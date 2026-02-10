Die 17 besten tools für die Unternehmenskommunikation im Jahr 2026

Kennen Sie das Gefühl, wenn die Kommunikation in Ihrem Team völlig chaotisch ist?

Wichtige Updates gehen in Threads von E-Mails unter, Dateien sind über fünf verschiedene Plattformen verstreut, und irgendwie wird dieses wichtige Dokument immer genau dort freigegeben, wo es niemand ansieht.

Der Work Trend Index von Microsoft (befragt wurden 31.000 Benutzer weltweit) zeigt, dass 60 % eines Arbeitstages für E-Mails, Chatten und Meetings aufgewendet werden.

Aber hier ist die gute Nachricht: Die richtigen tools für die Unternehmenskommunikation können dieses Chaos in etwas verwandeln, das tatsächlich funktioniert.

Bei durchdachter Implementierung sorgen diese Plattformen dafür, dass alle in Synchronisierung bleiben (unabhängig davon, von wo aus sie arbeiten), optimieren den Informationsaustausch und stellen sicher, dass wichtige Details nicht in der digitalen Leere verloren gehen.

Wir haben die 17 besten Tools für die Unternehmenskommunikation zusammengestellt, damit Sie Lösungen finden, die genau auf die spezifischen Bedürfnisse Ihres Teams zugeschnitten sind. Jedes dieser Tools für die Mitarbeiterkommunikation wurde aufgrund seiner herausragenden Features, der Benutzerbewertungen und seiner Fähigkeit ausgewählt, echte Kommunikationsherausforderungen zu lösen, denen moderne Unternehmen täglich gegenüberstehen.

Hier finden Sie eine Tabelle mit den 17 besten tools für die Unternehmenskommunikation zum schnellen Vergleich:

Name des Tools Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise ClickUp Zentraler Chat, Dokumente, Whiteboards, Clips, KI-Assistent, Aufgabenverwaltung, Zusammenarbeit in Echtzeit, Integrationen Großunternehmen, mittelständische Unternehmen, All-in-One-Workspace Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 7 $ pro Benutzer und Monat Slack Kanalbasierte Nachrichtenübermittlung, Slack Canvas, KI-Zusammenfassungen, Huddles, Integrationen, Erweiterte Suche Zusammenarbeit am Workspace, verteilte Teams Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 10 $ pro Benutzer und Monat Confluence Wissensdatenbank, Vorlagen, Bearbeitung in Echtzeit, hierarchische Seiten, Jira-Integration Zentralisiertes Wissensmanagement, Technische Teams Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 5,16 $ pro Benutzer und Monat Microsoft Teams Chatten, Video-Meetings, gemeinsame Dateiarbeit, Office 365-Integration, Breakout-Räume Microsoft 365-Arbeitsplätze, große Unternehmen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 4 $ pro Benutzer und Monat Google Workspace Gmail, Drive, Docs, Sheets, Slides, Meet, Gemini KI, Zusammenarbeit in Echtzeit KI-gestützte Zusammenarbeit, Remote-Teams Kein Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 8,40 $ pro Benutzer und Monat Zoom Videokonferenzen, Webinare, KI-Assistent, Breakout-Räume, Transkription, Chatten Unified Communication, Großmeetings Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 16,99 $ pro Benutzer und Monat Sprout Social Social-Media-Management, /AI-basierte Weiterleitung, Influencer-Matching, Analysen, Terminplanung Kundenbetreuung in sozialen Medien, Marketing-Teams Kein Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 249 $/Monat (5 Profile) Calendly Automatisierte Terminplanung, Kalendersynchronisierung, Erkennung der Zeitzonen, Erinnerungen Terminplanung, Vertrieb, Kundensupport Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $ pro Benutzer und Monat Mailchimp E-Mail-Marketing, Automatisierung, Customer Journey, Analytik, A/B-Tests Marketing-Automatisierung, Multi-Channel-Kampagnen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 13 $/Monat Troop Messenger Sicherheit bei der Nachrichtenübermittlung, Selbstzerstörende Nachrichten, Vor-Ort/Cloud, Forkout, Support bei geringer Bandbreite Sicherheitsbewusste Unternehmen, regulierte Branchen Kein Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 2,50 $ pro Benutzer und Monat Dialpad Cloud-Telefonie, Video, Messaging, KI-Transkription, Echtzeit-Coaching KI-gestützte Sprachkommunikation, Vertriebs-/Support-Teams Kein Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 27 $ pro Benutzer und Monat Chanty Team-Chat, integriertes Aufgabenmanagement, Kanban-Boards, Ruhezeiten Integriertes Aufgabenmanagement, kleine Teams Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 4 $ pro Benutzer und Monat Dropbox Speicher für Dateien, KI-Suche, Übertragung großer Dateien, Version, Berechtigungen Dokumenten-Workflows, Zusammenarbeit bei Inhalten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 11,99 $/Monat Discord Text, Sprache, Video-Chat, permanente Kanäle, Rollenberechtigungen Gemeinschaftsbildung, integrierte Kommunikation Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 2,99 $/Monat Workvivo Soziales Intranet, Anerkennung, Umfragen, Aktivitäts-Feeds, Chatten mit großen Gruppen Mitarbeiterengagement , Gemeinschaftsbildung Kein Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab ca. 1.666 $/Monat (Business-Plan, jährlich, für 250 Benutzer) Staffbase Interne Kommunikation, Mobile-First, E-Mail/Intranet/App, Analysen, Umfragen Einheitliche interne Kommunikation, Mitarbeiter an vorderster Front Kein Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab benutzerdefinierter Preisgestaltung Happeo KI-gestütztes Intranet, Verbundsuche, Echtzeitübersetzung, Seiten/Kanäle Intranet, Wissensmanagement, Globale Teams Kein Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab benutzerdefinierter Preisgestaltung

Bei der Auswahl von Kommunikationswerkzeugen geht es darum, Lösungen zu finden, die tatsächlich zur Arbeitsweise Ihrer Teams im Alltag passen. Die falschen Werkzeuge sorgen für ständige Reibungspunkte und Frustration, während die richtigen fast unsichtbar werden und die Zusammenarbeit unterstützen, ohne dabei im Weg zu stehen.

Bei der Bewertung der Optionen für Ihr Unternehmen sind dies die Schlüssel-Faktoren:

Integrationsmöglichkeiten: Ihre Kommunikationswerkzeuge sollten nicht isoliert existieren. Suchen Sie nach Plattformen, die sich nahtlos mit Ihrer Projektmanagement-Software, Ihrem CRM und anderen wichtigen Geschäftstools verbinden lassen. Das Ziel ist ein einheitlicher Workflow, nicht ein weiterer isolierter Silo.

Sicherheit und Compliance: Da täglich sensible Informationen über diese Kanäle fließen, ist eine robuste Sicherheit unverzichtbar. Geben Sie Tools den Vorzug, die End-to-End-Verschlüsselung, rollenbasierte Berechtigungen und Compliance-Features bieten, die Ihren Branchenanforderungen entsprechen.

Skalierbarkeit: Das tool, das für Ihr 20-köpfiges Team perfekt funktioniert, könnte unter der Last von 200 Benutzern zusammenbrechen. Wählen Sie Plattformen, die mit Ihnen wachsen können und mehr Benutzer, einen erhöhten Speicherbedarf sowie komplexere Workflows ohne Probleme bewältigen.

Benutzererfahrung: Selbst das leistungsstärkste Tool ist wertlos, wenn Ihr Team es nicht nutzen will. Achten Sie auf intuitive Benutzeroberflächen, mobile Zugänglichkeit und Features, die der natürlichen Kommunikationsweise Ihres Teams entsprechen. Das beste Tool ist das, das die Mitarbeiter tatsächlich nutzen.

KI-gestützte Features: Die innovativsten Kommunikations-Tools nutzen heute KI, um die Schwerarbeit zu übernehmen – sie fassen lange Unterhaltungen zusammen, automatisieren Routineaufgaben und gewinnen Erkenntnisse, die sonst in Ihren Kommunikationsdaten verborgen blieben.

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam arbeitet nach einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerunabhängigen Verfahren, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

1. ClickUp (Am besten geeignet für einheitliche Kommunikation und Aufgabenverwaltung)

Wenn Sie es leid sind, zwischen fünf verschiedenen Apps hin und her zu wechseln, nur um Ihre Arbeit zu erledigen, könnte ClickUp genau die richtige Lösung für Sie sein. Es zeichnet sich dadurch aus, dass es robuste Kommunikationsfunktionen mit leistungsstarken Aufgaben- und Projektmanagement-Funktionen auf einer einzigen Plattform vereint.

Anstelle des typischen Szenarios – Nachrichten in Slack, Dokumente in Google Drive, Nachverfolgung von Projekten in Asana und Videoanrufe in Zoom – vereint ClickUp alles in einem einzigen, einheitlichen Workspace mit integriertem Chat. Ganz genau: Ihre Chats und Aufgaben sind miteinander verbunden!

Das bedeutet weniger Zeitaufwand für den Kontextwechsel und mehr Zeit, um Dinge tatsächlich zu erledigen.

So sieht ein solcher Workflow in ClickUp aus: Zunächst erstellen Sie direkt in ClickUp über ClickUp Docs ein neues Dokument, beispielsweise für Notizen zu einem Meeting, eine Projektbeschreibung oder einen Inhaltsentwurf. Anschließend verknüpfen Sie dieses Dokument direkt mit einer entsprechenden Aufgabe in ClickUp – sagen wir „Entwurf für einen Blogbeitrag“. Als Nächstes weisen Sie der Aufgabe Teammitglieder zu und fügen Beobachter hinzu, damit alle, die auf dem Laufenden bleiben müssen, Benachrichtigungen erhalten.

Arbeiten Sie mit ClickUp Docs sicher und in Echtzeit gemeinsam mit Ihrem Team an Dokumenten. Starten Sie Aufgaben direkt aus Docs heraus oder verknüpfen Sie sie mit Ihren Projekt-Aufgaben!

Mit einem solchen integrierten Workflow kann Ihr Team die Aufgabe selbst kommentieren (z. B. zu Fristen oder Prioritäten) oder Feedback direkt im Dokument hinterlassen (z. B. zu Vorschlägen für den Inhalt oder Änderungen). Alle können das Dokument sogar gemeinsam in Echtzeit bearbeiten, was die Zusammenarbeit reibungslos und effizient macht.

Und das ist noch nicht alles. Das Kommunikations-Toolkit von ClickUp deckt alle Bereiche ab: ClickUp Chat für Echtzeit-Nachrichten, Docs für die gemeinsame Erstellung von Dokumenten, ClickUp Whiteboards für visuelles Brainstorming und ClickUp Clips für Bildschirmaufnahmen und Videonachrichten. Diese Features unterstützen sowohl die Zusammenarbeit in Echtzeit als auch die asynchrone Kommunikation und eignen sich daher ideal für Teams, die über verschiedene Zeitzonen oder Arbeitszeiten verteilt sind.

Kommunizieren Sie asynchron mit Ihrem Team mithilfe von Sprach- und Video-Clips sowie integrierter Transkription

Besonders beeindruckend ist ClickUp Brain, der KI-Assistent der Plattform, der mit seinem „Catch me up“-Feature Zusammenfassungen von Chat-Threads erstellen kann – perfekt, um sich schnell über Unterhaltungen auf den neuesten Stand zu bringen, die Sie verpasst haben, während Sie, nun ja, tatsächlich an anderen Dingen gearbeitet haben.

Alle Ihre Meeting-Notizen, Chats, Aufgabenkommentare und Dokumente sind mit ClickUp Brain durchsuchbar.

Die wahre Stärke von ClickUp liegt jedoch darin, dass es Kommunikation direkt mit Maßnahmen verknüpft. Unterhaltungen finden nicht isoliert statt – sie sind direkt mit Aufgaben, Projekten und Workflows verknüpft. Teammitglieder können Chat-Nachrichten in umsetzbare Aufgaben umwandeln, direkt zu Arbeitsaufgaben kommentieren und die gesamte projektbezogene Kommunikation im Kontext halten.

Die besten Features von ClickUp

Speichern Sie alle Unterhaltungen, Dokumente und Aufgaben an einem Ort – kein Wechseln mehr zwischen verschiedenen Apps

Verwandeln Sie Chats und Kommentare sofort in umsetzbare Aufgaben

Arbeiten Sie in Echtzeit gemeinsam an Dokumenten und sammeln Sie Feedback direkt dort, wo die Arbeit stattfindet

Markieren Sie Teamkollegen und richten Sie Beobachter ein, damit alle automatisch auf dem Laufenden bleiben

Finden Sie jede Nachricht, jedes Dokument und jede Aufgabe schnell mit der leistungsstarken KI-Suche

Nutzen Sie KI, um Threads zusammenzufassen und das Wesentliche hervorzuheben

Integrieren Sie E-Mail, Slack und mehr, um Ihren Workflow zu zentralisieren

Limitierungen von ClickUp

Da so viele Features in einer Plattform vereint sind, werden neue Benutzer etwas Zeit benötigen, um sich mit der Plattform vertraut zu machen

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein G2-Benutzer sagt:

Ich liebe die Flexibilität von ClickUp – jedes Team in jeder Abteilung (Marketing, Personalwesen, Finanzen, Rechtsabteilung usw.) kann ClickUp an seinen individuellen Workflow anpassen. Features wie Benutzerdefinierte Felder sind unerlässlich, um die Plattform auf spezifische Bedürfnisse zuzuschneiden und die Arbeitserfahrung reibungslos und leistungsstark zu gestalten. ClickUp bringt alles und jeden an einem Ort zusammen. Von Aufgaben und Dokumenten bis hin zu Zielen und Dashboards hilft es dabei, die Zusammenarbeit zu zentralisieren. Mit dem integrierten Chat ist es für Teammitglieder noch einfacher, in Echtzeit in Verbindung zu bleiben und sich abzustimmen. ClickUp entwickelt sich jeden Tag weiter und wird ständig verbessert, wobei regelmäßig neue Features und Verbesserungen veröffentlicht werden. Automatisierungen sind besonders wertvoll – sie helfen Teams, Zeit zu sparen, manuellen Aufwand zu reduzieren und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Ich liebe die Flexibilität von ClickUp – jedes Team in jeder Abteilung (Marketing, Personalwesen, Finanzen, Rechtsabteilung usw.) kann ClickUp an seinen individuellen Workflow anpassen. Features wie Benutzerdefinierte Felder sind unerlässlich, um die Plattform auf spezifische Bedürfnisse zuzuschneiden und die Arbeitserfahrung reibungslos und leistungsstark zu gestalten. ClickUp bringt alles und jeden an einem Ort zusammen. Von Aufgaben und Dokumenten bis hin zu Zielen und Dashboards hilft es dabei, die Zusammenarbeit zu zentralisieren. Mit dem integrierten Chat ist es für Teammitglieder noch einfacher, in Echtzeit in Verbindung zu bleiben und sich abzustimmen. ClickUp entwickelt sich jeden Tag weiter und wird ständig verbessert, wobei regelmäßig neue Features und Verbesserungen veröffentlicht werden. Automatisierungen sind besonders wertvoll – sie helfen Teams, Zeit zu sparen, manuellen Aufwand zu reduzieren und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

💟 Bonus: Möchten Sie Ihre Kommunikation und Produktivität verzehnfachen? Lernen Sie Brain MAX kennen – die ClickUp-Desktop-App, die KI, Suche und Automatisierung in allen von Ihnen genutzten Arbeitsanwendungen vereint. Kein Hin- und Herwechseln mehr zwischen isolierten KI-Tools und kein Durchforsten endloser Registerkarten mehr. Mit Brain MAX direkt auf Ihrem Computer profitieren Sie von sprachgesteuerter Produktivität, einer einheitlichen Suche über alle Ihre Apps hinweg und der sofortigen Erstellung benutzerdefinierter Berichte – alles an einem Ort. Es entlastet Sie kognitiv, verhindert Verzögerungen bei der Erkennung von Risiken und der Erstellung von Berichten und macht Schluss mit der unkontrollierten Ausbreitung von KI. Wenn Sie bereit sind für eine neue Ära der kontextbezogenen KI und nahtlosen Arbeit, ist Brain MAX Ihr nächstes unverzichtbares tool.

2. Slack (Am besten geeignet für intelligente Zusammenarbeit am Workspace)

über Slack

Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als Kommunikation am Arbeitsplatz endlose E-Mail-Verläufe mit über 25 Personen im CC bedeutete? Slack hat all das verändert, indem es Unterhaltungen aus überfüllten Posteingängen in übersichtliche, durchsuchbare Kanäle verlagert hat. Dieser kanalbasierte Ansatz schafft spezielle Bereiche für Teamdiskussionen, Projektkoordination und ja, sogar für die zufälligen Plaudereien am Wasserspender über das Spiel von gestern Abend.

Mit Slack Canvas – einem in Kanäle eingebetteten Space für die gemeinsame Arbeit an Dokumenten – können Teams nun Echtzeit-Chats mit einem strukturierteren Informationsaustausch kombinieren. Stellen Sie sich das wie ein digitales Whiteboard vor, das immer an Ort und Stelle bleibt und es Ihnen ermöglicht, wichtige Informationen zu organisieren, die sonst im Chat-Stream untergehen würden.

Auch die KI-Funktionen von Slack sind deutlich intelligenter geworden und bieten automatisierte Zusammenfassungen von Unterhaltungen und Kanälen, damit Mitglieder des Teams schnell den Überblick über das Verpasste gewinnen können. Das ist eine echte Erleichterung für alle, die aus dem Urlaub zurückkehren und Hunderte ungelesener Nachrichten vorfinden (das kennen wir alle).

Enhanced Huddles bieten eine unkomplizierte Möglichkeit, Audio- oder Video-Unterhaltungen zu führen, ohne die Formalitäten festgeplanter Meetings. Möchten Sie schnell etwas mit einem Kollegen besprechen? Starten Sie einfach ein Huddle, geben Sie bei Bedarf Ihren Bildschirm frei und machen Sie sich wieder an die Arbeit.

Die besten Features von Slack

Erstellen Sie gemeinsam bearbeitbare Dokumente direkt in den Kanälen, um die Informationen strukturierter freizugeben

Automatisieren Sie Routineaufgaben und erhalten Sie von KI generierte Zusammenfassungen von Unterhaltungen, die Sie verpasst haben

Starten Sie schnell Audio- oder Video-Unterhaltungen mit Funktionen zum Freigeben des Bildschirms

Verbinden Sie Slack mit Tools wie Google Drive, Zoom und Asana, um effiziente Workflows zu gewährleisten

Finden Sie vergangene Unterhaltungen und geteilte Dateien mit erweiterten Suchfiltern

Einschränkungen von Slack

Ohne sorgfältiges Management kann der ständige Strom an Nachrichten überwältigend werden und die Produktivität sogar beeinträchtigen.

Kostenlose Benutzer können nur auf die Nachrichten der letzten 90 Tage zugreifen – danach verschwindet Ihr Verlauf in der digitalen Leere

Die Kanalorganisation und Features wie Threads erfordern für Teams, die neu auf der Plattform sind, eine gewisse Umstellung

Ohne eine angemessene Kanalverwaltung können Informationen verstreut und schwer auffindbar werden – was genau das Problem schafft, das Slack eigentlich lösen sollte

Preise für Slack

Free

Pro: 10 $/Monat pro Benutzer

Business+: 18 $/Monat pro Benutzer

Enterprise Grid: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Slack

G2: 4,5/5 (über 33.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 24.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Slack?

Ein Capterra-Benutzer sagt:

Mir gefällt am besten, dass Slack die gesamte Kommunikation unseres Teams an einem Ort bündelt und so viele E-Mail-Ketten überflüssig macht. Die Kanäle eignen sich hervorragend, um die Kommunikation nach Themen, Projekten oder Teams zu organisieren, sodass man Informationen bei Bedarf leicht finden kann. Die leistungsstarke Suchfunktion spart Zeit bei der Informationssuche und liefert korrekte Antworten. Dank der hervorragenden Direktnachrichten-Funktion eignet sich Slack perfekt für kurze Fragen, persönliche Interaktion oder private Diskussionen.

Mir gefällt am besten, dass Slack die gesamte Kommunikation unseres Teams an einem Ort bündelt und so viele E-Mail-Ketten überflüssig macht. Die Kanäle eignen sich hervorragend, um die Kommunikation nach Themen, Projekten oder Teams zu organisieren, sodass man Informationen bei Bedarf leicht finden kann. Die leistungsstarke Suchfunktion spart Zeit bei der Informationssuche und liefert korrekte Antworten. Dank der hervorragenden Direktnachrichten-Funktion eignet sich Slack perfekt für kurze Fragen, persönliche Interaktion oder private Diskussionen.

👀 Wussten Sie schon? Eine von der britischen Regierung unterstützte Skills and Employment Survey zeigt, dass die Aufgabeneigenverantwortung (d. h. die Autonomie bei der eigenen Arbeit) von 62 % im Jahr 1992 auf nur noch 34 % im Jahr 2024 gesunken ist. Dieser Rückgang hängt mit zunehmend vorschreibenden digitalen Tools und Software zur Nachverfolgung der Produktivität zusammen.

3. Confluence (Am besten geeignet für zentralisiertes Wissensmanagement)

über Confluence

Haben Sie schon einmal Stunden damit verbracht, nach jenem wichtigen Dokument zu suchen, das jemand „vor ein paar Monaten“ geteilt hat? Confluence löst dieses Problem, indem es als zentrale Drehscheibe für Teamwissen, Dokumentation und Zusammenarbeit dient. Im Gegensatz zu herkömmlichen Dokumentenmanagementsystemen, die lediglich als aufgemotzte Aktenschränke fungieren, organisiert Confluence Informationen in miteinander verknüpften Seiten und Spaces, wodurch wichtige Inhalte leichter zu finden, zu aktualisieren und zu teilen sind.

Die Plattform enthält zahlreiche Vorlagen für alle Bereiche, von Projektanforderungen bis hin zu Marketingplänen, sodass Teams nicht jedes Mal bei Null anfangen müssen. Diese Standardisierung spart nicht nur Zeit, sondern gewährleistet auch die Einheitlichkeit Ihrer Dokumentation.

Die Integration von Confluence mit anderen Atlassian-Tools wie Jira schafft einen nahtlosen Workflow zwischen Planung, Dokumentation und Ausführung, was besonders für technische Teams von großem Wert ist. Die Funktionen zur gemeinsamen Bearbeitung ermöglichen es mehreren Teammitgliedern, gleichzeitig an demselben Dokument zu arbeiten, wobei ein übersichtlicher Versionsverlauf zeigt, wer wann welche Änderungen vorgenommen hat.

Die besten Features von Confluence

Starten Sie die Dokumentation mit vorgefertigten Vorlagen für verschiedene geschäftliche Anforderungen

Organisieren Sie Informationen logisch mit hierarchischen Seitenstrukturen und speziellen Spaces für Teams oder Projekte

Arbeiten Sie gemeinsam in Echtzeit an Dokumenten – mit klarer Zuordnung und Versionshistorie

Finden Sie Informationen schnell mit erweiterten Suchfunktionen in allen Spaces, auf die Sie Zugriff haben

Nahtlose Verbindung zu Jira und anderen Atlassian-Produkten

Limitierungen von Confluence

Limitiert auf drei aktive Whiteboards pro Benutzer

Für neue Benutzer können die Benutzeroberfläche und das Organisationssystem anfangs eine Herausforderung darstellen

Ohne angemessene Steuerung können Spaces mit der Zeit unübersichtlich werden

Die mobile App bietet nicht denselben Funktionsumfang wie die Version für den Desktop, was die Produktivität unterwegs einschränkt

Preise für Confluence

Free

Standard: 5,16 $/Monat pro Benutzer

Premium: 9,73 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Confluence

G2: 4,1/5 (über 3.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 3.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Confluence?

Ein G2-Benutzer sagt :

Mit Confluence können Sie Inhalte erstellen, die Sie je nach Bedarf innerhalb Ihres Teams oder unternehmensweit freigeben können. Diese Inhalte sind für alle zugänglich, die Zugriff auf das jeweilige Board haben. Es ist ein gutes tool, um Daten zu teilen und gleichzeitig von mehreren Personen mit Zugriff auf das Board zu bearbeiten.

Mit Confluence können Sie Inhalte erstellen, die Sie je nach Bedarf innerhalb Ihres Teams oder unternehmensweit freigeben können. Diese Inhalte sind für alle zugänglich, die Zugriff auf das jeweilige Board haben. Es ist ein gutes tool, um Daten zu teilen und gleichzeitig von mehreren Personen mit Zugriff zur Bearbeitung zu lassen.

4. Microsoft Teams (Am besten geeignet für Microsoft 365-Arbeitsplätze)

über Microsoft Teams

Wenn Ihr Unternehmen mit Microsoft 365 arbeitet, bietet Teams eine nahtlose Erweiterung, die Chat, Videomeetings, Dateispeicher und Anwendungsintegration in einer einzigen Oberfläche vereint. Es ist so konzipiert, dass es nahtlos mit den Tools zusammenarbeitet, die Ihr Team bereits täglich nutzt – Word, Excel, PowerPoint und dem restlichen Microsoft-Ökosystem.

Die Plattform glänzt besonders bei Videokonferenzen. Features wie Breakout-Räume (in denen die Teilnehmer während der Sitzungen wählen können, welchem Raum sie beitreten möchten) machen sie ideal für Workshops und Schulungen. Teams unterstützt zudem Town-Hall-Meetings mit Aufzeichnungsfunktionen – perfekt für die Kommunikation in großen Organisationen, an der nicht jeder live teilnehmen kann.

Was Teams auszeichnet, ist die enge Integration mit Office-Anwendungen. Möchten Sie gemeinsam an einem Dokument arbeiten? Sie können Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien direkt in Teams bearbeiten, wobei Änderungen in Echtzeit synchronisiert werden. Dadurch entfällt das Herunterladen von Dateien, das Vornehmen von Änderungen und das erneute Hochladen – ein Workflow, der unweigerlich zu Albträumen bei der Versionskontrolle führt.

Die besten Features von Microsoft Teams

Führen Sie die Bearbeitung von Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien direkt in Teams durch

Veranstalten Sie Meetings mit Breakout-Räumen, Live-Transkription und Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen

Erfasst automatisch Ihre Unternehmenshierarchie und Teamstrukturen

Wichtige unternehmensweite Mitteilungen aufzeichnen und wiedergeben

Verbinden Sie sich direkt über die Teams-Oberfläche mit über 700 Business-Apps

Einschränkungen von Microsoft Teams

Kann hohe Anforderungen an die Systemressourcen stellen, insbesondere auf älteren Computern – stellen Sie sich darauf ein, dass der Lüfter Ihres Laptops auf Hochtouren läuft

Die Einstellung und Verwaltung von Teams erfordert technisches Fachwissen, über das kleinere Unternehmen möglicherweise nicht verfügen

Einige Features duplizieren Funktionen anderer Microsoft-Produkte, was zu Verwirrung darüber führt, welches tool wann verwendet werden soll

Bei der Arbeit mit funktionsübergreifenden Teams und Kanälen haben Benutzer manchmal Schwierigkeiten, Inhalte zu finden, wenn das Unternehmen wächst

Preise für Microsoft Teams

Free

Microsoft Teams Essentials: 4 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Microsoft 365 Business Basic: 6 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Microsoft 365 Business Premium: 22 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (über 16.298 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 10.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Microsoft Teams?

Ein Capterra-Benutzer sagt:

Mir gefällt, dass Microsoft Teams eine viel übersichtlichere Benutzeroberfläche hat und viel einfacher zu bedienen ist. Ich habe den Eindruck, dass es tatsächlich schneller ist, die Video-Qualität viel besser ist, es deutlich weniger Probleme gibt und die Verbindung zuverlässiger zu sein scheint.

Mir gefällt, dass Microsoft Teams eine viel übersichtlichere Benutzeroberfläche hat und viel einfacher zu bedienen ist. Ich habe den Eindruck, dass es tatsächlich schneller ist, die Video-Qualität viel besser ist, es deutlich weniger Probleme gibt und die Verbindung zuverlässiger zu sein scheint.

💡Profi-Tipp: Optimieren Sie die Kommunikationsstrategie Ihres Teams mit diesen hilfreichen ClickUp-Vorlagen! Die Vorlage für interne Kommunikation eignet sich perfekt, um interne Updates zu organisieren und alle auf dem Laufenden zu halten, während die Vorlage für Kommunikationspläne Ihnen hilft, klare und effektive Kommunikationspläne für jedes Projekt zu erstellen. Probieren Sie sie aus, um Ihre Workflows zu optimieren und sicherzustellen, dass alle auf dem Laufenden bleiben!

5. Google Workspace (Am besten geeignet für KI-gestützte Zusammenarbeit)

über Google Workspace

Google Workspace vereint Gmail, Kalender, Drive, Docs, Tabellen, Präsentationen und Meet in einer nahtlos integrierten Suite, die zum Goldstandard für die Zusammenarbeit in Echtzeit geworden ist. Die Stärke der Plattform liegt in ihrer intuitiven Benutzeroberfläche und der Verfügbarkeit von jedem Gerät mit Internetverbindung aus – ganz ohne umständliches VPN.

Mit der Integration von Gemini AI (ohne zusätzliche Kosten für Business- und Enterprise-Tarife) bietet Google Workspace nun intelligente Unterstützung über alle Anwendungen hinweg. Teams können benutzerdefinierte „Gems“ erstellen – KI-Experten, die für bestimmte geschäftliche Herausforderungen entwickelt wurden –, um bei allen Aufgaben zu helfen, von der Erstellung von Inhalten bis zur Datenanalyse.

Doch Googles wahre Stärke war schon immer die Zusammenarbeit in Echtzeit. Die Möglichkeit, dass mehrere Teammitglieder gleichzeitig an demselben Dokument arbeiten – dabei die Änderungen der anderen in Echtzeit sehen, Kommentare hinterlassen und in der Seitenleiste chatten –, hat die Art und Weise, wie Teams zusammenarbeiten, grundlegend verändert. Das Hin- und Her-Schicken von E-Mail-Anhängen oder der Umgang mit widersprüchlichen Versionen gehören der Vergangenheit an.

Die besten Features von Google Workspace

Nutzen Sie KI-Unterstützung in allen Anwendungen ohne zusätzliche Kosten bei den Business- und Enterprise-Plänen

Sehen Sie die Änderungen anderer während der Bearbeitung in Dokumenten, Tabellenkalkulationen und Slides

Erstellen Sie spezielle „Gems“, die auf Ihre individuellen Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind

Wechseln Sie nahtlos zwischen E-Mails, Dokumenten, Meetings und Speichern

Finden Sie Informationen schnell in allen Workspace-Anwendungen

Einschränkungen von Google Workspace

Viele Features erfordern eine Internetverbindung, was in Gebieten mit unzuverlässiger Netzabdeckung problematisch sein kann

Einzelnen Anwendungen fehlen möglicherweise erweiterte Features, die in speziellen Alternativen zu finden sind

Die Basis-Pläne bieten nur begrenzten Speicher, der für Power-Benutzer schnell nicht mehr ausreicht

Die Verwaltung von Einstellungen und Berechtigungen kann für große Unternehmen eine Herausforderung darstellen

Preise für Google Workspace Workspace

Business Starter: 8,40 $/Monat pro Benutzer (flexibler Plan)

Business Standard: 16,80 $/Monat pro Benutzer (flexibler Plan)

Business Plus: 26,40 $/Monat pro Benutzer (flexibler Plan)

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Google Workspace

G2: . 6/5 (über 43.407 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 17.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Google Workspace?

Ein Capterra-Benutzer sagt:

Es handelt sich um eine brillante, benutzerfreundliche Suite zur Steigerung der Produktivität, die vollständig auf der Cloud basiert. Es muss nichts installiert werden und sie funktioniert nahtlos auf jedem Gerät.

Es handelt sich um eine brillante, benutzerfreundliche Suite für die Produktivität, die vollständig auf der Cloud basiert ist. Es muss nichts installiert werden und sie funktioniert nahtlos auf jedem Gerät.

6. Zoom (Am besten geeignet für einheitliche, KI-gestützte Kommunikation)

über Zoom

Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als „Let’s Zoom“ noch kein gängiger Ausdruck war? Heute ist es praktisch ein Verb. Zoom hat sich von einem einfachen Videokonferenz-Tool zu einer umfassenden Kommunikationsplattform entwickelt, die Meetings, Webinare, Chatten und Telefonie unterstützt. Zoom ist bekannt für seine Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit und ermöglicht Meetings mit bis zu 1.000 Teilnehmern sowie die Einrichtung von bis zu 50 Breakout-Räumen für Diskussionen in kleineren Gruppen.

Der KI-Assistent der Plattform funktioniert in Meetings, Chats und E-Mails und bietet intelligente Unterstützung, ohne dass zusätzliche Lizenzen erforderlich sind. Dies ist ein erfrischender Ansatz in einer Welt, in der KI-Features oft mit hohen Kosten verbunden sind.

Features wie Echtzeit-Transkription, automatisierte Zusammenfassungen von Meetings und intelligente Aufzeichnungen erleichtern das Erfassen und Freigeben von Informationen aus synchroner Kommunikation. Dies überbrückt die Kluft zwischen Live-Unterhaltungen und asynchroner Arbeit – besonders wertvoll für globale Teams, die über Zeitzonen hinweg arbeiten.

Die besten Features von Zoom

Erhalten Sie ohne zusätzliche Kosten Zusammenfassungen von Meetings, Chat-Highlights und Unterstützung beim Verfassen von E-Mails

Erstellen Sie bis zu 50 separate Räume für Sitzungen in kleinen Gruppen

Halten Sie Meetings mit bis zu 1.000 Teilnehmern ab

Richten Sie spezielle Hardware-Setups für Konferenzräume ein

Veranstalten Sie große virtuelle Ereignisse mit Features für Registrierung, Umfragen und Fragen und Antworten

Einschränkungen bei Zoom

Trotz Verbesserungen bleiben einige Unternehmen nach früheren Kontroversen in Bezug auf die Sicherheit weiterhin vorsichtig.

Der wachsende Funktionsumfang kann für einfache Benutzer, die lediglich an einem einfachen Videoanruf teilnehmen möchten, überwältigend sein.

Erweiterte Features erfordern höherwertige Pläne, deren Kosten sich bei größeren Teams schnell summieren

Zoom-Preise

Free

Zoom Workplace Pro: 16,99 $/Monat pro Benutzer (monatliche Abrechnung)

Zoom Workplace Business: 21,99 $/Monat pro Benutzer (monatliche Abrechnung)

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Zoom-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 52.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 14.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zoom?

Ein G2-Benutzer sagt:

Zoom Workplace zeichnet sich durch seine konstante Leistung aus, selbst bei großen Meetings. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv, und die Plattform bietet leistungsstarke Features wie Breakout-Räume, Live-Transkription und nahtlose Bildschirmfreigabe. Der Zoom-Terminplaner und der Kalender ermöglichen einfache und effiziente Meetings. Der Kundensupport ist reaktionsschnell und kompetent, insbesondere in Zeiten hoher Nachfrage oder bei Anliegen mit Priorität. Wir nutzen Zoom täglich für Meetings, Webinare und die Zusammenarbeit im Team, sodass es zu einem festen Bestandteil unseres Alltags geworden ist. Zoom lässt sich nahtlos in Google Workspace, Slack und Teams integrieren. Außerdem war die Einführung in allen Teams schnell und reibungslos und erforderte nur minimale Setup-Schritte.

Zoom Workplace zeichnet sich durch seine konstante Leistung aus, selbst bei großen Meetings. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv, und die Plattform bietet leistungsstarke Features wie Breakout-Räume, Live-Transkription und nahtlose Bildschirmfreigabe. Der Zoom-Terminplaner und der Kalender unterstützen die Planung von Meetings und machen sie einfach und effizient. Der Kundensupport ist reaktionsschnell und kompetent, insbesondere in Zeiten hoher Priorität oder bei dringenden Anliegen. Wir nutzen Zoom täglich für Meetings, Webinare und die Zusammenarbeit im Team, sodass es zu einem festen Bestandteil unseres Alltags geworden ist. Zoom lässt sich nahtlos in Google Workspace, Slack und Teams integrieren. Außerdem war die Einführung in allen Teams schnell und reibungslos und erforderte nur minimale Setup-Schritte.

🌻 Branchen-Update: Wie auf Tech Radar zu lesen ist, versuchen mittlerweile 75 % der Unternehmen, die Fragmentierung der Apps zu reduzieren. Einheitliche Plattformen, die Chat, Video und Sprache vereinen, werden zunehmend genutzt, um die Kommunikation zu vereinfachen, die Produktivität zu steigern und die Benutzererfahrung zu verbessern – insbesondere auf mobilen Kanälen.

7. Sprout Social (Am besten geeignet für proaktiven Kundenservice in sozialen Medien)

via Sprout Social

Soziale Medien dienen nicht mehr nur dem Marketing – sie sind zu einem unverzichtbaren Kommunikationskanal für den Kundenservice, den Aufbau von Communities und das Markenreputationsmanagement geworden. Sprout Social verwandelt soziale Medien von einem reinen Sende-Kanal in ein leistungsstarkes Tool für die wechselseitige Kommunikation in Unternehmen.

Die Plattform unterstützt Teams dabei, ihre Social-Media-Präsenz über mehrere Netzwerke hinweg zu verwalten, und bietet gleichzeitig Tools für Kundeninteraktion, Content-Planung und Leistungsanalyse. Mit „Care by Sprout“ nutzt die Plattform KI, um Nachrichten automatisch zu klassifizieren und weiterzuleiten, sodass Kundenanfragen zeitnah von den richtigen Teammitgliedern beantwortet werden.

Sprout Social bietet zudem KI-gestützte Influencer-Matching- und Beziehungsmanagement-Funktionen, die Marken dabei helfen, relevante Content-Ersteller zu identifizieren und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Die umfassenden Analysen der Plattform liefern Einblicke in das Engagement der Zielgruppe und die Kampagnenleistung, sodass Teams ihre Kommunikationsstrategien auf der Grundlage realer Daten optimieren können.

Die besten Features von Sprout Social

Soziale Nachrichten automatisch kategorisieren und an die entsprechenden Mitglieder des Teams weiterleiten

Finden Sie relevante Inhalte-Ersteller und arbeiten Sie mit ihnen zusammen

Verwalten Sie Nachrichten auf allen sozialen Plattformen an einem Ort

Planen und automatisieren Sie Social-Media-Beiträge plattformübergreifend

Verfolgen Sie Metriken und erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte

Limit von Sprout Social

Teurer als einige Alternativen, was es für kleinere Geschäfte unerschwinglich macht

Es braucht Zeit, um den umfassenden Funktionsumfang zu beherrschen

Kurzer Zeitraum für das Testen der Funktionen

Preise für Sprout Social

Standard: 249 $/Monat (beinhaltet 5 Social-Media-Profile)

Professional: 399 $/Monat (beinhaltet 10 Social-Media-Profile)

Advanced: 499 $/Monat (beinhaltet 10 Social-Media-Profile)

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Sprout Social

G2: 4,4/5 (über 4.000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Sprout Social?

Ein Capterra-Benutzer sagt:

Insgesamt gefällt uns das Angebot von Sprout Social sehr gut. Es ist einer der besten Social-Media-SaaS-Dienste, die ich je genutzt habe.

Insgesamt gefällt uns das Angebot von Sprout Social sehr gut. Es ist einer der besten Social-Media-SaaS-Dienste, die ich je genutzt habe.

📮ClickUp Insight: Der durchschnittliche Berufstätige verbringt täglich mehr als 30 Minuten mit der Suche nach Informationen zur Arbeit – das sind über 120 Stunden pro Jahr, die durch das Durchforsten von E-Mails, Slack-Threads und verstreuten Dateien verloren gehen. Ein intelligenter KI-Assistent, der in Ihren Arbeitsbereich integriert ist, kann das ändern. Lernen Sie ClickUp Brain kennen. Es liefert sofortige Einblicke und Antworten, indem es innerhalb von Sekunden die richtigen Dokumente, Unterhaltungen und Aufgaben-Details anzeigt – so können Sie aufhören zu suchen und mit der Arbeit beginnen. 💫 Echte Ergebnisse: Teams wie QubicaAMF haben durch den Einsatz von ClickUp mehr als 5 Stunden pro Woche eingespart – das sind über 250 Stunden pro Jahr und Person –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse abgeschafft haben. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal alles erreichen könnte!

8. Calendly (Ideal zur Vermeidung von Terminkonflikten)

über Calendly

„Sag mir Bescheid, wann du Zeit hast.“ „Wie wäre es mit Dienstag um 14 Uhr?“ „Da bin ich schon verplant. Donnerstag?“ „Donnerstag geht, aber erst nach 15 Uhr.“ Kommt dir das bekannt vor? Dieses Hin und Her bei der Terminplanung kostet Zeit und sorgt für unnötige Reibungsverluste.

Calendly löst dieses Problem, indem es anderen ermöglicht, Termine in Ihrem Kalender entsprechend Ihrer tatsächlichen Verfügbarkeit zu buchen. Die Plattform führt eine automatische Synchronisierung mit Ihren bestehenden Kalendern durch, um Doppelbuchungen zu vermeiden, und bietet anpassbare Planungsregeln, um Ihre Zeit zu schützen.

Dank Zeitzonen-Intelligenz rechnet Calendly Meeting-Zeiten für globale Teams automatisch um und verhindert so Verwirrung und versäumte Termine. Die Round-Robin-Planungsfunktion verteilt Meetings gleichmäßig auf die Teammitglieder und eignet sich daher ideal für Vertriebsteams, den Kundensupport und andere Gruppen, die eine faire Verteilung von Terminen benötigen.

Die besten Features von Calendly

Konvertiert Meeting-Zeiten automatisch basierend auf den Speicherorten der Teilnehmer

Verteilen Sie Meetings gleichmäßig auf die Mitglieder des Teams

Legen Sie Pufferzeiten, Mindestankündigungszeiträume und tägliche Limite für Meetings fest

Versenden Sie Erinnerungen, Nachfass-E-Mails und Dankes-Notizen

Verbinden Sie sich mit Videokonferenzen, CRM und anderen Geschäfts-Tools

Limitierungen von Calendly

Eingeschränkte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten im Free-Plan

Keine integrierte Video-Konferenzfunktion

Für Team-Features sind kostenpflichtige Pläne erforderlich

Kann unpersönlich wirken

Preise für Calendly

Free

Standard: 12 $/Monat pro Benutzer

Teams: 20 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Calendly

G2: 4,7/5 (über 2.300 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 3.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Calendly?

Ein G2-Benutzer sagt:

Enorme Zeitersparnis: Schluss mit endlosen E-Mail-Wechseln, um einen passenden Termin für ein Meeting zu finden. Ich gebe einfach meinen Link frei, und die Clients wählen einen Termin aus – zack, schon ist er geplant und sofort in meinem Kalender eingetragen. Das ist jeden Tag ein Gewinn für die Produktivität. Ich finde es toll, dass ich mehrere Kalender (Google, Outlook usw.) verknüpfen und Zoom-Links automatisch einbetten kann. So bleibt alles synchronisiert und es gibt keine Terminüberschneidungen. Zeitzonenerkennung, Pufferzeiten zwischen Meetings, automatische Erinnerungen – all das sorgt dafür, dass mein Tag planmäßig und stressfrei verläuft. Ich musste den Kundensupport noch nicht in Anspruch nehmen, habe aber gehört, dass er erstklassig sein soll. Außerdem lässt sich das Tool sehr einfach mit meinen anderen technischen Plattformen integrieren.

Enorme Zeitersparnis: Schluss mit endlosen E-Mail-Wechseln, um einen passenden Termin für ein Meeting zu finden. Ich gebe einfach meinen Link frei, und die Clients wählen einen Termin aus – zack, schon ist er geplant und sofort in meinem Kalender eingetragen. Das ist jeden Tag ein Gewinn für die Produktivität. Ich finde es toll, dass ich mehrere Kalender (Google Kalender, Outlook usw.) verknüpfen und Zoom-Links automatisch einbetten kann. So bleibt alles synchronisiert und es gibt keine Terminüberschneidungen. Zeitzonenerkennung, Pufferzeiten zwischen Meetings, automatische Erinnerungen – all das sorgt dafür, dass mein Tag planmäßig und stressfrei verläuft. Ich musste den Kundensupport noch nicht in Anspruch nehmen, habe aber gehört, dass er erstklassig sein soll. Außerdem lässt sich das Tool sehr einfach mit meinen anderen technischen Plattformen integrieren.

9. Mailchimp (Am besten geeignet für All-in-One-Marketing-Automatisierung)

via Mailchimp

Mailchimp hat sich von einem einfachen E-Mail-Marketing-Tool zu einer umfassenden Marketingplattform entwickelt, die Unternehmen dabei unterstützt, über verschiedene Kanäle mit Kunden zu kommunizieren. Mit dem Customer Journey Builder können Teams komplexe Workflows zur Automatisierung erstellen, die personalisierte Nachrichten basierend auf dem Verhalten und den Präferenzen der Kunden versenden.

Über die digitale Kommunikation hinaus kann Mailchimp sogar physische Postkarten an Empfänger versenden und so Online- und Offline-Marketingmaßnahmen miteinander verbinden. Dieser Multi-Channel-Ansatz gewährleistet eine einheitliche Kommunikation, unabhängig davon, wie Kunden am liebsten mit Ihrer Marke interagieren.

Dank leistungsstarker Analyse- und A/B-Testfunktionen können Teams ihre Kommunikationsstrategien auf der Grundlage von Leistungsdaten kontinuierlich optimieren. Die Integration der Plattform mit E-Commerce-Plattformen und CRM-Systemen schafft eine einheitliche Ansicht der Kundeninteraktionen und hilft Unternehmen dabei, relevantere und zeitnahe Kommunikation zu liefern.

Die besten Features von Mailchimp

Erstellen Sie komplexe Workflows für eine benutzerdefinierte Kundenkommunikation

Erweitern Sie Ihr digitales Marketing auf den Postversand

Verfolgen Sie die Kampagnenleistung mit detaillierten Metriken und Berichten

Führen Sie A/B-Tests mit verschiedenen Nachrichten durch, um das Engagement zu steigern

Schaffen Sie ein einheitliches Markenerlebnis über alle Kontaktpunkte hinweg

Limitierungen von Mailchimp

Kann teuer werden, wenn Ihre Zielgruppe wächst

Eingeschränkte Automatisierung in den unteren Tarifen

Komplexe Funktionen erfordern Zeit, um sie zu beherrschen

Manche Benutzer empfinden die Verwaltung der Listen als einschränkend

Preise für Mailchimp

Kostenlos (bis zu 500 Kontakte)

Essentials: Ab 13 $/Monat

Standard: Ab 20 $/Monat

Premium: Ab 350 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Mailchimp

G2: 4,3/5 (über 12.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 16.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Mailchimp?

Ein Capterra-Benutzer sagt:

Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich, sodass ich sehr schnell auf die Features zugreifen kann, die ich benötige. Die Leistung ist hervorragend; die App verbraucht nur sehr wenige Ressourcen. Die Echtzeit-Nachverfolgung eignet sich hervorragend, um Anpassungen vorzunehmen. Die Daten von MailChimp sind so organisiert, dass ich sie schnell lesen und analysieren kann. Die Klick-Nachverfolgung ist automatisch aktiviert, sodass die Standard-Einstellungen verwendet werden können.

Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich, sodass ich sehr schnell auf die Features zugreifen kann, die ich benötige. Die Leistung ist hervorragend; die App verbraucht nur sehr wenige Ressourcen. Die Echtzeit-Nachverfolgung eignet sich hervorragend, um Anpassungen vorzunehmen. Die Daten von MailChimp sind so organisiert, dass ich sie schnell lesen und analysieren kann. Die Klick-Nachverfolgung ist automatisch aktiviert, sodass die Standard-Einstellungen verwendet werden können.

10. Troop Messenger (Am besten geeignet für Unternehmen mit hohem Sicherheitsbedürfnis)

über Troop Messenger

In einer Zeit zunehmender Datenlecks und Datenschutzbedenken sind sichere Kommunikationskanäle wichtiger denn je. Troop Messenger bietet robuste Features für Unternehmen mit strengen Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit.

Die Plattform bietet sowohl Cloud- als auch On-Premise-Bereitstellungsoptionen, sodass IT-Teams die vollständige Kontrolle darüber haben, wo sensible Daten gespeichert und verarbeitet werden. Diese Flexibilität ist besonders wertvoll für Unternehmen in regulierten Branchen oder solche mit spezifischen Compliance-Anforderungen.

Einzigartige Features wie „Burnout“ erstellen selbstzerstörende Nachrichten zum Freigeben sensibler Informationen, während „Forkout“ es Benutzern ermöglicht, Nachrichten an mehrere Empfänger zu senden, ohne Gruppenchats zu erstellen. Troop Messenger funktioniert auch in Netzwerken mit geringer Geschwindigkeit und ist daher besonders wertvoll für Teams an abgelegenen Standorten oder in Gebieten mit eingeschränkter Konnektivität.

Die besten Features von Troop Messenger

Wählen Sie zwischen einer Cloud-Installation oder einer lokalen Installation

Erstellen Sie selbstzerstörende Nachrichten für sensible Informationen

Senden Sie Nachrichten an mehrere Benutzer, ohne Gruppenchats zu erstellen

Nutzen Sie umfassende Sicherheitseinstellungen und Benutzerverwaltung

Limitierungen von Troop Messenger

Begrenzte Integrationen von Drittanbietern

Einige Benutzer berichten von Limiten bei der mobilen Nutzung

Preise für Troop Messenger

Premium: 2,50 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 5 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Troop Messenger

G2: 4,5/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Troop Messenger?

Ein G2-Benutzer sagt:

Was mir an Troop Messenger am besten gefällt, ist die nahtlose Integration verschiedener Kommunikationsmodi in einer einzigen, sicheren Plattform. Die Möglichkeit, zwischen Direktnachrichten, Gruppenchats, Audio-/Videoanrufen und Bildschirmfreigabe zu wechseln – ohne die App zu verlassen –, macht die App unglaublich effizient für die Zusammenarbeit im Team. Die Unterstützung für Self-Hosting und die Bereitstellung vor Ort ist zudem ein herausragendes Feature für Unternehmen mit strengen Anforderungen an Datenschutz und Sicherheit. Darüber hinaus zeigen Tools wie „Burnout“ (für vertrauliche Chats), das Zurückrufen/Bearbeiten von Nachrichten und das Remote-Abmelden, dass die App sowohl auf Funktionalität als auch auf Kontrolle ausgelegt ist.

Was mir an Troop Messenger am besten gefällt, ist die nahtlose Integration verschiedener Kommunikationsmodi in einer einzigen, sicheren Plattform. Die Möglichkeit, zwischen Direktnachrichten, Gruppenchats, Audio-/Videoanrufen und Bildschirmfreigabe zu wechseln – ohne die App zu verlassen –, macht die App unglaublich effizient für die Zusammenarbeit im Team. Die Unterstützung für Self-Hosting und die Bereitstellung vor Ort ist zudem ein herausragendes Feature für Unternehmen mit strengen Anforderungen an Datenschutz und Sicherheit. Darüber hinaus zeigen Tools wie „Burnout“ (für vertrauliche Chats), das Zurückrufen/Bearbeiten von Nachrichten und das Remote-Abmelden, dass die App sowohl auf Funktionalität als auch auf Kontrolle ausgelegt ist.

11. Dialpad (Am besten geeignet für KI-gestützte Sprachkommunikation)

via Dialpad

Trotz der zunehmenden Bedeutung textbasierter Kommunikation sind Sprachunterhaltungen für viele geschäftliche Interaktionen nach wie vor unverzichtbar. Dialpad modernisiert Geschäftstelefonsysteme mit cloudbasierten Sprach-, Video- und Messaging-Funktionen, die durch künstliche Intelligenz ergänzt werden.

Die Echtzeit-Transkription der Plattform mit benutzerdefiniertem Unternehmenswörterbuch als Feature gewährleistet die präzise Erfassung branchenspezifischer Fachbegriffe während Anrufen und Meetings. So lassen sich wichtige Details später leichter nachschlagen, ohne dass Notizen gemacht oder Aufzeichnungen erneut angehört werden müssen.

Mit Unterstützung für Meetings mit bis zu 150 Teilnehmern eignet sich Dialpad sowohl für die interne Teamkommunikation als auch für die externe Kommunikation oder Kundeninteraktionen. Die KI-Funktionen der Plattform bieten Echtzeit-Coaching für Vertriebs- und Support-Teams, geben während der Anrufe Vorschläge und analysieren Gesprächsmuster, um zukünftige Interaktionen zu verbessern.

Die besten Features von Dialpad

Automatische Transkripte von Anrufen und Meetings mit Unterstützung für benutzerdefinierte Wörterbücher

Echtzeit-Vorschläge und Analysen nach dem Anruf zur Verbesserung

Leiten Sie Anrufe ohne Unterbrechung zwischen Festnetz- und Mobiltelefon weiter

Veranstalten Sie Video-Konferenzen mit bis zu 150 Teilnehmern

Zeichnen Sie Unterhaltungen für Schulungszwecke und zur Qualitätssicherung auf

Limitierungen von Dialpad

Manche Integrationen sind eingeschränkter als spezialisierte tools

Einige Benutzer berichten von gelegentlichen Problemen mit der mobilen Nutzung

KI-Funktionen erfordern Anpassung und Schulung

Die Verfügbarkeit von Features in verschiedenen Tarifen kann verwirrend sein

Preise für Dialpad

Standard: 27 $/Monat pro Benutzer (monatliche Abrechnung)

Pro: 35 $/Monat pro Benutzer (monatliche Abrechnung)

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Dialpad

G2: 4,4/5 (über 8.000 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Dialpad?

Ein Capterra-Benutzer sagt :

Meine Gesamterfahrung mit Dial Pad ist weder negativ noch positiv. Wenn ich das Telefonsystem berücksichtigen müsste, das wir vor der Umstellung auf Dial Pad genutzt haben, würde ich sagen, dass ich Dial Pad diesem Telefonsystem vorziehen würde, aber es gibt bei diesem Telefonsystem immer noch viele Limite hinsichtlich der Integration mit unserem CRM.

Meine Gesamterfahrung mit Dial Pad ist weder negativ noch positiv. Wenn ich das Telefonsystem berücksichtigen müsste, das wir vor der Umstellung auf Dial Pad genutzt haben, würde ich sagen, dass ich Dial Pad diesem Telefonsystem vorziehen würde, aber es gibt bei diesem Telefonsystem immer noch viele Limite hinsichtlich der Integration mit unserem CRM.

12. Chanty (Am besten geeignet für integriertes Aufgabenmanagement)

via Chanty

Kommunikation ohne Taten ist nur Lärm. Chanty trägt dem Rechnung, indem es Team-Messaging mit integriertem Aufgabenmanagement kombiniert, sodass Teams Unterhaltungen in umsetzbare Elemente umwandeln können, ohne die Plattform wechseln zu müssen.

Die Umwandlung von Nachrichten in nachverfolgbare Aufgaben auf Kanban-Boards mit nur einem Klick sorgt für einen nahtlosen Workflow zwischen Kommunikation und Umsetzung. Diese Integration verhindert, dass wichtige Aufgaben im Chat-Stream untergehen – ein häufiges Problem bei reinen Messaging-Plattformen.

Die Plattform bietet schnellen Chat und stabile Audio-/Videoanrufe und verbessert so die Verbindung des Teams unabhängig vom Standort. Das Feature „Silent Hours“ hilft, Benachrichtigungsüberflutung zu vermeiden, indem Benachrichtigungen während konzentrierter Arbeitszeiten oder außerhalb der Arbeitszeiten stummgeschaltet werden. Dies fördert eine bessere Work-Life-Balance, ohne die Kommunikationsmöglichkeiten einzuschränken.

Die besten Features von Chanty

Wandeln Sie Nachrichten mit einem Klick in visuelle Karten mit Aufgaben um

Benachrichtigungen während konzentrierter Arbeitszeiten stummschalten

Greifen Sie uneingeschränkt auf alle bisherigen Unterhaltungen zu

Erhalten Sie ein übersichtliches Verzeichnis aller geteilten Inhalte, Dateien und Links

Limitierungen von Chanty

Weniger Verbindungen zu Drittanbietern als bei den wichtigsten Mitbewerbern

Weniger leistungsfähige Dokumentenverwaltung als bei spezialisierten tools

Geringere Limite als bei speziellen Meeting-Plattformen

Einige Features funktionieren auf dem Desktop besser als auf Mobilgeräten

Preise für Chanty

Free: Bis zu 10 Mitglieder des Teams

Geschäft: 4 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Chanty

G2: 4,5/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Chanty?

Ein G2-Benutzer sagt :

Was mir an Chanty am besten gefällt, ist, dass ich damit meine Unterhaltungen, einschließlich Anrufe, sowie den Fortschritt meiner Aufgaben an einem Ort verfolgen kann. Das hilft mir sehr bei der Verwaltung meiner Arbeit und meiner Kommunikation. Außerdem schätze ich die vielfältigen Integrationsmöglichkeiten, die es ermöglichen, jede Integration zu nutzen oder anzufordern, die man benötigt, um seine Workflows reibungsloser zu gestalten.

Was mir an Chanty am besten gefällt, ist, dass ich damit meine Unterhaltungen, einschließlich Anrufe, sowie den Fortschritt meiner Aufgaben in der Nachverfolgung an einem Ort verfolgen kann. Das hilft mir sehr bei der Verwaltung meiner Arbeit und meiner Kommunikation. Außerdem schätze ich die vielfältigen Integrationsmöglichkeiten, die es ermöglichen, jede Integration zu nutzen oder anzufordern, die man benötigt, um seine Workflows reibungsloser zu gestalten.

13. Dropbox (Am besten geeignet für KI-gestützte Suche und Dokumenten-Workflows)

über Dropbox

„Kannst du mir die Datei noch einmal schicken? Ich kann sie nicht finden.“ Wie oft haben Sie diese Frage schon gehört? Dropbox hat sich von einem einfachen Dateispeicher zu einem intelligenten Workspace für die Zusammenarbeit und den Austausch von Inhalten entwickelt und hilft Teams dabei, diese häufige Frustration zu vermeiden.

Die Dash-Feature der Plattform kann Inhalte in Bildern, Videos und Audiodateien finden, wodurch sich Informationen unabhängig vom Format leichter auffinden lassen. Diese erweiterte Suchfunktion spart wertvolle Zeit, die sonst für die manuelle Suche nach bestimmten Inhalten aufgewendet werden müsste.

Mit einer Dateigrößenbeschränkung von 100 GB für Übertragungen und 50 GB für einzelne Uploads bietet Dropbox Platz für große Mediendateien und komplexe Dokumente, die die Limite anderer Plattformen überschreiten könnten. Die Versionshistorie und die Wiederherstellungsfunktionen der Plattform schützen vor versehentlichem Löschen oder unerwünschten Änderungen, während detaillierte Berechtigungen zum Freigeben von Inhalten die Kontrolle darüber ermöglichen, wer auf bestimmte Inhalte zugreifen, diese bearbeiten oder kommentieren darf.

Die besten Features von Dropbox

Finden Sie Inhalte in verschiedenen Dateiformaten, darunter Bilder und Videos

Übertragen Sie Dateien mit einer Größe von bis zu 100 GB und laden Sie einzelne Dateien mit einer Größe von bis zu 50 GB hoch

Nachverfolgung von Änderungen und Wiederherstellung früherer Versionen von Dokumenten

Legen Sie spezifische Berechtigungen für verschiedene Benutzer und Gruppen fest

Erstellen Sie Dokumentenfreigabeprozesse und Benachrichtigungen

Limitierungen von Dropbox

Für hohen Speicherbedarf sind höhere Tarife erforderlich

Sehr große Ordner können zu Problemen bei der Synchronisierung führen

Weniger leistungsfähige Zusammenarbeit in Echtzeit als bei Google Workspace

Komplexe Ordner-Strukturen können die Sucheffizienz beeinträchtigen

Preise für Dropbox

Free

Plus: 11,99 $/Monat (2 TB Speicher)

Familie: 19,99 $/Monat (2 TB gemeinsamer Speicher)

Geschäft: Ab 20 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Dropbox

G2: 4,4/5 (über 30.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 20.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Dropbox?

Ein Capterra-Benutzer sagt:

Mir gefällt, wie schnell sich Dokumente in Dropbox Business hochladen lassen, besonders wenn ich gerade an vielen Dokumenten arbeite. Mit Dropbox Business kann ich meine Dokumente ganz einfach organisieren und in bestimmten Ordnern ablegen, sodass ich schnell darauf zugreifen kann. Dropbox Business nutzt sehr fortschrittliche Zugriffskontroll- und Dateisicherheits-Features, die sicherstellen, dass alle meine gespeicherten Dokumente vor jedem Zugriff außer meinem eigenen geschützt sind.

Mir gefällt, wie schnell sich Dokumente in Dropbox Business hochladen lassen, besonders wenn ich gerade an vielen Dokumenten arbeite. Mit Dropbox Business kann ich meine Dokumente ganz einfach organisieren und in bestimmten Ordnern ablegen, sodass ich schnell darauf zugreifen kann. Dropbox Business nutzt sehr fortschrittliche Zugriffskontroll- und Dateisicherheits-Features, die sicherstellen, dass alle meine gespeicherten Dokumente vor jedem Zugriff außer meinem eigenen geschützt sind.

14. Discord (Am besten geeignet für den Aufbau von Communities und integrierte Kommunikation)

über Discord

Discord mag als Wahl für die geschäftliche Kommunikation ungewöhnlich erscheinen, doch immer mehr Unternehmen entdecken seinen Wert für die Zusammenarbeit im Team. Die Plattform vereint Text-, Sprach- und Video-Kommunikation in einer Struktur, die ursprünglich für Gaming-Communities entwickelt wurde, sich aber überraschend gut für moderne Arbeitsumgebungen eignet.

Die kanalbasierte Struktur der Plattform schafft spezielle Bereiche für verschiedene Themen, Projekte oder Abteilungen. Was Discord einzigartig macht, sind seine permanenten Sprachkanäle, über die Mitglieder des Teams ohne die Formalität festgelegter Meetings in Audio-Unterhaltungen ein- und aussteigen können, wodurch ein virtuelles Bürogefühl entsteht, das besonders für Remote-Teams wertvoll ist.

Mit detaillierten, rollenbasierten Berechtigungen bietet Discord eine präzise Kontrolle darüber, wer auf verschiedene Kanäle und Features zugreifen kann, und unterstützt so die Vertraulichkeit sowie die Anforderungen der einzelnen Abteilungen. Die Plattform ermöglicht mit einem Nitro-Abonnement das Hochladen von Dateien mit einer Größe von bis zu 400 MB, was es ermöglicht, größere Dokumente und Mediendateien freizugeben.

Die besten Features von Discord

Erstellen Sie detaillierte Zugriffskontrollen für verschiedene Benutzergruppen

Nehmen Sie an Unterhaltungen teil und verlassen Sie diese, ohne formelle Meetings einrichten zu müssen

Halten Sie Unterhaltungen mit Thread-basierten Antworten auf den Punkt

Erfolgreiche Kommunikationsstrukturen schnell replizieren

Links und Medien direkt im Chat in der Vorschau anzeigen

Limitierungen von Discord

Ursprünglich für Spiele entwickelt, gibt es einige professionelle Features mit Limiten

Standard-Konten haben einen Limit für kleinere Datei-Uploads

Das Setup und die Verwaltung des Servers erfordert eine Erstkonfiguration

Weniger Features für Compliance und Verwaltung in Unternehmen

Preise für Discord

Free

Nitro Basic: 2,99 $/Monat

Nitro: 9,99 $/Monat

Server Boost: Verschiedene Tarife ab 4,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Discord

G2: 4,3/5 (über 3.936 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Discord?

Ein Capterra-Benutzer sagt:

Ich liebe die schier unendlichen benutzerdefinierten Anpassungs- und Organisationsmöglichkeiten, die mir Discord bietet – von einfachen Servern mit Freunden über Soloserver, die als detaillierte Planer dienen, bis hin zu großen offiziellen Servern, über die ich bei Spielen und vielem mehr interagiere!

Ich liebe die schier unendlichen benutzerdefinierten Anpassungs- und Organisationsmöglichkeiten, die mir Discord bietet – von einfachen Servern mit Freunden über Soloserver, die als detaillierte Planer dienen, bis hin zu großen offiziellen Servern, über die ich bei Spielen und vielem mehr interagiere!

15. Workvivo (Am besten geeignet für Mitarbeiterbindung und den Aufbau einer Community)

via Workvivo

Remote- und Hybrid-Arbeitsmodelle haben neue Herausforderungen für die Aufrechterhaltung der Unternehmenskultur und des Mitarbeiterengagements mit sich gebracht. Workvivo begegnet diesen Herausforderungen durch die Schaffung einer Social-Media-ähnlichen Erfahrung, die speziell für die interne Unternehmenskommunikation konzipiert ist.

Die Plattform kombiniert traditionelle Kommunikationstools mit Features zur Mitarbeiterbindung wie Anerkennung, Umfragen und Aktivitäts-Feeds, um eine lebendige digitale Arbeitsplatzkultur zu schaffen. Dieser Ansatz hilft dabei, die Isolation und Entfremdung zu bekämpfen, die entstehen können, wenn Teams nicht physisch zusammen sind.

Mit der Möglichkeit, Chat-Gruppen auf bis zu 500 Mitglieder zu erweitern, unterstützt Workvivo sowohl die allgemeine Unternehmenskommunikation als auch gezieltere Teamdiskussionen. Der Schwerpunkt der Plattform auf Mitarbeiteranerkennung und Gemeinschaftsbildung trägt dazu bei, die Verbindung zwischen verteilten Teams zu stärken und die Herausforderungen beim Engagement anzugehen, die oft mit der Kommunikation an Remote- und Hybrid-Arbeitsplätzen einhergehen.

Die besten Features von Workvivo

Features wie „Liken“, „Kommentieren“ und „Freigeben“, ähnlich wie bei sozialen Plattformen für Verbraucher

Heben Sie die Leistungen und Meilensteine Ihrer Mitarbeiter hervor

Support für bis zu 500 Mitglieder in einer einzigen Unterhaltung

Stellen Sie relevante Informationen für bestimmte Abteilungen oder Standorte bereit

Verfolgen Sie die Beteiligung und identifizieren Sie Kommunikationslücken

Limitierungen von Workvivo

Teurer als einfache Kommunikationstools

Einige Features funktionieren auf Mobilgeräten anders

Preise für Workvivo

Business-Plan: Ab ca. 20.000 $/Jahr für 250–2.000 Mitarbeiter

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Workvivo

G2: 4,7/5 (über 2.173 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Workvivo?

Ein Capterra-Benutzer sagt:

Workvivo schafft einen umfassenden Überblick über die Beziehungen zwischen den Abteilungen und sorgt für einen reibungslosen Informationsflow zu den neuesten Entwicklungen oder Aktualisierungen. Damit können wir Präsentationen veröffentlichen, um neue Konzepte zu erläutern, und sicherstellen, dass diese sofort alle erreichen. Mir gefällt, dass wir neue Entscheidungen hervorheben und neue Anweisungen auf organisierte Weise weitergeben können. Mit Workvivo ist eine direkte Kommunikation gewährleistet, was die Kontinuität der Beratung, die Diskussion von Ideen und das transparente Sammeln von Feedback dazu verbessert.

Workvivo schafft einen umfassenden Überblick über die Beziehungen zwischen den Abteilungen und sorgt für einen reibungslosen Informationsfluss zu den neuesten Entwicklungen oder Aktualisierungen. Damit können wir Präsentationen veröffentlichen, um neue Konzepte zu erläutern, und sicherstellen, dass diese sofort alle erreichen. Mir gefällt, dass wir neue Entscheidungen hervorheben und neue Anweisungen auf organisierte Weise weitergeben können. Mit Workvivo ist eine direkte Kommunikation gewährleistet, was die Kontinuität der Beratung, die Diskussion von Ideen und das transparente Sammeln von Feedback dazu verbessert.

16. Staffbase (Am besten geeignet für eine einheitliche interne Kommunikation)

via Staffbase

Es kann eine Herausforderung sein, alle Mitarbeiter mit wichtigen Mitteilungen zu erreichen, insbesondere in Unternehmen mit Mitarbeitern im Außendienst, Teams mit Verteilung oder Mitarbeitern ohne regelmäßigen Zugang zu einem Computer. Staffbase bietet eine umfassende Software für die interne Kommunikation , die speziell darauf ausgelegt ist , diese Herausforderungen zu bewältigen.

Der „Mobile-First“-Ansatz stellt sicher, dass Mitarbeiter im Außendienst, die keinen regelmäßigen Zugang zu einem Computer haben, dennoch wichtige Updates erhalten und an der Unternehmenskommunikation teilnehmen können. Diese Inklusivität trägt dazu bei, eine stärker vernetzte Belegschaft zu schaffen, und stellt sicher, dass wichtige Informationen alle erreichen, die sie benötigen.

Die Plattform vereint E-Mail-, Intranet- und Mitarbeiter-App-Funktionen in einer einheitlichen Lösung, wodurch der Einsatz mehrerer interner Kommunikationstools überflüssig wird. Dank leistungsstarker Analysetools können Kommunikationsteams die Reichweite und Wirkung ihrer Nachrichten messen, was ihnen hilft, Strategien zu optimieren und sicherzustellen, dass wichtige Informationen die gewünschte Zielgruppe erreichen.

Die besten Features von Staffbase

Verteilen Sie Inhalte gleichzeitig per E-Mail, über das Intranet und auf Mobilgeräten

Stellen Sie relevante Informationen bereit, basierend auf Rolle, Standort oder Abteilung

Sammeln Sie Erkenntnisse durch Umfragen, Abstimmungen und Kommentare

Messen Sie die Reichweite und das Engagement Ihrer Nachrichten

Limitierungen von Staffbase

Weniger geeignet für kleine Unternehmen

Erfordert einen erheblichen Aufwand für Setup und Konfiguration

Einige Integrationen von Drittanbietern sind weniger leistungsfähig als spezialisierte tools

Preise für Staffbase

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Staffbase

G2: 4,6/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 70 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Staffbase?

Ein G2-Benutzer sagt:

Eine der größten Stärken ist die benutzerfreundliche Oberfläche. Selbst Mitglieder des Teams, die nicht besonders technikaffin sind, können die Bedienung schnell und ohne großen Schulungsaufwand erlernen. Das Design der Plattform ist intuitiv, sodass sich E-Mails einfach erstellen und versenden lassen.

Eine der größten Stärken ist die benutzerfreundliche Oberfläche. Selbst Mitglieder des Teams, die nicht besonders technikaffin sind, können die Bedienung schnell und ohne großen Schulungsaufwand erlernen. Das Design der Plattform ist intuitiv, sodass sich E-Mails einfach erstellen und versenden lassen.

17. Happeo (Am besten geeignet für KI-gestütztes Intranet und Wissensmanagement)

via Happeo

Herkömmliche Unternehmensintranets werden oft zu digitalen Friedhöfen – Orte, an denen Informationen verfallen, selten aufgerufen und noch seltener aktualisiert werden. Happeo modernisiert dieses Konzept mit einer dynamischen, sozialen Plattform, die Tools für Wissensmanagement, Kommunikation und Zusammenarbeit vereint.

Die föderierte KI-Suche der Plattform durchsucht Intranet, Google Drive, Gmail und Microsoft 365 und schafft so eine einheitliche Sucherfahrung, die es Mitarbeitern ermöglicht, Informationen zu finden, unabhängig davon, wo sie gespeichert sind. Damit entfällt die Frustration, mehrere Systeme durchsuchen zu müssen, um das Gesuchte zu finden.

Mit Echtzeit-Übersetzungsfunktionen unterstützt Happeo globale Teams bei der Arbeit über Sprachbarrieren hinweg und stellt sicher, dass wichtige Mitteilungen alle Mitarbeiter in ihrer bevorzugten Sprache erreichen. Die Seiten, Kanäle und das Mitarbeiterverzeichnis der Plattform schaffen einen umfassenden digitalen Arbeitsplatz, der Mitarbeiter sowohl mit Informationen als auch mit Kollegen verbindet.

Die besten Features von Happeo

Finden Sie Informationen über mehrere vernetzte Plattformen hinweg mithilfe einer föderierten KI-Suche

Nutzen Sie Echtzeit-Übersetzungen, um Sprachbarrieren zu überwinden

Erstellen Sie interaktive Intranet-Seiten mit eingebetteten Apps und Widgets

Kombinieren Sie formelle und informelle Kommunikation in einem vertrauten Format

Limitierungen von Happeo

Bietet eine starke Integration mit Google-Tools, nicht jedoch mit anderen

Für eine optimale Nutzung sind umfangreiche Konfigurationen erforderlich

Höhere Investitionen als bei einfachen Kommunikationstools

Preise für Happeo

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Happeo

G2: 4,5/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Happeo?

Ein G2-Benutzer sagt :

Die Nutzung ist sehr einfach und intuitiv und bietet einen großartigen Wissenshub (sowohl eigene Happeo-Ressourcen als auch eine aktive Gemeinschaft von Benutzern). Hervorragende Suchmaschine. Einfache Integration mit G Suite. Happeo hat die Benutzer aktiv unterstützt.

Die Nutzung ist sehr einfach und intuitiv und bietet einen großartigen Wissenshub (sowohl eigene Happeo-Ressourcen als auch eine aktive Gemeinschaft von Benutzern). Hervorragende Suchmaschine. Einfache Integration mit G Suite. Happeo hat einen fantastischen, proaktiven Support geboten.

Seien wir ehrlich – es gibt keine Einheitslösung, wenn es um Kommunikations-Tools geht. Die richtige Mischung hängt ganz von den spezifischen Anforderungen, der Kultur und der bestehenden Technologieinfrastruktur Ihres Unternehmens ab.

Anstatt zu versuchen, Alles mit einer einzigen Plattform zu bewältigen, sollten Sie bedenken, wie unterschiedliche Tools unterschiedliche Kommunikationsanforderungen erfüllen – von der Zusammenarbeit in Echtzeit und der Projektkoordination bis hin zum Wissensaustausch und der externen Kommunikation. Suchen Sie nach Lösungen, die gut zusammenpassen und einen zusammenhängenden Workflow schaffen, anstatt isolierte Kommunikationssilos zu bilden.

Für Teams, die ihren Tech-Stack vereinfachen möchten, bietet ClickUp eine überzeugende All-in-One-Lösung, die Kommunikations-Tools mit Projektmanagement und Aufgabenmanagement kombiniert. Durch die Integration von Chat, Dokumenten und Workflow-Management auf einer einzigen Plattform reduziert ClickUp den ständigen Kontextwechsel, der die Produktivität beeinträchtigt, und sorgt dafür, dass Unterhaltungen mit den zu erledigenden Aufgaben verknüpft bleiben.

Denken Sie daran: Die besten Kommunikations-Tools sind diejenigen, die Ihr Team auch wirklich nutzt. Wir empfehlen Ihnen, sich bei ClickUp anzumelden, denn es ist die einzige App, die Sie für die Arbeit brauchen!

Häufig gestellte Fragen

Was sind die tools der Unternehmenskommunikation?

Tools für die Unternehmenskommunikation sind verschiedene Apps und Plattformen, die den Mitarbeitern eines Unternehmens helfen, Informationen freizugeben und zusammenzuarbeiten. Dazu gehören E-Mail, Chat-Apps (wie Slack oder Microsoft Teams), Tools für Videokonferenzen (wie Zoom), Projektmanagement-Software (wie ClickUp) und Plattformen zum Teilen von Dokumenten (wie Google Workspace oder Dropbox). Diese Tools erleichtern es Teams, in Verbindung zu bleiben, Neuigkeiten auszutauschen und ihre Arbeit zu erledigen – egal, ob sie im Büro sind oder remote arbeiten.

Was sind die 5 Kommunikations-Tools?

Fünf gängige Kommunikationswerkzeuge, die an den meisten Arbeitsplätzen zum Einsatz kommen, sind E-Mail, Instant-Messaging- oder Chat-Apps, Videokonferenz-Tools, Projektmanagement-Plattformen und Tools für die Zusammenarbeit an Dokumenten. Sie könnten beispielsweise Gmail für E-Mails, Slack für kurze Nachrichten, Zoom für Videoanrufe, ClickUp für das Projektmanagement und Google Docs für die gemeinsame Arbeit an Dokumenten nutzen. Diese Tools helfen Teams, schnell zu kommunizieren und alle auf dem Laufenden zu halten.

Was sind die 7 Cs der Unternehmenskommunikation?

Die 7 C’s sind einfache Regeln, die dazu beitragen, die Geschäftskommunikation klar und effektiv zu gestalten. Sie lauten: klar (leicht verständlich), prägnant (kurz und auf den Punkt gebracht), konkret (spezifisch und detailliert), korrekt (fehlerfrei), kohärent (gut strukturiert), vollständig (enthält alle erforderlichen Informationen) und höflich (höflich und respektvoll). Die Befolgung dieser Grundsätze hilft, Verwirrung zu vermeiden und bessere Beziehungen am Arbeitsplatz aufzubauen.