15 E-Mail-Vorlagen für die Nachverfolgung von Verkäufen für vielbeschäftigte Teams

Laut einer Studie von Brevet erfordern 80 % aller Verkäufe fünf Follow-ups, um geschlossen zu werden, doch 44 % der Vertriebsmitarbeiter geben bereits nach einem einzigen Follow-up auf.

Der Unterschied zwischen Vertriebsmitarbeitern, die ihre Quote erreichen, und denen, die dies nicht tun, lässt sich oft auf einen Punkt zurückführen: ein konsistentes Follow-up-System, das nicht auf Gedächtnis oder verstreuten tools basiert.

Dieser Leitfaden führt Sie durch bewährte Betreffzeilen, ein wiederverwendbares E-Mail-Framework und kostenlose Vorlagen, die Sie noch heute verwenden können. Wir zeigen Ihnen auch, wie Sie Ihren Follow-up-Workflow zentralisieren können, damit nichts übersehen wird.

Vorlagen für Follow-up-E-Mails im Überblick

Was ist eine E-Mail zur Verkaufsnachverfolgung?

Eine E-Mail zur Verkaufsnachverfolgung ist eine Nachricht, die Sie an einen potenziellen Kunden senden, nachdem Sie bereits durch einen Anruf, ein Meeting oder eine Demo Kontakt aufgenommen haben. Ihr Ziel ist es, die Unterhaltung am Laufen zu halten und den Abschluss näher zu bringen.

Zwar versendet jeder Vertriebsmitarbeiter Follow-up-E-Mails, doch Untersuchungen zeigen, dass nur 27 % der Vertriebs-E-Mails geöffnet werden und weniger als 8 % eine Antwort erhalten – oft weil sie nicht personalisiert sind, zum falschen Zeitpunkt eintreffen oder die Anfrage nicht deutlich genug formuliert ist.

Das eigentliche Problem für Vertriebsteams ist die „Kontextzerstreuung“ – wenn wichtige Informationen über unzusammenhängende tools verstreut sind und 80 % der Analysezeit für die Suche und Aufbereitung von Daten statt für den Verkauf aufgewendet wird.

Die Informationen zu Ihren potenziellen Kunden befinden sich in einem CRM-System, Ihre E-Mail-Entwürfe in Gmail, Ihre Notizen zu Meetings in einem separaten Dokument und Ihre Erinnerungen an Nachfassaktionen in einer App für Aufgaben. Diese Fragmentierung ist ein Rezept für Katastrophen, da sie zu versäumten Nachfassaktionen und inkonsistenten Nachrichten führt, wodurch Geschäfte durch die Maschen fallen.

Beseitigen Sie diese Reibungsverluste, indem Sie einen zentralen Workspace nutzen, in dem Ihre E-Mail-Vorlagen für die Nachverfolgung von Verkäufen, Daten zu potenziellen Kunden und Aufgaben zusammengeführt sind.

📮 ClickUp Insight: Der durchschnittliche Berufstätige verbringt täglich mehr als 30 Minuten mit der Suche nach Informationen zur Arbeit – das sind über 120 Stunden pro Jahr, die durch das Durchsuchen von E-Mails, Slack-Threads und verstreuten Dateien verloren gehen. Ein intelligenter KI-Assistent, der in Ihren Workspace integriert ist, kann das ändern. Hier kommt ClickUp Brain ins Spiel. Es liefert sofortige Einblicke und Antworten, indem es innerhalb von Sekunden die richtigen Dokumente, Unterhaltungen und Aufgaben-Details anzeigt – so können Sie mit der Suche aufhören und mit der Arbeit beginnen. 💫 Echte Ergebnisse: Teams wie QubicaAMF haben durch die Abschaffung veralteter Wissensmanagementprozesse mit ClickUp mehr als 5 Stunden pro Woche eingespart – das sind über 250 Stunden pro Jahr und Person. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal erreichen könnte!

Beispiele für Betreffzeilen in E-Mails zur Verkaufsnachverfolgung

Ihre Betreffzeile ist der Torwächter Ihrer E-Mail. Wenn sie nicht überzeugt, wird Ihre Nachricht unter den 361,6 Milliarden E-Mails, die täglich verschickt werden, nie gelesen und Ihr Aufwand ist umsonst. Die besten Betreffzeilen sind kurz, persönlich und neugierig machend.

Halten Sie sich an maximal 50 Zeichen, verwenden Sie den Namen oder die Firma des potenziellen Kunden und vermeiden Sie Spam-Wörter wie „FREE” oder „JETZT HANDELN”. Hier sind einige bewährte Beispiele für verschiedene Szenarien:

Nach einem Verkaufsgespräch: „Kurze Frage zu [bestimmtes besprochenes Thema]”

Nach ausbleibender Antwort: „Habe ich Sie verloren, [Vorname]?“

Nach dem Versenden eines Angebots/einer Offerte: „Was halten Sie von dem Angebot?“

Nach einer Demo: „[Ihr Unternehmen] + [potentielles Unternehmen]: nächste Schritte“

Nach einem Meeting oder Ereignis: „Es war schön, Sie bei [Name des Ereignisses] zu treffen.“

Wiederaufnahme des Kontakts zu einem kalten Lead: „Sind Sie immer noch daran interessiert, [Problem X zu lösen]?“

Nach einer Voicemail: „[Vorname], ich habe Ihnen gerade eine Voicemail hinterlassen.“

Ein wertorientierter Ansatz: „Eine Idee für [die von ihnen erwähnte konkrete Herausforderung]”

💡 Profi-Tipp: Sie finden nicht die richtigen Worte? Fragen Sie einfach ClickUp Brain um Hilfe. Der KI-Writer hilft Ihnen dabei, Ihre Gedanken zu formulieren und sie in strukturierte E-Mail-Formate umzuwandeln.

So schreiben Sie eine E-Mail zur Verkaufsnachverfolgung

Vertriebsmitarbeiter verbringen durchschnittlich 21 % ihres Arbeitstages mit dem Verfassen von E-Mails – und ein Großteil dieser Zeit wird damit verschwendet, immer wieder dieselben Follow-up-E-Mails von Grund auf neu zu schreiben. Eine einfache, wiederholbare Struktur hilft Ihnen dabei, schnell effektive E-Mails zu verfassen.

Verwenden Sie dieses fünfteilige Framework für jedes Verkaufsszenario:

Personalisierte Einleitung: Beginnen Sie mit einem konkreten Detail aus Ihrer letzten Interaktion. Wenn Sie etwas aus Ihrem Telefonat, Ihrem Meeting oder einer früheren E-Mail erwähnen, zeigen Sie, dass Sie aufmerksam sind und nicht einfach nur eine Massen-E-Mail versenden. Erinnerung an den Wert: Fassen Sie kurz das Kernproblem, das Sie lösen, oder den Hauptvorteil, den Sie bieten, zusammen. Gehen Sie nicht davon aus, dass sich der potenzielle Kunde an alles rund um Ihre Lösung erinnert. Neue Erkenntnisse oder Ressourcen: Fügen Sie der Unterhaltung etwas Nützliches hinzu. Das kann eine Fallstudie, ein relevanter Artikel oder eine Antwort auf eine Frage sein, die sie hatten, um ihnen einen Grund zu geben, sich zu engagieren. Klare Handlungsaufforderung (CTA): Stellen Sie eine konkrete Anfrage. Bitten Sie den Empfänger, einen Termin für ein Telefonat zu vereinbaren, Feedback zu geben oder die nächsten Schritte zu bestätigen, aber vermeiden Sie es, mehrere Dinge auf einmal zu verlangen. Professionelle Verabschiedung: Halten Sie sich kurz und professionell. Wenn es sinnvoll ist, fügen Sie einen Link zu Ihrem Kalender hinzu, um die Terminplanung zu vereinfachen.

Was den Zeitpunkt angeht, ist es am besten, innerhalb von 24 bis 48 Stunden nach einem Meeting nachzufassen. Wenn Sie Kaltakquise betreiben, sollten Sie Ihre Kontaktpunkte im Abstand von drei bis fünf Tagen platzieren. Nachdem Sie nun die Struktur kennen, finden Sie hier 15 Vorlagen, die Sie benutzerdefiniert anpassen können. ✨

📚 Lesen Sie auch: Was sind die versteckten Kosten eines schlechten Follow-up-Timings für Vertriebsteams?

Die 15 besten E-Mail-Vorlagen für die Nachverfolgung von Verkäufen

Eine Bibliothek mit Vorlagen ist ein guter Anfang, aber wenn diese nur in zufälligen Ordnern herumliegen, nützen sie Ihnen nicht viel. Sie brauchen ein System.

Die folgende Liste enthält sowohl kopierfertige E-Mail-Skripte als auch Workflow-Vorlagen, mit denen Ihr Team den gesamten Follow-up-Prozess in großem Maßstab verwalten, automatisieren und verfolgen kann.

1. ClickUp-Vorlage für Follow-up-E-Mails

Kostenlose Vorlage erhalten Die E-Mail-Vorlage für die Nachverfolgung von ClickUp hilft Ihnen dabei, organisiert zu bleiben und Ihre Kundenbeziehungen im Blick zu behalten – alles an einem Ort.

Es ist wirklich mühsam, immer wieder dieselbe allgemeine Follow-up-E-Mail neu zu verfassen. Das kostet Zeit und führt zu uneinheitlichen Nachrichten innerhalb der Teams.

Fangen Sie nicht mehr bei Null an und bringen Sie Ihre Vorlagen dorthin, wo Sie arbeiten. Holen Sie sich mit der ClickUp-Vorlage für Follow-up-E-Mails eine vorgefertigte Struktur in ClickUp Docs.

Es verfügt über anpassbare Abschnitte für Ihre Einleitung, Ihr Wertversprechen, Ihren CTA und Ihre Verabschiedung, sodass Sie sicherstellen können, dass jede E-Mail markengerecht ist. Da es in ClickUp integriert ist, können Vertriebsmitarbeiter direkt neben ihren potenziellen Kundenaufgaben und Deal-Infos darauf zugreifen – kein Umschalten zwischen Registerkarten mehr.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erstellen Sie Szenarien für Meetings, Meetings nach Produktvorführungen oder allgemeine Nachfassaktionen.

Erhalten Sie eine vorgefertigte personalisierte Einleitung, eine Wert-Erinnerung, einen Ressourcen-Link und einen einzigen, klaren CTA.

Passen Sie den Ton und die Länge schnell an verschiedene Branchen oder Größen an.

Verwenden Sie ClickUp Brain , um sofort personalisierte Varianten zu generieren, indem Sie Kontext aus den Aufgaben oder früheren Notizen des potenziellen Kunden abrufen.

2. ClickUp-Vorlage für Verkaufsgespräche

Kostenlose Vorlage erhalten Verfolgen Sie alle Ihre Verkaufsgespräche, deren Ergebnisse und weitere Maßnahmen ganz einfach mit der Vorlage für Verkaufsgespräche von ClickUp.

Sie hatten gerade ein großartiges Verkaufsgespräch, aber als Sie sich hinsetzen, um die Folge-E-Mail zu schreiben, haben Sie die Schlüssel-Details vergessen. Das führt zu einer allgemeinen E-Mail, die nicht an die von Ihnen geschaffene Dynamik anknüpft.

Mit der ClickUp-Vorlage für Verkaufsgespräche können Sie Ihre Gesprächsnotizen direkt mit Ihren Folgeaktionen verbinden.

Protokollieren Sie Teilnehmer, Diskussionsthemen und Aktionspunkte an einem Ort. Als Auslöser für eine Folgeaufgabe nutzen Sie eine vorinstallierte E-Mail-Vorlage, um sicherzustellen, dass der Kontext der Unterhaltung nicht verloren geht.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erwähne ganz einfach bestimmte Punkte aus deiner Unterhaltung, um zu zeigen, dass du zugehört hast.

Schaffen Sie eine Verbindung zwischen Ihren Gesprächsnotizen und Ihren Follow-up-Aufgaben, damit keine Elemente übersehen werden.

Erhalten Sie Anleitungen dazu, wie Sie bestimmte Gesprächsthemen ansprechen können, z. B. „Wie wir besprochen haben, ist die größte Herausforderung Ihres Teams ...“

💡 Profi-Tipp: Mit dem ClickUp AI Notetaker können Sie sogar automatisch Zusammenfassungen von Telefonaten erfassen, die direkt in Ihre E-Mail-Personalisierung einfließen. Erhalten Sie mit ClickUp's KI-Notetaker Aufzeichnungen von Meetings, Transkripte und Aktionspunkte in Ihrem Posteingang.

3. ClickUp-Vorlage für Vertriebs-CRM

Kostenlose Vorlage erhalten Finden Sie potenzielle Kunden, schließen Sie Geschäfte ab und gewinnen Sie Einblicke durch datengestützte Vertriebsstrategien mit der ClickUp Sales CRM-Vorlage.

Wenn Sie zwischen einem separaten CRM, Ihrem E-Mail-Client und einer Liste mit Dingen, die Sie zu erledigen haben, jonglieren, kann es leicht passieren, dass Sie Termine für das Follow-up verpassen. Diese Unübersichtlichkeit führt dazu, dass Geschäfte ins Stocken geraten, einfach weil niemand weiß, welche potenziellen Kunden Aufmerksamkeit benötigen.

Verwalten Sie Leads, Geschäfte und Follow-up-Termine ohne ein separates, isoliertes CRM-Tool mit der ClickUp Sales CRM-Vorlage. Da Sie jeden potenziellen Kunden und dessen Status in der Nachverfolgung in einer einzigen Ansicht verfolgen können, entfällt die Notwendigkeit für mehrere Tools.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie wichtige Follow-up-Daten wie das Datum des letzten Kontakts, das Datum des nächsten Follow-ups und die Phase des Geschäfts mit Benutzerdefinierten Feldern

Erstellen Sie eine Ansicht, die Ihnen sofort anzeigt, welche potenziellen Kunden „noch heute eine Nachverfolgung benötigen“.

Greifen Sie mit einem Klick aus jedem Kontaktdatensatz auf Ihre E-Mail-Vorlagen zu, um schnell und kontextbezogen Kontakt aufzunehmen.

4. E-Mail-Automatisierung mit ClickUp-Vorlage

Kostenlose Vorlage erhalten Richten Sie Parameter ein und versenden Sie automatische E-Mails über die Vorlage für die E-Mail-Automatisierung von ClickUp.

Sich auf Ihr Gedächtnis oder manuelle Kalender-Erinnerungen zu verlassen, führt zu menschlichen Fehlern.

Lösen Sie Follow-up-E-Mails automatisch aus, basierend auf Änderungen des Status der Aufgabe, Fälligkeitsdaten oder anderen Bedingungen, mit der E-Mail-Automatisierung mit ClickUp-Vorlage und den vorgefertigten ClickUp-Automatisierungen.

Überlassen Sie das Timing dem System, damit Sie sich auf die Personalisierung konzentrieren können. Sie können beispielsweise eine Automatisierung einrichten, um drei Tage nach dem Wechsel einer Phase zu „Angebot gesendet“ eine Folgeaufgabe zu erstellen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Kombinieren Sie Automatisierung mit menschlicher Überprüfung, indem Sie Automatisierungen einrichten, die E-Mails automatisch entwerfen, die Sie dann überprüfen und manuell versenden können, um die Authentifizierung zu wahren.

Lassen Sie ClickUp Brain personalisierte Follow-up-Inhalte auf der Grundlage der Aufgabenhistorie und Notizen des potenziellen Kunden entwerfen.

Sorgen Sie dafür, dass jede automatisierte E-Mail persönlich und relevant wirkt.

5. ClickUp-Vorlage für E-Mail-Marketingkampagnen

Kostenlose Vorlage erhalten Verwalten Sie Ihre E-Mail-Strategie mit der ClickUp-Vorlage für E-Mail-Marketingkampagnen.

Strukturieren Sie Drip-Kampagnen sowie einmalige E-Mails mit der ClickUp-Vorlage für E-Mail-Marketingkampagnen.

Wenn Vertriebs- und Marketingteams nicht aufeinander abgestimmt sind, kann es passieren, dass sie widersprüchliche Botschaften an dieselben potenziellen Kunden senden. Dies sorgt für Verwirrung und macht den Aufwand aller Beteiligten zunichte.

Um dies zu vermeiden, planen Sie Ihre Multi-Touch-Follow-up-Sequenzen am selben Ort wie Ihre anderen Marketingaktivitäten. Wenn beide Teams dieselbe Zeitleiste und dieselben Daten zur Kundenbindung sehen, bleiben Ihre Botschaften konsistent.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Strukturieren Sie ganz einfach eine Folge von drei bis fünf E-Mails mit klaren Zielen für jeden Kontaktpunkt.

Überwachen Sie Öffnungs- und Klickraten in den ClickUp-Dashboards, um zu sehen, was funktioniert.

Speichern Sie alle Ihre E-Mail-Assets, Texte und Nachrichten an einem zentralen Speicherort, um leicht darauf zugreifen zu können.

💡 Profi-Tipp: Führen Sie die Nachverfolgung von Vertriebsprozessen und -ergebnissen zentral an einem Ort mit anpassbaren, gemeinsam nutzbaren ClickUp-Dashboards durch.

6. ClickUp-Marketing-E-Mail-Vorlage

Kostenlose Vorlage erhalten Mit der Marketing-E-Mail-Vorlage von ClickUp können Sie ansprechende, personalisierte E-Mails erstellen, die Aufmerksamkeit erregen und das Engagement steigern.

Wenn Sie zu früh im Verkaufszyklus eine aggressive Folge-E-Mail versenden, können Sie potenzielle Kunden abschrecken, die noch nicht bereit sind zu kaufen. Sie müssen einen Weg finden, im Gedächtnis zu bleiben, ohne aufdringlich zu wirken, und dabei Verkaufs- und Marketingbotschaften zu einer sanfteren Ansprache kombinieren.

Pflegen Sie Leads mit wertorientierten E-Mails und hilfreichen Inhalten statt mit direkten Verkaufsanfragen – mit der ClickUp-Marketing-E-Mail-Vorlage. Sie eignet sich perfekt, um Inhalte, Fallstudien oder Einladungen zu Ereignissen mit potenziellen Kunden in der Frühphase freizugeben oder für Reaktivierungskampagnen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Die wertorientierte Struktur ermutigt Sie, mit einer nützlichen Ressource oder Erkenntnis zu beginnen, gefolgt von einer sanften Handlungsaufforderung.

Speichert alle Ihre Marketing-Assets, wie Fallstudien und Whitepaper, in ClickUp-Dokumenten, damit Sie sie ganz einfach in Ihre E-Mails einfügen können.

Hilft Ihnen, Vertrauen aufzubauen und sich als hilfreicher Experte zu positionieren, nicht nur als Verkäufer.

7. ClickUp-Vorlage für eine E-Mail zur Vorstellung Ihres Geschäfts

Kostenlose Vorlage erhalten Verwenden Sie die E-Mail-Vorlage „Business Introduction“ von ClickUp, um Ihr Unternehmen potenziellen Investoren, Partnern oder Clients vorzustellen und geschäftsbezogene Ankündigungen zu machen.

Wenn Ihre erste E-Mail an einen potenziellen Kunden schwach ist, werden sich alle Ihre zukünftigen Follow-ups wie ein harter Kampf anfühlen. Ein schlechter erster Eindruck kann einen Deal zunichte machen, bevor er überhaupt begonnen hat.

Eine aussagekräftige, relevante Einführungs-E-Mail erleichtert jede weitere Nachverfolgung, da Sie bereits dargelegt haben, warum Sie Kontakt aufnehmen.

Die ClickUp-E-Mail-Vorlage für die Geschäftsvorstellung bietet Ihnen ein klares Format für Ihre erste Kontaktaufnahme. Hinterlassen Sie einen starken ersten Eindruck mit einer strukturierten Einleitung, die die Grundlage für zukünftige Follow-ups bildet.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Hilft Ihnen dabei, zu erklären, wer Sie sind, warum Sie Kontakt aufnehmen, was für den Empfänger dabei herausspringt und wie der nächste Schritt aussieht.

Verwendet ClickUp Brain, um schnell personalisierte Varianten Ihrer Einleitung für verschiedene Käuferpersönlichkeiten zu generieren.

Ermöglicht Ihnen die Überwachung der Interaktion mit Ihren Einführungs-E-Mails direkt in Ihrer CRM-Ansicht in ClickUp.

8. ClickUp-Vorlage für die Vertriebspipeline

Kostenlose Vorlage erhalten Verwalten Sie Kundendaten mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche mit der ClickUp-Vertriebspipeline-Vorlage.

Ohne eine klare Ansicht über Ihre Geschäfte wissen Sie nicht, welche davon ins Stocken geraten sind oder eine Nachverfolgung erfordern. Diese mangelnde Sichtbarkeit führt dazu, dass Geschäfte einfach deshalb scheitern, weil sie in Vergessenheit geraten sind.

Verhindern Sie mit visuellem Pipeline-Management, dass Geschäfte ins Stocken geraten. Mit der ClickUp-Vorlage für die Vertriebspipeline können Sie den Status jedes Geschäfts und den Status der Nachverfolgung in einer Kanban- oder Listenansicht einsehen. Vertriebsmitarbeiter können sofort erkennen, welche potenziellen Kunden Aufmerksamkeit benötigen, sodass nichts übersehen wird.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Passen Sie Phasen wie „Kontaktiert“, „Follow-up geplant“ und „Angebot gesendet“ benutzerdefiniert an Ihren Vertriebsprozess an.

Verwenden Sie ClickUp-Dashboards, um automatisch Geschäfte mit überfälligen Follow-ups anzuzeigen, damit Sie schnell handeln können.

Richten Sie ClickUp-Automatisierungen ein, um Geschäfte automatisch zwischen den Phasen zu verschieben, wenn eine Nachverfolgung fertiggestellt ist.

9. ClickUp-Vorlage für einen Leitfaden zur Vertriebsstrategie

Kostenlose Vorlage erhalten Entwickeln Sie mit der ClickUp-Vorlage für Vertriebsstrategien erfolgreiche Strategien und Verkaufsgespräche, die auf Ihr Geschäft zugeschnitten sind.

Wenn neue Vertriebsmitarbeiter zum Team stoßen, kennen sie oft nicht die Best Practices des Teams für die Nachverfolgung. Dies führt zu uneinheitlichen Kontaktaufnahmen und einer längeren Einarbeitungszeit.

Dokumentieren Sie das Follow-up-Playbook Ihres Teams, damit alle auf dem gleichen Stand sind. Halten Sie Best Practices, E-Mail-Skripte und Zeitplanungsrichtlinien in einer Doc-Vorlage mit der ClickUp-Vorlage für Vertriebsstrategien fest. Indem Sie das Playbook im selben Arbeitsbereich wie Ihre Geschäfte aufbewahren, helfen Sie neuen Vertriebsmitarbeitern, sich schneller einzuarbeiten.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Enthält Abschnitte zu Zeitplanungsregeln, Nachrichtenvorlagen und dem Umgang mit Einwänden.

Verknüpfen Sie Ihren Strategie-Leitfaden direkt mit Ihren aktuellen E-Mail-Vorlagen und Automatisierungen, damit er immer auf dem neuesten Stand ist.

Lassen Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter ClickUp Brain nutzen, um Fragen zum Playbook zu stellen und Antworten in Echtzeit zu erhalten, ohne einen Manager zu unterbrechen.

10. ClickUp-Vorlage für Protokolle von VertriebsMeetings

Kostenlose Vorlage erhalten Verwandeln Sie Meetings in umsetzbare Schritte mit der Vorlage für Meetings-Protokolle von ClickUp.

Nach einem Meeting gehen Aktionselemente und wichtige Entscheidungen oft in verstreuten Notizen unter oder werden ganz vergessen. Das zwingt Sie dazu, Follow-ups zu versenden, denen der konkrete Kontext fehlt, und wichtige nächste Schritte werden nie abgeschlossen.

Dokumentieren Sie Entscheidungen, Aktionspunkte und Follow-up-Eigentümer mit der ClickUp-Vorlage für Verkaufsmethoden-Protokolle. Diese Protokolle fließen direkt in die Personalisierung Ihrer Follow-up-E-Mails ein, sodass Sie beispielsweise schreiben können: „Wie besprochen, haben Sie Bedenken hinsichtlich X erwähnt ...“

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Halten Sie Details wie Teilnehmer, Tagesordnungspunkte, Diskussionspunkte und Aktionspunkte mit Eigentümern und Fälligkeitsdaten fest.

Verwenden Sie den ClickUp AI Notetaker, um automatisch Meeting-Zusammenfassungen zu erstellen und Aktionspunkte zu extrahieren, die in diese Vorlage eingefügt werden können.

Verknüpfen Sie Ihre Meeting-Protokolle direkt mit Aufgaben und Geschäftsunterlagen, damit alle Informationen an einem Ort verfügbar sind.

11. 30 E-Mail-Vorlagen für die Nachverfolgung von HubSpot

Die Suche nach externen Vorlagen kann ein guter Ausgangspunkt sein, führt jedoch oft zu einer Sammlung unzusammenhängender Dateien. Die 30 Follow-up-E-Mail-Vorlagen von HubSpot bieten 30 Skripte für verschiedene Szenarien an einem Ort.

via HubSpot

Warum Ihnen diese Vorlagen gefallen werden:

Behandeln Sie Situationen wie nach einem Meeting, ohne Antwort und nach einer Voicemail.

Passen Sie den Inhalt an Ihre spezifischen Anforderungen an.

Importieren Sie sie in ClickUp Docs, um eine zentrale, einheitliche Informationsquelle für Ihr Team zu schaffen.

12. 75 bewährte E-Mail-Vorlagen für den Vertrieb von HubSpot

Die 75 bewährten E-Mail-Vorlagen für den Vertrieb von HubSpot decken über Follow-ups hinaus auch weitere Vertriebsszenarien ab, darunter die Akquise und der Abschluss von Geschäften.

via HubSpot

Warum Ihnen diese Vorlagen gefallen werden:

E-Mail-Vorlagen für den ersten Kontakt helfen Ihnen dabei, sinnvolle Unterhaltungen anzustoßen und Verbindungen aufzubauen.

Follow-up-E-Mails halten die Unterhaltung am Laufen und begleiten Leads durch den Verkaufsprozess.

Mit Trennungs-E-Mails trennen Sie sich von inaktiven Leads und halten sich gleichzeitig Chancen für die Zukunft offen.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie diese Vorlagen in ClickUp Docs kopieren, können Sie sie an den Stil Ihrer Marke anpassen und mit Tags und Ordnern organisieren, sodass sie direkt neben Ihrem CRM und Ihren Aufgaben durchsuchbar und zugänglich sind.

13. E-Mail-Memo-Vorlage von Template.net in Word

Einige Teams sind es gewohnt, mit Microsoft Word zu arbeiten, und suchen möglicherweise nach herunterladbaren Vorlagen. Die Beispiel-E-Mail-Memo-Vorlage von Template.net ist eine Word-kompatible Vorlage, die Sie verwenden können.

via Vorlage. net

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfassen Sie klare und prägnante E-Mails an Clients und Partner.

Herunterladen und Bearbeitung in Microsoft Word, Google Docs oder Apple Pages

💡 Profi-Tipp: Wenn mehrere Vertriebsmitarbeiter ihre eigenen lokalen Kopien herunterladen und bearbeiten, werden Ihre Nachrichten inkonsistent. Ein besserer Ansatz ist es, diese Vorlagen in ClickUp Docs zu importieren, wo alle in Echtzeit zusammenarbeiten und auf die aktuellsten Versionen zugreifen können.

14. Free Excel-CRM-Vorlage von Vertex42

Für sehr kleine Teams oder Einzelunternehmer kann die Nachverfolgung von Interessenten in einer Tabellenkalkulation eine einfache Lösung sein. Die kostenlose Excel-CRM-Vorlage von Vertex42 ist eine kostenlose Option, die Sie verwenden können.

via Vertex42

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verwenden Sie CRM-Datenbanktabellen, um wichtige Kundeninformationen zu sortieren, zu filtern und anzuzeigen.

Notieren Sie sich Mitteilungen über die Kommunikation mit Ihren Leads in Form von Zellkommentaren oder in einer Notiz-Spalte.

💡 Profi-Tipp: Excel bietet keine Automatisierung, keine Zusammenarbeit in Echtzeit und keine Integration mit Ihren E-Mail-Tools. Wenn Ihr Team wächst, verbringen Sie mehr Zeit mit der Aktualisierung der Tabelle als mit dem Verkauf. Holen Sie sich eine vertraute, tabellenkalkulationsähnliche Oberfläche mit integrierten Automatisierungs- und Kollaborationsfunktionen, indem Sie die ClickUp Sales CRM-Vorlage als einfachen Upgrade-Pfad verwenden.

15. ClickUp-Vorlage für Verkaufsgespräche

Kostenlose Vorlage erhalten Verfassen Sie ein Verkaufsgespräch mit der ClickUp-Vorlage für Verkaufsgespräche.

Wenn die Follow-up-E-Mails Ihres Teams uneinheitliche Botschaften enthalten, kann der Kernwert Ihres Produkts verloren gehen. Dies geschieht, wenn Ihr Verkaufsargument nicht dokumentiert und leicht zugänglich ist.

Sorgen Sie für eine einheitliche Wertkommunikation in jeder Nachfassaktion, indem Sie Ihr Kernargument in einem zentralen Dokument mit der ClickUp-Vorlage für Verkaufsargumente erstellen und verfeinern. Vertriebsmitarbeiter, die dieses Argument verinnerlichen, können wichtige Wertversprechen in jede Nachfassaktion einflechten, ohne dabei wie auswendig gelernt zu klingen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Definieren Sie Schlüssel-Verkaufsargumente wie das Problem, die Lösung, die Differenzierung und die Beweispunkte.

Verknüpfen Sie Ihr Pitch-Dokument direkt mit Ihren E-Mail-Vorlagen, um die Nachrichten aufeinander abzustimmen.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um verschiedene Versionen Ihres Verkaufsgesprächs für unterschiedliche Käuferprofile zu erstellen.

Fehler bei Follow-up-E-Mails im Vertrieb, die Sie vermeiden sollten

Selbst mit den besten Vorlagen kann man leicht Fehler machen, die die Antwortraten in den Keller treiben. Das Versenden von Follow-ups, die ignoriert werden oder, schlimmer noch, Auslöser für Abmeldungen sind, kann die Beziehungen zu potenziellen Kunden beschädigen. Hier sind die häufigsten Fallstricke, die es zu vermeiden gilt:

Allgemeine Einleitungen: Wenn Sie mit „Nur mal kurz nachfragen” oder „Nachfassen” beginnen, signalisieren Sie, dass Sie die E-Mail nicht personalisiert haben, und machen es leicht, sie zu ignorieren.

Keine klare Handlungsaufforderung: Vage Aufforderungen wie „Teilen Sie mir Ihre Meinung mit“ geben dem potenziellen Kunden keinen Vage Aufforderungen wie „Teilen Sie mir Ihre Meinung mit“ geben dem potenziellen Kunden keinen klaren nächsten Schritt vor und regen ihn nicht zum Handeln an.

Zu viele Follow-ups zu schnell: Das Bombardieren des Posteingangs eines potenziellen Kunden wirkt verzweifelt und führt schnell dazu, dass man sich aus dem Verteiler austragen lässt.

Den vorherigen Kontext ignorieren: Wenn Sie nicht auf das eingehen, was Sie in Ihrer letzten Unterhaltung besprochen haben, geraten Sie in Vergessenheit.

Wände aus Text: Lange, dichte E-Mails werden an einem arbeitsreichen Tag nicht gelesen. Halten Sie Ihre Nachricht übersichtlich, mit kurzen Absätzen und Aufzählungspunkten.

Falsches Timing: Wenn Sie eine E-Mail um 23 Uhr an einem Freitag versenden, ist es fast sicher, dass sie bis Montagmorgen in der Flut von E-Mails untergeht.

Kein Wert: Jede Folge-E-Mail sollte Jede Folge-E-Mail sollte etwas Nützliches bieten . Wenn Sie nur etwas verlangen, geben Sie dem Empfänger keinen Grund, zu antworten.

Ein konvergierter Arbeitsbereich hilft Ihnen, diese Fehler zu vermeiden. Vorlagen sorgen für Struktur, ClickUp-Automatisierungen kümmern sich um das Timing und zentralisierte Notizen in ClickUp verhindern Kontextverluste.

📮ClickUp Insight: 92 % der Arbeitnehmer verwenden uneinheitliche Methoden für die Nachverfolgung von Aktionselementen, was das Ergebnis verpasster Entscheidungen und verzögerter Ausführung ist. Ob Sie nun Follow-up-Notizen versenden oder Tabellenkalkulationen verwenden, der Prozess ist oft unübersichtlich und ineffizient. Die Aufgabenmanagement-Lösung von ClickUp sorgt für eine nahtlose Umwandlung von Unterhaltungen in Aufgaben, sodass Ihr Team schnell handeln und auf dem gleichen Stand bleiben kann.

Da sich die KI ständig weiterentwickelt, werden diejenigen Teams erfolgreich sein, die sie für eine umfassende Personalisierung nutzen – nicht, um allgemeine Nachrichten zu versenden, sondern um jedes Follow-up wie eine gezielte Maßnahme wirken zu lassen.

Um zu sehen, wie KI Ihren gesamten Vertriebsprozess über das reine Follow-up hinaus verändern kann, sehen Sie sich diese praktische Anleitung an, die Schlüssel-Strategien für den Einsatz von KI in Ihrem gesamten Workflow demonstriert.

Verwandeln Sie Ihre Follow-up-Vorlagen in geschlossene Geschäfte

Effektive Follow-ups sind eine Mischung aus Struktur, Timing und Personalisierung. Das größte Hindernis für eine Follow-up-Strategie ist Fragmentierung – wenn Ihre potenziellen Kunden-Infos, E-Mail-Entwürfe und Aufgaben-Erinnerungen über verschiedene tools verstreut sind, gehen Dinge unweigerlich unter.

Vertriebsteams, die ihre Vorlagen, Daten und Workflows an einem Ort zentralisieren, schließen mehr Geschäfte ab, da nichts verloren geht. Jeder Kontaktpunkt baut auf dem vorherigen auf und schafft so ein nahtloses Erlebnis für den potenziellen Kunden.

Sind Sie bereit, Ihre Vertriebs-Follow-ups zu zentralisieren? Starten Sie kostenlos mit ClickUp.

Häufig gestellte Fragen

E-Mail-Vorlagen sind die Texte, die Sie tatsächlich versenden, wie Betreffzeilen und Fließtext. Workflow-Vorlagen sind die Systeme, die Sie erstellen, um zu organisieren, wann, wie und an wen Sie diese E-Mails versenden, einschließlich Auslösern für Automatisierungen und Nachverfolgung.

Die meisten Vertriebsexperten empfehlen fünf bis sieben Kontaktpunkte, bevor man weitermacht. Die richtige Anzahl hängt jedoch von Ihrer Branche, der Größe des Geschäfts und den Signalen ab, die Sie vom potenziellen Kunden erhalten.

Ja, das ist möglich. Die Automatisierung kümmert sich um das Timing und die Auslöser, während KI-Tools wie ClickUp Brain personalisierte Inhalte auf der Grundlage der Daten Ihrer potenziellen Kunden erstellen, die Sie vor dem Versand überprüfen können.