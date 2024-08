die 10 besten KI-Kommunikationstools im Jahr 2024

Das bekannte Sprichwort "Kommunikation ist der Schlüssel" ist heute wahrer denn je. Die Welt bewegt und verändert sich rasant, so dass wir Mühe haben, Schritt zu halten und gleichzeitig unsere Teams zusammenzuhalten.

Es ist heute unerlässlich, über Systeme zu verfügen, die Teammitglieder, Kunden und Stakeholder über alles Wichtige informieren, wenn es darauf ankommt. Aus diesem Grund finde ich KI-Tools so nützlich.

Viele von uns haben gelernt wie man KI für die Aufgaben des täglichen Lebens nutzt um die Produktivität zu steigern und Routinetätigkeiten zu vereinfachen. Aber wie sieht es mit der Kommunikation bei der Arbeit aus? KI am Arbeitsplatz kann die Planung von Meetings, das Freigeben von Updates, die Zusammenfassung von Unterhaltungen, die Beantwortung von Fragen und das Einholen von Feedback so effizient wie nie zuvor gestalten. Gleichzeitig erhalten Sie wertvolle Erkenntnisse darüber, wie Sie Ihre Kommunikation optimieren und das Engagement Ihrer Mitarbeiter verbessern können.

Deshalb habe ich einige der besten KI-Kommunikationstools zusammengestellt, die heute verfügbar sind. Ich habe diese Liste mit dem Input des Teams hier bei ClickUp zusammengestellt und hoffe, dass Sie sie nützlich finden werden.

Jedes Unternehmen hat seine eigenen Bedürfnisse, und Sie möchten sicherstellen, dass sich das von Ihnen gewählte Tool nahtlos in Ihren bestehenden Workflow einfügt. Im Folgenden finden Sie einige Features, auf die Sie beim Vergleich Ihrer Optionen achten sollten:

Benutzerfreundlichkeit: Wie einfach ist es, das tool einzurichten, es nach Ihren Bedürfnissen zu konfigurieren und loszulegen? Das ideale KI-gestützte Kommunikationstool sollte so konzipiert sein, dass jeder in Ihrem Team es ohne besondere Schulung bedienen kann

Skalierbarkeit: Wenn Ihre Teams wachsen und weitere Abteilungen hinzukommen, wird Ihre KIsoftware für die interne Kommunikationsollte in der Lage sein, mit Ihnen zu wachsen und weiterhin erstklassige Ergebnisse zu liefern

Schulungsunterstützung: Sie sollten sicherstellen, dass es Lernressourcen für diejenigen gibt, die sie noch benötigen; suchen Sie nach KI-Kommunikationstools, die mit Wissensdatenbanken und Chat/Telefon-Support für Tipps zur optimalen Nutzung der Features ausgestattet sind

Integrationsoptionen: Das Ziel ist der Aufbau eines einheitlichen Workflows, in dem alle Komponenten miteinander kommunizieren können. Wählen Sie eine Option, die über APIs oder Plugins zur Synchronisierung mit Ihrem E-Mail-System, Projektmanagement/CRM-Plattformen, HR-Dashboard usw. verfügt

Sicherheit und Datenschutz: Achten Sie auf ein Tool, das über robuste Verschlüsselungsfunktionen verfügt, um Ihre Daten zu schützen, und außerdem alle branchenspezifischen Standards wie HIPAA oder GDPR erfüllt

Echtzeit- und/oder mehrsprachige Interaktionen: Wenn Sie Echtzeit-Chat-Support anbieten oder mit Kunden von verschiedenen Speicherorten aus in Verbindung stehen, sollten Sie ein KI-Kommunikationstool wählen, das Sprachbarrieren beseitigen kann

1. ClickUp (am besten für KI-gestützte Kommunikation)

ClickUp ist eine robuste Plattform für Produktivität und Zusammenarbeit im Team, die umfangreiche Features für Projektmanagement und Kommunikation bietet. ClickUp Chat-Ansicht bietet beispielsweise eine nahtlose Möglichkeit für Teams, miteinander zu kommunizieren und gemeinsame Aufgaben von Anfang bis Ende zu verwalten.

Ich kann Links, Tabellen, Videos und vieles mehr in den Chat einbetten, damit mein Team schnell auf sie zugreifen kann. Mit der @mention-Option kann ich bestimmte Mitglieder des Teams in Unterhaltungen erwähnen und so sicherstellen, dass sie über Aktualisierungen und Änderungen auf dem Laufenden bleiben, sobald diese eintreten.

Bringen Sie die Team-Kommunikation mit ClickUp Chat in einem Space zusammen und geben Sie Updates frei, verknüpfen Sie Ressourcen und arbeiten Sie mühelos zusammen

ClickUp ermöglicht auch die Formatierung jeder Nachricht mit Rich Editing. Dies beinhaltet die Verwendung von Code-Blöcken, Aufzählungen und Bannern, um Details zur Arbeit klar zu kommunizieren.

Wenn ich eine einfache Möglichkeit brauche, meinen Mitgliedern im Team genau zu zeigen, worüber ich spreche, ClickUp Clips ist der richtige Weg. Mit diesem Feature für Bildschirmaufnahmen kann ich meinen Bildschirm aufzeichnen und das Video für meine Mitglieder im Team als öffentlichen Link freigeben und sogar die Videodatei herunterladen.

Ob zur Klärung von Zweifeln oder zur Aktualisierung des Status von Projekten oder Aufgaben - die Kommunikation im Business war noch nie so einfach.

Geben Sie innerhalb einer ClickUp Aufgabe Ihren Bildschirm frei und zeichnen Sie ihn auf, um mit anderen Benutzern schneller zu kommunizieren, ohne zu anderen Tools für die Bildschirmaufzeichnung zu wechseln

Außerdem, ClickUp Gehirn kann jeden Clip transkribieren, einschließlich Zeitstempel und Schnipsel. Die Transkripte können weiter in Zusammenfassungen oder Zu erledigen-Listen umgewandelt werden.

Die KI-Funktionen von ClickUp machen es Marketing Teams einfach, wichtige Dokumente wie eine Fallstudie schnell zu erstellen

ClickUp beste Features

Fördern Sie die Zusammenarbeit und halten Sie alle in der Verantwortung, indem Sie Aufgaben zuweisen, Fälligkeitsdaten einstellen und Dateien in ClickUp Tasks freigeben

Stellen Sie sicher, dass alle auf der gleichen Seite sind und ergreifen Sie Maßnahmen mit @Mentions und Aufgabenkommentaren; erwähnen Sie Teammitglieder direkt in Aufgaben und Kommentaren, geben Sie Updates frei und fordern Sie sie zum Handeln auf

Verwenden SieClickUp Whiteboards für Brainstorming-Sitzungen, währendClickUp Dokumente zum Speichern von Ideen und SOPs, zum Erstellen von Kommunikationsplänen über anpassbare Vorlagen und vieles mehr verwendet werden kann

Optimieren Sie Ihre E-Mails durch die Integration von Google Workspace, Outlook und Google Kalender mit ClickUp, um E-Mails direkt aus Ihren Aufgaben zu senden und zu empfangen, ohne zwischen den Apps wechseln zu müssen

Automatisieren Sie das Verfassen von E-Mails, fassen Sie Notizen zu Meetings und Unterhaltungen zusammen, schreiben Siemeeting-Agendenund erstellen Sie detaillierte Produktbeschreibungen mit ClickUp Brain

ClickUp Limits

ClickUp Brain ist nicht im Free Forever-Plan enthalten; eine begrenzte kostenlose Testversion wird jedoch in Kürze zur Verfügung stehen

Da ClickUp viele Features enthält, kann es für Einsteiger in die Produktivität zu einer Lernkurve kommen

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7 pro Monat und Benutzer

$7 pro Monat und Benutzer Business: $12 pro Monat und Benutzer

$12 pro Monat und Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise ClickUp Brain: Hinzufügen zu einem beliebigen bezahlten Plan für $7 pro Mitglied im Workspace pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,700+ Bewertungen)

4.7/5 (9,700+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,100+ Bewertungen)

2. Otter.ai (am besten geeignet für die genaue Transkription von gesprochenen Wörtern und die Integration von Meetings)

über Otter Otter.ai ist ein fortschrittlicher Transkriptionsdienst, der künstliche Intelligenz nutzt, um gesprochene Worte präzise in Text umzuwandeln. Egal, ob es sich um ein Team Meeting, einen Vortrag oder ein Interview handelt, es erfasst alles in Echtzeit.

Eines meiner bevorzugten Features von Otter.ai ist seine Fähigkeit, automatisch an Meetings von Zoom, Google Meet und Microsoft Teams teilzunehmen. Das bedeutet, dass es ohne zusätzlichen Aufwand detaillierte Transkripte aufzeichnen, verschiedene Sprecher erkennen und sie entsprechend beschreiben kann, um Verwechslungen zu vermeiden.

Sie können Transkriptionen in verschiedenen Formaten exportieren, darunter Textdateien, PDFs und SRT (für Untertitel).

Otter.ai beste Features

Komprimieren und transkribieren Sie 1-stündige virtuelle Meetings in eine 30-sekündige Zusammenfassung

Freigeben von Transkriptionen für Mitglieder des Teams, Hinzufügen von Kommentaren und Hervorheben wichtiger Abschnitte über die Plattform selbst

Automatisches Erfassen und Zuweisen von Elementen aus Meetings, einschließlich des Diskussionskontexts, wodurch das Verfassen von E-Mails überflüssig wird

Otter.ai Limits

Der kostenlose Plan bietet eine begrenzte Nummer von Transkriptionsminuten, was für Teams, die eine intensive Nutzung von KI-Kommunikationstools planen, einschränkend sein kann

Die Anwendung ist etwas empfindlich und kann abstürzen, insbesondere wenn man versucht, das Feature der Autokorrektur zu nutzen

Otter.ai Preise

Basic: Free

Free Pro: $16.99 pro Benutzer

$16.99 pro Benutzer Business: $30 pro Benutzer

$30 pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Otter.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (200+ Bewertungen)

4.3/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (80+ Bewertungen)

3. Jasper.ai (Am besten geeignet für die Erstellung hochwertiger schriftlicher Inhalte mit KI)

über Jaspis KI Jasper.ai ist ein KI-gestützter Schreibassistent, der auf der Grundlage von Eingaben und Aufforderungen hochwertige Texte erstellt.

Was ich an Jasper.ai besonders wertvoll fand, war, dass es Schlüsselwörter, Überschriften und andere Elemente vorschlagen kann, um die SEO-Leistung des generierten Inhalts zu verbessern.

Das Tool ist intuitiv und einfach zu bedienen und bietet mehr als 50 vorlagen für Kommunikationspläne und benutzerdefinierte Optionen zur Anpassung an verschiedene Schreibaufgaben. Sie können Jasper verwenden, um E-Mail-Kampagnen zu entwerfen, Produktbeschreibungen zu entwickeln und kreative Geschichten zu schreiben.

Jaspis beste Features

Laden Sie das Briefing für Ihre bevorstehende Marketingkampagne hoch und erhalten Sie ein abgeschlossenes Set an Assets (Blogs, Texte für soziale Medien, Inhalte für die Landing Page), um loszulegen

Verwandeln Sie alles, was Sie sich vorstellen können, in Sekundenschnelle in einzigartige KI-Fotos und -Bilder

Organisieren Sie Ihre Inhalte, Ihren Tonfall und Ihr Repository, damit Ihr Team bei der Marke bleibt; sichern Sie es mit Berechtigungen auf Unternehmensniveau

Jasper Beschränkungen

Wir haben festgestellt, dass Jasper mit komplexen Eingabeaufforderungen Schwierigkeiten hat und die Ausgabe erhebliche Ungenauigkeiten und Ungereimtheiten enthalten kann

Benutzer haben berichtet, dass sie frustriert sind, wenn sie versuchen, den Jasper Support zu kontaktieren, da die erste Antwort von einem Bot kommt und Nachrichten, die zur Abmeldung oder Rückerstattung hinterlassen werden, nicht sofort beantwortet werden

Jasper Preise

Ersteller: $49 pro Monat und Platz

$49 pro Monat und Platz Pro: $69 pro Monat und Platz

$69 pro Monat und Platz Business: Benutzerdefinierte Preise

Jasper Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,200+ Bewertungen)

4.7/5 (1,200+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,800+ Bewertungen)

4. Synthesia.io (Am besten für die Erstellung von Videos in professioneller Qualität mit KI-Avataren)

über Synthesia Synthesia.io ist eine KI-gesteuerte Plattform, die es Ihnen ermöglicht, Videos in professioneller Qualität und in großem Umfang zu erstellen, ohne dass Sie etwas über Videoproduktion wissen müssen.

Ich konnte einfach mein Skript eingeben oder hochladen, einen Avatar, eine Stimme und die Farben der Marke auswählen, und Synthesia.io generierte ein ausgefeiltes Video, das aussah, als hätte es ein professionelles Studio erstellt.

Angesichts der Tatsache, dass Videomarketing in letzter Zeit an Popularität gewonnen hat, vereinfacht die KI-Videoplattform von Synthesia.io den Prozess und spart Ihnen Zeit und Geld.

*Lesen Sie mehr: Die 10 besten Synthesia KI Alternativen

Synthesia beste Features

Fesseln Sie Ihre Zuschauer mit 160+ KI-Avataren und machen Sie Ihre Videos inklusiver und vielfältiger

Erstellen Sie Videos in über 130 Sprachen, ohne Muttersprachler oder Synchronsprecher engagieren zu müssen; Sie können sogar Ihre Stimme klonen

Betten Sie die erstellten Videos in ein Autorentool, LMS, LXP und mehr ein; geben Sie sie für Ihr Team frei, um sofortiges Feedback zu erhalten

Grenzen von Synthesia

Kunden haben den Kundensupport als wenig hilfreich und abweisend empfunden Das Preismodell ist unerschwinglich: 89 Dollar für nur 30 Minuten Video, und die Preise steigen auf über 2000 Dollar für einen Enterprise-Plan

Synthesia Preise

Free: $0

$0 Starter: $29 pro Monat

$29 pro Monat Ersteller: $89 pro Monat

$89 pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Synthesia Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,500+ Bewertungen)

4.7/5 (1,500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

5. ChatGPT (Am besten für vielseitige natürliche Sprachverarbeitung und Unterhaltung)

über ChatGPT ChatGPT ist wahrscheinlich eines der meistdiskutierten KI-Kommunikationstools. Es wurde von OpenAI entwickelt und ist ein KI-gesteuerter Gesprächsagent, der in der Lage ist, auf der Grundlage der empfangenen Eingabeaufforderungen menschenähnlichen Text zu generieren.

Das Bemerkenswerteste an ChatGPT ist, dass es bei verschiedenen Aufgaben helfen kann, von der Beantwortung von Fragen und der Erläuterung von Konzepten bis hin zur Erstellung kreativer Inhalte, wie z. B. Texte für Landing Pages, Unternehmensschreiben und E-Mails an Clients.

Dies kann die Zeit und Energie, die Sie sonst für die Recherche und das Verfassen von Texten aufwenden würden, erheblich reduzieren. Die kostenpflichtige Version von ChatGPT bietet auch zusätzliche Tools wie DALL-E und Sora KI für die Erstellung von Bildern bzw. Videos.

ChatGPT beste Features

Brainstorming von Ideen, Schreiben von Gedichten, Erstellen von Geschichten oder Entwickeln von Videoskripten für eine effektive und maßgeschneiderte Kommunikation

Personalisierung von Interaktionen, da sich das Tool an Ihre Präferenzen anpasst und Antworten liefert, die Ihrem Stil und Kontext entsprechen

Rollenspiele für Situationen wie Kundenservice, Vorstellungsgespräche oder Verhandlungen zur Vorbereitung auf reale Ereignisse mit Übungen und Feedback in einer sicheren Umgebung

ChatGPT Beschränkungen

Manchmal hat ChatGPT Schwierigkeiten, bei der Beantwortung von Fragen auf dem richtigen Weg zu bleiben, was zu Antworten führt, die die Erwartungen des Benutzers nicht vollständig erfüllen

Die Nuancen der menschlichen Emotionen und die Feinheiten der persönlichen Erfahrung können manchmal verloren gehen oder missverstanden werden

ChatGPT Preise

Free

Plus: $20 pro Monat

$20 pro Monat Team: $30 pro Monat und Benutzer

$30 pro Monat und Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

ChatGPT Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (500+ Bewertungen)

4.7/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (40+ Bewertungen)

6. Grammarly (Am besten für die Verbesserung der Schreibqualität mit Grammatik- und Stilvorschlägen)

über Grammarly Grammarly ist ein KI-gestützter Schreibassistent, der mit Vorschlägen zu Grammatik, Rechtschreibung, Zeichensetzung, Stil und Tonfall hilft, das Schreiben zu verbessern - alles kann mit einem Klick akzeptiert oder abgelehnt werden.

Als ich Grammarly benutzte, stellte ich fest, dass Grammarly alternative Wörter und Ausdrücke vorschlug, um den Wortschatz zu erweitern und Wiederholungen zu vermeiden, was meinen Text abwechslungsreicher und interessanter machte.

In der Premium Version stehen Ihnen erweiterte Features zur Verfügung, wie z.B. die Erkennung von Plagiaten und die Überprüfung des genrespezifischen Schreibstils.

Grammarly beste Features

Erstellen Sie fehlerfreie Inhalte mit sofortiger Rechtschreib- und Grammatikprüfung

Wenden Sie freigegebene Richtlinien an, um Teams zu helfen, konsistent zu klingen, indem Sie die Sprache und den Tonfall Ihrer Marke fördern (Business-Plan erforderlich)

Schreiben Sie mit Ihrer Stimme unter Verwendung generativer KI mit anpassbaren Profiloptionen für Tonfall, Formalität und berufliche Relevanz

Schnelle Texterstellung mit vorgefertigten KI-Eingabeaufforderungen

Grammarly Limitierungen

Die Vorschläge von Grammarly erfassen oft nicht das Wesentliche des Stils oder der Bedeutung, wenn Sie Texte schreiben oder umgangssprachliche Referenzen verwenden

Es neigt dazu, empfohlene Wörter oder Ersetzungen zwischen erkannten Wörtern einzufügen, was frustrierend sein kann

Grammarly Preise

Free: $0 pro Monat

$0 pro Monat Premium: $29.85 pro Monat

$29.85 pro Monat Business: $25 pro Monat und Mitglied

Grammarly Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,500+ Bewertungen)

4.7/5 (8,500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (7,000+ Bewertungen)

7. TryEllie (Am besten für die Automatisierung von E-Mail-Antworten mit KI-generierten Antworten)

über TryEllie TryEllie, auch einfach Ellie genannt, ist ein KI-gesteuerter E-Mail-Assistent, der die GPT-4-Technologie nutzt, um intelligente und kontextbezogene E-Mail-Antworten zu generieren, die den Schreibstil des Benutzers nachahmen. Ein gutes Tool zum Lernen wie man KI in E-Mails einsetzt .

Obwohl sie keine kalten E-Mails schreibt, kann sie bei der Automatisierung sich wiederholender E-Mail-Aufgaben hilfreich sein, z. B. bei der Verwaltung von Abfragen des Kundensupports, der Planung von Meetings und der Nachbereitung laufender Unterhaltungen.

Ellie lässt sich über Chrome- und Firefox-Erweiterungen mit Gmail und Fastmail integrieren. Es ist zweifellos ein einfaches tool, aber es legt Wert auf den Datenschutz der Benutzer und speichert oder gibt keine Benutzerdaten frei.

TryEllie beste Features

Automatische Erstellung von E-Mail-Antworten auf der Grundlage des Kontexts der Unterhaltung und Ihrer bisherigen E-Mail-Muster

Weisen Sie dem Tool bestimmte Rollen zu (z. B. Projektmanager, Kundendienstmitarbeiter oder HR-Koordinator), damit es sich an verschiedene E-Mail-Szenarien anpassen kann

Verfassen von Antworten in mehreren Sprachen und Anpassung an die Bedürfnisse verschiedener Benutzer

TryEllie Einschränkungen

Es unterstützt keine anderen E-Mail-Dienste als Gmail und Fastmail

Die Anzahl der Antworten, die Ellie pro Tag erstellen kann, ist je nach Abonnement-Plan begrenzt, was für Benutzer mit hohem E-Mail-Aufkommen einschränkend sein kann

TryEllie Preise

Basic: $0

$0 Gewöhnlich: $19 pro Monat

$19 pro Monat Business: 39 $ pro Monat und Platz

39 $ pro Monat und Platz Professionell: $79 pro Monat und Platz

TryEllie Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

8. Yatter KI (am besten für die Verbesserung der WhatsApp- und Telegram-Kommunikation mit Echtzeit-KI)

über Quasselstrippe Yatter KI ist ein innovativer Chatbot, der die Kommunikation und Produktivität auf WhatsApp und Telegram verbessert. Er verwendet partielles Streaming, um Nachrichten in Echtzeit-Segmenten wie Absätzen zu liefern. Das bedeutet, dass ich Teile des Textes sehen konnte, während sie generiert wurden, anstatt darauf zu warten, dass die gesamte Nachricht auf einmal zugestellt wird.

Darüber hinaus können Sie mit Yatter KI Vorlagen für Ihre wiederholenden Aufgaben erstellen, so dass Sie langfristig viel Zeit sparen.

Der Assistent unterstützt mehrere Sprachen, so dass er für Benutzer auf der ganzen Welt zugänglich und nutzbar ist. Sie können Yatter AI auch in Betracht ziehen, wenn Sie auf der Suche sind nach Pumble-Alternativen .

Yatter KI beste Features

Yatter wandelt Sprachnotizen in Text um und liefert schnelle und präzise Antworten auf Ihre Abfragen

Extrahieren Sie Informationen aus PDFs mit seinem PDF-Reader

Nutzen Sie die Fähigkeiten von ChatGPT-4o, Google Gemini und Groq Llama 3 für schnellere Antworten und intelligentere Interaktionen

Bleiben Sie den Wetterveränderungen voraus mit Wetterberichten in Echtzeit, einschließlich Wolkendecke, Luftfeuchtigkeit, Sichtbarkeit und UV-Index

Yatter KI Limits

Benutzer haben berichtet, dass sie vom Kundensupport-Team selbst bei einfachsten Abfragen verspätete Antworten erhalten

Features zur Personalisierung und zum kontextbezogenen Verständnis sind nur im kostenpflichtigen Plan verfügbar

Yatter KI Preise

Yatter Basic: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Yatter Plus: Benutzerdefinierte Preise

Yatter KI Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

9. Notta (am besten geeignet für die Erstellung von Zusammenfassungen von Meetings und Elementen aus Audioaufnahmen)

über Notta.ai Notta ist ein KI-gestützter Transkriptionsdienst, der aufgezeichnete Sprache mit beeindruckender Genauigkeit in Text umwandelt. Er erleichtert die Überprüfung, Bearbeitung und das Freigeben von Informationen aus Meetings, Vorträgen und Interviews.

Egal, ob ich ein aufgezeichnetes Webinar nachgeholt habe oder eine Abschrift eines Team Meetings benötigte, Notta lieferte schnell und zuverlässig hochwertigen Text. Für die Transkription einer einstündigen Aufzeichnung benötigte ich durchschnittlich 5 Minuten.

Eines der herausragenden Features von Notta ist die Unterstützung mehrerer Dialekte und Sprachen wie Japanisch, Englisch, Chinesisch und Vietnamesisch, was es zu einem hervorragenden Tool für die Arbeit mit globalen Teams und die Verwaltung mehrsprachiger Projekte macht.

Nottas beste Features

Lassen Sie Notta automatisch an geplanten Meetings teilnehmen, ohne dass Sie Links suchen oder manuell teilnehmen müssen

Erstellen Sie mit nur wenigen Klicks genaue Zusammenfassungen von Meetings; gewinnen Sie wertvolle Erkenntnisse und treffen Sie schnelle Entscheidungen

Exportieren Sie Abschriften im TXT-, PDF-, DOCX- oder SRT-Format und geben Sie sie per E-Mail, Link oder über Apps wie Salesforce, Notion und Zapier frei

Notta Beschränkungen

Die Komponente zum Aufnehmen von Notizen erfasst Details nicht immer mit der gleichen Tiefe wie einige Konkurrenzprodukteapps für die Kommunikation im Teamund erfordert zusätzliche Notizen, um sicherzustellen, dass nichts übersehen wird

Benutzer können zwar Aufnahmen in Kategorien gruppieren, aber sie können nicht verwalten, was in Unterordnern enthalten ist, oder innerhalb der Kategorien weiter organisieren, was zusätzlichen Aufwand bei der Arbeit mit einer großen Audiobibliothek erfordert

Preise für Notta

Free: $0

$0 Pro: $14.99 pro Monat

$14.99 pro Monat Business: $27.99 pro Monat

$27.99 pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Notta Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

10. Drift (Am besten für einen KI-gesteuerten Chatbot zur Unterhaltung)

über Drift Der letzte auf unserer Liste der KI-Kommunikationstools ist Drift. Der KI-gestützte Chatbot von Drift hilft Vertriebs- und Marketing-Teams dabei, Leads zu generieren, Website-Besucher einzubinden und Kunden ein personalisiertes Erlebnis zu bieten. Der Chatbot kann sowohl Marketing- als auch Kundensupport-Abfragen bearbeiten und kann auf Ihre Daten trainiert werden, um wiederkehrende Besucher zu erkennen.

Er kann personalisierten Kundensupport anbieten, auf Abfragen des Vertriebs reagieren und Einzelziele ansprechen. Der Chatbot gibt Ihren Website-Besuchern Antworten in Echtzeit und leitet sie bei Bedarf an den zuständigen menschlichen Mitarbeiter weiter.

Drift beste Features

Binden Sie Kunden mit KI-gestütztem Chat in Echtzeit ein und beantworten Sie häufig gestellte Fragen

Erhöhen Sie den Kundensupport durch personalisiertes, chatbasiertes Unterstützen, ohne das Support-Team unter Druck zu setzen

Generierung von Leads und Buchung von Meetings für Vertriebsteams durch personalisierte Interaktionen

Bessere Personalisierung im Laufe der Zeit, da die KI aus jeder Kundeninteraktion lernt

Drift Einschränkungen

Die Kosten können für viele Unternehmen abschreckend sein

Es ist technisches Fachwissen erforderlich, um den Chatbot zu konfigurieren und ihn in Ihre anderen Tools zu integrieren

Drift-Preise

Premium: ab $2.500 pro Monat, jährlich abgerechnet

ab $2.500 pro Monat, jährlich abgerechnet Erweiterte und Enterprise-Pläne: Benutzerdefinierte Preise

Drift Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1.000+ Bewertungen)

4.4/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (190+ Bewertungen)

Das Aufkommen von KI-gestützten Tools hat die Art und Weise verändert, wie externe und interne Kommunikation geplant und durchgeführt wird. Unternehmen können Verbindungen schneller und mit mehr Menschen als je zuvor herstellen und so ihre Ziele im Geschäft schneller erreichen.

Achten Sie bei der Auswahl aus unserer Liste von KI-Kommunikationstools darauf, was die einzelnen Optionen bieten und wie sie sich am besten in Ihren Tech-Stack und Ihre Prozesse integrieren lassen.

Und wenn Sie überzeugt sind, dass Sie etwas Vielseitiges, aber dennoch einfach zu bedienendes suchen, dann sollten Sie sich an ClickUp wenden. Halten Sie Ihre Kunden, Clients und Stakeholder mit den richtigen Features bei der Stange.

ClickUp bietet Ihnen eine KI-gestützte Kommunikations- und Kollaborationsplattform sowie ein Tool zur Verwaltung von Aufgaben - alles in einer einzigen benutzerfreundlichen Lösung. Melden Sie sich kostenlos für ClickUp an heute.