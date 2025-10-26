Die 11 besten Lindy KI-Alternativen für die Automatisierung von Workflow und Aufgaben

Ein überfüllter Posteingang, verstreute Kalender-Einträge und ein CRM, das sich nicht automatisch aktualisiert – das sind die alltäglichen Hürden, die Lindy AI zu lösen versucht. Allerdings mangelt es an tiefergehenden Features für die Zusammenarbeit im Team, dem Freigeben von Kontextinformationen über Workflows hinweg und einer einheitlichen Berichterstellung.

Dies führt zu einer KI-Ausbreitung: dem wachsenden Chaos, Dutzende von KI-Tools zu jonglieren, die nicht miteinander kommunizieren und denen ein gemeinsamer Speicher Ihrer bisherigen Arbeit fehlt. Für produktivitätorientierte Fachleute, Unternehmer und Teams, die mehr als nur oberflächliche Automatisierung wollen, ist es an der Zeit, über Tools hinauszuschauen, die allein agieren. In diesem Blogbeitrag haben wir 11 Lindy AI-Alternativen ausgewählt, die sich an Ihren Prozess anpassen. Legen wir los! 💪

Lindy KI-Alternativen auf einen Blick

Hier sehen Sie, wie die besten Lindy KI-Alternativen im Vergleich abschneiden.

Tool Am besten geeignet für Beste Features Preise* ClickUp Arbeitsmanagement und Produktivität mit Nachverfolgung von Projekten und kontextbezogener KI Teamgröße: Ideal für Startups bis hin zu Unternehmen, die ihre Arbeit zentralisieren und Updates automatisieren möchten Benutzerdefinierte und einfache Aufgabe-Automatisierung, KI-gestützte Inhalte, toolübergreifende Integrationsmöglichkeiten, Kalenderverwaltung und visuelle Workflow-Automatisierung Für immer kostenlos; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Relay. App Automatisierung mehrstufiger Workflows über Apps hinweg Teamgröße: Ideal für Betriebs-, Personal-, Vertriebs- und Marketingteams No-Code-Plattform, kollaborative Genehmigungen, Slack-/E-Mail-Auslöser, intelligente Verzweigungslogik Kostenlos; ab 27 $/Monat pro Benutzer Bardeen KI-gestützte Browser-Automatisierungen für sich wiederholende Aufgaben Teamgröße: Ideal für Recruiting-, Operations- und Vertriebsteams automatisierungen mit einem Klick, KI-Scraping, kontextbezogene Workflows, Chrome-basierte Trigger Ab 129 $/Monat Gumloop Erstellen Sie interaktive, KI-gestützte Workflows von Grund auf neu Teamgröße: Ideal für kleine Unternehmen, die flexible, interaktive Workflows benötigen Visueller Workflow-Builder, GPT-4-Integrationen, Lead-Generierungs-Flows, Zapier-kompatible komplexe Workflow-Automatisierung Kostenlos; ab 97 $/Monat pro Benutzer Zapier Verbindung von Tausenden von Apps ohne ProgrammierungTeamgröße: Ideal für KMUs und Solopreneure Mehrstufige Zaps, bedingte Logik, integrierte Verzögerungs-/Format-tools Free; ab 29,99 $/Monat Make. com Visuelles Scripting und komplexe Datenflüsse Teamgröße: Ideal für technische Benutzer und Teams, die logikintensive Workflows benötigen Drag-and-Drop-Oberfläche, modulare Datenzuordnung, Ausführungsprotokolle in Echtzeit Kostenlos; ab 10,59 $/Monat pro Benutzer n8n Flexible Open-Source-Automatisierung für EntwicklerTeamgröße: Ideal für Tech-Teams und interne Entwickler Selbst gehostete Option, benutzerdefinierte Code-Knoten, API-Integrationen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Beam KI KI-Workflow-Builder für Startups und schnell wachsende Teams Teamgröße: Ideal für Startups und skalierende Geschäfte, die intelligente interne Abläufe benötigen Automatisch generierte Flows, Eingaben in natürlicher Sprache, vorgefertigte GPT-Vorlagen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Automatisierung Anywhere Robotic Process Automation (RPA) für Unternehmen Teamgröße: Ideal für große Unternehmen und IT-Teams KI-Dokumentenverarbeitung, beaufsichtigte/unbeaufsichtigte Bots, Prozesserkennung Benutzerdefinierte Preisgestaltung Microsoft Power Automate Automatisierung des Microsoft-Ökosystems und darüber hinaus Teamgröße: Ideal für kleine Teams und Organisationen, die bereits das Microsoft-Ökosystem nutzen PowerApps-Integration, Desktop-Automatisierung, Workflow-Vorlagen Free; ab 15 $/Monat pro Benutzer Motion Automatisierung von Zeitplänen und Priorisierung von konzentrierter Arbeit Teamgröße: Ideal für vielbeschäftigte Fachleute, Gründer und mittelständische Unternehmen KI-Kalenderassistent, intelligente Meeting-Buchung, Optimierung der Fokuszeit Ab 19 $/Monat pro Benutzer

Warum sollten Sie sich für Lindy KI-Alternativen entscheiden?

Wenn Sie nach tiefergehender benutzerdefinierter Anpassung oder einer funktionsübergreifenden Zusammenarbeit in großem Maßstab suchen, sind Lindy AI-Alternativen möglicherweise besser für Sie geeignet. Hier sind die Gründe, warum Sie diese Tools in Betracht ziehen sollten:

Hohe Nutzungskosten: Die nutzungsbasierte Preisgestaltung führt zu unerwartet hohen Rechnungen, insbesondere für Teams, die mit Automatisierungen experimentieren oder diese skalieren

eingeschränkte benutzerdefinierte Anpassungen: *Bietet im Vergleich zu flexibleren Plattformen wie ClickUp oder Make.com weniger Konfigurationsoptionen

Komplexe Einarbeitung: Das Setup von Workflows kann verwirrend sein, mit unklaren Auslösern, begrenzter Dokumentation und einer steilen Lernkurve für nicht-technische Benutzer

Umständliche Benutzeroberfläche: Die Benutzeroberfläche ist nicht ausgereift und inkonsistent, was die Fehlerbehebung bei Automatisierungen oder die Nachverfolgung des Status der Aufgabe in Echtzeit erschwert

umfangreiche Integrationsberechtigungen: *Erfordert umfassenden Zugriff auf Plattformen wie Google Workspace, was zu Bedenken hinsichtlich der Sicherheit oder des Datenschutzes führen kann

Schwache Dateiverwaltung: Lindy AI berücksichtigt beim Hochladen auf Google Drive möglicherweise keine benutzerdefinierten Ordnerpfade, was zu Problemen bei der Datenorganisation führen kann

Keine Offline-Funktion: Benötigt eine Internetverbindung, wodurch die Nutzbarkeit in Umgebungen mit geringer Bandbreite limitiert ist

uneinheitliche Chat-Sichtbarkeit: *Einige Benutzer stellen fest, dass Kundensupport-Interaktionen oder interne Aufgabenaktualisierungen während automatisierter Chats nicht in Echtzeit sichtbar sind

🧠 Wissenswertes: Die Wurzeln der KI reichen bis in die 1930er Jahre zurück. Es begann mit Alan Turing, einem britischen Logiker, der die Frage stellte: „Können Maschinen denken?“, was zum berühmten Turing-Test führte, einem Konzept, das die heutige KI in Form gebracht hat.

Die besten Lindy /AI-Alternativen

Hier sind die 11 besten Lindy KI-Alternativen zur Steigerung der Produktivität.

1. ClickUp (Am besten geeignet für Arbeitsmanagement und Produktivität mit Nachverfolgung von Projekten und kontextbezogener KI)

Entdecken Sie ClickUp Autopilot Agents, um mehr Arbeit zu erledigen

Das KI-gestützte Projektmanagement von ClickUp versetzt Ihre Arbeit in den Autopiloten-Modus, sodass Sie und Ihr Team sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren können. Das bedeutet, dass Sie nicht mehr zwischen mehreren KI-Tools hin- und herspringen müssen – unnötige KI-Ausbreitung. Kontextbezogene KI ist in jede Funktion integriert – Aufgaben, Dokumente, chatten, Dashboard und Berichterstellung. Schauen wir uns an, wie das funktioniert.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Autopilot-Agenten basierend auf Ihrem Workflow

Um agile Arbeitsabläufe zu unterstützen, übernehmen ClickUp Autopilot Agents repetitive Aufgaben im Hintergrund. Sie laufen unauffällig im Hintergrund, sodass Sie und Ihr Team sich auf die wichtigen Arbeiten konzentrieren können. Mit ClickUps benutzerdefinierten KI-Agenten können Sie ganz einfach einen KI-Agenten erstellen und personalisieren.

Wenn beispielsweise Kundenfeedback „langsame Lieferung” enthält, können Sie die KI so einstellen, dass sie dies markiert, an Ops weiterleitet und die Stimmung kennzeichnet.

Erstellen Sie agentenbasierte Workflows und optimieren Sie Ihre Abläufe mit ClickUp Autopilot Agents

ClickUp bietet umfangreiche vorgefertigte Agenten für verschiedene Anwendungsfälle.

Zum Beispiel: Daily Report Agent sendet wöchentlich automatisierte Updates an die Stakeholder auf Basis der aktuellen Projektdaten

team StandUp Agent* sammelt asynchrone Updates von Teammitgliedern, fasst diese zusammen und ersetzt damit langwierige Status-Meeting

Auto-Answers Agent beantwortet häufig gestellte Fragen im beantwortet häufig gestellte Fragen im ClickUp Chatten , sodass Sie dieselben Fragen nicht zweimal beantworten müssen Erfahren Sie, wie Sie Ihren ersten KI-Agenten einrichten:

Richten Sie benutzerdefinierte Automatisierungen mit Auslösern ein

Im Gegensatz zu herkömmlichen tools, die die Erstellung von Abläufen oder Logikdiagrammen erfordern, können Sie mit ClickUp Automatisierungen Ihren Workflow mit einer einfachen „Wenn-dann“-Regel automatisieren.

Erstellen Sie Ihre eigene ClickUp-Automatisierung mit Auslösern, Bedingungen und Aktionen

Sie können entweder eigene Auslöser erstellen oder aus über 100 vorgefertigten Automatisierung-Vorlagen auswählen, um: Aufgaben bei Statusänderungen automatisch zuweisen

Benachrichtigungen für überfällige Arbeit versenden

Als Auslöser für wiederkehrende Checklisten dienen Daten oder das Abschließen von Aufgaben

Verwandeln Sie Ideen sofort in Aufgaben

Das Beste daran ist, dass Sie ClickUp Brain mit natürlichen Sprachbefehlen wie „Erinnere mich daran, jeden Dienstag um 15 Uhr eine personalisierte Follow-up-Nachricht an das Designteam zu senden” dazu auffordern können, eine Automatisierung für Sie einzurichten

Was ist ClickUp Brain, fragen Sie sich? ClickUp Brain ist Ihr KI-gestützter Partner für Produktivität, der Ihre Ideen in umsetzbare Aufgaben verwandelt.

Nehmen wir an, Sie bereiten eine neue Podcast-Serie vor. Sie möchten keine Zeit damit verschwenden, jeden einzelnen Schritt zu planen. Also tippen Sie: „Neue Podcast-Serie starten: Gäste buchen, Episodenentwürfe schreiben, Intros aufnehmen, Rachel zuweisen, erste Episode fällig am 10. September. “

Sobald der Aufgabe-Thread mit Kommentaren und Updates überflutet ist, fasst der KI-Projektmanager von ClickUp Brain die Unterhaltung sofort zusammen und erfasst Entscheidungen, ausstehende Aktionen und wichtige Punkte.

🎥 Ansehen: ClickUp bietet KI, die sich in jeden Bereich Ihrer Arbeit integrieren lässt

Und Sie können alles in ClickUp Docs speichern, das mit verwandten Projekten und Aufgaben verknüpft ist, sodass nichts verloren geht. Sie können auch automatisch Zusammenfassungen von Telefonaten im Team-Chat veröffentlichen, um Synchronisierung zu gewährleisten, auch wenn sie das Meeting verpasst haben.

Die besten Features von ClickUp

*organisieren Sie Zeitleisten: Verwalten Sie Ihre Arbeit mit ClickUp Aufgaben , um Aufgaben zuzuweisen, deren Nachverfolgung zu gewährleisten und diese zu visualisieren

Verfolgen Sie den Fortschritt hin zu messbaren Ergebnissen: Richten Sie Ihre tägliche Arbeit mit Richten Sie Ihre tägliche Arbeit mit ClickUp Goals an den Unternehmenszielen aus, um Einzelziele festzulegen und den Erfolg in Echtzeit zu messen

Gemeinsame Erstellung von Dokumentationen: Arbeiten Sie gemeinsam in Arbeiten Sie gemeinsam in ClickUp Docs , um Notizen zu erstellen, Wikis zu erstellen und Dokumente direkt mit Aufgaben und Zielen zu verknüpfen

Ideen visuell brainstormen: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp Whiteboards , um Ideen in Pläne umzusetzen und diese direkt mit Aufgaben in Ihrem Arbeitsbereich in Verbindung zu bringen

Finden Sie alles in Sekundenschnelle: Durchsuchen Sie Ihren gesamten Arbeitsbereich mit Durchsuchen Sie Ihren gesamten Arbeitsbereich mit ClickUp Enterprise Search , um Daten aus Aufgaben, Dokumenten, Kommentaren und verbundenen Tools schnell zu extrahieren

behalten Sie den Überblick über Meetings*: Der KI-Notizblock von ClickUp stellt eine direkte Verbindung zu Ihren Meetings her und fasst für Sie die umsetzbaren Maßnahmen zusammen

Limit von ClickUp

Aufgrund des breiten Bereichs an erweiterten Features und benutzerdefinierten Optionen kann es für neue Benutzer zunächst überwältigend wirken

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Diese G2-Bewertung sagt wirklich alles:

ClickUp ist zweifellos das flexibelste und leistungsstärkste Projektmanagement-Tool, mit dem ich je gearbeitet habe. Als Gründer von WRKSTN helfe ich Agenturen und Kreativteams dabei, ihre Abläufe zu optimieren – und ClickUp spielt dabei eine zentrale Rolle. Die Möglichkeit, alles von Aufgabentypen bis hin zu Automatisierungen anzupassen, kombiniert mit Tools wie Dashboards, Formularen und jetzt auch ClickUp Brain, bedeutet, dass ich skalierbare, effiziente Systeme für jeden Workflow aufbauen kann. Außerdem finde ich es toll, wie schnell sich die Plattform weiterentwickelt.

ClickUp ist zweifellos das flexibelste und leistungsstärkste Projektmanagement-Tool, mit dem ich je gearbeitet habe. Als Gründer von WRKSTN helfe ich Agenturen und Kreativteams dabei, ihre Abläufe zu optimieren – und ClickUp spielt dabei eine zentrale Rolle. Die Möglichkeit, alles von Aufgabentypen bis hin zu Automatisierungen anzupassen, kombiniert mit Tools wie Dashboards, Formularen und jetzt auch ClickUp Brain, bedeutet, dass ich skalierbare, effiziente Systeme für jeden Workflow aufbauen kann. Außerdem finde ich es toll, wie schnell sich die Plattform weiterentwickelt.

💡 Bonus: Wenn Sie Ihren Workflow optimieren, die Produktivität steigern und mehr aus Ihren KI-Investitionen herausholen möchten, ist ClickUp die All-in-One-Lösung, die über das Angebot von Lindy AI hinausgeht: Durchsuchen Sie sofort ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint und ALLE Ihre verbundenen Apps sowie das Internet, um Dateien, Dokumente und Anhänge zu finden

Verwenden Sie „Talk to Text“ , um Fragen zu stellen, zu diktieren und Ihre Arbeit per Sprachbefehl zu steuern – freihändig und überall

Nutzen Sie erstklassige externe KI-Tools wie ChatGPT, Claude und Gemini mit einer einzigen, kontextbezogenen, unternehmensgerechten Lösung Probieren Sie ClickUp Brain MAX aus – die KI-Super-App, die Sie wirklich versteht, weil sie Ihre Arbeit kennt. Verzichten Sie auf eine Vielzahl von KI-Tools, erledigen Sie Ihre Arbeit mit Ihrer Stimme, erstellen Sie Dokumente, weisen Sie Teammitgliedern Aufgaben zu und vieles mehr.

2. Relay. App (Am besten geeignet für automatisierte mehrstufige Workflows über verschiedene Apps hinweg)

via Replay.app

Die Relay. App hilft Teams dabei, Workflows zu erstellen, die Automatisierung mit intelligenten menschlichen Eingaben kombinieren. Sie wurde entwickelt, um Vertriebs-Follow-ups, Meeting-Zusammenfassungen und benutzerdefinierte Aufgaben wie Wettbewerbsrecherchen oder Social-Media-Updates zu verarbeiten.

Die Lindy AI-Alternative verbindet Flexibilität mit Kontrolle. Sie können detaillierte, personalisierte Workflows für über 100 beliebte tools erstellen, bei Bedarf überall menschliche Kontrollpunkte hinzufügen und mithilfe von Webhook-Unterstützung als Auslöser in Echtzeit auslösen.

Die besten Features der Relay. App

Fügen Sie Schritte hinzu, bei denen Menschen involviert sind, wie Genehmigungen, Dateneingaben und Aufgaben, die abgeschlossen werden, um Menschen dort einzubeziehen, wo es nötig ist

Lösen Sie Workflows sofort aus, indem Sie den Webhook-Auslöser verwenden, um eine Verbindung zu jedem System oder zu jeder App herzustellen

Erstellen Sie benutzerdefinierte HTTP-Anfragen (Hypertext Standard Protocol) und behalten Sie dabei die volle Kontrolle über Methoden, Kopfzeile und Payloads

Verwenden Sie integrierte KI-Schritte wie Zusammenfassen, Extrahieren oder Übersetzen, um Inhalt in automatisierten Flows zu verarbeiten

Einschränkungen der Relay-App

Weniger integrierte Integrationen im Vergleich zu Mitbewerbern wie Zapier oder Make

Workflows können nicht über Workspaces hinweg dupliziert werden, was Berater und Agenturen behindert

Preise für die Relay. App

Free

Professional: 27 $/Monat pro Benutzer

Team: 98 $/Monat (25 Benutzer inklusive)

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zur Relay-App

G2: 4,9/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über die Relay-App?

Laut einer Bewertung von G2:

Was mir an der Relay. App am besten gefällt, ist, dass sie alle auf derselben Seite hält. Sie ist einfach, übersichtlich und hilft wirklich dabei, Dinge voranzubringen, ohne zusätzlichen Ballast. Eine Sache, die mir an der Relay. App nicht gefällt, ist, dass sie sich etwas starr anfühlen kann, wenn eine Aufgabe oder ein Workflow Flexibilität erfordert.

Was mir an der Relay. App am besten gefällt, ist, dass sie alle auf derselben Seite hält. Sie ist einfach, übersichtlich und hilft wirklich dabei, Dinge voranzubringen, ohne zusätzlichen Ballast. Eine Sache, die mir an der Relay. App nicht gefällt, ist, dass sie sich etwas starr anfühlen kann, wenn eine Aufgabe oder ein Workflow Flexibilität erfordert.

3. Bardeen (Am besten geeignet für KI-gestützte Browser-Automatisierungen für sich wiederholende Aufgaben)

via Bardeen

Bardeen hilft Go-to-Market-Teams dabei, ihre Arbeit dort zu erledigen, wo sie ohnehin schon viel Zeit verbringen: im Browser. Das Tool übernimmt alles von der Lead-Generierung und CRM-Aktualisierungen bis hin zu benutzerdefinierten Outreach-Maßnahmen und Wettbewerbsanalysen.

Es wurde entwickelt, um echte GTM-Workflows zu verstehen. Anstatt sich wie andere tools (z. B. Zapier oder Make) ausschließlich auf API-basierte Auslöser zu verlassen, kann Bardeen Webseiten direkt „sehen” und mit ihnen interagieren. Dadurch kann es Aufgaben automatisieren, die normalerweise menschliche Interaktion erfordern, wie das Kopieren von Informationen aus Websites, das Ausfüllen von Formularen oder das Navigieren durch komplexe Webportale.

Die besten Features von Bardeen

Verwenden Sie die Magic Box , um Automatisierungen zu erstellen, indem Sie einfach eingeben, was Sie möchten

Verdichten und kompilieren Sie Erkenntnisse mit dem Research Agent für intelligentere Berichterstellung und Analysen

Erstellen Sie Nachrichten mit dem Message Generator , der Ton und Inhalt an jeden Empfänger anpasst

Als Auslöser verwenden Sie die vorgefertigten „Playbooks“, also wiederverwendbare Automatisierung-Vorlagen, mit einem einzigen Klick oder einer Verknüpfung

Limit-Einschränkungen von Bardeen

Ein Guthaben-basiertes System kann bei intensiver Nutzung kostspielig werden

Einige Benutzer berichten von einer hohen CPU- und RAM-Auslastung, insbesondere bei der Ausführung browserbasierter Automatisierungen

Preise von Bardeen

Starter: 129 $/Monat

Teams: 500 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Unternehmen: 1.500 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Bardeen-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Wissenswertes: Der Turing-Test stellte sich ein Spiel vor, in dem ein Mensch sowohl mit einer Maschine als auch mit einem anderen Menschen über Text interagiert. Wenn Menschen nicht zuverlässig unterscheiden können, welcher welcher ist, hat die Maschine den Test bestanden.

4. Gumloop (Am besten geeignet für interaktive, KI-gestützte Workflows von Grund auf)

via Gumloop

Mit Gumloop können Sie ganz einfach benutzerdefinierte Workflow-Automatisierungen erstellen und starten, ohne auf technische Abhängigkeiten angewiesen zu sein. In nur drei Schritten können Sie alles automatisieren: ziehen, Verbindung und ausführen.

Es funktioniert direkt mit den tools, die Ihr Team bereits verwendet, wie Google Docs, Slack, Notion, CRM-Tools und mehr. Und Sie können Websites scrapen, Dokumente sortieren und zusammenfassen und die Ergebnisse an den gewünschten Ort senden.

Die besten Features von Gumloop

Machen Sie Workflows zu einem Auslöser mit eingehenden E-Mails, Slack-Nachrichten oder Webhooks

Entwickeln Sie SEO-tools wie Blog-Outline-Generatoren unter Verwendung Ihrer eigenen Logik

Extrahieren und fassen Sie Dokumente in großem Umfang mit dem Workflow „Document Summarizer“ zusammen

Sortieren und leiten Sie Dateien mithilfe von inhaltsbezogenen, KI-gestützten Filtern und Ordnern weiter

Limit-Einschränkungen von Gumloop

Fortgeschrittene KI-Anrufe (z. B. GPT-4o oder Claude 3. 5 Sonnet) können bis zu 20 Credits pro Anruf kosten

Da es keine Möglichkeit zum Chatten gibt, müssen sich Benutzer für Hilfe auf E-Mails oder Foren verlassen

Preise für Gumloop

Free

Starter: 97 $/Monat pro Benutzer

Pro: 244 $/Monat pro 10 Benutzer

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Gumloop-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Wissenswertes: Ein Roboter namens Sophia wurde 2017 als erster Roboter weltweit zum Staatsbürger Saudi-Arabiens ernannt. Sie kann lächeln, die Stirn runzeln und (gewissermaßen) Witze erzählen.

5. Zapier (am besten geeignet für die Verbindung von Drittanbieterplattformen ohne Code)

via Zapier

Zapier bietet ein Automatisierungstoolkit zum Aufbau kompletter Systeme mit Drag-and-Drop-Logik, benutzerdefinierten Schnittstellen und wiederverwendbaren Vorlagen. Es wurde entwickelt, um sowohl persönliche Aufgaben als auch Workflows auf Unternehmensebene zu unterstützen.

Die Plattform ermöglicht es Ihnen, intelligente Agenten zu kombinieren, Filter zur Steuerung der Logik zu verwenden und Daten nach Bedarf zu formatieren. Mit integrierten tools wie Tables, Canva und Paths können Sie auch Automatisierungen im Projektmanagement verwalten.

Die besten Features von Zapier

Komplexe Workflows visuell als Karte abbilden, dokumentieren und optimieren mit Canvas

Erstellen und verwalten Sie Zaps, um Routineaufgaben in Tausenden von Apps ohne technische Kenntnisse zur Automatisierung zu bringen

Erstellen und führen Sie Funktionen für fortschrittliche, code-basierte Automatisierungen mit integriertem Hosting aus

Speichern und verwalten Sie Daten direkt in Zapier Tabellen, um einen reibungslosen Flow aller Automatisierungen zu gewährleisten

Limit von Zapier

Komplexe Workflows mit Bedingungen, Verzweigungen oder fortschrittlicher Automatisierung erfordern oft Workarounds oder benutzerdefinierte Skripte, im Gegensatz zu Zapier-Alternativen

Zap-Fehler sind nicht immer eindeutig, sodass die Fehlerbehebung oft das Durchsuchen von Protokollen oder die Kontaktaufnahme mit dem Support erfordert

Preise von Zapier

Free

Pro: 29,99 $/Monat

team: *103,50 $/Monat pro 25 Benutzer

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Zapier-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 1.300 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 3.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zapier?

Hier ist eine G2-Bewertung zu diesem tool:

Zapier erspart mir jede Woche viele Stunden manueller Arbeit. Ich nutze es hauptsächlich für CRM-Integrationen – wie die Synchronisierung von Leads zwischen Plattformen, die automatische Aktualisierung von Kontaktdatensätzen und der Auslöser von Follow-ups – und es läuft zuverlässig im Hintergrund... Einige fortgeschrittene Anwendungsfälle erfordern noch Workarounds oder benutzerdefinierte Webhooks, was etwas technisch werden kann.

Zapier erspart mir jede Woche viele Stunden manueller Arbeit. Ich nutze es hauptsächlich für CRM-Integrationen – wie die Synchronisierung von Leads zwischen Plattformen, die automatische Aktualisierung von Kontaktdatensätzen und die Auslöser von Follow-ups – und es läuft zuverlässig im Hintergrund... Einige fortgeschrittene Anwendungsfälle erfordern noch Workarounds oder benutzerdefinierte Webhooks, was etwas technisch werden kann.

6. Make. com (Am besten geeignet für visuelles Scripting und komplexe Datenflüsse)

via Make.com

Make. com hilft Ihnen dabei, Ihren gesamten Automatisierungsprozess mithilfe einer visuellen Oberfläche zu planen, die Ihnen vollständige Kontrolle bietet. Sie können komplexe Arbeitsabläufe entwerfen und automatisieren, Daten transformieren, Aktionen über Webhooks als Auslöser verwenden und es als KI-Kollaborationstool verwenden.

Das herausragende Feature ist Make Grid, eine Live-Karte aller Ihrer Automatisierungen. Sie erhalten Echtzeit-Einblicke, wie alles in Verbindung steht, wo Daten Flow und welche Workflows Aufmerksamkeit erfordern.

Die besten Features von Make.com

Steuern Sie Logik und Flow mit bedingten Bedingungen und Bereichen mithilfe von Flow Control

Verwandeln Sie Eingaben sofort mithilfe von Drag-and-Drop-Funktionen zur Datenbearbeitung

Lösen Sie Szenarien extern über HTTP/Webhooks als Auslöser, die eine Verbindung zu jeder öffentlichen API herstellen

Weisen Sie Rollen und Beschränkungen mit integrierten Zugriffskontrollen zu, um die Teamverwaltung zu verbessern

Limitations von Make.com

Fehler sind manchmal vage oder zu technisch

Workflows mit vielen Schritten, Routern oder Schleifen können unerwartet verlangsamt werden oder fehlschlagen

Preise für Make.com

Free

Kern: 10,59 $/Monat pro Benutzer

Pro: 18,82 $/Monat pro Benutzer

teams: *34 $ pro Monat und Benutzer

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen auf Make.com

G2: 4,7/5 (über 240 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Make.com?

Laut einer Bewertung von Capterra:

Superleicht zu erlernen und sehr intuitiv zu bedienen, selbst für Nicht-Techniker. Ermöglicht einen sehr breiten Bereich von Automatisierung. …Eine auf dem Betrieb basierende Preisgestaltung kann einige Nachteile haben, wenn die Benutzer nicht richtig eingebunden werden.

Superleicht zu erlernen und sehr intuitiv zu bedienen, selbst für Nicht-Techniker. Ermöglicht einen sehr breiten Bereich von Automatisierung. …Eine auf dem Betrieb basierende Preisgestaltung kann einige Nachteile haben, wenn die Benutzer nicht richtig eingebunden werden.

7. N8n (Am besten geeignet für Open-Source-Lösungen und flexible Automatisierung für Entwickler)

via N8n

Die meisten tools haben Schwierigkeiten mit logikintensiven Workflows. Sie schränken die Möglichkeiten zum Verzweigen, Zusammenführen oder Wiederverwenden von Schritten ein. n8n beseitigt diese Einschränkungen durch dynamische Steuerelemente für Filter, Schleifen, Schalter und bedingtes Routing, die alle in einem übersichtlichen visuellen Editor mit hoher Sichtbarkeit angezeigt werden.

Als KI-Workflow-Generator zeigt er bei jedem Schritt Echtzeit-Ausgaben an, sodass Sie Fehler beheben können, ohne den gesamten Ablauf erneut ausführen zu müssen. Fügen Sie benutzerdefinierten Code nur dort hinzu, wo er benötigt wird, und verwenden Sie Trigger, Webhooks oder HTTP-Knoten, um alles miteinander in Verbindung zu bringen, sogar tools ohne native Unterstützung.

Die besten Features von N8n

Greifen Sie mit curl oder vorhandenen Anmeldedaten auf tools ohne native Integrationen zu

Mit Transformers können Sie mit intelligenter Logik und minimalem Aufwand Daten zusammenführen, aufteilen, filtern, deduplizieren oder in Schleifen verarbeiten

Schreiben Sie dynamische Logik mithilfe von Ausdrücken und Code-Knoten und fügen Sie benutzerdefinierte Transformationen in JavaScript oder Python hinzu

Erstellen Sie App-Ereignisse, Webhooks, Chat-Nachrichten oder Cron-Jobs, die zu Ihrem Prozess passen

Limit von N8n

Obwohl das Programm keinen Code erfordert, benötigen Benutzer oft Grundkenntnisse in JavaScript oder API-Strukturen

Das Debuggen komplexer Workflows ist schwierig und zeitaufwändig

Preise für N8n

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

N8n-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 30 Bewertungen)

8. Beam KI (Am besten geeignet für Startups, die einen KI-Workflow-Builder benötigen)

via Beam KI

Beam ist ein KI-Tool für Kundendienst- und Finanzteams, das Arbeitsabläufe mithilfe selbstlernender Agenten automatisiert. Diese Agenten passen sich an Ergebnisse an, wenden Feedback an und verfeinern ihre Ausführung ohne ständige Überwachung.

Aufgaben wie die Überprüfung der Gehaltsabrechnung, das Durchsehen von Lebensläufen oder die Bearbeitung von Kundenanfragen werden autonom erledigt und im Laufe der Zeit verfeinert. Jeder Agent trifft mithilfe des Modellwechsel-Systems von Beam Entscheidungen in Echtzeit.

Sie wählen das richtige Modell aus, setzen kontextbasierte Auslöser um und sorgen dafür, dass Prozesse ohne Verzögerungen ablaufen.

Die besten KI-Features von Beam KI

Wählen Sie mit ModelMesh dynamisch das ideale Modell für jede Aufgabe aus

Integrieren Sie SOPs, um Mitarbeiter in Ihren bestehenden Prozessen zu schulen, und knüpfen Sie in wenigen Minuten eine Verbindung zu Ihren Systemen

Überwachen Sie die Leistung in Echtzeit mit Dashboards, die die Aktivitäten der Mitarbeiter, Fehler und Workflow-Ergebnisse anzeigen

Limit-Einschränkungen von Beam KI

Benutzer müssen ihren eigenen Vektor-Speicher verwalten, was die Komplexität des Setup erhöhen kann

In erster Linie für Standarddokumente optimiert; unterstützt möglicherweise keine komplexen oder Nischen-Dateitypen

Preise für Beam KI

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Beam KI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? Der allererste KI-Chatbot wurde 1966 von MIT-Professor Joseph Weizenbaum entwickelt. Er hieß ELIZA und übernahm die Rolle eines Psychotherapeuten. Die Benutzer tippten ihre Gedanken ein und Eliza antwortete mithilfe eines einfachen regelbasierten Systems, das menschliche Unterhaltung nachahmte.

9. Automation Anywhere (Am besten geeignet für robotergestützte Prozessautomatisierung (RPA) auf Unternehmensebene)

via Automatisierung Anywhere

Automation Anywhere kombiniert Dokumentenverarbeitung, Workflow-Design und Systemintegration. Die Automatisierung-Engine versteht, wie Prozesse in realen Einstellungen funktionieren, passt sich an Veränderungen an und sorgt für eine abteilungsübergreifend einheitliche Ausführung.

Diese Software zur Aufgabe bietet Teams die tools, um Automatisierungen schnell zu erstellen, zu verwalten und einzusetzen, wobei alles in der Cloud läuft. Außerdem erhalten Sie einen Workspace, in dem Sie Aktivitäten überwachen und Strategien in Echtzeit anpassen können.

Die besten Features von Automation Anywhere

Erstellen Sie mit AI Agent Studio Agenten, um benutzerdefinierte Aufgabenausführer zu entwerfen und zu verwalten

Identifizieren Sie Lücken mit Process Discovery, decken Sie Ineffizienzen auf und erhalten Sie datengestützte Vorschläge zur Automatisierung

Stellen Sie Ihre Arbeit mit Automation Co-Pilot in Verbindung und fügen Sie Bildschirm-Automatisierungshilfen in alltägliche Apps ein

Einschränkungen von Automatisierung Anywhere

Bei der Verarbeitung komplexer Prozesse kann es bei Bots zu Latenzzeiten oder Instabilität kommen

Obwohl es sich um Low-Code handelt, fühlt es sich oft programmatisch an

Preise für Automation Anywhere

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Automation Anywhere

G2: 4,5/5 (über 3.900 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 190 Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? Der Begriff „Künstliche Intelligenz” wurde 1956 auf der Dartmouth-Konferenz von John McCarthy geprägt, die heute als Geburtsstunde der KI als wissenschaftliches Feld gilt.

10. Microsoft Automatisierung (am besten geeignet für das Microsoft-Ökosystem)

über Microsoft Automatisierung

Power Automate hilft Teams dabei, repetitive Arbeit mit einer Kombination aus No-Code-tools, Task Mining und Prozessabläufen zu reduzieren. Sie können Automatisierungen in einfacher Sprache entwerfen, sie über Cloud- oder Desktop-App ausführen und Genehmigungen, Dokumentationsaufgaben oder Datenaktualisierungen bearbeiten.

Mit diesem KI-Tool für die Automatisierung können Sie einfache Aufgaben oder mehrstufige Prozesse automatisieren und erhalten angeleitete Einblicke, auf welche Workflows Sie sich als Nächstes konzentrieren sollten.

Die besten Features von Microsoft Automatisierung

Erstellen und bearbeiten Sie Workflows mit natürlichen Sprachbefehlen mithilfe von Microsoft 365 Copilot

Identifizieren Sie Ineffizienzen und priorisieren Sie die Automatisierung mit Process Mining

Automatisieren Sie Aktionen in Microsoft 365-Apps wie Excel, Teams und OneDrive

Richten Sie die Dokumentenverarbeitung ein und extrahieren Sie Daten mit dem KI-Builder

Einschränkungen von Microsoft Automate

Stille Ausfälle in komplexen Workflows verursachen Frustration

KI-Features können nicht-technische Benutzer aufgrund sich überschneidender tools überfordern

Preise für Microsoft Automate

Free

Power Automate Premium: 15 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Power Automate Prozess: 150 $/Monat pro Bot (jährliche Abrechnung)

Power Automate Hosted Process: 215 $/Monat pro Bot (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Automate

G2: 4,4/5 (über 650 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Microsoft Automate?

Eine G2-Bewertung gab diese Erkenntnis frei:

Was ich an Power Automate liebe, ist, wie einfach es ist, Abläufe zwischen Apps einzurichten, die ich täglich nutze, wie Outlook, Teams und SharePoint... Manchmal ist das Debuggen eines fehlgeschlagenen Ablaufs etwas knifflig. Die Fehler können vage sein, und oft muss man sich durch Protokolle wühlen, um herauszufinden, was schiefgelaufen ist.

Was ich an Power Automate liebe, ist, wie einfach es ist, Abläufe zwischen Apps einzustellen, die ich täglich nutze, wie Outlook, Teams und SharePoint... Manchmal ist das Debuggen eines fehlgeschlagenen Ablaufs etwas knifflig. Die Fehler können vage sein, und oft muss man sich durch Protokolle wühlen, um herauszufinden, was schiefgelaufen ist.

11. Motion (am besten geeignet für automatisierte Planung und konzentrierte Arbeit)

via Motion

Anstatt mit verschiedenen tools zu jonglieren, können Sie mit Motion der KI Rollen zuweisen, z. B. Projektmanager, Personalvermittler oder Assistent, und diese übernehmen nach einem kurzen Setup die entsprechenden Aufgaben.

Diese Lindy AI-Alternative plant Ihren Arbeitstag für Sie und nutzt KI, um Aufgaben, Meetings und Termine basierend auf Priorität und Verfügbarkeit in Ihren Kalender einzutragen. Sie erkennt, wenn sich Pläne ändern, z. B. wenn Meetings länger dauern oder dringende Aufgaben anfallen, und passt Ihren Zeitplan sofort an, damit Sie im Zeitplan bleiben.

Die besten Features von Motion

Stellen Sie vorab geschulte KI-Mitarbeiter wie Dot (Personalvermittler), Millie (Projektmanager) und Suki (Marketingmitarbeiter) ein

Erstellen Sie visuelle Roadmaps mit KI-Gantt-Diagrammen, die sich mit dem Fortschritt der Arbeit aktualisieren

Analysieren Sie Ihre To-dos, priorisieren Sie sie nach Dringlichkeit und Fristen und planen Sie sie mit dem KI-Aufgabe-Manager neu

Bewegungsbeschränkungen

Die Benutzeroberfläche für die Eingabe von Aufgaben wirkt umständlich, mit limitierten Optionen für die Neuanordnung oder Organisation von Projekten

Häufige Verzögerungen und langsame Leistung, insbesondere beim Navigieren oder Aktualisieren von Aufgaben

Bewegungsbasierte Preisgestaltung

KI Workplace: 19 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

KI-Mitarbeiter: 29 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

KI Employees Light: 148 $/Monat pro Benutzer (beinhaltet 3 Plätze)

KI Employees Standard: 446 $ pro Monat und Benutzer (beinhaltet 25 Plätze)

AI Employees Plus: 894 $/Monat pro Benutzer (beinhaltet 25 Plätze)

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,1/5 (über 120 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 80 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Motion?

Hier ist eine Perspektive aus erster Hand aus einer G2-Bewertung:

Ich liebe die KI-Zeitausfüllfunktionen. Wenn ich ein Meeting absagen muss oder etwas Zeit übrig habe, füllt es meinen Zeitplan mit Projekten/Aufgaben, die zu erledigen sind... Die einzigen Nachteile sind, dass alles entsprechend in Projekten und Vorlagen für den jeweiligen Verwendungszweck eingerichtet werden muss. Die Automatisierung von Aufgaben und Schritten ist einfach, aber nicht so komplex, wie ich es mir wünschen würde, was das Schreiben von Variablen für Namen oder das automatische Starten von Projekten außerhalb des Unternehmens und nicht auf privater persönlicher Ebene angeht.

Ich liebe die KI-Zeitausfüllfunktionen. Wenn ich ein Meeting absagen muss oder etwas Zeit übrig habe, füllt es meinen Zeitplan mit Projekten/Aufgaben, die zu erledigen sind... Die einzigen Nachteile sind, dass alles entsprechend in Projekten und Vorlagen für den jeweiligen Verwendungszweck eingerichtet werden muss. Die Automatisierung von Aufgaben und Schritten ist einfach, aber nicht so komplex, wie ich es mir wünschen würde, was das Schreiben von Variablen für Namen oder das automatische Starten von Projekten außerhalb des Unternehmens und nicht auf privater Ebene angeht.

🧠 Wissenswertes: KI-Systeme sind mittlerweile besser in der Mustererkennung, der Verarbeitung natürlicher Sprache und schlagen sogar Menschen im Schach. Ein Beispiel dafür ist IBMs Deep Blue, das 1997 den Weltmeister Garry Kasparov besiegte.

Erstellen Sie Ihren KI-Workflow mit ClickUp benutzerdefiniert

Sie wägen noch Ihre Optionen ab? Wenn Sie nach einer All-in-One-Lösung suchen, die Aufgabenmanagement, Teamzusammenarbeit und leistungsstarke KI vereint, könnte ClickUp genau das Richtige für Sie sein.

Mit ClickUp Brain erhalten Sie einen KI-Assistenten, der direkt an Ihrer Arbeit schreibt, zusammenfasst und Fragen beantwortet.

Kombinieren Sie dies mit ClickUp Automatisierungen, und Sie können sich wiederholende Workflows über Projekte, Dokumente, Aufgaben und mehr hinweg optimieren, ohne jemals die Plattform verlassen zu müssen.

Worauf warten Sie noch? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! ✅