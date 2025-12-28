Miro-Storyboard-Vorlagen für kreative Planung und Storytelling

Die meisten kreativen Arbeiten beginnen mit einem Durcheinander aus Szenen, Notizen und unausgereiften Ideen. Ein Storyboard ist der Moment, in dem alles zusammenpasst. Es verwandelt verstreute Gedanken in eine klare Abfolge, mit der Sie tatsächlich arbeiten können.

Der gleiche Ansatz hilft Pädagogen dabei, komplexe Themen zu vereinfachen, und bietet Produktteams eine schnelle Möglichkeit, Customer Journeys ohne lange Erklärungen abzubilden.

Miro-Storyboard-Vorlagen helfen Teams dabei, Ideen visuell darzustellen – egal, ob Sie mit einer Film-Storyboard-Vorlage arbeiten, Beispiele für Storyboard-Vorlagen erkunden oder komplexe kreative Projekte verwalten, die auf klarem visuellem Storytelling basieren.

In diesem Blog finden Sie hilfreiche Miro-Storyboard-Vorlagen für verschiedene kreative und pädagogische Anwendungsfälle. Außerdem finden Sie einige ClickUp-Vorlagen, mit denen Sie Ihr Storyboard leichter in organisierte Arbeit umsetzen können.

Was sind Miro-Storyboard-Vorlagen?

Miro-Storyboard-Vorlagen sind vorgefertigte visuelle Layouts, mit denen Sie Szenen, Schritte oder Ideen in einer strukturierten Abfolge abbilden können. Designer, Pädagogen, Fachleute und Kreativteams nutzen sie, um Projekte visuell zu planen, Handlungsbögen zu skizzieren oder komplexe Prozesse in übersichtliche, leicht verständliche Panels aufzuteilen.

Diese Vorlagen enthalten in der Regel Rahmen, Boxen oder Raster, in die Sie Skizzen, Notizen, Bilder oder Beschreibungen einfügen können. Sie unterstützen einen Bereich von Formaten – von einfachen Sechs-Rahmen-Setups bis hin zu detaillierten, mehrschichtigen Boards für das Projektmanagement bei der Videoproduktion, die Produktplanung und die Customer Journey Mapping.

✨ Wissenswertes: Das Storyboarding begann in den frühen 1930er Jahren in den Walt Disney Studios, als der Animator Webb Smith Skizzen an eine Wand heftete, um Szenen zu entwerfen. Diese Methode wurde erstmals 1933 in dem Kurzfilm „Three Little Pigs“ angewendet und veränderte die Art und Weise, wie Filme geplant wurden, da die Teams nun die gesamte Geschichte vor der Animation sehen konnten.

Die besten Storyboard-Vorlagen für Ihre Projekte

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über einige kostenlose Storyboard-Vorlagen, mit denen Sie Ihren Workflow optimieren können 👇

Was macht eine gute Miro-Storyboard-Vorlage aus?

Eine gute Miro-Storyboard-Vorlage gibt Ihnen Struktur, ohne Sie einzuschränken. Sie sollte die Schlüsselelemente Ihrer Geschichte unterstützen und gleichzeitig Raum lassen, um die Panels anzupassen, wenn Ihr Projekt wächst.

Die richtige Vorlage:

Bietet eine klare Struktur mit Rahmen für Schlüsselszenen, mit Rahmen für Schlüsselszenen, Design-Briefings und Dialoge, damit Ihre Ideen nicht zufällig über das gesamte Board verstreut sind.

Bietet eine flexible und anpassbare Benutzeroberfläche , mit der Sie die Bearbeitung von Assets durchführen und Ihre eigene Version für die zukünftige Verwendung speichern können.

Unterstützt integrierte Echtzeit-Zusammenarbeit , sodass Ihr gesamtes Team gemeinsam Szenen bearbeiten, kommentieren, Feedback geben und verfeinern kann.

Fördert visuelles Denken durch Farben, Zeichnungen, Illustrationen oder Fotoreferenzen, um abstrakte Konzepte in etwas Konkretes zu verwandeln.

Eignet sich gut für bestehende Prozesse, einschließlich Integrationen, PDF-Exporte und Präsentationsmodus.

Miro-Storyboard-Vorlagen

Hier sind sechs kostenlose Storyboard-Vorlagen von Miro, mit denen Sie Ihre Storyboards visualisieren und organisieren können, damit Ihre Arbeit auf dem richtigen Fuß beginnt.

1. Story & Telling Lite-Vorlage

Die Story & Telling Lite-Vorlage hilft Ihnen dabei, Ihre Gedanken in klare Geschichten umzuwandeln, ohne dabei Ihr Publikum aus den Augen zu verlieren. Sie trennt „Story“ (was Sie sagen) von „Telling“ (wie Sie es sagen), sodass Sie an beiden Seiten Ihrer Erzählung arbeiten können.

Es gibt zwei Haupt-Workspaces sowie ein Beispiel, das eine fertiggestellte narrative Planung zeigt, wodurch Sie Ihre eigene Abfolge leichter nachvollziehen können. Sie können diese Storyboard-Vorlage verwenden, um Präsentationen oder Vorträge visuell zu organisieren.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Ordnen Sie Vorträge, Präsentationen, Skripte oder Markengeschichten in einem wiederholbaren System zu.

Verwenden Sie das „Telling“-Board, um das Tempo und den emotionalen Flow zu planen, bevor Sie das endgültige Asset erstellen.

Wenn Sie ein konkretes Beispiel für ein fertiges Storyboard benötigen, sehen Sie sich den Beispielfall an.

✅ Ideal für: Kreative Teams und Pädagogen, die ein einfaches Layout für die Darstellung von Erzählungen wünschen.

💡 Profi-Tipp: Kombinieren Sie Storyboard-Vorlagen mit KI-Tools zur Inhaltserstellung, um sofort Szenenbeschreibungen, Dialoge, Handlungsbögen oder visuelle Bildunterschriften zu generieren.

2. Vorlage für Referenzgeschichten

Die Vorlage „Referenzgeschichten“ bietet Teams eine praktische Möglichkeit, sich auf Story-Point-Schätzungen zu einigen. Anstelle von Vermutungen verwenden alle fertiggestellte Geschichten als Anker, was die Verfeinerungssitzungen rationalisiert und das gesamte Team auf dem gleichen Stand hält.

Sie ziehen fertige Stories auf das Board, sortieren sie nach Aufwand und ordnen sie Fibonacci-Kategorien zu. Anschließend wählen Sie eine Story pro Wert als Referenzbeispiel aus. Dieser Referenzsatz wird zu einem gemeinsamen Verständnis für die zukünftige Arbeit.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verwenden Sie das Drag-and-Drop-Board, um fertiggestellte Aufgaben nach ihrer wahrgenommenen Komplexität zu sortieren.

Gruppieren Sie Stories anhand der visuellen Kategorieleisten in den Bereichen des Aufwands.

Legen Sie im letzten Schritt der Auswahl eine Referenz für jede Kategorie fest.

✅ Ideal für: Produktteams und agile Gruppen, die einheitliche Referenzpunkte für die Schätzung benötigen.

3. Vorlage für Cover-Story-Mockups

Diese Cover Story Mockups-Vorlage stellt eine unterhaltsame Frage: Wenn Ihr Projekt auf einem Magazincover landen würde, was würde dort stehen? Sie können ein Layout auswählen, Bilder einfügen und Überschriften schreiben, als wäre Ihre Arbeit bereits auf der Front-Seite erschienen.

Dieses Storyboard-Layout ist nützlich, wenn Sie ohne vollständige Folienpräsentation Geschichten erzählen möchten.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Wählen Sie aus mehreren Cover-Layouts das passende Layout für Ihr Projekt aus.

Verwenden Sie separate Felder für Bilder, Slogans, Zitate und Highlights.

Helfen Sie anderen dabei, ihre Gedanken ohne Druck in einem einfachen, benutzerfreundlichen Format freizugeben.

✅ Ideal für: Designer und Pädagogen, die schnell überzeugende Erzählungen in Form bringen möchten, ohne ein vollständiges Deck zu erstellen.

4. Startervorlage für Diagramme der Abhängigkeiten

Die Startervorlage für Abhängigkeitsdiagramme bietet Ihnen eine einfache Darstellung der Verbindungen zwischen den einzelnen Aufgaben. Dies ist hilfreich, wenn mehrere Personen auf dasselbe Ziel hinarbeiten und Sie sehen möchten, was zuerst geschehen muss und wer von wem abhängig ist.

Das Layout bleibt einfach, sodass es leicht zu aktualisieren ist, wenn sich Zeitleisten oder Verantwortlichkeiten ändern.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Visualisieren Sie den Fortschritt mit einfachen Indikatoren für ausstehende, in Bearbeitung befindliche und fertiggestellte Elemente.

Verschaffen Sie sich eine klare Ansicht darüber, welche Aufgaben von anderen abhängen.

Lesen Sie die kurze Anleitung, um Hilfe beim Erstellen Ihres ersten Diagramms zu erhalten.

✅ Ideal für: Designer und Personen im Projektmanagement, die schnell Sichtbarkeit auf Aufgabenabläufe erhalten möchten

5. Design Thinking Board (PIM-Go)

Die Design Thinking Board (PIM-Go)-Vorlage führt Sie durch eine komplette Design Thinking-Sitzung, ohne dass Sie sich überfordert fühlen. Sie beginnen damit, das Problem zu analysieren, und untersuchen dann mögliche Ursachen und Ideen. Das Layout hilft Ihnen, Schwachstellen zu identifizieren und verschiedene Optionen an einem Ort zu erfassen.

Sie können Konzepte nach Zuverlässigkeit und Wert sortieren, damit sich starke Ideen hervorheben. Alles, was noch nicht fertig ist, wird in einen Parkplatz verschoben, den Sie später wieder aufrufen können.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verwenden Sie das von Ishikawa inspirierte Layout, um Probleme auf ihre Ursachen zurückzuführen und Schwachstellen zu identifizieren.

Verwenden Sie den Vier-Quadranten-Filter, um Optionen zu vergleichen und zu entscheiden, was weiterverfolgt werden soll.

Legen Sie ungenutzte Ideen in einem speziellen Parkplatz ab, damit sie für zukünftige Sitzungen sichtbar bleiben.

✅ Ideal für: Designer und Strategen, die einen strukturierten Space benötigen, um Inputs zu erkunden und zu sortieren.

6. Vorlage für Toy Story-Rückblick

Die Toy Story Retrospective Vorlage macht aus einer gewöhnlichen Review-Sitzung etwas, das ein bisschen mehr Spaß macht. Jede Person platziert einen Marker (z. B. einen Soldaten) auf der Toy Story-Figur, die ihrer Meinung nach den Sprint am besten repräsentiert.

Nach dem Eisbrecher führt das Board die Gruppe durch Aufforderungen, die mit bestimmten Fragen zum letzten Sprint verbunden sind.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Stimmen Sie über die wichtigsten diskutierten Probleme ab und helfen Sie dem Team dabei, Prioritäten zu setzen.

Fügen Sie visuelle und interaktive Elemente hinzu, um Retrospektiven ansprechender zu gestalten.

Verwenden Sie von Toy Story inspirierte Aufforderungen, um die Reflexion in verschiedenen Bereichen anzuregen, z. B. „Bis zur Unendlichkeit und darüber hinaus“, um zu feiern, was gut gelaufen ist.

✅ Ideal für: Agile Gruppen und Pädagogen, die ein unterhaltsames Format für die Reflexion eines Sprints suchen.

🎥 Storyboard-Vorlagen sind leistungsstark – aber Miro ist nicht die einzige Option. Dieses Video stellt die besten Miro-Alternativen vor, die Kreativteams für Brainstorming, Storyboarding und visuelle Planung verwenden.

Einschränkungen bei der Verwendung von Miro für Storyboards

Miro hilft Ihnen beim ersten Brainstorming und beim Skizzieren, den ersten Schritt zu machen. Mit zunehmender Größe Ihrer Storyboards werden jedoch Lücken sichtbar, und Sie benötigen eine bessere Kontrolle über Ihre Assets.

Hier sind die häufigsten Limite, die Sie beachten sollten 👇

Große Storyboard-Boards können verzögert reagieren , sobald Sie viele Elemente hinzufügen.

Neue Benutzer finden die Navigation oft verwirrend , da das Umschalten zwischen Tools und die grundlegenden Steuerelemente etwas Zeit zum Erlernen benötigen.

Die Boards werden unübersichtlich , wenn sich Szenen und Referenzen häufen, und ohne eine ordentliche Organisation wird es immer schwieriger, die Nachverfolgung zu gewährleisten, was wo hingehört.

Keine native Zeiterfassung oder robuste Berichterstellung, daher müssen Sie auf Tools oder Integrationen von Drittanbietern zurückgreifen.

Es fehlen Aufgabenverwaltungs-Features wie Beziehungen, Abhängigkeiten, Meilensteine, benutzerdefinierte Workflow-Phasen usw.

An dieser Stelle ist es hilfreich, sich einige alternative kostenlose Storyboard-Vorlagen anzusehen, die den gesamten Storyboard-Prozess unterstützen und die Planung Ihrer Ressourcen erleichtern.

⚡ Vorlagenarchiv: Vorlagen und Techniken für Brainstorming

Alternative Storyboard-Vorlagen

ClickUp bietet eine umfangreiche Bibliothek mit Storyboard-Vorlagen, mit denen Sie große Ideen in Rahmen, Schritte oder Szenen unterteilen können, sodass Sie den gesamten Flow eines Projekts oder einer Kampagne auf einen Blick erkennen können. Storyboard-Elemente können direkt in Aufgaben, Dokumente, Zeitleisten, Meilensteine und Dashboards umgewandelt werden, sodass Ideen nicht abstrakt bleiben, sondern schnell umgesetzt werden können.

ClickUp beseitigt außerdem die Unübersichtlichkeit durch zu viele tools, indem es Ideenfindung, Planung, Zusammenarbeit und Umsetzung an einem Ort zusammenführt.

Werfen wir einen Blick auf die besten ClickUp-Storyboard-Vorlagen.

1. ClickUp-Storyboard-Vorlage

Ordnen Sie Szenen Frame für Frame mit der ClickUp-Storyboard-Vorlage zu.

Die visuelle Planung an einem Ort und das Führen von Notizen an einem anderen Ort führt oft zu Verwirrung. Die ClickUp-Storyboard-Vorlage behebt dieses Problem, indem sie jeder Szene einen eigenen Rahmen zuweist, sodass Ihr Storyboard zu einer optimierten Abfolge wird und nicht mehr aus verstreuten Referenzen besteht.

Aufbauend auf ClickUp Whiteboards bietet jedes Feld Platz für Handlungen, Dialoge, Audio-Cues und Anmerkungen des Regisseurs. Teammitglieder können Bilder anhängen, Rahmen hinzufügen, Details anpassen und direkt zu visuellen Elementen Kommentare abgeben.

Erfahren Sie, warum ClickUp Whiteboards ideal für Storyboards sind 📹

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Wandeln Sie Frames in ClickUp-Aufgaben mit Mitarbeitern und Fälligkeitsdaten um, um von der Planung zur Ausführung überzugehen.

Verfolgen Sie den Erzähl-Flow mit Phasen wie Exposition, Konflikt, Höhepunkt und Auflösung.

Exportieren Sie das Storyboard als PDF oder geben Sie Links mit Leserechten für Präsentationen für Clients oder interne Überprüfungen frei.

✅ Ideal für: Filmemacher und Pädagogen, die einen einfachen Workspace für die Strukturierung von Storyboards und die Verknüpfung von Aufgaben suchen.

2. ClickUp-Vorlage für Story-Outline

Erstellen Sie Charakterbögen und Handlungsstrukturen mit der ClickUp-Storyboard-Vorlage.

Eine Storyboard-Vorlage muss nicht unbedingt visuell sein, um nützlich zu sein. Manchmal möchte man eine strukturierte Gliederung, die eher einem Ordnersystem als einer Leinwand ähnelt. Die ClickUp-Vorlage für Story-Gliederungen bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit für die Nachverfolgung von Handlungspunkten und die Organisation von Zeichen. Autoren können sie für Manuskripte verwenden, und sie eignet sich auch für die Planung von narrativen Videos.

Sie können Handlungspunkte und Dialoge verfolgen und Szenen in der richtigen Reihenfolge halten. Mit benutzerdefinierten Feldern und Statusen können Sie den Speicherort, die Zeichen und die Position einer Szene in der Erzählung protokollieren.

Diese Storyboard-ähnliche Gliederung fasst alle Schlüsselelemente an einem Ort zusammen, sodass Sie sehen können, wie sich die Geschichte über die gesamte Sequenz hinweg entwickelt.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Kennzeichnen Sie Szenen je nach Phase mit Farbcodes, damit Sie Lücken im Tempo und in der Struktur erkennen können.

Weisen Sie den Szenen Zeichen zu, um deren Entwicklung im Verlauf der Erzählung zu verfolgen.

Verfolgen Sie Produktionsphasen wie Vorproduktion, Dreharbeiten und Bearbeitung in derselben Ansicht.

✅ Ideal für: Drehbuchautoren, Romanautoren, Videografen und Manager des Inhalts, die eine einfache Gliederung für die Organisation mehrteiliger Geschichten oder Kampagnen wünschen.

3. ClickUp-Vorlage für User Story Mapping

Visualisieren Sie User Journeys und Feature-Prioritäten mit der ClickUp-Vorlage für User Story Mapping.

Es ist einfacher zu verstehen, wie sich ein Benutzer durch Ihr Produkt bewegt, wenn der gesamte Flow visuell dargestellt wird. Stellen Sie sich die ClickUp-Vorlage für User Story Mapping als Storyboard für Ihre Produkterfahrung vor. Sie können Benutzerreisen nach Persona, Release oder Funktionsumfang gruppieren. Jede Haftnotiz oder Karte kann zu einer Aufgabe mit einem Eigentümer, einem Fälligkeitsdatum und einem Status werden.

Diese visuelle Darstellung hilft Ihnen, Lücken in den Benutzerpfaden zu erkennen und sich auf die wichtigsten Schritte zu konzentrieren.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie die Benutzerprofile oben, damit jeder Flow den tatsächlichen Benutzeranforderungen entspricht.

Sortieren Sie Features nach Veröffentlichungsfenstern, damit Sie sich zuerst auf die wichtigsten Teile konzentrieren können.

Ordnen Sie die Benutzerpfade auf dem Board neu an, bevor Sie die Entwicklung committen.

✅ Ideal für: Produktmanager und UX-Designer, die sich eine klare Ansicht der Customer Journey verschaffen möchten.

🚀 Vorteil von ClickUp: Mit ClickUp BrainGPT können Sie Entwürfe erstellen, Feedback sortieren und herausfinden, was als Nächstes zu tun ist, ohne Ihren Workspace zu verlassen. Es liest den Kontext und gibt Ihnen eine Antwort, die zu dem passt, was Sie zu erledigen haben. Freigeben Sie Ihre bisherigen Ergebnisse, und Brain wandelt sie in Gliederungen, Skripte, Bildunterschriften oder Moodboard-Zusammenfassungen um.

Verwenden Sie es während Überprüfungen, um die wichtigsten Punkte aus langen Kommentarthreads herauszufiltern oder sie in eine Liste mit Aktionen umzuwandeln. Erhalten Sie Zusammenfassungen und Einblicke aus Ihrer ClickUp-Workspace mit ClickUp Brain.

4. ClickUp-Moodboard-Vorlage

Definieren Sie vor der Produktion die visuelle Identität mit der ClickUp-Moodboard-Vorlage.

Bevor Sie sich Gedanken über Aufnahmen und Kamerawinkel machen, müssen Sie sich in der Regel nur auf das Erscheinungsbild einigen. Die ClickUp-Moodboard-Vorlage bietet Ihnen einen visuellen Raum, um Referenzen für kreative Projekte zu sammeln.

Anstelle einer leeren Storyboard-Vorlage erhalten Sie einen speziellen Bereich für UI-Beispiele, Symbole, Illustrationen, Website-Inspirationen, Typografie und Auswahl der Farben, und Sie können diese Bereiche austauschen, wenn Ihr Projekt etwas anderes erfordert. Sie müssen lediglich Ihre Grafiken einfügen und nach Belieben anordnen.

Diese Moodboard-Vorlage wird zu einer gemeinsamen Ressource für kreative Visionen. ✨

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Laden Sie Farbcodes hoch oder fügen Sie sie direkt in den Bereich „Farbpalette“ ein, um Ihre visuelle Identität zu festigen.

Vergleichen Sie Designrichtungen nebeneinander, indem Sie Assets in Cluster ziehen.

Verwenden Sie die integrierte Legende, um zu verstehen, was in jede Box gehört (Schriftarten, Paletten, Interaktionsstil, Website-Design usw.).

✅ Ideal für: Markendesigner, Kreativdirektoren, Marketingfachleute und Agenturen, die eine einheitliche visuelle Referenz für Projekte wünschen.

5. ClickUp-Vorlage für Videoproduktionsprojekte

Verfolgen Sie jede Produktionsphase an einem Ort mit der ClickUp-Vorlage für Videoproduktionsprojekte.

Videoprojekte scheitern, wenn Vorproduktion, Dreharbeiten und Bearbeitung nicht gemeinsam verfolgt werden. Die ClickUp-Vorlage für Videoproduktionsprojekte organisiert alle Phasen – Drehbuch, Ressourcenzuweisung, Budget, Meilensteine und Lieferung – in farbcodierten Listen mit Aufgaben.

Jeder Abschnitt (Zusammenfassung, Umfangsmanagement, Kostenmanagement) ist bereits vorgefertigt. Fügen Sie Mitarbeiter, Fälligkeitsdaten, Abteilungen und Aufwand hinzu, um genau zu sehen, wer was wann erledigt.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie zugewiesene Aufgaben, Fälligkeitsdaten, Auswirkungen und Aufwand bei den Teams für Video, Bearbeitung und PMO.

Fügen Sie Briefings, Skripte und Storyboard-Dateien direkt zu Aufgaben im Feld „Anhang“ hinzu.

Verwenden Sie die Zeitleiste oder die Gantt-Ansicht , um Abhängigkeiten zu erkennen und Verzögerungen zu vermeiden.

✅ Ideal für: Content-Teams und Videoproduzenten, die mehrstufige Video-Workflows verwalten

6. ClickUp-Vorlage für die Produktion von YouTube-Videos

Organisieren Sie Filmmaterial, Skripte und Storyboards mit der YouTube-Video-Produktionsvorlage von ClickUp.

Wenn Sie regelmäßig YouTube-Inhalte veröffentlichen, benötigen Sie mehr als eine einfache Video-Storyboard-Vorlage. Die ClickUp-Vorlage für die YouTube-Videoproduktion fungiert sowohl als Kalender für Inhalte als auch als Tracker in einem.

Jedes Video hat seine eigene Aufgabe mit benutzerdefinierten Feldern für Titel, Veröffentlichungsdatum, Tags, Miniaturansicht, Fortschritt und mehr. Drehbuchautoren, Videoeditoren, Rezensenten und Führungsteams können als Beobachter für jede Aufgabe hinzugefügt werden, sodass sie bei jeder Aktualisierung und Statusänderung in Echtzeit benachrichtigt werden.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Schreiben Sie Ideen, Skriptentwürfe, Themenübersichten oder visuelle Inspirationen in ClickUp Docs und fügen Sie sie Ihrer Video-Aufgabe hinzu, damit Mitglieder des Teams leicht darauf zugreifen können.

Verwenden Sie die ClickUp-Board-Ansicht , um Aufgaben durch verschiedene Phasen wie Idee, Drehbuch, Dreharbeiten, Bearbeitung, Überprüfung und Veröffentlichung zu ziehen.

Teilen Sie das Video-Projekt in wichtige Phasen auf und wechseln Sie zur Kalender-Ansicht , um zu überprüfen, wann jede Aktivität oder jedes Ergebnis geplant ist.

✅ Ideal für: YouTuber, Content-Ersteller und Social-Media-Teams, die ein übersichtliches System zur Erstellung und Verwaltung aller Aspekte eines YouTube-Videos suchen.

📮 ClickUp Insight: Kontextwechsel beeinträchtigen still und leise die Produktivität Ihres Teams. Unsere Untersuchungen zeigen, dass 42 % der Unterbrechungen bei der Arbeit durch den Wechsel zwischen verschiedenen Plattformen, die Verwaltung von E-Mails und das Hin- und Herspringen zwischen Meetings verursacht werden. Was wäre, wenn Sie diese kostspieligen Unterbrechungen eliminieren könnten? ClickUp vereint Ihre Workflows (und Chats) auf einer einzigen, optimierten Plattform. Starten und verwalten Sie Ihre Aufgaben über Chats, Dokumente, Whiteboards und mehr – während KI-gestützte Features dafür sorgen, dass der Kontext verknüpft, durchsuchbar und verwaltbar bleibt!

7. ClickUp-Vision-Board-Vorlage

Ordnen Sie Ihre Produktvision und Zielgruppensegmente mit der ClickUp-Vision-Board-Vorlage zu.

Die ClickUp-Vision-Board-Vorlage hilft Ihnen dabei, den Zweck und die Ausrichtung Ihres Produkts zu verdeutlichen, indem Sie definieren, für wen es gedacht ist und welches Problem es löst. Jede Zeile steht für ein Produkt oder ein Feature mit Spalten für Vision, Ziel des Geschäfts, Zielgruppe, Bedürfnisse und Priorität.

Demografische Tags wie Alter, Beschäftigung, Geschlecht usw. ermöglichen es Ihnen, Lücken in der Marktabdeckung zu erkennen. Mit dem Produktvisionsformular können Sie Ideen sammeln, die automatisch in das Board übernommen werden.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Entwickeln Sie eine klare, umsetzbare Produktstrategie und identifizieren Sie Möglichkeiten zur Verbesserung der Features des Produkts.

Verstehen Sie die Bedürfnisse Ihres Zielmarktes, um die nächsten Schritte zu planen und sicherzustellen, dass sie mit den Zielen und Anforderungen Ihres Unternehmens übereinstimmen.

Teilen Sie jedes Ziel mit ClickUp Aufgaben in umsetzbare Aufgaben auf, damit aus der Vision ein Fahrplan wird.

✅ Ideal für: Produktmanager, Gründer und Strategen, die Produktchancen an einem Ort abbilden möchten.

🚀 Vorteil von ClickUp: ClickUp Mindmaps sind ein leistungsstarkes Storyboard-Tool, das weit mehr als nur Geschichten kann. Sie eignen sich ideal für die Darstellung von Abläufen und Prozessflüssen, bevor Sie etwas visuell entwerfen oder erstellen, und sorgen für Klarheit vor der Umsetzung. Beginnen Sie mit einer zentralen Idee und erstellen Sie übergeordnete Bereiche für wichtige Schritte, Bildschirme oder Phasen. Bei komplexen und nichtlinearen Prozessen können Sie Abhängigkeiten kennzeichnen und parallele Pfade oder Variationen hervorheben. Mindmap-Knoten können in ClickUp-Aufgaben mit Mitarbeitern, Fristen, Prioritäten, Assets und Referenzen umgewandelt werden. Dadurch eignen sie sich für Alles, von UX und Produktflows bis hin zu Prozess- und Systemdesign. Visualisieren Sie Ideen und Aufgaben übersichtlich mit ClickUp Mindmaps.

8. ClickUp Vision Whiteboard-Vorlage

Validieren Sie Produktkonzepte mit der ClickUp Vision Whiteboard-Vorlage.

Die ClickUp Vision Whiteboard-Vorlage bildet Visionen, Zielgruppen, Kundenprobleme, Produktmerkmale und Wertversprechen in einem einzigen visuellen Layout ab. Die vordefinierten farbcodierten Abschnitte helfen dabei, die Kernvision mit verwandten Ideen zu verknüpfen und bieten den Teammitgliedern einen einzigen Bezugspunkt.

ClickUp Whiteboards bieten Ihnen eine interaktive digitale Leinwand, auf der Sie in Echtzeit mit Ihrem Team zusammenarbeiten und mithilfe von Formen, Haftnotizen, Verbindungselementen, Bildern und Abschnitten Ihre Vision darstellen können.

Ideen auf dem Whiteboard können sofort in ClickUp-Aufgaben umgewandelt und Teams mit Fälligkeitsdaten und Prioritäten zugewiesen werden.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Gruppieren Sie Ihre Ideen in logische Abschnitte oder Themen, damit sie leichter zu verstehen und umzusetzen sind.

Definieren Sie Regeln, die als Auslöser für Aktionen dienen und die Arbeit ohne manuelle Eingriffe mit ClickUp Automatisierungen am Laufen halten.

Überwachen Sie den Status von Aufgaben, Eigentümerschaft, Zeitleisten und Engpässen mit ClickUp-Dashboards , damit alle Teams ohne ständige Meetings über den Status auf dem gleichen Stand bleiben.

✅ Ideal für: Produktteams, Designer und Strategen, die sich auf eine einzige Produktstory einigen möchten.

9. ClickUp-Designboard-Vorlage

Führen Sie die Nachverfolgung von Design-Assets und Überarbeitungen mit der ClickUp-Designboard-Vorlage durch.

Wenn Sie nach einem gebrauchsfertigen Projektboard für die Verwaltung von Designprojekten suchen, hilft Ihnen die ClickUp-Designboard-Vorlage dabei, alle Assets und Entscheidungen an einem gemeinsamen Space zu speichern.

Die Board-Ansicht des Designprozesses gruppiert Aufgaben nach den einzelnen Phasen Ihres Design-Workflows. Sie erhalten einen klaren Überblick darüber, wie viele Aufgaben sich in welcher Phase befinden und woran genau gearbeitet wird. Die Design-Zeitleiste bietet Ihnen einen klaren Überblick über anstehende Termine, sodass Sie Ihre Arbeit im Zeitplan halten können.

Da Designprojekte komplex zu verwalten sein können, enthält die Vorlage auch eine Listenansicht mit Prioritäten, mit der Sie auf einen Blick erkennen können, welche Aufgaben zuerst erledigt werden müssen. Um Feedback-Zyklen zu optimieren, gibt es außerdem eine Revisionsliste, in der nur Aufgaben angezeigt werden, die Änderungen erfordern. Diese sind nach wichtigen und weniger wichtigen Änderungen gruppiert, um bedeutende UX-Änderungen von kleinen UI-Anpassungen zu unterscheiden.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verwenden Sie ClickUp Dokumente , um Designideen zu Grafiken, Farben, Referenzen oder Stimmungsinspirationen zu sammeln.

Erstellen Sie Aufgaben in ClickUp für jeden Teil des Designs und verwenden Sie Benutzerdefinierte Felder in ClickUp , um relevante Informationen zu speichern.

Standardisieren Sie den Flow von Designarbeiten von der Anfrage bis zur Lieferung mit besserer Sichtbarkeit der Workload und weniger Verzögerungen.

✅ Ideal für: UI/UX-Designer und Agenturen, die einen klaren Workflow für die Nachverfolgung des Designfortschritts benötigen.

10. ClickUp-Vorlage für Brainstorming

Bewerten Sie Ideen und organisieren Sie Lösungen mit der ClickUp-Brainstorming-Vorlage.

Die ClickUp-Brainstorming-Vorlage gruppiert Ideen nach den Problemen, die sie lösen.

Sobald sich alle einig sind, klicken Sie einfach auf + Neue Aufgabe, um eine Karte für die Aufgabe zu erstellen und jede Idee festzuhalten, sobald sie aufkommt. Benutzerdefinierte Felder wie Problembeschreibung, Verantwortlicher, Gewinnerlösung, lieferndes Team, Ressourcen usw. helfen dabei, detaillierte Informationen zu jeder Idee zu sammeln.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Nutzen Sie verschiedene Ansichten wie Zeitleiste, Abteilung, nach Phasen und mit Prioritäten, um Ideen entsprechend Ihrem Workflow zu organisieren und zu visualisieren.

Organisieren Sie Ideen und verschaffen Sie Ihrem Team Klarheit über die nächsten Schritte mithilfe von Tags, Warnungen vor Abhängigkeiten und anderen Features.

Verwandeln Sie Ideen in vollständig umsetzbare Aufgaben, weisen Sie Eigentümer zu, legen Sie Fristen fest und führen Sie die Nachverfolgung des Fortschritts durch.

✅ Ideal für: Produktmanager, Betriebsgruppen, Marketingteams und funktionsübergreifende Teams, die regelmäßig Ideenfindungssitzungen durchführen.

11. ClickUp-Vorlage für kreative Briefing-Whiteboards

Arbeiten Sie zusammen und erstellen Sie Kundenbriefings mit der ClickUp Creative Brief Whiteboard-Vorlage.

Die ClickUp Creative Brief Whiteboard-Vorlage bietet Ihnen ein digitales Whiteboard mit Drag-and-Drop-Funktion, auf dem Sie während gemeinsamer Sitzungen Ideen sammeln und visualisieren können.

Vorgefertigte Phasen führen Sie durch jeden Schritt. Tags zeigen an, ob der Kunde oder das interne Team für einen bestimmten Teil des bestehenden Prozesses verantwortlich ist. Mit ClickUp Automatisierungen können Sie Ideen und Aufgaben ohne manuelle Schritte vorantreiben, z. B. Statusänderungen im Laufe der Arbeit und E-Mail-Benachrichtigungen, wenn Genehmigungen erforderlich sind.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie Phasen, Beteiligungen, Startdaten und Fälligkeitsdaten sowie zugewiesene Mitarbeiter, damit die Eigentümerschaft immer klar ist.

Befolgen Sie vorgefertigte Phasen wie „Fokus & Vision“, „Ziele“, „Marke“ und „Ausrichtung“, um konsistente Briefings zu erstellen.

Wechseln Sie zwischen der Zeitleiste, um Meilensteine und Fristen anzuzeigen, und der Ansicht „Kreative Aufgaben“, um Aufgaben mit ihrem Status anzuzeigen.

✅ Ideal für: Agenturen, Markenstrategen und kundenorientierte Teams, die komplexe Workflows bewältigen müssen.

📚 Weiterlesen: Beispiele und Strategien für die Prozessabbildung

Erwecken Sie Ihre Storyboards mit ClickUp zum Leben

Miro-Storyboard-Vorlagen sind ein guter erster Schritt, wenn Sie Platz zum Skizzieren, zum Abbilden von Prozessen oder zum Experimentieren mit der Story-Struktur benötigen.

Storyboards sind jedoch nur dann wirkungsvoll, wenn sie Ideen in die Tat umsetzen. Mit visuellen Whiteboards für Brainstorming, strukturierten Vorlagen für die Planung und Aufgaben, die kreatives Denken nahtlos mit der Umsetzung verbinden, hilft Ihnen ClickUp dabei, grobe Konzepte in klare, umsetzbare Workflows zu verwandeln.

Möchten Sie Ihr Storyboard von einer groben Idee zu etwas entwickeln, auf dem Ihr Team aufbauen kann? Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an.

Häufig gestellte Fragen

Eine Storyboard-Vorlage hilft Ihnen dabei, eine vage Idee in eine klare Abfolge von Schritten umzuwandeln – Szene für Szene oder Phase für Phase. Ersteller nutzen sie, um Videoaufnahmen, Skripte und Übergänge vor Produktionsbeginn zu planen. Pädagogen nutzen sie, um komplexe Lektionen in leicht verständliche Abschnitte zu unterteilen. Produkt- und UX-Teams verwenden sie, um User Journeys, Onboarding-Flows oder Feature-Narrative abzubilden, ohne lange Spezifikationen schreiben zu müssen. Der Punkt ist nicht „schöne Grafiken“, sondern Klarheit: Was passiert zuerst, was kommt als Nächstes und was fehlt?

Ja. Miro bietet Vorlagen im Storyboard-Stil (und Boards, die wie Storyboards funktionieren) für die narrative Planung, Workshops, Retrospektiven und Prozessabbildungen. Sie eignen sich hervorragend für die Ideenfindung, Zusammenarbeit und schnelle visuelle Abstimmung – insbesondere zu Beginn des Projekts, wenn Sie noch die Form der Abfolge gestalten. Später kann es zu Reibungen im Team kommen, wenn eine stärkere Struktur, Versionierung, Eigentümerschaft und die Nachverfolgung der Ausführung über das Board hinaus erforderlich sind.

Wenn Sie Videos produzieren, ist die „beste“ Storyboard-Vorlage diejenige, die sowohl Frames als auch Übergaben unterstützt. Achten Sie auf: Platz für Action/Dialog/Audio-Cues, einfache Neuanordnung und eine Möglichkeit, jedes Panel mit der tatsächlichen Arbeit (Skript, Assets, Reviews, Fälligkeitstermine) zu verbinden. Wenn Ihr Team von Storyboard → Aufgaben → Zeitleiste wechseln muss, ist eine Vorlage, die Frames in nachverfolgbare Aufgaben (Eigentümer, Fälligkeitstermine, Status) umwandelt, einem rein visuellen Raster immer überlegen.

Auf jeden Fall – Storyboards sind im Grunde genommen „User Story Mapping mit Bildern“. Sie können Storyboards erstellen für: Onboarding, Checkout, Abläufe der Berechtigung, Support-Prozesse und sogar interne Workflows (wie Genehmigungen). Das ist besonders nützlich, wenn Stakeholder die Erfahrung sehen müssen, anstatt eine Spezifikation zu lesen. Bonus: Wenn jeder Schritt zu einer Aufgabe wird (Design, Text, Technik, Qualitätssicherung), erhalten Sie einen direkten Weg von der Customer Journey zur Ausführung, ohne den Kontext zu verlieren.

Miro eignet sich hervorragend für die visuelle Planung, aber Teams stoßen oft an Grenzen, wenn das Storyboard zu einem echten Projekt wird. Häufige Probleme: Große Boards können verzögert werden, Boards werden schnell unübersichtlich und es ist schwieriger, Abhängigkeiten, Meilensteine und Berichterstellung zu verwalten, ohne weitere Tools hinzuzufügen. Wenn Ihr Storyboard Genehmigungen, Zeitleisten, Transparenz der Workload oder wiederholbare Workflows erfordert, müssen Sie möglicherweise „in Miro planen und anderswo verwalten”.

Eine gute Alternative ist ein Tool, das das visuelle Storyboard und die operative Arbeit miteinander verbindet. Mit ClickUp können Teams beispielsweise Storyboards in Whiteboards erstellen und dann Frames in Aufgaben mit Eigentümern, Fälligkeitsdaten, Statusen, Abhängigkeiten und Dashboards zur Nachverfolgung umwandeln. Das bedeutet, dass Ihr Storyboard nicht nur ein Planungsinstrument bleibt, sondern zum Workflow wird. Wenn Ihr Team es leid ist, dass „das Board hier, die Aufgaben dort und die Updates woanders“ sind, schließt dies den Kreis.