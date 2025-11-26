So automatisieren Sie Social-Media-Beiträge mit KI für eine bessere Interaktion

Herkömmliche Tools für die Automatisierung haben die Verwaltung von Social Media vereinfacht, indem sie Ihnen die Vorausplanung von Beiträgen über verschiedene Plattformen hinweg ermöglichten.

Allerdings mussten Sie weiterhin jede Bildunterschrift schreiben, Hashtags auswählen und Inhalte für jeden Kanal manuell neu aufbereiten.

Mit KI-gestützter Automatisierung können Sie über die Planung hinausgehen und Inhalte in einem einzigen Flow erstellen, optimieren und verteilen.

Sie können Beiträge erstellen, plattformspezifische Bildunterschriften generieren, Social-Media-Beiträge für mehrere Kanäle wiederverwenden und sogar Leistungsdaten analysieren, um Ihre nächsten Veröffentlichungen zu optimieren. All dies mit nur wenigen KI-Eingaben.

Neugierig, wie das in der Praxis aussieht? Lassen Sie uns gemeinsam durchgehen, wie Sie Social-Media-Beiträge mit KI für die Automatisierung nutzen können.

⭐ Ausgewählte Vorlage Haben Sie Schwierigkeiten bei der Nachverfolgung Ihrer Social-Media-Aktivitäten in Tabellen? Verwenden Sie die erweiterte Social-Media-Vorlage von ClickUp, um Ihren verstreuten Social-Media-Aufwand in strukturierten Workflows zu organisieren. Von der Ideenfindung für Inhalte über die Verwaltung der Medienbibliothek bis hin zur Planung von Veröffentlichungen und der Nachverfolgung der Leistung – visualisieren Sie Ihren gesamten Workflow in über 15 benutzerdefinierten Ansichten. Kostenlose Vorlage herunterladen Verwalten Sie Ihre Social-Media-Aktivitäten mit der erweiterten Social-Media-Vorlage von ClickUp.

Warum die Automatisierung von Social-Media-Beiträgen wichtig ist

Selbst wenn Sie viermal pro Woche auf zwei verschiedenen Social-Media-Plattformen posten, sind das immer noch acht Posts pro Woche. Das manuelle Verfassen, Planen und Veröffentlichen von Posts kostet wertvolle Zeit.

Die Automatisierung löst diese Herausforderungen, indem sie Ihren Inhalt-Kalender im Hintergrund reibungslos laufen lässt.

Hier wird die Automatisierung von Social-Media-Beiträgen wichtig:

✅ Zeitersparnis: Sobald sich wiederholende und zeitaufwändige Aufgaben wie das manuelle Planen von Beiträgen auf jeder Social-Media-Plattform, das Suchen und Einfügen von Hashtags und die Nachverfolgung der Interaktionen automatisiert sind, können Sie die gewonnene Zeit für wertvollere Aktivitäten nutzen, z. B. für die Interaktion mit Ihrem Publikum, Brainstorming und die Umsetzung kreativer Ideen und Kampagnen usw.

✅ Verhindern Sie kreative Erschöpfung: Das ständige Verfassen von Bildunterschriften, Hashtags und der Berichterstellung kann die Energie rauben, die eigentlich der Kreativität zugutekommen sollte. Indem Sie die Routineaufgaben durch Automatisierung abdecken, können Ihre Social-Media-Manager ihr Arbeitstempo anpassen, ihre kreative Energie schonen und sich auf die Erstellung von Inhalten konzentrieren, die das Publikum inspirieren und unterhalten.

✅ Beschleunigen Sie Kundeninteraktionen: Durch die Automatisierung der Kundeninteraktion können Sie allgemeine Abfragen zu Versand, Bestellungen und Produktverfügbarkeit über Bots bearbeiten und Ihre Energie auf die Lösung komplexer Beschwerden konzentrieren, die menschliches Eingreifen erfordern.

✅ Optimieren Sie Genehmigungsprozesse: Sie müssen Teamkollegen oder Clients nicht mehr über E-Mail-Threads hinterherlaufen. Die Automatisierung leitet Inhalte in der richtigen Phase an den richtigen Prüfer weiter. Dies verkürzt die Durchlaufzeiten, reduziert den Hin- und Her-Verkehr und alle sind über den Fortschritt oder Hindernisse informiert.

🧠 Interessante Tatsache: Im Februar 2025 nutzten weltweit 5,56 Milliarden Menschen das Internet, was 67,9 % der Weltbevölkerung entspricht. Davon waren 5,24 Milliarden oder 63,9 % der Weltbevölkerung Benutzer sozialer Medien.

Wie KI die Automatisierung von Social Media verändert

Herkömmliche Social-Media-Automatisierungstools konnten nur grundlegende Planungs- und Veröffentlichungsaufgaben übernehmen.

Mit KI können diese Tools jedoch verschiedene Aspekte Ihres Social-Media-Workflows um eine intelligente Ebene erweitern, darunter die Erstellung von Beiträgen, die Automatisierung der Veröffentlichung, die Interaktion mit der Zielgruppe und die Leistungsoptimierung.

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen den Unterschied sowie den Wert, den KI für Ihre Workflows bringt.

Aspekt Herkömmliche Automatisierung KI-gestützte Automatisierung Warum das wichtig ist Was Automatisierung war Grundlegende Planung, um Beiträge konsistent zu halten – Stellt sicher, dass Sie keine Fristen verpassen, lässt aber dennoch kreative Arbeit manuell zu. Was KI beiträgt – Kreativität, Intelligenz, Anpassungsfähigkeit (z. B. Bildunterschriften, Hashtags, Wiederverwendung, Analysen) Sorgt für intelligentere Workflows und reichhaltigere Inhalte Warum das wichtig ist – – Bessere Ergebnisse, weniger Aufwand und mehr Wachstum auf allen Plattformen

📮 ClickUp Insight: 24 % der Arbeitnehmer geben an, dass repetitive Aufgaben sie daran hindern, sinnvollere Arbeit zu erledigen, und weitere 24 % haben das Gefühl, dass ihre Fähigkeiten nicht ausreichend genutzt werden. Das bedeutet, dass fast die Hälfte der Belegschaft sich kreativ blockiert und unterbewertet fühlt. 💔 ClickUp hilft Ihnen dabei, sich wieder auf wichtige Aufgaben zu konzentrieren, indem es einfach einzurichtende KI-Agenten bereitstellt, die wiederholende Aufgaben auf Basis von Triggern automatisieren. Wenn beispielsweise eine Aufgabe als fertiggestellt markiert wird, kann der KI-Agent von ClickUp automatisch den nächsten Schritt zuweisen, Erinnerungen versenden oder den Status des Projekts aktualisieren, sodass Sie sich nicht mehr um manuelle Nachverfolgungen kümmern müssen. 💫 Echte Ergebnisse: STANLEY Security reduzierte den Zeitaufwand für die Berichterstellung um 50 % oder mehr mit den anpassbaren Tools für die Berichterstellung von ClickUp – so konnten sich die Teams weniger auf die Formatierung und mehr auf die Prognosen konzentrieren.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Automatisierung von Social-Media-Beiträgen mit KI

Bei der Automatisierung von Social Media mit KI ist es entscheidend, die Berührungspunkte zu identifizieren, die von der Automatisierung profitieren, im Gegensatz zu denen, die menschliche Aufsicht erfordern.

Schritt 1: Erstellen Sie einen Überblick über Ihren Workflow

Bevor Sie mit der Automatisierung von KI-Workflows beginnen, benötigen Sie eine Sichtbarkeit auf den gesamten Inhalt-Lebenszyklus.

Um Ihren Workflow abzubilden, müssen Sie ihn in einzelne Phasen unterteilen: Ideenfindung → Entwurf → Design → Überprüfung → Freigabe → Planung → Veröffentlichung → Analyse.

Warum diese Übung? Sie zeigt Ihnen, wo KI eingesetzt werden kann und wo menschliche Kontrolle entscheidend ist. (Mehr dazu in Schritt 2)

Wie ClickUp dabei hilft

Mit ClickUp Whiteboards können Sie die Prozesse visuell abbilden. Auf einem Whiteboard können Sie Haftnotizen für jede Phase per Drag & Drop verschieben, sie mit Pfeilen verbinden und Eigentümer zuweisen.

Wandeln Sie jede Phase in einen Status für Aufgaben innerhalb einer Liste um, sodass jeder Inhalt nahtlos vom Entwurf über die Überprüfung bis zur Veröffentlichung gelangt.

Sehen Sie sich einen realen Anwendungsfall aus einer Agentur an:

📚 Lesen Sie auch: Wie das Marketing-Team von ClickUp ClickUp nutzt

Schritt 2: Identifizieren Sie die Kontaktpunkte der Automatisierung

Nicht jede Phase des Social-Media-Managements erfordert menschliche Kreativität.

Für einen Social-Media-Manager eignen sich folgende repetitive und regelbasierte Aufgaben ideal für die Automatisierung:

Erstellen von ersten Entwürfen für Bildunterschriften

Hashtags finden

Wiederverwendung von Inhalten in plattformspezifischen Formaten

Erstellen von Leistungsberichten

Durch die klare Kennzeichnung dieser automatisierungsfreundlichen Berührungspunkte stellen Sie sicher, dass KI dort eingesetzt wird, wo sie Geschwindigkeit und Konsistenz bietet, ohne das Vertrauen in die Marke zu gefährden.

Dadurch wird auch die Gefahr einer „Überautomatisierung” vermieden, bei der Bots in Bereiche vordringen (z. B. Community-Engagement oder sensible Nachrichten), die menschliche Aufsicht erfordern.

Schritt 3: Bereiche für die menschliche Überwachung definieren

In den sozialen Medien bleibt die menschliche Aufsicht weiterhin von zentraler Bedeutung für alle Strategien, Kampagnen und Umsetzungen.

Beispielsweise kann KI Bildunterschriften generieren, aber nur ein Mensch kann bestätigen, ob der Tonfall der Stimme Ihrer Marke entspricht.

Das Gleiche gilt für die Kampagnenstrategie: Algorithmen können zwar trendige Formate aufzeigen oder optimale Veröffentlichungszeiten vorschlagen, aber sie verstehen weder Ihre Geschäftsziele noch die ethischen Implikationen Ihrer Botschaft.

Ohne den menschlichen Faktor, der sicherstellt, dass die KI-Ausgabe mit dem Kontext übereinstimmt?

Wenn Sie in Ihrem Workflow „nur für Menschen bestimmte Kontrollpunkte” festlegen, schaffen Sie ein Gleichgewicht zwischen Effizienz und Vertrauen.

Wie ClickUp dabei hilft

Mit den KI-Feldern von ClickUp können Sie KI-gestützte Intelligenz direkt in Aufgaben einbetten. Sie können Felder wie „Stimmung“ oder „Genehmigungstyp“ verwenden, um zu kennzeichnen, wann Inhalte von Menschen überprüft werden müssen.

Diese Felder lassen sich auch in Automatisierungen integrieren, sodass Aufgaben automatisch an Editors weitergeleitet werden können, wenn ein Entwurf unklar oder sensibel ist. So bleibt die Übersicht in Ihrem KI-Workflow ohne zusätzliche Schritte gewährleistet.

So nutzte ein Creator KI-Felder, um Inhalte schneller zu erstellen:

Schritt 4: Erstellen Sie Ihre Prompt-Bibliotheken

Eine KI-Prompt-Bibliothek ist die kollektive KI-Intelligenz Ihres Teams. Es handelt sich um ein zentrales Repository mit bewährten KI-Prompts, auf das Ihre Teams und Abteilungen zugreifen, die sie freigeben und wiederverwenden können.

Dadurch müssen nicht mehr alle Mitglieder der Teams bei Null anfangen. Stellen Sie sich das Ganze als eine Wissensdatenbank vor, in der Ihre Teams Folgendes tun können:

Speichern Sie leistungsstarke KI-Interaktionen

Freigeben Sie erfolgreiche Workflows unternehmensweit

Versionskontrolle aufrechterhalten

Sorgen Sie für konsistente Ergebnisse der KI und Qualität

Unternehmen, die gemeinsame Prompt-Bibliotheken verwenden, können mit einer Steigerung der Produktivität rechnen, da redundante Erstellungen von Prompts entfallen.

Wie ClickUp dabei hilft

Mit ClickUp Brain können Sie spontan Eingabeaufforderungen erstellen. Sie können plattformspezifische Anweisungen entwerfen, z. B. das Verfassen von LinkedIn-Beiträgen, Instagram-Bildunterschriften oder TikTok-Skripten. Anschließend können Sie diese so lange verfeinern, bis sie zum Tonfall Ihrer Marke passen.

Verwenden Sie ClickUp Brain für die Erstellung von Inhalten, wenn Sie Social Media mit KI für die Automatisierung verwenden.

Sie können sie sogar in ClickUp Docs speichern, wo Sie Ihre Prompt-Bibliothek aufbauen. Dank der kollaborativen Natur von Docs kann Ihr gesamtes Unternehmen auf KI-Prompts zugreifen, diese aktualisieren und für Kampagnen und Projekte verwenden.

🎺 ClickUp-Hinweis: Sie könnten Ihre Social-Media-Planung in Tabellenkalkulationen verwalten, aber diese bieten Ihnen weder Eigentümerschaft noch automatisierte Workflows oder plattformübergreifende Sichtbarkeit. Die Marketing-Projektmanagement-Software ClickUp vereint Ideenfindung, KI-gestütztes Entwerfen, Planung und Analyse in einem Workspace. Sie können von Kampagnenideen zu veröffentlichten Beiträgen übergehen, ohne zwischen verschiedenen tools hin- und herwechseln zu müssen. Mit ClickUp konnten wir unsere Abläufe optimieren und unsere Effizienz steigern, sodass die Zusammenarbeit und die effektive Verwaltung unserer Projekte vereinfacht wurden. Mit ClickUp konnten wir unsere Abläufe optimieren und unsere Effizienz steigern, sodass die Zusammenarbeit und die effektive Verwaltung unserer Projekte vereinfacht wurden.

Schritt 5: Automatisieren Sie die Erstellung von Inhalten

Die Erstellung von Inhalten ist der zeitaufwändigste Teil des Prozesses. Und obwohl Sie die Erstellung von Inhalten nicht vollständig automatisieren können (und auch nicht sollten, selbst wenn Sie es könnten), kann KI erste Entwürfe generieren. Entwürfe, die mit ein paar kleinen Änderungen für soziale Medien optimiert werden können.

Um nicht jedes Mal von vorne anfangen zu müssen, verwenden Sie Social-Media-Vorlagen, mit denen Sie den Prozess standardisieren und beschleunigen können. Beispiel:

Inhaltstyp Struktur der Vorlage Wortanzahl Tonfall Bildungskarussell für LinkedIn Hook + Problemidentifizierung + 5–7 Lösungsfolien + CTA 50–80 Wörter pro Folie Verwenden Sie einen professionellen und informativen Tonfall. Aktion-Post auf Instagram Visuelle Beschreibung + vorteilorientierte Bildunterschrift + soziale Beweise + Angebot + Hashtags 100–150 Wörter Locker-begeisterter Tonfall TikTok-Video-Skript Aufmerksamkeitsstarker Aufhänger + Schnelle Problemdarstellung + Setup zur Lösung + CTA 60–90 Sekunden Unterhaltung Persönliche Facebook-Seite Kontext-Einstellung + Persönliche Geschichte + Offene Frage + Diskussionsanregung 80–120 Wörter Freundlich und authentisch

Dank vordefinierter Vorlagen müssen Sie sich nicht mit den Grundlagen befassen oder sich ständig Gedanken über die Struktur machen. Allerdings müssen Sie die von KI generierten Inhalte vor der Veröffentlichung unbedingt humanisieren.

Wie hilft ClickUp dabei?

Die leistungsstarke Kombination aus ClickUp Docs und ClickUp Brain bringt dies einen Schritt weiter. Diese KI extrahiert relevante Inhalte aus Ihren bestehenden Dokumenten und Markenrichtlinien, um markengerechte Inhalte für Ihre sozialen Medien zu generieren.

Erstellen Sie Entwürfe, entwickeln Sie einen Plan und führen Sie alles von einem einzigen einheitlichen Workspace aus!

Sie können Aufgaben auch direkt aus Ihren Dokumenten zuweisen und generieren. Wenn ClickUp Brain auch Social-Media-Inhalte erstellt, wandelt es diese sofort in umsetzbare Aufgaben mit Fristen und Mitarbeitern um.

Das Beste daran? ClickUp Brain nutzt mehrere führende große Sprachmodelle (LLMs) wie Gemini, GPT-4 und Claude, um maßgeschneiderte Schreibunterstützung für verschiedene Anwendungsfälle zu bieten – darunter Social-Media-Inhalte, E-Mails und Projektdokumentationen. Das bedeutet, dass Sie die für Ihre spezifischen Schreibanforderungen am besten geeignete KI-Modell auswählen können, um sicherzustellen, dass die generierten Inhalte Ihrem gewünschten Ton und Stil entsprechen.

Erhalten Sie mehrere LLMs zum Preis eines einzigen KI-gestützten Workspaces.

⭐ Bonus: Tolle Ideen für Inhalte kommen nicht immer, wenn Sie an Ihrem Schreibtisch sitzen. Mit ClickUp Talk to Text können Sie unterwegs Ideen für Beiträge, Bildunterschriften oder Kampagnennotizen diktieren. Die KI transkribiert, verfeinert und organisiert Ihre Gedanken direkt in Ihrem ClickUp-Workspace. Ihre Inspiration geht nicht auf Haftnotizen oder in Sprachaufzeichnungen verloren.

📚 Lesen Sie auch: Wie man KI für das Verfassen von Texten nutzt + Beispiele

Schritt 6: Genehmigungen und Veröffentlichungen durch Automatisierung automatisieren

Wenn Sie schon einmal tagelang darauf gewartet haben, dass die Geschäftsleitung einen Beitrag zur Ankündigung eines neuen Features auf LinkedIn genehmigt, wissen Sie, wie frustrierend Genehmigungsprozesse sein können.

Das Gleiche gilt für die Veröffentlichung: Sie haben einen Blogbeitrag über ein kürzlich stattgefundenes Webinar geschrieben, aber das SEO-Team hat vergessen, ihn direkt nach dem Starttermin zu veröffentlichen. Jetzt müssen Sie das Team hinterherlaufen und es bitten, den Beitrag zu veröffentlichen, bevor sich das Problem zu einer Lawine entwickelt.

Hier kommt Ihnen die Automatisierung zugute. Sie müssen niemanden hinterherlaufen. Legen Sie einmalig die Regeln fest und lassen Sie den Workflow von selbst ablaufen.

Ihre Prüfer werden benachrichtigt, sobald ein Entwurf fertig ist oder ein Beitrag den Status „Genehmigt“ erhält. Die Veröffentlichung erfolgt termingerecht, ohne dass Sie sich manuell bei jeder Plattform anmelden müssen.

Wie ClickUp dabei hilft

Mit ClickUp Automatisierungen + KI-Agenten können Sie wiederholende Aufgaben automatisieren, indem Sie Auslöser, Bedingungen und Aktionen definieren.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain und ClickUp AI benutzerdefinierte automatisierte Workflows auf der Grundlage Ihrer Social-Media-Prozesse.

Sie können auch Automatisierungen einrichten, die E-Mails versenden, Vorlagen anwenden oder Stakeholder benachrichtigen, ohne dass ein manueller Eingriff erforderlich ist.

Durch die Strukturierung Ihres Freigabe- und Veröffentlichungsflows für Inhalte stellen Sie sicher, dass jeder Schritt konsistent abgewickelt wird, Aufgaben nicht ins Stocken geraten und bei Bedarf menschliches Eingreifen möglich ist.

Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie Ihre benutzerdefinierten Automatisierungen einrichten können.

Schritt 7. Nachverfolgung der Leistungsanalysen

Wie gewinnen Sie umsetzbare Erkenntnisse? Woher wissen Sie, ob sich der Aufwand für Ihr Social-Media-Marketing auszahlt?

KI hilft dabei, indem sie Anomalien hervorhebt (z. B. Beiträge mit ungewöhnlich vielen Speichervorgängen), das Verhalten der Zielgruppe clustert und sogar anhand vergangener Trends vorhersagt, welche Formate am besten funktionieren werden.

Durch die Kombination dieser Erkenntnisse mit einer Stimmungsanalyse erhalten Sie einen Kontext, den Sie anhand von Zahlen allein nicht erkennen können.

Wie ClickUp dabei hilft

Visualisieren Sie den Erfolg oder Misserfolg Ihrer Social-Media-Automatisierung mit ClickUp-Dashboards.

Visualisieren Sie den Fortschritt Ihrer Social-Media-Automatisierungs-Workflows mit ClickUp-Dashboards.

Dashboards ziehen Echtzeitdaten in anpassbare Widgets. Damit können Sie Impressionen, Klickraten, Interaktionen und den Kampagnenfortschritt an einem Ort verfolgen. Sie erhalten jederzeit eine Live-Ansicht darüber, was auf den verschiedenen Plattformen funktioniert, ohne Ihre Tabelle ständig aktualisieren zu müssen.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie die vorgefertigten Autopilot-Agenten von ClickUp, um die Berichterstellung auf dieser Ebene zu automatisieren. Agenten können wöchentliche Zusammenfassungen erstellen, Ihre leistungsstärksten Inhalte hervorheben oder leistungsschwache Beiträge markieren und so Erkenntnisse liefern, bevor Sie überhaupt daran denken, danach zu fragen.

Schritt 8: Messen, lernen und anpassen

Zuletzt müssen Sie die Analysen in Maßnahmen umsetzen.

KI-gestützte Analysen zeigen, welche Tonalitäten, Formate und Veröffentlichungszeiten bei Ihrer Zielgruppe am besten ankommen. Speisen Sie diese Erkenntnisse in Ihre Prompt-Bibliotheken und Workflows ein, damit Ihr System mit jeder Kampagne intelligenter wird.

Analysieren Sie Kundenfeedback-Daten in Echtzeit und erhalten Sie KI-Erkenntnisse mit ClickUp Brain.

Sie möchten beeindruckende Bilder erstellen, aber nicht für ein weiteres tool bezahlen? ClickUp Brain kann auch das!

Häufige Fehler bei der Automatisierung von Social Media, die es zu vermeiden gilt

Wenn Sie die Automatisierung der Social-Media-Beiträge durchführen, vermeiden Sie die folgenden Fehler. Sie richten mehr Schaden als Nutzen an. :/

Fehler 1: Automatisierung jeder einzelnen Aufgabe hinter den Kulissen

Problem: Auf dem Papier scheint es eine gute Idee zu sein, die Automatisierung in Ihrem Social-Media-Marketing durchzuführen. In der Praxis wird dies jedoch scheitern.

Bots können Sarkasmus falsch interpretieren, unangemessen auf Beschwerden reagieren oder dieselbe Vorlage an mehrere Follower senden. Letztendlich schadet all dies dem Ruf Ihrer Marke und zwingt Sie dazu, mehr Zeit für Schadensbegrenzung aufzuwenden.

✅ Lösung: Überlassen Sie KI die Bearbeitung der sich täglich wiederholenden FAQs, wie Versandaktualisierungen, Preisanfragen und Öffnungszeiten. Für alles andere nutzen Sie KI als Ihren Partner beim Verfassen von Entwürfen. KI kann Antwortvorschläge im Stil Ihrer Marke generieren und Ihnen so einen Vorsprung verschaffen, aber Sie können noch Empathie, Nuancen oder Kontext hinzufügen, bevor Sie auf die Schaltfläche „Senden” klicken.

Fehler 2: Die Nuancen der Plattform ignorieren

Problem: Was auf einer Plattform funktioniert, muss nicht unbedingt auch auf einer anderen funktionieren. Nehmen wir an, ein langer LinkedIn-Beitrag, der in seinem Inhalt ein Hit ist, funktioniert nicht für X.

✅ Lösung: Verwenden Sie Inhalte in plattformspezifischen Formaten wieder, unabhängig davon, ob Sie den KI-generierten oder den manuellen Ansatz verfolgen. Das würde bedeuten, eine Podcast-Episode in Folgendes umzuwandeln: Ein kurzes Skript für TikTok/YouTube Shorts Eine professionelle Zusammenfassung für LinkedIn Ein Thread für X

⭐ Bonus: Hier finden Sie eine wiederverwendbare Prompt-Bibliothek für die Automatisierung von Social Media. Aufforderung für LinkedIn (professioneller Ton) Fassen Sie [Podcast einfügen] in einem LinkedIn-Beitrag zusammen. Schreiben Sie in einem professionellen, zugänglichen Ton. Heben Sie 2–3 Erkenntnisse hervor, die für Branchenkollegen am relevantesten sind. Halten Sie sich an maximal 200 Wörter. Beenden Sie den Beitrag mit einer Frage, um zur Diskussion anzuregen. Twitter/X Thread Teilen Sie [Podcast einfügen] in einen Twitter-/X-Thread auf. Beginnen Sie mit einem Aufhänger, der in 280 Zeichen Aufmerksamkeit erregt. Erstellen Sie dann 6–8 Tweets, die die wichtigsten Punkte klar und prägnant erklären. Jeder Tweet sollte in sich geschlossen sein und keine Fachsprache enthalten. Beenden Sie den Thread mit einem CTA wie: „Was denken Sie?“ oder „Lesen Sie den vollständigen Artikel hier [Link]. TikTok/YouTube-Skript Schreiben Sie ein 45-sekündiges Video-Skript basierend auf [Blogpodcast einfügen]. Die Struktur, an die Sie sich halten sollten, ist: ein Aufhänger in den ersten 5 Sekunden, 2-3 Schlüsselpunkte in einfacher Sprache, gefolgt von einem CTA. E-Mail-Ausschnitt Verwenden Sie [Podcast einfügen] als kurzen Ausschnitt in einer E-Mail (max. 100 Wörter). Verwenden Sie einen tonalen Stil der Unterhaltung und der Information. Beginnen Sie mit einem Aufhänger, fügen Sie eine Schlüsselerkenntnis hinzu und schließen Sie mit einem Link, über den man mehr lesen/sehen kann.

Fehler 3: Verlust der Markenstimme in KI-generierten Texten

Problem: KI-Tools sind hervorragend geeignet, um schnell Texte zu generieren, aber wenn Sie sie nicht so trainieren, dass sie wie Sie klingen, sind die Ergebnisse oft langweilig oder generisch.

✅ Lösung: Stellen Sie sich KI als einen Nachwuchsautor vor, während Sie der Editor sind. Erstellen Sie in ClickUp Dokumente einen „Leitfaden für die Markenstimme” mit Beispielen, Regeln für den Tonfall und Verhaltensregeln.

Ein Redditor fasst es so zusammen:

KI ist unglaublich gut darin, große Mengen unorganisierter Informationen zu verarbeiten und in organisierte, gut geschriebene Inhalte umzuwandeln. Ich habe stundenlange Transkripte in die KI eingespeist und sie den Inhalt in einen Blogbeitrag umwandeln lassen, und es ist erstaunlich, was dabei herauskommt.

KI ist unglaublich gut darin, große Mengen unorganisierter Informationen zu verarbeiten und in organisierte, gut geschriebene Inhalte umzuwandeln. Ich habe stundenlange Transkripte in die KI eingespeist und sie den Inhalt in einen Blogbeitrag umwandeln lassen, und es ist erstaunlich, was dabei herauskommt.

Fehler 4: Sich durch eine Vielzahl von tools ausbremsen lassen

Problem: Social-Media-Manager jonglieren oft mit einem halben Dutzend Apps – eine zum Entwerfen, eine andere zum Speichern von Assets, ein Planer, ein Chat-Tool, ein separates Analyse-Dashboard und vielleicht sogar noch eine Design-App. Jedes Tool löst einen Teil des Puzzles, aber zusammen führen sie zu einer Tool-Flut. Je verstreuter Ihre Tools sind, desto mehr Zeit verschwenden Sie mit dem Wechseln zwischen Registerkarten, der Synchronisierung von Daten und der Suche nach Kontext.

✅ Lösung: ClickUp Brain MAX beseitigt die Unübersichtlichkeit durch die Zusammenführung aller Tools in einem einzigen konvergenten KI-Workspace. Sie können: Entwerfen Sie Bildunterschriften oder optimieren Sie Texte mit Claude direkt in Ihrer Aufgabe.

Führen Sie eine Websuche durch, ohne ClickUp zu verlassen – fragen Sie einfach ClickUp Brain MAX per Sprachbefehl.

Greifen Sie an einem Ort auf Chats, Dokumente, Aufgaben, Dashboards und mehrere LLMs zu. Wenn alles an einem hub zusammengefasst ist, können Sie sich ganz auf eine Aufgabe konzentrieren, die Anzahl der geöffneten Registerkarten reduzieren und Ihre Social-Media-Workflows ohne Kontextwechsel reibungslos ablaufen lassen.

Fehler 5: Nichtaktualisierung Ihrer Regeln für die Automatisierung

Problem: Bei der Einrichtung der Automatisierung sollte der Workflow den Anforderungen der Kampagne entsprechen. Aber Social Media unterliegt ständigen Veränderungen. Beispielsweise priorisiert LinkedIn derzeit Videos gegenüber Karussells. Außerdem müssen Sie die Kampagnenziele berücksichtigen.

✅ Lösung: Überprüfen Sie Ihre Regeln für die Automatisierung vierteljährlich. Während der Überprüfung: Integrationen neu bewerten: Wenn Sie neue Plattformen (TikTok, Threads) hinzugefügt haben, deckt Ihre Automatisierung diese ab oder füllen Sie Lücken manuell?

Überprüfen Sie die KI-Eingabeaufforderungen: Entsprechen Ihre Bildunterschriften oder Wiederverwendungsaufforderungen noch dem Ton Ihrer Marke und den aktuellen Kampagnenzielen?

Flows zur Genehmigung aktualisieren: Stellen Sie sicher, dass die richtigen Personen die Beiträge weiterhin überprüfen.

Eine Checkliste für die Automatisierung Ihrer Social-Media-Beiträge mit KI

Hier finden Sie eine übersichtliche Tabelle, die alle Möglichkeiten aufzeigt, wie KI Ihnen helfen kann. Halten Sie diese Tabelle griffbereit, wenn Sie einmal überfordert sind!

1. Richten Sie Ihren KI-gestützten Workflow für die Erstellung ein Nutzen Sie Ihren KI-Copiloten, um Evergreen-Inhalte zu erstellen, neue Beiträge, Videos und Medienbeiträge zu generieren und die Qualität dieser Dienste aufrechtzuerhalten, während alles relevant und leicht wiederverwendbar bleibt. 2. Erstellen Sie Ihre eigene Publishing-Engine Führen Sie die Automatisierung der Veröffentlichung auf verschiedenen Plattformen durch, wählen Sie intelligente Veröffentlichungszeiten, fügen Sie jedem Beitrag einen eindeutigen Link hinzu und stellen Sie sicher, dass die Inhalte altersgerecht bleiben, wenn sie über andere Tools und Plattformen verbreitet werden. 3. Optimieren Sie mithilfe von Daten und Analysen Verwenden Sie Cookies und Daten, um das Engagement Ihrer Zielgruppe zu messen, das Engagement und die Website-Statistiken zu verfolgen, die Leistung Ihrer Dienste zu verstehen und kontinuierlich neue Formate für den Inhalt zu entwickeln und zu verbessern, um die Qualität zu steigern. 4. Personalisieren und intelligenter liefern Aktivieren Sie personalisierte Inhalte und Anzeigen, zeigen Sie personalisierte Anzeigen entsprechend Ihren Einstellungen an und lassen Sie die Automatisierung Google-Dienste bereitstellen und verwalten, während Sie gleichzeitig die Wirksamkeit von Anzeigen messen können. 5. Schützen Sie Ihren Workflow Automatisierungen helfen dabei, vor Spam, Betrug und Missbrauch zu schützen, Ausfälle zu verfolgen und die Zustellung zu sichern, sodass während der Ausführung Ihrer Kampagnen im Hintergrund alles stabil bleibt. 6. Verbessern Sie die Sichtbarkeit und Verteilung Nutzen Sie KI, um die Suche zu optimieren, die Leistung auf der YouTube-Startseite und maßgeschneiderten Oberflächen zu verbessern und die Darstellung Ihrer Startseite und maßgeschneiderten Anzeigen zu verfeinern, bevor Sie auf „Weiter zu YouTube“ klicken. 7. Führen Sie vor der Automatisierung eine abschließende Überprüfung durch Überprüfen Sie Ihre Evergreen-Inhalte, stellen Sie sicher, dass Ihre Beiträge und Links relevant sind, vergewissern Sie sich, dass Ihre tools korrekt KI-gestützt sind, und stellen Sie sicher, dass alle Einstellungen so konfiguriert sind, dass Sie Zeit sparen, ohne an Qualität einzubüßen.

Beginnen Sie mit der Automatisierung Ihrer Social-Media-Beiträge mit ClickUp

Nachdem Sie nun die Grundlagen kennen, empfehlen wir Ihnen, zunächst 1–2 Prozesse zu automatisieren, die Ihrem Team am meisten Zeit kosten. Dabei kann es sich um Aufgaben mit geringem Wert handeln, wie beispielsweise die manuelle Berichterstellung für die Leistungsanalyse oder das Suchen von Hashtags für Ihre Social-Media-Beiträge auf verschiedenen Plattformen.

Wechseln Sie dann zu komplexeren Automatisierungen, wie z. B. dem Hinzufügen von Genehmigungsworkflows.

Mit ClickUp automatisieren Sie nicht nur einzelne Aufgaben.

Sie zentralisieren den gesamten Lebenszyklus des Social-Media-Managements, vom Brainstorming und Entwerfen mit ClickUp Brain über die Weiterleitung von Überprüfungen mit Automatisierungen bis hin zur Nachverfolgung der Ergebnisse mit Dashboards.

Sind Sie bereit für den Sprung in die Automatisierung? Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an.

Häufig gestellte Fragen

Ja, KI kann Social-Media-Beiträge mithilfe spezieller Tools planen, die für die Verwaltung und Automatisierung von Inhalten entwickelt wurden. Diese Tools umfassen häufig Features wie Inhaltskalender, automatische Veröffentlichung und Analysen, um die Veröffentlichungszeiten zu optimieren und die Interaktion zu verbessern.

KI kann Social-Media-Beiträge generieren, indem sie fortschrittliche Sprachmodelle und Plattformen zur Erstellung von Inhalten nutzt. Sie kann ansprechende Bildunterschriften, Werbekreationen und sogar Videoinhalte erstellen, die auf Ihre Marke oder Ihre Ziele zugeschnitten sind. Darüber hinaus werden KI-Modelle wie ChatGPT und ClickUp Brain häufig zum Entwerfen, Brainstorming und Verfeinern von Social-Media-Inhalten verwendet, wodurch der Prozess schneller und effizienter wird.

Das beste KI-Tool für Social-Media-Beiträge hängt von Ihren spezifischen Anforderungen ab, aber beliebte Optionen sind Predis.ai für die umfassende Erstellung und Planung von Inhalten, ClickUp für All-in-One-Support, Buffer und Hootsuite für robuste Planung und Analysen, Canva Pro für die visuelle Erstellung von Inhalten und Sprout Social für erweiterte Planung und Integrationen. Jedes dieser Tools bietet einzigartige Funktionen, sodass die ideale Wahl davon abhängt, ob Sie der Erstellung von Inhalten, der Planung, der Analyse oder dem Design Priorität einräumen.

ChatGPT kann Social-Media-Beiträge generieren, indem es menschenähnliche Texte für Bildunterschriften, Tweets und andere Formate erstellt. Es ist besonders nützlich für das Brainstorming von Ideen, das Verfassen von Beiträgen und die Verfeinerung von Botschaften, damit diese zum Tonfall Ihrer Marke passen. ChatGPT verfügt jedoch nicht über integrierte Planungsfunktionen, sodass Sie es in Kombination mit einem Planungstool wie Buffer oder Hootsuite verwenden müssen, um den Veröffentlichungsprozess zu automatisieren. Überprüfen Sie immer die von KI generierten Inhalte, um sicherzustellen, dass sie zu Ihrer Marke passen und frei von Fehlern sind, bevor Sie sie veröffentlichen.