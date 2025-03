10 Vorlagen für Prozesskarten für ClickUp, Excel und Word 2025

Eine Karte ist ein unglaublich nützliches Tool für das Management von Projekten. 💡

Sie hilft Ihnen, komplexe Aufgaben und Prozesse in leicht verständliche Grafiken zu gliedern. Mit einer Karte im Schlepptau fällt es Ihnen leichter, Verbesserungsmöglichkeiten und potenzielle Engpässe in einem bestimmten Projekt zu erkennen.

Für die Erstellung von Prozesskarten kann ein großer Bereich von Tools verwendet werden, darunter ClickUp , Excel oder sogar Word. 💻

Die gute Nachricht?

Sie müssen nicht bei Null anfangen, wenn Sie eine optisch ansprechende, gemeinsam nutzbare und bearbeitbare Prozesskarte erstellen wollen. In diesem Artikel geben wir Ihnen einen Überblick über 10 Vorlagen für Prozesskarten, mit denen Sie Ihre Prozesse abbilden können.

Was ist eine Vorlage für eine Prozesskarte?

Bei einer Vorlage für eine Prozesskarte handelt es sich um ein Diagramm, das einen Prozess visualisiert und die einzelnen Schritte, die mit der Aufgabe verbunden sind, detailliert beschreibt. Sie soll Projektmanagern - in welcher Kapazität auch immer - helfen, Verbesserungsmöglichkeiten und potenzielle Engpässe in ihrem Projekt zu erkennen projekt-Workflows .

Was macht eine gute Vorlage für eine Prozesskarte aus?

Eine solide Vorlage für eine Prozessabbildung ist alles, was Sie von ihr erwarten - eine klare, übersichtliche und visuell organisierte Ansicht des Workflows Ihres Teams. Sie sollte leicht zu lesen und zu verstehen sein und alle notwendigen Informationen enthalten, um ein Projekt von Anfang bis Ende zu begleiten.

Eine gute Vorlage verwendet Prozessmapping-Symbole, Pfeile und Boxen, um die verschiedenen Schritte von Anfang bis Ende darzustellen. Prozesskarten müssen für ihren spezifischen Anwendungsfall optimiert werden.

Als Manager würden Sie zum Beispiel wahrscheinlich eine Swimlane-Prozesskarte verwenden, um zu visualisieren, wer in Ihrem Team für die einzelnen Schritte des Prozesses verantwortlich ist. 🏊

Auf der anderen Seite, erstellung eines Flussdiagramms prozesskarte - abgeschlossen mit Prozessabbildungssymbolen - hilft Ihnen, alle Schritte in einem Prozess zu visualisieren, der ein bestimmtes Problem löst.

Wie man eine Karte für einen Prozess erstellt

Die Erstellung einer Karte beginnt mit der Bestimmung der umfang des Projekts . Dazu gehört die genaue Bestimmung der ziele des Projekts und wichtige Objekte , wichtige Beteiligte und zu erledigende Aufgaben. 📝

Der nächste Schritt besteht darin, jede Aufgabe in kleinere Schritte zu zerlegen und zu analysieren, welche Schritte wie miteinander verbunden sind. Von dort aus verwenden Sie eine process mapping tool um die Karte zu erstellen.

ClickUp verfügt über integrierte Tools, die Formen, Beschreibungen und Pfeile bereitstellen, um den Flow der Aufgaben zu visualisieren und die Verbindungen zwischen den Aufgaben zu verdeutlichen. Sie können Ihrer Vorlage für die Abbildung von Geschäftsprozessen auch Farben und Beschriftungen hinzufügen.

Und wie erledigen Sie das?

Ein Beispiel für einen leeren Knoten und einen Aufgabenknoten in der ClickUp Mindmaps-Ansicht

Erstellen einer Prozesskarte mit ClickUp Mindmaps ist einfach und intuitiv. Wählen Sie zunächst + Ansicht oben in Ihrem ClickUp-Workspace und klicken Sie auf das Symbol, um eine neue Mindmap zu erstellen.

Von dort aus können Sie zwischen zwei Optionen wählen: Aufgabenmodus oder Leermodus.

Aufgaben-Modus

Der Aufgabenmodus zeigt Ihnen alle Ihre Aufgaben in Ihrer Mind Map an

Dieser Modus zeigt alle Aufgaben innerhalb Ihrer Mindmap . So können Sie Ihren Workspace leicht neu anordnen, denn es erleichtert das Ziehen von Bereichen, um Ihre Knoten anzupassen.

Sie können auch Aufgaben erstellen, bearbeiten und löschen, während Sie arbeiten. In Bezug auf business Prozess Mapping der Aufgabenmodus hilft bei der Identifizierung von Engpässen, wichtigen Schritten und allen Aufgaben, an denen mehrere Mitglieder Ihres Teams beteiligt sind, die in Ihrer Abteilung arbeiten.

Modus "Leer

Entwickeln Sie Ideen mit dem Team, indem Sie sie in einer kostenlosen Mind Map im Blanko-Modus in ClickUp aufzeichnen

Wenn Sie lieber im Leermodus arbeiten möchten, können Sie Mindmaps mit unverbundenen Knoten erstellen. Im Leermodus können Sie so viele Knoten erstellen, wie Sie möchten, und diese dann einfach in Aufgaben in einer Liste Ihrer Wahl umwandeln.

Klicken Sie dann, beginnend mit dem Hauptmodus, auf + Aufgabe, um mit der Erstellung Ihrer Karte zu beginnen. Fügen Sie für jede Aufgabe einen Namen hinzu und drücken Sie die Eingabetaste, um sie zu erstellen.

Beim Hinzufügen von Bereichen und Knoten können Sie die einzelnen Schritte durch farbliche Codes verdeutlichen. Wenn Sie fertig sind, können Sie Ihre Karte ganz einfach speichern und für den Rest Ihres Teams freigeben.

10 Vorlagen für Prozesskarten zur Gliederung Ihres nächsten Projekts

Wir lieben detaillierte Prozesskarten. Und wir lieben auch Vorlagen, die Ihnen bei der Nachverfolgung des gesamten Prozesses helfen. Und es gibt viele Optionen, aus denen Sie wählen können, wenn Sie ein Flussdiagramm für Ihr nächstes Projekt erstellen möchten.

Aus diesem Grund haben wir die 10 besten Vorlagen für Prozesskarten zusammengestellt, die Sie in Betracht ziehen sollten - einschließlich der verschiedenen Anwendungsfälle für jede einzelne.

1. ClickUp Prozess Karte Whiteboard Vorlage

ClickUp Prozess Karte Whiteboard Vorlage

Die ClickUp Prozess Karte Whiteboard vorlage ist eine großartige Ressource für Projektmanager und Kreative gleichermaßen. Die Vorlage für die Prozesskarte hilft ihnen, den Flow der Aufgaben in den einzelnen Phasen des Prozesses klar zu visualisieren. Auf diese Weise können Sie die wichtigsten Aktivitäten in jeder Phase herausfinden und die Aufgaben priorisieren, die Sie voranbringen.

Dies ist eine einsteigerfreundliche Vorlage. Mit ClickUp Whiteboards können Sie die Karte nach eigenem Ermessen ergänzen oder bearbeiten. Anstatt zwischen verschiedenen Tools umzuschalten, um eine gemeinsam nutzbare Karte zu erstellen, können Sie diese Vorlage verwenden, um eine Karte zu erstellen, sie zu speichern und sie einfach für das Team freizugeben.

Die Vorlage enthält ein farbiges, visuell gegliedertes Spaltenformat und ist für die Nachverfolgung des Flows eines Projekts optimiert. Außerdem enthält sie Beschreibungen für jede Phase des Prozesses, einschließlich Ziele, Aktivitäten und Elemente.

Sie enthält zwei Status, ein benutzerdefiniertes Feld und drei Ansichten - Sie haben also jede Menge Flexibilität. Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Prozess Karte Flussdiagramm Vorlage

ClickUp Prozess Karte Flussdiagramm Vorlage

Ein Flow Diagramm ist eine vereinfachte Visualisierung des Ablaufs von Geschäftsprozessen. Dies wird in der Regel durch bestimmte Formen, Beschreibungen und Verbindungslinien von Anfang bis Ende in Ihren Prozesskarten dargestellt.

Diese ClickUp Prozess Karte Flussdiagramm Vorlage ist hervorragend geeignet, um die logische Abfolge einer Aufgabe oder eines Prozesses zu verstehen. Sie hilft Ihnen dabei, große Projekte in kleinere, besser handhabbare Komponenten zu unterteilen. Einmal fertiggestellt, können Sie mit dieser Vorlage für eine Prozesskarte ein Projekt von Anfang bis Ende visualisieren und so leicht umgestalten und optimieren.

Diese Vorlage ist besonders nützlich für die Visualisierung komplexer workflow-Diagramme und lässt sich mit Farben, Formen, Beschreibungen und Linien an die Bedürfnisse jedes Projekts anpassen.

Mit zwei Status und zwei Ansichten müssen Sie ein Flussdiagramm nicht von Grund auf neu beginnen. Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp PDCA Prozess Karte Vorlage

ClickUp PDCA Prozess Karte Vorlage

Planen, Erledigen, Überprüfen und Handeln. Dies sind die vier Phasen des Vorlage für eine PDCA-Prozesskarte . Mit ihr lassen sich Projekte leichter durchführen und Geschäftsabläufe wesentlich vereinfachen.

Die detaillierte Prozesskarte ist um jede der vier Phasen herum aufgebaut, so dass die Aufgaben innerhalb dieser Phasen besser zu bewältigen sind. Sobald Sie Ihre Aufgaben aufgeschlüsselt und kategorisiert haben, wird es viel einfacher zu erkennen, welche Aufgaben am wichtigsten sind.

Die PDCA-Prozesskarte eignet sich hervorragend, um Ihre Prozessabbildung zu verbessern, da sie Ihnen eine andere Ansicht Ihres gesamten Projekts bietet. Wenn Sie ein Team leiten und eine einfache visuelle Grundlage für Ihre Arbeit benötigen, verwenden Sie eine PDCA-Prozesskarte.

Wenn Sie ein Projekt leiten, müssen Sie mit einer Vielzahl von Aufgaben jonglieren - das ist keine Überraschung. Es ist jedoch hilfreich, sich daran zu erinnern, dass die Prozesskarte die Gesamtheit eines Projekts in kleine, praktikable Teile zerlegt. Wer liebt nicht die Einfachheit? Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Prozess-Mapping Aufgabe Vorlage

ClickUp Prozess-Mapping Aufgaben-Vorlage

Mit einer Prozesskarte standardisieren Sie die sich wiederholenden Aufgaben, die in Ihrem Geschäft anfallen. Diese ClickUp Prozessmapping Aufgaben-Vorlage ist ideal für alle, die die einzelnen Aufgaben eines Prozesses aufschlüsseln und nachverfolgen wollen. Sie enthält anpassbare Spalten, wie Zeit, Ressourcen und Kosten.

Auf diese Weise können Sie den Zeit-, Kosten- und Ressourcenaufwand für jede Aufgabe genau messen. Außerdem kann jede Aufgabe einem bestimmten Mitglied des Teams zugewiesen werden, was die Nachverfolgung und Verwaltung komplexer Projekte erleichtert.

Das Tolle an der Prozesskarte ist, dass Sie nicht nur die Aufgaben und Phasen des Projekts klar erkennen, sondern auch, wer für was verantwortlich ist. Mit dieser ClickUp Vorlage für die Prozessabbildung wird die Sichtbarkeit der Verantwortlichkeiten im Projekt erhöht.

Die Nachverfolgung dieser Zuständigkeiten bereitet oft Kopfzerbrechen, wenn sie nicht gemeinsam mit dem Team freigegeben wurde. Geben Sie also Ihrem Team (und sich selbst) mehr Einblicke in Ihr Prozessablaufdiagramm, um Ihren aktuellen Prozess zu verdeutlichen. Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Einfache Prozess Karte Aufgabe Vorlage

ClickUp Simple Process Map Aufgaben-Vorlage

Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine klare Karte, die den Flow der Aktivitäten pro Phase eines bestimmten Prozesses zeigt. Deshalb können Sie eine Karte mit Leichtigkeit erstellen, indem Sie ClickUp's einfache Prozess Karte .

Projektmanager verwenden eine Vorlage für eine Prozesskarte, um komplexe Aufgaben für ein Projekt in einfache, leicht zu befolgende Schritte zu unterteilen. Sie hilft dabei, Bereiche in Ihrem aktuellen Prozess zu identifizieren, in denen der Workflow rationalisiert werden kann.

Ein Beispiel: Die Karte auf hoher Ebene kann helfen, Aufgaben zu reduzieren, um innerhalb eines bestimmten Rahmens zu bleiben projektbudget und finden Sie Bereiche für logistische Verbesserungen.

Ähnlich wie bei den übrigen Vorlagen von ClickUp können Sie den Mitgliedern des Teams Aufgaben zuweisen, den Fortschritt nachverfolgen und den Erfolg messen, ohne jemals mit Prozessabbildungstechniken bei Null anfangen zu müssen. Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Swimlane Prozess Karte Vorlage

ClickUp Swimlane Prozess Karte Vorlage

Wie wir bereits besprochen haben, sind Swimlane-Prozesskarten ein hervorragendes tool für projektmanagement . Und das ClickUp Swimlane Prozess Karte Vorlage ist ein Muss, wenn Sie angeben wollen, wer für bestimmte Aufgaben innerhalb Ihres Workflows verantwortlich ist.

Diese Vorlage sorgt dafür, dass jeder in seiner Lane bleibt, so dass der Flow die Unteraufgaben und Ereignisse zeigt, die in die jeweiligen Lanes fallen. Die Verwendung einer Vorlage für die Abbildung von Geschäftsprozessen wie dieser eignet sich hervorragend für komplexe Prozesse, die vereinfacht werden müssen.

Machen Sie sich Sorgen, dass Sie einem Mitglied des Teams zu viel Verantwortung übertragen und die Ressourcen nicht gleichmäßiger verteilen? A swimlane-Prozess-Karte hilft Ihnen bei der visuellen Umverteilung der Verantwortung nach Ihrem Ermessen.

Diese Vorlage eignet sich hervorragend für alle, die einen Swimlanes-Prozess starten möchten, und wird mit zwei Status- und Ansichtstypen geliefert. Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Einfache Mind Map Vorlage

ClickUp Einfache Mind Map Vorlage

Sie beginnen ein Projekt? Vergessen Sie nicht, ein Brainstorming zu erledigen! Verwenden Sie die ClickUp Einfache Mind Map Vorlage um Notizen und spontane Ideen einfach zu notieren. Brainstormen Sie diese Ideen gemeinsam, damit Projekte nicht im luftleeren Raum stattfinden.

Zusammen mit zwei Status und drei Ansichten bietet diese mind Map Vorlage macht es einfach, Knoten zu erstellen, Ideen zu verbinden und Ihre workflow-Management prozesses, bis Sie etwas finden, das funktioniert. Diese Vorlage herunterladen

8. Excel Prozess Karte für Basic Flowchart Vorlage

Über Microsoft

Wenn alles andere versagt, kann man sich immer noch an Excel wenden. Man weiß gar nicht, was damit alles möglich ist, z. B. das Erstellen von Prozesskarten, mit denen Sie sich wiederholende Aufgaben abschaffen oder neue Aufgaben mit einem gut kartierten Bezugspunkt erstellen können.

Diese Excel Prozess Karte Vorlage erspart es Ihnen, einen Prozess immer wieder zu erklären, so dass Sie tatsächlich etwas Zeit sparen können. ⌛

Dank der intuitiven Benutzeroberfläche und der Möglichkeit, Tabellen einfach zu erstellen und zu formatieren, können Sie mit der Excel-Vorlage Prozesse mit nur wenigen Klicks effektiv in Karten darstellen. Die Vorlage bietet verschiedene Formen, Linien und Pfeile, um den Flow eines Prozesses darzustellen.

Es gibt zwar eine Vielzahl von Excel-Alternativen gibt, können einige seiner Vorlagen ein guter Ausgangspunkt sein. Diese Vorlage herunterladen

9. Slide Team PowerPoint Vorlage für Business Improvement Process Map

Über Slide Team

Wussten Sie, dass es eine ganze Reihe von Vorlagen für Prozesskarten gibt, mit denen Sie auch PowerPoint-Präsentationen erstellen können? Die PowerPoint-Vorlage für Prozesskarten vereinfacht den Prozess der Erstellung einer effektiven und visuell ansprechenden Präsentation über verbesserung von Business-Prozessen mit nur wenigen Bearbeitungen.

Es verwendet intuitive Symbole, Formen und Pfeile, um jeden Schritt der Prozessanalyse wie Definieren, Messen, Analysieren, Verbessern und Kontrollieren zu veranschaulichen. Dies ermöglicht eine leicht verständliche visuelle Darstellung.

Von den High-Level-Prozesskarten in dieser Liste verfügt sie über eine Bibliothek mit vordefinierten Bildern und benutzerdefinierten Elementen, um die Folien zu verschönern und sie noch professioneller aussehen zu lassen. Diese Vorlage herunterladen

10. TemplateLab Swim Lane Prozess Karte Vorlage

Über TemplateLab

TemplateLab bietet eine großartige Swimlane Prozess Karte Vorlage die in Microsoft Word oder PowerPoint verwendet werden kann.

Mit ihr können Sie potenzielle Verbesserungsbereiche identifizieren, z. B. die Beseitigung von Verschwendung, die Steigerung der Effizienz und die Senkung von Kosten. Diese Swimlanes-Vorlage eignet sich hervorragend zur Visualisierung und Überwachung von Metriken, zur Sicherstellung der Kundenzufriedenheit und zur Verbesserung der Gesamtprozessleistung.

Sobald Sie die komplexeren Schritte in einem Prozess gefunden haben, hilft Ihnen die Karte, diese zu vereinfachen oder sogar zu eliminieren, um ein saubereres System zu schaffen. Diese Vorlage herunterladen

Vorlagen sind nur die Spitze des Eisbergs der Prozessabbildung

Prozesskarten sind ein praktisches Hilfsmittel für Teams, die bei der Erstellung von Prozessen und der effizienten Arbeit organisiert bleiben wollen. Vorlagen für Prozesskarten sind jedoch nur die Spitze des Eisbergs, wenn es um die Tools geht, die dabei helfen, ein Projekt von Anfang bis Ende zu rationalisieren.

Mit ClickUp's automatisierungen , anpassbaren Workspaces, zuweisbaren Aufgaben, Zeiterfassung und anderen Features des Workflow-Diagramms können Sie die Verwaltung eines komplexen Prozesses oder verschiedener Projekte in Ihrem Team wesentlich reibungsloser gestalten.

Wenn Sie weitere Beispiele sehen möchten, besuchen Sie die ClickUp Vorlagen-Center für Hunderte von Optionen, die einen einfacheren und intuitiveren Einstieg in Ihre Projekte ermöglichen. Die Möglichkeiten sind grenzenlos!