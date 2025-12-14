So ersetzen Sie Brainstorming-Sitzungen auf Zoom durch ClickUp SyncUp

Es ist 9:30 Uhr morgens und in Ihrem Kalender steht „Team-Brainstorming“. Sie nehmen mit einer Tasse Kaffee in der Hand an der Zoom-Sitzung teil und sind bereit, groß zu denken, aber stattdessen verbringen Sie die ersten zehn Minuten damit, darauf zu warten, dass alle ihre Stummschaltung aufheben, ihre Bildschirme freigeben oder „gerade noch einen anderen Anruf beenden“.

Traditionelles Brainstorming passt nicht mehr zur heutigen Arbeitsweise von Teams. Ideen kommen zu ungewöhnlichen Zeiten, Teams sind über verschiedene Zeitzonen verteilt und nicht jeder blüht in Live-Meetings auf.

Deshalb ist Brainstorming unterwegs mit ClickUp SyncUps einfach sinnvoll. Sie können Ideen einbringen, reagieren oder Gedanken festhalten, wenn Sie die Inspiration dazu haben (und nicht, wenn der Link zum Meeting es vorschreibt).

In diesem Blogbeitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie interne Brainstorming-Sitzungen auf Zoom durch ClickUp SyncUp ersetzen und diese Unterhaltungen in Maßnahmen umsetzen können. 🏁

Warum Brainstorming auf SyncUps besser ist als auf Zoom: Eine kurze Zusammenfassung Zoom-Brainstormings verlangsamen Teams durch Terminkonflikte, Produktionsblockaden und schlechte Dokumentation, wodurch sie für moderne verteilte Teams ineffektiv sind.

ClickUp SyncUps ermöglicht asynchrones Brainstorming . Damit können Teams Ideen und Aktualisierungen direkt aus Listen, der Dokumentansicht und der Whiteboard-Ansicht aufzeichnen.

Alle Diskussionen bleiben mit der Arbeit verbunden . Da jedes SyncUp automatisch mit den zugehörigen Aufgaben und dem Projektkontext verknüpft ist, gibt es weniger Tool-Wildwuchs und definitiv mehr Spaß.

Asynchrone Eingaben fördern Kreativität und Klarheit , da Teammitglieder in ihrem eigenen Tempo und über Zeitzonen hinweg Kommentare abgeben, reagieren und Ideen weiterentwickeln können.

ClickUp Brain setzt Brainstormings schnell in die Tat um. Es fasst Unterhaltungen zusammen, zeigt Aktionspunkte auf und hilft Teams, ohne weitere Zoom-Anrufe von der Idee zur Umsetzung zu gelangen.

Das Problem mit herkömmlichen Brainstorming-Telefonkonferenzen

Brainstorming über Live-Anrufe machte früher Sinn, als Teams noch an denselben Wänden und Whiteboards arbeiteten. Die heutigen verteilten Workflows erfordern jedoch eine Möglichkeit, Ideen ohne Störungen, Terminkonflikte oder Verlust an Dynamik auszutauschen und weiterzuentwickeln.

Hier erfahren Sie, warum herkömmliche Brainstorming-Telefonkonferenzen nicht ausreichen. 👇

1. Konkurrierende Stimmen verwässern die Diskussion

Bei einem Live-Anruf kann immer nur eine Person sprechen, was zu einem kognitiven Engpass führt, der als Produktionsblockade bekannt ist.

Während ein Mitglied des Teams spricht, verlieren andere den Faden oder zögern, ihn zu unterbrechen. Wenn dann noch dominante Persönlichkeiten oder erfahrene Stimmen hinzukommen, die die Diskussion lenken, wird das Brainstorming schnell repetitiv.

🔍 Wussten Sie schon? Die Idee der Gruppenideenfindungssitzungen wurde von Alex F. Osborn (einem Werbefachmann) in seinem 1953 erschienenen Buch Applied Imagination populär gemacht. Er prägte den Begriff „Brainstorming” (Gruppenkreativitätstechnik) und legte Regeln wie „Urteil zurückstellen”, „verrückte Ideen willkommen heißen” und „auf den Ideen anderer aufbauen” fest.

2. Verzögerungen bei der Terminplanung behindern den Fortschritt

Es ist ein Albtraum, einen einzigen Termin zu finden, der für alle Teams, Zeitzonen und kreative Zeitpläne passt. Diese Verzögerungen bei der Terminplanung führen oft dazu, dass Projekte, die schnelle Inputs und Iterationen erfordern, ins Stocken geraten.

Und selbst wenn alle Teilnehmer anwesend sind, macht sich Zoom-Müdigkeit breit. Außerdem führen lange, aufeinanderfolgende Meetings dazu, dass die Teilnehmer mental erschöpft und uninspiriert sind. Anstatt die Kreativität anzuregen, verlängern sie letztendlich die Zeitleisten und verringern die Dynamik, noch bevor die Umsetzung des Projekts überhaupt begonnen hat.

3. Druck und Konformität setzen eine Limitierung der Kreativität voraus

Herkömmliche Brainstorming-Gespräche hemmen eher die Kreativität, anstatt sie zu fördern. Viele Teilnehmer halten sich aufgrund von Bewertungsängsten (Angst vor Urteilen) zurück, was dazu führt, dass sie zögern, mutige oder unausgereifte Ideen vor Kollegen oder Führungskräften freizugeben.

Andere nehmen einfach nur an den Sitzungen teil ( Social Loafing ) und gehen davon aus, dass andere genug beitragen werden. Mit der Zeit neigen Teams dazu, sich auf „sichere” Ideen zu konzentrieren, und es entsteht ein Gruppendenken, bei dem die ersten Vorschläge die Diskussion dominieren und wenig Raum für echte Innovationen lassen.

💡 Profi-Tipp: Probieren Sie bei Ihrer nächsten Sitzung die SCAMPER-Brainstorming-Technik aus, um die Kreativität Ihrer Teams zu fördern. Beginnen Sie damit, Ihre Idee zu hinterfragen: Was können Sie „ersetzen“, „kombinieren“ oder „anpassen“? Könnten Sie es „modifizieren“ oder „vergrößern“, um eine größere Wirkung zu erzielen? Vielleicht können Sie es für einen neuen Zweck „einsetzen“, alles „eliminieren“, was keinen Wert bringt, oder den Flow „neu ordnen“, um ein neues Ergebnis zu erzielen. Dies ist eine einfache, aber wirkungsvolle Methode, um gewöhnliche Ideen in bahnbrechende Lösungen zu verwandeln.

4. Fehlende Aufzeichnungen untergraben die Nachverfolgung

Sobald der Anruf beendet ist, gehen die meisten Erkenntnisse verloren. Sofern nicht jemand jeden Gedanken manuell dokumentiert, gibt es keinen zentralen Ort, an dem Ideen gespeichert werden oder sich weiterentwickeln können. Zoom ermöglicht zwar einfache Aufzeichnungen von Meetings, doch diese Dateien verschwinden oft in Cloud-Ordnern und es fehlen durchsuchbare Transkripte oder umsetzbare Follow-up-Tools.

Diese mangelnde Sichtbarkeit führt zu Wiederholungen, Desinteresse und Skepsis gegenüber dem Wert zukünftiger Brainstorming-Gespräche.

📮 ClickUp Insight: ClickUp hat herausgefunden, dass 47 % aller Meetings eine Stunde oder länger dauern. Aber ist all diese Zeit wirklich notwendig? Der Grund für unsere Skepsis? Nur 12 % unserer Befragten geben eine hohe Bewertung für ihre Meetings ab. Die Nachverfolgung von Metriken wie generierte Aktionspunkte, Follow-Through-Raten und Ergebnisse kann Aufschluss darüber geben, ob längere Meetings wirklich einen Wert bieten. Die Meeting-Management-Tools von ClickUp können Ihnen dabei helfen! Erfassen Sie Aktionspunkte während Besprechungen ganz einfach mit AI Notetaker, wandeln Sie sie in nachverfolgbare Aufgaben um und überwachen Sie die Fertigstellungsraten – alles in einem einheitlichen Workspace. Sehen Sie, welche Meetings tatsächlich zu Ergebnissen führen und welche Ihrem Team nur Zeit rauben!

Was ist ClickUp SyncUp und warum ist es eine bessere Methode für Brainstorming?

Zeichnen Sie Brainstormings auf und erfassen Sie die nächsten Schritte sofort mit ClickUp SyncUp

ClickUp SyncUp ist ein KI-gestütztes Tool für Meetings und Zusammenarbeit, mit dem Sie sofort Audio- oder Videoanrufe innerhalb Ihres ClickUp-Workspaces starten können.

Sie können ein SyncUp von jedem ClickUp-Chat-DM und -Kanal aus starten, um Ideen zu besprechen, Updates auszutauschen oder die nächsten Schritte festzulegen. Jede Aufzeichnung bleibt mit der entsprechenden Arbeit verbunden, sodass Diskussionen zu klaren, nachverfolgbaren Ergebnissen führen.

Hier erfahren Sie, warum dies eine ideale Methode für Brainstorming ist. 👀

1. Schafft Verbindungen zwischen Diskussionen und Projekten sowie Aufgaben

Mit SyncUps können Sie einen Anruf starten, ein Update aufzeichnen oder eine Idee direkt in Ihren Workspace-Unterhaltungen (Kanäle und Direktnachrichten) hinterlassen. So bleiben alle Ihre Diskussionen, Ideen und Rückmeldungen am selben Ort wie Ihre Arbeit, sodass nichts im schwarzen Loch verloren geht.

Starten Sie schnelle, kollaborative Diskussionen über SyncUps im ClickUp-Chat.

Auf diese Weise ist jede Unterhaltung mit der jeweiligen Aufgabe verknüpft, und jeder, der diesen Kanal „beobachtet” oder diese Aufgabe „verfolgt”, hat den vollständigen Kontext. Wenn ein Vorgesetzter also das Hindernis für Aufgabe A identifizieren möchte, kann er ganz einfach auf den Thread zugreifen. Es wird auch keine Zeit damit verschwendet, alle auf den neuesten Stand zu bringen.

Für asynchrones Brainstorming überspringen Sie die Live-Anrufe und nehmen Sie einen eigenständigen ClickUp-Clip auf, um Ideen vorzustellen oder Feedback zu geben. Nehmen Sie auch Ihre Brainstorming-Sitzungen, Ideenfindungstechniken oder Team-Updates auf.

Nehmen Sie Ihren Bildschirm auf oder geben Sie Sprachclips sofort über ClickUp Clips frei

Sie können sogar direkt auf dem Video Kommentare hinterlassen, mit Zeitstempeln versehene Notizen hinzufügen und die Unterhaltung asynchron fortsetzen. Anschließend können Sie den Clip direkt in Docs, Comments oder Chat einfügen. Ihr Team erhält Feedback zu seiner eigenen Zeit, und Sie gewinnen mehrere Stunden pro Tag zurück.

🎥 Ansehen: Virtuelle Meetings haben sich weit über „bloße Videoanrufe” hinaus entwickelt. In diesem Leitfaden vergleichen wir die besten Plattformen für virtuelle Meetings – von Klassikern wie Zoom und Google Meet bis hin zu neuen KI-gestützten Plattformen, die für echte Zusammenarbeit entwickelt wurden. Was wir behandeln werden ⬇️ ClickUp vs. Zoom vs. Google Meet vs. Microsoft Teams vs. andere: Stärken und Schwächen

Die neuen KI-basierten Online-Meeting-Plattformen verändern die Remote-Arbeit

Die besten Tools für hybride Zusammenarbeit, Workshops, Präsentationen und asynchrone Überprüfungen

Wie KI-Features wie automatische Zusammenfassungen, Rauschunterdrückung und Aktionspunkte funktionieren

Wenn Sie in Meetings leben (oder sie vermeiden), werden diese tools Ihre Arbeitsweise verändern.

2. Unterstützt tiefes Nachdenken ohne Unterbrechungen

Traditionelles Brainstorming setzt Menschen unter Druck, schnell zu denken und sich zu äußern. SyncUp kehrt diese Dynamik um. Teammitglieder können Ideen überprüfen, wenn sie bereit sind, auf SyncUp-Threads antworten und diese Antworten später in Aufgaben umwandeln.

Auf diese Weise kann jeder asynchron auf den Gedanken der anderen aufbauen.

Als beste Zoom-Alternative gibt ClickUp introvertierten und analytisch denkenden Menschen die Zeit, die sie für tiefere Überlegungen benötigen, und beseitigt Produktionsblockaden und die Angst vor Urteilen. Alle tragen gleichberechtigt dazu bei, und das Ergebnis ist ein reichhaltigerer, vielfältigerer Ideenpool.

3. Möglichkeit, Diskussionen nachzulesen und anschließend kritisch zu reflektieren

Im Gegensatz zu herkömmlichen Zoom-Anrufen sorgt SyncUp dafür, dass das Brainstorming auch lange nach Beendigung des Anrufs weitergeht und zugänglich bleibt. Nach der Aufzeichnung werden alle Videos, Notizen und Entscheidungen in demselben Workspace gespeichert, in dem auch Ihre Projekte zu finden sind. So entsteht ein Archiv Ihres kreativen Fortschritts.

Anstatt sich auf ein einziges geplantes Meeting-Termin-Limit beschränken zu müssen, kann Ihr Team weiterhin Ideen, Kommentare und Antworten hinzufügen, sobald Inspiration aufkommt.

💡 Profi-Tipp: ClickUp Brain, der KI-gestützte Assistent der Plattform, stellt die Verbindung zwischen Ihren Aufgaben, Dokumenten, Chats und verbundenen Apps her, um den Kontext sicherzustellen. Mit der ClickUp AI Enterprise Search können Sie Informationen in Sekundenschnelle mit einfachen Eingaben in natürlicher Sprache abrufen. Wenn Sie beispielsweise eine Woche lang nicht im Büro waren, können Sie Brain einfach bitten, Ihnen die Details zu den Meetings und die Aktionselemente aus dem SyncUp der letzten Woche zu besorgen. *Erstellen Sie eine Zusammenfassung des Meetings, indem Sie die Funktion „Zusammenfassen” von ClickUp Brain in der rechten Leiste nutzen.

Wie führt man ein asynchrones Brainstorming mit ClickUp SyncUp durch?

Kreativ-, Marketing- und Produktteams spüren die Belastung durch Echtzeit-Meetings, die den Schwung bremsen, Entscheidungen fragmentieren und Inspirationen in Aufzeichnungen begraben, die niemand mehr ansieht.

Es ist klar, dass das alte Modell des Live-Brainstormings nicht mehr mit der Geschwindigkeit und Flexibilität mithalten kann, die moderne Teams benötigen. Aus diesem Grund entscheiden sich viele Teams für ClickUp.

ClickUp ist der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, der alle Apps, Daten und Workflows zusammenführt.

Bringen Sie Kommunikation, Dokumente, Aufgaben und Notizen mit ClickUp unter einem Dach zusammen.

Mit SyncUp verschwinden Ideen nach einem Meeting nicht einfach – sie werden direkt neben Aufgaben, Dokumenten, Kommentaren und KI-gestützten Zusammenfassungen gespeichert. Das Ergebnis? Ein schnellerer, klarerer und kreativerer Workflow.

Letztendlich beseitigt ClickUp alle Formen von Work Sprawl, um 100 % Kontext und einen einzigen Ort zu bieten, an dem Menschen und Agenten zusammenarbeiten können.

Wenn Sie Meetings reduzieren, die Ideenfindung beschleunigen und jede Aktualisierung umsetzbar machen möchten, erfahren Sie hier, wie Sie Ihre internen Zoom-Brainstorming-Sitzungen durch ClickUp SyncUp ersetzen können. 🧩

Schritt 1: Erstellen Sie eine Brainstorming-Liste in ClickUp

Beginnen Sie mit der Einrichtung einer ClickUp-Liste. Diese dient als Ihre Ideen-Zentrale, in der jede ClickUp-Aufgabe ein neues Konzept, eine neue Kampagne oder ein neues Feature darstellen kann. Hier müssen Sie eine Verbindung zum Chat-Kanal herstellen, bevor Sie ein SyncUp starten können. Klicken Sie in der oberen linken Ecke der Ansicht auf Kanal hinzufügen.

Klicken Sie auf „Kanal hinzufügen”, um einen ClickUp-Chat-Kanal mit Ihrem Space zu verbinden.

Verwenden Sie ClickUp Benutzerdefinierte Felder, um Ideen nach Thema, Priorität oder Ziel zu kategorisieren, fügen Sie Tags für eine schnelle Filterung hinzu und weisen Sie Mitarbeiter zu, damit jeder weiß, worauf er sich konzentrieren muss.

Kategorisieren und priorisieren Sie Ideen mühelos mit ClickUp Benutzerdefinierten Feldern innerhalb von ClickUp Aufgaben

Sie können beispielsweise Folgendes hinzufügen:

Ideentyp: Wählen Sie aus Optionen wie Design, Text, Feature oder Kampagnenkonzept.

Auswirkungsgrad: Ergeben Sie die Bewertung des potenziellen Werts jeder Idee als hoch, mittel oder gering.

Machbarkeitsbewertung: Verwenden Sie eine numerische Skala (1–5), um zu bewerten, wie praktikabel oder ressourcenintensiv eine Idee ist.

Zielgruppe: Geben Sie an, für wen die Idee gedacht ist (z. B. neue Benutzer, Clients des Unternehmens oder die Generation Z).

🚀 Freundlicher Tipp: Wenn Ihr Team ein visuelles Format bevorzugt, öffnen Sie ein ClickUp-Whiteboard, das mit derselben Liste verknüpft ist. Es bietet einen gemeinsamen, interaktiven Raum, in dem jeder ein Ideenboard erstellen kann, um in Echtzeit zu brainstormen, die Änderungen der anderen live zu sehen und gleichzeitig Ideen beizusteuern. Brainstormen Sie frei und verwandeln Sie jede Idee mit ClickUp Whiteboard in eine umsetzbare Aufgabe.

Verwenden Sie Design-Thinking-Tools wie Formen, Haftnotizen, Verbindungselemente und Freihandzeichnungen, um Ideen oder Workflows klar darzustellen. Hier können Sie ClickUp-Aufgaben oder -Dokumente erstellen und verknüpfen und Formen oder Notizen in umsetzbare Aufgaben umwandeln, ohne die Arbeitsfläche zu verlassen.

Schritt 2: Starten Sie ein SyncUp, um Ihre Ideen zu diskutieren

Sobald Ihre Brainstorming-Liste oder Ihr Whiteboard fertig ist, nehmen Sie ein SyncUp auf, um Ihre ersten Gedanken, kreativen Ideen oder Design-Walkthroughs mit Ihren Teamkollegen freizugeben.

So ist es zu erledigen:

1. Starten Sie SyncUp direkt von:

Eine Aufgabe (um eine bestimmte Idee zu diskutieren)

Ein Dokument (zum Durchgehen eines Kreativ-Briefings)

Ein Whiteboard (zur visuellen Darstellung von Verbindungen zwischen Ideen)

Klicken Sie auf das SyncUp-Symbol (Kamera- oder Video-Symbol) in der Symbolleiste oder Kopfzeile, um Ihren Anruf zu starten.

2. Klicken Sie auf das Aufnahmesymbol in der SyncUp-Symbolleiste, um Ihre Sitzung aufzuzeichnen.

Klicken Sie auf die entsprechenden Meeting-Schaltflächen in der Symbolleiste, um mithilfe von ClickUp SyncUps per Sprache, Video oder Bildschirmfreigabe durch die visuellen Darstellungen zu gehen.

Fügen Sie Teilnehmer hinzu, indem Sie den SyncUp-Link freigeben oder sie über die Seitenleiste einladen, wenn jeder in Echtzeit teilnehmen oder mitarbeiten kann.

Schritt 3: Laden Sie Remote-Teams zur asynchronen Teilnahme ein

Nachdem Ihr SyncUp nun aufgezeichnet wurde, ist es an der Zeit, dass das Team asynchron einsteigt, unabhängig von Zeitzone oder Zeitplan.

So können Sie die asynchrone Zusammenarbeit maximieren:

1. Greifen Sie auf die Aufzeichnung (Clip) aus dem Clips Hub zu, nachdem Ihr SyncUp beendet ist.

Greifen Sie über die linke Leiste auf den Clips hub zu.

2. Kopieren Sie den öffentlichen Link zur Aufzeichnung und geben Sie ihn in Ihrem Chat-Kanal frei oder taggen Sie Teamkollegen direkt. Jeder, der Zugriff hat, kann sich die Aufzeichnung nach Belieben ansehen.

Greifen Sie auf die Aufzeichnung Ihres SyncUp zu und benennen Sie sie um, damit jeder sofort weiß, worum es geht.

Teams können dann:

Beantworten Sie bestehende Kommentare , fügen Sie neue zu bestimmten Zeitstempeln hinzu oder reagieren Sie mit Emojis.

Nehmen Sie als Antwort kurze Clips auf und fügen Sie visuelles Feedback oder alternative Ideen hinzu.

Fügen Sie Notizen, Bilder oder Dateien direkt in die verbundene Aufgabe ein.

Fügen Sie Kommentare oder Reaktionen direkt in die SyncUp-Aufzeichnung ein.

Hier kommt auch ClickUp Chat ins Spiel, das es einfach macht, Ideen am Laufen zu halten, egal ob Ihr Team live brainstormt oder sich erst Stunden später zu Wort meldet.

*Freigeben Sie teamweite Updates, indem Sie sie in den Chat-Nachrichten „Ankündigung”, „Diskussion” oder „Idee” innerhalb von ClickUp Chat veröffentlichen.

So hilft Ihnen Chat dabei, in Verbindung zu bleiben und organisiert zu bleiben:

Organisieren Sie Diskussionen nach Thema oder Projekt mit Thread-Unterhaltungen, sodass Feedback und Folgeaufgaben leicht nachverfolgt werden können.

Taggen Sie Teamkollegen oder ganze Teams mit @mentions in jeder neuen Aufgabe, um sie sofort zu benachrichtigen und ihre Aufmerksamkeit auf wichtige Updates zu lenken.

Chatten Sie privat über Direktnachrichten für schnelle Synchronisierungen im Einzelgespräch oder erstellen Sie spezielle Kanäle für Kampagnen, Clients oder Projekte.

Und damit es Spaß macht, können Sie Ihren Chats benutzerdefinierte Emojis hinzufügen, die jeder Unterhaltung Persönlichkeit und Energie verleihen.

Sobald Ideen eingehen, organisieren Sie diese, damit Ihr Team schnell Prioritäten und nächste Schritte identifizieren kann.

Erstellen Sie personalisierte ClickUp-benutzerdefinierte Status, die sich an Ihren individuellen Workflow anpassen

Wenden Sie benutzerdefinierte ClickUp-Status an, um zu definieren, wo jede Idee in Ihrem Workflow steht. Jede Aufgabe hat einen einzigen Status, sodass Ihr Team einen klaren Überblick über den Fortschritt hat.

Beispiel:

🟢 Vielversprechend: Eine weitere Untersuchung lohnt sich.

🟡 Diskussionsbedarf: Erfordert Gruppeninput

🔵 In Bearbeitung: Für die Entwicklung ausgewählt

ClickUp-Aufgaben-Tags fügen eine zusätzliche Kontextebene hinzu und helfen Ihnen, Ideen über ihre Workflow-Phase hinaus zu kategorisieren. Sie eignen sich perfekt zum Gruppieren von Aufgaben nach Thema, Zielgruppe oder Priorität, zum Beispiel:

#Q1Initiative: Ideen, die mit den Quartalszielen verknüpft sind

#DesignSprint: Aufgaben, die für das Design-Team relevant sind

#Priorität I: Konzepte, die schnelle Aufmerksamkeit erfordern

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Aufgaben-Prioritäten, um sie nach den folgenden Dringlichkeitsstufen zu kategorisieren: Niedrig, Normal, Hoch und Dringend. Auf diese Weise weiß Ihr Team, was zuerst zu tun ist. Sie können auch eine detaillierte Beschreibung der Aufgabe hinzufügen.

Schritt 5: Fassen Sie die Ergebnisse mit ClickUp Brain zusammen

Sobald alles erledigt ist, nutzen Sie KI für das Brainstorming. Die Fähigkeiten des Projektmanagements von ClickUp Brain helfen dabei, wichtige Punkte zusammenzufassen, Ideen zu organisieren und kreative Diskussionen in umsetzbare nächste Schritte umzuwandeln.

Bitten Sie ClickUp Brain, Ihren Workspace zu analysieren und Ihnen umsetzbare Schritte zur Optimierung vorzuschlagen.

Führen Sie beispielsweise nach einem Brainstorming eine Zusammenfassung Ihrer „Brainstorming-Liste” durch, um sofort zu sehen, welche Ideen als „vielversprechend” oder „In Bearbeitung” markiert wurden.

Und wenn Ideen eine visuelle Unterstützung benötigen, beschreiben Sie ein Konzept in Textform und lassen Sie das KI-Tool schnell Mockups oder Visualisierungen direkt in Ihrer Aufgabe oder Ihrem Dokument erstellen. Ihr Marketingteam kann beispielsweise Kampagnenslogans brainstormen und einige Bildvarianten für Anzeigenlayouts oder Social-Media-Beiträge erstellen, um diese sofort zu visualisieren.

Verwirklichen Sie Ihre Ideen, indem Sie mit ClickUp Brain direkt auf Whiteboards Bilder erstellen.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie ClickUp Brain in Ihrem Chat und Ihren Kommentaren, um auf dem Laufenden zu bleiben. Mit dem Feature Catch me up können Sie ganze Threads zusammenfassen oder sehen, was seit Ihrem letzten Check-in passiert ist. Das ist ideal für Mitglieder des Teams, die sich spät an Diskussionen beteiligen oder in verschiedenen Zeitzonen arbeiten.

Vorteile des Ersatzes von Zoom-Brainstormings durch ClickUp SyncUp

Untersuchungen zeigen, dass Mitarbeiter täglich 1200 Mal zwischen verschiedenen Apps umschalten und dadurch fast 4 Stunden pro Woche allein für die Neuorientierung verschwenden.

Und da weniger als 28 % der Tools integriert sind, wiederholen Remote-Teams oft dieselben Arbeiten in verschiedenen Systemen. Plattformen wie Zoom eignen sich zwar hervorragend für Anrufe, tragen aber zu dieser Tool-Flut bei. Nach jedem neuen Zoom-Meeting müssen Sie wieder Notizen, Aufgaben und Dateien in anderen Apps jonglieren und verlieren dabei den Kontext.

Einige von uns haben Schwierigkeiten mit dem Kontextwechsel, wenn sie von einem Meeting zum nächsten springen und dann wieder an die Arbeit zurückkehren müssen.

Hier sind einige der wichtigsten Vorteile der Verwendung von ClickUp SyncUp anstelle von Zoom zur Steigerung der Produktivität der Teams:

Vermeiden Sie Kontextwechsel durch einen einheitlichen Workspace: Führen Sie SyncUps direkt in ClickUp durch, um Ideen aus Meetings sofort in nachverfolgbare Aufgaben umzuwandeln.

Automatisieren Sie Besprechungsnotizen: Lassen Sie ClickUp Brain „Catch me up“ in ClickUp Brain, um damit verwandte Inhalte in ClickUp Docs zu erstellen, in denen Aktionspunkte, Entscheidungen und Erkenntnisse aufgeführt werden. Lassen Sie ClickUp Brain die Projektdokumentation für Sie übernehmen. Speisen Sie die SyncUp-Transkriptionen in das tool ein, oder verwenden Sie einfach die Schaltflächein ClickUp Brain, um damit verwandte Inhalte in ClickUp Docs zu erstellen, in denen Aktionspunkte, Entscheidungen und Erkenntnisse aufgeführt werden.

Fordern Sie ClickUp Brain auf, Ihnen alle Updates zu liefern, die Sie verpasst haben.

Wissen dauerhaft speichern: Speichern, suchen und rufen Sie vergangene Meeting-Clips, Brainstorming-Notizen oder Projekt-Updates sofort mit Speichern, suchen und rufen Sie vergangene Meeting-Clips, Brainstorming-Notizen oder Projekt-Updates sofort mit dem KI-Wissensmanagement von ClickUp AI ab, wodurch institutionelle Informationen leicht zugänglich und wiederverwendbar sind.

Gewinnen Sie KI-gestützte Klarheit mit ClickUp BrainGPT : Arbeiten Sie smarter mit dieser Desktop-App, die KI, Suche und verbundene Apps in einer optimierten Erfahrung zusammenführt. Sie können freihändig mit sprachaktivierten Arbeiten Sie smarter mit dieser Desktop-App, die KI, Suche und verbundene Apps in einer optimierten Erfahrung zusammenführt. Sie können freihändig mit sprachaktivierten Talk-to-Text-Befehlen arbeiten und ClickUp mit Premium-KI-Modellen wie ChatGPT, Gemini und Claude über eine einzige Schnittstelle integrieren.

Greifen Sie über ClickUp BrainGPT von einem zentralen Ort aus auf verschiedene KI-Tools zu.

Praxisnahe Anwendungsfälle für asynchrones Brainstorming in ClickUp

So können verschiedene Teams ClickUp in die Praxis umsetzen:

1. Globale Team-Ideenfindung

Wenn Ihre Teamkollegen über verschiedene Zeitzonen verteilt sind, sorgt asynchrones Brainstorming dafür, dass keine Stimme verloren geht. Erstellen Sie eine gemeinsame Liste, in die jeder seine Ideen eintragen kann, wenn ihn die Inspiration überkommt.

Beispielsweise kann ein Produktteam, das sich über APAC, EMEA und die USA erstreckt, rund um die Uhr Feature-Anfragen sammeln und diese später gemeinsam überprüfen. Durch die Verwendung benutzerdefinierter Status wie „Vielversprechend“ oder „In Bearbeitung“ lässt sich der Fortschritt der Ideen klar verfolgen.

🔍 Wussten Sie schon? Eine weitere Studie ergab, dass die physische und psychologische Umgebung eine Rolle spielt: Die „Angenehmheit“ des Raums für Meetings (Beleuchtung, Temperatur, Komfort) beeinflusst die „psychologische Sicherheit“ und damit die Produktivität.

2. Planung des Inhalts und Kampagnenentwicklung

Für Marketing- und Kreativteams sorgt asynchrones Brainstorming für einen kontinuierlichen Ideenflow. Verwenden Sie ClickUp-Listen, um Kampagnenthemen, Blog-Ideen oder Social-Media-Konzepte zu sammeln. Teammitglieder können Inhalte nach Thema oder Zielgruppe taggen, Referenzen hinzufügen oder Bilder für den Kontext als Anhang anhängen.

Später kann das Team ClickUp Brain verwenden, um Diskussionen zusammenzufassen und wiederkehrende Themen für den Plan der nächsten Kampagne zu identifizieren.

Bitten Sie ClickUp Brain, Sie in Ihrem Chat-Kanal auf den neuesten Stand zu bringen.

3. Sprint-Retrospektiven und Prozessverbesserung

Asynchrone Rückblicke geben jedem Raum für ehrliche Reflexion. Nach einem Sprint können Teammitglieder in einer gemeinsamen Liste Notizen darüber hinterlassen, was gut gelaufen ist, was nicht und was verbessert werden könnte.

Und wenn es Zeit für Ihr Retro IRL (in Echtzeit) ist, springen Sie in den Kanal Ihres Teams, um SyncUp zu starten.

In diesem Fall können Sie sich auch auf den zuverlässigen ClickUp AI-Notetaker verlassen. Er zeichnet Meetings auf, transkribiert sie und fasst sie zusammen, wobei er wichtige Aktionselemente und nächste Schritte herausarbeitet.

Verfolgen Sie jede Minute Ihrer Meetings und erstellen Sie mit ClickUp AI Notetaker umsetzbare Zusammenfassungen.

4. Funktionsübergreifende Zusammenarbeit

Wenn verschiedene Abteilungen sich abstimmen müssen, sorgt asynchrones Brainstorming für eine übersichtliche Organisation der Beiträge. Teams wie Vertrieb, Support und Produktentwicklung können eine gemeinsame Liste verwenden, um Kundenprobleme oder Feature-Anfragen zu protokollieren, sobald diese auftreten.

Tags und Benutzerdefinierte Felder helfen dabei, diese Ideen nach Dringlichkeit, Produktbereich oder Kundensegment zu gruppieren und zu priorisieren. Später können Entscheidungsträger anhand von Tags filtern, um zu bestimmen, welche Ideen in die Produkt-Roadmap aufgenommen werden.

Das sagt Ansh Prabhakar, Analyst für Geschäftsprozessoptimierung bei Airbnb, über ClickUp:

ClickUp bietet viele Funktionen an einem Ort, darunter Projektmanagement, Brainstorming-Optionen, Aufgabenmanagement, Projektplanung, Dokumentenmanagement usw. Es hat das Leben definitiv einfacher gemacht, da es benutzerfreundlich ist, die Benutzeroberfläche gut gestaltet ist und die Zusammenarbeit innerhalb des Teams und mit anderen Teams einfacher ist. Wir konnten die Arbeit besser verwalten, sie einfach nachverfolgen und darüber berichten, und auf der Grundlage der täglichen Besprechungen zum Fortschritt war die Zukunftsplanung einfach.

ClickUp bietet viele Funktionen an einem Ort, darunter Projektmanagement, Brainstorming-Optionen, Aufgabenmanagement, Projektplanung, Dokumentenmanagement usw. Es hat das Leben definitiv einfacher gemacht, da es benutzerfreundlich ist, die Benutzeroberfläche gut gestaltet ist und die Zusammenarbeit innerhalb des Teams und mit anderen Teams einfacher ist. Wir konnten die Arbeit besser verwalten, sie einfach nachverfolgen und darüber berichten, und auf der Grundlage des täglichen Fortschritts war die Zukunftsplanung einfach.

5. Innovationsherausforderungen und Hackathon

ClickUp kann unternehmensweite Innovationen in einem asynchronen Stil vorantreiben. Veranstalten Sie einen virtuellen Hackathon, indem Sie eine spezielle Liste erstellen, in der die Teilnehmer Konzepte posten, Prototypen als Anhänge anhängen und mit Emoji-Reaktionen oder Kommentaren abstimmen können.

Auch hier kann ClickUp Brain die besten Ideen zusammenfassen oder kurze Zusammenfassungen erstellen, um den Organisatoren bei der Auswahl der Übermittlungen zu helfen. Jeder kann teilnehmen, unabhängig von seinem Standort oder Zeitplan.

👀 Wussten Sie schon: Laut Forrester Research erzielten Unternehmen, die ClickUp nutzen , über einen Zeitraum von drei Jahren eine geschätzte Kapitalrendite (ROI) von 384 %. Diese Unternehmen erzielten durch Projekte, die durch ClickUp ermöglicht oder verbessert wurden, einen zusätzlichen Umsatz von etwa 3,9 Millionen US-Dollar.

6. Asynchrone StandUp-Meetings und Projektstarts

Nicht alle Kickoffs erfordern einen Zoom-Anruf. Starten Sie ein neues Projekt, indem Sie einen gemeinsamen Chat-Thread erstellen, in dem die Mitglieder ihrer Teams ihre Ziele, Hindernisse und Fragen asynchron posten können.

Lassen Sie dann ClickUp Brain gemeinsame Themen und wichtige Ziele zusammenfassen, sodass Sie eine fertige Zusammenfassung für Ihre nächste Synchronisierung des Teams erhalten.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie strukturierte Brainstorming-Sitzungen. Die 6-3-5-Brainwriting-Technik (auch bekannt als „635-Methode“) wurde 1968 von Bernd Rohrbach entwickelt. Sechs Teilnehmer schreiben in fünf Minuten drei Ideen auf; dann wird gewechselt und wiederholt. In 30 Minuten erhalten Sie 108 Ideen.

Best Practices für erfolgreichen Erfolg beim asynchronen Brainstorming

Asynchrones Brainstorming funktioniert am besten, wenn Klarheit, Struktur und offene Beteiligung gegeben sind. ClickUp vereint alle richtigen tools, aber wie Sie diese einsetzen, macht den Unterschied.

Hier sind einige Best Practices, die Ihrem Team helfen, gut zusammenzuarbeiten:

Klare Ziele definieren: Legen Sie vor Beginn Ihres Brainstormings eine klare Tagesordnung und einen klaren Zweck für das Meeting fest. Fügen Sie in einem ClickUp-Dokument eine kurze Aufforderung oder Problemstellung hinzu, damit alle wissen, worum es in der Diskussion geht.

Beziehen Sie alle Zeitzonen mit ein: Ermutigen Sie globale Teammitglieder zu Beiträgen, indem Sie SyncUp-Aufzeichnungen freigeben oder sie direkt mit Tags markieren. So kann jeder seine Ideen nach Belieben einbringen, ohne sich um Meeting-Termine kümmern zu müssen.

Machen Sie Feedback zugänglich und inklusiv: Laden Sie zu Kommentaren, Emoji-Reaktionen oder kurzen Clip-Antworten zu bestimmten Ideen ein und halten Sie die Unterhaltungen in Threads, um den Kontext beizubehalten.

Dokumentieren Sie die nächsten Schritte klar und deutlich: Weisen Sie Aufgaben zu, notieren Sie die Eigentümerschaft und skizzieren Sie Folgemaßnahmen in ClickUp Docs, sobald Entscheidungen getroffen wurden.

Ideen regelmäßig überarbeiten und verfeinern: Planen Sie asynchrone Check-ins zur Nachverfolgung des Fortschritts, zur Überarbeitung der Ideen und zur Verfeinerung der Ideen im Laufe der Entwicklung des Projekts, damit der kreative Kreislauf offen und kontinuierlich bleibt.

Legen Sie ein Antwortfenster fest: Setzen Sie klare Zeitleisten für Beiträge (z. B. bitten Sie Ihre Teamkollegen, ihre Ideen bis Freitag einzureichen), um die Dynamik aufrechtzuerhalten und zu verhindern, dass Diskussionen ins Stocken geraten.

Schreiben und visuelle Eingaben in Einklang bringen: Kombinieren Sie textbasierte Ideen mit Grafiken, Modellen oder Diagrammen in Ihren Kombinieren Sie textbasierte Ideen mit Grafiken, Modellen oder Diagrammen in Ihren Mindmaps , um komplexe oder abstrakte Konzepte zu veranschaulichen.

Feiern Sie Beiträge: Würdigen Sie großartige Ideen öffentlich durch Emoji-Reaktionen, Shoutouts oder kurze Follow-ups. Positive Verstärkung stärkt das kreative Selbstvertrauen.

Integration mit anderen externen Tools: Nutzen Sie die Nutzen Sie die Integration von Zoom und ClickUp , um Meetings aus ClickUp Aufgaben zu starten, Aufzeichnungen automatisch zu protokollieren und Notizen als Anhänge anzuhängen, in denen Ideen diskutiert wurden.

Schaffen Sie eine Verbindung zu Zoom und anderen externen Tools Ihrer ClickUp-Workspace, um Updates zu optimieren.

🔍 Wussten Sie schon? Eine der ersten Online-Konferenzplattformen für Gruppenentscheidungen und Ideenfindung war das Electronic Information Exchange System (EIES). Es wurde zwischen 1974 und 1978 am New Jersey Institute of Technology entwickelt, um asynchrone Kommunikation und kollektive Problemlösung zu ermöglichen.

Ihre nächste große Idee beginnt mit SyncUp

Brainstorming muss nicht die Energie Ihrer Teams oder Ihren Kalenderplatz beanspruchen. Warum sollten Sie Zoom und 10 andere Apps jonglieren, wenn Sie alles in ClickUp erledigen können? Mit ClickUp SyncUps finden Sie alles, was Sie zum Erfassen, Diskutieren und Umsetzen von Ideen benötigen, unter einem Dach.

ClickUp Chat sorgt für eine kontextbezogene Zusammenarbeit. ClickUp Brain verfolgt jede Idee und verwandelt die besten davon in kreative Briefings. Und mit ClickUp Clips können Sie Gedanken asynchron freigeben, ohne einen weiteren Kalendertermin zu blockieren.

Bevor auch Ihr nächstes „schnelles Zoom-Brainstorming” zu einem weiteren zweistündigen Meeting wird, melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und machen Sie jede Idee wertvoll. 💭

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Ja. Mit SyncUp können Teams über Instant-Video- oder Audioanrufe innerhalb von ClickUp Brainstorming betreiben, wobei jede Idee, Notiz und jedes Element automatisch mit dem Channel oder der Direktnachrichten-Unterhaltung verknüpft wird.

Sie können Ihren Bildschirm in SyncUp freigeben oder einen Link zu einem ClickUp-Whiteboard im SyncUp-Thread teilen. Sehen Sie sich die Aufzeichnung des Meetings an oder schauen Sie sich den Thread noch einmal an, um später darauf zurückzugreifen.

Halten Sie sich an maximal 30 Minuten. Kurze, fokussierte Sitzungen helfen Teams, kreativ zu bleiben, ohne zu ermüden, insbesondere wenn asynchrone Notizen und Nachverfolgungen in ClickUp fortgesetzt werden.

Wandeln Sie die ausgewählten Ideen in ClickUp-Aufgaben um, kategorisieren Sie sie nach Priorität oder als Eigentümer und überprüfen Sie den Fortschritt über Ansichten oder Dashboards.

Ja. Sie können einen Anruf aus einer Whiteboard-Ansicht oder einer Dokumentansicht starten, die zu einer Liste, einem Ordner oder einem Space hinzugefügt wurde, dem ein Kanal zugeordnet ist. Um einen Kanal zuzuordnen, muss ein Benutzer zu einer Ansicht in der Liste, dem Ordner oder dem Space gehen und oben links auf „Kanal hinzufügen” klicken.