Wie man einen Plan für externe Kommunikation entwickelt

Haben Sie schon einmal eine Partie "Telefon" oder "Chinesisches Flüstern" gespielt? Wenn eine Nachricht von einer Person zu einer anderen und dann zu einer anderen weitergegeben wird, kann sie durcheinander geraten, bis sie nicht mehr zu erkennen ist.

Bei einem Spiel ist das lustig. Für ein Business nicht so sehr.

Ganz gleich, wie hervorragend Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung ist, Ihr Erfolg hängt davon ab, wie gut Sie es der Welt vermitteln.

Ihre Kunden erwarten eine einheitliche Stimme und Markenbotschaft auf allen Plattformen sowie eine effiziente und einfühlsame Unterstützung bei ihren Abfragen und Beschwerden.

Wussten Sie schon, dass 98% der Kunden glauben, dass es für ein Geschäft unerlässlich ist, effektiv mit ihnen zu kommunizieren? Wenn Sie also noch keine Strategie für die externe Kommunikation haben, ist es jetzt an der Zeit, damit zu beginnen.

In diesem Blogbeitrag befassen wir uns mit der externen Kommunikation und wie Sie eine kompetente Strategie für Ihr Geschäft umsetzen können.

Was ist externe Kommunikation?

Sie bezieht sich auf jeden Informationsaustausch zwischen einem Business und seinen externen Stakeholdern, wie Kunden, Lieferanten, Investoren, Behörden und den Medien.

Externe Kommunikation zielt darauf ab, den Ruf einer Marke aufzubauen und Botschaften zu verfassen, die zum richtigen Zeitpunkt bei der richtigen Zielgruppe ankommen.

Interne Kommunikation vs. externe Kommunikation

Der Hauptunterschied zwischen interner und externer Kommunikation besteht darin, dass sich letztere an Einzelpersonen oder Einrichtungen außerhalb des Geschäfts richtet. Im Gegensatz dazu konzentriert sich die interne Kommunikation auf den Informationsaustausch innerhalb eines Unternehmens.

Der Aufbau einer starken internen Abstimmung zwischen Ihren Mitarbeitern und der Unternehmensleitung ist jedoch eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche externe Kommunikation. Dies erfordert eine klare und strukturierte interne Kommunikation, die alle Beteiligten auf dem Laufenden hält und unterschiedliche Perspektiven fördert.

Wenn Ihr Ziel beispielsweise darin besteht, die Konsistenz zwischen werblichen Inhalten und Kundenservice zu verbessern, müssen Sie intern ein Brainstorming durchführen wie Marketing- und Kundensupport-Teams besser zusammenarbeiten können .

Idealerweise sollten sie regelmäßig kommunizieren, um sich über Markenton, Kundenerwartungen und Messaging-Strategien abzustimmen. Dadurch wird sichergestellt, dass beide Teams ein kohärentes Erlebnis liefern und dieselben Werte und Versprechen während der gesamten Customer Journey bekräftigen.

Die externe Kommunikation hat mehrere Vorteile. Dazu gehören:

Steigerung der Bekanntheit und Sichtbarkeit Ihrer Produkte und Dienstleistungen

Aufbau eines stärkeren Netzwerks mit Geschäftspartnern und Investoren

Stärkung des Krisenmanagements durch einen offenen und ehrlichen Dialog

Vergrößerung der Marktreichweite durch strategisches Messaging und Positionierung

Schaffung eines größeren Gemeinschaftsgefühls durch zeitnahe und relevanteclient-Kommunikation* Erleichterung besserer Lieferantenbeziehungen durch klare stakeholder-Kommunikation über Bedürfnisse und Erwartungen

Ein Beispiel für externe Kommunikation ist, wenn Ihr Business eine Pressemitteilung über die Einführung eines neuen Produkts freigibt. Dadurch werden die Medien und die Öffentlichkeit über Ihr neuestes Angebot informiert, und es eröffnen sich Möglichkeiten für neue Verkäufe oder Abonnements und potenzielle Markenpartnerschaften.

Arten der externen Kommunikation

Externe Kommunikation gibt es in vielen Formen und Formularen. Zu den Hauptkategorien gehören:

1. Soziale Medien

Durch die Nutzung von Plattformen wie Facebook, Instagram, X.com oder LinkedIn können Sie aktiv mit Ihrem Publikum in Kontakt treten, indem Sie wichtige Informationen über Ihre Produkte oder Dienstleistungen, Marketingaktivitäten und Unternehmensaktualisierungen freigeben.

Es ist auch eine gute Gelegenheit für eine zweiseitige Kommunikation, da Sie auf Fragen oder Beschwerden Ihrer Kunden auf Social-Media-Plattformen reagieren und sich sogar an einer unbeschwerten Online-Unterhaltung beteiligen können.

Verwalten Sie Ihre Kommunikation in den sozialen Medien auf intelligente Weise mit dem Vorlage für Social Media-Kampagnen von ClickUp . Mit dieser Vorlage können Sie Ihre Beiträge in den sozialen Medien effizient planen, organisieren und terminieren und so die Online-Präsenz und den Einfluss Ihres Geschäfts verbessern.

Vorlage für Social Media-Kampagnen von ClickUp

Verwenden Sie die Vorlage für die folgenden Aufgaben:

Nachverfolgung des Fortschritts von Kampagnen mit Status wie Genehmigt, Abgebrochen, In Bearbeitung, Benötigt Genehmigung und Benötigt Eingabe

Greifen Sie auf benutzerdefinierte Ansichten zu, darunter Zeitplan, Beiträge, DACI und Kampagnen, um alles zu organisieren und zugänglich zu machen

Verbessern Sie die Zusammenarbeit bei Ihren Kampagnen mit Bildschirmaufzeichnung, gemeinsamer Bearbeitung, Automatisierung, KI und vielem mehr

2. Digitales Marketing

Angesichts der Tatsache, dass die Mehrheit der Welt online agiert, sind digitale Marketingtechniken wie SEO, PPC-Werbung, Content Marketing und CRM-Kampagnen sind unerlässlich, um die von Ihnen angestrebten Verbrauchergruppen zu erreichen.

Instanz können Sie zum Beispiel eine Reihe von bezahlten Anzeigen auf Facebook schalten, um Ihre umweltfreundlichen Küchengeräte zu bewerben und Kunden zu erreichen, die nach diesen Produkten suchen.

Nutzen Sie ClickUp Gehirn , ClickUp's KI-gesteuerter Schreibassistent, um Ideen für Inhalte und Zielgruppen zu generieren, Inhalte für regionale Kampagnen in lokale Sprachen zu übersetzen und ansprechende Werbetexte zu erstellen.

Hier ein Beispiel: ClickUp Brain erstellte eine Buyer Persona für einen Hersteller von umweltfreundlichen Küchengeräten in Philadelphia:

Nutzen Sie ClickUp Brain, um Buyer Personas für Ihr Geschäft zu erstellen und relevante Marketingstrategien zu entwickeln

💡Pro-Tipp: E-Mail-Marketing ist auch eine robuste Methode, um Leads zu pflegen und sie über neue Produkteinführungen und Aktionen zu informieren. Der Einsatz von A/B-Tests in E-Mail-Kampagnen hilft bei der Optimierung von Betreffzeilen, Inhalten und Versandzeiten, um Öffnungsraten und Konversionen zu steigern.

3. Inhalt der Website

Ihre Website ist oft der erste Kontakt mit Ihrem Geschäft. Daher ist es wichtig, dass ihre Inhalte stets aktuell und ansprechend sind.

Fügen Sie wichtige Details über Ihr Angebot und Inhalte ein, die die Besucher interessieren, wie interaktive Produktdemos oder Einblicke hinter die Kulissen Ihres Innovationsprozesses.

Die Content Management Vorlage von ClickUp hilft Ihnen, einen durchgängigen Workflow für die Aktualisierung Ihrer Website zu definieren. Mit dieser Vorlage können Sie verschiedene Arten von Aufgaben bei der Erstellung von Websites organisieren, von der Entgegennahme von Inhaltsanfragen über die Planung der gesamten Sitemap auf Whiteboards bis hin zur Pflege eines Redaktionskalenders.

ClickUp's Vorlage für das Inhaltsmanagement

Die Vorlage bietet auch die Möglichkeit, die Leistung anhand von Zielen zu messen, damit Sie Ihre Strategien für die externe Kommunikation im Geschäft entsprechend anpassen können.

Erstellen Sie eine Liste mit Anforderungen an Inhalte, wie Blogbeiträge, Bilder, Videos, Podcasts usw., und weisen Sie den entsprechenden Mitgliedern des Teams Verantwortlichkeiten zu ClickUp Aufgaben . Es erleichtert die Nachverfolgung des Fortschritts mit benutzerdefinierten Feldern und Tags, wie Priorität, Fälligkeitsdatum, Abhängigkeit usw. Sie können auch verwenden ClickUp Gantt-Diagramm-Ansicht um den Fortschritt auf einer visuellen Zeitleiste zu überwachen und Fristen festzulegen, wann Inhalte hochgeladen, aktualisiert oder von der Website entfernt werden sollen.

4. Öffentlichkeitsarbeit

Gelöscht PR Ziele sind der Schlüssel, um wichtige Ankündigungen an das richtige Publikum zu bringen und den Ruf Ihrer Marke zu schützen.

Eine gut getimte Pressemitteilung oder Konferenz kann dafür sorgen, dass die Medien die neuesten Unternehmensnachrichten aufgreifen und verbreiten. Auch in Krisensituationen ist PR wichtig, denn sie hilft Ihnen, die Berichterstattung zu kontrollieren und Ihre Glaubwürdigkeit bei Interessengruppen und in der Öffentlichkeit zu stärken

Bei einem Produktrückruf zum Beispiel kann eine gut ausgeführte PR-Strategie dazu beitragen, das Problem schnell zu lösen, die Kunden mit einer klaren Kommunikation zu beruhigen und Verantwortlichkeit zu zeigen, um letztlich das Vertrauen zu erhalten und den Schaden für den Ruf Ihrer Marke zu minimieren. ClickUp's PR-Kampagnen-Vorlage stattet Sie mit allem aus, was Sie für eine erfolgreiche PR-Strategie benötigen. Sie können detaillierte Nachverfolgungen durchführen, indem Sie Features nutzen wie:

Benutzerdefinierte Status zur Nachverfolgung des Fortschritts der Kampagne

Benutzerdefinierte Felder zur Kategorisierung von Medienkontakten und Details zur Öffentlichkeitsarbeit

Gantt-Ansichten zur Visualisierung von Zeitleisten

ClickUp's PR-Kampagnen-Vorlage

Das umfassende, vollständig anpassbare Framework hilft Ihnen, Zeit und Ressourcen zu sparen, während Sie eine auf Ihre Bedürfnisse und Ziele zugeschnittene Business-Strategie entwickeln. ClickUp Dashboards bieten einen visuellen Überblick über die Kampagnenleistung, Marketing-KPIs, den Zustand von Projekten und die Workloads von Teams anhand von Diagrammen und Grafiken. So erhalten Sie die nötigen Einblicke, um datengesteuerte Entscheidungen zu treffen.

💡Pro Tip: Vorlagen für Marketingpläne geben Ihnen die Möglichkeit, Ihre Botschaften zu steuern und sicherzustellen, dass Ihre Nachrichten die richtige Zielgruppe erreichen, ohne dass Ihr Ruf als Unternehmen darunter leidet. Integrieren Sie Kundenfeedbackschleifen in Ihren Marketingplan, um Ihre Botschaften auf der Grundlage von Echtzeiterkenntnissen zu verfeinern.

5. Öffentliche Ereignisse

Ereignisse sind eine gute Möglichkeit, mit Branchenkollegen, Geschäftspartnern und potenziellen Kunden in Verbindung zu treten.

Sie können nicht nur Ihr Geschäft als Branchenführer bewerben und einem ausgewählten Publikum Ihre Angebote vorstellen, sondern auch von anderen Teilnehmern des Ereignisses lernen und Einblicke in aktuelle Markttrends gewinnen. ClickUp's Event Management Software hilft, die Planung und Durchführung von Ereignissen zu optimieren. Mit ihren intuitiven Features können Sie die Art und Weise, wie Sie organisieren, werben und zusammenarbeiten, verändern.

Planen Sie Ereignisse, delegieren Sie Verantwortlichkeiten und arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen - mit der ClickUp Event Management Software

Die Ansicht des Kalenders in ClickUp ermöglicht es Ihnen, klare Zeitleisten für Ereignisse zu entwerfen, Verantwortlichkeiten einfach zuzuweisen und eng mit internen Teams und Anbietern zusammenzuarbeiten. Der zusätzliche Vorteil der Synchronisierung mit dem Google Kalender in beide Richtungen stellt sicher, dass alle Ihre Meetings mühelos an einem Ort verwaltet werden.

Planen Sie ein großes Ereignis?

Gliedern Sie es auf, indem Sie jede Aufgabe auflisten, Start- und Fälligkeitsdaten zuweisen und die automatische globale Nachverfolgung nutzen, um abrechenbare Stunden zu berechnen

Legen Sie klare Liefererwartungen mit Zeitschätzungen fest und sorgen Sie für einen reibungslosen Workflow von Anfang bis Ende

Erstellen Sie eine strukturierte Reihenfolge mit Abhängigkeiten von Aufgaben und stellen Sie sicher, dass jedes Mitglied des Teams seine Rolle kennt

Priorisierung von Aufgaben und Erstellung von Checklisten, um sicherzustellen, dass kein Detail übersehen wird, insbesondere am Tag des Ereignisses

Das Beste daran ist, dass Sie Ihre Planung von Ereignissen rationalisieren können mit ClickUp's Event Marketing Vorlage . Dieses leistungsstarke Tool bietet einen strukturierten, wiederholbaren Rahmen, der Ihnen hilft, organisiert zu bleiben, während er Sie zu innovativen Strategien inspiriert und sicherstellt, dass kein wichtiges Detail übersehen wird.

Event Marketing Vorlage von ClickUp

Hier sehen Sie, wie die Vorlage verwendet werden kann:

Legen Sie gemeinsam mit Ihrem Team Ziele fest

Erstellen Sie eine Liste potenzieller Mitglieder der Zielgruppe und deren Kontaktinformationen

Nachverfolgung von Aufgaben und Sicherstellung, dass nichts versäumt wird, mitMeilensteine in ClickUp Sie können auch verwenden ClickUp Automatisierungen zum Versenden automatisierter Erinnerungen an Ereignisse und zum Planen von Beiträgen in sozialen Medien mit Angaben zum Veranstaltungsort und zum Zeitplan für bevorstehende Ereignisse.

6. Partnerschaften/Kooperationen

Partnerschaften mit Influencern oder anderen Unternehmen durch Endorsements oder gemeinsame Branding-Kampagnen können Ihnen dabei helfen, neue Zielgruppen zu erschließen und von der gegenseitigen Glaubwürdigkeit zu profitieren.

Die Partnerschaft von Red Bull mit extremen Sportereignissen ist ein hervorragendes Beispiel, da sie perfekt zu seinem Image von Energie, Abenteuer und dem Überschreiten von Grenzen passt. Diese Partnerschaften tragen dazu bei, die Botschaft des abenteuerlichen und energiegeladenen Lebensstils von Red Bull zu verstärken.

Entwicklung einer externen Kommunikationsstrategie

Zu wissen, wie man die externe Kommunikation angeht, ist von zentraler Bedeutung für einen erfolgreichen marketing-Kommunikationsstrategie . So fangen Sie an.

1. Recherchieren Sie Ihre Zielgruppen

Definieren Sie zunächst alle externen Zielgruppen, mit denen Sie in Verbindung treten möchten, wie z. B. Investoren, Kunden, Medien oder Partner. Recherchieren Sie dann für jeden Zielgruppentyp nach Erkenntnissen, die auf den folgenden Punkten basieren, um sie weiter zu segmentieren.

Zum Beispiel:

Firmendaten (Branche, Unternehmensgröße, Wachstumsphase)

Demografische Daten (Alter, Rolle, Größe des Unternehmens)

Allgemeine Probleme (begrenzte Budgets, fragmentierte Daten, Zeitmangel)

Kaufverhalten (forschungsorientiert, budgetbewusst, Wert auf Qualität statt Preis)

Wenn Sie ein B2B-Softwareunternehmen sind, gehören zu Ihren externen Zielgruppen vielleicht IT-Manager in mittelständischen Unternehmen.

Durch die Erstellung von Personas könnten Sie herausfinden, dass diese bei der Auswahl von Softwarelösungen vor allem auf Kosteneffizienz und Integrationsmöglichkeiten Wert legen - ein wichtiger Punkt, der in Ihrem Plan für die externe Kommunikation berücksichtigt werden muss.

2. Setzen Sie SMART-Ziele für jede Zielgruppe

Spezifische, messbare, erreichbare, relevante und zeitgerechte (SMART) Ziele für jedes Zielgruppensegment sind wichtig für die **Entwicklung zielgerichteter Inhalte, die auf die individuellen Bedürfnisse der Zielgruppe abgestimmt sind

Für die Medien könnte ein SMART-Ziel lauten: "Sichern Sie sich innerhalb des nächsten Quartals die Berichterstattung in drei branchenführenden Publikationen, indem Sie gezielte Pressemitteilungen versenden und Interviews mit wichtigen Unternehmenssprechern arrangieren"

Mit ClickUp Ziele können Sie klare, spezifische Ziele definieren und Ihre Zielsetzungsstrategie mit quantifizierbaren, messbaren Einzelzielen verfeinern. Für Investoren könnte ein SMART-Ziel lauten: Die Öffnungsrate des vierteljährlichen Anlegernewsletters innerhalb der nächsten sechs Monate um 15 % erhöhen

Verwenden Sie das Feature Ziele, um genaue Metriken für den Erfolg festzulegen, z. B. Zahlen, Prozentsätze oder Währungen. Sie können Aufgaben oder Listen mit einem Ziel auf der Plattform verknüpfen, und die Plattform verfolgt automatisch Ihren Fortschritt, während Sie sie abschließen.

Verwenden Sie verschiedene Arten von Zielen wie wahr/falsch, Meilenstein, und mehr, um Ihren Fortschritt mit ClickUp Goals in regelmäßigen Abständen zu überprüfen

Instanz, indem Sie alle Aufgaben in einem Sprint mit einem einzigen Ziel verknüpfen, können Sie ganz einfach den gesamten Fortschritt in Echtzeit überwachen.

Organisieren Sie alles mit benutzerfreundlichen Ordnern, weisen Sie Zielen und Unteraufgaben Fälligkeitsdaten zu und verwalten Sie den Zugriff, indem Sie mehrere Eigentümer einstellen und Berechtigungen kontrollieren. ClickUp's Marketing Projekt Management Software kann Ihnen dabei helfen, Ihre übergeordneten Marketing-Roadmaps in umsetzbare, alltägliche Workflows zu verwandeln.

Die Integration von Strategiedokumenten, Brainstorming-Sitzungen und Pitching-Kalendern in die täglichen Abläufe Ihres Teams ermöglicht es Ihnen, agil zu bleiben und schnell auf die Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe zu reagieren.

Verfolgen und analysieren Sie den Fortschritt Ihrer Marketingziele mit der ClickUp Marketing-Projektmanagement-Software ClickUp Dokumente ermöglicht es Ihren Mitgliedern im Team, vom ersten Brainstorming bis zum Start der Kampagne informiert und konzentriert zu bleiben.

Ganz gleich, ob Sie Listen nach Zielgruppen segmentieren, Medienkontaktinformationen verwalten oder Ideen für Ihre Geschäftsgespräche organisieren - mit Docs haben Sie alles an einem Ort.

Nutzen Sie ClickUp Docs für Brainstorming und Zusammenarbeit mit Ihrem Team in Echtzeit

Die Echtzeit-Zusammenarbeit ermöglicht es Ihnen, Teammitglieder zu taggen, Aufgaben zuzuweisen und Text in verfolgbare Elemente zu verwandeln, um sicherzustellen, dass keine Idee oder Aufgabe übersehen wird.

3. Wählen Sie die richtigen Kanäle für jede Zielgruppe

Verschiedene Kommunikationskanäle bieten einzigartige Vorteile. Während soziale Medien beispielsweise ideal sind, um interaktive Inhalte freizugeben und einen Hype über neue Produkteinführungen zu erzeugen, bieten Webinare eine persönlichere Möglichkeit, mit Ihren Kunden in Echtzeit in Kontakt zu treten.

Bei der Auswahl des besten Kanals für die externe Kommunikation sollten Sie Faktoren wie das verfügbare Budget, die Präferenzen der Zielgruppe und die Dringlichkeit der Nachricht berücksichtigen

So ist beispielsweise eine E-Mail für die Ankündigung bevorstehender Verkäufe wirkungsvoller, während eine SMS zu den beste E-Mail Alternativen für zeitkritische Mitteilungen.

Wenn Sie E-Mail hauptsächlich für die externe Kommunikation nutzen, können Sie E-Mails direkt über die Plattform senden und empfangen ClickUp's E-Mail Projekt Management Software und macht das Wechseln zwischen Registerkarten oder Tools überflüssig.

Egal, ob es sich um eine schnelle Antwort oder ein detailliertes Update handelt, Sie können ganz einfach Dokumente, Formulare oder Clips an Ihre E-Mails anhängen.

Senden Sie externe Nachrichten und Antworten direkt aus ClickUp's E-Mail Projektmanagement Software

Sie können sogar E-Mails und Aufgaben automatisieren, indem Sie regelbasierte Auslöser für benutzerdefinierte Felder, Übermittlungen von Formularen und Aktualisierungen von Aufgaben verwenden und so die rechtzeitige Kommunikation mit Ihrer Zielgruppe sicherstellen.

Ihr Posteingang wird so zu einem Hub für Projekte, in dem Sie Aufgaben aus Benachrichtigungen erstellen und kommentieren, Fristen durch Hinzufügen von Start- und Enddaten festlegen, E-Mails mit Aufgaben verknüpfen und die Automatisierung von Newslettern, Drip-Kampagnen und E-Mail-Weiterleitungen einrichten können.

So können Sie Ihre E-Mails zusammen mit anderen Marketingkanälen verwalten und eine koordinierte Strategie sicherstellen.

4. Entwerfen Sie ein Kommunikations-Playbook

Dieses Dokument enthält alle Details zu Ihren Zielen, Kanälen und dem Tonfall (Tone of Voice) für jede externe Zielgruppe, mit der Sie arbeiten

Es sollte Redaktionsrichtlinien, Inhaltssäulen, einen Zeitplan für PR-Inhalte und zentrale Markenbotschaften enthalten - damit Ihr Team alles hat, was es braucht, um immer richtig zu kommunizieren.

Wenn Sie zum Beispiel ein Technologieunternehmen sind, könnte das Playbook Anweisungen zum Umgang mit Medienanfragen enthalten, mit vorab genehmigten Schlüsselbotschaften über Produktfeatures, Unternehmenskultur und Nachhaltigkeitsinitiativen.

5. Erstellen Sie einen Fahrplan für die Durchführung des Aufwands für die Öffentlichkeitsarbeit

Ein solider Plan für die externe Kommunikation hält Sie auf Kurs und stellt sicher, dass Ihre Botschaften klar sind, Ihre Zielgruppen verstanden werden und Ihre Ziele aufeinander abgestimmt sind.

Das Beste daran ist, dass Sie das Rad nicht neu erfinden müssen. Stattdessen können Sie Folgendes nutzen vorlagen für Kommunikationspläne die in der Regel Elemente wie Ziele, Beteiligte, Phasen, Aufgaben, Fristen und Schlüsselbotschaften enthalten.

Achten Sie darauf, Ihren Plan ständig zu aktualisieren, wenn neue Erkenntnisse und Rückmeldungen eintreffen, damit er relevant und auf das Einzelziel ausgerichtet bleibt.

Beispiel: Der ClickUp Vorlage für einen Kommunikationsplan hilft Ihnen, eine Hierarchie von Interessengruppen zu erstellen und festzulegen, wie Informationen effizient freigegeben werden. Sie können Ihre Projektkommunikationsstrategie mit Clients entwickeln, benutzerdefinierte Rollen zuweisen, Zugriff und Berechtigungen verwalten und entscheiden, was öffentlich oder privat bleiben soll.

ClickUp's Vorlage für einen Kommunikationsplan

Darüber hinaus können Sie einen für Ihre Bedürfnisse benutzerdefinierten Kommunikations-Workflow mit verschiedenen Ansichten wie Liste, Gantt, Workload und Kalender erstellen und Fälligkeitsdaten, Kommentare, Automatisierung und vieles mehr verwenden, um Ihre Kommunikationsplanung zu optimieren.

In ähnlicher Weise kann die Vorlage für Kommunikationskampagnen von ClickUp hilft Ihnen bei der effektiven Kommunikation mit den Stakeholdern und rüstet Ihr Team aus, um während einer Kampagne die richtigen Botschaften zu übermitteln, egal ob es sich um die Einführung eines neuen Produkts oder eine interne Initiative handelt.

Hier sind die Vorteile:

Nachverfolgung des Kampagnenfortschritts durch Zuweisung von Aufgaben mit anpassbarem Status

Organisieren und Hinzufügen von Schlüsselattributen zur einfachen Visualisierung der verschiedenen Phasen Ihrer Kampagne

Verbesserte Nachverfolgung von Kampagnen durch Kommentarreaktionen, automatische Erinnerungen, mehrere Mitarbeiter und Prioritäten für Aufgaben

ClickUp Vorlage für Kommunikationskampagnen

Die Vorlage hilft bei der durchgängigen Planung und Durchführung von Kampagnen, von der anfänglichen Ideenfindung und Zielsetzung bis hin zur Auswahl der Kommunikationskanäle und der Sicherstellung, dass Ton und Sprache auf allen Plattformen konsistent bleiben.

4 Tipps zur Verbesserung Ihres Markenauftritts und Ihrer externen Kommunikation

Die externe Kommunikation ist entscheidend dafür, wie Ihr Geschäft in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Ob es sich um eine Pressemitteilung oder einen Facebook-Post handelt, jede Kommunikation trägt dazu bei, wie Sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, weshalb eine klare kPIs zur Markenbekanntheit ist so wichtig.

Hier erfahren Sie, wie Sie es richtig erledigen:

Zu den ersten Prioritäten gehört die Konsistenz, damit Ihre gesamte externe Kommunikation über alle Plattformen hinweg dazu beiträgt, eine einheitliche Markenidentität zu stärken, die für Ihr Einzelziel stets im Vordergrund steht

Die Pflege Ihrer Online-Präsenz, einschließlich der auf Ihren externen Kommunikationskanälen freigegebenen Informationen und der prompten Antworten auf Ihre Kundeninteraktionen, ist entscheidend

Empfehlungen von vertrauenswürdigen Unterstützern Ihres Geschäfts, seien es Branchenführer, Influencer oder sogar zufriedene Käufer, haben in den Augen der Öffentlichkeit mehr Gewicht als bezahlte Anzeigen

Die Zusammenarbeit mit bekannten Influencern hilft Ihnen auch, neue Zielgruppen durch deren Fangemeinde zu erschließen und direkt mit ihnen in Kontakt zu treten

*Lesen Sie mehr: Kundenbindungsprogramme: Mit dieser organischen Marketingstrategie eine dauerhafte Marke aufbauen

Beispiele für Unternehmen, die ihre externe Kommunikation richtig erledigen

Lassen Sie sich bei der Gestaltung Ihres Plans für die externe Kommunikation von Geschäften inspirieren, die dies bereits gut erledigen. Hier sind einige Beispiele.

1. Patagonia

Die Outdoor-Marke ist bekannt für ihr Engagement für Transparenz und Umweltverantwortung. Jedes Jahr, Patagonia gibt einen Jahresbericht frei, in dem die Fortschritte, Initiativen, Herausforderungen und Möglichkeiten im Detail beschrieben werden, und freut sich über Beiträge aus der Öffentlichkeit über seinen Blog und seine Social-Media-Kanäle.

2. Ben und Jerry's Ben and Jerry's , eine beliebte Eiscreme-Marke, hat sich schon immer stark für soziale Gerechtigkeit eingesetzt. Auf der Website von Ben and Jerry's werden die vielen Gründe, die das Unternehmen unterstützt, klar dargelegt, und jede Seite enthält einen Abschnitt über "werteorientierte Beschaffung", in dem die pflanzenbasierte Verpackung und das Engagement für fairen Handel beschrieben werden.

3. Netflix

Der OTT-Streamer benutzerdefiniert sein Angebot laufend, je nachdem, was die Zuschauer mehr wollen. Netflix kommuniziert auch regelmäßig per E-Mail mit seinen Kunden und ist für seine unbeschwerte Präsenz in den sozialen Medien bekannt.

4. Starbucks

Die Kaffeekette hat immer wieder bewiesen, wie man auf Krisen reagieren kann. Im Incident 2018 mit dem Racial Profiling, Starbucks entschuldigte sich umgehend, schloss Tausende von Filialen, um Anti-Voreingenommenheits-Schulungen durchzuführen, und teilte seinen Stakeholdern die ergriffenen Maßnahmen und die daraus gezogenen Lehren klar mit.

Vereinfachen Sie die externe Kommunikation für Ihr Business

In einem überfüllten digitalen Space ist die richtige Kommunikation zur richtigen Zeit wichtig.

Ganz gleich, ob Sie Dokumente für die Stakeholder-Kommunikation in Bezug auf die finanzielle Leistung oder eine Reihe von Social-Media-Beiträgen für eine CRM-Kampagne verfassen, stellen Sie sicher, dass der Inhalt zu Ihrer Marke und Ihrer Vision, wie Sie wahrgenommen werden möchten, passt.

Und es ist nie zu spät, in diese Präsenz zu investieren, insbesondere mit einem Tool wie ClickUp, das alles bietet, was Sie für den Anfang brauchen.

Nutzen Sie es, um Dokumente, Projekte, Chats, Aufgaben und Notizen über eine zentrale Plattform zu konsolidieren. Genießen Sie die nahtlose Zusammenarbeit im Team, beseitigen Sie Informationssilos und schaffen Sie eine wirklich abgestimmte externe Kommunikationsstrategie. Melden Sie sich kostenlos für ClickUp an um den Unterschied zu erleben.