Business Jargon: 30+ Corporate Buzzwords und was sie bedeuten

Sie haben Ihrer Vorgesetzten Ihren Projektvorschlag zur Genehmigung vorgelegt, und sie sagte: "Er ist gut, aber Sie haben die Nadel nicht bewegt." Sie spürten, dass etwas nicht stimmte, weil das "aber" in ihrer Aussage nicht stimmte.

Aber was meint sie mit "den Nagel auf den Kopf treffen"?

Nun, das ist Business-Jargon und bedeutet: "Ihr Projektvorschlag ist nicht wirkungsvoll genug, um einen großen Unterschied zu machen." Dies ist nur ein Beispiel, aber wenn Sie am Arbeitsplatz oft Wörter hören, die Sie verwirren, müssen Sie wahrscheinlich Ihren Firmenjargon kennen.

Dabei handelt es sich um Akronyme, Phrasen oder Ausdrücke, die spezifisch für Geschäfte sind und deren Bedeutung in der Unternehmenswelt allgemein bekannt ist.

Wenn Sie den Business-Jargon nicht kennen, können Sie Opfer von Missverständnissen werden, die zu falsch abgestimmten Erwartungen, langsamerer Entscheidungsfindung und geringerem Vertrauen in einer professionellen Einstellung führen.

Wir helfen Ihnen, sich mit diesen Schlagwörtern vertraut zu machen, damit Sie sie klar verstehen und selbstbewusst reagieren können, ohne sich übergangen zu fühlen.

Business-Jargon verstehen

Unter Business-Jargon versteht man spezialisierte und technische Ausdrücke oder Euphemismen, die in der Geschäftswelt verwendet werden, um Ideen zu kommunizieren. Er variiert oft von Branche zu Branche und von Beruf zu Beruf.

Wenn Ihr Freund zu Ihnen kommt und sagt, dass er nicht weiß, wie er das Eis bei der nächsten Verabredung brechen soll, wissen Sie automatisch, dass er nicht davon spricht, das Eis buchstäblich zu brechen, sondern wie er eine Unterhaltung beginnen soll.

Ähnlich, Begriffe des Projektmanagements wie "Synergie" oder "Hebelwirkung" sind im Business nicht immer wörtlich zu nehmen.

Warum brauchen wir Business-Jargon?

Unternehmensschlagworte machen die Dinge einfach, vor allem bei komplexen Konzepten.

Hier ist ein einfaches Beispiel.

Sie wollen verstehen, wie viel Risiko ein Client bei der Investition in eine neue Technologie eingehen wird. Anstatt aufzuschreiben: "Wo liegen die Risikogrenzen Ihres Unternehmens in Bezug auf potenzielle Verluste oder Rückschläge im Zusammenhang mit Investitionen in neue Technologien?", können Sie einfach diese Unternehmenssprache verwenden und fragen: "Wie hoch ist Ihre Risikobereitschaft?"

Der Unternehmensjargon hilft bei den folgenden Fragen:

Effizienz: Business-Jargon hilft dem Einzelnen, präzise und schnell zu kommunizieren und spart Zeit bei Meetings, Berichterstellungen und Korrespondenz

Business-Jargon hilft dem Einzelnen, präzise und schnell zu kommunizieren und spart Zeit bei Meetings, Berichterstellungen und Korrespondenz Professionalität: Die Verwendung von branchenspezifischem Jargon signalisiert Professionalität und hilft dabei, Glaubwürdigkeit und Autorität in einem bestimmten Feld aufzubauen

Die Verwendung von branchenspezifischem Jargon signalisiert Professionalität und hilft dabei, Glaubwürdigkeit und Autorität in einem bestimmten Feld aufzubauen Zusammenarbeit: Jargon stellt sicher, dass jeder in einer bestimmten Branche oder Organisation ein gemeinsames Verständnis der Schlüsselbegriffe und -konzepte hat, um die Erwartungen abzustimmen

Schlüsselideen und -zwecke hinter gängigem Business-Jargon

Business-Jargon hat oft seine Wurzeln in bestimmten Branchen oder Berufspraktiken und dient bestimmten Zwecken in der Kommunikation. Schauen wir uns einige gängige Begriffe, ihren Ursprung und ihren Zweck an:

Marktliquidität: Sie beschreibt die Leichtigkeit, mit der Vermögenswerte gekauft und verkauft werden können, ohne dass sich dies direkt auf ihren Preis auswirkt. Der Zweck dieses Jargons ist es, Händlern zu helfen, die Bedingungen des Marktes zu verstehen, um fundierte Entscheidungen zu treffen

Sie beschreibt die Leichtigkeit, mit der Vermögenswerte gekauft und verkauft werden können, ohne dass sich dies direkt auf ihren Preis auswirkt. Der Zweck dieses Jargons ist es, Händlern zu helfen, die Bedingungen des Marktes zu verstehen, um fundierte Entscheidungen zu treffen User Experience Design (UX Design): Entstanden aus der Mensch-Computer-Interaktion und der kognitiven Psychologie, konzentriert es sich auf die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit von digitalen Schnittstellen. Ein Beispiel für den Jargon innerhalb dieser Kategorie ist "User Journey", der die Diskussion über die Schaffung benutzerfreundlicher und effizienter digitaler Erfahrungen vereinfacht

Entstanden aus der Mensch-Computer-Interaktion und der kognitiven Psychologie, konzentriert es sich auf die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit von digitalen Schnittstellen. Ein Beispiel für den Jargon innerhalb dieser Kategorie ist "User Journey", der die Diskussion über die Schaffung benutzerfreundlicher und effizienter digitaler Erfahrungen vereinfacht Call to Action (CTA): Dieser aus dem Marketing und der Werbung stammende Begriff wird verwendet, um das Publikum zu unmittelbaren Reaktionen aufzufordern. Egal, ob es sich um die Anmeldung zu einem Newsletter oder um einen Kauf handelt, der Zweck ist es, das Engagement des Benutzers zu fördern und die Konversion zu steigern

Dieser aus dem Marketing und der Werbung stammende Begriff wird verwendet, um das Publikum zu unmittelbaren Reaktionen aufzufordern. Egal, ob es sich um die Anmeldung zu einem Newsletter oder um einen Kauf handelt, der Zweck ist es, das Engagement des Benutzers zu fördern und die Konversion zu steigern Markttrend: Dieser aus der Wirtschaftsanalyse stammende Begriff hilft Geschäften, Veränderungen vorherzusehen und auf der Grundlage dieser beobachteten Muster strategische Anpassungen vorzunehmen

Dieser aus der Wirtschaftsanalyse stammende Begriff hilft Geschäften, Veränderungen vorherzusehen und auf der Grundlage dieser beobachteten Muster strategische Anpassungen vorzunehmen Blue Sky Thinking: Dieser Begriff wird verwendet, um eine kreative und offene Herangehensweise an die Problemlösung und Ideenfindung zu beschreiben. Es ist, als würde man in einen weiten, grenzenlosen Himmel blicken und seiner Fantasie freien Lauf lassen. Blue Sky Thinking zielt darauf ab, eine Fülle von Ideen zu generieren, die später verfeinert und weiterentwickelt werden können, anstatt sofort eine praktische Lösung zu finden

Dieser Begriff wird verwendet, um eine kreative und offene Herangehensweise an die Problemlösung und Ideenfindung zu beschreiben. Es ist, als würde man in einen weiten, grenzenlosen Himmel blicken und seiner Fantasie freien Lauf lassen. Blue Sky Thinking zielt darauf ab, eine Fülle von Ideen zu generieren, die später verfeinert und weiterentwickelt werden können, anstatt sofort eine praktische Lösung zu finden Tief hängende Früchte: Dieser Begriff wird oft als Metapher verwendet, um etwas zu beschreiben, das leicht zu erreichen oder zu verwirklichen ist. Es ist wie die Früchte an einem Baum, die leicht zu erreichen sind, ohne dass man eine Leiter braucht. Ein Beispiel: Ein Unternehmen könnte sich auf die Verbesserung des Kundendienstes als niedrig hängende Frucht konzentrieren, um die Zufriedenheit zu steigern, bevor es komplexere Herausforderungen wie die Produktentwicklung in Angriff nimmt

Dieser Begriff wird oft als Metapher verwendet, um etwas zu beschreiben, das leicht zu erreichen oder zu verwirklichen ist. Es ist wie die Früchte an einem Baum, die leicht zu erreichen sind, ohne dass man eine Leiter braucht. Ein Beispiel: Ein Unternehmen könnte sich auf die Verbesserung des Kundendienstes als niedrig hängende Frucht konzentrieren, um die Zufriedenheit zu steigern, bevor es komplexere Herausforderungen wie die Produktentwicklung in Angriff nimmt Paradigmenwechsel: Ein Paradigmenwechsel ist eine bedeutende Veränderung der Art und Weise, wie wir über etwas denken oder etwas zu erledigen haben. Er tritt ein, wenn eine neue und andersartige Entdeckung oder Idee die übliche und akzeptierte Art und Weise, ein Thema zu verstehen oder anzugehen, ersetzt

Beispiele für Business-Jargon in verschiedenen Branchen

Es gibt einige überstrapazierte Begriffe aus dem Business-Jargon, mit denen alle Personalverantwortlichen vertraut sein dürften, während es andere gibt, die alle Teams im Finanzbereich gut verstehen müssen. Um Ihnen den Umgang mit diesen Begriffen zu erleichtern, haben wir eine Liste mit gängigem Unternehmensjargon aus verschiedenen Branchen zusammengestellt, darunter HR, Marketing, IT und Finanzen.

Personalwesen

Die Personalabteilung spielt eine zentrale Rolle bei der Pflege von Beziehungen und der Kommunikation mit dem Team. Egal, ob Sie sich mit Personalbeschaffung, Leistungsmanagement oder Personalplanung befassen, Sie werden wahrscheinlich auf Begriffe stoßen wie:

1. Mitarbeitererfahrung

**Die Employee Experience (EX) beschreibt, wie die Mitarbeiter die Arbeit im Unternehmen empfinden Die Interaktion mit Kollegen und Managern den Einarbeitungsprozess und das tägliche Arbeitsumfeld.

Beispiel: "Um die Gesamtproduktivität zu verbessern und die Fluktuationsrate zu senken, hat das Unternehmen ein umfassendes Programm zur Mitarbeiterzufriedenheit eingeführt."

2. Goldener Händedruck

Dieser Begriff aus dem Business beschreibt eine finanzielle Zahlung an einen Mitarbeiter, wenn er das Unternehmen verlässt. Es ist eine Geste der Wertschätzung für seine Dienste und sein Engagement.

der Vertreter der Personalabteilung könnte sagen: "In Anbetracht Ihrer bedeutenden Beiträge zum Unternehmen möchten wir sicherstellen, dass Sie mit einer positiven Notiz und einem großen goldenen Handschlag als Token unserer Wertschätzung gehen."

3. Work-Life-Balance

Work-Life-Balance bedeutet, eine gesunde Beziehung zwischen Arbeit und Leben zu haben. Es ist ein häufig verwendeter Begriff in Workspaces, die das allgemeine Wohlbefinden des Mitarbeiters fördern und Burnout verhindern.

ein Vertreter der Personalabteilung eines Unternehmens, der sich ein gesundes Gleichgewicht vorstellt, könnte sagen: "Wir sind verpflichtet, unseren Mitarbeitern zu helfen, eine gute Work-Life-Balance zu erreichen. Deshalb bieten wir flexible Arbeitszeiten und Remote-Arbeit an."_

4. Passende Kultur

Es geht darum, Mitarbeiter zu finden, deren Werte und Arbeitsstil gut zur Kultur und zum Ethos des Unternehmens passen.

Die Personalabteilung verwendet diesen Begriff häufig bei der Suche nach neuen Mitarbeitern: "Wir suchen nach Kandidaten, die gut zu unserer Kultur passen, damit sie sich gut in unser Team einfügen und einen positiven Beitrag zu unserer Arbeit leisten

5. Wertversprechen für Mitarbeiter (EVP)

**Das Wertversprechen für Mitarbeiter (Employee Value Proposition, EVP) bezieht sich auf die Gesamtheit der Vorteile und Belohnungen, die ein Unternehmen seinen Mitarbeitern im Gegenzug für ihre Arbeit bietet

bei der Beantwortung der Frage, was das Unternehmen einem Mitarbeiter bietet, könnte die Personalabteilung sagen: "Unser EVP konzentriert sich auf wettbewerbsfähige Gehälter, Karrieremöglichkeiten und ein unterstützendes Arbeitsumfeld, um Spitzentalente anzuziehen und zu halten."

6. 80/20

80/20 ist der Grundsatz des Pareto-Prinzips, der besagt, dass 80 % der Ergebnisse eines Geschäfts von nur 20 % der Mitarbeiter erzielt werden. Er besagt, dass einige wenige Mitarbeiter für den größten Teil des Outputs verantwortlich sind.

Marketing und Werbung

Marketing und Werbung ist eine riesige Branche, die verschiedene Bereiche wie Influencer Marketing und Social Media Marketing umfasst. Einige häufig verwendete Beispiele für Unternehmensjargon in dieser Branche sind:

7. Eindrücke

Impressions beziehen sich auf die Nummer, die ein potenzieller Kunde den Inhalt angesehen hat, sei es ein Beitrag in sozialen Medien oder eine Online-Anzeige.

in Meetings von Marketing Teams hört man oft: "Wir müssen die Impressionen unserer letzten Werbekampagne analysieren, um ihre Reichweite und Wirksamkeit zu verstehen."

8. Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPI)

Nach der Umsetzung einer Geschäftsstrategie besteht der nächste Schritt in der Nachverfolgung der Leistung durch KPIs. KPIs sagen aus, wie effektiv das Team seine Geschäftsziele erreicht.

ein Beispiel: "Unsere wichtigsten KPIs für diese Kampagne sind die Klick- und Konversionsraten, mit denen wir den Erfolg messen können."

9. Customer Journey

Die Customer Journey definiert die Erfahrung des Kunden mit einem Unternehmen, vom ersten Interesse des Kunden am Unternehmen bis zum Ende der Beziehung, d. h. der Verlängerung des Abonnements oder dem erneuten Kauf des Produkts. Sie gibt Einblick in jede Phase, die der Kunde durchläuft.

marketing-Manager sagen oft: "Die Karte der Customer Journey hilft uns, Schmerzpunkte zu identifizieren und die Kundenerfahrung insgesamt zu verbessern."

10. A/B-Tests

A/B-Testing ist ein häufig verwendeter Begriff für das Testen von Designs für Webseiten oder Anzeigen. Dabei werden zwei Versionen einer Webseite oder einer Anzeige verglichen, um festzustellen, welche Version besser abschneidet.

beispiel: "Wir führen A/B-Tests auf unseren Landing Pages durch, um zu sehen, welches Design eine höhere Konversionsrate erzielt."

11. Lead-Generierung

Lead-Generierung bezieht sich auf die Gewinnung neuer Leads/Kunden. Sie hören dies, wenn sich das Team darauf konzentriert, das Interesse potenzieller Kunden zu wecken und einzufangen, um Ihre Vertriebspipeline zu vergrößern.

dieser Begriff wird häufig bei der Einstellung von Einzelzielen verwendet, wie z. B. "Unser Ziel für dieses Quartal ist es, die Lead-Generierung durch gezielte Werbung in den sozialen Medien um 30 % zu steigern."

12. Kundensegmentierung

Kundensegmentierung ist ein Begriff, der häufig für personalisiertes Marketing und Werbung verwendet wird. Dabei wird ein Kundenstamm anhand von Merkmalen wie Demografie, Verhalten oder Kaufverhalten in verschiedene Gruppen unterteilt.

ein alltäglicher Anwendungsfall dieses Unternehmensjargons in der Geschäftswelt lautet: "Durch die Implementierung der Kundensegmentierung können wir personalisierte E-Mail-Kampagnen erstellen, die auf die spezifischen Interessen und Bedürfnisse jedes Segments eingehen, was zu höheren Engagement-Raten führt."

Informationstechnologie (IT)

Business-Jargon wird in der IT-Branche häufig verwendet, weil er hilft, komplexe Konzepte und Prozesse zu vereinfachen und zu erklären. Wir haben ein paar wiederkehrende Begriffe aus dem Unternehmensjargon definiert und Begriffe aus dem Agile-Scrum in der IT, um Ihnen das Verständnis zu erleichtern.

13. Bandbreite

**Wenn es um die Kapazität oder Geschwindigkeit eines Netzwerks geht, verwenden Techniker oft das Wort "Bandbreite". Es bezeichnet die Datenmenge, die in einer bestimmten Zeit über ein Netzwerk übertragen wird.

sie hören vielleicht den IT-Leiter sagen: "Wir müssen unseren Server aufrüsten, weil unsere derzeitige Bandbreite die steigende Zahl von Benutzeranfragen nicht bewältigen kann."

14. DevOps

**DevOps ist eine Kombination aus zwei Begriffen: Softwareentwicklung (Dev) und IT-Betrieb (Ops), um die Effizienz des Entwicklungs- und Bereitstellungsprozesses zu verbessern

ein Beispiel für die Verwendung dieses Begriffs in der Unternehmenswelt wäre: "Die Einführung von DevOps-Praktiken hat unsere Markteinführungszeit für neue Features erheblich verkürzt."

15. Anwendungsprogrammierschnittstelle (API)

Wenn von Softwareintegration und -entwicklung die Rede ist, liegt der Schwerpunkt häufig auf API. Eine API ist eine Reihe von Protokollen und Tools, die es verschiedenen Softwareanwendungen ermöglichen, miteinander zu kommunizieren.

ein Entwickler könnte bei Diskussionen über Softwareintegration sagen: "Die neue API ermöglicht eine nahtlose Interaktion zwischen unserer Anwendung und den Diensten von Drittanbietern."

16. Software-Prototyp

**Beim Software-Prototyping werden frühe Versionen oder Modelle einer Softwareanwendung erstellt, um ihr Design, ihre Funktionen und die Interaktionen mit den Benutzern vor der vollständigen Entwicklung zu visualisieren und zu testen

im Meeting zum Projektstart könnte der Produktmanager erklären: "Wir werden mit Software-Prototyping beginnen, um sicherzustellen, dass unser Design den Bedürfnissen der Benutzer entspricht."

17. Bereitstellung

Die Bereitstellung ist ein schrittweiser Prozess, der alles umfasst, was zur Einstellung einer neuen Software gehört, von der Installation bis zum Testen.

was erledigt ein Programmierer? Sie "kümmern sich um die Bereitstellung neuer Software für die Anforderungen des Unternehmens"

18. Cloud Computing

Cloud Computing ist ein wichtiger Aspekt der digitalen IT-Infrastruktur. **Bei dieser Methode werden Daten auf entfernten Servern im Internet gespeichert, verwaltet und verarbeitet, so dass keine lokalen Server oder Personalcomputer mehr benötigt werden

in der letzten Aktualisierung des Unternehmens kann die IT-Abteilung erklären: "Wir haben uns für Cloud Computing entschieden, um unsere Abläufe zu rationalisieren, die Skalierbarkeit zu verbessern und die mit der Infrastruktur vor Ort verbundenen Kosten zu senken

Finanzen und Investitionen

Wenn Sie Ihr Geld anlegen oder im Finanzsektor arbeiten, stoßen Sie häufig auf Begriffe wie "Börsengang", "quantitative Lockerung" und "Anlagediversifizierung" Lassen Sie uns diese Begriffe aus dem Finanz- und Investmentjargon für Sie klären.

19. Quantitative Lockerung

Bei wirtschaftlicher Deflation pumpt eine Zentralbank Geld in die Wirtschaft, indem sie Staatspapiere oder andere Finanzanlagen kauft, um die Geldmenge zu erhöhen, die Zinsen zu senken und die Wirtschaftstätigkeit anzukurbeln. Dieser Prozess wird als quantitative Lockerung bezeichnet.

sie könnten auf eine Erklärung der Zentralbank stoßen: "Um der Konjunkturabschwächung entgegenzuwirken, hat die Zentralbank ein Programm zur quantitativen Lockerung eingeleitet und kauft in erheblichem Umfang staatliche Wertpapiere, um die Liquidität zu erhöhen und das Wirtschaftswachstum zu unterstützen." _

20. Börsennotierung

Der Begriff IPO taucht immer dann in den Nachrichten auf, wenn ein privates Unternehmen an die Börse geht. Er bezieht sich auf den Prozess der Börsennotierung der Aktien eines privaten Unternehmens, um sie zum ersten Mal der Öffentlichkeit anzubieten.

in der offiziellen Pressemitteilung des Unternehmens heißt es: "Wir freuen uns, mit unserem Börsengang voranzukommen, der es uns ermöglichen wird, Kapital für die Expansion zu beschaffen und unsere Marktpräsenz zu verbessern

21. Kapitalgewinne

Die Berechnung von Kapitalgewinnen ist von entscheidender Bedeutung, wenn es um die steuerlichen Auswirkungen geht. **Kapitalgewinne beziehen sich auf den Gewinn, der beim Verkauf eines Vermögenswerts oder einer Investition erzielt wird, wenn der Verkaufspreis den Kaufpreis übersteigt

wenn Sie einen Steuerberater konsultieren, könnte dieser Ihnen raten: "Kapitalgewinne aus dem Verkauf Ihrer Aktien sind steuerpflichtig, also berücksichtigen Sie dies bei Ihrer Finanzplanung."

22. Rentabilität der Investition (ROI)

ROI ist ein Akronym für die Bewertung der Rentabilität einer Investition. Sie wird berechnet, indem der Nettogewinn durch die ursprünglichen Investitionskosten geteilt wird. Dieser Begriff wird sowohl bei Einzelinvestitionen an der Börse als auch bei Geschäftsinvestitionen in Software oder neue Technologien verwendet.

bei der Erörterung der Projektleistung könnte der Finanzmanager berichten: "Unsere jüngste Marketingkampagne erzielte einen ROI von 25 %, was auf eine hohe Rentabilität unserer Investition hinweist."

23. Beta

Bei der Anlage in Aktien wird häufig die Volatilität des Marktes bewertet. Diese Einschätzung wird als Beta bezeichnet, wobei ein Beta größer als 1 eine höhere Volatilität anzeigt, während ein Beta kleiner als 1 auf eine geringere Volatilität hindeutet.

bei einer Portfolioprüfung könnte ein Investmentanalyst erklären: "Das Beta dieser Aktie beträgt 1,5, d. h. sie ist 50 % volatiler als der Markt, was sich auf das Gesamtrisiko Ihres Portfolios auswirken könnte."

24. Marktkapitalisierung

Die Marktkapitalisierung ist ein häufig verwendeter Begriff, um Unternehmen nach ihrer Größe zu kategorisieren oder ihr Investitionspotenzial zu beurteilen. Sie ist der gesamte Marktwert der im Umlauf befindlichen Aktien eines Unternehmens, der durch Multiplikation des Aktienkurses mit der Nummer der Aktien berechnet wird.

bei einem Meeting der Aktionäre könnte der CEO betonen: "Die Marktkapitalisierung unseres Unternehmens hat 10 Milliarden Dollar erreicht, was unsere starke Leistung und unsere Wachstumsaussichten widerspiegelt."

Allgemeine Beispiele für Business-Jargon

Während die obigen Beispiele branchenspezifisch sind, werden die Standardbegriffe des Unternehmensjargons in verschiedenen Branchen und im täglichen Betrieb verwendet. Schauen wir uns einige dieser Begriffe an, damit Sie sich nicht verloren fühlen, wenn jemand das nächste Mal einen Fachjargon erwähnt.

25. Benchmarking

Bei der Analyse von Wettbewerbern oder der Bewertung der Unternehmensleistung werden häufig Benchmarks festgelegt. **Beim Benchmarking werden die Metriken eines Unternehmens mit Industriestandards oder Best Practices verglichen, um Bereiche mit Verbesserungspotenzial zu ermitteln

der Projektleiter könnte sagen: "Wir haben unsere Prozesse mit denen der Branchenführer verglichen, um Best Practices zu ermitteln und unsere betriebliche Effizienz zu verbessern."

26. Schadsoftware

Malware ist der Unternehmensjargon für Software, die darauf abzielt, ein Computersystem, ein Netzwerk oder Daten zu schädigen, auszunutzen oder anderweitig zu gefährden. Dazu gehören Viren, Würmer, Trojaner, Spyware und Ransomware.

angenommen, Sie fragen einen Cybersicherheitsexperten nach den jüngsten Incidents. In diesem Fall würden sie "Malware" erwähnen: "Eine große Sorge in unserem Feld ist der Umgang mit Malware-Infektionen, die unsere Systeme und die Datenintegrität lahmlegen können."

27. Firewall

**Eine Firewall ist ein Gerät oder eine Software für die Netzwerksicherheit, das bzw. die den ein- und ausgehenden Netzwerkverkehr auf der Grundlage vorgegebener Sicherheitsregeln überwacht und kontrolliert

der Netzwerkadministrator könnte erklären: "Wir müssen die Firewall so konfigurieren, dass sie unbefugten Zugriff blockiert, aber legitimen Datenverkehr durchlässt."

28. Basis berühren

Anstatt zu sagen, dass man sich schnell auf den neuesten Stand bringen soll, sagt man im Business, dass man sich melden soll. **Es bedeutet, sich kurz mit jemandem in Verbindung zu setzen oder sich zu melden, um etwas zu besprechen oder zu aktualisieren

sie könnten den Manager sagen hören: "Lassen Sie uns nächste Woche noch einmal Kontakt aufnehmen, um unsere Fortschritte zu überprüfen und aufgetretene Probleme zu besprechen."

29. Kernkompetenz

Kernkompetenz ist die Schlüsselstärke oder das Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens, das es von anderen in der Branche unterscheidet. Dieser Begriff wird häufig bei der strategischen Planung verwendet, um sich auf den Bereich der Expertise zu konzentrieren.

in einem jährlichen Meeting zur Geschäftsstrategie könnte der COO beispielsweise betonen: "Unsere Kernkompetenz im Bereich innovativer Technologielösungen hebt uns von unseren Mitbewerbern ab und ist der Motor unseres Wachstums."

30. Pivot

Das Wort "Pivot" wird immer dann verwendet, wenn ein Projekt eine Änderung der Richtung oder des Ansatzes erfordert. **Es bedeutet, eine signifikante Änderung der Strategie oder Richtung vorzunehmen, um sich an neue Umstände oder Möglichkeiten anzupassen

der Vorstandsvorsitzende könnte in einer Strategiesitzung den folgenden Unternehmensjargon verwenden: "Nach den neuesten Ergebnissen der Marktforschung müssen wir unseren Marketingansatz neu ausrichten, um jüngere Zielgruppen besser anzusprechen." _

Potenzielle Probleme mit Unternehmensjargon

Business-Jargon vereinfacht die Interaktion mit Fachleuten der gleichen Branche, aber nur, wenn er sorgfältig und korrekt verwendet wird. Eine von Duolingo durchgeführte Studie mit mehr als 8.000 Berufstätigen in acht Ländern ergab, dass 58 % der Befragten das Gefühl haben, dass ihre Kollegen zu viel Fachjargon verwenden.

Darüber hinaus haben 60 % von ihnen das Gefühl, dass sie herausfinden müssen, was dieser Jargon bedeutet, was Stress verursacht.

Die übermäßige und unklare Verwendung von Unternehmensjargon kann zu verschiedenen Kommunikationsproblemen und Stress führen. Einige dieser häufig festgestellten Probleme sind:

Das Hindernis für eine klare Kommunikation: Es kann zu einem Hindernis für eine klare Unterhaltung werden, wenn Ihre Zuhörer Ihre Unternehmenssprache nicht kennen. In solchen Fällen werden die Abläufe und die Kommunikation nicht vereinfacht, sondern verkompliziert, da eine Kommunikationslücke zwischen denen entsteht, die den Jargon verstehen, und denen, die ihn nicht verstehen

Es kann zu einem Hindernis für eine klare Unterhaltung werden, wenn Ihre Zuhörer Ihre Unternehmenssprache nicht kennen. In solchen Fällen werden die Abläufe und die Kommunikation nicht vereinfacht, sondern verkompliziert, da eine Kommunikationslücke zwischen denen entsteht, die den Jargon verstehen, und denen, die ihn nicht verstehen Übermäßiger Gebrauch und Fehlinterpretation des Jargons : Manchmal kann Jargon einfache Konzepte und Begriffe noch schwerer verständlich machen, als sie es ohnehin schon sind. Wenn er falsch interpretiert wird, kann er den Geschäftsbetrieb verlangsamen und die beabsichtigte Botschaft verschleiern

: Manchmal kann Jargon einfache Konzepte und Begriffe noch schwerer verständlich machen, als sie es ohnehin schon sind. Wenn er falsch interpretiert wird, kann er den Geschäftsbetrieb verlangsamen und die beabsichtigte Botschaft verschleiern Risiko von Fehlkommunikation und Missverständnissen: Fachbegriffe haben in verschiedenen Kontexten unterschiedliche Bedeutungen. Sie können Verwirrung stiften, Menschen dem Risiko von Missverständnissen aussetzen und die Qualität von Interaktionen beeinträchtigen

Tipps zur Minimierung des Missbrauchs von Business-Jargon in der Unternehmenswelt

Eine gelöschte Kommunikation ist für eine effektive Teamarbeit und ein erfolgreiches Projektmanagement in der Unternehmenswelt unerlässlich. **Je einfacher die verwendete Sprache, desto besser

Die Verwendung von Fachjargon unterliegt zwar gewissen Limitierungen, lässt sich aber nicht gänzlich vermeiden. Stattdessen müssen Sie den Jargon so verwenden, dass er möglichst wenig missbraucht wird. Hier sind einige tipps zum technischen Schreiben und Management-Vorschläge, um die Abhängigkeit von Business-Schlagwörtern allmählich zu verringern:

Regelmäßig Feedback von den Mitgliedern des Teams bezüglich der Klarheit der Kommunikation einholen und bei Bedarf Anpassungen vornehmen

bezüglich der Klarheit der Kommunikation einholen und bei Bedarf Anpassungen vornehmen Demonstrieren Sie die Verwendung einer klaren und einfachen Sprache in Meetings, E-Mails und Dokumenten, um einen Standard für das Team zu setzen

in Meetings, E-Mails und Dokumenten, um einen Standard für das Team zu setzen Schulen Sie Ihre Mitarbeiter in branchenspezifischen Begriffen, damit sie den Business-Jargon verstehen und bei Bedarf anpassen können

