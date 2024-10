Erstellen einer Checkliste für die Erstellung von Inhalten

Checklisten sind nicht nur etwas für Projektmanager oder Führungskräfte im Geschäft. Sie sind unglaublich nützliche tools für jeden, der sicherstellen muss, dass eine Aufgabe oder ein Projekt gründlich und konsistent abgeschlossen wird - erst recht, wenn Sie mehrere Aufgaben jonglieren oder als Marketer arbeiten.

Denken Sie daran: Die Erstellung eines Blogbeitrags, eines Videos oder sogar eines Beitrags in sozialen Netzwerken umfasst viele Schritte.

Von der Recherche und Planung bis zur Bearbeitung, Veröffentlichung und Aktion gibt es viel zu verfolgen. Und dann sind da noch alle Beteiligten - SEO-Spezialisten, Autoren, Faktenprüfer, Teams für die Erstellung von Inhalten, Designer, Editoren und viele mehr. Da kann schon mal etwas durch die Maschen fallen.

Aber keine Sorge. In diesem Artikel erläutern wir, wie Sie die perfekte Checkliste für die Erstellung von Inhalten für Ihr Team erstellen und geben einige taktische Tipps, Tools und checkliste Vorlage vorschläge für die Erstellung wertvoller Inhalte.

Sind Sie bereit, eine Liste zu erstellen und sie abzuhaken?

Warum brauchen Sie eine Checkliste für die Erstellung von Inhalten?

Bevor wir uns mit der eigentlichen Checkliste für die Erstellung von Inhalten befassen, wollen wir kurz darauf eingehen, wie Ihr Team von dieser Checkliste profitieren kann:

Strafft Ihren Workflow : Durch die Unterteilung des Aufwands für Content Marketing in kleinere, überschaubare Aufgaben können Checklisten Ihnen helfen, sich zu konzentrieren und sich nicht zu verzetteln

: Durch die Unterteilung des Aufwands für Content Marketing in kleinere, überschaubare Aufgaben können Checklisten Ihnen helfen, sich zu konzentrieren und sich nicht zu verzetteln Sorgt für einen einheitlichen Markenauftritt : Eine Checkliste kann dazu beitragen, einen einheitlichen Tonfall für alle Inhalte und Blogs beizubehalten und so Ihre Markenidentität zu stärken

: Eine Checkliste kann dazu beitragen, einen einheitlichen Tonfall für alle Inhalte und Blogs beizubehalten und so Ihre Markenidentität zu stärken Garantiert Qualität : Durch das Abschließen aller erforderlichen Schritte (z. B. Überprüfung des Formats, des Designs und des Inhalts) werden hohe Qualitätsstandards gewährleistet

: Durch das Abschließen aller erforderlichen Schritte (z. B. Überprüfung des Formats, des Designs und des Inhalts) werden hohe Qualitätsstandards gewährleistet Verbessert die Zusammenarbeit: Checklisten können dazu beitragen, dass alle in Ihrem Team auf der gleichen Seite stehen - jeder weiß, welche Rolle er spielt und wann er in den Prozess eingebunden wird

Checklisten können dazu beitragen, dass alle in Ihrem Team auf der gleichen Seite stehen - jeder weiß, welche Rolle er spielt und wann er in den Prozess eingebunden wird Reduziert Nacharbeit : Checklisten bieten einen klaren Fahrplan mit spezifischen Kriterien für Qualitätsprüfungen, Entwurfsprüfungen usw. und helfen Ihnen so, die Dinge gleich beim ersten Mal richtig zu machen und Überarbeitungen und Verzögerungen zu minimieren

: Checklisten bieten einen klaren Fahrplan mit spezifischen Kriterien für Qualitätsprüfungen, Entwurfsprüfungen usw. und helfen Ihnen so, die Dinge gleich beim ersten Mal richtig zu machen und Überarbeitungen und Verzögerungen zu minimieren Erleichtert die Einarbeitung: Ganz gleich, ob Sie einen neuen Mitarbeiter, einen Freiberufler oder eine Agentur einarbeiten, eine Checkliste für die Erstellung von Inhalten kann Ihnen dabei helfen, sowohl Ihre Erwartungen an die Qualität der Inhalte als auch Ihre Arbeitsabläufe zu skizzieren

Ganz gleich, ob Sie ein freiberuflicher Ersteller von Inhalten oder Teil eines großen Marketing-Teams sind, das ansprechende Inhalte erstellen möchte, eine Checkliste kann ein großartiges tool sein, um Ihren Workflow zu optimieren, hochwertige Inhalte zu produzieren und den organischen Traffic zu steigern.

Die fertiggestellte Checkliste für die Erstellung von Inhalten

Nachdem wir nun gesehen haben, warum Sie eine Checkliste für die Erstellung von Inhalten benötigen, wollen wir uns nun ansehen, wie Sie eine solche erstellen können. Wir gehen auf jeden Schritt der Erstellung von Inhalten ein - von der Planung bis zur Aktion - und geben zusätzliche Tipps, wie Sie die Checkliste an Ihre Arbeit anpassen können.

Doch zunächst eine kurze TL;DR der Checkliste für die Erstellung von Inhalten.

1. Definieren Sie das Format, die Ziele und die Zielgruppe Ihrer Inhalte

Definieren Sie klar, für wen Sie Inhalte erstellen

Legen Sie fest, was Sie mit Ihrem Inhalt erreichen möchten (z. B. Steigerung des Website-Traffics, Generierung von Leads, Verbesserung der Markenbekanntheit)

Wählen Sie das beste Format für Ihren Inhalt (z. B. Blogpost, Video, Infografik)

2. Führen Sie gründliche Recherchen durch

Finden Sie Schlüsselwörter, nach denen Ihre Zielgruppe im Einzelnen sucht

Verstehen Sie, was Ihre Konkurrenten zu erledigen haben, und ermitteln Sie Möglichkeiten

Holen Sie sich bei KMUs Expertenmeinungen ein

3. Skizzieren Sie Ihre Inhaltsstruktur

Erstellen Sie einen detaillierten Entwurf des Inhalts mit Themen, Zielgruppe, Schlüsselwörtern und Anforderungen der KMU

Beginnen Sie mit einer 10%igen Gliederung und erweitern Sie diese schrittweise auf 30%, um einen detaillierteren Überblick über die behandelten Punkte zu erhalten

4. Erstellen Sie hochwertige Inhalte

Stellen Sie sicher, dass Ihre Inhalte informativ, verbindlich und gut recherchiert sind

Schreiben Sie Inhalte, die relevant sind und tiefgehende Einblicke bieten

5. Bearbeitung und Korrekturlesen Ihrer Inhalte

Überprüfen Sie Ihren Inhalt auf Grammatik-, Rechtschreib- und Zeichensetzungsfehler

Stellen Sie sicher, dass Ihr Entwurf mit dem Inhalt und der These übereinstimmt

Fügen Sie Schlüsselwörter auf natürliche Weise ein und optimieren Sie den Inhalt für Suchmaschinen

6. Bildmaterial fertigstellen

Entwerfen oder finden Sie hochwertige Bilder, Grafiken oder Videos

Stellen Sie sicher, dass Ihr Bildmaterial für verschiedene Plattformen optimiert und mobilfreundlich ist

7. Veröffentlichen und bewerben Sie Ihre Inhalte

Wählen Sie die geeignete Plattform (z. B. Website, soziale Medien, E-Mail)

Geben Sie Ihre Inhalte in sozialen Medien, über E-Mail-Marketing und andere Kanäle frei

8. Analysieren Sie die Leistung Ihrer Inhalte

Überwachen Sie wichtige KPIs wie Website-Traffic, Engagement und Konversionen

Führen Sie Umfragen durch, um qualitatives Feedback von Lesern zu sammeln

Schritt 1: Definieren Sie das Format Ihres Inhalts, Ihre Ziele und Ihre Zielgruppe

Hier fängt alles an: Sie überlegen sich, für wen Sie schreiben, über welchen Kanal Sie planen und wie Sie am besten auf die Probleme der einzelnen Zielgruppen eingehen können. Während Neulinge Anleitungen bevorzugen, lesen Führungsteams eher Branchenberichte oder Experteninterviews.

Darüber hinaus könnten GenZ-Zielgruppen und B2C-Kunden auf TikTok und Meme-basierte Inhalte ansprechen, während ältere Millennials und B2B-Unternehmen eher forschungsgestützte Inhalte bevorzugen.

Wir empfehlen Ihnen, sich zunächst diese Fragen zu stellen:

Für wen ist der Inhalt bestimmt? Bestimmen Sie eindeutig Ihr Einzelziel. Dies wird die Form des Tons, des Stils und der Botschaften Ihres Inhalts bestimmen

Bestimmen Sie eindeutig Ihr Einzelziel. Dies wird die Form des Tons, des Stils und der Botschaften Ihres Inhalts bestimmen Welches Problem wird gelöst? Ihr Inhalt sollte einen Wert für Ihre Zielgruppe haben. Bestimmen Sie das spezifische Problem, das er anspricht, oder den Bedarf, den er erfüllt

Ihr Inhalt sollte einen Wert für Ihre Zielgruppe haben. Bestimmen Sie das spezifische Problem, das er anspricht, oder den Bedarf, den er erfüllt Wie wird der Erfolg dieses Beitrags gemessen? Legen Sie klare Metriken fest, um die Wirksamkeit Ihres Inhalts zu messen. Dazu könnten Website-Traffic, Engagement, Konversionen oder Markenbekanntheit gehören

Legen Sie klare Metriken fest, um die Wirksamkeit Ihres Inhalts zu messen. Dazu könnten Website-Traffic, Engagement, Konversionen oder Markenbekanntheit gehören **Stellen Sie sicher, dass Ihr Inhalt etwas Einzigartiges oder Wertvolles bietet, das Ihr Publikum bisher noch nicht gesehen hat. Dabei kann es sich um eine neue Perspektive, einen praktischen Tipp oder eine kreative Lösung für ein bestehendes Problem handeln

💡Pro-Tipp: Fügen Sie diese Fragen als Unterpunkte in Ihre Checkliste ein. Ihr Content-Stratege (oder Content-Lead) kann dann damit beauftragt werden, diese Fragen zu beantworten und sie in den Inhaltsentwurf oder das Briefing aufzunehmen. Auf diese Weise erhalten Sie einen sicheren Rahmen für die Planung zielgerichteter, ansprechender Inhalte, die bei Ihrer Zielgruppe Anklang finden und zu Ergebnissen führen.

Schritt 2: Gründliche Recherche

Sobald Sie Ihre Ziele und Ihre Zielgruppe definiert haben, ist es an der Zeit, in die Recherchephase einzusteigen.

Im Folgenden finden Sie eine Aufschlüsselung der Schlüsselbereiche, die Sie untersuchen können:

1. Schlüsselwort-Recherche

Dies ist der erste Schritt für jeden SEO-gesteuerten Inhalt - Blogpost, Ebook oder Whitepaper. Einige Punkte, die Sie Ihr Team in dieser Phase abhaken lassen können, sind, ob es sie hat:

Die primären und sekundären Schlüsselwörter identifiziert hat

Analyse der Suchabsicht (Transaktion, Navigation, Information)

Long-Tail-Schlüsselwörter für gezielteren Verkehr einbezogen

2. Analyse der Wettbewerber

Hier ermitteln Sie Lücken in den Inhalten Ihrer Konkurrenten zum gleichen Thema. Gibt es Themen, die sie nicht behandelt haben? Können Sie eine einzigartige Perspektive oder zusätzliche Erkenntnisse bieten?

Wenn Sie die Stärken und Schwächen Ihrer Konkurrenten kennen, können Sie Ihren Inhalt so positionieren, dass er sich von anderen abhebt und einen größeren Wert für Ihr Publikum darstellt.

Sie können diesen Schritt einfach halten und Ihr Team fragen, ob es die Wettbewerbsanalyse bereits abgeschlossen hat, oder ihn in einzelne Schritte unterteilen, wie z. B:

Haben Sie das Ranking des Blogs eines Mitbewerbers für relevante Schlüsselwörter analysiert?

Haben Sie Lücken in deren Inhalten identifiziert, z. B. fehlende Themen oder veraltete Perspektiven?

Haben Sie den Grad des Engagements gemessen, den deren Inhalte erhalten (z. B. Ansichten, Likes, Shares, Kommentare)?

Haben Sie herausgefunden, wie sich Ihr Beitrag von den anderen abheben kann, sei es durch eine einzigartige Perspektive, tiefer gehende Informationen oder ein anderes Format?

3. Fachkundige Experten (KMU)

Wenn Sie über technische oder komplexe Themen, Branchenberichte oder Thought-Leadership-Beiträge schreiben, dann ist die Einholung von Erkenntnissen von Fachexperten unverzichtbar. Dies ist kein einstufiger Prozess.

Wenn Sie für Ihre Inhalte Erkenntnisse von Fachleuten einholen wollen, können Sie eine separate, detailliertere Checkliste erstellen. So können Sie Ihren Autoren einen strukturierten Ansatz für den Prozess an die Hand geben und sicherstellen, dass sie alle notwendigen Schritte befolgen.

Sie können den Link dann als Notiz in das Kontrollkästchen "Haben Sie KMU befragt?" in Ihrer Checkliste für die Erstellung von Inhalten einfügen. So wird Ihr Team daran erinnert, die Checkliste für die Beschaffung von KMUs zu Rate zu ziehen.

Folgende Punkte können Sie in Ihre Checkliste aufnehmen:

Identifizieren Sie potenzielle KMU

Entwickeln Sie durchdachte Fragen

Planen Sie Interviews

Führen Sie die Interviews durch

Erkenntnisse der KMU einbeziehen

Einholung der Genehmigung

Benachrichtigung des KMU über die Veröffentlichung

💡Pro-Tipp: Fügen Sie Ihrer Checkliste eine Notiz hinzu, um anzugeben, welche Arten von Recherchen für die einzelnen Inhalte erforderlich sind, damit Ihr Team weiß, worauf es sich konzentrieren muss.

Schritt 3: Skizzieren Sie die Struktur Ihres Inhalts

Je nach Ihrem Prozess der Erstellung von Inhalten muss Ihr Team möglicherweise eine Kurzbeschreibung der Inhalte und mehrere Arten von Gliederungen erstellen, bevor es an den eigentlichen Entwurf geht.

Dieser Prozess sieht folgendermaßen aus:

Der SEO-Spezialist (oder Content-Stratege) muss eine Kurzbeschreibung des Inhalts erstellen, in der er dem Autor mitteilt, welche Themen er behandeln soll, wer die Zielgruppe ist, welche Schlüsselwörter enthalten sein sollen und ob Sie Zitate von KMUs benötigen

Der Inhaltsautor entwirft dann eine 10 %ige Gliederung (idealerweise 10 % der Gesamtwortzahl), die die These des Blogs, den einleitenden Aufhänger und die wichtigsten Überschriften enthält

Sobald dies genehmigt ist, kann er die Gliederung auf 30 % erweitern und einen detaillierten Überblick über jeden Abschnitt geben

Dieser Prozess hilft dabei, die Interessengruppen aufeinander abzustimmen und das Hin und Her während der Schreib- (und Bearbeitungs-) Phase zu reduzieren.

💡Pro-Tipp: Wie bei der Unter-Checkliste für das KMU-Interview können Sie auch individuelle Checklisten für den Inhalt des Briefs und jeden Gliederungstyp erstellen.

Schritt 4: Erstellen Sie hochwertige Inhalte

Nun kommen wir zum wichtigsten Teil - der Erstellung hochwertiger Inhalte, die sowohl von Menschen als auch von Suchmaschinen geliebt werden. Im Großen und Ganzen gibt es drei Schlüssel, die zu qualitativ hochwertigen Inhalten beitragen:

I. Fesselnde Erzählung

Sprechen Sie mit Autorität über das Thema?

Stammen alle Recherchen aus zuverlässigen Quellen?

II. Relevanz

Haben Sie ein Gespür für die Herausforderungen und Probleme Ihrer Zielgruppe?

Gehen Sie über oberflächliche Erklärungen hinaus?

III. Gestaltung

Haben Sie dem Blog Screenshots und anderes Bildmaterial hinzugefügt, zusammen mit Beschriftungen und ALT-Text?

Haben Sie ein "Design-Briefing" für das Design-Team hinzugefügt, in dem Sie angeben, welches Bildmaterial Sie für den Beitrag benötigen?

Wenn Sie sich auf diese Bereiche konzentrieren, können Sie Inhalte erstellen, die nicht nur informativ, sondern auch ansprechend für Ihr Publikum sind.

Schritt 5: Bearbeitung und Korrekturlesen Ihrer Inhalte

Das Schreiben Ihrer Inhalte ist nur der erste Schritt. Der nächste Schritt besteht darin, ihn gründlich zu überprüfen, um sicherzustellen, dass er Ihren Ansprüchen gerecht wird. Ein strukturierter Rahmen (auch als Checkliste für die Bearbeitung und das Korrekturlesen bekannt) kann Ihnen helfen, diesen Überprüfungsprozess zu standardisieren und eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten.

Hier sind einige Punkte, die Sie berücksichtigen sollten:

I. Übereinstimmung mit dem Auftrag

Haben Sie alle im Briefing erwähnten Themen abgedeckt?

Besteht zwischen den einzelnen Abschnitten eine Verbindung zur These des Blogs?

II. Lesbarkeit

Haben Sie Überschriften, Zwischenüberschriften und Aufzählungspunkte verwendet, um die Lesbarkeit zu verbessern?

Haben Sie eine klare und prägnante Sprache verwendet?

Haben Sie Ihren Entwurf gründlich Korrektur gelesen?

III. Marke

Haben Sie einen einheitlichen Ton und Stil beibehalten, der mit Ihrer Marke (und Ihrem Einzelziel) übereinstimmt?

Haben Sie Ihre Inhalte mit den Werten und der Mission Ihrer Marke in Einklang gebracht?

IV. SEO

Haben Sie relevante Schlüsselwörter auf natürliche Weise in Ihren Inhalt integriert?

Haben Sie Ihren Meta-Titel und Ihre Beschreibung optimiert?

Haben Sie alle internen Links, die in der Kurzbeschreibung des Inhalts erwähnt werden, aufgenommen?

Sind alle verknüpften Quellen weniger als 4 Jahre alt?

Haben Sie die UTM Parameter von externen Links entfernt?

VI. Aufforderungen zu Aktionen (CTAs)

Haben Sie einen klaren und überzeugenden primären CTA eingebaut?

Haben Sie weiche CTAs hinzugefügt, um die Leser auf andere Inhalte wie Vorlagen oder kostenlose tools zu verweisen?

Haben Sie einen UTM-Tracker mit Ihren CTA-Links verknüpft?

Abgesehen davon können Sie auch einen Abschnitt hinzufügen, in dem die Autoren gefragt werden, ob sie ihre Entwürfe mit einem Plagiatsprüfprogramm oder einem KI-Inhaltsdetektor überprüft haben.

💡Pro-Tipp: Anstatt Ihren Autoren und Editoren individuelle Checklisten zuzuweisen, fügen Sie einen Selbstbewertungsprozess hinzu. Lassen Sie Ihre Autoren die Checkliste verwenden, um ihre Arbeit zu bewerten, bevor sie sie an den Editor weitergeben. Der Editor kann dann den Inhalt anhand derselben Checkliste überprüfen und gezieltes Feedback und Verbesserungsvorschläge geben. Dieser Ansatz kann den Überarbeitungsprozess beschleunigen und die Zusammenarbeit fördern.

Schritt 6: Fertigstellung des Bildmaterials

Auch wenn Ihr Team über eine eigene Checkliste verfügt, empfiehlt es sich, die wichtigsten Schritte bei der Erstellung von Inhalten in den Gesamtprozess einzubeziehen, vor allem, wenn Sie Ihre Bilder selbst beschaffen.

Hier sind einige Punkte, die Sie im Auge behalten sollten:

Design-Briefing: Wurde ein klares Design-Briefing erstellt, das den gewünschten Stil, die Farben und die Gesamtästhetik umreißt?

Wurde ein klares Design-Briefing erstellt, das den gewünschten Stil, die Farben und die Gesamtästhetik umreißt? Visuelle Ressourcen: Wurden alle erforderlichen visuellen Elemente beschafft oder erstellt (z. B. Bilder, Infografiken, Icons, Videos)?

Wurden alle erforderlichen visuellen Elemente beschafft oder erstellt (z. B. Bilder, Infografiken, Icons, Videos)? Design-Feedback: Haben Sie dem Design Team Feedback gegeben oder um Überarbeitung gebeten?

Haben Sie dem Design Team Feedback gegeben oder um Überarbeitung gebeten? Fristen: Werden die Designfristen eingehalten?

Werden die Designfristen eingehalten? Kompatibilität: Haben die Designdateien das richtige Format, sind sie angemessen dimensioniert und mobilfreundlich?

Schritt 6: Veröffentlichen und bewerben Sie Ihre Inhalte

Sobald Ihr Inhalt und Ihr Bildmaterial fertiggestellt sind, ist es an der Zeit, Ihren Beitrag zu veröffentlichen und zu bewerben.

1. Veröffentlichen

Erstellen Sie Checklisten für jede Aufgabe in Ihreminhaltlicher Marketing Plan um sicherzustellen, dass Sie alles im Griff haben Für Blogs: Banner-Bilder, Meta-Tags, Suchmaschinenoptimierung Für E-Mails: HTML Code, Betreffzeile, Aufruf zum Handeln Für soziale Medien: Plattform, Bildmaterial, Beschriftungen, Hashtags

Veröffentlichen Sie Ihre Inhalte auf der von Ihnen gewählten Plattform

Prüfen Sie, ob die veröffentlichte Version korrekt und frei von Fehlern ist

2. Aktion

Der erste Schritt besteht darin, eine Strategie für die Promotion von Inhalten zu entwickeln. Die folgenden Schritte können je nach Promotion-Kanal variieren.

Wenn Sie zum Beispiel einen Blog in den sozialen Medien bewerben, müssen Sie das tun:

Bestimmen Sie, auf welchen Social-Media-Plattformen Ihr Einzelziel am aktivsten ist

Entwickeln Sie Beiträge für soziale Medien, die Ihren Inhalt zusammenfassen und zum Klicken anregen

Verwenden Sie relevante Hashtags, um die Sichtbarkeit zu erhöhen.

Die Verteilung per E-Mail würde hingegen bedeuten:

Segmentieren Sie Ihre E-Mail Liste auf der Grundlage der Interessen oder Aktivitäten Ihrer Zielgruppe

Erstellen einer Betreffzeile, die Aufmerksamkeit erregt und zum Öffnen anregt

Umwandlung Ihres E-Mail Textes in HTML Code

Auch lesen: die 10 besten Software-Plattformen für Content Marketing

Schritt 7: Analysieren Sie die Leistung Ihrer Inhalte

Schließlich ist es an der Zeit zu überprüfen, ob Ihre content-Marketing-Strategie erfolgreich ist. Überprüfen Sie die Ziele, die Sie sich für Ihre Inhalte gesetzt haben, und stellen Sie fest, ob sie diese Ziele erfüllt oder übertroffen haben. Um ein abschließendes Bild zu erhalten, sollten Sie sowohl quantitative als auch qualitative Ergebnisse berücksichtigen.

Quantitative Metriken

Überwachen Sie den Anstieg des Website-Traffics durch Ihren Inhalt

Messen Sie Metriken wie Likes, Freigaben, Kommentare und die Verweildauer auf der Seite

Nachverfolgung von Konversionen (z. B. Anmeldungen, Käufe, Herunterladen).

Überwachen Sie die Platzierung Ihres Inhalts in Suchmaschinen für relevante Schlüsselwörter

Qualitatives Feedback

Führen Sie Umfragen oder Abstimmungen durch, um Feedback von Ihrem Publikum zu erhalten

Analysieren Sie Kommentare und Nachrichten zu Ihrem Inhalt

Wir empfehlen, die quantitative und qualitative Leistung Ihrer Inhalte monatlich oder vierteljährlich zu überprüfen, um Verbesserungsmöglichkeiten für Ihren Aufwand im Content Marketing zu ermitteln. Auf diese Weise können Sie die Ergebnisse Ihrer Inhalte analysieren und datengestützte Entscheidungen für zukünftige Content-Marketing-Strategien treffen.

Checkliste (und Prozess) für die Erstellung von Inhalten mit ClickUp verwalten

Laut einer 2023 McKinsey Umfrage verbringen mittlere Führungskräfte mehr als die Hälfte ihrer Arbeitszeit mit administrativen Arbeiten. Für Inhaltsverantwortliche könnte dies auch die Erstellung und Verwaltung von Checklisten für Inhalte umfassen.

Die Lösung?

Verwenden Sie eine Projektmanagement-Plattform wie ClickUp die es Ihnen ermöglicht, Checklisten zu erstellen, sie als Vorlagen zu speichern und sie in die Produktion von Inhalten zu integrieren.

Das heißt, Sie können ClickUp als content management tool um alles zu erledigen - Verwalten Sie Ihre Inhalte, erstellen Sie Inhalte und analysieren Sie die Leistung Ihrer Inhalte

Wie Cristina Willson, Director of Content bei Graphite, es ausdrückt,

Wir haben nicht nur angefangen, Artikel zu schreiben, sondern auch beschlossen, dies in größerem Umfang zu erledigen. Deshalb brauchten wir eine robuste Plattform, die sich leicht an die wachsende Zahl unserer Veröffentlichungen anpassen lässt. ClickUp war die beste Wahl.

Cristina Willson, Direktorin für Inhalte bei Graphite

Graphite hat die Produktion seiner Inhalte mit ClickUp! um das 12-fache gesteigert

Hier erfahren Sie, wie Sie die Content-Management-Funktionen von ClickUp nutzen können:

Erstellen Sie Ihre Checkliste für die Erstellung von Inhalten

Zunächst können Sie die verschiedenen Schritte bei der Erstellung Ihrer Inhalte in einer Checkliste festhalten. Verwenden Sie dazu die ClickUp Checkliste Vorlagen feature. Sie können Prozesse zur Erstellung von Inhalten in Ihrem Team einfach erstellen und wiederverwenden.

ClickUp Checklisten-Vorlagen

Sparen Sie Zeit, indem Sie mit ClickUp Checklist Templates eine Master-Vorlage für die Erstellung von Inhalten erstellen und diese für jedes Projekt benutzerdefiniert anpassen

Hier sind ein paar herausragende Features:

Wiederverwendbare Vorlagen: Speichern Sie Ihre Checkliste zur Erstellung von Inhalten als Vorlage und verwenden Sie sie in verschiedenen Projekten wieder.

Speichern Sie Ihre Checkliste zur Erstellung von Inhalten als Vorlage und verwenden Sie sie in verschiedenen Projekten wieder. Verschachtelung und Drag & Drop: Organisieren Sie Checklistenelemente, indem Sie sie verschachteln oder die Reihenfolge durch ein einfaches Drag & Drop Feature anpassen.

Organisieren Sie Checklistenelemente, indem Sie sie verschachteln oder die Reihenfolge durch ein einfaches Drag & Drop Feature anpassen. Zuweisung und Nachverfolgung des Fortschritts: Weisen Sie Checklistenelemente bestimmten Mitgliedern des Teams zu, um die Verantwortlichkeit bei jedem Schritt sicherzustellen.

Weisen Sie Checklistenelemente bestimmten Mitgliedern des Teams zu, um die Verantwortlichkeit bei jedem Schritt sicherzustellen. Reale Anwendungsfälle: Wenden Sie Checklisten-Vorlagen für Prozesse wie Aufgaben vor und nach dem Blog, die Erstellung von Landing Pages oder die Veröffentlichung von Features an und stellen Sie sicher, dass jeder Schritt effizient nachverfolgt wird.

ClickUp Aufgaben Checklisten

Dann können Sie die ClickUp Aufgabe Checklisten zum Erstellen einfacher Listen zu erledigender Aufgaben innerhalb einer Aufgabe.

Dokumentieren Sie alle Schritte Ihrer Erstellung von Inhalten mit ClickUp Aufgaben-Checklisten

So hilft Ihnen das:

Wann immer Sie ein neues Projekt mit neuen Inhalten beginnen, erstellen Sie eine neue Checkliste aus Ihrer Vorlage für die Checkliste

Passen Sie die Checkliste an das spezifische Format und die Ziele Ihres aktuellen Projekts an

Weisen Sie die einzelnen Checklistenelemente den verantwortlichen Mitgliedern des Teams zu (z. B. SEO-Spezialist, Content Writer, Content Ops)

Dies spart nicht nur Zeit, sondern stellt auch sicher, dass sich alle Beteiligten über ihre Rollen und Verantwortlichkeiten im Klaren sind, was zu einem effizienten und effektiven Prozess der Erstellung von Inhalten führt.

ClickUp-Automatisierungen

Verwenden Sie ClickUp Automatisierungen um die Aufgabe automatisch verschiedenen Mitgliedern des Teams zuzuweisen, je nach Status der Aufgabe.

Wenn der Autor den Blog beispielsweise in die "Bearbeitung" verschiebt, können Sie ihn automatisch Ihrem Redaktionsleiter zuweisen, der ihn dann einem der Editoren erneut zuweisen kann.

Beschleunigen Sie Arbeitsabläufe wie das Hinzufügen von Mitarbeitern, das Planen von Status-Updates und mehr mit KI-gestützten Workflow-Automatisierungen

Auch gelesen: Erstellen einer Content-Marketing-Roadmap [Beispiele und Schritte]

Nun, da Sie Ihre workflow zur Erstellung von Inhalten ist der nächste Schritt die Einstellung eines Systems, mit dem Sie Ihre Inhalte tatsächlich erstellen und veröffentlichen können. Hierfür können Sie das gebrauchsfertige ClickUp Vorlage zur Skalierung der Inhaltsproduktion .

ClickUp Vorlage zur Skalierung der Produktion von Inhalten

Diese vorgefertigte Vorlage basiert auf ClickUps eigenem Prozess zur Produktion von Inhalten - Sie können also sicher sein, dass sie skalierbar ist. Während sich die Standard-Vorlage auf Blogs konzentriert, können Sie sie leicht anpassen, um andere Inhaltsformate wie Videos oder Webseiten unterzubringen.

Diese Vorlage herunterladen

Skalieren Sie Ihre Inhalte mühelos mit einem einzigen Klick mit der ClickUp Vorlage zur Skalierung der Inhaltsproduktion

So verwenden Sie die Vorlage:

Content Backlog: Erstellen Sie ein Backlog, um alle Ihre Themenideen zu speichern

Erstellen Sie ein Backlog, um alle Ihre Themenideen zu speichern Benutzerdefinierte Status: Verwenden Sie Status wie "Entwurf", "Bearbeitung", "Design", "Veröffentlichung" und "Aktion", um den Fortschritt zu verfolgen

Verwenden Sie Status wie "Entwurf", "Bearbeitung", "Design", "Veröffentlichung" und "Aktion", um den Fortschritt zu verfolgen Detaillierte Aufgaben: Passen Sie die Aufgabendetails an, um Autor, Editor und relevante Links (Checkliste, Gliederung, Entwurf usw.) einzubeziehen

Passen Sie die Aufgabendetails an, um Autor, Editor und relevante Links (Checkliste, Gliederung, Entwurf usw.) einzubeziehen Monatsansichten: Nutzen Sie die Standard-Monatsansichten von ClickUp (letzter Monat, dieser Monat, nächster Monat), um Ihren Zeitplan für die Bereitstellung von Inhalten zu visualisieren

Nutzen Sie die Standard-Monatsansichten von ClickUp (letzter Monat, dieser Monat, nächster Monat), um Ihren Zeitplan für die Bereitstellung von Inhalten zu visualisieren Kommentare: Informieren Sie Ihr Team über den Status des Blogs und nutzen Sie Kommentare für Diskussionen innerhalb von Aufgaben

Diese Vorlage ist eine großartige Option, um alle operativen Aspekte Ihrer Erstellung von Inhalten zu verwalten und Ihre Workflows zu optimieren - so können Sie ihren Produktionsprozess für Inhalte skalieren .

Diese Vorlage herunterladen

Entwerfen, bearbeiten und lokalisieren Sie Ihre Inhalte

Ob Sie Ihre Recherchen dokumentieren, Kurzbeschreibungen und Gliederungen für Ihre Inhalte erstellen oder den eigentlichen Inhalt entwerfen - all das können Sie mit ClickUp Dokumente die integrierte Lösung zur Dokumentenverarbeitung.

Und das Beste daran ist, dass ClickUp Docs mit verschachtelten Seiten ausgestattet ist - im Gegensatz zu herkömmlichen Dokumentenverarbeitungsprogrammen -, so dass Sie alle Ihre verschiedenen Dokumente einfach konsolidieren können. Dazu gehören Ihre Schriftsätze, Gliederungen, Recherchen, Aufzeichnungen von KMU-Interviews, Entwürfe und vieles mehr.

Darüber hinaus bietet ClickUp Docs eine Vielzahl von Optionen für die Zusammenarbeit, wie z. B. Kommentare, Live-Bearbeitung und Tags, so dass Sie das Feedback Ihrer Stakeholder einholen und sicherstellen können, dass alle auf der gleichen Seite sind.

Verwalten Sie mit ClickUp Docs Ihre gesamte Dokumentation von Inhalten und arbeiten Sie in Echtzeit mit Teamkollegen zusammen

Ein weiteres hervorragendes Feature ist ClickUp Gehirn , der Schreibassistent, der als Ihr KI-Inhaltsvermarkter -hilft Ihnen, Ihre Blogs schneller zu erstellen und zu lokalisieren. Es kann Ihre Grammatik- und Rechtschreibfehler korrigieren, den Ton Ihres Blogs an die Stimme Ihrer Marke anpassen und Ihren Blog sogar in Social-Media-Beiträge zur Verteilung umwandeln.

Es kann auch E-Mails für Ihre Kunden verfassen, um den Überprüfungs- und Genehmigungsprozess zu beschleunigen.

Beschleunigen Sie Ihre Erstellung und Bearbeitung von Inhalten mit ClickUp Brain

ClickUp Brain beantwortet schnell alle Fragen zum Fortschritt Ihrer Inhalte, von der Suche nach spezifischen Checklisten bis hin zum Zugriff auf Verteilungspläne oder Recherchen. So haben Sie alle wichtigen Informationen immer griffbereit und sparen Zeit und Aufwand.

💡Pro-Tipp: Binden Sie die Checkliste für die Aufgabe der Erstellung von Inhalten in ClickUp Docs ein. Auf diese Weise können die Autoren leicht auf die Checkliste zugreifen und ihren Fortschritt nachverfolgen, um sicherzustellen, dass kein Schritt übersehen wird.

Bringen Sie Ihre Checklisten für Aufgaben in das Dokument Ihres Blogs, um den Zugriff zu erleichtern

Auch gelesen: die 10 besten KI-Tools zur Erstellung von Inhalten im Jahr 2024

Verwalten Sie Ihren Veröffentlichungs- und Verteilungsplan

Sobald Sie Ihre Inhalte erstellt haben, ist der nächste Schritt die Veröffentlichung.

Aber das ist nicht so einfach. Sie veröffentlichen nicht nur Ihren Blog, sondern auch eine Reihe kürzerer Inhalte, um ihn zu verteilen und zu bewerben. Das können E-Mails, Beiträge in sozialen Medien, Beiträge in Community-Foren und vieles mehr sein.

Hier ist ein inhalt Kalender kann helfen. Er bietet eine visuelle Darstellung Ihres Veröffentlichungsplans und sorgt dafür, dass Sie organisiert bleiben und keine Termine verpassen.

ClickUp Inhalt Kalender Vorlage

Wir empfehlen die Verwendung der ClickUp Inhalt Kalender Vorlage um Ihren Veröffentlichungs- und Aktionsplan zu verwalten.

Diese Vorlage herunterladen

Behalten Sie den Überblick über Ihre Veröffentlichungstermine mit der ClickUp Vorlage für den Kalender für Inhalte

So funktioniert diese Vorlage:

Fangen Sie an, indem Sie die Themen Ihrer Inhalte zusammen mit der Phase, in der sie sich im Produktionsprozess der Inhalte befinden - Schreiben, Bearbeitung usw. - hinzufügen. Dies ist wichtig, weil die Status farblich gekennzeichnet sind, so dass Sie einen Überblick über den Status des Blogs im Kalender erhalten können

zusammen mit der Phase, in der sie sich im Produktionsprozess der Inhalte befinden - Schreiben, Bearbeitung usw. - hinzufügen. Dies ist wichtig, weil die Status farblich gekennzeichnet sind, so dass Sie einen Überblick über den Status des Blogs im Kalender erhalten können Fügen Sie ein, unter welche Inhaltssäule jedes Thema fällt. So bleiben Ihre Inhalte an Ihrer allgemeinen Inhaltsstrategie ausgerichtet und Sie vermeiden, dass Sie in irrelevante Themen abschweifen

So bleiben Ihre Inhalte an Ihrer allgemeinen Inhaltsstrategie ausgerichtet und Sie vermeiden, dass Sie in irrelevante Themen abschweifen Fügen Sie dann das Veröffentlichungsdatum für Ihren Blogbeitrag ein und wechseln Sie zur Ansicht des Kalenders, um Ihre anstehenden Termine zu visualisieren. So erhalten Sie einen klaren Überblick über den Zeitplan Ihrer Inhalte

Jetzt können Sie sich auf anstehende Termine konzentrieren und Projekte entsprechend planen, Terminkollisionen erkennen und den Status Ihrer Inhalts-Pipeline überwachen. Superpraktisch, oder?

Diese Vorlage herunterladen

Rationalisieren Sie Ihre Inhalte mit ClickUp

Eine Checkliste für die Erstellung von Inhalten ist ein unverzichtbares Tool für jedes Team im Bereich Content oder digitales Marketing. Sie ist Ihr Fahrplan für eine chaotische Produktion von Inhalten - sie führt Ihr Team durch jede Phase der Erstellung von Inhalten und stellt sicher, dass nichts durch die Maschen fällt.

Die wahre Stärke von ClickUp liegt in seiner Fähigkeit, Ihren gesamten Prozess der Erstellung von Inhalten zu zentralisieren.

Sie können Ihre Checklisten, Projektmanagement-Aufgaben und Entwürfe für Inhalte auf einer einzigen Plattform hosten. Ihr Team muss nicht zwischen verschiedenen Tools wechseln.

Die Zusammenführung aller Vorgänge zur Erstellung von Inhalten in ClickUp hat noch viele weitere Vorteile, aber davon können Sie sich selbst überzeugen. Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und legen Sie sofort los.