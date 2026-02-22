10 kostenlose Vorlagen für Unternehmensmanagementsysteme

Ein durchschnittliches Unternehmen nutzt 305 SaaS-Anwendungen. 🤯

Aus diesem Grund sind Vorlagen für Unternehmensmanagementsysteme so wichtig. Nicht nur, weil sie Ihnen Struktur verleihen, sondern auch, weil die richtigen Vorlagen direkt mit der Zuweisung, Nachverfolgung, Dokumentation und Überprüfung der Arbeit verbunden sind.

Mit einer Vorlage für ein Unternehmensmanagementsystem können Sie die Anzahl der täglich verwendeten Tools reduzieren und die Arbeit innerhalb eines größeren Systems in die richtige Richtung lenken.

In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen die besten Vorlagen für Unternehmensmanagementsysteme vor, die Ihnen die Arbeit ein wenig erleichtern sollen!

Was ist eine Vorlage für ein Unternehmensmanagementsystem?

Eine Vorlage für ein Unternehmensmanagementsystem ist ein vorgefertigter Workspace, mit dem Sie Ihre täglichen Aufgaben an einem Ort erledigen können. Sie bietet Ihnen eine einheitliche Struktur für die Organisation von Mitarbeitern, Projekten, Prozessen und die Nachverfolgung der Leistung, sodass Ihre Arbeit nicht in unübersichtlichen Dokumenten, Tabellen und Chats verstreut ist.

Diese Vorlagen umfassen in der Regel:

Organisationsstruktur und Rollen/Verantwortlichkeiten

Standardarbeitsanweisungen (SOPs)

Dokumentation von Richtlinien

Verarbeiten Sie Workflows und Dokumentationen.

Maßnahmen zur Qualitätskontrolle

Kommunikationsprotokolle

Leistungsmetriken und KPIs

Worauf Sie bei Vorlagen für Unternehmensmanagement achten sollten

Bei der Auswahl von Vorlagen für die Unternehmensverwaltung sollten Sie auf Folgendes achten:

Flexibilität bei der Anpassung: Ihre Workflows sind einzigartig. Können Sie Felder, Status und Ansichten einfach an die Arbeitsweise Ihres Teams anpassen oder hat die Vorlage eine starre, unveränderliche Struktur?

Funktionsübergreifende Sichtbarkeit : Arbeit findet nicht in isolierten Abteilungen statt. Ihre Vorlage sollte mehrere Teams unterstützen und zeigen, wie Initiativen im gesamten Unternehmen miteinander verbunden sind. Arbeit findet nicht in isolierten Abteilungen statt. Ihre Vorlage sollte mehrere Teams unterstützen und zeigen, wie Initiativen im gesamten Unternehmen miteinander verbunden sind.

Automatisierungsfunktionen : Sich wiederholende Verwaltungsaufgaben beeinträchtigen die Produktivität. Suchen Sie nach Vorlagen, die auf einer Plattform verfügbar sind, mit der Sie Statusaktualisierungen, Benachrichtigungen und Aufgabenzuweisungen ohne manuellen Aufwand automatisieren können. Sich wiederholende Verwaltungsaufgaben beeinträchtigen die Produktivität. Suchen Sie nach Vorlagen, die auf einer Plattform verfügbar sind, mit der Sie Statusaktualisierungen, Benachrichtigungen und Aufgabenzuweisungen ohne manuellen Aufwand automatisieren können.

Skalierbarkeit: Funktioniert diese Vorlage auch noch, wenn Ihr Team doppelt so groß wird? Suchen Sie nach Strukturen, die mit Ihrem Unternehmen wachsen können, anstatt zu einem Engpass zu werden.

Integrationsunterstützung: Die Vorlage sollte auf einer Plattform verfügbar sein, die eine Verbindung zu Ihren vorhandenen Tools wie Figma und Google Drive ermöglicht.

10 kostenlose Vorlagen für Unternehmensmanagementsysteme

ClickUp, der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, bietet Ihnen eine Bibliothek mit über 1.000 gebrauchsfertigen Vorlagen, mit denen Sie Ihr Unternehmen führen können, ohne Dutzende verschiedener Tools miteinander verbinden zu müssen.

Und das Beste daran ist, dass die Vorlagen nicht in einem Ordner verstauben. Wenn Sie eine Vorlage für ein Unternehmensmanagementsystem auswählen, kann diese direkt neben den damit verbundenen Aufgaben gespeichert werden: Aufgaben, Dokumente, Ansichten, Dashboards, Agenten und mehr – alles miteinander verbunden und durch KI unterstützt.

Werfen wir einen Blick auf die besten Vorlagen für Unternehmensmanagementsysteme 👇

1. ClickUp-Vorlage „Book of Work“

Kostenlose Vorlage herunterladen Überprüfen Sie die Verpflichtungen, den Aufwand und den Budgetbedarf Ihres Teams in einem Dokument mit der ClickUp-Vorlage „Book of Work“.

Die ClickUp Book of Work-Vorlage bietet Managern ein eigenständiges Dokument, in dem sie überprüfen können, wozu sich das Team über einen bestimmten Zeitraum verpflichtet hat, und das eine Sichtbarkeit auf den Aufwand und den Budgetbedarf für alle Initiativen bietet. Es ist in zwei Bereiche unterteilt, wesentliche Projekte und optionale Projekte, sodass Sie die Arbeit, die unbedingt erledigt werden muss, von der Arbeit trennen können, die von der Kapazität des Workload abhängt.

Verwenden Sie diese Vorlage, um ein übersichtliches „Buch” für Ihr Unternehmen zu erstellen, mit einer Kopfzeile für wichtige Details wie Firmenname und Kontaktinformationen. Gruppieren Sie dann Projekte, um Priorisierungsdiskussionen einfacher und konsistenter zu gestalten.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Teilen Sie geplante Arbeiten in wesentliche Projekte und optionale Projekte auf, um die Priorisierung und Kompromisse während der Zyklen der Planung zu vereinfachen.

Sorgen Sie für übersichtlichere Führungsbewertungen mit einem einzigen Dokument-Format, das die Verpflichtungen für einen bestimmten Zeitraum zusammenfasst.

Halten Sie die Ausführung an die Planung gebunden, indem Sie für jedes Projekt ClickUp-Aufgaben erstellen und diese im Laufe der Arbeit durch die benutzerdefinierten Status von ClickUp verschieben.

✅ Ideal für: PMO-Manager und Betriebsleiter, die teamübergreifende Projektportfolios koordinieren.

2. ClickUp-Vorlage für allgemeine Best Practices

Kostenlose Vorlage herunterladen Befolgen Sie eine vorgefertigte Checkliste für die Einführung und entwickeln Sie mit der ClickUp-Vorlage für allgemeine Best Practices einheitliche Gewohnheiten.

Die ClickUp-Vorlage „Allgemeine Best Practices“ enthält eine vorgefertigte Checkliste für die Einrichtung idealer Workflows in Ihrem Unternehmen und die Entwicklung einheitlicher Gewohnheiten in Ihrem Team. Sie soll die Einführung durch Schritte begleiten, die Teams befolgen können, wenn sie beginnen, den ClickUp-Workspace täglich zu nutzen.

In der Vorlage sind Best Practices in übersichtliche Kategorien unterteilt und mit den für die Ausführung der Arbeit verantwortlichen Rollen verknüpft, sodass Rollout-Aufgaben einfach zuzuweisen, zu überprüfen und abzuschließen sind.

Sie können die Vorlage auch weiter benutzerdefiniert an Ihre Anforderungen anpassen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Organisieren Sie die Einführung der Arbeit nach Kategorien wie Schulung, Kommunikation und Konfiguration, damit die Anleitung bei der Einführung von ClickUp leicht zu befolgen ist.

Kennzeichnen Sie Aufgaben nach Rollen, darunter einzelne Mitwirkende, Manager und Administratoren, um sicherzustellen, dass jeder weiß, welche Best Practices für ihn gelten.

Teilen Sie das Setup in umsetzbare Schritte mit Aufgaben und Unteraufgaben auf, die Kernaktivitäten wie die Erstellung von Aufgaben, Zuweisungen, Fälligkeitsdaten und Prioritäten abdecken.

✅ Ideal für: Workspace-Administratoren und Betriebsleiter, die die Einführung leiten.

3. ClickUp-Vorlage für das Dashboard für Projektmanagement

3. ClickUp-Vorlage für das Dashboard für Projektmanagement

Kostenlose Vorlage herunterladen Visualisieren Sie Abhängigkeiten und Zeitleisten mit der ClickUp-Vorlage für das Dashboard des Projektmanagements.

Die ClickUp-Vorlage für das Projektmanagement-Dashboard fasst Ihren gesamten Plan für das Projekt in einer einzigen Zeitleiste zusammen und enthält Gantt-Diagramme, die die Verbindungen zwischen den Phasen vom Start bis zur Lieferung veranschaulichen. Sie ist ein guter Ausgangspunkt, wenn Ihr Projekt Abhängigkeiten, sich überschneidende Phasen und Termine aufweist, die eine engere Koordination erfordern.

Sobald der Zeitplan festgelegt ist, bietet Ihnen die Vorlage auch einen Ort für die Nachverfolgung der Zahlen und Signale, die die Lieferung beeinflussen, von Budgetbewegungen bis hin zur Schwere von Problemen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Planen und passen Sie Zeitleisten mit ClickUp-Gantt-Diagrammen an, einschließlich Aufgabenbeziehungen und Meilenstein-Sequenzen.

Speichern Sie projektkritische Metriken mithilfe benutzerdefinierter Attribute wie „Geplante Kosten“, „Tatsächliche Kosten“, „Verbleibendes Budget“, „Problemstufe“ und „Projektphase“, um den finanziellen und lieferbezogenen Kontext nah an der Arbeit zu halten.

Überwachen Sie die Ausführung auf einen Blick, indem Sie Aufgaben nach Status und Mitarbeitern gruppieren und so die Eigentümerschaft und den Fortschritt während des gesamten Projektlebenszyklus sichtbar halten.

✅ Ideal für: Projektmanager im PMO und kundenorientierte Implementierungsleiter, die mehrphasige Projekte durchführen.

4. ClickUp-Vorlage für Pläne für Aufgaben im Bereich des Projektmanagements

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie das Projekteinrichtung-Setup und wichtige Details an einem Ort mit der ClickUp-Vorlage für Pläne für Projektmanagement-Aufgaben.

Die ClickUp-Vorlage für Aufgaben des Projektmanagements plant das wichtigste Setup, das jedes Projekt vor Beginn der Ausführung benötigt, und bietet einen zentralen Ort, an dem der Projektmanager, das Projektteam, der Projektname und der aktuelle Status erfasst werden können.

Es beginnt mit einer gebrauchsfertigen Liste der Aufgaben, die die Grundlagen der meisten Aufgaben in einem Projekt abdeckt, von der Definition des Konzepts und der Ziele bis hin zur Budgetierung, Risikoplanung und Kommunikation.

Und wenn Projektdetails an mehreren Standorten zirkulieren, nutzen Sie ClickUp Brain MAX, den umfassendsten Desktop-KI-Begleiter. Er hilft Ihnen, sofort den richtigen Kontext zu finden und ihn in nächste Schritte umzusetzen. Und das kann alles Mögliche sein – vom Entwurf eines Kommunikationsplans bis zur Erstellung eines ersten Projektbriefings aus Ihrem Workspace.

Bringen Sie mit ClickUp Brain MAX verstreute Projektkontexte zusammen und entwerfen Sie die nächsten Schritte.

Darüber hinaus können Sie verschiedene LLMs für unterschiedliche Arten von Fragen verwenden – alles aus einer einzigen App heraus.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Beginnen Sie mit einer strukturierten Checkliste, die wichtige Planungsschritte wie Erstellung der Zeitleiste, Budgetierung, Aufbau von Organigrammen, Risikomanagement und Kommunikationsplanung abdeckt.

Halten Sie die Projektgrundlagen mit Feldern für Projektmanager, Projektteam, Projektname und Fertigstellungsstatus oben sichtbar.

Teilen Sie Planungsaufgaben in Unteraufgaben auf, damit jeder Setup-Schritt einen klaren Eigentümer, Fortschritt und Nachverfolgung hat.

✅ Ideal für: Projektmanager und Implementierungsleiter, die neue Client- oder interne Projekte starten.

5. ClickUp-Software-Integrationsvorlage

5. ClickUp-Software-Integrationsvorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie Software-Integrationen von der Aufnahme bis zur Nachverfolgung der Zahlungen mit der ClickUp-Software-Integrationsvorlage.

Die ClickUp-Software-Integrationsvorlage stellt Ihre Integrationsarbeit als schrittweise Aufgabenpipeline dar, wobei jede Anfrage von der Aufnahme bis zur Fertigstellung nachverfolgt wird. Sie wurde für die End-to-End-Nachverfolgung entwickelt, von frühen Überprüfungen wie Verfügbarkeit und Preisgestaltung bis hin zur Lieferantenauswahl, Bestellungen und Zahlungsnachverfolgung.

Die Vorlage unterteilt den Integrationsaufwand außerdem in spezielle Listen, darunter Datenintegrationen, Systemintegrationen und Prozessintegrationen. So bleiben verschiedene Arbeitsabläufe sichtbar, ohne dass Anforderungen oder Zeitleisten durcheinandergeraten.

Und wenn Integrationen mehrere Tools betreffen, sorgt ClickUp Integrations dafür, dass alle Ihre Workflows und Tools mit Ihrem Workspace verbunden sind.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie Anfragen anhand definierter Phasen wie „Eingaben erforderlich“, „In Bearbeitung“ und „Zu erledigen“, sodass Hindernisse und nächste Schritte in der gesamten Pipeline sichtbar bleiben.

Verwalten Sie mehrere Arbeitsabläufe mit separaten Listen für Daten-, System- und Prozessintegrationen.

Unterstützen Sie Workflows im Beschaffungsstil mit Details zu Aufgaben wie Mitarbeitern, Fälligkeitsdaten und Prioritäten sowie Platz für wichtige Referenzen wie QPA, PO und PR.

✅ Ideal für: IT-Betriebsleiter und Implementierungsspezialisten, die die Einführung mehrerer Systeme koordinieren.

6. ClickUp-Vorlage für die Mitarbeiterkommunikation

Kostenlose Vorlage herunterladen Standardisieren Sie interne Updates mit der ClickUp-Vorlage für die Mitarbeiterkommunikation.

Die ClickUp-Vorlage für die Mitarbeiterkommunikation bietet Ihnen einen zentralen Ort, an dem Sie festlegen können, wie interne Updates zwischen den Teams weitergegeben werden sollen. Fügen Sie Ihre wiederkehrenden Kommunikationsströme hinzu und geben Sie dann für jeden einzelnen die Methode und die Zielgruppe an, um die Erwartungen klar und wiederholbar zu machen.

Kombinieren Sie es mit ClickUp Docs, um Ihre Kommunikationsstandards in ein lebendiges Wiki zu verwandeln, den Zugriff mit den richtigen Berechtigungen zu sperren und das Dokument direkt mit den Aufgaben oder Aufgabenorten zu verknüpfen, an denen die Teams arbeiten. Wenn jemand während eines Projekts die Richtlinie benötigt, können Sie ihn mithilfe von Seitenlinks oder sogar einem Blocklink auf den genauen Abschnitt verweisen.

Verwandeln Sie Kommunikationsstandards mit ClickUp Docs in ein lebendiges Wiki mit Berechtigungen und Deep Links.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Ordnen Sie die Kommunikation nach Team und Zweck mit Abschnitten wie „Interne Meetings“, „Lösungen“ und „Marketing“

Verfolgen Sie die Zeit, die Sie für die Vorbereitung von Kommunikation, Meetings und Updates aufwenden, mit der ClickUp-Zeiterfassung.

, wenn eine Aktualisierung vor einer anderen erfolgen muss (z. B.: Notiz der Geschäftsleitung → Ankündigung des Teams). Fügen Sie ClickUp-Abhängigkeiten hinzu, wenn eine Aktualisierung vor einer anderen erfolgen muss (z. B.: Notiz der Geschäftsleitung → Ankündigung des Teams).

✅ Ideal für: Personalmanager und Leiter der internen Kommunikation, die unternehmensweite Kommunikationsstandards einstellen.

7. ClickUp Agile Scrum Management-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Führen Sie Bug- und Sprint-Ausführungen in definierten Phasen mit der ClickUp Agile Scrum Management-Vorlage durch.

Die ClickUp Agile Scrum Management-Vorlage fungiert als Betriebssystem für Engineering-Teams innerhalb eines größeren Unternehmens-Setups. Sie organisiert die Fehlerbehebung und Ausführung der Sprints in definierte Phasen wie Offen, Triage, Info erforderlich und In Entwicklung und bietet der Unternehmensleitung eine einheitliche Ansicht des Fortschritts und der Meilensteine.

Im Hintergrund arbeitet es auch mit ClickUp for Agile Teams zusammen, um die Sprint-Planung, die Sichtbarkeit des Backlogs und die funktionsübergreifende Koordination zu unterstützen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Leiten Sie eingehende Probleme mithilfe von Statusangaben wie „Offen“, „Triage“, „Info erforderlich“ und „In Bearbeitung“ durch einen einheitlichen Workflow.

Standardisieren Sie Triage-Entscheidungen mit Feldern für Priorität (P0–P4), Schweregrad (S1–S3), Quelle, Umgebung und Berichtstyp.

Halten Sie die Sprint-Ausführung mit Sprints und Sprint-Punkten messbar, zusätzlich mit Ansichten wie „Gemeldete Fehler“, „Nach Feature“ und „Meine Übermittlungen“.

✅ Ideal für: Scrum Master und Engineering Manager, die Sprint-Lieferungen und Fehlerbehebung verwalten.

8. ClickUp-Vorlage für das Implementierungsmanagement

8. ClickUp-Vorlage für das Implementierungsmanagement

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie jede Implementierung eines Clients mit der ClickUp-Vorlage für das Implementierungsmanagement.

Die ClickUp-Vorlage für das Implementierungsmanagement organisiert Clients in einem einzigen System, wobei jeder Client anhand von Phasen wie „Angefordert“ und „Service In Bearbeitung“ nachverfolgt wird.

Wenn Sie Sichtbarkeit auf allen Implementierungen benötigen, verwenden Sie ClickUp Dashboards, um Status, Fristen und Umsatzsignale in einer einzigen Ansicht zusammenzufassen. ClickUp AI Cards fügen eine übersichtliche Ebene hinzu, die alle benötigten Infos zusammenfasst, ohne dass Sie jede Client-Zeile einzeln durchgehen müssen.

Fassen Sie den Fortschritt Ihrer Clients auf einen Blick mit KI-Karten in ClickUp-Dashboards zusammen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie jedes Kundenengagement nach Status, mit separaten Abschnitten für „Angefragt“ und „In Bearbeitung“.

Speichern Sie für die Implementierung wichtige Felder wie Support-Level, Segment, erwarteter Umsatz, Serviceanfrage und Verkaufsvereinbarung zusammen mit Daten und Prioritäten.

Überprüfen Sie alle Dienste an einem Ort mit „Alle Dienste“ und nutzen Sie dann Dashboards und KI-Karten, um Workload- und Risikosignale im gesamten Portfolio sichtbar zu machen.

✅ Ideal für: Customer Success Manager und Implementierungsleiter, die mehrere Client-Rollouts verwalten.

9. ClickUp-Vorlage für den Umfangsmanagementplan

Kostenlose Vorlage herunterladen Definieren Sie den Projektumfang im Voraus in einem strukturierten Dokument mit der ClickUp-Vorlage für den Plan zum Umfangsmanagement.

Die ClickUp-Vorlage für den Umfangsmanagementplan bietet Ihnen ein gebrauchsfertiges Dokument zur Festlegung des Umfangs vor Arbeitsbeginn mit einer übersichtlichen Struktur, die allen Beteiligten Klarheit über die Projektziele verschafft. Sie beginnt mit dem Projekttitel, dem Projektmanager und dem Berichtsdatum und führt dann durch die Teile, die die meisten Teams normalerweise später mühsam dokumentieren müssen.

Im Inneren finden Sie spezielle Abschnitte für Problemstellung, Chancenbeschreibung, Projektziele, Projektumfang/außerhalb des Projektumfangs und Genehmigung, die es Ihnen erleichtern, frühzeitig Grenzen zu setzen und das Projekt vor Überraschungen in letzter Minute zu schützen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erfassen Sie den Umfang in einem einzigen Dokument mit geführten Abschnitten für Probleme, Chancen, Ziele und Umfang/Außerhalb des Umfangs.

Reduzieren Sie Missverständnisse mit einem Genehmigungsabschnitt, der die Freigabe vor Beginn der Ausführung formalisiert.

Verwenden Sie ClickUp Automatisierungen , um nach der Genehmigung die Nachverfolgung fortzusetzen, z. B. durch Aktualisieren des Status oder Zuweisen von Eigentümern, wenn der Umfang genehmigt wurde.

✅ Ideal für: Projektmanager und Lieferleiter, die Projekte mit vielen Beteiligten verwalten.

10. Vertex42 CRM-Vorlage für kleine Unternehmen

über Vertex42

Für kleine Teams, die noch nicht bereit für ein voll ausgestattetes CRM-System sind, bietet die auf einer Tabellenkalkulation basierende CRM-Vorlage für kleine Teams von Vertex42 eine einfache Möglichkeit zur Nachverfolgung von Kundenbeziehungen und Vertriebspipelines.

Es handelt sich um eine einfache Option zur Verwaltung von benutzerdefinierten Kundendaten ohne komplexes System.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Halten Sie wichtige Details wie Kontaktinformationen und Firmennamen griffbereit, indem Sie alle Ihre Kunden- und Interessentendaten in einer übersichtlichen Tabelle speichern.

Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Geschäfte von der ersten Kontaktaufnahme bis zum geschlossenen Abschluss, indem Sie Ihre Geschäfte in den verschiedenen Phasen überwachen.

Behalten Sie den Überblick über Ihre Beziehungen, indem Sie alle Interaktionen aufzeichnen und Folgeaufgaben für jeden Kontakt planen.

✅ Ideal für: Einzelgründer und Vertriebskoordinatoren kleiner Unternehmen, die die Nachverfolgung von Leads und Nachfassaktionen durchführen.

Erstellen Sie mit ClickUp das perfekte Command-Center für Ihr Unternehmen.

Eine Vorlage für ein Unternehmensmanagementsystem ist ein guter Ausgangspunkt, aber der wahre Wert zeigt sich erst, wenn Sie sie eingerichtet haben.

Wird es tatsächlich täglich genutzt? Werden Updates regelmäßig durchgeführt? Werden Entscheidungen an einem Ort getroffen? Können Führungskräfte sehen, was sich bewegt, ohne den Status zu verfolgen?

Das ist der Unterschied zwischen einer Bibliothek mit Vorlagen und einem Managementsystem.

Mit ClickUp können Sie Vorlagen in einen lebendigen Workflow verwandeln. Sie können dokumentieren, wie die Arbeit abläuft, Eigentümerschaft zuweisen und Prioritäten in einem Arbeitsbereich sichtbar halten – mit KI und Vorlagen in der Ebene.

Häufig gestellte Fragen

Eine Projektmanagement-Vorlage konzentriert sich auf eine einzelne Initiative mit einem festgelegten Startdatum und einem Enddatum. Eine Unternehmensverwaltungsvorlage umfasst laufende, abteilungsübergreifende Vorgänge wie die Ressourcenzuweisung und die Prozessstandardisierung.

Ja, diese Vorlagen sind für Teams in kleinen Unternehmen äußerst effektiv. Sie bieten von Anfang an eine wichtige Struktur und Sichtbarkeit, verbessern die operative Effizienz und verhindern das Chaos, das oft mit Wachstum einhergeht.

KI verwandelt statische Vorlagen in dynamische Systeme. ClickUp Brain kann beispielsweise automatisch Statusberichte aus den Daten Ihrer Vorlage erstellen oder den Fortschritt über Abteilungen hinweg zusammenfassen, wodurch manuelle Arbeit entfällt.