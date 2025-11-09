Die 11 besten Alternativen zu Tanka KI für intelligente Teamzusammenarbeit

Jedes Team kennt diesen Moment, wenn jemand eine Frage stellt und man weiß, dass die Antwort irgendwo zu finden ist, beispielsweise in einer Meeting-Notiz, einem chaten-Thread oder einem vergrabenen Dokument.

Tools wie Tanka /AI versprechen, dieses Problem zu lösen. Wenn Teams jedoch wachsen, kann es zu Leistungsengpässen kommen, wenn Wissen in großem Umfang abgerufen werden muss.

Obwohl das Langzeitgedächtnis des Systems beeindruckend ist, kommt es gelegentlich zu Halluzinationen, Kontextlücken zwischen verschiedenen Plattformen und technischen Hürden bei der Echtzeit-Synchronisierung, die für Benutzer frustrierend sein können.

Wenn Sie Ihre Optionen abwägen, gibt es mehrere Alternativen zu Tanka KI, die für den Umgang mit Wissen und Zusammenarbeit entwickelt wurden. Schauen wir uns 11 davon genauer an, die zum Arbeitsstil Ihres Teams passen könnten. 💎

Die besten Tanka KI-Alternativen auf einen Blick

Werfen wir einen kurzen Blick auf einen Vergleich der besten KI-Kommunikationstools wie Tanka. 🧑‍💻

tool Am besten geeignet für Beste Features Preise* ClickUp Zentralisierte Koordination von Aufgaben und Wissens-Workflows Teamgröße: Einzelpersonen, mittelständische Teams und Unternehmen KI Notetaker, ClickUp Brain (GPT, Claude, Gemini), Docs Hub, aufgabenbasierte Chats, Enterprise Search, Autopilot Agents, Chat-zu-Aufgabe-Konvertierung Für immer kostenlos; Anpassung für Unternehmen verfügbar Notion KI Einheitliches Wissensmanagement und Dokumenten-Erstellung Teamgröße: Einzelpersonen, kleine Unternehmen und hybride Teams KI-gestützte Seitengenerierung, arbeitsbereichsweite Suche, kontextbezogene Schreibvorschläge, Automatisierung von Folgeaktionen Kostenlose Testversion; kostenpflichtige Tarife ab 8 $/Monat Tana KI-strukturiertes Wissen und ZusammenarbeitTeamgröße: Startups, Forschungsteams und wissensorientierte Einzelpersonen Supertags, bidirektionale Knoten-Verknüpfte, KI-Assistent für Einblicke, persistente KI-Workflows auf Basis eines Langzeitgedächtnisses Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Monat Otter. ai Echtzeit-Transkription von Meetings und Automatisierung von Notizen Teamgröße: Freiberufler, Pädagogen und hybride Teams Live-Transkriptionen, Sprecherverfolgung, Zusammenfassungen von Aktionspunkten und Kalender-Erfassung von Meetings kostenlos; kostenpflichtige Tarife ab 16,99 $/Monat Perfektes Gedächtnis Langfristige digitale Speicherung und Rückverfolgbarkeit Teamgröße: Unternehmen mit hohen Compliance-Anforderungen und Forschungsteams Kontextbezogene Index, langfristiger Archivzugriff, verknüpfte Speichern aus mehreren Quellen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Monat pro Benutzer Flock Team-Chat und freigegebener Speicher Team-Größe: Startups, KMUs und wachsende hybride Teams Kanalbasierte Nachrichtenübermittlung, freigegebene Notizen, Erinnerungen, umfangreicher Dateiverlauf Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 6 $/Monat pro Benutzer Chanty Thread Team Messaging mit Aufgabe Teamgröße: Kleine Remote-Teams und Freiberufler Unbegrenztes Chatten, aufgabe-basiertes Chatten, von KI vorgeschlagene Aktionen kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 4 $/Monat MyChat Lokale Team-Messaging- und Dateifreigabefunktionen für sichere interne KommunikationTeamgröße: Mittelständische Unternehmen Selbst gehostete Nachrichtenübermittlung, verschlüsselte Daten, rollenbasierte Zugriffskontrollen, Dateiserver Benutzerdefinierte Preisgestaltung TwinMind KI-gestützte Unterhaltung-Aufzeichnung und Zusammenarbeit Teamgröße: Agile Teams und Berater Kontextbezogene Zusammenfassungen, threadbasierte Fragen und Antworten, KI zur Erinnerung, Clustering des Dialogverlaufs Kostenlos; kostenpflichtige Tarife ab 15 $/Monat Mem KI Passives Erfassen und Abrufen von Wissen Teamgröße: einzelne Benutzer und kleine Teams Automatischer Kontextabruf, flussbasiertes Memory Mapping und integrierter Workspace-Speicher kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Monat Slack (KI) Teamkommunikation auf Unternehmen-Niveau mit intelligenter Rückruf-FunktionTeamgröße: Verteilte und funktionsübergreifende große Teams KI-Zusammenfassungen, intelligente Erinnerungen, speicherbewusste Interaktionen, automatische Erfassung von Threads Free Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 7,25 $/Monat pro Benutzer

Warum nach Alternativen zu Tanka KI suchen?

Tanka AI bietet zwar leistungsstarke Features für Speicher und Zusammenarbeit, ist jedoch möglicherweise nicht für jedes Team die ideale Lösung. Einige Gründe dafür sind:

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für spezifische Team-Anforderungen

Überschneidende Features mit KI-Projektmanagement-Tools , die Sie bereits verwenden

Preise, die für größere Teams möglicherweise nicht gut skalierbar sind

Lücken bei der Integration in Ihre bestehende Technologieumgebung

Eine Präferenz für verschiedene KI-Modelle oder -Ansätze

🔍 Wussten Sie schon? Die Entwicklung der natürlichen Sprachverarbeitung (Natural Language Processing, NLP) legte den Grundstein für die heutigen KI-gestützten Wissensmanagementsysteme. Frühe Forschungen in den 1940er- und 1950er-Jahren hatten mit der Komplexität der Sprache zu kämpfen. Forscher wie Noam Chomsky wiesen auf die Grenzen des maschinellen Verständnisses hin. Durchbrüche bei logikbasierten Paradigmen, Programmen wie SHRDLU und schließlich probabilistischen Modellen verlagerten das Feld jedoch in Richtung praktischer Anwendungen.

Worauf sollten Sie bei Alternativen zu Tanka KI achten?

Die ideale Alternative sollte die Funktionen von Tanka AI umfassen und in den Bereichen, die für Ihr Team am wichtigsten sind, Wert bieten. Achten Sie auf Folgendes:

Langzeitgedächtnis: Fähigkeit, vergangene Unterhaltungen, Entscheidungen und geschäftliche Zusammenhänge abzurufen, damit Ihr Team keine Zeit mit der Wiederholung von Informationen verschwendet.

Intelligente Automatisierung: Features, die Antworten entwerfen, Threads zusammenfassen und sich wiederholende Kommunikationsaufgaben übernehmen, um die Arbeitslast zu verringern.

Nahtlose Integrationen: Kompatibilität mit tools wie Slack, Teams oder Kompatibilität mit tools wie Slack, Teams oder Projektmanagement-Plattformen , um Workflows in Verbindung zu halten.

Skalierbare Preise: Pläne, die für kleinere Teams geeignet sind und gleichzeitig Raum für Wachstum bieten, ohne dass die Kosten sprunghaft ansteigen.

Flexibilität im Workflow: Optionen zur benutzerdefinierten Anpassung von Prozessen, Berechtigungen und Ansichten, damit sich das Tool an die Arbeitsweise Ihres Teams anpassen lässt.

Datensicherheit: Integrierte Sicherheitsvorkehrungen und Compliance-Standards zum Schutz sensibler Geschäftsinformationen

Einfache Einführung: Eine übersichtliche Benutzeroberfläche und eine einfache Einarbeitung helfen Teammitgliedern, das Tool vom ersten Tag an effektiv zu nutzen.

Die besten Alternativen zu Tanka KI

Hier sind unsere Top-Auswahl der besten Tanka KI-Alternativen! 👇

ClickUp (am besten geeignet für die Optimierung der Kommunikation und Steigerung der Produktivität in einer All-in-One-Lösung)

Zeigen Sie den Projekt-Kontext sofort mit ClickUp Brain in Ihrem gesamten Arbeitsbereich an

ClickUp vereint alle Ihre Arbeits-Apps, Daten, Kommunikation und Workflows in einem vollständig verbundenen Zentrum für Ihre Arbeit. Vergessen Sie das Hin- und Herspringen zwischen Apps, Seiten und Chatten, d. h. Work Sprawl, nur um Ihre Arbeit erledigt zu bekommen.

Als konvergierter KI-Arbeitsbereich eliminiert ClickUp Kontextwechsel , indem es 100 % Kontext und einen zentralen, intelligenten Ort für die Zusammenarbeit von Menschen und Agenten bietet.

Da es Speicher, Automatisierung und Kommunikation mit Ihrer Arbeit verknüpft, müssen Sie nicht in mehrere KI-Tools investieren und sich mit der zunehmenden Verbreitung von KI auseinandersetzen , die für schnelllebige Unternehmen eine wachsende Herausforderung darstellt. Dies macht es zu einer der stärksten Tanka-KI-Alternativen für Teams, die es sich nicht leisten können, den Kontext zu verlieren.

Finden Sie ohne langes Suchen, was Sie brauchen – mit Enterprise Search.

Verwenden Sie ClickUp Enterprise Search, um nach Aufgaben, Meeting-Notizen, Dateien, Daten und mehr zu suchen.

Als Nächstes bietet ClickUp Enterprise Search Teams die Möglichkeit, Kontextinformationen in ihrem gesamten Arbeitsbereich abzufragen und abzurufen. Wenn in einer Instance ein Marketingmanager nach „Q3-Kampagnenbudget” sucht, zeigt das tool die Budget-Tabelle, die Genehmigungsaufgabe und das zugehörige Kampagnendokument an. Ein neuer Team, das in die Kampagne einsteigt, sieht sofort das Gesamtbild, ohne dass er erst viele Fragen stellen muss.

Zusammen bieten diese Features Teams das, was sie alleine nur schwer aufbauen können: vernetzte Speicher, automatisierte Arbeitsabläufe und Unterhaltungen, die mit der Lieferung verbunden sind.

Rufen Sie den Projektverlauf ab, ohne ihn erneut durchgehen zu müssen.

ClickUp Brain stellt die Verbindung zwischen Unterhaltungen, Dokumenten und Aufgaben her, sodass Sie Antworten sofort abrufen können.

Finden Sie mit ClickUp Brain schnell relevante Antworten aus Ihrem Arbeitsbereich.

Angenommen, ein Produktmanager wird gefragt: „Wie ist der Status des mobilen Onboarding-Prozesses?“ ClickUp Brain ruft die neuesten Aufgabe-Updates, frühere Rückmeldungen und das Dokument ab, in dem die Änderungen endgültig festgelegt wurden. Auf diese Weise kann der Produktmanager innerhalb von Sekunden eine zuverlässige Antwort geben, anstatt alte Updates durchsuchen zu müssen.

Sehen Sie sich diesen Clip an, um zu verstehen, wie ClickUp Brain Ihnen hilft, Ihren Arbeitsbereich besser zu navigieren:

Einheitliche Suche über Apps und das Internet hinweg mit Brain MAX

Brain MAX geht noch einen Schritt weiter und bietet eine einheitliche Plattform, die speziell darauf ausgerichtet ist, die Produktivität von Unternehmen zu steigern. Mit Brain MAX können Sie alle Ihre verbundenen Apps – wie ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint und sogar das Internet – sofort durchsuchen, sodass Sie Dateien, Dokumente und Anhänge schnell finden können, ohne zwischen den Plattformen wechseln zu müssen.

Mit der fortschrittlichen Talk-to-Text- Funktion können Sie Fragen stellen, Notizen diktieren und Ihrer Arbeit einen vollständigen Freihandbefehl erteilen, egal wo Sie sich gerade befinden.

Im Gegensatz zu anderen fragmentierten Tools ersetzt Brain MAX Dutzende von unverbundenen KI-Plattformen und nutzt hochwertige KI-Tools wie ChatGPT, Claude und Gemini mit einer leistungsstarken, unternehmensgerechten Lösung, die kontextbezogen und auf Ihre spezifischen Workflows zugeschnitten ist. Verzichten Sie auf eine Vielzahl von KI-Tools, erledigen Sie Ihre Arbeit mit Ihrer Stimme, erstellen Sie Dokumente, weisen Sie Teammitgliedern Aufgaben zu und vieles mehr.

Überlassen Sie Routineaufgaben den KI-Agenten

Entdecken Sie ClickUp Agents, um manuelle Arbeit zu automatisieren und Informationen auch dann freizugeben, wenn Sie nicht vor Ort sind.

ClickUp Agents reduzieren den manuellen Arbeitsaufwand, der einen Großteil des Tages eines Managers in Anspruch nimmt. Vorkonfigurierte Agents übernehmen Routineaufgaben, während benutzerdefinierte Agents sich an Ihre Workflows anpassen. Beispiel:

Täglicher Zusammenfassungsagent: Sammelt Updates aus allen aktiven Aufgaben und sendet dem Team eine morgendliche Zusammenfassung.

Ticket-Triage-Agent: Scant neue Anfragen, gibt ihnen eine Beschreibung nach Dringlichkeit und weist sie automatisch zu.

Agent für die Nachbereitung von Meetings: Liest hochgeladene Meeting-Notizen, identifiziert Aktionspunkte und erstellt Aufgaben.

Nehmen wir zum Beispiel den Ticket-Triage-Agenten. Support-Manager müssen nicht mehr jedes Problem manuell zuweisen. Kritische Anfragen werden sofort an den richtigen Eigentümer weitergeleitet, wodurch die Reaktionszeiten kurz bleiben.

Halten Sie Feedback mit Chatten an die Lieferung gebunden

Feedback geht oft verloren, wenn es in separaten Apps gespeichert wird. ClickUp Chat löst dieses Problem, indem es Unterhaltungen in der Nähe der Arbeit speichert.

Verwandeln Sie Design-Feedback in Aufgaben innerhalb von ClickUp Chatten

Wenn beispielsweise ein Teammitglied während einer Designprüfung bemerkt: „Die Anmeldung-Schaltfläche muss weiter oben platziert werden“, wird diese Bemerkung direkt in eine ClickUp Aufgabe umgewandelt, die mit dem Design verknüpft ist, sodass sie bei der Umsetzung nicht übersehen werden kann.

Die besten Features von ClickUp

Wechseln Sie zwischen KI-Modellen: Verwenden Sie ClickUp Brain MAX , um das richtige KI-Modell (ChatGPT, Claude oder Gemini) für Recherchen, das Verfassen von Texten oder Aufgabenaktualisierungen auszuwählen.

Erfassen Sie den Kontext von Meetings: Erstellen Sie mit Erstellen Sie mit ClickUps KI-Notizfunktion automatisch Transkripte, Zusammenfassungen und Aktionspunkte.

Sprache in Aufgaben umwandeln: Wandeln Sie Sprachmemos mit Wandeln Sie Sprachmemos mit Talk-to-Text in ClickUp in strukturierte Updates, Aufgaben oder Dokumente um.

Bleiben Sie beim Schreiben in Verbindung: Verknüpfen Sie Inhalte direkt mit Aufgaben, Feedback und Projektaktualisierungen in ClickUp Docs

Dokumente schnell finden: Speichern und suchen Sie alle Notizen, Transkripte und Dokumente an einem Ort über Docs Hub.

Schreiben Sie, ohne bei Null anzufangen: Verwandeln Sie Eingabeaufforderungen oder grobe Notizen Verwandeln Sie Eingabeaufforderungen oder grobe Notizen mit ClickUp Brain in Entwürfe, Gliederungen oder Aktualisierungen.

Limit von ClickUp

Teams müssen oft Zeit in Setup und Benutzerdefiniert investieren, bevor die Workflows reibungslos funktionieren.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.385 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Diese G2-Bewertung sagt wirklich alles:

Das neue Brain MAX hat meine Produktivität erheblich gesteigert. Die Möglichkeit, mehrere KI-Modelle, darunter auch fortschrittliche Schlussfolgerungsmodelle, zu einem erschwinglichen Preis zu nutzen, macht es einfach, alles auf einer Plattform zu zentralisieren. Features wie Sprach-zu-Text-Umwandlung, Aufgabe-Automatisierung und die Integration mit anderen Apps machen den Workflow viel reibungsloser und intelligenter.

Das neue Brain MAX hat meine Produktivität erheblich gesteigert. Die Möglichkeit, mehrere KI-Modelle, darunter auch fortschrittliche Schlussfolgerungsmodelle, zu einem erschwinglichen Preis zu nutzen, macht es einfach, alles auf einer Plattform zu zentralisieren. Features wie Sprach-zu-Text-Umwandlung, Aufgabe-Automatisierung und die Integration mit anderen Apps machen den Workflow viel reibungsloser und intelligenter.

Das neue Brain MAX hat meine Produktivität erheblich gesteigert. Die Möglichkeit, mehrere KI-Modelle, darunter auch fortschrittliche Schlussfolgerungsmodelle, zu einem erschwinglichen Preis zu nutzen, macht es einfach, alles auf einer Plattform zu zentralisieren. Features wie Sprach-zu-Text-Umwandlung, Aufgabe-Automatisierung und die Integration mit anderen Apps machen den Workflow viel reibungsloser und intelligenter.

Das neue Brain MAX hat meine Produktivität erheblich gesteigert. Die Möglichkeit, mehrere KI-Modelle, darunter auch fortschrittliche Schlussfolgerungsmodelle, zu einem erschwinglichen Preis zu nutzen, macht es einfach, alles auf einer Plattform zu zentralisieren. Features wie Sprach-zu-Text-Umwandlung, Aufgabe-Automatisierung und die Integration mit anderen Apps machen den Workflow viel reibungsloser und intelligenter.

📮 ClickUp Insight: 34 % der Mitarbeiter fühlen sich nicht wohl dabei, Fragen bei der Arbeit zu stellen, und 14 % versuchen meist, Antworten selbst zu finden. Wenn Menschen zögern, um Hilfe zu bitten, ist dies oft ein Zeichen dafür, dass sie sich nicht vollständig akzeptiert oder in den Lernprozess des Teams eingebunden fühlen. Die Lösung? Schaffen Sie einen vorurteilsfreien Weg, auf dem Menschen aus bestehenden Wissensdatenbanken lernen und Prozesse in ihrem eigenen Tempo verstehen können. Das Wissensmanagement von ClickUp, bestehend aus ClickUp Brain und Connected Search, hilft Mitarbeitern, Antworten auf ihre Fragen zu finden und den gesamten Arbeitsbereich sowie integrierte Drittanbieter-Apps zu durchsuchen. Sie müssen sich keine Gedanken mehr darüber machen, „offensichtliche” Fragen zu stellen oder andere zu unterbrechen.

2. Notion AI (am besten geeignet für die Integration von Arbeitsspeicher)

via Notion

Notion AI verwandelt Ihren bestehenden Arbeitsbereich in einen speichergestützten Assistenten, der sich jedes Dokument, jede Meeting-Notiz und jedes Projektdetail merkt, das Sie gespeichert haben. Im Gegensatz zu einfachen chat-tools behält es den Kontext Ihrer gesamten Wissensdatenbank bei und stellt Verbindungen zwischen alten Projekt-Notizen und aktuellen Diskussionen her.

Der Chatbot der Wissensdatenbank beantwortet Abfragen und ruft dabei aktiv relevante Informationen aus Dokumenten ab, die Monate alt sind und in direktem Zusammenhang mit Ihrer aktuellen Unterhaltung stehen. So entsteht ein kontinuierlich lernender Arbeitsbereich, in dem vergangene Erkenntnisse automatisch in aktuelle Entscheidungen einfließen.

Die besten Features von Notion / AI

Führen Sie eine Abfrage des gesamten Arbeitsbereichsverlaufs mit Fragen in natürlicher Sprache durch.

Erstellen Sie Projekt-Zusammenfassungen, die auf früheren Meeting-Notizen und Entscheidungen basieren.

Erstellen Sie Inhalt, die mit Ihrem bestehenden Dokumentationsstil übereinstimmen.

Verwandeln Sie verstreute Notizen in strukturierte Aktionspläne mit historischem Kontext.

Limit von Notion KI

Erfordert ein bestehendes Notion-Setup, bevor KI-Features wirklich wertvoll werden.

Die Speicher-Funktion hängt stark von der Abhängigkeit ab, wie gut Sie Ihre Ausgangsdaten organisieren.

Preise für Notion KI

Kostenlose Testversion

Plus : 12 $ pro Mitglied/Monat (nur Testversion von Notion AI)

Geschäft: 24 $ pro Mitglied/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Notion KI

G2: 4,6/5 (über 7.115 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.610 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Notion KI?

Ein Reddit-Benutzer gibt frei:

Ich habe ein umfangreiches Notion-Setup mit Projekt-Zeitleisten, Abhängigkeiten, Protokollen, zu besprechenden Punkten, Aufgaben usw. erstellt, und Notion AI ist dabei einfach super hilfreich. Nur ein Beispiel: Ich zeichne ein Team Meeting auf und erhalte eine ziemlich gute Zusammenfassung und Folgeaktionen, die alle automatisch generiert werden. Ich weise die KI an, diese Aktionspunkte zu meiner Aufgabe Tabelle hinzuzufügen, die Fälligkeitstermine und Verantwortlichkeiten basierend auf den Besprechungen während des Calls hinzuzufügen und Vorschläge zu den Projekten zu machen, auf die sich dies bezieht...*

Ich habe ein umfangreiches Notion-Setup mit Projekt-Zeitleisten, Abhängigkeiten, Protokollen, zu besprechenden Punkten, Aufgaben usw. erstellt, und Notion AI ist dabei einfach super hilfreich. Nur ein Beispiel: Ich zeichne ein Team auf und erhalte eine ziemlich gute Zusammenfassung und Folgeaktionen, die alle automatisch generiert werden. Ich weise die KI an, diese Aktionspunkte zu meiner Aufgabe hinzuzufügen, die Fälligkeitstermine und Verantwortlichkeiten auf der Grundlage der während des Gesprächs besprochenen Punkte hinzuzufügen und Vorschläge zu den Projekten zu machen, auf die sich dies bezieht...*

3. Tana (am besten geeignet für beziehungsbasiertes Memory Mapping)

via Tana

Tana funktioniert nach einem grundlegend anderen Prinzip als lineare chat tools. Jede Information wird zu einem verbundenen Knoten, der im Laufe der Zeit Beziehungen aufbaut. Durch Supertags und bidirektionale Verknüpfungen entsteht ein dauerhaftes Gedächtnis.

Wenn Sie ein Projekt, einen Client oder eine Idee erwähnen, zeigt das System automatisch alle damit verbundenen Diskussionen, Entscheidungen und Dokumente aus jedem beliebigen Zeitraum an. Dieser Ansatz ahmt die Funktionsweise des menschlichen Gedächtnisses nach, bei dem die Erwähnung eines Begriffs als Auslöser die Erinnerung an damit verbundene Erfahrungen und Kenntnisse auslöst.

Die besten Features von Tana

Erstellen Sie automatische Verbindungen zwischen Unterhaltungen und verwandten Wissensknotenpunkten.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Supertags, die den Kontext für wiederkehrende Themen und Projekte erfassen.

Nutzen Sie einen KI-Assistenten, der die Beziehungen zwischen verschiedenen Informationstypen versteht.

Gewinnen Sie Erkenntnisse durch die Analyse von Mustern in miteinander verbundenen Unterhaltungen und Dokumenten.

Limit-Einschränkungen von Tana

Erfordert konsistente Tag- und Organisationsmaßnahmen, um die Speichereffizienz zu maximieren.

Limitierte Integration mit bestehenden E-Mail- und Messaging-Plattformen

Preise für Tana

Free

Plus: 10 $/Monat

Pro: 18 $/Monat

Tana-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Tana?

Sehen wir uns diese Reddit-Bewertung an:

Mit Tana kann ich einfach Inhalt schreiben und ein Tag hinzufügen. Ich muss mir keine Gedanken über Ordner oder Strukturen machen. Ich füge einfach ein Tag hinzu und weiß, dass die Informationen leicht wiedergefunden werden können! Der größte Nachteil für mich ist derzeit das Fehlen einer echten Lese-/Schreib-App für Mobilgeräte. Verstehen Sie mich nicht falsch, Tana Capture ist großartig. Aber ich bin ständig unterwegs und muss auch auf meine Inhalte zugreifen können.

Mit Tana kann ich einfach Inhalt schreiben und ein Tag hinzufügen. Ich muss mir keine Gedanken über Ordner oder Strukturen machen. Ich füge einfach ein Tag hinzu und weiß, dass die Informationen leicht wiedergefunden werden können! Der größte Nachteil für mich ist derzeit das Fehlen einer echten Lese-/Schreib-App für Mobilgeräte. Verstehen Sie mich nicht falsch, Tana Capture ist großartig. Aber ich bin ständig unterwegs und muss auch auf meine Inhalte zugreifen können.

🧠 Wissenswertes: Die Wurzeln des Wissensmanagements reichen über 5000 Jahre zurück. Von sumerischen Tafeln bis hin zu den Pyramiden von Gizeh, die 2560 v. Chr. erbaut wurden, wurden die Bauarbeiten durch akribische Aufzeichnungen gesteuert.

4. Otter. ai (Am besten geeignet für die Speicherung von Unterhaltung)

Otter. ai löst das grundlegende Problem des Verlusts wichtiger Informationen während mündlicher Gespräche. Während die meisten Messaging-tools nur geschriebenen Text erfassen, erstellt dieses Tool einen durchsuchbaren Speicher aus mündlichen Diskussionen, Teambesprechungen und Telefonaten.

Diese Alternative zu Tanka AI nutzt KI zum Erstellen von Notizen, zum Identifizieren wichtiger Entscheidungen, Aktionspunkte und wichtiger Zusammenhänge. Mit OtterPilot kann es sogar in Ihrem Namen an Zoom, Google Meet oder Microsoft Teams teilnehmen, Folien erfassen und automatisch Notizen liefern.

Die besten Features von Otter.ai

Identifizieren und extrahieren Sie Aktions-Elemente automatisch aus aufgezeichneten Diskussionen.

Nutzen Sie KI für Meeting-Notizen mit Zusammenfassungen, die Schlüssel-Entscheidungen und relevante Zusammenhänge hervorheben.

Durchsuchen Sie die Unterhaltung mehrerer Monate anhand bestimmter Schlüsselwörter oder Themen.

Freigeben Sie Unterhaltung-Protokolle mit Teammitgliedern, die die ursprünglichen Diskussionen verpasst haben.

Einschränkungen von Otter.ai

Limitiert auf audiobasierte Unterhaltungen, lässt sich nicht in Textnachrichtenplattformen integrieren.

Die Genauigkeit nimmt in lauten Umgebungen oder bei mehreren Sprechern deutlich ab.

Preise für Otter.ai

Free

Pro: 16,99 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 30 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Otter. ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 290 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 95 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Otter.ai?

Das hat ein Reddit-Benutzer freigegeben:

*Ich liebe es. Mein täglicher Begleiter für Meetings. Die Transkripte müssen nach der Aufzeichnung ein wenig überarbeitet werden, um Fachjargon, undeutliche Aussprache und einige Fehlausssprachen zu korrigieren, aber sobald ich das getan habe, ist Otter Bot großartig. Ich bitte ihn, Dinge für mich zusammenzufassen, E-Mail-Entwürfe für die Nachverfolgung zu erstellen und sogar Gespräche auf Ursachen und andere Dinge hin zu analysieren.

*Ich liebe es. Mein täglicher Begleiter für Meetings. Die Transkripte müssen nach der Aufzeichnung ein wenig überarbeitet werden, um Fachjargon, unverständliche Äußerungen und einige Fehlausssprachen zu korrigieren, aber sobald ich das getan habe, ist Otter Bot großartig. Ich bitte ihn, Dinge für mich zusammenzufassen, E-Mail-Entwürfe für die Nachverfolgung zu erstellen und sogar Gespräche auf Ursachen und andere Dinge hin zu analysieren.

👀 Wussten Sie schon: Laut Forrester Research erzielten Unternehmen, die ClickUp einsetzten, über einen Zeitraum von drei Jahren eine geschätzte Kapitalrendite (ROI) von 384 % . Diese Unternehmen erzielten durch Projekte, die durch ClickUp ermöglicht oder verbessert wurden, einen zusätzlichen Umsatz von etwa 3,9 Millionen US-Dollar.

5. Perfect Memory (am besten geeignet für umfassendes digitales Gedächtnis)

via Perfect Memory

Perfect Memory verfolgt einen radikalen Ansatz für das Speichern von Unterhaltungen. Es erfasst und indexiert automatisch alles, womit Sie digital interagieren. Jede E-Mail, jedes Dokument, jede Webseite und jede Unterhaltung wird Teil einer durchsuchbaren Datenbank, auf die die KI bei zukünftigen Diskussionen zurückgreifen kann.

Dank dieses passiven Ansatzes müssen Sie Ihre Inhalte nicht manuell organisieren oder mit Tags versehen – der digitale Assistent kennt Ihren Verlauf. Basierend auf GPT-4 und anderen Modellen kann er auch Ihren Tag zusammenfassen, Antwortentwürfe erstellen oder Sie mit Erinnerungen aus früheren Unterhaltungen vorbereiten.

Die besten Features von Perfect Memory

Gewinnen Sie Erkenntnisse, indem Sie Informationen aus verschiedenen Zeiträumen und Plattformen in Verbindung bringen.

Gewährleisten Sie Datenschutz durch Verschlüsselung und die Möglichkeit, die Aufzeichnung im Inkognito- oder privaten Modus zu unterbrechen.

Lassen Sie den gesamten Text auf dem Bildschirm mithilfe von OCR lesen und lokal auf Ihrem Gerät speichern.

Limitations von Perfect Memory

Erfordert einen erheblichen Setup-Zeitraum, um eine Verbindung zu allen Informationsquellen herzustellen und diese zu indexieren.

Begrenzte Kontrolle darüber, welche Informationen beim Abrufen aus dem Gedächtnis priorisiert werden

Preise für Perfect Memory

Free

Pro: 19 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Perfect Memory

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? Nach dem Tod Alexanders des Großen im Jahr 323 v. Chr. wollte sein Nachfolger Ptolemäus I. Soter in der Stadt Alexandria ein Zentrum des Lernens errichten. Die Bibliothek von Alexandria wurde gebaut, um über 500.000 Papyrusrollen mit literarischen Werken und Texten zu Geschichte, Recht, Mathematik und Wissenschaft zu beherbergen.

6. Flock (am besten geeignet für organisierte Team-Speicherthemen)

via Flock

Flock nähert sich dem Teamgedächtnis durch strukturierte Organisation von Unterhaltungen statt durch KI-gestütztes Abrufen. Zwar fehlen Flock die proaktiven Speicher-Features von Tanka AI, dafür zeichnet sich Flock jedoch durch die Bewahrung von Teamwissen durch organisierte Diskussionen und das Freigeben von Dateien aus, die später leicht wieder abgerufen werden können.

Die Plattform ermöglicht die Organisation von Diskussionen über private und öffentliche Kanäle, sodass Teams Themen in fokussierte Spaces unterteilen können. Sie können mehrere Dokumente, Bilder oder Code per Drag & Drop in Nachrichten ziehen.

Außerdem können Sie später über eine zentralisierte Datei-App, die sowohl angeheftete Nachrichten als auch freigegebene Inhalte hervorhebt, schnell einen Speicherort für freigegebene Inhalte finden.

Die besten Features von Flock

Führen Sie einen vollständigen Nachrichtenverlauf, auf den Mitglieder jederzeit zugreifen können.

Freigeben Sie Dateien und Dokumente direkt im Kontext der Unterhaltung.

Richten Sie automatische Erinnerungen und Workflows ein, die auf frühere Unterhaltungen verweisen.

Limit-Einschränkungen von Flock

Basiert eher auf manueller Organisation als auf KI-gestützter Speicher- und Kontexterkennung.

Kann keine Unterhaltung analysieren oder Erkenntnisse generieren wie KI-gestützte Alternativen.

Preise für Flock

Free

Unternehmen: 12 $/Monat pro Benutzer

Pro: 6 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen von Flock

G2: 4,4/5 (über 270 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 340 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Flock?

Eine Bewertung von Capterra lautet:

Während meiner Zeit mit Flock ist das größte Plus das Zeitmanagement. Flock spart Zeit und erledigt die Arbeit auf einfachste Weise. Instant Messaging hat die Übersichtlichkeit bei allen Aufgaben und Projekten verbessert. Auch hier ist die Integration in diese Software sehr effektiv. Flock ist einfach zu bedienen und seine Anwendung ist praxisorientiert. Ein ziemlich beeindruckendes Tool.

Während meiner Zeit mit Flock ist das größte Plus das Zeitmanagement. Flock spart Zeit und erledigt die Arbeit auf einfachste Weise. Instant Messaging hat die Übersichtlichkeit bei allen Aufgaben und Projekten verbessert. Auch hier ist die Integration in diese Software sehr effektiv. Flock ist einfach zu bedienen und seine Anwendung ist praxisorientiert. Ein ziemlich beeindruckendes Tool.

7. Chanty (am besten geeignet für einfache Unterhaltungskontinuität)

via Chanty

Chanty konzentriert sich darauf, die Kontinuität von Unterhaltungen durch persistente Chat-Threads statt durch komplexe Speichersysteme aufrechtzuerhalten. Es sorgt dafür, dass Teamdiskussionen durch einen unbegrenzten Nachrichtenverlauf (sogar bei kostenlosen Tarifen!) und eine einfache Suchfunktion über einen längeren Zeitraum hinweg ihren Kontext behalten.

Die Team-Kommunikations-App bietet zwar nicht die ausgeklügelten Speicherfunktionen von Tanka AI, ermöglicht es den Team-Mitgliedern jedoch, Diskussionen genau dort fortzusetzen, wo sie aufgehört haben. Das „Teambook” ist ein zentraler Hub, der Unterhaltungen, Aufgaben, angeheftete Nachrichten, Dateien und Links zusammenführt.

Die besten Features von Chanty

Wandeln Sie wichtige Nachrichten in dauerhafte Aufgaben um, die den Kontext beibehalten.

Freigeben Sie den Unterhaltung-Verlauf ganz einfach mit neuen Team-Mitgliedern, die Hintergrundinformationen benötigen.

Integrieren Sie sie in andere tools Ihres Tech-Stacks, wie Google Drive, Trello, GitHub und Dropbox.

Limit-Einschränkungen von Chanty

Keine KI-gestützten Speicher-Features oder proaktiven Kontextvorschläge

Begrenzte Möglichkeit, Verbindungen zwischen Unterhaltungen über verschiedene Themen oder Zeiträume hinweg herzustellen

Preise für Chanty

Free

Geschäft: 3 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Chanty-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 35 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Chanty?

Laut einer Bewertung von G2:

*Chanty bietet die großartige Möglichkeit, Unterhaltungen in Aufgaben umzuwandeln und diese weiterzuverfolgen, ohne sich in den Nachrichten zu verlieren. Dank des unbegrenzten Zugriffs auf den Chat-Verlauf ist es sehr einfach, frühere Referenzen einzusehen. Außerdem finde ich die flüssige Verbindung, die Audio- und Videoqualität sowohl in Gruppen- als auch in Einzel-Meetings und die Möglichkeit, meinen Bildschirm zu freigeben, um gemeinsam Dokumente zu bearbeiten, sehr nützlich.

*Chanty bietet die großartige Möglichkeit, Unterhaltungen in Aufgaben umzuwandeln und diese weiterzuverfolgen, ohne sich in den Nachrichten zu verlieren. Dank des unbegrenzten Zugriffs auf den Chat-Verlauf ist es sehr einfach, frühere Referenzen einzusehen. Außerdem finde ich die flüssige Verbindung, die Audio- und Videoqualität sowohl in Gruppen- als auch in Einzel-Meetings und die Möglichkeit, meinen Bildschirm zu freigeben, um gemeinsam Dokumente zu bearbeiten, sehr nützlich.

8. MyChat (Am besten geeignet für sicheren Unternehmensspeicher)

via MyChat

MyChat sorgt für die Sicherheit von Unterhaltung-Speichern, indem es Unternehmen die vollständige Eigentümerschaft über ihre Kommunikationsdaten gibt. Im Gegensatz zu cloudbasierten Alternativen zu Tanka AI wird es vollständig selbst gehostet. So wird sichergestellt, dass vertrauliche Diskussionen und gesammeltes Wissen niemals Ihre internen Server verlassen.

Dank rollenbasierter Berechtigungen können nur autorisierte Teammitglieder auf den Konversationsverlauf zugreifen, wodurch der Kontext privat und übersichtlich bleibt. Darüber hinaus unterstützt MyChat Thread-Unterhaltung, Dateifreigeben und einen durchsuchbaren Verlauf.

Es bietet außerdem Features wie Anwesenheitsstatus, Zustellungsbestätigungen für Nachrichten, Rechtschreibprüfung und in Websites eingebettetes Chatten.

Die besten Features von MyChat

Nutzen Sie Thread-basierte Gruppen- und Chatten, Datei- und Ordnerübertragungen, ein integriertes Kanban-Board für die Projektplanung und ein Schwarzes Brett für unternehmensweite Ankündigungen.

Nutzen Sie hochwertige Sprach- und Videoanrufe mit geringer Latenz und Bildschirmfreigabe dank WebRTC.

Integrieren Sie Active Directory für die Benutzerverwaltung, das Freigeben von Dateien per Drag & Drop und Kontaktlisten (einschließlich persönlicher und unternehmensweiter Strukturen).

Limitations von MyChat

Die Benutzeroberfläche ist veraltet und schwer zu bedienen.

Im Vergleich zu cloudbasierten Alternativen limitierter mobiler Zugriff auf den Unterhaltungsverlauf

Preise für MyChat

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

MyChat-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über MyChat?

Aus einer G2-Bewertung:

Das Freigeben von Dateien ist sehr einfach und sicher. Die gesamte Benutzeroberfläche ist sehr einfach zu bedienen und funktioniert auch bei einer langsamen Internetverbindung. Ich benutze diese tools schon seit langer Zeit und finde, dass die Qualität der Video-Nachrichten sehr gut ist und perfekt funktioniert. Die Freigabeoption ist ebenfalls sehr einfach zu bedienen... Ich habe jedoch ein Problem mit der Geschwindigkeit, wenn ich den Bildschirm mit Teams freigebe, und die Preise sind etwas hoch.

Das Freigeben von Dateien ist sehr einfach und sicher. Die gesamte Benutzeroberfläche ist sehr einfach zu bedienen und funktioniert auch bei einer langsamen Internetverbindung. Ich benutze diese tools schon seit langer Zeit und finde, dass die Qualität der Video-Nachrichten sehr gut ist und perfekt funktioniert. Die Freigabeoption ist ebenfalls sehr einfach zu bedienen... Ich habe jedoch ein Problem mit der Geschwindigkeit, wenn ich den Bildschirm mit Teams freigebe, und die Preise sind etwas hoch.

9. TwinMind (Am besten geeignet für die Erforschung des Unterhaltungsspeichers)

via TwinMind

TwinMind läuft diskret auf Ihrem Smartphone oder in Ihrem Browser, erfasst Audio in Echtzeit (ohne jemals Rohaufnahmen zu speichern) und transkribiert alles in einen durchsuchbaren Speicher. Das KI-Tool für den Arbeitsplatz bietet Zusammenfassungen, Echtzeit-KI-Vorschläge und tools zum Verfassen von E-Mails oder Follow-ups aus Ihren Unterhaltungen.

All dies geschieht lokal, wodurch Ihr Datenschutz geschützt und der Batterieverbrauch minimiert wird, selbst bei einem Dauerbetrieb von über 12 Stunden. Der Free-Plan ist besonders großzügig: unbegrenzt Transkriptionsstunden und unbegrenzt KI-Chatten, mit dem Unterstützen von über 100 Sprachen und optionalen, verschlüsselten Cloud-Backups.

Die besten Features von TwinMind

Stellen Sie Folgefragen, um bestimmte Unterhaltungskontexte genauer zu untersuchen.

Erstellen Sie Zusammenfassungen von Unterhaltungsthemen und -mustern anhand von Dialogen.

Lassen Sie das System Ihre Kommunikationspräferenzen lernen und die Speicherabfrage entsprechend anpassen.

Limitations von TwinMind

Umfassende Features für das Speichern von Unterhaltungen befinden sich noch in der Entwicklung.

Limitierte Integration mit bestehenden Messaging-Plattformen und E-Mail-Systemen

Preise für TwinMind

Free

Pro: 15 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu TwinMind

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Wissenswertes: Das Wissensmanagement wurde formalisiert, nachdem Peter Drucker, oft als „Vater des modernen Managements” bezeichnet, den Begriff „Wissensarbeiter” geprägt hatte. Er definierte sie als Personen, deren Hauptaufgabe darin bestand, mit Informationen zu arbeiten, diese kreativ zu nutzen und zur Lösung von Problemen einzusetzen.

10. MemAI (Am besten geeignet für den Aufbau eines passiven Speichers der Unterhaltung)

via MemAI

MemAI beobachtet Kommunikationsmuster, Projektdiskussionen und Entscheidungsprozesse, um ein umfassendes Gedächtnis für das Wissen Ihrer Organisation zu schaffen. Durch diesen Hintergrundansatz wird Ihr Gesprächsassistent mit der Zeit immer intelligenter, ohne Ihnen zusätzliche Arbeit in Ihrem Arbeitsalltag zu verursachen.

Was die Plattform auszeichnet, ist ihre Fähigkeit, wiederkehrende Themen und Erkenntnisse in Unterhaltungen zu identifizieren und Teams dabei zu helfen, Trends zu erkennen, die sonst möglicherweise unbemerkt bleiben würden. Anstatt nur Fakten abzurufen, fasst sie Wissen zu umsetzbaren Erkenntnissen zusammen und macht so das organisatorische Gedächtnis strategisch nutzbar.

Die besten Features von MemAI

Stellen Sie Verbindungen zwischen Unterhaltungen über verschiedene Plattformen und Zeiträume hinweg her, ohne manuelle Verknüpfungen vornehmen zu müssen.

Generieren Sie proaktive Vorschläge auf der Grundlage gesammelter Unterhaltung und Muster.

Heben Sie frühere Entscheidungen, ähnliche Unterhaltungen oder zugehörige Dokumente hervor, um Doppelarbeit zu vermeiden.

Limit von MemAI

Bedenken hinsichtlich des automatischen Datenschutzes der Überwachung und Analyse aller Kommunikationen

Limitierte Transparenz hinsichtlich der Verarbeitung und Speicherung von Unterhaltung-Daten

Preise für MemAI

Free

Mem Pro: 14,99 $/Monat

MemAI-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? In den 1990er Jahren machte Tom Stewart, Editor bei Fortune, den Wert von „Brainpower“ bekannt und rückte KM damit in den Fokus des Geschäfts.

11. Slack (am besten geeignet für KI-gestützte Team-Unterhaltung-Speicherung)

via Slack

Slack hat seine Plattform um KI-Features erweitert, die das Kontextbewusstsein verbessern. Die KI analysiert Unterhaltungstypen, zeigt relevante frühere Diskussionen an und liefert intelligente Zusammenfassungen wichtiger Entscheidungen.

Die KI von Slack ist zwar nicht so spezialisiert, hilft Teams jedoch dabei, eine bessere Kontextkontinuität aufrechtzuerhalten, indem sie automatisch relevante frühere Unterhaltungen hervorhebt, wenn ähnliche Themen aufkommen. Dadurch entsteht ein intelligenterer Team-Arbeitsbereich, der aus der gesammelten Unterhaltungshistorie lernt.

Die besten Features von Slack (mit KI)

Erstellen Sie intelligente Suchergebnisse , die den Kontext und die Absicht von Unterhaltungen verstehen.

Erhalten Sie KI-vorgeschlagene Antworten, die auf früheren Unterhaltungmustern und dem Kommunikationsstil Ihres Teams basieren.

Mit den Tarifen Business+ und Enterprise+ erhalten Sie Workflow-Automatisierung, Dateizusammenfassungen, Erläuterungen zu internen Fachbegriffen und Übersetzungen.

Limit von Slack (mit KI)

Für die KI-Features sind teure Premium-Abonnements erforderlich, um den vollen Funktionsumfang nutzen zu können.

Externe Kommunikationskanäle wie E-Mail und WhatsApp können nicht wie bei Tanka AI vereinheitlicht werden.

Preise für Slack (mit KI)

Free

Pro: 8,75 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 18 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Slack (mit KI)

G2: 4,5/5 (über 35.725 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 24.080 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Slack (mit KI)?

Hier ist, was ein Reddit-Benutzer zu sagen hatte:

Es fasst Kanäle und Threads zusammen und liefert tägliche Zusammenfassungen. Ich finde diese Funktionen äußerst hilfreich und zeitsparend. *

Es fasst Kanäle und Threads zusammen und liefert tägliche Zusammenfassungen. Ich finde diese Funktionen äußerst hilfreich und zeitsparend. *

Die endlose Suche endet mit ClickUp

Die meisten Alternativen zu Tanka KI erfassen Informationen, aber nur sehr wenige wissen, wie man sie wieder hervorholt, wenn es tatsächlich darauf ankommt.

ClickUp löst dieses Problem. Es hält die Verbindung zwischen Erinnerungen und Handlungen. Eine Unterhaltung beim Chatten in ClickUp wird in Sekundenschnelle zu einer Aufgabe. Feedback befindet sich direkt neben dem Dokument, aus dem es stammt.

Und ClickUp Brain zeigt an, was gesagt wurde, wann es gesagt wurde und was sich dadurch geändert hat. Jetzt ist es an der Zeit, zu wechseln. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! ✅