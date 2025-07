Kostenlose Vorlagen für Verkaufs-E-Mails zur Steigerung der Konversionsrate

🔎 Faktencheck 87 % der Marketingleiter glauben, dass E-Mail-Marketing entscheidend für den Erfolg ist.

Selbst mit gründlicher Recherche und einem tiefen Verständnis der Kundenprobleme ist es nicht einfach, eine Antwort auf Ihre Vertriebs-E-Mails zu erhalten. Und das ist verständlich. Schließlich erhalten Kunden täglich Dutzende von E-Mails. Sie benötigen also eine E-Mail, die sowohl gut formuliert als auch auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden zugeschnitten ist, um deren Aufmerksamkeit zu gewinnen.

Hier kommen Vorlagen für Vertriebs-E-Mails ins Spiel. Sie bieten einen soliden Rahmen für Klarheit und Engagement, während Sie die Kernbotschaft individuell anpassen können. Die Verwendung der richtigen Vorlage für Vertriebs-E-Mails spart Zeit, sorgt für Konsistenz in Ihrer Kommunikation und verbessert die Antwortraten.

Entdecken Sie die besten kostenlosen E-Mail-Vorlagen für den Vertrieb, die derzeit verfügbar sind, und geben Sie Ihren Vertriebskampagnen den nötigen Schub. ⚡

Was sind Vorlagen für Verkaufs-E-Mails?

Vorlagen für Vertriebs-E-Mails sind vorgefertigte E-Mail-Formate, mit denen Sie potenzielle Kunden ansprechen, Leads pflegen und Geschäfte effizient abschließen können. Sie bieten einen strukturierten Rahmen für das E-Mail-Management, gewährleisten Konsistenz und ermöglichen gleichzeitig eine Personalisierung.

Durch einen bewährten Ansatz helfen Ihnen Vorlagen für Vertriebs-E-Mails, Zeit zu sparen, den Ton Ihrer Marke beizubehalten und die Antwortraten zu verbessern.

Eine gut strukturierte Vorlage für Verkaufs-E-Mails enthält die folgenden Schlüsselelemente:

Betreffzeile der E-Mail : 47 % der E-Mails werden anhand der Betreffzeile geöffnet oder gelöscht. Eine aussagekräftige und prägnante Betreffzeile weckt die Aufmerksamkeit des Empfängers und regt ihn dazu an, die E-Mail zu öffnen ✅

Personalisierte Anrede : Sprechen Sie den Empfänger mit seinem Namen an, um eine persönliche Verbindung und ein warmes Gefühl zu schaffen ✅

Aufhänger : Ein starker erster Satz, der Zinsen weckt, einen Schmerzpunkt hervorhebt oder auf eine vorherige E-Mail oder Interaktion verweist ✅

Wertversprechen : Eine klare und prägnante Erklärung einiger weniger Schlüssel-Features eines Produkts oder einer Dienstleistung, die für die Bedürfnisse des Empfängers relevant sind, um einen unmittelbaren Wert für die E-Mail zu schaffen ✅

Soziale Bewährtheit: Wenn Kunden Bewertungen anderer Kunden lesen, gewinnen sie mehr Vertrauen in Ihre Produkte oder Dienstleistungen. Die E-Mail sollte einige Kundenreferenzen von bestehenden Kunden enthalten ✅

Call-to-Action (CTA) : Eine umsetzbare und klare Handlungsaufforderung, z. B. einen kurzen Anruf oder Chat vereinbaren, sich für eine Demo anmelden oder auf eine E-Mail antworten, um die Unterhaltung fortzusetzen ✅

Abschlussformel : Eine höfliche und professionelle Schlussformel mit relevanten Abschlussdateien, die die Tür für weitere Kommunikation offen lässt ✅

Signatur: Kontaktdaten, Firmenname und andere notwendige Informationen ✅

Anwendungsfälle und Beispiele für Vorlagen für Vertriebs-E-Mails

Die Verwaltung der Vertriebskommunikation ist oft zeitaufwändig, aber mit den richtigen Tools muss das nicht sein.

ClickUp , die App für die tägliche Arbeit, sorgt für einen organisierten gesamten Sales-Workflow. Der KI-gestützte Arbeitsassistent ClickUp Brain hilft Ihnen dabei, mühelos wirkungsvolle Sales-E-Mails zu verfassen.

Ganz gleich, ob Sie potenzielle Kunden ansprechen, nachfassen oder Geschäfte abschließen möchten – ClickUp Brain erstellt in Sekundenschnelle überzeugende, personalisierte E-Mail-Vorlagen, mit denen Sie Zeit sparen und gleichzeitig ein hohes Maß an Engagement aufrechterhalten.

Hier finden Sie acht leistungsstarke Anwendungsfälle und ClickUp Brain-Vorschläge, mit denen Sie die perfekten Vertriebs-E-Mails für jedes Szenario erstellen können.

1. Kaltakquise-E-Mail

Potenzielle Kunden, die noch nie mit Ihrem Unternehmen in Kontakt hatten, anzusprechen, ist schwierig! Dazu müssen Sie potenzielle Clients erreichen, die Ihre Marke noch nicht kennen. Um mit einer Kaltakquise-E-Mail das Eis zu brechen, müssen Sie schnell Aufmerksamkeit erregen, Glaubwürdigkeit aufbauen und einen unmittelbaren Wert bieten – und das alles in nur wenigen Sätzen.

via ClickUp Brain

Beispiel 2: Mit ClickUp Brain erstellte Vorlage Betreffzeile: Entdecken Sie [spezifischer Vorteil] für Ihr Geschäft mit [Name Ihres Unternehmens] Hallo [Vorname des Empfängers], ich hoffe, diese E-Mail erreicht Sie bei guter Gesundheit! Ich bin [Ihr Name], [Ihre Position] bei [Name Ihres Unternehmens]. Wir sind spezialisiert auf [kurze Beschreibung der Fachkompetenz oder des Produkt-/Dienstleistungsangebots Ihres Unternehmens] und helfen Unternehmen wie [Name des Empfängers] dabei, [spezifischer Vorteil oder Ziel] zu erreichen. Mir ist aufgefallen, dass [persönliche Beobachtung über das Unternehmen, die Branche oder Herausforderungen, denen es möglicherweise gegenübersteht]. Mit [Name Ihres Unternehmens] haben wir Unternehmen wie [erwähnen Sie einen namhaften Client oder eine Branche] dabei unterstützt, [spezifisches Ergebnis oder Errungenschaft] zu erreichen. So können wir Ihnen helfen: 1. [Schlüsselvorteil oder Feature Nr. 1] 2. [Schlüsselvorteil oder Feature Nr. 2] 3. [Schlüsselvorteil oder Feature Nr. 3] Wären Sie offen für ein kurzes 15-minütiges Telefonat, um zu erfahren, wie wir [Name des Empfängers] dabei unterstützen können, [spezifisches Ziel oder Lösung einer Herausforderung] zu erreichen? Buchen Sie sich über diesen Link einen Termin, der Ihnen passt: [Link zum Terminplaner einfügen]. Alternativ teilen Sie mir einfach Ihre Verfügbarkeit mit, ich passe mich gerne an. Ich freue mich auf die Verbindung! Mit freundlichen Grüßen, [Ihr vollständiger Name][Ihre Position][Name Ihres Unternehmens]

💡 Quick Hack: Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Sie die Effizienz Ihrer E-Mails steigern können, indem Sie KI zum Verfassen von Verkaufs-E-Mails einsetzen. ClickUp Brain hilft Ihnen beispielsweise dabei: Automatisieren Sie Routine-E-Mails, indem Sie Ihren Schreibstil lernen

E-Mails auf Rechtschreib-, Zeichensetzungs- oder Strukturfehler überprüfen

Erhalten Sie ansprechende Betreffzeilen, da die native KI leistungsstarke E-Mails analysiert, um eine Betreffzeile zu generieren

Segmentieren Sie Ihre Liste mit Inhalten und personalisieren Sie Ihre E-Mails mit spezifischen Details Erstellen Sie kontextbezogene Vertriebs-E-Mails mit ClickUp Brain

Es ist wichtig, einen Lead nach einer ersten Unterhaltung oder einem Meeting weiter zu betreuen. Ein guter erster Eindruck ist nur der Anfang. Eine gut geplante Follow-up-E-Mail hält die Dynamik aufrecht und erhöht die Chancen auf eine Conversion.

So hilft Ihnen ClickUp Brain dabei:

über ClickUp Brain

Beispiel 2: Mit ClickUp Brain erstellte Vorlage Betreffzeile: Nachverfolgung: Freischaltung von [spezifischer Vorteil] für [Name des Empfängers] Hallo [Vorname des Empfängers], Ich hoffe, es geht Ihnen gut! Ich möchte mich auf unsere kürzliche Unterhaltung darüber beziehen, wie [Name Ihres Unternehmens] [Name des Empfängers] dabei helfen kann, [spezifisches Ziel oder Vorteil] zu erreichen. Zur Erinnerung: Wir sind spezialisiert auf [kurze Wiederholung Ihres Wertversprechens], und ich bin überzeugt, dass wir durch [konkreter Vorteil oder Lösung] einen echten Unterschied machen können. Um einen zusätzlichen Wert zu bieten, finden Sie hier eine [Ressource, Fallstudie oder Erkenntnis], die verdeutlicht, wie wir Unternehmen wie [Client oder Branche erwähnen] dabei geholfen haben, [spezifisches Ergebnis] zu erzielen: [Link oder Anhang einfügen]. Ich würde mich freuen, unsere Diskussion fortzusetzen und zu erkunden, wie wir unsere Lösung auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden können. Hätten Sie diese Woche Zeit für einen kurzen Rückruf? Hier können Sie einen Termin vereinbaren: [Terminplanungslink einfügen]. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht! Mit freundlichen Grüßen, [Ihr vollständiger Name][Ihre Position][Name Ihres Unternehmens]

3. E-Mail zur erneuten Kontaktaufnahme

Ein häufiges Vorkommen im Vertrieb ist, dass Ihre Leads nicht mehr reagieren. Anstatt sie verschwinden zu lassen, weckt eine sorgfältig verfasste E-Mail zur erneuten Kontaktaufnahme ihre Begeisterung für Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung wieder.

So hilft Ihnen ClickUp Brain dabei:

über ClickUp Brain

Beispiel 2: Mit ClickUp Brain erstellte Vorlage Betreffzeile: Nehmen wir wieder Kontakt auf: Spannende Neuigkeiten von [Name Ihres Unternehmens] Hallo [Vorname des Empfängers], Ich hoffe, diese E-Mail erreicht Sie bei guter Gesundheit! Es ist schon eine Weile her, seit wir zuletzt miteinander in Verbindung standen, und ich wollte mich bei Ihnen melden, um Sie daran zu erinnern, wie [Name Ihres Unternehmens] [Name des Empfängers] dabei helfen kann, [spezifisches Ziel oder Vorteil] zu erreichen. Seit unserem letzten Gespräch haben wir einige spannende neue Angebote eingeführt, die meiner Meinung nach für Ihr Team bahnbrechend sein könnten: [Neues Angebot/Feature Nr. 1 und dessen Vorteile]

[Neues Angebot/Feature Nr. 2 und dessen Vorteile]

[Neues Angebot/Feature Nr. 3 und dessen Vorteile] Diese Updates sollen es Unternehmen wie Ihrem erleichtern, [spezifischer Wert oder Ergebnis] zu erreichen. Ich würde mich freuen, mich wieder mit Ihnen in Verbindung zu setzen und Ihnen zu zeigen, wie diese neuen Features [Name des Empfängers] dabei helfen können, [spezifisches Ziel] zu erreichen. Hätten Sie Zeit für ein kurzes Telefonat? Sie können hier einen Termin vereinbaren: [Link zum Terminplaner einfügen], oder teilen Sie mir einfach Ihre Verfügbarkeit mit, dann finde ich gerne einen passenden Termin. Wir freuen uns darauf, Sie bald wiederzusehen! Mit freundlichen Grüßen, [Ihr vollständiger Name] [Ihre Position] [Name Ihres Unternehmens]

4. Einladung zu einer Produktdemo

Sehen heißt glauben. Als Vertriebsprofi möchten Sie Ihren Kunden Ihr Produkt so schnell wie möglich in Aktion sehen! Eine gut gestaltete E-Mail-Einladung zu einer Demo hilft potenziellen Kunden, den Wert Ihres Produkts zu erkennen, und bringt sie näher an eine Kaufentscheidung und die Einarbeitung

So hilft Ihnen ClickUp Brain dabei:

Beispiel 2: Mit ClickUp Brain erstellte Vorlage Betreffzeile: Sehen Sie [Firmenname] in Aktion – nehmen Sie an unserer Live-Demo teil! Hallo [Vorname des Empfängers], Sind Sie bereit, die Arbeitsweise Ihres Teams zu verändern? Nehmen Sie an einer Live-Demo von [Firmenname] teil, der All-in-One-Plattform für Produktivität, mit der Teams Workflows optimieren, die Zusammenarbeit verbessern und in kürzerer Zeit mehr erledigen können. In nur 30 Minuten erfahren Sie, wie [Firmenname] Ihnen helfen kann: [Neues Angebot/Feature Nr. 1 und dessen Vorteile]

[Neues Angebot/Feature Nr. 2 und dessen Vorteile]

[Neues Angebot/Feature Nr. 3 und dessen Vorteile] [Jetzt Platz reservieren](Demo-Link einfügen) Sie können nicht teilnehmen? Kein Problem! Registrieren Sie sich trotzdem, und wir senden Ihnen die Aufzeichnung zu, die Sie sich jederzeit ansehen können. Wir freuen uns auf Sie! Mit freundlichen Grüßen, [Ihr vollständiger Name][Ihre Position][Name Ihres Unternehmens]

🧠 Fun Fact: Die beliebtesten und wertvollsten Features in Projektmanagement-Software sind Dateifreigabe, Zeiterfassung, E-Mail-Integration und Budgetverwaltung. All das und noch viel mehr bekommst du mit ClickUp, der einzigen KI-gestützten App, die du für deine Arbeit jemals brauchen wirst!

5. E-Mail mit Angebot oder Kostenvoranschlag

Das Versenden eines professionellen Preisangebots an potenzielle Kunden ist ein wichtiger Teil der Customer Journey. Eine Angebots-E-Mail sollte mehr als nur eine Aneinanderreihung von Zahlen sein. Sie sollte den Wert Ihres Angebots unterstreichen und es dem potenziellen Kunden leicht machen, zuzusagen.

So hilft Ihnen ClickUp Brain dabei:

über ClickUp Brain

Beispiel 2: Mit ClickUp Brain erstellte Vorlage Betreffzeile: Angebot für [Name des Empfängers] – Legen wir los! Hallo [Vorname des Empfängers], Vielen Dank, dass Sie [Name Ihres Unternehmens] als Partner für [spezifisches Ziel oder Herausforderung] in Betracht ziehen. Im Anhang finden Sie ein auf [Name des Empfängers] zugeschnittenes Angebot, in dem wir Ihnen erläutern, wie wir Ihnen [spezifischer Vorteil oder Lösung] bieten können. Hier eine kurze Übersicht über den Inhalt: Schlüsselvorteil Nr. 1 : [Kurze Erklärung]

Schlüsselvorteil Nr. 2 : [Kurze Erklärung]

Schlüsselvorteil Nr. 3: [Kurze Erklärung] Preisdetails: [Erwähnen Sie kurz die Preise oder verweisen Sie für vollständige Details auf das beigefügte Angebot]. Der nächste Schritt ist ganz einfach: Vereinbaren Sie einen kurzen Termin, um den Vorschlag zu besprechen und Ihre Fragen zu klären. Hier können Sie einen Termin buchen, der Ihnen passt: [Link zum Terminplaner einfügen]. Wir freuen uns darauf, [Name des Empfängers] dabei zu unterstützen, [konkretes Ziel] zu erreichen! Mit freundlichen Grüßen, [Ihr vollständiger Name] [Ihre Position] [Name Ihres Unternehmens]

6. E-Mail zum Abschluss des Geschäfts

In der letzten Phase geht eine gut formulierte Abschluss-E-Mail des Vertriebsmitarbeiters auf noch offene Fragen ein, schafft Dringlichkeit und bringt den Abschluss über die Ziellinie.

So hilft Ihnen ClickUp Brain dabei:

über ClickUp Brain

Beispiel 2: Mit ClickUp Brain erstellte Vorlage Betreffzeile: Legen wir los – sichern Sie sich noch heute [spezifischer Vorteil] Hallo [Vorname des Empfängers], Ich möchte mich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie [Name Ihres Unternehmens] als Partner in Betracht ziehen, um [Name des Empfängers] dabei zu unterstützen, [spezifisches Ziel] zu erreichen. Wir wissen, dass eine Entscheidung sorgfältig überlegt sein will, daher möchte ich auf Ihre Bedenken eingehen. Hier sind die Gründe, warum [Name Ihres Unternehmens] die richtige Wahl ist: Bewährte Ergebnisse : Wir haben Unternehmen wie [Client Name] dabei geholfen, [spezifisches Ergebnis] zu erzielen.

Maßgeschneiderte Lösungen : Unsere Plattform ist auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten.

Engagierter Support: Unser Team begleitet Sie bei jedem Schritt, um Ihren Erfolg sicherzustellen. Wenn Sie heute den ersten Schritt machen, kommen Sie [spezifischer Vorteil oder Ergebnis] einen Schritt näher. Lassen Sie sich die Gelegenheit zu [spezifischer Wert oder Ergebnis] nicht entgehen. Ich helfe Ihnen gerne beim nächsten Schritt. Wenn Sie noch Fragen haben, lassen Sie es mich wissen oder vereinbaren Sie hier einen kurzen Termin: [Link zum Terminplaner einfügen]. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen! Mit freundlichen Grüßen, [Ihr vollständiger Name][Ihre Position][Name Ihres Unternehmens]

5 Optionen für Vorlagen für Vertriebs-E-Mails

Während ClickUp Brain KI-gestützte E-Mail-Vorlagen, Blog-Entwürfe und Inhalte generiert, die auf Ihre individuellen Vertriebsanforderungen zugeschnitten sind, bieten die gebrauchsfertigen E-Mail-Vorlagen von ClickUp einen strukturierten, sofort einsatzbereiten Rahmen für nahtlose Kontaktaufnahme, Nachverfolgung und Konvertierungen.

1. ClickUp-Vorlage für Follow-up-E-Mails

Kostenlose Vorlage Automatisieren Sie die Kundenkommunikation, verfolgen Sie Nachfassaktionen und richten Sie Erinnerungen mit der ClickUp-Vorlage für Follow-up-E-Mails ein

Das manuelle Verfolgen mehrerer Unterhaltungen gleichzeitig oder die Suche nach E-Mails ist schwierig und führt zu Fehlern. Die ClickUp-Vorlage für Follow-up-E-Mails bietet eine effektive Möglichkeit, alles zu organisieren und Kundenbeziehungen zu pflegen.

Mit integrierten Planungs- und Personalisierungsoptionen können Sie Erinnerungen versenden, wichtige Punkte hervorheben und potenzielle Kunden sanft zu einer Entscheidung bewegen – und das alles in einem freundlichen, authentischen Ton.

Das wird Ihnen gefallen:

Verfolgen Sie den Status, die Priorität und andere Details der Folge-E-Mail, um keine Gelegenheit zu verpassen

Erstellen Sie Checklisten, um verschiedene Phasen des Versendens einer Folge-E-Mail mit ClickUp-Dokumenten nachzuverfolgen

Planen Sie E-Mails im Voraus, um eine konsistente Kommunikation zu gewährleisten

Automatisieren Sie Follow-ups, um ohne manuellen Aufwand eine zeitnahe Kontaktaufnahme zu gewährleisten

Ideal für: Vertriebsmitarbeiter, Kundenbetreuer, Mitarbeiter in der Geschäftsentwicklung und alle, die strukturierte Follow-up-E-Mails benötigen.

2. ClickUp-Vorlage für E-Mail-Marketing

Kostenlose Vorlage Planen Sie Kampagnen, versenden Sie zielgerichtete Nachrichten und verfolgen Sie den Erfolg mit der ClickUp-Vorlage für E-Mail-Marketing

Die ClickUp-Vorlage für E-Mail-Marketing bietet ein Plug-and-Play-Framework zum einfachen Entwerfen, Planen und Nachverfolgen von Marketing-E-Mails. Diese Vorlage sorgt dafür, dass jede E-Mail Wirkung zeigt, von Produkteinführungen bis hin zu exklusiven Aktionen.

Ganz gleich, ob Sie Newsletter, Werbemailings oder Follow-up-Sequenzen erstellen – mit dieser Vorlage stellen Sie sicher, dass Ihre E-Mails die richtigen Personen zur richtigen Zeit erreichen.

Das wird Ihnen gefallen:

Optimieren Sie E-Mails mit A/B-Testabschnitten für datengestützte Verbesserungen

Visualisieren Sie die Kampagnenleistung mit integrierter Analyse und Nachverfolgung

Verfolgen Sie die Kampagne sowie die E-Mail-Reichweite und die Zielgruppe mit der Kampagnenliste

Bestimmen Sie den Fortschritt mit farbcodierten Kampagnenlisten mithilfe des Inhaltskalenders, der die für den Monat geplanten Kampagnen anzeigt

Ideal für: Vertriebsteams, digitale Vermarkter, E-Commerce-Marken, Agenturen und Content-Strategen, die das E-Mail-Engagement maximieren möchten, um Werbe-E-Mails zu erstellen, zu planen und zu versenden.

💡 Profi-Tipp: Sie fragen sich, wie Sie Ihre E-Mail-Kampagnen verbessern können? Verwenden Sie Vorlagen für Drip-Kampagnen, um relevante Informationen zum richtigen Zeitpunkt zu liefern. So helfen Ihnen diese Vorlagen: Stellen Sie relevante Informationen in verschiedenen Phasen der Customer Journey bereit ✅️

Sorgen Sie für eine zeitnahe und konsistente Kommunikation ✅️

Erhalten Sie datengestützte Einblicke, um Ihren Marketingaufwand zu optimieren ✅️

Sorgen Sie für eine personalisierte und zielgerichtete Kommunikation ✅️

3. ClickUp-Vorlage für E-Mail-Kampagnen

Kostenlose Vorlage Planen Sie E-Mail-Kampagnen, verfolgen Sie die Interaktion und analysieren Sie die Leistung mit der ClickUp-Vorlage für E-Mail-Kampagnen

Die Einrichtung einer E-Mail-Kampagne im Rahmen des Vertriebsprozesses erfordert einen organisierten Plan und eine effiziente Methode zur Nachverfolgung der Leistung. Die ClickUp-Vorlage für E-Mail-Kampagnen hilft Ihnen dabei, mehrphasige E-Mail-Kampagnen mit einem strukturierten, zielorientierten Ansatz zu planen und zu verwalten.

Diese Vorlage wurde für Teams entwickelt, die eine nahtlose Zusammenarbeit benötigen, und hilft Ihnen dabei, E-Mail-Kampagnen in einem organisierten Workflow zu planen, zu entwerfen und zu terminieren. Durch die Optimierung des E-Mail-Erstellungsprozesses können Sie die Konsistenz Ihrer E-Mails sicherstellen und Zeit und Geld sparen.

Das wird Ihnen gefallen:

Fügen Sie Unteraufgaben und Checklisten hinzu, um personalisierte E-Mails zu verwalten und den Status jeder E-Mail nachzuverfolgen

Zentralisieren Sie Inhalte, Genehmigungen und Zeitpläne für E-Mails durch die Zusammenarbeit mit Teams

Verfolgen Sie Metriken zum Engagement, um Ihre Botschaften zu verfeinern und die Ergebnisse zu optimieren

Nahtlose Integration mit Tools zur Automatisierung des Marketings für eine optimierte Ausführung

Ideal für: Marketing-Teams, Content-Strategen und Unternehmen, die gezielte E-Mail-Kampagnen starten.

Das sagt Philip Storry, Senior System Administrator bei SYZYGY, über die Verwendung von ClickUp:

Unsere Teams haben Formulare und Vorlagen verwendet, um einige Workflows zu standardisieren. Wir haben auch die integrierte Automatisierung genutzt, um einige Workflows zu vereinfachen, insbesondere wenn benutzerdefinierte Felder Informationen erfassen, die dabei helfen können, zu bestimmen, wer für eine Aufgabe zugewiesen werden sollte. Schließlich haben wir auch die E-Mail-Integration und API-Features genutzt, um automatisch Aufgaben zu generieren, wenn einige Plattformen Warnungen ausgeben oder mögliche Leistungsprobleme anzeigen.

4. Vorlage für E-Mail-Marketingkampagnen von ClickUp

Kostenlose Vorlage Organisieren Sie Nachrichten, erstellen Sie Workflows und verfolgen Sie die Leistung mit der Vorlage für E-Mail-Marketingkampagnen von ClickUp

Eine erfolgreiche E-Mail-Marketingkampagne erfordert ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Strategie, Timing und überzeugenden Inhalten, um eine gegenseitige Verbindung aufzubauen – und genau dabei hilft Ihnen die ClickUp-Vorlage für E-Mail-Marketingkampagnen.

Diese Vorlage stellt sicher, dass jede E-Mail in Ihrer Kampagne mit Ihren E-Mail-Marketing-Zielen und KPIs, Ihrer Markenstimme und der Customer Journey übereinstimmt. Als Ergebnis gewährleisten Sie Konsistenz über alle Ihre Strategien zum E-Mail-Kampagnenmanagement hinweg.

Das wird Ihnen gefallen:

Definieren Sie Ziele für jede E-Mail, um die Ausrichtung auf die Geschäftsziele sicherzustellen

Analysieren Sie Leistungsdaten, um Ihre Strategie spontan anzupassen

Definieren Sie klare Workflow-Regeln für jede Kampagne, um Konsistenz zu gewährleisten und Verwirrung zu vermeiden

Erstellen Sie einen vollständigen und effektiven Feedback-Managementprozess für E-Mails mithilfe der Aufgabe „E-Mail-Kampagne“

Ideal für: Marketingfachleute, die zielgerichtete Kampagnen erstellen und Ergebnisse nachverfolgen möchten.

📮 ClickUp Insight: 92 % der Arbeitnehmer verwenden uneinheitliche Methoden zur Nachverfolgung von Aktionselementen, was zu verpassten Entscheidungen und verzögerter Ausführung führt. Ob Sie nun Notizen versenden oder Tabellen verwenden, der Prozess ist oft unübersichtlich und ineffizient. Die Aufgabenmanagement-Lösung von ClickUp sorgt für eine nahtlose Umwandlung von Unterhaltungen in Aufgaben, sodass Ihr Team schnell handeln und auf dem gleichen Stand bleiben kann.

5. Vorlage für die Automatisierung von E-Mails von ClickUp

Kostenlose Vorlage Visualisieren Sie den Prozess der E-Mail-Automatisierung mit der Vorlage „E-Mail-Automatisierung“ von ClickUp

Bei der Automatisierung von E-Mails geht es nicht nur um Effizienz, sondern darum, die richtige Nachricht zur richtigen Zeit ohne manuelles Eingreifen zu übermitteln. Mit der Vorlage für die E-Mail-Automatisierung von ClickUp können Sie intelligente, triggerbasierte E-Mail-Workflows erstellen, die Ihre Zielgruppe binden und Ihnen gleichzeitig Zeit sparen.

Unabhängig davon, ob Sie Sequenzen zur Lead-Pflege, Onboarding-E-Mails oder Erinnerungen an abgebrochene Warenkörbe einrichten, mit dieser Vorlage können Sie zeitnah personalisierte Mitteilungen in großem Umfang versenden.

Sehen Sie sich dieses Video zur Verwendung der Automatisierung in ClickUp an:

Das wird Ihnen gefallen:

Überwachen Sie die Automatisierungsleistung, um die Effektivität Ihres Workflows mit ClickUp Automations zu optimieren

Legen Sie automatische Auslöser fest, um die richtigen E-Mails in der richtigen Phase basierend auf bestimmten Aktionen wie Anmeldungen oder Käufen zu versenden

Organisieren Sie Aufgaben, um sicherzustellen, dass keine Schritte oder Chancen übersehen werden

Richten Sie wiederkehrende E-Mails ein, damit Ihre Kunden regelmäßig Updates erhalten

Ideal für: Marketing-Teams, die Vertriebs-E-Mails anhand bestimmter Auslöser automatisieren möchten.

Was macht eine gute Vorlage für eine Verkaufs-E-Mail aus?

Nachdem Sie nun einige großartige Beispiele für Vorlagen für Verkaufs-E-Mails gesehen haben, wie wählen Sie die richtige aus?

Das sollten Sie bei einer Vorlage für Vertriebs-E-Mails beachten:

Strukturiertes Format : Entscheiden Sie sich für eine gut strukturierte Vorlage für Verkaufs-E-Mails mit einem logischen Flow, damit die Nachricht leicht zu überfliegen ist. So stellen Sie sicher, dass Ihre Kunden die wichtigsten Punkte ohne Aufwand schnell verstehen

Einfache Anpassung : Wählen Sie eine gute Vorlage für Verkaufs-E-Mails aus, sei es eine Vorlage für eine Verkaufs-Einführungs-E-Mail oder eine Follow-up-E-Mail, die sich leicht personalisieren lässt. Sie sollte Platzhalter für Namen aus Ihrer Kontaktliste, Unternehmensdetails und spezifische Probleme enthalten, die für den Empfänger relevant sind, um eine persönliche Note zu gewährleisten

Mobilfreundliches Layout : Wählen Sie eine Vorlage für Verkaufs-E-Mails, die für kleine Bildschirme optimiert ist, da : Wählen Sie eine Vorlage für Verkaufs-E-Mails, die für kleine Bildschirme optimiert ist, da 81 % der Benutzer E-Mails lieber auf ihrem Mobiltelefon öffnen

Relevanz für den Zweck und die Zielgruppe : Wählen Sie Vorlagen für Vertriebs-E-Mails, die auf das jeweilige Ziel abgestimmt sind, sei es die Generierung von Leads, die Vereinbarung eines Meetings oder die Bewerbung eines Angebots. Die Vorlagen sollten außerdem auf die Bedürfnisse des potenziellen Kunden oder der Zielgruppe zugeschnitten sein

Einfache Nachverfolgung: Priorisieren Sie eine Vorlage für Kaltakquise-E-Mails, die Features zur Nachverfolgung wie Öffnungsraten, Klickraten und Antworten unterstützt. So können Ihre Vertriebsteams die Effektivität messen, die Nachrichten optimieren und zum richtigen Zeitpunkt bei interessierten potenziellen Kunden nachfassen

Nahtlose Integration: Stellen Sie sicher, dass sich die Vorlage für Vertriebs-E-Mails nahtlos in die von Ihnen verwendeten Tools integrieren lässt. Von der Automatisierung bis hin zu Tools von Drittanbietern für die Verwaltung sollte die Vorlage reibungslos funktionieren

💡 Pro Tipp: Nutzen Sie E-Mail-Outreach-Tools, um solide Kundenbeziehungen aufzubauen.

Hier finden Sie eine kurze Übersicht darüber, wie Sie bessere und effektivere E-Mails versenden können:

Optimieren Sie Ihre Vertriebs-E-Mail-Kampagnen mit ClickUp

Vorlagen für Vertriebs-E-Mails sind eine hervorragende Möglichkeit, die Antwortraten zu verbessern und mit Kunden zu kommunizieren. Mit der richtigen Vorlage für Kaltakquise-E-Mails optimieren Sie Ihre Vertriebs-E-Mail-Kampagne effektiv und erzielen bessere Ergebnisse.

ClickUp bietet eine All-in-One-Plattform, mit der Sie sicherstellen können, dass Ihr Aufwand für Vertriebs-E-Mails mit Ihren Zielen übereinstimmt. Ob Sie Kampagnen erstellen oder Ihre Kunden nachverfolgen möchten, ClickUp bietet Ihnen einen strukturierten Rahmen für die Planung, Organisation und Nachverfolgung Ihrer E-Mails.

Mit Features wie ClickUp Docs, ClickUp Brain und anpassbaren Vorlagen für Kaltakquise-E-Mails hilft Ihnen ClickUp dabei, den Workflow zu optimieren und den Erfolg Ihrer Kampagne zu überwachen.

Lassen Sie nicht zu, dass schlecht strukturierte E-Mails den Erfolg Ihrer Kampagnen beeinträchtigen – melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und optimieren Sie Ihren Aufwand für Vertriebs-E-Mails. 🤩