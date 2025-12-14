Die 11 besten Karbon-Alternativen für das Praxismanagement in der Buchhaltung ([Jahr])

Wenn Sie eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft leiten, wissen Sie, wie wichtig Praxisverwaltungssoftware ist. Sie hilft Ihnen dabei, die Arbeit mit Clients zu organisieren, die Nachverfolgung von Fristen durchzuführen, die Automatisierung von Routineaufgaben zu realisieren und die Kommunikation zu zentralisieren.

Eine beliebte Plattform, die von mittelständischen und großen Unternehmen genutzt wird, ist Karbon. Karbon hat zwar treue Benutzer, aber auch seine Limite. So fehlt beispielsweise ein dediziertes Kundenportal für die sichere Dateifreigabe und Rechnungsstellung.

In diesem Blog stellen wir Ihnen die 11 besten Karbon-Alternativen für das Praxismanagement in der Buchhaltung vor. Wir gehen auf die wichtigsten Features, Vor- und Nachteile sowie die Preise der einzelnen tools auf der Liste ein. Lassen Sie uns loslegen!

Karbon-Alternativen auf einen Blick

Bevor wir beginnen, finden Sie hier eine Zusammenfassung der besten Karbon-Alternativen, die Ihnen bei der Auswahl der richtigen Praxismanagement-Lösung für Ihre geschäftlichen Anforderungen helfen soll.

Name des Tools Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp Anpassbare Dashboards, Automatisierungen, ClickUp Brain, Integration mit Gmail, Outlook, QuickBooks Integriertes Projektmanagement für Buchhaltungsteams Teamgröße: Einzelunternehmer, kleine Teams bis hin zu großen Unternehmen Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen Tidyflow Integration mit Xero, QuickBooks Online und Zapier, Dateivorschau und Sicherheit des AWS-Speichers Integriertes Projektmanagement für Buchhaltungsteams Teamgröße: Einzelpersonen oder kleine Teams Bezahlte Pläne beginnen bei 19 $/Monat pro Benutzer. TaxDome TaxDome Drive, Marken-Client-Portal, TaxDome KI, IRS-konforme elektronische Signaturen Einheitliches, kundenorientiertes ErlebnisTeamgröße: Kleine bis mittelgroße Unternehmen Bezahlte Pläne beginnen bei 800 $/Jahr. Canopy IB- und Rentabilitätsberichte, 256-Bit-Verschlüsselung, Canopy KI, IRS e-Services Steuerliche Lösungen und Abruf von Steuerbescheinigungen Teamgröße: Kleine bis mittelgroße Buchhaltungs- und Steuerberatungsfirmen Bezahlte Pläne beginnen bei 150 $/Monat für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern. Jetpack Workflow Standardisierte Workflows, anpassbare Tags, über 70 vorgefertigte Vorlagen und Integration mit über 2000 Apps. Automatisierung wiederkehrender Kundenaufgaben Teamgröße: Kleine Teams Bezahlte Pläne beginnen bei 45 $/Monat pro Benutzer. Financial Cents Auftragsschreiben, Dashboard mit Einblicken in die Arbeit, Integration mit QuickBooks Zentralisierung von Unternehmens- und Client-DatenTeamgröße: Kleine bis mittelgroße Wirtschaftsprüfungs-/Buchhaltungsunternehmen Bezahlte Pläne beginnen bei 69 $/Monat pro Benutzer. Xero Verbindet über 21.000 Banken, Xero KI, Xero Me, Hubdoc Nachverfolgung des Geschäftskashofs Teamgröße: Kleine Unternehmen und Einzelunternehmer Bezahlte Pläne beginnen bei 29 $/Monat pro Benutzer. QuickBooks Fortschrittsrechnungen, elektronische Einreichung von 1099-Formularen und Integration mit Google Kalender Automatisierung der Kundenkommunikation und Datenerfassung Teamgröße: Kleine bis mittelständische Unternehmen Kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 38 $/Monat pro Benutzer Firm360 Visueller Workflow-Builder, IRS-Signaturen, KBA, Firm360-Druckertreiber Zentralisierung und Automatisierung von Projekt-Workflows Teamgröße: Kleine bis mittelgroße Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Bezahlte Pläne beginnen bei 49 $/Monat pro Benutzer. Bonsai Integrierte Preisliste, Schedule C-Formulare, Integration mit QuickBooks Online und Xero, über 100 Währungen Konsolidierung der RechnungsstellungTeamgröße: Einzelpersonen und kleine Teams Bezahlte Pläne beginnen bei 15 $/Monat pro Benutzer. Pixie AutoGPT-gestützter Co-Pilot, gefilterte Ansichten, Kanban-Boards, Automatisierung von Workflows in einer Buchhaltungskanzlei Teamgröße: Kleine bis mittelgroße Buchhaltungskanzlei Kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 129 $/Monat für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern

Warum sollten Sie sich für Karbon-Alternativen entscheiden?

Angesichts immer voller werdender Terminkalender, intensiver Kommunikation mit Clients und zunehmender Compliance-Anforderungen kann die richtige Praxisverwaltungssoftware Buchhaltungs- und Steuerberatungsunternehmen grundlegend verändern.

Hier sind einige Gründe, warum Sie Karbon-Alternativen in Betracht ziehen sollten:

Keine dedizierten Kundenportale: Karbon integriert E-Mails, bietet jedoch keine integrierten Karbon integriert E-Mails, bietet jedoch keine integrierten Kundenportale für Sicherheit beim Dateiaustausch, elektronische Signaturen und Rechnungsstellung, die für das Vertrauen der Clients und die Effizienz entscheidend sind.

Höhere Kostenstruktur: Karbon ist preislich auf mittelständische bis große Unternehmen ausgerichtet. Kleinere Unternehmen und Einzelpraxen empfinden das Abonnement-Modell im Vergleich zu schlankeren, kostengünstigeren tools als zu teuer.

Steile Lernkurve: Die Benutzeroberfläche ist mit vielen Features ausgestattet, aber komplex und erfordert eine umfangreiche Einarbeitung. Zu Beginn könnten Sie Schwierigkeiten mit der Umstellung haben.

Eingeschränkte Projektmanagement-Funktionen: Karbon verwaltet Workflows, verfügt jedoch nicht über erweiterte Projektmanagement-Funktionen wie Gantt-Diagramme, Workload-Ansichten und anpassbare Dashboards, die von umfassenderen Tools angeboten werden.

Übermäßige benutzerdefinierte Einstellungen: Dies macht das Setup unübersichtlich, da jede Entscheidung Auswirkungen auf die Berichterstellung und Struktur hat.

Erwartungen an KI und Automatisierung: Da Unternehmen KI für die Aufgabenverteilung, Zusammenfassungen und Da Unternehmen KI für die Aufgabenverteilung, Zusammenfassungen und Workflow-Automatisierung einsetzen, kann die aktuelle Funktionalität von Karbon im Vergleich zu neueren Tools, die diese Features priorisieren, als rückständig empfunden werden.

Hier ist, was eine G2-Bewertung dazu sagt:

Karbon bietet so viele benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten, dass jede Entscheidung, die Sie treffen, Auswirkungen auf etwas anderes hat (in Bezug auf die Berichterstellung). Manchmal ist es wirklich schwer, die Auswirkungen einer Entscheidung auf Ihr Setup/Ihre Struktur zu verstehen, es gibt einfach viel zu lernen.

👀 Wussten Sie schon? Bevor es schriftliche Hauptbücher gab, verwendeten Händler Tally Sticks und Zählsteine, um Transaktionen zu erfassen – weit entfernt von den automatisierten Kundenportalen von heute.

Die besten Karbon-Alternativen

Werfen wir einen Blick auf Karbon-Alternativen für Steuer- und Buchhaltungsfirmen und die Features und Möglichkeiten, die sie bieten.

1. ClickUp (am besten geeignet für flexibles KI-Arbeitsmanagement für Buchhaltungsteams)

Moderne Unternehmen benötigen ein System, das mehr kann als nur die Nachverfolgung von Aufgaben und die Verwaltung von E-Mails. Sie benötigen eine Plattform, die alles in einem intelligenten Workspace vereint. Hier zeichnet sich ClickUp aus.

ClickUp ist der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, der alle Apps für die Arbeit, Daten, Funktionen für die Berichterstellung und Workflows an einem Ort zusammenführt.

Anstatt sich mit der Arbeitsflut auseinanderzusetzen, die durch den Wechsel zwischen verschiedenen tools für die Kundenkommunikation, Nachverfolgung von Aufgaben und Berichterstellung entsteht , zentralisiert ClickUp alles – damit sich Ihr Team auf die Erbringung außergewöhnlicher Dienstleistungen konzentrieren kann.

Mit integrierten Features wie Aufgaben-Automatisierung, anpassbaren Dashboards und KI-gestütztem Schreiben und Zusammenfassen hilft ClickUp Buchhaltungsfirmen, ihre Produktivität zu steigern und die Zusammenarbeit zu optimieren.

Sie erhalten 100 % Kontext, 100 % der Zeit und einen einzigen Ort, an dem Menschen und KI-Agenten zusammenarbeiten können.

Erstellen Sie mit ClickUp for Finance benutzerdefinierte Dashboards.

Für Unternehmen, die bereit sind, über herkömmliche Praxisverwaltungssoftware hinauszugehen, bietet ClickUp eine einheitliche, flexible und kostengünstige Alternative, die für die Zukunft der Buchhaltung entwickelt wurde.

Lassen Sie uns gemeinsam erkunden, wie Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Fachleute ClickUp for Finance nutzen können, um ihre Finanzabläufe zu optimieren.

Benutzerdefinierte Dashboards für finanzielle Transparenz

Finanzteams profitieren enorm davon, wenn alle ihre Daten an einem Ort visualisiert werden. ClickUp Dashboards sind hier die perfekte Lösung. Sie sind äußerst intuitiv und vollständig anpassbar. Verwenden Sie sie, um Budgets zu visualisieren, Ausgaben zu verfolgen und Gewinnmargen auf einen Blick anzuzeigen. Sie müssen sich nicht mehr mit Tabellenkalkulationen herumschlagen, sondern können den Zustand Ihrer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Echtzeit verfolgen.

Visualisieren Sie Workloads, Zeitleisten, Einnahmen, Verluste und mehr mit ClickUp Dashboards.

⭐️ Bonus: Wenn Ihr Team es aus Compliance-Gründen vorzieht, seine Bücher mit speziellen Tools für das Rechnungswesen zu führen, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen! Die ClickUp-Integrationen für Finanz- und Buchhaltungsteams helfen Ihnen dabei: Führen Sie die Synchronisierung von Aufgaben mit Ihren Buchhaltungssystemen durch : ClickUp lässt sich nahtlos in : ClickUp lässt sich nahtlos in QuickBooks und andere Apps integrieren und ermöglicht so automatische Aktualisierungen zwischen Ihrer Buchhaltungsplattform und Ihren Aufgabenlisten.

Automatisieren Sie Workflows über verschiedene Tools hinweg : Verwenden Sie Zapier, Integrately oder n8n, um ClickUp mit Hunderten anderer Anwendungen zu verknüpfen – nutzen Sie als Auslöser die Erstellung von Aufgaben, wenn ein Finanzformular eingereicht wird, aktualisieren Sie den Status von Clients basierend auf Zahlungen oder automatisieren Sie Erinnerungen basierend auf Datenänderungen.

Zentralisieren Sie Client- und Dokumenten-Workflows: Mit dem Integrations-Ökosystem von ClickUp (über 1.000 Apps) können Sie eine Verbindung zu Slack, Google Drive, Salesforce, Excel und anderen wichtigen Tools herstellen. Alle Ihre Kundeninteraktionen, Finanzdaten und Prozesse der Berichterstellung bleiben systemübergreifend synchronisiert.

Formelfelder für intelligente Berechnungen

Vermeiden Sie den Aufwand und den mühsamen Umgang mit Daten in separaten Dokumenten. Mit den Formelfeldern von ClickUp können Sie komplexe Berechnungen direkt in ClickUp erstellen.

Verwenden Sie beispielsweise bei der Rechnungsstellung an einen Client die ClickUp-Formelfelder, um Stunden mit abrechnungsfähigen Sätzen zu multiplizieren, Abweichungen zwischen Budget und tatsächlichen Ausgaben zu identifizieren oder die Anzahl der Tage bis zu einer Frist zu berechnen. Diese Live-Formeln werden automatisch für alle Ihre Aufgaben aktualisiert, sodass Sie keine Daten aus Tabellenkalkulationen exportieren müssen.

Führen Sie komplexe Berechnungen mit ClickUp-Formelfeldern durch.

Dokumentenmanagement mit ClickUp Docs

Mit ClickUp Docs kann Ihr Team alle Dokumente an einem Ort erstellen, bearbeiten und speichern. Diese sind direkt mit Aufgaben oder Projekten verknüpft. Von Onboarding-Checklisten bis hin zu Compliance-Workflows – alle Dateien befinden sich in Ihrem Workspace. Sie sind durchsuchbar und versionskontrolliert, was die Genauigkeit auch bei großen Kundenportfolios gewährleistet.

Führen Sie die Bearbeitung Ihrer ClickUp-Dokumente in Echtzeit gemeinsam mit Ihrem Team durch und wandeln Sie sie anschließend in Aufgaben um.

💡 Profi-Tipp: ClickUp Chat integriert die Kommunikation in Projekte und Aufgaben, sodass Sie ganz einfach Ergebnisse klären, Updates freigeben oder sogar Clients einbeziehen können. Indem Sie Diskussionen mit der Arbeit selbst verbinden, anstatt sich auf E-Mails oder Messaging-Apps zu verlassen, können Sie Missverständnisse reduzieren und Lösungen im Hinblick auf die Kundenkommunikation beschleunigen.

End-to-End-Workflow-Automatisierung mit ClickUp Automations

Erstellen Sie benutzerdefinierte ClickUp-Automatisierungen mit „Wenn-dann“-Regeln.

Befreien Sie sich von manuellen Aufgabenübergaben. Mit ClickUp Automatisierungen können Sie Regeln definieren wie „Wenn eine Rückgabe als fertiggestellt markiert ist, die nächste Überprüfungsaufgabe zuweisen” oder „Wenn sich der Status ändert, den Manager benachrichtigen”. So können Sie beispielsweise den Onboarding-Prozess für Clients automatisieren. Jedes Mal, wenn ein neuer Client zu Ihrem ClickUp-Workspace hinzugefügt wird, erstellt ClickUp eine „Onboarding-Checkliste”, weist ein Mitglied des Teams zu, das dem Client hilft, und weist Aufgaben zu.

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie Kundennamen, Ausgabenkategorien oder Zahlungsdaten innerhalb von Aufgaben nachverfolgen? Mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp können Sie diese direkt in Ihre Aufgabenstruktur einbetten.

KI-gestützte Unterstützung mit ClickUp Brain

KI in der Buchhaltung ist eine perfekte Möglichkeit, Teams für strategische Analysen und Beratung zu entlasten. Mit ClickUp Brain wird KI direkt in Ihre BuchhaltungsWorkflows integriert. Es kann Daten analysieren, wichtige Erkenntnisse aus detaillierten Berichten gewinnen, Kundenanrufe zusammenfassen, Folgeaufgaben automatisch generieren oder Fragen wie „Welche Audits sind in diesem Quartal überfällig?“ beantworten.

Als Beispiel können Sie beispielsweise Aufgaben manuell erstellen. Innerhalb von ClickUp können Sie ein Kundenportal einrichten und ClickUp Brain bitten, eine Liste mit Aufgaben für die vierteljährliche Rechnungsstellung und Berichterstellung zu erstellen.

Sobald Sie die Anfrage gestellt haben, wird eine Liste mit Aufgaben wie unten gezeigt erstellt.

🎥 Sehen Sie sich an: Wie Sie ClickUp für Buchhaltungs- und Finanzunternehmen nutzen können:

Die besten Features von ClickUp

Genaue Abrechnung und Rentabilitätsanalyse : Verwenden Sie die integrierte : Verwenden Sie die integrierte ClickUp Project Zeiterfassung, um abrechnungsfähige Stunden pro Aufgabe oder Client zu protokollieren, und exportieren Sie diese dann in Timesheets für die Rechnungsstellung und Berichterstellung.

Nahtlose Erfassung von Kundendaten : Erstellen Sie anpassbare : Erstellen Sie anpassbare ClickUp-Formulare , um Kundendaten, Projektanfragen oder Übermittlungen von Dokumenten zu erfassen und Antworten in Aufgaben umzuwandeln.

Visualisieren Sie Ihre Arbeit ganz nach Ihren Wünschen : Wechseln Sie zwischen : Wechseln Sie zwischen mehr als 15 ClickUp-Ansichten wie Liste, Board, Kalender oder Gantt, um Termine, Audits oder wiederkehrende Workflows in dem für Ihr Unternehmen sinnvollsten Layout zu verwalten.

Keine manuellen Notizen zu Meetings mehr: Mit dem : Mit dem KI-Notetaker können Sie Meetings automatisch aufzeichnen, transkribieren und zusammenfassen und anschließend Aufgaben aus den Elementen generieren.

Einschränkungen von ClickUp

Für neue Benutzer kann dies etwas überwältigend sein, da es so viele Features und Optionen zur Auswahl gibt.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Hier ist eine Bewertung von G2:

ClickUp hat die Art und Weise, wie unser Team Aufgaben, Projekte und Workflows verwaltet, komplett verändert. Seine intuitive Benutzeroberfläche, anpassbaren Features und All-in-One-Plattform machen es zu einem herausragenden Tool in der Welt der Software für Produktivität.

ClickUp hat die Art und Weise, wie unser Team Aufgaben, Projekte und Workflows verwaltet, komplett verändert. Seine intuitive Benutzeroberfläche, anpassbaren Features und All-in-One-Plattform machen es zu einem herausragenden Tool in der Welt der Produktivitätssoftware.

💡 Profi-Tipp: ClickUp's BrainGPT ist ein echter Game-Changer für das Praxismanagement in der Buchhaltung und bringt KI-gestützte Effizienz und Klarheit in jeden Aspekt des Workflows Ihrer Kanzlei. Und so funktioniert es: Durchsuchen Sie sofort ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint und ALLE Ihre verbundenen Apps sowie das Internet, um Kundendateien, Steuerdokumente oder Auftragsschreiben zu finden.

Für Buchhalter und Mitarbeiter, die spontan Notizen oder Anweisungen erfassen müssen, bietet Talk to Text die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Client-Aktualisierungen zu diktieren oder Ihre Arbeit per Sprachbefehl zu steuern – freihändig und überall.

Anstatt mit einer Vielzahl unverbundener KI-Tools wie ChatGPT, Claude und Gemini zu jonglieren, bietet BrainGPT eine einzige, kontextbezogene, Enterprise-gerechte Lösung, die Ihre Workflows versteht und Ihnen alle Premium-LLM-Modelle unter einem Dach zur Verfügung stellt. Fassen Sie Rechnungen zusammen, generieren Sie Aufgaben und erstellen Sie Berichte mit BrainGPT.

2. Tidyflow (am besten geeignet für kleine Buchhaltungsteams)

via TidyFlow

Tidyflow ist ein Praxismanagement-Tool für kleine Buchhaltungsfirmen, die Workflow-Management-Features ohne Programmieraufwand benötigen. Sie können sich in weniger als zehn Minuten einarbeiten und wiederkehrende Buchhaltungs- oder Rechnungswesenaufgaben automatisieren.

Mit dem Aufgabenmanagementsystem können Sie Workflows erstellen, Fristen zuweisen und die Nachverfolgung von wiederholenden Aufgaben durchführen. Selbst als Ein-Personen-Unternehmen können Sie den Überblick über Compliance-Aufgaben behalten, ohne in Tabellen zu versinken.

Für die Interaktion mit Clients bietet Tidyflow ein sicheres Kundenportal mit Sicherheit, das die Dateisammlung und Kommunikation vereinfacht. Ihre Clients können alles direkt hochladen, was die Bearbeitungszeit verkürzt. Dies ist mit dem Dokumentenspeicher von Tidyflow verbunden, wo alle Dateien mit den richtigen Aufgaben und Kundendatensätzen verknüpft sind.

Auch Einzelbuchhalter profitieren von den Features für Zeiterfassung und Kapazitätsplanung von Tidyflow. Abrechnungsfähige Stunden können direkt für einzelne Aufgaben erfasst werden, und dank der Workload-Ansichten können Buchhalter vermeiden, sich in Spitzenzeiten zu übernehmen.

Die besten Features von Tidyflow

Integrieren Sie Tools wie Xero, QuickBooks Online und Zapier, um Finanz-Workflows zu synchronisieren.

Vorkonfigurierte Einstellungen für den Schlüssel erleichtern die Einarbeitung

Sichern Sie Dokumente mithilfe verschlüsselten Speichers über Amazon Web Services (AWS) und DigitalOcean.

Limitierungen von Tidyflow

Es bietet nur ein Limit an native Integrationen, was für Unternehmen, die miteinander verbundene Workflows benötigen, ein Hindernis darstellen kann.

Preise für Tidyflow

Ein Plan: 19 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Tidyflow

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Tidyflow?

Hier ist eine Bewertung von Capterra:

TidyFlow ist für unser Team ein unschätzbares Tool für das Praxismanagement. Da wir damit unsere Workflows automatisieren und unsere Kapazitäten effektiv verwalten können, hat das Team mehr Zeit, um Wert zu schaffen und positive Beziehungen zu Clients aufzubauen.

TidyFlow ist für unser Team ein unschätzbares Tool für das Praxismanagement. Da wir damit unsere Workflows automatisieren und unsere Kapazitäten effektiv verwalten können, hat das Team mehr Zeit, um Wert zu schaffen und positive Kundenbeziehungen aufzubauen.

🤝 Freundliche Erinnerung: Um das Vertrauen Ihrer Clients in Bezug auf den Datenschutz zu stärken, implementieren Sie eine zweistufige Authentifizierung (2FA) und SSO. Dies gewährleistet die Sicherheit beim Zugriff auf sensible Informationen.

⚡ Vorlagenarchiv: Kostenlose Hauptbuchvorlagen für die Buchhaltung in Excel und ClickUp

3. TaxDome (am besten geeignet für einheitliche, kundenorientierte Erfahrungen)

via TaxDome

TaxDome ist eine Praxismanagement-Lösung für Buchhaltungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen, mit der diese ihre Abläufe über eine einzige Schnittstelle vereinheitlichen können. Die wichtigste Funktion, die Workflow-Automatisierung, bietet Pipelines mit anpassbaren Phasen, Abhängigkeiten und automatisierten Auslösern.

Mit KI-gestützter Berichterstellung erhalten Sie Einblicke in Rechnungen, Einträge, Nachverfolgung von Aufträgen und vieles mehr. Dank der intelligenten Suche können Sie relevante Daten schnell finden und in aussagekräftige Berichte mit Visualisierungen umwandeln.

Ein weiteres Feature für die Praxisverwaltung ist das integrierte CRM für das Kundenmanagement. Sie können Kontaktdaten, Kundenkommunikation, Dokumente, Aufgaben und Onboarding-Workflows speichern – alles in anpassbaren Kundenprofilen. Es unterstützt sogar die Erfassung von Leads, automatisiertes Onboarding und Erinnerungen.

Und wenn Sie eine markenspezifische, mobilfunkorientierte Lösung zur Optimierung der Zusammenarbeit mit Clients, der Freigabe von Dokumenten und der Zahlungen suchen, gibt es die White-Label-App von TaxDome. Damit können Sie markenspezifische mobile Apps unter Ihrem Markennamen im App Store und bei Google Play veröffentlichen.

Die besten Features von TaxDome

Sehen Sie sich Client-Meldungen sofort über das Portal oder die mobile App an und chatten Sie mit ihnen in Echtzeit.

Verwandeln Sie unorganisierte PDF-Dateien mit TaxDome KI mithilfe automatischer Dokumentenerkennung und -organisation in durchsuchbare Datensätze.

Senden Sie Dateien direkt aus Ihrer Steuersoftware an den Client in TaxDome, ohne Herunterladen oder Uploads.

Limitierungen von TaxDome

TaxDome verfügt nicht über bestimmte Funktionen, die manche Unternehmen benötigen, wie z. B. die Übermittlung von Angeboten ohne Client-Login, Unterstützung für Video-Dateien und mehr benutzerdefinierte Optionen für den visuellen Workflow.

Preise von TaxDome

Einjahrespläne (nur Jahrespläne) Essentials: 800 $/Jahr Pro: 1000 $/Jahr Geschäft: 1200 $/Jahr

Essentials: 800 $/Jahr

Pro: 1000 $/Jahr

Geschäft: 1200 $/Jahr

Essentials: 800 $/Jahr

Pro: 1000 $/Jahr

Geschäft: 1200 $/Jahr

TaxDome-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 600 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 3.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über TaxDome?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Wir nutzen TaxDome seit über einem Jahr, um unsere wachsende Steuer- und Buchhaltungspraxis zu verwalten. Insgesamt ist es zu einem wesentlichen Bestandteil unseres Workflows geworden und hilft uns, die Kommunikation mit Clients, die Dokumentenverwaltung, elektronische Signaturen, die Rechnungsstellung und vieles mehr unter einem Dach zu optimieren.

Wir nutzen TaxDome seit über einem Jahr, um unsere wachsende Steuer- und Buchhaltungspraxis zu verwalten. Insgesamt ist es zu einem wesentlichen Bestandteil unseres Workflows geworden und hilft uns, die Kommunikation mit Clients, die Dokumentenverwaltung, elektronische Signaturen, die Rechnungsstellung und vieles mehr unter einem Dach zu optimieren.

4. Canopy (am besten geeignet für Steuerangelegenheiten und das Abrufen von Steuerbescheiden)

via Canopy

Canopy ist eine cloudbasierte Lösung für die Praxisverwaltung. Es handelt sich um eine leistungsstarke Alternative zu Karbon, die vor allem von Steuerfachleuten genutzt wird. Das Modul zur Steuerklärung vereinfacht komplexe IRS-Probleme durch integrierte Workflows, Vorlagen und intelligente Entscheidungs-tools. Damit können Sie Inkasso-, Strafminderungs- oder Ehegattenentlastungsfälle bearbeiten.

Um den Zustand Ihres Unternehmens zu verfolgen, können Sie mit dem Feature „Insights“ herausfinden, wo Sie am profitabelsten sind, wo Sie Geld verlieren und wer das effizienteste Mitglied des Teams ist. Und mit Features zur Erfassung von Kundendaten wie Rechnungsstellung und Kundenrentabilität erkennen Sie Problembereiche auf einen Blick.

Sie fragen sich, wie Sie KI in der Buchhaltung einsetzen können? Canopy macht dies mit Features zur automatischen Generierung von Aufgaben und Erinnerungen basierend auf Client-Aktionen, zur Umbenennung und Klassifizierung von Dokumenten sowie zur Darstellung von Erkenntnissen mit einfachen Eingabeaufforderungen praktisch möglich.

Schließlich bietet Smart Intake Ihren Clients eine KI-gestützte Onboarding-Erfahrung. Mithilfe von vorausschauenden Fragebögen, Dokumenten-Checklisten und vorausgefüllten Formularen, die von dem Smart Intake-Feature angeboten werden, können Sie Clients schnell an Bord holen.

Die besten Features von Canopy

Erstellen Sie mit Canopy KI benutzerdefinierte Checklisten und intelligente Fragebögen für Clients, indem Sie Dokumente aus dem letzten Jahr oder Proforma-Daten verwenden.

Fügen Sie Formeln hinzu, führen Sie Berechnungen durch, ersetzen Sie Nullwerte oder erstellen Sie IF-THEN-ELSE-Logik für Ihre Suchanfragen, um Erkenntnisse zu gewinnen.

Integrieren Sie IRS e-Services, um Transkripte für Steuererklärungen und Automatisierung der Antworten abzurufen.

Limitierungen von Canopy

Starter-Plan: 60 $ pro Benutzer/Monat (für Unternehmen mit bis zu 4 Benutzern)

Essentials-Plan: 88 $ pro Benutzer/Monat (für Unternehmen mit bis zu 4 Benutzern)

Base Client Engagement Platform: 150 $/Monat (Pauschalpreis für unbegrenzte Anzahl an Benutzern, bis zu 2.500 Kontakte)

Add-On für Dokumentenmanagement: 36 $ pro Benutzer/Monat

Add-On-Workflow-Modul: 32 $ pro Benutzer/Monat

Add-On für Zeit- und Rechnungserfassung: 22 $ pro Benutzer/Monat

Preise für Canopy

Standard: 150 $/Monat für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern

Pro: 175 $/Monat für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern

Canopy-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Canopy?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Wir haben drei verschiedene Praxisverwaltungs-Softwareplattformen für unsere Wirtschaftsprüfungsgesellschaft getestet, und Canopy hat sich eindeutig als das beste Produkt herausgestellt. Es ist unglaublich benutzerfreundlich – nicht nur für unser Team, sondern auch für unsere Clients. Canopy hat wirklich alles berücksichtigt, was wir für eine effiziente und reibungslose Führung unseres Geschäfts benötigen.

Wir haben drei verschiedene Praxisverwaltungs-Softwareplattformen für unsere Wirtschaftsprüfungsgesellschaft getestet, und Canopy hat sich eindeutig als das beste Produkt herausgestellt. Es ist unglaublich benutzerfreundlich – nicht nur für unser Team, sondern auch für unsere Clients. Canopy hat wirklich alles berücksichtigt, was wir für eine effiziente und reibungslose Führung unseres Geschäfts benötigen.

5. Jetpack Workflow (am besten geeignet für die Automatisierung wiederkehrender Kundenaufträge)

via Jetpack Workflow

Jetpack Workflow hilft Buchhaltungsexperten bei der Verwaltung von Buchhaltung, Gehaltsabrechnung, Steuererklärungen und Kundenberatung, indem es wiederholende Aufgaben und Fristen automatisiert. Mit Hilfe von Service-Checklisten und Vorlagen können Sie Workflows standardisieren, sodass alles reibungslos funktioniert.

Im Laufe der Arbeit können Sie Aufgaben mit Tags als „dringend“, „in Bearbeitung“ oder „in Überprüfung“ kennzeichnen. Diese Tags sind anpassbar: Sie können den Text ändern, Farben auswählen und sogar mehrere Tags zuweisen, um Projekte zu verfolgen.

Mit diesem einfachen Praxismanagement-Tool können Sie Ihrem Team Nachrichten senden, es auf wichtige Informationen aufmerksam machen und Berechtigungen für wichtige Kundendokumente hinzufügen.

Jetpack übernimmt automatisch die Übergabe von Clients und die nächsten Schritte. Alle Ihre Daten werden mit Sicherheit in den S3-Rechenzentren von Amazon gespeichert, mit mehreren Backups, um die Kundendaten zu schützen.

Die besten Features von Jetpack Workflow

Verwenden Sie die Registerkarte „Planung“, um Clients, Mitarbeiter oder Dauern zu vergleichen und Aufgaben einfach neu zuzuweisen, um die Workload auszugleichen.

Greifen Sie auf über 70 gebrauchsfertige Vorlagen für alltägliche Buchhaltungs- und Rechnungswesenaufgaben zu.

Verbinden Sie sich über Zapier mit über 2.000 Apps, darunter alle gängigen Buchhaltungsprogramme, um Ihre Workflows zu verwalten.

Limitierungen von Jetpack Workflow

Es fehlen erweiterte Automatisierungen wie Auslöser oder Abhängigkeiten.

Preise für Jetpack Workflow

Starter Monthly: 45 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Jetpack Workflow

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,8/5 (über 50 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Jetpack Workflow?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Jetpack ist eine übersichtliche und unkomplizierte Workflow-Lösung, die speziell für Buchhaltungskanzleien entwickelt wurde. Die Entwickler sind mit dem Buchhaltungsgeschäft vertraut und haben die Funktionalität darauf abgestimmt. Besonders gut gefällt mir die neue Benutzeroberfläche in V2.

Jetpack ist eine übersichtliche und unkomplizierte Workflow-Lösung, die speziell für Buchhaltungskanzleien entwickelt wurde. Die Entwickler sind mit dem Buchhaltungsgeschäft vertraut und haben die Funktionalität darauf abgestimmt. Besonders gut gefällt mir die neue Benutzeroberfläche in V2.

👀 Wussten Sie schon? Die erste elektronische Tabellenkalkulation, VisiCalc, kam 1979 auf den Markt und war so revolutionär, dass die Leute Apple II-Computer kauften, nur um sie ausführen zu können. Steve Jobs gab sogar zu, dass VisiCalc „den Apple II zum Erfolg geführt hat“. Innerhalb weniger Jahre veränderte es die Buchhaltung grundlegend – es wurden Hunderttausende von Rollen abgebaut, aber auch über 600.000 neue Arbeitsplätze für Buchhalter geschaffen, da die Nachfrage nach schnellerer und vielseitigerer Datenverarbeitung stieg. Ein Beweis dafür, dass Automatisierung nicht immer unsere Arbeitsplätze gefährdet.

6. Financial Cents (am besten geeignet für die Zentralisierung von Unternehmens- und Client-Daten)

via Financial Cents

Financial Cents ist eine benutzerfreundliche Praxismanagement-Plattform für Buchhalter, Buchhalterinnen und Wirtschaftsprüfer. Sie zentralisiert den Workflow Ihres Unternehmens, von Client-Aufgaben bis hin zur Zusammenarbeit im Team.

Im Bereich Teammanagement bietet Financial Cents Kapazitätsmanagement, mit dem Sie in Echtzeit Sichtbarkeit auf die Workload Ihres Teams erhalten. Sie können Kapazitätslimits festlegen, Aufgaben neu verteilen und Burnout in Zeiträumen mit hoher Arbeitsbelastung vermeiden.

Dank E-Mail-Integration können Sie Gmail oder Outlook direkt mit der Plattform verbinden, Nachrichten in umsetzbare Aufgaben umwandeln und jede Unterhaltung mit dem entsprechenden Workflow oder Projekt verknüpfen.

Was die Features für das Kundenmanagement angeht, dient Financial Cents sowohl als CRM-Software für Buchhalter als auch als Abrechnungshub:

Nutzen Sie das CRM für Clients und die Datenbank, um Profile, Kontaktdaten, Dokumente, Notizen und den Prüfungsverlauf für jeden Client an einem sicheren Ort zu speichern.

Die Plattform übernimmt auch die Rechnungsstellung und Zahlungen, sodass Sie einmalige oder wiederkehrende Rechnungen versenden, Zahlungen mit QuickBooks Online synchronisieren und Berichte zur Rentabilität erstellen können, um Ihre Finanzen zu organisieren

Die besten Features von Financial Cents

Erstellen Sie direkt in Ihrem Angebot Engagement Letters, um Umfang und Bedingungen zu skizzieren.

Integrieren Sie die Zeiterfassung in QuickBooks, um Rechnungen an Ihre Clients zu versenden und die Gehaltsabrechnung zu verwalten.

Verknüpfen Sie Client-Tresore direkt mit deren Profilen, um Sicherheit und Optimierung bei der Dokumentenverwaltung mit SmartVault zu gewährleisten.

Limit von Financial Cents

Die Benutzer äußern sich unzufrieden mit Abrechnungsproblemen und bemängeln verwirrende Abrechnungsprozesse und verzögerte Auszahlungen im Vergleich zu anderen Karbon-Alternativen.

Preise von Financial Cents

Team : 69 $/Monat pro Benutzer

Scale : 89 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Financial Cents

G2: 5/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Financial Cents?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Financial Cents bietet mir die Übersicht über alle Projekt-Status, die ich gesucht habe. Damit können wir ein vollständig remote arbeitendes Team und viele Clients nahtlos verwalten. Die Implementierung und Nutzung sind sehr intuitiv.

Financial Cents bietet mir die Übersicht über alle Projekt-Status, die ich gesucht habe. Damit können wir ein vollständig remote arbeitendes Team und viele Clients nahtlos verwalten. Die Implementierung und Nutzung sind sehr intuitiv.

🧠 Wissenswertes: Vor über 5.000 Jahren verwendeten Buchhalter in Mesopotamien Ton-Token in Form von Krügen, Broten und Tieren, um Waren zu zählen. Diese wurden in Tontafeln gedrückt und bildeten so die früheste Form der schriftlichen Buchführung und Buchhaltung.

7. Xero (am besten geeignet für die Nachverfolgung des Cashflows des Geschäfts)

via Xero

Xero ist eine beliebte Buchhaltungssoftware mit einer Reihe von Tools für Buchhalter und Steuerberater. Über die Kernfunktionen der Buchhaltung hinaus ist Xero eine Lösung für das Praxismanagement mit Features, die die Einhaltung von Vorschriften, die Mitarbeiterüberwachung und die Zusammenarbeit mit Clients vereinfachen.

Mit Xero Workpapers kann Ihre Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Compliance-Workflows nahtlos verwalten und Finanzberichte mit integrierten Vorlagen und standardisierten Prozessen erstellen und überprüfen. Xero HQ fungiert als zentrale Drehscheibe für die Verwaltung von Clients, Mitarbeitern und Abfragen. Es bietet Sichtbarkeit hinsichtlich Fristen, Kommunikation und anstehenden Aufgaben.

Um den täglichen Betrieb zu optimieren, bietet Xero Practice Manager Tools für die Automatisierung und Verwaltung von Workflows, die Aufträge, Aufgaben, Timesheets und Rechnungsstellung abdecken.

Sie können Client-Rechnungen hochladen oder per E-Mail weiterleiten, und die KI von Xero extrahiert die Details, um Rechnungen zur Genehmigung zu erstellen. Mit Xero Me erhalten Sie Schnappschuss-Belege, und die App extrahiert und protokolliert automatisch die erforderlichen Daten.

Die besten Features von Xero

Erstellen Sie Rechnungsvorlagen mit Ihrem Branding und lassen Sie sich direkt in Xero bezahlen.

Automatisieren Sie Erinnerungen an fällige oder überfällige Zahlungen

Verwenden Sie Gusto Payroll, um Löhne, Steuern und Abzüge mit integrierter Compliance zu berechnen.

Einschränkungen von Xero

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten bei der Berichterstellung, was bedeutet, dass maßgeschneiderte Berichte externe Tools erfordern.

Preise von Xero

Startpreis: 29 $/Monat pro Benutzer

Standard: 50 $/Monat pro Benutzer

Premium: 75 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Xero

G2: 4,3/5 (über 700 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 3000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Xero?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Xero hat unser Geschäft grundlegend verändert. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich, intuitiv und benutzerfreundlich, selbst für diejenigen, die keine fundierten Buchhaltungskenntnisse haben. Das Echtzeit-Dashboard verschafft uns einen klaren Überblick über unseren Cashflow, und die Möglichkeit, Banktransaktionen mit nur wenigen Klicks abzugleichen, spart uns jede Woche mehrere Stunden Zeit.

Xero hat unser Geschäft grundlegend verändert. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich, intuitiv und benutzerfreundlich, selbst für diejenigen, die keine fundierten Buchhaltungskenntnisse haben. Das Echtzeit-Dashboard verschafft uns einen klaren Überblick über unseren Cashflow, und die Möglichkeit, Banktransaktionen mit nur wenigen Klicks abzugleichen, spart uns jede Woche mehrere Stunden Zeit.

🧠 Wussten Sie schon? Luca Pacioli, bekannt als Vater der modernen Buchhaltung, veröffentlichte 1494 sein erstes Buch „Zusammenfassung der Arithmetik, Geometrie, Proportionen und Proportionalität”, in dem er das Konzept der doppelten Buchführung vorstellte.

8. QuickBooks (am besten geeignet für die Automatisierung der Kundenkommunikation und Datenerfassung)

via QuickBooks

QuickBooks zentralisiert die Buchhaltung, indem es Ihnen eine Sichtbarkeit über die Finanzen Ihres Geschäfts verschafft. Von Gewinn- und Verlustrechnungen über Bilanzen bis hin zur Nachverfolgung des Cashflows können Sie alles in einem einzigen Dashboard einsehen.

Mit der Stapelabrechnung und den Stapelausgaben können Sie Dutzende von Rechnungen oder Einträge erstellen und versenden – was während der Steuersaison oder in Abrechnungszyklen von entscheidender Bedeutung ist. Mit dem KI-gesteuerten Finance Agent (verfügbar in Advanced) geht QuickBooks über Zahlen hinaus.

Es prognostiziert automatisch Einnahmen, kennzeichnet Leistungsabweichungen und führt Unternehmen zu strategischen Finanzzielen. Für Unternehmen, die mehrere Kundenbücher verwalten, bietet QuickBooks Online Accountant Finanzinformationen in Echtzeit, Kundenzugriff unter einem Login und professionelle Dashboards für die ganzheitliche Kundenberatung zur Berichterstellung.

Die besten Features von QuickBooks

Zieh automatisch abrechnungsfähige Stunden rein und füg sie mit Google Kalender zu Rechnungen hinzu.

Führen Sie die Nachverfolgung von Vermögenswerten durch und berechnen Sie Abschreibungspläne automatisch mit QuickBooks Advanced.

Erstellen und reichen Sie 1099-Formulare für Auftragnehmer elektronisch ein und bezahlen Sie sie mit einer Direktüberweisung am nächsten Tag.

Einschränkungen von QuickBooks

QuickBooks kann für Benutzer ohne Buchhaltungserfahrung schwierig sein – das Setup und die Navigation sind für Anfänger nicht immer intuitiv.

Preise für QuickBooks

30 Tage kostenlose Testversion

Simple Start : 38 $ pro Monat und Benutzer

Essentials : 75 $/Monat für 3 Benutzer

Plus : 115 $/Monat für 5 Benutzer

Advanced: 275 $/Monat für 25 Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu QuickBooks

G2: 4/5 (über 3000 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 8000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über QuickBooks?

Hier ist eine Bewertung von G2:

QuickBooks Online ist unglaublich benutzerfreundlich und intuitiv. Dank seiner übersichtlichen Oberfläche ist es auch für diejenigen, die noch keine Erfahrung mit Buchhaltungssoftware haben, leicht zu bedienen. Es ist eine gute Wahl für kleine Unternehmen oder alle, die ihre Finanzen auf einem grundlegenden bis mittleren Niveau verwalten möchten.

QuickBooks Online ist unglaublich benutzerfreundlich und intuitiv. Dank seiner übersichtlichen Oberfläche ist es auch für diejenigen, die noch keine Erfahrung mit Buchhaltungssoftware haben, leicht zu bedienen. Es ist eine gute Wahl für kleine Unternehmen oder alle, die ihre Finanzen auf einem grundlegenden bis mittleren Niveau verwalten möchten.

9. Firm360 (Am besten geeignet für die Zentralisierung und Automatisierung von Projekt-Workflows)

via Firm360

Über seine Features für das Praxismanagement im Bereich Buchhaltung hinaus bietet Firm360 auch Projektmanagement-Features. Mit seinem visuellen Project Workflow Builder können Sie wiederkehrende Projekte wie Steuererklärungen, Audits und Erweiterungen planen. Verfolgen Sie sowohl die Ziel- als auch die Fristtermine, einschließlich der Fälligkeitsdaten auf Bundes- und Landesebene sowie Erweiterungen innerhalb jedes Projekts.

Darüber hinaus kann der Abschluss einer Aufgabe automatisch den Auslöser für die nächste Aufgabe auslösen. Projektvorlagen steuern diesen Flow. Wenn ein Projekt in den nächsten Status übergeht, werden automatisch neue Aufgaben aktiviert, sodass die Arbeit ohne manuelle Aktualisierungen weiterläuft.

Wählen Sie aus anpassbaren Vorlagen für wiederkehrende Workflows, die für Konsistenz im gesamten Unternehmen, Standardisierung von Prozessen und reduzierte Setup-Zeiten sorgen. Und was ist mit saisonalen Workloads während der Steuersaison? Dank automatisierter Aufgabenerstellung und intuitiven Dashboards können Ihre Teams auch in den geschäftigsten Zeiten vorausschauend planen.

Die besten Features von Firm360

Visueller Projekt-Workflow-Builder, speziell für Buchhaltungsaufträge entwickelt

Wiederkehrende Projekte werden automatisch anhand der Startdaten neu generiert.

Klare Sichtbarkeit der Workload-Auslastung für die Nachverfolgung der Kapazität und den Personalausgleich

Limitierungen von Firm360

Die Zeiterfassung wirkt unflexibel; Sie müssen den Vorgang unterbrechen und den Eintrag speichern, um eine kleine Bearbeitung vorzunehmen, während der Timer läuft.

Preise für Firm360

Basic : 49 $/Monat pro Benutzer

Standard : 79 $/Monat pro Benutzer

Premium: 99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Firm360

G2: 4,4/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Firm360?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Ich bin Leiter der Debitorenbuchhaltung und verwende die Software Firm360 zur Verwaltung der Rechnungen und anderer Dokumente meiner Clients, die ich täglich überprüfen muss. Es ist die beste Software für die Verwaltung und Überprüfung aller Dokumente.

Ich bin Leiter der Debitorenbuchhaltung und verwende die Software Firm360 zur Verwaltung der Rechnungen und anderer Dokumente meiner Clients, die ich täglich überprüfen muss. Es ist die beste Software für die Verwaltung und Überprüfung aller Dokumente.

⚡ Vorlagenarchiv: Kostenlose Vorlagen für das Projektmanagement für alle Arten von Projekten

👀 Wussten Sie schon: Laut Forrester Research erzielten Unternehmen, die ClickUp einsetzten, über einen Zeitraum von drei Jahren eine geschätzte Kapitalrendite ( ROI) von 384 % . Diese Unternehmen erzielten durch Projekte, die durch ClickUp ermöglicht oder verbessert wurden, einen zusätzlichen Umsatz von etwa 3,9 Millionen US-Dollar.

10. Bonsai (am besten geeignet für die Konsolidierung von Abrechnungsvorgängen)

via Bonsai

Mit Bonsai können Sie Rechnungen versenden und verfolgen und gleichzeitig den Überblick über Ihre Projekte, Zeiteinträge und Kundendaten behalten. Für Kunden mit Pauschalverträgen oder wiederkehrenden Dienstleistungen können Sie Abrechnungszyklen automatisieren, um sicherzustellen, dass Zahlungen pünktlich eingehen.

Die Nachverfolgung von Ausgaben ist ganz einfach. Sie können Ausgaben in jeder beliebigen Währung erfassen, und Bonsai rechnet sie anhand der aktuellen Wechselkurse um. Jede Ausgabe ist mit Zeiteinträgen, Vorschüssen oder Rechnungen verknüpft, sodass Sie nachverfolgen können, wie viel Sie verdient und ausgegeben haben. Sie können Ausgaben als abrechnungsfähig oder nicht abrechnungsfähig kennzeichnen und einen benutzerdefinierten Aufschlag hinzufügen, wenn Sie diese Kosten an Clients weitergeben.

Bonsai verfügt über ein integriertes Preislistensystem, mit dem Sie Standardpreise für verschiedene Dienstleistungsarten festlegen oder benutzerdefinierte Preise für bestimmte Clients und Projekte erstellen können. Mit den integrierten Vorlagen von Bonsai können Sie in wenigen Minuten Schedule C- oder Abschreibungsberichte herunterladen und Erinnerungen für anstehende geschätzte Steuerzahlungen einrichten.

Die besten Features von Bonsai

Führen Sie eine Synchronisierung der Rechnungsdaten in beide Richtungen mit QuickBooks Online und Xero durch, um Ihre Buchhaltungsunterlagen korrekt zu halten.

Unterstützt Zahlungen in über 100 Währungen, sodass Sie unabhängig vom Standort Ihrer Clients problemlos bezahlt werden können.

Verfolgen Sie Budgets in Echtzeit mithilfe von Live-Budgetleisten, Warnmeldungen und Prognosen, um Mehrausgaben zu erkennen und zu kontrollieren.

Einschränkungen von Bonsai

Es fehlen Onboarding-Dokumente, was die Migration von anderen tools erschwert.

Preise für Bonsai

Basic : 15 $/Monat pro Benutzer

Essentials : 25 $/Monat pro Benutzer

Premium : 39 $/Monat pro Benutzer

Elite: 59 $/Monat pro Benutzer

Bonsai-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 90 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Bonsai?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Mir gefällt, wie ich mit Bonsai meine monatlichen und jährlichen Ausgaben für Software zur Steigerung der Produktivität und zum Betrieb reduzieren konnte. Seit ich darauf umgestiegen bin, brauche ich keine SaaS-Software mehr für Buchhaltung/Rechnungswesen/Rechnungsstellung, Angebote, Verträge, Gewinn- und Verlustrechnungen und Terminplanung, da Bonsai all dies nun an einem Ort erledigt.

Mir gefällt, wie ich mit Bonsai meine monatlichen und jährlichen Ausgaben für Software zur Steigerung der Produktivität und zum Betrieb reduzieren konnte. Seit ich darauf umgestiegen bin, brauche ich keine SaaS-Software mehr für Buchhaltung/Rechnungswesen/Rechnungsstellung, Angebote, Verträge, Gewinn- und Verlustrechnungen und Terminplanung, da Bonsai all dies nun an einem Ort erledigt.

11. Pixie (am besten geeignet für kleine bis mittelgroße Buchhaltungsunternehmen)

via Pixie

Die Karbon-Alternative Pixie kombiniert Projektkoordination, Client-Workflows und Automatisierung für Buchhaltungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen.

Außerdem erhalten Sie Features für das Teammanagement und die Berichterstellung. Interne Benachrichtigungen halten Sie auf dem Laufenden, wenn Aufgaben fertiggestellt oder E-Mails gelesen werden, und anpassbare Arbeitsberichte helfen Ihnen, die Produktivität sowohl auf Unternehmens- als auch auf Mitarbeiterebene zu überwachen.

Darüber hinaus verfügt es über Ein-Klick-Vorlagen, die wöchentlich, monatlich oder jährlich geplant werden können und Anweisungen und Checklisten enthalten. Sie können sogar Videos einbetten, um wiederholbare Workflows zu erstellen.

Pixie bietet vorgefertigte und anpassbare Onboarding-Workflows, darunter Willkommens-E-Mails mit sicheren Upload-Links, Checklisten für Aufgaben und automatische Erinnerungen. Sie können innerhalb dieser Workflows auch automatische E-Mails einrichten – sei es, um Clients daran zu erinnern, Dokumente hochzuladen, oder um eine kurze Notiz zu senden, wenn eine Aufgabe abgeschlossen ist.

Die besten Features von Pixie

Nutzen Sie Automatisierung, um wiederkehrende Aufgaben zu erstellen, dem Team automatisch Arbeit zuzuweisen oder Abrechnungen von Clients anzufordern.

Erstellen Sie sichere Kundenportale, in denen Sie Clients um elektronische Signaturen bitten und klare Prüfpfade haben.

Erstellen Sie Listen zum Erledigen von Aufgaben und weisen Sie diese Clients oder internen Stakeholdern zu.

Limit von Pixie

Möglicherweise benötigen Sie Workarounds, wenn Sie komplexe Berichte erstellen oder tiefere Einblicke suchen.

Pixie-Preise

30 Tage kostenlose Testversion

Weniger als 250 Benutzer: 129 $/Monat für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern

251–500 Benutzer: 199 $/Monat für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern

501–1000 Benutzer : 329 $/Monat für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Pixie-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,8/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Pixie?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Es ist wie eine dynamische Tabellenkalkulation, sehr intuitiv und einfach mit Spalten, Listen, Datumsangaben und Filtern, und kann auf Ihr Unternehmen zugeschnitten und flexibel angepasst werden. Ich bin seit über zwei Jahren ein großer Fan davon.

Es ist wie eine dynamische Tabellenkalkulation, sehr intuitiv und einfach mit Spalten, Listen, Datumsangaben und Filtern, und kann auf Ihr Unternehmen zugeschnitten und flexibel angepasst werden. Ich bin seit über zwei Jahren ein großer Fan davon.

Sind Sie bereit, Ihren Buchhaltungsworkflow zu optimieren?

Karbon ist nicht Ihre einzige Option. Wenn Sie bis hierher gekommen sind, denken Sie bereits über einen Wechsel nach oder fragen sich zumindest, ob es etwas Besseres gibt.

ClickUp gibt Ihrem Buchhaltungsteam die Flexibilität, so zu arbeiten, wie Sie es tatsächlich tun, ohne dabei die Struktur von wiederholenden Aufgaben bis hin zu Fristen zu verlieren.

Alle Ihre Workflows, Mitarbeiter und Clients an einem Ort, die zusammenarbeiten. 🧩

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an. Und finden Sie heraus, ob es das Richtige für Ihr Buchhaltungsteam ist.