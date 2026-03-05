Die 10 besten Softwareprogramme für die Verwaltung von Arztpraxen im Jahr [Jahr]

Laut einer Studie der MGMA (Medical Group Management Association) stehen Arztpraxen unter zunehmendem Druck, da die Betriebskosten die Einnahmen übersteigen, sodass administrative Effizienz für die Aufrechterhaltung der Margen von entscheidender Bedeutung ist.

Während die Gesundheitsbranche durch elektronische Transaktionen Kosten in Milliardenhöhe einspart, bleiben in den Praxen noch immer Einsparpotenziale in Milliardenhöhe ungenutzt.

Dieser Leitfaden stellt die besten Softwareplattformen für die Verwaltung von Arztpraxen vor und vergleicht deren Automatisierung der Abrechnung, Terminplanungsfunktionen und EHR-Integration, damit Sie die richtige Lösung für die Größe und Spezialisierung Ihrer Praxis finden.

Die beste Software für die Verwaltung von Arztpraxen auf einen Blick

Name des Tools Am besten geeignet für Beste Features Preise ClickUp Teams jeder Größe verwalten administrative Workflows und Praxisabläufe mit KI-gestützter Automatisierung. ClickUp Brain für KI-gestützte Aufgabenautomatisierung, ClickUp Automations für Workflow-Auslöser, ClickUp Dashboards für Echtzeit-Sichtbarkeit, ClickUp Forms für Patientenaufnahme-Workflows Free Forever; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar athenahealth Cloud-basierte Praxen, die Patientenerfahrung und Netzwerkintelligenz in den Vordergrund stellen Cloud-native Plattform, athenaNet-Netzwerkinformationen, integrierte EHR und Abrechnung, Tools zur Patientenbindung Benutzerdefinierte Preisgestaltung AdvancedMD Praxen, die anpassbare Workflows und benutzerfreundliche Oberflächen benötigen Anpassbare Vorlagen, integrierte Telemedizin, zuverlässige Berichterstellung, mobiler Zugriff Benutzerdefinierte Preisgestaltung NextGen Healthcare Spezialisierte Praxen, die maßgeschneiderte klinische Workflows erfordern Fachspezifische Vorlagen, Tools für die Gesundheit der Population, integriertes PM und EHR Benutzerdefinierte Preisgestaltung Tebra Kleine und neue Praxen, die eine All-in-One-Plattform suchen Kombinierte PM- und EHR-Lösung (ehemals Kareo + PatientPop), tools für das Patientenmarketing, vereinfachte Abrechnung Benutzerdefinierte Preisgestaltung SimplePractice Einzelpraktiker und kleine Praxen für Verhaltensmedizin Integrierte Telemedizin, Client-Portal, Einreichung von Versicherungsansprüchen, Termin-Erinnerungen Ab 49 $/Monat CureMD Praxen, die eine umfassende All-in-One-Cloud-Lösung suchen Einheitliche EHR/PM/Abrechnung, KI-gestützte Dokumentation, Clearinghouse-Integration Benutzerdefinierte Preisgestaltung eClinicalWorks Große Praxen, die eine integrierte EHR und Bevölkerungsgesundheit benötigen Integrierte EHR und PM, Bevölkerungsgesundheitsmanagement, Patientenbindung, Telemedizin Benutzerdefinierte Preisgestaltung PracticeSuite Multidisziplinäre Praxen und Abrechnungsunternehmen Cloud-basierte PM, RCM-Services, Unterstützung für verschiedene Fachgebiete, Patientenportal Benutzerdefinierte Preisgestaltung DrChrono Mobile-First-Praxen und solche, die sich auf Abrechnungseffizienz konzentrieren iPad-natives Design, integrierte Abrechnung, anpassbare medizinische Formulare, API-Zugriff Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Was ist eine Software für die Verwaltung von Arztpraxen?

Wenn Ihre Mitarbeiter an der Front 45 Minuten pro Patient für Anrufe zur Überprüfung der Versicherungsdaten aufwenden oder Ihre Rechnungssteller zum dritten Mal in diesem Monat dieselben abgelehnten Forderungen verfolgen, muss sich etwas ändern. Software für die Verwaltung von Arztpraxen bewältigt diese betrieblichen Herausforderungen.

Es handelt sich um eine Art digitales Tool, das für die Abwicklung der geschäftlichen Aspekte einer Arztpraxis entwickelt wurde. Dazu gehört alles von der Terminplanung für Patienten und dem Versenden von Terminerinnerungen bis hin zur Abwicklung komplexer medizinischer Abrechnungen und Versicherungsansprüche, auch bekannt als Revenue Cycle Management (RCM).

Das Ziel ist es, diese Aufgaben zu automatisieren und zu rationalisieren, damit sich Ihr klinisches Personal auf das konzentrieren kann, was es am besten kann: die Patientenversorgung.

Die beste Software für die Verwaltung von Arztpraxen kann mehr als nur den Kalender organisieren. Sie hat eine direkte Verbindung zu elektronischen Patientenakten (EHR), führt Automatisierungen für wiederholende Aufgaben durch und bietet Echtzeit-Sichtbarkeit in die Leistung Ihrer Praxis.

Für eine kleine Klinik könnte dies eine einfachere Abrechnung und eine leichtere Kommunikation mit den Patienten bedeuten. Für ein großes Krankenhaussystem könnte dies die Verwaltung von Forderungen an mehreren Standorten und die Sicherstellung der HIPAA-Konformität umfassen.

Letztendlich reduziert diese Software den Verwaltungsaufwand. Wenn Ihr Team weniger Zeit für die manuelle Dateneingabe, die Nachverfolgung abgelehnter Forderungen und Probleme bei der Systemintegration aufwenden muss, arbeitet Ihre Praxis effizienter, erzielt schneller Einnahmen und bietet eine bessere Versorgung.

Worauf Sie bei einer Software für die Verwaltung von Arztpraxen achten sollten

Die Auswahl einer Software ist schwierig, wenn Sie nicht wissen, worauf Sie achten müssen. Möglicherweise zahlen Sie am Ende für auffällige Features, die Sie nie nutzen werden, während Ihnen die Kernfunktionen fehlen, mit denen Sie tatsächlich Zeit und Geld sparen könnten. Dies führt zu Enttäuschungen und zwingt Ihr Team zu ineffizienten Workarounds, wodurch der Wert der Software untergraben wird.

Ein einzelner Psychotherapeut hat ganz andere Anforderungen als eine orthopädische Praxis mit mehreren Standorten. Bevor Sie sich Demos ansehen, müssen Sie Ihre größten administrativen Probleme identifizieren. Sind es hohe Ablehnungsquoten bei Erstattungsanträgen, von denen 20,4 Prozent der kommerziellen Anträge betroffen sind? Ein chaotischer Terminplanungsprozess? Oder Patienten, die sich über schlechte Kommunikation beschweren?

Die effektivsten Praxisverwaltungsplattformen verfügen über mehrere Kernfunktionen, die sich direkt auf Ihren Gewinn und die Effizienz Ihrer Mitarbeiter auswirken. Folgende Funktionen sollten Sie als unverzichtbar betrachten:

Terminplanung und Terminverwaltung: Bewerten Sie über die grundlegenden Kalenderfunktionen hinaus, wie das System mit komplexen Szenarien umgeht. Kann es Stornierungen automatisch aus einer Warteliste ersetzen? Verhindert es Doppelbuchungen an mehreren Standorten? Fragen Sie Anbieter nach ihren No-Show-Raten für Praxen, die ihr System für Erinnerungen nutzen.

Medizinische Abrechnung und Bearbeitung von Leistungsansprüchen: Integrierte Clearingstelle-Verbindungen, Echtzeit-Überprüfung der Anspruchsberechtigung, Automatisierung der Überprüfung von Leistungsansprüchen zur Reduzierung von Ablehnungen und transparente Berichterstellung über Inkasso

Kommunikation und Einbindung von Patienten: Patientenportale für Online-Terminvereinbarungen und Rechnungszahlungen, Sicherheit bei der Nachrichtenübermittlung und automatische Erinnerungen an Termine, die Terminausfälle reduzieren.

EHR-Integration: Nahtloser Datenflow zwischen klinischer Dokumentation und Verwaltungsfunktionen, um doppelte Einträge zu vermeiden und Fehler zu reduzieren.

Berichterstellung und Analysen: Echtzeit-Dashboards mit Schlüssel-Metriken wie Tagen in A/R, Ablehnungsquoten von Forderungen und Terminauslastung, damit Sie Probleme erkennen können, bevor sie kostspielig werden.

Compliance und Sicherheit: HIPAA-konforme Datenverarbeitung, rollenbasierte Zugriffskontrollen und Prüfpfade sind im Gesundheitswesen unverzichtbar.

Wenn Ihre Praxis bereits mit einer Vielzahl unterschiedlicher Tools zu kämpfen hat – Terminplanung in einer App, Abrechnung in einer anderen und Patientenkommunikation in einer dritten –, ist eine Konsolidierung unerlässlich. Dieser Verwaltungsaufwand ist ein klassischer Fall von Kontextwechsel, bei dem die Mitarbeiter zwischen nicht miteinander verbundenen Plattformen umschalten, Daten erneut eingeben und manuell die Nachverfolgung durchführen müssen, was eigentlich für die Automatisierung vorgesehen ist.

Die 10 besten Softwareprogramme für die Verwaltung von Arztpraxen

1. ClickUp (am besten geeignet für KI-gestützte Workflows und Automatisierung von Aufgaben)

Visualisieren und verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Patienten mit einem Drag-and-Drop-Kanban-Board in ClickUp.

Selbst mit einem speziellen EHR-System sind die Verwaltungsaufgaben Ihrer Praxis wahrscheinlich auf Tabellenkalkulationen, E-Mails und Haftnotizen verteilt. Dies führt zu versäumten Aufgaben bei der Patientenaufnahme, schwieriger Mitarbeiterkoordination und eingeschränkter Sichtbarkeit von Verwaltungsengpässen. Das kostet Zeit, frustriert die Mitarbeiter und führt zu uneinheitlichen Patientenerfahrungen.

ClickUp ist zwar kein traditionelles Praxismanagementsystem mit integrierter Abrechnungsfunktion, bewältigt diese operativen Herausforderungen jedoch effektiv. Es fungiert als Verbindungselement für alle Verwaltungsaufgaben, die außerhalb des Untersuchungsraums anfallen. Für Gesundheitsteams, die spezielle klinische Software verwenden, sorgt ClickUp für Sichtbarkeit, Automatisierung und KI-gestützte Effizienz in Ihrer Praxis.

Reduzieren Sie den Zeitaufwand für die manuelle Nachverfolgung von Nachsorgeterminen und das Zusammenstellen von Informationen.

ClickUp Brain, Ihr KI-Assistent, kann den Status von Aufgaben zusammenfassen und Ihnen genau sagen, was in Ihrem Workspace Ihre Aufmerksamkeit erfordert.

Fassen Sie Notizen und Aufgaben in Sekundenschnelle mit ClickUp Brain zusammen.

Es kann auch Notizen von Meetings oder ein Prozess-Dokument in klare Aktions-Elemente umwandeln und Ihrem Team so helfen, Entscheidungen schnell in Aufgaben umzusetzen. Und wenn Sie konsistent kommunizieren müssen, können die Schreib-Tools von Brain Ihnen dabei helfen, interne Updates, patientenfreundliche Anweisungen und vieles mehr zu entwerfen und zu verfeinern.

Automatisierung hilft auch dabei, die Arbeit am Laufen zu halten. ClickUp Automations kann Aufgaben zuweisen, wenn sich ein Status ändert, die nächste Person in der Übergabe benachrichtigen und Vorlagen anwenden, sodass nichts von Grund auf neu begonnen werden muss.

Dies ist besonders nützlich für zeitkritische Arbeiten als Administrator, bei denen Verzögerungen kostspielig sind, wie z. B. die Nachverfolgung von Erstattungen, die Koordination von Patiententerminen oder fehlende Unterlagen.

Optimieren Sie die Aufnahme und Patientenanfragen

Standardisieren und automatisieren Sie Aufnahmeaufgaben mit ClickUp Forms.

Die meisten Kliniken müssen ständig neue Patienten aufnehmen, Versicherungen überprüfen, Überweisungen bearbeiten, Unterlagen anfordern, Vorabgenehmigungen einholen, Abrechnungen nachverfolgen und sich um die Ausstattung kümmern. Mit ClickUp Forms können Sie standardisieren, welche Informationen Ihr Team sammelt, und dann automatisch eine Aufgabe mit dem richtigen Verantwortlichen, dem Fälligkeitsdatum und den erforderlichen Details erstellen.

Das bedeutet weniger Hin- und Her-Nachrichten und weniger „Wer kümmert sich darum?“ Wenn Sie mehrere Standorte oder Fachbereiche betreiben, können Sie Vorlagen verwenden, damit jede Anfrage unabhängig davon, wer sie eingereicht hat, derselben Struktur folgt.

Kostenlose Vorlage herunterladen Die ClickUp-Vorlage für das Patientenmanagement übernimmt die Nachverfolgung des Status von Patienten, Medikamente, zugewiesene Ärzte, Versicherungen und vieles mehr.

Die Erfassung der Krankengeschichte, Laborergebnisse, Bedingungen und weiterer Informationen jedes Patienten ist für den Erfolg des Betriebs einer Praxis von entscheidender Bedeutung. Mit der Patientenverwaltungsvorlage von ClickUp sparen Sie Zeit bei der Organisation Ihrer Datenbank, sodass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: die bestmögliche Versorgung Ihrer Patienten!

Mit dieser Vorlage erhalten Sie:

Vier anpassbare Ansichten – Listenansicht, Board, Kalender und Formular

Vordefinierte benutzerdefinierte Felder in jeder Ansicht, in denen Sie wichtige Patientendaten hinzufügen können

Benutzerdefinierte Status, die allen Mitgliedern des Pflegeteams helfen, bei der Nachverfolgung des Gesundheitsverlaufs jedes Patienten auf dem gleichen Stand zu bleiben.

Anpassbare Patientenaufnahmeformulare, die mit Patienten freigegeben, von Anbietern heruntergeladen und in neue ClickUp-Aufgaben umgewandelt werden können!

Die besten Features von ClickUp

ClickUp Brain: Dieser KI-Assistent analysiert Ihren Workspace und liefert intelligente Zusammenfassungen, Entwürfe für Inhalte und Aktionspunkte. Fragen Sie „Welche Patientenaufnahmeaufgaben sind diese Woche überfällig?“ und erhalten Sie sofort eine Antwort, ohne manuell suchen zu müssen.

ClickUp Automatisierungen: Erstellen Sie Workflows ohne Programmieraufwand, die Aktionen basierend auf bestimmten Bedingungen als Auslöser verwenden. Wenn sich der Status einer Aufgabe in „Versicherungsüberprüfung ausstehend” ändert, können Sie automatisch das Abrechnungsteam benachrichtigen und eine Erinnerung einrichten.

ClickUp Forms: Erstellen Sie anpassbare Aufnahmeformulare, die direkt in Ihren Workspace eingespeist werden. Patienteninformationen oder Überweisungsanfragen werden sofort nach ihrer Übermittlung zu umsetzbaren Aufgaben, ohne dass eine erneute Eingabe erforderlich ist.

ClickUp-Dashboards: Visualisieren Sie die Betriebsmetriken Ihrer Praxis in Echtzeit. Verfolgen Sie die Erledigungsquoten von Aufgaben, überwachen Sie Engpässe in Ihrem Visualisieren Sie die Betriebsmetriken Ihrer Praxis in Echtzeit. Verfolgen Sie die Erledigungsquoten von Aufgaben, überwachen Sie Engpässe in Ihrem AbrechnungsWorkflow oder sehen Sie, welche Mitarbeiter Kapazitäten haben.

ClickUp Docs: Zentralisieren Sie Ihre Zentralisieren Sie Ihre Standardarbeitsanweisungen und Schulungsunterlagen direkt neben den Aufgaben, auf die sie sich beziehen. Ihre Mitarbeiter können jederzeit auf die neuesten Protokolle zugreifen, ohne gemeinsame Laufwerke durchsuchen zu müssen.

Vor- und Nachteile von ClickUp

Vorteile:

Reduzieren Sie Kontextwechsel und steigern Sie die Produktivität Ihrer Mitarbeiter , indem Sie Aufgabenmanagement, Dokumentation und Kommunikation in einem ClickUp-Workspace zusammenfassen.

Entlasten Sie Ihr Team mit ClickUp Brain, das Zusammenfassungen und Entwürfe von Inhalten erstellt, indem es den Kontext Ihres Workspaces versteht.

Konfigurieren Sie Workflows entsprechend den Anforderungen Ihrer Praxis mit mit ClickUp Benutzerdefinierten Feldern ClickUp Ansichten und ClickUp Automatisierungen – ganz ohne technische Vorkenntnisse.

Nachteile:

Neue Benutzer benötigen möglicherweise etwas Zeit, um den gesamten Bereich der Features zu erkunden und ihr ideales Setup zu finden.

Sie ersetzt keine klinischen EHR-Systeme und eignet sich am besten als Ergänzung zu spezialisierter Gesundheitssoftware.

Die mobile App unterscheidet sich in einigen erweiterten Features geringfügig von der Desktop-Version.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 11.100 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Hier ist, was ein G2-Rezensent freigab:

Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist, dass es alles an einem Ort zusammenführt. Aufgaben, Zeitleisten, Notizen und Aktualisierungen befinden sich alle im selben System, was das Hin- und Herwechseln zwischen verschiedenen Tools reduziert. Ich schätze auch die Flexibilität. Wir können Status, Felder und Ansichten an die tatsächliche Arbeitsweise unseres Teams anpassen. Das erleichtert die Organisation und bietet einen klaren Überblick darüber, wer für was verantwortlich ist und wie der aktuelle Stand der Projekte ist.

2. athenahealth (am besten geeignet für cloudbasierte Praxen)

via athenahealth

Ihre Praxis hat aufgrund sich ständig ändernder Regeln der Kostenträger häufig mit abgelehnten Forderungen zu kämpfen, und Sie haben nicht genügend Personal, um Schritt zu halten. Dies beeinträchtigt Ihre betriebliche Effizienz, führt zu einem langsamen Umsatzzyklus und zwingt Ihr Team dazu, Stunden am Telefon mit Versicherungsgesellschaften zu verbringen, anstatt Patienten zu helfen.

athenahealth bietet eine cloudbasierte Plattform, die auf Netzwerkintelligenz basiert. Das Unternehmen athenaNet stellt eine Verbindung zwischen Tausenden von Praxen her und nutzt deren gesammelte Daten, um Abrechnungsregeln zu aktualisieren und Trends bei den Kostenträgern in Echtzeit zu erkennen. Das bedeutet, dass Ihre Forderungen von den Erfahrungen anderer Praxen profitieren und Ablehnungen aufgrund veralteter Informationen reduziert werden.

Die Plattform integriert die Praxisverwaltung mit EHR- und Patientenbindungs-Tools. Für Praxen, die sich von der Komplexität der Abrechnung entlasten möchten, bietet athenahealth auch Revenue-Cycle-Management-Services an, bei denen ihre Experten Ihre abgelehnten Forderungen für Sie bearbeiten.

Die besten Features von athenahealth

athenaNet Network Intelligence: Nutzt Daten aus seinem Netzwerk, um Abrechnungsregeln kontinuierlich zu aktualisieren und Ablehnungen zu reduzieren, indem Fehler vor der Übermittlung erkannt werden.

Integriertes Revenue Cycle Management: Bietet RCM-Dienstleistungen, bei denen das Team abgelehnte Forderungen bearbeitet und ausstehende Beträge nachverfolgt, sodass Sie die komplexe Abrechnung auslagern können.

Suite für Patientenbindung: Umfasst Online-Terminplanung, automatische Erinnerungen und ein Patientenportal, um den Workload am Empfang zu reduzieren und das Patientenerlebnis zu verbessern.

Vor- und Nachteile von athenahealth

Vorteile:

Netzwerkbasierte Einblicke helfen Praxen, mit den Anforderungen der Kostenträger Schritt zu halten.

Kombiniert Software mit optionalen Dienstleistungen für Praxen, die die Abrechnung auslagern möchten.

Leistungsstarke Tools für den Patientenkontakt erfüllen moderne Erwartungen an den digitalen Zugang

Nachteile:

Auf Angeboten basierende Preise erschweren den Kostenvergleich ohne Verkaufsberatung.

Die Implementierung kann bei Praxen mit komplexen Workflows langwierig sein.

Einige Benutzer berichten, dass die Benutzeroberfläche veraltet wirkt.

Preise von athenahealth

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu athenahealth

G2: 3,5/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 3,6/5 (über 800 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über athenahealth?

Hier ist, was eine G2-Bewertung sagt:

Ich schätze athenaOne sehr für seine benutzerfreundlichen Vorlagen und einfach zu bedienenden Kalender und Terminpläne. Ich liebe die Athena-Chat-Funktion, mit der ich mühelos mit Kollegen in Kontakt treten kann. Sie hilft mir auch bei der Planung von Anrufen und Terminen, indem ich die Kalender unserer Anbieter für den jeweiligen Tag einsehen kann. Außerdem ist sie sehr einfach und benutzerfreundlich, da wir sie seit fast 15 Jahren verwenden.

3. AdvancedMD (am besten geeignet für mittelgroße Praxen)

via AdvancedMD

Mittelständische Praxen befinden sich oft in einer schwierigen Zwickmühle: Einfache Software reicht nicht aus, aber Lösungen für Unternehmen erscheinen überdimensioniert. AdvancedMD schließt diese Lücke.

Es bietet eine hochgradig anpassbare Praxisverwaltungsplattform, die Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit in Einklang bringt. Das System ermöglicht es Ihnen, Workflows, Formulare und Berichte genau auf Ihre Bedürfnisse zuzuschneiden, was es bei Praxen beliebt macht, die mehr als eine Einheitslösung benötigen.

Sie umfasst integrierte Telemedizin, die für die Bereitstellung hybrider Versorgung von entscheidender Bedeutung ist. Die Funktionen der Berichterstellung der Plattform sind herausragend, mit anpassbaren Dashboards, die eine klare Sichtbarkeit auf die finanzielle und operative Leistung bieten.

Die besten Features von AdvancedMD

Anpassbare Workflow-Vorlagen: Konfigurieren Sie Terminplanungs-, Klinik- und Abrechnungsprozesse entsprechend Ihren spezifischen Anforderungen und berücksichtigen Sie dabei verschiedene Fachgebiete.

Integrierte Telemedizin-Plattform: Video-Konsultationen sind in das System integriert, sodass Terminplanung, Dokumentation und Abrechnung für die virtuelle Versorgung nahtlos erfolgen.

Umfassende Funktionen für die Berichterstellung: Verfolgen Sie wichtige Metriken wie Inkassoquoten und Terminauslastung mit anpassbaren Dashboards und Berichten.

Vor- und Nachteile von AdvancedMD

Vorteile:

Bietet umfangreiche benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten über eine intuitive Benutzeroberfläche.

Die mobile App bietet unterwegs einen sinnvollen Zugriff auf Termine und Patienteninformationen.

Integrierte Telemedizin reduziert die Anzahl der tools und vereinfacht die Abläufe.

Nachteile:

Das Setup kann aufgrund der Vielzahl an benutzerdefinierten Anpassungsoptionen zeitaufwändig sein.

Einige Benutzer berichten, dass die Reaktionszeiten des Kundensupports uneinheitlich sein können.

Die Preisgestaltung auf Angebotsbasis erschwert die Budgetplanung ohne Verkaufsgespräch.

Preise für AdvancedMD

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu AdvancedMD

G2: 3,6/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: 3,6/5 (über 400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über AdvancedMD?

Hier ist, was ein G2-Rezensent freigab:

Sobald Sie das System eingerichtet haben, ist es einfach zu bedienen. Es ist einfach, Einträge zu erstellen und Berichte zu erstellen. Alles im System ist mit einem Zeit- und Benutzerstempel versehen, sodass auch leicht die Nachverfolgung durchgeführt werden kann, wer was wann getan hat. Dies ist ein großartiges Feature für die Rechenschaftspflicht.

4. NextGen Healthcare (am besten geeignet für Facharztpraxen, die benutzerdefinierte Workflows benötigen)

via NextGen

NextGen Healthcare konzentriert sich auf die Bereitstellung von klinischen und administrativen Workflows, die auf bestimmte Fachgebiete wie Kardiologie, Orthopädie und Verhaltensmedizin zugeschnitten sind. Diese Spezialisierung reduziert die Zeit für das Setup und stellt sicher, dass die Software den tatsächlichen Arbeitsabläufen Ihrer Spezialisten entspricht.

Die Plattform kombiniert Praxismanagement mit EHR-Funktionen und stellt eine nahtlose Verbindung zwischen klinischen und administrativen Daten her. Ihre tools für die Bevölkerungsgesundheit helfen Praxen außerdem dabei, Patientengruppen proaktiv zu verwalten, was für Teilnehmer an wertorientierten Versorgungsprogrammen von entscheidender Bedeutung ist.

Die besten Features von NextGen Healthcare

Fachspezifische klinische Vorlagen: Vorgefertigte Vorlagen für Dutzende von Fachgebieten reduzieren den Dokumentationsaufwand und stellen sicher, dass die Workflows den klinischen Anforderungen entsprechen.

Bevölkerungsgesundheitsmanagement: Tools zur Identifizierung von Versorgungslücken und zur Nachverfolgung von Qualitätsmaßnahmen unterstützen Praxen bei wertorientierten Versorgungsvereinbarungen.

Integriertes PM und EHR: Klinische Dokumentation und Verwaltungsfunktionen geben die Daten auf einer gemeinsamen Datenbasis frei, wodurch doppelte Einträge entfallen.

Vor- und Nachteile von NextGen Healthcare

Vorteile:

Speziell für Facharztpraxen entwickelt, erfordert weniger benutzerdefinierte Anpassungen

Starke Unterstützung für wertorientierte Versorgung unterstützt Praxen bei Qualitätszahlungsprogrammen.

Die einheitliche Plattform reduziert den Aufwand für die Verwaltung separater Systeme.

Nachteile:

Die Implementierung kann bei komplexen Praxen mehrere Monate dauern.

Die Vielzahl an Features führt zu einer steilen Lernkurve für neue Benutzer.

Praxen außerhalb der Kernspezialgebiete von NextGen könnten diese Software als weniger relevant empfinden.

Preise von NextGen Healthcare

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu NextGen Healthcare

G2: 3,7/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,0/5 (über 1200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über NextGen Healthcare?

Hier wird das freigegeben, was eine Capterra-Bewertung dazu sagt:

Leistungsstark für Arztpraxen; einmal eingerichtet, optimiert es die Patientenversorgung und die Praxisverwaltung effektiv.

5. Tebra (Am besten geeignet für neue Praxen, die Patientenmarketing und -management kombiniert benötigen)

via Tebra

Als kleine oder neue Praxis benötigen Sie sowohl Betriebssoftware als auch tools, um neue Patienten zu gewinnen. Der Einsatz separater tools für Praxismanagement und Marketing ist teuer und kompliziert und verursacht zusätzlichen Verwaltungsaufwand, für den Sie keine Zeit haben. Diese Fragmentierung macht es unmöglich, sich ein klares Bild vom Zustand Ihrer Praxis zu machen.

Tebra löst dieses Problem, indem es Praxismanagement (von Kareo) und Patientenmarketing (von PatientPop) in einer einzigen, einheitlichen Plattform vereint. Es ist als All-in-One-Lösung für unabhängige Praxen konzipiert, die gleichzeitig ihren Betrieb verwalten und ihren Patientenstamm vergrößern müssen.

Die Plattform legt Wert auf Zugänglichkeit und bietet vereinfachte Workflows für die Abrechnung sowie eine intuitive Benutzeroberfläche, die den Lernaufwand für Teams ohne eigene IT-Mitarbeiter reduziert. Die Marketing-Features, wie z. B. das Online-Reputationsmanagement, helfen Ihnen dabei, die Marke Ihrer Praxis aufzubauen und neue Patienten zu gewinnen.

Die besten Features von Tebra

Kombiniertes PM und Patientenmarketing: Enthält tools zur Verwaltung der Online-Reputation und zur Gewinnung neuer Patienten, die den gesamten Lebenszyklus von der Akquise bis zur Betreuung abdecken.

Vereinfachte Workflows für die Abrechnung: Die Abrechnungsschnittstelle ist für Praxen ohne eigenes Abrechnungspersonal konzipiert und optimiert die Übermittlung von Forderungen und die Verbuchung von Zahlungen.

Automatisierte Patientenkommunikation: Terminerinnerungen, Rückrufbenachrichtigungen und Überprüfungsanfragen werden automatisch ausgeführt, wodurch die Workload an der Rezeption reduziert wird.

Vor- und Nachteile von Tebra

Vorteile:

Dank des All-in-One-Ansatzes müssen Sie nicht mehr mehrere Anbieter verwalten.

Die Benutzeroberfläche ist für nicht-technische Benutzer und Praxen ohne IT-Personal konzipiert.

Transparente Einstiegspreise erleichtern die anfängliche Budgetplanung im Vergleich zu Mitbewerbern.

Nachteile:

Größere oder komplexere Praxen könnten die Features als einschränkend empfinden.

Die benutzerdefinierten Anpassungsoptionen sind im Vergleich zu Plattformen für Unternehmen begrenzt.

Weniger Integrationsmöglichkeiten mit tools von Drittanbietern

Preise für Tebra

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Tebra

G2: 4,0/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 3,9/5 (über 1.200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Tebra?

Hier ist, was ein Capterra-Benutzer freigegeben hat:

Insgesamt finde ich Tebra effizient und effektiv, da es einfach und leicht zu bedienen ist, wenn man eine Notiz erstellt.

6. SimplePractice (am besten geeignet für kleine Praxen im Bereich Verhaltensmedizin)

via SimplePractice

SimplePractice wurde speziell für Einzel- und kleine Praxen im Bereich der Verhaltensmedizin entwickelt. Seine Philosophie ist Einfachheit statt Feature-Vielfalt, sodass Sie Terminplanung, Dokumentation, Abrechnung und Telemedizin ohne administratives Personal bewältigen können.

Telemedizin ist ein zentraler Bestandteil der Plattform und kein Add-On. Video-Sitzungen können direkt über Ihren Kalender gestartet werden. Über das Client-Portal können Patienten ihre Aufnahmeunterlagen und Terminbuchungen selbst erledigen, wodurch sich der Zeitaufwand für Sie reduziert.

Die besten Features von SimplePractice

Integrierte Telemedizin: Video-Sitzungen sind nahtlos in die Plattform integriert, sodass kein separater Anbieter oder Login erforderlich ist.

Client-Portal: Ein Self-Service-Portal für Clients, über das sie Formalitäten erledigen, Termine buchen und sichere Nachrichten versenden können.

Optimierte Versicherungsabrechnung: Deckt die Grundlagen der Versicherungsabrechnung ab, die Einzelpraktiker benötigen, ohne dabei zu komplex zu sein.

Vor- und Nachteile von SimplePractice

Vorteile:

Die gesamte Plattform ist für Ärzte konzipiert, die ihre Praxis ohne Administratoren betreiben.

Telemedizin funktioniert nahtlos innerhalb der Plattform und nicht als umständliche Integration.

Transparente Preisstufen erleichtern die Budgetplanung.

Nachteile:

Begrenzte Skalierbarkeit für Praxen, die über einige wenige Anbieter hinauswachsen

Die Features für die Abrechnung mit Versicherungen sind im Vergleich zu speziellen RCM-Plattformen eher grundlegend.

Die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten sind bewusst auf ein Limit beschränkt, um die Einfachheit zu gewährleisten.

Preise für SimplePractice

Starter: 24,50 $/Monat für 3 Monate, danach 49 $/Monat

Essential: 39,50 $/Monat für 3 Monate, danach 79 $/Monat

Plus: 49,50 $/Monat für 3 Monate, danach 99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu SimplePractice

G2: 4,1/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über SimplePractice?

Hier ist die Meinung eines Capterra-Rezensenten:

Die Software war sehr leicht zu erlernen und zu bedienen. Meine Anbieter schätzen den einfachen Notizbereich, um ihre Sitzungen zu dokumentieren. Und die Einreichung von Versicherungsansprüchen ist sehr einfach.

In diesem Video erfahren Sie mehr über einige nützliche tools, die Therapeuten bei der Reduzierung ihrer Verwaltungsarbeit unterstützen können:

7. CureMD (Am besten geeignet für die All-in-One-Cloud-basierte Verwaltung von Arztpraxen)

via CureMD

Wenn eine Praxis getrennte Systeme für EHR, Abrechnung und Praxismanagement verwendet, müssen Daten an mehreren Stellen erneut eingegeben werden. Dies führt zu Fehlern, Zeitverschwendung und frustrierenden Unstimmigkeiten zwischen klinischen Notizen und Abrechnungsansprüchen. Diese Arbeitsausbreitung macht einen effizienten Betrieb unmöglich.

CureMD löst dieses Problem mit einer umfassenden All-in-One-Cloud-Plattform, die EHR, Praxismanagement und medizinische Abrechnung in einem einzigen, einheitlichen System vereint. Einmal eingegebene Daten fließen nahtlos durch den gesamten Workflow, von der Dokumentation und Kodierung bis zur Übermittlung von Forderungen.

Die Plattform nutzt KI-gestützte Dokumentation, um Anbietern dabei zu helfen, Notizen schneller abzuschließen, indem sie relevante Codes vorschlägt und Lücken identifiziert. Die integrierte Clearingstelle übernimmt die Übermittlung und Nachverfolgung von Forderungen, während die Echtzeit-Überprüfung der Anspruchsberechtigung Probleme mit der Versicherungsdeckung aufdeckt, bevor sie zu Problemen werden.

Die besten Features von CureMD

Einheitliche EHR, PM und Abrechnung: Alle drei Funktionen basieren auf einer gemeinsamen Datenbasis, wodurch doppelte Einträge entfallen und sichergestellt wird, dass die klinische Dokumentation die Abrechnung unterstützt.

KI-gestützte klinische Dokumentation: Das System schlägt relevante Codes vor und identifiziert Lücken in der Dokumentation, um Anbietern zu helfen, Notizen effizienter abzuschließen.

Integrierte Clearingstelle: Die Übermittlung von Forderungen, die Nachverfolgung und das Management von Ablehnungen erfolgen innerhalb der Plattform mit Echtzeit-Überprüfung der Anspruchsberechtigung.

Vor- und Nachteile von CureMD

Vorteile:

Eine echte All-in-One-Integration reduziert Fehler und beseitigt die Reibungsverluste, die durch die Verwaltung separater Systeme entstehen.

KI-Unterstützung bei der Dokumentation unterstützt Anbieter dabei, effizienter zu dokumentieren und präzise zu coden.

Umfassende Clearinghouse-Integration vereinfacht das Forderungsmanagement

Nachteile:

Der umfassende Funktionsumfang erfordert eine gewisse Einarbeitungszeit für neue Benutzer.

Die Implementierung kann bei komplexen Praxen mehrere Monate dauern.

Bei Angebotsbasierten Preisen sind Unterhaltungen mit den Kunden erforderlich, um die Kosten zu verstehen.

Preise von CureMD

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu CureMD

G2: 3,8/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: 3,6/5 (über 80 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über CureMD?

Hier wird erwähnt, was in einer Capterra-Rezension erwähnt wurde:

Die Benutzeroberfläche ist sehr einfach zu bedienen und zu erlernen und hilft bei der Abrechnung und Organisation von Dokumenten.

8. eClinicalWorks (am besten geeignet für Praxen mit mehreren Anbietern und Standorten)

via eClinicalWorks

eClinicalWorks wurde für größere Praxen und Gesundheitssysteme entwickelt, die umfassende EHR- und Praxisverwaltungsfunktionen benötigen. Es bewältigt komplexe Vorgänge mit mehreren Anbietern und Standorten mit Features, die für ein hohes Patientenaufkommen ausgelegt sind.

Dank des integrierten Ansatzes werden klinische Dokumentation, Terminplanung, Abrechnung und Patientenbindung auf einer gemeinsamen Plattform zusammengefasst. Die tools für das Bevölkerungsgesundheitsmanagement sind ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal, mit denen Sie Versorgungslücken identifizieren und chronische Erkrankungen Ihrer gesamten Patientengruppe verwalten können.

Die besten Features von eClinicalWorks

Bevölkerungsgesundheitsmanagement: Umfasst Tools zur Identifizierung von Versorgungslücken, zur Behandlung chronischer Erkrankungen und zur Nachverfolgung von Qualitätsmaßnahmen, um eine wertorientierte Versorgung zu unterstützen.

Integrierte EHR und Praxisverwaltung: Klinische und administrative Funktionen teilen sich eine gemeinsame Plattform, wobei Daten nahtlos zwischen ihnen ausgetauscht werden.

Umfassende Patientenbindung: Ein Patientenportal, Telemedizin-Funktionen und automatisierte Kommunikations-Tools erfüllen die Erwartungen moderner Patienten.

Vor- und Nachteile von eClinicalWorks

Vorteile:

Entwickelt für die Komplexität großer Praxen mit mehreren Standorten

Leistungsstarke Tools für die Bevölkerungsgesundheit unterstützen den Erfolg von wertorientierten Versorgungsprogrammen.

Umfassende Integration reduziert die Komplexität des Lieferantenmanagements.

Nachteile:

Die Komplexität der Plattform erfordert eine umfangreiche Einarbeitungszeit für neue Mitarbeiter.

Die Implementierung ist komplex und eignet sich am besten für Organisationen mit dedizierten IT-Ressourcen.

Einige Benutzer berichten, dass die Benutzeroberfläche im Vergleich zu neueren Mitbewerbern veraltet wirkt.

Preise von eClinicalWorks

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu eClinicalWorks

G2: 3,6/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 3,3/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über eClinicalWorks?

Hier ist, was ein G2-Rezensent freigab:

Benutzerfreundlich, einfacher Zugriff auf alle Informationen an einem Ort. Einfach in neue Praxen zu implementieren und auch neuen Mitarbeitern leicht beizubringen. Der Kundensupport ist sehr engagiert und immer erreichbar. Ich nutze diese Software täglich, da unsere Praxis für Alles ausschließlich Software verwendet. Es gibt mehr als 10 Features, die mir gefallen.

9. PracticeSuite (am besten geeignet für die Verwaltung von Praxen mit mehreren Fachgebieten)

via PracticeSuite

PracticeSuite bietet eine Cloud-basierte Plattform, die sowohl Arztpraxen als auch die Abrechnungsunternehmen, die sie unterstützen, bedient. Durch diesen doppelten Fokus kann es komplexe Abrechnungssituationen bewältigen und bietet Ihnen die Flexibilität, Ihr Abrechnungsmodell zu ändern, ohne Ihre Software zu wechseln.

Die Plattform unterstützt mehrere Fachgebiete mit konfigurierbaren Workflows. Zu den RCM-Features gehören die Überprüfung von Forderungen und das Ablehnungsmanagement, während das Patientenportal die Selbstbedienungsplanung und -kommunikation übernimmt.

Die besten Features von PracticeSuite

Support für Doppelpraxen und Abrechnungsunternehmen: Die Plattform unterstützt sowohl Arztpraxen als auch externe Abrechnungsunternehmen und bietet Flexibilität bei der Verwaltung Ihres Umsatzzyklus.

Umfassende RCM-Funktionen: Features wie Claim Scrubbing, Ablehnungsmanagement und detaillierte Berichterstellung bieten die tools für ein effektives Ertragsmanagement.

Support für mehrere Fachgebiete: Konfigurierbare Workflows und Vorlagen passen sich unterschiedlichen fachlichen Anforderungen an, ohne dass separate Plattformen erforderlich sind.

Vor- und Nachteile von PracticeSuite

Vorteile:

Die Plattform unterstützt sowohl interne als auch ausgelagerte Abrechnungsmodelle.

Die Features für Abrechnung und Forderungsmanagement sind umfassend und können mit dedizierten RCM-Plattformen mithalten.

Der cloudbasierte Zugriff unterstützt Remote-Arbeit und den Betrieb an mehreren Standorten.

Nachteile:

Die Benutzeroberfläche wirkt möglicherweise weniger modern als die einiger Mitbewerber.

Die Erfahrungen der Benutzer mit dem Support bei der Implementierung können variieren.

Bei Angebotsbasierten Preisen sind Kostenangaben nur im Rahmen einer Unterhaltung über den Verkauf erhältlich.

Preise für PracticeSuite

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu PracticeSuite

G2: 4,2/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,0/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über PracticeSuite?

Hier ist, was ein Capterra-Rezensent freigegeben hat:

Guter Preis, Integrationsfähigkeit in einem breiten Bereich anderer Programme/Produkte

10. DrChrono (am besten geeignet für mobile Healthcare-Teams)

via DrChrono

Gesundheitsteams benötigen eine mobile Lösung, die eine echte Dokumentation am Behandlungsort ermöglicht und alle Funktionen auf Tablets und Smartphones bereitstellt.

DrChrono wurde mit einem Mobile-First-Design entwickelt und verfügt über eine iPad-native Benutzeroberfläche, die für die Touch-Interaktion optimiert ist. So können Anbieter Aufgaben direkt am Behandlungsort dokumentieren und verwalten, was sowohl die Effizienz als auch die Patientenbindung verbessert.

Die Plattform kombiniert EHR und Praxismanagement mit integrierter Abrechnung. Sie bietet außerdem anpassbare medizinische Formulare und eine API für Praxen, die über die technischen Ressourcen verfügen, um eigene Integrationen zu erstellen.

Die besten Features von DrChrono

iPad-natives Design: Die Plattform wurde für mobile Geräte entwickelt, sodass Touch-Interaktionen und mobile Workflows sich natürlich und kompromisslos anfühlen.

Anpassbare medizinische Formulare: Praxen können ihre eigenen Dokumentationsvorlagen erstellen, die auf ihre spezifischen klinischen Workflows zugeschnitten sind.

API-Zugriff: Für technisch versierte Praxen ermöglicht die API benutzerdefinierte Integrationen und Workflows, die die Funktionen der Plattform erweitern.

Vor- und Nachteile von DrChrono

Vorteile:

Anbieter können alle klinischen und administrativen Workflows auf Tablets abschließen.

Die Plattform ist in hohem Maße anpassbar, um präzisen Workflow-Anforderungen gerecht zu werden.

Eine entwicklerfreundliche API ermöglicht benutzerdefinierte Integrationen.

Nachteile:

Die Flexibilität erfordert mehr Zeit für das Setup und die Konfiguration als bei schlüsselfertigen Lösungen.

Die Abrechnungs-Features sind möglicherweise nicht robust genug für Praxen mit komplexen RCM-Anforderungen.

Einige Benutzer berichten, dass die Reaktionszeiten des Kundensupports uneinheitlich sein können.

Preise für DrChrono

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu DrChrono

G2: 3,4/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: 4,0/5 (über 400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über DrChrono?

Hier ist, was ein G2-Rezensent freigab:

Mir gefällt die Berichterstellung in DrChrono von EverHealth. Die Filter erleichtern die Nachverfolgung von Patienten, Dienstleistungen, Produkten und Finanzen erheblich. Es hilft dabei, die Problemlösung zu optimieren, Marketingkampagnen zu erstellen und Einnahmen effektiv nachzuverfolgen.

Versinken Sie nicht länger in Papierkram und konzentrieren Sie sich stattdessen auf Ihre Patienten.

Die richtige Software für die Verwaltung Ihrer Arztpraxis hängt ganz von der Größe Ihrer Praxis, Ihrem Fachgebiet und den wichtigsten betrieblichen Herausforderungen ab. Spezialisierte Plattformen wie athenahealth und NextGen Healthcare eignen sich hervorragend für Praxen, die eine umfassende klinische Integration benötigen, während einfachere Lösungen wie SimplePractice und Tebra perfekt für Einzelpraktiker sind, die einen hohen Wert auf Benutzerfreundlichkeit legen.

Es ist entscheidend, eine Lösung zu finden, die den Verwaltungsaufwand reduziert und Ihren Mitarbeitern mehr Zeit für die Patientenversorgung verschafft. Ob durch die Automatisierung von Terminerinnerungen oder die Optimierung von Abrechnungen – das beste Tool ist das, das Ihr Team tatsächlich jeden Tag nutzt.

Für Praxen, die Ordnung in ihre Verwaltungsabläufe bringen möchten – Koordination von Mitarbeitern, Nachverfolgung von Aufgaben und Automatisierung sich wiederholender Prozesse – bietet ClickUp eine flexible Grundlage, die spezialisierte Gesundheitssoftware ergänzt. Starten Sie kostenlos und sehen Sie selbst, wie KI-gestütztes Workflow-Management das operative Chaos reduzieren kann, das Ihre Praxis ausbremst.

Häufig gestellte Fragen

Praxisverwaltungssoftware übernimmt administrative Funktionen wie Terminplanung und Abrechnung, während EHR-Systeme klinische Dokumentationen wie Patientenakten und Besuchsnotizen verwalten. Viele moderne Plattformen integrieren beides, erfüllen jedoch unterschiedliche Kernfunktionen in einer Praxis.

Allgemeine Tools für das Projektmanagement wie ClickUp können administrative Workflows und die Koordination von Mitarbeitern effektiv verwalten. Sie ersetzen jedoch keine spezialisierten Funktionen wie medizinische Abrechnung oder klinische Dokumentation, sodass der beste Ansatz oft eine Kombination beider Softwaretypen ist.

KI automatisiert sich wiederholende Aufgaben wie Terminerinnerungen und die Überprüfung von Leistungsansprüchen. Fortgeschrittenere KI kann auch bei der klinischen Dokumentation helfen, indem sie Codes vorschlägt und Patienteninformationen zusammenfasst, wodurch sich der manuelle Arbeitsaufwand für das Personal reduziert.

Kleine Praxen sollten sich auf die wichtigsten betrieblichen Anforderungen konzentrieren: zuverlässige Terminplanung mit automatischen Erinnerungen, unkomplizierte Abrechnung, Tools für die Kommunikation mit Patienten und cloudbasierte Zugänglichkeit. Benutzerfreundlichkeit ist oft wichtiger als eine lange Liste von Features des Unternehmens, die Sie gar nicht nutzen werden.