MAX wird Ihre Stimme zum Beschleuniger Ihres Workflows.

2. ClickUp-Liste-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwandeln Sie jeden Begriff mit der ClickUp-Liste in einen nachverfolgbaren Eintrag nach dem Frayer-Modell

Wenn Sie ein Frayer-Modell-Setup suchen, das einfach genug für den schnellen Einsatz im Unterricht ist, aber gleichzeitig flexibel genug, um es zu umfangreicheren Aktivitäten auszubauen, ist die ClickUp-Liste-Vorlage ein guter Ausgangspunkt.

Es verfügt über ein übersichtliches, statusbasiertes Layout für Listen zum Organisieren von Begriffen, Beispielen und Elementen, während Sie durch mehrere Ansichten zusätzlichen Kontext einbinden können.

Für einen Workflow nach dem Frayer-Modell können Sie mit dieser Vorlage jede Aufgabe als Begriff benutzerdefiniert anpassen und Felder, Kommentare und verknüpfte Ressourcen nutzen, um die Definition, Beispiele, Nicht-Beispiele und das Konzept auszuarbeiten.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erweitern Sie den Kontext, indem Sie unter jeder Hauptvokabelaufgabe ClickUp-Aufgaben verwenden, um eine Liste mit mehreren detaillierten Beispielen oder Nicht-Beispielen zu erstellen.

Wechseln Sie zwischen verschiedenen ClickUp-Ansichten , wenn Sie Unterrichtseinheiten, Aufgaben oder Zeitleisten für die Vokabelwiederholung innerhalb einer Lerneinheit planen

Verwenden Sie Video Embed, um Erklärvideos, Mini-Lektionen oder Konzept-Anleitungen direkt im Workspace einzubinden, damit die Schüler darauf zurückgreifen können

✅ Ideal für: Lehrplanentwickler oder Trainer, die Lernaktivitäten im Frayer-Stil mit integrierten Inhalten erstellen.

3. ClickUp-Vorlage für die Design-Matrix

Kostenlose Vorlage herunterladen Vergleichen Sie Konzepte anhand gewichteter Kriterien in einem strukturierten Dokument mithilfe der ClickUp-Design-Matrix-Vorlage

Wenn Sie eine Übung im Frayer-Stil einsetzen, um Schülern zu helfen, eng verwandte Konzepte zu vergleichen (oder Beispiele anhand klarer Kriterien von Nicht-Beispielen zu unterscheiden), bietet Ihnen die ClickUp-Design-Matrix-Vorlage ein analytisches Format, mit dem Sie arbeiten können.

Diese Vorlage ist als strukturiertes ClickUp-Dokument aufgebaut und führt Sie durch die Definition von Kriterien, die gewichtete Bewertung und einen abschließenden Abschnitt mit Empfehlungen. Das macht sie besonders nützlich, wenn Ihre Frayer-Modell-Aktivität über das einfache Abrufen von Vokabeln hinausgeht und sich mit Begriffsunterscheidung, Klassifizierung oder evidenzbasiertem Vergleich befasst.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Nutzen Sie den Abschnitt „Kriterien-Definition“, um die Merkmale festzulegen, die die Schüler bewerten sollen (zum Beispiel: Genauigkeit der Definition, Relevanz für die Praxis, Beispiele und Nicht-Beispiele).

Verwandeln Sie abstrakte Vergleiche mithilfe der gewichteten Bewertungstabelle in ein wiederverwendbares Rahmenwerk, das sich besonders für fortgeschrittene Analyseaufgaben im Frayer-Stil eignet.

Dokumentieren Sie den gesamten Denkprozess an einem Ort, fügen Sie unter jedem Abschnitt Notizen hinzu und arbeiten Sie gemeinsam an Bewertungen, ohne zwischen verschiedenen tools wechseln zu müssen

✅ Ideal für: Trainer und Lehrteams, die strukturierte Bewertungsübungen in gemeinsamen Dokumenten erstellen.

🏆 Schneller Tipp: Erstellen Sie mit Talk-to-Text Ihre eigenen, personalisierten Frayer-Modelle. Erstellen Sie Frayer-Modelle aus Sprachnotizen mit der Sprach-zu-Text-Funktion in ClickUp Brain MAX Sprechen Sie einfach Ihre groben Gedanken laut aus – eine kurze Definition, ein paar Merkmale und 2–3 Beispiele. In Sekundenschnelle verwandelt die Sprach-zu-Text-Funktion von ClickUp diesen Sprachentwurf in ein sauberes Frayer-Modell. Sie kann den Wortlaut präzisieren, bessere Beispiele hinzufügen und klare Gegenbeispiele generieren, die häufige Missverständnisse verhindern.

4. ClickUp-Vorlage für einen gemeinsamen Aktionsplan

Kostenlose Vorlage herunterladen Ordnen Sie Konzepte mit Unterseiten für Merkmale, Beispiele und nächste Schritte mithilfe der ClickUp-Vorlage für gegenseitige Aktionspläne zu.

Die ClickUp-Vorlage für gemeinsame Aktionspläne lässt sich in einen übersichtlichen Concept-Mapping-Workspace für Teams umwandeln, die eine Idee definieren, bevor sie Maßnahmen ergreifen. Die integrierten Unterseiten – Stakeholder, Aktionspunkt-Tracker, Ressourcen, Kriterien für den Piloterfolg und Besprechungsnotizen – erleichtern die Nachverfolgung und Nutzung der Diskussionen.

Dieses Layout eignet sich gut, wenn Ihr Team während eines Workshops einen Begriff, einen Prozess oder eine Initiative aus verschiedenen Blickwinkeln analysiert. Sie können die Kernbedeutung erfassen, definierende Merkmale in Notizen festhalten, konkrete Beispiele aus früheren Arbeiten sammeln und Grenzen oder Ausnahmen dokumentieren. Führen Sie die Diskussion anschließend zu den festgelegten nächsten Schritten weiter.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Nutzen Sie die zugewiesenen Kommentare von ClickUp direkt in der Vorlage, um Definitionen zu besprechen und festzulegen, und schaffen Sie so eine zentrale Informationsquelle.

Halten Sie Beispiele, Grenzfälle und unterstützende Referenzen während Live-Diskussionen in den Ressourcen und Meeting-Notizen fest

Gehen Sie direkt vom gemeinsamen Verständnis zur Umsetzung über durch die Nachverfolgung von Folgeaufgaben im Action Items Tracker.

✅ Ideal für: Moderatoren, Customer-Success-Teams und funktionsübergreifende Gruppen, die Workshops zur Konzeptabstimmung oder Sitzungen zur Planung durchführen.

5. ClickUp-Infografik-Whiteboard-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwandeln Sie jedes Konzept mit der ClickUp-Infografik-Whiteboard-Vorlage in eine visuelle Ein-Seiten-Übersicht im Frayer-Stil.

Einfache, nur-textbasierte Frayer-Modelle können für visuelle Lerner in Ihrem Team wenig ansprechend und ineffektiv sein. Die ClickUp-Infografik-Whiteboard-Vorlage enthält eine vorgefertigte Arbeitsfläche, mit der Sie jedes Thema in eine visuelle Ein-Seiten-Übersicht verwandeln können – mithilfe von Blöcken für Überschriften, ergänzende Abschnitte und visuelle Elemente (Symbole, Fotos, Mini-Diagramme).

Es basiert auf ClickUp Whiteboards, sodass du zahlreiche Möglichkeiten hast, das Modell ganz nach deinen Wünschen zu gestalten.

Sie können die Vorlage als Frayer-Modell benutzerdefiniert anpassen, indem Sie die vier Hauptbereiche als „Definition“, „Merkmale“, „Beispiele“ und „Nicht-Beispiele“ nutzen. Platzieren Sie Haftnotizen in jedem Quadranten, fügen Sie Symbole als visuelle Hinweise hinzu, geben Sie der Kopfzeile einen Titel und legen Sie die Zielgruppe fest (Klassenstufe, Team oder Schulungsgruppe).

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Gehen Sie über Nur-Text hinaus, indem Sie Symbole hinzufügen, Bilder einbetten und farbcodierte Quadranten verwenden, um Ihre Frayer-Modelle visuell unverwechselbar und leichter einprägsam zu machen

Veranschaulichen Sie Ihren „Beispiele“-Quadranten, indem Sie Bilder per Drag & Drop verschieben oder Videos direkt in die Whiteboard-Arbeitsfläche einbetten.

Sobald Ihr visuelles Frayer-Modell fertiggestellt ist, exportieren Sie es als Bild oder geben Sie einen öffentlichen Link frei.

✅ Ideal für: Lehrplanentwickler, Trainer und Teamleiter, die aus Notizen zum Frayer-Modell „One-Page-Learning“-Materialien erstellen.

6. ClickUp-DMAIC-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Erläutern Sie Konzepte Schritt für Schritt auf einem DMAIC-Whiteboard mit der ClickUp-DMAIC-Vorlage

Die ClickUp-DMAIC-Vorlage enthält ein Schritt-für-Schritt-Whiteboard, mit dem Sie ein Problem anhand der klassischen Struktur Definieren, Messen, Analysieren, Verbessern und Kontrollieren bearbeiten können. Jede Phase verfügt über einen eigenen Space für Haftnotizen, und der Leitfaden sorgt dafür, dass der Workflow fokussiert bleibt, während Sie von der Problemformulierung zur Lösung gelangen.

Dieses Layout dient als Format zur Aufschlüsselung von Konzepten, wenn Sie möchten, dass die Lernenden einen Begriff gründlich verstehen und korrekt anwenden.

Sie können jede DMAIC-Spalte als Anhaltspunkt für den Aufbau eines umfassenden Verständnisses nutzen. Sie können beispielsweise das Konzept in einfacher Sprache definieren, es anhand realer Indikatoren messen, analysieren, was es umfasst bzw. ausschließt, die Definition durch aussagekräftigere Beispiele verbessern und schließlich die endgültige Version durch eine Konsistenzprüfung festlegen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verwenden Sie den Abschnitt Definieren , um die Kernbedeutung eines Begriffs festzuhalten, und fügen Sie dann im zweiten Bereich wichtige Merkmale hinzu.

Erstellen Sie aussagekräftigere Beispiele in den Bereichen Messen und Analysieren , indem Sie eine Liste mit Signalen, Metriken und häufigen Missverständnissen erstellen, die Lernende verwechseln

Sorgen Sie für Konsistenz in der endgültigen Version in Control, indem Sie die genehmigten Definitionen, Beispiele und Nicht-Beispiele speichern, auf die sich Ihr Team oder Ihre Klasse geeinigt hat

✅ Ideal für: Pädagogen und Trainer, die strukturiertes Denken, Prozessverbesserung oder Konzeptklarheit in Gruppen unterrichten.

👀 Wussten Sie schon? Grafische Organizer haben ihren Ursprung in der kognitiven Psychologie. Sie wurden entwickelt, um David Ausubels (1963) Theorie des sinnvollen Rezeptionslernens in die Praxis umzusetzen, basierend auf seiner Kernidee, dass das, was ein Lernender bereits weiß, der wichtigste Faktor dafür ist, was er als Nächstes lernen wird (Ausubel, 1968).

7. ClickUp-Vorlage für ein Whiteboard zum Plan für die Arbeit

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie eine Konzeptkarte im DMAIC-Stil mit der ClickUp-Vorlage „Work Plan Whiteboard“

Die ClickUp-Vorlage für das Arbeitsplan-Whiteboard stellt einen vollständigen Plan auf einer visuellen Arbeitsfläche dar, mit präzisen Spalten für DMAIC. Jede Spalte bietet Platz für die Projektbeschreibung, Ziele, Teammitglieder, Forschungsnotizen, Ergebnisse und offene Elemente, wodurch Planung und Umsetzung auf einen Blick erfasst werden können.

Und das funktioniert hervorragend beim Konzeptlernen, wenn Sie möchten, dass die Lernenden über Definitionen hinausgehen und echtes Verständnis entwickeln.

Sie können die erste Spalte nutzen, um die Definition und die wichtigsten Merkmale festzuhalten, die mittleren Spalten, um Beispiele und unterstützende Notizen hinzuzufügen, und die letzte Spalte, um Nicht-Beispiele oder häufige Missverständnisse festzuhalten.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Sorgen Sie dafür, dass Konzeptübersichten dank farbcodierten Spalten und einer integrierten Legende, die jede Phase klar voneinander trennt, leicht zu überblicken sind

Halten Sie Beispiele, Nicht-Beispiele und unterstützende Notizen in speziellen Abschnitten fest

Sorgen Sie für Konsistenz über mehrere Semester hinweg, indem Sie jedes Mal dieselbe Struktur wiederverwenden

✅ Ideal für: Senior Associates, die gruppenbasierte Business-Schulungen durchführen, bei denen die Teilnehmer eine visuelle Struktur und ein wiederholbares Format benötigen.

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie KI für Brainstormings nutzen, ohne in endlosen Ideenfindungsschleifen stecken zu bleiben? Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Teams mit ClickUp AI, Docs, Whiteboards und Vorlagen aus verstreuten Inputs klare Ideen entwickeln:

8. Sammlung von Frayer-Modell-Vorlagen von Template.net

Die Frayer-Modell-Vorlagensammlung von Template.net enthält Frayer-Arbeitsblätter im Vier-Quadranten-Layout, die speziell für den Vokabelunterricht entwickelt wurden. Bei jeder Vorlage steht das Vokabel im Mittelpunkt und ist von speziellen Abschnitten für Definition, Merkmale, Beispiele/Modelle und Nicht-Beispiele umgeben.

Da das Format ausdruckbar und wiederverwendbar ist, eignet es sich gut für individuelles Üben, Kleingruppenarbeit oder kurze Überprüfungen im Unterricht.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Das klassische Vier-Box-Layout sorgt dafür, dass sich das Vokabeltraining auf die Kern-Features des Frayer-Modells konzentriert

Durch die zentrierte Anordnung der Vokabeln lassen sich die fertiggestellten Blätter bei der Überprüfung oder Bewertung leicht überfliegen.

Eignet sich gut als wiederholbare Routine für neue Vokabeln in den Fächern Lesen, Naturwissenschaften und Sozialkunde

✅ Ideal für: Pädagogen und Trainer, die klassische Vier-Quadranten-Layouts für gedruckte Aktivitäten benötigen.

📚 Lesen Sie auch: Wie man das Arbeitsausführungsmanagement für Teams implementiert

9. Vorlage „Frayer-Modell-Diagramm V1“ von TemplateLab

via TemplateLab

Die Vorlage „Frayer-Modell-Diagramm V1“ von TemplateLab enthält das Vokabel in der Mitte und vier beschriftete Boxen drum herum. Die Beschreibungen sind bereits integriert, sodass Sie sie während des Unterrichts projizieren, gemeinsam mit der Klasse ausfüllen oder für eine kurze Übung ausdrucken können.

Die Vorlage ist auch in Formaten wie Word und PowerPoint verfügbar, sodass sie leicht bearbeitet, für mehrere Wörter kopiert und über verschiedene Unterrichtseinheiten hinweg wiederverwendet werden kann, ohne dass der Organizer jedes Mal neu erstellt werden muss.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Eine klare visuelle Hierarchie (zentraler Begriff + vier Felder) erleichtert es, die Frayer-Struktur im Klassenunterricht zu vermitteln

Das diagrammatische Layout eignet sich ideal für Präsentationen in Word, PowerPoint oder auf Postern

Klare Beschreibungen unterstützen eine schnellere Überprüfung des Verständnisses bei der Wiederholung und Prüfungsvorbereitung

✅ Ideal für: Lehrer, die Präsentationen oder Anker-Diagramme für akademischen Wortschatz erstellen.

📚 Lesen Sie auch: So vermeiden Sie Missverständnisse am Arbeitsplatz

10. Vorlage für das Frayer-Modell von WordLayouts

via WordLayout

Die Frayer-Modell-Vorlage von WordLayouts ist eine übersichtliche Vorlage mit vier Feldern, die direkt in Microsoft Word oder Google Docs bearbeitet werden kann.

Da es sich um ein einfaches Format handelt, lässt es sich leicht für mehrere Vokabeln vervielfältigen, als Hausaufgabe aufgeben oder für Übungen im Unterricht ausdrucken. Sie können direkt in jede Box tippen, Versionen für verschiedene Lerneinheiten speichern und dasselbe Layout für eine schnelle Wiederholung vor Tests wiederverwenden.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Eignet sich sowohl für selbstständiges Arbeiten als auch für Aktivitäten in kleinen Gruppen, da die Schüler jeweils eine Box abschließen und dann ihre Antworten schnell vergleichen können

Einfach auszudrucken und in Microsoft Word oder Google Docs individuell anpassbar

Einfach zu kopieren für wöchentliche Listen mit Wörtern, Vokabeln zu Unterrichtseinheiten oder die Vorbereitung auf Tests

✅ Ideal für: Einzelpersonen und Teams, die lieber im Microsoft-/Google-Ökosystem arbeiten.

📮ClickUp Insight: 11 % unserer Befragten nutzen KI vor allem für Brainstorming und Ideenfindung. Aber was passiert anschließend mit diesen brillanten Ideen? Hier kommt ein KI-gestütztes Whiteboard wie ClickUp Whiteboards ins Spiel , mit dem Sie Ideen aus der Brainstorming-Sitzung sofort in Aufgaben umwandeln können . Und wenn Sie ein Konzept nicht ganz erklären können, bitten Sie einfach den KI-Bildgenerator, anhand Ihrer Eingabe eine visuelle Darstellung zu erstellen. Es ist die Alleskönner-App für die Arbeit, mit der Sie schneller Ideen entwickeln, visualisieren und umsetzen können!

So verwenden Sie eine Frayer-Modell-Vorlage zur Wortschatzentwicklung

Eine Vorlage ist ein guter Anfang, aber erst das Wissen, wie man sie effektiv ausfüllt, verbessert die Beibehaltung des Wortschatzes und die Abstimmung im Team.

Befolgen Sie diese praktische Schritt-für-Schritt-Anleitung, um das Beste aus Ihrer Frayer-Modell-Vorlage herauszuholen. 🛠️

Wählen Sie Ihren Zielbegriff oder Ihr Zielkonzept aus: Wählen Sie ein Wort oder ein Konzept, das wirklich schwierig ist oder häufig missverstanden wird. Konzentrieren Sie sich bei Teams auf Begriffe, bei denen unterschiedliche Auffassungen zu Verwirrung führen, wie beispielsweise „agil“ oder „kundenorientiert“. Beginnen Sie mit dem Definitionsfeld: Kopieren Sie nicht einfach eine Wörterbuchdefinition. Formulieren Sie sie mit Ihren eigenen Worten. Wenn Sie sie nicht einfach erklären können, haben Sie sie noch nicht vollständig verstanden. Identifizieren Sie wesentliche Merkmale oder Fakten: Erstellen Sie eine Liste der Features, die für dieses Konzept immer zutreffen. Fragen Sie sich: „Was sind die unverzichtbaren Features, die diesen Begriff zu dem machen, was er ist?“ Beispiele erstellen: Geben Sie konkrete, spezifische Instanzen des Konzepts. Je vielfältiger und praxisnaher Ihre Beispiele sind, desto tiefer wird Ihr Verständnis. Definieren Sie Nicht-Beispiele (der entscheidende Schritt): Dieser Schritt ist unerlässlich. Identifizieren Sie Dinge, die ähnlich sind, aber nicht dem Begriff entsprechen. Dies zwingt Sie dazu, die Grenzen des Begriffs zu klären. Überprüfen und verfeinern: Lesen Sie alle vier Quadranten gemeinsam durch. Vermitteln sie ein vollständiges und genaues Bild? Wenn Sie im Team arbeiten, besprechen Sie etwaige Meinungsverschiedenheiten – diese decken oft entscheidende Lücken im gemeinsamen Verständnis auf.

✨ ClickUp-Vorteil: Wenn du eine digitale Frayer-Modell-Vorlage in ClickUp verwendest, nutze ClickUp Brain, um Beispiele oder Nicht-Beispiele vorzuschlagen, wenn du nicht weiterkommst. Das kann Ideen anregen, an die du noch nicht gedacht hast, und die tiefgehende Verarbeitung beschleunigen, durch die sich neue Konzepte besser einprägen.

✨ ClickUp-Vorteil: Wenn du eine digitale Frayer-Modell-Vorlage in ClickUp verwendest, nutze ClickUp Brain, um Beispiele oder Nicht-Beispiele vorzuschlagen, wenn du nicht weiterkommst. Das kann Ideen anregen, an die du noch nicht gedacht hast, und die tiefgreifende Verarbeitung beschleunigen, durch die sich neue Konzepte besser einprägen.

Wortschatz zum Leben erwecken mit ClickUp

Kostenlose Frayer-Modell-Vorlagen sind ein guter erster Schritt, wenn Sie eine einfache Methode suchen, um Lernenden dabei zu helfen, Konzepte zu definieren, Muster zu erkennen und Beispiele von Nicht-Beispielen zu unterscheiden, ohne dass daraus ein langwieriger Plan wird.

Frayer-Modelle werden jedoch noch nützlicher, wenn sie Teil des Workflows werden. Mit ClickUp können Sie Ihre Frayer-Vorlagen in Dokumenten wiederverwenden, mithilfe von Whiteboards in Echtzeit unterrichten und jedes Einzelziel in eine Aufgabe mit Eigentümer, Fälligkeitsdatum und Checklisten umwandeln.

Nutzen Sie KI, um einen schnellen ersten Entwurf mit Beispielen und Nicht-Beispielen zu erstellen, den Sie gemeinsam mit Ihrer Klasse oder Ihrem Team verfeinern können.

Melde dich noch heute kostenlos bei ClickUp an. ✅

Häufig gestellte Fragen

Die vier Quadranten sind Definition (was der Begriff in Ihren eigenen Worten bedeutet), Merkmale (Schlüssel-Eigenschaften oder Fakten), Beispiele (konkrete Instanzen) und Nicht-Beispiele (Dinge, die ähnlich sind, aber nicht zur Definition passen).

Teams können Frayer-Modelle nutzen, um einen gemeinsamen Wortschatz für wichtige Geschäftsbegriffe, Prozesse oder Tools aufzubauen. So wird sichergestellt, dass neue Mitarbeiter nicht nur die Definitionen verstehen, sondern auch wissen, was die Konzepte beinhalten und was nicht, wodurch Missverständnisse vom ersten Tag an reduziert werden.

Ein leeres Frayer-Modell ist in der Regel ein statisches, druckfertiges Dokument mit leeren Feldern. Eine bearbeitbare Frayer-Modell-Vorlage ermöglicht digitale Anpassung, Zusammenarbeit in Echtzeit und die Integration mit anderen Arbeitsmanagement-Tools.

Ja, das Frayer-Modell eignet sich hervorragend für mathematische Begriffe (wie „Primzahl“), naturwissenschaftliche Konzepte (wie „Photosynthese“) und Fachbegriffe in jedem Feld. Es bewährt sich überall dort, wo die Unterscheidung zwischen Beispielen und Nicht-Beispielen entscheidend ist, um das Verständnis zu verdeutlichen.