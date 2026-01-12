Die 14 besten Agenturverwaltungs-Softwareprogramme im Jahr 2026

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Viele Agenturen stehen ständig vor zahlreichen Herausforderungen im Agenturmanagement. Von der Verwaltung mehrerer Projekte, Clients und Zeitleisten über die Erstellung hochwertiger Arbeit und die Nachverfolgung des Fortschritts bis hin zur gleichzeitigen Suche nach neuen Geschäftsmöglichkeiten – Agenturen haben alle Hände voll zu tun.

Geben Sie Ihren Kreativteams die Unterstützung, die sie für ihren Erfolg benötigen, und beugen Sie Burnout vor, indem Sie die richtige Agenturverwaltungssoftware einsetzen, die Sie bei der Ressourcenplanung, dem Projektmanagement, der Teamzusammenarbeit, dem Kundenmanagement und vielem mehr unterstützt.

Wir haben 14 der derzeit besten Agenturverwaltungssoftware-Lösungen zusammengestellt und ihre wichtigsten Features, Einschränkungen, Preise sowie Kundenbewertungen aufgeführt, um Ihnen bei der Auswahl der für Ihre Anforderungen passenden Lösung zu helfen!

Was ist eine Agenturverwaltungssoftware?

Agenturverwaltungssoftware, auch Agenturverwaltungssystem genannt, ist eine Komplettlösung zur Verwaltung von Prozessen und zur Optimierung von Workflows. Mit anderen Worten: Es handelt sich um ein tool, das Abläufe optimiert und Prozesse verbessert, um Ihnen bei der Skalierung Ihres Geschäfts zu helfen.

Die richtige Agentur-Software für Ihr Team zu finden, erfordert jedoch Recherche und sorgfältige Überlegungen, da nicht alle Agenturmanagement-Tools gleich aufgebaut sind! Einige eignen sich am besten für das Projektmanagement, während andere ideal für die Terminplanung, das Sammeln von Client-Feedback, das Pipeline-Management usw. sind.

Unabhängig davon, in welcher Branche Sie tätig sind, kann Agenturverwaltungssoftware Ihnen den nötigen Schub und den Support bieten, den Sie benötigen, um jeden Bereich Ihres Geschäfts zu verwalten.

Die 14 besten Agenturmanagement-Softwareprogramme

Und nun sind wir hier. Wir haben 14 der besten Softwarelösungen für Agenturen im Bereich digitales Marketing zusammengestellt – für Werbeagenturen, Markenagenturen, PR-Agenturen, Webdesign-Agenturen und andere. Schauen Sie sich jede einzelne an, um zu verstehen, wofür Sie sie nutzen können, welches tool Sie Ihrem Tech-Stack hinzufügen können oder vielleicht welches tool Alles abdeckt, was Ihr Team benötigt.

1. ClickUp

Ideal für Projektmanagement und Teamzusammenarbeit

Verfolgen Sie Projektaktualisierungen, verwalten Sie Workflows und arbeiten Sie mit dem Team zusammen – alles über Ihren ClickUp-Workspace

Beginnen wir mit ClickUp.

ClickUp ist ein All-in-One -Tool für Projektmanagement und Produktivität, das für alle Teams in verschiedenen Branchen, einschließlich Marketingagenturen, in ihren Anfangs- bis Reifephasen entwickelt wurde.

Diese funktionsreiche Software bietet Hunderte von erweiterten Features, um Marketingagenturen die Tools an die Hand zu geben, die sie benötigen, um mehrere Projekte, Clients und Termine zu verwalten, die Zusammenarbeit im Team zu verbessern, Ziele zu verfolgen und Fortschritte zu messen – alles an einem Ort.

Zunächst einmal bietet ClickUp eine vollständig anpassbare Plattform, die jedem Team die nötige Flexibilität gibt, ClickUp so zu konfigurieren, dass es zu den individuellen Workflows und Projektanforderungen passt. Was die Darstellung Ihrer Arbeit angeht, stehen Ihnen über 15 benutzerdefinierte ClickUp-Ansichten zur Verfügung, um Ihre Arbeit zu visualisieren – was bei der Verwaltung verschiedener Projekte sehr nützlich ist. Nutzen Sie die Board-Ansicht, um auf einen Blick den Stand jedes Projekts zu erkennen, die Kalenderansicht, um Termine im Blick zu behalten, die Workload-Ansicht, um die Arbeitskapazität Ihres Teams zu verwalten, und nutzen Sie die anderen Ansichten, um das Projektmanagement zu vereinfachen. Darüber hinaus ermöglicht Ihnen die Dashboard-Ansicht mit Echtzeit-Berichterstellung, eine umfassende Übersicht über Ihre Arbeit zu erstellen, um das Ressourcenmanagement zu verbessern und alle auf dem Laufenden zu halten, sodass Sie Ihre Agenturziele erreichen können.

Verschaffen Sie sich in den Dashboards von ClickUp eine umfassende Übersicht über den Fortschritt Ihres Projekts

Für die Zusammenarbeit im Team können digitale Agenturen zudem Features wie ClickUp Whiteboards nutzen, wo Teams Brainstorming betreiben und visuelle Roadmaps erstellen können, sowie ClickUp Docs, um Strategien zu skizzieren, SOPs zu dokumentieren und vieles mehr. Außerdem gibt es ein integriertes Chat-Feature, über das Teams und Clients in Echtzeit Nachrichten austauschen können, sowie das E-Mail-Verwaltungs-Feature von ClickUp , mit dem Sie E-Mails senden und empfangen können, ohne ClickUp verlassen zu müssen.

Sparen Sie Zeit und optimieren Sie Ihre E-Mail-Verwaltung – senden und empfangen Sie E-Mails direkt in ClickUp

Dank der Freigabe- und Berechtigungseinstellungen können Digitalagenturen Dokumente und Aufgaben ganz einfach mit ihren Kunden freigeben oder diese in ihren Workspace einladen, um die Kommunikation zwischen Teams und Kunden zu optimieren. Um den Feedback- und Überprüfungsprozess zu beschleunigen, nutzen Sie einfach das Proofing- und Anmerkungs-Feature, mit dem Teams und Kunden Kommentare direkt in einem Anhang hinterlassen können.

Das sind nur einige der wichtigsten Schlüssel-Features, die es hervorzuheben gilt. Werfen Sie einen Blick auf einige weitere Features, die den Betrieb Ihrer Agentur unterstützen könnten.

Die besten Features

Benutzerdefinierte Ansichten : Wählen Sie aus über 15 Ansichten, um verschiedene Aufgaben und Projekte zu verwalten

Vorgefertigte und benutzerdefinierte Automatisierung : Schaffen Sie effiziente und konsistente Prozesse und automatisieren Sie manuelle Arbeiten mit : Schaffen Sie effiziente und konsistente Prozesse und automatisieren Sie manuelle Arbeiten mit der Automatisierungsfunktion in ClickUp

Kollaborative Whiteboards : Ermöglicht Teams die Zusammenarbeit an Projekten in Echtzeit und hebt ClickUp von anderen Agenturmanagement-Tools ab

Integrationsmöglichkeiten : Verbinden Sie ClickUp mit über 1.000 Tools, darunter einige der in dieser Übersicht erwähnten Apps ( Make ) : Verbinden Sie ClickUp mit über 1.000 Tools, darunter einige der in dieser Übersicht erwähnten Apps ( Calendly

Anpassbare Vorlagen: Erhalten Sie Zugriff auf eine Bibliothek mit Vorlagen für jeden Anwendungsfall, darunter eine : Erhalten Sie Zugriff auf eine Bibliothek mit Vorlagen für jeden Anwendungsfall, darunter eine Vorlage für Marketingagenturen von ClickUp

Die Marketingagentur-Vorlage von ClickUp kann Agenturen dabei helfen, mehrere Clients zu verwalten, Kampagnen zu planen und vieles mehr – alles an einem Ort

Einschränkungen

ClickUp bietet zwar eine Vielzahl von Features und ist in hohem Maße anpassbar, doch herauszufinden, wie man diese effizient nutzt, um die Produktivität zu steigern, kann eine gewisse Einarbeitungszeit erfordern.

Preise

Free Forever-Plan : Kostenloser Free-Plan mit umfangreichen Funktionen

Unbegrenzt : 5 $ pro Monat/Benutzer

Geschäft : 12 $ pro Monat/Benutzer

Business Plus : 19 $ pro Monat/Benutzer

Enterprise: Preise auf Anfrage

Kundenbewertungen

G2 : 4,7 von 5 (über 4.780 Bewertungen)

Capterra: 4,7 von 5 (über 3.070 Bewertungen)

Erfahren Sie, wie andere Digitalagenturen, wie beispielsweise Zenpilot, ClickUp nutzen, um ihren Workflow zu optimieren

2. Calendly

Am besten geeignet für Terminplanung und Buchung

Meetings mit Calendly vereinbaren

Calendly ist ein Agenturmanagement-tool, das bei der Kundenbindung, der Rekrutierungspipeline und allem dazwischen hilft, indem es unzählige Möglichkeiten bietet, Aufgaben zu automatisieren und Zeit zu sparen.

Die Lösung bietet automatisierte Qualifizierung und Terminplanung direkt auf Ihrer Website, was die Buchung von Gesprächen mit potenziellen Kunden erheblich vereinfacht – egal, ob über Zoom, Google Meet oder eine Geschäftstelefonanlage. Außerdem schafft sie Freiräume für Ihre Mitarbeiter, damit diese sich auf Aufgaben mit hoher Priorität konzentrieren können.

Calendly versendet außerdem automatisch E-Mail-Fragebögen und Nachfass-E-Mails vor und nach dem Gespräch, was Agenturen dabei hilft, noch professioneller zu wirken und stärkere Kundenbeziehungen aufzubauen.

Die besten Features

Hilft Teams dabei, ihre Meetings einfach und effizient zu planen

Sehr einfach zu bedienen mit einer übersichtlichen und intuitiven Benutzeroberfläche und einem unkomplizierten Prozess für die Einstellungen

Zahlreiche Integrationsmöglichkeiten und die Option, die Software mit verschiedenen Kalender-Apps zu synchronisieren

Geeignet für Teams und Start-ups, die die Software in ihre Websites einbinden und sogar nutzen können, um Beratungsleistungen in Rechnung zu stellen

Einschränkungen

Die Leistung von Calendly wird durch die Integration mit Google Kalender optimiert. Bei der Integration mit Outlook wurden Unstimmigkeiten gemeldet.

Es gibt weder einen Schulungsleitfaden noch eine eigene Support-Seite.

Preise

Basic : Kostenlos

Essentials : 8 $ pro Platz/Monat

Professional : 12 $ pro Platz/Monat

Teams : 16 $ pro Platz/Monat

Enterprise: Preise auf Anfrage

Kundenbewertungen

G2 : 4,7 von 5 (über 1.470 Bewertungen)

Capterra: 4,7 von 5 (über 2.590 Bewertungen)

3. Walling

Ideal zum Visualisieren, Organisieren und Freigeben von Ideen

Organisieren und freigeben Sie Ideen in der Walling-App für das Arbeitsmanagement

Walling ist ein Arbeitsmanagement-Tool, das Ideen, Aufgaben und Projekte auf visuelle und vor allem kreative Weise organisiert.

Es bietet eine vollständige Übersicht über alle aktuellen Aktivitäten und stellt verschiedene Visualisierungsoptionen bereit – Moodboards, Kanban-Tafeln, Kalender usw.

Walling bietet zahlreiche Features für die Zusammenarbeit im Team in Echtzeit, die es erheblich einfacher machen, sowohl interne als auch Client-Aufgaben voranzubringen und alle termingerecht zu liefern.

Die besten Features

Es handelt sich um eine Notiz-App mit besonderem Fokus auf den visuellen Aspekt (Wände, Bausteine).

Ein großer Bereich an Plattformen für den Einstieg von Teams

Geeignet für Kreativteams in der Design- und Marketingbranche oder in entsprechenden Abteilungen

Einschränkungen

Die Methode zur Datenstrukturierung von Walling hat eine gewisse Lernkurve und erfordert Verständnis, um ihre Flexibilität effektiv nutzen zu können

Preise

Free-Plan

Premium : 5 $ pro Mitglied/Monat

Enterprise: Preise auf Anfrage

Kundenbewertungen

Product Hunt : 5 von 5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,8 von 5 (über 25 Bewertungen)

4. TeamGantt

Am besten geeignet für das Management von Aufgaben

Verwalten Sie Aufgaben und Zeitleisten in einem Gantt-Diagramm mit TeamGantt

TeamGantt ist ein benutzerfreundliches Tool für das Projektmanagement, das ein Gantt-Diagramm enthält, mit dem Agenturen Projekte innerhalb einer Zeitleiste verwalten können.

Die Software passt sich den Bedürfnissen verschiedener Arten von Agenturen und Mitarbeitern an (da jeder im Team seinen Workflow ganz einfach benutzerdefiniert anpassen kann, ohne andere Mitglieder zu beeinträchtigen).

Mit TeamGantt ist alles nur einen Klick entfernt. Dieses Tool macht die Organisation von Projekten, Aufgaben, Dokumenten und Chats zum Kinderspiel, vereinfacht die Zeiterfassung, optimiert die Kommunikation und bietet eine genaue Übersicht über den Fortschritt. All dies erspart Ihnen Kopfzerbrechen bei Kundenupdates und sorgt für zufriedene Kunden und Teams.

Die besten Features

Ausgestattet mit Features für Dateifreigabe, Zeiterfassung und Kommunikation auf Ebene der Aufgaben

Führen Sie die Nachverfolgung des Fortschritts der jedem Team-Mitglied zugewiesenen Aufgaben durch

Einfaches und anpassbares Layout

Geeignet für Teams oder Freiberufler, die den Fortschritt ihrer Projekte lieber über Gantt-Diagramme verfolgen

Einschränkungen

TeamGantt verfügt über keine Features zur Budget- und Finanznachverfolgung, was es für Teams schwierig macht, die Projektkosten genau zu verfolgen

Die Benutzeroberfläche kann für manche Benutzer etwas unübersichtlich sein, sodass es etwas schwierig ist, die benötigten Daten schnell zu finden

Preise

Kundenbewertungen

G2 : 4,8 von 5 (über 840 Bewertungen)

Capterra: 3,6 von 5 (über 90 Bewertungen)

5. Machen

Am besten geeignet für die Workflow-Automatisierung

Legen Sie Auslöser und Bedingungen fest, um den Workflow mit Make für die Automatisierung zu verwenden

Make ist eine No-Code-Software für die Workflow-Automatisierung, die alles, was Sie entwickeln und erstellen, auf visuell ansprechende Weise darstellt. Dieses tool eignet sich hervorragend für Agenturen, die ihr Workflow-Management verbessern und die Produktivität aller Teams steigern möchten.

Make kann bei all den Dingen helfen, mit denen Agenturen zu kämpfen haben, wie zum Beispiel effektive Lead-Generierung, Lead-Weiterleitung, Vertragsmanagement und alles dazwischen, was nötig ist, um mehr Geschäfte schneller abzuschließen. Es bietet eine Verbindung zu Tausenden von Apps, darunter auch ClickUp, und macht es kinderleicht, alles Wichtige auf einer einzigen Plattform zusammenzuführen.

Die besten Features

Unzählige Szenarien für die App-Integration und zahlreiche gemeinsam nutzbare, gebrauchsfertige Vorlagen

Sowohl die Benutzeroberfläche als auch die Benutzererfahrung sind gut durchdacht und bieten eine hervorragende Auswahl an Suchoptionen.

Hochwirksame Automatisierung des Teammanagements , wobei für jedes Team/jede Abteilung eine separate Automatisierung eingerichtet werden kann

Dank der API von Make eignet sich die Lösung besonders für Agenturen im Bereich der Automatisierung

Einschränkungen

Entwickelt für Unix-basierte Systeme, was die Plattformunterstützung einschränkt

Komplexe Syntax zur Definition von Aufgaben der Automatisierung, was die Nutzung für Anfänger erschwert

Preise

Free

Core : 10,59 $ pro Monat

Pro : 18,82 $ pro Monat

Teams : 34,12 $ pro Monat

Enterprise: Preise auf Anfrage

Kundenbewertungen

G2 : 4,7 von 5 (über 180 Bewertungen)

Capterra: 4,8 von 5 (über 290 Bewertungen)

6. Sendinblue

Ideal für E-Mail-Marketing, digitale Marketingkampagnen und Marketing-Automatisierung

Erstellen und gestalten Sie ansprechende E-Mail-Nachrichten in Sendinblue

Sendinblue ist ein funktionsreiches tool, das speziell für die Bedürfnisse von Agenturen entwickelt wurde, die ihr Business mit den richtigen Vertriebs- und Marketing-Tools vorantreiben möchten.

Mit dieser Software können Agenturen überzeugende E-Mails, SMS oder WhatsApp-Nachrichten für zeitkritische Angebote versenden und Nachrichten nach verschiedenen Zielgruppen und Kundentypen segmentieren , um die Kundenbindungsrate zu steigern und stärkere Kundenbeziehungen aufzubauen.

Außerdem können Sie damit alle Client-Kontaktdaten an einem Ort speichern, jede Phase der Pipeline verfolgen und Daten sowie Leistungen überwachen, um Verbesserungspotenziale zu erkennen.

Die besten Features

All-in-One-Marketingplattform, mit der Benutzer E-Mail- und SMS-Marketingkampagnen starten, Automatisierungen einrichten und Kontakte über ein integriertes CRM-System verwalten können

Automatisierungen sind in allen Plänen verfügbar

In die Website integrierbare Optionen zum Chatten

Features für automatisierte Kampagnen und Marketing-Segmentierung

Einschränkungen

Mehrere Benutzer haben Einschränkungen bei den Features der Automatisierung gemeldet

Die Auswahl an E-Mail-Vorlagen bei Sendinblue ist begrenzt und lässt sich nicht sehr stark anpassen

Preise

Free

Starter : Ab 25 $ pro Monat

Geschäft : Ab 65 $ pro Monat

Enterprise: Preise auf Anfrage

Kundenbewertungen

G2 : 4,5 von 5 (über 1530 Bewertungen)

Capterra: 4,6 von 5 (über 1540 Bewertungen)

7. Trafft

Ideal für Buchungen und Terminplanung

Nehmen Sie Online-Buchungen und -Zahlungen entgegen, verwalten Sie Teams und Kunden und vieles mehr mit Trafft

Es war noch nie so einfach, Ihre Agentur zu organisieren. Dank Trafft können Sie jetzt Ihre Agentur verwalten und Ihre Marke ausbauen. Die Software sorgt dafür, dass alle Ihre Termine im Griff sind, Ihre Clients organisiert bleiben und Ihr Geschäft floriert.

Trafft ist die Lösung für Agenturen, die ihren Buchungsprozess sowohl für ihre Team-Mitglieder als auch für ihre Clients optimieren möchten.

Diese Buchungssoftware kümmert sich um alles im Buchungsprozess, sogar um den Versand automatischer E-Mails oder SMS-Erinnerungen an Ihre Clients.

Die besten Features

Business-Dashboard zur Überwachung all Ihrer Termine oder Ereignisse

Kundenmanagement-Panel für detaillierte Info zu Ihren Kunden

Intelligenter Kalender und Terminplanung

Sie können eine Buchungsseite ohne Kenntnis des Codes erstellen

Die App ermöglicht die Abwicklung von Online-Zahlungen, Rechnungsstellung und Steuerverwaltung direkt über die App.

Einschränkungen

Trafft bietet keine Möglichkeit, Ereignisse zu planen, die sich über mehrere Tage erstrecken.

Trafft ist nicht für die Nutzung auf Mobilgeräten optimiert

Preise

Einzel Basic : 12 $ pro Monat Pro : 39 $ pro Monat Expert : 59 $ pro Monat

Basic : 12 $ pro Monat

Pro : 39 $ pro Monat

Expert : 59 $ pro Monat

Company Starter : 69 $ pro Monat Scaling : 150 $ pro Monat Unternehmen : Preis auf Anfrage

Starter : 69 $ pro Monat

Skalierung : 150 $ pro Monat

Enterprise: Preise auf Anfrage

Basic : 12 $ pro Monat

Pro : 39 $ pro Monat

Expert: 59 $ pro Monat

Starter : 69 $ pro Monat

Skalierung : 150 $ pro Monat

Enterprise: Preise auf Anfrage

Kundenbewertungen

G2 : 4,7 von 5 (über 16 Bewertungen)

Capterra: 5 von 5 (über 34 Bewertungen)

8. Sprout Social

Am besten geeignet für Social-Media-Marketing

Ansicht des Dashboards mit den wichtigsten Metriken in Sprout Social

Sprout Social ist ein umfassendes tool, das von vielen Social-Media- und Marketing-Teams genutzt wird. Mit Sprout Social können Agenturen ihre Clients und deren Zielgruppen besser verstehen und diese Daten nutzen, um ihre Geschäfts- und Marketingstrategien maßzuschneidern.

Darüber hinaus unterstützt es Sie bei allen inhaltlichen Aspekten, einschließlich Planung, Veröffentlichung, Förderung der Interaktion und Verbesserung der Reaktionsfähigkeit. Nicht zuletzt erhalten Agenturen, die Sprout Social nutzen, Zugriff auf datenreiche Dashboards und können so strategischere Entscheidungen treffen, um ihr eigenes Geschäft und das ihrer Clients auszubauen.

Die besten Features

Unterstützt Sie bei der Verwaltung von Social-Media-Aktivitäten und der Kommunikation über mehrere Plattformen hinweg

Dank detaillierter Analysen können Benutzer Wettbewerbsanalysen durchführen und Daten problemlos exportieren, um auch in Zukunft effektive Social-Media-Kampagnen zu gewährleisten.

Kostengünstig für mittelständische Unternehmen und Teams, die ihre digitale Präsenz durch einen datenorientierten Ansatz maximieren möchten

Einschränkungen

Die Plattform hat eine gewisse Einarbeitungszeit und kann für Benutzer, die mit Social-Media-Management-Tools nicht vertraut sind, überwältigend sein.

Die Preise sind relativ hoch, was den Kauf für Start-ups erschweren könnte und die Kosten erhöht, wenn mehrere Mitglieder des Teams Zugriff darauf benötigen.

Preise

Standard : 249 $ pro Monat (jeder weitere Benutzer +199 $ pro Monat)

Professional : 399 $ pro Monat (jeder weitere Benutzer +299 $ pro Monat)

Advanced : 499 $ pro Monat (jeder weitere Benutzer + 349 $ pro Monat)

Enterprise: Preise auf Anfrage

Kundenbewertungen

G2 : 4,3 von 5 (über 2.050 Bewertungen)

Capterra: 4,4 von 5 (über 520 Bewertungen)

9. Circle

Ideal als All-in-One-Community-Plattform für Ersteller und Marken

Kombinieren Sie den spannenden, interaktiven Charakter einer Community mit Ihren Inhalten – alles in einem nahtlosen Erlebnis mit Circle

Circle ist genau das Tool, das Agenturen für Community- und Teambuilding-Aktivitäten benötigen. Diese interaktive Software bietet ein nahtloses Erlebnis mit Gruppenchats, Live-Streams und Ereignissen, um nur einige Beispiele zu nennen.

Dank der leistungsstarken Features zur Mitarbeiterbindung ist es tatsächlich möglich, eine lebendige Atmosphäre in Ihrer Agentur zu schaffen und Mitglieder verschiedener Teams zu befähigen, gemeinsam an einer einzigen, einheitlichen Vision zu arbeiten. Andererseits können Agenturen mit Circle ihren Clients bei der Steigerung der Markenbekanntheit helfen und sich mit anderen Entwicklern und Herstellern in der Branche vernetzen.

Die besten Features

Ermöglicht die Erstellung von Community-Foren, Themen und Threads, um das Publikum in offene Diskussionen einzubeziehen

Ermöglicht es Geschäften im Allgemeinen, ihre Kundenbindung hoch zu halten, indem die Interaktion und der Austausch zwischen den Community-Mitgliedern vereinfacht werden

Benutzer können innerhalb der Plattform selbst Ereignisse organisieren und durchführen, bei denen Mitglieder Beiträge veröffentlichen und miteinander interagieren können. Außerdem ist es möglich, Live-Streams zu erstellen und die Freigabe-Einstellungen benutzerdefiniert anzupassen.

Einschränkungen

Es ist für Kursersteller nicht geeignet, da es keine eigene Checkout-Seite gibt und das Paywall-Feature umständlich ist, was sich negativ auf die Konversionsrate auswirkt.

Die Option zum Erstellen eines Kurses ist nur in den Plänen „Professional“ und „Enterprise-Plan“ verfügbar.

Preise

Basic : 49 $ pro Monat

Professional : 99 $ pro Monat

Enterprise: 399 $ pro Monat

Kundenbewertungen

App Store : 4,8 von 5 (über 2.200 Bewertungen)

ProductHunt: 3,6 von 5 (über 40 Bewertungen)

10. Canny

Am besten geeignet für Kundenmanagement und Kundenfeedback-Tools

Erfassen, organisieren und analysieren Sie Produktfeedback in Canny

Agenturen benötigen Feedback von Clients, um ihre Dienstleistungen zu verbessern und natürlich ihr Umsatzpotenzial zu maximieren. Canny ist eine der besten CRM-Lösungen auf dem Markt, mit der sich Feedback mühelos erfassen, organisieren und analysieren lässt.

Damit lassen sich nicht nur Feedback-Daten von Clients sammeln, sondern auch Rückmeldungen von Teammitgliedern. Auf diese Weise können Agenturen sicherstellen, dass die besten Ideen nicht unter den Tisch fallen, und ihre Zeit optimal nutzen – um die am häufigsten nachgefragten Features zu entwickeln, ihr Dienstleistungsangebot zu diversifizieren oder ihren Aufwand ausschließlich auf eine bestimmte Art von Dienstleistung zu konzentrieren.

Die besten Features

Sammeln und analysieren Sie Feedback von Clients auf einfache Weise

Einfach mit verschiedenen externen Plattformen zu integrieren

Ermöglicht die Einrichtung eines Feedback-Systems, indem es entweder in eine Website eingebettet oder als Subdomain genutzt wird

Einschränkungen

Das Abstimmungsboard von Canny ist sehr nützlich, kann jedoch bei unsachgemäßer Konfiguration unbeabsichtigt zu verzerrten Rückmeldungen führen, was die Wirksamkeit der gesammelten Rückmeldungen einschränken kann

Preise

Free

Growth : 400 $ pro Monat

Geschäft: Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen

Kundenbewertungen

ProductHunt : 4,3 von 5 (über 45 Bewertungen)

Capterra: 4,7 von 5 (über 35 Bewertungen)

11. Kundenstimme

Am besten geeignet für das Sammeln von Kundenbewertungen

Sammeln Sie Kundenbewertungen mit Testimonial

Testimonial ist, wie der Name schon sagt, eine Software zum Sammeln von Client-Referenzen. Agenturen können Video- und Text-Referenzen ganz einfach auf ihren Websites einbinden und sogar in etwa zwei Minuten eigene Landingpages erstellen, ohne Entwickler beauftragen zu müssen.

Kundenreferenzen können, wenn sie effektiv eingesetzt werden, jedes Agenturgeschäft in die Höhe schnellen lassen. Agenturen können nicht nur Kundenreferenzen und Social Proof ohne Code hochladen, sondern auch die Leistung jeder einzelnen überwachen und verfolgen, sie alle auf einem Dashboard anzeigen lassen und sogar die erfolgreichsten hervorheben in einer Aktion, um mehr Clients zu gewinnen – was ein enormer Umsatztreiber ist.

Die besten Features

Sammeln und präsentieren Sie Lob, sei es in Text-Format oder als Video, und zeigen Sie es potenziellen Kunden.

Testimonial-Videos lassen sich in sozialen Medien teilen und in Websites einbetten und können zudem in Marketingkampagnen eingesetzt werden

Die Automatisierung von Kundenbewertungen lässt sich mithilfe von Drittanbieter-Apps wie Make einrichten

Einschränkungen

Es bietet keine integrierten Tools für die Bearbeitung und das Anpassen von Videos, die von Clients übermittelt werden.

Kunden erhalten nur begrenzte Anweisungen zur Erstellung hochwertiger Videos

Preise

Starter : Kostenlos

Premium : 50 $ pro Monat

Ultimate : 150 $ pro Monat

Agentur: Ab 300 $ pro Monat

Kundenbewertungen

ProductHunt: 4,2 von 5 (über 15 Bewertungen)

12. Coda

Am besten geeignet für die Dokumenten- und Dateiverwaltung

Verwalten Sie Ideen im Coda-Editor

Coda ist eine All-in-One-Lösung für die Verwaltung von Dokumenten, Aufgaben, To-do-Listen und Daten auf einfache, aber interaktive und ansprechende Weise. Agenturen nutzen sie, um Entscheidungsprozesse zu beschleunigen und effizienter mit den internen Mitarbeitern zusammenzuarbeiten.

Die Software lässt sich vollständig an die unterschiedlichen Anforderungen von Agenturen anpassen und leicht mit dem Wachstum der Agentur weiterentwickeln. Coda stellt Daten auf leicht verständliche Weise dar, während Dashboards die Nachverfolgung des Fortschritts und der Aktualisierungen bei Kundenprojekten einfach machen.

Die besten Features

Ein All-in-One-Dokument, das Dokumente und Tabellen zusammenfasst, um die Verwaltung von Aufgaben sowie die interaktive Zusammenarbeit und Koordination so reibungslos wie möglich zu gestalten

Das „Packs“-Feature ist speziell für die Integration mit anderen Anwendungen konzipiert.

Geeignet für (unter anderem) App-Entwicklerteams, die ein einfaches Rahmenwerk für die Organisation des Geschäfts aufbauen möchten, das den Zugriff auf Dokumente und Daten erleichtert

Einschränkungen

Das Interface-Design von Coda gilt als veraltet und optisch weniger ansprechend

Von Zeit zu Zeit gerät die Dokumentenstruktur in Coda durcheinander.

Preise

Free

Pro : 10 $ pro Monat/Doc Maker

Team : 30 $ pro Monat/Doc Maker

Enterprise: Preise auf Anfrage

Kundenbewertungen

G2 : 4,7 von 5 (über 380 Bewertungen)

Capterra: 4,6 von 5 (über 80 Bewertungen)

Bonus: Coda vs. Airtable

13. Tally

Am besten geeignet für die Erstellung von Formularen

Erstellen Sie Ihr eigenes Online-Formular und erfassen Sie beliebige Daten mit dem Tally-Formular-Generator

Tally ist eine weitere hervorragende No-Code-Software für das Agenturmanagement. Dieser Formular-Generator kann weit mehr als nur Formulare erstellen: Er unterstützt unter anderem Formularlogik, Rechner, benutzerdefinierte Abschlussmeldungen, Datei-Uploads und das Einziehen von Zahlungen, um nur einige seiner hervorragenden Features zu nennen.

Mit Tally können Agenturen umfangreiche Daten erfassen, diese analysieren oder exportieren und nach Projekten oder Teams organisieren (die in gemeinsamen Workspaces an Formularen zusammenarbeiten und deren Ergebnisse freigeben können).

Die besten Features

Formular-Generator mit einzigartiger Benutzererfahrung und Benutzeroberfläche, der die Erstellung einer unbegrenzten Anzahl von Formularen und Umfragen innerhalb weniger Minuten ermöglicht

Unbegrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten

Zahlungseingänge, Berechnungen, Formularlogik und Antwortübertragung sind nur einige der herausragenden Features dieser Software

Lässt sich mit so gut wie jedem auf dem Markt erhältlichen Produkt integrieren

Einschränkungen

Da Tally Funktionen wie bedingte Logik und Datenintegration fehlen, eignet es sich weniger für komplexere Formulare und könnte in seiner Gesamtfunktionalität eingeschränkt sein.

Preise

Free-Plan

Tally Pro: 29 $ pro Monat

Kundenbewertungen

ProductHunt: 4,9 von 5 (über 70 Bewertungen)

14. Pitch

Am besten geeignet für kollaborative Präsentationssoftware

Erstellen Sie mit Pitch in wenigen Minuten ansprechende Präsentationen

Pitch ist eine Präsentationssoftware mit Tausenden von anpassbaren, professionell gestalteten Vorlagen, mit denen Agenturen ihre Dienstleistungen und Projektpläne Clients vorstellen können.

Dieses Tool erleichtert die Vorbereitung von Keynotes für Konferenzen und Präsentationen für Teambesuche und ermöglicht es Ihnen, Ihre Arbeit und aktuelle Informationen ansprechend und kreativ zu freigeben. Schließlich bietet Pitch Features für die Zusammenarbeit im Team und vereinfacht das Präsentieren von Ideen, den Austausch von Feedback und das Treffen von Entscheidungen.

Die besten Features

Kollaborative, teamorientierte Präsentationsplattform mit einer übersichtlichen Benutzeroberfläche

Das leistungsstarke Live-Chat-Feature hilft Teammitgliedern dabei, in Echtzeit gemeinsam an Präsentationen zu arbeiten – mit einer praktischen Sprecheransicht-Option.

Eine Reihe großartiger Vorlagen für den Einstieg

Teammitglieder können den Status ihrer Arbeit sowie die Daten über eine Google Analytics-Integration verfolgen.

Einschränkungen

Begrenzte Verfügbarkeit von gebrauchsfertigen Vorlagen, die benutzerdefiniert sind und sich leicht an die spezifischen Bedürfnisse des Benutzers anpassen lassen

Preise

Starter : Kostenlos

Pro : 8 $ pro Mitglied/Monat

Enterprise: Preise auf Anfrage

Kundenbewertungen

ProductHunt : 4,9 von 5 (über 120 Bewertungen)

Capterra: 4,8 von 5 (über 25 Bewertungen)

Die richtige Verwaltungssoftware für Ihre Agentur auswählen

Es gibt zahlreiche Agenturmanagementsysteme auf dem Markt, und das ist gut für Sie. Jetzt kommt es darauf an, die tools zu finden, die Flexibilität bieten, um Ihre Agentur bei ihrem Wachstum zu unterstützen, Ihnen bei der Ressourcenplanung helfen und nahtlos mit anderen Arbeitswerkzeugen zusammenarbeiten, damit Sie Ihren Workflow unter Kontrolle behalten.

Wie bereits erwähnt, ist ClickUp ein All-in-One-Tool für Projektmanagement und Produktivität, das eine vollständig anpassbare Plattform bietet. Damit hat Ihre Agentur die Möglichkeit, ClickUp genau an Ihren Workflow und komplexe Projekte anzupassen und Ihr Team bei der Expansion Ihres Geschäfts zu unterstützen. Allein dieser Grund macht es zu einer der besten Agenturmanagement-Softwarelösungen, die es derzeit auf dem Markt gibt.

Und da Agenturen möglicherweise mehrere Apps benötigen, um den täglichen Betrieb zu bewältigen, können Sie ClickUp ganz einfach mit anderen Arbeitstools synchronisieren und verbinden, um Ihre gesamte Arbeit an einem Ort zu bündeln.

Der Einstieg bei ClickUp ist einfach und kostenlos. Es ist an der Zeit, mit der richtigen Agenturverwaltungssoftware in Ihrem Werkzeugkasten smarter zu arbeiten. 👌

Gastautor:

Alladdine Djaidani ist Internet-Vermarkter und Gründer von Hustler Ethos . Er unterstützt Unternehmen gerne dabei, bei Google ein gutes Ranking zu erzielen und ihr Wachstum voranzutreiben, ohne dabei ihr Budget zu sprengen.