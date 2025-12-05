Wie schreibt man KI-Prompts? Tipps, Vorlagen und Beispiele

Haben Sie schon einmal einem KI-Tool gesagt, es solle „einen Blogbeitrag schreiben”, und es kam mit etwas Langweiligem oder Roboterhaftem zurück?

Das liegt daran, dass Ihr Prompt zu vage war.

Gute KI-Prompts sind wie gute Briefings – klar, spezifisch und zielorientiert. Schlechte Prompts verursachen nur mehr Arbeit.

Da KI mittlerweile Teil des Schreibens, des Codes und der Strategie ist, ist das Verfassen von Prompts heute eine unverzichtbare kreative Fähigkeit.

Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie Prompts erstellen, die intelligentere, schnellere und nützlichere Ergebnisse liefern – mit Beispielen und Vorlagen, die Sie sofort ausprobieren können.

Was ist ein KI-Prompt?

Ein KI-Prompt ist die Anweisung, die Sie einem KI-Tool geben, um eine Antwort zu erhalten. Er ist der Ausgangspunkt der Interaktion, und wie gut die KI funktioniert, hängt stark davon ab, wie gut diese Anweisung geschrieben ist.

Wenn Sie lernen möchten, wie man KI-Prompts schreibt, beginnen Sie hier: Ihr Prompt bestimmt die Einstellung, die Struktur und die Tiefe der Ausgabe.

Wenn Ihre Eingabe vage ist, wird die KI raten, und die Ergebnisse verfehlen in der Regel ihr Ziel. Klare Grenzen beheben dieses Problem.

✅ Gut: „Verwandeln Sie diesen Absatz in ein unterhaltsames Faktenformat wie: ‚Wussten Sie, dass …?‘“ ❌ Schlecht: „Machen Sie das interessanter. “

👀 Wussten Sie schon? Marktanalysten schätzen, dass der Markt für Prompt Engineering von etwa 0,85 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf rund 1,13 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 gewachsen ist, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 32,7 % entspricht. Dieses Wachstum ist auf die steigende Nachfrage nach benutzerdefinierter KI, Automatisierung und KI-gestützter Inhaltserstellung zurückzuführen.

Warum es wichtig ist, gute KI-Prompts zu schreiben

Das Erlernen der Erstellung effektiver Prompts ist unerlässlich, um zuverlässige Ergebnisse mit KI-Tools zu erzielen.

Hier ist der Grund, warum dies einen größeren Unterschied macht, als den meisten Menschen bewusst ist:

Es reduziert Unklarheiten in der Ausgabe: KI funktioniert am besten, wenn sie genau versteht, was Sie wollen. Ein gut geschriebener Prompt eliminiert vage oder themenfremde Ergebnisse, die Sie in Ihrem Schreibprozess aussortieren müssen. Dies gilt unabhängig davon, ob Sie Blogbeiträge erstellen oder versuchen, KI-Kunst-Prompts für visuelle Projekte zu schreiben.

Sie verbringen weniger Zeit mit Überarbeitungen und erneuten Durchläufen: Wenn Ihre Eingabe unklar ist, erhalten Sie wahrscheinlich mittelmäßige Ergebnisse und verschwenden dann Zeit mit Optimierungen. Eine effektive Eingabe bringt Sie auf Anhieb näher ans Ziel, insbesondere bei komplexeren KI-generierten Inhalten.

Sie vermeiden halluzinierte oder irrelevante Inhalte: Schlecht formulierte Prompts führen oft zu ungenauen Fakten oder Fülltexten. Je präziser Ihr Prompt ist, desto weniger muss die generative KI „Lücken füllen” mit möglicherweise erfundenen Informationen.

Es hilft dabei, Konsistenz in Ton und Struktur zu wahren: Wenn Sie an mehreren Dokumenten, Briefings oder Projekten arbeiten, hilft ein wiederholbarer Prompt-Stil dabei, eine konsistente Stimme, Format und Tiefe zu wahren, was besonders nützlich ist, wenn Sie Wenn Sie an mehreren Dokumenten, Briefings oder Projekten arbeiten, hilft ein wiederholbarer Prompt-Stil dabei, eine konsistente Stimme, Format und Tiefe zu wahren, was besonders nützlich ist, wenn Sie Schreibprompts teamübergreifend skalieren.

Arten von KI-Prompts (mit Beispielen)

Lassen Sie uns die wichtigsten Arten von KI-Prompts, denen Sie begegnen werden, genauer betrachten:

1. Anweisungs-Prompts

Anweisungs-Prompts leiten das KI-Modell bei der Ausführung einer bestimmten Aufgabe oder der Generierung einer bestimmten Ausgabe. Diese Prompts geben der KI direkte Anweisungen, wie z. B. schreiben, zusammenfassen, skizzieren oder erklären.

✅ Verwenden Sie Anweisungs-Prompts, wenn Sie möchten, dass die KI ein definiertes Ziel erreicht.

📌 Beispiel: Schreiben Sie einen 500 Wörter langen Blogbeitrag für ein FinTech-Unternehmen, in dem Sie dessen neue persönliche Finanz-App namens „BudgetBuddy” vorstellen. Erläutern Sie, wie die App eine Verbindung zu Bankkonten herstellt, Ausgaben kategorisiert, Erinnerungen an Sparen versendet und Benutzern dabei hilft, monatliche Ziele festzulegen. Verwenden Sie einen freundlichen Ton, der für Erstbenutzer leicht verständlich ist.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain in wenigen Minuten aufschlussreiche und SEO-freundliche Blogs.

2. Informative Prompts

Informations-Prompts helfen Ihnen dabei, bestimmte Fakten, Definitionen oder Zusammenfassungen aus der Wissensdatenbank der KI abzurufen. Verwenden Sie sie, um etwas zu lernen oder eine klare Erklärung ohne viel Schnickschnack zu erhalten.

✅ Verwenden Sie Informations-Prompts, wenn Sie sachliche Informationen wünschen.

📌 Beispiel: Was sind die Hauptunterschiede zwischen monolithischen und Microservice-Architekturen in der Softwareentwicklung? Erläutern Sie die Vor- und Nachteile der jeweiligen Architektur, nennen Sie gängige Anwendungsfälle und halten Sie die Erklärung so weitgehend technisch neutral, dass auch ein Produktmanager ohne Programmierkenntnisse sie verstehen kann.

3. Kreative Prompts

Bei kreativen Prompts dreht sich alles um Fantasie. Sie sollen der KI helfen, originelle Inhalte wie Geschichten, Gedichte, Songtexte oder sogar spekulative Visualisierungen mithilfe eines KI-Kunstgenerators zu erstellen. Denken Sie daran, der KI beim Schreiben von KI-Kunst-Prompts genügend Raum für Ausdruckskraft und Kreativität zu lassen.

✅ Verwenden Sie kreative Prompts, wenn Sie frische, fantasievolle oder künstlerische Ideen wünschen.

📌 Beispiel: Schreiben Sie eine Kurzgeschichte, die in einer Zukunft spielt, in der Menschen durch Berührung mit Bäumen kommunizieren. Die Hauptfigur ist ein Stadtplaner, der entdeckt, dass eine jahrhundertealte Eiche Erinnerungen an das Land vor seiner Urbanisierung bewahrt. Der Ton sollte nachdenklich und leicht melancholisch sein und mit einer Wendung enden, die den Planer dazu veranlasst, sein nächstes Projekt zu überdenken.

4. Analytische Prompts

Analytische Prompts fordern die KI auf, ein Problem zu durchdenken, Muster zu erkennen oder Schlussfolgerungen zu ziehen. Diese Prompts erfordern kritisches Denken seitens des KI-Modells und nicht nur das Abrufen von Daten. Sie werden häufig in der Forschung, Strategie oder Prognose verwendet.

✅ Verwenden Sie analytische Prompts, wenn Sie durchdachte Analysen oder Erkenntnisse auf der Grundlage mehrerer Variablen wünschen.

📌 Beispiel: Analysieren Sie, warum die Nutzung von Elektrorollern in städtischen Gebieten trotz hoher anfänglicher Akzeptanz zurückgeht. Liefern Sie eine strukturierte Analyse mit mindestens drei Hauptgründen und schlagen Sie zwei Möglichkeiten vor, wie Unternehmen darauf reagieren können.

Fragen Sie ClickUp Brain nach Datenpunkten und Branchentrends für Recherchen und Berichte.

5. Klarstellungs-Prompts

Klärungs-Prompts helfen Ihnen, tiefer in einen bestimmten Teil einer vorherigen Antwort oder Idee einzusteigen. Sie bitten die KI, etwas besser zu erklären oder weiter aufzuschlüsseln, insbesondere beim Schreiben oder bei der Verwendung komplexer KI-Tools.

✅ Verwenden Sie Klarstellungs-Prompts, wenn etwas unklar ist oder näher erläutert werden muss.

📌 Beispiel: Sie haben erwähnt, dass die Müdigkeit beim Abonnement eine wachsende Herausforderung für DTC-Unternehmen darstellt. Können Sie aus Sicht der Verbraucherpsychologie erklären, was diese Müdigkeit verursacht und wie Marken ihr entgegenwirken können, ohne auf Rabatte zurückzugreifen?

6. Hypothetische Prompts

Hypothetische Prompts ermöglichen es dem KI-Modell, imaginäre oder Was-wäre-wenn-Szenarien zu erkunden. Sie sind effektive Prompts für den Plan für zukünftige Szenarien. Sie können sie sogar verwenden, um kreative Ideen zu testen oder fiktive Welten im Pop-Art-Stil für visuelles Storytelling zu erschaffen.

📌 Beispiel: Stellen Sie sich eine Welt vor, in der das Internet nur zwei Stunden pro Tag verfügbar ist. Wie würde sich das auf Bildung, Remote-Arbeit, Online-Shopping und das Verhalten in sozialen Medien auswirken? Teilen Sie Ihre Antwort in vier Abschnitte auf und berücksichtigen Sie sowohl positive als auch negative Folgen.

7. Chain-of-Thought (CoT)-Prompts

Chain-of-Thought-Prompts fordern die KI auf, ihre Überlegungen Schritt für Schritt durchzugehen, bevor sie die endgültige Antwort gibt. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie KI-Prompts für Aufgaben schreiben, die logisches oder strukturiertes Denken erfordern.

✅ Verwenden Sie Chain-of-Thought-Prompts, wenn Ihnen die Begründung genauso wichtig ist wie die Antwort.

📌 Beispiel: Ein Unternehmen verkauft ein Abonnement für 150 $ pro Jahr. Im Januar hat es 100 Kunden gewonnen. Jeden Monat wächst die Zahl der Neukunden um 10 %, aber die Abwanderungsrate beträgt 5 %. Berechnen Sie den erwarteten Umsatz am Ende von 6 Monaten. Zeigen Sie Ihre Schritte Schritt für Schritt auf, einschließlich der Auswirkungen von Abwanderung und Wachstum auf die monatlichen Gesamtzahlen.

Berechnen Sie Ihren Umsatz, erkennen Sie Muster und verfeinern Sie Ihre Strategien mit ClickUp Brain.

ClickUp Brain MAX hilft Ihnen dabei, Ideen sofort in die Tat umzusetzen. Mit Talk-to-Text auf dem Desktop können Sie Ihre Entwürfe für Prompts, Inhalte oder Forschungsnotizen sprechen und zusehen, wie sie in sauberen, strukturierten Text in Ihrem Dokument oder Ihrer Aufgabe umgewandelt werden. So bleibt Ihr kreativer Flow intakt und Sie vermeiden das lästige Wechseln zwischen Registerkarten oder den Verlust von Ideen mitten im Gedankengang. Brain MAX bietet Ihnen die schnellste Möglichkeit, mit Prompts zu experimentieren, Entwürfe zu verfeinern und alles in einem Converged KI Workspace zu speichern, der Ihren Kontext bereits versteht. Probieren Sie ClickUp Brain MAX aus, um tiefere Einblicke und mehr Kontext in Ihrem Workspace zu erhalten.

8. Prompt-Verkettung

Beim Prompt Chaining wird die Ausgabe eines Prompts als Ausgangspunkt für den nächsten verwendet. Dies ist besonders nützlich beim Aufbau mehrschichtiger Aufgaben, wie z. B. Markenentwicklung oder visuelles Storytelling.

✅ Verwenden Sie Prompt-Verkettung, wenn Sie mehrstufige Aufgaben erstellen oder die Ausgabe über mehrere Phasen hinweg verfeinern.

📌 Beispiel: Schritt 1: Generieren Sie drei einzigartige Markennamen für ein umweltfreundliches Waschmittel.

Schritt 2: Nehmen Sie den zweiten Namen und schreiben Sie eine ein Absatz lange Markengeschichte, die urbane Millennials anspricht, die einen Wert auf Nachhaltigkeit und Design legen.

Schritt 3: Schreiben Sie auf der Grundlage der Markengeschichte ein 30-sekündiges YouTube-Werbeskript, das die Marke in einem frischen, optimistischen Ton vorstellt.

Wie man effektive KI-Prompts schreibt: Schritt für Schritt

Nachdem Sie nun wissen, warum gute Prompts wichtig sind, wollen wir Schritt für Schritt aufschlüsseln, wie man sie schreibt 👇

Schritt 1: Seien Sie klar und konkret

Die meisten Fehlschläge bei KI beginnen mit einer vagen Eingabe. Wenn Ihre Eingabe allgemein ist, wird auch die Ausgabe allgemein sein. Anstatt zu sagen:

„Schreiben Sie über Führung für LinkedIn. “

Probieren Sie beispielsweise Folgendes aus:

„Schreiben Sie einen LinkedIn-Beitrag darüber, warum einfühlsame Führung zu einer besseren Leistung der Teams führt. Klingen Sie dabei nicht belehrend. Verwenden Sie einen selbstbewussten, aber zugänglichen Ton.“

Diese eine Änderung macht den Unterschied.

Folgendes hilft dabei:

Sagen Sie direkt, was Sie wollen: Reden Sie nicht um den heißen Brei herum. Sagen Sie „Schreiben Sie eine Kaltakquise-E-Mail an einen SaaS-Lead, der unsere Preisseite zweimal besucht hat” und nicht „Helfen Sie mir, Software zu verkaufen”.

Vermeiden Sie Füllwörter: Verzichten Sie auf Ausdrücke wie „vielleicht”, „könnten Sie” oder „wenn möglich”. Die KI braucht keine Höflichkeit. Sie braucht Klarheit.

Verankern Sie Ihre Absicht in Verben: Beginnen Sie Ihre Eingabeaufforderung mit einer Handlung: Schreiben, Zusammenfassen, Erklären, Liste, Brainstorming, Beschreiben. Diese Verben sagen der KI im Voraus, was sie zu erledigen hat.

💡 Profi-Tipp: Lange Prompts sind nicht automatisch besser. Klarheit ist wichtiger als Länge. Ein aussagekräftiger Satz kann einen ausschweifenden Absatz übertreffen.

Wenn Sie mit dem Schreiben und Verfeinern von Prompts beginnen, werden Sie schnell feststellen, dass Sie einen Ort benötigen, an dem Sie diese speichern können. Sie brauchen einen Ort, an dem Sie experimentieren, erfolgreiche Prompts erneut aufrufen und die Nachverfolgung Ihrer Fortschritte durchführen können.

Hier hilft ClickUp Docs. Erstellen Sie ein spezielles Dokument für Ihre KI-Prompts und organisieren Sie diese nach Anwendungsfall, Abteilung oder Aufgabentyp.

Entwerfen, organisieren und verfeinern Sie KI-Prompts in ClickUp Docs.

Zum Beispiel:

Ein Abschnitt für Marketing-Prompts (Anzeigen, Landing Pages, E-Mail-Texte)

Ein weiteres für den Support (Ticket-Antworten, Nachfassaktionen, Tonfallanpassungen)

Einige Beispiele, die Sie ausprobiert und verbessert haben, nebeneinander

Visuelle Kunst-Prompts für Ihre Grafiken

Jeder Abschnitt kann Kopfzeilen, ausklappbare Listen und sogar Live-Zusammenarbeit enthalten, wenn Sie Prompts als Team verfeinern.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie in Ihrem Dokument eine Tabelle mit „schlechten Prompts“ und „besseren Prompts“, damit alle aus echten Iterationen lernen können. Mit der Zeit werden Sie Muster erkennen, die Sie zu einem besseren Prompt-Autor machen.

Schritt 2: Kontext bereitstellen (Rolle, Zielgruppe, Format)

Der Kontext hilft der KI zu verstehen, wer sie sein soll, mit wem sie spricht und wie die Botschaft formuliert werden soll. So bauen Sie diesen Kontext in Ihre Prompts ein:

1. Legen Sie die Rolle fest

Diese Zeile legt die Rolle und Perspektive der KI fest, damit sie „charaktergerecht“ mit mehr Konsistenz und Kontext reagieren kann.

Sie sind Leiter des Kundensupports…

Schreiben Sie als leitender Personalmanager ein internes Memo…

Stellen Sie sich vor, Sie sind ein UI/UX-Designer, der eine Homepage überprüft...

Sie sind ein leitender Prompt-Engineer, der das KI-Modell trainiert.

2. Definieren Sie die Zielgruppe

Teilen Sie der KI mit, für wen die Nachricht bestimmt ist. Dies hilft dabei, Sprache, Tonfall und Tiefe anzupassen.

…Schreiben an einen nicht-technischen Gründer…

…Erklärung für Erstbenutzer…

…gerichtet an erfahrene Entwickler, die Open-Source-Tools überprüfen…

3. Geben Sie das Format an

Wenn Sie der KI mitteilen, welcher Struktur sie folgen soll, vermeiden Sie Textwüsten. Dies ist besonders wichtig, wenn das Format eine wichtige Rolle spielt, wie beispielsweise bei einer E-Mail im Vergleich zu einer Pitch-Deck-Beschreibung.

Einige Möglichkeiten zur Spezifizierung:

Formatieren Sie dies als Liste mit Vor- und Nachteilen

Schreiben Sie eine 3-Absätze-Blog-Einleitung mit einem Aufhänger, einer Erkenntnis und einem CTA

Verwenden Sie eine Tabelle, in der die Features der verschiedenen tools verglichen werden.

Sobald Sie eine Rolle, eine Zielgruppe und ein Format hinzugefügt haben, können Sie die Eingabeaufforderung mit ClickUp Brain verfeinern. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie noch lernen, wie man effektive Eingabeaufforderungen schreibt. Selbst erfahrene Benutzer verlassen sich auf Verfeinerungen, um qualitativ hochwertigere Ergebnisse zu erzielen.

Angenommen, Sie haben einen LinkedIn-Beitrag verfasst, sind sich aber nicht sicher, ob er klar genug ist. Bitten Sie ClickUp Brain, ihn hinsichtlich Klarheit, Tonfall oder Struktur zu verbessern.

Hier wird die KI zu einem Partner in Ihrem kreativen Prozess und hilft Ihnen dabei, präzisere und durchdachtere Prompts zu formulieren, damit Ihre Ergebnisse auf Anhieb einsetzbar sind.

62 % unserer Befragten vertrauen auf dialogorientierte KI-Tools wie ChatGPT und Claude. Ihre vertraute Chatbot-Oberfläche und ihre vielseitigen Fähigkeiten – zum Generieren von Inhalten, Analysieren von Daten und mehr – könnten der Grund dafür sein, dass sie in verschiedenen Rollen und Branchen so beliebt sind.

Schritt 3: Definieren Sie das Ausgabe-Format oder die Länge

Stellen Sie sich vor, Sie geben Ihrem Designer einen Auftrag, in dem nur steht: „Machen Sie es schön. “ Das würden Sie niemals tun – und das Verfassen von Eingabeaufforderungen ist nicht anders.

Je genauer Sie das Format und die Größe der Ausgabe festlegen, desto weniger Zeit müssen Sie damit verbringen, ungenaue Antworten zu korrigieren oder die KI zu bitten, es erneut zu versuchen.

Fragen Sie sich also:

Möchten Sie schnell informieren ? → Verwenden Sie Aufzählungszeichen oder nummerierte Listen.

Möchten Sie ein Argument aufbauen oder eine Geschichte erzählen ? → Bitten Sie um strukturierte Absätze.

Möchten Sie Optionen vergleichen? → Fordern Sie eine Tabelle mit Kopfzeilen an.

Sie möchten nur einen Hook? → Fragen Sie nach einem Einzeiler mit weniger als 25 Wörtern.

Manchmal besteht das Problem darin, dass Sie nicht wissen, welches Format am besten funktioniert. In solchen Fällen können Sie ClickUp Brain als Ihren KI-Schreibassistenten verwenden.

Bevor Sie Ihre Eingabeaufforderung schreiben, fragen Sie sich:

„Wie lassen sich Produktvorteile in einer Produkteinführungsankündigung am besten präsentieren?“

„Soll ich für diesen Newsletter einen Absatz, eine Liste oder eine Feature-Tabelle verwenden?“

„Ich möchte eine Gründergeschichte auf LinkedIn hervorheben. Welches Format sorgt für mehr Engagement?“

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Ideen für Format, Wortanzahl und mehr zu sammeln.

Anstatt zu raten, kann ClickUp Brain Ihnen die ideale Struktur vorschlagen, basierend auf Ihrem Ziel, wie z. B. Engagement oder Lesbarkeit (plus Wortanzahl).

Schritt 4: Testen, verfeinern und wiederholen

Selbst eine detaillierte Eingabeaufforderung kann zu Ergebnissen führen, die sich zu steif, zu lang, zu oberflächlich oder im Tonfall unpassend anfühlen. Das bedeutet nicht, dass die Eingabeaufforderung fehlgeschlagen ist – es bedeutet, dass Sie den Anfang einer funktionierenden Arbeit erreicht haben.

Hier ist eine einfache Schleife 👇 Probieren Sie 2–3 kurze Versionen aus Manchmal bringen Sie zwei verschiedene Prompts näher ans Ziel als ein einziger, stark bearbeiteter. Legen Sie sie nebeneinander und wählen Sie die besten Teile aus. Führen Sie die Eingabeaufforderung einmal aus. Streben Sie nicht von vornherein nach Perfektion. Erstellen Sie eine Version und sehen Sie, wie sie sich verhält. Überprüfen Sie das Ergebnis kritisch Fragen Sie sich: Entspricht der Tonfall meinen Vorstellungen? Fehlt etwas Wichtiges oder wird etwas übermäßig erklärt? Würde eine andere Struktur (Liste, Geschichte, Tabelle) die Verständlichkeit verbessern? Verfeinern Sie jeweils nur eine VariableÄndern Sie die Zielgruppe, das Format oder den Tonfall – aber nicht alle drei gleichzeitig.

Verwenden Sie in dieser Phase ClickUp Docs, um Ihre Prompt-Tests und -Verfeinerungen zu verwalten. Sie können eine einzige Quelle der Wahrheit erstellen, in der Ihre Prompt-Entwürfe, KI-Ausgaben und Rückmeldungen zusammengeführt werden.

Entwerfen und verfeinern Sie Prompts in einem ClickUp-Dokument mit Live-Kommentaren und übersichtlichem Side-by-Side-Format.

Erstellen Sie für jedes Projekt oder jeden Anwendungsfall ein Dokument. Darin können Sie:

Speichern Sie Ihre ersten Prompt-Entwürfe und geben Sie ihnen einen Tag, wozu sie gedacht waren.

Fügen Sie die KI-Ausgabe direkt darunter ein, um einen direkten Vergleich anzustellen.

Schreiben Sie eine kurze Notiz darüber, was nicht funktioniert hat (Tonfall? Tiefe? Struktur?).

Fügen Sie darunter eine überarbeitete Version hinzu, damit Ihre Verbesserungen dokumentiert werden.

Nachdem Sie einige Varianten getestet haben, bitten Sie einen Kollegen, die Prompts zu überprüfen. Dieser kann Kommentare zur Formulierung und Struktur hinterlassen oder sogar Vorschläge zur Überarbeitung eines Prompts machen, um es an einen bestimmten Kanal anzupassen, z. B. durch Kürzen für einen Twitter-Beitrag oder Vereinfachen für ein nicht-technisches Publikum.

Auf diese Weise können Sie eine Versionshistorie erstellen, aus der Sie lernen können. Und wenn etwas gut funktioniert, können Sie diese endgültige Eingabeaufforderung in Ihre freigegebene Eingabeaufforderungsbibliothek kopieren, um sie später wiederzuverwenden.

🧠 Wissenswertes: Im Jahr 2018 wurde ein von AI erstelltes Porträt bei Christie's für unglaubliche 432.500 US-Dollar verkauft, mehr als das 40-Fache seines Schätzwertes. Damit war es eines der ersten maschinell hergestellten Kunstwerke, das Werke von Ikonen wie Andy Warhol und Roy Lichtenstein übertraf.

Schritt 5: Speichern und wiederverwenden Sie erfolgreiche Prompts

Jede gute Eingabeaufforderung, die Sie schreiben, ist eine Verknüpfung für das nächste Mal. Wenn Sie vorhaben, gut funktionierende Eingabeaufforderungen zu sammeln, denken Sie daran:

Speichern Sie Prompts mit Kontext: Fügen Sie den Prompt nicht einfach in ein Dokument ein. Fügen Sie das „Warum” hinzu: Wofür wurde die Ausgabe verwendet? Was hat den Prompt so effektiv gemacht? Für welche Art von Tonfall oder Struktur eignet er sich am besten? Wofür wurde die Ausgabe verwendet? Was machte die Eingabeaufforderung so effektiv? Welcher Ton oder welche Struktur eignet sich am besten für die Arbeit? Speichern Sie verschiedene Versionen Ihrer Prompts: Manchmal eignet sich V1 hervorragend für kurze Inhalte, während V2 besser für formelle Inhalte geeignet ist. Behalten Sie beide Versionen und fügen Sie kurze Beschreibungen hinzu, wie z. B.: „Lässiger Ton“, „Fachpublikum“, „Sozialfreundlich“. „Lässiger Tonfall“ „Technisches Publikum“ „Sozialfreundlich“ Bewusst wiederverwenden: Ein aussagekräftiger Prompt für eine Blog-Einleitung lässt sich oft anpassen für: LinkedIn-Hook E-Mail-Anfang Sales-Follow-up LinkedIn-Hook E-Mail-Eröffnung Vertriebs-Follow-up

Wofür wurde die Ausgabe verwendet?

Was machte die Eingabeaufforderung so effektiv?

Welcher Ton oder welche Struktur eignet sich am besten?

„Lässiger Tonfall“

„Technisches Publikum“

„Sozialfreundlich“

LinkedIn-Hook

E-Mail-Eröffnung

Vertriebs-Follow-up

Je mehr Sie bewusst wiederverwenden, desto sicherer werden Sie bei der Skalierung der Ausgabe, ohne dass dabei Chaos entsteht.

🔄 Vergleich der Prompts vor und nach der Änderung

❌ Vorher ✅ Nachher (gespeichert und wiederverwendbar) Verfassen Sie einen Social-Media-Beitrag über ClickUp, das tool für Produktivität und Projektplanung. Verfassen Sie einen LinkedIn-Beitrag, in dem Sie das KI-gestützte Projektplanungstool ClickUp vorstellen. Beginnen Sie mit einem häufigen Problem, nämlich dem Jonglieren von Aufgaben über verschiedene Plattformen hinweg. Heben Sie hervor, wie dieses Feature Zeitleisten, Aufgaben und Team-Updates (und sogar KI) zentralisiert. Beenden Sie den Beitrag mit einer Frage, die Fachleute dazu einlädt, zu erzählen, wie sie derzeit mit dem Chaos bei Projekten umgehen. Halten Sie den Ton prägnant, durchdacht und auf Führungskräfte ausgerichtet. Wortanzahl: 200 Wörter, verwenden Sie eine Mischung aus Listen- und Absatzstil.

Überzeugen Sie sich selbst:

❌ Vorher (langweilig!)

✅ Nachher (jetzt noch besser!)

Erhalten Sie jedes Mal präzise, auf den Punkt gebrachte Antworten mit ClickUp Brain.

Frameworks zum Verfassen von Prompts, die Sie ausprobieren sollten

Wenn Sie die Ergebnisse der KI verbessern möchten, sollten Sie zunächst Ihre Eingaben optimieren. Gute Prompts entstehen durch klare und detaillierte Anweisungen, insbesondere bei der Verwendung von Tools wie ClickUp Brain oder beim Aufbau von Workflows, die auf generativer KI basieren.

Hier sind acht Frameworks zum Verfassen von Prompts, mit denen Sie bessere, spezifischere Ergebnisse bei Aufgaben wie dem Verfassen von Texten, Strategien und sogar Kunst-Prompts erzielen können.

1. Rolle + Aufgabe + Ziel

Format: „Agieren Sie als [Rolle] und helfen Sie mir bei [Aufgabe], damit ich [Ziel] erreichen kann.“

📌 Beispiel für eine Eingabeaufforderung: Agieren Sie als UX-Forscher und helfen Sie mir beim Verfassen von Umfragefragen, damit ich herausfinden kann, warum Benutzer beim Bezahlvorgang abbrechen.

2. C. R. A. F. T. (Kontext – Rolle – Aktion – Format – Tonfall)

Diese detaillierte Prompt-Struktur gliedert jeden Aspekt einer Anfrage auf, um die Übereinstimmung von Tonfall, Zweck und Umsetzung sicherzustellen.

Komponente Was wird gefragt? Beispiel Kontext Wie ist die Situation? Wir bringen eine neue App für die Produktivität auf den Markt. Rolle Als wer soll die KI agieren? Ein Produktvermarkter Aktion Was möchten Sie erledigen? Schreiben Sie eine E-Mail zur Produkteinführung Format Welche Struktur? Kurze E-Mail mit Überschrift, CTA und Textkörper Tonfall Was ist die Stimme? Energisch und überzeugend

3. P. A. S. (Problem – Agitation – Solution)

P. A. S. ist ein Storytelling-Framework, das im Marketing und Copywriting verwendet wird, um das Problem des Publikums zu formulieren und Ihre Lösung als Antwort darauf zu positionieren. Dies ist ein großartiges Copywriting-Framework, das durch Prompt-KI noch verbessert wird.

📌 Beispiel für eine Eingabeaufforderung: Schreiben Sie eine Seite für eine App zur Zeiterfassung unter Verwendung von P. A. S. Die Zielgruppe sind freiberufliche Designer.

4. Ziel – Hindernis – Anleitung

Das GOG-Framework hilft der KI, Einschränkungen zu durchdenken und Lösungen oder Ideen unter Berücksichtigung von Kompromissen vorzuschlagen.

📌 Beispiel für eine Eingabeaufforderung: Ich möchte meinen Newsletter innerhalb von 3 Monaten auf 5.000 Abonnenten ausbauen, habe aber kein Werbebudget. Schlagen Sie einen inhaltsorientierten Plan für das Wachstum vor.

5. R. A. G. (Retrieve – Augment – Generate)

Die R. A. G.-Prompt-Strategie wird häufig in fortschrittlichen KI-Systemen verwendet. Sie ruft relevante Informationen ab, fügt Kontext hinzu und generiert die endgültige Antwort.

Abrufen : Welche Basisinhalte möchten Sie berücksichtigen?

Ergänzen : Welche zusätzlichen Informationen oder Anweisungen sind hilfreich?

Generieren: Was ist das gewünschte Ergebnis?

📌 Beispiel für eine Eingabeaufforderung: „Hier sind die unbearbeiteten Kundeninterviews [einfügen]. Fassen Sie die drei häufigsten Probleme zusammen und schlagen Sie für jedes Problem eine Lösung vor. Formatieren Sie die Ergebnisse in einer Tabelle.“

Es gibt ein wachsendes Ökosystem von tools, die Ihnen helfen, sich inspirieren zu lassen, schneller zu experimentieren und sogar Vorlagen für erfolgreiche Ansätze zu erstellen.

1. Prompt-Marktplätze

Diese Plattformen bieten vorgefertigte Prompt-Ideen, die von Erstellern und Benutzern eingereicht wurden. Dies eignet sich hervorragend, um verschiedene Anwendungsfälle zu erkunden oder die Struktur von Prompts zu erlernen.

PromptBase : Ein Marktplatz, auf dem Sie leistungsstarke Prompts für verschiedene KI-Modelle kaufen und verkaufen können.

FlowGPT : Eine gemeinschaftlich erstellte Bibliothek mit gemeinsam freigegebenen Prompts, die nach Kategorie und Modelltyp durchsucht werden kann.

PromptHero : Kuratierte Prompt-Sammlungen für die Bilderzeugung , das Schreiben, das Code-Schreiben und vieles mehr, besonders geeignet für visuelle Tools wie Midjourney und andere führende KI-Kunsttools.

2. KI-Prompt-Generatoren

Diese helfen Ihnen dabei, bessere Prompts zu erstellen, indem sie Ihnen strukturierte Eingaben wie Ziel, Zielgruppe und Format liefern und darauf basierend den vollständigen Prompt generieren.

AIPRM : Eine Chrome-Erweiterung für ChatGPT, die eine Bibliothek mit Prompts hinzufügt, die nach Marketing, SEO und Produktivität organisiert sind.

PromptPerfect : Optimiert Ihre Eingabeaufforderung für die Leistung in Modellen wie GPT-4, Claude oder Bard.

ClickUp Brain : Hilft Ihnen dabei, bessere Prompts zu erstellen, indem es Ihnen je nach Ihrem Ziel Vorschläge zu Struktur, Tonfall und Format unterbreitet. Sie können einen groben Prompt markieren und Brain bitten, ihn klarer zu formulieren, an eine andere Zielgruppe anzupassen oder ihn in eine Liste, einen Absatz oder eine E-Mail umzustrukturieren. : Hilft Ihnen dabei, bessere Prompts zu erstellen, indem es Ihnen je nach Ihrem Ziel Vorschläge zu Struktur, Tonfall und Format unterbreitet. Sie können einen groben Prompt markieren und Brain bitten, ihn klarer zu formulieren, an eine andere Zielgruppe anzupassen oder ihn in eine Liste, einen Absatz oder eine E-Mail umzustrukturieren.

3. ClickUp AI-Vorlagen für Prompts

Sie müssen Ihre Prompts nicht jeden Mondaymorgen neu erfinden. Mit den ClickUp Brain-Prompt-Vorlagen können Sie die funktionierenden Prompts speichern und müssen nie wieder von Grund auf neu schreiben.

Was macht es so leistungsstark? Sie sind nicht an generische, vorgefertigte Vorlagen gebunden. Sie können Ihre eigenen Vorlagen erstellen, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Planen Sie eine Produkteinführung? 👉 Speichern Sie Ihre bevorzugte Eingabeaufforderung, um eine energiegeladene Ankündigung mit einem aussagekräftigen CTA zu verfassen.

Benötigen Sie Support? 👉 Erstellen Sie eine Eingabeaufforderung, die Rückerstattungsantworten mit Empathie und unter Beibehaltung der Markenstimme umschreibt.

Sie machen alles alleine? 👉 Erstellen Sie eine wiederverwendbare Eingabeaufforderung, die verstreute Notizen in übersichtliche wöchentliche Updates verwandelt.

Sobald Sie ein Format gefunden haben, das funktioniert, klicken Sie einfach auf „Speichern“. Beim nächsten Mal ist es nur noch einen Klick entfernt.

👀 Wussten Sie schon? 62 % der Unternehmen geben an , dass sie bereits mit KI-Agenten experimentieren, was einen Wandel von passiver Unterstützung hin zu aktiver, autonomer Ausführung signalisiert.

Häufige Fehler bei Prompts, die Sie vermeiden sollten

Selbst erfahrene Benutzer verfehlen manchmal ihr Ziel. Hier erfahren Sie, worauf Sie achten müssen, wenn Sie Prompts erstellen möchten, die tatsächlich zum Erfolg führen.

Schreiben ohne Bezugspunkt: Wenn Sie ohne Grundlage mit einer Eingabe beginnen, führt dies oft zu uneinheitlichen Ergebnissen. Verwenden Sie ein klares Format, ein Beispiel oder eine frühere Ausgabe, damit die KI weiß, in welche Richtung sie gehen soll.

Nicht genügend Kontext bereitstellen: Die KI kann Ihre Gedanken nicht lesen. Je mehr Kontext Sie bereitstellen, wie z. B. Tonfall, Zielgruppe oder Format, desto präziser und effektiver wird das Ergebnis.

Angenommen, die KI leitet die Absicht ab: Ohne eine bestimmte Aufgabe könnte das Modell Ihr Ziel völlig verfehlen. Die Absichtserkennung verbessert sich, wenn Sie klar formulieren, was Sie wollen: eine Zusammenfassung, eine Überschrift, ein Skript oder einen ersten Entwurf.

Füllwörter statt Funktionen verwenden: Unkonkrete Prompts wie „Können Sie mir dabei helfen?“ sind nicht sehr hilfreich. Konzentrieren Sie sich auf das Ergebnis und verwenden Sie Aktionsverben, um das Modell zur richtigen Struktur zu führen.

