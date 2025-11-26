Portfolio-Marketing vs. Produktmarketing: Strategie & Tools

Wenn man sich ansieht, wie die meisten Marketing-Teams heute arbeiten, wird der Unterschied deutlich.

Einem Bericht zufolge arbeiten fast 80 % der Produktvermarkter in Teams von nur 1 bis 5 Personen, und fast 30 % von ihnen unterstützen sechs oder mehr Produkte gleichzeitig.

Allein schon diese Workload zeigt, wie leicht es ist, zwischen dem Nachdenken über ein einzelnes Produkt und dem Nachdenken über die gesamte Produktpalette, für die Sie verantwortlich sind, hin und her zu wechseln.

Wenn Sie schon einmal morgens eine Botschaft für ein bestimmtes Feature vorbereiten mussten und dann bis zum Mittagessen die Positionierung Ihres gesamten Angebots ändern mussten, dann haben Sie die Spannung zwischen Marketing auf Portfolioebene und Marketing auf Produktebene erlebt. Das ist der Bereich, um den es in dieser Unterhaltung geht.

In diesem Blogbeitrag beschäftigen wir uns mit dem Unterschied zwischen Portfoliomarketing und Produktmarketing. Wir erklären, was jedes davon beinhaltet, wie sie die Strategie unterschiedlich beeinflussen und warum Teams sie so oft miteinander vermischen. Außerdem schauen wir uns an, wie ClickUp beides unterstützt!

Portfolio-Marketing vs. Produktmarketing auf einen Blick

Hier finden Sie eine kurze Übersicht, um zu sehen, wo die jeweiligen Funktionen ihre Stärken haben, damit Sie entscheiden können, welche Sie für Ihre nächste Markteinführung oder Kampagne einsetzen sollten:

Kategorie Portfolio-Marketing Produktmarketing Hauptschwerpunkt Vermittelt dem Markt den Wert einer gesamten Produktpalette oder Lösungssuite. Positioniert und fördert ein bestimmtes Produkt oder ein bestimmtes Feature Zielgruppe Breite Segmente, Branchen oder strategische Kunden Zielgruppe und Benutzer eines Produkts Arbeitsumfang Entwickelt Lösungsnarrative, Themen und produktübergreifende Botschaften. Entwickelt Produktgeschichten, Feature-Messaging und Wettbewerbspositionierung. Schlüsselergebnisse Lösungsseiten, Wertrahmen, portfolioübergreifende Präsentationen, Kategoriebeschreibungen Produktseiten, Einführungspläne, Demos, Battlecards, Enablement Interne Partner Vertriebsleitung, Nachfragegenerierung, GTM-Strategie-Teams Produktmanager, Vertriebsmitarbeiter, Teams für den Kundenerfolg Metriken für den Erfolg Marktwahrnehmung, Lösungsakzeptanz, Einfluss auf die Pipeline in der gesamten Suite Produktnutzung, Aktivierung, Gewinnraten, Akzeptanz der Features Zeithorizont Längerfristige strategische Positionierung Tägliche und release-gesteuerte Umsetzung

Was ist Portfoliomarketing?

Portfoliomarketing ist der strategische Ansatz zur Aktion und Verwaltung mehrerer Produkte oder Dienstleistungen unter einem einheitlichen Markendach. Diese Methode stellt sicher, dass alle Angebote zusammenwirken, anstatt auf dem Markt miteinander zu konkurrieren.

Unternehmen nutzen das Produktportfolio-Management, um Synergien zwischen ihren Produkten zu schaffen, die Ressourceneffizienz zu maximieren und ihre allgemeine Position zu stärken.

Dies erfordert eine sorgfältige Koordination zwischen verschiedenen Produktlinien, um sicherzustellen, dass jede einzelne ihre einzigartige Wertversprechung beibehält und gleichzeitig zu den übergeordneten Unternehmenszielen beiträgt.

Wissenswertes: Die Idee eines „Markenportfolios” entstand ursprünglich in den 1960er Jahren, als Unternehmen wie Procter & Gamble begannen, Dutzende von Marken (anstatt nur einer) zu verwalten, um jede Nische im Regal abzudecken.

Zielgruppe

Portfolio-Marketing dient in erster Linie drei unterschiedlichen Gruppen innerhalb eines Unternehmens:

Investoren stützen sich auf Portfolio-Erkenntnisse, um die Unternehmensleistung zu bewerten und fundierte Entscheidungen über stützen sich auf Portfolio-Erkenntnisse, um die Unternehmensleistung zu bewerten und fundierte Entscheidungen über die Ressourcenallokation zu treffen.

Führungskräfte nutzen Daten aus dem Portfolio-Marketing, um die strategische Ausrichtung zu gestalten, Wachstumschancen zu identifizieren und den Produktmix zu optimieren.

Funktionsübergreifende Teams sind auf Portfolio-Frameworks angewiesen, um ihren Aufwand aufeinander abzustimmen, Doppelarbeit zu vermeiden und eine konsistente Kommunikation über alle Kundenkontaktpunkte hinweg zu gewährleisten.

🔍 Wussten Sie schon? Einige Marken haben festgestellt, dass zu viele Produkte in einem Portfolio die Gesamtleistung beeinträchtigen. Ein Artikel der Harvard Business School weist darauf hin, dass eine gute Portfoliostrategie darin besteht, schwächere Angebote auszusortieren, damit die verbleibenden Produkte glänzen können.

Wichtigste Ziele

Diese Prioritäten unterscheiden erfolgreiches Portfoliomarketing von unzusammenhängender Produktwerbung:

Markenkonsistenz sorgt dafür, dass Kunden eine einheitliche Identität über alle Produkte hinweg erleben, was Vertrauen und Wiedererkennungswert auf dem Markt schafft.

Die Marktpositionierung sorgt für eine klare Differenzierung jedes Angebots und gewährleistet gleichzeitig strategische Kohärenz auf Portfolioebene.

Die Ressourcenallokation optimiert die Verteilung des Budgets auf die Produkte auf der Grundlage von Leistungsdaten, Wachstumspotenzial und strategischen Prioritäten.

👀 Wussten Sie schon: Laut Forrester Research erzielten Unternehmen, die ClickUp einsetzten , über einen Zeitraum von drei Jahren eine geschätzte Kapitalrendite (ROI) von 384 %. Diese Unternehmen erzielten durch Projekte, die durch ClickUp ermöglicht oder verbessert wurden, einen zusätzlichen Umsatz von etwa 3,9 Millionen US-Dollar.

Ein starkes Portfolio stützt sich auf Tools, die schnell klare Muster aufzeigen. Dazu gehören:

1. Marktforschung

Marktforschung deckt die spezifischen Bedürfnisse auf, die die Produktrichtung bestimmen. Beispielsweise könnte ein Compliance-Softwareteam feststellen, dass Kunden aus dem Gesundheitswesen bei der Vorbereitung auf Audits die größten Schwierigkeiten haben. Diese Erkenntnis führt dazu, dass das Portfolio auf eine gemeinsame Erzählung rund um die Audit-Bereitschaft ausgerichtet wird und zwei Produkte ihre Positionierung ändern: Das eine betont die schnellere Dokumentensammlung, das andere hebt geführte Checklisten für Auditoren hervor.

🔍 Wussten Sie schon? In der Weinbranche hat eine Studie ergeben, dass die Verwendung radikal unterschiedlicher Etiketten für jeden Wein in einem Portfolio den Markenwert mindert. Selbst in Nischenmärkten ist also Konsistenz innerhalb des Portfolios wichtig.

2. Kampagnen-Dashboards

Kampagnen-Dashboards sind zentralisierte visuelle Tools zur Nachverfolgung und Messung der Leistung von Marketingkampagnen über das gesamte Produktportfolio eines Unternehmens hinweg.

Sie ermöglichen es Marketern zu erkennen, wie verschiedene Kampagnen zu den übergeordneten Portfolio-Zielen beitragen, Ergebnisse über Produkte hinweg zu vergleichen und datengestützte Entscheidungen zur Optimierung der Marketingmaßnahmen zu treffen.

Stellen Sie sich ein Unternehmen vor, das CRM-, Abrechnungs- und Support-Tools verkauft. Das Dashboard zeigt, dass Live-Demos zu hohen Konversionsraten für das CRM führen, während lange Vergleichsseiten bei der Abrechnung besser abschneiden. Das Team passt den Portfolio-Plan so an, dass jedes Produkt das Format nutzt, das das Interesse deutlich steigert.

3. Portfolio-KPIs

Portfolio-KPIs (Key Performance Indicators) im Portfoliomarketing sind messbare Metriken, mit denen bewertet wird, wie effektiv die gesamte Produkt- oder Dienstleistungspalette eines Unternehmens auf dem Markt abschneidet.

Anstatt sich auf ein einzelnes Produkt zu konzentrieren, helfen Portfolio-KPIs Marketern dabei, die Gesundheit, das Wachstum und die strategische Ausgewogenheit des gesamten Produktökosystems zu verstehen.

Hier sind einige Beispiele für KPIs, die speziell im Portfolio-Marketing verwendet werden:

Beitrag zum Portfolio-Umsatz : Misst, wie viel jedes Produkt – oder jede Produktgruppe – zum Gesamtumsatz beiträgt, und zeigt, wo die stärksten Leistungsträger des Portfolios liegen.

Portfolio-Wachstumsrate : Verfolgt das Umsatz- oder Nutzungswachstum über das gesamte Portfolio hinweg, um die allgemeine Marktdynamik zu verstehen.

Marktakzeptanz nach Produktlinie : Gibt an, wie weit verbreitet jedes Angebot ist und ob der Aufwand für Marketingmaßnahmen Anklang findet.

Kundensegmentdurchdringung : Misst, wie gut jedes Produkt oder jedes Produktpaket in Schlüssel-Kundensegmenten abschneidet.

Cross-Selling- und Upselling-Raten: Zeigt, wie erfolgreich sich Produkte innerhalb des Portfolios durch Bundles, Workflows oder integrierten Wert gegenseitig unterstützen.

💡 Profi-Tipp: Die ClickUp-Vorlage für das Portfoliomanagement hilft Führungskräften und Teams dabei, mehrere Produkte, Initiativen und Marketingstrategien über ein einziges Dashboard zu überwachen. Sie können sehen, welche Produkte ihre Einzelziele erreichen, wo das Budget ausgegeben wird und welche Portfolio-Komponenten mehr Ressourcen benötigen. Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für das Portfoliomanagement einen zentralen Hub, um alle Ihre Produktportfolios an einem Ort zu verwalten.

Was ist Produktmarketing?

Produktmarketing ist die Praxis, einzelne Produkte oder Dienstleistungen auf den Markt zu bringen und ihren Erfolg durch gezielte Aktionen und Positionierung zu fördern.

Diese Disziplin konzentriert sich darauf, die Bedürfnisse der Kunden zu verstehen und überzeugende Versprechen zum Wert zu entwickeln. Letztendlich sorgt ein Produktvermarkter dafür, dass Produkte zur richtigen Zeit die richtige Zielgruppe erreichen.

Darüber hinaus dienen sie als Brücke zwischen Produktentwicklung und Vertrieb, indem sie technische Features in Vorteile übersetzen, die bei den Kunden Anklang finden.

🧠 Wissenswertes: Der Werbefachmann Rosser Reeves führte das Konzept der Alleinstellungsmerkmale (USP) ein. Er argumentierte, dass jede Werbung dem Verbraucher ein klares Versprechen geben muss: „Kaufen Sie dieses Produkt, und Sie erhalten diesen bestimmten Vorteil. “ Das Angebot muss einzigartig sein (etwas, das die Konkurrenz nicht anbietet oder nicht anbieten kann) und stark genug, um die Massen zu bewegen.

Zielgruppe

Eine Produktmarketingstrategie richtet sich direkt an die Menschen, die das Produkt nutzen und kaufen werden, wie zum Beispiel:

Kunden , die klare Informationen über Produktfunktionen, Vorteile und darüber benötigen, wie das Angebot ihre spezifischen Probleme löst.

Potenzielle Kunden bewerten Produkte anhand von Botschaften, die das Angebot von denen der Mitbewerber abheben und einen greifbaren Wert demonstrieren.

Nischensegmente reagieren auf eine maßgeschneiderte Position, die auf ihre besonderen Anwendungsfälle, Branchenanforderungen und speziellen Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Wichtigste Ziele

Das Produktmarketing verfolgt vier Kernziele, die darüber entscheiden, ob ein Produkt auf dem Markt erfolgreich ist oder nicht:

Produkteinführungen bringen neue Angebote durch koordinierte Kampagnen auf den Markt, die Bekanntheit und erste Akzeptanz schaffen.

Die Akzeptanz motiviert Kunden dazu, das Produkt zu nutzen und durch effektive Einarbeitung und Schulungen schnell einen Wert zu erzielen.

Kundenbindung sorgt dafür, dass Kunden langfristig engagiert und zufrieden bleiben, wodurch die Abwanderung reduziert und die Loyalität zum Produkt gestärkt wird.

Feature Awareness sorgt dafür, dass Kunden über neue Funktionen und Updates informiert werden, die den Wert des Produkts steigern.

🔍 Wussten Sie schon? Markenportfolios, die auf die Lebensphasen der Verbraucher abgestimmt sind (und nicht nur auf Upgrade-Stufen), schneiden besser ab als generische Upgrade-Leitern: So verkaufen sich beispielsweise Produkte, die auf „den ersten Job“, „Familienwachstum“ und „das leere Nest“ in einem Portfolio ausgerichtet sind, besser als segmentierte Einzelprodukte.

Das Produktmarketing kommt schneller voran, wenn Teams auf Tools setzen, die klare Entscheidungen ermöglichen und hervorheben, was das Interesse an einem einzelnen Produkt weckt. Zu diesen Tools und Strategien können gehören:

1. Preisgestaltung

Die Preisgestaltung als Strategie umfasst die Positionierung eines Produkts auf dem Markt anhand des Wertes, den sein Preis vermittelt. Das richtige Preismodell steigert nicht nur den Umsatz, sondern prägt auch die Wahrnehmung der Kunden – es signalisiert, ob es sich um ein Premiumprodukt, ein Einstiegsprodukt oder ein wettbewerbsstörendes Produkt handelt.

Beispielsweise könnte ein SaaS-Unternehmen, das ein Tool für das Projektmanagement auf den Markt bringt, eine Freemium-Preisstrategie verfolgen: Enterprise-Tier mit erweiterter Sicherheit und Support für große Unternehmen

Kostenlose Stufe , um Benutzer mit Kern-Features zu gewinnen und Marktanteile aufzubauen

Pro-Tier mit Automatisierung und Integrationen für kleine Teams Hier ist, was Zeb Evans über die Freemium-Politik von ClickUp zu sagen hat: Free Forever beseitigt den künstlichen Druck, der Benutzer dazu bringt, Ihr Produkt überstürzt zu nutzen. Sie nehmen sich Zeit, um echte Workflows aufzubauen und den tatsächlichen Wert zu erfahren. Wenn sie dann an die Grenzen der kostenlosen Nutzung stoßen, führen sie ein Upgrade durch, weil sie es wollen, nicht weil ein Timer sie dazu zwingt. Unsere Konversionsrate von kostenlos zu kostenpflichtig ist besser als der Branchenstandard, und unsere Kunden bleiben länger, weil sie sich nach dem Erleben des echten Wertes für die kostenpflichtige Version entschieden haben. Aber Free Forever funktioniert nur, wenn Ihr Produkt tatsächlich gut ist... Wenn Sie eine Testversion benötigen, um Dringlichkeit zu erzeugen, verschleiern Sie ein tiefer liegendes Problem. Ihr Produkt ist nicht überzeugend genug. Testbasierte Wettbewerber bemühen sich, Geschäfte abzuschließen, bevor die Zeit abläuft. Ihre Vertriebsteams verwalten Daten zum Testversionsablauf, anstatt Wert zu liefern. Unterdessen bauen unsere kostenlosen Benutzer ganze Unternehmen in ClickUp auf. Sie werden aufgrund von Steigerungen in der Produktivität befördert. Sie erzählen ihren Freunden, wie sehr sie das Produkt lieben. Wenn sie ein Upgrade benötigen, ist das kaum noch eine Entscheidung. Es ist offensichtlich. Free Forever beseitigt den künstlichen Druck, der Benutzer dazu bringt, Ihr Produkt überstürzt zu nutzen. Sie nehmen sich Zeit, um echte Workflows aufzubauen und den tatsächlichen Wert zu erfahren. Wenn sie dann an die Grenzen der kostenlosen Nutzung stoßen, führen sie ein Upgrade durch, weil sie es wollen, nicht weil ein Timer sie dazu zwingt. Unsere Konversionsrate von kostenlos zu kostenpflichtig ist besser als der Branchenstandard, und unsere Kunden bleiben länger, weil sie sich nach dem Erleben des echten Wertes für die kostenpflichtige Version entschieden haben. Aber Free Forever funktioniert nur, wenn Ihr Produkt tatsächlich gut ist... Wenn Sie eine Testversion benötigen, um Dringlichkeit zu erzeugen, verschleiern Sie ein tiefer liegendes Problem. Ihr Produkt ist nicht überzeugend genug. Testbasierte Wettbewerber bemühen sich, Geschäfte abzuschließen, bevor die Zeit abläuft. Ihre Vertriebsteams verwalten Daten zum Testversionsablauf, anstatt einen Wert zu liefern. Unterdessen bauen unsere kostenlosen Benutzer ganze Unternehmen in ClickUp auf. Sie werden aufgrund von Steigerungen der Produktivität befördert. Sie erzählen ihren Freunden, wie sehr sie das Produkt lieben. Wenn sie ein Upgrade benötigen, ist das kaum noch eine Entscheidung. Es ist offensichtlich.

Diese Struktur ermöglicht es dem Produkt, verschiedene Segmente zu erreichen, seinen Wert durch praktische Anwendung zu demonstrieren und Benutzer mit hoher Kaufabsicht in zahlende Kunden zu verwandeln – wodurch die Preisgestaltung sowohl zu einem Hebel für den Umsatz als auch zu einem Tool zur Positionierung wird.

🧠 Wissenswertes: Ein originelles Beispiel für Innovation im Produktmarketing: Die südafrikanische Kaugummimarke Chappies (Ende der 1940er Jahre) fügte jeder Verpackung eine „Wusstest du schon?“-Trivia hinzu und machte so die Verpackung zu einem Wert für Kinder. Diese kleine Änderung trug dazu bei, dass sich das Produkt von anderen abhob und seinen Marktanteil über Jahrzehnte hinweg halten konnte.

2. Messaging

Messaging ist die bewusste Gestaltung der Art und Weise, wie ein Produkt seine Werte, Vorteile und Alleinstellungsmerkmale der Zielgruppe vermittelt. Effektives Messaging stellt sicher, dass jeder Touchpoint (sei es auf der Website, in Verkaufsgesprächen, in Anzeigen oder in sozialen Medien) vermittelt, warum das Produkt wichtig ist und wie es Kundenprobleme besser löst als Alternativen.

Beispielsweise könnte eine Budgetierungs-App erkennen, dass Benutzer das Produkt am häufigsten öffnen, um sich einen Überblick über ihre monatlichen Rollover-Daten zu verschaffen, und nicht, um ihre täglichen Ausgaben zu protokollieren. Das Team formuliert die Headline-Botschaft rund um die Rollover-Prognosen neu, verschiebt dieses Feature in den Hero-Bereich auf den Landing Pages und beobachtet einen Anstieg der Aktivierung, sobald der am häufigsten genutzte Wert im Vordergrund steht.

📖 Lesen Sie auch: Projektportfolio-Management: Prozessgrundlagen im PPM

3. Kampagnenplanung

Kampagnenplanung ist der Prozess der Konzeption, Organisation und Durchführung von Marketingkampagnen, um ein Produkt zu bewerben, die Bekanntheit zu steigern, Nachfrage zu generieren und Umsatzziele zu unterstützen.

Eine gute Planung sorgt für eine straffe und zielgerichtete Produkteinführung. Für ein Spracherkennungs-Tool, das ein neues mehrsprachiges Support-Feature einführt, könnte die Kampagnenplanung wie folgt aussehen:

Ziel: Steigerung der Bekanntheit und Akzeptanz des neuen Features bei Content-Erstellern und Podcastern

Zielgruppe: Podcaster, Video-Ersteller und Teams für den Inhalt, die eine genaue mehrsprachige Transkription benötigen.

Botschaft: „Mühelos in mehrere Sprachen transkribieren – ohne zusätzlichen Aufwand ein globales Publikum erreichen“

Kanäle und Taktiken: Beginnen Sie mit exklusiven Vorschauen für Ersteller in den sozialen Medien, folgen Sie mit Side-by-Side-Transkriptionsdemos und geben Sie kurze Fallbeispiele von frühen Podcaster-Testern frei.

KPIs: Akzeptanzrate von Features, Demo-Interaktion, Social Shares und nutzergenerierte Inhalte von frühen Testern

💡 Profi-Tipp: Die ClickUp-Marketingplan-Vorlage hilft Produktmarketing-Teams dabei, Produkteinführungen von der Positionierung bis zur Umsetzung zu koordinieren. Mit dieser Produktmarketing-Vorlage können Sie Ihre Markteinführungsstrategie planen, die Botschaften in den Vertriebsunterlagen und kundenorientierten Materialien aufeinander abstimmen und sicherstellen, dass die Aktivitäten zur Produkteinführung termingerecht durchgeführt werden. Kostenlose Vorlage erhalten Koordinieren Sie Produkteinführungen von der Positionierung bis zur Analyse nach der Markteinführung mit der ClickUp-Marketingplan-Vorlage.

4. Wettbewerbsanalyse

Dabei handelt es sich um den Prozess der systematischen Bewertung der Produkte, Botschaften, Preise und Positionen Ihrer Mitbewerber, um Ihre eigenen Produktentscheidungen und Ihren Marketingansatz zu optimieren.

Das Ziel besteht darin, Chancen zu identifizieren, Ihr Produkt zu differenzieren und Markttrends zu antizipieren, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Bei einem tool für die passwortlose Anmeldung zeigt die Wettbewerbsanalyse, dass Konkurrenzprodukte vor allem die Bequemlichkeit als Verkaufsargument hervorheben. Als Reaktion darauf positioniert das Team sein Produkt mit den Schwerpunkten Sitzungsstabilität und schnellere erneute Authentifizierung und nutzt interne Benchmarks, um die kürzere Wiederherstellungszeit und die zuverlässigere Benutzererfahrung hervorzuheben.

Auf diese Weise haben die Kunden Ihrer Mitbewerber einen Grund, zu Ihrem Angebot zu wechseln.

⚡️ Vorlagenarchiv: Wenn Sie Ihre Analyse strukturiert durchführen möchten, bietet Ihnen die ClickUp-Vorlage für Wettbewerbsanalysen einen übersichtlichen Raum, in dem Sie alle Akteure abbilden und echte Signale vergleichen können, anstatt sich mit verstreuten Notizen herumzuschlagen.

📮 ClickUp Insight: 18 % der Befragten unserer Umfrage möchten KI nutzen, um ihr Leben mithilfe von Kalendern, Aufgaben und Erinnerungen zu organisieren. Weitere 15 % möchten, dass KI Routineaufgaben und Verwaltungsarbeiten übernimmt. Zu erledigen ist es für eine KI erforderlich, die Prioritätsstufen für jede Aufgabe in einem Workflow zu verstehen, die erforderlichen Schritte zum Erstellen oder Anpassen von Aufgaben auszuführen und automatisierte Workflows einzurichten. Die meisten Tools haben einen oder zwei dieser Schritte bereits umgesetzt. ClickUp hat jedoch Benutzern dabei geholfen, mehr als fünf Apps mithilfe unserer Plattform zu konsolidieren! Erleben Sie KI-gestützte Terminplanung, bei der Aufgaben und Meetings ganz einfach anhand ihrer Priorität in freien Zeitfenstern in Ihrem Kalender zugewiesen werden können. Über ClickUp Brain können Sie auch benutzerdefinierte Regeln für die Automatisierung einrichten, um Routineaufgaben zu erledigen. Verabschieden Sie sich von zeitraubenden Arbeiten!

Portfolio-Marketing vs. Produktmarketing: Wesentliche Unterschiede

Manchmal verschwimmen die Grenzen zwischen Portfoliomarketing und Produktmarketing ein wenig, insbesondere wenn beide Teams auf dieselben Wachstumsziele hinarbeiten. Sie spielen jedoch eine sehr unterschiedliche Rolle dabei, wie sich ein Unternehmen positioniert, seine Geschichte erzählt und die richtigen Käufer erreicht.

Hier finden Sie einen detaillierteren Vergleich zwischen Portfolio-Marketing und Produktmarketing:

1. Strategischer Fokus

Portfoliomarketer betrachten, wie alle Ihre Produkte zusammenwirken. Sie bemerken beispielsweise, wenn Ihr Tool für das Projektmanagement und Ihre Plattform für die Zusammenarbeit im Team beide behaupten, „die Teamproduktivität um 40 % zu steigern“, was potenzielle Kunden dazu veranlasst, sich zu fragen, warum sie beide benötigen sollten.

Oder sie bemerken, dass Ihr Vertriebsteam Rabatte auf Produkt A gewährt, um Geschäfte abzuschließen, weil es nicht weiß, dass dieses Produkt mit Produkt B integriert werden kann, das der Kunde bereits verwendet.

Produktvermarkter konzentrieren sich darauf, ihr spezifisches Produkt erfolgreich zu machen. Sie erstellen einen Plan für die neuen KI-Features, positionieren sich gegenüber Wettbewerber X und finden heraus, warum nur 12 % der Benutzer der Testversion die Kern-Feature aktivieren. Sie denken nicht darüber nach, wie sich dies auf Ihre anderen drei Produkte auswirkt.

⚖️ Der wesentliche Unterschied: Beim Portfolio-Marketing lautet die Frage: „Wie positionieren wir unsere gesamte Produktpalette?“ Beim Produktmarketing lautet die Frage: „Wie machen wir dieses bestimmte Produkt erfolgreich?“

📖 Lesen Sie auch: Beispiele für digitale Marketing-Portfolios als Inspiration

2. Metriken und KPIs

Portfoliomarketing wird anhand von Faktoren gemessen, deren Veränderung sehr lange dauert: Kaufen Kunden mehrere Produkte? Hat sich die Wahrnehmung unserer Marke in den Analystenberichten verändert? Sie betrachten die Anschlussraten, die Portfoliodurchdringung und ob die teure Umfirmierung dazu geführt hat, dass die Produktpalette nun einheitlicher wirkt.

Die KPIs im Produktmarketing sind brutal, weil sie unmittelbar sind. Die Markteinführung ist gescheitert? Am Freitag weiß es jeder. Die Feature-Botschaft ist nicht angekommen? Das erfahren Sie bei der ersten Geschäftsbesprechung. Die Kehrseite: Sie erzielen auch schnelle Erfolge. Portfolio-Marketing kann 18 Monate lang funktionieren, ohne dass etwas vorzuweisen ist.

⚖️ Der wesentliche Unterschied: Das Portfolio-Marketing misst den Umsatz mehrerer Produkte und die Markenpositionierung über mehrere Quartale hinweg. Das Produktmarketing hingegen misst die Konversionen einzelner Produkte und Wettbewerbsvorteile über mehrere Wochen hinweg.

3. Zielgruppe

Portfoliomarketer konzentrieren sich auf Kunden wie TechCorp, die bereits Ihr CRM nutzen, und das Portfoliomarketing erstellt eine Kampagne, in der erklärt wird, wie Ihr Marketing-Automatisierungstool die gleichen Kundendaten freigibt und so die aktuellen Probleme bei der Synchronisierung der Daten beseitigt.

Außerdem klären sie potenzielle Kunden auf, die glauben, dass Ihre Produkte „Teams” und „Enterprise” miteinander konkurrieren, obwohl Teams eigentlich für die Zusammenarbeit an Projekten und Enterprise für die Ressourcenplanung gedacht ist.

Produktvermarkter konzentrieren sich auf potenzielle Kunden wie beispielsweise ein Unternehmen, das Ihr Analysetool im Vergleich zu Mixpanel und Amplitude bewertet. Das Produktmarketing erstellt ein Vergleichsblatt, aus dem hervorgeht, dass Ihre Echtzeitverarbeitung die 2-stündige Verzögerung von Mixpanel übertrifft, schreibt Demo-Skripte, in denen die für Vertriebsteams wichtigen Features hervorgehoben werden, und erstellt Fallstudien von ähnlichen Unternehmen, die gewechselt haben.

⚖️ Der wesentliche Unterschied: Beim Portfolio-Marketing werden Produkte an Personen verkauft, die bereits etwas gekauft haben und sich über Ihr weiteres Angebot informieren möchten. Beim Produktmarketing hingegen werden Produkte an Personen verkauft, die gerade zwischen Ihnen und Ihren Mitbewerbern wählen.

4. Teamstruktur

Portfoliomarketing kann bedeuten, dass 2–3 Personen ein gesamtes Unternehmen mit 8 Produkten betreuen. Eine Person ist für die Plattformkommunikation und Analystenbeziehungen zuständig. Eine andere verwaltet produktübergreifende Kampagnen und Sales Enablement für Multi-Produkt-Geschäfte. Sie nehmen an Meetings der Geschäftsleitung teil, in denen über die Akquisition oder Entwicklung einer neuen Produktkategorie entschieden wird.

Im Produktmarketing sind möglicherweise 8 bis 10 Personen beschäftigt, von denen jede 1 bis 2 Produkte betreut. Ein PMM ist beispielsweise für das Analyseprodukt zuständig und arbeitet täglich mit dem PM dieses Produkts zusammen, nimmt an Kundengesprächen zum Thema Analyse teil und ist bei jeder Sprint-Überprüfung dabei. Er untersteht dem Director of Product Marketing, fungiert aber im Grunde genommen als Mini-CMO für sein Produkt.

⚖️ Der wesentliche Unterschied: Beim Portfoliomarketing handelt es sich um ein kleines, strategisches Team, das unternehmensweit tätig ist, während das Produktmarketing ein größeres Ausführungsteam ist, das in bestimmte Produkte eingebettet ist.

5. Entscheidungsbefugnis

Das Portfolio-Marketing entscheidet: Produkt C bekommt dieses Jahr keinen Stand auf der Konferenz, weil wir unser Budget auf die Produkte A und B konzentrieren. Oder wir positionieren Produkt D neu, von einem „eigenständigen Tool” zu einem „Teil der Unternehmensplattform”, auch wenn das Produktteam damit nicht einverstanden ist.

Das Produktmarketing entscheidet beispielsweise über Folgendes: Wir sponsern diesen Branchen-Podcast, weil unsere ICP ihn hört. Wir führen das neue Feature mit einem Fallstudienansatz statt einer Ankündigung des Features ein. Wir führen A/B-Tests mit zwei verschiedenen Überschriften auf der Landing Page durch. Wir erstellen einen neuen Demo-Flow, der die Integrationsmöglichkeiten in den Vordergrund stellt.

⚖️ Der wesentliche Unterschied: Das Portfolio-Marketing steuert, welche Produkte Ressourcen erhalten und wie sie in ihrem Verhältnis zueinander positioniert werden. Das Produktmarketing steuert, wie einzelne Produkte auf den Markt gebracht werden.

Die meisten Marketing-Teams machen einen RIESIGEN Fehler: Sie haben kein Playbook. Deshalb wirken Kampagnen inkonsistent, verstreut und unmöglich zu skalieren. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie ein Marketing-Playbook erstellen, das tatsächlich funktioniert – mit 5 einfachen Schritten und einer vorgefertigten Vorlage:

6. Inhalte und Botschaften

Portfoliomarketing schafft Assets wie ein Whitepaper mit dem Titel „The Modern Revenue Operations Stack”, das erklärt, wie Ihre CRM-, Analyse- und Automatisierungstools zusammenarbeiten. Oder eine Keynote-Präsentation, die Ihre Produktvision für die nächsten drei Jahre zeigt. Es könnte auch einen ROI-Rechner erstellen, der die Kosteneinsparungen aufzeigt, wenn Kunden drei Produkte verwenden, anstatt Punktlösungen von verschiedenen Anbietern zu kaufen.

Im Produktmarketing werden beispielsweise folgende Unterlagen erstellt: eine Battle Card, in der erklärt wird, warum die SQL-Schnittstelle Ihres Analysetools für technische Benutzer besser ist als der Drag-and-Drop-Builder von Wettbewerber X. Ein 90-sekündiges Demo-Skript, das Vertriebsmitarbeiter bei Erstgesprächen verwenden. Ein einseitiges Dokument, das die Frage „Wie unterscheidet sich dieses Produkt von Google Analytics?“ mit drei konkreten Unterscheidungsmerkmalen beantwortet, und so weiter.

⚖️ Der wesentliche Unterschied: Beim Portfoliomarketing werden Inhalte erstellt, die zeigen: „Hier ist unsere Komplettlösung“. Beim Produktmarketing hingegen werden Inhalte erstellt, die zeigen: „Hier sind die Gründe, warum dieses bestimmte Produkt besser ist als Alternativen“.

Wie man Portfolio- und Produktmarketing integriert

Eine hervorragende Integration entsteht ganz natürlich, wenn Strategie, Umsetzung und Nachverfolgung in einem System zusammenlaufen. Portfolio- und Produktteams arbeiten schneller, wenn sie gemeinsam planen, dieselbe Arbeit sehen und auf der Grundlage gemeinsamer Erkenntnisse handeln.

ClickUp verbindet Produkt- und Portfoliomarketing an einem Ort als weltweit erster konvergenter KI-Arbeitsbereich.

Produktteams können damit Produkteinführungen nahtlos durchführen, während Verantwortliche im Portfolio die Leistung, das Budget und die strategische Ausrichtung aller Initiativen verfolgen.

ClickUp beseitigt Work Sprawl, indem es beiden Teams 100 % Kontext bietet – Produktmarketer sehen, wie ihre Markteinführung in das Gesamtbild passt, und Portfoliomarketer sehen detaillierte Ausführungsdetails, ohne sich durch verstreute Dokumente wühlen zu müssen.

So kann dieses Produktportfolio-Management-Tool Ihr Geschäft unterstützen: 📝

1. Ziele auf allen Ebenen aufeinander abstimmen

Teams bleiben aufeinander abgestimmt, wenn die Strategie praktikabel erscheint. Portfoliomarketer legen die großen Schritte für das Quartal fest, und Produktmarketer setzen diese Schritte in Einführungspläne um, die die Dynamik unterstützen.

Dies funktioniert am besten, wenn jede Release-Leiter mit der Kategorie-Offensive, dem ICP-Fokus und den für das Geschäft wichtigen Ergebnissen verknüpft ist.

Wie ClickUp dabei hilft

ClickUp Docs hilft dabei, diese Ausrichtung schnell zu festigen. Ein Portfolio-Leiter erstellt ein vierteljährliches Dokument, in dem die Kategorie-Wette, die Priorität des ICP, der zu beobachtende Wettbewerbsaspekt und der Messaging-Bereich für die nächsten Monate dargelegt werden.

Entwerfen und zentralisieren Sie Ihre Pläne in ClickUp Docs. Entwickeln Sie gemeinsame Strategien und Veröffentlichungspläne mit ClickUp Docs.

Auf der anderen Seite fügt ein PMM, der an einer KI-basierten Aktualisierung der Berichterstellung arbeitet, unter diesem Bereich einen Unterabschnitt hinzu, der Folgendes zeigt:

Der genaue Schmerzpunkt, den die Veröffentlichung löst

Das Einzelziel für das Quartal

Die beiden Beweispunkte, die die Botschaft untermauern

Die erforderlichen GTM-Ressourcen

Beide Teams können in ClickUp unter jedem Abschnitt Kommentare zuweisen, sodass Entscheidungen schnell getroffen werden können.

Betrachten Sie diesen Schritt als den Aufbau eines gemeinsamen Rhythmus. Wenn eine Markteinführung von der Botschaft zum Inhalt übergeht, sehen das alle. Wenn sich Zeitleisten verschieben, werden die Kampagnenpläne sofort angepasst. So bleiben alle auf dem gleichen Stand, ohne sich ständig gegenseitig informieren zu müssen.

Wie ClickUp dabei hilft

*Zeigen Sie den GTM-Fortschritt über verschiedene Formate hinweg mit ClickUp-Ansichten an.

ClickUp Views unterstützt diese Struktur durch Formate, die der Arbeitsweise von Teams entsprechen:

Die Listenansicht bietet einen übersichtlichen Überblick über alle Releases und GTM-Aufgaben in der Pipeline.

Board View zeigt, wie die Arbeit durch die verschiedenen Phasen fließt, sodass Hindernisse schnell sichtbar werden.

Die Zeitleiste stellt Veröffentlichungen nebeneinander dar und macht Überschneidungen deutlich.

Die Kalenderansicht zeigt öffentlich zugängliche Momente wie Social-Media-Beiträge, E-Mails und Ankündigungsdaten an.

Ein PMM, der beispielsweise eine Änderung bei der Berichterstellung vorbereitet, öffnet die Board-Ansicht und stellt fest, dass der Inhalt feststeckt, weil noch kein Feedback von SME eingegangen ist. Der Portfoliomarketer überprüft die Ansicht der Zeitleiste und sieht sofort, dass diese Verzögerung die Einführung in dieselbe Woche wie eine Markenkampagne verschiebt. Sie passen Termine innerhalb von Minuten an, anstatt den Konflikt später eskalieren zu lassen.

🧠 Wissenswertes: Im Juli 1996 startete das kostenlose Webmail-Startup Hotmail fast ohne traditionelles Werbebudget. Stattdessen fügten sie am Ende jeder von ihren Benutzern versendeten E-Mail einen einfachen Satz hinzu: „Holen Sie sich Ihre kostenlose E-Mail-Adresse bei Hotmail. “ Dadurch wurde jeder Benutzer zu einer wandelnden Empfehlungsquelle.

3. Koordinieren Sie mehrere Kampagnen unter einem Dach

Kampagnen kommen gut an, wenn die Arbeit von der Einführung zur Verstärkung automatisch erfolgt.

Produktteams schließen ihre Vorbereitungen ab: Messaging, Assets, Qualitätssicherung und abschließende Überprüfungen. Portfolioteams konzentrieren sich auf Kanäle, Timing und Narrative. Probleme entstehen, wenn diese beiden Bereiche nicht mehr synchron laufen, z. B. wenn das Messaging fertig ist, aber die kreative Arbeit noch nicht begonnen hat, oder wenn die Qualitätssicherung abgeschlossen ist, aber niemand die Demand Generation benachrichtigt.

Sie wünschen sich ein Setup, bei dem Genehmigungen, Bereitschaftsprüfungen und Fortschritte beim Inhalt die Arbeit automatisch vorantreiben.

Wie ClickUp dabei hilft

ClickUp Automatisierungen helfen dabei, diesen Rhythmus beizubehalten. Die Automatisierungen basieren auf einfachen „Wenn-dann“-Auslösern, um alle manuellen Nachverfolgungen zu eliminieren, die normalerweise die Markteinführung verzögern. Sobald Teams diese Regeln festgelegt haben, bleibt der Workflow konsistent, unabhängig davon, wer an dem Projekt arbeitet oder wie ausgelastet die Woche ist.

Starten Sie Kampagnen-Workflows als Auslöser mit ClickUp Automatisierungen

Hier sind einige Beispiele für die Automatisierung von Workflows:

Status: „genehmigt“ > Kampagnenaufgabe erstellen: Erstellt eine verknüpfte Kampagnenaufgabe, sobald die Einführung genehmigt wurde.

Briefing fertiggestellt > Kreative Aufgaben zuweisen: Weist Design- und Textaufgaben automatisch zu, sobald das GTM-Briefing als endgültig markiert ist.

Asset fertiggestellt > Start in die nächste Phase verschieben: Aktualisiert die Startaufgabe, wenn wichtige Assets fertiggestellt sind.

Status: „QA bestanden“ > Verstärkungsaufgaben hinzufügen: Generiert kanalübergreifende Verstärkungsunteraufgaben, wenn die Technik die QA freigibt.

4. Überwachen Sie die Leistung aller Produkte

Die Nachverfolgung der Leistung hilft Teams zu verstehen, wie jedes Produkt zur übergeordneten Strategie beiträgt, welche Produkteinführungen bedeutende Veränderungen bewirken und worauf die Energie als Nächstes gerichtet werden sollte.

Portfoliomarketer betrachten Produkte übergreifend, um Muster zu erkennen. PMMs konzentrieren sich darauf, wie sich ihre Releases auf die Akzeptanz, das Engagement und das ICP-Verhalten auswirken. Eine klare Ansicht über alle Produkte beseitigt Spekulationen und sorgt dafür, dass die Planung auf der Realität basiert und nicht auf Annahmen.

Wenn diese Signale zusammenkommen, lässt sich außerdem leichter erkennen, welche Produkte an Zugkraft gewinnen, welche stagnieren und welche Updates in kommenden Kampagnen oder bei der Entscheidung über die Kommunikation mehr Sichtbarkeit verdienen.

Wie ClickUp dabei hilft

ClickUp Dashboards fasst diesen Kontext an einem Ort zusammen, sodass Teams die Ergebnisse nicht manuell zusammenstellen müssen. Diese Dashboards bestehen aus Karten, die Daten aus Ihrem ClickUp-Workspace abrufen. Darüber hinaus können Sie nach Produktlinie, Persona, Quartal, GTM-Asset und allem anderen filtern, was Sie benötigen, um sich ein Bild zu machen.

Überprüfen Sie die Leistung auf Produktebene und die Auswirkungen von Veröffentlichungen über ClickUp-Dashboards

Probieren Sie diese Karten aus, um sich eine vollständige Übersicht zu verschaffen:

Liniendiagrammkarte: Verfolgen Sie die Nutzung oder Akzeptanz jeder Produktversion im Zeitverlauf. So können Sie sehen, wann eine Version einen Anstieg bewirkt hat und wie lange dieser Anstieg anhielt.

Balkendiagramm-Karte: Vergleichen Sie Produktlinien anhand von Metriken wie Pipeline-Beitrag, Anzahl aktiver Benutzer oder GTM-Asset-Performance nebeneinander.

Tabellenkarte: Zeigen Sie Aufgaben oder Produkteinführungen an, die bestimmte Bedingungen erfüllen (z. B. „Akzeptanz < Einzelziel“, „geringe Akzeptanz bei der Zielgruppe“). So können PMMs schnell unterdurchschnittliche Leistungen erkennen.

Status/Zeit in der Statuskarte: Visualisieren Sie, wie lange Aufgaben (z. B. Startbereitschaft, Kampagnenausführung) in jedem Status verblieben sind. Dadurch werden Engpässe bei den Produkten sichtbar.

🚀 Schneller Tipp: Teams sehen oft Dashboards und wissen, dass etwas passiert ist, brauchen aber dennoch Hilfe, um zu verstehen, was das eigentlich bedeutet. KI-Karten in ClickUp schließen diese Lücke, indem sie Ihre Daten in kurze, nützliche Zusammenfassungen umwandeln, die Sie auf einen Blick lesen können. Erstellen Sie schnelle Leistungsübersichten mit KI-Karten in ClickUp Dashboards KI Cards ziehen Informationen aus Aufgaben, Statusmeldungen und Feldern in den verbundenen Spaces und generieren eine klare Interpretation dessen, was sich geändert hat oder warum etwas auffällt. Zum Beispiel: Die KI-Executive Summary Karte hebt Schlüssel-Entwicklungen über Produktlinien hinweg hervor.

Die KI-Projekt-Update-Karte fasst den Fortschritt der Markteinführung in einer übersichtlichen wöchentlichen Übersicht zusammen.

Mit der benutzerdefinierten KI-Karte können Sie gezielte Fragen stellen, z. B. was nach einer Veröffentlichung den größten Anstieg der Interaktion bewirkt hat.

Vorteile der Verwendung von ClickUp für Marketingteams

Marketingteams verwalten Produkteinführungen, Kampagnen, funktionsübergreifende Genehmigungen, kreative Produktion und Berichterstellung gleichzeitig. Wenn sich die Arbeit auf unverbundene Tools verteilt, verschwimmen die Prioritäten und Teams verlieren an Geschwindigkeit.

So löst ClickUp for Marketing Teams dieses Problem. ✅

Vereinheitlichen Sie alle Komponenten Ihrer Produkteinführungen und Kampagnen in einem Space

Tool-Wildwuchs beeinträchtigt Teams, wenn Briefings, Kampagnenpläne, Assets, Genehmigungen und Metriken in zufälligen Dokumenten, Tools und Chats verstreut sind. Das Marketing wirkt unübersichtlich, und niemand hat eine vollständige Ansicht der Produktneueinführungen und portfolioübergreifenden Themen.

In ClickUp können Sie Kampagnen planen, Aufgaben zuweisen, Fortschritte verfolgen und Leistungen überprüfen, ohne zwischen Registerkarten wechseln oder nach Kontext suchen zu müssen. Produktvermarkter können die Einführung neuer Features planen, während Portfolio-Marketer in derselben Umgebung übergeordnete Botschaften und produktübergreifende Narrative aufeinander abstimmen können.

Chelsea Bennett gibt ihre Gedanken zur Verwendung von ClickUp bei Lulu Press frei:

Eine Projektmanagement-Plattform ist für ein Marketingteam unverzichtbar, und wir schätzen es sehr, dass sie uns hilft, mit anderen Abteilungen in Verbindung zu bleiben. Wir nutzen ClickUp buchstäblich jeden Tag für Alles. Es ist für unser Kreativteam sehr hilfreich und hat dessen Workflow verbessert und effizienter gemacht.

Eine Projektmanagement-Plattform ist für ein Marketingteam unverzichtbar, und wir schätzen es sehr, dass sie uns hilft, mit anderen Abteilungen in Verbindung zu bleiben. Wir nutzen ClickUp buchstäblich jeden Tag für Alles. Es ist für unser Kreativteam sehr hilfreich und hat dessen Workflow verbessert und effizienter gemacht.

Gewinnen Sie mit intelligenter Unterstützung Einblicke aus Ihrem Workspace

Eine Produkteinführung beginnt in der Regel mit fünf verschiedenen Versionen des Kontexts: Roadmap-Notizen in einer Aufgabe, Wettbewerbsrecherchen in einer anderen und Positionierungsangaben in einem Dokument. All dies zusammenzufügen dauert länger als die eigentliche Planung.

Genau hier kommt ClickUp Brain ins Spiel. Es arbeitet in Ihrem Workspace, ruft Kontextinformationen aus verbundenen Apps und allem, was mit Ihrem Projekt verknüpft ist, ab und wandelt diese in einen übersichtlichen, strukturierten Überblick um, auf dessen Grundlage Sie handeln können.

Fordern Sie ClickUp Brain auf, Kampagnenentwürfe für Sie zu erstellen

Ein Produktvermarkter bereitet beispielsweise den Plan für die Veröffentlichung eines neuen Features vor. Bevor er das Design und den Inhalt bespricht, benötigt er einen präzisen Entwurf, der die wesentlichen Punkte erfasst.

Sie geben ClickUp Brain eine Eingabe und erhalten innerhalb von Sekunden eine übersichtliche Struktur mit einer Aufschlüsselung der Zielgruppe, einer Problemdefinition, einer Positionierungsrichtung, Ideen für Botschaften, empfohlenen Kanälen, Anforderungen an Ressourcen und Punkten für die teamübergreifende Zusammenarbeit.

Portfoliomarketer verfolgen denselben Workflow für Kampagnen mit mehreren Produkten, indem sie ClickUp Brain um einen Ausgangspunkt bitten, um die Kontextbeschaffung aus der Gleichung zu entfernen.

📌 Probieren Sie diesen Vorschlag aus: Erstellen Sie einen klaren Kampagnenplan für diese Markteinführung. Berücksichtigen Sie dabei die Zielgruppe, das Problem, die Position, Ideen für Botschaften, Kanäle, Anforderungen an Ressourcen, Risiken und Punkte für die Zusammenarbeit.

Hier sind einige weitere Möglichkeiten, wie ClickUp Brain Portfolio- und Produktvermarkter unterstützt:

Holen Sie sich Unterstützung von ClickUp Brain bei Ihren Aufgaben

Fasst lange Planungs-Threads zusammen , damit PMMs und Portfolio-Leiter auf dem gleichen Stand bleiben, ohne alles erneut lesen zu müssen.

Ermittelt Produktunterscheidungsmerkmale aus Wettbewerbsanalysen, um Kampagnenansätze zu verfeinern.

Wandelt Notizen zum Kundenfeedback in Zusammenfassungen mit Erkenntnissen für die Aktualisierung von Nachrichten um.

Entwürfe für erste Messaging-Varianten für Landing-Seiten, Ankündigungsbeiträge oder Nurture-E-Mails

Erstellt schnelle Kontextübersichten für funktionsübergreifende Teams, indem wichtige Details in einem einfachen, gemeinsam nutzbaren Update zusammengefasst werden.

Sie fragen sich, wo Sie mit KI im Marketing beginnen sollen ? Dieser einsteigerfreundliche Leitfaden erklärt, wie Sie KI für das Marketing einsetzen können, und stellt Ihnen Tools, Beispiel-Prompts und reale Ergebnisse vor, die Sie nachmachen können.

Nutzen Sie sprachgesteuerte Produktivität und erweiterte Suchfunktionen, um Ihre Arbeit zu beschleunigen.

Aufbauend auf den Funktionen von ClickUp Brain ist ClickUp Brain MAX ein sprachgesteuerter Begleiter für die Produktivität von Marketingfachleuten und Teams, die nicht jeden Schritt eintippen möchten.

Verwandeln Sie gesprochene Ideen mit Talk to Text in ClickUp Brain MAX in startbereite Inhalte.

Talk to Text in ClickUp Brain MAX hört Ihnen zu, versteht Ihre Ziele und setzt Ihre Ideen in die Tat um. Damit können Sie die Tastatur überspringen und viermal schneller arbeiten.

So unterstützt es die Workflows im Portfolio- und Produktmarketing:

Alles durchsuchen: Rufen Sie Kampagnenpräsentationen, Briefings und Designdateien in Sekundenschnelle aus ClickUp, Google Drive, E-Mails und Chats ab.

Nahtloser Modellwechsel: Greifen Sie innerhalb von Brain MAX auf mehrere LLMs (ChatGPT, Claude und Gemini) zu, um Texte zu verfassen, Ergebnisse zu analysieren und Brainstorming zu betreiben, ohne dass es zu Greifen Sie innerhalb von Brain MAX auf mehrere LLMs (ChatGPT, Claude und Gemini) zu, um Texte zu verfassen, Ergebnisse zu analysieren und Brainstorming zu betreiben, ohne dass es zu einer unkontrollierten Ausbreitung der KI kommt.

Diktieren und erstellen: Sprechen Sie eine Einführungs-E-Mail oder einen GTM-Entwurf, lassen Sie ihn in das Talk-to-Text-Format umwandeln und kopieren Sie ihn in Ihre Zwischenablage, um schnell handeln zu können.

Durchführen Sie die Automatisierung von Übergaben und Koordination, damit alle aufeinander abgestimmt sind.

Sobald Sie den Plan und die Sprachausgabe eingerichtet haben, müssen Sie sich noch um die Koordination und Ausführung kümmern. Hier helfen Ihnen ClickUp Agents.

Dabei handelt es sich um benutzerdefinierte oder vorgefertigte „Bots” in Ihrem Portfolio- und Produktmarketing-Tool, die nach Auslösern Ausschau halten, Maßnahmen ergreifen, Aufgaben zuweisen, Status aktualisieren und manuelle Übergaben reduzieren.

Passen Sie ClickUp Agents an Ihren individuellen Marketing-Workflow an

So sieht das in der täglichen Marketingarbeit aus:

Erstellen Sie am Ende der Kampagne eine Zusammenfassung: Wenn eine Kampagne geschlossen wird, sammelt der Agent Daten, Assets und Notizen zur Leistung und beginnt mit der Sammelaufgabe für die Zusammenfassung der Kampagne.

Kampagnen automatisch vorbereiten: Wenn eine Launch-Aufgabe die Phase „Bereit für Kampagne“ erreicht, erstellt der Agent die E-Mail-, Social-Media- und Blog-Aufgaben, weist sie zu und legt Fälligkeitsdaten fest.

Bringen Sie kreative Arbeiten sofort voran: Wenn ein Designer ein Key Visual genehmigt, aktualisiert der KI-Agent die verknüpfte Startaufgabe und benachrichtigt den Kampagnen-Eigentümer, sodass die nächste Phase sofort beginnen kann.

Verzögerte frühe Akzeptanz melden: Wenn die Akzeptanz in der ersten Woche unter dem Einzelziel liegt, erstellt der ClickUp Agent eine Aufgabe zur Überprüfung der Nachrichten für den PMM und benachrichtigt den Verantwortlichen für das Portfolio.

🔍 Wussten Sie schon? Da der Wettbewerb auf den Softwaremärkten immer härter wird und Benutzer einen schnelleren Wert verlangen, reicht es nicht mehr aus, einfach nur ein Produkt zu entwickeln. McKinsey hat herausgefunden, dass wachstumsstarke Softwareunternehmen etwa einen Produktmarketing-Manager (PMM) pro 1,6 Produktmanager (PM) beschäftigen, was einem Verhältnis entspricht, das 25 bis 30 % höher ist als in weniger wachstumsstarken Unternehmen.

Schließen Sie den Portfolio- und Produktkreislauf in ClickUp

Portfolio-Marketing und Produktmarketing scheinen immer zwei verschiedene Dinge zu sein, und beide erfordern an unterschiedlichen Punkten Ihres Workflows Aufmerksamkeit. ClickUp hilft Ihnen dabei, beide Bereiche zu verfolgen, ohne Ihren Rhythmus zu verlieren.

Dokumente enthalten Portfolio-Themen und Pläne auf Produktebene an einem Ort, sodass die Strategie in Verbindung bleibt. Ansichten helfen Teams dabei, Releases, kreativen Fortschritt und Kampagnenzeitleisten zu verfolgen, ohne den Überblick zu verlieren. Dashboards heben Akzeptanztrends und produktübergreifende Leistungen hervor, sodass leichter erkennbar ist, was Aufmerksamkeit erfordert.

ClickUp Brain, Brain MAX, Automatisierungen und Agents unterstützen eine schnellere Planung, sauberere Übergaben und weniger Hindernisse in beiden Marketingbereichen.

Da alles zusammenwirkt, wechseln die Teams zwischen dem Denken auf Suite-Ebene und der Umsetzung auf Produktebene, ohne den Flow zu unterbrechen.

Worauf warten Sie noch? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! ✅

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Portfoliomarketing konzentriert sich auf die Positionierung des gesamten Lösungsspektrums, die Form der Botschaften für mehrere Produkte und die Ausrichtung auf Marktsegmente. Produktmarketing hingegen konzentriert sich auf die Geschichte eines einzelnen Produkts, den Einführungsplan, die Einführung von Features und die Positionierung im Wettbewerb.

Ja. Viele Teams kümmern sich um beides, solange die Zuständigkeiten klar sind. Portfolio-Marketer leiten die Segmentstrategie und die übergeordneten Narrative, während Produktmarketer sich auf produktspezifische Botschaften und die Umsetzung konzentrieren. Diese Struktur sorgt für eine enge Abstimmung, ohne die Teams zu überfordern.

Portfolio-KPIs verfolgen die Segmententwicklung, die Pipeline-Abdeckung und die allgemeine Bekanntheit der Lösung. Produkt-KPIs messen die Akzeptanz von Features, Aktivierungsraten, Gewinn-Verlust-Performance und die Auswirkungen der Markteinführung. Die einen betrachten die Ergebnisse auf Marktebene, die anderen bewerten die Leistung auf Produktebene.

Teams verwenden häufig ClickUp und HubSpot, um Launch-Pläne zu verfolgen, Recherchen zu verwalten, Assets zu organisieren und funktionsübergreifende Zeitleisten für Portfolio- und Produktinitiativen zu koordinieren.

ClickUp unterstützt die Planung, Projektverfolgung, Content-Workflows und teamübergreifende Transparenz. Features wie ClickUp-Dashboards, ClickUp-Aufgabenprioritäten, ClickUp-benutzerdefinierte Aufgabenstatus und ClickUp-Dokumente helfen Marketingteams dabei, Produkteinführungen zu koordinieren, Recherchen zu organisieren, die Leistung zu verfolgen und eine zentrale Informationsquelle für die Strategieumsetzung zu pflegen.