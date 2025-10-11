ClickUp vs. Amplenote: Welches Produktivität-Tool ist das richtige für Sie?

Stellen Sie sich Folgendes vor: Auf Ihrem Bildschirm sind drei verschiedene Apps geöffnet, die jeweils einen Teil desselben Projekts enthalten. Ihr Gehirn behält zwar die Karte darüber, wo sich alles befindet, aber diese Karte wird von Tag zu Tag unübersichtlicher.

Die Lösung scheint einfach zu sein: alles an einem Ort zusammenfassen.

ClickUp und Amplenote gehen dabei jedoch sehr unterschiedlich vor. Mit dem einen können Sie Ihren perfekten Arbeitsbereich mit allen benötigten tools einrichten, während das andere Ihre Arbeit beobachtet und Ihnen hilft, Verbindungen herzustellen.

Die Entscheidung zwischen ClickUp und Amplenote läuft auf Folgendes hinaus: Möchten Sie ein kontextbezogenes KI-System, das Ihre Arbeitsweise versteht, oder eine fortschrittliche Notiz-App für To-do-Listen? 🧰

ClickUp vs. Amplenote auf einen Blick

Kriterien ClickUp Amplenote Kernzweck All-in-One-Workspace mit konvergenter KI für Aufgaben, Dokumente, Ziele und chatten, KI-gestützte Sprachnotizen, Suche und externe KI-Modelle Notiz-App mit integrierten To-do-Listen und Terminplanung Verwaltung von Aufgaben Erweitertes Aufgabenmanagement mit Status, Prioritäten, Abhängigkeiten, Automatisierung und Zeiterfassung Einfaches Aufgaben-Management innerhalb von Notizen mit Fälligkeitsdatum, Priorität und Erinnerung Notizen Dokumente mit umfangreichen Format, gemeinsamer Bearbeitung und Vorlagen für Notizen Leistungsstarke Notizen mit Backlinks, bidirektionalen Verknüpfungen und Format Kalenderintegration KI-gestützter Kalender mit Drag-and-Drop-Aufgabe-Planung und Zeitblockierung, der sich mit Google Kalender und Outlook Kalender synchronisieren lässt Integrierter Kalender, der mit Aufgaben und Notizen zur Synchronisierung synchronisiert wird Tägliche Planung und Produktivität „Home”-Ansicht für personalisierte Planung, Ziele, Erinnerungen und Agenda-Widgets Der Tagesplaner kombiniert die Nachverfolgung von Aufgaben und Notizen in einem Bereich Zusammenarbeit Entwickelt für Teams: Aufgaben zuweisen, kommentieren, chatten, Dokumente freigeben und Berechtigungen festlegen Einfaches Freigeben von Notizen und Aufgaben; nicht ideal für große Teams Projektmanagement-Features Mehrere Ansichten (Liste, Tafel, Gantt, Zeitleiste), Ziele, Workload-Ansicht, Sprints Nicht für das Projekt- oder Team-weite Aufgabe-Management konzipiert Automatisierung und Workflows Benutzerdefinierte und vorgefertigte Automatisierung-Vorlagen für verschiedene Workflows Keine Automatisierung unterstützen Vorlagen Umfangreiche Bibliothek für Vorlagen für Dokumente, Aufgaben und Workflows Keine integrierten Vorlagen Suche und Navigation Globale Suche, Filter, Tag und hierarchische Struktur (Space > Ordner > Listen > Aufgaben) Starke verknüpfte Organisation und tagbasierte Organisation, insgesamt einfacher Preise* Free Forever-Plan; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 5,84 $/Monat/Benutzer

Was ist ClickUp?

Für viele von uns sind unsere Projekte, unser Wissen, unsere Notizen und unsere Kommunikation über verschiedene, voneinander getrennte tools verstreut, was uns ausbremst.

ClickUp löst dieses Problem mit dem weltweit ersten konvergenten KI-Arbeitsbereich, der Projekte, Wissen und Chatten an einem Ort vereint – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Mit seinen hochgradig anpassbaren Arbeitsabläufen erfüllt es einen breiten Bereich von Anforderungen im Projektmanagement. Das ist noch nicht alles. Es wurde entwickelt, um Aufgaben, Dokumente, Ziele und Zusammenarbeit an einem Ort unter einem Dach zu verwalten, um ständige Kontextwechsel und eine Überlastung mit tools, auch bekannt als „Work Sprawl”, zu vermeiden.

ClickUp-Features

Schauen wir uns einmal genauer an, was ClickUp zu bieten hat.

Feature Nr. 1: KI-Fähigkeiten, die wie Zauberei wirken

ClickUp Brain ist eine vollständig integrierte, rollenbewusste Produktivität-Engine, die in ClickUp eingebaut ist.

Erhalten Sie mit ClickUp Brain sofortige Updates zu Ihrem Arbeitsbereich

Angenommen, Sie möchten schnell den Status eines Sprints, Notizen zum aktuellen Marketing oder sogar die Aufgaben eines Teamkollegen aus dem letzten Quartal finden. Anstatt lange zu suchen, können Sie einfach ClickUp Brain fragen, und es ruft Ihnen innerhalb von Sekunden kontextbezogene Antworten ab.

Genießen Sie KI-gestützte Sprachdiktatfunktionen, die Notizen in Echtzeit und in über 40 Sprachen transkribieren, optimieren und bearbeiten – mit ClickUp Talk to Text! 🌏

ClickUp Brain MAX ist ein Desktop-KI-Begleiter, der den vollständigen Kontext Ihres Arbeitsumfelds und der verbundenen Apps erfasst. Verwenden Sie die Funktion „Talk to Text“, um Ihre gesprochenen Ideen zu erfassen und in Aufgaben umzuwandeln, Team-Mitglieder zuzuweisen und vieles mehr.

Halten Sie Ideen fest, geben Sie Anweisungen weiter und erledigen Sie Aufgaben viermal schneller mit Talk to Text in ClickUp Brain MAX

Der AI Knowledge Manager stellt die Verbindung zwischen Ihren Notizen, Dokumenten, Aufgaben und Personen her. Möchten Sie sich daran erinnern, was im letzten Monat beim Roadmap-Meeting beschlossen wurde? ClickUp Brain weiß, wo es suchen muss, und kann Ihnen die wichtigsten Punkte zusammenfassen.

Fordern Sie ClickUp Brain auf, Aufgaben und Projekte für Sie zusammenzufassen

Meeting-Support

Kommen wir nun zu Meetings, die sich in die Länge ziehen und zu unvollständigen Notizen als Ergebnis führen.

Der ClickUp AI Notetaker erleichtert Meetings, indem er den gesamten Prozess der Notizenerstellung durch Automatisierung vereinfacht. Er zeichnet alles in Echtzeit auf und transkribiert es, wobei er ein durchsuchbares Transkript, ein Video und eine Zusammenfassung in einem privaten Dokument speichert. Selbst wenn Sie einmal nicht ganz bei der Sache waren oder den Anruf verpasst haben, erhalten Sie dennoch einen vollständigen Überblick.

Lassen Sie ClickUp AI Notetaker Ihre Meetings in Taten umsetzen

Aber es bleibt nicht bei der Transkription. Das KI-Meeting-Tool erkennt Aktionspunkte und wandelt sie automatisch in zugewiesene Aufgaben um, sobald Ihr Meeting beendet ist.

Da es vollständig in das ClickUp-Ökosystem integriert ist, können Notizen mit Projekten verknüpft, im Chat getaggt und in Dokumenten angezeigt werden – alles nahtlos.

Apropos Meetings: Wenn Sie eine vorgefertigte Vorlage für manuelle Notizen suchen, probieren Sie die ClickUp-Vorlage für Meeting-Notizen aus.

Die Vorlage ist ein umfassender, aktionsorientierter Arbeitsbereich innerhalb der Software für Besprechungsprotokolle, der dabei hilft, Teamdiskussionen zu erfassen und zu verwalten. Die linke Seitenleiste zeigt eine übersichtliche Ordnerstruktur wie „Meeting Guidelines” (Besprechungsrichtlinien) und „Weekly Team Meetings” (Wöchentliche Teambesprechungen) mit datierten Notizen und einem eigenen Bereich für „Daily Standup/Sync” (Tägliches Standup/Synchronisation)

Feature Nr. 2: KI-gestütztes Dokumentations-Framework

ClickUp Docs ist ein dynamisches Dokument für Teams, die Struktur und Geschwindigkeit benötigen. Wenn Sie eine Wissensdatenbank, eine SOP-Bibliothek, eine Projektbeschreibung oder ein Client-Handbuch erstellen, ist es perfekt für Sie geeignet.

Schreiben und arbeiten Sie besser mit Ihrem Team und Ihren Kunden zusammen – mit ClickUp Dokument

Sie können Inhalte in verschachtelten Seiten organisieren, Tabellen hinzufügen, Ansichten einbetten und sogar direkt mit Aufgaben und Arbeitsabläufen verknüpft.

Ein Produktteam kann beispielsweise ein „Feature Launch Handbook“ mit Unterseiten für QA-Checklisten, Release-Zeitpläne und Marketing-Briefings erstellen – alles in einem einzigen gemeinsam nutzbaren Dokument. Und da jedes Dokument in Ihrem Arbeitsbereich gespeichert ist, können Sie es mit Aufgaben verbinden, Aktualisierungen nachverfolgen und sicherstellen, dass es immer mit der Projektdurchführung synchronisiert ist.

Bitten Sie ClickUp Brain, alles Mögliche zu erstellen, von einer Zusammenfassung all Ihrer bisherigen Rückmeldungen zu einem Projekt über einen Blogbeitrag bis hin zu einer Produktbeschreibung, und zwar innerhalb von ClickUp Dokumente

Was die Software für die Zusammenarbeit an Dokumenten noch leistungsfähiger macht, ist der AI Writer von ClickUp Brain. Sie können ihn dazu auffordern, eine Zusammenfassung einer verknüpften Aufgabe zu erstellen, einen langen Absatz in Stichpunkte umzuschreiben oder sogar eine Dokumentation von Grund auf neu zu erstellen. Geben Sie einfach einen Slash-Befehl ein oder klicken Sie auf das KI-Symbol, um loszulegen.

Feature #3: Projektmanagement

Die Projektmanagement-Funktion von ClickUp beginnt mit ClickUp Aufgaben. Diese sind flexibel, umfassend anpassbar und für jeden Workflow geeignet.

Erstellen Sie ClickUp-Aufgaben mit detaillierten Informationen, Mitarbeitern und Flaggen für Priorität

Jede Aufgabe fungiert als intelligenter Container für Informationen wie Fälligkeitstermine, Mitarbeiter, Unteraufgaben, Zeiterfassung, Dateien und Unterhaltung.

Die Plattform glänzt mit ihren Details: Sie können ClickUp-Aufgabe-Abhängigkeiten einstellen, um die Reihenfolge zu steuern, z. B. „Nicht beginnen, bevor das Design genehmigt ist“, benutzerdefinierte Aufgabe-Status hinzufügen, der genau zu Ihrem Prozess passt, und zwischen ClickUp-Ansichten wie Liste, Board und Kalender wechseln.

Es enthält auch einen KI-Projektmanager, der automatische Projektzusammenfassungen und Team-Updates erstellt und sogar die Erstellung von Inhalt mit dem KI-Writer unterstützt.

📌 Beispielaufgabe: Fassen Sie die wichtigsten Updates und Hindernisse dieses Sprints anhand der abgeschlossenen Aufgaben und Kommentare der letzten zwei Wochen zusammen.

Und wenn sich die Aufgaben häufen, kommen ClickUp Erinnerungen zur Hilfe.

Richten Sie ClickUp-Erinnerungen mit Anhängen, Terminen und wiederkehrenden Zeitplänen ein

Sie können persönliche Erinnerungen für alles Mögliche einstellen, z. B. für Nachfassaktionen, Termine oder zufällige Ideen, und diese an Aufgaben, Dokumente oder sogar Chatten anhängen. Die Synchronisierung erfolgt auf Mobilgeräten und Desktops, sodass es keine Rolle spielt, ob Sie an Ihrem Schreibtisch sitzen oder unterwegs sind – die Plattform sorgt mit zeitnahen Erinnerungen dafür, dass Sie konzentriert bleiben.

Preise für ClickUp

📮 ClickUp Insight: 92 % der Wissensarbeiter laufen Gefahr, wichtige Entscheidungen zu verlieren, die über chatten, E-Mails und Tabellen verstreut sind. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung und Nachverfolgung von Entscheidungen gehen wichtige geschäftliche Erkenntnisse im digitalen Rauschen verloren. Mit den Aufgabenverwaltungsfunktionen von ClickUp müssen Sie sich darüber keine Gedanken mehr machen. Erstellen Sie Aufgaben aus Chats (dem KI-Kommunikationstool ), Aufgabenkommentaren, Dokumenten und E-Mails mit einem einzigen Klick!

Was ist Amplenote?

via Amplenote

*amplenote ist ein vielseitiges tool für Notizen und Produktivität, mit dem Benutzer Ideen festhalten, Informationen organisieren und Aufgaben verwalten können

Notizen sind flexibel: Sie können Format hinzufügen, Anhänge anhängen und verknüpften Seiten zwischen verwandten Seiten erstellen, um ein vernetztes Informationsnetzwerk aufzubauen. Sie sind zuverlässig, wenn Sie Ihre Gedanken gerne in Ebenen organisieren oder ältere Ideen wieder aufgreifen möchten.

Die Plattform nimmt auch den Datenschutz ernst. Alles ist durchgehend verschlüsselt, was beruhigend ist, wenn Sie persönliche oder sensible Daten speichern. Obwohl es hauptsächlich für die Einzelnutzung konzipiert ist, verfügt es auch über Features für das Freigeben und die Zusammenarbeit.

Features von Amplenote

Hier sind einige Features von Amplenote, mit denen Sie verschiedene Methoden zum Notieren ausprobieren können.

Feature Nr. 1: Notizfunktionen

Fügen Sie Ihrem Wissen mit Amplenote zusätzliche Notizen zum Kontext hinzu

Amplenote wurde in erster Linie für solides, ablenkungsfreies Notiz-Taking entwickelt. Der Editor bietet Ihnen alle wichtigen Funktionen: Fettdruck, Überschriften, Hervorhebungen, Listen, Zitate, Code-Blöcke und Tabellen.

Sie können auch Bilder und Videos einbetten und sogar Links zu anderen Notizen innerhalb einer Notiz einfügen, damit Ihre Ideen in Verbindung bleiben.

Eine Besonderheit ist hier Rich Footnotes. Sie können zusätzlichen Text, Bilder oder Links nicht hinter einem Wort oder einer Phrase verstecken, wodurch Ihre Notizen mit den darunter versteckten Details übersichtlich bleiben. Das ist vorteilhaft, wenn Sie etwas schreiben, das einen Kontext benötigt.

Feature Nr. 2: Organisation und verknüpfte Verknüpfung

Stellen Sie Ihre Verbindung zu Ihrem Wissen mit Backlinking-Features in Amplenote her

Mit den bidirektionalen Links von Amplenote können Sie von einer Notiz aus auf eine andere verweisen und automatisch einen Backlink erstellen. Im Laufe der Zeit entsteht so ein kleines Wissensnetzwerk, das das Durchsuchen vergangener Gedanken erleichtert.

Es verwendet außerdem ein flexibles Tagging-System, das Verschachtelungen unterstützt. Wenn Sie also an Ordner oder Hierarchien gewöhnt sind, können Sie mit Tags etwas Ähnliches nachbilden.

Die Suche ist schnell und arbeitet für alles, sogar für Anhänge, sodass Sie keine Zeit damit verschwenden, nach Dingen zu suchen, die Sie letzten Monat geschrieben haben.

Speichern Sie Informationen direkt aus Ihrem Browser mit Amplenote

Amplenote enthält kleine, aber durchdachte tools, die für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Mit der Schnellzugriffs-Leiste können Sie Notizen machen, ohne Menüs durchlaufen zu müssen. Mit dem Amplecap Web Clipper können Sie Links, Bilder oder Zitate direkt aus Ihrem Browser in Ihren Notizen speichern.

Dank Offline-Zugriff können Sie auch ohne WLAN Ihre Arbeit fortsetzen, und sobald Sie wieder online sind, erfolgt die Synchronisierung. Es gibt auch eine Version, sodass Sie wichtige Daten, die Sie versehentlich gelöscht haben, wiederherstellen können.

Preise für Amplenote

Free

Pro: 5,84 $/Monat+ pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Unbegrenzt: 10 $/Monat+ pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Gründer: 20 $/Monat+ pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

ClickUp vs. Amplenote: Vergleich der Features

ClickUp und Amplenote zielen darauf ab, die Produktivität zu steigern, verfolgen dabei jedoch unterschiedliche Ansätze.

Schauen wir uns einmal an, wie sie sich in Bezug auf die wichtigsten Features unterscheiden, damit Sie die Projektmanagement-Software auswählen können, die besser zu Ihrem Workflow passt. ⚒️

Feature Nr. 1: Aufgabe- und Projektmanagement

Sehen wir uns an, wie jedes tool Ihnen dabei hilft, Ihre Arbeit zu organisieren und Projekte effizient zu verwalten.

ClickUp

ClickUp gibt alles, wenn es um die Verwaltung von Projekten und Aufgaben geht. Sie können Aufgaben mit detaillierten benutzerdefinierten Feldern erstellen, Prioritäten festlegen, wiederkehrende To-Do-Listen erstellen und Unteraufgaben oder Abhängigkeiten verknüpfen, um Ihre Arbeit zu planen. Außerdem bietet es zahlreiche visuelle Tools wie Kanban-Boards, Gantt-Diagramme, Kalender und Zeitleisten. Die Plattform zeichnet sich durch die Verbindung und Automatisierung Ihrer Arbeit aus.

Amplenote

Amplenote ist sehr einfach gehalten. Aufgaben werden in Ihren Notizen gespeichert, wodurch die Planung sehr natürlich wirkt. Sie können Prioritäten mithilfe eines cleveren, auf der Eisenhower-Matrix basierenden Bewertungssystems markieren und wiederkehrende Erinnerungen festlegen. Komplexe Projektansichten wie Boards oder Gantt-Diagramme finden Sie hier jedoch nicht.

🏆 Gewinner: ClickUp aufgrund seiner robusten, skalierbaren Funktionen, mit denen Sie mehrere Projekte, Personen und langfristige Zeitleisten verwalten können.

Feature Nr. 2: Zusammenarbeit und Kommunikation

Hier erfahren Sie, wie beide tools die Teamarbeit unterstützen und Gespräche mit Ihrer Arbeit in Verbindung halten.

ClickUp

ClickUp ist eine Team-orientierte Plattform, auf der Sie Aufgaben kommentieren, mit Teamkollegen chatten, Kommentare zuweisen und mithilfe von Docs, Chat und Whiteboards mit Live-Bearbeitung zusammenarbeiten können.

Fügen Sie Gastberechtigungen, Benachrichtigungen und Integrationen mit tools von Drittanbietern oder E-Mail hinzu, und Sie erhalten eine Checkliste, die das Projektmanagement für Teams abschließt.

Amplenote

Amplenote verfügt über grundlegende Kommunikations-Features.

Sie können Notizen freigeben, gemeinsam an To-do-Listen arbeiten und Notizen im Internet veröffentlichen. Das Tool eignet sich gut für leichte Zusammenarbeit oder Einzelanwender, die Inhalte mit wenigen Personen teilen. Es gibt jedoch keine Echtzeit-Bearbeitung oder Team-Messaging-Funktionen.

🏆 Gewinner: ClickUp eignet sich besser für die Zusammenarbeit in Echtzeit, insbesondere mit Teams oder Kunden.

Feature Nr. 3: Notizen und Wissensmanagement

ClickUp

Die Dokumente in ClickUp eignen sich hervorragend für das Erstellen von Notizen im Team.

Sie können in Echtzeit zusammenarbeiten, Links zu Aufgaben erstellen, Aktionspunkte zuweisen und Seiten mit Ordnern oder verschachtelten Hierarchien organisieren. Die Formatierungswerkzeuge erfüllen ihren Zweck, und Sie können Vorlagen für wiederkehrende Inhalte erstellen. Das Tool eignet sich gut, wenn Ihre Notizen mit Arbeitstaken oder Dokumentationen verbunden sind.

Amplenote

Amplenote wurde für tiefgreifendes, verbundenes Denken entwickelt. Es bietet umfangreiches Format, Markdown, bidirektionale Links, zusammenklappbare Gliederungen und Fußnoten, die zusätzliche Details hinter einer übersichtlichen Oberfläche verbergen.

Es eignet sich auch gut zum Erstellen einer persönlichen Wissensgraphenansicht und zum Herstellen einer Verbindung Ihrer Ideen im Laufe der Zeit.

🏆 Gewinner: Es gibt ein Unentschieden! ClickUp ist eine ausgezeichnete Wahl, wenn Sie Ihre Notizen sofort in Aktionen umsetzen möchten. Amplenote ist die richtige Wahl, wenn Sie nach einem Ort suchen, an dem Sie Ideen und Meeting-Diskussionen notieren können.

ClickUp vs. Amplenote auf Reddit

Wir haben uns an Reddit gewandt, um zu verstehen, wie echte Benutzer in der Debatte ClickUp vs. Amplenote stehen. Hier sind unsere Ergebnisse:

Ein Redditor hat es treffend auf den Punkt gebracht, indem er darauf hinwies, dass das beste tool von Ihrem Ziel abhängt, also Notizen machen versus Planung und Ausführung:

Was wird Ihr Hauptanwendungszweck sein? Wenn es in erster Linie darum geht, Notizen zu machen, Weblinks zu speichern, sich Dinge zu merken und Verbindungen zwischen ihnen herzustellen, dann ist Amplenote die richtige Wahl. Wenn es um die Ausführung von Aufgaben und die Erfassung der benötigten Zeit, die längerfristige Planung und die Flexibilität geht, eine geeignete Ansicht und Integrationen mit anderen Diensten je nach Abhängigkeit auszuwählen, dann ist ClickUp die richtige Wahl. (Möglicherweise haben Sie bereits festgestellt, dass die Dokumentenverwaltung einen vielleicht nicht ganz intuitiven Ansatz erfordert. )

Was wird Ihr Hauptanwendungszweck sein?

Wenn es in erster Linie darum geht, Notizen zu machen, Weblinks zu speichern, sich Dinge zu merken und Verbindungen zwischen ihnen herzustellen, dann ist Amplenote die richtige Wahl.

Wenn es um die Ausführung von Aufgaben und die Erfassung der benötigten Zeit, die längerfristige Planung und die Flexibilität geht, eine geeignete Ansicht und Integrationen mit anderen Diensten je nach Abhängigkeit auszuwählen, dann ist ClickUp die richtige Wahl. (Möglicherweise haben Sie bereits festgestellt, dass die Dokumentenverwaltung einen vielleicht nicht intuitiven Ansatz erfordert. )

Ein anderer Benutzer, der beide Plattformen ausprobiert hat, gab frei, wie jedes tool letztendlich einen bestimmten Zweck in seinem Workflow erfüllte:

Zu diesem Zeitpunkt hatte ich jedoch bereits eine sehr klare Vorstellung davon, welche Features ich benötigte und wie ich sie nutzen würde, sodass ClickUp perfekt für meine Zwecke geeignet war – für das Planen. Ich möchte jedoch anmerken, dass es, unabhängig davon, wie Sie ClickUp nutzen möchten, überwältigend sein kann, wenn Sie versuchen, alle Features am ersten Tag zu nutzen. Im Mittelpunkt steht die Aufgabe, und der Großteil der übrigen Features – in denen die Stärke des Tools liegt – betrifft die Ansicht der Aufgaben. Ich bin vor kurzem zu Amplenote gekommen (nachdem ich andere Dienste ausprobiert hatte, die angeblich Notiztransklusion bieten). Für mich erfüllt es andere Anforderungen als ClickUp – Notizen machen, Gedanken aufzeichnen und mit Tags versehen und sogar alle miteinander verknüpft.

Zu diesem Zeitpunkt hatte ich jedoch bereits eine sehr klare Vorstellung davon, welche Features ich benötigte und wie ich sie nutzen würde, sodass Clickup perfekt für meine Zwecke geeignet war – für die Planung. Ich möchte jedoch anmerken, dass es, unabhängig davon, wie Sie Clickup nutzen möchten, überwältigend sein kann, wenn Sie versuchen, alle Features am ersten Tag zu nutzen. Im Mittelpunkt steht die Aufgabe, und der Großteil der übrigen Features – in denen die Stärke des Tools liegt – betrifft die Ansicht von Aufgaben.

Ich bin vor kurzem zu Amplenote gekommen (nachdem ich andere Dienste ausprobiert hatte, die angeblich Notiztransklusion bieten). Für mich erfüllt es andere Anforderungen als ClickUp – Notizen machen, Gedanken aufzeichnen und mit Tags versehen und sogar alles miteinander verknüpft.

Zuletzt meldete sich ein Einzelberater zu Wort und schilderte seine Sichtweise zur Nutzung von ClickUp für die Führung eines Ein-Personen-Geschäfts und warum er dieses Tool bevorzugt:

Ich bin Team Clickup. Ich betreibe ein Ein-Mann-Geschäft, in dem ein Auftrag strukturell dem nächsten ähnelt. Ich habe eine Weile gebraucht, um herauszufinden, wie ich meine Vorlage einrichten soll: Ordner verwenden oder nicht, welche Felder verwenden usw. Meiner Meinung nach hat sich die Mühe des Lernprozesses gelohnt. Was Android angeht, hätte ich eine Menge Info, die ich auf einem kleinen Bildschirm hin- und herbewegen müsste. Ich nutze mein Smartphone hauptsächlich zur Ansicht von Informationen und bearbeite Informationen meist auf einem Gerät mit großem Bildschirm. Man KANN seine Arbeit zwar auch vom Smartphone aus erledigen, aber das erscheint mir etwas weit hergeholt. Als webbasierte Plattform ist es für Ihr ClickUp-Setup natürlich egal, welches Gerät mit großem Bildschirm Sie verwenden.

Ich bin Team Clickup. Ich betreibe ein Ein-Mann-Geschäft, in dem ein Auftrag strukturell dem nächsten ähnelt. Ich habe eine Weile gebraucht, um herauszufinden, wie ich meine Vorlage einrichten soll: Ordner verwenden oder nicht, welche Felder verwenden usw. Meiner Meinung nach hat sich die Mühe des Lernprozesses gelohnt. Was Android angeht, hätte ich eine Menge Info, die ich auf einem kleinen Bildschirm hin- und herbewegen müsste. Ich nutze mein Smartphone hauptsächlich zur Ansicht von Informationen und bearbeite Informationen meist auf einem Gerät mit großem Bildschirm. Man KANN seine Arbeit zwar auch vom Smartphone aus erledigen, aber das erscheint mir etwas übertrieben. Als webbasierte Plattform ist es für Ihr ClickUp-Setup natürlich egal, welches Gerät mit großem Bildschirm Sie verwenden.

Welches Produktivität-Tool ist das beste?

Die finale Entscheidung steht bevor, und die Wahl ist ziemlich klar!

Es ist ClickUp! 👑

Amplenote ist eine gute Wahl, wenn Sie sich auf Notizen, das Verknüpfen von Ideen und die private und einfache Verwaltung Ihrer Daten konzentrieren möchten.

In puncto Vielseitigkeit, Projektdurchführung und Teamzusammenarbeit hat ClickUp jedoch die Nase vorn, insbesondere wenn Sie die Arbeit teamübergreifend koordinieren.

Es vereint alles – Dokumente, Chatten, Ziele, Kalender und KI-Unterstützung – auf einer Plattform. Die Plattform wächst mit Ihnen mit, ohne starre Arbeitsabläufe.

