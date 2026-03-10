Claude vs. Gemini vs. ChatGPT für die Arbeit im Jahr [Jahr]

Die meisten Teams verschwenden Stunden damit, zu diskutieren, welches KI-Modell sie verwenden sollen, nur um dann festzustellen, dass ihre Wahl nicht einmal die Hälfte ihrer tatsächlichen Arbeit bewältigen kann. Oder schlimmer noch, sie zahlen am Ende für drei verschiedene Abonnements, weil kein einzelnes Tool alles kann.

Dieser Leitfaden erklärt, wann Claude, Gemini oder ChatGPT für reale Aufgaben der Arbeit wie Schreiben, Code-Entwicklung und Recherche eingesetzt werden sollten.

Wir zeigen Ihnen auch, wie Sie das Chaos der KI-Ausbreitung vermeiden können – die ungeplante Verbreitung von KI-Tools, -Modellen und -Plattformen ohne Aufsicht.

Was sind Claude, Gemini und ChatGPT?

Sie kennen die Namen, aber zu wissen, welches Modell Sie für Ihre eigentliche Arbeit verwenden sollen, ist schwieriger, als es klingt. Teams verstricken sich in einer Analyseparalyse, versuchen herauszufinden, welcher KI-Assistent „der beste” ist, wählen dann eines aufgrund einer coolen Demo aus und stellen fest, dass es für ihre eigentliche Arbeit unbrauchbar ist.

Dies führt zu Zeitverschwendung, frustrierten Kollegen und einem weiteren Abonnement, das nur digitalen Staub ansammelt.

Hier sind die drei Hauptakteure:

ChatGPT: Dieser von OpenAI entwickelte KI-Assistent ist den meisten Menschen bekannt. Er ist ein vielseitiger Allrounder, ein Tausendsassa, der für seine Geschwindigkeit und Dieser von OpenAI entwickelte KI-Assistent ist den meisten Menschen bekannt. Er ist ein vielseitiger Allrounder, ein Tausendsassa, der für seine Geschwindigkeit und sein umfangreiches Ökosystem an Plugins bekannt ist.

Claude: Dieses von Anthropic entwickelte Modell wurde mit Schwerpunkt auf Sicherheit und menschenähnlichem Denken entwickelt. Claude neigt dazu, differenziertere, längere Antworten zu geben, die viele Benutzer als „durchdachter” beschreiben – dies variiert jedoch je nach Aufgabe. Dieses von Anthropic entwickelte Modell wurde mit Schwerpunkt auf Sicherheit und menschenähnlichem Denken entwickelt. Claude neigt dazu, differenziertere, längere Antworten zu geben, die viele Benutzer als „durchdachter” beschreiben – dies variiert jedoch je nach Aufgabe.

Gemini: Dies ist die KI von Google, die auf Geschwindigkeit und eine tiefe Integration mit der Suchmaschine und anderen Google-Produkten ausgelegt ist. Sie ist Ihre erste Wahl für Echtzeitinformationen und multimodale Aufgaben, die Bilder oder Sprache beinhalten. Dies ist die KI von Google, die auf Geschwindigkeit und eine tiefe Integration mit der Suchmaschine und anderen Google-Produkten ausgelegt ist. Sie ist Ihre erste Wahl für Echtzeitinformationen und multimodale Aufgaben, die Bilder oder Sprache beinhalten.

Alle drei basieren auf großen Sprachmodellen (LLMs), wurden jedoch mit unterschiedlichen Zielen trainiert. Das bedeutet, dass dieselbe Eingabe drei völlig unterschiedliche Ergebnisse liefern kann.

In unseren Tests führte dieselbe Marketing-Textvorlage zu deutlich unterschiedlichen Ergebnissen: ChatGPT legte Wert auf Geschwindigkeit und Vielfalt, Claude konzentrierte sich auf einen einheitlichen Tonfall und Gemini bezog mehr Fakten in den Kontext ein.

Wenn Sie diese Kernmerkmale verstehen, können Sie für jede Aufgabe das richtige tool auswählen.

Als Nächstes: Wie schneiden sie bei Ihrer tatsächlichen Arbeit ab?

Claude vs. Gemini vs. ChatGPT: Stärken und Schwächen

Ihr Team hat genug von allgemeinen Vergleichen, die sich nicht auf die reale Arbeit übertragen lassen. Sie brauchen keine Benchmark-Ergebnisse, sondern müssen wissen, ob eine KI Ihnen Zeit spart oder mehr Aufräumarbeit verursacht. Wenn Sie sich für das falsche Modell entscheiden, müssen Sie mit dessen Schwächen leben – beispielsweise mit einer KI, die für schnelle Fragen zu langsam ist oder selbstbewusst Dinge erfindet.

Hier finden Sie eine ehrliche Aufschlüsselung, wo jedes Modell glänzt und wo es stolpert.

Dimension Claude ChatGPT Gemini Am besten geeignet für Komplexe Argumentation, lange Dokumente, nuanciertes Schreiben Vielseitigkeit, Code, Plugin-Ökosystem Echtzeit-Info, Geschwindigkeit, Google-Integration Schreibstil Natürlich, durchdacht, weniger roboterhaft Kompetent, kann aber formelhaft wirken Funktional, manchmal knapp Programmieren Leistungsstarke Fehlerbehebung und Erläuterung Hervorragende Generierung und Iteration Fähig, aber weniger konsistent Kontextfenster Bis zu 1 Million Token (API); 200.000 Standard Bis zu 1 Million Token (GPT-4. 1 API); 128.000 für GPT-4o/GPT-5 Pro Bis zu 2 Millionen Token (Gemini 1. 5 Pro); größtes verfügbares Geschwindigkeit Langsamer, überlegter Schnell Am schnellsten Schwächen Langsame Antworten, eingeschränkte Integrationen Kann selbstbewusst halluzinieren, wortreich Uneinheitliche Qualität, schwächere Argumentation

Fazit:

Claude überzeugt durch seine Tiefe und eignet sich besonders für dokumentenintensive Arbeiten. ChatGPT bietet mehr Breite und Entwicklertools. Gemini überzeugt durch seine Geschwindigkeit und den Zugriff auf Live-Informationen.

Die versteckten Kosten einer falschen Entscheidung sind enorm. Wenn Sie einen Entwickler bitten, eine KI zu verwenden, die schlecht Code schreiben kann, oder einen Autor, eine KI mit roboterhaftem Tonfall zu verwenden, erhalten Sie nicht nur schlechte Ergebnisse. Sie untergraben auch ihr Vertrauen in KI als nützliches Tool, was es schwieriger macht, irgendeine KI-Initiative später durchzusetzen.

62 % unserer Befragten verlassen sich auf dialogorientierte KI-Tools wie ChatGPT und Claude. Ihre vertraute Chatbot-Oberfläche und ihre vielseitigen Fähigkeiten – zum Generieren von Inhalten, Analysieren von Daten und mehr – könnten der Grund dafür sein, dass sie in verschiedenen Rollen und Branchen so beliebt sind.

Das beste KI-Modell für gängige Arbeitsaufgaben

Es ist an der Zeit, von allgemeinen Stärken zu spezifischen, alltäglichen Aufgaben der Arbeit überzugehen und für jede Aufgabe einen Gewinner zu ermitteln.

Schreiben und Erstellung von Inhalten

Ihr Marketingteam benötigt Texte, die menschlich klingen, nicht roboterhaft. Ihr Kommunikationsteam muss eine interne Ankündigung verfassen, die den richtigen Ton trifft. Die Verwendung der falschen KI bedeutet hier stundenlanges Umschreiben, und das Ergebnis ist oft langweiliger, generischer Inhalt, der sein Ziel verfehlt.

Bei Aufgaben wie Schreiben und Erstellung von Inhalt ist Claude der Gewinner.

Viele Content-Teams berichten, dass Claudes Schreibstil natürlicher und weniger formelhaft wirkt. In Nutzertests schneidet es tendenziell besser ab, wenn es darum geht, eine konsistente Markenstimme über längere Dokumente hinweg beizubehalten.

Die Rolle von ChatGPT: Es ist nach wie vor ein Kraftpaket. Verwenden Sie es für Es ist nach wie vor ein Kraftpaket. Verwenden Sie es für Brainstorming und zum Erstellen von Gliederungen oder zum Erstellen eines groben Entwurfs in Sekundenschnelle, wenn Geschwindigkeit wichtiger ist als Perfektion.

Die Rolle von Gemini: Es eignet sich am besten für Inhalte, die aktuelle Ereignisse einbeziehen müssen, wie z. B. eine wöchentliche Nachrichtenzusammenfassung für Ihr Team. Allerdings kann sein Schreibstil etwas knapp sein und es fehlt ihm die kreative Note der beiden anderen Modelle.

Bei wichtigen Texten, wie beispielsweise einem Angebot an einen Client oder einer E-Mail an die Geschäftsleitung, beginnen Sie mit einem Entwurf von Claude und lassen Sie ihn dann von einem Menschen überarbeiten. Das ist fast immer schneller, als ein anderes Modell zu bitten, sich selbst immer wieder zu überarbeiten.

Teams, die ClickUp verwenden, können einfach ClickUp Brain, die in ClickUp integrierte KI, aufrufen, um Texte in dem gewünschten Stil und Tonfall zu generieren.

Programmierung und Entwicklung

Ihr Entwicklerteam steckt fest. Entweder verwenden sie eine KI, die schnell Code generiert, aber ihre eigene Logik nicht erklären kann, oder eine, die Konzepte hervorragend erklären kann, aber nur langsam Boilerplate-Code generiert. Diese Reibung verlangsamt die Entwicklungszyklen und führt zu Frustration.

Der Sieger steht hier nicht eindeutig fest: Claude für Verständnis und Debugging und ChatGPT für die schnelle Generierung von Code.

Claudes Vorteil: Es ist besser darin, komplexe Logik zu durchdenken und zu erklären, warum ein Stück Code fehlerhaft ist. Geben Sie ihm eine große Codebasis, und sein riesiges Kontextfenster ermöglicht es ihm, das Gesamtbild zu verstehen, was es zu einem leistungsstarken Debugging-Partner macht.

Der Vorteil von ChatGPT: Es ist auf Geschwindigkeit und Iteration ausgelegt. Für die Generierung von Standardfunktionen, das Schreiben von Unit-Tests oder das Einfügen von Boilerplate-Code auf der Seite ist es unglaublich schnell und konsistent. Die zugrunde liegenden Modelle von ChatGPT kommen auch in GitHub Copilot zum Einsatz, sodass Entwickler, die mit einem tool vertraut sind, auch das andere leichter erlernen können.

Gemini ist eine leistungsfähige, aber weniger zuverlässige dritte Option, die sich für schnelle Nachschlagewerke oder Skripte für Google-Dienste eignet. Für die meisten Ingenieurteams ist es ideal, sowohl auf Claude als auch auf ChatGPT zugreifen zu können.

Der Codegen AI Agent in ClickUp ist Ihr autonomer KI-Assistent, der Ihnen beim Schreiben und Debuggen von Code, beim Öffnen von PRs, beim Aktualisieren technischer Dokumentationen, beim Entwerfen von Release Notes und Änderungsprotokollen und vielem mehr hilft.

Recherche und Datenanalyse

Wenn es um Recherche und Datenanalyse geht, muss Ihr Team Informationen zusammenfassen, erhält jedoch widersprüchliche Ergebnisse. Eine Person verwendet eine KI, die veraltete Fakten halluziniert, während eine andere versucht, einen neuen Bericht mit einem Tool zu analysieren, das nicht einmal das gesamte Dokument verarbeiten kann.

Dies führt zu fehlerhaften Daten, Zeitverschwendung bei der Überprüfung von Fakten und Entscheidungen, die auf fehlerhaften Informationen basieren.

Das richtige tool hängt von Ihrem Ausgangsmaterial ab. Gemini ist das beste tool für die Recherche zu aktuellen Ereignissen, während Claude bei der Analyse bestehender Dokumente die Nase vorn hat.

Die Stärke von Gemini: Durch die direkte Integration in die Google-Suche hat es Zugriff auf das Internet in Echtzeit. Wenn Sie wissen möchten, was diese Woche passiert ist, oder die neuesten Branchentrends sammeln möchten, liefert Gemini aktuelle Antworten mit Durch die direkte Integration in die Google-Suche hat es Zugriff auf das Internet in Echtzeit. Wenn Sie wissen möchten, was diese Woche passiert ist, oder die neuesten Branchentrends sammeln möchten, liefert Gemini aktuelle Antworten mit weniger Halluzinationen

Die Stärke von Claude: Wenn Sie bereits über Quellenmaterial verfügen – wie Transkripte von Kundeninterviews oder einen vierteljährlichen Finanzbericht –, ist das riesige Kontextfenster von Claude ein echter Game-Changer. Sie können ein Dokument in Buchlänge hochladen und detaillierte Fragen stellen, um eine zuverlässige Synthese und Analyse zu erhalten.

ChatGPT liegt in der Mitte und bietet eine gute Balance, erfordert jedoch mehr Überwachung.

Ein Workflow für Power-Benutzer: Verwenden Sie Gemini, um aktuelle Artikel und Quellen zu sammeln, und geben Sie diese Dokumente dann an Claude weiter, um eine detaillierte und nuancierte Zusammenfassung zu erhalten.

Schnelle Fragen und alltägliche Aufgaben

Manchmal braucht man einfach nur eine schnelle Antwort. Sie schreiben keinen Roman und debuggen kein Space Shuttle, sondern überarbeiten einen holprigen Satz in einer E-Mail oder bitten um eine einfache Erklärung für einen Begriff, den Sie gerade in einem Meeting gehört haben.

Die Verwendung einer langsamen, bedächtigen KI für diese Aufgaben ist wie mit einem Vorschlaghammer eine Nuss zu knacken – es ist übertrieben und verlangsamt Sie. Für die tägliche Unterstützung sind eine geringe Latenz und Verfügbarkeit am wichtigsten.

Bei diesen Ad-hoc-Anfragen ist ChatGPT aufgrund seiner unübertroffenen Geschwindigkeit und Vielseitigkeit der Gewinner.

via ChatGPT

Dank seiner schnellen Reaktionszeit und seinem soliden Speicher für Unterhaltungen ist es der perfekte Assistent für die Hunderte von „Schnell, hilf mir dabei”-Momenten, die während des Arbeitstages auftreten.

Gemini ist ebenso schnell und die bessere Wahl, wenn Ihre Frage ein aktuelles Ereignis oder etwas innerhalb des Google-Ökosystems betrifft. Die Antworten von Claude sind in der Regel detaillierter, was sich langsamer anfühlen kann, wenn Sie nur eine schnelle Antwort benötigen. Bei schnellen Fragen fühlen sich die prägnanteren Standard-Antworten von ChatGPT oft flüssiger an.

So wählen Sie die richtige KI für Ihr Team aus

Individuelle Präferenzen sind einfach, aber die Skalierung von KI für ein Team ist schwierig. Wenn Sie jeden sein eigenes Tool wählen lassen, werden Sie bald mit einem Albtraum aus einer Vielzahl von KI-Tools konfrontiert sein. Sie werden fragmentierte Workflows, inkonsistente Ergebnisse und ein Dutzend verschiedener KI-Abonnements auf der Firmenkarte ohne jegliche Übersicht haben. Dieses Chaos verschwendet Geld und macht Zusammenarbeit unmöglich.

Die Auswahl der „besten“ KI ist weniger wichtig als die Entwicklung einer Strategie, die Ihr Team auch tatsächlich umsetzen wird. Bevor Sie sich festlegen, benötigen Sie einen Entscheidungsrahmen.

Überprüfen Sie Ihre Aufgaben mit dem höchsten Volumen: Optimieren Sie nicht für den coolen, seltenen Anwendungsfall. Konzentrieren Sie sich auf das, was Ihr Team jeden Tag tut: Marketingtexte schreiben, Code debuggen oder Verkaufsgespräche zusammenfassen.

Berücksichtigen Sie Integrationsanforderungen: Arbeitet Ihr Team mit Google Workspace? Gemini hat hier einen Heimvorteil. Sind Ihre Mitarbeiter intensive Benutzer von Entwicklertools? Das Ökosystem von ChatGPT ist kaum zu übertreffen.

Bewerten Sie die Kontextanforderungen: Arbeiten Sie regelmäßig mit langen Dokumenten, Forschungsarbeiten oder umfangreichen Codebasen? Das überlegene Kontextfenster von Claude ist ein wichtiges Feature und kein nettes Extra.

Denken Sie über KI-Governance nach: Wer erhält Zugriff auf welche Tools? Welche Unternehmensdaten können bedenkenlos einer externen KI freigegeben werden? Wie werden Sie die Nutzung und die Kosten nachverfolgen? Wer erhält Zugriff auf welche Tools? Welche Unternehmensdaten können bedenkenlos einer externen KI freigegeben werden? Wie werden Sie die Nutzung und die Kosten nachverfolgen?

Die versteckten Kosten, wenn jeder alle drei Modelle nutzen darf, summieren sich schnell. Mehrere Pro-Tier-Abonnements summieren sich, und das Hin- und Herwechseln zwischen Apps für verschiedene Aufgaben beeinträchtigt die Produktivität.

Die ideale Lösung besteht nicht darin, sich für ein Modell zu entscheiden und mit dessen Schwächen zu leben. Vielmehr geht es darum, die Leistungsfähigkeit aller Modelle zu nutzen, ohne dass Chaos entsteht.

88 % unserer Umfrageteilnehmer nutzen KI für ihre persönlichen Aufgaben, doch über 50 % scheuen sich, sie bei der Arbeit einzusetzen. Die drei größten Hindernisse? Mangelnde nahtlose Integration, Wissenslücken oder Bedenken hinsichtlich der Sicherheit.

Wie ClickUp Brain Claude, Gemini und ChatGPT kombiniert

Sich für ein KI-Modell zu entscheiden bedeutet, mit dessen Schwächen leben zu müssen. Sie möchten Claudes Schreibstil, ChatGPTs Geschwindigkeit und Geminis Echtzeitdaten, aber um alle drei zu bekommen, müssen Sie mehrere Registerkarten jonglieren, für redundante Abonnements bezahlen und ständig Kontext von einer Registerkarte in eine andere kopieren und einfügen. Diese KI-Zersplitterung ist ein massiver Killer der Produktivität.

Sie müssen sich nicht für eines entscheiden. Mit ClickUp Brain können Sie von einem Workspace aus auf mehrere KI-Modelle zugreifen. Nutzen Sie Claudes logisches Denken für allgemeine Aufgaben, die Vielseitigkeit von ChatGPT für kreative Arbeiten und die Geschwindigkeit von Gemini für schnelle Antworten – während ClickUp Brain selbst kontextbezogene Antworten unter Verwendung Ihrer tatsächlichen Workspace-Daten liefert.

So vereinfacht ClickUp Brain den Zugriff auf mehrere Modelle:

Zugriff auf mehrere LLM: Holen Sie sich das Beste aus allen Welten, ohne ClickUp zu verlassen. Nutzen Sie Claudes leistungsstarke Argumentation für tiefgehende Analysen, ChatGPTs Vielseitigkeit für kreative Aufgaben und Geminis Geschwindigkeit für schnelle Antworten – alles an einem Ort.

Kontextbezogene KI: Da ClickUp Brain dort lebt, wo Sie arbeiten, verfügt es bereits über den Kontext. Es versteht Ihre Projekte, Aufgaben und Dokumente, sodass Sie nie wieder Zeit mit Eingabeaufforderungen wie „Als Erinnerung: Ich bin Projektmanager und arbeite an ...“ verschwenden müssen.

Einheitliche Suche: Schluss mit der Suche nach Informationen. Stellen Sie eine Frage, und Schluss mit der Suche nach Informationen. Stellen Sie eine Frage, und ClickUp Connected Search durchsucht sofort Alles – Aufgaben, Kommentare, ClickUp Dokumente und sogar verbundene Apps –, um die Antwort zu finden.

KI, die handelt: ClickUp Brain ist mehr als ein Chatbot. Erwähnen Sie Brain einfach in einem Kommentar zu einer Aufgabe oder ClickUp Brain ist mehr als ein Chatbot. Erwähnen Sie Brain einfach in einem Kommentar zu einer Aufgabe oder im ClickUp-Chat , damit es Aktionen wie das Erstellen von Unteraufgaben, das Aktualisieren des Projekt-Statuses oder das Verfassen von Folge-E-Mails ausführt. So wird KI von einem passiven Assistenten zu einem aktiven Teammitglied.

Mit ClickUp Brain entfällt das Kontextwechseln, das bei eigenständigen KI-Tools erforderlich ist.

💡 Profi-Tipp: Was wäre, wenn Sie statt ein oder zwei KI-Modellen ein Team aus autonomen KI-Teamkollegen hätten? Genau das bekommen Sie mit Super Agents in ClickUp! ClickUp Super Agents können unzählige von Ihnen definierte Rollen und Aufgaben übernehmen. Stellen Sie sich Super Agents als ständig verfügbare Teamkollegen innerhalb von ClickUp vor – Sie können sie @erwähnen, ihnen Arbeit zuweisen und ihnen Nachrichten senden, genau wie einer Person. Diese menschenähnlichen Agenten mit unbegrenztem Speicher sind so konzipiert, dass sie sich an Ihre Workflows und Tools anpassen. Sie sind rund um die Uhr im Einsatz, merken sich den Kontext und agieren über Aufgaben und Zeitleisten hinweg, um Projekte voranzutreiben. Teams nutzen sie, um jede Woche zwei Tage Zeit zu sparen, indem sie Routineaufgaben durch Automatisierung abwickeln und gleichzeitig die menschliche Kontrolle beibehalten.

Die Debatte Claude vs. Gemini vs. ChatGPT verliert an Bedeutung, wenn Sie über einen einzigen ClickUp-Workspace auf alle zugreifen können.

Mit ClickUp können Sie für jede Aufgabe die richtige KI verwenden, anstatt an eine Lösung mit nur einem Modell gebunden zu sein. Außerdem kennt die KI in ClickUp bereits die Arbeit, Berechtigungen und Ziele Ihres Teams – im Gegensatz zu generischen Assistenten.

Sind Sie bereit, dem Jonglieren mit KI-Tools ein Ende zu setzen? Starten Sie kostenlos mit ClickUp und nutzen Sie mehrere KI-Modelle in einem einzigen Workspace.

Häufig gestellte Fragen

Claude eignet sich besonders für Aufgaben, die tiefgreifendes Denken und Nuancen erfordern, wie die Analyse langer Dokumente oder die Erstellung von Inhalten in einem bestimmten Markenstil.

Für ausgefeilte, professionelle Texte, die weniger Bearbeitung benötigen, ist Claude in der Regel besser geeignet, während ChatGPT schneller für Brainstorming und die Erstellung von ersten Entwürfen ist.

Ja, eine konvergierte Plattform wie ClickUp bietet Multi-LLM-Zugriff, sodass Teams die Stärken verschiedener Modelle für unterschiedliche Aufgaben innerhalb eines einzigen Workflows nutzen können.

Bezahlte Tarife bieten erhebliche Vorteile für Vielnutzer, aber ein konvergierter Workspace mit integriertem Zugriff auf mehrere Modelle ist oft eine optimierte und effizientere Lösung für Teams.