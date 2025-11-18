Die 10 besten Alternativen zu Glue für HR-Teams

Glue versprach, die Lösung für alle Probleme im Zusammenhang mit dem Engagement Ihrer Mitarbeiter zu sein: der „Klebstoff”, der alle zusammenhielt.

Aber nach einigen Sitzungen zeigten sich erste Risse. Die Lernkurve behindert die Akzeptanz in den Teams, die Dashboard sind nicht detailliert genug und es fehlen die erweiterten Features, die Sie für das Wachstum Ihres Unternehmens benötigen. 😖

Viele Teams, die nach Alternativen zu Glue suchen, sind zu dem gleichen Schluss gekommen: Es ist gut, aber es ist noch nicht ganz ausgereift.

Hier ist eine Auswahl unserer Favoriten, die eine bessere Leistung, mehr benutzerdefinierte Anpassungen und eine reibungslosere Benutzererfahrung bieten. 🎯

Die besten Glue-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie eine Tabelle, in der alle Glue-Alternativen in diesem Blog verglichen werden. 📊

tool Am besten geeignet für Beste Features Preise* ClickUp All-in-One-Aufgabe-Management und Zusammenarbeit über chatten, Dokumente und Aufgaben hinweg für kleine Teams bis hin zu Unternehmen (von Start-ups bis hin zu großen Marketingteams). Eine einheitliche Plattform, die Teamzusammenarbeit durch Echtzeit-Chat, kontextbezogene KI-Antworten mit ClickUp Brain, benutzerdefinierte KI-Agenten, verknüpfte Aufgaben, Workflow-Automatisierung und intelligente Zusammenfassungen ermöglicht. Für immer kostenlos; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Lattice KI-gestütztes Personalmanagement, Nachverfolgung und Mitarbeiterentwicklung für HR-Führungskräfte und Manager, die engagierte Teams aufbauen möchten. KI-Leistungszusammenfassungen, integriertes HRIS, Feedback-Schleifen, Karriereentwicklung, Engagement-Analysen Bezahlte Pläne beginnen bei 10 $/Monat pro Benutzer. Culture Amp Kontinuierliche Feedback-Erfassung, Engagement-Analysen und Leistungserkenntnisse für Unternehmen, die ihre Arbeitsplatzkultur und Mitarbeiterbindung stärken möchten. Mitarbeiterbefragungen, KI-gestützte Analysen, Leistungsbewertungen, Engagement-Heatmaps, benutzerdefinierte Vorlagen und Benchmarking-Tools Benutzerdefinierte Preisgestaltung Vantage Circle Belohnungs-, Anerkennungs- und Mitarbeiterbindungsprogramme für HR-Teams, die Motivation und Leistung in hybriden Organisationen fördern. Prämienmarktplatz, Anerkennung durch Kollegen, gamifizierte Herausforderungen, Analyse-Dashboard, globale Einlösungsoptionen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Nectar Peer-to-Peer-Anerkennung, Nachverfolgung von Meilensteinen und Automatisierung von Belohnungen für Unternehmen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen und eine von Wertschätzung geprägte Kultur fördern. Anerkennungs-Feeds, benutzerdefinierte Herausforderungen, integrierte Automatisierung für Belohnungen, Nachverfolgung von Kernwerten, Engagement-Berichte Benutzerdefinierte Preisgestaltung Coworker. KI Automatisierte Workflows mit KI-Speicher für Technikteams, Datenwissenschaftler und Betriebsteams in Unternehmen Unternehmens-Brain (OM1), Deep-Work-Modus, vernetzte Datenintegrationen, KI-Aufgabe, kontextbezogene Einblicke Der kostenpflichtige Plan beginnt bei 29,99 $/Monat pro Benutzer. KI lesen Echtzeit-Meeting-Analysen, Engagement-Nachverfolgung und KI-generierte Erkenntnisse für Führungskräfte zur Verbesserung der Kommunikationseffizienz und Beteiligung. Bewertung des Engagements in Meetings, Nachverfolgung der Stimmung, automatische Zusammenfassungen, Team-Analysen, Einblicke in die Kommunikation Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 19,75 $/Monat pro Benutzer Patchwork Sicherheit der Personalplanung, Schichtverwaltung und Mitarbeiterkoordination für Organisationen im Gesundheitswesen, die Compliance und Flexibilität in Einklang bringen. Schichtplanung, Personalanalyse, mobile Personalbesetzung, Compliance-Nachverfolgung, sofortige Benachrichtigungen für Mitarbeiter Benutzerdefinierte Preisgestaltung Slack Kanalbasierte Nachrichtenübermittlung, Workflow-Automatisierung und toolübergreifende Integration für verteilte Teams optimieren die Zusammenarbeit in Echtzeit. Kanäle, Besprechungen, Workflow, KI-Zusammenfassungen, App-Integrationen, durchsuchbare Wissensarchive Free; kostenpflichtige Tarife ab 4,38 $/Monat pro Benutzer Mattermost Selbst gehostete Zusammenarbeit, Incident Response und DevSecOps-Automatisierung für sicherheitsbewusste Teams, die in regulierten Umgebungen arbeiten. Sichere Nachrichtenübermittlung, Selbsthosting, Playbooks, Automatisierung von Incidents, DevSecOps-Integrationen, Audit-Protokolle Bezahlte Pläne beginnen bei 10 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung).

Die aktuellen Preise finden Sie auf der Website des tools.

Worauf sollten Sie bei Alternativen zu Glue achten?

Wenn Sie nach Alternativen zu Glue suchen, sollten Sie auf Folgendes achten. 👀

Echtzeit-Feedback und Umfragen: Die Möglichkeit, kurze, häufige und oft anonyme Umfragen durchzuführen, um schnell die Stimmung der Mitarbeiter einzufangen und Probleme zu erkennen, sobald sie auftreten, anstatt sich ausschließlich auf jährliche Bewertungen zu verlassen.

Umfassende Anpassung von Umfragen: Suchen Sie nach Plattformen, die benutzerdefinierte Umfrage-Generatoren und eine Bibliothek mit wissenschaftlich fundierten Frage-Vorlagen bieten, die auf bestimmte Teams, Abteilungen oder Lebenszyklus-Phasen (z. B. Onboarding, Austritt) zugeschnitten sind.

Stimmungsanalyse: Tools, die mithilfe von KI offene Rückmeldungen und Kommentare analysieren, um die allgemeine Mitarbeitermoral zu verstehen und potenzielle Probleme zu erkennen, bevor sie eskalieren.

Mehrstufiges Anerkennungssystem: Die Plattform sollte sowohl die gegenseitige Anerkennung unter Kollegen (z. B. über Social Feeds oder „Kudos”-Karten) als auch die Anerkennung durch Vorgesetzte und Führungskräfte fördern, um eine Kultur der Wertschätzung zu schaffen.

Zielsetzung und -verfolgung: Features, mit denen Mitarbeiter persönliche Ziele (wie OKRs oder SMART-Ziele) einstellen und diese mit den übergeordneten Unternehmenszielen abstimmen können, mit kontinuierlicher Nachverfolgung des Fortschritts und regelmäßigen Check-ins.

Umsetzbare Erkenntnisse und KI-gestützte Empfehlungen: Dashboard und Berichte sollten klare, datengestützte Erkenntnisse und vorgeschlagene Aktionspläne liefern, anstatt nur Rohdaten, um Managern und der Personalabteilung zu helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Nahtlose Integration: Das tool muss sich in bestehende HR-Informationssysteme (HRIS), Gehaltsabrechnungs- und tägliche Kommunikations-tools integrieren lassen, damit es zu einem natürlichen Bestandteil des täglichen Workflows wird und Datensilos vermieden werden.

Mobile Zugänglichkeit: Eine benutzerfreundliche, für Mobilgeräte optimierte Erfahrung ist unerlässlich, um Remote-, Hybrid- und Frontline-Mitarbeiter zu motivieren, die möglicherweise nicht immer an ihrem Schreibtisch sitzen.

Die 10 besten Alternativen zu Glue

Suchen Sie nach einer intelligenteren Möglichkeit, Ihre Mitarbeiter zu motivieren? Hier sind die besten Alternativen zu Glue, die Kontext, Teamkommunikation und Automatisierung miteinander verbinden. 🎯

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsgestützten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir Software bei ClickUp bewerten.

ClickUp (Am besten geeignet für KI-gestütztes Aufgabenmanagement, Teamzusammenarbeit und Workflow-Management)

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp Chatten an! Bringen Sie jedes Projekt, jede Unterhaltung und jede Idee in einer einheitlichen Oberfläche mit ClickUp Chat zusammen.

Die heutige Arbeit ist kaputt.

Unsere Projekte, unser Wissen und unsere Kommunikation sind über unzusammenhängende tools verstreut, die uns ausbremsen.

ClickUp löst dieses Problem mit einer Alles-App für die Arbeit, die Projekte, Wissen und Chatten an einem Ort vereint – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Entdecken Sie, wie ClickUp für HR-Teams dazu beiträgt, Teams zusammenzubringen und sie in Verbindung zu halten.

Durchbrechen Sie Kommunikationssilos mit ClickUp Chatten.

ClickUp Chat erleichtert die Kommunikation im Team, indem es Unterhaltungen direkt in Ihren Workflow einbettet. Es bietet Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verbindung: öffentliche oder private Kanäle für Team-Chats und Direktnachrichten für Einzel- oder Kleingruppen-Chats.

Sie können aus jeder Nachricht sofort eine ClickUp Aufgabe erstellen, sodass To-dos nie verloren gehen. Bewegen Sie einfach den Mauszeiger über eine Nachricht, klicken Sie auf „Aufgabe erstellen“ und voilà. Sie wird Ihrem Arbeitsbereich hinzugefügt, abgeschlossen mit Kontext, Mitarbeitern und dem richtigen Listenort.

Benötigen Sie mehr Sichtbarkeit als eine einzelne Nachricht bieten kann? Wählen Sie aus vier Arten von Beiträgen: Ankündigung, Diskussion, Idee und Update, um die Kommunikation flexibel nach Ihren Bedürfnissen zu strukturieren.

Entdecken Sie die erweiterten Features:

Erfassen und handeln Sie mit ClickUp Brain.

ClickUp Brain, der KI-gestützte Assistent der Plattform, unterstützt Ihren Arbeitsablauf und verwandelt jedes Chatten in Erkenntnisse, Abstimmung und Maßnahmen.

Waren Sie eine Weile nicht da? Mit dem Feature Catch Me Up können Sie sofort loslegen. Wählen Sie einen Zeitraum aus und sehen Sie sofort alles, was Sie verpasst haben, übersichtlich zusammengefasst.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain direkt aus Ihrem ClickUp-Chat heraus umsetzbare nächste Schritte und intelligente Antworten.

Der KI-Projektmanager von ClickUp Brain fasst sofort zusammen, was passiert ist, und hebt Schlüssel-Aktualisierungen, Entscheidungen und nächste Schritte auf der Grundlage einfacher Eingaben in natürlicher Sprache hervor.

Und wenn es Zeit ist, Maßnahmen zu ergreifen, geben Sie einfach @Brain oder @My Brain ein, um den Chat-Kontext zusammenzufassen, verwandte Aufgaben zu erstellen, Antworten zu generieren oder eine Unterhaltung mit intelligenten KI-Follow-ups fortzusetzen.

✅ Beispiel-Prompts: *Listen Sie anhand der Meeting-Notizen die drei wichtigsten Entscheidungen auf und geben Sie an, wer für jede Entscheidung verantwortlich ist.

Fassen Sie dieses Chatten zusammen, da ich 48 Stunden lang offline war. Heben Sie alle getroffenen Entscheidungen, zugewiesenen Aufgaben und Dinge hervor, die meine Aufmerksamkeit erfordern.

Erstellen Sie aus diesem Thread eine intelligente Antwort an @Maria, in der Sie die nächsten Schritte zusammenfassen, und planen Sie eine Aufgabe für das Team.

Optimieren Sie die Kommunikation mit ClickUp Ambient Agents.

ClickUp Ambient Agents sind intelligente Assistenten, die in Ihrem Arbeitsbereich integriert sind und Ihnen bei der Automatisierung von Routineaufgaben helfen.

Sie können aus vorgefertigten Agenten für zentrale Aufgaben der Produktivität wählen oder Ihre eigenen benutzerdefinierten Agenten erstellen, die auf den Workflow Ihres Teams zugeschnitten sind.

Beispielsweise beantwortet ein Prebuilt Answers Agent Team-Abfragen anhand verifizierter Workspace-Daten.

Verwenden Sie ClickUp Ambient Agents, um die Kommunikation innerhalb Ihrer Chat-Kanäle zu optimieren.

Beenden Sie die KI-Ausbreitung mit ClickUp Brain MAX

ClickUp Brain MAX ist eine KI-Desktop-App, die sich direkt mit Ihrer strategischen Arbeit (Aufgaben, Dokumente, Chatten und Dateien) verbindet, sodass jede Antwort auf dem tatsächlichen Kontext basiert.

Nutzen Sie die appübergreifenden Automatisierungen von ClickUp Brain MAX, um Dateien zu finden und Workflows in ClickUp, Google Drive, Notion und anderen Anwendungen als Auslöser zu verwenden.

Dieser einheitliche KI-Hub ersetzt mehrere unverbundene Tools. Seine kontextbezogene KI nutzt das Arbeitsdiagramm von ClickUp und versteht, wie Aufgaben, Projekte, Meetings und verbundene Apps miteinander in Beziehung stehen.

Das bedeutet, dass Ihr KI-Assistent genau weiß, was in Ihrem Workspace vor sich geht, und Ihnen hilft, Entscheidungen schneller zu treffen und „KI-Wildwuchs” zu vermeiden.

Brain MAX unterstützt außerdem mehrere KI-Modelle, sodass Sie für jedes Szenario aus führenden Modellen wie ChatGPT, Claude Sonnet, DeepSeek oder Gemini wählen können.

Die besten Features von ClickUp

Durchsuchen Sie Ihren gesamten Arbeitsbereich: Finden Sie Aufgaben, Dokumente, Nachrichten und Dateien in ClickUp und verbundenen Tools wie Google Drive oder GitHub mit Finden Sie Aufgaben, Dokumente, Nachrichten und Dateien in ClickUp und verbundenen Tools wie Google Drive oder GitHub mit ClickUp Enterprise Search

Bleiben Sie am Ball: Führen Sie regelmäßig Umfragen mit Führen Sie regelmäßig Umfragen mit ClickUp Formularen durch, um das Engagement Ihrer Mitarbeiter zu bewerten und Probleme zu identifizieren.

Zentralisieren Sie Unternehmenswissen und -richtlinien: Machen Sie wichtige Richtlinien, Prozesse und Informationen leicht auffindbar, indem Sie sie in ClickUp Knowledge Management zusammenfassen.

Verfolgen Sie die wichtigen Metriken: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp-Dashboards zur Nachverfolgung von Engagement-Metriken, Umfrageergebnissen und der Teilnahme an HR-Initiativen.

Führen Sie intelligentere Meetings mit automatischen Zusammenfassungen: Starten Sie schnelle Audio- und Videoanrufe innerhalb von ClickUp, um in Echtzeit zusammenzuarbeiten. Mit Starten Sie schnelle Audio- und Videoanrufe innerhalb von ClickUp, um in Echtzeit zusammenzuarbeiten. Mit ClickUp SyncUps erhalten Sie außerdem sofort Zusammenfassungen, Transkripte und nächste Schritte.

Vereinheitlichen Sie Ihre tools und Daten: Verbinden Sie Apps wie Slack, Google Kalender, GitHub und Figma über Verbinden Sie Apps wie Slack, Google Kalender, GitHub und Figma über ClickUp-Integrationen , um Ihre Updates und Workflows perfekt zu synchronisieren.

Halten Sie Unterhaltungen umsetzbar: Tag Teamkollegen, verknüpfen Sie verwandte Aufgaben oder Dokumente und verwandeln Sie Chatten mit Tag Teamkollegen, verknüpfen Sie verwandte Aufgaben oder Dokumente und verwandeln Sie Chatten mit @mentions in nachverfolgbare, sichtbare Aktionen.

Limit von ClickUp

Bei so vielen wichtigen Features und Ansichten kann es einige Zeit dauern, ClickUp genau auf den Workflow Ihres Teams abzustimmen.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein Rezensent fasst es treffend zusammen:

Ehrlich gesagt gefällt mir an ClickUp am besten, dass alles an einem Ort gespeichert ist. Früher hatte ich Aufgaben in einer App, Google Docs in einer anderen und Meeting-Notizen überall verstreut, von Notion bis Google Workspace. Mit ClickUp kann ich einfach die App öffnen und sehen, was ich zu erledigen habe, Notizen hinzufügen oder sogar mit meinem Team chatten, ohne hin und her springen zu müssen.

Ehrlich gesagt gefällt mir an ClickUp am besten, dass alles an einem Ort gespeichert ist. Früher hatte ich Aufgaben in einer App, Google Docs in einer anderen und Besprechungsnotizen überall verstreut, von Notion bis Google Workspace. Mit ClickUp kann ich einfach die App öffnen und sehen, was ich zu tun habe, Notizen hinzufügen oder sogar mit meinem Team chatten, ohne hin und her springen zu müssen.

📮 ClickUp Insight: 34 % der Mitarbeiter fühlen sich nicht wohl dabei, bei der Arbeit Fragen zu stellen, und 14 % versuchen meist, Antworten selbst zu finden. Wenn Menschen zögern, um Hilfe zu bitten, ist dies oft ein Zeichen dafür, dass sie sich nicht vollständig akzeptiert oder in den Lernprozess des Teams eingebunden fühlen. Die Lösung? Schaffen Sie einen vorurteilsfreien Weg, auf dem Menschen aus bestehenden Wissensdatenbanken lernen und Prozesse in ihrem eigenen Tempo verstehen können. Das Wissensmanagement von ClickUp, bestehend aus ClickUp Brain und Connected Search, hilft Mitarbeitern, Antworten auf ihre Fragen zu finden und den gesamten Arbeitsbereich sowie integrierte Drittanbieter-Apps zu durchsuchen. Sie müssen sich keine Gedanken mehr darüber machen, „offensichtliche” Fragen zu stellen oder andere zu unterbrechen.

2. Lattice (Am besten geeignet für KI-gestütztes Leistungsmanagement, Talententwicklung und Mitarbeiterengagement)

via Lattice

Lattice wurde entwickelt, um Personalverantwortlichen, Managern und Führungskräften dabei zu helfen, das Engagement ihrer Mitarbeiter zu stärken, und kombiniert dabei Analysen, Feedback und Automatisierung.

Das integrierte HRIS-System ist in Verbindung mit Kommunikationsmodellen, die Leistungsbeurteilungen, Zielsetzungen und Mitarbeitercoaching unterstützen, sodass Teams auf Echtzeit-Erkenntnisse reagieren können.

Für Unternehmen, die nach Alternativen zu Glue suchen, zeichnet sich Lattice durch seinen People + KI-Ansatz aus, der menschliches Verständnis mit intelligenter Automatisierung verbindet. Er hilft Managern dabei, personalisiertes Coaching anzubieten, HR-Teams bei der Bearbeitung sich wiederholender Abfragen zu unterstützen und Führungskräften dabei zu helfen, datengestützte Entscheidungen zu Vergütung und Leistung zu treffen.

Die besten Features von LatticeTalks

Automatisieren Sie HR-Abfragen mit dem Lattice AI Agent , um Urlaubsrichtlinien, Sozialleistungen und Mitarbeiteranfragen zu bearbeiten.

Fördern Sie die berufliche Entwicklung mit personalisiertem Coaching, Nachverfolgung von Zielen und Analysen des Fortschritts.

Schaffen Sie transparente Überprüfungszyklen mithilfe von KI, um Stärken und Entwicklungsbereiche objektiv hervorzuheben.

Stärken Sie Manager mit 1:1-tools, Agenda-Erstellern und automatisierter Aktionsnachverfolgung.

Einschränkungen von LatticeTalks

Bestimmte administrative Workflows erfordern mehrere Schritte, wie z. B. das Wechseln zwischen Administrator-Modus und Benutzer-Modus, um verschiedene Aufgaben auszuführen.

Historische Leistungs- und Feedbackdaten sind oft schwer zugänglich oder intuitiv zu analysieren, was die Entscheidungsfindung für Manager und die Personalabteilung erschwert.

Preise für LatticeTalks

Talentmanagement: 11 $/Monat pro Benutzer

Engagement-Add-On: 4 $/Monat pro Benutzer

Grow-Add-On: 4 $/Monat pro Benutzer

Add-On: 6 $ pro Monat und Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu LatticeTalks

G2: 4,7/5 (über 3.500 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 150 Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über LatticeTalks?

Echte Benutzer geben ihre Erfahrungen frei:

Lattice bietet die Vielseitigkeit, Feedback nicht nur von Vorgesetzten oder Managern zu erhalten, sondern auch von Kollegen, mit denen Sie eng zusammenarbeiten, um sich selbst zu verbessern. Es gibt keine Abneigung, aber die Optionen sind derzeit limit, und es könnte mehr Features geben, um die Leistung auf monatlicher oder vierteljährlicher Basis zu erfassen.

Lattice bietet die Vielseitigkeit, Feedback nicht nur von Vorgesetzten oder Managern zu erhalten, sondern auch von Kollegen, mit denen Sie eng in der Arbeit zusammenarbeiten, um sich selbst zu verbessern. Es gibt keine Abneigung, aber die Optionen sind derzeit limit, und es könnte mehr Features geben, um die Leistung auf monatlicher oder vierteljährlicher Basis zu erfassen.

📖 Lesen Sie auch: Lattice-Alternativen für bessere Leistung

3. Culture Amp (Am besten geeignet für datengestützte Einblicke in das Engagement und die Leistung Ihrer Mitarbeiter)

via Culture Amp

Culture Amp ist eine „Entscheidungsintelligenz“-Engine, die Unternehmen dabei hilft, zu verstehen und zu verbessern, wie ihre Mitarbeiter ihre Arbeit verrichten, sich weiterentwickeln und engagiert bleiben. Sie kombiniert kontinuierliches Feedback, Chat-Plattformen und Verhaltenswissenschaften, um die Stimmung der Mitarbeiter in messbare Geschäftsergebnisse umzuwandeln.

Die intuitiven Dashboards der Plattform zeigen, was Produktivität, Mitarbeiterbindung und Zugehörigkeitsgefühl fördert, und geben Führungskräften die Klarheit, selbstbewusste, mitarbeiterorientierte Entscheidungen zu treffen.

Auf der Grundlage von über 1,5 Milliarden Datenpunkten übersetzt es Muster des Engagements und der Leistung in umsetzbare Erkenntnisse. Von der Durchführung von Umfragen bis zur Analyse globaler Benchmarks hilft Culture Amp Teams dabei, eine leistungsstarke Kultur in großem Maßstab aufzubauen.

Die besten Features von Culture Amp

Starten Sie KI Coach , um personalisierte, wissenschaftlich fundierte Coaching-Erkenntnisse zu erhalten, die Ihre Leistung und Ihr Wachstum steigern.

Sammeln Sie Feedback in großem Umfang mithilfe von über 40 anpassbaren Vorlagen für Kommunikationspläne mit KI-Kommentaranalyse.

Erstellen Sie eine Verbindung zwischen HR-Daten und Drittanbieterlösungen über führende HRIS-Systeme hinweg, um schnellere und genauere Einblicke zu erhalten.

Beschleunigen Sie die Entscheidungsfindung mit KI-gestützten Empfehlungen und vorausschauenden Erkenntnissen, die auf People Science basieren.

Limit von Culture Amp

Dashboards sind visuell übersichtlich, aber die Ermittlung detaillierter Trends kann zeitaufwändig sein.

Häufige Warnmeldungen und Benachrichtigungen können überwältigend sein, insbesondere für Manager großer Unternehmen.

Preise von Culture Amp

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Culture Amp

G2: 4,5/5 (über 1.500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Culture Amp?

Ein Benutzer fasst es perfekt zusammen:

Culture Amp erleichtert die Durchführung von unternehmensweiten und abteilungsbezogenen Umfragen. Die Software ist sehr intuitiv und unterstützt hervorragend. Der manuelle Importprozess kann beim Hinzufügen neuer Mitarbeiter einige Zeit in Anspruch nehmen, jedoch bietet Culture Amp Ihnen die Möglichkeit, neue Benutzer auf verschiedene Arten zu importieren.

Culture Amp erleichtert die Durchführung von unternehmensweiten und abteilungsbezogenen Umfragen. Die Software ist sehr intuitiv und unterstützt hervorragend. Der manuelle Importprozess kann beim Hinzufügen neuer Mitarbeiter einige Zeit in Anspruch nehmen, jedoch bietet Culture Amp Ihnen die Möglichkeit, neue Benutzer auf verschiedene Arten zu importieren.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Culture Amp-Alternativen für Mitarbeiterengagement

4. Vantage Circle (Am besten geeignet für zentralisierte Mitarbeiterbindung, Anerkennung und Wohlbefinden)

via Vantage Circle

Vantage Circle vereint Anerkennung, Wohlbefinden, Vergünstigungen und Feedback und nutzt Verhaltenswissenschaften in Verbindung mit KI, um das Engagement persönlicher zu gestalten. Sie können Meilenstein-Feiern mit Geburtstags- und Dienstjubiläumspunkten, digitalen Jahrbüchern und Belohnungen automatisieren.

Die Plattform hilft Ihnen dabei, Leistungen sofort durch Peer-to-Peer-, soziale oder panelbasierte Anerkennungsprogramme zu würdigen.

Von der Synchronisierung mit Ihren bestehenden HR-Systemen bis hin zum Angebot regionalspezifischer Prämienkataloge hilft Vantage Circle Unternehmen dabei, eine Kultur zu schaffen, in der der Mensch im Mittelpunkt steht.

Die besten Features von Vantage Circle

Fördern Sie ganzheitlich das Wohlbefinden mit Fitness-Nachverfolgung, Achtsamkeits-Sitzungen und Unternehmenswettbewerben durch Vantage Fit .

Starten Sie schnelle Feedback-Schleifen mit KI-gestützten, vollständig anonymen Mitarbeiterbefragungen über Vantage Pulse .

Bieten Sie globale Vergünstigungen und Cashback mit ausgewählten Rabatten von über 1000 Marken über Vantage Perks an.

Greifen Sie über Echtzeit-Analyse-Dashboards auf umsetzbare Erkenntnisse zu Engagement, Leistung und Stimmung zu.

Limitations von Vantage Circle

Der Prämienkatalog kann nach längerer Nutzung limit oder repetitiv wirken.

Nicht alle Punkte können in einer einzigen Transaktion verwendet werden, und für bestimmte Einlösungen kann eine Bearbeitungsgebühr erhoben werden.

Preise für Vantage Circle

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Vantage Circle

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 5.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Vantage Circle?

Ein Benutzer erklärt es am besten:

Vantage Circle macht es einfach, Kollegen anzuerkennen und zu belohnen, was wirklich dazu beiträgt, die Moral im Team zu steigern. Das Punktesystem und die Einlösungsoptionen bieten eine konkrete Möglichkeit, Wertschätzung zu zeigen... Es wäre toll, wenn die Plattform mehr regionsspezifische oder personalisierte Empfehlungen basierend auf den Präferenzen der Benutzer anbieten würde.

Vantage Circle macht es einfach, Kollegen anzuerkennen und zu belohnen, was wirklich dazu beiträgt, die Moral im Team zu steigern. Das Punktesystem und die Einlösungsoptionen bieten eine konkrete Möglichkeit, Wertschätzung zu zeigen... Es wäre toll, wenn die Plattform mehr regionsspezifische oder personalisierte Empfehlungen basierend auf den Präferenzen der Benutzer anbieten würde.

🚀 Vorteil von ClickUp: Wenn Ihre Team-Chats voller Nachrichten wie „Hey, kann mich jemand später daran erinnern?“ sind, sollten Sie ClickUp Automations nutzen, um Chat-Automatisierungen einzurichten, die automatisch Erinnerungen, Updates oder Statusbenachrichtigungen versenden. Die Einstellung ist mit nur wenigen Klicks erledigt: Öffnen Sie Ihren Chat-Kanal und klicken Sie auf die Schaltfläche „⚡ Automatisieren“. Wählen Sie „Automatisierung erstellen“ Legen Sie Ihre Auslöser, Bedingungen und Aktionen fest (z. B. das Senden einer Nachricht, wenn sich der Status einer Aufgabe ändert). Klicken Sie auf „Erstellen“ und schon sind Sie erledigt. Halten Sie die Unterhaltung proaktiv aufrecht – mit täglichen Check-ins und Benachrichtigungen über abgeschlossene Aufgaben dank ClickUp Automatisierung.

5. Nectar (Am besten geeignet für Peer-to-Peer-Anerkennung, Belohnungen und Mitarbeiterwertschätzungsprogramme)

via Nectar

Nectar wurde für Personalverantwortliche, Manager und Teams der Verteilung entwickelt und kombiniert Anerkennung, Teamkommunikation und benutzerdefinierte Herausforderungen.

Als Alternative zu Glue verfolgt Nectar einen stärker auf den Menschen ausgerichteten Ansatz. Sie können Erfolge feiern, Meilensteine belohnen und Anerkennung direkt mit den Unternehmenswerten verknüpfen. Die Plattform unterstützt auch die interne Kommunikation, sodass Ankündigungen, Updates und Shoutouts in teamweiten Kanälen erfolgen.

Mit detaillierten Dashboard und Analysen, die Anerkennungsaktivitäten, Teilnahmequoten und Auswirkungen nach Team oder Abteilung anzeigen, können Sie außerdem die Nachverfolgung des Engagements und der kulturellen Gesundheit vornehmen.

Die Plattform bietet außerdem einen flexiblen Prämienkatalog, in dem Mitglieder des Teams Punkte gegen Geschenkkarten, Firmengeschenke oder benutzerdefinierte Vergünstigungen einlösen können.

Die besten Features von Nectar

Automatisieren Sie Anerkennung und Belohnungen mit dem Modul Anerkennung & Belohnungen .

Starten Sie unternehmensweite Nominierungsprogramme , um herausragende Leistungen zu würdigen.

Personalisieren Sie Erfahrungen mit wertgebundenen Anerkennung-Tags , die Shoutouts mit Unternehmensgrundsätzen verknüpfen.

Erstellen Sie ansprechende Ankündigungen mit dem Drag-and-Drop-Communication Builder.

Limit-Einschränkungen von Nectar

Eine Limit-Integration in umfassendere HR- und Workflow-Systeme kann die Einbindung des tools in komplexe Tech-Stacks erschweren.

Benachrichtigungen und Kommunikationskanäle können unübersichtlich oder überwältigend wirken.

Preise für Nectar

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Nectar

G2: 4,7/5 (über 7.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Nectar?

Hier ein Auszug aus den Kommentaren der Benutzer zu Nectar:

Mit Nectar lassen sich Punkte ganz einfach gegen eine Vielzahl beliebter Geschenkkarten einlösen, dank einer übersichtlichen Benutzeroberfläche, die einfach zu bedienen ist... Die Plattform selbst funktioniert reibungslos, aber ich würde mir wünschen, dass es mehr Möglichkeiten gäbe, häufiger Punkte zu sammeln. *

Mit Nectar lassen sich Punkte ganz einfach gegen eine Vielzahl beliebter Geschenkkarten einlösen, dank einer übersichtlichen Benutzeroberfläche, die einfach zu bedienen ist... Die Plattform selbst funktioniert reibungslos, aber ich würde mir wünschen, dass es mehr Möglichkeiten gäbe, häufiger Punkte zu sammeln. *

🔍 Wussten Sie schon? Die Social Presence Theory erklärt, wie digitale Kommunikation ein „Gefühl der Zusammengehörigkeit“ ermöglicht. Allerdings ist das Niveau der sozialen Präsenz oft geringer als bei persönlichen Interaktionen. Dies ist ein wichtiger Kontext, wenn Teams auf Plattformen zum Chatten und zur Kollaboration umsteigen.

📖 Lesen Sie auch: Verbesserung von HR-Prozessen: Strategien und Beispiele

6. Coworker. ai (Am besten geeignet für Unternehmen, die komplexe Workflows mit KI-Speicher automatisieren)

Coworker. ai wurde entwickelt, um im Kontext Ihres Unternehmens zu denken und zu handeln. Es wurde für Tech-Teams, Produktmanager und KI-gesteuerte Unternehmen entwickelt und stellt eine sichere Verbindung zu Ihren internen tools und Daten her, um das zu schaffen, was es als Ihr „Unternehmensgehirn” bezeichnet. Dank seiner OM1-Speicherarchitektur bewältigt es komplexe, funktionsübergreifende Arbeit.

Sie können es bitten, risikobehaftete Verkaufsgeschäfte zu identifizieren, Code-Commits zusammenzufassen, technische Dokumente zu entwerfen oder sogar Updates zwischen Jira, Slack und GitHub zu koordinieren.

Stellen Sie komplexe Fragen wie „Welche Benutzerdefinierten werden wahrscheinlich abwandern?“ oder „Welche Features werden diese Woche ausgeliefert?“ und erhalten Sie präzise, kontextbezogene Antworten.

Die besten Features von Coworker.ai

Analysieren, planen und führen Sie komplexe Aufgaben mit dem Deep Work Mode in über 40 integrierten Apps.

Speichern und rufen Sie Kontext in über 120 Dimensionen ab, darunter Projekte, Teams, Ziele und Kommunikation.

Erhalten Sie automatische Updates zu Team-Fortschritten, Hindernissen und Leistungen über verbundene Systeme hinweg.

Einschränkungen von Coworker.ai

Es basiert auf der Erfassung großer Datenmengen; Unternehmen mit verstreuten oder isolierten Quellen könnten Schwierigkeiten haben, ein effektives „Unternehmensgedächtnis“ aufzubauen.

Erfordert Setup in über 40 Apps und die Integration in mehrere Systeme, bevor der volle Wert realisiert werden kann.

Preise für Coworker.ai

Pro: 29,99 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Coworker.ai

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Wissenswertes: Das erste echte Multi-User-Chat-System, Talkomatic (1973) auf dem PLATO-System der University of Illinois, zeigte den Text jedes Benutzers Zeichen für Zeichen in einem eigenen Bereich an.

📖 Lesen Sie auch: Die besten KI-Tools für die Personalabteilung

7. Read AI (Am besten geeignet für Echtzeit-Meeting-Analysen, Engagement-Nachverfolgung und Einblicke in Unterhaltungen)

via Read KI

Read KI verhindert die Verwirrung, die Sie nach einem Meeting empfinden, bei dem Sie nicht ganz bei der Sache waren.

Es handelt sich um einen KI-basierten Copiloten für Produktivität, der sich in Ihren digitalen Arbeitsbereich einfügt, an Meetings teilnimmt, E-Mails scannt und Chatten synchronisiert, um Diskussionen zusammenzufassen, Aktionspunkte zu extrahieren und Erkenntnisse zu gewinnen. Die Plattform funktioniert innerhalb von Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Gmail und Slack.

Mit Search Copilot finden Sie sofort, was in einem Meeting gesagt, in einer E-Mail versprochen oder in einem Chat-Thread erwähnt wurde. Gleichzeitig personalisieren KI-Agenten wie Monday Briefing, End-of-Week Agents und Post-Meeting Recap Ihren Workflow und liefern maßgeschneiderte Zusammenfassungen, wöchentliche Einblicke und Vorschläge für die nächsten Schritte.

Lesen Sie mehr über die besten KI-Features

Erfassen Sie Diskussionen mit Meeting Assistant für Zusammenfassungen, Transkripte und Wiedergabe-Highlights.

Speaker Coach , das Engagement-Metriken und Gesprächszeitanalysen bietet. Beseitigen Sie Kommunikationsprobleme am Arbeitsplatz mit, das Engagement-Metriken und Gesprächszeitanalysen bietet.

Verfolgen Sie den Fortschritt mit der For You Page , Ihrem persönlichen Dashboard für Meeting-Themen und wiederkehrende Themen.

Steigern Sie die Produktivität Ihres Teams mit Optimierungsberichten, die Ihnen bessere Planungs- und Meeting-Gewohnheiten empfehlen.

Lesen Sie mehr über die Grenzen der KI

Zusammenfassungen und KI-generierte Notizen können zu allgemein sein oder subtile Details der Unterhaltung übersehen, insbesondere bei schnellen oder persönlichen Diskussionen.

Die Funktionalität hängt stark von der Abhängigkeit von bestimmten Plattformen wie Zoom ab, was die Vielseitigkeit für Teams limitiert, die eine Instant-Messaging-App wünschen.

Preise für KI lesen

Free

Pro: 19,75 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 29,75 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen+: 39,75 $/Monat pro Benutzer

Lesen Sie KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Read AI?

Hier ist, was ein Benutzer freizugeben hatte:

Die Möglichkeit, die Notizen nach dem Meeting einzusehen, war sehr hilfreich. Der Text und die Audioaufzeichnung machten es viel einfacher, zurückzugehen und die behandelten Themen noch einmal durchzugehen. Ich hatte große Schwierigkeiten, die Dateien von der Website herunterzuladen. Außerdem ließ die Benutzeroberfläche zu wünschen übrig.

Die Möglichkeit, die Notizen nach dem Meeting einzusehen, war sehr hilfreich. Der Text und die Audioaufzeichnung machten es viel einfacher, zurückzugehen und die behandelten Themen noch einmal durchzugehen. Ich hatte große Schwierigkeiten, die Dateien von der Website herunterzuladen. Außerdem ließ die Benutzeroberfläche zu wünschen übrig.

Bonus: Über 60 % der Teilnehmer unserer Umfrage verbringen täglich mehr als eine Stunde mit Tippen, und 36,75 % verspüren regelmäßig Beschwerden oder Schmerzen in den Händen. Ermüdung durch Tippen ist nicht nur ein lästiger Nebeneffekt unserer Art der Arbeit. Sie ist ein Killer der Produktivität. Aber das lässt sich leicht beheben. Talk-to-Text von Brain MAX ist Ihre Verknüpfung zu einem gesünderen Arbeitstag. Diktieren Sie Updates, sammeln Sie Ideen oder machen Sie sich Notizen zu Meetings – ganz ohne Hände – und gönnen Sie Ihren Handgelenken (und Ihrer Konzentration) eine Pause. Halten Sie Ideen fest, geben Sie Anweisungen weiter und führen Sie Ihre Arbeit viermal schneller mit Talk to Text in ClickUp Brain MAX aus.

8. Patchwork (Am besten geeignet für flexible Personalplanung, Schichtmanagement und Compliance-Nachverfolgung)

via Patchwork

Das Gesundheitswesen macht keine Pause für Administrator, und Patchwork wurde unter Berücksichtigung dieser Tatsache entwickelt. Es wurde speziell für Ärzte und Gesundheitsteams des britischen Gesundheitsdienstes NHS entwickelt und bietet eine intuitive Plattform für die Verwaltung von Schichten, Dienstplänen und Personalplanung.

Von der Buchung von Vertretungsschichten bis hin zur Verwaltung von Urlaub, Ausnahmeberichten und Zahlungen – mit der Patchwork-Plattform haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Arbeit. Sie verbindet Krankenhäuser, Abteilungen und Agenturpartner über ein kollaboratives Personalnetzwerk und macht flexibles Arbeiten sicher und konform.

Ärzte können dieses tool für Instant Messaging am Arbeitsplatz nutzen, Schichten buchen, die Dienstpläne ihrer Teams in Ansicht einsehen und ohne Verzögerung bezahlt werden.

Die besten Features von Patchwork

Verwalten Sie Vertretungsschichten mühelos mit Patchwork Bank und automatisierte Nachverfolgung der Zahlung.

Arbeiten Sie mit Collaborative Bank über NHS-Organisationen hinweg zusammen – mit einem einzigen Onboarding-Prozess.

Planen und aktualisieren Sie Dienstpläne, Urlaubstage und Ausnahmeberichte mit Patchwork Rota .

Vereinfachen Sie Arbeitsabläufe, die Personalbesetzung Ihrer Agentur und die Kostentransparenz mit Agency Manager.

Limit-Einschränkungen von Patchwork

Es stützt sich auf die Akzeptanz durch den NHS Trust, wodurch seine Anwendbarkeit außerhalb des britischen Gesundheitssystems limitiert ist.

Der Schwerpunkt liegt in erster Linie auf Zeitarbeitskräften und Schichtmanagement, wodurch andere Aspekte der Personalplanung, wie die Einstellung von Vollzeitkräften oder die langfristige Personalplanung, möglicherweise nicht vollständig berücksichtigt werden.

Patchwork-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Patchwork-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? Die Wurzeln des Instant Messaging (IM) reichen noch weiter zurück: Eine der frühesten Formen war Teil des EMISARI-Systems, das 1971 als chatten-Tool für das Emergency Management Information Systems and Reference Index der US-Regierung entwickelt wurde.

9. Slack (Am besten geeignet für KI-gestützte Teamzusammenarbeit und vernetzte Arbeitsabläufe)

via Slack

Slack vereint Kommunikation, KI-Unterstützung und Workflow-Automatisierung in einem einzigen Arbeitsbereich, in dem Teams, tools und Projekte nahtlos in Verbindung stehen.

Mit Slack AI können Teams verpasste Unterhaltungen sofort zusammenfassen, Projektinformationen extrahieren und die gesamte Wissensdatenbank des Unternehmens durchsuchen.

Für Tech-Teams und Produktmanager, die nach Alternativen zu Glue suchen, bietet diese Team-Kommunikations-App eine benutzerfreundliche, übersichtliche Oberfläche, die durch intelligente Agenten wie Agentforce und Slackbot ergänzt wird. Diese KI-Assistenten können sich um repetitive Aufgaben kümmern, wie z. B. die Aktualisierung von Verkaufsangeboten, die Einstellung von Erinnerungen und das Bereitstellen von Erkenntnissen aus verbundenen tools wie Salesforce, Asana und Google.

Die besten Features von Slack

Automatisieren Sie benutzerdefinierte Workflows mit dem Workflow Builder , um zeitsparende Automatisierungen direkt in Kanälen zu erstellen.

Arbeiten Sie in Kanälen zusammen, um Unterhaltungen, Dateien und tools in einem transparenten Arbeitsbereich zusammenzuführen.

Veranstalten Sie Live-Diskussionen mit Huddles für eine schnelle Zusammenarbeit per Audio oder Video.

Zeichnen Sie Updates mit Clips auf und freigeben Sie sie, um asynchron zu kommunizieren.

Limit-Einschränkungen von Slack

Die Suche nach alten Nachrichten und Dateien kann zeitaufwändig und ineffizient sein, im Gegensatz zu Slack-Konkurrenten

Die Desktop-Anwendung muss möglicherweise häufig neu geladen oder erneut angemeldet werden, was zu Frustrationen bei der Benutzerfreundlichkeit führen kann.

Preise für Slack

Free

Pro: 4,38 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 9 $/Monat pro Benutzer

Enterprise+: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Slack

G2: 4,5/5 (über 36.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 23.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Slack?

Das fand ein Benutzer besonders nützlich:

Slack optimiert die Teamkommunikation und macht sie sowohl einfach als auch gut organisiert. Ich schätze die intuitive Benutzeroberfläche sehr, mit der ich ganz einfach Kanäle für verschiedene Projekte einstellen, Dateien effizient freigeben und eine Verbindung zu anderen tools wie Google Drive, Zoom und Notion herstellen kann. Slack eignet sich zwar hervorragend für die schnelle Kommunikation, kann aber auch überwältigend sein, wenn es zahlreiche Nachrichten oder Kanäle gibt, die man im Auge behalten muss. Insbesondere Benachrichtigungen können sehr ablenkend sein, vor allem wenn man in großen Teams arbeitet. *

Slack optimiert die Kommunikation des Teams und macht sie sowohl einfach als auch gut organisiert. Ich schätze die intuitive Benutzeroberfläche sehr, mit der ich ganz einfach Kanäle für verschiedene Projekte einrichten, Dateien effizient freigeben und eine Verbindung zu anderen tools wie Google Drive, Zoom und Notion herstellen kann. Slack eignet sich zwar hervorragend für die schnelle Kommunikation, kann aber auch überwältigend sein, wenn es zahlreiche Nachrichten oder Kanäle gibt, die man im Auge behalten muss. Insbesondere Benachrichtigungen können sehr ablenkend sein, vor allem wenn man in großen Teams arbeitet. *

10. Mattermost (Am besten geeignet für Sicherheit, selbst gehostete Zusammenarbeit in unternehmenskritischen Umgebungen)

via Mattermost

Mattermost ist eine sichere Open-Source-Plattform für die Zusammenarbeit, die für wachsende Teams entwickelt wurde, die in hochsicheren, compliance-orientierten und geschäftskritischen Umgebungen arbeiten. Sie wird selbst gehostet, sodass Sie die vollständige Kontrolle über Ihre Daten, Infrastruktur und Datenschutz haben.

Die Plattform kombiniert Echtzeit-Messaging, das Freigeben von Dateien und Sprachanrufe mit integrierten Playbooks und DevSecOps-Workflows.

Sie können über persistente Kanäle zusammenarbeiten, Aufgaben mit Slash-Befehlen und Bots automatisieren und eine Verbindung zu tools wie GitHub, Jenkins und Jira herstellen.

Die besten Features von Mattermost

Führen Sie standardisierte Workflows mit integrierten Playbooks für die Reaktion auf Incident und das Release-Management durch.

Fassen Sie Meetings mit KI zusammen, indem Sie selbst gehostete Mattermost Agents verwenden, die sensible Daten schützen.

Aktivieren Sie rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) und erweiterte Konfigurationen für Sicherheit für sensible HR-Prozesse

Limit von Mattermost

Die Suchfunktion kann einfach und weniger effektiv bei der Suche nach bestimmten Nachrichten oder Code-Ausschnitten sein, im Gegensatz zu Mattermost-Alternativen

Der Umfang der Anforderungen an die Codeformatierung (z. B. Markdown für Codeausschnitte) kann für technische Benutzer, die häufig Skripte oder Abfragen freigeben, sehr aufwendig sein.

Preise für Mattermost

Professional: 10 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Enterprise Advanced: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Mattermost

G2: 4,3/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Mattermost?

Hier ein kurzer Überblick von einem verifizierten Benutzer:

Was mir an Mattermost am besten gefällt, ist seine Flexibilität und Benutzerdefiniertheit. Es ist Open Source, was bedeutet, dass wir es im Gegensatz zu anderen Plattformen an die spezifischen Bedürfnisse unseres Teams anpassen können... Ein Nachteil von Mattermost ist, dass es sich im Vergleich zu anderen Collaboration-Tools manchmal weniger ausgefeilt anfühlt. Es gibt gelegentlich Bugs...

Was mir an Mattermost am besten gefällt, ist seine Flexibilität und Benutzerdefiniertheit. Es ist Open Source, was bedeutet, dass wir es im Gegensatz zu anderen Plattformen an die spezifischen Bedürfnisse unseres Teams anpassen können... Ein Nachteil von Mattermost ist, dass es sich im Vergleich zu anderen Collaboration-Tools manchmal weniger ausgefeilt anfühlt. Es gibt gelegentlich Bugs...

📖 Lesen Sie auch: Slack vs. Mattermost

Mit ClickUp die Lücken im Mitarbeiterengagement schließen

Glue sollte die verbindende Kraft für Ihr Team sein, aber wie wir gesehen haben, entsteht echtes Engagement nicht in einem Silo. Es entsteht dort, wo die Arbeit erledigt wird.

Wenn Sie Ihre Engagement-tools von Ihrem täglichen Workflow trennen, schaffen Sie Reibungsverluste – genau das, was Sie eigentlich vermeiden möchten. Die oben in der Liste aufgeführten Alternativen bieten allesamt robuste Lösungen: Lattice und Culture Amp sind leistungsstarke Tools für umfassende HR-Analysen, während Slack und Mattermost sich durch offene Kommunikationswege auszeichnen.

Die ideale Alternative sollte jedoch nicht nur das Engagement messen, sondern es auch fördern, indem sie Hindernisse beseitigt. Wenn Sie nach einem Tool suchen, das nicht nur Dinge „zusammenklebt“, sondern Ihre Mitarbeiter, Prozesse und Kommunikation grundlegend integriert, ist ClickUp die klare Wahl.

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an – vielleicht ist es genau das, was Ihrem Team noch gefehlt hat. 🔗