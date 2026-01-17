Jeder dritte Marketingleiter gibt an, dass die Konversionsrate der wichtigste Leistungsindikator ist, dessen Nachverfolgung für ihn Priorität hat. Für jedes Marketingteam sind Konversionen jedoch nur das Ergebnis.

Was sie wirklich antreibt, ist, wie gut die Synchronisierung des Aufwands in jeder Phase des Trichters ist.

Die eigentliche Herausforderung für Marketingmanager besteht darin, ein funktionsübergreifendes Projektmanagement aufrechtzuerhalten, bei dem Projektaktualisierungen in Echtzeit sichtbar, umsetzbar und messbar sind.

Wenn eine Kampagne hinter den Erwartungen zurückbleibt, muss das Team schnell eine Diagnose stellen und das Problem beheben. Wenn etwas funktioniert, sollte es ein klares Signal geben, um den Einsatz zu verdoppeln.

Hier kommt ClickUp SyncUps ins Spiel. Als Teil des ClickUp-Ökosystems für Marketingteams ist es ein intelligentes Projektmanagement-Tool, das Teamleitern dabei hilft, die Synchronisation des Marketingteams zu strukturieren, die Automatisierung des Aufgabenmanagements durchzuführen und die Leistung über mehrere Kanäle hinweg zu verfolgen.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Marketingmanager ClickUp SyncUps für die Nachverfolgung des Kampagnenfortschritts nutzen können.

⭐️ Vorgestellte Vorlage Kostenlose Vorlage herunterladen Führen Sie phasenbasierte SyncUps in der Vorlage für das Marketingkampagnenmanagement durch, um eine Echtzeit-Nachverfolgung mit klaren Verantwortlichkeiten zu ermöglichen. Die Vorlage für das Marketingkampagnenmanagement lässt sich perfekt mit Ihren SyncUps kombinieren, um jede Markteinführung in einem nachverfolgbaren Plan zu halten. Nutzen Sie die Statusangaben, benutzerdefinierten Felder und vorgefertigte Ansichten, um Eigentümer, Zeitleisten und Budgets zu zentralisieren, und führen Sie dann schnelle SyncUps durch, um Aktualisierungen in verknüpfte Aufgaben und Fortschritte bei den Zielen umzuwandeln.

Warum die Nachverfolgung des Kampagnenfortschritts für Marketingteams unerlässlich ist

John leitet drei Produkteinführungen gleichzeitig. Er hält wöchentliche Meetings zur Nachverfolgung der Kampagnenleistung ab, überfliegt unzusammenhängende Dashboards und verfolgt Projektaktualisierungen in E-Mail-Threads. Als Ergebnis ist niemand sicher, welche Leistungskennzahlen sich in der letzten Woche tatsächlich verändert haben. Verpasste Fälligkeitsdaten führen zu verpassten Einzelzielen.

John wechselt zu einem einfachen Rhythmus: tägliche Signalüberprüfungen (Lead-Volumen, CAC-Trend, Qualität), ein gemeinsames KPI-Blatt und eine einzige Ansicht der Projektmanagement-Plattform für Eigentümer und die Zeitleiste des Projekts.

Das ist die Kraft der Überwachung. Hier sind die wichtigsten Gründe, warum die Nachverfolgung des Fortschritts so wichtig ist

1. Sichtbarkeit verwandelt Aktivitäten in Ergebnisse

Wenn Teams die wenigen wichtigen Metriken (Conversion, qualifizierte Pipeline, Kosten und Qualität) messen, erfahren sie, was sie skalieren und was sie einstellen sollten. Das Medienteam von Google betont, dass Marketingspezialisten durch strenge Messungen Optimierungen vornehmen, den ROI nachweisen und die Auswirkungen der Marke verstehen können.

2. Abstimmung reduziert Verzögerungen und Nacharbeiten

Eine gemeinsame Informationsquelle für Eigentümer, Status und nächste Schritte reduziert Missverständnisse – eine der Hauptursachen für verpasste Fristen und doppelte Arbeit im Marketingbereich.

3. Schnellere Feedback-Schleifen verbessern die Leistung der Teams

Agile Marketing-Erfahrungen zeigen , dass kürzere Zyklen und sichtbare Arbeiten in Bearbeitung zu einem besseren Durchsatz und einer besseren Reaktionsfähigkeit führen. Die Nachverfolgung von Zykluszeit, Durchsatz und Auswirkungen von Experimenten hilft Teams, sich schnell anzupassen.

4. Budgetkontrolle und ROI-Disziplin

Ohne Messungen lassen sich Ausgaben nicht rechtfertigen. Standard-KPI-Frameworks schaffen eine Verbindung zwischen Kanalaktivitäten und Umsatzbeiträgen sowie zurechenbarem ROI (im Gegensatz zu Vanity Metriken).

5. Lernkomponenten

Eine konsistente Nachverfolgung schafft vergleichbare Basiswerte, sodass jeder Test die Kreativität, die Angebote und die Zielgruppen verfeinert. Die MMM-Leitlinien von Google betonen, dass Messlücken geschlossen werden müssen, um Entscheidungen besser umsetzbar zu machen.

📖 Lesen Sie auch: Wie Sie die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz verbessern können

Bevor wir einsteigen: Warum ClickUp für Kampagnensynchronisierungen?

Work Sprawl verlangsamt den Kampagnenfortschritt. Briefings befinden sich in Dokumenten, Updates im Chat, Aufgaben sind in anderen Tools versteckt und die neuesten Zahlen stehen in einer Tabelle, auf die nur wenige Personen Zugriff haben. Der Zusammenhang zwischen Entscheidung und Umsetzung geht verloren, und kleine Probleme führen dazu, dass Einzelziele verfehlt werden.

ClickUp führt alle Teile an einem Ort zusammen, sodass Ihre Synchronisierungen ruhig, fokussiert und mit Maßnahmen verknüpft sind. Wenn sich alles in einem einzigen Workspace befindet, findet die Unterhaltung direkt neben der Arbeit selbst statt. Aktualisierungen werden zu zugewiesenen nächsten Schritten ohne Nebenkanäle.

Auf derselben Seite, auf der sich der Plan befindet, werden auch die neuesten Zahlen angezeigt, sodass Entscheidungen auf der Grundlage der tatsächlichen Veränderungen und nicht auf der Grundlage von Erinnerungen getroffen werden können. Zusammenfassungen werden dort angezeigt, wo das Team arbeitet, was Folgebesprechungen reduziert und Kurskorrekturen beschleunigt. Sie erhalten einen gleichmäßigen Rhythmus aus kurzen Synchronisierungen, klaren Verantwortlichkeiten und sichtbaren Ergebnissen.

So unterstützt ClickUp die Synchronisierung Ihrer Kampagnen:

Einzige Quelle für Eigentümer, Status und nächste Schritte

Updates werden zu Aufgaben mit klaren Terminen, während die Mitarbeiter im Raum sind.

Die Dashboards befinden sich direkt neben der Diskussion, sodass Entscheidungen auf der Grundlage von Live-Zahlen getroffen werden können.

Zusammenfassungen und Übersichten landen dort, wo die Arbeit stattfindet, wodurch zusätzliche Meetings reduziert werden.

Wo fängt man an:

Erstellen Sie ein zentralisiertes Setup für Marketing-Teams über ClickUp für Marketing-Teams

Führen Sie mit ClickUp SyncUp Live-Check-ins im Kontext durch, damit Unterhaltungen, Aufgaben und Nachverfolgungen miteinander verbunden bleiben.

Halten Sie kurze Teamgespräche und Klarstellungen im ClickUp Chat fest, damit Updates leicht zu finden sind.

Setzen Sie Worte in Taten um – mit ClickUp Brain für sofortige Zusammenfassungen, die Erstellung von Aufgaben und schnelle Tagesordnungen.

Was sind ClickUp SyncUps?

Überprüfen Sie die Kreativkonzepte auf dem Bildschirm, um die Assets mit ClickUp SyncUps auf einen Blick zu genehmigen.

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie befinden sich mitten in einer Kampagnenbesprechung mit Ihrem Marketingteam und funktionsübergreifenden Stakeholdern. Sie wechseln zwischen Chat-Apps, Videoanrufen, Aufgabenlisten und Dokumenten hin und her – wobei Teile der Unterhaltung über verschiedene Plattformen verstreut sind und niemand genau weiß, welcher Thread den „nächsten Schritt“ enthält.

Mit ClickUp SyncUps initiieren Sie eine Live-Sprach- oder Video-Sitzung in Ihrem Workspace, verknüpfen sofort relevante Aufgaben, zeichnen die Diskussion auf und geben anschließend automatische Zusammenfassungen frei.

💯 Kurz gesagt: ein Ort, an dem Sie beginnen, diskutieren, zuweisen und nachverfolgen können, ohne den Kontext zu verlieren.

Kommunizieren Sie mit Ihrem Team und erstellen Sie Aufgaben in Ihrem Chat-Fenster mit ClickUp Chat.

Hier sind einige Rückmeldungen von echten Benutzern:

Ich habe den internen Chat komplett auf ClickUp umgestellt (vorher haben wir Google Meet verwendet). Das funktioniert gut und es ist praktisch, alle Aufgaben und Unterlagen dort zu haben.

– Reddit-Benutzer

Es ist noch ziemlich neu, wird aber immer besser. Die Integration mit dem Rest von ClickUp ist für mich das entscheidende Feature.

– Reddit-Benutzer

Diese Kommentare greifen zwei für Marketingmanager relevante Punkte auf: Erstens, dass die Zusammenführung von Aufgaben, Dokumentationen, Chats und Meetings in einem einheitlichen Workspace einen echten Wert bietet.

Zweitens schätzen die Benutzer, obwohl sich die Features noch in der Entwicklung befinden, die starke Integration in ihre Liste mit Aufgaben und ihre Arbeit an Projekten.

Für Marketing-Teamleiter und Kampagnenverantwortliche löst ClickUp SyncUps mehrere hartnäckige Probleme: fragmentierte Besprechungsnotizen, unklare nächste Schritte nach einer Synchronisierung und Zeitverlust bei der Suche nach Anhängen oder Statuskommentaren in verschiedenen tools.

📌 Beispiel: Mit ClickUp SyncUps erhalten Sie einen Besprechungsraum, der von Natur aus mit dem Workspace verbunden ist. Das bedeutet, wenn jemand sagt: „Wir werden die Landing Page bis Freitag optimieren“, wird dies zu einer verknüpften Aufgabe mit Status, Fälligkeitsdatum und Eigentümer in derselben App.

📖 Lesen Sie auch: Wie man KI in Videoanrufen einsetzt

Wie Marketingmanager ClickUp SyncUps zur Nachverfolgung des Kampagnenfortschritts nutzen können

Marketingteams, die ihre Arbeit durch Synchronisierung synchronisieren, wachsen in der Regel schneller und verschwenden weniger.

McKinsey stellt einen Bericht über Unternehmen vor, die Kreativität mit Analytik und Zielstrebigkeit verbinden, die ein etwa doppelt so hohes Wachstum verzeichnen wie ihre Mitbewerber. Mit anderen Worten: Gemeinsame Ziele, gemeinsame Daten und gemeinsame Rituale sind wichtig.

Das ist auch eine einfache Lektion für die Kampagnenarbeit. Marketingmanager können den Fortschritt in Echtzeit verfolgen, wenn sie alle Beteiligten zusammenbringen und sich auf einige klare Leistungskennzahlen einigen.

Vor diesem Hintergrund wollen wir uns nun ansehen, wie Marketingmanager ClickUp SyncUps für die Nachverfolgung des Kampagnenfortschritts auf verschiedenen Ebenen nutzen können.

👀 Wissenswertes: Wissensarbeiter verbringen immer noch den größten Teil ihres Tages damit, ihre Arbeit zu koordinieren, anstatt sie zu erledigen. Laut Asanas „Anatomy of Work” entfallen etwa 60 % der Zeit auf „Arbeit rund um die Arbeit”, und allein unnötige Meetings kosten die Mitarbeiter etwa 157 Stunden pro Jahr. Deshalb sind engere, kontextbezogene Synchronisierungen so wichtig.

Setup vor dem Meeting

Geben Sie Ihrem Team einen ruhigen Startpunkt. Erstellen Sie für jeden Kampagnen-Chat-Kanal ein SyncUp, das bereits mit der Liste verknüpft ist, in der die verbundenen Kampagnenaufgaben gespeichert sind.

Starten Sie SyncUp aus Ihrer Liste der Aufgaben heraus.

Fügen Sie in ClickUp Docs eine Agenda mit einem kurzen Abschnitt für Erfolge, Risiken und nächste Schritte hinzu. Laden Sie die richtigen Mitglieder des Teams ein und fügen Sie die Schlüssel-Leistungsindikatoren hinzu, die Sie überprüfen möchten. Fügen Sie neben jedem Gesprächspunkt die Eigentümer hinzu und eine kleine Erinnerung, das Projekt vor dem Gespräch zu aktualisieren.

Öffnen Sie die Ansichten, die die Zeitleiste des Projekts und die Fälligkeitsdaten anzeigen, damit alle auf dem gleichen Stand sind. Diese einfache Vorbereitung hilft Ihnen, den Fortschritt ohne zusätzlichen Stress zu verfolgen.

📮 ClickUp Insight: Rund 60 % der Menschen antworten innerhalb von 10 Minuten auf Instant Messages, während etwa 15 % mehr als 10 Minuten benötigen. 2 Stunden. Diese Mischung aus schnellen Nachrichten und langsamen Antworten kann zu Lücken führen und die Teamarbeit verlangsamen. Mit ClickUp werden Nachrichten, Aufgaben und Updates zusammengeführt, sodass nichts übersehen wird und alle in ihrem eigenen Tempo in der Synchronisierung bleiben. Sehen Sie sich den verbundenen Chat in Aktion an. 👇🏼

Effizienz bei Meetings

Laden Sie Stakeholder ein und bestätigen Sie Umfang, Risiken und nächste Schritte über ClickUp SyncUp.

Behalten Sie alles auf einer Plattform im Blick, damit Sie nicht zwischen mehreren Apps hin- und herspringen müssen.

Starten Sie den Anruf von Ihrem Workspace aus und verwenden Sie eine ClickUp-Aufgabe oder ein ClickUp-Dokument, um während des Gesprächs kurze Notizen zu machen. Wenn jemand ein Update freigibt, öffnen Sie die entsprechende Aufgabe, weisen Sie sie zu und legen Sie ein klares Fälligkeitsdatum fest.

Wenn neue Aufgaben anfallen, erstellen Sie diese sofort, indem Sie auf dem Mac die Option + t oder auf dem PC Alt + t drücken, wodurch sich sofort das Menü zur Erstellung öffnet! Anschließend können Sie ClickUp AI verwenden, um eine kurze Zusammenfassung zu erstellen, damit das Team konzentriert bleiben kann.

✍🏻 Halten Sie die Unterhaltung ruhig und klar: Was hat sich bewegt? Was ist blockiert? Was muss ein wenig korrigiert werden?

Dieses Verfahren macht potenzielle Engpässe leicht erkennbar und hilft Ihnen bei der Nachverfolgung der Leistung in Echtzeit.

Nachverfolgung von Maßnahmen nach Meetings

Lassen Sie sich von der Zusammenfassung leiten. Führen Sie die Nachverfolgung Ihrer Aktionspunkte und nächsten Schritte anhand der KI-Notizen durch. Vergewissern Sie sich, dass jeder Entscheidung eine Aufgabe mit einem Eigentümer und einem Fälligkeitsdatum zugewiesen wurde, und fügen Sie eine kurze Notiz in den Aufgabenkommentar ein, wenn Informationen später leicht zugänglich sein müssen.

Erhalten Sie Notizen aus den integrierten KI-Notizfunktionen in ClickUp.

Im Laufe der Zeit bilden diese kleinen Gewohnheiten eine nützliche Aufzeichnung von Entscheidungen und Ergebnissen. Sie messen, was wichtig ist, halten Prioritäten sichtbar und treiben Projekte auf eine Weise voran, die sich stetig und menschlich anfühlt.

📖 Lesen Sie auch: Wie lassen sich virtuelle Meetings interaktiver gestalten?

Vorteile der Verwendung von ClickUp SyncUps für die Nachverfolgung von Kampagnen

Wenn ein Team den Fortschritt gemeinsam verfolgt, fühlt sich die Arbeit leichter an und die Ergebnisse werden klarer. ClickUp SyncUps befindet sich in Ihrem Arbeitsbereich, sodass alle Ihre nächsten Schritte an einem Ort zusammengefasst sind.

Im Folgenden finden Sie einige einfache Möglichkeiten, wie dies Marketingmanagern dabei hilft, alle auf dem gleichen Stand zu halten.

Weniger Meeting-Müdigkeit

Wenn Updates vor dem Meeting eintreffen und Sie danach eine übersichtliche Zusammenfassung erhalten, verbringen Sie weniger Zeit in langen Meetings.

Mit ClickUp SyncUps können Sie direkt in Ihrem Workspace einen Anruf starten, ihn aufzeichnen und eine sofortige Zusammenfassung mit Aktionspunkten freigeben, die mit den entsprechenden Aufgaben verknüpft sind. So können Sie das Gespräch kurz halten und die Arbeit vorantreiben.

Der Work Trend Index 2024 von Microsoft zeigt auch, dass Führungskräfte auf KI setzen, um die Arbeitsbelastung zu verringern und die Zusammenarbeit zu vereinfachen. Dies passt zu der Art und Weise, wie ClickUp SyncUps Zusammenfassungen Notizen und nächste Schritte für Sie erfasst.

Klare Sichtbarkeit über den Status Ihrer Kampagnen

Teams wachsen schneller, wenn kreative Ideen und Analysen zusammenkommen.

McKinsey erstellt einen Bericht, in dem es heißt, dass Unternehmen, die Kreativität, Analytik und Zielstrebigkeit kombinieren, etwa doppelt so stark wachsen wie ihre Mitbewerber. Die Zusammenführung von Entscheidungen, KPIs und Aufgabenverantwortlichen an einem Ort folgt dem gleichen Grundsatz.

Sie können einem SyncUp beitreten, sich einige wichtige Zahlen über Ihre Aufgaben und Dashboards ansehen und genau erkennen, was sich seit der letzten Woche geändert hat.

Verbesserte Verantwortlichkeit und schnellere Entscheidungsfindung

Die Budgets sind knapp, daher ist Klarheit wichtig. Gartner hat ermittelt, dass die durchschnittlichen Marketingbudgets bei etwa 7,7 % des Unternehmensumsatzes liegen.

In diesem Zusammenhang machen schnelle Entscheidungen und klare Eigentümerschaften einen echten Unterschied.

Während eines SyncUp können Sie die Aufgabe, die Sie besprechen, öffnen, den nächsten Schritt zuweisen und ein Fälligkeitsdatum festlegen, während alle anwesend sind. Die automatische Zusammenfassung erinnert dann jede Person daran, was sie zu tun hat. Eine Erinnerung wird dann an jede Person gesendet.

Erhalten Sie mit ClickUp Brain schnelle, KI-gestützte Zusammenfassungen Ihrer Aufgaben und des ClickUp-Workspaces.

Bessere Zusammenarbeit zwischen Marketing, Design und Analytik

Gute Dinge geschehen, wenn Menschen mit denselben Zielen zusammenkommen und auf der Grundlage gemeinsamer Daten handeln.

Ein aktuelles Beispiel ist Intrepid Travel, das nach der Abstimmung von Marken- und Leistungsmaßnahmen und der Arbeit mit gemeinsamen Plänen ein starkes Wachstum verzeichnete.

In einem SyncUp ist diese Art der Abstimmung ganz einfach. Designer können einen Bildschirm freigeben, Analysten können auf eine Metrik verweisen und Marketer können den Moment sofort in eine Aufgabe umwandeln.

Sehen Sie sich den Workflow in Aktion an:

👀 Wissenswertes: Die erste Display-Anzeige im Internet erinnert uns daran, dass es früher einfach war, Aufmerksamkeit zu erregen; heute erfordert dies eine intelligentere Koordination. Der Bericht von Wired über die Einführung des Banners von HotWired im Jahr 1994 zeigt, dass frühe Anzeigen im Vergleich zu den heutigen Standards eine außergewöhnliche Interaktion hervorriefen. Moderne Teams benötigen klarere Workflows und intelligentere Synchronisierungen, um eine ähnliche Aufmerksamkeit zu erzielen.

Beispielhafte Anwendungsfälle für Marketingteams

Im Folgenden finden Sie drei kurze Geschichten von echten Teams, die ClickUp verwenden.

Diese Fallstudien zeigen ganz einfach, wie organisierte Arbeit Menschen dabei hilft, pünktlich zu arbeiten. Nach jeder Geschichte finden Sie eine kleine Notiz dazu, wie ClickUp SyncUps das gleiche Setup noch benutzerfreundlicher machen könnte.

Ein Posteingang für alle Anfragen bei Shipt

Das Datenplattform-Team von Shipt sitzt im Zentrum eines sehr geschäftigen Unternehmens. Anfragen kamen aus allen Richtungen, und wichtige Details gingen leicht verloren. Daher verlagerten sie die Erfassung auf ClickUp Formulars, nutzten Tags und ClickUp Automatisierungen zur Weiterleitung von Arbeiten und verschafften den Führungskräften mit ClickUp Dashboards eine Live-Ansicht.

Das Team spricht darüber, wie man Zeit sparen und Missverständnisse vermeiden kann, wenn Alles an einem Ort gespeichert ist. Kelly Smunk bringt es auf den Punkt.

Vor ClickUp war unsere Nachverfolgung der Projekte über verschiedene Plattformen verstreut. ClickUp hat unsere Prozesse zentralisiert, wodurch wir wertvolle Zeit sparen und Missverständnisse deutlich reduzieren konnten.

Vor ClickUp war unsere Nachverfolgung der Projekte über verschiedene Plattformen verstreut. ClickUp hat unsere Prozesse zentralisiert, wodurch wir wertvolle Zeit sparen und Missverständnisse deutlich reduzieren konnten.

Mit einer einzigen Plattform für Anfragen und Aktualisierungen des Status konnte das Team Aufgaben fair priorisieren und fundierte Entscheidungen auf der Grundlage aktueller Daten treffen.

Nutzen Sie die Funktionen „AI Assign”, „AI Prioritize” und „AI Cards” von ClickUp AI, um die Automatisierung des Aufgabenmanagements zu erreichen und sofort Echtzeit-Einblicke zu erhalten.

Wie ClickUp SyncUps die Situation verbessert

Marketing und Daten werden häufig zusammengeführt, um Attribution und KPIs zu überprüfen. Ein kurzes SyncUp vor der wöchentlichen Planung kann dazu beitragen, dass alle mit denselben Zahlen und demselben Kontext ankommen.

Die Teams können sich über den Chat-Kanal der Anforderungsliste in die Besprechung einwählen, gemeinsam das Dashboard öffnen und jedes Problem in eine Aufgabe mit einem Eigentümer und einem Fälligkeitsdatum umwandeln. Die Zusammenfassung wird im Workspace gespeichert, sodass Projektaktualisierungen später leicht zu finden sind.

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Notizen für eine bessere Organisation

Das einfache Setup hinter den schnelleren Beiträgen von Cartoon Network

Zentralisieren Sie Social-Media-Kalender in ClickUp, um die Produktionszeit wie Cartoon Network zu halbieren

Das Social-Media-Team von Cartoon Network benötigte eine einzige zuverlässige Informationsquelle, um schnell handeln zu können, ohne an Genauigkeit einzubüßen.

Mit ClickUp konnten sie die Zeit für die Erstellung und Veröffentlichung um etwa 50 % reduzieren, die Anzahl der mit demselben Team verwalteten sozialen Kanäle verdoppeln und in kürzerer Zeit mehr als 2.000 Assets produzieren.

Dank benutzerdefinierter Statusangaben waren alle über den Stand eines Beitrags auf dem Laufenden. Die Ansichten erleichterten die markenübergreifende Planung.

ClickUp Dashboards zeigte die Ergebnisse so an, dass Führungskräfte sie in einer Minute überfliegen konnten. Sarah Lively gab die Ergebnisse frei:

Wir können wirklich sehr schnell handeln, da es eine einzige Quelle gibt, die alle Details enthält, die wir benötigen.

Wir können wirklich sehr schnell handeln, da es eine einzige Quelle gibt, die alle Details enthält, die wir benötigen.

Wie ClickUp SyncUps die Situation verbessert

Morgendliche Social-Media-StandUps sind kurz, wenn der Plan klar ist. Mit einem schnellen SyncUp können Produzenten, Texter und Designer die Beiträge des Tages bestätigen, die Ergebnisse des Vortags einsehen und letzte Änderungen vornehmen.

Wenn etwas verschoben werden muss, können Sie die Aufgabe öffnen, den neuen Eigentümer zuweisen und das neue Fälligkeitsdatum festlegen, während alle Beteiligten anwesend sind.

📖 Lesen Sie auch: Die beste Marketing-Planungssoftware für Kampagnen

Ein Ort zum Planen und Erinnern an der Miami University

Das Karrierezentrum der Miami University veranstaltet jährlich mehr als 200 Ereignisse und erreicht über 19.000 Studenten.

Sie erstellten eine einfache Wissensdatenbank in ClickUp Docs, verwendeten Vorlagen, um die Schritte konsistent zu halten, und organisierten die Ansichten so, dass jeder die Workload und den Status auf einen Blick sehen konnte. Dies half bei der Übergabe und Schulung. Außerdem konnten die Führungskräfte so den Fortschritt in aller Ruhe überwachen.

Die Ergebnisse zeigten sich auch in den Leistungen der Studenten, mit einer Erfolgsquote von 98 % innerhalb von sechs Monaten nach ihrem Abschluss. Michael Turner erklärte diesen Wandel.

Mit ClickUp stellen wir sicher, dass alle mit einem Ereignis verbundenen Schritte auch tatsächlich ausgeführt werden.

Mit ClickUp stellen wir sicher, dass alle mit einem Ereignis verbundenen Schritte auch tatsächlich ausgeführt werden.

Wie ClickUp SyncUps die Situation verbessert

Die Arbeit an Ereignissen betrifft viele Partner. Ein 10-minütiges SyncUp unter der Woche hilft dabei, Veranstaltungsorte, Referenten und Werbeaktionen zu bestätigen, ohne zwischen verschiedenen tools hin- und herspringen zu müssen.

Teilen Sie einen Bildschirm, um die Zeitleiste zu überprüfen, Lücken in Aufgaben umzuwandeln und klare Eigentümer zuzuweisen. Die Zusammenfassung dient als wertvolle Erinnerung für das Team, hilft neuen Teammitgliedern, den Prozess zu erlernen, und sorgt für gleichbleibende Prioritäten.

📖 Lesen Sie auch: Die beste Software zum Freigeben des Bildschirms für Remote-Meetings

Wie SyncUp in das Marketing-Workflow-Ökosystem von ClickUp passt

Nachdem wir nun verstanden haben, wie ClickUp SyncUps Ihren Prozess vereinfacht, wollen wir uns ansehen, wie verschiedene Features in ClickUp zusammenwirken, um Ihren Aufwand zu reduzieren.

SyncUp + ClickUp Aufgaben für vollständige Kampagnensichtbarkeit

Erstellen Sie mit ClickUp Aufgaben und ClickUp SyncUps priorisierte Aufgaben aus Notizen, um noch heute Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten festzulegen.

Der größte Stress bei Kampagnen entsteht durch kleine Lücken. Eine kurze Statusaktualisierung, die nie an das Designteam weitergeleitet wurde. Eine neue Idee, die nicht zu einer Aufgabe wurde.

Öffnen Sie während des Gesprächs die wenigen Aufgaben, die für die Woche relevant sind. Bestätigen Sie den Eigentümer, den nächsten Schritt und das Fälligkeitsdatum, während alle anwesend sind. Wenn neue Arbeiten auftauchen, erstellen Sie diese sofort mit ClickUp Aufgaben und fügen Sie eine einzeilige Beschreibung hinzu, damit später niemand den Kontext nachverfolgen muss.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder für Kanal, Zielgruppe oder Trichterphase, um nach dem Meeting schnell zu sortieren. Fügen Sie einen Kommentar für kleine Klarstellungen hinzu und taggen Sie bestimmte Teamkollegen, die diesen sehen müssen.

Dieser einfache Rhythmus bietet Ihnen eine realistische Zeitleiste für Ihr Projekt, auf die Sie sich verlassen können.

📖 Lesen Sie auch: Die besten KI-Transkript-Zusammenfassungen, mit denen Sie Zeit sparen

ClickUp Dashboards und ClickUp Dokumente als Ihre einzige Quelle der Wahrheit

Erhalten Sie diese Einblicke schneller mit KI-Zusammenfassungen in ClickUp-Dashboards.

Kampagnen fühlen sich leichter an, wenn Ihre Zahlen, Pläne und Worte zusammenpassen.

Erstellen Sie ein ClickUp-Dashboard, das die Teamleistung und den Kampagnenstatus auf einen Blick anzeigt. Fügen Sie ein Kreisdiagramm für den Status der Assets, eine einfache Linie für wöchentliche Anmeldungen und eine Workload-Karte hinzu, damit der Teamleiter die Auslastung überprüfen kann.

Wenn Sie sich fragen, wie Sie ClickUp-Dashboards in wenigen Minuten von Grund auf neu erstellen können, finden Sie hier ein kurzes YouTube-Video:

Dieses Dashboard können Sie dann in ein ClickUp-Dokument einbetten, das die Kurzbeschreibung, Ihre Notizen zu Tonfall und Stil sowie eine übersichtliche Checkliste für die Freigabe enthält.

Wenn Aufgaben abgeschlossen sind, werden Ihre Ziele und Marketingvorgaben ohne manuellen Aufwand erreicht. So können Sie den Fortschritt anhand von Leistungskennzahlen klar messen und Entscheidungen während der Meetings zur Nachverfolgung der Kampagnen erläutern.

📖 Lesen Sie auch: Die besten All-in-One-Messenger-Apps

ClickUp Brain, um Gespräche in übersichtliche Maßnahmen umzusetzen

Erstellen Sie mit ClickUp Brain automatische Transkripte mit Zeitstempeln für Ihre Meetings.

Halten Sie es einfach und menschlich. Überlassen Sie den Tools die aufwändigen Aufgaben, damit Sie sich auf Menschen und Entscheidungen konzentrieren können. Teams, die diese Features nutzen, sparen oft etwa einen Tag pro Woche und erledigen gemeinsame Arbeiten viel schneller. Das zeigt sich in der Regel in weniger manuellen Notizen, weniger doppelten Schritten und mehr Zeit zum Nachdenken.

Während eines ClickUp SyncUps

Sagen Sie beispielsweise: „Erstellen Sie Aufgaben für drei Karussellvarianten für Instagram und weisen Sie diese Maya zu, fällig am Freitag. “ ClickUp Brain erstellt die Aufgaben mit dem Eigentümer und dem Datum.

Sagen Sie: „Fassen Sie das heutige Meeting zur Kampagnen-Nachverfolgung in drei Zeilen zusammen und erstellen Sie eine Liste der Aktionspunkte.“ ClickUp Brain schreibt eine kurze Zusammenfassung und verknüpft jede Aufgabe, damit nichts übersehen wird.

Nach dem Anruf

Öffnen Sie ClickUp Brain und probieren Sie eine benutzerfreundliche Eingabeaufforderung aus. „Zeige mir alle Aufgaben mit dem Tag „Frühlingsaktion”, die diese Woche fällig sind und sich noch in der Überprüfung befinden.” Sie erhalten eine Liste, die Sie mit einer kurzen Notiz in den ClickUp-Chat einfügen können.

Brauchen Sie einen Anstoß für die morgige Synchronisierung? „Entwerfen Sie eine fünfminütige Agenda für die E-Mail-Testüberprüfung mit einem KPI und einem Risiko, das besprochen werden soll. “

*Fragen Sie nach den Aufgaben, die diese Woche fällig sind, um die morgige Synchronisierung mit ClickUp Brain vorzubereiten.

SyncUps, die Meetings mit OKRs und Marketingzielen verknüpfen

Legen Sie Kampagnenziele fest und fügen Sie mit ClickUp Docs Aufgaben in Ihr Dokument ein.

Fortschritte fühlen sich real an, wenn Meetings mit Ergebnissen verbunden sind. Erstellen Sie in einem ClickUp-Dokument ein Kampagnenziel, das Ihre OKRs widerspiegelt. Verknüpfen Sie dann die damit verbundenen Aufgaben, einschließlich kreativer Leistungen, Anzahl der Experimente und kleinerer Metriken wie wöchentlicher Formularausfüllungen. Öffnen Sie das Dokument, um Ihre Ziele zu Beginn Ihres SyncUp zu überprüfen, damit alle die gleiche Punktzahl sehen.

Wenn das Ziel hinterherhinkt, können Sie mit ClickUp Aufgaben sofort Aufgaben zuweisen, ein Fälligkeitsdatum festlegen, das mit Ihrer Kampagne übereinstimmt, und Ihre Strategie zur Nachverfolgung der Leistung bestätigen. Wenn das Team die Arbeit abliefert, rückt das Ziel ohne zusätzlichen Aufwand näher.

So erzielen Sie stetigen Fortschritt auf mehreren Plattformen und behalten die Sichtbarkeit der Prioritäten an einem Ort.

ClickUp Super Agents, um Kampagnen zwischen Meetings voranzubringen

Beschleunigen Sie Workflows mit Super Agents in ClickUp.

Super Agents erweitern die Funktionen von SyncUp, indem sie die Arbeit zwischen den Meetings am Laufen halten.

Während ClickUp Brain Ihnen im Moment hilft, indem es Notizen erfasst, Aufgaben erstellt und Diskussionen zusammenfasst, arbeiten Super Agents kontinuierlich in Ihrem gesamten Arbeitsbereich. Sie überwachen Aufgaben, Dokumente, Benutzerdefinierte Felder und Ziele im Hintergrund und achten auf stockende Arbeiten, versäumte Fristen oder frühe Risikosignale, sodass Probleme auftauchen, bevor sie eine Kampagne verlangsamen.

Nach dem SyncUp setzen Super Agents die Arbeit fort.

Sie führen die Nachverfolgung durch, ob neue Aufgaben rechtzeitig fertiggestellt werden, überwachen den Fortschritt beim Abschließen der Aufgaben und halten die Dashboards ohne zusätzlichen Aufwand auf dem neuesten Stand. Wenn die Dynamik nachlässt oder eine Übergabe ins Stocken gerät, wird dies frühzeitig signalisiert und nicht erst, wenn die Ergebnisse bereits schlechter ausfallen.

Dadurch entsteht ein System, in dem Pläne aktiv bleiben, der Fortschritt sichtbar bleibt und Meetings eher zu Kontrollpunkten als zu Kontrollzentren werden.

📖 Lesen Sie auch: Wie Sie mit direkter Kommunikation die Produktivität steigern können

Beispiel aus der Praxis: Durchführung einer Kampagne SyncUp in ClickUp

Hier finden Sie eine einfache Anleitung, die Sie für Ihr nächstes Meeting zur Nachverfolgung der Kampagnen-Aktualisierungen kopieren können. Sie sorgt für klare Projektaktualisierungen, hilft Ihnen bei der Verfolgung des Fortschritts und gibt jedem Team-Mitglied einen klaren Weg zum Handeln vor.

Schritt 1: Bereiten Sie die Bühne in ClickUp Docs vor

Erstellen Sie in ClickUp Docs eine kurze Agenda mit dem Ziel, den wichtigsten Leistungsindikatoren, offenen Risiken und den drei wichtigsten Gesprächsthemen. Verknüpfen Sie die relevanten Aufgaben und notieren Sie, wer zu jedem Element sprechen muss.

Schritt 2: Starten Sie SyncUp aus der Arbeit heraus

Öffnen Sie den Chat-Kanal der Kampagnenliste und klicken Sie auf das SyncUp-Symbol, um den Anruf zu starten. Laden Sie weitere Mitglieder des Teams ein und heften Sie dann das Agenda-Dokument im Chat an, damit alle leicht darauf zugreifen können.

Schritt 3: Öffnen Sie das ClickUp-Dashboard

Freigeben Sie Ihr ClickUp-Dashboard für die Kampagne. Überprüfen Sie einige KPIs, scannen Sie die Teamleistung und weisen Sie auf mögliche Engpässe hin. Halten Sie diesen Teil auf zwei Minuten begrenzt, damit die Gruppe konzentriert bleibt.

Schritt 4: Sortieren Sie die Arbeit und weisen Sie Aufgaben zu

Öffnen Sie die spezifischen Aufgaben, für die Entscheidungen getroffen werden müssen. Weisen Sie Aufgaben Eigentümern zu, fügen Sie ein klares Fälligkeitsdatum hinzu und legen Sie einfache Prioritäten fest. Fügen Sie eine Zeile Kontext hinzu, damit später niemand suchen muss.

Schritt 5: Entscheidungen und Notizen festhalten

Geben Sie kurze Notizen in die Aufgabenkommentare oder den ClickUp-Chat ein. Wandeln Sie jeden nächsten Schritt in eine Aufgabe um, taggen Sie die richtige Person und fügen Sie Follower für Stakeholder hinzu, die Updates wünschen.

Schritt 6: Schließen Sie den Kreislauf und führen Sie die Nachverfolgung des Fortschritts durch

Beenden Sie mit einem Satz darüber, wie Erfolg vor dem nächsten Check-in aussieht. Die SyncUp-Zusammenfassung erscheint neben der Arbeit, die Ziele werden aktualisiert, wenn sich die Elemente bewegen, und das Dashboard spiegelt den Fortschritt für Ihren Teamleiter und Ihre Projektmanager wider.

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Marketingkampagnen

Mit ClickUp SyncUps zur Nachverfolgung verwendete Metriken

Atlassian führte ein internes Experiment durch, bei dem einige Status-Meetings durch asynchrone Videos ersetzt wurden, und konnte so 5.000 Stunden an Meeting-Zeit einsparen. Die Erkenntnis ist einfach: Wenn Sie die richtigen Dinge messen, sparen Sie Zeit und kommen schneller voran.

Hier sind die wichtigsten Metriken, die Sie jede Woche verfolgen sollten, damit Ihre Kampagnensynchronisierungen nützlich und fundiert bleiben:

Prozentualer Fortschritt der Kampagne auf einem ClickUp-Dashboard , berechnet als erledigte Aufgaben im Verhältnis zur Gesamtzahl der Aufgaben, mit einem einfachen Trend seit den letzten Projektaktualisierungen, sodass Sie den Fortschritt anhand der Zeitleiste des Projekts verfolgen können.

Blockaden-Auflösungsrate pro ClickUp SyncUp , gezählt als geschlossene Blockaden im Verhältnis zu den für bestimmte Aufgaben gemeldeten Blockaden, mit einer kurzen Notiz in ClickUp Docs und einem Fälligkeitsdatum für alles, was noch offen ist.

Durch asynchrone Updates eingesparte Meetings-Zeit , gemessen anhand der durchschnittlichen SyncUp-Dauer im Monatsvergleich und der Anzahl der in ClickUp Chat bearbeiteten Updates.

Teilnahme- und Durchführungsraten , erfasst als Teilnehmer, die mindestens ein Update geteilt und Aktionspunkte innerhalb der Fälligkeitsdaten abgeschlossen haben, gefiltert nach Teammitgliedern, um die Teamleistung fair zu bewerten.

Vorlaufzeit für Entscheidungen von „Problem gemeldet” in einem Kommentar zu einer Aufgabe bis „Entscheidung protokolliert”, angezeigt in Stunden oder Tagen, damit Projektmanager potenzielle Engpässe erkennen und Aufgaben frühzeitig zuweisen können.

Aktualisieren Sie den Qualitätswert, eine schnelle Bewertung von 1 bis 3, die nach jedem SyncUp mit einem Satz Kontext hinzugefügt wird, damit der Teamleiter das Format anpassen und alle auf dem gleichen Stand halten kann.

👀 Wissenswertes: Die Ergebnisse der Microsoft-Studie „Work Trend 2024–25” zeigen, dass der „unendliche Arbeitstag” Realität ist: Arbeitnehmer erhalten täglich etwa 117 E-Mails und werden etwa alle 1,75 bis 2 Minuten unterbrochen. Engmaschige, asynchrone Updates und klarere Meeting-Rhythmen sind mittlerweile unerlässlich, um die Konzentration aufrechtzuerhalten.

Führen Sie eine Synchronisierung mit ClickUp durch

Wenn Sie von kurzen, fokussierten Synchronisierungen Ihres Marketing-Teams, klaren Eigentümern und ehrlichen Projekt-Updates träumen, brauchen Sie SyncUps!

Denn mit ClickUp befindet sich alles an einem Ort. SyncUps befindet sich neben Aufgaben, ClickUp Dokumenten und Zielen, sodass Sie Aufgaben zuweisen, die Zeitleiste des Projekts aktualisieren und die Leistung verfolgen können, ohne zwischen mehreren Plattformen hin- und herspringen zu müssen.

Mit SyncUps können Sie die Erstellung von Aufgaben und die Festlegung von Zielen zu einem festen Bestandteil jeder Agenda machen, sodass jeder Eigentümer klare Ziele, realistische Fristen und die Ressourcen zu deren Erreichung vorfindet.

Diese einfachen, aufgabenbasierten Gewohnheiten in Verbindung mit den erweiterten Features von ClickUp verschaffen Ihrem Geschäft noch mehr Zeit für die Entwicklung von Kampagnen, die die Kundenbindung verbessern und Ergebnisse in Ihrer ClickUp-Instanz erzielen.

Wenn das nach einer Woche klingt, die Sie sich wünschen, melden Sie sich bei ClickUp an und probieren Sie SyncUp mit Ihrem Team aus.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

ClickUp SyncUps befindet sich in Ihrem Arbeitsbereich, direkt neben Aufgaben, ClickUp Docs und Projektaktualisierungen. Sie können während des Anrufs eine Aufgabe öffnen, sie zuweisen, ein Fälligkeitsdatum festlegen und die Zeitleiste des Projekts einhalten, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen. Es wurde für die Synchronisierung von Marketingteams und Meetings zur Nachverfolgung von Kampagnen entwickelt, nicht nur für Videoanrufe.

Ja. Starten Sie den Anruf aus dem Kampagnen-Space und geben Sie Ihre ClickUp-Dashboards frei, um den Fortschritt, wichtige Leistungsindikatoren und die Teamleistung in Echtzeit zu verfolgen. Aktualisieren Sie eine Karte oder einen Status sofort, und alle sehen die Änderung auf einer Plattform.

Es verwandelt Gespräche in übersichtliche Aktionen. Sie können Entscheidungen festhalten, aus der Zusammenfassung Aufgaben erstellen und kurze Zusammenfassungen in ClickUp Chat einfügen, damit die Mitglieder des Teams wissen, was als Nächstes zu erledigen ist. Dies hilft im Projektmanagement dabei, zu messen, was sich geändert hat, und den Prozess einfach zu halten.

Ja. Nehmen Sie ein kurzes Update über SyncUps auf, das in Ihren ClickUp-Clips angezeigt wird. Kopieren Sie den Link und posten Sie ihn im Kanal, und fügen Sie Notizen in der Aufgabe oder im Dokument hinzu, um den Kontext zu erläutern. Die Mitarbeiter können im ClickUp-Chat antworten, ihre Aufgaben markieren und die Arbeit vorantreiben, ohne zusätzlichen Stress oder zusätzliche Meetings.

Beginnen Sie mit einer zweiminütigen Übersicht über die ClickUp-Dashboards und arbeiten Sie dann die fünf wichtigsten Aufgaben durch, die sich auf die Ziele auswirken. Bestätigen Sie für jedes Element den Eigentümer, den nächsten Schritt und das Fälligkeitsdatum und protokollieren Sie Fragen in ClickUp Docs für die Nachverfolgung. Beenden Sie die Besprechung, indem Sie Risiken, Zeiterfassung und einen klaren Erfolg notieren, damit das Team fokussiert bleibt und die Leistung effektiv verfolgen kann.