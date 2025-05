die 13 besten Lösungen für die Geschäftskommunikation im Jahr 2025

Schlechte Kommunikation ist eine der größten Bedrohungen für den Erfolg eines Unternehmens. 14 % der Unternehmen haben dadurch Kunden verloren, und 8 % haben Mitarbeiter verloren!

Kurz gesagt: Wenn Ihre Plattform für die Geschäftskommunikation nicht effektiv ist, wird selbst die beste Strategie scheitern – insbesondere, wenn Sie ein Team haben, das nicht vor Ort arbeitet.

Hier sind die 13 besten externen und internen Kommunikations-Tools für ein Geschäft und ihre Schlüssel-Features.

Slack: Am besten für Echtzeit-Nachrichtenaustausch und Zusammenarbeit im Team geeignet

Zoom: Am besten für hochwertige Videokonferenzen und virtuelle Meetings geeignet

Microsoft Teams: Am besten für integrierte Kommunikation innerhalb von Microsoft 365

Trello: Am besten für visuelles Projektmanagement und die Nachverfolgung von Aufgaben geeignet

Monday.com: Am besten geeignet für benutzerdefinierte Workflows im Vertrieb und die Verbesserung der Zusammenarbeit im Team

Google Workspace : Am besten für die Zusammenarbeit an Dokumenten in der Cloud und E-Mails geeignet

Asana : Am besten für strukturiertes Aufgaben- und Projektmanagement geeignet

Workplace von Meta : Am besten für unternehmensweite Kommunikation und Zusammenarbeit geeignet

Cisco Webex: Am besten für Meetings und die Sicherheit von Videos in Unternehmen geeignet

Dialpad: Am besten für KI-gestützte Geschäftstelefonie und -nachrichten

GoToConnect: Am besten für All-in-One-VoIP- und Videokonferenzen

Grasshopper: Am besten für kleine Geschäfte, die ein virtuelles Telefonsystem benötigen

Worauf sollten Sie bei einer Lösung für die Geschäftskommunikation achten?

In einer Flut von Optionen kann es schwierig sein, die beste Lösung für die Geschäftskommunikation zu finden, die Ihren Anforderungen entspricht. Glücklicherweise bestimmen einige Attribute und Schlüssel-Features, wie effizient ein Kommunikations-Tool ist. Instanz:

👉🏻 Benutzerfreundlichkeit: Entscheiden Sie sich für ein Tool für die Geschäftskommunikation, das über eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche verfügt. Achten Sie darauf, dass es keine Lernkurve gibt, damit sich jeder im Unternehmen leicht daran gewöhnen kann

👉🏻 Features für die Zusammenarbeit: Suchen Sie nach einem Kommunikations-Tool, mit dem Sie und Ihre Mitglieder im Team in vielseitigen Formaten wie Instant Messaging, Videoanrufen, Gruppenchats usw. zusammenarbeiten können. Dies erhöht die Kommunikationsfähigkeit

👉🏻 Anpassbarkeit: Wählen Sie eine interne Kommunikationslösung, die auf die individuellen Bedürfnisse Ihres Teams zugeschnitten ist. Zunächst sollten Sie in der Lage sein, die Einstellungen für Benachrichtigungen zu definieren, Kanäle und Gruppen einzurichten usw.

👉🏻 Sicherheit: Stellen Sie sicher, dass Ihr internes Kommunikationstool sicher ist. Achten Sie auf Features wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Zwei-Faktor-Authentifizierung, Einhaltung von Vorschriften zum Datenschutz wie der DSGVO usw

👉🏻 Integrationsmöglichkeiten: Wählen Sie ein Kommunikationstool, das sich in die vorhandenen Tools und Software Ihres Workflows integrieren lässt. Dies sorgt für minimale Unterbrechungen und steigert die Produktivität

Die 13 besten Lösungen für die Geschäftskommunikation

Hier sind die 13 besten Tools für Zusammenarbeit und Kommunikation, mit denen Sie die Kommunikation und Geschäftsabläufe optimieren können:

1. ClickUp (am besten für kollaboratives Projekt- und Aufgabenmanagement geeignet)

Während die meisten tools auf der Liste nur bei der Verbesserung der Kommunikation helfen, geht ClickUp einen Schritt weiter. Als die App für alles bei der Arbeit vereint sie Projektmanagement und Kommunikation, sodass Ihr Team die Effizienz seiner Aufgaben durch eine konsistente Koordination maximieren kann.

ClickUp Chatten (für nahtlose Kommunikation)

ClickUp Chat ist ein leistungsstarkes Tool zur Verbesserung der Kommunikation im Team, zum Abbau von Silos und zur Steigerung der Produktivität insgesamt. Chatten ist direkt in Aufgaben, Dokumente und Projekte integriert, sodass Diskussionen immer mit der relevanten Arbeit verknüpft sind. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, zwischen Tools zu wechseln, und die Kommunikation bleibt fokussiert.

Mit ClickUp Chat können Teams sofort kommunizieren, Updates freigeben und Probleme schnell lösen, wodurch eine kollaborative Umgebung gefördert wird.

📮 ClickUp Insight: Fast 20 % unserer Umfrageteilnehmer senden täglich über 50 Sofortnachrichten. Dieses hohe Volumen könnte darauf hindeuten, dass in einem Team ständig ein reger Austausch stattfindet – was zwar die Geschwindigkeit erhöht, aber auch zu einer Überlastung der Kommunikation führen kann. Mit den integrierten Tools für die Zusammenarbeit von ClickUp, wie ClickUp Chat und ClickUp Assign Comments, sind Ihre Unterhaltungen immer mit den richtigen Aufgaben verknüpft, was die Sichtbarkeit erhöht und die Notwendigkeit unnötiger Nachverfolgungen reduziert.

Das Feature "Kommentare zuweisen" von ClickUp erstellt aus Nachrichten sofort Aufgaben und weist sie den Mitgliedern des Teams zu. Dadurch wird die Kommunikation optimiert, Aktivitäten werden priorisiert und die Verantwortlichkeiten für alle klar umrissen.

ClickUp Dokumente (um Ideen und Feedback freizugeben)

Arbeiten Sie mit Ihrem Team in Echtzeit an ClickUp-Dokumenten

Ein weiteres leistungsstarkes Feature für die Zusammenarbeit ist ClickUp Docs. Mit Funktionen zur Bearbeitung in Echtzeit können alle Mitglieder des Teams gemeinsam Ideen für Projekte sammeln, Änderungen vorschlagen und Briefings erstellen.

Auf diese Weise erhalten Sie Hinweise von jedem in Ihrem Team und jeder fühlt sich in jedes Projekt einbezogen.

Darüber hinaus benachrichtigt Sie die ClickUp Collaboration Detection jedes Mal, wenn ein Mitglied des Teams eine Bearbeitung vornimmt, einen Kommentar hinzufügt oder eine Aufgabe zuweist/neu zuweist, sodass alle auf dem Laufenden bleiben!

ClickUp Whiteboards und Mindmaps (für die Zusammenarbeit an Projekten)

Erstellen Sie visuelle Pläne für Projekte und Mindmaps auf ClickUp Whiteboards

Erstellen Sie mit ClickUp Whiteboards visuelle Pläne für Ihre Projekte und verbinden Sie diese mit dem Rest Ihres Workflows.

Mit einem einfachen Drag-and-Drop-Builder können Sie und Ihr Team mühelos Ideen freigeben und in die Realität umsetzen. Sie können auch Aufgaben erstellen, sie Teammitgliedern zuweisen und zeitnahe Updates erhalten.

ClickUp Mindmaps erweisen sich als hilfreich, wenn die Phase der Projektdurchführung beginnt. Sie bieten Ihnen eine klare, visuelle Ansicht Ihres gesamten Projekts und gewährleisten eine effiziente Teamarbeit, Ressourcenkoordination und Verwaltung des Workloads.

ClickUp Clips (für klare asynchrone Kommunikation)

ClickUp Clips ist ideal für die Zusammenarbeit aus der Ferne. Sie können damit Bildschirmaufzeichnungen von Dokumenten, Aufgaben und Chats erstellen und für Ihr Team freigeben. Außerdem werden automatisch Transkripte aller Clips erstellt – mit korrekten Zeitstempeln und Ausschnitten –, die Sie in Aufgaben, Zusammenfassungen usw. umwandeln können. Dies gewährleistet eine klare und effektive Kommunikation.

ClickUp Brain (für alles!)

Die ClickUp-Suite bietet zahlreiche Features für die Zusammenarbeit, doch das Herzstück ist ClickUp Brain.

ClickUp Brain verbindet Sie mit allem in der App – von Dokumenten bis hin zu Personen. So können Sie ganz einfach Informationen abrufen und freigeben, Aufgaben erstellen und zuweisen, Updates senden und empfangen und vieles mehr. Das ist noch nicht alles – ClickUp Brain fasst auch lange Unterhaltungen zusammen und steigert so die Kommunikationsgeschwindigkeit und -effektivität.

ClickUp Vorlagen (zur Steigerung der Kommunikationseffizienz)

Der große Bereich an anpassbaren Vorlagen von ClickUp ist ein weiteres wichtiges Alleinstellungsmerkmal.

Auf der Plattform gibt es Hunderte dieser kostenlosen Ressourcen, aber die beste, um die Kommunikationseffizienz zu steigern, ist die Vorlage für das Whiteboard von ClickUp Communications Plan.

Kostenlose Vorlage erhalten Optimieren Sie Ihre interne und externe Kommunikation mit der Vorlage für das Whiteboard des Plans für die Kommunikation von ClickUp

Die Vorlage für das Whiteboard zum Kommunikationsplan von ClickUp ermöglicht es Ihnen, Messaging-Frameworks zu erstellen, Kommunikationskanäle einzurichten und Mitglieder Ihres Teams darauf vorzubereiten, Wissen freizugeben.

Dies hilft bei der Verwaltung von Workflows, der Nachverfolgung von Interaktionen und stellt sicher, dass die gesamte Kommunikation klar, zeitnah und konsistent ist. Durch die Bündelung an einem Ort wird die Zusammenarbeit gefördert und die Kommunikationseffizienz insgesamt verbessert – sowohl innerhalb als auch außerhalb des Unternehmens.

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie die Aktivitäten Ihres Teams ganz einfach organisieren? Mit der Vorlage für Teamkommunikation und Meetings von ClickUp ist das ganz einfach. Mit dieser Vorlage können Sie: Weisen Sie jedem Projekt oder jeder Aufgabe Rollen und Verantwortlichkeiten zu

Legen Sie Richtlinien für regelmäßige Check-ins oder Stand-ups fest

Entwickeln Sie eine Zeitleiste für anstehende Projekte oder Aufgaben

Die besten Features von ClickUp

Weisen Sie Aufgaben zu, legen Sie Prioritäten fest und verfolgen Sie den Fortschritt in Echtzeit mit ClickUp Aufgaben

Verwenden Sie ClickUp Automatisierungen , um Workflows zu optimieren und manuelle Arbeit zu eliminieren

Sortieren Sie Prioritäten und verwalten Sie Workflows, um Aufgaben effizient zu organisieren – mit ClickUp Views

Setzen Sie klare Ziele und verfolgen Sie messbare Ergebnisse mit ClickUp Goals , um effektiv zusammenzuarbeiten

Erstellen Sie anpassbare Berichte und überwachen Sie die Effizienz Ihres Teams mit ClickUp Dashboards

ClickUp-Limits

Neue Benutzer könnten das Tool aufgrund seiner vielen Features überfordern

ClickUp-Preise

Free Forever

Unlimited: 7 $/Monat pro Benutzer

Business: 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Kontakt für Preisauskünfte

ClickUp Brain: Für 7 $ pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügbar

Bewertungen und Rezensionen von ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (4.000+ Bewertungen)

Alfred Titus, Administrator und Support-Manager bei der Brighten A Soul Foundation, sagt über ClickUp:

Für jede Organisation, die Schwierigkeiten hat, ihre Projekte zu verwalten, bietet ClickUp Unterstützung bei der Zusammenarbeit an Aufgaben. Mit dieser Software können die Benutzer die Elemente der Liste "Zu erledigen" im Auge behalten und diese Aufgaben innerhalb der vorgegebenen Zeit bearbeiten. Sie hilft auch dem Team für Projektmanagement, den allgemeinen Fortschritt der Projekte zu verfolgen, um sicherzustellen, dass die Fristen eingehalten werden.

2. Slack (am besten für Echtzeit-Nachrichtenaustausch und Zusammenarbeit im Team geeignet)

via Slack

Slack ist ein professionelles Kommunikations-Tool, das für Gruppenchats und Instant Messaging beliebt ist. Es ist ideal für große Unternehmen und Organisationen mit verschiedenen Teams und Abteilungen.

Mit Slack können Sie individuelle Kanäle erstellen, um die Kommunikation im Team zu organisieren. Außerdem ermöglicht es eine schnelle Suche in früheren Nachrichten mit erweiterten Filteroptionen, um Unordnung zu reduzieren.

Ein weiterer Aspekt, in dem Slack glänzt, ist die Sicherheit. Die Plattform sichert Unterhaltungen mit einer Verschlüsselung auf Unternehmensniveau und minimiert so das Risiko von Datenschutzverletzungen.

die besten Features von Slack*

Ermöglicht es Teams, Unterhaltungen in dedizierten Kanälen für strukturierte Diskussionen zu organisieren

Unterstützt das Freigeben von Dateien mit Vorschau und Nachverfolgung von Versionen

Bietet Sprach- und Videoanrufe direkt in der App

Limits von Slack

Überlastet Benutzer mit übermäßigen Benachrichtigungen in aktiven Workspaces

Es fehlt eine integrierte Aufgabenverwaltung, sodass Tools von Drittanbietern erforderlich sind

Slack-Preisgestaltung

Free Forever

Pro: 8,75 $/Monat pro Benutzer

Business+: 15 $/Monat pro Benutzer

enterprise Grid:* Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Slack

G2: 4, 5/5 (33.900+ Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (23.600+ Bewertungen)

🧐 Wissenswertes: E-Mails sind nach wie vor das effektivste Kommunikationsmittel für ein Geschäft, 18 % der Wissensarbeiter ziehen sie anderen vor! 📧

3. Zoom (am besten für hochwertige Videokonferenzen und virtuelle Meetings geeignet)

via Zoom

Zoom braucht keine Einführung. Dieses Tool für Videokonferenzen hat die Welt während der COVID-19-Pandemie im Sturm erobert und ist seitdem zu einer unverzichtbaren Software für die Geschäftskommunikation für virtuelle Teams geworden.

Zoom unterstützt hochwertige HD-Video- und Audio-Meetings für bis zu 1.000 Teilnehmer. Sie können auch automatische, genaue Transkripte für jedes auf der Plattform gehostete Online-Meeting erstellen. Das Beste daran? Die intuitive Bedienung und die benutzerfreundliche Oberfläche des Tools.

Die besten Features von Zoom

Ermöglicht das Freigeben von Bildschirmen mit Anmerkungs- und Fernsteuerungsoptionen

Steigern Sie das Engagement Ihrer Mitarbeiter mit Umfragen, Reaktionen und virtuellem Handheben

Sorgen Sie für die Sicherheit Ihrer Meetings mit Passwortschutz und Warteräumen

Limits von Zoom

Im kostenlosen Plan gilt ein Limit von 40 Minuten für Meetings in Gruppen

Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes aufgrund früherer Sicherheitslücken

Zoom-Preise

Basic: Free

Pro: 15,99 $/Monat pro Benutzer

Business: 21,99 $/Monat pro Benutzer

Zoom Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 5/5 (56.000+ Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (14.100+ Bewertungen)

*was sagen Benutzer aus der Praxis über Zoom?

Die Features von Zoom für den Arbeitsplatz überzeugen durch benutzerfreundliche Videokonferenzen mit guten Integrationsmöglichkeiten in andere Geschäftsanwendungen. Es handelt sich um skalierbare Lösungen zur Verbesserung der Zusammenarbeit und zur Gewährleistung einer reibungslosen Kommunikation zwischen den Mitgliedern eines kleinen Teams und großer Unternehmen gleichermaßen.

4. Microsoft Teams (am besten für integrierte Kommunikation innerhalb von Microsoft 365 geeignet)

via Microsoft Teams

Eine weitere gute Software-Kommunikationslösung ist Microsoft Teams. Dieses Tool für die Kommunikation im Team ermöglicht interaktive Meetings mit Videos, Untertiteln in Echtzeit und Aufzeichnungen.

Außerdem können Sie Anrufe tätigen und entgegennehmen, mit Ihren Mitgliedern des Teams chatten und gemeinsam genutzte Spaces erstellen. Zu den Features der Plattform gehören außerdem starke Maßnahmen für die Sicherheit, mit Compliance auf Unternehmensebene und mehrstufiger Authentifizierung für den Datenschutz.

die besten Features von Microsoft Teams*

Bietet einen zentralen Kommunikations-Hub mit dauerhaftem Chat, Dateien freigeben und Anrufen

Ermöglicht die Zusammenarbeit an Dokumenten in Echtzeit mit Apps von Microsoft 365

Unterstützt den externen Zugang für Gäste zur unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit

Limits von Microsoft Teams

Erschwert die Organisation von Dateien im Vergleich zu eigenständigen Lösungen für die Speicherung in der Cloud

Für den vollen Funktionsumfang ist ein Abonnement von Microsoft 365 erforderlich

Microsoft Teams-Preise

Free Forever

*microsoft 365 Personal: 6,99 $/Monat

Microsoft 365 Family: 9,99 $/Monat

*microsoft Teams Essential: 4 $/Monat pro Benutzer

*microsoft 365 Business Basic: 6 $/Monat pro Benutzer

*microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/Monat pro Benutzer

*microsoft 365 Business Premium: 22 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Teams

G2: 4. 4/5 (15.800+ Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (9.800+ Bewertungen)

*was sagen Benutzer aus der Praxis über Microsoft Teams?

Insgesamt habe ich gute Erfahrungen mit Teams gemacht. Wir nutzen es mit einem Team von über 100 Personen und es bietet uns die Plattform, die wir für eine gute Kommunikation und Zusammenarbeit benötigen.

🧠 Fun Fact: Etwa 55 % der Kommunikation erfolgt nonverbal, d. h. Gesten, Körperhaltung und Mimik sagen mehr als Worte. 🙎🏻

5. Trello (am besten für visuelles Projektmanagement und die Nachverfolgung von Aufgaben geeignet)

via Trello

Obwohl Trello kein traditionelles Kommunikations-Tool ist, kann es Ihnen und Ihrem Team helfen, bei Projekten effektiver zusammenzuarbeiten. Die Software organisiert Aufgaben visuell mit Kanban-Boards, automatisiert wiederkehrende Aufgaben und bietet Vorlagen zur Standardisierung von Prozessen.

Darüber hinaus erleichtert die für Mobilgeräte optimierte Benutzeroberfläche den Zugriff auf die Plattform und die Arbeit unterwegs.

Die besten Features von Trello

Unterstützt die Zusammenarbeit mit Kommentaren, Erwähnungen und Anhängen

Benutzerdefinierte Boards mit Beschreibungen, Checklisten und Fälligkeitsdaten

Bietet Ansichten von Zeitleisten und Kalendern für eine bessere Planung

Trello-Limits

Es fehlen fortgeschrittene Analysen und Berichterstellung für datengestützte Erkenntnisse

Bietet im Vergleich zu Mitbewerbern nur minimale Offline-Funktionen

Trello-Preise

Free

*standard: 5 $/Monat pro Benutzer

*premium: 10 $/Monat pro Benutzer

*enterprise: 17,50 $/Monat pro Benutzer

Trello Bewertungen und Rezensionen

G2: 4. 4/5 (13.600+ Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (23.400+ Bewertungen)

6. Monday. com (am besten geeignet für benutzerdefinierte Vertriebs-Workflows und die Verbesserung der Zusammenarbeit im Team)

Die Customer-Relationship-Management-Lösung von Monday.com bietet solide Features für Verkaufsteams, die mit Pipeline-Management und Zusammenarbeit zu kämpfen haben. Mit einem interaktiven Dashboard können Sie die Verkaufsleistung visualisieren und nachverfolgen.

Außerdem können Sie Leads in der gesamten Pipeline verwalten, um eine angemessene Betreuung sicherzustellen. Darüber hinaus ermöglicht die App die Zusammenarbeit im Team, indem Kommentare hinzugefügt, Aufgaben zugewiesen und Dateien freigegeben werden können. Die mobile App ist ein weiteres Plus, mit dem sich wichtige CRM-Aufgaben sofort erledigen lassen.

die besten Features von Monday.com*

Zentralisiert Client-Daten für einfachen Zugriff und Organisation

Benutzerdefinierte Workflows, die auf Ihren Verkaufsprozess und Ihre Pipeline abgestimmt sind

Automatisierung sich wiederholender Aufgaben wie Nachfassaktionen und Fortschrittsberichte

Limits von Monday.com

Es fehlen fortgeschrittene Features für die Berichterstellung und Analyse

Für neue Benutzer kann es eine steile Lernkurve geben

Monday.com-Preisgestaltung

Free

Basic: 12 $/Monat pro Platz

*standard: 14 $/Monat pro Platz

Pro: 24 $/Monat pro Platz

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Monday.com Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 12.800 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (5.400+ Bewertungen)

7. Google Workspace (am besten für die Zusammenarbeit an Dokumenten und E-Mails in der Cloud geeignet)

via Google Workspace

Google Workspace ist eine Suite für die Produktivität und Zusammenarbeit im Unternehmen. Sie bietet verschiedene Kommunikations-tools, die alle Facetten der geschäftlichen Interaktion optimieren – von intern bis extern. Einige sind Gmail ( für E-Mails ), Google Meet (für Videokonferenzen) und Google Chat (zum Chatten in Gruppen).

Die Plattform sichert wichtige Daten durch eine Überprüfung in zwei Schritten und eine starke Verschlüsselung. Außerdem hat die brandneue KI-Integration das Kommunikationsmanagement noch effizienter gemacht als zuvor.

die besten Features von Google Workspace*

Bietet integrierte tools für E-Mail, Speicher und Zusammenarbeit an Dokumenten

Ermöglicht die Zusammenarbeit in Echtzeit in Google Docs, Tabellen und Präsentationen

Ermöglicht Videokonferenzen über Google Meet mit Live-Untertiteln und Bildschirm freigeben

Google Workspace Limits

Es fehlen fortschrittliche tools für das Projektmanagement

Erschwert die Versionierung und Organisation von Dateien

Google Workspace-Preise

Business Starter: 7 $/Monat pro Benutzer

Business Standard: 14 $/Monat pro Benutzer

Business Plus: 22 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Google Workspace

G2: 4,6/5 (42.700+ Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 17.000 Bewertungen)

*was sagen Benutzer aus der Praxis über Google Workspace?

Das Beste daran ist, dass es die erforderlichen Suiten für Kommunikation, Speicher, Zeit- und Aufgabenverwaltung, Sicherheit und vieles mehr enthält. Wir können unsere Arbeit mit Google Workspace an jedem beliebigen Speicherort verwalten.

8. Asana (am besten für strukturiertes Aufgaben- und Projektmanagement geeignet)

via Asana

Suchen Sie nach einer Software für das Projektmanagement, die auch zahlreiche Features für die Zusammenarbeit bietet? Dann könnte Asana für Sie von Interesse sein.

Es fördert die Zusammenarbeit im Team durch die Verfolgung des Projektfortschritts, die Automatisierung von Aufgabenzuweisungen und Erinnerungen sowie die Erstellung von Leistungsberichten. Außerdem können Sie mit Teamkollegen chatten, automatische Benachrichtigungen erhalten und Ihren Posteingang wie bei einer normalen App für geschäftliche Nachrichten benutzerdefiniert anpassen.

die besten Features von Asana*

Verbessert die Zusammenarbeit im Team durch Kommentare zu Aufgaben und Anhängen von Dateien

Unterstützt den Gastzugang für funktionsübergreifende Teams und die Zusammenarbeit mit externen Partnern

Sichern Sie sensible Daten mit robusten Einstellungen für Berechtigungen und Datenverschlüsselung

Asana-Limits

Limits benutzerdefinierte Optionen für Pläne der unteren Ebene

Für Anfänger, die neu im Projektmanagement sind, ist eine Lernkurve erforderlich

Asana-Preise

Persönlich: Free

Starter: 10,99 $/Monat pro Benutzer

Advanced: 24,99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Enterprise+: Benutzerdefinierte Preise

bewertungen und Rezensionen zu Asana*

G2: 4. 4/5 (10.800+ Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 13.300 Bewertungen)

*was sagen Benutzer aus der Praxis über Asana?

Ich habe Asana sowohl auf Agenturseite für die Verwaltung der Arbeit mit Kunden als auch auf persönlicher Seite für die Verwaltung meiner eigenen individuellen Arbeit verwendet. Asana hält die Dinge einfach, es lässt sich so leicht in andere tools integrieren und ist optisch sehr ansprechend.

9. Workplace von Meta (am besten für unternehmensweite Kommunikation und Zusammenarbeit geeignet)

via Workplace von Meta

Workplace von Meta ist eine Plattform für die Kommunikation im Geschäft, die die Zusammenarbeit im Team verbessern soll. Sie bietet Echtzeit-Messaging, Sprach- und Videoanrufe sowie unternehmensweite Gruppen für eine optimierte Kommunikation.

Mit einer vertrauten Oberfläche im Stil sozialer Medien ermöglicht es schnelle Updates, Live-Videoübertragungen und eine nahtlose Integration in beliebte Tools für die Arbeit. Zu erledigen ist jedoch, dass das Tool ab dem 1. Juni 2026 eingestellt wird.

Die besten Features von Workplace von Meta

Über eine vertraute, Facebook-ähnliche Oberfläche können Sie ganz einfach Updates freigeben und zusammenarbeiten

Übertragen Sie Live-Videos für Meetings mit allen Mitarbeitern und wichtige Unternehmensnachrichten

Erhalten Sie Einblicke in den Arbeitsplatz mit Analysen zu Engagement und Kommunikationstrends

Workplace von Meta mit Limits

Es fehlen integrierte Features für Aufgaben- und Projektmanagement

Für Teams, die mit einer Benutzeroberfläche im Stil von Social Media nicht vertraut sind, kann dies überwältigend sein

Workplace von Meta pricing

Core Plan: 4 $/Monat pro Person

Add-ons: 2 $/Monat pro Person (für erweiterte Administratoren und Support); 2 $/Monat pro Person (für Enterprise Live)

Workplace von Meta Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (über 1.700 Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (1.300+ Bewertungen)

10. Cisco Webex (am besten für Meetings per Video und Sicherheit auf Unternehmensebene geeignet)

via Cisco Webex

Cisco Webex ist eine umfassende Software für die Kommunikation im Unternehmen, die sich durch Videokonferenzen mit hoher Audio-/Videoqualität und die Automatisierung der Planung und Erinnerung an Meetings auszeichnet.

Für eine verbesserte Kommunikation im Team bietet Webex eine End-to-End-Verschlüsselung und fortschrittliche Protokolle für die Sicherheit. Außerdem bietet es Cloud-basierte Call- und Contact-Center-Lösungen für Unternehmen.

Die besten Features von Cisco Webex

Videokonferenzen für Unternehmen mit bis zu 1.000 Teilnehmern

Ermöglicht das Freigeben von Bildschirmen und die Zusammenarbeit an Dateien in Echtzeit während Meetings

Unterstützt interaktive tools wie Umfragen, Fragen und Antworten, Whiteboards und Reaktionen in Meetings

Cisco Webex Limits

Verbraucht erhebliche Bandbreite

Limits für Features zur Zusammenarbeit für Benutzer ohne Premium-Pläne

Cisco Webex-Preise

Webex Free

Webex Meet: 14,50 $/Monat pro Benutzer

Webex Suite: 25 $/Monat pro Benutzer

Webex Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Cisco Webex

G2: 4, 3/5 (über 19.900 Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (7.400+ Bewertungen)

*was sagen Benutzer aus der Praxis über Cisco Webex?

Wir nutzen Webex in unserer Organisation, um mit unseren Kollegen zu kommunizieren. Es hilft uns, Aufgaben zu organisieren und zu erstellen und eine einfache Verbindung untereinander herzustellen.

11. Dialpad (am besten für KI-gestützte Geschäftstelefonie und -nachrichten)

via Dialpad

Dialpad ist eine App für die Kommunikation mit Geschäftskunden, die sich am besten für Teams eignet, die Kundenabfragen bearbeiten. Außerdem können Sie sie zur Verbesserung der internen Kommunikation verwenden.

Mit Dialpad können Sie Benachrichtigungen für Anrufe, Nachrichten und Voicemails benutzerdefiniert anpassen und priorisieren. Das Beste daran? Dialpad sorgt mit freigegebenen Spaces, Verschlüsselung und mehrstufiger Authentifizierung für reibungslose und sichere Teamarbeit. Sicherheit geht vor, Zusammenarbeit kommt an zweiter Stelle!

Dialpad best features

Bietet Cloud-basierte Sprach- und Videoanrufe mit Nachrichtenversand an Teams

Ermöglicht Echtzeit-Analysen für Anrufleistung und Qualitätserkenntnisse

Unterstützt unbegrenzte Videokonferenzen mit bis zu 100 Teilnehmern

Limits von Dialpad

Für den vollen Funktionsumfang ist eine Verbindung zum Internet erforderlich

Kann bei Netzwerken mit geringerer Bandbreite zu Problemen mit der Anrufqualität führen

Dialpad-Preise

Dialpad Connect

*standard: 27 $/Monat pro Benutzer

Pro: 35 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

dialpad Meetings*

Free

Business: 20 $/Monat pro Benutzer

Dialpad Support

Essentials: 95 $/Monat pro Benutzer

Advanced: 135 $/Monat pro Benutzer

*premium: 170 $/Monat pro Benutzer

Dialpad Sell

Essentials: 49 $/Monat pro Benutzer

Advanced: 110 $/Monat pro Benutzer

*premium: 170 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Dialpad

G2: 4. 4/5 (2.000+ Bewertungen)

Capterra: 4, 2/5 (über 500 Bewertungen)

12. GoToConnect (am besten für All-in-One-VoIP- und Videokonferenzen geeignet)

via GoToConnect

GoToConnect ist ein vielseitiges Kommunikations-Tool, das Unternehmen Cloud-basierte Sprach-, Video- und Messaging-Dienste bietet. Es unterstützt Direktnachrichten und Videokonferenzen mit bis zu 250 Teilnehmern und Funktionen zum Freigeben von Bildschirmen.

GoToConnect macht die Kommunikation per Fernzugriff mit seiner benutzerfreundlichen App und der automatischen Anrufweiterleitung für reibungslose Kundenerlebnisse zum Kinderspiel. Darüber hinaus helfen die leistungsstarken Features Unternehmen dabei, Wissen zu zentralisieren und die Zusammenarbeit im Team zu verbessern.

die besten Features von GoToConnect*

Ermöglicht Anrufweiterleitung, Voicemail-to-E-Mail und Anrufüberwachung für eine verbesserte Produktivität

Nachverfolgung von Metriken für Anrufe und Bereitstellung wertvoller Erkenntnisse zur Leistungssteigerung

Bietet rund um die Uhr Kundensupport für Fehlerbehebung und Unterstützung

GoToConnect-Limits

Erhebt höhere Gebühren für bestimmte erweiterte Features und Skalierbarkeit

Hat einen komplexen Setup-Prozess

GoToConnect-Preise

Telefonsystem: 29 $/Monat

Connect CX: 37 $/Monat

Contact Center: 86 $/Monat

GoToConnect-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4. 4/5 (1.200+ Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (600+ Bewertungen)

*was sagen Benutzer aus der Praxis über GoToConnect?

GoTo Connect ist gut und funktioniert, ohne das Budget zu sprengen. Ich würde jemandem, der ein Geschäft aufbaut, raten, sich Connect anzusehen.

💡 Profi-Tipp: Eine schlechte Verbindung führt zu Verzögerungen, roboterhaften Stimmen und eingefrorenen Bildschirmen. Verwenden Sie daher eine kabelgebundene Verbindung oder setzen Sie sich in die Nähe Ihres WLAN-Routers, um Ihre Online-Meetings reibungslos zu gestalten. 😎

13. Grasshopper (am besten für kleine Geschäfte, die ein virtuelles Telefonsystem benötigen)

via Grasshopper

Grasshopper ist ein leistungsstarkes tool für die Zusammenarbeit in kleinen Unternehmen, das sich ideal für ein professionelles virtuelles Telefonsystem eignet. Es ermöglicht Ihnen, benutzerdefinierte Begrüßungen und Wartemusik einzurichten, wodurch Ihre Telefoninteraktionen professioneller werden.

Sie können Anrufe an jedes Gerät weiterleiten und so sicherstellen, dass Sie keine wichtige Nachricht verpassen. Es bietet auch Voicemail-Transkription, was die Nachrichtenverwaltung erleichtert. Darüber hinaus ermöglicht Grasshopper die Anrufüberwachung und -weiterleitung für ein besseres Kundenerlebnis.

Die besten Features von Grasshopper

Ermöglicht unbegrenzte Erweiterungen für ein personalisiertes Kommunikationssystem für Unternehmen

Nachverfolgung von Anrufaktivitäten mit erweiterten Analyse- und Berichterstellungsfunktionen

Unterstützt kostenlose Nummern, um die Glaubwürdigkeit des Geschäfts zu erhöhen

Grasshopper-Limits

Internetzugang für mobile und Desktop-Apps erforderlich

Hat im Vergleich zu anderen Kommunikations-Tools nur begrenzte Integrationsmöglichkeiten

Grasshopper-Preise

True Solo: 14 $/Monat

Solo Plus: 25 $/Monat

Small Business: 80 $/Monat

Grasshopper-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4/5 (150 Bewertungen)

Capterra: 4, 3/5 (über 300 Bewertungen)

*was sagen Benutzer aus der Praxis über Grasshopper?

Einheitliches Telefonsystem. Wir sind ein Unternehmen für mobile Dienste und können unseren Technikern so ermöglichen, ihre eigenen Telefone weiter zu nutzen und unseren Bereitschaftsplan benutzerdefiniert zu gestalten.

✨ Besondere Erwähnungen Jive: Unterstützt Cloud-basierte VoIP- und Unified Communications

Smarp: Verändert die Interessenvertretung der Mitarbeiter und die interne Kommunikation

Clariti: Optimiert die kontextbezogene Zusammenarbeit im Team und die geschäftliche Nachrichtenübermittlung

Kommunikation optimieren und Produktivität steigern mit ClickUp

Effektive Kommunikation ist für reibungslose Teamarbeit und effiziente Kundeninteraktion unerlässlich. Ob es darum geht, mit Mitgliedern Ihres Teams zusammenzuarbeiten, Unternehmensnachrichten freizugeben oder Kundenfeedback einzuholen – Kommunikation wirkt sich auf jeden Teil Ihres Geschäfts aus.

Den meisten auf dem Markt erhältlichen tools fehlt es jedoch an den richtigen Features, um diese Anforderungen vollständig zu erfüllen. Hier hebt sich ClickUp ab.

Eine leistungsstarke Lösung für die interne Geschäftskommunikation, die Workflows vereinfacht, die Zusammenarbeit im Team verbessert und einen reibungslosen Ablauf der Interaktionen gewährleistet.

Sind Sie bereit, Ihre Geschäftskommunikation auf die nächste Stufe zu heben?