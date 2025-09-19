die 10 besten KI-Projektmanagerassistenten für Start-ups zur Steigerung der Produktivität

Seit Jahrzehnten konzentriert sich die Forschung zur Produktivität auf das große Ganze: Arbeitsmärkte, technologische Veränderungen und globale Wirtschaftskräfte.

Für Startups spielt sich die eigentliche Geschichte jedoch auf Unternehmensebene ab: Wie wird die Arbeit im Alltag verwaltet, wie effizient arbeiten Teams zusammen und wie schnell macht sich der Fortschritt der Projekte von der Idee bis zur Umsetzung bemerkbar? Operative Verzögerungen verschwenden hier nicht nur Zeit, sondern bremsen auch die Dynamik.

Aber was wäre, wenn Sie die endlosen Koordinationsaufgaben an einen intelligenten Assistenten delegieren könnten? KI-Projektmanagement-Tools können als zentrales Nervensystem für Ihre Projekte fungieren und die mühsame Arbeit der Nachverfolgung, Delegierung und Berichterstellung automatisieren.

In diesem Blog stellen wir Ihnen die besten KI-Tools für Projektmanager-Assistenten für Start-ups vor, die Arbeit sichtbar machen, Verantwortlichkeiten klar definieren und Projekte vorantreiben, ohne dass Sie als Schiedsrichter fungieren müssen. 🫡

Worauf sollten Sie bei einer KI-Projektmanagerassistenz für Start-ups achten?

Wenn Sie ein Start-up leiten, fühlt sich jede Stunde wie geliehene Zeit an. Hier sind einige Details, die für Ihr KI-Projektmanagement-Tool am wichtigsten sind:

Automatisiert Projektabläufe: Erstellt automatisch Aufgaben aus E-Mails oder Chats, aktualisiert Zeitleiste bei Änderungen von Abhängigkeiten und plant Stand-ups oder Check-ins

Fördert die Zusammenarbeit im Team: Erstellt sofort Meeting-Notizen, weist aus Unterhaltungen Folgeaufgaben zu und zeigt kontextbezogen die richtigen Dateien an

Lernt Ihren Projektstil kennen: Passt Passt sich Ihrem Projektmanagement an , schlägt automatisch Sprint-Aufgaben vor, passt Boards an und optimiert Workflows basierend auf der Arbeitsweise Ihres Teams

Zentralisiert und generiert Wissen: Erstellt Checklisten und Briefings, aktualisiert automatisch Dokumentationen und beantwortet Fragen des Teams zu Projektfristen, Abhängigkeiten oder Verantwortlichkeiten

Wächst mit Ihnen: Beginnt mit den Grundlagen, schaltet aber Schlüssel-Features wie Ressourcenplanung oder Multi-Projekt-Nachverfolgung frei, wenn Ihr Start-up wächst

Vorhersage und Vermeidung von Engpässen: Vorhersage von Terminüberschreitungen, Identifizierung risikobehafteter Aufgaben und Empfehlung von Workload-Verschiebungen, um Projekte im Zeitplan zu halten

Gewährleistet Sicherheit: Verwendet Verschlüsselung, rollenbasierten Zugriff und Compliance-konformen Schutz, um Projekte zu sichern

⚙️ Bonus: Übernimmt die KI die Macht? Finden Sie heraus, ob KI Projektmanagement ersetzt und was das für Sie bedeutet. P. S. Vielleicht macht sie Ihre Arbeit einfach nur smarter, schneller und um einiges einfacher!

Projektmanager-Assistent KI für Start-ups auf einen Blick

Hier finden Sie eine kurze Tabelle, die Ihnen eine Übersicht über die 10 besten KI-Projektmanagement-Tools für Startups gibt:

Tool Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise* ClickUp All-in-One-Projekt- und Teammanagement auf KI-Basis für Einzelpersonen, Start-ups, mittelständische Teams und große Unternehmen ClickUp Brain für kontextbezogene Einblicke, Brain MAX für einheitliche KI über alle Betriebssysteme hinweg, Talk-to-Text für viermal schnellere Eingaben, KI-Agenten für die Automatisierung von Arbeitsabläufen, Unternehmenssuche, Automatisierungen, Dokumente, Dashboard, Whiteboard mit KI-Bildgenerierung Für immer kostenlos; Benutzereinstellungen für Unternehmen verfügbar Asana KI-Aufgabe-Zuweisung und automatisierte Projekt-Nachverfolgung für Start-ups, KMUs und wachsende Unternehmen KI-Teamkollegen für Workflow-Automatisierung, Smart Chat, Smart Status, Smart Projects, Echtzeit-Einblicke und Synthese Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 13,49 $/Monat Wrike Risikovorhersage und Workflow-Optimierung für KMUs, mittelständische Teams und Unternehmen Prädiktive Risikoanalyse, KI-gestützte Briefings und Tagesordnungen, Copilot für die Erstellung von Inhalten, Integration von Microsoft Copilot und Claude Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Monat Hive Workflow-Automatisierung mit integrierter Zusammenarbeit für kleine Teams, KMUs und wachsende Start-ups HiveMind KI zum Umwandeln von Notizen in Aufgaben, Buzz AI für Fragen und Antworten + Dashboard, KI-Inhalt + Bilderzeugung, über 1.000 Integrationen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 7 $/Monat Bewegung KI-basierte Terminplanung und zeitblockbasiertes Aufgabenmanagement für Start-ups, Unternehmen und wachstumsstarke Teams KI-Scheduler für automatische Priorisierung, Abhängigkeitmanagement, Generierung von Projekt-Strukturen und proaktive Erkennung von Verzögerungen Bezahlte Pläne beginnen bei 148 $/Monat pro Benutzer Prognose Ressourcenprognosen und Rentabilitätsnachverfolgung für KMUs, professionelle Dienstleister und Unternehmen Vorausschauende KI-Engine für Zeitleiste, Budgets und Ressourcenzuweisung; KI-gestützte Timesheet; Agile Story Point-Nachverfolgung Benutzerdefinierte Preisgestaltung Fellow KI-gestützte Meeting-Produktivität für Start-ups, KMUs und verteilte Teams Automatische Transkription + Zusammenfassungen, Ask Fellow-Chatbot, kollaborative Agenden, Automatisierung von CRM-Updates, über 500 Vorlagen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 11 $/Monat Taskade Leichte KI-Zusammenarbeit für Einzelpersonen, Freiberufler und kleine Teams KI-generierte Workflows, Mindmaps, Vorlagen, Live-Zusammenarbeit, mobile KI-Agenten für Aufgabe-Listen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat Notion /AI Flexibles Wissens- und Aufgabe-Management für Einzelpersonen, Start-ups und hybride Teams KI-basiertes Schreiben und Bearbeitung, automatische Aufgabe Erstellung, Q&A im gesamten Arbeitsbereich, Vorlage Erstellung, Integrationen mit Jira und Slack Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat Tara KI Agile Sprint-Planung für Engineering-Teams in Startups und KMUs Automatisierte Backlog-Pflege, Sprint-Plan-Optimierung, Abhängigkeit, Projektstatusüberwachung und Aufwandschätzung Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Die beste KI-Projektmanagerassistenz für Startups

Werfen wir nun einen Blick auf unsere Auswahl der besten Projektmanagement-Apps. 👇

1. ClickUp (Am besten geeignet für All-in-One-Projekt- und Teammanagement mit KI-Unterstützung)

Fragen Sie ClickUp Brain alles, was Sie wissen möchten, z. B. „Wie ist der Status der Launch-Kampagne für das 3. Quartal?“ oder „Fassen Sie das Client-Feedback in diesem Dokument zusammen“.

ClickUp für Projektmanagement-Lösungen ist die Alles-App für die Arbeit, die Projekte, Wissen und chatten an einem Ort vereint – alles basierend auf der weltweit kohärentesten Arbeits-KI.

Für Startups bedeutet dies weniger Zeitaufwand für die Verwaltung von Apps und mehr Zeit für den Aufbau, die Skalierung und die Einhaltung von Fristen. Werfen wir einen Blick auf einige der besten Features. 👀

Setzen Sie Wissen in die Tat um – mit ClickUp Brain

ClickUp Brain ist das erste neuronale Netzwerk, das Aufgaben, Dokumente, Personen und Wissen in Ihrem gesamten Arbeitsbereich in Verbindung bringt. Mit einer einfachen Eingabe in natürlicher Sprache können Sie sofort kontextbezogene Einblicke aus Ihrer gesamten Arbeit abrufen.

Sie kann:

Generieren Sie Updates für Aufgaben für Stakeholder

Abhängigkeiten oder überfällige Aufgaben aufdecken

Schlagen Sie Folgeschritte nach Meetings, Brainstormings oder Projekt-Meilensteinen vor

Ziehen Sie Erkenntnisse aus mehreren Quellen und kombinieren Sie diese, um Berichterstellung oder E-Mail-Texte zu erstellen

Wenn ein Produktmanager beispielsweise eine Zusammenfassung der Sprint-Retrospektive benötigt, kann Brain die wichtigsten Punkte aus Aufgaben, Chat-Threads und Meeting-Notizen zusammenfassen. Außerdem schlägt es Verbesserungen für den nächsten Sprint vor.

Vereinheitlichen Sie Ihren KI-Tech-Stack mit ClickUp Brain MAX

Beenden Sie die KI-Ausbreitung mit ClickUp Brain MAX

ClickUp Brain Max ist ein leistungsstarkes Engine-Upgrade für Power-User und Unternehmen, die eine intelligentere, schnellere und skalierbarere KI benötigen. Es vereint Suche, Automatisierung, Sprachbefehle und KI-Modelle in einem vernetzten Hub (Desktop-App!). Damit erhalten Sie:

Kontextbezogene universelle Suche: Finden Sie alles, ClickUp-Aufgaben, Dateien in Google oder Präsentationen in SharePoint, über eine einzige Leiste

für mehr Produktivität: Diktieren Sie Aufgaben, E-Mails und Nachrichten viermal schneller als beim Tippen und sparen Sie so wertvolle Zeit für Gründer und schlanke Teams Talk-to-Text in ClickUpfür mehr Produktivität: Diktieren Sie Aufgaben, E-Mails und Nachrichten viermal schneller als beim Tippen und sparen Sie so wertvolle Zeit für Gründer und schlanke Teams

datenschutz auf Unternehmen-Niveau: *Arbeit beruhigt in dem Wissen, dass KI-Modelle von Drittanbietern nicht mit den Daten Ihres Unternehmens trainiert werden

Hier ein kleiner Einblick in die Leistungsfähigkeit dieses tools:

Skalieren Sie die Ausführung mit ClickUp AI Agents

ClickUp AI Agents führen aktiv Arbeiten in Ihrem Auftrag aus. Stellen Sie sich diese als Projektkoordinatoren vor, die sich um die Routineaufgaben kümmern, damit sich Ihr Team auf die Skalierung konzentrieren kann.

Wählen Sie aus vorgefertigten Agenten für gängige Workflows wie das Versenden von Updates oder das Zuweisen von Aufgaben oder erstellen Sie benutzerdefinierte Agenten, die auf die spezifischen Anforderungen Ihres Start-ups zugeschnitten sind.

Überlassen Sie repetitive Aufgaben den ClickUp AI Agents

Angenommen, ein Client sendet eine detaillierte E-Mail mit mehreren Aktualisierungsanfragen. Ein vorgefertigter KI-Agent unterteilt die E-Mail in Unteraufgaben, weist diese den richtigen Teammitgliedern zu und sendet dem Client eine ausgefeilte Zusammenfassung.

Probieren Sie es noch heute selbst aus:

Die besten Features von ClickUp

Finden Sie sofort Antworten: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp Enterprise Search , um genaue Informationen aus Aufgaben, Chats, Dokumenten und Ihren verbundenen Apps abzurufen

Automatisieren Sie Routinearbeit: Legen Sie mit um sich wiederholende Aktionen wie Aufgabeverteilungen, Statusaktualisierungen oder Erinnerungen zu verwalten Legen Sie mit ClickUp Automatisierungen einmalig Regeln fest,um sich wiederholende Aktionen wie Aufgabeverteilungen, Statusaktualisierungen oder Erinnerungen zu verwalten

*fortschritt verfolgen: Visualisieren Sie das Wachstum mit ClickUp-Dashboards , um einen Echtzeit-Überblick über Fristen, Ziele und Meilensteine zu erhalten

*wissen zentralisieren: Organisieren Sie Projekt-Listen in ClickUp-Dokumenten und verknüpfen Sie sie direkt mit Aufgaben, um den Kontext zu vereinfachen und die Zusammenarbeit zu erleichtern

Visuelles Brainstorming: Arbeiten Sie gemeinsam auf Arbeiten Sie gemeinsam auf ClickUp-Whiteboards , um Ideen zu skizzieren, und erstellen Sie mit ClickUp Brain sofort Bilder, um Konzepte zum Leben zu erwecken

*sorgen Sie für produktive Meetings: Machen Sie sich mit dem KI-Meeting-Notizbuch Notizen, mit automatisierten Transkripten und Aktionspunkten, um den Überblick zu behalten

Intelligente Terminplanung: Verlassen Sie sich auf Verlassen Sie sich auf den KI-Kalender von ClickUp , um Aufgaben und Meetings entsprechend ihrer Priorität automatisch zu planen und neu zu terminieren

Limit von ClickUp

Neue Benutzer könnten die vielen Features und benutzerdefinierten Optionen zunächst überwältigend finden

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.400 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.400 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

So beschrieb ein G2-Rezensent seine Erfahrungen:

ClickUp ist nicht nur ein Projektmanagement-Tool, sondern eine komplette Plattform für Produktivität. Ich nutze es täglich als Ticketingsystem, für die Kommunikation mit Kunden und zur Organisation komplexer Arbeitsabläufe. Die KI-Features sind ein echtes Highlight – sie helfen mir, Inhalte schneller zu finden, Aufgaben zu priorisieren und den Kontext über Projekte hinweg beizubehalten. Die Flexibilität, alles benutzerdefiniert anzupassen, von Ansichten bis hin zu Automatisierungen, macht es perfekt für meine Arbeitsweise.

2. Asana (am besten geeignet für KI-gesteuerte Aufgabeverteilung und Teamzusammenarbeit)

via Asana

Asana AI Teammates sind in Asanas Work Graph® integriert, sodass sie Ihnen bei der Verwaltung funktionsübergreifender Workflows helfen und sich gleichzeitig an die Arbeitsweise Ihres Teams anpassen können. Diese Assistenten sind so konzipiert, dass sie sich auf verschiedene Rollen und Branchen skalieren lassen und sowohl Start-ups als auch großen Unternehmen mehr Klarheit und Kontrolle bieten.

Der KI-Agent für das Projektmanagement kombiniert Echtzeit-Einblicke mit Workflow-Automatisierung, wodurch die Teamarbeit transparenter wird. KI-Teamkollegen können außerdem Unterhaltungen, Dokumente und Zeitleisten zu umsetzbaren Erkenntnissen zusammenfassen, sodass Start-ups sich auf Geschwindigkeit und Iteration konzentrieren können.

Mit Features wie Smart Chat, Smart Status und Smart Projects erhalten Sie Echtzeit-Updates und können sogar Projekt-Plans mit KI erstellen.

Die besten Features von Asana

Delegieren Sie spezifische Rollen an KI-Teammitglieder, um beim Brainstorming oder bei der Analyse zu helfen

Erstellen Sie Projekt-Ziele und Listen von Aufgaben anhand einer einfachen Eingabeaufforderung

Erstellen Sie Echtzeit-Berichterstellung, die Fortschritte, Risiken und nächste Schritte aufzeigt

Erstellen Sie mit dem Asana AI Studio benutzerdefinierte KI-Teamkollegen

Fassen Sie Updates und Unterhaltungen zusammen, um Genehmigungen, Fristen und Folgemaßnahmen zu erfassen

Limit-Einschränkungen von Asana

Begrenzte benutzerdefinierte KI-Vorschläge, die möglicherweise nicht für alle Workflows geeignet sind

Kann von genauen Eingabedaten abhängig sein, um effektiv zu funktionieren

Preise für Asana

Persönlich: Kostenlos

Starter: 13,49 $/Monat pro Benutzer

Erweitert: 30,49 $/Monat pro Benutzer

unternehmen:* Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Enterprise+: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Asana

G2: 4,4/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 13.500 Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Asana?

Laut einem G2-Rezensenten:

Ich finde es toll, dass man bei Asana die Benutzeroberfläche an die eigenen Arbeitsvorlieben und das Tempo/die Organisation der Arbeitsabläufe anpassen kann... Dieses Tool bietet Ihnen die Flexibilität, Ihre Arbeitsabläufe so zu gestalten, wie es für Sie am besten funktioniert... Der Nachteil von Asana ist meiner Meinung nach, dass der Prozess der Aufgabe-Fertigstellung mit viel individueller Verantwortung verbunden ist...

3. Wrike (Am besten geeignet für Risikoprognosen und Workload-Optimierung)

via Wrike

Wrike setzt mit seiner Work Intelligence Suite, die KI in alle Projektphasen integriert, auf KI.

Die Copilot -Funktion übernimmt die mühsame Arbeit der Erstellung von Inhalt. Sie können sie dazu auffordern, Projektbeschreibungen, Tagesordnungen für Meetings oder Kampagnenpläne zu erstellen und anschließend automatisch Aktionspunkte aus Meeting-Notizen zu extrahieren. Außerdem übernimmt sie die Bearbeitung, Übersetzung und Anpassung des Tons direkt innerhalb der Aufgaben.

Die prädiktive Risikoanalyse der Plattform ist eine weitere großartige Funktion, die das Projektmanagement erleichtert. Die KI lernt aus den Aufgabenmustern Ihres Teams, um Engpässe zu erkennen, bevor sie die Zeitleiste durcheinanderbringen, und schlägt proaktiv Maßnahmen vor.

Die besten Features von Wrike

Erhalten Sie benutzerdefinierte Empfehlungen, wie Sie die Automatisierung wiederholender Prozesse vornehmen können

Integrieren Sie andere KI-gestützte tools wie Microsoft Copilot, Claude und Gemini

Nutzen Sie KI-gestützte Highlights , um Schlüssel-Erkenntnisse, Aufgabe-Trends und Engpässe aufzudecken

Erstellen Sie Projektbeschreibungen, Tagesordnungen für Meetings und Kampagnen-Plans

Empfehlen Sie relevante Aufgaben oder Mitarbeiter, um die Erstellung von Workflows zu beschleunigen

Limitations von Wrike

Die Speicher-Limit können bei größeren Projekten einschränkend sein

Die Benutzeroberfläche des Dashboard, einschließlich seiner Schaltflächen und Elemente, ist nicht intuitiv

Einige Benutzer berichten, dass die KI-Empfehlungen manchmal sehr allgemein gehalten sind und möglicherweise manuell verfeinert werden müssen, um wirklich nützlich zu sein

Preise für Wrike

Free

Team: 10 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 25 $/Monat pro Benutzer

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Pinnacle: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Wrike

G2: 4,2/5 (über 4.400 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 2.800 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Wrike?

So beschrieb ein G2-Rezensent seine Erfahrungen:

Was mir an Wrike in letzter Zeit besonders gut gefällt, ist, dass es intelligenter und benutzerfreundlicher geworden ist. Die Vorschläge der künstlichen Intelligenz und die intelligenten Suchfunktionen helfen mir, schnell das zu finden, was ich brauche, und mich auf das Wesentliche zu konzentrieren... Ein Bereich, in dem Wrike meiner Meinung nach noch verbessert werden kann, ist die Benutzeroberfläche. In unserer täglichen Arbeit ist es oft schwierig, wichtige Features schnell zu finden. Einige der am häufigsten verwendeten Funktionen sind nicht sehr intuitiv zu finden, was uns ausbremsen kann.

🧠 Wissenswertes: In der italienischen Renaissance verwendeten Architekten wie Filippo Brunelleschi mechanische Modelle, um Kuppeln und komplexe Strukturen zu planen. Diese physischen Modelle dienten als frühe Simulationen, ähnlich wie moderne KI die Ergebnisse von Projekten vor deren Ausführung vorhersagt.

4. Hive (Am besten geeignet für Workflow-Automatisierung und integrierte Kommunikation)

via Hive

Hive hat mit HiveMind einen KI-Agenten für Produktivität in sein Kernsystem integriert. Die zentrale KI-Engine wandelt natürliche Sprache in umsetzbare Arbeit um. Sie können ihr Brainstorming-Notizen, E-Mails oder sogar einzeilige Ideen zuführen, und sie generiert automatisch Projekt-Aufgabe und nächsten Schritt.

Der Buzz KI-Assistent übernimmt den Bereich Wissensmanagement. Er beantwortet Fragen zu Ihren Projekten, generiert automatisch Dashboards und Widgets und führt Benutzer durch Setup-Prozesse.

Die KI beschleunigt auch die Erstellung von Inhalten, indem sie die Generierung von Text und Bildern miteinander verbindet – ideal für Marketingteams, die mit der Geschwindigkeit eines Start-ups arbeiten.

Die Plattform übernimmt die mühsamen Aufgaben durch benutzerdefinierte Automatisierungen, die wiederholende Aktionen als Auslöser auslösen und mit über 1.000 anderen Apps synchronisiert werden können.

Die besten Features von Hive

Führen Sie die Nachverfolgung von KPIs und Budgetausgaben mit der KI-gestützten Datenanalyse durch

Generieren Sie Aktionselemente und nächste Schritte aus Ihren Projekt-Notizen

Beschleunigen Sie Ihre Marktforschung mit KI-Erkenntnissen , Wettbewerbsanalysen und Zugang zu relevanten Statistiken

Automatisieren Sie die Genehmigung von Dokumenten und Assets mithilfe integrierter Prüfung und Workflow-Vorlagen

Filtern, Tag und priorisieren Sie Anfragen mit KI-gestützter Triage und Sortierung

Hive-Limit-Einschränkungen

Teams mit hochkomplexen oder Unternehmen-Anforderungen könnten die Berichterstellung und Analyse von Hive als weniger robust empfinden

Benutzer beklagen sich über die Ineffizienz der mobilen Anwendung

Preise für Hive

Free

Starter : 7 $ pro Benutzer/Monat

Teams : 18 $ pro Benutzer/Monat

*unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Hive-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 620 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Hive?

Lesen Sie, was dieser Capterra-Rezensent zu sagen hatte:

Mir persönlich gefällt, dass Hive jedem Team-Mitglied Flexibilität bietet und jeder auf die für ihn passende Weise am Projekt arbeiten kann... Hive bietet auch die Integration von Drittanbietern und die Integration von E-Mail- und Chat-Optionen. HiveMind ist eine weitere leistungsstarke Ergänzung zu Hive, nämlich ein KI-Assistent, der bei der Erstellung von Inhalt hilft.

5. Motion (Am besten geeignet für KI-gestütztes Zeitmanagement und intelligente Terminplanung)

via Motion

Die KI-gestützte Ausführung von Motion priorisiert die autonome Optimierung. Das Tool verwaltet Ihre Arbeit aktiv, anstatt sie nur zu verfolgen.

Der KI-Kalender plant, priorisiert und optimiert täglich Aufgaben automatisch, indem er Fristen, Abhängigkeiten und Team-Kapazität in Echtzeit analysiert. Sie müssen sich nicht mehr überlegen, was als Nächstes an Arbeit zu erledigen ist, und Prioritäten aufgrund von Bedingungen neu ordnen.

Auch die Projekterstellung erfolgt mit bemerkenswerter Geschwindigkeit. Sie können ein Projekt beschreiben oder Dokumente hochladen, und der KI-Projektmanager erstellt innerhalb von Sekunden vollständige Projektstrukturen mit Aufgaben, Fristen, Mitarbeitern und Phasen.

Die besten Features von Motion

Lassen Sie KI Projekte vorantreiben, indem sie Status aktualisiert, Abhängigkeiten verwaltet und nächste Schritte zuweist

Weisen Sie Aufgaben mit einem Klick einem Kollegen oder Partner zu oder freigeben Sie sie mit ihm

Erkennen Sie potenzielle Verzögerungen frühzeitig und erhalten Sie vorausschauende Achten für proaktive Kurskorrekturen

Verwandeln Sie Meeting-Notizen und Dokumente in umsetzbare Aufgaben

Nutzen Sie KI, um wiederverwendbare Automatisierung von Workflows aus SOPs oder einfachen Beschreibungen zu erstellen

Bewegungseinschränkungen

Es fehlen erweiterte Features für benutzerdefinierte Automatisierungen

Sie können Ihre Motion-Aufgaben nicht außerhalb Ihres Teams freigeben, was die externe Nutzung einschränkt

Bewegungsbasierte Preisgestaltung

AI Employee Light: 148 $/Monat pro Benutzer

KI Employee Standard: 446 $/Monat pro Benutzer

KI Employee Plus: 894 $/Monat pro Benutzer

unternehmen:* Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,1/5 (über 110 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 80 Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Motion?

Direkt von Capterra:

Was mir an Motion am besten gefallen hat, ist die einfache Zugänglichkeit und das automatische Hinzufügen von Aufgaben. Außerdem macht der Einsatz von KI die Erledigung täglicher Aufgaben noch besser und einfacher... Der hohe Preis für die Freischaltung zusätzlicher Features ist für mich jedoch ein großes Hindernis.

💡 Profi-Tipp: Eine großartige Projektmanagement-Strategie besteht darin, das RACI-KI-Framework mit der MIT-Sprint-Technik (Most Important Task) zu kombinieren. Legen Sie fest, wer verantwortlich, rechenschaftspflichtig, konsultiert und informiert ist, und setzen Sie dann KI ein, um die Aufgaben jeder Rolle in Echtzeit zu verfolgen. Identifizieren Sie anschließend täglich drei Prioritäten für das Team, während die KI den Fortschritt überwacht und Hindernisse meldet.

Suchen Sie nach der besten Möglichkeit, KI im Projektmanagement einzusetzen? Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie loslegen können 😎

6. Forecast (Am besten geeignet für die Ressourcenplanung und die Nachverfolgung der Rentabilität von Projekten)

via Forecast

Forecast verfolgt einen KI-basierten Ansatz für das Projektmanagement und vereint Projektdurchführung, Ressourcenplanung und Finanzüberwachung.

Dieses KI-Tool für Startups bietet eine Vorhersage-Engine, die Muster analysiert und von den leistungsstärksten Projektmanagern in Ihrem Unternehmen lernt, um Zeitleiste, Ressourcenbedarf und Budgetverbrauch zu prognostizieren.

*die Risikoidentifizierung erfolgt proaktiv, wobei die KI potenzielle Verzögerungen, Budgetüberschreitungen oder Szenarien mit unzureichenden Ressourcen frühzeitig meldet. Darüber hinaus bietet Forecast durch KI-gesteuerte Analyse-Dashboards Echtzeit-Sichtbarkeit über die Verteilung des Workload und die Ressourcenzuweisung.

Die automatisierte Zeiterfassung nutzt KI-gestützte Timesheets, die die Genauigkeit der Berichterstellung verbessern, ohne den üblichen Verwaltungsaufwand zu verursachen. Für agile Teams verfolgt und berechnet der virtuelle Assistent automatisch Story Points und hilft so bei der Einschätzung des Aufwands und des Fortschritts von User Stories.

Die besten Features von Forecast

Automatisierung der Rechnungsstellung und Zahlungseinzahlung und die direkte Verbindung mit den Metriken des Projektes

Erhalten Sie Empfehlungen zur Priorisierung von Aufgaben und zur Zuweisung von Ressourcen für mehrere Projekte gleichzeitig

Fügen Sie über die App oder per E-Mail anpassbare Benachrichtigungen hinzu, um sofortige Projekt-Updates oder tägliche Zusammenfassungen zu erhalten

Verfolgen und berechnen Sie Story Points für agile Workflows, um den Aufwand abzuschätzen und den Fortschritt zu überwachen

Prognose-Limitationen

Gelegentliche Synchronisierungsprobleme bei Aufgaben über Integrationen hinweg

Feature-Berichterstellung und Ressourcen-Heatmaps sind nicht intuitiv, und Filter brauchen Zeit, um Ergebnisse anzuzeigen

Preisprognose

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Prognosen zu Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,2/5 (über 130 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 80 Bewertungen)

🧠 Wissenswertes: Im 19. Jahrhundert führte die Londoner Polizei eine der frühesten Formen von Software zur Aufgabenverteilung ein, allerdings auf Papierbasis. Die Aufgaben der Beamten wurden mit farbkodierten Protokollen erfasst und nachverfolgt.

7. Fellow (Am besten geeignet für KI-gestütztes Meeting-Management und Nachverfolgung)

via Fellow

Fellow hat sich als KI-gestützte Meeting-Intelligence-Plattform positioniert, die die Lücke zwischen Diskussionen und Umsetzung schließt. Sie zeichnet Gespräche automatisch auf, transkribiert und fasst sie zusammen und erstellt nach Meetings klare Zusammenfassungen mit wichtigen Entscheidungen und zugewiesenen Aktionspunkten.

Darüber hinaus erinnern die Funktionen zur gemeinsamen Erstellung von Tagesordnungen der KI die Teilnehmer an frühere Folgemaßnahmen. Außerdem schlägt sie anhand des Verlaufs und Kontexts von Meetings relevante Themen vor.

Der Chatbot Ask Fellow fungiert als Gedächtnis für Meetings, durchsucht Protokolle, um Fragen zu beantworten, Teammitglieder auf den neuesten Stand zu bringen und sogar Folge-E-Mails zu entwerfen. Und für Vertriebs- und Kundenteams automatisiert Fellow CRM-Aktualisierungen, indem es relevante Informationen extrahiert und Feldaktualisierungen vorschlägt.

Die besten Features von Fellow

Transkribieren Sie Meetings in Echtzeit mit Sprechererkennung

Zeichnen Sie wichtige Schlüssel-Entscheidungen auf und versehen Sie sie mit einem Zeitstempel, damit Sie später darauf zurückgreifen können

Integration mit über 50 tools, darunter Video-Plattformen, CRMs und Projektmanagement-Software

Greifen Sie auf über 500 Meeting-Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle zu, wie Leistungsbeurteilungen und Sprint-Planung

Organisieren Sie Meeting-Inhalt in durchsuchbaren Kapiteln

Einschränkungen von Kollegen

Das KI-Tool interpretiert Informationen manchmal falsch

Es fehlen Anpassungsoptionen für die Berichterstellung-Features

Es handelt sich nicht um ein eigenständiges Projektmanagement-Tool; Sie müssen es in eine andere Plattform integrieren, um Aufgaben und Zeitleisten effektiv zu verwalten

Preise für Kollegen

Free

Solo: 29 $/Monat pro Benutzer

Team: 11 $/Monat pro Benutzer

*geschäft: 23 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 25 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen von Kollegen

G2: 4,7/5 (über 2.200 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 35 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Fellow?

Aus einer G2-Bewertung:

Fellow hilft mir dabei, technische Meetings, Notizen und Aktionspunkte an einem Ort zur Nachverfolgung zu verfolgen. Ich nutze es, um vor Meetings Tagesordnungen vorzubereiten und während der Meetings Entscheidungen festzuhalten, damit nichts verloren geht ... Die Benutzeroberfläche kann etwas überladen wirken, wenn man zwischen verschiedenen Notizströmen wechselt.

📮 ClickUp Insight: 32 % der Arbeitnehmer glauben, dass Automatisierung nur wenige Minuten pro Vorgang einsparen würde, aber 19 % sagen, dass dadurch 3 bis 5 Stunden pro Woche eingespart werden könnten. In Wirklichkeit summieren sich selbst kleinste Zeiteinsparungen auf lange Sicht. Wenn Sie als Beispiel täglich nur 5 Minuten bei sich wiederholenden Aufgaben einsparen, können Sie pro Quartal über 20 Stunden Zeit gewinnen – ein Ergebnis, das die Möglichkeit bietet, diese Zeit für wertvollere, strategische Arbeit zu nutzen. Mit ClickUp dauert die Automatisierung kleiner Aufgaben – wie das Zuweisen von Fälligkeitsterminen oder das Markieren von Teamkollegen – weniger als eine Minute. Sie verfügen über integrierte KI-Agenten für automatische Zusammenfassungen und Berichte, während benutzerdefinierte Agenten bestimmte Arbeitsabläufe übernehmen. Gewinnen Sie Zeit zurück! 💫 Echte Ergebnisse: STANLEY Security reduzierte den Zeitaufwand für die Berichterstellung mit den anpassbaren Berichterstellungstools von ClickUp um 50 % oder mehr – so konnten sich die Teams auf die Berichterstellung konzentrieren, ohne Zeit auf die Formatierung zu verschwenden.

8. Taskade (Am besten geeignet für kollaboratives Aufgabe-Management)

via Taskade

Taskade ist ein KI-Projektmanager, mit dem Teams mithilfe natürlicher Sprachverarbeitung ganze Arbeitsabläufe aus Eingabeaufforderungen generieren, planen und automatisieren können.

Dank der multimodalen Ansichten der Plattform können Sie zwischen Listen, Boards, Mindmaps, Organigrammen und Kalendern wechseln, um Ihre Arbeit in dem Format zu visualisieren, das für Sie am besten geeignet ist.

Darüber hinaus integriert die Echtzeit-Zusammenarbeit einen KI-Assistenten direkt in Sitzungen der Bearbeitung. Die KI fasst Notizen zusammen, erstellt Gliederungen und schlägt sogar nächste Schritte während Teambesprechungen vor.

Die Plattform bietet außerdem Hunderte von KI-gestützten Projektmanagement-Vorlagen, die mit intelligenten Inhalten vorgefüllt sind, die auf bestimmte Workflows zugeschnitten sind. Mit der Funktion „Mobile KI-Agenten” können Sie KI-Assistenten direkt von Ihrem Smartphone aus erstellen, trainieren und starten, um Aufgabenlisten unterwegs zu verwalten.

Die besten Features von Taskade

Automatisierung der Erstellung von Checklisten und Standardarbeitsanweisungen (SOPs)

Erledigen Sie Routineaufgaben automatisch, indem Sie eine Verbindung zu Gmail, Slack, Discord und anderen tools herstellen

Erstellen Sie mit KI im Handumdrehen dynamische To-do-Listen, Mindmaps, Tagesordnungen für Meetings und Projektsprints

Übersetzen Sie Dokumente, Aufgaben und Projekte mit KI-gestützter Übersetzung in mehrere Sprachen

Fassen Sie lange Notizen oder Projektbeschreibungen zu den wichtigsten Punkten zusammen

Limitations von Taskade

Begrenzte benutzerdefinierte Optionen entsprechen möglicherweise nicht den Anforderungen komplexer Projekte

Es fehlen erweiterte Berichterstellung, Zeitleiste-Ansichten und Features zum Abhängigkeitmanagement

Einige Benutzer müssen eine gewisse Lernkurve durchlaufen, um alle Features zu beherrschen

Preise für Taskade

Free

Pro: 20 $/Monat pro Benutzer

Teams: 100 $/Monat pro Benutzer

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Taskade

G2: 4,5/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 60 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Taskade?

Lesen Sie, was dieser G2-Rezensent zu sagen hatte:

Ich liebe die intuitive Benutzeroberfläche und die einfache Erstellung verschachtelter Aufgaben, die unsere Projekt-Strukturen perfekt widerspiegeln... Derzeit könnte die mobile App noch robuster sein; ich nutze hauptsächlich die Desktop-Version für komplexere Aufgaben.

9. Notion AI (Am besten geeignet für flexibles Wissensmanagement und Automatisierung)

via Notion KI

Notion AI ist in den Notion-Arbeitsbereich integriert und verändert die Art und Weise, wie Teams mit Dokumentation, Wissensmanagement und Projektkoordination umgehen. Seine intelligenten Schreib- und Bearbeitung generieren, fassen zusammen, schreiben um und brainstormen Inhalte direkt in Ihrer Datenbank.

Sie können damit die Erstellung von Aufgaben und die Zusammenfassung von Meeting-Notizen sowohl aus schriftlichen als auch aus sprachlichen Eingaben automatisieren. Darüber hinaus können Sie dank der natürlichen Sprachabfrage Fragen stellen und Antworten aus Ihrem gesamten Arbeitsbereich erhalten.

Die KI unterstützt auch bei der Erstellung von Vorlagen und generiert und passt Projekt-, Inhalt- oder Wissensdatenbankvorlagen mit automatisch ausgefüllten Vorschlägen schnell an. Durch die Verbindung mit Jira, Slack und Google Kalender lässt sich alles nahtlos in bestehende Workflows integrieren.

Die besten Features von Notion AI

Schreiben Sie E-Mails, Dokumente, Blogbeiträge und Meeting-Notizen, um Zeit zu sparen und Schreibblockaden zu vermeiden

Organisieren und Tag Sie Inhalte intelligent, um die Suche und Auffindbarkeit zu verbessern

Brainstormen Sie Ideen direkt auf einer Seite und wandeln Sie sie in strukturierte Tabellen um

Erhalten Sie dank der Search-Features sofortige Antworten ohne komplexe Abfragen

Limit von Notion /AI

Die KI verfügt nicht über spezielle PM-Funktionen wie die Vorhersage von Projekt-Risiken oder die automatische Planung von Aufgaben in einem Kalender

Benutzer beklagen sich über ungenaue Ergebnisse

Preise für Notion KI

Kostenlos (Notion AI-Testversion enthalten)

Plus: 12 $/Monat pro Benutzer (Notion KI-Testversion inklusive)

*geschäft: 24 $/Monat pro Benutzer

unternehmen:* Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Notion KI

G2: 4,6/5 (über 7200 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2600 Bewertungen)

🧠 Wissenswertes: Das Zikkurat-Projekt in Mesopotamien erforderte über Jahrzehnte hinweg eine komplexe Koordination von Tausenden von Arbeitern und Materialien.

10. Tara AI (Am besten geeignet für KI-gestützte agile Sprint-Planung)

via Tara KI

Tara AI (übernommen von UiPath) ist eine KI-gestützte Projektabwicklungsplattform, die speziell für Softwareentwicklungsteams entwickelt wurde. Sie konzentriert sich auf die Automatisierung der komplexen Aspekte des agilen Projektmanagements und der Ressourcenplanung.

Die intelligente Backlog-Pflege priorisiert automatisch Elemente basierend auf Projektzielen, Fristen und Teamkapazitäten. Außerdem erhalten Sie Vorschläge zu Abhängigkeiten und Abschätzungen von Aufgaben.

die Automatisierung der Sprint-Planung *erstellt optimierte Sprint-Pläne mit Aufgabenverteilungen, die auf die Verfügbarkeit der Entwickler, ihre Fähigkeiten und die Projektgeschwindigkeit zugeschnitten sind, während Funktionen zur Überwachung des Projektstatus Risiken und Engpässe im Sprint-Fortschritt erkennen.

Die Aufwandabschätzung der Plattform nutzt Machine-Learning-Modelle, die auf Verlaufsdaten trainiert wurden, um genaue Zeitschätzungen für User Stories und Bugs zu liefern.

Die besten Features von Tara /AI

Führen Sie eine bidirektionale Synchronisierung von Aufgaben und Fortschritt mit Entwicklungstools wie Jira, GitHub und Slack durch

Prognostizieren Sie Lücken in der Kapazität und erhalten Sie Vorschläge zur Umverteilung von Ressourcen auf der Grundlage bevorstehender Meilensteine

Erstellen Sie Status-Berichterstellung und Updates ohne manuellen Aufwand, um die Kommunikation mit den Stakeholdern zu verbessern und die Effizienz der Sprint-Reviews zu steigern

Erfahren Sie, wie Sie die Automatisierung des Prozesses der Erstellung technischer Spezifikationen und Aufgaben anhand einer Eingabeaufforderung optimieren können

Einschränkungen von Tara KI

Die KI-Features im kostenlosen Tarif reichen für große Unternehmen möglicherweise nicht aus

Das Ergebnis unterliegt einer Abhängigkeit von der Qualität und Vollständigkeit der Eingabedaten

Es handelt sich nicht um ein universelles Projektmanagement-Tool und ist für nicht-technische Teams wie Marketing, Betrieb oder Vertrieb ungeeignet

Preise für Tara KI

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Tara KI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? In den 1930er Jahren wurde die Critical-Path-Methode (CPM) für große Chemie-Projekte in den USA entwickelt. Es war der erste systematische Ansatz, um zu ermitteln, welche Aufgaben den Zeitleiste des Projekts wirklich vorantreiben.

