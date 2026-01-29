Die 11 besten Bardeen KI-Alternativen für die Workflow-Automatisierung im Jahr [Jahr]

Bardeen KI ist eine zuverlässige No-Code-Plattform für die Automatisierung alltäglicher Aufgaben. Sie eignet sich hervorragend für schnelle Erfolge – wie das Verschieben von Daten zwischen Apps und das Bereinigen wiederholender Aufgaben.

Sobald Ihr Team jedoch wächst, ist Automatisierung nicht mehr nur ein „nettes Extra“, sondern wird zu einer unverzichtbaren Infrastruktur. Sie benötigen eine intelligente Automatisierung, die die Arbeit auch dann vorantreibt, wenn sich die Eingaben ändern und der Prozess nicht zu 100 % linear ist.

Und genau hier stoßen Teams in der Regel an ihre Limite: Integrationen, die nicht tief genug gehen, Automatisierungen, die in Grenzfällen versagen, und KI, die den Kontext über Systeme hinweg nicht wirklich verstehen kann.

Aus diesem Grund haben wir diese Liste der besten Bardeen KI-Alternativen zusammengestellt.

Wir behandeln Tools, die für komplexere Workflows entwickelt wurden, Daten zuverlässig zwischen Plattformen übertragen und sich an reale Betriebsabläufe anpassen lassen (nicht nur an die persönliche Produktivität).

Kommen Sie, wir helfen Ihnen dabei, das richtige Setup für die Automatisierung für Ihr Team zu finden! 🛠️

Warum sollten Sie sich für Alternativen zu Bardeen KI entscheiden?

Während Bardeen /AI von vielen Teams für die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben und seine (weitgehend zuverlässigen) Scraping-Funktionen geschätzt wird, empfinden andere Benutzer es als unzureichend für die Skalierung der KI-Workflow-Automatisierung über Teams und Tools hinweg.

Hier sind einige der Limite, die in echten Bewertungen am häufigsten genannt werden:

Schwierigkeiten bei der Handhabung mehrstufiger Workflows, die von sich ändernden Seitenbedingungen oder einer fortgeschrittenen „If-This-Then-That“-Logik abhängen

Uneinheitliche Scraping-Ergebnisse. Einige Felder werden möglicherweise übersprungen oder falsch extrahiert, insbesondere auf Seiten mit ungewöhnlichen Strukturen.

Fehlende native Integrationen und bestimmte APIs erschweren die Automatisierung aller tools, die täglich verwendet werden.

Unzuverlässige Auslöser für einige Apps. Beispielsweise werden Notion-Auslöser wie „Seite erstellt“ oder „Seite aktualisiert“ nicht immer zuverlässig ausgelöst.

Eingeschränkte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten. Das Umbenennen von Variablen, das Ändern von Verknüpfungen zu Vorlagen nach dem Erstellen eines Scrapers oder das Anpassen von Beispielen usw. sind nicht so flexibel, wie es sich die Benutzer wünschen würden.

🔍 Wussten Sie schon? 81 % der Fachleute der Automatisierung verwenden mindestens mehrmals pro Woche KI-Produkte in Automatisierungsprojekten.

Bardeen KI-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die besten Alternativen zu Bardeen KI und deren jeweiligen Funktionen:

Tool Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp KI-Arbeitsbereichsintelligenz (ClickUp Brain), Automatisierungen, KI-Agenten + Super-Agenten, Dashboards, Suche, nahtlose Integration Teams, die interne Produktivität + Automatisierung von Aufgaben + KI-Agenten innerhalb desselben Hubs wünschen Für immer kostenlos; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Zapier Mehrstufige Zaps, bedingte Logik, über 8.000 Integrationen, Überwachung + Protokolle, Canvas-Mapping, KI-Agenten + Copilot-Add-Ons KMUs und Teams, die die größte Integrationsbibliothek und strukturierte Workflows wünschen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 29,99 $/Monat. Erstellen Visuelle Flussdiagramm-Szenarien, Router + Filter, Iteratoren, leistungsstarke Datentransformation, HTTP-Modul, KI-Module + Agenten Entwickler, die visuelle Automatisierung und budgetfreundliche Skalierung wünschen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 10,59 $/Monat. n8n Selbsthosting-Kontrolle, JS innerhalb von Workflows, API-Flexibilität, wiederverwendbare Unter-Workflows/Vorlagen, KI-Agenten-Orchestrierung Technische Teams, die Kontrolle, Selbsthosting und fortschrittliche Logik der Automatisierung wünschen Bezahlte Pläne beginnen bei 24 € pro Monat. Workato Unternehmensrezepte, Governance, Audit-Protokolle, Workbot (Slack/Teams), KI, Genies, Konnektoren der Enterprise-Klasse Unternehmen, die eine sichere, kontrollierte Automatisierung über alle Systeme hinweg benötigen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Notion Automatisierungen Datenbank-Auslöser, Vorlagen-Schaltflächen, Notion KI-Agenten, API und Integrationen Teams, die mit Notion arbeiten und eine einfache Automatisierung sowie Dokumente und Aufgaben zusammenführen möchten. Kostenlos für bis zu 100 Aufgaben; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 29,99 $/Monat. Integrately 1-Klick-Automatisierungen, SmartConnect-geführtes Setup, KI-Builder, umfangreiche Automatisierungsbibliothek Einsteiger, die schnelle Plug-and-Play-Automatisierungen mit geringem Setup-Aufwand wünschen Kostenlos für bis zu 100 Aufgaben; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 29,99 $/Monat. UiPath Umfassende RPA für UI-Automatisierung, Zuverlässigkeit des Unternehmens, starkes Ökosystem + Komponenten Ops-lastige Unternehmen, die über API-Tools hinausgehende UI-Automatisierung benötigen Bezahlte Pläne beginnen bei 25 $ pro Monat. IFTTT Einfache Auslöser-→Aktion-Applets, benutzerfreundliche Automatisierungen, einfaches Setup Privatanwender und Smart-Home-Benutzer, die eine schnelle und einfache Automatisierung wünschen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 3,99 $/Monat. Ablage. io Low-Code-iPaaS, API-lastige Workflows, eingebettete Integrationen, Merlin KI-Agent Builder, Protokolle, Umgebungsaktion Produkt- und Entwicklungsteams, die Unternehmensintegrationen sowie eingebettete Automatisierung benötigen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Drift KI-Chat-Agent, Playbooks, Routing, Live-Handoff, Erfassung außerhalb der Geschäftszeiten, Meeting-Buchung im Chat Vertriebs- und Umsatzteams, die eine Automatisierung der Website-Konversion und eine sofortige Terminbuchung benötigen Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Die besten Bardeen-KI-Alternativen

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam verfolgt einen transparenten, forschungsgestützten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Lassen Sie uns nun direkt in die Details eintauchen.

1. ClickUp (am besten geeignet für die interne Produktivität der Teams und intelligente, kontextsensitive Agenten)

Probieren Sie ClickUp kostenlos aus Beschleunigen Sie Workflows mit benutzerdefinierten Super Agents in ClickUp.

Die meisten Teams verwenden fünf oder sechs verschiedene KI-Tools. Eines für die Erstellung von Inhalten, eines für die Automatisierung von Aufgaben, eines für Zusammenfassungen, eines für die Berichterstellung ... und so weiter. Mit der Zeit entsteht dadurch das massive Problem der KI-Ausbreitung. Am Ende haben Sie viel zu viele KI-Tools und -Modelle, die nicht miteinander kommunizieren. Ihre Kosten vervielfachen sich über Nacht, während der Kontext immer fragmentierter wird.

Genau dieses Problem löst ClickUp. Es ist der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, in dem alle Ihre Aufgaben, Dokumente, Unterhaltungen und Projekte in einem System zusammengefasst sind und auf dessen Grundlage direkt eine KI aufgebaut ist.

Hier sind die Gründe, warum es eine perfekte Alternative zu Bardeen KI ist:

KI, die Ihre Arbeit versteht

ClickUp Brain ist eine kontextsensitive KI-Ebene, die Ihren gesamten Workspace versteht, einschließlich Ihrer Aufgaben, Zeitleisten, Ressourcen, Abhängigkeiten und Team-Kapazitäten.

Priorisieren Sie Aufgaben für Maßnahmen aus Ihrem Workspace mithilfe der kontextbezogenen Antworten von ClickUp Brain.

Wenn Sie Brain eine Frage stellen, gibt es Ihnen eine Antwort, indem es Ihren tatsächlichen Arbeitsbereich durchsucht, einschließlich derselben Ordner, Listen und Projekte, die Sie manuell nacheinander öffnen würden. Und da ClickUp bereits weiß, wie Sie arbeiten, wer Ihre Mitarbeiter sind, was jedes Team besitzt und welche Berechtigungen gelten, sind die Antworten kontextbezogen, genau und berechtigungsbewusst.

Mit ClickUp Brain können Sie:

Verwandeln Sie Unterhaltungen in echte Arbeit , indem Sie Diskussionen, Notizen und Ideen in Aufgaben umwandeln, denen bereits der richtige Kontext als Anhang zugeordnet ist.

Treffen Sie intelligentere Entscheidungen anhand des Live-Projektkontexts , indem Sie Termine, Eigentümer, Abhängigkeiten und die Workload des Teams automatisch berücksichtigen.

Erstellen und aktualisieren Sie Ihre Arbeit direkt in ClickUp , vom Entwerfen von Dokumenten und Kommentaren bis hin zum Aktualisieren der Status-Informationen für Aufgaben.

Erhalten Sie sofortige Sichtbarkeit in das Geschehen mit Echtzeit-Antworten auf Fragen wie: Was ist blockiert, was hat sich geändert und was erfordert heute Ihre Aufmerksamkeit?

Darüber hinaus bietet Ihnen ClickUp Brain MAX (der Desktop-Begleiter von Brain) Zugriff auf mehrere KI-Modelle wie ChatGPT, Claude oder Gemini. Diese Flexibilität macht Brain MAX besonders leistungsstark für Teams, die KI-Unterstützung in ihre täglichen Abläufe integrieren möchten, anstatt sie in separaten Apps zu isolieren.

Wechseln Sie zwischen den besten KI-Modellen, ohne ClickUp zu verlassen, unterstützt durch BrainGPT.

⭐ Bonus: Sprechen Sie ganz natürlich und wandeln Sie verbale Anweisungen mit Talk to Text in ClickUp Brain MAX sofort in schriftliche Updates um. Ganz gleich, ob Sie während eines Zoom-Anrufs sprechen, laut brainstormen oder kurze Updates freigeben – Ihre Stimme wird direkt in ClickUp in nutzbare Arbeit umgewandelt.

Sehen Sie mit KI-Projektzusammenfassungen sofort, worauf es ankommt.

Eine der praktischsten Anwendungsmöglichkeiten von ClickUp Brain sind KI-gestützte Projektzusammenfassungen. Brain scannt automatisch Ihre Aufgaben, Chats, Kommentare und Aktualisierungen, um übersichtliche Projektzusammenfassungen zu erstellen, sodass Sie Zeit und Aufwand sparen, die Sie sonst für die manuelle Ermittlung des Projektstatus aufwenden müssten.

Fassen Sie Aktivitäten in Aufgaben, Listen, Ordnern und Spaces in ClickUp mit ClickUp Brain zusammen.

Mit KI-Projekt-Zusammenfassungen können Sie:

Verschaffen Sie sich eine einheitliche Ansicht Ihres Projektfortschritts und sehen Sie, was fertiggestellt ist, was in Bearbeitung ist und was hinter dem Zeitplan zurückliegt.

Blockaden und Risiken automatisch aufdecken , damit Verzögerungen und Abhängigkeiten nicht in langen Kommentarthreads verborgen bleiben.

Verschaffen Sie sich einen klaren Überblick über Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten , mit Hervorhebungen, wer für was verantwortlich ist und was als Nächstes zu beachten ist.

Integrieren Sie neue Stakeholder oder Mitglieder der Teams schneller, ohne dass diese sich wochenlang in die Historie der Aufgaben einarbeiten müssen.

Sie können es sogar bitten, Ihr Projekt zu analysieren und Vorschläge zur Verbesserung des Plans für die Arbeit und der Ausführung zu unterbreiten.

Automatisieren Sie Ihre Workflows von Anfang bis Ende.

Warum sollten Sie sich mit Updates zu Ihrer Arbeit mit KI begnügen? Warum delegieren Sie diese nicht auch? In ClickUp gibt es zwei Möglichkeiten, dies zu tun: ClickUp Automatisierungen und ClickUp Super Agents.

ClickUp Automations hilft bei der Automatisierung sich wiederholender Arbeiten, indem einfache Regeln basierend auf einem Auslöser-Status-Aktion-Modell ausgeführt werden. Sie können Aktionen wie Aufgabenverteilungen, Statusaktualisierungen und Nachverfolgungen automatisieren und so Ihre Workflows ohne manuellen Aufwand effizienter gestalten.

Wenn Sie beispielsweise ein Projekt zum Inhalt verwalten, können Sie eine Automatisierung einrichten, bei der ClickUp, sobald eine Aufgabe den Status „Entwurf fertig“ erhält, diese sofort dem Editor zuweist, ihre Priorität erhöht und einen Kommentar mit den nächsten Schritten hinzufügt – allerdings nur, wenn die Aufgabe bereits ein Fälligkeitsdatum hat.

Erstellen Sie mit ClickUp Automations leistungsstarke No-Code-Automatisierungen auf visuelle Weise.

💡 Profi-Tipp: Sie können Automatisierungen entweder selbst mit dem No-Code-Builder von ClickUp einrichten oder ClickUp Brain einfach in einfacher Sprache beschreiben, was Sie möchten, und ClickUp konfiguriert die Regel für Sie.

Und das Beste daran: Jede Automatisierung wird protokolliert. Wenn also etwas nicht wie erwartet funktioniert, können Sie genau sehen, was passiert ist, und es entsprechend anpassen.

Sehen Sie sich das in diesem Video in Aktion an!

Automatisierung, die selbstständig denkt: ClickUp AI Super Agents

Die Automatisierung nimmt Ihnen zwar viel Arbeit ab, aber viele der Aufgaben, die Sie automatisieren möchten, erfordern dennoch eine gewisse Urteilsfähigkeit. Hier kommen die ClickUp Super Agents ins Spiel.

Verwenden Sie KI-Agenten in ClickUp, um intelligente, kontextbezogene Aktionen zu automatisieren.

Diese KI-Teamkollegen sind zu 100 % umgebungsbezogen – sie behalten Ihren Workspace im Auge und ergreifen Maßnahmen basierend auf den aktuellen Ereignissen. Wenn beispielsweise ein Bug mit hoher Priorität innerhalb von 24 Stunden nicht aktualisiert wurde, kann ein Agent automatisch den Mitarbeiter benachrichtigen, das Problem eskalieren oder sogar neu zuweisen.

Sie können Agenten so konfigurieren, dass sie auf überfällige Aufgaben, verpasste SLAs oder bestimmte Schlüsselwörter in Kommentaren achten. Sie können nach einem Zeitplan ausgeführt werden oder in Echtzeit reagieren, und dank ihres unbegrenzten Speichers und Wissens über Ihren ClickUp-Workspace sind sie intelligent genug, um sowohl mit ClickUp als auch mit Ihren anderen Tools über APIs zu interagieren.

Wie bei menschlichen Teamkollegen können Sie Super Agents DMs senden, sie @erwähnen und ihnen Aufgaben zuweisen.

Sehen Sie sich dieses Video an, um weitere Informationen über Super Agents zu erhalten:

Die besten Features von ClickUp

Live-Projektaktualisierungen und Status von Aufgaben zu verfolgen , damit Teams Fortschritte und Risiken auf einen Blick erkennen können. Verwenden Sie ClickUp-Dashboards und KI-Karten , um, damit Teams Fortschritte und Risiken auf einen Blick erkennen können.

Erfassen Sie Meetings ohne manuellen Aufwand. ClickUp AI Notetaker nimmt an Ihren virtuellen Meetings teil und hilft Ihnen dabei, Unterhaltungen in Echtzeit zu transkribieren und Zusammenfassungen zu erstellen.

Halten Sie Unterhaltungen mit der Ausführung verbunden . Arbeiten Sie direkt in . Arbeiten Sie direkt in ClickUp Chat zusammen, wo alle Ihre Diskussionen, Updates und Rückmeldungen mit den tatsächlichen Aufgaben und Projekten, auf die sie sich beziehen, verbunden bleiben.

Finden Sie alles sofort in allen Tools . Mit . Mit ClickUp Enterprise Search können Sie Aufgaben, Dokumente, Kommentare und verbundene Apps wie Google Drive, Jira, Figma und GitHub suchen – alles direkt aus ClickUp heraus.

Verwenden Sie ClickUp-Integrationen , um Tools wie HubSpot, GitHub und Twilio zu synchronisieren, oder erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows mit Webhooks, um die Arbeit in Ihren Apps zu automatisieren.

Einschränkungen von ClickUp

Die umfangreichen Features und benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten von ClickUp können zunächst überwältigend sein.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein zufriedener Rezensent gibt frei:

Die KI-Funktionen sind sehr nützlich, helfen bei Zusammenfassungen, Neuzuweisungen, der Suche nach Aufgaben und sparen generell Zeit bei kleinen Dingen. Auch die Automatisierungen sind leistungsstark und können dabei helfen, viele sich wiederholende Aufgaben wie die Zuweisung von Prioritäten usw. zu reduzieren. Diese können Sie durch KI-Agenten ersetzen, die im Grunde genommen Automatisierungen auf Steroiden sind, lol.

Die KI-Funktionen sind sehr nützlich, helfen bei Zusammenfassungen, Neuzuweisungen, der Suche nach Aufgaben und sparen generell Zeit bei kleinen Dingen. Auch die Automatisierungen sind leistungsstark und können dabei helfen, viele sich wiederholende Aufgaben wie die Zuweisung von Prioritäten usw. zu reduzieren. Diese können Sie durch KI-Agenten ersetzen, die im Grunde genommen Automatisierungen auf Steroiden sind, lol.

👀 Wussten Sie schon? 52 % der Entwickler geben an, dass KI-Tools und KI-Agenten ihnen helfen, ihre Produktivität zu steigern. Und 16,5 % nutzen KI-Agenten bereits täglich bei der Arbeit (weitere nutzen sie wöchentlich/monatlich).

2. Zapier (am besten geeignet für umfangreiche App-Integrationen und Workflows)

via Zapier

Zapier ist eine der beliebtesten No-Code-Plattformen zur Workflow-Automatisierung, die für systematische mehrstufige Workflows entwickelt wurde. Sie können Aktionen miteinander verknüpfen und Logik einbauen, sodass sich der Workflow an die jeweiligen Gegebenheiten anpasst. So können Sie beispielsweise Leads je nach Größe des Geschäfts unterschiedlich weiterleiten, Daten bereinigen und anreichern, bevor Sie sie mit einem anderen tool synchronisieren, und sogar Workflows vollständig stoppen, wenn bestimmte Bedingungen nicht erfüllt sind.

Das Tool bietet auch KI-Agenten für die Automatisierung und einen KI-Copiloten. Anstatt jeden Schritt manuell zu ermitteln, können Sie Ihre Wünsche in einfacher Sprache beschreiben und einen KI-Agenten entscheiden lassen, wie diese in Ihren Apps ausgeführt werden sollen.

Die KI-Assistenz ist auch beim Erstellen von Workflows hilfreich. Sie schlägt Schritte vor, weist auf Logiklücken hin und beschleunigt die Arbeit, was besonders nützlich ist, wenn Sie keine Automatisierungsexperten sind. Mit Berechtigungen, Aktivitätsprotokollen und sogar Genehmigungsprüfungen für sensible Aktionen behalten Sie die Kontrolle, sodass Automatisierungen sicher bleiben, wenn sie mit sensiblen Daten zu tun haben.

Die besten Features von Zapier

Verbinden Sie über 8.000 Apps aus den Bereichen CRM, Marketing, Finanzen, Support, Analytik und interne tools, um einen automatischen Datenfluss zu gewährleisten.

Visualisieren Sie Workflows mit Zapier Canvas , mit dem Sie Automatisierungs-Flows wie eine Karte darstellen und den gesamten Prozess planen können, bevor Sie ihn erstellen.

Arbeiten Sie mithilfe von freigegebenen Ordnern, rollenbasiertem Zugriff, Kontrollen für Administratoren und Versionsverlauf zusammen, ohne sich Gedanken über die Unterbrechung laufender Automatisierungen machen zu müssen.

Überwachen Sie den Zustand der Automatisierung anhand von Aufgabenverlauf, Protokollen, Fehlermeldungen, Wiederholungsversuchen und Zuverlässigkeitskontrollen.

Limit von Zapier

Auslöser können langsamer als erwartet ausgeführt werden, und in bestimmten Fällen können Workflows ohne klare Fehlermeldungen stillschweigend fehlschlagen.

Preise von Zapier

Free

Professional : Ab 29,99 $/Monat

Team : Ab 103,50 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Zapier-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 1700 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 3000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zapier?

Hören Sie sich die Meinung eines G2-Rezensenten an:

Zapier macht es unglaublich einfach, unsere verschiedenen Tools miteinander zu verbinden und wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Als kleines Coaching-Geschäft sparen wir jede Woche mehrere Stunden Zeit, indem wir Formularübermittlungen, E-Mails zur Kundenaufnahme und die Synchronisierung von Daten zwischen Apps wie Google Tabellen, HubSpot und Google Kalender automatisieren. Es ist zuverlässig, benutzerfreundlich und erfordert keine Programmierkenntnisse – perfekt für ein kleines, aber wachsendes Team wie das unsere.

Zapier macht es unglaublich einfach, unsere verschiedenen Tools miteinander zu verbinden und wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Als kleines Coaching-Geschäft sparen wir jede Woche mehrere Stunden Zeit, indem wir Formularübermittlungen, E-Mails zur Kundenaufnahme und die Synchronisierung von Daten zwischen Apps wie Google Tabellen, HubSpot und Google Kalender automatisieren. Es ist zuverlässig, benutzerfreundlich und erfordert keine Programmierkenntnisse – perfekt für ein kleines, aber wachsendes Team wie das unsere.

🤯 Wissenswertes: Der Begriff „Automatisierung” wurde 1946 von Ford-Ingenieuren in der Automobilindustrie geprägt, um den zunehmenden Einsatz automatischer Geräte und Steuerungen in Produktionslinien zu beschreiben.

3. Make (Am besten geeignet für visuelle, budgetfreundliche Workflow-Automatisierung)

via Make

In Make wird jede Automatisierung als Flussdiagramm dargestellt, sodass Sie sehen können, wie Daten von einer App zur anderen übertragen werden. Sie können einen Workflow in mehrere Pfade aufteilen, Schritte nur ausführen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, und Elemente einzeln verarbeiten, wenn Sie mit Listen arbeiten.

Das Tool unterstützt auch Aggregatoren, was hilfreich ist, wenn Sie Ergebnisse aus mehreren Schritten sammeln und alles übersichtlich zusammenführen möchten, bevor Sie es weiterleiten. Es kombiniert agentenbasierte Automatisierung mit KI. Anstatt jeden Schritt zu definieren, beschreiben Sie das Ziel, und der Agent hilft dabei, die nächsten Aktionen basierend auf dem Kontext zu bestimmen, wodurch Workflows anpassungsfähiger und in großem Maßstab einfacher zu verwalten sind.

Dank der integrierten Datenverarbeitung können Sie Texte bereinigen, Datumsangaben bearbeiten oder Daten direkt im Workflow umgestalten, was den Umgang mit realen Eingaben erheblich vereinfacht.

Die besten Features

Nutzen Sie tiefere App-Integrationen, indem Sie mit erweiterten Endpunkten, benutzerdefinierten API-Aufrufen und detaillierten Konfigurationen anstelle von einfachen Auslösern arbeiten.

Betten Sie Drag-and-Drop-KI-Module ein, um Daten direkt in Workflows zu generieren, zusammenzufassen, zu klassifizieren oder anzureichern, ohne externe Skripte oder Plugins zu benötigen.

Reduzieren Sie Produktionsprobleme mit Ausführungsprotokollen und Fehlerbehandlung, die genau zeigen, wo und warum ein Workflow fehlgeschlagen ist.

Entwerfen Sie Workflows mithilfe von Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache, um die Szenarioerstellung zu beschleunigen und den Aufwand für die Erstellung komplexer Logiken für die Automatisierung zu reduzieren.

Limit festlegen

Workflows können mit zunehmender Größe fehleranfällig werden, und unklare, für Menschen nicht lesbare Fehlermeldungen machen die Fehlersuche oft frustrierend.

Preise festlegen

Free

Core: Ab 10,59 $/Monat

Pro: Ab 18,82 $/Monat

Teams: Ab 34,12 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen abgeben

G2: 4,6/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Make?

Ein Reddit-Rezensent sagt:

Make ist deutlich leistungsfähiger und der visuelle Workflow-Builder ist wirklich sehr solide. Viel besser für komplexe Automatisierungen mit mehreren Bereichen, Datenmanipulation und Fehlerbehandlung. Die Preise sind bei intensiver Nutzung günstiger als bei Zapier.

Make ist deutlich leistungsfähiger und der visuelle Workflow-Builder ist wirklich sehr solide. Viel besser für komplexe Automatisierungen mit mehreren Bereichen, Datenmanipulation und Fehlerbehandlung. Die Preise sind bei intensiver Nutzung günstiger als bei Zapier.

4. n8n (Am besten geeignet für selbst gehostete Automatisierung mit technischer Kontrolle)

via n8n

n8n eignet sich hervorragend für Teams, die die volle Kontrolle über die Ausführung ihrer Automatisierungen behalten möchten, anstatt alles einem Black-Box-Automatisierungstool zu überlassen. Sie erstellen Workflows visuell mithilfe von Knoten, Verzweigungen, Bedingungen und Schleifen. Wenn Sie möchten, können Sie es vollständig selbst hosten, was bedeutet, dass Ihre Automatisierungen auf Ihren eigenen Servern ausgeführt werden und Ihre Daten niemals Ihr Setup verlassen.

Mit diesem Tool können Sie JavaScript direkt in einen Workflow einfügen, jede gewünschte API aufrufen oder bei Bedarf sogar eigene Knoten erstellen. Darüber hinaus können KI-Modelle verwendet werden, um Workflows aktiv zu steuern und zu entscheiden, was als Nächstes zu erledigen ist, welches Tool verwendet werden soll oder wie Daten weitergeleitet werden sollen.

Die besten Features von n8n

Koordinieren Sie KI-Agenten, die Eingaben verstehen, wählen Sie die richtigen KI-Agenten-Tools aus und führen Sie mehrstufige Aktionen mit LLMs, APIs und internen Systemen durch.

Skalieren und überwachen Sie Workflows mit Ausführungsprotokollen, Wiederholungsversuchen, schrittweiser Fehlerbehebung und queuenbasierter Verarbeitung für höhere Workloads.

Verwenden Sie Automatisierungslogik wieder, indem Sie Workflows in Unter-Workflows und Workflow-Vorlagen unterteilen, wodurch sich Prozesse teamübergreifend leichter standardisieren lassen.

Limitierungen von n8n

Kleine Konfigurationsfehler können Auslöser für übermäßige Ausführungen oder unerwartete Kosten sein, insbesondere in Schleifen oder Scraping-Workflows.

Preise für n8n

Kostenlose Testversion

Starter: 24 € / Monat (~28 $ / Monat)

Pro: 60 € / Monat (~70 $ / Monat)

Geschäft: 800 € / Monat (~936 $ / Monat)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

n8n Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über n8n?

Das sagte ein Capterra-Rezensent über n8n:

Das Beste an n8n.io ist seine unglaubliche Flexibilität beim Erstellen benutzerdefinierter Automatisierungen. Sie können verschiedene Apps, Dienste und Datenquellen in Workflows verbinden, die sich visuell einfach gestalten lassen. Es eignet sich perfekt für die Automatisierung sich wiederholender Web-Scraping-Aufgaben und die Datenverwaltung, insbesondere in Kombination mit Tools wie Apify.

Das Beste an n8n.io ist seine unglaubliche Flexibilität beim Erstellen benutzerdefinierter Automatisierungen. Sie können verschiedene Apps, Dienste und Datenquellen in Workflows verbinden, die sich visuell einfach gestalten lassen. Es eignet sich perfekt für die Automatisierung sich wiederholender Web-Scraping-Aufgaben und die Datenverwaltung, insbesondere in Kombination mit Tools wie Apify.

5. Workato (Am besten geeignet für Integrationen und Automatisierung im Maßstab des Unternehmens)

via Workato

Die Automatisierung in Workato basiert auf Rezepten. Ein einzelnes Rezept kann mehrere Schritte, Bedingungen, parallele Pfade, Genehmigungen und die richtige Fehlerbehandlung umfassen. Da Sie Daten bereinigen, validieren, Geschäftsregeln anwenden und Datensätze innerhalb des Workflows selbst anreichern können, eignet sich Workato ideal für Prozesse, bei denen Genauigkeit wichtiger ist als Geschwindigkeit.

Workatos Copilots nutzen KI, um Teams dabei zu helfen, Automatisierungen schneller zu erstellen und zu verwalten, und sie können bei der Gestaltung von Workflows mit unübersichtlichen Eingaben helfen. Die KI-Agenten von Workato, die sogenannten Genies, können Ereignisse beobachten, über die nächsten Schritte nachdenken und dann mehrstufige Aktionen innerhalb der Regeln des Unternehmens ausführen.

Außerdem erhalten Sie Agent Studio zum Erstellen und Verwalten sowie eine Agent Knowledge Base, damit Genies Kontextinformationen aus internen Daten abrufen können. Darüber hinaus erleichtert eine leistungsstarke Überwachung mit Ausführungsprotokollen und Wiederholungsversuchen das frühzeitige Erkennen von Problemen und stellt sicher, dass die Automatisierungen in der Produktion ordnungsgemäß funktionieren.

Die besten Features von Workato

Integrieren Sie das Tool mithilfe robuster Konnektoren und bidirektionaler APIs in Systeme von Unternehmen und Legacy.

Steuern Sie Automatisierungs- und KI-Aktionen mit rollenbasiertem Zugriff, Audit-Protokollen, Umgebungs-Trennung und dem Enterprise Model Context Protocol (MCP) für eine sichere, kontextbezogene KI -Ausführung.

Interagieren Sie mit Workflows über Workbot in Slack oder Microsoft Teams, wodurch Sie ganz einfach Auslöser für KI-gestützte Automatisierungen auslösen und auf dem Laufenden bleiben können.

Einschränkungen von Workato

Fühlt sich einschränkend an, wenn Sie mit sehr großen Datensätzen oder umfangreichem benutzerdefiniertem Code arbeiten, insbesondere wenn Sie es mit eher auf Entwickler ausgerichteten iPaaS-Tools vergleichen.

Preise für Workato

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Workato

G2: 4,7/5 (über 700 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 80 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Workato?

Das sagte ein G2-Rezensent über Workato:

Ich schätze Workato wegen seiner robusten Integrationsfähigkeit mit einer Vielzahl von Anwendungen von Drittanbietern, was meinen Workflow erheblich verbessert. Besonders beeindruckt mich das einfache Einrichten von täglichen Auslösern. Diese Funktion ist für meine täglichen Aufgaben von entscheidender Bedeutung, da ich damit Prozesse effizient automatisieren kann, z. B. das Auslösen eines API-Aufrufs zum Abrufen von Daten und deren anschließende Übertragung in eine Datenbank. Diese Automatisierung spart mir Zeit und Aufwand, steigert meine Produktivität und sorgt für einen reibungslosen Ablauf meiner Aufgaben.

Ich schätze Workato wegen seiner robusten Integrationsfähigkeit mit einer Vielzahl von Anwendungen von Drittanbietern, was meinen Workflow erheblich verbessert. Besonders beeindruckt mich das einfache Einrichten von täglichen Auslösern. Diese Funktion ist für meine täglichen Aufgaben von entscheidender Bedeutung, da ich damit Prozesse effizient automatisieren kann, z. B. das Auslösen eines API-Aufrufs zum Abrufen von Daten und deren anschließende Übertragung in eine Datenbank. Diese Automatisierung spart mir Zeit und Aufwand, steigert meine Produktivität und sorgt für einen reibungslosen Ablauf meiner Aufgaben.

🚨 Statistik-Alarm: Der „State of AI”-Bericht von McKinsey hat ergeben, dass 23 % der Unternehmen bereits in mindestens einem Bereich agentenbasierte KI-Systeme einsetzen, während weitere 39 % aktiv damit experimentieren.

6. Notion Automatisierungen (am besten geeignet für Teams der Produktivität, die Dokumente und Aufgaben zentralisieren)

via Notion

Wenn Ihr Team bereits Notion für Notizen, Wikis, Aufgaben und Projektverfolgung nutzt, sorgen die API und Integrationen dafür, dass sich die Automatisierung des Projektmanagements ganz natürlich anfühlt. Sie können beispielsweise Übermittlungen von Formularen direkt in eine Datenbank für Aufgaben übertragen, Seiten aktualisieren, wenn sich in einem anderen Tool etwas ändert, oder Auslöser für Follow-ups auslösen, wenn ein neues Element hinzugefügt wird.

Notion verfügt auch über Datenbank-Automatisierungen, bei denen Sie Auslöser wie „wenn eine Seite erstellt wird“ oder „wenn sich eine Eigenschaft ändert“ festlegen und dann Aktionen wie die Zuweisung eines Eigentümers, die Aktualisierung des Status, die Einstellung von Terminen oder das Versenden von Erinnerungen automatisieren können.

Verknüpfte Datenbanken, Beziehungen und Zusammenfassungen synchronisieren Daten automatisch, sodass Sie dieselbe Info nicht an verschiedenen Stellen aktualisieren müssen. Notion Agent hilft Ihnen dabei, Seiten zu erstellen, Datenbanken zu aktualisieren, Aufgaben zuzuweisen und Inhalte über viele Seiten hinweg auf einmal neu zu organisieren.

Die besten Features von Notion Automatisierungen

Führen Sie mehrstufige Arbeiten in Notion mit Notion Agent aus, das Seiten mit einer einzigen Anweisung erstellen, bearbeiten, organisieren und aktualisieren kann.

Beschleunigen Sie das Denken und Schreiben mit Notion KI für Zusammenfassungen, Entwürfe, Dokumentenanalysen und Workspace-basierte Fragen und Antworten.

Erweitern Sie Ihre Workflows mit der Notion-API und Integrationen, wenn Sie Daten aus anderen tools importieren oder exportieren müssen.

Einschränkungen von Notion-Automatisierungen

Wenn Sie umfangreiche appübergreifende Automatisierungen benötigen, wie Browser-Aktionen oder Workflows für mehrere Systeme, müssen Sie auf externe Tools zurückgreifen.

In Notion können Sie noch keine anpassbaren Agenten erstellen.

Preise für Notion Automatisierungen

Free

Plus: 12 $ pro Mitglied und Monat

Geschäft: 24 $ pro Mitglied und Monat

Enterprise: Preise auf Anfrage

Bewertungen und Rezensionen zu Notion Automatisierungen

G2: 4,6/5 (über 9000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Notion Automations?

Dies ist das Feedback eines G2-Rezensenten:

Ich schätze es sehr, dass ich mit Notion Automatisierungen und Formeln einrichten kann, die mit jedem Formular verknüpft sind, und so ein flexibles System erhalten, das sich an meine Bedürfnisse anpasst. Diese Funktion ist besonders praktisch, da sie mir hilft, verschiedene Projekte effizient zu verwalten und miteinander zu verknüpfen, insbesondere wenn ich unter Zeitdruck stehe.

Ich schätze es sehr, dass ich mit Notion Automatisierungen und Formeln einrichten kann, die mit jedem Formular verknüpft sind, und so ein flexibles System erhalten, das sich an meine Bedürfnisse anpasst. Diese Funktion ist besonders praktisch, da sie mir hilft, verschiedene Projekte effizient zu verwalten und miteinander zu verknüpfen, insbesondere wenn ich unter Zeitdruck stehe.

📮 ClickUp Insight: 21 % der Befragten geben an, dass sie mehr als 80 % ihres Arbeitstages mit sich wiederholenden Aufgaben verbringen. Weitere 20 % sagen, dass sich wiederholende Aufgaben mindestens 40 % ihres Tages in Anspruch nehmen. Das ist fast die Hälfte der Arbeitswoche (41 %), die für Aufgaben aufgewendet wird, die weder strategisches Denken noch Kreativität erfordern (wie Folge-E-Mails 👀). ClickUp AI Agents helfen Ihnen dabei, diese mühsame Arbeit zu vermeiden. Denken Sie an die Erstellung von Aufgaben, Erinnerungen, Aktualisierungen, Meeting-Notizen, das Verfassen von E-Mails und sogar die Erstellung von End-to-End-Workflows! All das (und noch viel mehr) lässt sich mit ClickUp, Ihrer Allround-App für die Arbeit, im Handumdrehen automatisieren. 💫 Echte Ergebnisse: Lulu Press spart mit ClickUp Automatisierungen pro Mitarbeiter täglich 1 Stunde Zeit ein – was zu einer Steigerung der Effizienz der Arbeit um 12 % führt.

via Integrately

Integrately ist ein iPaaS-Tool, das Ihren Apps mit über 20 Millionen vorgefertigten Automatisierungen hilft, automatisch miteinander zu kommunizieren. Meistens suchen Sie einfach nach dem, was Sie zu erledigen haben, klicken auf eine vorgeschlagene Automatisierung, erstellen eine Verbindung zwischen Ihren Apps und schalten sie ein.

Das Setup ist sehr anfängerfreundlich, da SmartConnect Sie Schritt für Schritt durch den Prozess führt. Zuerst wählen Sie die Automatisierung aus, dann verbinden Sie Ihre Apps, überprüfen das Setup und aktivieren es. In vielen Fällen ordnet das Tool sogar die Felder für Sie vorab zu, sodass Sie nicht entscheiden müssen, welche Daten wohin gehören.

Mit dem KI-Automatisierungs-Builder können Sie in einfacher Sprache beschreiben, welche Aufgaben Sie mit KI automatisieren möchten, und er erstellt den Workflow für Sie. Er funktioniert gut mit Tools wie Shopify, WooCommerce und BigCommerce und eignet sich gut, um ältere oder Legacy-Tools mit modernen SaaS-Apps zu verbinden. Er ist eine gute Wahl, wenn Ihr Stack eine Mischung aus neuen Cloud-Tools und älteren Systemen ohne saubere APIs enthält.

Die besten Features von Integrately

Verbinden Sie über 1400 Apps aus den Bereichen CRM, Marketing, Kommunikation, Tabellenkalkulation, Helpdesk und Betriebstools miteinander.

Integrieren Sie generative KI in Ihre Workflows, um KI-gestützte Schritte wie Textgenerierung, Zusammenfassung oder Datenanreicherung hinzuzufügen.

Planen Sie Workflows so, dass sie in festen Intervallen ausgeführt werden, nicht nur als Reaktion auf Echtzeit-Auslöser.

Einschränkungen von Integrately

Komplexe, mehrstufige Automatisierungen können schwierig einzurichten sein, insbesondere wenn viele benutzerdefinierte Felder zugeordnet werden müssen.

Preise von Integrately

Free

Starter: 29,99 $/Monat für 2000 Aufgaben

Professional: 49 $/Monat für 10.000 Aufgaben

Wachstum: 124 $/Monat für 30.000 Aufgaben

Geschäft: 299 $/Monat für 150.000 Aufgaben

Integrately-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 700 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Integrately?

Das sagte ein G2-Rezensent über Integrately:

Ich nutze Integrately.com nun schon seit einiger Zeit und es hat mein Leben so viel einfacher gemacht. Ich verlasse mich darauf, um meine internen Prozesse zu automatisieren, Leads zu verwalten und Aufgaben mit Google Tabellen zu erledigen. Das Beste an Integrately ist, wie einfach es einzurichten ist. Ich muss mich nicht mit Code herumschlagen, damit meine Apps miteinander kommunizieren.

Ich nutze Integrately.com nun schon seit einiger Zeit und es hat mein Leben so viel einfacher gemacht. Ich verlasse mich darauf, um meine internen Prozesse zu automatisieren, Leads zu verwalten und Aufgaben mit Google Tabellen zu erledigen. Das Beste an Integrately ist, wie einfach es einzurichten ist. Ich muss mich nicht mit Code herumschlagen, damit meine Apps miteinander kommunizieren.

8. UiPath (Am besten geeignet für robotergestützte Prozessautomatisierung und IT-Teams in Unternehmen)

via UiPath

UiPath basiert auf robotergestützter Prozessautomatisierung (RPA). Die Bots übermitteln nicht nur Daten über APIs. Sie öffnen Apps, klicken auf Schaltflächen, lesen Bildschirme, laden Dateien herunter und verschieben Informationen genau wie ein Mensch.

In UiPath Studio können Sie Automatisierungen entwerfen. Obwohl es sich um eine visuelle Drag-and-Drop-Oberfläche handelt, haben Sie dennoch die volle Kontrolle über Bedingungen, Verzweigungen, Wiederholungsversuche und Fehlerbehandlung. Sobald der Workflow fertig ist, übernehmen UiPath-Roboter die Arbeit und führen entweder gemeinsam mit einem Benutzer unterstützende Aufgaben aus oder arbeiten völlig unbeaufsichtigt im Hintergrund, um eine automatisierte Ausführung zu ermöglichen.

Mit zunehmender Skalierung können Sie mit UiPath Orchestrator Jobs planen, Anmeldedaten mit Sicherheit verwalten, den Zugriff kontrollieren und über Protokolle und Ausführungshistorien Alles im Blick behalten.

Die besten Features von UiPath

Gewinnen Sie mit Document Understanding nützliche Daten aus unübersichtlichen Dokumenten. Das Tool liest Rechnungen, Formulare, E-Mails und Verträge und ermöglicht Ihnen die Überprüfung aller unklaren Angaben.

Behandeln Sie unzuverlässige oder Legacy-Schnittstellen mit Computer Vision, damit Bots auch dann Schaltflächen und Felder „sehen” können, wenn Selektoren oder APIs ausfallen.

Interagieren Sie mit der Automatisierung in einfacher Sprache über Conversational Agents und Autopilot, sodass es sich eher so anfühlt, als würden Sie mit einem KI-Assistenten arbeiten.

Integrieren Sie maschinelles Lernen mithilfe des AI Center in Ihre Workflows, damit Automatisierungen Daten klassifizieren, Vorhersagen treffen und intelligentere Entscheidungen treffen können, anstatt sich nur auf feste Regeln zu verlassen.

Limitierungen von UiPath

UI-basierte Automatisierungen und agentenbasierte Workflows können anfällig sein, was bedeutet, dass Änderungen an Apps oder Layouts Workflows unterbrechen können, wenn Governance und Wartung nicht ordnungsgemäß gehandhabt werden.

Preise von UiPath

Basis: 25 $/Monat

Standard: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

UiPath-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 7000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 700 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über UiPath?

Direkt von einem Capterra-Rezensenten:

UiPath bietet Ihnen Strukturen, mit denen Sie schnell einen automatisierten Prozess erstellen können. Die Entwicklung erfordert nicht viel Code. Das Tool ist erweiterbar und anpassbar. Dank der kurzen Einarbeitungszeit konnte ich es ohne große Schwierigkeiten erlernen.

UiPath bietet Ihnen Strukturen, mit denen Sie schnell einen automatisierten Prozess erstellen können. Die Entwicklung erfordert nicht viel Code. Das Tool ist erweiterbar und anpassbar. Dank der kurzen Einarbeitungszeit konnte ich es ohne große Schwierigkeiten erlernen.

📌 Wussten Sie schon? Laut dem Future of Jobs Report des Weltwirtschaftsforums glauben 58 % der Arbeitgeber, dass Robotik und Automatisierung ihr Geschäft in den nächsten fünf Jahren verändern werden.

9. IFTTT (Am besten geeignet für einfache persönliche Aufgaben und Smart-Home-Automatisierungen)

via IFTTT

IFTTT basiert auf einem einfachen Setup für Automatisierungen: „ein Auslöser → eine Aktion“. In wenigen Minuten können Sie Automatisierungen wie „Wenn ich zu Hause ankomme (GPS), schalte meine Smart Lights ein“ einrichten. Diese Automatisierungen werden als Applets bezeichnet.

Das Tool verfügt über eine riesige Bibliothek mit vorgefertigten Applets, sodass Sie in den meisten Fällen nur suchen, klicken, eine Verbindung zu Ihren Konten herstellen und schon kann es losgehen. Sie finden Applets zum automatischen Posten von Social-Media-Updates, zur Synchronisierung von Benachrichtigungen, zum Ausführen von Aktionen basierend auf Zeit/Ort/Gerätestatus oder zum Erstellen/Aktualisieren von Aufgaben, wenn sich etwas in einer anderen App ändert.

Mit dem AI Applet Maker können Sie Ihre Wünsche in einfachem Englisch eingeben, und das Programm erstellt das Applet für Sie. Es gibt auch einen IFTTT Automation Assistant GPT, mit dem Sie Automatisierungen über eine benutzerfreundliche Oberfläche im ChatGPT-Stil verwalten oder auslösen können. Und wenn Sie den erweiterten Plan nutzen, hilft Ihnen Filter Code dabei, Logik wie Bedingungen und Zeitregeln hinzuzufügen, damit Applets nicht blindlings ausgelöst werden.

Die besten Features von IFTTT

Verbinden Sie über 700 Dienste wie Alexa, Google Assistant, Philips Hue, intelligente Thermostate, Fitbit, Twitter/X, Dropbox und mehr.

Nutzen Sie integrierte KI-Tools wie AI Social Creator (kurze Beiträge), AI Content Creator (lange Entwürfe wie Gliederungen/Blogs) und AI Summarizer (Notizen zu Meetings/Artikelzusammenfassungen).

Integrieren Sie KI direkt in Automatisierungen mit robusten Features wie AI Prompt, sodass Auslöser automatisch eine intelligente Antwort/Ausgabe generieren können, bevor der nächste Schritt erfolgt.

Limitierungen von IFTTT

Einige Benutzer berichteten, dass Applets zufällig ausfallen können und es kein detailliertes Protokoll gibt, um die Ursache zu verstehen.

IFTTT-Preise

Free

Pro: 4,99 $/Monat

Pro+: 14,99 $/Monat

IFTTT-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,5/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über IFTTT?

Das sagte ein G2-Rezensent über IFTTT:

Ein Feature, das ich wirklich herausragend finde, ist die Flexibilität für den alltäglichen Benutzer, sei es das einfache Speichern von E-Mails im Cloud-Speicher oder komplexere Automatisierungen unter Verwendung mehrerer Plattformen. IFTTT ist für jedes Nutzerlevel geeignet und bietet so viele verschiedene Anwendungen und Optionen.

Ein Feature, das ich wirklich herausragend finde, ist die Flexibilität für den alltäglichen Benutzer, sei es das einfache Speichern von E-Mails in einem Cloud-Speicher oder komplexere Automatisierungen unter Verwendung mehrerer Plattformen. IFTTT ist für jedes Benutzerlevel geeignet und bietet so viele verschiedene Anwendungen und Optionen.

🚨 Statistik-Alarm: SNS Insider berichtet, dass 60,8 Millionen US-Haushalte, also etwa 41,3 % der Bevölkerung, Smart-Home-Technologie nutzen.

10. Ablage. ai (Am besten geeignet für Entwickler und Ingenieure, die flexible API-Integrationen benötigen)

Tray.ai ist eine Low-Code-iPaaS-Lösung für Unternehmen, die Automatisierung als Infrastruktur benötigen und nicht nur schnelle App-zu-App-Verknüpfungen. Sie bietet Ihnen einen leistungsstarken visuellen Workflow-Builder. Verwenden Sie ihn, um mehrstufige Flows mit Verzweigungen, Schleifen und Datenverarbeitung zu erstellen.

Das Tool unterstützt eingebettete Integrationen und KI-gesteuerte Builds und ist daher eine gute Wahl, wenn Sie eine tiefere Workflow-Automatisierung wünschen. Mit Tray Embedded können Sie die Call Connector API verwenden, um Connector-Aktionen innerhalb Ihres eigenen Produkts auszuführen. Anstatt den Benutzern zu sagen, dass sie dieses Tool an anderer Stelle verbinden sollen, wird Ihr Produkt selbst zum Ort, an dem die Integrationen stattfinden.

Der Merlin Agent Builder hilft Ihnen dabei, KI-Agenten zu entwickeln, die den Kontext verstehen, Entscheidungen über das weitere Vorgehen treffen und toolübergreifende Maßnahmen ergreifen können. Sie können KI auch in Workflows mit verschiedenen LLMs integrieren, ohne sich auf ein einziges Modell festlegen zu müssen. Um die Entwicklung zu beschleunigen, kann Merlin Build automatisch Workflow-Dokumentationen erstellen und sogar Best Practices vorschlagen, um Ihre Workflows im Laufe ihrer Weiterentwicklung zu verbessern.

Die besten Features von Tray.ai

Verfolgen Sie Probleme ganz einfach mit detaillierten Protokollen, damit Sie genau sehen können, wo der Workflow fehlgeschlagen ist und was die Ursache dafür war.

Kontrollieren Sie Änderungen am Workflow mit Versionshistorie und Dev → Staging → Production-Setup mithilfe von Export/Import.

Sorgen Sie mit Wiederholungsversuchen und Fehlerbehandlung für stabile Workflows, damit Automatisierungen nicht auf halbem Weg unterbrochen werden.

Einschränkungen von Tray.ai

Es ist schwieriger, komplexe Workflows zu verwalten – Konnektoren können veraltet sein, und es fehlt eine starke Versionierung/Sichtbarkeit.

Preise für Tray.ai

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Tray.ai

G2: 4,5/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Tray.ai?

Direkt aus einer G2-Bewertung:

Tray.io ist ein großartiges Tool. Die Benutzeroberfläche ist fantastisch und sehr leicht zu verstehen. Sie können Workflows für verschiedene Zwecke erstellen und mit verschiedenen Konnektoren für bestimmte APIs integrieren. Sie können die Protokolle sofort auf einer separaten Registerkarte einsehen, und was den Support für die Produktion angeht, ist es wirklich intuitiv, herauszufinden, was innerhalb der Workflows vor sich geht.

Tray.io ist ein großartiges Tool. Die Benutzeroberfläche ist fantastisch und sehr leicht zu verstehen. Sie können Workflows für verschiedene Zwecke erstellen und mit verschiedenen Konnektoren für bestimmte APIs integrieren. Sie können die Protokolle sofort auf einer separaten Registerkarte einsehen, und was den Support für die Produktion angeht, ist es wirklich intuitiv, herauszufinden, was innerhalb der Workflows vor sich geht.

11. Drift (Am besten geeignet für KI-gesteuerte Chatbots und Automatisierung des Vertriebs)

via Salesloft

Drift (jetzt Teil von Salesloft) ist ein Website-Chat- und Automatisierungstool für die Lead-Generierung. So funktioniert es: Wenn jemand Ihre Website besucht (insbesondere Preis-/Produktseiten), kann Drift eine Unterhaltung beginnen, ein paar intelligente Fragen stellen und diese Person zum nächsten Schritt weiterleiten, ohne dass Ihr Team sie manuell verfolgen muss.

Die Kernkomponente dahinter ist der KI-Chat-Agent von Drift. Er führt den Chat auf strukturierte Weise, qualifiziert den Besucher, versteht dessen Bedürfnisse und entscheidet, was zu erledigen ist. Drift verwendet Playbooks, um diese Flows zu steuern, sodass Sie Regeln definieren können wie „Wenn jemand 30 Sekunden lang auf der Preisseite bleibt, zeigen Sie eine Meldung an, in der Sie Hilfe anbieten und eine Demo-Buchung vorschlagen.“

Sie können auch anhand von URL, Verweisquelle oder sogar CRM-Signalen zielgerichtet vorgehen. Und wenn jemand aus Ihrem Vertriebsteam online ist, kann Drift nahtlos einen Live-Chat-Handoff durchführen und den Besucher an den richtigen Mitarbeiter weiterleiten. Wenn ein Besucher bereit ist, den nächsten Schritt zu gehen, kann er mit Drift Meetings direkt im Chat eine Demo buchen, wodurch das übliche Hin- und Her-Versenden von E-Mails entfällt.

Die besten Features von Drift

Durchführen Sie eine Synchronisierung von Chat-Leads mit CRMs wie HubSpot und Salesforce, damit der Vertrieb ohne Kontextverlust nachfassen kann.

Gewinnen Sie auch außerhalb der Geschäftszeiten Leads mit KI-Chat, damit Sie keine Besucher mit hoher Kaufabsicht verlieren, wenn Ihr Team offline ist.

Verwenden Sie natürliche Sprache und offene Text-Unterhaltungen, um Fragen zu beantworten und Kundeninteraktionen realistisch zu gestalten.

Als Auslöser für E-Mail- und Video-Follow-ups verwenden Sie Salesloft-Workflows, damit die Unterhaltung auch nach Beendigung des Chats weitergeht.

Limit für Drift

Das Erstellen von Workflows kann mühsam sein, und oft erstellt man am Ende dieselben Blöcke neu, anstatt sie in verschiedenen Playbooks wiederzuverwenden.

Preise für Drift

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Drift

G2 : 4,4/5 (über 1000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 150 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Drift?

Lesen Sie die Meinung eines Reddit-Rezensenten zu Drift:

Es funktioniert, weil es nicht nur für Ihre Besucher, sondern auch für Ihre Mitarbeiter einfach und angenehm zu bedienen ist, was dazu beiträgt, dass sie es häufiger nutzen und schneller reagieren möchten. Darüber hinaus ist es wie ein verbundener Anruf. Sie führen bereits eine Unterhaltung mit einem potenziellen Kunden und vermeiden so endlose Telefonate. Der Chatbot ist ebenfalls cool. Wir lassen ihn nach Feierabend laufen, wenn niemand mehr im Büro ist.

Es funktioniert, weil es nicht nur für Ihre Besucher, sondern auch für Ihre Mitarbeiter einfach und angenehm zu bedienen ist, was dazu beiträgt, dass sie es häufiger nutzen und schneller reagieren möchten. Darüber hinaus ist es wie ein verbundener Anruf. Sie führen bereits eine Unterhaltung mit einem potenziellen Kunden und vermeiden so endlose Telefonate. Der Chatbot ist ebenfalls cool. Wir lassen ihn nach Feierabend laufen, wenn niemand mehr im Büro ist.

Bringen Sie Ihre Workflows, Automatisierung und KI in ClickUp zusammen.

Die Automatisierungslandschaft ist voll von tools, die entwickelt wurden, um ganz bestimmte Herausforderungen im Workflow zu lösen.

Automatisierung allein reicht jedoch nicht mehr aus. Moderne Teams benötigen außerdem KI-gestützte Funktionen und einen zentralen hub, um Arbeit, Entscheidungen, Daten und Zusammenarbeit an einem Ort zu verwalten. Ohne diesen hub führt Automatisierung nur zu mehr Tools und einer stärkeren Fragmentierung.

ClickUp hilft Teams dabei, die Unübersichtlichkeit durch zu viele Tools und Aufgaben zu beseitigen, anstatt sie noch zu verstärken. Es handelt sich um eine umfassende Arbeitsplattform mit integrierten Automatisierungen, ClickUp Brain und KI-Agenten, die Ihnen dabei helfen, Workflows mit weniger manuellem Aufwand zu gestalten. Mit ClickUp gehen Sie über die Automatisierung von Aufgaben hinaus und erhalten ein System, das wirklich alle Abläufe von Anfang bis Ende ausführen und koordinieren kann.

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an, um noch heute loszulegen!