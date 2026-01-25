So schalten Sie YouTube-Anzeigen: Vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung

YouTube ist nicht nur eine Plattform, auf der Menschen Videos ansehen. Hier recherchieren sie auch Kaufentscheidungen, vergleichen Optionen, lernen neue Fähigkeiten und vertreiben sich die Zeit. Diese Mischung macht YouTube zu einer der wenigen Plattformen, auf denen Aufmerksamkeit und Kaufabsicht regelmäßig zusammenfallen.

Laut Pew Research ist YouTube die am häufigsten genutzte Online-Plattform unter Teenagern und Erwachsenen in den USA.

Für Vermarkter ist die Reichweite wichtig, aber der größere Vorteil liegt im Format. YouTube unterstützt sowohl kurze als auch lange Formate, sodass Sie mit nützlichen Inhalten Aufmerksamkeit erregen und diese dann mit Anzeigen konvertieren können, die sich nahtlos in das Erlebnis einfügen.

Dieser Leitfaden führt Sie durch die Einrichtung Ihrer ersten YouTube-Kampagne oder die Optimierung Ihrer bestehenden Kampagnen, wobei der Schwerpunkt darauf liegt, Ansichten in messbare Ergebnisse umzuwandeln.

Was sind YouTube-Anzeigen und warum sind sie wichtig?

YouTube-Anzeigen sind bezahlte Platzierungen, mit denen Geschäfte durch präzises Targeting ein sehr vielfältiges, segmentiertes Publikum erreichen können. Sie werden über Google Ads geschaltet und in vier Haupttypen unterteilt: Videoanzeigen, Display-Anzeigen, Audioanzeigen und Premium-Anzeigen.

Mit einer Reichweite von über 2,53 Milliarden Benutzern (fast die Hälfte der weltweit 5,66 Milliarden Social-Media-Benutzer ) ist YouTube eine der größten und dominierendsten Videoplattformen.

Warum das wichtig ist:

Kreative Flexibilität über alle Formate hinweg : Von visuellen und nicht-visuellen Anzeigen bis hin zu Overlay-Anzeigen und Banner-Anzeigen – YouTube bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten, mit Anzeigen zu experimentieren.

Präzise Ausrichtung mithilfe des Daten-Ökosystems von Google : Richten Sie sich an Personen basierend auf ihren Suchanfragen, ihren Videos, ihren demografischen Daten, ihren Absichtssignalen und sogar den Videos oder Kanälen, auf denen Ihre Anzeige erscheinen soll.

Messbarer ROI mit Echtzeit-Einblicken : YouTube-Werbetreibende können die Leistung, das Engagement, die demografischen Daten der Zielgruppe, die Traffic-Quellen und die Conversions verfolgen und so ihre Kampagnen für echtes Engagement optimieren.

Höhere Glaubwürdigkeit als herkömmliche Werbung : 59 % der Befragten finden YouTube-Anzeigen relevanter als lineare Fernsehwerbung. Im Vergleich zu anderen Video- und Social-Media-Plattformen sind YouTube-Videoanzeigen fast 16 % glaubwürdiger und vertrauenswürdiger

Vielfältiges Publikum aller Altersgruppen: Während die meisten Social-Media-Plattformen eher von der Generation Z oder Millennials genutzt werden, hat YouTube aktive Benutzer in allen Altersgruppen.

🧠 Wissenswertes: Das erste Video auf YouTube mit dem Titel „Me at the zoo“ wurde am 23. April 2005 von YouTube-Mitbegründer Jawed Karim hochgeladen und zeigt ihn vor Elefanten im Zoo von San Diego.

Arten von YouTube-Anzeigen

Sehen wir uns die verschiedenen Arten von Anzeigen an, die Sie mit YouTube-Werbung schalten können:

TrueView-In-Stream-Anzeigen

TrueView-Anzeigen, auch als überspringbare In-Stream-Anzeigen bekannt, sind eines der beliebtesten Formate auf YouTube. Sie werden vor, während oder nach anderen Videos abgespielt. Auf Mobilgeräten können sie auch als Vollbild-Interstitial-Anzeigen erscheinen, bevor der Zuschauer fortfahren kann.

Zuschauer können In-Stream-Anzeigen nach 5 Sekunden überspringen. Sie zahlen jedoch nur für die Anzeige, wenn:

Ein Zuschauer sieht sich das gesamte Video an (wenn Ihre Anzeige kürzer als 30 Sekunden ist).

Ein Zuschauer sieht sich mindestens 30 Sekunden Ihres Videos an (länger als 30 Sekunden).

Ein Zuschauer interagiert mit Ihrer Anzeige, indem er auf einen Link, einen CTA oder ein Begleit-Banner klickt.

Für Marken ist es besonders lukrativ, dass Sie nur dann zahlen, wenn jemand aktiv mit Ihren Inhalten interagiert oder eine Conversion durchführt.

Was versteht man hier unter einer Conversion?

Eine Conversion kann eine Demo-Anfrage, eine Anmeldung oder die Übermittlung eines Formulars sein, je nachdem, was Sie in Google Ads und Analytics nachverfolgen.

Die Interaktion mit In-Stream-Anzeigen ist in der Regel höher, da sich der Zuschauer freiwillig dafür entschieden hat, die Anzeige einfügen zu lassen und sie länger als 5 Sekunden anzusehen.

🔔 Zu beachten: Überspringbare Videoanzeigen sollten mindestens 12 Sekunden lang sein.

Sie dürfen nicht länger als 6 Minuten sein.

Diese Anzeigen erscheinen auf YouTube-Videoseiten sowie auf Websites und in Apps, die mit Google-Videopartnern zusammenarbeiten.

Bumper-Anzeigen

Es handelt sich um kurze, nicht überspringbare Anzeigen, die eine Botschaft in nur 6 Sekunden vermitteln. Sie werden vor, während oder nach einem anderen Video abgespielt, und Sie zahlen pro Impression.

Da sie kurz sind, empfiehlt es sich, mit einer einzigen klaren Idee oder einem einzigen Bild eine starke Wirkung zu erzielen.

Sie funktionieren am besten in Kombination mit einer TrueView- oder Google Preferred-Kampagne.

🤔 Wann sollten Bumper-Anzeigen verwendet werden? Wenn Sie Zuschauer mit einer einzigen fokussierten Botschaft erreichen möchten

Zur Ergänzung einer längeren Kampagne, d. h. zur Verstärkung Ihrer Produkteinführung oder Aktionen für Ereignisse

So bleibt Ihre Marke im Gedächtnis, während Sie an häufigen Kontaktpunkten erscheinen

In-Feed-Videos (früher als Video Discovery Ads bezeichnet)

Sie werden an verschiedenen Stellen angezeigt, darunter:

Oben in den YouTube-Suchergebnissen

Neben verwandten YouTube-Videos

Oben auf der mobilen YouTube-Startseite

Diese Anzeigen werden nach einer Suche angezeigt. Sie enthalten in der Regel eine Miniaturansicht aus Ihrem Video, eine Überschrift und eine Aufforderung zum Anklicken, um das Video anzusehen.

Sie zahlen für diese Anzeigen nur, wenn jemand darauf klickt, um sie anzusehen, oder wenn sie mindestens 10 Sekunden lang im Autoplay-Modus angesehen werden.

💡 Was Sie über In-Feed-Videoanzeigen wissen sollten: Sie sind darauf ausgelegt, den Absichten der Benutzer zu entsprechen, und werden nur angezeigt, wenn Benutzer nach relevanten Video-Themen suchen. Dadurch sind sie weniger aufdringlich und kontextbezogener.

Ihre Anzeigen fügen sich nahtlos in die Plattform ein und sehen aus wie organische Video-Empfehlungen in Suchergebnissen und Feeds.

Dazu gehören doppelte CTAs, bei denen eine Schaltfläche mit Ihrer Landing Page verknüpft ist, während die andere das Video abspielt – beide können Zuschauer zu Ihrer endgültigen URL leiten.

🧠 Wissenswertes: Täglich werden fast 20 Millionen Videos auf YouTube hochgeladen. Mit YouTube-Anzeigen können Sie sich von der Masse abheben und Ihre Botschaft direkt an Ihre Zielgruppe richten.

Nicht überspringbare In-Stream-Anzeigen

Dies sind 15 bis 20 Sekunden lange Videoanzeigen, die vor, während oder nach einem anderen Video erscheinen. Da die Zuschauer diese Videos nicht überspringen können, sollten Sie sie mit einem CTA kombinieren, der die Zuschauer zum Handeln animiert.

Bei nicht überspringbaren Anzeigen zahlen Sie jedes Mal, wenn Ihre Anzeige geschaltet wird (CPM). Erwägen Sie deren Einsatz, um zeitkritische Angebote oder Ankündigungen zu verbreiten.

✏️ Notiz: Für Ihre nicht überspringbaren In-Stream-Anzeigen können Sie drei verschiedene Formate verwenden: Bumper-Anzeigen: Videos mit einer Länge von bis zu 6 Sekunden Standard, nicht überspringbar: Videos mit einer Länge zwischen 7 und 15 Sekunden 30 Sekunden, nicht überspringbar (CTV): Videos mit einer Länge von 16 bis 30 Sekunden, die auf Connected TV (CTV) gezeigt werden.

Masthead-Anzeigen

Dies sind Premium-Anzeigen, die 24 Stunden lang oben auf Ihrer YouTube-Startseite angezeigt werden. Sie werden ohne Ton bis zu 30 Sekunden lang auf Desktop-Computern und in voller Länge auf Mobilgeräten und CTV automatisch abgespielt.

Diese Anzeigen sind auf maximale Sichtbarkeit ausgelegt und nur auf Reservierungsbasis über einen Google-Vertriebsmitarbeiter erhältlich.

Sie eignen sich ideal, um eine große Reichweite oder Bekanntheit zu erzielen, insbesondere für neue Produkte, Dienstleistungen oder Ereignisse.

Bei Masthead-Anzeigen können Sie folgende Elemente benutzerdefiniert anpassen:

YouTube-Video-URL : Der YouTube-Link zu Ihrem Video, der auf „Öffentlich“ oder „Nicht gelistet“ gesetzt sein muss, damit er angezeigt werden kann.

Überschrift und Beschreibung : Text, der neben oder unter dem Masthead angezeigt wird.

CTA-Schaltfläche : Leitet Klicks zu Ihrer endgültigen URL weiter.

Endgültige URL : Bei Verwendung eines CTA obligatorisch – kann andere YouTube-Seiten oder direkt Ihre Website verknüpfen.

Autoplay-Einstellungen : Legen Sie fest, wann die automatische Wiedergabe startet und wie lange sie läuft (bis zu 30 Sekunden).

Begleitvideos: Zwei zusätzliche Videos, die neben dem Masthead auf dem Desktop angezeigt werden (müssen nicht aus Ihrem Kanal stammen).

⭐ Es gibt zwei Arten von YouTube-Mastheads, die Sie kaufen können: Kosten pro tausend Impressionen (CPM) Masthead: Hierbei handelt es sich um eine reservierte und feste Anzahl von Impressionen, die im Laufe Ihrer Kampagne ausgeliefert werden.

Kosten pro Stunde (CPH) Masthead: Dies bietet 100 % Share-of-Voice (SOV) der berechtigten Impressionen der YouTube-Masthead-Einheit während der von Ihnen gekauften reservierten Stunden.

Display-Anzeigen

Dies sind Nicht-Video-Banner, die in der rechten Seitenleiste Ihrer Video-Vorschlagsliste erscheinen. Sie enthalten in der Regel ein Bild oder eine Animation und werden von einer Überschrift, einer Beschreibung und einer Schaltfläche begleitet. Sie zahlen für die YouTube-Display-Anzeige jedes Mal, wenn jemand darauf klickt.

Notiz: Display-Anzeigen sind nur auf Desktop-Geräten verfügbar.

Display-Anzeigen eignen sich besonders gut, wenn Sie Folgendes erreichen möchten:

Unterstützen Sie Ihre Videoanzeigenkampagnen mit dauerhaften visuellen Erinnerungen.

Steigern Sie den Traffic auf Ihrer Website, ohne Video-Inhalte zu erstellen.

Retargeting für Zuschauer, die Ihre YouTube-Videos gesehen haben

Behalten Sie Ihre Markenpräsenz bei, während Nutzer Inhalte von Mitbewerbern oder ähnliche Videos ansehen.

Diese Anzeigen beeinträchtigen das Seherlebnis nicht, da sie in der Seitenleiste angezeigt werden. Sie sind zwar weniger aufdringlich als In-Stream-Formate, dafür aber auch weniger sichtbar. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich die Zuschauer eher auf das Video selbst als auf die umgebenden Elemente konzentrieren.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Brain, um überzeugende YouTube-Anzeigentexte zu erstellen. Die kontextbezogene KI analysiert erfolgreiche Anzeigenmuster und Ihre Markenrichtlinien, um mehrere Varianten von CTAs, Überschriften und Anzeigenbeschreibungen zu generieren. Verwenden Sie ClickUp Brain, um YouTube-Anzeigentexte und Skripte zu erstellen. Darüber hinaus können Sie ClickUp Brain sogar dazu auffordern, benutzerdefinierte Bilder für Ihre Anzeigen zu erstellen. 📌 Speichern Sie diese Hinweise, um Ihre nächste YouTube-Anzeige zu schreiben: TrueView-In-Stream-Anzeigen (überspringbar) Schreiben Sie ein Skript für eine YouTube TrueView-In-Stream-Anzeige, in dem in den ersten 5 Sekunden das Kernproblem und der Wert klar dargelegt werden. Gehen Sie davon aus, dass der Zuschauer entscheidet, ob er die Anzeige überspringen möchte. Wecken Sie Neugierde ohne Clickbait, erklären Sie den Nutzen innerhalb der ersten 10 Sekunden und schließen Sie mit einem klaren CTA, der auf eine messbare Conversion ausgerichtet ist. Bumper-Anzeigen (6 Sekunden, nicht überspringbar) Erstellen Sie 5 Bumper-Anzeigenskripte (max. 6 Sekunden) für YouTube-Werbung. Jedes Skript sollte eine einzige Idee oder einen einzigen Vorteil vermitteln, eine einfache Sprache verwenden und auch ohne Ton einprägsam sein. In-Feed-Videoanzeigen (Video Discovery) Verfassen Sie YouTube-In-Feed-Videoanzeigentexte, die der Suchabsicht entsprechen. Erstellen Sie eine Überschrift, einen Vorschlag für den Text der Miniaturansicht und einen einleitenden Video-Hook, die eher organisch und informativ als werblich wirken. Nicht überspringbare In-Stream-Anzeigen (15–20 Sekunden) Verfassen Sie ein nicht überspringbares YouTube-Anzeigenskript, das in weniger als 20 Sekunden eine vollständige Botschaft vermittelt. Priorisieren Sie Klarheit vor Überzeugungskraft, vermitteln Sie gegebenenfalls Dringlichkeit und fügen Sie einen CTA ein, der zu einer CPM-basierten Awareness- oder Ankündigungskampagne passt. Masthead-Anzeigen Erstellen Sie eine Überschrift, eine Beschreibung und einen CTA-Text für eine YouTube-Masthead-Anzeige, die auf maximale Reichweite ausgelegt ist. Gehen Sie von einer automatischen Wiedergabe ohne Ton aus, konzentrieren Sie sich auf die Positionierung der Marke und eine einzige Kampagnenbotschaft und halten Sie den Text auffällig, einfach und sofort verständlich. Display-Anzeigen (Seitenleiste) Verfassen Sie einen Text für eine YouTube-Display-Anzeige, die in der Seitenleiste platziert wird. Erstellen Sie eine prägnante Überschrift, eine kurze Beschreibung und einen CTA, die die Erinnerung an die Marke verstärken oder Zuschauer, die bereits ein Video gesehen haben, erneut ansprechen.

Checkliste für YouTube-Anzeigenmotive Verwenden Sie diese Checkliste, um sicherzustellen, dass Ihre Anzeigenkreationen Aufmerksamkeit erregen und zum Handeln anregen und nicht nur Ansichten generieren: Untertitelungsplan: Fügen Sie Untertitel oder Bildschirmtext hinzu, damit Ihre Botschaft auch ohne Ton ankommt.

Wecken Sie in den ersten 5 Sekunden das Interesse: Beginnen Sie mit dem Problem oder dem Nutzen, damit die Zuschauer nicht weiterklicken.

Eine Botschaft pro Anzeige: Konzentrieren Sie sich in Ihrer Anzeige auf eine einzige Idee, einen Vorteil oder ein Angebot.

CTA im Einklang mit dem Ziel: Passen Sie den CTA an das an, was Sie optimieren möchten (Lead-Formular, Demo, Kauf oder Bekanntheit).

Mobile-First-Framing: Gehen Sie davon aus, dass die meisten Zuschauer auf einem kleinen Bildschirm ohne Ton schauen werden.

So erstellen Sie eine YouTube-Werbekampagne (Schritt für Schritt)

So erstellen und richten Sie eine erfolgreiche YouTube-Werbekampagne ein.

1. Richten Sie Ihr Google Ads-Konto ein

Melden Sie sich mit Ihrem persönlichen oder geschäftlichen Google Workspace-Konto bei Ihrem Google Ads-Konto an.

Sobald Sie angemeldet sind, verknüpfen Sie Ihren YouTube-Kanal mit Google Ads, damit Sie Video-Kampagnen durchführen und die Leistung direkt über Ihren Kanal verfolgen können.

2. Wählen Sie Ihr Kampagnenziel

Was möchten Sie mit Ihrer YouTube-Werbekampagne erreichen? Möchten Sie die Markenbekanntheit steigern, Leads generieren, Direktverkäufe fördern oder Traffic auf bestimmte Landingpages lenken?

Wählen Sie aus verschiedenen Kampagnenzielen aus.

Beachten Sie, dass das von Ihnen gewählte Ziel die verfügbaren Anzeigenformate, Netzwerke (YouTube vs. Display-Netzwerk) und Kampagnenuntertypen erheblich einschränkt.

Verwenden Sie diese Tabelle zur Bewertung 👇

Wenn Sie Folgendes möchten… Auswählen Unterstützte Formate Steigern Sie die Direktkäufe über Ihre Anzeigen Käufe Überspringbare In-Stream-Anzeigen, YouTube Shorts-Anzeigen Leads gewinnen Lead-Formulare, Telefon-Leads und Kontakte übermitteln Überspringbare In-Stream-Anzeigen, YouTube Shorts-Anzeigen Leiten Sie Besucher auf Ihre Landing-Seiten oder Produktseiten weiter Seitenaufrufe Überspringbare In-Stream-Anzeigen, YouTube Shorts-Anzeigen Reichweite und Markenbekanntheit steigern Markenbekanntheit Nicht überspringbare In-Stream-Anzeigen, In-Feed-Videoanzeigen, Bumper-Anzeigen, Masthead-Anzeigen, YouTube Shorts-Anzeigen

Wenn Sie sich hinsichtlich des Kampagnenziels nicht sicher sind, können Sie „Markenbekanntheit und Reichweite“ auswählen oder „Kampagne ohne Ziel auswählen“ wählen.

3. Wählen Sie den Kampagnentyp und den Untertyp

Passen Sie nun Ihr Kampagnenziel an den geeigneten Kampagnentyp und -untertyp an. Sie erhalten verschiedene Kampagnenrahmen, die Folgendes festlegen:

Wo Ihre Anzeigen erscheinen (YouTube, Google TV, Partner-Websites, Google Display-Netzwerk)

Wie viel Kontrolle haben Sie über Einzelziele, Gebote und die Optimierung von Werbemitteln?

Welche Ziele sie erfüllen sollen (Bekanntheit, Kaufbereitschaft, Conversions)

Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht, die Ihnen hilft zu verstehen, wie sich die Wahl verschiedener Kampagnen auf die Auswahl der Unterkampagnen auswirkt:

Videokampagnen

Was das bedeutet: Standardmäßige YouTube-Werbekampagnen mit vollständiger Kontrolle über Platzierungen, Targeting und kreative Formate.

Wann Sie es verwenden sollten: Sie möchten vollständige Kontrolle darüber haben, wo Ihre Anzeigen erscheinen, wer sie sieht und wie sie auf YouTube geschaltet werden.

Am besten geeignet für: Markenbekanntheit, Consideration-Kampagnen oder aktionsorientierte Ziele mit präzisen Targeting-Anforderungen

Kompatible Formate und Untertypen: Überspringbare In-Stream-Anzeigen, nicht überspringbare In-Stream-Anzeigen, In-Feed-Videos, Bumper-Anzeigen, Masthead-Anzeigen, Outstream-Anzeigen

Performance Max-Kampagnen

Bedeutung: Automatisierte Kampagnen, die mithilfe der KI von Google die Platzierungen und die Zielgruppenansprache über alle Google-Dienste hinweg optimieren.

Wann Sie es verwenden sollten: Sie möchten, dass Google automatisch die besten Platzierungen auf YouTube, in der Suche, im Display-Netzwerk, in Discover, in Gmail und in Karten unter Verwendung Ihrer Assets findet.

Am besten geeignet für: Conversions und Verkäufe mit minimalem manuellem Setup, insbesondere wenn Sie über Conversion-Daten verfügen, die in den Algorithmus eingespeist werden können.

Kompatible Formate und Untertypen: Automatisch generierte Kombinationen aus Ihren Video- und Bilddateien

Kampagnen zur Nachfragegenerierung

Bedeutung: Visuelle Kampagnen mit Schwerpunkt auf Discovery-Platzierungen auf YouTube, Discover und Gmail.

Wann Sie es verwenden sollten: Sie möchten Menschen erreichen, die sich in einer explorativen Phase befinden und die visuellen und sozialen Oberflächen von Google nutzen.

Am besten geeignet für: Aufbau von Bekanntheit und Förderung der Interaktion durch visuell beeindruckende Werbeerlebnisse

Kompatible Formate und Untertypen: In-Feed-Videoanzeigen, Bildanzeigen auf der YouTube-Startseite, Watch Next, Discover und Gmail

App-Kampagnen

Bedeutung: Kampagnen, die ausdrücklich darauf ausgerichtet sind, App-Installationen und In-App-Aktionen zu fördern.

Wann Sie es verwenden sollten: Sie führen eine Aktion für eine mobile App durch und möchten Nutzer dazu bewegen, die App herunterzuladen oder bestimmte In-App-Conversions zu fördern.

Am besten geeignet für: App-Installationen, App-Interaktion und In-App-Kauf-Conversions

Kompatible Formate und Untertypen: Videoanzeigen, die für die App-Aktion in den App-Netzwerken von YouTube und Google optimiert sind.

👀 Wussten Sie schon? 45 % der US-Haushalte, die Netflix nutzen, schauen mittlerweile die werbefinanzierte Version, gegenüber 34 % im Jahr 2024. Das Publikum wird zunehmend empfänglich für Werbung, wenn diese kulturell relevant ist und einen Wert bietet.

4. Budget und Gebotsstrategie konfigurieren

Zeit, das Budget für YouTube-Werbung festzulegen.

Legen Sie ein Tagesbudget oder ein Gesamtbudget für Ihre Kampagne fest. Definieren Sie die Laufzeit Ihrer Kampagne und wählen Sie Ihre Gebotsstrategie basierend auf dem, was Sie optimieren möchten.

Hier finden Sie eine Übersicht über gängige Gebotsstrategien und wann Sie diese einsetzen sollten. Es werden Ihnen nur Optionen angezeigt, die zu Ihrem Ziel und Format der Anzeigen passen.

Gebotsstrategie Was das bedeutet Verwenden Sie ihn, wenn Einzelziel-CPM (Kosten pro tausend Impressionen) Sie zahlen für jede tausendmalige Anzeige Ihrer Werbung. Sie möchten maximale Reichweite und Sichtbarkeit für Ihre ToFu-Kampagnen (Markenbekanntheit) erzielen. Einzelziel-CPV (Cost Per View) Optimieren Sie Ihre Gebote für Ansichten, d. h. Sie zahlen jedes Mal, wenn ein Zuschauer einen Teil Ihrer Anzeige oder die gesamte Anzeige ansieht. Sie möchten die Kosten kontrollieren und gleichzeitig Video-Ansichten erzielen Einzelziel-CPA (Cost Per Acquisition, Kosten pro Akquisition) Google optimiert Gebote automatisch, um Conversions zu Ihren Einzelzielen pro Aktion zu erzielen. Sie möchten Ihren Umsatz, Ihre Leads und sogar den Traffic auf Ihrer Website steigern? Einzelziel-ROAS (Return on Ad Spend) Google optimiert Gebote, um einen bestimmten Prozentsatz an Return on Ad Spend (ROAS) zu erzielen. Sie möchten innerhalb eines angestrebten Ziels für den Return on Ad Spend (ROAS) einen möglichst hohen Wert für die Conversions erzielen. Konversionen maximieren Google legt automatisch Gebote fest, um innerhalb Ihres Budgets die meisten Conversions zu erzielen. Um mit einem festen Budget einen möglichst hohen Wert für die Conversion zu erzielen

👀 Wussten Sie schon? Werbetreibende, die von einer Ziel-CPA- zu einer Ziel-ROAS-Gebotsstrategie wechseln, können bei ähnlicher Rendite ihrer Werbeausgaben einen um 14 % höheren Wert der Conversions erzielen.

5. Optimieren Sie Ihre Targeting-Optionen

YouTube ermöglicht eine sehr spezifische Zielgruppensegmentierung. Das bedeutet: Je zielgerichteter Ihre Anzeigen sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass Ihr Werbebudget einen höheren ROI erzielt.

Hier sind einige Targeting-Optionen, die in YouTube-Anzeigen verfügbar sind:

Demografische Daten

Erreichen Sie Ihre Zielgruppe anhand von Geschlecht, Alter, Status und Haushaltseinkommen. Eine differenzierte Segmentierung ist jedoch erforderlich, da eine Botschaft nicht bei allen Menschen Anklang findet, selbst wenn sie derselben demografischen Gruppe angehören.

Lebensereignisse

Sprechen Sie Zuschauer anhand spezifischer, aber eindeutiger Lebensereignisse an. Zum Beispiel:

Ein neues Haustier anschaffen

Vor kurzem ein Baby bekommen

Frisch verheiratet

Haben Sie ein neues Haus?

Diese Momente verändern das Kaufverhalten und schaffen Gelegenheiten, in denen Menschen aktiv nach neuen Produkten und Dienstleistungen suchen.

Detaillierte demografische Daten

Dies ist eine erweiterte Segmentierung. Hier können Sie Ihre Zielgruppe nach Bildungsstand, Familienstand, Wohneigentum, Beschäftigung und Elternstatus mit größerer Genauigkeit auswählen.

Wenn beispielsweise Eltern Ihre Zielgruppe sind, können Sie diese aus den in der Abbildung gezeigten spezifischen Kategorien auswählen.

Selbst innerhalb eines breiten demografischen Profils können Sie genau die richtige Zielgruppe erreichen.

In-Market-Zielgruppen

Sprechen Sie Personen an, die gerade aktiv nach Produkten in Ihrer Kategorie suchen oder einen Kauf in Betracht ziehen.

Sie können auch zusätzliche Details zu jedem In-Market-Segment einsehen, um eine hochrelevante Zielgruppe auszuwählen:

Sehen Sie, welche YouTube-Inhaltskategorien Ihre Zielgruppe am häufigsten ansieht.

Entdecken Sie ähnliche In-Market-Zielgruppen, die Sie möglicherweise übersehen haben.

Schätzen Sie die wöchentlichen Impressionen für dieses bestimmte Segment.

Affinity

Sprechen Sie Personen mit etablierten, langfristigen Interessen an, die auf ihren konsistenten Browsing- und Sehgewohnheiten basieren. Dabei handelt es sich um Zielgruppen, die sich um anhaltende Leidenschaften gebildet haben – Fitnessbegeisterte, Tech-Early-Adopter, Reiseliebhaber oder Beauty-Fans.

Google unterteilt Affinitätszielgruppen außerdem in breite Kategorien mit spezifischeren Untersegmenten.

Benutzerdefinierte Zielgruppen

Sie möchten mehr Spezifität als die voreingestellten Kategorien von Google? Erstellen Sie maßgeschneiderte Zielgruppen auf der Grundlage spezifischer Keywords, URLs, Apps oder Interessen, die für Ihr Geschäft relevant sind.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Docs, um Ihre Zielgruppensegmentierung und Marketingstrategie vor dem Start von Kampagnen zu dokumentieren. Erstellen Sie detaillierte Kundenprofile mit demografischen Daten, Interessen, Pain Points und bevorzugten Inhaltstypen. Arbeiten Sie mit Ihrem Team gemeinsam an Dokumenten und erstellen Sie Notizen mit ClickUp Docs. Dokumentieren Sie Ihre Markenrichtlinien und Marketingstrategien in ClickUp Docs – zugänglich für alle in Ihrem Unternehmen/Marketingteam.

6. Festlegen von Inhaltsausschlüssen und Platzierungen

Gibt es Inhalte, bei denen Sie nicht möchten, dass Ihre Anzeige geschaltet wird?

Beispielsweise wäre eine Anzeige einer Luxusuhrenmarke neben Videos über günstiges Einkaufen oder finanzielle Schwierigkeiten keine gute Platzierung.

Sie können bestimmte Inhaltstypen ausschließen, um den Ruf Ihrer Marke zu schützen und zu vermeiden, dass Ihr Budget für irrelevante Platzierungen verschwendet wird. YouTube ermöglicht es Ihnen, Inhalte anhand folgender Kriterien zu filtern:

Inventartyp (Inhalte mit übermäßigen, starken und moderaten Obszönitäten ausschließen)

Beschreibungen der Inhalte (allgemeines Publikum, Publikum mit Kindersicherung, erwachsenes Publikum)

Spezifische Themen oder Kanäle

Ebenso können Sie durch die Auswahl bestimmter Platzierungen steuern, wo Ihre Anzeigen erscheinen:

Keywords : Richten Sie sich an Videos, Kanäle oder Websites, die bestimmte Keywords im Zusammenhang mit Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung enthalten.

Themen : Anzeigen zum Inhalt zu bestimmten Themen wie Technologie, Fitness oder Heimwerken schalten

Platzierungen: Wählen Sie genau die YouTube-Kanäle, Videos, Websites oder Apps aus, auf denen Ihre Anzeigen geschaltet werden sollen.

7. Speicherort und Sprachen auswählen

Wählen Sie aus, wo Ihre Anzeigen geografisch erscheinen sollen – richten Sie sich nach Land, Region, Stadt oder sogar einem bestimmten Umkreis um einen Standort. Konfigurieren Sie Ihre Spracheinstellungen, und YouTube zeigt Ihre Anzeigen Benutzern, die diese Sprachen in ihren Kontoeinstellungen festgelegt haben.

⭐ Bonus: Steigern Sie die Interaktion mit Ihren Videoanzeigen, indem Sie relevante Videos hinzufügen. Diese Videos werden unter Ihrer Videoanzeige angezeigt und bieten ein immersives Videoerlebnis, das die Botschaft der Anzeige verstärkt oder erweitert.

8. Kampagnenzeitplan und Frequenzbegrenzungen festlegen

Hier sind einige zusätzliche Einstellungen, die Sie sich ansehen sollten:

Geräteausrichtung festlegen: Wählen Sie Geräte (Mobilgeräte, Tablets, Fernsehbildschirme, Computer) aus, auf denen Ihre YouTube-Videoanzeigen sichtbar sein sollen.

Limit der Impressionenfrequenz: Limitieren Sie, wie oft die Anzeigen dieser Kampagne derselben Person angezeigt werden können.

Anzeigenplan: Legen Sie einen Anzeigenplan fest, wann Ihre Anzeigen geschaltet werden sollen, z. B. von 9 bis 18 Uhr (GMT+5:30).

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie separate Anzeigengruppen für verschiedene Zielgruppensegmente oder Formate innerhalb derselben Kampagne, um die Leistung unabhängig voneinander zu testen. Auf diese Weise wird Ihre gesamte Kampagne nicht durch eine Gruppe mit schlechter Leistung beeinträchtigt.

9. Video-Assets erstellen

Laden Sie Ihr Video auf YouTube oder in die Google Ads-Asset-Bibliothek hoch. Stellen Sie sicher, dass es auf „Öffentlich“ oder „Nicht gelistet“ gesetzt ist, damit es als Anzeige verwendet werden kann. Private Videos funktionieren nicht.

Fügen Sie die URL in den Bereich zur Anzeigenerstellung von Google Ads ein. In dieser Phase können Sie mehrere Anzeigen erstellen, um verschiedene Creatives, CTAs oder Messaging-Varianten zu testen.

⚡ Vorlagenarchiv: Verwenden Sie die ClickUp-Anzeigenvorlage, um Ihren gesamten Anzeigenproduktionsprozess zu optimieren – von der Planung bis zur Ausführung. Kostenlose Vorlage herunterladen Optimieren Sie Ihre YouTube-Werbeproduktion mit der ClickUp-Werbungsvorlage. Mit dieser Vorlage können Sie: Entwickeln Sie gemeinsam mit Ihrem Team in einem zentralen Space Werbekonzepte und kreative Ideen.

Setzen Sie Ideen für soziale Medien in umsetzbare Aufgaben mit klaren Fristen und Verantwortlichkeiten um.

Verfolgen Sie die verschiedenen Phasen der Anzeigenproduktion vom Verfassen des Skripts bis zum endgültigen Hochladen des Videos mit 11 Benutzerdefinierten Feldern.

Überwachen Sie die Metriken und Ergebnisse Ihrer Anzeigen in 7 ClickUp-Ansichten.

Halten Sie Ihr gesamtes Anzeigeteam mit einem visuell ansprechenden Kalender für den Inhalt über Zeitleisten, Budgets und Ergebnisse auf dem Laufenden.

Sobald Sie alles konfiguriert haben, reichen Sie Ihre Kampagne ein. YouTube überprüft Ihre Anzeigen anhand der Google Ads-Richtlinien, um sicherzustellen, dass sie den Werberichtlinien entsprechen. Die meisten Anzeigen werden innerhalb eines Werktags überprüft, komplexere Überprüfungen können jedoch länger dauern.

📮 ClickUp Insight: Mehr als die Hälfte der Mitarbeiter hat Schwierigkeiten, die Informationen zu finden, die sie für ihre Arbeit benötigen. Während nur 27 % sagen, dass dies einfach ist, haben die übrigen mehr oder weniger große Schwierigkeiten damit, wobei 23 % es als sehr schwierig empfinden. Wenn Wissen über E-Mails, Chats und Tools verstreut ist, summiert sich die verschwendete Zeit schnell. Mit ClickUp können Sie E-Mails in nachverfolgbare Aufgaben umwandeln, Chats mit Aufgaben verknüpfen, Antworten von KI erhalten und vieles mehr – alles in einem einzigen Arbeitsbereich. 💫 Echte Ergebnisse: Teams können mit ClickUp jede Woche mehr als 5 Stunden Zeit einsparen – das sind über 250 Stunden pro Person und Jahr –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse abschaffen. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal alles erreichen könnte!

Häufige Fehler bei der Schaltung von YouTube-Anzeigen

Dies sind die Fehler, die unbemerkt Ihr Budget verschwenden, selbst wenn Ihre Zielgruppenansprache und Ihr Setup korrekt erscheinen:

Optimierung für Ansichten, wenn Sie Conversions benötigen: Eine hohe Quote der Ansichten führt nicht automatisch zu einer Pipeline.

Auswahl des falschen Kampagnentyps: Beispielsweise die Verwendung von Setups für breite Bekanntheit, wenn Sie Leads generieren möchten.

Ausschlüsse und Markensicherheitskontrollen überspringen: Ihre Anzeige wird neben irrelevanten oder riskanten Inhalten geschaltet.

Keine Trennung der Anzeigengruppen nach Absicht: Gemischte Zielgruppen führen zu unklaren Botschaften und schwächerer Performance.

Den Erfolg von YouTube-Anzeigen messen

Das Erstellen einer YouTube-Werbekampagne ist nur ein Teil der Gleichung. Der andere Teil – ebenso wichtig – ist die Nachverfolgung der Leistung und die Optimierung von Kampagnen auf der Grundlage wichtiger Metriken.

Sobald Ihre Kampagne live ist, können Sie über Ihr Google Ads-Dashboard und YouTube Studio auf Kampagnendaten und die Leistung Ihrer Assets zugreifen. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie Sie die Nachverfolgung der Metriken durchführen und die Berichterstellung verwalten sollten.

Schlüssel-Metriken für die Nachverfolgung

Die Wirksamkeit von Kampagnen lässt sich nicht intuitiv einschätzen. Sie benötigen Daten, und diese Daten liegen in Form von Ansichten, Abschlussrate, Klickrate, Conversions und Kosten pro Akquisition vor.

Bevor Sie mit der Nachverfolgung der Daten beginnen und vage Annahmen treffen, sollten Sie sich über folgende Fragen Klarheit verschaffen:

Hängt die Wirksamkeit Ihrer Kampagne von Ansichten, Interaktionen oder tatsächlichen Conversions ab?

Optimieren Sie für die Markenbekanntheit oder die direkte Umsatzgenerierung?

Wie hoch sind Ihre akzeptablen Kosten pro Akquisition und wie verhalten sich diese im Vergleich zum Wert des Kundenlebens?

Hier sind die wichtigsten Metriken, die Sie basierend auf Ihren Kampagnenzielen verfolgen sollten:

Metriken Was wird bei der Nachverfolgung nachverfolgt? Analyse und Interpretation Impressionen Die Ansichtsrate gibt Aufschluss über die kreative Qualität und die Relevanz Ihrer Kampagnen für die Zielgruppe. Höhere Ansichtsraten bedeuten, dass Ihre Botschaften und Creatives Anklang finden. Niedrigere Raten deuten auf Probleme mit den Botschaften, der Struktur, dem Format und sogar den Creatives hin. Hohe Impressionen bei geringen Ansichten deuten auf schwache Miniaturansichten oder eine schlechte Zielgruppenansprache hin. Ansichten Anzahl der Ansichten, bei denen Zuschauer einen größeren Teil oder die gesamte Anzeige sehen, über die bloße Impression hinaus. Steigende Ansichten für Marken-Videos signalisieren wachsendes Interesse Aufrufrate Prozentualer Anteil der Impressionen, die als Ergebnis eine Ansicht ausgelöst haben Starke Affinität zu Ihrem Kanal oder Ihrer Marke, Indikator für den Wert hochwertiger Kunden über direkte Conversions hinaus Klickrate (CTR) Prozentualer Anteil der Zuschauer, die auf Ihren CTA oder Ihre Anzeige geklickt haben Eine niedrige Klickrate bei Video-Kampagnen ist im Vergleich zu Suchanzeigen normal und sollte keine Priorität haben. Kosten pro Ansicht Durchschnittliche Kosten pro Ansicht Ihrer Anzeige Ein hoher CPV deutet auf ein wettbewerbsintensives Bieterverhalten oder eine enge Ausrichtung auf Einzelziele hin, was die Kosten in die Höhe treibt. Kosten pro Akquisition Ausgaben hinter einer Conversion Wenn der CPA niedriger ist als der Wert des Kundenlebens, ist die Kampagne rentabel. Return on Ad Spend (ROAS) Einnahmen pro ausgegebenem Dollar für Anzeigen Ein ROAS über 2 gilt als profitabel. Wiedergabezeit/Abschlussrate Wie lange Zuschauer sich eine Anzeige ansehen, bevor sie sie überspringen oder bis zum Ende abschließen Höhere Abschlussraten deuten auf starke Hooks und relevante Inhalte hin. Erworbene Aktionen Erworbene Ansichten, Likes, Abonnenten, Hinzufügungen zu Wiedergabelisten und Shares auf Ihren verknüpften YouTube-Kanälen innerhalb von 7 Tagen nach dem Ansehen einer Anzeige Wenn die verdienten Aktionen häufig vorkommen, zeugt dies von einer starken Affinität zu Ihrem Kanal oder Ihrer Marke. Oft ist dies ein starker Indikator für einen Kunden mit hohem Wert. View-Through-Conversions Wenn Zuschauer innerhalb des Conversion-Fensters auf Ihrer Website konvertieren Starke Affinität zu Ihrem Kanal oder Ihrer Marke Indikator für hohen Wert von Kunden über direkte Conversions hinaus Engagierte Ansicht-Conversions Wenn ein Zuschauer nicht auf Ihre Videoanzeige klickt, aber mindestens 10 Sekunden der überspringbaren Anzeige ansieht und dann innerhalb des Conversion-Fensters für engagierte Aufrufe konvertiert. Die Sichtbarkeit von Anzeigen beeinflusst Kaufentscheidungen auch ohne direkte Klicks. Misst die Wirkung im oberen Trichter

Führen Sie die Nachverfolgung der Wirksamkeit Ihrer Kampagne mit ClickUp Dashboards durch.

Google Ads bietet eine umfassende Übersicht über die Leistung einzelner Kampagnen.

Aber was passiert, wenn Sie mehrere YouTube-Werbekampagnen gleichzeitig laufen haben?

Die Kampagnendaten sind über verschiedene Registerkarten, Datumsbereiche und Filter verstreut, was es schwierig macht, Trends zu erkennen oder zu verstehen, wie sich eine Kampagne auf eine andere auswirkt.

Mit ClickUp Dashboards können Sie Ihre gesamten YouTube-Kampagnen in einer konsolidierten Ansicht verfolgen. Hier können Sie die Leistung verschiedener Kampagnen, Zeiträume und Anzeigenformate vergleichen, ohne hin und her wechseln zu müssen.

Verfolgen Sie Ihre Kampagnen effektiv mit KI-Karten im ClickUp-Dashboard.

In Kombination mit den folgenden KI-Karten werden Dashboards sofort leistungsstark.

KI-Brain : Stellen Sie Fragen wie „Welche Kampagne hatte letzten Monat den höchsten ROAS?“ und erhalten Sie sofort Antworten, ohne Daten manuell filtern zu müssen.

KI-StandUp : Fassen Sie Ihre Kampagnenaktivitäten während eines ausgewählten Zeitraums zusammen, um schnell zu überprüfen, was funktioniert.

AI Team StandUp : Erhalten Sie eine Zusammenfassung der jüngsten Kampagnenoptimierungen und Kreativtests Ihres Teams für alle aktiven Kampagnen.

KI-Zusammenfassung : Erstellen Sie eine aktuelle Übersicht über den Status Ihrer Kampagne, die Budgetverteilung und die Leistung im Vergleich zu Ihren Zielen.

KI-Projekt-Update: Verschaffen Sie sich eine umfassende Übersicht über den Status Ihrer YouTube-Werbekampagne, einschließlich der bereits gestarteten und getesteten Maßnahmen sowie der Punkte, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern.

Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr über die Kombination aus Dashboard und KI-Karte zu erfahren 👇

Einrichten wiederkehrender Berichte in ClickUp

Sie benötigen zeitnahe Berichte, die Ihnen jede Woche umsetzbare Erkenntnisse liefern. Damit meinen wir Erkenntnisse über Budgets, Conversions, Metriken, Zielgruppensegmente und ROAS, ohne dass Sie zwischen 10 Registerkarten hin- und herspringen müssen, um verstreute Daten zu verstehen.

Was wäre, wenn wir Ihnen sagen würden, dass es möglich ist, den YouTube-Anzeigenbericht in ClickUp zu automatisieren?

Erstellen Sie zunächst eine Standardvorlage für die Berichterstellung in ClickUp Docs. Fügen Sie Metriken, Datumsbereiche und Vergleichsformate für alle Ihre YouTube-Anzeigenberichte hinzu.

Erstellen Sie anschließend benutzerdefinierte ClickUp Super Agents, die Kampagnendaten sammeln, Leistungstrends analysieren und Berichte in Ihren vordefinierten Formaten erstellen können.

Richten Sie KI-gestützte Teammitglieder ein, um adaptive, mehrstufige Workflows mit vollständigem Kontext mithilfe von ClickUp Super Agents zu verarbeiten.

Super Agents benötigen keine Schritt-für-Schritt-Anweisungen, um intelligente Entscheidungen zu treffen. Als Ihre KI-Teamkollegen können sie den Kontext interpretieren und anonym handeln. Diese Agents können nicht nur Berichte erstellen, sondern auch:

Überprüfen Sie Social-Media-Beiträge , um Kampagnen mit unterdurchschnittlicher Leistung zu kennzeichnen, wenn die Metriken unter Ihre festgelegten Schwellenwerte fallen, und schlagen Sie eine Umverteilung des Budgets auf leistungsstärkere YouTube-Formate vor.

Beantworten Sie kampagnenspezifische Fragen wie „Welches Anzeigenformat hat im letzten Monat die meisten Conversions erzielt?“, ohne sich durch Daten wühlen zu müssen.

Identifizieren Sie Optimierungsmöglichkeiten, indem Sie die aktuelle Kampagnenleistung mit historischen Benchmarks vergleichen und Anpassungen für Creatives oder Einzelziele empfehlen.

Lösen Sie Aufgaben für Ihr Team als Auslöser, wenn dringende Maßnahmen erforderlich sind, z. B. das Anhalten von Anzeigen, die die Einzelziele der CPA überschreiten, oder A/B-Tests für neue Video-Kreative.

Erstellen Sie Ihren ersten Super-Agenten mit ClickUp 👇

👀 Wussten Sie schon? 23,6 % der Generation Z nutzen YouTube aktiv, um neue Produkte zu entdecken. Sie lassen sich oft von Anzeigen beeinflussen, bei denen sie nicht das Gefühl haben, dass ihnen etwas verkauft werden soll. Tatsächlich geben 98 % der Zuschauer an, dass sie den YouTube-Erstellern mehr vertrauen als den Erstellern auf anderen Social-Media-Plattformen.

Limitierungen von YouTube-Anzeigen

Die immersiven Video-Formate und die große Reichweite von YouTube machen die Plattform zu einem lukrativen Werbekanal für Marketer. Allerdings gibt es einige Limite, die Sie nicht außer Acht lassen sollten:

Werbemüdigkeit : Ihre Zielgruppe konsumiert täglich Inhalte über mehrere Kanäle hinweg. Selbst die einprägsamste Anzeige kann keine sofortige Markenbekanntheit oder Conversions garantieren.

Rückläufige Anzeigenleistung : Die Markenbekanntheit baut sich mit der Zeit auf, und Sie können eine Conversion nicht eindeutig einer einzelnen Anzeigenimpression zuordnen, wenn Zuschauer über verschiedene Kontaktpunkte mit Ihrer Marke interagieren.

Hoher Wettbewerb um beliebte Zielgruppen : Die Ausrichtung auf beliebte demografische Merkmale und Affinitäten treibt die CPV- und CPM-Kosten in die Höhe, wodurch es schwieriger wird, langfristig einen profitablen ROAS zu erzielen.

Erfordert kontinuierliche Tests der Werbemittel : YouTube bietet zwar zahlreiche Optimierungsmöglichkeiten – CTAs, Textüberschriften, Beschreibungen, Begleitbanner, Miniaturansichten und Video-Hooks –, doch diese umfangreichen Optimierungsoptionen bedeuten, dass Sie ständig A/B-Tests durchführen müssen, um herauszufinden, was zu Ergebnissen führt und was nicht.

Der ROI kann je nach Genauigkeit der Ausrichtung variieren: YouTube ermöglicht eine hyperspezifische Ausrichtung, aber die meisten Werbetreibenden wissen entweder nicht, wie sie diese effektiv nutzen können, oder sie schränken ihre Zielgruppe so stark ein, dass die Reichweite zu begrenzt wird.

Wenn Sie YouTube-Anzeigen in großem Umfang erstellen, benötigen Sie mehr als nur Anzeigentexte und Werbemittel. Sie benötigen ein System zum Planen, Testen, Überprüfen und Iterieren – ohne dass dabei der Kontext zwischen den Teams verloren geht.

Enter: ClickUp – der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, der Workflows und Tools auf einer zentralen Plattform vereint.

So hilft ClickUp für Marketing-Teams dabei, Ordnung ins Chaos zu bringen

Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen, um Ihre Workflows zu dokumentieren.

Bevor Sie YouTube-Anzeigen zur Steigerung der Markenbekanntheit schalten, sollten Sie sich fragen, ob Sie überhaupt einen eigenen YouTube-Kanal haben, der Ihre Werbeausgaben rechtfertigt.

Zusätzlich zu YouTube-Anzeigen sollten Sie eine authentische Präsenz auf der Plattform aufbauen.

Verwenden Sie dazu die YouTube-Vorlage von ClickUp, um Content-Strategien für Ihren Kanal zu planen, zu konzipieren und umzusetzen. Von der Brainstorming-Phase vor der Produktion bis zur Veröffentlichung nach der Produktion – diese Vorlage verhilft Ihren Ideen zu Form.

Kostenlose Vorlage herunterladen Bauen Sie Ihre YouTube-Präsenz strategisch mit der ClickUp YouTube-Vorlage auf.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Planen Sie Video-Konzepte und Skripte mit speziellen Spaces für Ideenfindung, Storyboarding und Workflows zur Genehmigung, die Ihr Team auf dem gleichen Stand halten.

Verfolgen Sie Produktionsmeilensteine vom Filmen über die Bearbeitung bis hin zur Erstellung von Miniaturansichten und Werbetexten.

Verwalten Sie Ihren Veröffentlichungsplan mit einem integrierten Social-Media-Kalender, der YouTube-Uploads mit Ihren Werbekampagnen-Zeitleisten koordiniert, um eine maximale Wirkung zu erzielen.

Wenn Sie mehrere Marketingkampagnen gleichzeitig durchführen, benötigen Sie eine einzige Informationsquelle für die Nachverfolgung von Budgets, Zeitleisten und allem anderen.

Die Kampagnenplanungsvorlage von ClickUp bietet genau das. Mit dieser Vorlage können Sie Ziele festlegen, den Fortschritt verfolgen und den Erfolg mehrerer YouTube-Kampagnen messen, ohne die individuelle Leistung aus den Augen zu verlieren.

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwalten Sie mehrere Kampagnen gleichzeitig mit der ClickUp-Vorlage für die Kampagnenplanung.

Diese Vorlage bietet Ihnen die Flexibilität, aus 7 verschiedenen Benutzerdefinierten Feldern (zugewiesenes Budget, Kampagnenleiter, verbleibendes Budget und Kampagnentyp) auszuwählen, um das Team auf gemeinsame Ziele und priorisierte Aufgaben auszurichten.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Verbessern Sie die Nachverfolgung der Kampagnen mit Kommentaren, Tags, Warnungen vor Abhängigkeiten, E-Mails und Echtzeit-Updates, damit alle Beteiligten stets auf dem Laufenden bleiben.

Überwachen Sie die Budgetverteilung über Kampagnen hinweg und erkennen Sie Mehrausgaben, bevor sie sich auf den ROI auswirken.

Koordinieren Sie die Veröffentlichung Ihrer Anzeigen mit Ihrem Kalender für den Inhalt, um sicherzustellen, dass YouTube-Anzeigen mit organischen Videos und umfassenderen Marketinginitiativen übereinstimmen.

Entwickeln Sie kreative Ideen mit ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards bieten Ihrem Team eine visuelle Arbeitsfläche, auf der Sie alle Ihre kreativen Ideen, Kampagnenrichtlinien, Referenzen, Video-Konzepte und Kommunikationsansätze an einem Ort strukturieren und organisieren können.

Organisieren Sie Ihre kreativen Ideen mit ClickUp Whiteboards.

Er lässt sich in Ihren Workspace integrieren und nutzt KI, um die Verbindung zwischen Ihren Ideen herzustellen.

So optimieren Whiteboards Ihren kreativen Prozess:

Wo wird die Verbindung zu Whiteboard hergestellt? Wie hilft Ihnen das bei Ihren YouTube-Anzeigen? Mit Aufgaben verbinden Setzen Sie Ihre Ideen für Anzeigenkonzepte direkt in umsetzbare Aufgaben um, mit zugewiesenen Eigentümern und Fristen. Mit Dokumenten verbinden Verknüpfen Sie Kampagnenbeschreibungen, Skripte und Markenrichtlinien direkt in Ihrem Whiteboard, damit Sie sie jederzeit griffbereit haben. Zum Chatten verbinden Besprechen Sie kreative Ideen in Echtzeit, ohne das Whiteboard zu verlassen oder zwischen Registerkarten zu wechseln.

Überprüfen Sie Werbemittel ohne Meetings mit ClickUp Clips.

Sobald Sie ein Konzept haben, verwenden Sie ClickUp Clips, um Anzeigenentwürfe, Storyboard-Durchläufe oder Notizen des Editors aufzuzeichnen. Die Beteiligten können Kommentare mit Zeitstempel hinterlassen, Feedback geben und Probleme lösen, ohne eine Live-Besprechung einberufen zu müssen.

Hinterlassen Sie detaillierte Erklärungen und Einblicke mit ClickUp Clips.

Automatisierungen für sich wiederholende Aufgaben festlegen

Die Planung und Umsetzung von YouTube-Anzeigen ist kein Ein-Mann-Job. Es handelt sich nicht um einen einstufigen Workflow.

Zwischen Vorproduktion und Postproduktion gibt es eine Reihe von Genehmigungen, Aufgabenverteilungen, Budgetaktualisierungen und Leistungsüberprüfungen – Aufgaben, deren manuelle Aktualisierung zwar nicht viel Zeit in Anspruch nimmt, aber definitiv Energie kostet.

ClickUp Automatisierungen kommen Ihnen zu Hilfe. Sie übernehmen repetitive Aufgaben, damit Sie Ihre kreative Energie auf die eigentliche Arbeit konzentrieren können.

Hier sind einige Beispiele für Automatisierungen, die Sie ausprobieren können:

Der Status ändert sich zu „Skript genehmigt“ > Video-Produktionsaufgabe automatisch dem Kreativteam zuweisen

Benutzerdefiniertes Feld „Anzeigenbudget“ überschreitet Schwellenwert > Kampagnenmanager benachrichtigen und zur Überprüfung markieren

Der Status ändert sich zu „Anzeige live“ > Erstellen Sie eine Aufgabe für die Nachverfolgung der Leistung und weisen Sie diese dem Analytics-Eigentümer zu.

Jeden Montag um 9 Uhr > Erstellen Sie eine wöchentliche Zusammenfassung der Kampagnenleistung und veröffentlichen Sie diese im Team-Chat.

Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Anzeigenpläne, um Ihre Zeitleisten für die Anzeigenauslieferung zu planen und Auslöser für Automatisierungen mit den Startterminen Ihrer Kampagnen zu koordinieren.

Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Super Agents mit ClickUp Automatisierungen zusammenarbeitet👇

Optimieren Sie Ihren gesamten Anzeigen-Workflow mit BrainGPT.

ClickUp BrainGPT ist ein konvergierter KI-Workspace, der mehrere KI-Funktionen auf einer Plattform vereint. Anstatt zwischen KI-Tools für das Schreiben, Recherchieren, Abrufen von Wissen und 10 weiteren Aufgaben hin- und herzuwechseln, finden Sie alles, was Sie brauchen, in dieser eigenständigen Desktop-App.

Mit BrainGPT können Sie:

Zugriff auf mehrere externe KI-Modelle : Nutzen Sie die Intelligenz von Claude, um Video-Skripte und Untertitel zu schreiben, ChatGPT für verschiedene Anzeigentexte oder vergleichen Sie die Ergebnisse der verschiedenen Modelle, um die überzeugendsten Botschaften zu finden.

Führen Sie eine Echtzeit-Websuche durch : Recherchieren Sie Kampagnen von Mitbewerbern, : Recherchieren Sie Kampagnen von Mitbewerbern, entdecken Sie neue Trends oder gewinnen Sie Einblicke in Ihre Zielgruppe, ohne ClickUp zu verlassen.

Durchsuchen Sie Ihren gesamten Workspace : Wenn Ihre Kampagnenbeschreibungen, Leistungsdaten und kreativen Assets über Drive, Dokumente und Design-Tools verstreut sind, fasst : Wenn Ihre Kampagnenbeschreibungen, Leistungsdaten und kreativen Assets über Drive, Dokumente und Design-Tools verstreut sind, fasst ClickUp Enterprise Search alles sofort zusammen.

Talk to Text: Mit : Mit ClickUp Talk to Text können Sie Ihre Ideen für Video-Skripte, Kampagnen-Notizen oder Feedback zu Anzeigenmotiven freihändig diktieren, während Sie den Inhalt überprüfen.

Optimieren Sie Ihre YouTube-Anzeigen mit ClickUp

Hören Sie auf, Ihre YouTube-Werbekampagnen isoliert zu erstellen.

Wenn Ihre Planung, Teamkommunikation, Ausführung und Nachverfolgung auf verschiedenen Plattformen stattfinden, beeinträchtigt die Vielzahl an Tools Ihre Produktivität und schränkt Ihre Entscheidungsfähigkeit ein.

Der KI-gestützte ClickUp-Workspace vereint Tools für Ideenfindung, Nachverfolgung von Aufgaben, Planung, Organisation, Optimierung und Automatisierung in einer zentralen Plattform. Mit ClickUp finden Sie alles, was Sie zum Erstellen, Verwalten und Optimieren effektiver YouTube-Werbekampagnen benötigen, an einem Ort.

Melden Sie sich jetzt kostenlos an und optimieren Sie Ihren YouTube-Werbe-Prozess.

Häufig gestellte Fragen

YouTube-Anzeigen kosten in der Regel zwischen 0,10 und 0,30 US-Dollar pro Ansicht (CPV), wobei die Kosten je nach Zielgruppenspezifität, Wettbewerb und Format variieren. Sie können mit nur 10 US-Dollar pro Tag beginnen und je nach Leistung skalieren.

Nicht überspringbare In-Stream-Anzeigen und Bumper-Anzeigen eignen sich am besten für die Steigerung der Markenbekanntheit, da die Zuschauer die gesamte Botschaft ansehen müssen. Masthead-Anzeigen bieten maximale Sichtbarkeit, wenn Sie über das entsprechende Budget verfügen, während überspringbare In-Stream-Anzeigen in Kombination mit anderen langfristigen Kampagnen ebenfalls zur Steigerung der Bekanntheit beitragen können.

Kleine Unternehmen können mit einem bescheidenen Tagesbudget von 10 bis 20 US-Dollar beginnen und sich auf genau zielgerichtete Kampagnen konzentrieren. Sobald sie die erfolgreiche Kombination aus Zielgruppenansprache, Anzeigenmotiven und Botschaften gefunden haben, die konsistent zu Conversions führt, können sie ihre Ausgaben skalieren.

Sie können die Nachverfolgung von Conversions über Google Ads durchführen, indem Sie Ihren YouTube-Kanal mit Google Analytics verknüpft. YouTube Studio liefert auch View-Through-Conversion-Daten, die zeigen, wann Zuschauer nach dem Ansehen Ihrer Anzeige ohne Klick konvertieren.

ClickUp bietet einen strukturierten Workspace, in dem Sie mehrere YouTube-Werbekampagnen gleichzeitig planen, durchführen und überwachen können. Mit KI-gestützten Dashboards, Automatisierungen für die Berichterstellung durch Super Agents und Vorlagen für die Kampagnenplanung und Anzeigenproduktion können Sie Budgets, Fristen, kreative Assets und Metriken an einem Ort verfolgen.