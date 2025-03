8 beste E-Mail-Alternativen für die Business-Kommunikation

Ah, E-Mail. Sie ist einfach. Sie ist vertraut. Sie ist... veraltet und schmerzhaft langsam. 🐌

Sicher, sie ist gut für formelle Diskussionen oder den Versand wichtiger Dokumente. Aber je mehr wir uns auf die digitale Zusammenarbeit verlassen, desto klarer wird, dass E-Mail einfach nicht für eine umfangreiche, kollaborative Kommunikation ausgelegt ist.

Zum Glück gibt es viele E-Mail-Alternativen, die die globale Zusammenarbeit unterstützen echtzeit-Zusammenarbeit . Wenn Sie eine oder mehrere dieser E-Mail-Alternativen nutzen, können Sie die Produktivität Ihrer kollaborativen Aufgaben beschleunigen.

Sie sind sich noch nicht sicher, ob Sie bereit sind, sich von E-Mail zu verabschieden? Machen Sie sich keine Sorgen. Wir haben es verstanden! Um Ihnen zu verdeutlichen, worauf wir hinauswollen, wollen wir kurz darauf eingehen, warum E-Mail für die moderne Kommunikation im Geschäft nicht geeignet ist.

Dann geben wir Ihnen acht der besten E-Mail-Alternativen und Kommunikationstools frei, mit denen Sie Ihr Team und Ihre Abläufe optimieren können business-Kommunikation . 🙌

3 Gründe, warum Sie eine E-Mail Alternative brauchen

E-Mail ist der Ort, an dem die Zusammenarbeit zu Ende geht.

Nein, im Ernst, wir übertreiben nicht; 70% der Beschäftigten sind der Meinung, dass E-Mail die Produktivität stark beeinträchtigt.

Warum?

Weil sie im Gegensatz zu anderen hybriden Arbeitsplatzlösungen E-Mail fehlt es an den Features und der Flexibilität, die eine effektive Zusammenarbeit fördern.

Werfen wir einen Blick auf die drei Hauptprobleme von E-Mail. 👀

1. E-Mail ist nicht für eine Echtzeit-Feedback-Schleife geeignet 🔁

Feedback ist die Grundlage für unsere kontinuierliche, agile Verbesserung. Je schneller und regelmäßiger Sie Feedback erhalten, desto eher können Sie es nutzen, um fundierte Änderungen vorzunehmen.

Das Problem mit E-Mails ist jedoch, dass sie notorisch langsam und unzuverlässig sind.

Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Dokument per E-Mail an zehn Personen zur Überprüfung geschickt. Wie lange müssen Sie nun auf eine Antwort warten?

Ein paar Stunden? Einen Tag? Eine Woche oder zwei? Woher wissen Sie eigentlich, ob sie Ihre E-Mail überhaupt gesehen haben? (Stichwort: passiv-aggressive E-Mail.)

Ohne die Fähigkeit, eine Echtzeit-Feedback-Schleife zu ermöglichen, lässt E-Mail Entwicklung und Wachstum im Schneckentempo voranschreiten.

2. E-Mails können leicht in Threads verloren gehen 📨

E-Mail ist eine Informations-Sackgasse.

Nach ein paar Hin- und Her-Nachrichten wird es schwierig, bestimmte Informationen in einem E-Mail Thread zu finden - und das nur, wenn es sich um eine Unterhaltung unter vier Augen handelt. Wenn dann noch ein paar andere Personen hinzukommen, ist die Suche nach bestimmten Informationen in einem Thread wie die Suche nach einem Salzkorn in einem Sandkasten.

In der Tat, 73% der Arbeitnehmer sagen, dass sie zu viel Zeit damit verbringen, E-Mails zu suchen. 56 % finden die Aufgabe, nach Dokumenten in ihrem Posteingang zu suchen, extrem frustrierend.

3. E-Mail ist nicht agil 🐌

Wenn Sie ein Meisterwerk schaffen wollen, müssen Sie in der Lage sein, agile kollaborative Unterhaltungen zu führen. Ideen sollten in Fluss kommen; Pläne sollten komplexer werden; Elemente sollten verworfen und verbessert werden, während Ihr Projekt Form annimmt.

E-Mail erschwert nicht nur agile Unterhaltungen.

Keine Ihrer Unterhaltungen findet in Echtzeit statt. Große E-Mail-Threads werden unübersichtlich und sind schwer zu navigieren. Die Mitarbeiter sind nicht mehr auf dem Laufenden, was zu Wissenssilos und vergeudeter Produktivität führt. Alle diese Probleme können Ihren internen Workflow und die Qualität Ihrer Projekte beeinträchtigen.

8 E-Mail-Alternativen für die Kommunikation im Business

Es ist noch nicht alles verloren - es gibt zahlreiche E-Mail-Alternativen, die Sie für die Kommunikation in Ihrem Geschäft nutzen können.

Werfen wir zunächst einen Blick auf Software für das Projektmanagement.

1. Projektmanagement-Software

Ein großer Teil Ihrer Business-Kommunikation dreht sich um projektmanagement-Software , richtig? Aber haben Sie schon einmal versucht, ein Projekt über Google Mail oder Outlook zu verwalten?

Das ist mühsam. Es ist verwirrend. Es gibt keinen zentralen Speicher zum Freigeben von Dateien, keine Echtzeit-Feedbackschleife und keine Sichtbarkeit des Projekts. Und das alles nur, weil E-Mail-Plattformen einfach nicht für das Projektmanagement geeignet sind.

die Lösung: Projektmanagement-Software.

die Lösung für E-Mail-Enthusiasten? E-Mail Projekt-Management in ClickUp !

Bestes tool: ClickUp's E-Mail Projekt Management Software

Verwalten Sie Ihre E-Mails und Ihre Arbeit an einem Ort - Senden und empfangen Sie E-Mails überall in ClickUp, erstellen Sie Aufgaben aus E-Mails, richten Sie eine Automatisierung ein, hängen Sie E-Mails an eine beliebige Aufgabe an und vieles mehr

Wenn Sie ein einfaches Projektmanagement suchen, dann ist ClickUp genau das Richtige für Sie. Aber was genau macht ClickUp zu einem Fünf-Sterne-Tool für das Projektmanagement?

Nun, Projektmanagement-Software wie ClickUp wurde entwickelt, um Ihre Projektmanagement-Prozesse zu rationalisieren, und hilft Einzelpersonen und Teams jeder Größe, ihre Produktivität zu steigern, indem es ihre gesamte Arbeit an einem Ort zusammenführt.

Dank flexibler und fortschrittlicher Features können Sie Aufgaben einfach zuweisen und nachverfolgen, mehrere Aufgaben effektiv verwalten, benutzerdefinierte Automatisierungen einrichten, in Echtzeit mit Teammitgliedern kommunizieren und vieles mehr - alles auf einer zentralen Plattform.

ClickUp verhindert außerdem, dass sich Ihre Geschäftskommunikation in einem chaotischen Spinnennetz verheddert. Es zentralisiert die Kommunikation und bietet Ihnen eine durchgängige Sichtbarkeit jeder einzelnen Unterhaltung (natürlich mit einem sicheren E-Mail-Service abgeschlossen).

Mit dem E-Mail-ClickApp outlook-, IMAP-, Office 365- und Gmail-Benutzer können ihre E-Mail-Konten mit ClickUp verbinden, um E-Mails direkt von einer ClickUp Aufgabe aus zu senden und zu empfangen. So wird es einfacher, die Kommunikation zu rationalisieren, Unterhaltungen zu verfolgen und zeit zu sparen auf eine andere Registerkarte zu wechseln, um E-Mails zu verwalten. 📧

Senden und Empfangen von E-Mails innerhalb von ClickUp, um die E-Mail-Verwaltung zu optimieren

Sie können nicht nur E-Mails direkt aus Aufgaben heraus senden und empfangen, sondern auch:

Dateianhänge, vorgefertigte Antworten, markengeschützte Formulare und mehr hinzufügen

E-Mails mit Aufgaben verknüpfenKommentare zuweisen ist Senior Managerin für Content Marketing bei Dialpad. Ihre Leidenschaft ist es, die Design-Sensibilität einer Marke zu vermitteln und zu visualisieren, wie Inhalte auf kreative und umfassende Weise präsentiert werden können. Jenna hat auch für andere Bereiche geschrieben, wie z.B. für_

{FreshySites_

und BlockSurvey .