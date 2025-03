Wie man ein überzeugendes Wert-Angebot erstellt (+Beispiele)

Denken Sie an das letzte Mal, als Sie eine Marke einer anderen vorgezogen haben.

war es der Preis, die Features oder vielleicht etwas an der Marke, das sich für Sie richtig anfühlte?

Oft geht es nicht nur um das Produkt selbst, sondern auch um die Art und Weise, wie eine Marke ihren Wert kommuniziert - etwas, das genau das widerspiegelt, wonach Sie suchen.

Hier kommt ein starkes Wertversprechen ins Spiel. Es hebt hervor, was ein Produkt oder eine Dienstleistung von anderen unterscheidett und macht es Ihnen leichter zu erkennen, warum es die perfekte Lösung ist.

Das ist der Schlüssel, um in einem überfüllten Markt hervorzustechen.

In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen, wie Sie ein Wertversprechen erstellen, das Ihre Zielgruppe direkt anspricht und ihr zeigt, warum sie sich für Sie entscheiden sollte - abgeschlossen mit Beispielen, die Ihre Kreativität anregen.

sind Sie bereit, Ihre Botschaft unwiderstehlich zu machen?

Was ist ein Wert-Angebot?

Ein Wertversprechen ist eine klare und prägnante Aussage, die erklärt, wie Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung ein Problem löst, Vorteile bietet und was es im Vergleich zur Konkurrenz einzigartig macht.

Es ist ein präzises Wertversprechen, das Sie Ihren Kunden geben wollen. Einfacher ausgedrückt, beantwortet es zwei entscheidende Fragen Ihrer Einzelziele:

Was ist für mich drin?

Warum sollte ich mich für Sie entscheiden?

In einem lauten Markt ist Ihr Wertversprechen der Leitfaden, der den Kunden sagt, warum sie auf Sie achten sollten. Es steht im Mittelpunkt Ihres Marketings und hilft ihr Produkt zu differenzieren zu differenzieren, Ihre Botschaften zu verbessern und Ihre Wahrnehmung zu formen.

Richtig erledigt, ist es der Schlüssel zur Differenzierung, der aus potenziellen Kunden treue Käufer macht.

Wie man ein Wert-Angebot erstellt

Die Ausarbeitung eines Wertangebots ist sowohl eine Kunst als auch eine Wissenschaft. Es erfordert ein tiefes Verständnis Ihrer Kunden, ein klares Verständnis dessen, was Sie auszeichnet, und die Fähigkeit, all dies in ein aussagekräftiges, leicht verdauliches Leitbild zu fassen.

Schauen Sie sich ein gutes Beispiel für ein Wertversprechen aus der Praxis an (wir haben unten einige davon freigegeben). Ihr Erfolg lässt sich in drei groben Zügen zusammenfassen: Verständnis der Einzelziele, Nutzung der Wettbewerbsvorteile und schließlich die Ausarbeitung einer starken Positionierungsaussage.

So erledigen Sie das, Schritt für Schritt:

1. Identifizieren Sie Kundensegmente

Der erste Schritt bei der Erstellung eines Wertangebots besteht darin, herauszufinden, wen Sie ansprechen wollen. Schließlich können Sie keine überzeugende Botschaft verfassen, wenn Sie nicht wissen, wer Ihr Einzelziel oder Ihre Zielgruppe ist.

Mithilfe der Kundensegmentierung können Sie Ihre Zielgruppe anhand von Merkmalen wie Demografie, Verhalten oder Bedürfnissen in verschiedene Gruppen einteilen.

Zur Ermittlung dieser Segmente benötigen Sie die richtigen Tools. CRM-Plattformen, Umfragen oder umfassende Tools wie ClickUp kann helfen, relevante Erkenntnisse zu gewinnen.

Zum Beispiel, ClickUp Marketing Projektmanagement kann die Ausarbeitung einer überzeugenden Strategie für das Wertangebot vereinfachen.

Sie können Brainstorming-Strategien zur Segmentierung entwickeln mit ClickUp Whiteboards oder rationalisieren Sie die Marketingdokumentation mit ClickUp Dokumente .

Brainstorming und Implementierung einer effektiven Strategie für das Wertversprechen mit ClickUp Marketing Project Management

Nutzen Sie die ClickUp Marketing-Projektmanagement-Lösung für:

Kundenforschung: Erstellen ClickUp Aufgaben um Umfragen, Interviews und Social Media Listening durchzuführen

Erstellen ClickUp Aufgaben um Umfragen, Interviews und Social Media Listening durchzuführen Wettbewerbsanalyse: Verwenden Sie ClickUp Docs, um Stärken, Schwächen und Werte der Wettbewerber zu dokumentieren

Verwenden Sie ClickUp Docs, um Stärken, Schwächen und Werte der Wettbewerber zu dokumentieren USP-Brainstorming: Moderation von Brainstorming-Sitzungen mit ClickUp Whiteboards und ClickUp Mindmaps Entwicklung des Wertversprechens: Erstellen Sie ein ClickUp Dokument, um Ihr Wertversprechen zu formulieren und zu verfeinern

Moderation von Brainstorming-Sitzungen mit ClickUp Whiteboards und ClickUp Mindmaps Testen und Verfeinern: Verwenden Sie ClickUp Formulare zur Nachverfolgung von Rückmeldungen und zur Umsetzung notwendiger Änderungen

2. Definieren Sie einen einzigartigen Wert

was ist das Besondere an Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung?_ Hier legen Sie Ihr Alleinstellungsmerkmal fest. Ihr einzigartiger Wert sollte die Frage beantworten: "Warum sollten sich Kunden für uns und nicht für die Konkurrenz entscheiden?

Der Schlüssel ist hier die Spezifität. Allgemeine Aussagen wie "Wir bieten den besten Service" reichen nicht aus. Gehen Sie detailliert darauf ein, was Sie wirklich von anderen unterscheidet.

ist es ein einzigartiges Feature, ein außergewöhnlicher Kundenservice oder eine spezielle Art und Weise, wie Sie ein Problem lösen?

Ein Beispiel: Nehmen wir an, Sie sind ein Unternehmen für Projektmanagement-Software. Ihr einzigartiger Wert könnte darin bestehen, dass sich Ihre Plattform nahtlos in Dutzende anderer Tools integrieren lässt und so eine einzige Quelle der Wahrheit für Teams darstellt.

Anstatt zu sagen: "Wir integrieren uns in andere Tools", könnten Sie sagen: "Verbinden Sie Ihre bevorzugten Apps nahtlos und schaffen Sie eine einheitliche Plattform projektdurchführung erfahrung.'

Während Sie Ihren einzigartigen Wert definieren, dokumentieren Sie jeden Aspekt in ClickUp Dokumente .

Roadmaps, Wikis oder Wissensdatenbanken, formatieren Sie Dokumente für jeden Bedarf mit ClickUp Docs

Mit diesem Feature können Teams zusammenarbeiten und auf Ideen aufbauen. So wird sichergestellt, dass Ihr Prozess zur Definition von Werten transparent und abteilungsübergreifend zugänglich ist.

Zu den wichtigsten Features gehören:

Echtzeit-Bearbeitung: Mehrere Benutzer können Inhalte gleichzeitig aktualisieren

Mehrere Benutzer können Inhalte gleichzeitig aktualisieren Versionshistorie: Abteilungsübergreifende Transparenz sicherstellen

Abteilungsübergreifende Transparenz sicherstellen Einbettungsoptionen: Integrieren Sie relevante Daten oder Medien (Diagramme, Untersuchungen) direkt in die Wertedokumentation

Integrieren Sie relevante Daten oder Medien (Diagramme, Untersuchungen) direkt in die Wertedokumentation Aufgabenverknüpfung: Verknüpfen Sie Ideen direkt mit umsetzbaren Aufgaben

Verknüpfen Sie Ideen direkt mit umsetzbaren Aufgaben Anpassung und Zugänglichkeit: Einfaches Organisieren von Ideen, zentrale Dokumentation und Sicherstellung, dass alle Beteiligten am Prozess beteiligt sind

3. Analysieren Sie den Wettbewerb

Als nächstes sollten Sie Ihre Konkurrenten unter die Lupe nehmen.

was bieten sie an? Wo sind sie im Rückstand?_

Wenn Sie die Stärken und Schwächen Ihrer Konkurrenten kennen, können Sie Ihr Wertversprechen schärfen, indem Sie herausstellen, was das Produkt oder die Dienstleistung Ihres Unternehmens auszeichnet.

ClickUp bietet verschiedene Vorlagen für Wertversprechen an, die Sie bei diesem Prozess unterstützen.

Verwenden Sie zum Beispiel die ClickUp Lückenanalyse-Vorlage um herauszufinden, wo die Konkurrenz versagt und wie Sie diese Lücke schließen können. Die Vorlage basiert auf ClickUp Whiteboards und verfügt über mehrere Abschnitte oder Spalten, um Lücken aufzuzeigen, Ziele festzulegen und einen Aktionsplan zu formulieren.

In ähnlicher Weise ist die ClickUp Vorlage für die Wettbewerbsanalyse ist eine Vorlage für ein Wertangebot, mit der Sie nachverfolgen können, was andere in Ihrer Branche tun und wie Sie Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung von anderen abheben können.

Zusätzlich zu den Vorlagen können Sie Folgendes verwenden ClickUp Whiteboards für Brainstorming während wettbewerbsanalyse die es den Teams ermöglicht, ihre Ideen auf einer Karte darzustellen.

Erstellen Sie die perfekte Leinwand für Ideen und Workflows im Team mit ClickUp Whiteboards

Hier erfahren Sie, wie Sie dieses Feature am besten nutzen können:

Kollaborative Bearbeitung in Echtzeit: Brainstormen Sie gleichzeitig mit Ihrem Team und stellen Sie die Stärken und Schwächen der Wettbewerber visuell dar

Brainstormen Sie gleichzeitig mit Ihrem Team und stellen Sie die Stärken und Schwächen der Wettbewerber visuell dar Erstellung von Aufgaben: Wandeln Sie Ideen direkt in umsetzbare Aufgaben um, damit keine Erkenntnisse verloren gehen

Wandeln Sie Ideen direkt in umsetzbare Aufgaben um, damit keine Erkenntnisse verloren gehen Freihandzeichnen und Formen: Visualisieren Sie die Beziehungen zwischen den Angeboten der Wettbewerber und die Lücken, in denen sich Ihr Wertangebot auszeichnen kann

Visualisieren Sie die Beziehungen zwischen den Angeboten der Wettbewerber und die Lücken, in denen sich Ihr Wertangebot auszeichnen kann Verknüpfung und Roadmapping: Ziehen und verbinden Sie Ideen, Aufgaben oder Dokumente, um eine zusammenhängende Strategie zu bilden

Sie können auch Folgendes verwenden ClickUp für Produkt Teams um zusätzliche Hilfe bei Zusammenarbeit und Projektmanagement zu erhalten.

Organisieren Sie Feedback, Epics und Sprints in einer gemeinsamen Produkt-Roadmap mit ClickUp für Product Teams

Hier sehen Sie, wie dieses Feature helfen kann:

Zentraler hub: Zugriff auf Roadmaps, Aufgaben und Feedback an einem Ort. Dies fördert die Kommunikation in Echtzeit und bricht Silos auf

Zugriff auf Roadmaps, Aufgaben und Feedback an einem Ort. Dies fördert die Kommunikation in Echtzeit und bricht Silos auf ClickUp Chat : Ermöglichen Sie eine nahtlose Zusammenarbeit mit der Alles-App, die Projekte, Chats und KI-Leistung in einer Plattform vereint

Agile Workflows: Visualisieren Sie die Produktreise, priorisieren Sie Aufgaben und verfolgen Sie den Fortschritt reibungslos mit Kanban-Boards, Sprints und benutzerdefinierten Workflows

Visualisieren Sie die Produktreise, priorisieren Sie Aufgaben und verfolgen Sie den Fortschritt reibungslos mit Kanban-Boards, Sprints und benutzerdefinierten Workflows Automatisierung: Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben wie die Zuweisung von Aufgaben oder das Verschieben fertiggestellter Elemente. So gewinnt Ihr Team wertvolle Zeit, um sich auf strategische Initiativen zu konzentrieren

Verwenden Sie außerdem ClickUp Dashboards zur Nachverfolgung und Überwachung von Wettbewerbern im Laufe der Zeit, was die Anpassung Ihres Wertangebots an die Marktentwicklung erleichtert. Für tiefergehende Analysen nutzen Sie ClickUp Gehirn um Nachforschungen anzustellen, Trends aufzudecken und Daten zu sammeln, die Sie zur Verfeinerung Ihrer Wertvorstellungen nutzen können.

Vereinfachen Sie Ihren Rechercheprozess mit ClickUp Brain

Im Gegensatz zu externen KI-Tools ist ClickUp Brain in Ihren ClickUp-Workspace integriert. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, Registerkarten zu wechseln oder Recherchepunkte zu kontextualisieren. Das Tool versteht Ihre Anforderungen automatisch, indem es sich mit Ihren Aufgaben und Projekten synchronisiert.

Es kann Ihnen helfen, Ihr Wert-Angebot zu verfeinern:

schnelle Analyse großer Informationsmengen , Identifizierung von Schlüsseltrends und Erkenntnissen über Wettbewerber

, Identifizierung von Schlüsseltrends und Erkenntnissen über Wettbewerber Distillieren der wesentlichen Punkte aus Berichten, Artikeln und Forschungspapieren, um Ihnen klare Erkenntnisse für die Entscheidungsfindung zu liefern

aus Berichten, Artikeln und Forschungspapieren, um Ihnen klare Erkenntnisse für die Entscheidungsfindung zu liefern Aufkommende Branchentrends und Veränderungen bei der Konkurrenz aufspüren und so Ihr Angebot verfeinernproduktpositionierung Datengestützte Vorschläge zur Verbesserung Ihres Wertangebots

und Veränderungen bei der Konkurrenz aufspüren und so Ihr Angebot verfeinernproduktpositionierung

4. Feedback einholen und verfeinern

Kein Wertversprechen ist in Stein gemeißelt. Sobald Sie einen Entwurf erstellt haben, holen Sie Feedback von Ihrem Team, Ihren Stakeholdern und vor allem von Ihren Kunden ein. Wenn Sie verstehen, wie Menschen Ihre Botschaft wahrnehmen, können Sie sie verfeinern und optimieren, um maximale Wirkung zu erzielen.

ClickUp macht es einfach, Feedback zu sammeln mit ClickUp Formulare , die Sie auf Ihrer Website einbetten oder an bestehende Kunden senden können. Diese Tools unterstützen die nahtlose Zusammenarbeit von Produktteams und helfen ihnen, schnell Erkenntnisse und Feedback zu sammeln, um ihre Botschaften zu verfeinern.

Antworten in verfolgbare Aufgaben umwandeln mit ClickUp Formularen

Durch die Integration von Feedback-Schleifen in Ihre produktentwicklung oder Marketing Workflow können Teams mit einem fein abgestimmten Wert-Angebot eine starke Marktpräsenz aufbauen.

Zusätzlich zur Verwendung von Formularen können Sie auch die ClickUp Vorlage für Produkt-Feedback-Umfragen um Kundeneinblicke effizient zu sammeln.

Hier sind einige weitere Vorlagen, die Ihnen dabei helfen können:

Die ClickUp Business Model Canvas Vorlage kann zur Aufschlüsselung Ihres Geschäftsmodells bei der Verfeinerung des Wertangebots verwendet werden.

Zerlegen Sie Ihr Business-Modell in Schlüssel-Segmente und stellen Sie so eine umfassende Strategie sicher, indem Sie die ClickUp Business Model Canvas Vorlage verwenden

Diese Vorlage hilft Ihnen, Ihre Kundensegmente zu identifizieren, den einzigartigen Wert Ihres Produkts zu verdeutlichen und Wettbewerber zu analysieren. Im Ergebnis können Sie genau festlegen, wodurch Sie sich von anderen unterscheiden.

Die ClickUp Business Model Canvas Vorlage kann Ihnen dabei helfen:

Ihren Fortschritt in Produktinnovations-Workshops zu verwalten und zu überwachen

in Produktinnovations-Workshops zu verwalten und zu überwachen Komplexe Customer Journeys in überschaubare Schritte zu zerlegen, um sie zu vereinfachen

in überschaubare Schritte zu zerlegen, um sie zu vereinfachen Kundendaten auszuwerten, um Entscheidungen über Preisgestaltung, Verteilung und andere Schlüsselbereiche zu treffen

Diese Art von vorlage für ein Wert-Angebot vereinfacht die Nachverfolgung des Fortschritts, die Zuweisung von Aufgaben und die Organisation von Ressourcen, um sicherzustellen, dass alle Aspekte Ihres Geschäftsmodells auf Ihr Wertversprechen abgestimmt sind, und um den Verfeinerungsprozess praktikabler zu gestalten.

Sie können die ClickUp Vorlage für die Positionierung von Produkten um zu klären, wie Ihr Produkt in den Markt passt.

Analysieren Sie die Position Ihres Produkts im Wettbewerb mit der ClickUp Vorlage für die Produktpositionierung

Mit dieser Vorlage können Sie eine konsistente Markendarstellung erstellen und sicherstellen, dass sich Ihr Produkt durch Nachverfolgung des Fortschritts über anpassbare Felder und Status von anderen abhebt.

Sie hilft Ihnen auch dabei, eine klare Positionierungsstrategie zu entwickeln, diese durch Tests und Feedback zu verfeinern und den Marketingaufwand zu koordinieren.

Diese Vorlage kann Ihnen helfen:

Erkennen Sie die einzigartigen Eigenschaften Ihres Produkts

Einzelziele und spezifische Kundensegmente zu bestimmen

Eine optimale Positionierungsstrategie für dauerhaften Erfolg zu entwickeln

Verwenden Sie zusätzlich die ClickUp Vorlage für die Positionierung von Produkten um Ihre Produktpositionierung, Ihr Alleinstellungsmerkmal und Ihren Markteinfluss zu bewerten. Nutzen Sie diese Erkenntnisse, um eine Marketingstrategie zu entwickeln, die wirklich eine Verbindung zu Ihren Kunden herstellt.

Bewerten Sie Ihre Produktpositionierung und Ihr Alleinstellungsmerkmal mit der ClickUp Vorlage zur Produktpositionierung

💡Pro-Tipp: Überprüfen Sie Ihr Wert-Angebot regelmäßig und passen Sie es an, wenn Sie Feedback erhalten und sich die Bedingungen auf dem Markt ändern. So stellen Sie sicher, dass Ihr Wertversprechen relevant bleibt und bei Ihrem Einzelziel ankommt.

Beispiele für Wertversprechen

Nachdem wir uns nun damit beschäftigt haben, wie man ein großartiges Wertversprechen erstellt, werfen wir einen Blick auf einige Beispiele aus der Praxis von Marken, denen dies gelungen ist:

1. Uber: "Komm an. Dein Tag gehört dir" Das Wert-Angebot von Uber konzentriert sich auf die Bequemlichkeit, die es seinen Kunden bietet, indem es ihnen Zeit spart und ihnen die Kontrolle über ihre Fahrpläne gibt.

2. Zoom: "Wir helfen Menschen, sich zu verbinden, zusammenzuarbeiten und gemeinsam mehr Arbeit zu erledigen"

Zoom bietet eine unkompliziertes Wert-Angebot das die Zweckmäßigkeit von Video Meetings für moderne Teams, die Effizienz und die Verbindung hervorhebt.

3. Airbnb: "Überall dazugehören"

Das Wert-Angebot von Airbnb zapft Emotionen an - und schafft eine gefühl der Zugehörigkeit wo auch immer man hinreist, so dass es mehr ist als nur ein Ort zum Übernachten.

4. Spotify: "Musik für jede Stimmung" Spotifys Wertversprechen ist umfassend und einfach und richtet sich an ein globales Publikum mit unterschiedlichen Geschmäckern. Es bietet Zugang zu Millionen von kostenlosen und Premium-Songs und bietet seinen Benutzern Komfort und Auswahl.

5. Tesla: "Den Übergang der Welt zu nachhaltiger Energie beschleunigen"

Tesla verkauft nicht nur Autos; es verkauft eine Mission . Das Wertversprechen der Marke richtet sich an umweltbewusste Verbraucher, die Teil einer globalen Bewegung für Nachhaltigkeit sein wollen.

6. Nike: "Just Do It"

Der Slogan "Just Do It" ist eine kraftvolle und motivierende Botschaft, die bei der sportlichen Zielgruppe großen Anklang findet.

Nike unterstreicht diesen Wert durch das Sponsoring von Profisportlern und großen Sportereignissen, wodurch die soziale Glaubwürdigkeit und Authentifizierung seiner Produkte gestärkt wird.

7. Canva: "Alles und überall gestalten" Canva vereinfacht das Grafikdesign, indem es ein intuitives Drag-and-Drop-Tool bereitstellt, mit dem auch Benutzer mit wenig oder gar keiner Designerfahrung professionelles Bildmaterial erstellen können. Es gibt ihnen das Gefühl, kreativ und in der Lage zu sein, professionelle Designs zu erstellen.

8. Coca-Cola: "Offenes Glück"

Die Marke verspricht, Menschen jeden Alters und jeder Herkunft rund um den Globus Erfrischung und Freude zu bringen. Der Slogan "Offenes Glück" bringt diese Mission auf den Punkt und spricht ein breites Publikum an, indem es positive Emotionen hervorruft.

Im Laufe der Jahre hat Coke seine Marke immer wieder mit Glücksmomenten in Verbindung gebracht, z. B. mit geselligen Zusammenkünften, Filmen, Sportereignissen, Familienessen und Autoreisen.

Mit ClickUp überzeugende Wert-Angebote erstellen

Die Identifizierung Ihrer Kundensegmente, die Definition Ihres einzigartigen Wertangebots, die Analyse des Wettbewerbs und das Einholen von Feedback sind unerlässlich, um eine Botschaft zu entwickeln, die bei Ihrer Zielgruppe auf große Resonanz stößt.

Mit dem richtigen Wertangebot heben Sie sich von Ihren Mitbewerbern ab, heben die einzigartigen Vorteile hervor, die Sie bieten, und kommunizieren klar, wie Sie die Probleme Ihrer Kunden lösen die Kundenbindung verbessern und dem Leben des Kunden einen zusätzlichen Wert zu verleihen.

ClickUp kann diesen Prozess vereinfachen und bietet alles von Tools zur Kundensegmentierung bis hin zu Feedback-Formularen.

Ganz gleich, ob Sie ein Startup sind, das auf dem Markt Fuß fassen möchte, oder ein etabliertes Geschäft, das seine Botschaft verfeinern möchte - ein systematischer Ansatz und die richtigen Tools helfen Ihnen, ein gutes Wertangebot zu erstellen, das wirklich heraussticht. Versuchen Sie ClickUp noch heute!