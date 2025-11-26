Kostenlose Miro-Präsentationsvorlagen für beeindruckende Online-Präsentationen

Das Erstellen einer guten Präsentation kann frustrierend sein, wenn Sie keine Vorlage als Ausgangspunkt haben.

Sie öffnen ein leeres Board. Sie versuchen, Formen zu platzieren. Sie probieren verschiedene Schriftarten aus. Nichts sieht einheitlich aus. Und der gesamte Prozess dauert viel länger, als er sollte.

Dieser Artikel behebt dieses Problem. Sie erhalten kostenlose Miro-Präsentationsvorlagen, mit denen Ihre Folien übersichtlich, ansprechend und einfach zu erstellen sind. Und wenn Sie mehr Struktur oder benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten benötigen, haben wir auch leistungsstarke ClickUp-Vorlagen beigefügt, mit denen Sie Ihre Präsentationen noch weiter verbessern können.

Kostenlose Präsentationsvorlagen auf einen Blick

Hier eine kurze Zusammenfassung für Sie:

Was sind Miro-Präsentationsvorlagen?

Miro-Präsentationsvorlagen sind vorgefertigte Layouts im Slide-Stil, mit denen Sie direkt in Miro strukturierte, kollaborative Präsentationen erstellen können. Sie ersparen Ihnen das manuelle Entwerfen jedes einzelnen Elements und bieten einen fertigen Rahmen, um Ideen effizienter zu präsentieren.

Diese gebrauchsfertigen Vorlagen helfen Ihnen dabei:

Beginnen Sie mit einem übersichtlichen, vorgefertigten Flow.

Sorgen Sie für einheitliche Schriftarten, Farben und Layouts.

Visualisieren Sie Ideen mit vorgefertigten Formen und Rahmen.

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihrem Team zusammen.

Präsentieren Sie direkt von Ihrem Miro-Board aus, ohne zwischen verschiedenen tools wechseln zu müssen.

Was macht eine gute Miro-Vorlage aus?

Eine gute Miro-Präsentationsvorlage sorgt für Klarheit und eine einheitliche Struktur für Sie und Ihr Team. Außerdem lässt sie Ihre Präsentation ohne zusätzlichen Aufwand professionell aussehen.

Die richtige Miro-Präsentationsvorlage sollte dies erledigen 👇

Übersichtliches und strukturiertes Layout: Verhindert Unordnung, die Ihr Publikum ablenkt, durch visuelle Hinweise, die die Aufmerksamkeit auf natürliche Weise auf die wichtigsten Punkte lenken.

Visuelle Hierarchie, die die Aufmerksamkeit lenkt: Trennt den Titel vom Hauptinhalt und bietet einen definierten Bereich, in dem Ihre Kernbotschaft platziert werden kann.

Vorgefertigter Flow für das Storytelling: Enthält bereits angeordnete Einführungs-, Inhalt- und Vergleichsrahmen sowie Schlussrahmen.

Kollaborationsfreundliches Design: Bietet einen eigenen Space für Notizen und Diskussionen, sodass Feedback einfach gegeben werden kann, ohne den Flow zu verlangsamen.

Flexible Anpassungsmöglichkeiten: Mit editierbaren Text-Blöcken, austauschbaren Symbolen, anpassbaren Farben und skalierbaren Rahmen, die auch dann nicht beschädigt werden, wenn Sie die Layouts an Ihren Kontext anpassen.

Inhaltsfertige Abschnitte für verschiedene Anwendungsfälle: Enthält verschiedene Inhaltsbereiche wie Ziele, Agenda, Beispiele, Rahmenbedingungen, Aktivitäten und Zusammenfassungen.

📌 Wussten Sie schon? Mehr als 50 % der großen Produktteams geben an, dass ihre größte Herausforderung darin besteht, die Produkt-Roadmap konsistent zu halten. Dennoch basieren über 54 % aller Roadmaps nach wie vor auf Outputs statt auf Ergebnissen. Das bedeutet, dass Teams nicht nur Schwierigkeiten haben, ihre Roadmaps einzuhalten. Oft legen sie Prioritäten dafür fest, was entwickelt werden soll, anstatt warum es wichtig ist, was zu Fehlausrichtungen und Strategieabweichungen führt.

Kostenlose Miro-Präsentationsvorlagen

Nachfolgend finden Sie kostenlose Miro-Vorlagen, die Sie sofort in Ihren Workflow integrieren können.

1. Vorlage für eine Produkt-Roadmap-Präsentation

Mit der Vorlage „Produkt-Roadmap“ können Sie die Entwicklung Ihres Produkts klar und zielgerichtet erläutern. Sie erhalten einen Flow, der Ihr Publikum von der großen Vision über wichtige Meilensteine bis hin zu den nächsten Schritten führt. So bleiben Teams aufeinander abgestimmt und Stakeholder erhalten eine transparente Ansicht der Ausrichtung Ihres Produkts, ohne sich in Details zu verlieren.

Die größte Stärke dieser Vorlagen ist ihre Einfachheit. Jeder Frame ist speziell darauf ausgelegt, das Warum, das Was und die Überschrift des Produkts hervorzuheben, sodass Ihre Botschaft von Anfang bis Ende leicht zu verstehen ist.

✨ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Stellen Sie strategische Themen visuell dar, indem Sie Ihre Produktziele in übersichtliche Zeitabschnitte gruppieren, um die langfristige Ausrichtung auf einen Blick zu verdeutlichen.

Heben Sie wichtige Release-Fenster durch farbcodierte Abschnitte hervor, die kurzfristige und zukünftige Pläne sofort voneinander trennen.

Fügen Sie benutzerdefinierte Kundeninformationen oder Datenausschnitte in vorgefertigte Info-Blöcke ein, die Ihre Argumentation leicht nachvollziehbar machen.

Leiten Sie Diskussionen mühelos mit einer abschließenden Feedback-Folie, die Raum für Fragen und Ideen schafft.

✅ Ideal für: Produktmanager und funktionsübergreifende Teams, die eine übersichtliche, strukturierte Möglichkeit benötigen, um ihre Entwicklungen zu präsentieren.

Möchten Sie eine Präsentation für Clients erstellen? Sehen Sie sich dieses Video an ⬇️

2. Vorlage für Verkaufspräsentationen

Die Vorlage für Verkaufspräsentationen bietet einen übersichtlichen Flow für die Präsentation Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistung, sodass Sie sich keine Gedanken über das Design der Folien machen müssen. Sie führt Ihr Publikum durch das Problem, die Lösung und den Wert, den Sie bieten, in einer visuellen Struktur, die klar und dialogfreundlich ist.

Das Besondere an dieser Vorlage ist, dass sie sich mühelos an unterschiedliche Zielgruppen anpassen lässt. Außerdem können Sie sie benutzerdefiniert anpassen und gleichzeitig Ihre Präsentation professionell und übersichtlich gestalten.

✨ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Präsentieren Sie echte Kundenergebnisse mit vorgefertigten Blöcken, die für Erfahrungsberichte oder kurze Fallstudien konzipiert sind.

Vereinfachen Sie Ihren Wert mit Highlight-Panels, die Ihre Kernbotschaft während einer Live-Präsentation sofort erkennbar machen.

Fügen Sie mühelos visuelle Belege hinzu, indem Sie Produktbilder hineinziehen und unterstützende Grafiken direkt in die dafür vorgesehenen Rahmen einfügen.

Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer klaren Schlussfolie, die Ihr Angebot zusammenfasst und die nächsten Schritte aufzeigt, ohne Ihre potenziellen Kunden zu überfordern.

✅ Ideal für: Vertriebsteams oder alle, die eine anpassbare Präsentation benötigen, um potenziellen Clients Ideen, Dienstleistungen oder Produkte vorzustellen.

🎁 ClickUp-Bonus: Eine Studie hat ergeben, dass 92 % der Führungskräfte, die generative KI wöchentlich einsetzen, von erheblichen Vorteilen berichten, darunter schnellere Workflows, klarere Kommunikation, höhere Produktivität und sogar messbare Kosteneinsparungen. Und da Präsentationen zu den kommunikationsintensivsten Aufgaben in jedem Unternehmen gehören, werden die besten KI-Tools für Präsentationen zu einem Wettbewerbsvorteil. Genau hier kommt ClickUp Brain ins Spiel, der integrierte KI-Assistent von ClickUp, der neue Maßstäbe setzt. Da er alle Ihre Aufgaben, Dokumente, Chats und integrierten Tools versteht, liefert er Ihnen den tatsächlichen Projektkontext und Informationen und wandelt diese sofort in Ideen für Folien, Projektbeschreibungen, Gliederungen, Gesprächspunkte oder sogar vollständige Präsentationsentwürfe um. Nutzen Sie die leistungsstarke Kombination aus ClickUp Docs und ClickUp Brain, um Projektbeschreibungen und vieles mehr zu erstellen!

3. UX-Vorlage für Präsentationen

Mit der Miro UX-Präsentationsvorlage können Sie Nutzerforschung in eine Geschichte verwandeln, die die Leute tatsächlich hören wollen. Sie bietet Ihnen einen klaren Flow, um zu präsentieren, wer Ihre Benutzer sind, womit sie zu kämpfen haben und warum Ihre Designentscheidungen sinnvoll sind.

Die Vorlage verbindet Einblicke und Maßnahmen. Sie können Screenshots, Benutzerzitate, Schritte und Empfehlungen hinzufügen, um Ihre Präsentation wie eine geführte Tour zu gestalten.

✨ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Stellen Sie Muster visuell dar, indem Sie spezielle Raster verwenden, mit denen Sie unübersichtliche Notizen in übersichtliche Cluster von Erkenntnissen über Benutzer umwandeln können.

Ermitteln Sie die Ursachen mit Abschnitten, die speziell auf die Zusammenfassung von Verhaltensthemen zugeschnitten sind, ohne die Zuschauer zu überfordern.

Erwecken Sie Ihre Personas zum Leben, indem Sie Fotos hinzufügen und diese mit kurzen Beschreibungen in vorgefertigten Feldern für Zeichen kombinieren.

Leiten Sie Teamdiskussionen mit speziellen Bereichen für Empfehlungen und Entscheidungen zu den nächsten Schritten.

✅ Ideal für: UX-Designer und Produktteams, die ihre Benutzererkenntnisse und Designrichtlinien präsentieren müssen

📮 ClickUp Insight: Leistungsschwache Teams verwenden mit viermal höherer Wahrscheinlichkeit mehr als 15 Tools, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz aufrechterhalten, indem sie ihre Tool-Ausstattung auf maximal neun Plattformen beschränken. Aber wie wäre es, nur eine Plattform zu verwenden?* Als weltweit erster konvergierter KI-Arbeitsbereich vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, komplett mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, smarter zu arbeiten? ClickUp eignet sich für jedes Team, sorgt für Sichtbarkeit der Arbeit und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest übernimmt.

4. Vorlage für Finanzpräsentationen

Die Miro-Vorlage für Finanzberichte bietet einen strukturierten Rahmen, um Stakeholdern einen Überblick über Umsatzmuster, Ausgaben, Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und die allgemeine Finanzlage zu verschaffen.

Sie können Bilanz-Elemente hinzufügen, Gewinn- und Verlustveränderungen hervorheben, Cashflow-Bewegungen visualisieren und mit einer prägnanten Zusammenfassung abschließen.

✨ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Gliedern Sie Finanzkategorien visuell mithilfe vorgefertigter Blöcke, mit denen Sie Vermögenswerte und Verbindlichkeiten voneinander trennen können.

Erkennen Sie Bewegungsmuster schnell anhand von Diagramm-freundlichen Rahmen, die entwickelt wurden, um Veränderungen bei Umsatz oder Margen hervorzuheben.

Präsentieren Sie strategische Erkenntnisse übersichtlich mit Callout-Panels, die für kurze Erläuterungen konzipiert sind und Zahlen mit Geschäftsentscheidungen verknüpfen.

Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer einheitlichen Prognose, indem Sie eine Zusammenfassungsfolie verwenden, die speziell dafür ausgelegt ist, Prognosen und Wachstumserwartungen übersichtlich darzustellen.

✅ Ideal für: Finanzteams, Gründer und Manager, die Quartalsberichte und Finanzupdates für Investoren erstellen

5. Vorlage für Portfolio-Präsentationen

Mit der Miro Portfolio-Präsentationsvorlage können Sie jedes Projekt als klare Geschichte präsentieren, in der Sie beschreiben, wer Sie sind, welche Herausforderung Sie gemeistert haben, wie Sie vorgegangen sind und was dabei herausgekommen ist.

Die Arbeit steht im Vordergrund, während die Vorlage Ihnen gerade genug Anleitung bietet, um sie auf eine Weise zu erklären, die für Personalverantwortliche oder Entscheidungsträger, die Ihre Fähigkeiten bewerten, durchdacht und relevant erscheint.

✨ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Mit medienfertigen Rahmen, die Ihre Arbeit übersichtlich und einheitlich halten, können Sie ganz einfach visuelle Elemente hinzufügen.

Stellen Sie Prozessschritte visuell anhand vorgefertigter Abschnitte dar, mit denen Sie die Entwicklung eines Projekts von Anfang bis Ende veranschaulichen können.

Runden Sie jedes Projekt mit einem Reflexionsbereich ab, in dem Sie Schlüsselerkenntnisse und Lektionen hervorheben können, die Sie als Designer gelernt haben.

✅ Ideal für: Designer, UX-Experten, Studenten und Kreativteams, die ihre Portfolio-Arbeiten auf elegante Weise und mit Hilfe von Storytelling präsentieren möchten.

👀 Wussten Sie schon? Personalverantwortliche lesen Portfolios nicht mehr wirklich, sondern überfliegen sie nur noch. Wenn jede Folie eine klare Idee vermittelt, wirkt Ihr Portfolio prägnanter und bleibt sofort besser im Gedächtnis haften.

Einschränkungen bei der Verwendung von Miro für die Erstellung von Präsentationen

Miro wurde für die visuelle Zusammenarbeit entwickelt. Sie erhalten eine Leinwand für Whiteboard und Brainstorming, aber es gibt keine Verbindung zwischen Ihren Präsentationen und Aufgaben und Prozessen.

Hier sind einige der Limite:

Es fehlen Features für Projektmanagement und Aufgabenverwaltung , sodass Sie keine Aufgaben zuweisen, Fälligkeitsdaten festlegen, den Fortschritt verfolgen oder Folien mit umsetzbaren Projektschritten verbinden können.

Wiederkehrende Vorgänge werden nicht durch Automatisierung unterstützt, sodass Alles – von Überprüfungen und Genehmigungen bis hin zum Pushen von Updates – manuell und zeitaufwendig bleibt.

Bietet nur begrenzte Features für die Berichterstellung , sodass Sie Daten für Projektberichte und Stakeholder-Präsentationen manuell aus anderen tools zusammenstellen müssen.

Erschwert die operative Zusammenarbeit, da es keine Features zur Nachverfolgung von Entscheidungen, Genehmigungen, Aufgabenverantwortlichen oder Zeitleisten gibt.

📚 Weiterlesen: Die besten Alternativen und Konkurrenten zu Miro

Alternative Miro-Vorlagen für Präsentationen

Wenn Sie visuell ansprechende, kollaborative Präsentationen erstellen möchten, aber mehr Flexibilität, Struktur und Kontrolle wünschen, als Miro bieten kann, ist ClickUp eine gute Alternative.

Die Sammlung von präsentationsfertigen Vorlagen ist in einen voll ausgestatteten Converged AI-Workspace integriert, sodass Sie ohne Toolwechsel planen und präsentieren können. Ihre Präsentationen sind keine isolierten Dateien. Sie sind direkt mit Ihrer Planung verbunden und lassen sich nahtlos in Ihre Prozesse der Berichterstellung und Ausführung einbinden.

Einer der größten Vorteile der Erstellung von Präsentationen in ClickUp besteht darin, dass Sie nicht zwischen verschiedenen tools hin- und herspringen müssen. Mit ClickUp Whiteboards können Sie die gesamte Struktur Ihrer Präsentation visuell skizzieren, bevor Sie mit der Erstellung der Folien beginnen.

Erstellen Sie dynamische Präsentationen mit dem interaktiven Whiteboard von ClickUp.

Fügen Sie Haftnotizen für jeden Abschnitt ein: Einführung, Ziele, wichtige Erkenntnisse, Roadmap, Budget, Aktionsplan und Fragen und Antworten. Verschieben Sie diese Notizen dann so lange, bis der Flow sinnvoll ist. Sobald die Reihenfolge passt, können Sie jede Haftnotiz direkt in eine Folien-Aufgabe oder ein Element in Ihrem Workspace umwandeln.

Hier finden Sie die besten ClickUp-Präsentationsvorlagen, die eine gute Alternative zu den Designs von Miro darstellen.

1. ClickUp-Präsentationsvorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie mit der ClickUp-Präsentationsvorlage in nur wenigen Minuten eine professionelle Präsentation.

Die ClickUp-Präsentationsvorlage ist wie die Arbeit in einem Workspace, der bereits weiß, was eine gute Präsentation braucht. Sie beginnt mit einer auffälligen Eröffnungsfolie, die Ihr Thema, Ihren Namen und Ihre Botschaft hervorhebt. Von dort aus führt Sie die Struktur sanft zur Gestaltung Ihrer Erzählung.

Wenn Sie tiefer in die Vorlage einsteigen, wechselt diese in den Zielsetzungsmodus. Sie können Ihre Ziele klar darlegen, nicht als unübersichtliche Textblöcke, sondern als prägnante, leicht zu überfliegende Aussagen, die verdeutlichen, warum Ihre Präsentation existiert und was Sie den Zuschauern vermitteln möchten.

Sobald diese Grundlagen festgelegt sind, können Sie mit der Vorlage Ihre Inhalte in klar definierte Kapitel unterteilen. Jeder Abschnitt erhält eine eigene auffällige Titelseite, wodurch Ihre Übergänge flüssiger werden und Ihr Publikum leichter folgen kann.

✨ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Passen Sie die Inhaltsfolien an jedes gewünschte Format an, einschließlich Text, Rahmen, Diagramme, Screenshots oder gemischte Layouts.

Verwenden Sie spezielle visuelle Folien, um Ihre Diagramme übersichtlich darzustellen und Schlüsseldaten ohne Unübersichtlichkeit zu präsentieren.

Schließen Sie mit einer Zusammenfassungsfolie, die die wichtigsten Schlüsselerkenntnisse hervorhebt, und einer Dankesfolie für Fragen oder nächste Schritte ab.

Benutzerdefinierte Einstellungen für jedes Detail wie Farben, Schriftarten, Layouts und Grafiken, um Ihren Stil oder Ihre Marke mühelos anzupassen.

✅ Ideal für: Teams und Fachleute, die ihre Ideen auf strukturierte und visuell ansprechende Weise präsentieren möchten.

🧠 Kurzer Einblick: Eine gute Präsentation ist eine Brücke zwischen Ihren Ideen und dem Verständnis anderer. Moderne Präsentationstools machen dies möglich, indem sie Ihnen Folgendes bieten: Klare visuelle Struktur, die Ihre Botschaft unterstreicht

Wiederverwendbare Layouts, die Zeit sparen und die kreative Ermüdung verringern

Kollaborative Räume, in denen Teams gemeinsam erstellen, verfeinern und kommentieren können Die wahre Magie entfaltet sich jedoch, wenn Sie diese Tools mit Features kombinieren, die Kontext und Stimme hinzufügen. ClickUp Clips ist hier sehr hilfreich. Sie können eine kurze Anleitung mit Ihrem Bildschirm und Ihrer Stimme aufzeichnen und Ihrem Publikum so ein umfassendes Bild vermitteln, auch wenn Sie nicht im Raum sind. Verwenden Sie ClickUp Clips, um Ihren Bildschirm aufzuzeichnen, Anmerkungen hinzuzufügen und Ihre Präsentation mit einem klaren Voiceover zu versehen.

2. ClickUp-Projektentwurfsvorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Bringen Sie Ihr Projekt mit der ClickUp-Projektentwurfsvorlage auf den richtigen Weg.

Jedes großartige Projekt beginnt damit, dass Ideen endlich Gestalt annehmen. Die ClickUp-Projektvorlage wurde genau für diesen Moment entwickelt. Sie erhalten einen geführten Space, in dem Sie das Projekt mit allen wesentlichen Informationen wie Zweck, Name, beteiligte Personen und mehr verankern können.

Wenn es an der Zeit ist, das Projekt umzusetzen, können Sie jede Phase auf einer Zeitleiste darstellen. Sobald der Flow klar ist, können Sie die wichtigsten Projektziele festlegen, damit jeder Mitwirkende genau weiß, wofür er verantwortlich ist. So wird die Abstimmung von einer Herausforderung zu einem festen Bestandteil des Plans vom ersten Tag an.

✨ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Erstellen Sie eine prägnante Zusammenfassung, erste Einblicke und eine klare Ansicht Ihrer Mission, Vision, Zielgruppe und erwarteten Ergebnisse.

Dokumentieren Sie Einschränkungen und Annahmen frühzeitig, um realistische Erwartungen zu setzen und Überraschungen in letzter Minute zu vermeiden.

Planen Sie das Projektbudget und die Investitionen, um finanzielle Entscheidungen zu vereinfachen und sicherzustellen, dass alle Beteiligten auf dem gleichen Stand sind.

✅ Ideal für: Projektmanager und Teamleiter, die ein strukturiertes und dennoch flexibles Dokument wünschen, um Projekte klar und zielgerichtet zu skizzieren.

💡 Profi-Tipp: Um noch mehr aus dieser Vorlage herauszuholen, erstellen Sie Ihren gesamten Workflow in ClickUp Docs. Mit Docs können Sie Teamkollegen direkt in einem Abschnitt taggen. Wenn Sie beispielsweise den Projekthintergrund entwerfen, können Sie Ihren Forschungsleiter mit @erwähnen, um fehlende Angaben hinzuzufügen oder Daten zu klären. Außerdem können Sie jeden Aufzählungspunkt mit einem einzigen Klick in eine umsetzbare Aufgabe umwandeln. Wenn Ihre Zeitleiste also „Wireframes bis Woche 3 fertigstellen“ vorsieht, wandeln Sie diese Zeile in eine Aufgabe um und weisen Sie sie zu, ohne das Dokument zu verlassen.

3. ClickUp-Vorlage für Kampagnenentwürfe

Kostenlose Vorlage herunterladen Gestalten Sie Ihren Präsentationsplan und sorgen Sie dafür, dass jede Phase der Kampagne leicht zu erklären und zur Nachverfolgung geeignet ist – mit der ClickUp-Kampagnen-Vorlage.

Mit der ClickUp-Kampagnenvorlage können Sie jede Kampagne in präsentationsfertige Erzählungen organisieren. Sie können jede Kampagne in einer übersichtlichen Listenansicht protokollieren, alle wichtigen Details wie Ziele, Ergebnisse und Zeitleisten hinzufügen und sofort die richtigen Teams taggen.

Es gibt auch eine Kanban-ähnliche Board-Ansicht, in der Kampagnenaufgaben über verschiedene Phasen wie Planung, Design, Umsetzung und Bewertung gezogen werden können. Jede Karte zeigt übersichtlich den Kampagnentyp, die erforderlichen Ressourcen, die zugewiesenen Teams und den Status an – also alle Informationen, die Sie normalerweise vor einer Präsentation benötigen.

✨ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Konzentrieren Sie sich auf die aktive Arbeit mit dem Implementation Board , das nur laufende Kampagnen und die dafür verantwortlichen Teams anzeigt.

Verwenden Sie das Board selbst als fertige Präsentation für StandUps und Projektzwischenbesprechungen, ohne separate Berichte erstellen zu müssen.

Passen Sie Kampagnendetails mit benutzerdefinierten Feldern für Typ, zugewiesenes Team, Medien, Kanal und Status an, um das Filtern und Sortieren zu vereinfachen.

Visualisieren Sie Ihren gesamten Zeitplan mit einer farbcodierten Zeitleisten-Ansicht , die Startdaten, Enddaten, Eigentümerschaft und Workload darstellt.

✅ Ideal für: Marketingteams und Agenturen, die Kampagnen planen und deren Nachverfolgung durchführen und gleichzeitig den Fortschritt über verschiedene Kanäle hinweg präsentieren müssen.

🎁 Bonus: Möchten Sie Ihre Projektplanung visuell vereinfachen? Sehen Sie sich dieses kurze Tutorial an, um zu erfahren, wie Sie mit ClickUp Whiteboards Ideen sammeln und Ihre Zeitleisten so darstellen können, dass Ihre Präsentationen noch überzeugender werden.

4. ClickUp-Vorlage für kreative Projektpläne

Kostenlose Vorlage herunterladen Bringen Sie Struktur in Ihren kreativen Prozess und verwandeln Sie verstreute Ideen in eine abgeschlossene Arbeit mit der ClickUp-Vorlage für kreative Projektpläne.

Wenn Sie eine Präsentationsvorlage suchen, die nicht nur Ihren kreativen Prozess zeigt, sondern ihn auch im Hintergrund organisiert, ist die ClickUp Creative Project Plan Template die perfekte Wahl. Das Projekt ist in Phasen und Aufgaben unterteilt, sodass die nächsten Schritte und die Verantwortlichkeiten leicht zu klären sind.

Jede Aufgabenkarte zeigt Details wie Verantwortliche, Fristen, Prioritäten, Genehmigungsphasen, Entwürfe und endgültige Ergebnisse an. Wenn Sie tiefer in die Materie einsteigen möchten, öffnet sich jede Karte in einem eigenen Mini-Workspace mit Notizen, Anhängen, Feedback und Versionshistorie. So können Sie den Beteiligten perfekt zeigen, wie sich die Arbeit entwickelt hat, ohne zwischen Ordnern hin- und herspringen oder zwischen mehreren Folien wechseln zu müssen.

✨ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Verschaffen Sie sich eine Übersicht über alle Ihre Projekte, gruppiert nach Projektphasen, in der Listenansicht „Kreative Projektliste“.

Kategorisieren Sie Projektaufgaben nach Status und verfolgen Sie den Fortschritt in der Ansicht „Fortschrittsboard“.

Verfolgen Sie in der Zeitleiste Ergebnisse, Zeitpläne sowie außerplanmäßige oder überfällige Projekte.

✅ Ideal für: Kreative Teams und Agenturen, die ProduktionsWorkflows und Zeitleisten in einem übersichtlichen, storytellingorientierten Format präsentieren möchten.

⚡ Vorlagenarchiv: Kreative Projekte sehen oft auf den ersten Blick einfach aus, aber hinter jeder ausgefeilten Präsentation stecken Stunden des Plans, der Versionierung, der Überarbeitung und der Koordination. Projektstartvorlagen helfen dabei, frühzeitig Erwartungen festzulegen, Rollen zu definieren, kreative Ziele zu skizzieren, Einschränkungen zu dokumentieren und sicherzustellen, dass jeder Mitwirkende weiß, wie seine Arbeit zu den Geschäftszielen beiträgt.

5. ClickUp PPT-Projektplan-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie Ihr Projekt mit Zuversicht und behalten Sie den Überblick, damit die Arbeit mit der ClickUp PPT-Projektplan-Vorlage im Zeitplan bleibt.

Wenn Sie ein Projekt von der ersten Idee bis zur endgültigen Lieferung strukturiert aufschlüsseln möchten, bietet Ihnen die ClickUp PPT-Projektplan-Vorlage die Grundlage für einen schnellen Start.

Sie erhalten vordefinierte Listen für die Verwaltung des Zeitplans, der Kosten, der Ressourcen, der Qualität und anderer Aspekte Ihres Projekts. Mit Benutzerdefinierten Feldern können Sie jede Arbeit nach Aufwand, Auswirkungen, Abteilung, erforderlichen Ressourcen oder anderen Details, die Ihr Team benötigt, kennzeichnen.

✨ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Demonstrieren Sie die Dynamik Ihres Projekts mit der Drag-and-Drop-Ansicht „Planning Progress Board“, die den Status in Echtzeit in einem visuellen Format hervorhebt.

Fügen Sie Ihre Dateien direkt zu jedem Abschnitt hinzu, damit alle Begleitdokumente leicht zugänglich sind.

Heben Sie die Workload mit Emoji-basierten Indikatoren für Aufwand und Wirkung hervor, die die Erläuterungen auf den Folien verständlicher machen.

✅ Ideal für: Teams und Projektleiter, die einen Plan für das Projekt erstellen müssen, den sie intern überprüfen und mit den Beteiligten freigeben können.

6. ClickUp-Vorlage für Projektvorschläge für Whiteboards

Kostenlose Vorlage herunterladen Sorgen Sie mit der ClickUp-Vorlage „Projektvorschlag-Whiteboard“ für einen klaren visuellen Flow Ihrer Präsentation, damit Ihr Team immer auf dem gleichen Stand ist.

Wenn Sie eine neue Idee oder ein neues Projekt vorstellen, ist Klarheit das A und O. Diese ClickUp-Vorlage für Projektvorschläge bietet einen kollaborativen, visuellen Raum, in dem Sie alle wichtigen Elemente an einem Ort zusammenfassen können, darunter Ihre Ziele, Risiken, Zeitleisten, Ressourcen, Metriken zum Erfolg und wichtigste Stakeholder.

Alles auf der Leinwand kann in die Form Ihrer Vorstellungen gebracht werden. Sie können Ihre Haftnotizen verschieben, wenn sich Ihre Ideen weiterentwickeln, und die Platzhalter durch Ihre eigene Struktur ersetzen. Mit den tools an der Seite können Sie auch ganze Abschnitte von Grund auf neu erstellen.

✨ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Visualisieren Sie Ihr gesamtes Angebot auf einem einzigen kollaborativen Board, auf dem alle Ideen und Details miteinander verbunden sind.

Passen Sie jeden Abschnitt benutzerdefiniert an, von den Zielen über die Ressourcen bis hin zu den Zeitleisten, mithilfe von bearbeitbaren Blöcken und farbcodierten Elementen.

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihrem Team zusammen, um den Vorschlag zu verfeinern und Feedback zu sammeln, während Sie alle zu denselben Schlüssel-Entscheidungen führen.

✅ Ideal für: Teams, die Projektvorschläge visuell darstellen und Stakeholder schnell aufeinander abstimmen möchten

7. ClickUp-Vorlage für Geschäftsanforderungen

Kostenlose Vorlage herunterladen Strukturieren Sie Ihre Präsentation und präsentieren Sie Anforderungen übersichtlich mit der ClickUp-Vorlage für Business-Anforderungen.

Möchten Sie den Projektumfang so definieren, dass Missverständnisse und Scope Creep vermieden werden? Mit der ClickUp-Vorlage für Geschäftsanforderungen können Sie die wesentlichen Punkte im Voraus festlegen.

Es gibt vordefinierte Seiten, auf denen Sie alles von einer Zusammenfassung bis hin zur Kosten-Nutzen-Analyse festlegen können. Da die Vorlage auf ClickUp Docs basiert, profitieren Sie von Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit und Versionskontrolle. Sie können auch Personen, Aufgaben, andere Dokumente und Whiteboards mit Tags versehen, um zusätzliche Kontextinformationen aus Ihrem gesamten Workspace abzurufen.

✨ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Erstellen Sie eine Liste aller funktionalen Anforderungen und Features detailliert mit Diagrammen, Tabellen und Zeitleisten.

Definieren Sie die Ziele, Aufgaben, Ergebnisse, Kosten und Fristen des Projekts, um die Planung und Ressourcenbeschaffung zu vereinfachen.

Erläutern Sie Ihre Geschäftsziele, wie z. B. Effizienzsteigerung oder Kostensenkung durch verbesserte Prozesse.

✅ Ideal für: Produktmanager und Business-Analysten, die eine BRD suchen, um Stakeholder aufeinander abzustimmen und Anforderungen an ein Projekt ohne Verwirrung zu definieren.

8. ClickUp-Projekt-Roadmap-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Visualisieren Sie Phasen, verfolgen Sie Meilensteine und präsentieren Sie Ihren Projekt-Flow übersichtlich in Ihren Folien mit der ClickUp-Projekt-Roadmap-Vorlage.

Die ClickUp-Projekt-Roadmap-Vorlage wirkt wie ein visuelles Storyboard für Ihr gesamtes Projekt. Sie erhalten eine kreative Leinwand, auf der jeder Meilenstein zu einem hellen, leicht zu erkennenden Orientierungspunkt wird. Formen und einfache Pfade lenken den Blick auf natürliche Weise. Sie können die Blöcke ganz nach dem Ablauf Ihres Projekts anordnen und dabei Phasenmarkierungen, Fortschrittspfade, Callout-Boxen und Verbindungspfeile verwenden.

Haftnotizen eignen sich perfekt, um erste Ideen zu notieren oder eine Phase in kleinere Schritte zu unterteilen, bevor Sie sie ausarbeiten. Das Format passt sich praktisch jedem Szenario an, egal ob Sie eine Produktveröffentlichung planen oder langfristige strategische Initiativen entwerfen, die eine teamweite Abstimmung erfordern.

✨ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Visualisieren Sie Ihren gesamten Projektverlauf mit farbenfrohen, vorgefertigten Roadmap-Formen, die Ihrem Plan sofort Struktur verleihen.

Stellen Sie jede Phase mit speziellen Beschreibungs-Boxen übersichtlich dar, damit Ihre Client-Präsentation leichter zu verfolgen ist.

Benutzerdefinierte Anpassungen der Elemente Ihrer Roadmap: Ändern Sie die Größe der Elemente und ordnen Sie sie neu an, damit sie zu Ihrer Erzählung oder Ihrem Branding passen.

✅ Ideal für: Teams und Projektleiter, die eine visuell ansprechende, leicht verständliche Roadmap wünschen, die sie in einem gemeinsamen Space planen und präsentieren können.

9. ClickUp-Vorlage für Pläne zur Projektumsetzung

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie Ihre Präsentation reibungslos und führen Sie Ihr Publikum von der ersten Idee bis zum Endergebnis mit der ClickUp-Vorlage für Projektumsetzungspläne.

Die ClickUp-Vorlage für Projektumsetzungspläne ist das perfekte Tool, um die Ausführungsphase reibungsloser zu gestalten und zu verhindern, dass Aufgaben ins Stocken geraten. Dank ClickUp Automatisierungen werden Fortschrittsprozentsätze angepasst, Budgets automatisch berechnet, Workloads ausgewogen gehalten und Genehmigungen wie Kontrollpunkte entlang Ihres Weges angezeigt.

Das Risikoniveau ist ein integriertes Benutzerdefiniertes Feld, mit dem Sie potenzielle Risiken im Projekt verfolgen und planen können. Mit den über 15 benutzerdefinierten Ansichten von ClickUp können Sie den Fortschritt überwachen und sicherstellen, dass alles im Zeitplan bleibt.

✨ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Optimieren Sie Genehmigungsprozesse, indem Sie ein spezielles Feld für Prüfer hinzufügen und eine übersichtliche Status-Phase verwenden, mit der sich jede Überarbeitung leicht zur Nachverfolgung bringen lässt.

Überwachen Sie den Fortschritt mit integrierten Indikatoren für Status, Priorität, Zeitleiste und geschätzte Workload.

Passen Sie jedes Detail an, einschließlich Status, Felder, Ansichten und Layouts, um sie an Ihren individuellen Workflow anzupassen.

✅ Ideal für: Führungskräfte und Teams, die ein zuverlässiges Framework für die Projektplanung suchen, das komplexe Abläufe in einen nachverfolgbaren Workflow verwandelt.

10. ClickUp Professional-Vorlage für Berichte

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie mit der ClickUp Professional Report Vorlage professionelle, präsentationsreife Berichte.

Mit der ClickUp Professional Report Vorlage können Sie detaillierte Informationen zum Projekt in einen präsentationsfertigen Bericht umwandeln. Sie können schnell einen Projekttitel, ein Datum, Angaben zum Eigentümer und Ihr Firmenlogo hinzufügen und so den Beteiligten sofort einen Kontext und einen starken ersten Eindruck vermitteln.

Ziele und erwartete Ergebnisse werden oben definiert. Wenn es Abhängigkeiten oder Einschränkungen gibt, die sich auf die Ergebnisse auswirken könnten, gibt es auch Platz, um diese zu skizzieren. Für Teams, die ihre Methodik erläutern müssen, gliedert die Vorlage Ihren Prozess in einfache, logische Schritte, sodass Sie jede Phase, den jeweiligen Ansatz und die damit verbundenen Budget- und Ressourcenanforderungen beschreiben können.

✨ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Klären Sie Ihre Ziele, den Umfang, die Einschränkungen und die Methodik mit Hilfe von schriftlichen Anleitungen, die auf Eingabeaufforderungen basieren.

Unterteilen Sie mehrphasige Workflows mithilfe organisierter Vorlagen für Planung, Entwicklung, Test und Implementierung.

Heben Sie Schlussfolgerungen und zukünftige Ausrichtungen in übersichtlichen, formatierten Abschnitten für Schlussfolgerungen und Empfehlungen hervor.

✅ Ideal für: Team- und Projektleiter, die eine vorgegebene Struktur benötigen, um komplexe Projektarbeiten in professionelle Berichte umzuwandeln.

⭐ Bonus: Mit ClickUps Brain Max Talk to Text müssen Sie nie wieder auf eine leere Folie starren. Sprechen Sie Ihre Ideen einfach laut aus, und Brain MAX transkribiert und fasst sie zu strukturierten Notizen zusammen, die direkt in Ihren Dokumenten, Aufgaben und Projekt-Spaces gespeichert werden.

11. ClickUp-Vorlage für Elevator Pitch

Kostenlose Vorlage herunterladen Mit der einfachen ClickUp Elevator Pitch-Vorlage sind Sie für jede Präsentation und jeden Networking-Moment bestens gerüstet.

Die ClickUp Elevator Pitch-Vorlage bietet Ihnen einen einfachen Rahmen, um eine prägnante und leicht zu präsentierende Pitch-Präsentation zu erstellen, egal ob Sie sich auf ein Investor-Meeting vorbereiten oder Ihr Team auf ein Konzept einstimmen möchten.

Die Vorlage enthält eine Tabelle für die Zusammenarbeit, in der Sie Kundentypen, deren Bedürfnisse, die von Ihnen angebotene Lösung, den Markt, in dem Sie tätig sind, und den wichtigsten Vorteil, den Sie den Menschen vermitteln möchten, abbilden können. Sobald diese Bausteine vorhanden sind, hilft Ihnen der Abschnitt „Final Pitch“ dabei, alles in eine prägnante, überzeugende Aussage zu verwandeln, die Sie in weniger als 30 Sekunden vortragen können, genau wie bei einem echten Elevator Pitch.

✨ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Arbeiten Sie mit Ihren Teamkollegen zusammen, indem Sie Kommentare und Erwähnungen verwenden, mit denen Sie die Präsentation gemeinsam in Echtzeit formen können.

Verfeinern Sie Ihre Botschaft mit integrierten Eingabeaufforderungen und anschaulichen Beispielen, die Ihnen zu einem überzeugenderen Elevator Pitch verhelfen.

Erhalten Sie schnelle, praktische Tipps, mit denen Sie Ihr Publikum begeistern und Ihre Präsentation auf Ihre Zuhörer zuschneiden können.

✅ Ideal für: Fachleute, die nach einem tool suchen, mit dem sie einen überzeugenden 20- bis 30-sekündigen Elevator Pitch erstellen können.

12. ClickUp-Vorlage für Verkaufsgespräche

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Verkaufsgespräche ein überzeugendes Verkaufsgespräch für Ihre nächste Präsentation.

Jedes Verkaufsgespräch beginnt mit einem überzeugenden Aufhänger. Mit der ClickUp-Vorlage für Verkaufsgespräche können Sie diesen Aufhänger in eine fesselnde Erzählung verwandeln, indem Sie die Herausforderungen des Kunden mit den Stärken Ihres Produkts verbinden, Ihre wichtigsten Features skizzieren und die Vorteile auf eine Weise hervorheben, die für jeden potenziellen Kunden individuell zugeschnitten ist.

Das Besondere an dieser Vorlage ist eine Sammlung vollständiger, einsatzbereiter Pitch-Beispiele. Wenn Sie sich auf gemeinsame Verbindungen, datengestützte Überzeugungskraft, meilensteinbasierte Kontaktaufnahme oder sanfte Nachfassaktionen stützen möchten, finden Sie hier Skripte, die warmherzig, menschlich und leicht anzupassen sind.

✨ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Erstellen Sie aufmerksamkeitsstarke Aufhänger mit vorgefertigten Aufforderungen, Fragen, Datenpunkten und Ideen für persönliche Verbindungen.

Verstärken Sie Ihre Botschaft mit bewährten CTA-Beispielen, die Ihnen helfen, selbstbewusst den nächsten Schritt einzufordern.

Verwenden Sie Pitch-Skripte kanalübergreifend wieder, indem Sie sie direkt in ClickUp Docs bearbeiten, um eine einheitliche Kommunikation zu gewährleisten.

Unterstützen Sie Ihre Verkaufsargumente mit subtilen visuellen Hinweisen und Symbolen, die den Inhalt ansprechend und leicht verständlich machen.

✅ Ideal für: Vertriebsteams, Solopreneure, SDRs und Gründer, die gebrauchsfertige Pitch-Skripte wünschen, mit denen sie schneller und effektiver Kunden ansprechen können.

⚡ Vorlagenarchiv: Beim Pitching geht es darum, schnell Aufmerksamkeit zu erregen. Laut Papermarks Pitch-Deck-Benchmark (basierend auf über 3.000 Decks) verbringen Investoren nur 3 ,2 Minuten mit einem Deck und nur 23 Sekunden mit der ersten Folie, bevor sie entscheiden, ob sie weitermachen. Angesichts dieses Drucks wird die Erstellung eines überzeugenden Pitch-Decks von Grund auf zu einem Wettlauf gegen die Zeit. Entdecken Sie diese Pitch-Deck-Vorlagen, um die Form Ihrer Erzählung schneller zu bestimmen und selbstbewusst zu präsentieren.

Verbessern Sie Ihre Präsentationen mit ClickUp

Miro-Vorlagen eignen sich hervorragend für schnelle Visualisierungen und die Zusammenarbeit, aber sie reichen oft nicht aus, wenn Sie eine Struktur oder einen Ort benötigen, an dem Ideen in echte, nachverfolgbare Arbeit umgesetzt werden können.

Hier zeichnen sich die Vorlagen von ClickUp aus. Sie helfen Ihnen nicht nur dabei, Ihre Ideen zu präsentieren. Sie helfen Ihnen auch dabei, diese zu organisieren und direkt in Ihren Workflow zu integrieren, ohne an Schwung zu verlieren.

Ob Sie nun pitchen, planen, brainstormen oder präsentieren – ClickUp bietet Ihnen fertige Vorlagen, die sich nahtlos in Ihre Aufgaben, Dokumente, Whiteboards und Dashboards integrieren lassen. Alles bleibt miteinander verbunden, sodass Sie Ihre Ideen im selben Raum entwickeln und umsetzen können.

Wenn Sie Präsentationen wünschen, die gut aussehen und den tatsächlichen Fortschritt unterstützen, entdecken Sie die vollständige Bibliothek mit Vorlagen von ClickUp. Melden Sie sich noch heute kostenlos an.