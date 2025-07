Wie führt man ein vollständiges CRO-Audit durch?

Selbst mit erfahrenen SEO-Spezialisten, Performance-Vermarktern und erstklassigen Entwicklern haben viele Unternehmen immer noch Schwierigkeiten, Website-Besucher in zahlende Kunden zu verwandeln. Infolgedessen verfehlen sie ihre übergeordneten Geschäftsziele.

Wenn die Konversionen zurückgehen, kann ein Audit zur Optimierung der Konversionsrate aufzeigen, wo die Probleme liegen.

Ein CRO-Audit hilft Ihnen, die Leistung Ihrer Website aus der Perspektive Ihrer Zielgruppe zu bewerten, Reibungspunkte in der Customer Journey aufzudecken und die gesamte Benutzererfahrung zu optimieren.

Sehen wir uns einmal genauer an, wie ein CRO-Audit funktioniert und wie es durchgeführt wird.

Was ist ein CRO-Audit?

Ein CRO-Audit ist eine detaillierte Bewertung Ihrer Website oder Ihres digitalen Produkts, um Hindernisse für die Konversion zu identifizieren und Möglichkeiten zur Verbesserung der Konversionsrate aufzuzeigen.

📌 Wenn wir beispielsweise ein Conversion-Audit für eine Marke durchführen würden, die ihre Produkte auf Amazon verkauft, würden wir Folgendes analysieren:

Produkttitel: Sind sie klar, relevant und keywordoptimiert?

Produktbeschreibungen: Kommunizieren sie Vorteile und gehen sie auf die Probleme der Benutzer ein?

Bilder: Sind sie professionell, hochauflösend und informativ?

Preise: Sind sie wettbewerbsfähig, transparent und auf den wahrgenommenen Wert abgestimmt?

*bewertungen: Werden negative Bewertungen berücksichtigt und gibt es genügend positive Bewertungen, um soziale Beweise zu schaffen?

Benutzererfahrung: Können Benutzer die Produktseiten leicht durchsuchen, lesen und mit ihnen interagieren?

Call-to-Action (CTA): Sind CTAs sichtbar, überzeugend und führen sie zu den beabsichtigten Benutzerinteraktionen?

Mobile Geräte: Ist die Produktseite für kleinere Bildschirme und responsives Design optimiert?

Mit CRO-Tools können Sie die Erfahrungen Ihrer Kunden aus deren Perspektive nachvollziehen.

⭐️ Vorgestellte Vorlage Die ClickUp-Vorlage für A/B-Tests ist Ihr unverzichtbares Tool für die Durchführung eines gründlichen CRO-Audits. Sie hilft Ihnen dabei, Hypothesen zu organisieren, die Leistung von Experimenten zu verfolgen und Ergebnisse zu dokumentieren – alles in einem zentralen Workspace. Mit integrierten benutzerdefinierten Feldern und mehreren Ansichten können Sie Tests optimieren, Ideen priorisieren und erfolgreiche Maßnahmen schneller skalieren. Kostenlose Vorlage Führen Sie Experimente an einem Ort durch, messen Sie sie und optimieren Sie sie mit der ClickUp-Vorlage für A/B-Tests

Warum ein CRO-Audit durchführen?

Können Sie ein Geschäft allein auf Basis Ihrer Intuition zum Erfolg führen? Das ist das Risiko, das Sie eingehen, wenn Sie auf das CRO-Audit verzichten.

Ein strukturiertes Audit zur Conversion-Rate-Optimierung hilft Ihnen, echte Probleme aufzudecken, damit Sie Fehler beheben, Conversions optimieren und Ihren Optimierungsaufwand dort konzentrieren können, wo er am meisten zählt.

Hier erfahren Sie, warum dies eine kluge Entscheidung für Ihr Geschäft ist:

📍 Analysieren Sie die gesamte Benutzerreise, um Abbrechpunkte im Conversion-Trichter zu lokalisieren und zu ermitteln, an welcher Stelle Benutzer abspringen, bevor sie zahlende Kunden werden

🧪 Führen Sie A/B-Tests durch, um Seitenelemente wie ineffektive CTAs, schlechte Layouts und schwache Überschriften zu bewerten, die Ihre Konversionsrate beeinträchtigen könnten

🔎 Überprüfen Sie die Benutzererfahrung auf allen Geräten, um Reibungspunkte auf Produktseiten, lange Ladezeiten oder schlechte Optimierung für Mobilgeräte zu erkennen

🎯 Bewerten Sie, ob die Botschaften Ihrer Landing Page auf die Zielgruppe abgestimmt sind und ob Ihr Wertversprechen stark genug ist, um zum Handeln zu bewegen

📋 Überprüfen Sie Formulare und Checkout-Flows, um Probleme bei der Benutzerfreundlichkeit aufzudecken, Schwachstellen für Benutzer zu reduzieren und Vertrauen in den Konversionsprozess aufzubauen

💰 Steigern Sie die Kundenzufriedenheit und senken Sie die Akquisitionskosten, indem Sie mehr Ihrer bestehenden Website-Besucher konvertieren, ohne die Werbeausgaben zu erhöhen

Schritte zur Durchführung eines CRO-Audits

Bei der Conversion-Rate-Optimierung geht es nicht um die Optimierung von Webseiten, sondern um die Optimierung von Entscheidungen – die Seite selbst ist ein Mittel zum Zweck, aber nicht das Ziel.

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für eine effektive Bewertung zur Optimierung Ihrer Konversionsraten.

Schritt 1: Überprüfen Sie das Benutzerverhalten

Beginnen Sie mit der Analyse des Benutzerverhaltens. Um Schwachstellen zu identifizieren, ist es entscheidend zu verstehen, wie Besucher mit Ihrer Website interagieren.

Tatsächlich berichtet McKinsey, dass Unternehmen, die Verhaltensdatenanalysen einsetzen, ein um 85 % höheres Umsatzwachstum und über 25 % höhere Bruttomargen erzielen als ihre Wettbewerber.

Da Sie die Benutzer nicht persönlich beobachten können, sind Tools zur Verhaltensanalyse unverzichtbar.

Heatmap-Software liefert Ihnen beispielsweise eine visuelle Beschreibung der Benutzerinteraktionen, indem sie diese auf den wichtigsten Webseiten hervorhebt. So können Sie Klicks, Bildläufe und Cursorbewegungen klar erkennen und Engagement-Zonen, Abbruchpunkte und Probleme bei der Benutzerfreundlichkeit leicht aufspüren.

via Ecoconsultancy

Sitzungsaufzeichnungen ergänzen dieses Feature durch videähnliche Wiedergaben realer Website- und App-Sitzungen. Sie können nachverfolgen, wie Benutzer scrollen, klicken und mit Formularfeldern oder CTAs interagieren, und ihr Verhalten auf mobilen Geräten beobachten.

Diese Tools zur Website-Optimierung geben Ihnen ein umfassendes Verständnis dafür, was funktioniert, was verwirrend ist und an welchen Stellen Benutzer den Trichter verlassen könnten

Wenn Sie alle erfassten Infos mit einem Projektmanagement-Tool wie ClickUp verknüpfen, wird Ihre Arbeit um ein Vielfaches einfacher.

Mit ClickUp können Sie Änderungen nachverfolgen, Benutzer-Feedback zentralisieren und Erkenntnisse in Echtzeit dokumentieren. Sie verstehen, wie Benutzer mit Ihrer Website interagieren, und können schnell und gemeinsam auf diese Informationen reagieren.

Sammeln, dokumentieren und analysieren Sie Benutzer-Feedback an einem Ort mit der leistungsstarken Kombination aus ClickUp-Formularen und den KI-Funktionen von ClickUp Brain

Hier ist ein kurzer Einblick, wie Sie Ihr Projekt mit der KI-gestützten All-in-One-App für die Arbeit von ClickUp verwalten können 👇🏻

Schritt 2: Laden der Seiten und mobile Benutzerfreundlichkeit bewerten

👀 Wussten Sie schon? Mehr als 60 % des weltweiten Internetverkehrs stammt von Mobilgeräten.

Wenn das Laden Ihrer Website länger als eine Sekunde dauert, springen Benutzer wahrscheinlich ab, was Ihnen Traffic und potenzielle Kunden kostet.

Bei einem CRO-Audit sind die Bewertung der Seitengeschwindigkeit und der mobilen Benutzerfreundlichkeit unverzichtbar.

Um keine Conversions an schnellere Wettbewerber zu verlieren, müssen Sie Ihre Performance auf allen Geräten und Browsern bewerten.

Die folgenden Tools können Ihnen den Einstieg erleichtern:

Google Analytics und Google PageSpeed Insights bewerten die Desktop- und Mobilversionen Ihrer Website und bieten Leistungsbewertungen und klare Empfehlungen zur Verbesserung der Benutzererfahrung

GTmetrix analysiert die Ladezeit, markiert Leistungsengpässe und verfolgt Core Web Vitals wie LCP und TBT auf Landing Pages und Produktseiten

WebPageTest testet Ihre Website auf realen Geräten von verschiedenen Speicherorten aus und misst wichtige Metriken wie die Zeit bis zum ersten Byte und die vollständige Ladezeit, um Ihre Checkliste für das CRO-Audit zu ergänzen

🧠 Fun Fact: Mit jeder Sekunde, die sich die Ladezeit einer Seite verlängert, steigt das Potenzial für einen Rückgang der Konversionen um 7 %.

Befolgen Sie bei der Durchführung eines Audits zur mobilen Benutzerfreundlichkeit für die Optimierung der Konversionsrate einen strukturierten Ansatz:

Definieren Sie wichtige Konversionsziele für Mobilgeräte, wie Anmeldungen, Käufe oder die Übermittlung von Formularen

Priorisieren Sie kritische Website-Bereiche und Conversion-Punkte im Audit

Nutzen Sie Benutzertests und Analysedaten, um zu verstehen, wie Benutzer mit mobilen Elementen interagieren

Identifizieren Sie Schwachstellen , an denen Benutzer zögern, abbrechen oder den Prozess verlassen

Formulieren und testen Sie Hypothesen mit A/B-Tests , um den Aufwand für Optimierungen zu validieren

Analysieren Sie die Ergebnisse, um quantitative, datengestützte Verbesserungen vorzunehmen, die mehr Conversions und eine höhere Kundenzufriedenheit unterstützen

Schritt 3: Conversion-Trichter analysieren

Die Conversion-Trichter-Analyse ist der Schlüssel, um wertvolle Informationen darüber zu erhalten, wo Kunden hängen bleiben.

Zunächst müssen Sie jedoch Ihre Ziele definieren – sei es eine Anmeldung, ein Kauf oder die Übermittlung eines Formulars. Erstellen Sie dann eine Karte der Benutzerreise über alle Schritte hinweg, die zu diesem Ergebnis führen, um Ihren Optimierungsprozess effektiv zu steuern.

Anhand dieser visuellen Aufschlüsselung können Sie überwachen, wie Benutzer mit verschiedenen Bereichen Ihrer Website interagieren, und Conversion-Punkte isolieren, an denen Reibungspunkte auftreten.

Mit den ClickUp Mindmaps können Sie hier ganz einfach Workflows zeichnen und Strategien zur Kundenakquise planen. Mit dem Feature „Re-Layout“ können Sie die Hierarchie der Karte neu organisieren, ohne dass die Lesbarkeit darunter leidet.

Verbinden Sie Ideen und Aufgaben visuell mit ClickUp Mindmaps

Durch die Nachverfolgung jeder Phase können Sie nun Benutzer identifizieren, die eine Checkout-Seite verlassen oder bei einem Anmeldeformular zögern, und anschließend das Benutzerverhalten hinter diesen Abbrüchen untersuchen.

Das Ziel besteht darin, spezifische Schwachstellen zu identifizieren und diese mit umsetzbaren Änderungen zu beheben.

Solche Änderungen können die Vereinfachung eines Formulars, die Verbesserung der Klarheit von CTAs, die Beschleunigung der Ladezeiten oder die Optimierung des Benutzer-Flows zwischen Produktseiten und der Landing Page umfassen.

📌 Beispiel: Wenn Benutzer immer wieder auf Ihrer Preisseite verweilen, lösen Sie einen kontextbezogenen Tooltip aus, in dem Sie Ihre Pläne erläutern oder einen Link zum schnellen Chatten anbieten.

📮 ClickUp Insight: Nur 12 % der Benutzer in unserer Umfrage verlassen sich derzeit auf KI, die in Produktivitätsplattformen integriert ist – was darauf hindeutet, dass die meisten Tools noch nicht die intuitive, kontextbezogene Erfahrung bieten, die Benutzer erwarten. Die Frage lautet also: Kann Ihre KI tatsächlich eine Automatisierung auf der Grundlage von Nur-Text-Anweisungen ausführen? ClickUp Brain kann das. Es ist direkt in Ihre Workflows integriert und fasst Kommentar-Threads zusammen, verbessert Inhalte, ruft Workspace-Daten ab, generiert Visualisierungen und vieles mehr. Kein Umschalten zwischen Tools. Keine Spekulationen. Aus diesem Grund haben 40 % der ClickUp-Benutzer mehr als drei Apps durch unsere All-in-One-Lösung für die Arbeit ersetzt.

Schritt 4: Überprüfen Sie Texte, CTAs und Formulare

Suchen Sie nach den Elementen, die Ihnen die größten Gewinne einbringen könnten, und testen Sie diese zuerst: Betreffzeile und Handlungsaufforderung.

Wie genau überprüfen Sie, ob Ihre Texte und CTAs überzeugend genug sind?

Überprüfen Sie zunächst, ob Ihre Inhalte den Erwartungen Ihrer Zielgruppe entsprechen.

Entsprechen die Botschaften den Bedürfnissen und Absichten der Nutzer?

Ist der Ton konsistent und leicht zu lesen?

Achten Sie besonders auf das Wertversprechen – Benutzer sollten sofort verstehen, was sie davon haben. Überprüfen Sie außerdem Ihre Seite auf defekte Links, veraltete Angebote oder langsam ladende Bilder.

Das Entfernen von Seitenelementen kann genauso effektiv zur Steigerung der Konversionsrate beitragen wie das Hinzufügen oder Optimieren von Elementen auf einer Seite.

Sobald Ihre Inhalte in Form sind, ist es Zeit, sie zu testen. A/B-Tests in Kombination mit Datenanalysen helfen Ihnen dabei, herauszufinden, welche Version Ihres Textes, welche Platzierung Ihrer CTA oder welches Formular-Design zu mehr Conversions führt.

Die Organisation mehrerer Experimente kann jedoch schnell überwältigend werden.

Um diesen Prozess zu vereinfachen, verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für A/B-Tests.

Kostenlose Vorlage Sorgen Sie mit der ClickUp-Vorlage für A/B-Tests für einen konsistenten Testprozess, der zu Ihrer allgemeinen Conversion-Strategie passt

Es bietet vorgefertigte Strukturen für die Planung und Dokumentation Ihres Test-Workflows und spart wertvolle Zeit, sodass Sie:

Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über Ihre Testinitiativen und verfolgen Sie den Fortschritt

Organisieren Sie Ihre Experimente mithilfe der Listen-, Board-, Kalender- oder Zeitleistenansicht

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um Leistungsdaten wie Konversionsraten, Testergebnisse und Zielgruppensegmentierung zu protokollieren

💡 Profi-Tipp: Haben Sie Schwierigkeiten, Ihre Marketinginitiativen für jede Phase der Customer Journey zu personalisieren? Erstellen Sie mit einem Tool wie ClickUp oder HubSpot eine Karte der Phasen Ihrer Buyer Journey und verwenden Sie dann dynamische Inhaltsblöcke in Ihren E-Mails oder Landing Pages (über Plattformen wie ActiveCampaign oder Mutiny), um Ihre Botschaften an die jeweilige Phase anzupassen. Zeigen Sie beispielsweise Leads in der Mitte des Trichters automatisch Studien und Leads am Ende des Trichters ROI-Rechner.

Verwendung von ClickUp für das CRO-Audit-Management

Sobald Sie alle wichtigen Leistungsindikatoren gesammelt haben – Reibungspunkte aus Heatmaps, konversionsstarke Produktbeschreibungen und CTAs sowie detaillierte Leistungsdaten – ist es an der Zeit, alles an einem Ort zu organisieren. In diesem Moment wird ClickUp zu Ihrem CRO-Command-Center.

Sehen wir uns die Features von ClickUp, die es ideal für das CRO-Audit-Management machen, einmal genauer an.

1. Verfolgen Sie Audit-Aufgaben mit Vorlagen und benutzerdefinierten Feldern

Mittlerweile wissen Sie wahrscheinlich, dass ein CRO-Audit mehrere Komponenten umfasst.

Ohne ein klares System kann es leicht passieren, dass Sie Ergebnisse aus den Augen verlieren, Conversion-Punkte übersehen oder doppelten Aufwand in Ihrem Team verursachen.

Hier kommen die Vorlagen von ClickUp ins Spiel, mit denen Sie alles präzise erfassen und schneller auf Erkenntnisse reagieren können, die Ihre Konversionsrate verbessern.

Fügen Sie jeder CRO-Aufgabe strukturierte Daten hinzu und verfolgen Sie Variablen mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp

Erstellen (und wiederverwenden) Sie Vorlagen für wiederkehrende Aufgaben wie Landing Page-Überprüfungen, Formularanalysen oder die Nachverfolgung von A/B-Tests. Oder wählen Sie aus über 1000 vorgefertigten Vorlagen von ClickUp

Personalisieren Sie jede Vorlage mit benutzerdefinierten Feldern von ClickUp , um wichtige Daten zum Benutzerverhalten wie Konversionen, Testversionen oder Reibungswerte zu erfassen

Zeigen Sie diese Felder je nach Arbeitsweise Ihres Teams in Listen-, Tabellen-, Board- oder Kalenderansichten an und verwalten Sie sie

Verwenden Sie Berechtigungen, um den Zugriff zu kontrollieren, insbesondere für Gast-Reviewer oder externe Mitarbeiter

Durch die Kombination strukturierter Vorlagen mit Details auf Feldebene sorgt ClickUp dafür, dass Ihre Checkliste für das CRO-Audit übersichtlich, umsetzbar und leicht skalierbar bleibt – unabhängig davon, wie viele Tests, Webseiten oder Metriken zur Conversion-Rate Sie nachverfolgen.

Ein CRO-Audit umfasst funktionsübergreifende Beiträge – von Marketingfachleuten und UX-Designern bis hin zu Entwicklern und Analysten.

Ohne reibungslose Zusammenarbeit verzögern sich Aufgaben, gehen Erkenntnisse verloren und verlangsamt sich die Umsetzung. Um dies zu vermeiden, benötigt Ihr Audit-Workflow Echtzeitkommunikation und eine zentralisierte Dokumentation.

Möchten Sie Erkenntnisse aus Usability-Tests freigeben? Teilen Sie Live-Updates mit ClickUp Docs

ClickUp vereinfacht den Prozess mit Echtzeit-Kommentaren und ClickUp-Dokumenten:

💬 Fügen Sie Kommentare direkt in ClickUp-Aufgaben oder in ClickUp-Dokumenten hinzu, taggen Sie Teamkollegen und weisen Sie Aktionselemente zu, damit nichts übersehen wird

🏷️ Verwenden Sie ClickUp Assigned Comments, um Feedback in nachverfolgbare Aufgaben umzuwandeln und so Verantwortlichkeiten klar zu definieren und eine schnellere Ausführung sicherzustellen

✍🏼 Arbeiten Sie live in ClickUp-Dokumenten zusammen, um Ergebnisse aus Ihrem Audit zur Conversion-Rate-Optimierung zu verfassen, zu überarbeiten und freizugeben, darunter Benutzer-Feedback, Hypothesen und Zusammenfassungen von A/B-Tests

🔗 Verknüpfen Sie ClickUp-Dokumente mit Aufgaben, betten Sie Daten ein und lösen Sie Kommentare bei Aktualisierungen – so bleibt der Audit-Prozess agil und nachvollziehbar

💡 Profi-Tipp: Wenn es um A/B-Content-Tests geht, hilft Ihnen die Vorlage „A/B Content Management & Testing“ von ClickUp dabei, A/B-Content-Varianten an einem Ort zu organisieren, zu testen und nachzuverfolgen, sodass Sie die Phasen Ihrer Kampagne, die Konversionsraten und die Performance auf einen Blick überwachen können.

3. Visualisieren Sie den Fortschritt der CRO mithilfe von Dashboards und Meilensteinen

Sie haben Erkenntnisse gesammelt, Schwachstellen identifiziert und die Ergebnisse mit Ihrem Team geteilt. Jetzt ist es an der Zeit, alles nachzuverfolgen – denn ohne Sichtbarkeit verliert Ihr Optimierungsaufwand an Schwung.

ClickUp löst dieses Problem mit vollständig anpassbaren Dashboards. Mit ClickUp Dashboards können Sie:

Überwachen Sie wichtige Metriken zur Konversionsrate und Trends zur Benutzerinteraktion mithilfe von Diagrammen, Grafiken und Datenkarten

Zentralisieren Sie Leistungsdaten aus A/B-Tests, Formularausfüllungen und Conversion-Trichtern, um zu verfolgen, was sich verbessert – und was nicht

Erstellen Sie Berichte für verschiedene Stakeholder, die den Fortschritt auf Landing Pages, Produktseiten und bei technischen Korrekturen zeigen

Visualisieren Sie Ihre Fortschritte in Echtzeit und verfolgen Sie Metriken mit ClickUp Dashboards

Das sagt Shikha Chaturvedi, Business Analyst bei Cedcoss Technologies Private Limited, über ClickUp Dashboards.

Als Business Analyst hat mir die Dashboard-Funktion von ClickUp die Darstellung von Daten auf schöne und aussagekräftige Weise erheblich erleichtert. Die Vergleichsfunktion lässt sich benutzerdefiniert anpassen, sodass Daten auf sinnvolle und vollständige Weise angezeigt werden und sehr leicht verständlich sind.

Als Business Analyst hat mir die Dashboard-Funktion von ClickUp die Darstellung von Daten auf schöne und aussagekräftige Weise erheblich erleichtert. Die Vergleichsfunktion lässt sich benutzerdefiniert anpassen, sodass Daten auf sinnvolle und vollständige Weise angezeigt werden und sehr leicht verständlich sind.

Gleichzeitig sorgen die Meilensteine von ClickUp dafür, dass Ihr Audit strukturiert und zielorientiert bleibt.

Wandeln Sie wichtige Ergebnisse – wie die Einführung eines neuen Formulars oder den Abschluss von Usability-Tests – in visuelle Checkpoints um (und vergessen Sie nicht, zu feiern, wenn Sie diese erreichen!🤩). Meilensteine werden in den Ansichten „Gantt“, „Board“ und „Zeitleiste“ angezeigt und geben Ihrem Team einen klaren Überblick über wichtige Konversionen.

Tipps zur Steigerung der Konversionsraten

In einem sehr interessanten Reddit-Thread fragte ein Benutzer:

Meine Conversion-Rate liegt bei 0,43 % bei einem durchschnittlichen Wert der Reihenfolge von 692 AUD. Ich suche nach Tipps aus erster Hand, die Ihnen tatsächlich dabei geholfen haben, Ihre CR zu steigern.

Meine Konversionsrate beträgt 0,43 % bei einem durchschnittlichen Wert der Reihenfolge von 692 AUD. Ich suche nach Tipps aus erster Hand, die Ihnen tatsächlich dabei geholfen haben, Ihre CR zu steigern.

Wenn Sie vor einer ähnlichen Herausforderung stehen, finden Sie hier einige praktische Strategien, um Ihren Aufwand für die Conversion-Rate-Optimierung zu optimieren:

Vereinfachen Sie die Navigation auf Ihrer Website, damit Benutzer sich nicht in Ihrem Trichter verlieren – verwenden Sie klare Überschriften, eine logische Seitenstruktur, Breadcrumbs und eine gut sichtbare Suchleiste, um eine reibungslosere Customer Journey zu unterstützen und Abbruchpunkte zu reduzieren

*verwenden Sie fettgedruckte, kontrastreiche CTAs, die optisch hervorstechen und zum Handeln auffordern. Die Platzierung und Klarheit von Schaltflächen entscheidet oft darüber, ob ein Website-Besucher zum zahlenden Kunden wird

*erstellen Sie Inhalte, die echte Probleme der Benutzer informieren oder lösen – egal, ob es sich um ein Erklärvideo, einen FAQ-Bereich oder einen für die Benutzerabsicht optimierten Blogbeitrag handelt, relevante Inhalte verbessern die Benutzerinteraktion und schaffen Vertrauen

Priorisieren Sie die Optimierung für mobile Geräte. Viele Benutzer brechen aufgrund von unübersichtlichen mobilen Layouts oder langen Ladezeiten ab. Stellen Sie daher sicher, dass Ihre Landing Pages, Formulare und Produktseiten schnell, reaktionsschnell und benutzerfreundlich sind

Soziale Beweise hinzufügen . Durch die Hervorhebung echter Kundenbewertungen, Erfahrungsberichte oder benutzergenerierter Inhalte in der Nähe von Conversion-Punkten mit hoher Kaufabsicht können Sie Glaubwürdigkeit aufbauen und die Kaufzurückhaltung potenzieller Kunden verringern

Vereinfachen Sie Ihren Checkout- oder Anmelde-Flow. Reduzieren Sie Reibungspunkte, indem Sie unnötige Felder in Formularen entfernen, eine Gast-Checkout-Option anbieten und die automatische Ausfüllung aktivieren, damit Sie keine Benutzer in der letzten Phase des Konversionsprozesses verlieren

💡 Profi-Tipp: Haben Sie Schwierigkeiten, Blogbeiträge zu verwalten, die Performance zu verfolgen oder Inhalte kanalübergreifend wiederzuverwenden? Investieren Sie in spezielle Content-Marketing-Softwareplattformen, um Ihre Workflows zu zentralisieren und verstreute Ideen in Ergebnisse umzuwandeln.

CRO-nisch unterdurchschnittliche Leistung? Nicht mit ClickUp

Zu raten, warum Benutzer Ihre Seite verlassen und zum nächsten Suchergebnis wechseln, ist kein effizienter Ansatz.

Ein erfolgreiches CRO-Audit nimmt Ihnen die Augenbinde ab und gibt Ihnen einen Textmarker in die Hand, mit dem Sie genau markieren können, wo Benutzer abspringen, was sie zum Bleiben bewegt und wie Sie sie sanft zu einer Conversion führen können.

Von der Nachverfolgung des Benutzerverhaltens und der Behebung von Problemen bei der mobilen Benutzerfreundlichkeit bis hin zur Optimierung von CTAs, Formularen und Funnel-Flows – mit ClickUp meistern Sie alles wie ein Profi.

QubicaAMF hat durch die Umstellung auf ClickUp Dashboards bereits 40 % der Zeit eingespart, die zuvor für die Bearbeitung von Tabellenkalkulationen aufgewendet wurde.

Wenn Sie also immer noch fünf Tools verwalten, nur um einen CTA zu analysieren, hören Sie damit auf. Melden Sie sich stattdessen bei ClickUp an!