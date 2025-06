Die 10 besten KI-Transkript-Zusammenfassungen, mit denen Sie Zeit sparen

Ich möchte weniger Zeit in Meetings verbringen und mehr Zeit damit, Dinge zu erledigen. Damit bin ich nicht allein.

Mitarbeiter verbringen durchschnittlich 11,3 Stunden pro Woche in Meetings – das sind fast 30 % der Arbeitswoche!

Lange Meetings führen oft zu Multitasking (Doom Scrolling, Beantworten von E-Mails und Slack-Nachrichten). 55 % der Mitarbeiter geben zu, während längerer Sitzungen Multitasking zu betreiben, und 39 % sind sogar schon mitten im Meeting eingenickt.

Hier können KI-Transkriptionstools helfen. Sie transkribieren nicht nur, sondern heben auch Schlüsselpunkte hervor, fassen Diskussionen zusammen und helfen uns, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Nachdem ich die besten KI-Tools für die Zusammenfassung von Transkripten und KI-Zusammenfassungsgeneratoren getestet habe, habe ich eine Auswahl auf diese 10 Tools getroffen, mit denen Sie Zeit sparen, Ihre Produktivität steigern und die gefürchtete Meeting-Müdigkeit vermeiden können: ClickUp (Am besten geeignet für die effiziente Bearbeitung von Transkriptions- und Audioprojekten)

Otter. ai (Am besten für gemeinsame Meeting-Notizen geeignet)

Sonix (Am besten für mehrsprachige Transkriptionen geeignet)

Trint (Am besten für journalistische Zwecke geeignet)

Rev (Am besten für die Katalogisierung von Archiven geeignet)

Fireflies. ai (Am besten geeignet für die Dokumentation von Meetings auf mehreren Plattformen)

Scribe (Am besten für Dokumentationen geeignet)

Descript (Am besten für die schnelle Bearbeitung von Videos geeignet)

Deepgram (Beste Text-to-Speech-Lösung mit hohem Durchsatz und minimaler Latenz)

Fathom (Am besten geeignet für Vertriebs- und Kundenerfolgsteams)

Worauf sollten Sie bei Transkript-Zusammenfassern achten?

Früher habe ich Speech-to-Text-Software verwendet, um detaillierte Zusammenfassungen von Meetings zu erstellen. Aber die KI-Funktionen der Transkriptions-Summarizer machen es viel einfacher.

Das sind meine Anforderungen an einen guten Textzusammenfasser:

Genauigkeit: Ich benötige Tools mit einer Genauigkeit von über 98 %, damit das Bellen meines Hundes nicht als Aktionselemente aufgeführt wird

Benutzerdefinierte Anpassung: Ob ich Stichpunkte oder Schlüsselbegriffe möchte, es muss zu meinem Stil passen

Integrationen: Die Synchronisierung mit Zoom, Google Drive oder Slack ist ein echter Lebensretter

Sprachunterstützung: Für mehrsprachige Teams ist eine umfassende Sprachkompatibilität ein Muss

Benutzerfreundlichkeit: Ich möchte keine Zeit mit umständlichen Menüs verschwenden

Exportoptionen: Flexible Formate wie PDFs oder DOCX erleichtern das Freigeben von Zusammenfassungen

Diese Features helfen mir, Meetings produktiver zu gestalten und meine Zeit besser zu nutzen.

🧠 Fun Fact: Eine Umfrage von SurveyMonkey ergab, dass 42 % der Mitarbeiter manchmal das Gefühl haben, "dieses Meeting hätte auch per E-Mail erledigt werden können", und 32 % denken dies sogar meistens oder immer.

Die 10 besten Transkriptions-Zusammenfassungen

Als ich letzten Monat über 45 Meetings in meinem Kalender sah, musste ich mir überlegen, wie ich KI für Meeting-Notizen einsetzen und Zeit sparen könnte. Also habe ich eine ganze Woche damit verbracht, herauszufinden, wie KI-Transkript-Zusammenfassungen funktionieren und welche ich verwenden sollte. Hier ist eine Übersicht meiner Ergebnisse.

1. ClickUp (Am besten geeignet für die effiziente Bearbeitung von Transkriptions- und Audioprojekten)

ClickUp ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, die Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat kombiniert – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Ich verwende ClickUp seit fast 2 Jahren bei meiner Arbeit als End-to-End-Plattform für das Projektmanagement. Es fungiert auch als mein persönliches Wiki. Ich habe mehrere KI-Transkript-Zusammenfassungen (die unten aufgeführt sind) ausprobiert, bin aber immer wieder zu ClickUp zurückgekehrt.

ClickUp AI Notetaker verwandelt Meetings in umsetzbare Erkenntnisse mit automatisierten Transkriptionen, intelligenten Zusammenfassungen und identifizierbaren Aktionspunkten. Es lässt sich nahtlos in Ihre ClickUp-Aufgaben und -Dokumente integrieren und sorgt so dafür, dass alle Meeting-Notizen organisiert und zugänglich sind. Wichtige Entscheidungen und To-dos werden erfasst, zugewiesen und in ClickUp nachverfolgt, wodurch der Workflow optimiert wird. Mit KI-generierten Zusammenfassungen und Aktionspunkten, die automatisch in Ihren Chat-Kanälen gepostet werden, sorgt ClickUp AI Notetaker dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind und produktiv arbeiten können.

Ich finde es auch toll, wie ClickUp Brain mir hilft, smarter und schneller zu arbeiten, indem es klare Zusammenfassungen und wichtige Stichpunkte generiert und sich nahtlos in Slack und meine E-Mails integriert. Es ist wirklich ein All-in-One-Tool für KI-Transkriptionen und Zusammenfassungen.

Fassen Sie Transkripte, Dokumente, Diskussionen, Kommentar-Threads und mehr mit ClickUp Brain zusammen

Der ClickUp-Kalender organisiert mein Leben mit einer übersichtlichen Darstellung aller Termine. Er lässt sich auch in meinen Google Kalender integrieren, wodurch ich meinen Zeitplan einfacher verwalten kann. So behalte ich alle meine Meetings im Blick und kann alle Meeting-Transkripte einfacher abrufen!

Transkribieren Sie alle Meetings mit der Integration von ClickUp und Google Kalender

Mit ClickUp Clips kann ich Audioaufnahmen während Meetings aufzeichnen, die dann in ClickUp Clips Hub verwaltet und mit ClickUp Brain zusammengefasst werden können. Sie können die Länge der Zusammenfassung auch nach Belieben anpassen.

Transkribieren Sie Audio-Clips mit ClickUp Brain in Sekundenschnelle

Was mir am besten gefällt, ist das Feature "ClickUp Connected Search ". Anstatt durch Notizen zu scrollen oder ganze Aufzeichnungen anzuhören, suche ich nach dem Wort und ClickUp führt mich direkt zum richtigen Abschnitt im richtigen Dokument. Mit ClickUp Connected Search kann ich buchstäblich alles in meinem ClickUp-Ökosystem suchen.

Das spart enorm viel Zeit, insbesondere in Momenten, in denen man sich fragt: "Haben wir das schon besprochen?".

Das Freigeben von Transkriptionen für mein Team ist genauso einfach, und da ich weiß, dass alles an einem Ort verbunden ist, funktioniert die Zusammenarbeit reibungslos. So kann ich smarter und schneller arbeiten und bin nach Meetings viel weniger müde.

Erstellen Sie mit ClickUp Docs sofort überzeugende und klare Notizen für jede Einstellung und jeden Zweck

Das Beste daran? Sie müssen nicht mehr verstreute Dateien durchsuchen. Bewahren Sie alle Ihre Transkriptzusammenfassungen, Notizen und Schlüsselpunkte in einem übersichtlichen hub mit ClickUp Docs auf. Strukturieren Sie Ihre Dokumente nach Projekten, Themen oder Kategorien mithilfe von Ordnern und Unterordnern, um einen schnellen Zugriff auf wichtige Informationen zu gewährleisten.

Und das bin nicht nur ich. Hier ist, was Marianela Fernandez, Beraterin für Wasseraufbereitung bei Eco Supplier Panamá, über ClickUp sagt.

Durch die Integration verschiedener Funktionen wie Benachrichtigungen, Kalender, E-Mails und Workflows in die Projektdurchführung sorgt ClickUp dafür, dass sich die Mitarbeiter nicht mehr ständig mit den verschiedenen technologischen Mechanismen beschäftigen müssen, sondern sich auf Aufgaben konzentrieren können, die einen Wert schaffen.

Durch die Integration verschiedener Funktionen wie Benachrichtigungen, Kalender, E-Mails und Workflows in die Projektdurchführung sorgt ClickUp dafür, dass sich die Mitarbeiter nicht mehr ständig mit den verschiedenen technologischen Mechanismen beschäftigen müssen, sondern sich auf Aufgaben konzentrieren können, die einen Mehrwert schaffen.

💡 Profi-Tipp: ClickUp verfügt über eine riesige Bibliothek mit Vorlagen für jeden Anwendungsfall, wie beispielsweise die ClickUp-Vorlage für Meeting-Tracker. Mit dieser Vorlage behalten Sie den Überblick über alle Meetings und können sich mit Tagesordnungen, Notizen, To-Do-Listen und detaillierten Meeting-Protokollen auf anstehende Meetings vorbereiten.

Die besten Features von ClickUp

Übersetzen Sie Inhalte in über 10 Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Spanisch, Arabisch und Chinesisch

Fassen Sie Texte aus Ihrem Posteingang, ClickUp-Dokumenten, Aufgaben, Kommentaren und Chats mit einem einzigen Klick zusammen und sparen Sie Zeit und Aufwand

Integrieren Sie ClickUp mit über 1000 Business-Apps wie Slack, HubSpot, Grammarly und Zapier, um Ihren Workflow zu verbessern

Greifen Sie nahtlos über das Internet, den Desktop, mobile Geräte oder über die Chrome-Erweiterung auf ClickUp zu und profitieren Sie von ultimativer Flexibilität

Mit der KI-gestützten Transkriptionssoftware von ClickUp können Sie Sprache schnell in Text umwandeln und kontextbezogene Zusammenfassungen erstellen, um die wichtigsten Punkte festzuhalten

Geben Sie Bildschirmaufzeichnungen sofort frei und erstellen Sie Aufgaben direkt aus ClickUp Clips, damit Ihr Team auf dem Laufenden bleibt und produktiv arbeiten kann

Limits von ClickUp

Eingeschränkter Offline-Zugriff

Steile Lernkurve aufgrund einer umfangreichen Feature-Bibliothek

Preise für ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/Monat pro Benutzer

Business : 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Preise auf Anfrage

ClickUp Brain : Für 7 $ pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen

ClickUp AI Notetaker: Für 6 $/Monat pro Benutzer zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

📮ClickUp Insight: 37 % der Arbeitnehmer senden Follow-up-Notizen oder Meeting-Protokolle, um Aktionspunkte nachzuverfolgen, aber 36 % verlassen sich immer noch auf andere, fragmentierte Methoden. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung von Entscheidungen können wichtige Erkenntnisse in Chats, E-Mails oder Tabellen verloren gehen. Mit ClickUp können Sie Unterhaltungen sofort in umsetzbare Aufgaben für alle Ihre Aufgaben, Chats und Dokumente umwandeln – so geht nichts unter.

2. Otter. ai (Am besten für gemeinsame Meeting-Notizen geeignet)

Otter. ai erfasst Unterhaltungen in Echtzeit, sodass Sie sich nicht mit Notizen aufhalten müssen.

Nach jedem Meeting mussten wir uns hinsetzen und analysieren, wer was gesagt hat (wenn wir nicht ausdrücklich Namen notiert hatten). Was mir an der KI-Zusammenfassungsfunktion von Otter am besten gefallen hat, ist die Sprechererkennung.

Außerdem können Sie benutzerdefinierte Vokabeln für Ihr Konto erstellen, um auch Slang zu erfassen, sodass jede Unterhaltung präzise erfasst wird, selbst wenn branchenspezifische Begriffe verwendet werden.

Dank der Integration mit Plattformen wie Zoom, Google Meet und sogar Microsoft Teams nimmt Otter. ai automatisch an allen Meetings teil, transkribiert sie und erstellt benutzerdefinierte Zusammenfassungen.

Otter. ai beste Features

Spielen Sie Audiodateien mit einer Geschwindigkeit von 0,5x bis 3x ab, um sie bequem in Ihrem eigenen Tempo anzuhören

Notizen und Transkriptzusammenfassungen ganz einfach mit Ihrem Team teilen und gemeinsam bearbeiten

Erstellen Sie Meeting-Zusammenfassungen im Outline-Panel, um schnell auf die wichtigsten Punkte zugreifen zu können

Greifen Sie jederzeit und überall auf Notizen und Transkriptionen zu, dank plattformübergreifender Verfügbarkeit im Web, auf iOS und Android

Einschränkungen von Otter.ai

Der Export einer detaillierten Zusammenfassung in den Formaten PDF, DOCX oder TXT wird nicht unterstützt, was für einige Benutzer problematisch sein könnte.

Die Transkriptionsgenauigkeit kann durch schlechte Audioqualität oder instabile Netzwerkverbindungen beeinträchtigt werden

Preise für Otter.ai

Free

Pro : 16,99 $/Monat pro Benutzer

Business : 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Otter.ai Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,3/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 80 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Otter.ai?

Otter ist jetzt meine erste Wahl für die Aufzeichnung und Transkription von Anrufen. Otter versieht meine Meetings mit Zeitstempeln, erstellt Notizen, identifiziert Aktionselemente und markiert wichtige Punkte.

Otter ist jetzt meine erste Wahl für die Aufzeichnung und Transkription von Anrufen. Otter versieht meine Meetings mit Zeitstempeln, erstellt Notizen, identifiziert Aktionselemente und markiert wichtige Punkte.

3. Sonix (Am besten für mehrsprachige Transkriptionen geeignet)

via Sonix

Brainstorming-Gespräche bringen in der Regel viel zu viele Emotionen mit sich – und Slang übernimmt die Oberhand! Dieser KI-Zusammenfassungsgenerator sorgt dafür, dass auch diese während der Transkription erfasst werden. Sonix unterstützt die Transkription in über 50 Sprachen mit präziser Sprechererkennung und Zeitstempel-Features.

Mit dem Browser-Editor können Sie sofort nach der Erstellung der Transkription in Echtzeit Bearbeitungen und Kommentare vornehmen und die Länge der Zusammenfassung anpassen.

Die automatisierten Übersetzungen, Untertitel und Zusammenfassungen von Sonix verbessern außerdem die Verwaltung von Inhalten.

Die besten Features von Sonix

Erhalten Sie automatische Wort-für-Wort-Zeitstempel für die schnelle Navigation zu bestimmten Stellen

Organisieren Sie Unterhaltungen nach Sprechern, um sie leichter wiederzufinden

Nutzen Sie flexible Exportoptionen wie DOCX, TXT, PDF, SRT und VTT zum einfachen Freigeben

Einschränkungen von Sonix

Es gibt keine kostenlose Version

KI-Zusammenfassungstool ist ein Premium-Feature

Preise von Sonix

Pay-as-you-go : 10 $ pro Stunde

Premium-Abonnement : 5 $ pro Stunde + 22 $ pro Benutzer und Monat

Abonnement für Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Sonix

G2 : 4,5/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 80 Bewertungen)

4. Trint (Am besten für journalistische Zwecke geeignet)

via Trint

Als Reporter versuchen Sie, wo immer möglich, Zitate und Einblicke von Fachexperten (SME) einzubeziehen, um Ihre Artikel zu bereichern. Trint hilft Ihnen dabei, dies besser zu verwalten.

Dieses KI-Tool wurde vom Emmy-preisgekrönten Journalisten Jeff Kofman entwickelt und verwandelt lange, manchmal unübersichtliche Aufnahmen mit bemerkenswerter Geschwindigkeit und Genauigkeit in ausgefeilte Transkripte.

Es enthält ein benutzerdefiniertes Wörterbuch, um die Schlüsselbegriffe Ihres Fachgebiets zu erfassen. Sie können auch einen Echtzeit-Feed mit Kollegen teilen, um Inhalte zu überprüfen, Zitate zu extrahieren und Ihre Geschichte im Laufe ihrer Entwicklung aufzubauen.

Die besten Features von Trint

Laden Sie Teammitglieder mit unterschiedlichen Zugriffsebenen (Ansicht, Kommentar und Bearbeitung) ein, um effektiv zusammenzuarbeiten

Arbeiten Sie im Editor mit Hervorhebungen, Markierungen, Tags und Kommentaren zusammen und verwalten Sie die Länge der Zusammenfassungen

Stellen Sie Abschnitte aus mehreren Transkripten zusammen, um umfassende Geschichten zu erstellen

Mit der Ein-Klick-Zusammenfassungsfunktion von Trint erhalten Sie in Sekundenschnelle prägnante Zusammenfassungen mit bis zu 400 Wörtern

Einschränkungen von Trint

Nur eine Zusammenfassung pro Transkript

Jedes Video muss mindestens 5 Minuten lang sein, damit ein Transkript erstellt werden kann

Preise für Trint

Pay-as-you-go : 15 $ pro Stunde

Monatliches Abonnement : 60 $ pro Benutzer

Jährliches Abonnement : 540 $ pro Benutzer (entspricht 45 $ pro Monat)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Trint

G2 : 4,4/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 50 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Trint?

Ich finde es gut, dass man Aufnahmen verlangsamen oder beschleunigen kann, um Korrekturen einfacher vornehmen zu können. Außerdem gefällt mir, dass man durch Klicken an einer beliebigen Stelle in der Transkription automatisch zu dieser Stelle in der Aufnahme springt. Ich würde mir wünschen, dass leisere Stimmen oder unverständliche Wörter besser erkannt werden.

Ich finde es gut, dass man Aufnahmen verlangsamen oder beschleunigen kann, um Korrekturen einfacher vornehmen zu können. Außerdem gefällt mir, dass man durch Klicken an einer beliebigen Stelle in der Transkription automatisch zu dieser Stelle in der Aufnahme springt. Ich würde mir wünschen, dass leisere Stimmen oder unverständliche Wörter besser erkannt werden.

5. Rev (Am besten für die Katalogisierung von Archiven geeignet)

via Rev

Mit einer bemerkenswerten Genauigkeitsrate von über 99 % bei der Transkription von menschlicher Sprache ist Rev ideal für Benutzer, die Präzision benötigen, darunter Juristen und Journalisten. Auch die automatisierte Transkription von Rev liefert eine beeindruckende Genauigkeit von über 95 % und stellt sicher, dass die KI-generierten Transkripte hohen Qualitätsstandards entsprechen.

Ein Netzwerk aus geprüften Transkriptionisten überprüft und bearbeitet jede Datei sorgfältig und unterliegt einer strengen Qualitätskontrolle, um Genauigkeit und Konsistenz zu gewährleisten. Dieser Service erstellt zuverlässig ausgefeilte und präzise Transkriptzusammenfassungen, indem er menschliches Fachwissen mit fortschrittlicher KI-Technologie kombiniert.

Die besten Features

Integrieren Sie Audio- und Videoaufzeichnungstools mit Plattformen wie Google Meet, Zoom und Microsoft Teams über Rev's VoiceHub

Erfassen Sie Inhalte von Meetings in Echtzeit mit Live-Transkription mithilfe der Rev Notetaker-Funktion

Nehmen Sie unterwegs mit der mobilen App auf und setzen Sie Lesezeichen für wichtige Momente während der Besprechungen

Extrahieren Sie ganz einfach Zitate, Aktionspunkte oder Schlüssel-Sätze mit der KI-Vorlagenbibliothek von Rev, ideal für Meetings, Interviews und Fokusgruppen

Verwenden Sie den KI-Transkript-Assistenten, um Fragen direkt aus dem Transkript zu stellen und Erkenntnisse, Social-Media-Beiträge oder Zusammenfassungen zu erstellen

Automatisieren Sie Transkriptions- und Untertitelungsdienste über API-Integration – ideal für Unternehmen und Produzenten von Inhalten, die große Medienmengen verarbeiten

Rev-Limits

Das Tool bietet nur eine 30-minütige Testversion an

Die Preise sind im Vergleich zu anderen Tools etwas hoch

Rev-Preise

Pay-as-you-go : 1,50 $ pro Minute Transkription

Monatliches Abonnement : 120 $ pro Benutzer (unbegrenzte Transkriptionen inklusive)

Enterprise-Lösungen: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,6/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 500 Bewertungen)

6. Fireflies. ai (Am besten geeignet für die Dokumentation von Meetings auf mehreren Plattformen)

Nach jedem Meeting erhält jeder Teilnehmer eine prägnante Zusammenfassung von Fireflies, in der die wichtigsten Punkte und Aktionselemente hervorgehoben sind, sodass Sie den Überblick über die Folgemaßnahmen behalten.

Die Analysefunktionen sind besonders nützlich. Sie erhalten detaillierte Daten zur Sprechzeit der Redner und zur Verwendung von Füllwörtern. Wie andere Tools auch, beginnt es automatisch mit der Aufzeichnung und Transkription von allem in Echtzeit und lässt sich dabei in Zoom, Google Meet und Microsoft Teams integrieren.

Fireflies. ai – die besten Features

Greifen Sie Schlüsselthemen auf und verwandeln Sie sie schnell in klare und umsetzbare Stichpunkte

Geben Sie Ihre Meeting-Zusammenfassungen direkt in Notion, Google Docs und anderen Tools frei und halten Sie alles synchronisiert, um eine reibungslose Zusammenarbeit zu gewährleisten

Erstellen Sie Zusammenfassungen in einem natürlichen Ton, der leicht zu lesen und zu verstehen ist

Einschränkungen von Fireflies.ai

Die Zusammenfassungen sind länger als erforderlich

Unterstützt nur eine Sprache pro Meeting

Fireflies. ai Preise

Free Forever-Plan

Pro-Plan : 18 $ pro Platz und Monat

Business-Plan : 29 $ pro Platz und Monat

Enterprise-Plan: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Fireflies.ai

G2 : 4,5/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 150 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Fireflies.ai?

Ich finde die Software einfach zu bedienen und leicht zugänglich. Die Protokolle sind so gut wie von einem Menschen erstellt, mit dem zusätzlichen Bonus von Audio-/Videoaufzeichnung, Transkription und einigen netten Extras.

Ich finde die Software einfach zu bedienen und leicht zugänglich. Die Protokolle sind so gut wie die eines Menschen, mit dem zusätzlichen Bonus von Audio-/Videoaufzeichnung, Transkription und einigen netten Extras.

👀 Wussten Sie schon? Laut einem Bericht der London School of Economics sind über ein Drittel aller Business-Meetings unproduktiv und kosten Unternehmen in den USA jährlich 259 Milliarden Dollar und in Großbritannien 50 Milliarden Pfund.

7. Scribe (Am besten für Dokumentationen geeignet)

via Scribe

Scribe ist ein Tool für die Zusammenarbeit an Dokumenten, mit dem Sie Meetings komplett vermeiden können. Wenn es bei den meisten Ihrer Meetings um Produkt-, Feature- oder Prozess-Walkthroughs geht, können Sie diese mit Scribe in detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen umwandeln.

Mit nur wenigen Klicks können Sie detaillierte Anleitungen mit Screenshots, YouTube-Videos und Anmerkungen erstellen. Für mich und mein Team waren diese Anleitungen perfekt, um neue Teammitglieder zu schulen und Workflows zu dokumentieren. Die Anpassung dieser Anleitungen mithilfe von KI für die Dokumentation mit unserem Branding sorgte für einen professionellen Touch.

Die besten Features von Scribe

Kombinieren Sie mehrere Anleitungen, Hyperlinks und Videos zu einem umfassenden Handbuch mit Scribe Pages

Nehmen Sie Ihre Anleitungen mit auf jede Website und verwenden Sie Scribe Sidekick, um Anweisungen in einem praktischen Fenster neben dem Text anzuzeigen

Verbergen Sie sensible und private Informationen durch automatische oder manuelle Textredigierung

Betten Sie Scribes in Ihre aktuellen Plattformen ein, damit Ihre Mitarbeiter Prozesse von überall aus abschließen können

Sehen Sie, wer Ihre Anleitungen gelesen hat, und sammeln Sie Mitarbeiterfeedback zu jeder Anweisung

Einschränkungen von Scribe

Scribe bietet keine kostenlose Version an

Eine schlechte Audioqualität oder Störgeräusche in der Aufnahme können die Genauigkeit der Zusammenfassung beeinträchtigen

Preise für Scribe

Kostenlose Testversion : 30 Minuten kostenlose Transkription zum Start

Pay-as-you-go : 10 $ pro Stunde

Monatliches Abonnement : 60 $ pro Benutzer

Jährliches Abonnement : 540 $ pro Benutzer (entspricht 45 $ pro Monat)

Lösungen für Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Scribe

G2 : 4,4/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 100 Bewertungen)

8. Descript (Am besten für die schnelle Bearbeitung von Videos geeignet)

via Descript

Wenn Sie sowohl an der Video- als auch an der Audioproduktion arbeiten, werden Sie Descript lieben! Es ist ein All-in-One-Tool, mit dem Sie schreiben, aufnehmen, transkribieren, bearbeiten und zusammenarbeiten können – alles in einer intuitiven Benutzeroberfläche.

Anstatt sich auf die traditionelle Bearbeitung von Wellenformen zu verlassen, die, glauben Sie mir, mühsam und technisch ist, transkribiert Descript Ihre Audiodateien in Text. Sie können Ihre Aufnahmen wie einen Artikel bearbeiten – Füllwörter wie "ähm" oder "äh" herausschneiden oder unangenehme Pausen mit einem einfachen Backspace entfernen.

Die besten Features von Descript

Bearbeiten Sie Audio- und Video-Dateien, indem Sie das Transkript mit dem intuitiven textbasierten Bearbeitungssystem ändern

Transkribieren Sie Audio- und Videodateien schnell und präzise mit KI-gestützter Transkription

Überlagern Sie Text, um Voiceovers zu erstellen und Wörter zu ersetzen, ohne ganze Segmente neu aufnehmen zu müssen

Verbessern Sie die Audioqualität mit Studio Sound, indem Sie Hintergrundgeräusche und Echo reduzieren

Videos mit umfassenden Tools zur Bearbeitung kürzen, neu anordnen und verbessern

Übersetzen Sie Untertitel in mehrere Sprachen, um ein breiteres Publikum zu erreichen

Einschränkungen von Descript

Steile Lernkurve

Die Exportfunktionen sind limitiert

Der Free-Plan hat ein begrenztes Transkriptionsminutenkontingent

Preise für Descript

Free

Ersteller : 12 $ monatlich (jährliche Abrechnung)

Pro : 24 $ pro Monat (jährliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Descript

G2 : 4,7/5 (über 1.500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 600 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Descript?

Descript spart mir jede Woche Stunden an Arbeit, da ich Videodateien hochladen kann und innerhalb von Sekunden eine vollständige Transkription erhalte. Anstatt stundenlang aufgezeichnete Webinare anzusehen, kann ich einfach die Transkription hochladen und nach den Informationen suchen, die ich benötige. Mit nur einem Klick können Sie sogar Füllwörter aus der Transkription entfernen, was wirklich cool ist!

Descript spart mir jede Woche Stunden an Arbeit, da ich Videodateien hochladen kann und innerhalb von Sekunden eine vollständige Transkription habe. Anstatt stundenlang aufgezeichnete Webinare anzusehen, kann ich einfach die Transkription hochladen und nach den Informationen suchen, die ich brauche. Mit nur einem Klick kann man sogar Füllwörter aus der Transkription entfernen, was ich total cool finde!

9. Deepgram (Beste Text-to-Speech-Lösung mit hohem Durchsatz und minimaler Latenz)

via Deepgram

Was Deepgram auszeichnet, ist seine leistungsstarke Suite von APIs, die Entwicklern einen beispiellosen Zugang zu KI-Funktionen für Sprache bieten – von der Transkription bis zur Sentimentanalyse. Es unterstützt über 30 Sprachen und eignet sich für vielfältige Anwendungen in mehreren Sprachen und Branchen.

Sie können benutzerdefinierte Modelle trainieren, die auf bestimmte Anwendungsfälle zugeschnitten sind. So erzielen Sie eine höhere Genauigkeit bei branchenspezifischer Terminologie und stellen sicher, dass Ihre Transkripte präzise sind. Es bietet einzigartige Stimmen, die für menschenähnliche Unterhaltungen optimiert sind (natürlicher Tonfall, Rhythmus und Pausen).

Die besten Features von Deepgram

Maximieren Sie die Entwicklerkontrolle mit Optionen für Open Source, Closed Source oder Bring-Your-Own-LLMs

Bewältigen Sie Unterbrechungen mit der EOT-Erkennungsmodellierung (End-of-Thought) für reibungslosere Unterhaltungen

Transkribieren Sie über eine Stunde Audio in nur 12 Sekunden

Transkripte automatisch mit Zeichensetzung und Absätzen formatieren, um das Lesen zu erleichtern

Verfolgen Sie die Absichten der Sprecher während der gesamten Unterhaltung, um absichtsbasierte Maßnahmen zu ergreifen, die die Kundenzufriedenheit steigern

Limits von Deepgram

Um die API von Deepgram in Ihre Workflows zu integrieren, benötigen Sie einige technische Kenntnisse, was für Nicht-Entwickler eine Hürde darstellen könnte

Die Qualität der generierten Zusammenfassungen kann von der Klarheit der Audioaufnahme abhängen. Achten Sie daher darauf, dass Ihre Aufnahmen klar und deutlich sind

Preise für Deepgram

Kostenlose Testversion : 200 $ Guthaben (bis zu 45.000 Minuten)

Pay-as-you-go : 1,50 $ pro Stunde für Transkriptionen

Monatliches Abonnement : Ab 15 $ pro Monat für 10 Stunden Transkription

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Deepgram

G2 : 4,5/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 50 Bewertungen)

10. Fathom (Am besten geeignet für Vertriebs- und Kundenerfolgsteams)

via Fathom

Fathom ist ein weiteres KI-gestütztes Transkriptionstool, das Ihre Meetings automatisch aufzeichnet, transkribiert und zusammenfasst. Am besten hat mir gefallen, dass der Fokus darauf liegt, den Workflow nach dem Meeting nahtlos zu gestalten. Anstatt stundenlange Aufzeichnungen durchzugehen, können Sie sofort Aktionselemente oder Schlüsselpunkte herausziehen, was mir stundenlanges manuelles Notieren erspart.

Die Möglichkeit zur Synchronisierung mit CRMs wie Salesforce und HubSpot macht es zu einem fantastischen Tool für Vertriebs- und Kundenerfolgsteams. Sie können Anrufzusammenfassungen automatisch mit dem entsprechenden Kontakt in Ihrem CRM synchronisieren.

Die besten Features

Markieren Sie wichtige Momente während Anrufen und kategorisieren Sie sie mit benutzerdefinierten Tags wie "positiv" oder "Schwachstelle"

Erhalten Sie eine sofortige Transkription im Chat-Format mit der Möglichkeit, zu bestimmten Stellen in der Aufzeichnung zu springen

Bearbeiten Sie Texte nach Bedarf, weisen Sie Sprechern neue Rollen zu und kürzen Sie Aufnahmen, um Pausen oder Abschweifungen zu entfernen

Generieren Sie automatisch eine Liste mit Aufgaben, Entscheidungen und Vorschlägen, die Sie ganz einfach freigeben und umsetzen können

Entwerfen Sie Follow-up-E-Mails mit einer Zusammenfassung der Unterhaltung und einem Link zum Meeting

Senden Sie Aktionselemente direkt an Produktivitäts-Apps wie Asana, Todoist und Slack, zusammen mit relevanten Clips aus dem Meeting als Anhang für den Kontext

Limits verstehen

Die meisten erweiterten Features sind nur in der Pro-Version verfügbar

Die Formate der Zusammenfassungen sind nicht anpassbar

Preise von Fathom

Free Forever : Kostenloser Zugriff auf alle grundlegenden Features

Pro : 12 $ pro Benutzer und Monat

Business : 24 $ pro Benutzer und Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen verstehen

G2 : 4,8/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 50 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Fathom?

Die Zusammenfassungen sind wirklich nützlich, sie erledigen alles, was man braucht. Wie das vollständige Video-Transkript plus die Zusammenfassung in einer Vielzahl von verschiedenen Formaten plus ein integrierter Chatbot und dazu ist es super einfach zu teilen.

Die Zusammenfassungen sind wirklich nützlich, sie erledigen alles, was man braucht. Wie das vollständige Video-Transkript plus die Zusammenfassung in einer Vielzahl von verschiedenen Formaten plus ein integrierter Chatbot und dazu ist es super einfach zu teilen.

Sie schalten in Meetings ab? Mit ClickUp kommen Sie zu umsetzbaren Erkenntnissen

Ich lerne über YouTube und Podcasts, während ich Vollzeit arbeite, was endlose Meetings bedeutet. Mit Transkript-Zusammenfassungen kann ich wichtige Informationen schnell durchsehen und stundenlange Inhalte in kleine, umsetzbare Erkenntnisse umwandeln. Sie sparen mir Zeit, verbessern meine Produktivität und sorgen dafür, dass ich immer auf dem Laufenden bin.

Aber sollten Sie Ihrem Tech-Stack ein neues Tool hinzufügen? Als Unternehmen nutzen Sie bereits eine Vielzahl von Tools.

Untersuchungen zeigen, dass mittelständische Unternehmen jährlich rund 94.000 US-Dollar einsparen können, wenn sie unnötige Ausgaben für andere KI-Tools reduzieren. Hier kommt ClickUp ins Spiel!

Die Fähigkeit von ClickUp, Ihre Aufgaben, Unterhaltungen und Workflows zusammenzuführen, hilft Ihnen, Ihre Zeit effektiv zu verwalten. Die native KI macht es einfach, wichtige Informationen zu verdichten , Notizen zu organisieren und selbst komplexeste Texte schnell zu transkribieren.

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und testen Sie es selbst.